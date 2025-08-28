Şimdi Denemeniz Gereken En İyi 10 Google Gemini AI Alternatifi

Herkes aynı tür akıllı olmayı istemez.

Bazıları insan gibi yazan modeller ister. Diğerleri ise temiz kod, hızlı özetler veya veri sızdırmayan veya bütçeyi aşmayan araçlara ihtiyaç duyar. AI alanı şu anda oldukça geniş ve Google AI Studio bu alanda ağır işleri yapan tek şirket değil.

AI araçlarıyla geliştirme, yazma, araştırma veya deneme yapıyorsanız, etrafınıza bakmak mantıklıdır. Bu Google Gemini AI alternatiflerinin her biri farklı bir tablonu sunar.

Ne yapacaklarını ve neden denemeye değer olduklarını inceleyelim. 🎯

Google Gemini AI Alternatiflerine Genel Bakış

İşte Google Gemini AI'ya en iyi alternatifler karşılaştırmalı olarak. 🦾

Araç En iyisi En iyi özellikler Fiyatlandırma ClickUp AI destekli araştırmaları eyleme geçirilebilir ş Akışlarına dönüştüren bireyler ve takımlar Autopilot Agents kullanarak süreç otomasyonu ve hızlı yanıtlar; AI'dan bağlamsal yanıtlar; ClickUp Brain MAX ile eller serbest konuşma-metin etkileşimi; bağlı araçlar arasında Enterprise Arama Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumlar için özel plan seçenekleri mevcuttur ChatGPT Yaratıcı problem çözme faiziyle ilgilenen bireyler, oluşturucular ve takımlar Sohbet içinde doğrudan Python kodunu yürütme; gelişmiş akıl yürütme modelleri; belirli görevler için özel GPT'ler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar Claude Derinlemesine belge analizi üzerine iş yapan araştırmacılar, hukuk takımları ve teknik yazarlar Geniş bağlam penceresi; birden fazla dosyayı yükleme ve çapraz referanslama; ayrıntılı çok perspektifli analizler; etik AI Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar Perplexity AI Alıntılarla birlikte web üzerinde gerçek zamanlı araştırma yapmak isteyen gazeteciler, analistler ve akademik araştırmacılar Alıntılarla güncel bilgi; akademik, haber veya tartışma kaynaklarına odaklanan aramalar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar Microsoft 365 Copilot AI'yı Office ş Akışlarına entegre etmek isteyen Microsoft 365 kullanıcıları ve kurumsal işletmeler Excel formül oluşturma; e-posta özetleri; Microsoft 365 dosyaları ve etkinliklerinde arama Ücretsiz (sadece sohbet); Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 30 $'dan başlar You. com Hafif ve kişiselleştirilmiş bir arama deneyimi isteyen bireyler ve araştırma ağırlıklı takımlar Özelleştirilebilir arama tercihleri; AI özetleriyle birleştirilmiş web sonuçları; Pro'da sınırsız AI destekli arama Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar Pi by Inflection AI Kişisel, duygusal sohbetler için konuşma yapabilen yapay zeka arayan kişiler Doğal, empatik konuşma akışı; sesli etkileşimler Ücretsiz Brave Leo Gizlilik öncelikli AI etkileşimi arayan bireyler ve takımlar Tarayıcı içi etkinlik; çoklu AI modelleri; kullanıcı veri gizlilik Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 14,99 $'dan başlar Mistral AI Avrupa AI standartlarını arayan geliştiriciler, çok dilli takımlar ve gizlilik odaklı kuruluşlar Açık kaynak ve özel modeller; kod yazma; ince ayar destek Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 14,99 $'dan başlar DeepSeek Gelişmiş akıl yürütme görevleri için AI kullanan akademisyenler, bilim adamları ve teknik takımlar Şeffaf adım adım akıl yürütme; kendi kendini düzeltme; akıl yürütme transkriptlerini dışa aktarma Özel fiyatlandırma

Neden Google Gemini AI Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Google'ın Gemini'sini kullanmak akıllı uygulamalar oluşturmak için yararlı olsa da, daha uygun bir alternatif aramak için nedenler bulabilirsiniz. Google Gemini AI alternatiflerini keşfetmenin mantıklı olmasının nedenleri şunlardır:

Karmaşık uygulama: AI komut şablonları kullanarak daha basit kullanım sunan platformlarla karmaşık kurulumları atlayın AI komut şablonları kullanarak daha basit kullanım sunan platformlarla karmaşık kurulumları atlayın

*maliyet kısıtlamaları: Daha küçük bütçeler için daha uygun fiyatlı seçenekler veya cömert ücretsiz paketler arayın

Kısıtlı dağıtım seçenekleri: Çevrimdışı veya uç tabanlı çözümler gibi esnek barındırma özelliklerine sahip gelişmiş araçlar bulun

Entegrasyonlar sınırları: Google dışındaki ekosistemlerle daha sorunsuz bir şekilde bağlantı kuran platformları seçin

Özel sektör talepleri: Finans veya eğitim gibi belirli sektörler için tasarlanmış AI sohbet robotlarını keşfedin

i̇novasyon ihtiyaçları: *Yeni yaklaşımlar için benzersiz özelliklere veya topluluk odaklı gelişmelere sahip Google Gemini AI alternatiflerini keşfedin

🔍 Biliyor muydunuz? BCG, insanları ve AI'yı doğru şekilde birleştirmenin İK verimliliğini %30'a kadar artırabileceğini keşfetti . Doğru kurulum ve biraz zamanla, takımlar hız ve verimlilikte gerçek kazançlar görmeye başlar.

