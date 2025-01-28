2025'te Takım İşbirliği için En İyi 30 Uzaktan Çalışma Aracı

Uzaktan çalışmaya alışmak, artık norm haline gelmesine rağmen, bilinmeyen sularda yelken açmak gibi hissettirebilir.
Verimlilik dalgalanmaları, izolasyon ve kopukluk hissi, iletişim eksiklikleri ve iş-yaşam dengesi bulma mücadelesi gibi pek çok zorluk vardır.
Ancak doğru uzaktan çalışma araçlarıyla, kargaşayı uyuma, izolasyonu işbirliğine dönüştürebilirsiniz. İster hibrit bir çalışma politikasına uyum sağlamak, ister dijital göçebelerden oluşan bir takımı yönetmek, ister günlük verimliliği artırmak isteyin, uzaktan çalışma zorluklarını fırsatlara dönüştürmenin anahtarı mükemmel bir araç seti oluşturmaktır.
Peki, takımınız için en iyisini bulmak için çeşitli yazılım araçlarını nasıl inceleyebilirsiniz?
Uzaktan işbirliği için ideal uygulamayı seçmek gibi, en iyi araçları seçmek de uzaktan çalışan ekibinizin ihtiyaçlarını anlamaya bağlıdır.
Takım işbirliği için en iyi uzaktan çalışma araçlarını seçmeye yönelik bu kesin kılavuz, doğru kombinasyonu veya belki de tüm işleri yapacak tek bir uygulamayı seçmenize yardımcı olacaktır.
Uzaktan çalışmayı daha az uzak hissettiren en iyi araçları keşfetmeye hazır mısınız?
Hadi başlayalım.
Uzaktan Çalışma Araçlarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Doğru evden çalışma araçlarını seçerken iki hususu göz önünde bulundurmalısınız: iş gününüzü daha sorunsuz hale getiren ve takımınızı birbirine yaklaştıran unsurlar.
Aşağıda, dikkate almanız gereken birkaç özellik bulunmaktadır:
- Kapsamlı iletişim özellikleri: Video görüşmeleri ve anlık mesajlaşma gibi çeşitli iletişim özelliklerine sahip araçlar, ofis ortamındaki atmosferi yansıtmaya yardımcı olur ve herkesin nerede olursa olsun bağlantıda kalmasını ve bilgilendirilmesini sağlar. Bu, takım toplantıları sırasında katılımı sürdürmek için çok önemlidir
- Entegrasyon özellikleri: Yazılımlar arasında geçiş yapmaktan kaçınmak ve işleri tamamlamaya odaklanmak, daha iyi iş alışkanlıkları geliştirmek için diğer uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olan uzaktan çalışma araçlarını arayın
- Ölçeklenebilirlik: Takımınızla birlikte büyüyebilen, takımınız genişledikçe ihtiyaçlarınıza uyum sağlayabilen araçları seçin
- Güvenlik önlemleri: Veri ihlallerinin çok yaygın olduğu bir dünyada, hassas bilgilerin güvenliğini sağlamak tartışılmaz bir gerekliliktir. Uzaktan çalışma sırasında takımınızın verilerini güvende tutmak için araçlarınızın şifreleme gibi sağlam güvenlik önlemlerine sahip olduğundan emin olun
- Proje yönetimi özellikleri: İlerlemeyi izlemenize, son teslim tarihlerini belirlemenize ve görevleri yönetmenize yardımcı olan araçlar, özellikle basitleştirilmiş iş planı şablonları kullanıldığında takımınızın verimliliğinde büyük bir fark yaratabilir
- Uzaktan işbirliği desteği: En iyi uzaktan çalışma araçları, yan yana çalışma deneyimi yaratmaya yardımcı olan ve ekip çalışmasını ve yaratıcılığı teşvik eden paylaşılan takvimler ve işbirliğine dayalı beyaz tahtalar gibi özelliklere sahiptir
- Kullanım kolaylığı ve kullanıcı arayüzü: Daha hızlı işe alım ve iş başlangıcı için, sizin ve takımınızın ilk günden itibaren doğal bir şekilde kullanabileceğiniz bir arayüz arayın
Doğru araçları seçmek, sadece teknoloji yığınınızı doldurmak değil, her iş gününü iyileştirmekle ilgilidir. Bu temel unsurlara odaklanarak, nerede oturum açarsanız açın, takımınızı başarıya ayarlıyorsunuz.
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Uzaktan Çalışma Aracı
Doğru araçları bulmak, uzaktan çalışmanın zorluklarını daha yüksek verimlilik ve katılım fırsatlarına dönüştürebilir. Uzaktan yönetimi ve işbirliğini neredeyse hiç çaba gerektirmeyen hale getiren en iyi araçları inceleyelim.
En İyi Genel Uzaktan Çalışma Aracı
1. ClickUp – En gelişmiş uzaktan çalışma komut merkezi
ClickUp, normalde ihtiyacınız olan tüm verimlilik araçlarını içeren bir platformdur!
Projeleri yönetmek, görevleri dağıtmak ve görevlerin ne kadar sürdüğünü takip etmek için takımınızın komuta merkezi haline gelebilir; bu da verimliliği izlemek için son derece kullanışlıdır.
ClickUp'ın Uzaktan Takım özellikleriyle, uzaktan çalışma için özel olarak tasarlanmış işbirliği, verimlilik ve proje yönetimi araçlarına sahip olursunuz.
Takımınıza görevler atayın
ClickUp, uzaktaki takımınızdaki herkese görev atamayı çok kolaylaştırır. Şunları yapabilirsiniz:
- Görevler ekleyin ve bunları belirli takım üyelerine atayın
- Görevleri daha kolay yönetmek için alt görevlere bölün
- Önemli projelerin önce tamamlanmasını sağlamak için görevlere öncelik verin
Güvenlik için erişimi özelleştirin
ClickUp içinde erişim haklarını özelleştirebilirsiniz. Tam zamanlı çalışanlar, serbest çalışanlar ve müşterilerle görevleri ve mesajları paylaşın, güvenliği tehlikeye atmadan herkesin erişimini sağlayın.
İlerlemeyi izleyin
ClickUp Görünümleri ile projenizin ilerlemesini takip etmek çok kolay. Aşağıdakiler arasından seçim yapın:
- Görevleri ve projeleri kanban tarzında görüntüleyen Pano Görünümü
- Görevleri bir kontrol listesinde gösteren Liste Görünümü, ilerlemeyi kolayca izlemenizi sağlar
Takım faaliyetlerini izleyin
ClickUp'ın Takım Görünümü ile her takım üyesinin üzerinde çalıştığı işi görebilir ve ilerlemelerini izleyebilirsiniz. Bu görünüm, iş yüklerini izlemesi ve gerektiğinde görevleri yeniden dağıtması gereken proje yöneticileri için mükemmeldir.
İletişimi kolaylaştırın
Takım üyeleri, Sohbet Görünümü'ndeki mesajlar aracılığıyla herkesi güncel tutmak için dosya, bağlantı ve diğer bilgileri paylaşabilir.
Ayrıca, hızlı eylem sağlamak için takım üyelerini etiketleyebilir ve yorumlar atayabilirsiniz.
Sorunsuz entegrasyon
ClickUp Entegrasyonları, Dropbox, Slack, Figma, Zoom, Gmail ve daha fazlası gibi 1000'den fazla aracı tek bir platformda, ClickUp Çalışma Alanınızda entegre etmenizi sağlar.
