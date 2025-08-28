Şimdi Denemeniz Gereken En İyi 10 Google Gemini AI Alternatifi

Herkes aynı tür akıllı olmayı istemez.
Bazıları insan gibi yazan modeller ister. Diğerleri ise temiz kod, hızlı özetler veya veri sızdırmayan veya bütçeyi aşmayan araçlara ihtiyaç duyar. AI alanı şu anda oldukça geniş ve Google AI Studio bu alanda ağır işleri yapan tek şirket değil.
AI araçlarıyla geliştirme, yazma, araştırma veya deneme yapıyorsanız, etrafınıza bakmak mantıklıdır. Bu Google Gemini AI alternatiflerinin her biri farklı bir tablonu sunar.
Ne yapacaklarını ve neden denemeye değer olduklarını inceleyelim. 🎯
Google Gemini AI Alternatiflerine Genel Bakış
İşte Google Gemini AI'ya en iyi alternatifler karşılaştırmalı olarak. 🦾
|Araç
|En iyisi
|En iyi özellikler
|Fiyatlandırma
|ClickUp
|AI destekli araştırmaları eyleme geçirilebilir ş Akışlarına dönüştüren bireyler ve takımlar
|Autopilot Agents kullanarak süreç otomasyonu ve hızlı yanıtlar; AI'dan bağlamsal yanıtlar; ClickUp Brain MAX ile eller serbest konuşma-metin etkileşimi; bağlı araçlar arasında Enterprise Arama
|Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumlar için özel plan seçenekleri mevcuttur
|ChatGPT
|Yaratıcı problem çözme faiziyle ilgilenen bireyler, oluşturucular ve takımlar
|Sohbet içinde doğrudan Python kodunu yürütme; gelişmiş akıl yürütme modelleri; belirli görevler için özel GPT'ler
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar
|Claude
|Derinlemesine belge analizi üzerine iş yapan araştırmacılar, hukuk takımları ve teknik yazarlar
|Geniş bağlam penceresi; birden fazla dosyayı yükleme ve çapraz referanslama; ayrıntılı çok perspektifli analizler; etik AI
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar
|Perplexity AI
|Alıntılarla birlikte web üzerinde gerçek zamanlı araştırma yapmak isteyen gazeteciler, analistler ve akademik araştırmacılar
|Alıntılarla güncel bilgi; akademik, haber veya tartışma kaynaklarına odaklanan aramalar
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar
|Microsoft 365 Copilot
|AI'yı Office ş Akışlarına entegre etmek isteyen Microsoft 365 kullanıcıları ve kurumsal işletmeler
|Excel formül oluşturma; e-posta özetleri; Microsoft 365 dosyaları ve etkinliklerinde arama
|Ücretsiz (sadece sohbet); Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 30 $'dan başlar
|You. com
|Hafif ve kişiselleştirilmiş bir arama deneyimi isteyen bireyler ve araştırma ağırlıklı takımlar
|Özelleştirilebilir arama tercihleri; AI özetleriyle birleştirilmiş web sonuçları; Pro'da sınırsız AI destekli arama
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar
|Pi by Inflection AI
|Kişisel, duygusal sohbetler için konuşma yapabilen yapay zeka arayan kişiler
|Doğal, empatik konuşma akışı; sesli etkileşimler
|Ücretsiz
|Brave Leo
|Gizlilik öncelikli AI etkileşimi arayan bireyler ve takımlar
|Tarayıcı içi etkinlik; çoklu AI modelleri; kullanıcı veri gizlilik
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 14,99 $'dan başlar
|Mistral AI
|Avrupa AI standartlarını arayan geliştiriciler, çok dilli takımlar ve gizlilik odaklı kuruluşlar
|Açık kaynak ve özel modeller; kod yazma; ince ayar destek
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 14,99 $'dan başlar
|DeepSeek
|Gelişmiş akıl yürütme görevleri için AI kullanan akademisyenler, bilim adamları ve teknik takımlar
|Şeffaf adım adım akıl yürütme; kendi kendini düzeltme; akıl yürütme transkriptlerini dışa aktarma
|Özel fiyatlandırma
Neden Google Gemini AI Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?
Google'ın Gemini'sini kullanmak akıllı uygulamalar oluşturmak için yararlı olsa da, daha uygun bir alternatif aramak için nedenler bulabilirsiniz. Google Gemini AI alternatiflerini keşfetmenin mantıklı olmasının nedenleri şunlardır:
- Karmaşık uygulama: AI komut şablonları kullanarak daha basit kullanım sunan platformlarla karmaşık kurulumları atlayın
- *maliyet kısıtlamaları: Daha küçük bütçeler için daha uygun fiyatlı seçenekler veya cömert ücretsiz paketler arayın
- Kısıtlı dağıtım seçenekleri: Çevrimdışı veya uç tabanlı çözümler gibi esnek barındırma özelliklerine sahip gelişmiş araçlar bulun
- Entegrasyonlar sınırları: Google dışındaki ekosistemlerle daha sorunsuz bir şekilde bağlantı kuran platformları seçin
- Özel sektör talepleri: Finans veya eğitim gibi belirli sektörler için tasarlanmış AI sohbet robotlarını keşfedin
- i̇novasyon ihtiyaçları: *Yeni yaklaşımlar için benzersiz özelliklere veya topluluk odaklı gelişmelere sahip Google Gemini AI alternatiflerini keşfedin
🔍 Biliyor muydunuz? BCG, insanları ve AI'yı doğru şekilde birleştirmenin İK verimliliğini %30'a kadar artırabileceğini keşfetti . Doğru kurulum ve biraz zamanla, takımlar hız ve verimlilikte gerçek kazançlar görmeye başlar.