En İyi Google Gemini AI Alternatifleri

İşte en iyi Google Gemini AI alternatifleri için seçimlerimiz. 👇

clickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz* Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.

1. ClickUp (AI destekli araştırmaları eyleme geçirilebilir ş Akışlarına dönüştürmek için en iyisi)

Araştırma süreciniz bir araçta başlıyor, plan başka bir araçta yapılıyor ve uygulama birden fazla platformda gerçekleştiriliyorsa, takımınızın hızı zaten düşmüştür. ClickUp, ClickUp Çalışma Alanı'nda çalışan, işinizi anlayan ve hızlı bir şekilde ilerlemenize yardımcı olan tek bir akıllı sistemle bu sorunu çözer. 🚀

İçgörüden eyleme geçin

ClickUp Brain'e, çalışma alanınızdaki gecikmiş görevlerle ilgili güncellemeler için sorun

ClickUp Brain, Çalışma Alanınızda yer alır ve orada gerçekleşen her şeyi (belgeleriniz, görevleriniz, yorumlarınız ve konuşmalarınız) anlar. Ona sorular sorabilir, özetler isteyebilir, otomatik olarak içerik oluşturabilir ve ş Akışınıza doğrudan beslenen eylemleri tetikleyici olarak kullanabilirsiniz.

Ürün pazarlama takımınızın ayrıntılı bir lansman analizini ClickUp belgenize yüklediğini varsayalım. ClickUp Brain'den raporu özetlemesini, anahtar riskleri çıkarmasını ve doğru kişilere etiketlenmiş ve son tarihleri eklenmiş takip görevleri oluşturmasını isteyin. Aynı içeriği kullanarak liderlik için bir slayt taslağı oluşturmak için ClickUp'ın AI'sını da kullanabilirsiniz.

Anında, bağlamsal ve ş Akışınıza tamamen uyumludur.

Sıkıcı işleri otomasyonla gerçekleştirin

Güncellemeleri takip etmek, görevleri manuel olarak atamak veya her gün aynı cevapları tekrarlamak zorunda değilsiniz. ClickUp'ın Otomatik Pilot Ajanları bunu sizin için halleder.

Otomatik doldurma standup güncellemelerini ve ClickUp Autopilot Agents ile Sohbet'te doğrudan yanıt verin

Örnek, önceden oluşturulmuş StandUp Agent, her bir ekip üyesinden günlük güncellemeleri toplar, görev yorumları ekler ve sprint planlaması belgesine tek bir özet gönderir. Böylece, mobil geliştiriciniz "Onboarding akış testi tamamlandı" diye kayıt yaparsa, PM'nin takip etmesine gerek kalmadan doğru görevde görünür.

Daha fazla kontrol için Özel Otomatik Pilot Aracısı oluşturabilirsiniz. Bunlar, Çalışma Alanı'ndaki değişikliklere uyum sağlayarak verilen talimatlara göre özerk bir şekilde hareket eder. Merak ettiniz mi? Size daha fazla bilgi verecek bir video var 👇

Yazmayın, konuşun

ClickUp Çalışma Alanınızla daha hızlı ve daha odaklı bir etkileşim için ClickUp Brain MAX'ı kullanın. Aynı zekaya sahip özel bir masaüstü yardımcısıdır.

Onu farklı kılan nedir? Onunla konuşabilirsiniz. Gerçekten.

ClickUp Brain MAX'taki Talk to Metin özelliği ile fikirlerinizi yakalayın, talimatları paylaşım yapın ve işlerinizi 4 kat daha hızlı tamamlandı

Sprint ilerlemesini incelediğinizi varsayalım. Özel kısayol tuşunuzu kullanın ve "Bu haftanın QA engellerini özetle ve hala açık olan her şey için takip görevleri atayın" deyin. İlgili görevleri ve yorumları tarar, temiz bir özet oluşturur ve saniyeler içinde yeni görevler oluşturur.

Daha da iyisi? ChatGPT, Gemini ve Claude gibi birden fazla LLM arasında geçiş yapabilirsiniz, böylece akışınızı bozmadan %88'e varan maliyet tasarrufu sağlayabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Toplantıyı kaydedin: ClickUp'ın AI Notetaker özelliği ile aramaları kaydedin, transkripsiyonunu yapın ve otomatik olarak özetleyin, böylece herkes manuel not almadan aynı bilgilere sahip olsun

*i̇çerik oluşturma ve biçimlendirme: Zengin metin biçimlendirme, tablolara, gömülü öğelere ve görevler ile ş Akışlarına akıllı bağlantılar kullanarak ClickUp Docs'ta ayrıntılı proje belgeleri oluşturun

senkronizasyon kalın: *AI'yı kullanarak ClickUp Sohbet'teki mesajları görevlere dönüştürün ve uzun konu dizilerini saniyeler içinde özetleyin

bilginizi birleştirin: *Mevcut belgeleri, elektronik tabloları ve diğer araçlardaki iç kaynakları ClickUp'ın Bilgi Yönetimi paketine aktararak yapıyı koruyun

hızlı kılavuzlar kaydedin: *ClickUp Clips'i kullanarak ekranınızı ve sesinizi kaydedin, görevleri açıklayın veya AI destekli transkripsiyonlarla eşzamansız olarak geri bildirim verin