Yerleşik zaman takibi araçlarıyla verimliliği izleyin
ClickUp, projeler ve görevler için harcanan zamanı izleyen zaman takibi özelliklerine sahiptir. Bu verileri daha sonra özelleştirilebilir gösterge panelleri aracılığıyla analiz edebilirsiniz. Bu bilgileri kullanarak darboğazları belirleyin ve takımınızın iş akışını optimize etmesine yardımcı olun.
ClickUp Uzaktan Çalışma Planı Şablonu, karma veya uzaktan çalışan takımlar için uzaktan çalışmayı organize etmeye ve izlemeye yardımcı olur.
Ayrıca okuyun: Verimliliği artırmak için bu serbest çalışan şablonlarına göz atın.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı senkronizasyon ile birden fazla cihazda takımınızla görevler üzerinde işbirliği yapın
- ClickUp Beyaz Tahtalar ile projeleri görselleştirin ve takımınızla birlikte iş akışları oluşturun
- ClickUp Docs ile proje belgeleri oluşturun, düzenleyin ve paylaşın
- ClickUp Otomasyonları ile yinelenen görevleri, raporları, güncellemeleri ve daha fazlasını otomatikleştirin
- ClickUp Gösterge Panelleri ile takımınızın verimliliğini izleyin ve iyileştirme için içgörüler edinin
- Sıfırdan başlamak zorunda kalmadan işe başlamak için 1.000'den fazla şablondan oluşan zengin bir kitaplığa erişin
ClickUp sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar, ClickUp'ın kapsamlı özellikleri ve özelleştirme seçenekleri nedeniyle bir öğrenme süreci yaşayabilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)
İşyeri Sohbet Yazılımı
2. Slack—Takım iletişimi için merkez
Slack, doğrudan mesajlaşma, grup kanalları, sesli ve görüntülü aramalar gibi çok sayıda iletişim yöntemi sunar. Bu araç, dosya paylaşımını, fikir alışverişini ve gerçek zamanlı işbirliğini kolaylaştıran sezgisel bir arayüze sahiptir.
Slack'in en iyi özellikleri
- Her proje, konu veya takım için kanallar oluşturun. Bu kurulum, tartışmaları düzenli ve organize tutar, böylece hiçbir şey karışmaz
- Slack'e çok sayıda başka aracı entegre ederek, iş ile ilgili her şey için komut merkezinizi oluşturun
- Dosya paylaşın, sesli sohbetler başlatın veya hatta hızlı video görüşmelerine katılın
- Takımlar arası iletişimin sorunsuz ve hızlı olmasını sağlamak için bildirimler ve otomatik yanıtlar için tetikleyiciler ayarlayın
Slack sınırlamaları
- Mesajların ve bildirimlerin sürekli akışı, takım üyelerinin işlerinden dikkatini dağıtabilir
- Slack'in fiyatlandırması şirketler için önemli bir gider haline gelebilir
Slack fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 7 $/kullanıcı
- Business+: Aylık 11,70 $/kullanıcı
- Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma
Slack puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (30.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (20.000'den fazla yorum)
3. Microsoft Teams—Hepsi bir arada işbirliği paketi
Microsoft Teams, halihazırda Microsoft Office ekosistemindeyseniz tercih etmeniz gereken araçtır. Office ortamından hiç çıkmadan sohbet etmenizi, paylaşım yapmanızı ve işbirliği yapmanızı sağlamak için tasarlanmıştır. Teams, gerçek zamanlı mesajlaşma, toplantılar, arama, Office 365 uygulamaları ve üçüncü taraf araçlarını tek bir merkezi yerde bir araya getirerek dağıtılmış takımların verimliliğini artırdığı için uzaktan çalışan takımlar için mükemmeldir.
Microsoft Teams'in en iyi özellikleri
- Microsoft 365 ile entegre edin ve uygulamalar arasında geçiş yapmadan belgeler, elektronik tablolar ve sunumlar üzerinde çalışın
- 10.000 kişiye kadar sohbet, sesli ve görüntülü görüşmeler ve canlı etkinlikler
- Çalışma alanınızı düzenlemek için en sık kullandığınız belgeler ve uygulamalar için sekmelerle özelleştirilmiş kanallar oluşturun
- Müsaitlik ve etkinlikleri belirtmek için durum mesajları ayarlayın, örneğin "Ofiste yok, saat...'ye kadar" veya "Toplantıdayım"
Microsoft Teams sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar arayüzü karmaşık ve zor bulabilir, bu da öğrenme sürecini zorlaştırabilir
- Video ve sesli arama kalitesi, internetin kararlılığına ve bant genişliğine büyük ölçüde bağımlıdır ve bu, bağlantının zayıf olduğu bölgelerde bir sınırlama oluşturabilir
Microsoft Teams fiyatlandırması
- Microsoft Teams Essentials: Aylık 4,80 $/kullanıcı
- Microsoft 365 Business Basic: Aylık 7,20 $/kullanıcı
- Microsoft 365 Business Standard: Aylık 15 $/kullanıcı
Microsoft Teams puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (14.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (9.000'den fazla yorum)
4. Google Chat—Takımlar için kolaylaştırılmış iletişim
Siz ve takımınız zaten Google ekosistemindeyseniz, Google Sohbet ile bağlantıda kalmak çok kolay. Her şey basit mesajlaşma ve sorunsuz takım işbirliği ile ilgili.
Google'ın diğer uygulamalarıyla senkronizasyonunu korurken hızlı sohbetler ve tartışmalar için başvurabileceğiniz bir araç olarak düşünün. Ekstra uğraş gerektirmeden basit ve entegre bir iletişim yöntemi isteyen takımlar için mükemmeldir.
Google Sohbet'in en iyi özellikleri
- Sohbet'ten Google Drive, Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar ve Takvim ile takımınızla birlikte çalışın
- Her proje veya takım için dosya paylaşımı, görev atama ve ilerlemeyi tek bir yerden izleme için alanlar oluşturun
- Google'ın gelişmiş arama özelliği ile geçmiş mesajları ve dosyaları bulun, ihtiyacınız olan her türlü bilgiyi parmaklarınızın ucunda tutun
Google Sohbet sınırlamaları
- Google Chat, şirket içi kullanım için harikadır, ancak Slack veya Microsoft Teams'in aksine, daha geniş dış iletişim için gerekli özelliklerden yoksundur
- Bazıları Google Sohbet'i çok basit bulabilir, gelişmiş proje yönetimi fonksiyonlarından ve Google dışı ürünlerle entegrasyondan yoksun olduğunu düşünebilir
Google Sohbet fiyatlandırması
- İş Başlangıcı: Aylık 6 $/kullanıcı
- İş Standardı: Aylık 12 $/kullanıcı
- Business Plus: Aylık 18 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Google Chat puanları ve yorumları
- G2: Mevcut değil
- Capterra: 4,5/5 (2000+ yorum)
Uzaktan Çalışma için AI Araçları
5. Otter. ai — Yenilikçi ses-metin dönüştürme
Otter. ai, ses-metin dönüştürme hizmetleriyle not alma ve toplantı verimliliğinde devrim yaratıyor.