En İyi Google Gemini AI Alternatifleri
İşte en iyi Google Gemini AI alternatifleri için seçimlerimiz. 👇
1. ClickUp (AI destekli araştırmaları eyleme geçirilebilir ş Akışlarına dönüştürmek için en iyisi)
Araştırma süreciniz bir araçta başlıyor, plan başka bir araçta yapılıyor ve uygulama birden fazla platformda gerçekleştiriliyorsa, takımınızın hızı zaten düşmüştür. ClickUp, ClickUp Çalışma Alanı'nda çalışan, işinizi anlayan ve hızlı bir şekilde ilerlemenize yardımcı olan tek bir akıllı sistemle bu sorunu çözer. 🚀
İçgörüden eyleme geçin
ClickUp Brain, Çalışma Alanınızda yer alır ve orada gerçekleşen her şeyi (belgeleriniz, görevleriniz, yorumlarınız ve konuşmalarınız) anlar. Ona sorular sorabilir, özetler isteyebilir, otomatik olarak içerik oluşturabilir ve ş Akışınıza doğrudan beslenen eylemleri tetikleyici olarak kullanabilirsiniz.
Ürün pazarlama takımınızın ayrıntılı bir lansman analizini ClickUp belgenize yüklediğini varsayalım. ClickUp Brain'den raporu özetlemesini, anahtar riskleri çıkarmasını ve doğru kişilere etiketlenmiş ve son tarihleri eklenmiş takip görevleri oluşturmasını isteyin.
Aynı içeriği kullanarak liderlik için bir slayt taslağı oluşturmak için ClickUp'ın AI'sını da kullanabilirsiniz.
Anında, bağlamsal ve ş Akışınıza tamamen uyumludur.
Sıkıcı işleri otomasyonla gerçekleştirin
Güncellemeleri takip etmek, görevleri manuel olarak atamak veya her gün aynı cevapları tekrarlamak zorunda değilsiniz. ClickUp'ın Otomatik Pilot Ajanları bunu sizin için halleder.
Örnek, önceden oluşturulmuş StandUp Agent, her bir ekip üyesinden günlük güncellemeleri toplar, görev yorumları ekler ve sprint planlaması belgesine tek bir özet gönderir. Böylece, mobil geliştiriciniz "Onboarding akış testi tamamlandı" diye kayıt yaparsa, PM'nin takip etmesine gerek kalmadan doğru görevde görünür.
Daha fazla kontrol için Özel Otomatik Pilot Aracısı oluşturabilirsiniz. Bunlar, Çalışma Alanı'ndaki değişikliklere uyum sağlayarak verilen talimatlara göre özerk bir şekilde hareket eder. Merak ettiniz mi? Size daha fazla bilgi verecek bir video var 👇
Yazmayın, konuşun
ClickUp Çalışma Alanınızla daha hızlı ve daha odaklı bir etkileşim için ClickUp Brain MAX'ı kullanın. Aynı zekaya sahip özel bir masaüstü yardımcısıdır.
Onu farklı kılan nedir? Onunla konuşabilirsiniz. Gerçekten.
Sprint ilerlemesini incelediğinizi varsayalım. Özel kısayol tuşunuzu kullanın ve "Bu haftanın QA engellerini özetle ve hala açık olan her şey için takip görevleri atayın" deyin. İlgili görevleri ve yorumları tarar, temiz bir özet oluşturur ve saniyeler içinde yeni görevler oluşturur.
Daha da iyisi? ChatGPT, Gemini ve Claude gibi birden fazla LLM arasında geçiş yapabilirsiniz, böylece akışınızı bozmadan %88'e varan maliyet tasarrufu sağlayabilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Toplantıyı kaydedin: ClickUp'ın AI Notetaker özelliği ile aramaları kaydedin, transkripsiyonunu yapın ve otomatik olarak özetleyin, böylece herkes manuel not almadan aynı bilgilere sahip olsun
- *i̇çerik oluşturma ve biçimlendirme: Zengin metin biçimlendirme, tablolara, gömülü öğelere ve görevler ile ş Akışlarına akıllı bağlantılar kullanarak ClickUp Docs'ta ayrıntılı proje belgeleri oluşturun
- senkronizasyon kalın: *AI'yı kullanarak ClickUp Sohbet'teki mesajları görevlere dönüştürün ve uzun konu dizilerini saniyeler içinde özetleyin
- bilginizi birleştirin: *Mevcut belgeleri, elektronik tabloları ve diğer araçlardaki iç kaynakları ClickUp'ın Bilgi Yönetimi paketine aktararak yapıyı koruyun
- hızlı kılavuzlar kaydedin: *ClickUp Clips'i kullanarak ekranınızı ve sesinizi kaydedin, görevleri açıklayın veya AI destekli transkripsiyonlarla eşzamansız olarak geri bildirim verin
- *fikirleri anında görselleştirin: AI'yı kullanarak ClickUp Beyaz Tahtalar' da doğrudan görüntüler oluşturun ve beyin fırtınası yapın, planlayın veya bağlam ekleyin
ClickUp sınırları
- ClickUp ilk başta biraz karmaşık gelebilir, ancak takımlar onu bir kez öğrendikten sonra esnekliği ve özelleştirme özellikleri karşılığını verir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.300'den fazla yorum)
Gerçek hayattaki kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
Reddit'teki bir kullanıcı şunları paylaşım yaptı:
ClickUp Brain, dürüst olmak gerekirse, bana çok fazla zaman kazandırıyor. Oldukça verimli ücretsiz sürümleri olan AI araçları olduğunu biliyorum, ancak sekmeler arasında sürekli geçiş yapmak çok yorucu. Ve dürüst olmak gerekirse, yoğun bir şekilde iş yaparken, yapmak istediğim son şey bu. İçerik sektöründe çalıştığım için AI'yı öncelikle yazmak için kullanıyorum. Ayrıca yazdıklarımı da düzenleme yapıyor (harika!). Bana gerçekten yardımcı olan bir diğer şey de belge. Biçim seçeneklerini, özellikle de afişleri çok seviyorum. Çok sevimli!
