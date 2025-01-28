2025'te Takım İşbirliği için En İyi 30 Uzaktan Çalışma Aracı

Uzaktan çalışmaya alışmak, artık norm haline gelmesine rağmen, bilinmeyen sularda yelken açmak gibi hissettirebilir.

Verimlilik dalgalanmaları, izolasyon ve kopukluk hissi, iletişim eksiklikleri ve iş-yaşam dengesi bulma mücadelesi gibi pek çok zorluk vardır.

Ancak doğru uzaktan çalışma araçlarıyla, kargaşayı uyuma, izolasyonu işbirliğine dönüştürebilirsiniz. İster hibrit bir çalışma politikasına uyum sağlamak, ister dijital göçebelerden oluşan bir takımı yönetmek, ister günlük verimliliği artırmak isteyin, uzaktan çalışma zorluklarını fırsatlara dönüştürmenin anahtarı mükemmel bir araç seti oluşturmaktır.

Peki, takımınız için en iyisini bulmak için çeşitli yazılım araçlarını nasıl inceleyebilirsiniz?

Uzaktan işbirliği için ideal uygulamayı seçmek gibi, en iyi araçları seçmek de uzaktan çalışan ekibinizin ihtiyaçlarını anlamaya bağlıdır.

Takım işbirliği için en iyi uzaktan çalışma araçlarını seçmeye yönelik bu kesin kılavuz, doğru kombinasyonu veya belki de tüm işleri yapacak tek bir uygulamayı seçmenize yardımcı olacaktır.

Uzaktan çalışmayı daha az uzak hissettiren en iyi araçları keşfetmeye hazır mısınız?

Hadi başlayalım.

Doğru evden çalışma araçlarını seçerken iki hususu göz önünde bulundurmalısınız: iş gününüzü daha sorunsuz hale getiren ve takımınızı birbirine yaklaştıran unsurlar.

Aşağıda, dikkate almanız gereken birkaç özellik bulunmaktadır:

Kapsamlı iletişim özellikleri: Video görüşmeleri ve anlık mesajlaşma gibi çeşitli iletişim özelliklerine sahip araçlar, ofis ortamındaki atmosferi yansıtmaya yardımcı olur ve herkesin nerede olursa olsun bağlantıda kalmasını ve bilgilendirilmesini sağlar. Bu, takım toplantıları Video görüşmeleri ve anlık mesajlaşma gibi çeşitli iletişim özelliklerine sahip araçlar, ofis ortamındaki atmosferi yansıtmaya yardımcı olur ve herkesin nerede olursa olsun bağlantıda kalmasını ve bilgilendirilmesini sağlar. Bu, takım toplantıları sırasında katılımı sürdürmek için çok önemlidir

Entegrasyon özellikleri: Yazılımlar arasında geçiş yapmaktan kaçınmak ve işleri tamamlamaya odaklanmak, Yazılımlar arasında geçiş yapmaktan kaçınmak ve işleri tamamlamaya odaklanmak, daha iyi iş alışkanlıkları geliştirmek için diğer uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olan uzaktan çalışma araçlarını arayın

Ölçeklenebilirlik: Takımınızla birlikte büyüyebilen, takımınız genişledikçe ihtiyaçlarınıza uyum sağlayabilen araçları seçin

Güvenlik önlemleri: Veri ihlallerinin çok yaygın olduğu bir dünyada, hassas bilgilerin güvenliğini sağlamak tartışılmaz bir gerekliliktir. Uzaktan çalışma sırasında takımınızın verilerini güvende tutmak için araçlarınızın şifreleme gibi sağlam güvenlik önlemlerine sahip olduğundan emin olun

Proje yönetimi özellikleri: İlerlemeyi izlemenize, son teslim tarihlerini belirlemenize ve görevleri yönetmenize yardımcı olan araçlar, özellikle basitleştirilmiş İlerlemeyi izlemenize, son teslim tarihlerini belirlemenize ve görevleri yönetmenize yardımcı olan araçlar, özellikle basitleştirilmiş iş planı şablonları kullanıldığında takımınızın verimliliğinde büyük bir fark yaratabilir

Uzaktan işbirliği desteği: En iyi uzaktan çalışma araçları, yan yana çalışma deneyimi yaratmaya yardımcı olan ve ekip çalışmasını ve yaratıcılığı teşvik eden paylaşılan takvimler ve işbirliğine dayalı beyaz tahtalar gibi özelliklere sahiptir

Kullanım kolaylığı ve kullanıcı arayüzü: Daha hızlı işe alım ve iş başlangıcı için, sizin ve takımınızın ilk günden itibaren doğal bir şekilde kullanabileceğiniz bir arayüz arayın

Doğru araçları seçmek, sadece teknoloji yığınınızı doldurmak değil, her iş gününü iyileştirmekle ilgilidir. Bu temel unsurlara odaklanarak, nerede oturum açarsanız açın, takımınızı başarıya ayarlıyorsunuz.

Doğru araçları bulmak, uzaktan çalışmanın zorluklarını daha yüksek verimlilik ve katılım fırsatlarına dönüştürebilir. Uzaktan yönetimi ve işbirliğini neredeyse hiç çaba gerektirmeyen hale getiren en iyi araçları inceleyelim.

En İyi Genel Uzaktan Çalışma Aracı

1. ClickUp – En gelişmiş uzaktan çalışma komut merkezi

ClickUp, normalde ihtiyacınız olan tüm verimlilik araçlarını içeren bir platformdur!

Projeleri yönetmek, görevleri dağıtmak ve görevlerin ne kadar sürdüğünü takip etmek için takımınızın komuta merkezi haline gelebilir; bu da verimliliği izlemek için son derece kullanışlıdır.

ClickUp ile başlayın! ClickUp Uzaktan Çalışma Proje Yönetimi ile takımınızın iletişimini basitleştirin ve konuşmaları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

ClickUp'ın Uzaktan Takım özellikleriyle, uzaktan çalışma için özel olarak tasarlanmış işbirliği, verimlilik ve proje yönetimi araçlarına sahip olursunuz.

ClickUp Clips ile ekranınızı kaydedin ve videoları takımınızla paylaşın

Takımınıza görevler atayın

ClickUp Görevleri ile projelerinizi sorunsuz bir şekilde organize edin, her ayrıntının izlenmesini ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayın

ClickUp, uzaktaki takımınızdaki herkese görev atamayı çok kolaylaştırır. Şunları yapabilirsiniz:

Görevler ekleyin ve bunları belirli takım üyelerine atayın

Görevleri daha kolay yönetmek için alt görevlere bölün

Önemli projelerin önce tamamlanmasını sağlamak için görevlere öncelik verin

Güvenlik için erişimi özelleştirin

ClickUp içinde erişim haklarını özelleştirebilirsiniz. Tam zamanlı çalışanlar, serbest çalışanlar ve müşterilerle görevleri ve mesajları paylaşın, güvenliği tehlikeye atmadan herkesin erişimini sağlayın.