Doğru toplantılar, konferanslar veya konuşma içeriği transkripsiyonları gerektiren takımlar için mükemmeldir. Otter AI, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ve diğer toplantı araçlarıyla entegre olarak toplantı notlarının kaydedilmesini, transkripsiyonunu ve paylaşımını kolaylaştırır, bu da dağıtılmış takımlar arasında verimliliği artırır.
Otter. ai en iyi özellikler
- Konuşmaların nüanslarını yakalayan gerçek zamanlı, son derece doğru transkripsiyonlar için gelişmiş yapay zeka kullanın
- Zoom ve diğer araçlarla sorunsuz entegrasyon sayesinde toplantıları kaydedin ve transkripsiyonunu oluşturun
- Ekip işbirliğini artırmak için transkriptleri paylaşın, vurgulayın ve yorumlayın
Otter. ai sınırlamaları
- Otter. ai, çoğunlukla İngilizce'yi desteklemektedir ve bu, çok dilli takımlar veya uluslararası ortamlar için uygun olmayabilir
- Hassas toplantıları otomatik olarak transkripsiyonlamak, sıkı kullanıcı kontrolleri olmadan güvenlik riskleri oluşturabilir
Otter. ai fiyatlandırma
- Temel: Ücretsiz
- Pro: Aylık 16,99 $/kullanıcı
- İş: Aylık 30 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Otter. ai puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (50+ yorum)
6. Jasper AI — Yaratıcı AI metin yazma ortağınız
Jasper AI, pazarlama metinlerinden bloglara kadar yüksek kaliteli yazılı içerik üretmede mükemmeldir ve takımların verimlilik ve yaratıcılıklarını artırmalarına yardımcı olur. İçerik üretim ihtiyaçlarını artırmak isteyen uzaktan çalışan takımlar için mükemmeldir.
Profesyonel ipucu: Jasper AI'ya alternatif olarak keşfedebileceğiniz birkaç seçenek daha var. Profesyonel bağlamlar için eğitilmiş, gelişmiş bir AI yazma asistanına ihtiyacınız varsa ClickUp Brain'i deneyin.
Jasper AI'nın en iyi özellikleri
- Çeşitli ve ilgi çekici içerikler üretin, yazma süresini kısaltın
- Markanızın sesine uyacak şekilde çeşitli yazma stillerine uyum sağlayın
- Yetenekli bir AI motoruyla fikirler üretin ve içeriğinizi geliştirin
Jasper AI sınırlamaları
- Taslaklar, üslup ve doğruluk açısından sıklıkla manuel olarak düzeltilmeye ihtiyaç duyar
- İyi sonuçlar veren yazma komutlarını ustalaşmak zaman alır
Jasper AI fiyatlandırması
- Oluşturucu: Aylık 49 $/koltuk
- Pro: Koltuk başına aylık 69 $
- İş: Özel fiyatlandırma
Jasper AI puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1500+ yorum)
7. ChatGPT—Gelişmiş konuşma yapay zekası
OpenAI'nin ChatGPT'si ücretsiz, konuşma tabanlı bir yapay zeka sohbet aracıdır. Girişlerinize göre insan benzeri yanıtlar üretir, bağlamı anlayabilir, soruları yanıtlayabilir ve açıklamalar sunabilir.
ChatGPT, yazılım belgeleri yazma, fikir üretme ve metin düzenleme gibi görevleri önemli ölçüde kolaylaştırdığı için uzaktan çalışan takımlar, özellikle de bireyler için harika bir araçtır.
ChatGPT, gramer açısından doğru metinleri hızlı bir şekilde üretebilir ve daha karmaşık ve yaratıcı görevler için zaman kazanmanızı sağlar. Ancak, sınırlı ve güncel olmayan bilgiler (ücretsiz sürümde) ve belirli bağlamlarda düşük doğruluk seviyeleri gibi bazı sınırlamalar vardır.
ChatGPT'nin en iyi özellikleri
- E-posta, reklam metinleri, ürün açıklamaları ve daha fazlası gibi çeşitli içerik formları oluşturun
- ChatGPT, bağlamsal anlayış ve yanıtlarla gerçek konuşmaları taklit ederek insan benzeri etkileşimler sağlar
- Uzun metinlerden doğru bilgileri özetleyin ve çıkarın, böylece önemli ölçüde zaman kazanın
ChatGPT sınırlamaları
- Bazen karmaşık sorguları yanlış yorumlayabilir veya bağlam net değilse alakasız yanıtlar verebilir
- Etkileşimlerden öğrendikçe doğru ve güncel kalması için düzenli güncellemeler ve ayarlamalar gerekir
ChatGPT fiyatlandırması
- Ücretsiz Plan
- Plus Plan: Aylık 20 $/kullanıcı
- Takım Planı: Aylık 30 $/kullanıcı
- Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma
ChatGPT puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (50+ yorum)
Ekran Paylaşımı ve Kayıt Araçları
8. Loom—Takımlar için zahmetsiz video mesajlaşma
Loom, basit ve sezgisel bir platformda video paylaşımı yoluyla uzaktan çalışan takımlar arasında işbirliğini teşvik eden çok yönlü bir ekran kayıt aracıdır.
Platformlar arasında filigran içermeyen ses ve video yakalayabilir, ekran kayıtlarına gerçek zamanlı olarak açıklama ekleyebilir ve videoları indirmeden paylaşabilirsiniz.
Loom'un Chrome uzantısı çok faydalıdır. Başka bir konsol açmadan ekranınızı kaydedebilirsiniz.
Profesyonel ipucu: Loom'un birçok harika alternatifi vardır ve bunlardan bazıları, ClickUp Clips gibi, ücretsiz planlarında bile gelişmiş özellikler sunar.
Loom'un en iyi özellikleri
- Ekranınızı, sesinizi ve kendinizi (web kamerası ile) kaydederek, karmaşık fikirleri açıklamak veya takımlarınıza net talimatlar vermek için ilgi çekici videolar oluşturun
- Sohbet, e-posta yoluyla gönderilebilen veya belgelere gömülebilen bir bağlantı oluşturarak videolarınızı paylaşın
- Videolarınızı kimlerin görüntülediğini izleyin ve videolarınızın performansını anlamak için etkileşim verilerini toplayın
Loom sınırlamaları
- Ücretsiz sürümde kayıt süresi 5 dakika ve 25 videoyla sınırlıdır, bu da ayrıntılı sunumlar için yeterli olmayabilir
- Loom'un basit düzenleme araçları, gelişmiş video prodüksiyonu ihtiyacı olanlar için yetersiz kalabilir
Loom fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- İş: Aylık 12,50 $/oluşturucu (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Loom puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1500+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)
9. Wistia—İşletmeler için profesyonel video barındırma
Wistia, pazarlama videoları barındırmak isteyen işletmeler için mükemmeldir, çünkü videolarınızı depolar ve izleyicilerin videolarla nasıl etkileşimde bulunduğunu gösteren analizler sunar.
Kapsamlı bir video pazarlama platformu olmasının yanı sıra, Wistia video oynatıcı özelleştirme, yerleşik erişilebilirlik seçenekleri, sorunsuz entegrasyonlar, potansiyel müşteri oluşturma araçları ve daha birçok özellik sunar.