ClickUp Brain, dürüst olmak gerekirse, bana çok fazla zaman kazandırıyor. Oldukça verimli ücretsiz sürümleri olan AI araçları olduğunu biliyorum, ancak sekmeler arasında sürekli geçiş yapmak çok yorucu. Ve dürüst olmak gerekirse, yoğun bir şekilde iş yaparken, yapmak istediğim son şey bu. İçerik sektöründe çalıştığım için AI'yı öncelikle yazmak için kullanıyorum. Ayrıca yazdıklarımı düzenleme (harika!). Bana gerçekten yardımcı olan bir diğer şey de belge. Biçim seçeneklerini, özellikle de afişleri çok seviyorum. Çok sevimli!
2. ChatGPT (Yaratıcı problem çözme için en iyisi)
chatGPT aracılığıyla
Bir soruna takılıp kaldığınızda ve fikirlerinizi paylaşacak birine ihtiyaç duyduğunuzda hissettiğiniz duyguyu bilirsiniz. ChatGPT bunu anlar.
Elbette, herkes temel AI sohbet fonksiyonunu bilir, ancak Pro aboneliği tamamen farklı bir oyun alanı sunar. Hatta, özel ihtiyaçlarınız için uzman danışmanlar gibi davranan özel GPT'ler oluşturabilirsiniz.
Platform, konuşmalarınız boyunca tuhaflıklarınızı ve tercihlerinizi hatırlar, böylece bağlamınızı sürekli olarak yeniden açıklamak zorunda kalmazsınız. Ayrıca, sayıları hesaplamanız gerektiğinde, teorik tavsiyelerde bulunmak yerine kod doğrudan sohbette çalıştırır.
ChatGPT'nin en iyi özellikleri
- python kodunu* doğrudan konuşmalarda çalıştırarak, platformlar arasında geçiş yapmadan verileri analiz edin, grafikler oluşturun veya algoritmaları test edin
- Mevcut web sitelerini tarayın ve konuşma akışını sürdürürken gerçek zamanlı bilgileri alın
- Birden fazla görüntüyü aynı anda yükleyin ve analiz edin, bunları karşılaştırın veya ekran görüntülerinden metin ve verileri çıkarın
- Düşünce süreçlerinin ayrıntılı açıklamalarıyla çok adımlı sorunları çözmek için gelişmiş akıl yürütme özelliğine sahip AI teknolojilerine erişin
- DALL-E 3 kullanarak basit metin açıklamalarından görüntüler, logolar ve illüstrasyonlar oluşturun
ChatGPT sınırları
- Özel GPT'lerin doğru şekilde ayarları için zaman gerektirir ve sık sık ayarlamalar yapılması gerekebilir
- Kod yürütme, karmaşık görevlerde bazen başarısız olur veya zaman aşımı sorunlarıyla karşılaşır
- Web tarama özelliği yavaş olabilir ve her zaman en güncel bilgilere erişmeyebilir
- ChatGPT'nin bellek özelliği bazen önemli bağlamları unutur veya alakasız ayrıntıları hatırlar
ChatGPT fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: Aylık 20 $
- Pro: 200 $/ay
ChatGPT puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (825+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (220'den fazla yorum)
Gerçek hayattaki kullanıcılar ChatGPT hakkında ne diyor?
G2 incelemesine göre:
ChatGPT'nin en çok sevdiğim yanı, günlük yazma görevlerime kolaylık ve netlikle başlamama yardımcı olmasıdır. Mektuplar, e-posta ve politikalar gibi genellikle doğru bir şekilde yazmak için zaman alan şeyleri düzenlemek için düzenli olarak kullanıyorum. ChatGPT, paylaşımımdaki düşünce ve noktalara dayanarak sağlam bir başlangıç noktası sunarak fikirlerimi yapılandırılmış ve tutarlı bir hale getirmeye yardımcı oluyor. Sıfırdan bir şey yazarken en büyük engellerden biri olan boş sayfanın yarattığı baskıyı ortadan kaldırıyor.