İlerlemeyi izleyin

ClickUp'ın Görünümleri ile her takımın iş akışına uyarlanmış ilerlemenizi görselleştirin

ClickUp Görünümleri ile projenizin ilerlemesini takip etmek çok kolay. Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Görevleri ve projeleri kanban tarzında görüntüleyen Pano Görünümü

Görevleri bir kontrol listesinde gösteren Liste Görünümü , ilerlemeyi kolayca izlemenizi sağlar

Takım faaliyetlerini izleyin

ClickUp'ın Takım Görünümü ile her takım üyesinin üzerinde çalıştığı işi görebilir ve ilerlemelerini izleyebilirsiniz. Bu görünüm, iş yüklerini izlemesi ve gerektiğinde görevleri yeniden dağıtması gereken proje yöneticileri için mükemmeldir.

İletişimi kolaylaştırın

Takım üyeleri, Sohbet Görünümü'ndeki mesajlar aracılığıyla herkesi güncel tutmak için dosya, bağlantı ve diğer bilgileri paylaşabilir.

Ayrıca, hızlı eylem sağlamak için takım üyelerini etiketleyebilir ve yorumlar atayabilirsiniz.

Sorunsuz entegrasyon

ClickUp'ın Entegrasyonları ile tüm temel araçlarınızı tek bir platformda birleştirerek iş akışınızın verimliliğini artırın

ClickUp Entegrasyonları, Dropbox, Slack, Figma, Zoom, Gmail ve daha fazlası gibi 1000'den fazla aracı tek bir platformda, ClickUp Çalışma Alanınızda entegre etmenizi sağlar.

ClickUp, projeler ve görevler için harcanan zamanı izleyen zaman takibi özelliklerine sahiptir. Bu verileri daha sonra özelleştirilebilir gösterge panelleri aracılığıyla analiz edebilirsiniz. Bu bilgileri kullanarak darboğazları belirleyin ve takımınızın iş akışını optimize etmesine yardımcı olun.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Uzaktan Çalışma Planı Şablonu ile uzaktan operasyonlarınıza başlayın ve takımınızın çabalarını kolaylaştırın

ClickUp Uzaktan Çalışma Planı Şablonu, karma veya uzaktan çalışan takımlar için uzaktan çalışmayı organize etmeye ve izlemeye yardımcı olur.

Ayrıca okuyun: Verimliliği artırmak için bu serbest çalışan şablonlarına göz atın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, ClickUp'ın kapsamlı özellikleri ve özelleştirme seçenekleri nedeniyle bir öğrenme süreci yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

İşyeri Sohbet Yazılımı

2. Slack—Takım iletişimi için merkez

slack aracılığıyla

Slack, doğrudan mesajlaşma, grup kanalları, sesli ve görüntülü aramalar gibi çok sayıda iletişim yöntemi sunar. Bu araç, dosya paylaşımını, fikir alışverişini ve gerçek zamanlı işbirliğini kolaylaştıran sezgisel bir arayüze sahiptir.

Slack'in en iyi özellikleri

Her proje, konu veya takım için kanallar oluşturun. Bu kurulum, tartışmaları düzenli ve organize tutar, böylece hiçbir şey karışmaz

Slack'e çok sayıda başka aracı entegre ederek, iş ile ilgili her şey için komut merkezinizi oluşturun

Dosya paylaşın, sesli sohbetler başlatın veya hatta hızlı video görüşmelerine katılın

Takımlar arası iletişimin sorunsuz ve hızlı olmasını sağlamak için bildirimler ve otomatik yanıtlar için tetikleyiciler ayarlayın

Slack sınırlamaları

Mesajların ve bildirimlerin sürekli akışı, takım üyelerinin işlerinden dikkatini dağıtabilir

Slack'in fiyatlandırması şirketler için önemli bir gider haline gelebilir

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Aylık 7 $/kullanıcı

Business+ : Aylık 11,70 $/kullanıcı

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (30.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (20.000'den fazla yorum)

3. Microsoft Teams—Hepsi bir arada işbirliği paketi

microsoft Teams aracılığıyla

Microsoft Teams, halihazırda Microsoft Office ekosistemindeyseniz tercih etmeniz gereken araçtır. Office ortamından hiç çıkmadan sohbet etmenizi, paylaşım yapmanızı ve işbirliği yapmanızı sağlamak için tasarlanmıştır. Teams, gerçek zamanlı mesajlaşma, toplantılar, arama, Office 365 uygulamaları ve üçüncü taraf araçlarını tek bir merkezi yerde bir araya getirerek dağıtılmış takımların verimliliğini artırdığı için uzaktan çalışan takımlar için mükemmeldir.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Microsoft 365 ile entegre edin ve uygulamalar arasında geçiş yapmadan belgeler, elektronik tablolar ve sunumlar üzerinde çalışın

10.000 kişiye kadar sohbet, sesli ve görüntülü görüşmeler ve canlı etkinlikler

Çalışma alanınızı düzenlemek için en sık kullandığınız belgeler ve uygulamalar için sekmelerle özelleştirilmiş kanallar oluşturun

Müsaitlik ve etkinlikleri belirtmek için durum mesajları ayarlayın, örneğin "Ofiste yok, saat...'ye kadar" veya "Toplantıdayım"

Microsoft Teams sınırlamaları

Yeni kullanıcılar arayüzü karmaşık ve zor bulabilir, bu da öğrenme sürecini zorlaştırabilir

Video ve sesli arama kalitesi, internetin kararlılığına ve bant genişliğine büyük ölçüde bağımlıdır ve bu, bağlantının zayıf olduğu bölgelerde bir sınırlama oluşturabilir

Microsoft Teams fiyatlandırması

Microsoft Teams Essentials : Aylık 4,80 $/kullanıcı

Microsoft 365 Business Basic : Aylık 7,20 $/kullanıcı

Microsoft 365 Business Standard: Aylık 15 $/kullanıcı

Microsoft Teams puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (14.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (9.000'den fazla yorum)

4. Google Chat—Takımlar için kolaylaştırılmış iletişim

google Sohbet aracılığıyla

Siz ve takımınız zaten Google ekosistemindeyseniz, Google Sohbet ile bağlantıda kalmak çok kolay. Her şey basit mesajlaşma ve sorunsuz takım işbirliği ile ilgili.

Google'ın diğer uygulamalarıyla senkronizasyonunu korurken hızlı sohbetler ve tartışmalar için başvurabileceğiniz bir araç olarak düşünün. Ekstra uğraş gerektirmeden basit ve entegre bir iletişim yöntemi isteyen takımlar için mükemmeldir.

Google Sohbet'in en iyi özellikleri

Sohbet'ten Google Drive, Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar ve Takvim ile takımınızla birlikte çalışın

Her proje veya takım için dosya paylaşımı, görev atama ve ilerlemeyi tek bir yerden izleme için alanlar oluşturun

Google'ın gelişmiş arama özelliği ile geçmiş mesajları ve dosyaları bulun, ihtiyacınız olan her türlü bilgiyi parmaklarınızın ucunda tutun

Google Sohbet sınırlamaları

Google Chat, şirket içi kullanım için harikadır, ancak Slack veya Microsoft Teams'in aksine, daha geniş dış iletişim için gerekli özelliklerden yoksundur

Bazıları Google Sohbet'i çok basit bulabilir, gelişmiş proje yönetimi fonksiyonlarından ve Google dışı ürünlerle entegrasyondan yoksun olduğunu düşünebilir

Google Sohbet fiyatlandırması

İş Başlangıcı : Aylık 6 $/kullanıcı

İş Standardı : Aylık 12 $/kullanıcı

Business Plus: Aylık 18 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Google Chat puanları ve yorumları

G2: Mevcut değil

Capterra: 4,5/5 (2000+ yorum)

5. Otter. ai — Yenilikçi ses-metin dönüştürme

Otter. ai, ses-metin dönüştürme hizmetleriyle not alma ve toplantı verimliliğinde devrim yaratıyor.