Wistia'nın en iyi özellikleri
- Markanıza uygun özelleştirilebilir oynatıcılarla videolar barındırın
- Isı haritaları ve etkileşim oranları dahil olmak üzere ayrıntılı etkileşim analizleriyle izleyici etkileşimlerini izleyin ve analiz edin
- Formları ve harekete geçirici mesajları doğrudan videolara entegre ederek potansiyel müşterileri yakalayın ve dönüşümleri artırın
Wistia sınırlamaları
- Daha fazla video ve ayrıntılı analiz eklemek maliyetleri hızla artırabilir
- Pazarlama için uygundur, iç iletişim veya eğitim için ideal değildir
Wistia fiyatlandırması
- Ücretsiz (en fazla 10 video)
- Artı: Aylık 24 $
- Pro: 99 $/ay
- Gelişmiş: 399 $/ay
Wistia puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)
10. Vidyard—Satış ve pazarlama için güçlü video aracı
Vidyard, eğitim kursları, müşteri eğitim kaynakları, ürün demoları ve daha fazlası gibi bilgisayar ve telefon ekranlarınız için yüksek kaliteli videolar oluşturmanıza yardımcı olan yapay zeka destekli bir video platformudur.
Bu araç, pazarlamacılar ve pazarlama ekipleri için en uygunudur; potansiyel müşterileri artırabilir, satış sürecini hızlandırabilir ve müşteri memnuniyetini iyileştirebilir.
Vidyard mükemmel bir kullanıcı deneyimi sunar. Kullanıcılar, videoları üretmek, düzenlemek ve yayınlamak için gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir.
Vidyard'ın en iyi özellikleri
- Yüksek kaliteli, ilgi çekici içeriklerin hızlı üretimi için tasarlanmış araçlarla videolar oluşturun ve kişiselleştirin
- Videoları platformlar arasında depolayın ve dağıtın veya videoları e-posta yoluyla doğrudan müşterilerle paylaşın
- Video performans analizlerinden içgörüler elde ederek pazarlama stratejilerini ve içeriği optimize edin
Vidyard sınırlamaları
- Geniş dizi özellikler, özel video pazarlama kaynakları olmayan yeni kullanıcılar veya küçük takımlar için çok karmaşık olabilir
- Gelişmiş özelliklere tam erişim için premium abonelik gerekir; bu, küçük işletmeler için önemli bir yatırım olabilir
Vidyard fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 29 $
- Artı: Aylık 89 $
- İş: Özel fiyatlandırma
Vidyard puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (700'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
Video Konferans Araçları
11. Zoom—Birinci sınıf video konferans aracı
Zoom, kristal netliğinde ses ve güvenilirliği ile tanınan, video konferans alanında herkesin bildiği bir isimdir. Video konferansın yanı sıra Zoom, beyaz tahta, takım sohbetleri, video görüşme kaydı ve otomatik transkripsiyon gibi özellikler de sunar.
Kullanımı son derece kolaydır ve birçok yararlı işbirliği aracı sunar, bu da onu düzenli uzaktan toplantılar yapan tüm takımlar için vazgeçilmez kılar.
Zoom'un en iyi özellikleri
- Uzaktan çalışan takımlarla işbirliğini keyifli ve kolay hale getiren kristal netliğinde video ve ses kalitesi sunun
- Bire bir toplantılardan 1.000 katılımcı ve 10.000 izleyiciye kadar seçeneklerle büyük konferanslara kadar ölçeklenebilirliği sorunsuz bir şekilde yönetin
- Uçtan uca şifreleme ve kapsamlı ev sahibi kontrolleriyle toplantılarınızın güvenliğini sağlayın
Zoom sınırlamaları
- Gelişmelere rağmen, Zoom, hassas bilgileri nasıl işlediği konusunda gizlilik konusunda incelemeye alındı
- Zoom arama kalitesi büyük ölçüde internet erişimine bağlıdır ve bu, bağlantının zayıf olduğu bölgelerde sorun oluşturabilir
Zoom fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Pro: Aylık 14,99 $/kullanıcı
- İş: Aylık 21,99 $/kullanıcı
- Business Plus: Özel fiyatlandırma
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Zoom puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (50.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (13.000'den fazla yorum)
12. Google Meet — Google'ın sorunsuz video konferans hizmeti
Google Meet, Google ekosistemine uyumlu, sorunsuz ve güvenilir bir video konferans aracıdır. Zaten Google Çalışma Alanı'nı kullanıyorsanız, toplantılara katılmak ve başlatmak çok kolaydır.
Google Meet, basit arayüzü, sorunsuz cihaz performansı ve toplantı öncesi video ve ses kalitesi kontrolleriyle sevilen bir uygulamadır.
Google Meet'in en iyi özellikleri
- Google Takvim'den toplantılar planlayın ve katılın, toplantı bağlantılarını cihazlar arasında paylaşın
- Sanal takımlar için vazgeçilmez olan net video ve ses kalitesini, yavaş bağlantılarda bile elde edin
- Google'ın mükemmel bir erişilebilirlik özelliği olan konuşma tanıma özelliğini kullanarak toplantılar sırasında gerçek zamanlı altyazılar kullanın
- Chrome sekmesini, pencereyi veya tüm ekranınızı paylaşın
Google Meet sınırlamaları
- Daha özel araçlarda bulunan gelişmiş özellikler yoktur
- Google hizmetlerinde en iyi performans, Google kullanıcısı olmayanlar için sınırlı işlevsellik
Google Meet fiyatlandırması
- İş Başlangıcı: Aylık 6 $/kullanıcı
- İş Standardı: Aylık 12 $/kullanıcı
- Business Plus: Aylık 18 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Google Meet puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (11.000'den fazla yorum)
13. GoToMeeting — Profesyonel çevrimiçi toplantı çözümü
İşletmeler için özel olarak tasarlanmış bir Zoom alternatifi olan GoToMeeting, güvenilir ve güvenli bir çevrimiçi toplantı platformudur. Anahtar özellikleri arasında yüksek çözünürlüklü video toplantıları, ekran paylaşımı, kayıt özellikleri ve küçük grup odaları bulunur.
Güvenlik özellikleri özellikle önemlidir: AES-256 bit şifreleme ve HIPAA uyumluluğu, konferanslar, takım toplantıları ve uzaktan çalışma senaryoları için idealdir.
GoToMeeting'in en iyi özellikleri
- Etkili ekip çalışması için gelişmiş ekran paylaşımı, beyaz tahtalar ve ortak belge düzenleme özelliklerinden yararlanın
- Gizliliği korumak için şifreleme ve toplantı kilitleri gibi güçlü güvenlik önlemleriyle konuşmalarınızı güvence altına alın
- Toplantılar sırasında klavye ve fare kontrolünü katılımcılara aktarın; bu, işbirliği için kullanışlıdır
GoToMeeting sınırlamaları
- Daha yeni araçlara göre daha az sezgisel olması, benimsenmesini zorlaştırabilir
- Alternatiflerine göre daha pahalıdır, özellikle gelişmiş özelliklere ihtiyaç duymayan küçük takımlar için
GoToMeeting fiyatlandırması
- Profesyonel: Aylık 14 $/kullanıcı
- İş: Aylık 19 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
GoToMeeting puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (10.000'den fazla yorum)
Beyaz Tahta ve zihin haritalama araçları
14. Miro — Takım işbirliği için etkileşimli beyaz tahta
Miro, uzaktaki takımların beyaz tahta, zihin haritaları ve proje yönetimi gibi çeşitli araçlar ve özellikler aracılığıyla görsel olarak işbirliği yapmasını sağlayan mükemmel bir dijital çalışma alanıdır. Ayrıca, işbirliği ve iletişimi geliştiren video toplantıları düzenlemenizi de sağlar.