ChatGPT'nin en çok sevdiğim yanı, günlük yazma görevlerime kolaylık ve netlikle başlamama yardımcı olmasıdır. Mektuplar, e-posta ve politikalar gibi genellikle doğru bir şekilde yazmak için zaman alan şeyleri düzenlemek için düzenli olarak kullanıyorum. ChatGPT, paylaşımımdaki düşünce ve noktalara dayanarak sağlam bir başlangıç noktası sunarak fikirlerimi yapılandırılmış ve tutarlı bir hale getirmeye yardımcı oluyor. Sıfırdan bir şey yazarken en büyük engellerden biri olan boş sayfanın yarattığı baskıyı ortadan kaldırıyor.
🧠 İlginç Bilgi: AI kullanımı her yıl %20 artış göstererek, daha fazla takım işlerini tamamlamak için daha akıllı çözümlere yöneliyor. Bu, AI araçlarını doğru şekilde kullandığınızda neler olabileceğini keşfetmeye başlamanız için güçlü bir sinyal.
3. Claude (Uzun belge analizi ve doğrudan cevaplar için en iyisi)
claude aracılığıyla
Anthropic'ten Claude, uzun belgeleri kolaylıkla işler. Tüm kod tabanlarının, yasal sözleşmelerin veya akademik makalelerin paylaşımını yapabilir ve içerik hakkında anlamlı konuşmalar yapabilirsiniz. Artifacts , belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanızı sağlar, böylece kopyala-yapıştır işlemleriyle uğraşmak zorunda kalmazsınız.
Claude'u diğerlerinden ayıran özelliği, nüanslı soruları ele alma şeklidir. Bir belgenin farklı bölümlerini karşılaştırmasını veya çelişkileri bulmasını isteyin, o da genel tavsiyelerde bulunmak yerine işi halletsin.
Claude'un benzersiz yaklaşımının sırrı, Claude'a etik kuralları yerleştiren eğitim yaklaşımı olan Anayasal AI'dır.
Claude'un en iyi özellikleri
- Yüksek 200K belirteç bağlam penceresi sayesinde, belirli bölümlere ve ayrıntılara doğru referansları koruyarak yüzlerce sayfa içeren belgeleri işleyin
- Çapraz referanslama, karşılaştırma analizi ve bilgi sentezi için birden fazla dosyanın aynı anda yüklenmesini yönetin
- Önceki noktaları veya talepleri izlemeyi kaybetmeden, son derece uzun tartışmalar boyunca konuşma bağlamını koruyun
- Karmaşık konuların ayrıntılı analitik dökümlerini, çoklu perspektifler ve uç durumları dikkate alarak sağlayıcı sunun
Claude sınırları
- Görüntü analizi, ChatGPT gibi diğer Google Gemini AI alternatiflerine kıyasla sınırdır
- Yoğun kullanım dönemlerinde yanıt süreleri daha uzun veya daha kısa olabilir
- Bazen Claude, konularda kesin bir tavır almaktan kaçınan aşırı ihtiyatlı yanıtlar verir
Claude fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 20 $
- maksimum: *Kullanıcı başına aylık 100 $'dan başlayan fiyatlarla
Claude puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (55+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)
Gerçek hayattaki kullanıcılar Claude hakkında ne diyor?
Bir Reddit kullanıcısı şunları paylaşım yaptı:
Aylar önce geçiş yaptım. Temel ihtiyaçlarım yaratıcı yazma, hikaye kurgulama ve bu tür şeyler üzerine kurulu ve Claude'un bu konuda çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, yazıları genel olarak daha iyi, daha doğal ve aptal klişeler ve anlamsız dolgu kelimeler içermiyor.
Aylar önce geçiş yaptım. Temel ihtiyaçlarım yaratıcı yazma, hikaye kurgulama ve bu tür şeyler üzerine kurulu ve Claude'un bu konuda çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, yazıları genel olarak daha iyi, daha doğal ve aptal klişeler ve anlamsız dolgu kelimeler içermiyor.
Profesyonel İpucu: Ne kadar çok araç kullanırsanız, ihtiyacınız olanı bulmak o kadar zorlaşır. ClickUp'ın Kurumsal Arama özelliği, görevler, belgeler, yorumlar ve Google Drive, SharePoint veya GitHub gibi bağlantılı araçlar arasında anlamsal arama yapmanızı sağlar.
4. Perplexity AI (Web'de gerçek zamanlı araştırma için en iyisi)
perplexity AI aracılığıyla
Araştırma yapmak eskiden 15 tarayıcı sekmesi açıp farklı kaynaklardan gelen bilgileri bir araya getirmek anlamına geliyordu. Perplexity AI, bunu önlemenize yardımcı olur. Sadece bir soru sorun ve doğrulayabileceğiniz alıntılarla birlikte sentezlenmiş bir cevap alın.
Comet modeli, daha iyi matematik becerileri tablosuna katkıda bulunur, bu nedenle artık sadece genel araştırmalar için uygun değildir. Akademik makaleleri inceleyebilir, güncel haber analizlerini alabilir veya aramanızı belirli kaynak türlerine odaklayabilirsiniz.