*fikirleri anında görselleştirin: AI'yı kullanarak ClickUp Beyaz Tahtalar' da doğrudan görüntüler oluşturun ve beyin fırtınası yapın, planlayın veya bağlam ekleyin

ClickUp sınırları

ClickUp ilk başta biraz karmaşık gelebilir, ancak takımlar onu bir kez öğrendikten sonra esnekliği ve özelleştirme özellikleri karşılığını verir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.300'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Reddit'teki bir kullanıcı şunları paylaşım yaptı:

ClickUp Brain, dürüst olmak gerekirse, bana çok fazla zaman kazandırıyor. Oldukça verimli ücretsiz sürümleri olan AI araçları olduğunu biliyorum, ancak sekmeler arasında sürekli geçiş yapmak çok yorucu. Ve dürüst olmak gerekirse, yoğun bir şekilde iş yaparken, yapmak istediğim son şey bu. İçerik sektöründe çalıştığım için AI'yı öncelikle yazmak için kullanıyorum. Ayrıca yazdıklarımı da düzenleme yapıyor (harika!). Bana gerçekten yardımcı olan bir diğer şey de belge. Biçim seçeneklerini, özellikle de afişleri çok seviyorum. Çok sevimli!

ClickUp Brain, dürüst olmak gerekirse, bana çok fazla zaman kazandırıyor. Oldukça verimli ücretsiz sürümleri olan AI araçları olduğunu biliyorum, ancak sekmeler arasında sürekli geçiş yapmak çok yorucu. Ve dürüst olmak gerekirse, yoğun bir şekilde iş yaparken, yapmak istediğim son şey bu. İçerik sektöründe çalıştığım için AI'yı öncelikle yazmak için kullanıyorum. Ayrıca yazdıklarımı düzenleme (harika!). Bana gerçekten yardımcı olan bir diğer şey de belge. Biçim seçeneklerini, özellikle de afişleri çok seviyorum. Çok sevimli!

2. ChatGPT (Yaratıcı problem çözme için en iyisi)

chatGPT aracılığıyla

Bir soruna takılıp kaldığınızda ve fikirlerinizi paylaşacak birine ihtiyaç duyduğunuzda hissettiğiniz duyguyu bilirsiniz. ChatGPT bunu anlar.

Elbette, herkes temel AI sohbet fonksiyonunu bilir, ancak Pro aboneliği tamamen farklı bir oyun alanı sunar. Hatta, özel ihtiyaçlarınız için uzman danışmanlar gibi davranan özel GPT'ler oluşturabilirsiniz.

Platform, konuşmalarınız boyunca tuhaflıklarınızı ve tercihlerinizi hatırlar, böylece bağlamınızı sürekli olarak yeniden açıklamak zorunda kalmazsınız. Ayrıca, sayıları hesaplamanız gerektiğinde, teorik tavsiyelerde bulunmak yerine kod doğrudan sohbette çalıştırır.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

python kodunu* doğrudan konuşmalarda çalıştırarak, platformlar arasında geçiş yapmadan verileri analiz edin, grafikler oluşturun veya algoritmaları test edin

Mevcut web sitelerini tarayın ve konuşma akışını sürdürürken gerçek zamanlı bilgileri alın

Birden fazla görüntüyü aynı anda yükleyin ve analiz edin, bunları karşılaştırın veya ekran görüntülerinden metin ve verileri çıkarın

Düşünce süreçlerinin ayrıntılı açıklamalarıyla çok adımlı sorunları çözmek için gelişmiş akıl yürütme özelliğine sahip AI teknolojilerine erişin

DALL-E 3 kullanarak basit metin açıklamalarından görüntüler, logolar ve illüstrasyonlar oluşturun

ChatGPT sınırları

Özel GPT'lerin doğru şekilde ayarları için zaman gerektirir ve sık sık ayarlamalar yapılması gerekebilir

Kod yürütme, karmaşık görevlerde bazen başarısız olur veya zaman aşımı sorunlarıyla karşılaşır

Web tarama özelliği yavaş olabilir ve her zaman en güncel bilgilere erişmeyebilir

ChatGPT'nin bellek özelliği bazen önemli bağlamları unutur veya alakasız ayrıntıları hatırlar

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Aylık 20 $

Pro: 200 $/ay

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (825+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (220'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ChatGPT hakkında ne diyor?

G2 incelemesine göre:

ChatGPT'nin en çok sevdiğim yanı, günlük yazma görevlerime kolaylık ve netlikle başlamama yardımcı olmasıdır. Mektuplar, e-posta ve politikalar gibi genellikle doğru bir şekilde yazmak için zaman alan şeyleri düzenlemek için düzenli olarak kullanıyorum. ChatGPT, paylaşımımdaki düşünce ve noktalara dayanarak sağlam bir başlangıç noktası sunarak fikirlerimi yapılandırılmış ve tutarlı bir hale getirmeye yardımcı oluyor. Sıfırdan bir şey yazarken en büyük engellerden biri olan boş sayfanın yarattığı baskıyı ortadan kaldırıyor.