Miro'nun öne çıkan özelliği, takımların birlikte fikir üretmesi, plan yapması veya sadece yaratıcı olması gerektiğinde mükemmel bir araç olan çevrimiçi beyaz tahtasıdır. Bu beyaz tahtayı iş akışları oluşturmak, ürün tasarımı yapmak veya web sitesi tel kafesleri oluşturmak için kullanabilirsiniz.
Miro'nun en iyi özellikleri
- Slack, Asana ve Google Çalışma Alanı gibi araçlarla senkronizasyon sağlayarak iş akışınızda işlevselliği artırın
- Yapışkan notlar, çizim araçları ve şablonlarla kolayca görselleştirin ve işbirliği yapın, takımlara yardımcı olun
- Sınırsız kullanıcı barındırın, büyük takımlar ve karmaşık projeler için idealdir
- Yerleşik zamanlayıcı, oylama fonksiyonu, video sohbet ve tahmin uygulamasını kullanarak verimli işbirliği oturumları gerçekleştirin
Miro sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar, çok çeşitli özellik ve araçları biraz karmaşık bulabilir
- Kapsamlı içeriğe sahip panolar bazen gecikme yaşayabilir ve bu da büyük takımlarda kullanıcı deneyimini etkileyebilir
Miro fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Aylık 10 $/üye
- İş: Aylık 20 $/üye
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Miro puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (5.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1000+ yorum)
15. Mural—Yenilikçi takımlar için görsel işbirliği
Mural, alternatifi Miro gibi zengin özelliklere sahip bir beyaz tahta etrafında oluşturulmuş bir işbirliği platformudur.
Bu araç, görsel işbirliği için dijital bir çalışma alanıdır ve ürün tasarımı ve diğer takımların birlikte yenilikler yapıp fikirleri hayata geçirmelerini sağlar. Yorumlar, yapışkan notlar ve simgeler eklemek, takım üyeleri arasındaki eşzamansız iletişime yardımcı olur.
Mural, atölye çalışmaları ve tasarım sprintleri düzenlemek için özellikle etkilidir.
Mural'ın en iyi özellikleri
- Oylama, zamanlayıcılar ve kutlama araçlarıyla atölye çalışmaları sırasında katılımcıları dahil edin ve işbirliğini kolaylaştırın
- Çevik, tasarım odaklı düşünme ve sprint planlaması gibi çeşitli metodolojileri destekleyen çok çeşitli şablonlara ve çerçevelere erişin
- Dışarıdan çalışanları (müşteriler ve tedarikçiler gibi) tam üyelik olmadan projelerde çalışmaya davet edin
Mural sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, özellikle birçok öğe içeren karmaşık projeleri yönetirken arayüzü karmaşık bulabilir
- Mural, sistem kaynaklarını yoğun bir şekilde kullanabilir ve bu da daha düşük performanslı cihazlarda performans düşüşüne neden olabilir
Mural fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Team+: Aylık 12 $/üye
- İş: Aylık 17,99 $/üye (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Mural puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
16. Lucidchart — Gelişmiş diyagram oluşturma ve görsel iletişim
Lucidchart, kullanıcıların karmaşık teknik diyagramlar, akış şemaları, süreç haritaları ve ürün tel kafesleri oluşturmasına olanak tanıyan çok yönlü bir diyagram oluşturma aracıdır ve takımlar arasında net görsel iletişimi kolaylaştırır.
Bu araç, gerçek zamanlı ortak yazma, düzenleyici içinde sohbet kutuları, ortak imleçler, yorumlar ve daha fazlası gibi birçok kullanışlı araçla gerçek zamanlı ve eşzamansız işbirliğini destekler.
Lucidchart'ın en iyi özellikleri
- Çok çeşitli şablon ve şekiller kullanarak karmaşık diyagramlar oluşturun
- Entegre sohbet ve yorumlar ile takımınızla birlikte diyagramları gerçek zamanlı olarak düzenleyin
- Google Çalışma Alanı, Microsoft Office ve Jira ile entegre edin
Lucidchart sınırlamaları
- Özel diyagram oluşturma araçlarına kıyasla tasarımlar için daha az özelleştirme seçeneği
- Mobil işlevsellik masaüstü deneyimine uymayabilir ve bu da hareket halindeyken kullanılabilirliği etkileyebilir
Lucidchart fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Bireysel lisans: 7,95 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Takım (3 takım lisansı): Aylık 27 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Lucidchart puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (5.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2000+ yorum)
Çevrimiçi Ofis Paketleri
17. Google Çalışma Alanı — Sorunsuz işbirliği için entegre paket
Eskiden G Suite olarak bilinen Google Çalışma Alanı, Google'ın tüm popüler bulut tabanlı araçlarını tek bir pakette birleştirir. Takımlar, verimliliği ve takım çalışmasını artıran çok çeşitli bulut tabanlı araçları (Gmail, Dokümanlar, E-Tablolar, Drive, Takvim, Meet ve daha fazlası) sayesinde Google Çalışma Alanı'nı çok değerli buluyor.
Bu kapsamlı araç seti, sorunsuz günlük işlemleri kolaylaştırarak hızlı belge erişimi, iş arkadaşlarınızla kesintisiz iletişim ve sorunsuz toplantı planlaması sağlar.
Clickup gibi, verimlilik ve işbirliği araçlarının tam paketi, küçük takımlar ve bireyler için olduğu kadar büyük kurumsal şirketler için de aynı derecede iyi çalışır.
Google Çalışma Alanı'nın en iyi özellikleri
- Birleştirilmiş Google araç entegrasyonu ile e-posta gönderme, düzenleme ve planlama arasında geçiş yapın
- Anında buluta kaydetme özelliği ile belgeler üzerinde birlikte çalışın
- İki faktörlü kimlik doğrulama gibi güçlü güvenlik önlemleriyle verilerinizi koruyun
Google Çalışma Alanı sınırlamaları
- Google ekosistemi, çoğu proje yönetimi ihtiyacı için kısıtlayıcı olabilir
- Google uygulamaları, bazı özel yazılımlarda bulunan gelişmiş işlevlere ve özelleştirme seçeneklerine sahip değildir
Google Çalışma Alanı fiyatlandırması
- İş Başlangıcı: Aylık 7,20 $/kullanıcı
- İş Standardı: Aylık 14,40 $/kullanıcı
- Business Plus: Aylık 21,60 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Google Çalışma Alanı değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,6/5 (40.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (15.000'den fazla yorum)
18. Zoho Workplace — İş iletişimi için kapsamlı araç
Zoho Workplace, takımınızın bağlantıda kalması, verimli ve organize olması için ihtiyaç duyduğu her şeyi (e-postalar, dosya yönetimi, belge oluşturma ve depolama, görev yönetimi, e-posta barındırma ve video konferans) tek bir kullanışlı platformda birleştirir.
Zoho Workplace ayrıca görev izleme, Gantt grafikleri, takvimler ve zaman çizelgeleri gibi proje yönetimi özellikleri de sunar.
Proje yönetimi yetenekleri sınırlı olsa da, Zoho Workplace, uygun fiyat ve işlevselliği bir araya getirerek küçük ve orta ölçekli işletmeler için mükemmeldir.