Doğru toplantılar, konferanslar veya konuşma içeriği transkripsiyonları gerektiren takımlar için mükemmeldir. Otter AI, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ve diğer toplantı araçlarıyla entegre olarak toplantı notlarının kaydedilmesini, transkripsiyonunu ve paylaşımını kolaylaştırır, bu da dağıtılmış takımlar arasında verimliliği artırır.

Otter. ai en iyi özellikler

Konuşmaların nüanslarını yakalayan gerçek zamanlı, son derece doğru transkripsiyonlar için gelişmiş yapay zeka kullanın

Zoom ve diğer araçlarla sorunsuz entegrasyon sayesinde toplantıları kaydedin ve transkripsiyonunu oluşturun

Ekip işbirliğini artırmak için transkriptleri paylaşın, vurgulayın ve yorumlayın

Otter. ai sınırlamaları

Otter. ai, çoğunlukla İngilizce'yi desteklemektedir ve bu, çok dilli takımlar veya uluslararası ortamlar için uygun olmayabilir

Hassas toplantıları otomatik olarak transkripsiyonlamak, sıkı kullanıcı kontrolleri olmadan güvenlik riskleri oluşturabilir

Otter. ai fiyatlandırma

Temel: Ücretsiz

Pro: Aylık 16,99 $/kullanıcı

İş : Aylık 30 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (50+ yorum)

6. Jasper AI — Yaratıcı AI metin yazma ortağınız

jasper AI aracılığıyla

Jasper AI, pazarlama metinlerinden bloglara kadar yüksek kaliteli yazılı içerik üretmede mükemmeldir ve takımların verimlilik ve yaratıcılıklarını artırmalarına yardımcı olur. İçerik üretim ihtiyaçlarını artırmak isteyen uzaktan çalışan takımlar için mükemmeldir.

Profesyonel ipucu: Jasper AI'ya alternatif olarak keşfedebileceğiniz birkaç seçenek daha var. Profesyonel bağlamlar için eğitilmiş, gelişmiş bir AI yazma asistanına ihtiyacınız varsa ClickUp Brain'i deneyin.

Jasper AI'nın en iyi özellikleri

Çeşitli ve ilgi çekici içerikler üretin, yazma süresini kısaltın

Markanızın sesine uyacak şekilde çeşitli yazma stillerine uyum sağlayın

Yetenekli bir AI motoruyla fikirler üretin ve içeriğinizi geliştirin

Jasper AI sınırlamaları

Taslaklar, üslup ve doğruluk açısından sıklıkla manuel olarak düzeltilmeye ihtiyaç duyar

İyi sonuçlar veren yazma komutlarını ustalaşmak zaman alır

Jasper AI fiyatlandırması

Oluşturucu: Aylık 49 $/koltuk

Pro: Koltuk başına aylık 69 $

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper AI puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1500+ yorum)

7. ChatGPT—Gelişmiş konuşma yapay zekası

chatGPT aracılığıyla

OpenAI'nin ChatGPT'si ücretsiz, konuşma tabanlı bir yapay zeka sohbet aracıdır. Girişlerinize göre insan benzeri yanıtlar üretir, bağlamı anlayabilir, soruları yanıtlayabilir ve açıklamalar sunabilir.

ChatGPT, yazılım belgeleri yazma, fikir üretme ve metin düzenleme gibi görevleri önemli ölçüde kolaylaştırdığı için uzaktan çalışan takımlar, özellikle de bireyler için harika bir araçtır.

ChatGPT, gramer açısından doğru metinleri hızlı bir şekilde üretebilir ve daha karmaşık ve yaratıcı görevler için zaman kazanmanızı sağlar. Ancak, sınırlı ve güncel olmayan bilgiler (ücretsiz sürümde) ve belirli bağlamlarda düşük doğruluk seviyeleri gibi bazı sınırlamalar vardır.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

E-posta, reklam metinleri, ürün açıklamaları ve daha fazlası gibi çeşitli içerik formları oluşturun

ChatGPT, bağlamsal anlayış ve yanıtlarla gerçek konuşmaları taklit ederek insan benzeri etkileşimler sağlar

Uzun metinlerden doğru bilgileri özetleyin ve çıkarın, böylece önemli ölçüde zaman kazanın

ChatGPT sınırlamaları

Bazen karmaşık sorguları yanlış yorumlayabilir veya bağlam net değilse alakasız yanıtlar verebilir

Etkileşimlerden öğrendikçe doğru ve güncel kalması için düzenli güncellemeler ve ayarlamalar gerekir

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Plus Plan: Aylık 20 $/kullanıcı

Takım Planı: Aylık 30 $/kullanıcı

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (50+ yorum)

8. Loom—Takımlar için zahmetsiz video mesajlaşma

loom aracılığıyla

Loom, basit ve sezgisel bir platformda video paylaşımı yoluyla uzaktan çalışan takımlar arasında işbirliğini teşvik eden çok yönlü bir ekran kayıt aracıdır.

Platformlar arasında filigran içermeyen ses ve video yakalayabilir, ekran kayıtlarına gerçek zamanlı olarak açıklama ekleyebilir ve videoları indirmeden paylaşabilirsiniz.

Loom'un Chrome uzantısı çok faydalıdır. Başka bir konsol açmadan ekranınızı kaydedebilirsiniz.

Profesyonel ipucu: Loom'un birçok harika alternatifi vardır ve bunlardan bazıları, ClickUp Clips gibi, ücretsiz planlarında bile gelişmiş özellikler sunar.

Loom'un en iyi özellikleri

Ekranınızı, sesinizi ve kendinizi (web kamerası ile) kaydederek, karmaşık fikirleri açıklamak veya takımlarınıza net talimatlar vermek için ilgi çekici videolar oluşturun

Sohbet, e-posta yoluyla gönderilebilen veya belgelere gömülebilen bir bağlantı oluşturarak videolarınızı paylaşın

Videolarınızı kimlerin görüntülediğini izleyin ve videolarınızın performansını anlamak için etkileşim verilerini toplayın

Loom sınırlamaları

Ücretsiz sürümde kayıt süresi 5 dakika ve 25 videoyla sınırlıdır, bu da ayrıntılı sunumlar için yeterli olmayabilir

Loom'un basit düzenleme araçları, gelişmiş video prodüksiyonu ihtiyacı olanlar için yetersiz kalabilir

Loom fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

İş: Aylık 12,50 $/oluşturucu (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Loom puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (1500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

9. Wistia—İşletmeler için profesyonel video barındırma

wistia aracılığıyla

Wistia, pazarlama videoları barındırmak isteyen işletmeler için mükemmeldir, çünkü videolarınızı depolar ve izleyicilerin videolarla nasıl etkileşimde bulunduğunu gösteren analizler sunar.