ChatGPT'nin en çok sevdiğim yanı, günlük yazma görevlerime kolaylık ve netlikle başlamama yardımcı olmasıdır. Mektuplar, e-posta ve politikalar gibi genellikle doğru bir şekilde yazmak için zaman alan şeyleri düzenlemek için düzenli olarak kullanıyorum. ChatGPT, paylaşımımdaki düşünce ve noktalara dayanarak sağlam bir başlangıç noktası sunarak fikirlerimi yapılandırılmış ve tutarlı bir hale getirmeye yardımcı oluyor. Sıfırdan bir şey yazarken en büyük engellerden biri olan boş sayfanın yarattığı baskıyı ortadan kaldırıyor.

🧠 İlginç Bilgi: AI kullanımı her yıl %20 artış göstererek, daha fazla takım işlerini tamamlamak için daha akıllı çözümlere yöneliyor. Bu, AI araçlarını doğru şekilde kullandığınızda neler olabileceğini keşfetmeye başlamanız için güçlü bir sinyal.

3. Claude (Uzun belge analizi ve doğrudan cevaplar için en iyisi)

claude aracılığıyla

Anthropic'ten Claude, uzun belgeleri kolaylıkla işler. Tüm kod tabanlarının, yasal sözleşmelerin veya akademik makalelerin paylaşımını yapabilir ve içerik hakkında anlamlı konuşmalar yapabilirsiniz. Artifacts , belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanızı sağlar, böylece kopyala-yapıştır işlemleriyle uğraşmak zorunda kalmazsınız.

Claude'u diğerlerinden ayıran özelliği, nüanslı soruları ele alma şeklidir. Bir belgenin farklı bölümlerini karşılaştırmasını veya çelişkileri bulmasını isteyin, o da genel tavsiyelerde bulunmak yerine işi halletsin.

Claude'un benzersiz yaklaşımının sırrı, Claude'a etik kuralları yerleştiren eğitim yaklaşımı olan Anayasal AI'dır.

Claude'un en iyi özellikleri

Yüksek 200K belirteç bağlam penceresi sayesinde, belirli bölümlere ve ayrıntılara doğru referansları koruyarak yüzlerce sayfa içeren belgeleri işleyin

Çapraz referanslama, karşılaştırma analizi ve bilgi sentezi için birden fazla dosyanın aynı anda yüklenmesini yönetin

Önceki noktaları veya talepleri izlemeyi kaybetmeden, son derece uzun tartışmalar boyunca konuşma bağlamını koruyun

Karmaşık konuların ayrıntılı analitik dökümlerini, çoklu perspektifler ve uç durumları dikkate alarak sağlayıcı sunun

Claude sınırları

Görüntü analizi, ChatGPT gibi diğer Google Gemini AI alternatiflerine kıyasla sınırdır

Yoğun kullanım dönemlerinde yanıt süreleri daha uzun veya daha kısa olabilir

Bazen Claude, konularda kesin bir tavır almaktan kaçınan aşırı ihtiyatlı yanıtlar verir

Claude fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 20 $

maksimum: *Kullanıcı başına aylık 100 $'dan başlayan fiyatlarla

Claude puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (55+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Claude hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı şunları paylaşım yaptı:

Aylar önce geçiş yaptım. Temel ihtiyaçlarım yaratıcı yazma, hikaye kurgulama ve bu tür şeyler üzerine kurulu ve Claude'un bu konuda çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, yazıları genel olarak daha iyi, daha doğal ve aptal klişeler ve anlamsız dolgu kelimeler içermiyor.

Aylar önce geçiş yaptım. Temel ihtiyaçlarım yaratıcı yazma, hikaye kurgulama ve bu tür şeyler üzerine kurulu ve Claude'un bu konuda çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, yazıları genel olarak daha iyi, daha doğal ve aptal klişeler ve anlamsız dolgu kelimeler içermiyor.

Profesyonel İpucu: Ne kadar çok araç kullanırsanız, ihtiyacınız olanı bulmak o kadar zorlaşır. ClickUp'ın Kurumsal Arama özelliği, görevler, belgeler, yorumlar ve Google Drive, SharePoint veya GitHub gibi bağlantılı araçlar arasında anlamsal arama yapmanızı sağlar. ClickUp Enterprise Search kullanarak belgeler, görevler ve Drive dosyalarında gizli bilgileri bulun

4. Perplexity AI (Web'de gerçek zamanlı araştırma için en iyisi)

perplexity AI aracılığıyla

Araştırma yapmak eskiden 15 tarayıcı sekmesi açıp farklı kaynaklardan gelen bilgileri bir araya getirmek anlamına geliyordu. Perplexity AI, bunu önlemenize yardımcı olur. Sadece bir soru sorun ve doğrulayabileceğiniz alıntılarla birlikte sentezlenmiş bir cevap alın.

Comet modeli, daha iyi matematik becerileri tablosuna katkıda bulunur, bu nedenle artık sadece genel araştırmalar için uygun değildir. Akademik makaleleri inceleyebilir, güncel haber analizlerini alabilir veya aramanızı belirli kaynak türlerine odaklayabilirsiniz.