Zoho Workplace'in en iyi özellikleri
- Daha iyi bağlantı ve ekip çalışması için e-postalarınızı, anlık mesajlarınızı ve video konferanslarınızı tek bir yerde merkezileştirin
- Microsoft Office biçimleriyle uyumlu kelime işleme, elektronik tablo ve sunum araçları dahil olmak üzere kapsamlı ofis paketinden yararlanın
- Kapsamlı özelleştirme seçeneklerini kullanın ve işiniz büyüdükçe kolayca uyarlayın, özelleştirilebilir ve ölçeklenebilir bir deneyim sağlayın
Zoho Workplace sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün diğer ofis paketlerine kıyasla daha az sezgisel olduğunu düşünüyor
- Kendi ekosisteminde mükemmel olsa da, harici araçlar ve hizmetlerle entegrasyon bazen sınırlı olabilir
Zoho Workplace fiyatlandırması
- Standart: Aylık 3 $/kullanıcı
- Profesyonel: Aylık 6 $/kullanıcı
- Yalnızca e-posta: Aylık 1 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)
Zoho Workplace puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (2000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (10+ yorum)
19. Microsoft Office 365—Modern iş yerleri için gerekli araçlar
Microsoft Office 365, artık Microsoft 365 olarak yeniden adlandırıldı ve Word, Excel ve PowerPoint gibi Office uygulamalarını OneDrive ve Microsoft Teams gibi güçlü bulut hizmetleriyle birleştiriyor.
İşletmeler, nerede olurlarsa olsunlar daha etkili bir şekilde yaratabilir, iletişim kurabilir ve işbirliği yapabilir.
Yetenekli bir Google Çalışma Alanı alternatifi olmasına rağmen, fiyatlandırması daha küçük takımlar için çok yüksek olabilir.
Microsoft Office 365'in en iyi özellikleri
- Word, Excel, PowerPoint ve Outlook gibi endüstri standardı uygulamaları içeren kapsamlı bir uygulama paketine, sürekli güncellenen özelliklerle erişin
- Dosya yüklemelerini OneDrive'a otomatik olarak senkronize edin, böylece herhangi bir cihazdan, herhangi bir yerden kolay erişim ve işbirliği sağlayın
- Gelişmiş güvenlik önlemleriyle veri korumasını sağlayın ve küresel standartlara uyumu garanti edin
Microsoft Office 365 sınırlamaları
- Rakiplerinden daha pahalı
- Geniş özellik ve ayar aralığı, özel BT desteği olmayan yeni kullanıcılar veya küçük takımlar için zorlayıcı olabilir
Microsoft Office 365 fiyatlandırması
- Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 ABD doları
- Microsoft 365 Business Premium: Kullanıcı başına aylık 22 ABD doları
- Microsoft 365 İşletmeler için Uygulamalar: Kullanıcı başına aylık 8,25 ABD doları
Microsoft Office 365 puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (5.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (13.000'den fazla yorum)
Uzaktan Çalışan Takımlar için Takvim Araçları
20. Calendly — Profesyoneller için kolaylaştırılmış planlama
Calendly, başkalarının sizin uygunluğunuza göre randevu almasına olanak tanıyarak toplantı planlamanın zorluklarını ortadan kaldırır. Basitliği ve planlama etkileşimlerine kattığı profesyonel dokunuşuyla büyük beğeni topluyor.
Serbest çalışanlar, ajanslar, profesyonel hizmet sağlayıcılar ve işe alım uzmanları için mükemmel bir araçtır.
Profesyonel ipucu: Calendly'yi ClickUp Çalışma Alanınıza entegre ederek, uzaktan çalışan takım ortamları için mükemmel olan sağlam bir program ve proje yönetimi kombinasyonu elde edersiniz.
Calendly'nin en iyi özellikleri
- Takımınızın takviminizdeki uygun zaman aralıklarından seçim yapmasına olanak tanıyarak, uygun toplantı zamanı bulmak için gidip gelmeyi ortadan kaldırın
- Takviminizle (Google, Outlook, Office 365) sorunsuz senkronizasyon ve ClickUp, Salesforce ve Slack gibi araçlarla entegrasyon
- Tüm katılımcılar için toplantı deneyimini geliştirmek için özel onay mesajları, hatırlatıcılar ve takip mesajları ayarlayın
Calendly sınırlamaları
- Ücretsiz sürümün özellikleri biraz sınırlıdır ve kullanıcıların daha fazla işlevselliğin kilidini açmak için ücretli aboneliğe ihtiyaçları vardır
- Web tabanlı bir platform olduğu için, rezervasyonları yönetmek ve erişmek için sabit bir internet bağlantısı gerektirir
Calendly fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Aylık 12 $/koltuk
- Takımlar: Aylık 20 $/koltuk
- Enterprise: 15.000 $'dan başlayan fiyatlarla
Calendly puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3000'den fazla yorum)
21. Microsoft Outlook – Kapsamlı e-posta ve takvim aracı
Microsoft Outlook, bir e-posta istemcisinden daha fazlasıdır. Kişisel ve profesyonel ayarlarda verimliliği artırmak için tasarlanmış e-postalar, takvimler, kişiler ve görevler için entegre bir çözümdür.
E-posta yönetimi, planlama ve görev otomasyonuna yardımcı olan Outlook ve ClickUp gibi araçlarla gelen kutusunu boşaltmak artık daha kolay.
Microsoft Outlook'un en iyi özellikleri
- E-postalarınızı, görevlerinizi ve randevularınızı aynı uygulamadan yönetin, verimliliği ve organizasyonu artırın
- Kategoriler, işaretler ve kurallar gibi e-postaları yönetmek için güçlü araçlardan yararlanın; bu araçlar, gelen kutunuzu düzenli ve temiz tutmanıza yardımcı olur
- Tüm cihazlarda ve çeşitli e-posta hizmetleriyle sorunsuz bir şekilde çalışın, nerede kullanırsanız kullanın tutarlı bir deneyim yaşayın
Microsoft Outlook sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar, dizi özellik ve ayarları ilk başta zor bulabilir
- Özellikle büyük hacimli e-postaları yönetirken veya birden fazla hesabı entegre ederken sistem kaynaklarını yoğun bir şekilde kullanabilir
Microsoft Outlook fiyatlandırması
- Microsoft 365 aboneliklerine dahildir
Microsoft Outlook puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (2000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (1000+ yorum)
22. Google Takvim — Verimli zaman yönetimi aracı
Google Çalışma Alanı'nın bir parçası olan Google Takvim, takımınızın programlarını yönetmek için basit bir çözüm sunar. Bu araç, zahmetsizce düzenli olmanızı sağlar.
Takımınızın takvimlerine abone olabilir, toplantıları planlamak için ortak zaman aralıkları bulabilir ve Google Meet bağlantıları oluşturabilirsiniz. Bu, uyumlu bir şekilde çalışan uzaktan takımlar için mükemmeldir. Ayrıca, Google Takvim'i ClickUp'a entegre ederek tüm iş akışınızı tek bir platformda tutabilirsiniz.