Kapsamlı bir video pazarlama platformu olmasının yanı sıra, Wistia video oynatıcı özelleştirme, yerleşik erişilebilirlik seçenekleri, sorunsuz entegrasyonlar, potansiyel müşteri oluşturma araçları ve daha birçok özellik sunar.

Wistia'nın en iyi özellikleri

Markanıza uygun özelleştirilebilir oynatıcılarla videolar barındırın

Isı haritaları ve etkileşim oranları dahil olmak üzere ayrıntılı etkileşim analizleriyle izleyici etkileşimlerini izleyin ve analiz edin

Formları ve harekete geçirici mesajları doğrudan videolara entegre ederek potansiyel müşterileri yakalayın ve dönüşümleri artırın

Wistia sınırlamaları

Daha fazla video ve ayrıntılı analiz eklemek maliyetleri hızla artırabilir

Pazarlama için uygundur, iç iletişim veya eğitim için ideal değildir

Wistia fiyatlandırması

Ücretsiz (en fazla 10 video)

Artı: Aylık 24 $

Pro: 99 $/ay

Gelişmiş: 399 $/ay

Wistia puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

10. Vidyard—Satış ve pazarlama için güçlü video aracı

via Vidyard

Vidyard, eğitim kursları, müşteri eğitim kaynakları, ürün demoları ve daha fazlası gibi bilgisayar ve telefon ekranlarınız için yüksek kaliteli videolar oluşturmanıza yardımcı olan yapay zeka destekli bir video platformudur.

Bu araç, pazarlamacılar ve pazarlama ekipleri için en uygunudur; potansiyel müşterileri artırabilir, satış sürecini hızlandırabilir ve müşteri memnuniyetini iyileştirebilir.

Vidyard mükemmel bir kullanıcı deneyimi sunar. Kullanıcılar, videoları üretmek, düzenlemek ve yayınlamak için gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir.

Vidyard'ın en iyi özellikleri

Yüksek kaliteli, ilgi çekici içeriklerin hızlı üretimi için tasarlanmış araçlarla videolar oluşturun ve kişiselleştirin

Videoları platformlar arasında depolayın ve dağıtın veya videoları e-posta yoluyla doğrudan müşterilerle paylaşın

Video performans analizlerinden içgörüler elde ederek pazarlama stratejilerini ve içeriği optimize edin

Vidyard sınırlamaları

Geniş dizi özellikler, özel video pazarlama kaynakları olmayan yeni kullanıcılar veya küçük takımlar için çok karmaşık olabilir

Gelişmiş özelliklere tam erişim için premium abonelik gerekir; bu, küçük işletmeler için önemli bir yatırım olabilir

Vidyard fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 29 $

Artı: Aylık 89 $

İş: Özel fiyatlandırma

Vidyard puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

11. Zoom—Birinci sınıf video konferans aracı

zoom aracılığıyla

Zoom, kristal netliğinde ses ve güvenilirliği ile tanınan, video konferans alanında herkesin bildiği bir isimdir. Video konferansın yanı sıra Zoom, beyaz tahta, takım sohbetleri, video görüşme kaydı ve otomatik transkripsiyon gibi özellikler de sunar.

Kullanımı son derece kolaydır ve birçok yararlı işbirliği aracı sunar, bu da onu düzenli uzaktan toplantılar yapan tüm takımlar için vazgeçilmez kılar.

Zoom'un en iyi özellikleri

Uzaktan çalışan takımlarla işbirliğini keyifli ve kolay hale getiren kristal netliğinde video ve ses kalitesi sunun

Bire bir toplantılardan 1.000 katılımcı ve 10.000 izleyiciye kadar seçeneklerle büyük konferanslara kadar ölçeklenebilirliği sorunsuz bir şekilde yönetin

Uçtan uca şifreleme ve kapsamlı ev sahibi kontrolleriyle toplantılarınızın güvenliğini sağlayın

Zoom sınırlamaları

Gelişmelere rağmen, Zoom, hassas bilgileri nasıl işlediği konusunda gizlilik konusunda incelemeye alındı

Zoom arama kalitesi büyük ölçüde internet erişimine bağlıdır ve bu, bağlantının zayıf olduğu bölgelerde sorun oluşturabilir

Zoom fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro: Aylık 14,99 $/kullanıcı

İş: Aylık 21,99 $/kullanıcı

Business Plus: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zoom puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (50.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (13.000'den fazla yorum)

12. Google Meet — Google'ın sorunsuz video konferans hizmeti

google Meet aracılığıyla

Google Meet, Google ekosistemine uyumlu, sorunsuz ve güvenilir bir video konferans aracıdır. Zaten Google Çalışma Alanı'nı kullanıyorsanız, toplantılara katılmak ve başlatmak çok kolaydır.

Google Meet, basit arayüzü, sorunsuz cihaz performansı ve toplantı öncesi video ve ses kalitesi kontrolleriyle sevilen bir uygulamadır.

Google Meet'in en iyi özellikleri

Google Takvim'den toplantılar planlayın ve katılın, toplantı bağlantılarını cihazlar arasında paylaşın

Sanal takımlar için vazgeçilmez olan net video ve ses kalitesini, yavaş bağlantılarda bile elde edin

Google'ın mükemmel bir erişilebilirlik özelliği olan konuşma tanıma özelliğini kullanarak toplantılar sırasında gerçek zamanlı altyazılar kullanın

Chrome sekmesini, pencereyi veya tüm ekranınızı paylaşın

Google Meet sınırlamaları

Daha özel araçlarda bulunan gelişmiş özellikler yoktur

Google hizmetlerinde en iyi performans, Google kullanıcısı olmayanlar için sınırlı işlevsellik

Google Meet fiyatlandırması

İş Başlangıcı : Aylık 6 $/kullanıcı

İş Standardı: Aylık 12 $/kullanıcı

Business Plus: Aylık 18 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Google Meet puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (11.000'den fazla yorum)

13. GoToMeeting — Profesyonel çevrimiçi toplantı çözümü

goToMeeting aracılığıyla

İşletmeler için özel olarak tasarlanmış bir Zoom alternatifi olan GoToMeeting, güvenilir ve güvenli bir çevrimiçi toplantı platformudur. Anahtar özellikleri arasında yüksek çözünürlüklü video toplantıları, ekran paylaşımı, kayıt özellikleri ve küçük grup odaları bulunur.

Güvenlik özellikleri özellikle önemlidir: AES-256 bit şifreleme ve HIPAA uyumluluğu, konferanslar, takım toplantıları ve uzaktan çalışma senaryoları için idealdir.

GoToMeeting'in en iyi özellikleri

Etkili ekip çalışması için gelişmiş ekran paylaşımı, beyaz tahtalar ve ortak belge düzenleme özelliklerinden yararlanın

Gizliliği korumak için şifreleme ve toplantı kilitleri gibi güçlü güvenlik önlemleriyle konuşmalarınızı güvence altına alın

Toplantılar sırasında klavye ve fare kontrolünü katılımcılara aktarın; bu, işbirliği için kullanışlıdır

GoToMeeting sınırlamaları

Daha yeni araçlara göre daha az sezgisel olması, benimsenmesini zorlaştırabilir

Alternatiflerine göre daha pahalıdır, özellikle gelişmiş özelliklere ihtiyaç duymayan küçük takımlar için

GoToMeeting fiyatlandırması

Profesyonel: Aylık 14 $/kullanıcı

İş : Aylık 19 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

GoToMeeting puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (10.000'den fazla yorum)

14. Miro — Takım işbirliği için etkileşimli beyaz tahta

miro aracılığıyla

Miro, uzaktaki takımların beyaz tahta, zihin haritaları ve proje yönetimi gibi çeşitli araçlar ve özellikler aracılığıyla görsel olarak işbirliği yapmasını sağlayan mükemmel bir dijital çalışma alanıdır. Ayrıca, işbirliği ve iletişimi geliştiren video toplantıları düzenlemenizi de sağlar.