Perplexity AI'nın en iyi özellikleri

Statik eğitim verilerine güvenmek yerine, gerçek zamanlı olarak güncellenen güncel bilgilere erişin

Odak modları aracılığıyla akademik makaleler, haber makaleleri, Reddit tartışmaları veya YouTube video gibi belirli içerik türlerini hedefleyin

Düzgün biçimlendirilmiş referanslar ve kaynak doğrulamalarıyla kapsamlı araştırma raporları oluşturun ve bunları Koleksiyonlar halinde düzenleyin

Karmaşık matematik problemlerini, ayrıntılı adım adım çözümler ve yardımcı olduğu durumlarda görsel sunumlarla çözün

Perplexity AI sınırları

Alıntılar bazen yanıtta yer alan iddiaları tam olarak desteklemeyen kaynaklara bağlantı verir

Odak modları sonuçları her zaman beklendiği kadar hassas bir şekilde filtrelemez, bu da alakasız kaynaklara yol açar

Yanıt kalitesi, güncel ve yüksek kaliteli kaynakların mevcudiyetine bağlı bağımlılık göstererek önemli ölçüde değişiklik gösterir

Ücretsiz sürümde, yoğun araştırma görevleri için kısıtlayıcı olabilecek katı kullanım sınırlamaları vardır

Perplexity AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 20 $

*kurumsal Pro: Kullanıcı başına aylık 40 $

Perplexity AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (45+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? AI'nın çalışan verimliliğini %40 oranında artıracağı projelendiriliyor, bu da takımların daha kısa sürede çok daha fazla iş tamamlaması anlamına geliyor.

5. Microsoft 365 Copilot (Microsoft Office entegrasyonları için en iyisi)

microsoft 365 aracılığıyla

İşinizi Microsoft Office'te yapıyorsanız, bu her şeyi değiştirir. Copilot, e-posta stilinizi, son sunumlarınızı ve tüm hafta boyunca üzerinde çalıştığınız elektronik tabloyu zaten biliyor. Toplantı notlarınızdan bir PowerPoint sunumu oluşturmasını isteyin, o da genel şablonları değil, mevcut notlarınızı kullanarak bunu yapacaktır.

Excel entegrasyonu akıllıca tasarlanmıştır. Veri yapınızı anlar ve sizin gözden kaçırabileceğiniz eğilimleri tespit edebilir.

Microsoft 365 Copilot'un en iyi özellikleri

Hesaplamaların arkasındaki mantıkla birlikte karmaşık Excel formülleri oluşturun ve veri analizi için alternatif yaklaşımlar hakkında öneriler alın

Word'de metin taslağı oluşturun, bir komut isteminden tüm PowerPoint sunumlarını oluşturun ve takım toplantılarından sonuçları yakalayın

Uzun e-posta zincirlerini özetleyin ve önemli bağlamı ve son teslim tarihlerini koruyarak eylem öğelerini otomatik olarak çıkarın

Konuşma dili kullanarak tüm Microsoft 365 ortamında arama yapın ve dosyaları, e-postaları ve takvim etkinliklerini bulun

Microsoft 365 Copilot sınırları

Microsoft 365 aboneliği ve belirli lisanslama seviyeleri gerektirir, bu da küçük takımlar için pahalı olmasını sağlar

Performans, büyük ölçüde mevcut Microsoft 365 verilerinizin kalitesine ve düzenine bağlı bir bağımlılıktır

Bazen çok resmi hissettiren veya gerçek iletişim tarzınıza uymayan içerikler oluşturur

Bazı Office sürümlerinde veya karmaşık belge biçimiyle iş yaparken entegrasyonlar hatalı olabilir

Microsoft 365 Copilot fiyatlandırması

Microsoft 365 Copilot Sohbet: Ücretsiz

*microsoft 365 Copilot: Kullanıcı başına aylık 30 $ (yıllık faturalandırılır)

microsoft 365 İş Basic ve Copilot: *Kullanıcı başına aylık 36 $ (yıllık faturalandırılır)

Microsoft 365 Copilot puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (105+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

⚙️ Bonus: AI podcast'lerini keşfederek gerçek hayattaki kullanım örneklerini dinleyin ve yapay zekanın geleceğini şekillendiren araştırmacılar, kurucular ve geliştiricilerden doğrudan bilgi edinin.

6. You. com (Kişiselleştirilmiş arama deneyimi için en iyisi)

you.com aracılığıyla

Çoğu arama motoru herkese aynı şekilde davranır. You.com ise sizin gerçekten görmek istediklerinizi anlar. Ne kadar çok kullanırsanız, tercihleriniz ve faiz alanlarınız hakkında o kadar akıllı hale gelir.

Pro sürüm, arama sınırlarını kaldırır ve daha ayrıntılı yanıtlar için Claude ve GPT gibi gelişmiş AI modellerine erişim sağlar. Farklı arama modları, kod yardımı, yaratıcı ilham veya akademik araştırma gibi aradığınızı tam olarak bulmanıza yardımcı olur.