Google Takvim'in en iyi özellikleri
- Temiz ve kullanıcı dostu bir arayüzle randevu ve program yönetimini basitleştirin
- Diğer Google hizmetleriyle kolayca entegre ederek verimliliği ve işbirliğini artırın
- Takviminize her zaman, her yerden erişin
Google Takvim sınırlamaları
- Zamanlama konusunda etkili olmakla birlikte, özel proje yönetimi araçlarında bulunan bazı gelişmiş özelliklerden yoksundur
- Google Takvim'in görev yönetimi, özel araçlara kıyasla daha az kapsamlıdır, bu da karmaşık görev izleme ve proje yönetimini zorlaştırır
Google Takvim fiyatlandırması
- Herhangi bir Google hesabıyla ücretsiz olarak kullanabilirsiniz
- Google Çalışma Alanı'na dahildir ek iş fonksiyonları için abonelik gereklidir
Google Takvim puanları ve yorumları
- G2: Mevcut değil
- Capterra: 4,8/5 (3.000'den fazla yorum)
Dikkat Dağınıklığını Yönetme ve Odaklanma Uygulamaları
23. Focus Bear — Dijital verimlilik asistanı
Focus Bear, kullanıcıların odaklanmalarını sürdürmelerine ve dikkatlerini dağıtan unsurları yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir dijital verimlilik aracıdır. Uzaktan çalışma genellikle odaklanmayı bozan ve verimliliği düşüren dikkat dağıtıcı unsurlarla birlikte gelir ve bu tür bir uygulama bunları önlemeye yardımcı olur.
Bu uygulama, iş veya çalışma dönemlerinde konsantrasyonunu artırmak isteyen profesyoneller ve öğrenciler için idealdir.
Focus Bear'ın en iyi özellikleri
- Dikkat dağıtıcı web sitelerini ve uygulamaları bloklayarak kullanıcıların kesintisiz olarak görevlerine odaklanmalarını sağlayın
- Derin çalışma dönemlerini kısa molalarla takip eden zamanlı odak oturumları ayarlayarak sağlıklı bir iş-mola ritmi oluşturun
- Görevlere harcanan zamanı izleyin ve verimlilik kalıplarına ilişkin içgörüler sağlayarak kullanıcıların programlarını optimize etmelerine yardımcı olun
Focus Bear sınırlamaları
- Tüm cihazlarda sınırlı kullanılabilirlik, birden fazla platformda çalışan kullanıcılar için bir dezavantaj olabilir
- Etkili olmakla birlikte, bu özellikler daha kapsamlı bir verimlilik paketi arayan kullanıcılar için çok temel olabilir
Focus Bear fiyatlandırması
- aylık 4,99 $
Focus Bear puanları ve yorumları
- Mevcut değil
24. Forest — Odaklanın, anı yaşayın
Forest, odaklanmayı oyunlaştırarak ve olumlu pekiştirmelerle kullanıcıların odaklanmasına yardımcı olan başka bir benzersiz uygulamadır.
Odaklanarak belirli bir süre çalışarak sanal bir ağaç yetiştirirsiniz ve kullanıcı uygulamadan çıkıp başka sitelere veya uygulamalara geçerse ağaç ölmeye başlar.
Forest'ın en iyi özellikleri
- Odaklanma süresini temsil eden sanal ağaçlar yetiştiren oyunlaştırılmış bir araçla odaklanın. Odaklanma süresi ne kadar uzun olursa, orman o kadar büyük olur
- Gerçek ağaçlar diken kuruluşlarla işbirliği yaparak çevreye katkıda bulunun — gerçek dünyada etki yaratın
- Mobil uygulama ve tarayıcı uzantısı olarak sunulan çoklu platform desteğinden yararlanın ve çok yönlü kullanım senaryoları oluşturun
Orman sınırlamaları
- Uygulamanın oyunlaştırılmış yapısı, harici motivasyona ihtiyaç duymayan, daha geleneksel bir verimlilik aracı tercih eden kullanıcılar için çekici olmayabilir
- Öncelikle zaman yönetimine odaklanır ve kapsamlı proje yönetimi araçlarında bulunan gelişmiş özelliklerden yoksundur
Forest fiyatlandırma
- Mobil Uygulama: Mobil platformlarda tek seferlik satın alım için 3,99 $
- Tarayıcı Uzantısı: Ücretsiz
Forest puanları ve yorumları
- Google Play mağazası: 4,7/5 (669.000+ yorum)
25. Taskade—İşbirliğine dayalı yapılacaklar listeleri ve görev yönetimi
Taskade, takımların görevleri organize etmesine, projeleri yönetmesine ve senkronize bir çalışma alanında fikir üretmesine yardımcı olan esnek bir proje yönetimi ve işbirliği aracıdır.
Gerçek zamanlı iletişim, özelleştirilebilir şablonlar ve AI otomasyonu ile uzaktan takım yöneticileri görevleri kolaylaştırabilir, işleri delege edebilir, son teslim tarihleri belirleyebilir ve ilerlemeyi sorunsuz bir şekilde takip edebilir.
Taskade'in en iyi özellikleri
- Herhangi bir konumdan görevleri aynı anda düzenleyip güncelleyerek gerçek zamanlı olarak birlikte çalışın
- Farklı proje ve iş akışları için geniş bir yelpazede özelleştirilebilir şablonlardan yararlanın
- Farklı ihtiyaç ve tercihlere uyum sağlamak için görev listeleri, zihin haritaları ve organizasyon şemaları gibi çeşitli görüntüleme seçenekleri arasında geçiş yapın
Taskade sınırlamaları
- Nispeten yeni bir oyuncu olarak, daha köklü rakipleriyle aynı düzeyde entegrasyon yeteneklerine sahip olmayabilir
- Temel entegrasyonlar sunsa da, diğer araçlar kadar geniş bir aralıkta üçüncü taraf uygulamaları ve hizmetleri desteklemeyebilir
Taskade fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Taskade Pro: Aylık 10 $/kullanıcı
- Taskade for Teams: Aylık 20 $/kullanıcı
Taskade puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (60'tan fazla yorum)
Uzaktan Çalışan Takımlar için Zaman Dönüştürücü Araçlar
26. WorldTimeBuddy — Basitleştirilmiş saat dilimi yönetimi
WorldTimeBuddy, farklı zaman dilimlerinde programları koordine eden herkes için vazgeçilmez bir araçtır.
Bu kullanıcı dostu araç, toplantılar planlaması ve global takımlarla projelerde işbirliği yapması gereken profesyonellerin favorisidir.
Hafta sonu vurgulaması, DST uyarıları ve karışık 12/24 saat biçimi gibi seçeneklerle zamanı görüntüleme şeklini kişiselleştirin. Böylece, nerede olursanız olun ve nasıl çalışırsanız çalışın, programınızın üstünde olursunuz.