Miro'nun öne çıkan özelliği, takımların birlikte fikir üretmesi, plan yapması veya sadece yaratıcı olması gerektiğinde mükemmel bir araç olan çevrimiçi beyaz tahtasıdır. Bu beyaz tahtayı iş akışları oluşturmak, ürün tasarımı yapmak veya web sitesi tel kafesleri oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Miro'nun en iyi özellikleri

Slack, Asana ve Google Çalışma Alanı gibi araçlarla senkronizasyon sağlayarak iş akışınızda işlevselliği artırın

Yapışkan notlar, çizim araçları ve şablonlarla kolayca görselleştirin ve işbirliği yapın, takımlara yardımcı olun

Sınırsız kullanıcı barındırın, büyük takımlar ve karmaşık projeler için idealdir

Yerleşik zamanlayıcı, oylama fonksiyonu, video sohbet ve tahmin uygulamasını kullanarak verimli işbirliği oturumları gerçekleştirin

Miro sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, çok çeşitli özellik ve araçları biraz karmaşık bulabilir

Kapsamlı içeriğe sahip panolar bazen gecikme yaşayabilir ve bu da büyük takımlarda kullanıcı deneyimini etkileyebilir

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 10 $/üye

İş: Aylık 20 $/üye

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Miro puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1000+ yorum)

15. Mural—Yenilikçi takımlar için görsel işbirliği

via Mural

Mural, alternatifi Miro gibi zengin özelliklere sahip bir beyaz tahta etrafında oluşturulmuş bir işbirliği platformudur.

Bu araç, görsel işbirliği için dijital bir çalışma alanıdır ve ürün tasarımı ve diğer takımların birlikte yenilikler yapıp fikirleri hayata geçirmelerini sağlar. Yorumlar, yapışkan notlar ve simgeler eklemek, takım üyeleri arasındaki eşzamansız iletişime yardımcı olur.

Mural, atölye çalışmaları ve tasarım sprintleri düzenlemek için özellikle etkilidir.

Mural'ın en iyi özellikleri

Oylama, zamanlayıcılar ve kutlama araçlarıyla atölye çalışmaları sırasında katılımcıları dahil edin ve işbirliğini kolaylaştırın

Çevik, tasarım odaklı düşünme ve sprint planlaması gibi çeşitli metodolojileri destekleyen çok çeşitli şablonlara ve çerçevelere erişin

Dışarıdan çalışanları (müşteriler ve tedarikçiler gibi) tam üyelik olmadan projelerde çalışmaya davet edin

Mural sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, özellikle birçok öğe içeren karmaşık projeleri yönetirken arayüzü karmaşık bulabilir

Mural, sistem kaynaklarını yoğun bir şekilde kullanabilir ve bu da daha düşük performanslı cihazlarda performans düşüşüne neden olabilir

Mural fiyatlandırması

Ücretsiz

Team+ : Aylık 12 $/üye

İş: Aylık 17,99 $/üye (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Mural puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

16. Lucidchart — Gelişmiş diyagram oluşturma ve görsel iletişim

lucidchart aracılığıyla

Lucidchart, kullanıcıların karmaşık teknik diyagramlar, akış şemaları, süreç haritaları ve ürün tel kafesleri oluşturmasına olanak tanıyan çok yönlü bir diyagram oluşturma aracıdır ve takımlar arasında net görsel iletişimi kolaylaştırır.

Bu araç, gerçek zamanlı ortak yazma, düzenleyici içinde sohbet kutuları, ortak imleçler, yorumlar ve daha fazlası gibi birçok kullanışlı araçla gerçek zamanlı ve eşzamansız işbirliğini destekler.

Lucidchart'ın en iyi özellikleri

Çok çeşitli şablon ve şekiller kullanarak karmaşık diyagramlar oluşturun

Entegre sohbet ve yorumlar ile takımınızla birlikte diyagramları gerçek zamanlı olarak düzenleyin

Google Çalışma Alanı, Microsoft Office ve Jira ile entegre edin

Lucidchart sınırlamaları

Özel diyagram oluşturma araçlarına kıyasla tasarımlar için daha az özelleştirme seçeneği

Mobil işlevsellik masaüstü deneyimine uymayabilir ve bu da hareket halindeyken kullanılabilirliği etkileyebilir

Lucidchart fiyatlandırması

Ücretsiz

Bireysel lisans: 7,95 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Takım (3 takım lisansı): Aylık 27 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Lucidchart puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2000+ yorum)

Çevrimiçi Ofis Paketleri

17. Google Çalışma Alanı — Sorunsuz işbirliği için entegre paket

google Çalışma Alanı aracılığıyla

Eskiden G Suite olarak bilinen Google Çalışma Alanı, Google'ın tüm popüler bulut tabanlı araçlarını tek bir pakette birleştirir. Takımlar, verimliliği ve takım çalışmasını artıran çok çeşitli bulut tabanlı araçları (Gmail, Dokümanlar, E-Tablolar, Drive, Takvim, Meet ve daha fazlası) sayesinde Google Çalışma Alanı'nı çok değerli buluyor.

Bu kapsamlı araç seti, sorunsuz günlük işlemleri kolaylaştırarak hızlı belge erişimi, iş arkadaşlarınızla kesintisiz iletişim ve sorunsuz toplantı planlaması sağlar.

Clickup gibi, verimlilik ve işbirliği araçlarının tam paketi, küçük takımlar ve bireyler için olduğu kadar büyük kurumsal şirketler için de aynı derecede iyi çalışır.

Google Çalışma Alanı'nın en iyi özellikleri

Birleştirilmiş Google araç entegrasyonu ile e-posta gönderme, düzenleme ve planlama arasında geçiş yapın

Anında buluta kaydetme özelliği ile belgeler üzerinde birlikte çalışın

İki faktörlü kimlik doğrulama gibi güçlü güvenlik önlemleriyle verilerinizi koruyun

Google Çalışma Alanı sınırlamaları

Google ekosistemi, çoğu proje yönetimi ihtiyacı için kısıtlayıcı olabilir

Google uygulamaları, bazı özel yazılımlarda bulunan gelişmiş işlevlere ve özelleştirme seçeneklerine sahip değildir

Google Çalışma Alanı fiyatlandırması

İş Başlangıcı : Aylık 7,20 $/kullanıcı

İş Standardı : Aylık 14,40 $/kullanıcı

Business Plus: Aylık 21,60 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Google Çalışma Alanı değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,6/5 (40.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (15.000'den fazla yorum)

18. Zoho Workplace — İş iletişimi için kapsamlı araç

zoho Workplace aracılığıyla

Zoho Workplace, takımınızın bağlantıda kalması, verimli ve organize olması için ihtiyaç duyduğu her şeyi (e-postalar, dosya yönetimi, belge oluşturma ve depolama, görev yönetimi, e-posta barındırma ve video konferans) tek bir kullanışlı platformda birleştirir.