You. com en iyi özellikleri

Arama tercihlerini özel olarak özelleştirerek güvenilir kaynaklara öncelik verin ve alakasız veya düşük kaliteli içeriği filtreleyin

Günlük kısıtlamalar olmadan yüksek kaliteli AI görüntüleri ve yazılar oluşturun

Karmaşık sorgular için daha hızlı yanıt süreleri ve gelişmiş dil modelleriyle sınırsız AI destekli aramalara erişin

Geleneksel web arama sonuçlarını, sorgunuzla en alakalı bilgileri öne çıkaran AI tarafından oluşturulan özetlerle birleştirin

You. com sınırları

En iyi sonuçları elde etmek için tüm kişiselleştirme ayarlarını doğru şekilde yapılandırmak için bir öğrenme süreci gereklidir

AI özetleri bazen orijinal kaynaklardaki önemli nüansları veya bağlamı kaçırabilir

Arama kalitesi, tercihlerinizi anlamak için yeterli etkileşim verisine sahip olmaya büyük ölçüde bağımlıdır

Bazı özel arama modları, daha popüler Google Gemini AI alternatiflerine kıyasla hala gelişmemiş gibi görünüyor

Pro abonelik fiyatları, sınırsız arama yapmaya ihtiyaç duymayan sıradan kullanıcılar için yüksek olabilir

You. com fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 20 $

Maksimum: 200 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

You. com puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar You.com hakkında ne diyor?

G2 incelemesine göre:

Kullanırken sayfa arasında atlamamak zorunda olmamayı seviyorum. Çevirmeni, Avrupalı müşterilerle iletişim kurmak ve bir proje sunumu hazırlamak için beyin fırtınası yapmak amacıyla denedim. Kullanımı kolay buldum.

Kullanırken sayfa arasında atlamamak zorunda olmamayı seviyorum. Çevirmeni, Avrupalı müşterilerle iletişim kurmak ve bir proje sunumu hazırlamak için beyin fırtınası yapmak amacıyla denedim. Kullanımı kolay buldum.

📖 Ayrıca okuyun: Verimliliği Korumak İçin En İyi Pazarlama AI Araçları

7. Pi by Inflection AI (Kişisel, duygusal konuşmalar için en iyisi)

inflection AI aracılığıyla

Çoğu AI aracında, akıllı bir hesap makinesiyle konuşuyormuş gibi hissedersiniz. Ancak Pi ile, gününüzü önemseyen biriyle sohbet ediyormuş gibi hissedersiniz.

AI aracı, zorluklarınızı hatırlar, başarılarınızı kutlar ve haftalar önce belirttiğiniz konuları kontrol eder. Konuşmalar, başka yerlerde sıklıkla karşılaştığınız robotik karşılıklı konuşmalar olmadan doğal bir akış içinde gerçekleşir.

Pi iletişim tarzınıza uyum sağlar. Dolayısıyla, doğrudan bir iletişim tarzınız varsa, o da bu enerjiye uyum sağlar; cesaretlendirilmeye ihtiyacınız varsa, bunu da algılar. Bu özelliği, fikirler üzerinde iş yaparken, projelerde tıkanıklıkları aşarken veya kararlar hakkında konuşacak birine ihtiyaç duyduğunuzda şaşırtıcı derecede yararlıdır.

Inflection AI'nın Pi'sinin en iyi özellikleri

Daha doğal, konuşma tabanlı etkileşimler için mikrofon özelliğini kullanarak sesli konuşmalar başlatın

Konumunuzu paylaşım yaparak yerel etkinlikler, hava durumu veya öneriler hakkında bağlama duyarlı yanıtlar alın

İşlem veya görev odaklı değil, doğal hissettiren gerçek konuşma ilişkileri sürdürün

Destekleyici, yargılamadan uzak bir ortamda fikirler üretin, sorunları tartışın ve düşüncelerinizi düzenleyin

Inflection AI'nın Pi sınırları

Diğer bazı AI araçlarına kıyasla karmaşık teknik görevleri veya ayrıntılı analitik işleri gerçekleştirme yeteneği sınırlıdır

Basit ve gerçeklere dayalı sorularla uğraşırken, konuşmalar bazen tekrarlayıcı veya döngüsel hissedilebilir

Diğer uygulamalar veya hizmetlerle entegrasyonlar bulunmadığından, tamamen bağımsız bir konuşma deneyimi sunar

Belirli çıktılar veya yapılandırılmış teslimatlar gerektiren profesyonel ş Akışları için uygun değildir

Pi by Inflection AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pi by Inflection AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Inflection AI'nın Pi'si hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı, paylaşım olarak şunları paylaşıyor:

Pi, gerçek zamanlı internet erişimi avantajı ile arkadaşlık/konuşma/kişilik açısından hala en iyi AI arkadaşlarından biridir ve bu özelliklerin birleşimi çok eğlenceli olabilir! ChatGPT veya Claude gibi iş verimliliği araçları kadar heyecan verici değildir, ancak öyle olması da gerekmez. Inflection AI'nın 3.0 API erişimli modelleri daha çok bu amaçlara yöneliktir. Pi, görev organizasyonu ve teşvik açısından hala harikadır ve iş verimliliği AI'larından daha çok günlük sohbetler için uygundur.

