10 Etkili İş Alışkanlığı – Başarılı Bir Kariyer İçin Örnekler ve İpuçları

Kabul edin, hepimizin iş yerinde iş alışkanlıklarını takdir ettiğimiz biri vardır.

İşlerinde mükemmeller, verimlilik onların ikinci adı ve en iyi iş alışkanlıklarının sırlarını ortaya çıkaranlar da onlar.

Onlara bakıp merak ediyorsunuz... Verimli insanlar gerçekten var mı?

Sıradanlığın rutininden kaçmak ve daha iyi bir iş alışkanlığı oluşturmanın yollarını öğrenmek istiyorsanız, size yardımcı olmak için buradayız.

Bu makalede, en başarılı insanların yemin ettiği on güçlü iş alışkanlığını vurgulayacağız. Ve bonus olarak, bir alışkanlığı uygulamaya koymanın hızlı bir yolunu da çözdük.

Teşekkürlerimizi sonra yapabilirsiniz!

İyi bir iş alışkanlığı edinmeye hazır mısınız? Haydi başlayalım!

10 Güçlü İş Alışkanlığı

İyi ya da kötü, hepimiz alışkanlıklarımızla tanımlanırız.

Ve bazen, kötü alışkanlıklar iş yerinizde abartılabilir. Aslında, sadece çalışma alışkanlıklarınıza bağlı olarak en çekici veya en sinir bozucu iş arkadaşı olabilirsiniz.

Ancak başarılı iş alışkanlıklarına dalmadan önce, iyi iş alışkanlıklarının neler olduğunu ve bunları neden geliştirmelisiniz?

Çalışma alışkanlıkları tanımı, iyi çalışma alışkanlıklarını, bir çalışanın iş performansına katkıda bulunan davranış kalıpları olarak tanımlar. Bunlar, verimliliğinizi, güvenilirliğinizi, takım çalışmanızı ve iş memnuniyetinizi artırmanıza yardımcı olan başarı faktörleridir.

Bazı temel iş alışkanlıkları örnekleri şunlardır:

En başarılı insanlar bu iş mantralarını bir şekilde uygularlar. Ayrıca, başkalarının da aynısını yapması için kariyer koçluğu yaparlar!

Size yardımcı olmak için, başarılı bir kariyer için ihtiyacınız olan on olumlu iş alışkanlığını burada bulabilirsiniz:

1. İş yerinde dakik ve profesyonel olun

İşe zamanında gelmek çok kolaydır.

Ancak, geç kalmak, üstesinden gelinmesi en zor kötü alışkanlıklardan biri olabilir.

Ve bize güvenin.

Patronunuzu, işe sürekli geç kalmanızdan daha fazla çileden çıkaran bir şey yoktur.

Onların gözünden düşmek istemiyorsanız, iş yerinize 10 dakika erken gelmeye çalışın. Bu, gününüzü planlamanıza ve mesai saatleri başladığında hazır olmanıza yardımcı olacaktır.

Şimdi, uzaktan çalışırken dakiklik gibi iyi işyeri alışkanlıklarına bağlı kalmak daha zor olabilir.

Sonuçta, komşunuzun kedisine bakmak da meşru bir dikkat dağıtıcıdır. ?

Ancak yine de zamanında oturum açmaya ve takım çağrılarına veya toplantılarına katılmaya çalışmalısınız.

Ayrıca, iş rutininiz konusunda katı davranmayın.

Önemli bir görev nedeniyle işten geç çıkmanız gerektiğinde, iş-yaşam dengenizi etkilemediği sürece sorun yoktur.

İşinize karşı dakiklik ve bağlılık, profesyonelliğiniz hakkında çok şey söyler. Ve bu iyi iş alışkanlığını aşılamak için en iyi yol, gününüzü veya çalışma saatlerinizi planlamaktır.

Şunları yapabilirsiniz:

Kendinize bir program oluşturun

Toplantılar için hatırlatıcılar ayarlayın

Beklenmedik etkinliklerle başa çıkmak için kendinize zaman ayırın

2. Son teslim tarihlerine saygı gösterin ve bunlara uyun

Son teslim tarihlerine uymak, başarılı insanların olumlu bir alışkanlığı ve ayırt edici özelliğidir. İşi zamanında tamamlamak, sorumluluk sahibi olduğunuzu ve görevleri verimli bir şekilde yerine getirebildiğinizi gösterir.

Profesyonel İpucu: Çalışanlarınızın işlerine bağlı kalmalarını ve iş alışkanlıklarından sorumlu olmalarını sağlamak için İK Yazılımını kullanın.

Ancak bunları uygulamakta zorlanıyorsanız, kendiniz ve takımınız için kısa vadeli hedefler belirleyebilirsiniz. Bu, elinizdeki göreve daha iyi odaklanmanıza yardımcı olacak bir eylem planı görevi görebilir.

Ayrıca, bu küçük başarıları kutlamak ve elde etmek, daha büyük başarılara ulaşmak için ivme kazandıracaktır.