Zoho Workplace ayrıca görev izleme, Gantt grafikleri, takvimler ve zaman çizelgeleri gibi proje yönetimi özellikleri de sunar.

Proje yönetimi yetenekleri sınırlı olsa da, Zoho Workplace, uygun fiyat ve işlevselliği bir araya getirerek küçük ve orta ölçekli işletmeler için mükemmeldir.

Zoho Workplace'in en iyi özellikleri

Daha iyi bağlantı ve ekip çalışması için e-postalarınızı, anlık mesajlarınızı ve video konferanslarınızı tek bir yerde merkezileştirin

Microsoft Office biçimleriyle uyumlu kelime işleme, elektronik tablo ve sunum araçları dahil olmak üzere kapsamlı ofis paketinden yararlanın

Kapsamlı özelleştirme seçeneklerini kullanın ve işiniz büyüdükçe kolayca uyarlayın, özelleştirilebilir ve ölçeklenebilir bir deneyim sağlayın

Zoho Workplace sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün diğer ofis paketlerine kıyasla daha az sezgisel olduğunu düşünüyor

Kendi ekosisteminde mükemmel olsa da, harici araçlar ve hizmetlerle entegrasyon bazen sınırlı olabilir

Zoho Workplace fiyatlandırması

Standart: Aylık 3 $/kullanıcı

Profesyonel: Aylık 6 $/kullanıcı

Yalnızca e-posta: Aylık 1 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Zoho Workplace puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (10+ yorum)

microsoft Office 365 aracılığıyla

Microsoft Office 365, artık Microsoft 365 olarak yeniden adlandırıldı ve Word, Excel ve PowerPoint gibi Office uygulamalarını OneDrive ve Microsoft Teams gibi güçlü bulut hizmetleriyle birleştiriyor.

İşletmeler, nerede olurlarsa olsunlar daha etkili bir şekilde yaratabilir, iletişim kurabilir ve işbirliği yapabilir.

Yetenekli bir Google Çalışma Alanı alternatifi olmasına rağmen, fiyatlandırması daha küçük takımlar için çok yüksek olabilir.

Microsoft Office 365'in en iyi özellikleri

Word, Excel, PowerPoint ve Outlook gibi endüstri standardı uygulamaları içeren kapsamlı bir uygulama paketine, sürekli güncellenen özelliklerle erişin

Dosya yüklemelerini OneDrive'a otomatik olarak senkronize edin, böylece herhangi bir cihazdan, herhangi bir yerden kolay erişim ve işbirliği sağlayın

Gelişmiş güvenlik önlemleriyle veri korumasını sağlayın ve küresel standartlara uyumu garanti edin

Microsoft Office 365 sınırlamaları

Rakiplerinden daha pahalı

Geniş özellik ve ayar aralığı, özel BT desteği olmayan yeni kullanıcılar veya küçük takımlar için zorlayıcı olabilir

Microsoft Office 365 fiyatlandırması

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 ABD doları

Microsoft 365 Business Premium: Kullanıcı başına aylık 22 ABD doları

Microsoft 365 İşletmeler için Uygulamalar: Kullanıcı başına aylık 8,25 ABD doları

Microsoft Office 365 puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (13.000'den fazla yorum)

20. Calendly — Profesyoneller için kolaylaştırılmış planlama

calendly aracılığıyla

Calendly, başkalarının sizin uygunluğunuza göre randevu almasına olanak tanıyarak toplantı planlamanın zorluklarını ortadan kaldırır. Basitliği ve planlama etkileşimlerine kattığı profesyonel dokunuşuyla büyük beğeni topluyor.

Serbest çalışanlar, ajanslar, profesyonel hizmet sağlayıcılar ve işe alım uzmanları için mükemmel bir araçtır.

Profesyonel ipucu: Calendly'yi ClickUp Çalışma Alanınıza entegre ederek, uzaktan çalışan takım ortamları için mükemmel olan sağlam bir program ve proje yönetimi kombinasyonu elde edersiniz.

Calendly'nin en iyi özellikleri

Takımınızın takviminizdeki uygun zaman aralıklarından seçim yapmasına olanak tanıyarak, uygun toplantı zamanı bulmak için gidip gelmeyi ortadan kaldırın

Takviminizle (Google, Outlook, Office 365) sorunsuz senkronizasyon ve ClickUp, Salesforce ve Slack gibi araçlarla entegrasyon

Tüm katılımcılar için toplantı deneyimini geliştirmek için özel onay mesajları, hatırlatıcılar ve takip mesajları ayarlayın

Calendly sınırlamaları

Ücretsiz sürümün özellikleri biraz sınırlıdır ve kullanıcıların daha fazla işlevselliğin kilidini açmak için ücretli aboneliğe ihtiyaçları vardır

Web tabanlı bir platform olduğu için, rezervasyonları yönetmek ve erişmek için sabit bir internet bağlantısı gerektirir

Calendly fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Aylık 12 $/koltuk

Takımlar: Aylık 20 $/koltuk

Enterprise: 15.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Calendly puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3000'den fazla yorum)

21. Microsoft Outlook – Kapsamlı e-posta ve takvim aracı

microsoft Outlook aracılığıyla

Microsoft Outlook, bir e-posta istemcisinden daha fazlasıdır. Kişisel ve profesyonel ayarlarda verimliliği artırmak için tasarlanmış e-postalar, takvimler, kişiler ve görevler için entegre bir çözümdür.

E-posta yönetimi, planlama ve görev otomasyonuna yardımcı olan Outlook ve ClickUp gibi araçlarla gelen kutusunu boşaltmak artık daha kolay.

Microsoft Outlook'un en iyi özellikleri

E-postalarınızı, görevlerinizi ve randevularınızı aynı uygulamadan yönetin, verimliliği ve organizasyonu artırın

Kategoriler, işaretler ve kurallar gibi e-postaları yönetmek için güçlü araçlardan yararlanın; bu araçlar, gelen kutunuzu düzenli ve temiz tutmanıza yardımcı olur

Tüm cihazlarda ve çeşitli e-posta hizmetleriyle sorunsuz bir şekilde çalışın, nerede kullanırsanız kullanın tutarlı bir deneyim yaşayın

Microsoft Outlook sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, dizi özellik ve ayarları ilk başta zor bulabilir

Özellikle büyük hacimli e-postaları yönetirken veya birden fazla hesabı entegre ederken sistem kaynaklarını yoğun bir şekilde kullanabilir

Microsoft Outlook fiyatlandırması

Microsoft 365 aboneliklerine dahildir

Microsoft Outlook puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1000+ yorum)

22. Google Takvim — Verimli zaman yönetimi aracı

google Takvim aracılığıyla

Google Çalışma Alanı'nın bir parçası olan Google Takvim, takımınızın programlarını yönetmek için basit bir çözüm sunar. Bu araç, zahmetsizce düzenli olmanızı sağlar.