Pi, gerçek zamanlı internet erişimi avantajı ile arkadaşlık/konuşma/kişilik açısından hala en iyi AI arkadaşlarından biridir ve bu özelliklerin birleşimi çok eğlenceli olabilir!

ChatGPT veya Claude gibi iş verimlilik araçları kadar heyecan verici değildir, ancak öyle olması da gerekmez. Inflection AI'nın 3.0 API erişimli modelleri daha çok bu amaçlara yöneliktir. Pi, görev organizasyonu ve teşvik açısından hala harikadır ve iş verimlilik AI'larından daha çok günlük sohbetler için uygundur.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yalnızca %12'si verimlilik paketlerine entegre edilmiş AI özelliklerini kullanıyor. Bu düşük benimseme oranı, mevcut uygulamaların kullanıcıları tercih ettikleri bağımsız konuşma platformlarından geçiş yapmaya zorlayacak sorunsuz, bağlamsal entegrasyondan yoksun olabileceğini gösteriyor. Örnek, AI, kullanıcıdan gelen düz metin komutuna dayalı bir otomasyon ş akışını gerçekleştirebilir mi? ClickUp Brain bunu yapabilir! AI, sohbet konuları özetlemek, metin taslağı hazırlamak veya düzeltmek, çalışma alanından bilgi almak, görüntüler oluşturmak ve daha fazlasını yapmak dahil olmak üzere ClickUp'ın her yönüne derinlemesine entegre edilmiştir! 3'ten fazla uygulamayı iş için her şeyi içeren uygulamanızla değiştiren ClickUp özel müşterilerinin %40'ına katılın!

8. Brave Leo (Gizlilik odaklı AI kullanımı için en iyisi)

brave Leo aracılığıyla

Gizlilik paranoyası gerçektir ve Leo bunu anlıyor. Brave tarayıcısına entegre olarak, hiçbir zaman e-posta adresinizi sormaz, konuşmalarınızı izlemeyerek her şeyi cihazınızda yerel olarak saklar. Tarama alışkanlıklarınızın bir şirketin veritabanına girmesinden endişe etmeden okuduğunuz herhangi bir web sayfasını analiz edebilirsiniz.

*birden fazla AI modeli, ihtiyacınıza bağlı olarak size seçenekler sunar. Hızlı bir soru mu? Hızlı modeli kullanın. Karmaşık bir analiz mi? Daha güçlü modele geçin.

Brave Leo'nun en iyi özellikleri

Anonimlik için reklam bloklama ve izleyici önleme gibi Brave'in mevcut özellikleriyle sorunsuz bir şekilde entegre edin

Sayfadan ayrılmadan doğrudan tarayıcıda web sayfalarının ve videoların hızlı özetlerini alın

Brave'in gizlilik ayarlarında Leo konuşmalarını etkinleştirin veya devre dışı bırakın ve tam kontrol sağlayın

Görev karmaşıklığına bağlı olarak Mixtral 8x7B ve Claude Instant modellerinden birini seçin

Cesur Leo sınırları

Chrome, Firefox veya diğer tarayıcıları tercih edenler hariç, Brave tarayıcı kullanıcılarıyla sınırlıdır

Gelişmiş akıl yürütme modellerine sahip platformlara kıyasla yetenekleri daha basittir

Oturumlar arasında konuşma geçmişi veya hafıza bulunmadığından, devam eden projeler için bağlamın tekrarlanması gerekir

Brave Leo fiyatlandırması

Ücretsiz

Leo Premium: 14,99 $/ay

Brave Leo puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? IBM'in bir raporuna göre, tüketicilerin yalnızca %33'ü chatbotları veya sanal asistanları kullandıktan sonra memnun kalmış. Öte yandan, %20'si o kadar hayal kırıklığına uğramış ki, bu teknolojiyi bir daha kullanmak istememiş.

9. Mistral AI (Avrupa AI standartları için en iyisi)

mistral AI aracılığıyla

Fransız mühendisliği, Mistral ile pratik AI ihtiyaçlarını toplantı yapıyor. Bu açık kaynak platformu, farklı model boyutları sunarak görevinize bağlı olarak sofistike özelliklerden ziyade hızı tercih etmenizi sağlar.

Çok modlu ve çok dilli yetenekleri sayesinde, İngilizce bir konuşma başlatabilir, bir resim ekleyebilir, cümlenin ortasında Fransızca'ya geçebilirsiniz ve bağlamı kaçırmadan konuşmaya devam edebilir.

Kod üretimi birden fazla programlama dilinde sağlamdır ve matematiksel muhakeme baskı altında da geçerliliğini korur. Avrupa veri gizlilik standartları en başından itibaren entegre edilmiştir.