WorldTimeBuddy'nin en iyi özellikleri
- Sürükle ve tıkla arayüzüyle zaman aralıklarını seçin ve ayarlayın, paylaşılabilir etkinlik sayfaları oluşturun ve toplantı zamanlarını doğrudan takvimlerinize veya web uygulamalarınıza entegre edin
- Mobil uygulamayı kullanarak hareket halindeyken kontrol ve planlama kolaylığından yararlanın
WorldTimeBuddy sınırlamaları
- Birden fazla zaman dilimini yönetmek karmaşık ve kafa karıştırıcı olabilir
- Karışık saat biçimleri ve hafta sonu vurgulaması gibi özel özelleştirme seçenekleri, yeni kullanıcıların verimli bir şekilde gezinmesi için bir öğrenme dönemi gerektirebilir
WorldTimeBuddy fiyatlandırması
- Ücretsiz
WorldTimeBuddy puanları ve yorumları
- Mevcut değil
27. Miranda Uygulaması — Sezgisel saat dilimi dönüştürücü
Miranda, zaman dilimleri arasında geçiş yapmayı çocuk oyuncağına çevirir. Zaman dilimi dönüştürücü, kullanıcıların farklı zaman dilimlerinde uluslararası toplantılar ve aramalar planlamasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Siz ve takımınızın birden fazla saat dilimini takip etmesi gerekiyorsa idealdir: Etkileşimli dünya haritası ve saat ayarlama tekerleği, toplantıları doğrudan uygulama üzerinden e-posta ile planlamanıza yardımcı olur.
Miranda Uygulamasının en iyi özellikleri
- Farklı saat dilimlerinde gerçek zamanlı gündüz ve gece saatlerini gösteren, görsel olarak çekici bir dünya haritası görünümüyle saat dilimlerini görüntüleyin
- Mobil cihazlarda hızlı erişim için bileşenlerden yararlanın, böylece uygulamayı açmadan saat dilimi bilgilerini bir bakışta görebilirsiniz
- Hangi saat dilimlerinin görüntüleneceğini ve uygulamayı özel ihtiyaçlarınıza göre nasıl uyarlayacağınızı özelleştirin
Miranda Uygulamasının sınırları
- Öncelikle mobil cihazlar için tasarlanmıştır, bu da iş için masaüstü uygulamalarını tercih eden kullanıcılar için kullanışlılığını sınırlayabilir
- Basitliğe odaklanmıştır, bu da daha karmaşık planlama ihtiyaçları için gerekli olan derin özelliklere sahip olmayabileceği anlamına gelir
Miranda Uygulaması fiyatlandırması
- Ücretsiz
Miranda Uygulama puanları ve yorumları
- Mevcut değil
28. Timeanddate.com tarafından sunulan Saat Dilimi Dönüştürücü
Uzaktan çalışan takımlar, Timeanddate.com'un Saat Dilimi Dönüştürücüsünü zorlu saat dilimi dönüşümlerini halletmek için kullanabilirler. İster iş, seyahat veya kişisel nedenlerle sınır ötesi programları yönetiyor olun, bu araç ihtiyacınız olan tüm ayrıntılar konusunda size yardımcı olacaktır.
Timeanddate.com'un Saat Dilimi Dönüştürücüsü en iyi özellikleri
- Yaz saati ayarlamaları ve yerel saat farkları dahil olmak üzere saat dilimleri hakkında kapsamlı bilgileri kullanın
- Zaman dilimlerinde en uygun zamanları bularak uluslararası bir kitleye yönelik etkinlikler ve toplantılar planlayın
Timeanddate.com tarafından sunulan Saat Dilimi Dönüştürücü sınırlamaları
- Kapsamlı olmasına rağmen, web arayüzü hareket halindeyken erişim için özel bir mobil uygulamadan daha az kullanışlı olabilir
Timeanddate.com tarafından sunulan Saat Dilimi Dönüştürücü fiyatlandırması
- Ücretsiz
Timeanddate.com tarafından verilen puanlar ve yorumlar
- Mevcut değil
Uzaktan Çalışan Takımlar için Güvenlik Araçları
29. 1Password—Güvenli şifre yönetimi
1Password, tüm şifrelerinizi, yazılım lisanslarınızı ve hassas bilgilerinizi sanal bir kasada kilitli tutan güçlü bir şifre yöneticisidir. Tek bir ana şifre ile giriş yapabilirsiniz, bu da onu kişisel ve profesyonel güvenlik ihtiyaçları için güvenilir bir seçim haline getirir.
1Password'ün en iyi özellikleri
- Sektör lideri şifreleme ile tüm depolanan verilerin yetkisiz erişimden korunduğundan emin olun
- Bu aracı Windows, macOS, iOS, Android ve tarayıcı uzantıları aracılığıyla birçok cihazda kullanın
- Web sitelerinde ve uygulamalarda şifreleri otomatik olarak doldurun, aynı şifreleri tekrar kullanmaktan kaçınarak zaman kazanın ve güvenliği artırın
1Password sınırlamaları
- Tek seferlik satın alma imkanı sunan diğer şifre yöneticilerinin aksine, 1Password aylık veya yıllık abonelik gerektirir
- Özelliklerin ve ayarların dizisi, yeni kullanıcılar veya şifre yöneticilerini kullanmaya alışkın olmayanlar için çok karmaşık olabilir
1Password fiyatlandırması
- Bireyler: 2,99 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Aileler: 4,99 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Takımlar: 19,95 $/ay
- İş: Aylık 7,99 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)
1Password puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2000+ yorum)
Mesajlaşma ve Arama Araçları
30. Signal – Gizli mesajlaşma ve arama
Signal, takımınızın gizliliğini ciddiye alır ve sohbet etmek, sesli ve görüntülü aramalar yapmak için güvenli bir yol sunar. Güvenliğe değer verenler için vazgeçilmez bir araçtır ve dünyanın dört bir yanındaki siber güvenlik uzmanları ve gizlilik savunucularından beğeni toplamıştır.
Signal'ın en iyi özellikleri
- Uçtan uca şifreleme ile yalnızca iletişim kuran kullanıcıların mesajlara ve aramalara erişmesini sağlayın
- Minimum veri toplayarak ve mesaj meta verilerini veya iletişim günlüklerini saklamayarak kullanıcı gizliliğini artırın
Sinyal sınırlamaları
- Signal'ın WhatsApp veya Facebook Messenger gibi uygulamalara kıyasla daha küçük kullanıcı tabanı, daha geniş bir ağ ile iletişimi sınırlayabilir
- Uygulamanın arayüzü ve özellikleri, daha ticari uygulamalara kıyasla daha az gelişmiş veya işlevsel görünebilir
Signal fiyatlandırması
- Ücretsiz
Sinyal derecelendirmeleri ve yorumlar
- G2: 4,4/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: Mevcut değil
Takımınız için Doğru Araçları Seçme
Uzaktan çalışma, işbirliği ve güvenlik için mevcut olan çok sayıda aracı sıralamak zor bir iş olabilir. İletişimi kolaylaştırmak, verimliliği artırmak veya veri güvenliğini sağlamak istiyorsanız, doğru araçlar ekibinizin dijital ortamda çalışma ve gelişme şeklini değiştirebilir.
Bu araçları değerlendirirken, verimlilik ve etkinliği artırmak için takımınızın iş akışlarına nasıl entegre edilebileceğini düşünün.
Etkili proje yönetimi, başarılı bir takım işbirliği için çok önemlidir. ClickUp gibi araçları kurulumunuza dahil etmek, yönetim görevlerini basitleştirmeye yardımcı olur ve herkesin konumu ne olursa olsun takımınızın iyi koordine olmasını sağlar.
Freelancer iseniz, ClickUp'ın proje yönetimi ihtiyaçlarınız için Uzaktan Çalışma özelliklerini keşfederken, bağımsız projelerinizi optimize etmek için freelancer ipuçlarını kullanın.
Entegre bir iş yönetimi platformunun avantajlarını deneyimlemek için bugün ClickUp'a başlayın — Ev ofisinizi bir verimlilik merkezine dönüştürün.