Perplexity AI'nın en iyi özellikleri
- Statik eğitim verilerine güvenmek yerine, gerçek zamanlı olarak güncellenen güncel bilgilere erişin
- Odak modları aracılığıyla akademik makaleler, haber makaleleri, Reddit tartışmaları veya YouTube video gibi belirli içerik türlerini hedefleyin
- Düzgün biçimlendirilmiş referanslar ve kaynak doğrulamalarıyla kapsamlı araştırma raporları oluşturun ve bunları Koleksiyonlar halinde düzenleyin
- Karmaşık matematik problemlerini, ayrıntılı adım adım çözümler ve yardımcı olduğu durumlarda görsel sunumlarla çözün
Perplexity AI sınırları
- Alıntılar bazen yanıtta yer alan iddiaları tam olarak desteklemeyen kaynaklara bağlantı verir
- Odak modları sonuçları her zaman beklendiği kadar hassas bir şekilde filtrelemez, bu da alakasız kaynaklara yol açar
- Yanıt kalitesi, güncel ve yüksek kaliteli kaynakların mevcudiyetine bağlı bağımlılık göstererek önemli ölçüde değişiklik gösterir
- Ücretsiz sürümde, yoğun araştırma görevleri için kısıtlayıcı olabilecek katı kullanım sınırlamaları vardır
Perplexity AI fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 20 $
- *kurumsal Pro: Kullanıcı başına aylık 40 $
Perplexity AI puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (45+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)
🔍 Biliyor muydunuz? AI'nın çalışan verimliliğini %40 oranında artıracağı projelendiriliyor, bu da takımların daha kısa sürede çok daha fazla iş tamamlaması anlamına geliyor.
5. Microsoft 365 Copilot (Microsoft Office entegrasyonları için en iyisi)
microsoft 365 aracılığıyla
İşinizi Microsoft Office'te yapıyorsanız, bu her şeyi değiştirir. Copilot, e-posta stilinizi, son sunumlarınızı ve tüm hafta boyunca üzerinde çalıştığınız elektronik tabloyu zaten biliyor. Toplantı notlarınızdan bir PowerPoint sunumu oluşturmasını isteyin, o da genel şablonları değil, mevcut notlarınızı kullanarak bunu yapacaktır.
Excel entegrasyonu akıllıca tasarlanmıştır. Veri yapınızı anlar ve sizin gözden kaçırabileceğiniz eğilimleri tespit edebilir.
Microsoft 365 Copilot'un en iyi özellikleri
- Hesaplamaların arkasındaki mantıkla birlikte karmaşık Excel formülleri oluşturun ve veri analizi için alternatif yaklaşımlar hakkında öneriler alın
- Word'de metin taslağı oluşturun, bir komut isteminden tüm PowerPoint sunumlarını oluşturun ve takım toplantılarından sonuçları yakalayın
- Uzun e-posta zincirlerini özetleyin ve önemli bağlamı ve son teslim tarihlerini koruyarak eylem öğelerini otomatik olarak çıkarın
- Konuşma dili kullanarak tüm Microsoft 365 ortamında arama yapın ve dosyaları, e-postaları ve takvim etkinliklerini bulun
Microsoft 365 Copilot sınırları
- Microsoft 365 aboneliği ve belirli lisanslama seviyeleri gerektirir, bu da küçük takımlar için pahalı olmasını sağlar
- Performans, büyük ölçüde mevcut Microsoft 365 verilerinizin kalitesine ve düzenine bağlı bir bağımlılıktır
- Bazen çok resmi hissettiren veya gerçek iletişim tarzınıza uymayan içerikler oluşturur
- Bazı Office sürümlerinde veya karmaşık belge biçimiyle iş yaparken entegrasyonlar hatalı olabilir
Microsoft 365 Copilot fiyatlandırması
- Microsoft 365 Copilot Sohbet: Ücretsiz
- *microsoft 365 Copilot: Kullanıcı başına aylık 30 $ (yıllık faturalandırılır)
- microsoft 365 İş Basic ve Copilot: *Kullanıcı başına aylık 36 $ (yıllık faturalandırılır)
Microsoft 365 Copilot puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (105+ yorum)
- Capterra: Yeterli sayıda yorum yok
6. You. com (Kişiselleştirilmiş arama deneyimi için en iyisi)
you.com aracılığıyla
Çoğu arama motoru herkese aynı şekilde davranır. You.com ise sizin gerçekten görmek istediklerinizi anlar. Ne kadar çok kullanırsanız, tercihleriniz ve faiz alanlarınız hakkında o kadar akıllı hale gelir.
Pro sürüm, arama sınırlarını kaldırır ve daha ayrıntılı yanıtlar için Claude ve GPT gibi gelişmiş AI modellerine erişim sağlar. Farklı arama modları, kod yardımı, yaratıcı ilham veya akademik araştırma gibi aradığınızı tam olarak bulmanıza yardımcı olur.