Takımınızın takvimlerine abone olabilir, toplantıları planlamak için ortak zaman aralıkları bulabilir ve Google Meet bağlantıları oluşturabilirsiniz. Bu, uyumlu bir şekilde çalışan uzaktan takımlar için mükemmeldir. Ayrıca, Google Takvim'i ClickUp'a entegre ederek tüm iş akışınızı tek bir platformda tutabilirsiniz.

Google Takvim'in en iyi özellikleri

Temiz ve kullanıcı dostu bir arayüzle randevu ve program yönetimini basitleştirin

Diğer Google hizmetleriyle kolayca entegre ederek verimliliği ve işbirliğini artırın

Takviminize her zaman, her yerden erişin

Google Takvim sınırlamaları

Zamanlama konusunda etkili olmakla birlikte, özel proje yönetimi araçlarında bulunan bazı gelişmiş özelliklerden yoksundur

Google Takvim'in görev yönetimi, özel araçlara kıyasla daha az kapsamlıdır, bu da karmaşık görev izleme ve proje yönetimini zorlaştırır

Google Takvim fiyatlandırması

Herhangi bir Google hesabıyla ücretsiz olarak kullanabilirsiniz

Google Çalışma Alanı'na dahildir ek iş fonksiyonları için abonelik gereklidir

Google Takvim puanları ve yorumları

G2: Mevcut değil

Capterra: 4,8/5 (3.000'den fazla yorum)

Dikkat Dağınıklığını Yönetme ve Odaklanma Uygulamaları

23. Focus Bear — Dijital verimlilik asistanı

focus Bear aracılığıyla

Focus Bear, kullanıcıların odaklanmalarını sürdürmelerine ve dikkatlerini dağıtan unsurları yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir dijital verimlilik aracıdır. Uzaktan çalışma genellikle odaklanmayı bozan ve verimliliği düşüren dikkat dağıtıcı unsurlarla birlikte gelir ve bu tür bir uygulama bunları önlemeye yardımcı olur.

Bu uygulama, iş veya çalışma dönemlerinde konsantrasyonunu artırmak isteyen profesyoneller ve öğrenciler için idealdir.

Focus Bear'ın en iyi özellikleri

Dikkat dağıtıcı web sitelerini ve uygulamaları bloklayarak kullanıcıların kesintisiz olarak görevlerine odaklanmalarını sağlayın

Derin çalışma dönemlerini kısa molalarla takip eden zamanlı odak oturumları ayarlayarak sağlıklı bir iş-mola ritmi oluşturun

Görevlere harcanan zamanı izleyin ve verimlilik kalıplarına ilişkin içgörüler sağlayarak kullanıcıların programlarını optimize etmelerine yardımcı olun

Focus Bear sınırlamaları

Tüm cihazlarda sınırlı kullanılabilirlik, birden fazla platformda çalışan kullanıcılar için bir dezavantaj olabilir

Etkili olmakla birlikte, bu özellikler daha kapsamlı bir verimlilik paketi arayan kullanıcılar için çok temel olabilir

Focus Bear fiyatlandırması

aylık 4,99 $

Focus Bear puanları ve yorumları

Mevcut değil

24. Forest — Odaklanın, anı yaşayın

via Forest

Forest, odaklanmayı oyunlaştırarak ve olumlu pekiştirmelerle kullanıcıların odaklanmasına yardımcı olan başka bir benzersiz uygulamadır.

Odaklanarak belirli bir süre çalışarak sanal bir ağaç yetiştirirsiniz ve kullanıcı uygulamadan çıkıp başka sitelere veya uygulamalara geçerse ağaç ölmeye başlar.

Forest'ın en iyi özellikleri

Odaklanma süresini temsil eden sanal ağaçlar yetiştiren oyunlaştırılmış bir araçla odaklanın. Odaklanma süresi ne kadar uzun olursa, orman o kadar büyük olur

Gerçek ağaçlar diken kuruluşlarla işbirliği yaparak çevreye katkıda bulunun — gerçek dünyada etki yaratın

Mobil uygulama ve tarayıcı uzantısı olarak sunulan çoklu platform desteğinden yararlanın ve çok yönlü kullanım senaryoları oluşturun

Orman sınırlamaları

Uygulamanın oyunlaştırılmış yapısı, harici motivasyona ihtiyaç duymayan, daha geleneksel bir verimlilik aracı tercih eden kullanıcılar için çekici olmayabilir

Öncelikle zaman yönetimine odaklanır ve kapsamlı proje yönetimi araçlarında bulunan gelişmiş özelliklerden yoksundur

Forest fiyatlandırma

Mobil Uygulama: Mobil platformlarda tek seferlik satın alım için 3,99 $

Tarayıcı Uzantısı: Ücretsiz

Forest puanları ve yorumları

Google Play mağazası: 4,7/5 (669.000+ yorum)

25. Taskade—İşbirliğine dayalı yapılacaklar listeleri ve görev yönetimi

taskade aracılığıyla

Taskade, takımların görevleri organize etmesine, projeleri yönetmesine ve senkronize bir çalışma alanında fikir üretmesine yardımcı olan esnek bir proje yönetimi ve işbirliği aracıdır.

Gerçek zamanlı iletişim, özelleştirilebilir şablonlar ve AI otomasyonu ile uzaktan takım yöneticileri görevleri kolaylaştırabilir, işleri delege edebilir, son teslim tarihleri belirleyebilir ve ilerlemeyi sorunsuz bir şekilde takip edebilir.

Taskade'in en iyi özellikleri

Herhangi bir konumdan görevleri aynı anda düzenleyip güncelleyerek gerçek zamanlı olarak birlikte çalışın

Farklı proje ve iş akışları için geniş bir yelpazede özelleştirilebilir şablonlardan yararlanın

Farklı ihtiyaç ve tercihlere uyum sağlamak için görev listeleri, zihin haritaları ve organizasyon şemaları gibi çeşitli görüntüleme seçenekleri arasında geçiş yapın

Taskade sınırlamaları

Nispeten yeni bir oyuncu olarak, daha köklü rakipleriyle aynı düzeyde entegrasyon yeteneklerine sahip olmayabilir

Temel entegrasyonlar sunsa da, diğer araçlar kadar geniş bir aralıkta üçüncü taraf uygulamaları ve hizmetleri desteklemeyebilir

Taskade fiyatlandırması

Ücretsiz

Taskade Pro: Aylık 10 $/kullanıcı

Taskade for Teams: Aylık 20 $/kullanıcı

Taskade puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (60'tan fazla yorum)

26. WorldTimeBuddy — Basitleştirilmiş saat dilimi yönetimi

worldTimeBuddy aracılığıyla

WorldTimeBuddy, farklı zaman dilimlerinde programları koordine eden herkes için vazgeçilmez bir araçtır.

Bu kullanıcı dostu araç, toplantılar planlaması ve global takımlarla projelerde işbirliği yapması gereken profesyonellerin favorisidir.

Hafta sonu vurgulaması, DST uyarıları ve karışık 12/24 saat biçimi gibi seçeneklerle zamanı görüntüleme şeklini kişiselleştirin. Böylece, nerede olursanız olun ve nasıl çalışırsanız çalışın, programınızın üstünde olursunuz.