Mistral AI'nın en iyi özellikleri

Mantık ve alternatif yaklaşımların açıklamalarıyla düzinelerce programlama dilinde kod oluşturun ve hata ayıklayın

Kod gerektirmeyen oluşturucu veya AI şablonlarını kullanarak özel AI ajanları oluşturun

Mistral'ı mevcut uygulamalarınız ve ş Akışlarınızla entegre etmek için fonksiyon çağırma özelliklerine erişin

İnce ayar özelliğini kullanarak modelleri belirli veri kümelerinize ve kullanım durumlarınıza göre özel hale getirin

Hız ile performansı dengeleyerek, ağır hesaplama gereksinimleri olmadan güçlü muhakeme ve çok dilli yetenekler elde edin

Mistral AI sınırları

Açık kaynaklı sürümlerin doğru şekilde kurulması ve bakımı için teknik uzmanlık ve altyapı gereklidir

Belgeleme ve topluluk desteği, daha köklü üretken AI modellerine kıyasla daha az kapsamlıdır

Hafif ve ağır modeller arasında performans önemli ölçüde farklılık gösterir ve bazen bu farklılık beklenmedik olabilir

Mistral AI fiyatlandırması

Le Sohbet Ücretsiz

Le Sohbet Pro: 14,99 $/ay

Le Chat Takım: İki kullanıcı için aylık 50 dolar

Sohbet Kurumsal: Özel fiyatlandırma

mistral Kod*: Özel fiyatlandırma

enterprise dağıtımlar*: Özel fiyatlandırma

Mistral AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

10. DeepSeek (Gelişmiş akıl yürütme görevleri için en iyisi)

deepSeek aracılığıyla

Nasıl ulaştığını bilmediğiniz cevaplar veren AI'dan bıktınız mı? DeepSeek yüksek sesle düşünür. Sorunları çözmesini, engellere takılmasını, geri dönmesini ve gerçek zamanlı olarak ayarlamasını izleyebilirsiniz.

Matematiksel kanıtlar, bilimsel hipotezler, çok katmanlı analitik görevler — bunları işleyerek işini gösterir. Bu şeffaflık, onu öğrenme ve doğrulama için değerli kılar. Ve kendi muhakemesini geliştirebildiği için, ilerledikçe gelişen projeler için doğal bir seçimdir.

DeepSeek modellerinin en çok övülen özelliklerinden biri, büyük bağlam pencereleridir. 128.000'e kadar belirteç işleme kapasitesine sahip olan bu modeller, tek bir örnekte büyük miktarda bilgiyi kavrayabilir ve analiz edebilir.

DeepSeek'in en iyi özellikleri

Modelin ilk sonuçlarına itiraz edin ve kendi kendini düzeltme özelliğini kullanarak yaklaşımlarını yeniden gözden geçirmesini izleyin

Tutarlı akıl yürütme belgeleri için API erişimi aracılığıyla DeepSeek'i akademik ş akışlarına entegre edin

DeepSeek Coder ile kod oluşturun, tamamlayın ve hata ayıklayın

Akran değerlendirmesi ve akademik yayın gereksinimleri için tamamlandı mantık transkriptlerini dışa aktarın

DeepSeek sınırları

Akıl yürütme süreci, özellikle birden fazla yineleme gerektiren karmaşık problemler için son derece yavaş olabilir

Şeffaflık özelliği, gerçek çözümü belirsizleştiren aşırı ayrıntılı açıklamalar üretebilir

Daha yaygın AI otomasyon platformlarına kıyasla sınırlı kullanılabilirlik ve erişim

Akıl yürütme görevlerine odaklanması, yaratıcı veya konuşma uygulamaları için özellikle yararlı olmadığı anlamına gelir

DeepSeek fiyatlandırması

Belirteç kullanımına göre özel fiyatlandırma

DeepSeek derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar DeepSeek hakkında ne diyor?

Bir Reddit yorumu şöyle detaylandırdı:

Teknik yazım ve dokümantasyon için R1 kullanıyorum. Karmaşık konuları net bir şekilde açıklamakta şaşırtıcı derecede başarılı ve denediğim diğer modellerden daha iyi teknik tutarsızlıkları yakalıyor. Araştırma makalelerini kolay anlaşılır özetlere ayırmak için de idealdir.

Teknik yazım ve dokümantasyon için R1 kullanıyorum. Karmaşık konuları net bir şekilde açıklamakta şaşırtıcı derecede başarılı ve denediğim diğer modellerden daha iyi teknik tutarsızlıkları yakalıyor.

Araştırma makalelerini kolay anlaşılır özetlere ayırmak için de idealdir.

🔍 Biliyor muydunuz? Denklem çözme veya büyük fikirleri ele alma gibi karmaşık komutlar, basit aramalara göre altı kata kadar daha fazla enerji tüketebilir. Soru ne kadar zorlu olursa, AI kullanmanın karbon maliyeti de o kadar yüksek olur.

Aramanız ClickUp ile sona eriyor

Google Gemini AI alternatiflerinin çoğu, hızlı cevaplar, uzun formlu analizler, yaratıcı beyin fırtınası veya araştırma yardımı gibi faydalı özellikler sunar. İhtiyacınıza bağlı olarak, hepsi de sağlam seçimlerdir.

Ancak işiniz cevaplarla sınırlı değilse, araçlarınız neden sınırlı olsun?

ClickUp, takip için geliştirilmiştir. Yazıyor, kod, araştırma yapıyor veya tam ölçekli projeleri yönetiyor olun, ClickUp'ın AI'sı sadece yüzeysel değildir. AI Ajanları, Brain MAX, AI Notetaker ve işinizi ilerleten gerçek zamanlı yürütme araçlarıyla çalışma alanınızda sizinle birliktedir.

ClickUp'a kaydolun ve iyi fikirleri bitmiş işlere dönüştürün. ✅