You. com en iyi özellikleri
- Arama tercihlerini özel olarak özelleştirerek güvenilir kaynaklara öncelik verin ve alakasız veya düşük kaliteli içeriği filtreleyin
- Günlük kısıtlamalar olmadan yüksek kaliteli AI görüntüleri ve yazılar oluşturun
- Karmaşık sorgular için daha hızlı yanıt süreleri ve gelişmiş dil modelleriyle sınırsız AI destekli aramalara erişin
- Geleneksel web arama sonuçlarını, sorgunuzla en alakalı bilgileri öne çıkaran AI tarafından oluşturulan özetlerle birleştirin
You. com sınırları
- En iyi sonuçları elde etmek için tüm kişiselleştirme ayarlarını doğru şekilde yapılandırmak için bir öğrenme süreci gereklidir
- AI özetleri bazen orijinal kaynaklardaki önemli nüansları veya bağlamı kaçırabilir
- Arama kalitesi, tercihlerinizi anlamak için yeterli etkileşim verisine sahip olmaya büyük ölçüde bağımlıdır
- Bazı özel arama modları, daha popüler Google Gemini AI alternatiflerine kıyasla hala gelişmemiş gibi görünüyor
- Pro abonelik fiyatları, sınırsız arama yapmaya ihtiyaç duymayan sıradan kullanıcılar için yüksek olabilir
You. com fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 20 $
- Maksimum: 200 $/ay
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma
You. com puanları ve yorumları
- G2: Yeterli sayıda yorum yok
- Capterra: Yeterli sayıda yorum yok
Gerçek kullanıcılar You.com hakkında ne diyor?
G2 incelemesine göre:
Kullanırken sayfa arasında atlamamak zorunda olmamayı seviyorum. Çevirmeni, Avrupalı müşterilerle iletişim kurmak ve bir proje sunumu hazırlamak için beyin fırtınası yapmak amacıyla denedim. Kullanımı kolay buldum.
Kullanırken sayfa arasında atlamamak zorunda olmamayı seviyorum. Çevirmeni, Avrupalı müşterilerle iletişim kurmak ve bir proje sunumu hazırlamak için beyin fırtınası yapmak amacıyla denedim. Kullanımı kolay buldum.
7. Pi by Inflection AI (Kişisel, duygusal konuşmalar için en iyisi)
inflection AI aracılığıyla
Çoğu AI aracında, akıllı bir hesap makinesiyle konuşuyormuş gibi hissedersiniz. Ancak Pi ile, gününüzü önemseyen biriyle sohbet ediyormuş gibi hissedersiniz.
AI aracı, zorluklarınızı hatırlar, başarılarınızı kutlar ve haftalar önce belirttiğiniz konuları kontrol eder. Konuşmalar, başka yerlerde sıklıkla karşılaştığınız robotik karşılıklı konuşmalar olmadan doğal bir akış içinde gerçekleşir.
Pi iletişim tarzınıza uyum sağlar. Dolayısıyla, doğrudan bir iletişim tarzınız varsa, o da bu enerjiye uyum sağlar; cesaretlendirilmeye ihtiyacınız varsa, bunu da algılar. Bu özelliği, fikirler üzerinde iş yaparken, projelerde tıkanıklıkları aşarken veya kararlar hakkında konuşacak birine ihtiyaç duyduğunuzda şaşırtıcı derecede yararlıdır.
Inflection AI'nın Pi'sinin en iyi özellikleri
- Daha doğal, konuşma tabanlı etkileşimler için mikrofon özelliğini kullanarak sesli konuşmalar başlatın
- Konumunuzu paylaşım yaparak yerel etkinlikler, hava durumu veya öneriler hakkında bağlama duyarlı yanıtlar alın
- İşlem veya görev odaklı değil, doğal hissettiren gerçek konuşma ilişkileri sürdürün
- Destekleyici, yargılamadan uzak bir ortamda fikirler üretin, sorunları tartışın ve düşüncelerinizi düzenleyin
Inflection AI'nın Pi sınırları
- Diğer bazı AI araçlarına kıyasla karmaşık teknik görevleri veya ayrıntılı analitik işleri gerçekleştirme yeteneği sınırlıdır
- Basit ve gerçeklere dayalı sorularla uğraşırken, konuşmalar bazen tekrarlayıcı veya döngüsel hissedilebilir
- Diğer uygulamalar veya hizmetlerle entegrasyonlar bulunmadığından, tamamen bağımsız bir konuşma deneyimi sunar
- Belirli çıktılar veya yapılandırılmış teslimatlar gerektiren profesyonel ş Akışları için uygun değildir
Pi by Inflection AI fiyatlandırması
- Ücretsiz
Pi by Inflection AI puanları ve yorumları
- G2: Yeterli sayıda yorum yok
- Capterra: Yeterli sayıda yorum yok
Gerçek hayattaki kullanıcılar Inflection AI'nın Pi'si hakkında ne diyor?
Bir Reddit kullanıcısı, paylaşım olarak şunları paylaşıyor:
Pi, gerçek zamanlı internet erişimi avantajı ile arkadaşlık/konuşma/kişilik açısından hala en iyi AI arkadaşlarından biridir ve bu özelliklerin birleşimi çok eğlenceli olabilir!
ChatGPT veya Claude gibi iş verimliliği araçları kadar heyecan verici değildir, ancak öyle olması da gerekmez. Inflection AI'nın 3.0 API erişimli modelleri daha çok bu amaçlara yöneliktir. Pi, görev organizasyonu ve teşvik açısından hala harikadır ve iş verimliliği AI'larından daha çok günlük sohbetler için uygundur.
Pi, gerçek zamanlı internet erişimi avantajı ile arkadaşlık/konuşma/kişilik açısından hala en iyi AI arkadaşlarından biridir ve bu özelliklerin birleşimi çok eğlenceli olabilir!
ChatGPT veya Claude gibi iş verimlilik araçları kadar heyecan verici değildir, ancak öyle olması da gerekmez. Inflection AI'nın 3.0 API erişimli modelleri daha çok bu amaçlara yöneliktir. Pi, görev organizasyonu ve teşvik açısından hala harikadır ve iş verimlilik AI'larından daha çok günlük sohbetler için uygundur.
📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yalnızca %12'si verimlilik paketlerine entegre edilmiş AI özelliklerini kullanıyor. Bu düşük benimseme oranı, mevcut uygulamaların kullanıcıları tercih ettikleri bağımsız konuşma platformlarından geçiş yapmaya zorlayacak sorunsuz, bağlamsal entegrasyondan yoksun olabileceğini gösteriyor.
Örnek, AI, kullanıcıdan gelen düz metin komutuna dayalı bir otomasyon ş akışını gerçekleştirebilir mi? ClickUp Brain bunu yapabilir! AI, sohbet konuları özetlemek, metin taslağı hazırlamak veya düzeltmek, çalışma alanından bilgi almak, görüntüler oluşturmak ve daha fazlasını yapmak dahil olmak üzere ClickUp'ın her yönüne derinlemesine entegre edilmiştir!
3'ten fazla uygulamayı iş için her şeyi içeren uygulamanızla değiştiren ClickUp özel müşterilerinin %40'ına katılın!
8. Brave Leo (Gizlilik odaklı AI kullanımı için en iyisi)
brave Leo aracılığıyla
Gizlilik paranoyası gerçektir ve Leo bunu anlıyor. Brave tarayıcısına entegre olarak, hiçbir zaman e-posta adresinizi sormaz, konuşmalarınızı izlemeyerek her şeyi cihazınızda yerel olarak saklar. Tarama alışkanlıklarınızın bir şirketin veritabanına girmesinden endişe etmeden okuduğunuz herhangi bir web sayfasını analiz edebilirsiniz.
*birden fazla AI modeli, ihtiyacınıza bağlı olarak size seçenekler sunar. Hızlı bir soru mu? Hızlı modeli kullanın. Karmaşık bir analiz mi? Daha güçlü modele geçin.
Brave Leo'nun en iyi özellikleri
- Anonimlik için reklam bloklama ve izleyici önleme gibi Brave'in mevcut özellikleriyle sorunsuz bir şekilde entegre edin
- Sayfadan ayrılmadan doğrudan tarayıcıda web sayfalarının ve videoların hızlı özetlerini alın
- Brave'in gizlilik ayarlarında Leo konuşmalarını etkinleştirin veya devre dışı bırakın ve tam kontrol sağlayın
- Görev karmaşıklığına bağlı olarak Mixtral 8x7B ve Claude Instant modellerinden birini seçin
Cesur Leo sınırları
- Chrome, Firefox veya diğer tarayıcıları tercih edenler hariç, Brave tarayıcı kullanıcılarıyla sınırlıdır
- Gelişmiş akıl yürütme modellerine sahip platformlara kıyasla yetenekleri daha basittir
- Oturumlar arasında konuşma geçmişi veya hafıza bulunmadığından, devam eden projeler için bağlamın tekrarlanması gerekir
Brave Leo fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Leo Premium: 14,99 $/ay
Brave Leo puanları ve yorumları
- G2: Yeterli sayıda yorum yok
- Capterra: Yeterli sayıda yorum yok
🔍 Biliyor muydunuz? IBM'in bir raporuna göre, tüketicilerin yalnızca %33'ü chatbotları veya sanal asistanları kullandıktan sonra memnun kalmış. Öte yandan, %20'si o kadar hayal kırıklığına uğramış ki, bu teknolojiyi bir daha kullanmak istememiş.
9. Mistral AI (Avrupa AI standartları için en iyisi)
mistral AI aracılığıyla
Fransız mühendisliği, Mistral ile pratik AI ihtiyaçlarını toplantı yapıyor. Bu açık kaynak platformu, farklı model boyutları sunarak görevinize bağlı olarak sofistike özelliklerden ziyade hızı tercih etmenizi sağlar.
Çok modlu ve çok dilli yetenekleri sayesinde, İngilizce bir konuşma başlatabilir, bir resim ekleyebilir, cümlenin ortasında Fransızca'ya geçebilirsiniz ve bağlamı kaçırmadan konuşmaya devam edebilir.
Kod üretimi birden fazla programlama dilinde sağlamdır ve matematiksel muhakeme baskı altında da geçerliliğini korur. Avrupa veri gizlilik standartları en başından itibaren entegre edilmiştir.