WorldTimeBuddy'nin en iyi özellikleri

Sürükle ve tıkla arayüzüyle zaman aralıklarını seçin ve ayarlayın, paylaşılabilir etkinlik sayfaları oluşturun ve toplantı zamanlarını doğrudan takvimlerinize veya web uygulamalarınıza entegre edin

Mobil uygulamayı kullanarak hareket halindeyken kontrol ve planlama kolaylığından yararlanın

WorldTimeBuddy sınırlamaları

Birden fazla zaman dilimini yönetmek karmaşık ve kafa karıştırıcı olabilir

Karışık saat biçimleri ve hafta sonu vurgulaması gibi özel özelleştirme seçenekleri, yeni kullanıcıların verimli bir şekilde gezinmesi için bir öğrenme dönemi gerektirebilir

WorldTimeBuddy fiyatlandırması

Ücretsiz

WorldTimeBuddy puanları ve yorumları

Mevcut değil

27. Miranda Uygulaması — Sezgisel saat dilimi dönüştürücü

miranda Uygulaması aracılığıyla

Miranda, zaman dilimleri arasında geçiş yapmayı çocuk oyuncağına çevirir. Zaman dilimi dönüştürücü, kullanıcıların farklı zaman dilimlerinde uluslararası toplantılar ve aramalar planlamasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Siz ve takımınızın birden fazla saat dilimini takip etmesi gerekiyorsa idealdir: Etkileşimli dünya haritası ve saat ayarlama tekerleği, toplantıları doğrudan uygulama üzerinden e-posta ile planlamanıza yardımcı olur.

Miranda Uygulamasının en iyi özellikleri

Farklı saat dilimlerinde gerçek zamanlı gündüz ve gece saatlerini gösteren, görsel olarak çekici bir dünya haritası görünümüyle saat dilimlerini görüntüleyin

Mobil cihazlarda hızlı erişim için bileşenlerden yararlanın, böylece uygulamayı açmadan saat dilimi bilgilerini bir bakışta görebilirsiniz

Hangi saat dilimlerinin görüntüleneceğini ve uygulamayı özel ihtiyaçlarınıza göre nasıl uyarlayacağınızı özelleştirin

Miranda Uygulamasının sınırları

Öncelikle mobil cihazlar için tasarlanmıştır, bu da iş için masaüstü uygulamalarını tercih eden kullanıcılar için kullanışlılığını sınırlayabilir

Basitliğe odaklanmıştır, bu da daha karmaşık planlama ihtiyaçları için gerekli olan derin özelliklere sahip olmayabileceği anlamına gelir

Miranda Uygulaması fiyatlandırması

Ücretsiz

Miranda Uygulama puanları ve yorumları

Mevcut değil

Uzaktan çalışan takımlar, Timeanddate.com'un Saat Dilimi Dönüştürücüsünü zorlu saat dilimi dönüşümlerini halletmek için kullanabilirler. İster iş, seyahat veya kişisel nedenlerle sınır ötesi programları yönetiyor olun, bu araç ihtiyacınız olan tüm ayrıntılar konusunda size yardımcı olacaktır.

Yaz saati ayarlamaları ve yerel saat farkları dahil olmak üzere saat dilimleri hakkında kapsamlı bilgileri kullanın

Zaman dilimlerinde en uygun zamanları bularak uluslararası bir kitleye yönelik etkinlikler ve toplantılar planlayın

Kapsamlı olmasına rağmen, web arayüzü hareket halindeyken erişim için özel bir mobil uygulamadan daha az kullanışlı olabilir

Ücretsiz

Mevcut değil

29. 1Password—Güvenli şifre yönetimi

1Password, tüm şifrelerinizi, yazılım lisanslarınızı ve hassas bilgilerinizi sanal bir kasada kilitli tutan güçlü bir şifre yöneticisidir. Tek bir ana şifre ile giriş yapabilirsiniz, bu da onu kişisel ve profesyonel güvenlik ihtiyaçları için güvenilir bir seçim haline getirir.

1Password'ün en iyi özellikleri

Sektör lideri şifreleme ile tüm depolanan verilerin yetkisiz erişimden korunduğundan emin olun

Bu aracı Windows, macOS, iOS, Android ve tarayıcı uzantıları aracılığıyla birçok cihazda kullanın

Web sitelerinde ve uygulamalarda şifreleri otomatik olarak doldurun, aynı şifreleri tekrar kullanmaktan kaçınarak zaman kazanın ve güvenliği artırın

1Password sınırlamaları

Tek seferlik satın alma imkanı sunan diğer şifre yöneticilerinin aksine, 1Password aylık veya yıllık abonelik gerektirir

Özelliklerin ve ayarların dizisi, yeni kullanıcılar veya şifre yöneticilerini kullanmaya alışkın olmayanlar için çok karmaşık olabilir

1Password fiyatlandırması

Bireyler: 2,99 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Aileler: 4,99 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Takımlar: 19,95 $/ay

İş: Aylık 7,99 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

1Password puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2000+ yorum)

30. Signal – Gizli mesajlaşma ve arama

signal aracılığıyla

Signal, takımınızın gizliliğini ciddiye alır ve sohbet etmek, sesli ve görüntülü aramalar yapmak için güvenli bir yol sunar. Güvenliğe değer verenler için vazgeçilmez bir araçtır ve dünyanın dört bir yanındaki siber güvenlik uzmanları ve gizlilik savunucularından beğeni toplamıştır.

Signal'ın en iyi özellikleri

Uçtan uca şifreleme ile yalnızca iletişim kuran kullanıcıların mesajlara ve aramalara erişmesini sağlayın

Minimum veri toplayarak ve mesaj meta verilerini veya iletişim günlüklerini saklamayarak kullanıcı gizliliğini artırın

Sinyal sınırlamaları

Signal'ın WhatsApp veya Facebook Messenger gibi uygulamalara kıyasla daha küçük kullanıcı tabanı, daha geniş bir ağ ile iletişimi sınırlayabilir

Uygulamanın arayüzü ve özellikleri, daha ticari uygulamalara kıyasla daha az gelişmiş veya işlevsel görünebilir

Signal fiyatlandırması

Ücretsiz

Sinyal derecelendirmeleri ve yorumlar

G2 : 4,4/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: Mevcut değil

Uzaktan çalışma, işbirliği ve güvenlik için mevcut olan çok sayıda aracı sıralamak zor bir iş olabilir. İletişimi kolaylaştırmak, verimliliği artırmak veya veri güvenliğini sağlamak istiyorsanız, doğru araçlar ekibinizin dijital ortamda çalışma ve gelişme şeklini değiştirebilir.

Bu araçları değerlendirirken, verimlilik ve etkinliği artırmak için takımınızın iş akışlarına nasıl entegre edilebileceğini düşünün.

Etkili proje yönetimi, başarılı bir takım işbirliği için çok önemlidir. ClickUp gibi araçları kurulumunuza dahil etmek, yönetim görevlerini basitleştirmeye yardımcı olur ve herkesin konumu ne olursa olsun takımınızın iyi koordine olmasını sağlar.

Freelancer iseniz, ClickUp'ın proje yönetimi ihtiyaçlarınız için Uzaktan Çalışma özelliklerini keşfederken, bağımsız projelerinizi optimize etmek için freelancer ipuçlarını kullanın.

Entegre bir iş yönetimi platformunun avantajlarını deneyimlemek için bugün ClickUp'a başlayın — Ev ofisinizi bir verimlilik merkezine dönüştürün.