Ayrıca, gerçekçi teslim tarihleri belirlemek için iş yükünüz ve projenizin ilerlemesi hakkında yöneticilerinizle iletişim kurmalısınız.

Ve eğer Monday blues (sizi anlıyoruz) yaşıyorsanız, hafta başlamadan önce yapılacaklar listenizi hazırlayın ve işlerinizi planlayarak teslim tarihlerine daha iyi uyun.

3. Sağlıklı bir iş-yaşam dengesi için zamanı yönetin

Zaman yönetimi sizi öne çıkarabilecek sağlıklı bir alışkanlıktır.

Uzun öğle molaları verirseniz, dedikoduya kapılırsanız veya iş yerinde kişisel sorunlarınızı tartışırsanız, bu, iş saatlerinin boşa harcanmasına neden olur.

Ve sosyal medya bağımlısıysanız, iş yerinde başınızı belaya sokmaktan kendinizi ancak siz kurtarabilirsiniz.

Sevimli köpek videoları izlerken zaman su gibi akıyor, değil mi? ?

Ayrıca odaklanmanızı kaybedebilir ve geç saatlere kadar çalışmak zorunda kalabilir, iş-yaşam dengenizi bozabilirsiniz.

Daha iyi bir iş alışkanlığı geliştirmek için şunları yapmalısınız:

Görevlerinizi öncelik sırasına koyun

Çoklu görevden kaçının

Çalışma alanınızdaki dikkat dağıtıcı unsurları azaltın

Görevlere ve projelere ne kadar zaman ayırdığınızı belirlemek için zaman izleyici veya proje yönetimi aracı da kullanabilirsiniz. Bu uygulamalar, derinlemesine çalışma becerilerinizi geliştirmenize ve kişisel görevlerinizi verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olabileceğinden, uzaktan çalışanlar için özellikle kullanışlıdır.

4. Eleştirileri iyi karşılayın

Karşınıza çıkan her eleştiriye kaşlarınızı çatmayın.

Kimse mükemmel değildir.

Olumsuz geri bildirim vermek veya almak büyüme için önemlidir ve zaman zaman ihtiyaç duyduğunuz bir şeydir.

İşvereninizi kariyer koçunuz olarak görmeli ve mesajları kişisel almamayı öğrenmelisiniz. Bir çalışan veya patronunuzdan aldığınız geri bildirim, odaklanmanıza ve daha iyi bir sürümünüz olmanıza yardımcı olmak içindir.

Bunu gizli bir nimet olarak düşünün.

Eleştirileri ne kadar iyi karşıladığınız da duygusal zekanıza bağlıdır.

Olumsuz geri bildirimlerle başa çıkmanın bazı kolay yolları, ilk tepkinizi geri tutmak, sorular sormak ve takdirinizi göstermek. Olumlu bir tutumla, yapıcı eleştirilere doğal olarak daha nazik bir şekilde yaklaşacaksınız.

5. İlgili sorular sorun

Ne kadar yetenekli olursanız olun, bir noktada takılıp kalabilirsiniz.

İhtiyacınız olduğunda yardım isteyin. Bu sağlıklı bir alışkanlıktır.

Bazen soru sormak, herkesin yararına olabilecek tartışmaları da kolaylaştırır.

Ancak, merak ve rahatsızlık arasında bir denge kurmaya çalışın. Çok fazla soru sorarsanız, özellikle de aynı soruları tekrar tekrar sorarsanız, bu hızle kötü bir iş alışkanlığına dönüşebilir.

Önemli olan, iş arkadaşlarınızı "kahve makinesi nerede?" gibi sorularla rahatsız etmemektir.

Bunun yerine, girişken olun ve mocha kokusunu takip edin. ☕

6. Düzenli olun

İşinizde "ya hep ya hiç" türünde bir organizatör olmanıza gerek yok.

Küçük adımlarla başlayın örneğin:

Takviminizi renk kodlarıyla düzenleyin

İlgili notlar almak

Kontrol listesi oluşturma

İş sırasında kısa ve düzenli aralar vermek

Ve buradan ilerlemeye devam edin.

Dağınık bir çalışma masası ve karışık bir günlük program da kesinlikle yapılmaması gerekenler arasındadır. Bu tür kötü iş alışkanlıkları nedeniyle dikkatleri üzerinize çekmek istemezsiniz.

Görevleri düzenlemek ve bu olumlu iş alışkanlığını kazanmanıza yardımcı olmak için bir görev yönetimi aracı da kullanabilirsiniz. Son teslim tarihlerini izlemekten görevleri görselleştirmeye kadar, bu odaklanma araçları düzenli kalmanıza yardımcı olabilir.

7. Etkili iletişim kurun

İster ofiste ister uzaktan çalışıyor olun, işvereninizle veya iş arkadaşlarınızla her zaman net bir şekilde iletişim kurun .

Yanıtınızı hazırlamak için sözlüğe ihtiyacınız yok.

Basit ama etkili olun.