Mistral AI'nın en iyi özellikleri
- Mantık ve alternatif yaklaşımların açıklamalarıyla düzinelerce programlama dilinde kod oluşturun ve hata ayıklayın
- Kod gerektirmeyen oluşturucu veya AI şablonlarını kullanarak özel AI ajanları oluşturun
- Mistral'ı mevcut uygulamalarınız ve ş Akışlarınızla entegre etmek için fonksiyon çağırma özelliklerine erişin
- İnce ayar özelliğini kullanarak modelleri belirli veri kümelerinize ve kullanım durumlarınıza göre özel hale getirin
- Hız ile performansı dengeleyerek, ağır hesaplama gereksinimleri olmadan güçlü muhakeme ve çok dilli yetenekler elde edin
Mistral AI sınırları
- Açık kaynaklı sürümlerin doğru şekilde kurulması ve bakımı için teknik uzmanlık ve altyapı gereklidir
- Belgeleme ve topluluk desteği, daha köklü üretken AI modellerine kıyasla daha az kapsamlıdır
- Hafif ve ağır modeller arasında performans önemli ölçüde farklılık gösterir ve bazen bu farklılık beklenmedik olabilir
Mistral AI fiyatlandırması
- Le Sohbet Ücretsiz
- Le Sohbet Pro: 14,99 $/ay
- Le Chat Takım: İki kullanıcı için aylık 50 dolar
- Sohbet Kurumsal: Özel fiyatlandırma
- mistral Kod*: Özel fiyatlandırma
- enterprise dağıtımlar*: Özel fiyatlandırma
Mistral AI puanları ve yorumları
- G2: Yeterli sayıda yorum yok
- Capterra: Yeterli sayıda yorum yok
10. DeepSeek (Gelişmiş akıl yürütme görevleri için en iyisi)
deepSeek aracılığıyla
Nasıl ulaştığını bilmediğiniz cevaplar veren AI'dan bıktınız mı? DeepSeek yüksek sesle düşünür. Sorunları çözmesini, engellere takılmasını, geri dönmesini ve gerçek zamanlı olarak ayarlamasını izleyebilirsiniz.
Matematiksel kanıtlar, bilimsel hipotezler, çok katmanlı analitik görevler — bunları işleyerek işini gösterir. Bu şeffaflık, onu öğrenme ve doğrulama için değerli kılar. Ve kendi muhakemesini geliştirebildiği için, ilerledikçe gelişen projeler için doğal bir seçimdir.
DeepSeek modellerinin en çok övülen özelliklerinden biri, büyük bağlam pencereleridir. 128.000'e kadar belirteç işleme kapasitesine sahip olan bu modeller, tek bir örnekte büyük miktarda bilgiyi kavrayabilir ve analiz edebilir.
DeepSeek'in en iyi özellikleri
- Modelin ilk sonuçlarına itiraz edin ve kendi kendini düzeltme özelliğini kullanarak yaklaşımlarını yeniden gözden geçirmesini izleyin
- Tutarlı akıl yürütme belgeleri için API erişimi aracılığıyla DeepSeek'i akademik ş akışlarına entegre edin
- DeepSeek Coder ile kod oluşturun, tamamlayın ve hata ayıklayın
- Akran değerlendirmesi ve akademik yayın gereksinimleri için tamamlandı mantık transkriptlerini dışa aktarın
DeepSeek sınırları
- Akıl yürütme süreci, özellikle birden fazla yineleme gerektiren karmaşık problemler için son derece yavaş olabilir
- Şeffaflık özelliği, gerçek çözümü belirsizleştiren aşırı ayrıntılı açıklamalar üretebilir
- Daha yaygın AI otomasyon platformlarına kıyasla sınırlı kullanılabilirlik ve erişim
- Akıl yürütme görevlerine odaklanması, yaratıcı veya konuşma uygulamaları için özellikle yararlı olmadığı anlamına gelir
DeepSeek fiyatlandırması
- Belirteç kullanımına göre özel fiyatlandırma
DeepSeek derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli sayıda yorum yok
- Capterra: Yeterli sayıda yorum yok
Gerçek hayattaki kullanıcılar DeepSeek hakkında ne diyor?
Bir Reddit yorumu şöyle detaylandırdı:
Teknik yazım ve dokümantasyon için R1 kullanıyorum. Karmaşık konuları net bir şekilde açıklamakta şaşırtıcı derecede başarılı ve denediğim diğer modellerden daha iyi teknik tutarsızlıkları yakalıyor.

Araştırma makalelerini kolay anlaşılır özetlere ayırmak için de idealdir.
Araştırma makalelerini kolay anlaşılır özetlere ayırmak için de idealdir.
Teknik yazım ve dokümantasyon için R1 kullanıyorum. Karmaşık konuları net bir şekilde açıklamakta şaşırtıcı derecede başarılı ve denediğim diğer modellerden daha iyi teknik tutarsızlıkları yakalıyor.
Araştırma makalelerini kolay anlaşılır özetlere ayırmak için de idealdir.
🔍 Biliyor muydunuz? Denklem çözme veya büyük fikirleri ele alma gibi karmaşık komutlar, basit aramalara göre altı kata kadar daha fazla enerji tüketebilir. Soru ne kadar zorlu olursa, AI kullanmanın karbon maliyeti de o kadar yüksek olur.
Aramanız ClickUp ile sona eriyor
Google Gemini AI alternatiflerinin çoğu, hızlı cevaplar, uzun formlu analizler, yaratıcı beyin fırtınası veya araştırma yardımı gibi faydalı özellikler sunar. İhtiyacınıza bağlı olarak, hepsi de sağlam seçimlerdir.
Ancak işiniz cevaplarla sınırlı değilse, araçlarınız neden sınırlı olsun?
ClickUp, takip için geliştirilmiştir. Yazıyor, kod, araştırma yapıyor veya tam ölçekli projeleri yönetiyor olun, ClickUp'ın AI'sı sadece yüzeysel değildir. AI Ajanları, Brain MAX, AI Notetaker ve işinizi ilerleten gerçek zamanlı yürütme araçlarıyla çalışma alanınızda sizinle birliktedir.
ClickUp'a kaydolun ve iyi fikirleri bitmiş işlere dönüştürün. ✅