Ve patronunuzu projenin ilerleyişi hakkında düzenli olarak bilgilendirmeyi unutmayın. Onlar da sizi bilgilendirdiğiniz için size minnettar olacaktır.

Ancak, konuşan tek kişi siz olmamalısınız.

Verimli insanlar aynı zamanda aktif dinleyicilerdir. Bu, sahip olunması gereken iyi bir alışkanlık ve mükemmel bir sosyal beceridir.

Aktif bir dinleyici olmak için yapabilecekleriniz şunlardır:

Bir iş arkadaşınız konuşurken sözünü kesmeyin

Konuşmacının vücut dilini gözlemleyin ve sözsüz ipuçlarından yararlan

İlgili sorular sorun veya takip edin

Fikirleri kendi kelimelerinizle yeniden ifade ederek, bunları net bir şekilde anladığınızdan emin olun

8. İnisiyatif alın ve proaktif olarak bir beceri öğrenin

Tek yapacağınız oturup üretken insanları hayranlıkla izlemekse, başarıyı tadamayacaksınız.

İyi iş yapmak ve başarı merdivenini hızlı tırmanmak için becerilerinizi geliştirmelisiniz.

Sahip olmadığınız becerileri not alın ve bu bilgi eksikliklerini gidermek için atölye çalışmalarına veya profesyonel sertifika kurslarına katılın.

Ayrıca, yönetimsel roller hedeflemeli ve gerekirse bir kariyer koçuna danışmalısınız.

Ayrıca, özellikle uzaktan çalışıyorsanız, patronunuzun size görevler vermesini beklemeyin. Bunun yerine, proaktif olarak projeler isteyin.

İş tanımınızda olmasa bile daha fazla iş için inisiyatif alın. Bu, iş arkadaşlarınız arasında elmas gibi parlamanızı sağlayacaktır.

Ancak, zaten yeterince işiniz varsa kendinizi fazla yüklemeyin. Önemli bir görevi üstlenip yarım bırakmak istemezsiniz.

Profesyonel İpucu: Yoğun programınızı zaman blokları halinde planlayarak tükenmişlikten kaçının! ?

9. Ertelemeye hayır deyin

Muhtemelen, sevmediğiniz bir projeyi tamamlamak yerine, çalışma saatleri içinde sosyal medya akışlarını gözden geçirmeyi tercih edersiniz.

Ancak, önemli işleri ertelediğinizde, işler daha da kötüye gider.

Ve farkına bile varmadan... kaboom. Son teslim tarihini çoktan geçirdiniz.

Ancak, son teslim tarihlerinin korkusuna kapılmayın.

Bir görev sizi çok rahatsız ediyorsa, en iyisi hemen halledin. Elinizdeki göreve kendinizi adamak ve başladığınız işi her zaman bitirmek de sağlıklı bir alışkanlıktır.

10. Bir alışkanlık yönetimi uygulaması kullanın

"İş alışkanlıkları nedir?" sorusu artık kafanızı karıştırmıyor mu?

Harika!

Ancak iyi iş alışkanlıkları geliştirmek zaman alır ve kötü alışkanlıklardan kurtulmak zordur. Aslında, çoğu alışkanlık koçuna sorarsanız, bir alışkanlık kazanmanın yaklaşık 21 gün sürdüğünü söyleyecektir.

Peki, nasıl yolunda ilerleyeceksiniz? İşte burada ClickUp gibi alışkanlık izleme veya verimlilik uygulamaları devreye giriyor.

ClickUp, tüm alanlarda üretken takımlar tarafından kullanılan en popüler ve en yüksek puanlı alışkanlık yönetimi uygulamalarından biridir. Kişisel projelerinizi ve profesyonel hedeflerinizi kolaylıkla belirlemenizi, yönetmenizi ve izlemenizi sağlayan hepsi bir arada bir uygulamadır.

En iyi kısmı ne mi?ClickUp, çok çeşitli alışkanlık yönetimi özelliklerini ücretsiz olarak sunuyor!

ClickUp'ın sizi işyerinin yıldızı haline getirmesine nasıl yardımcı olabileceğine dair bir ön izleme:

ClickUp'ta Hedef klasörlerini ve ilerleme yüzdelerini görüntüleme

ClickUp'ta Hedef klasörlerini ve ilerleme yüzdelerini görüntüleme

Sağlıklı iş alışkanlıklarını uygulamaya hazır mısınız?

Hayatınızı değiştirecek iş alışkanlıkları bir gecede gelişmez.

Ancak bir kez karar verdiğinizde, mükemmel iş alışkanlıklarının sanatını kesinlikle öğrenebilirsiniz.

Uygulayabileceğiniz çeşitli işyeri alışkanlıkları olsa da, ClickUp gibi bir alışkanlık izleme sistemi kullanmıyorsanız, bunlar uzak bir hayal olarak kalabilir.

Daha iyi bir iş alışkanlığı geliştirmek, tüm hedeflerinizi tek bir yerde düzenlemek veya ilerlemenizi izlemek istiyorsanız, ClickUp etkili alışkanlık yönetimi için tek adresiniz olabilir.

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