2026'da Ders Planlaması için En İyi 11 AI Aracı

Ders planları oluşturmak, sınırlı bir süre içinde yaratıcılık, netlik ve pratiklik arasında denge kurmaya çalışmak gibi, genellikle zamana karşı bir yarış gibi hissettirebilir.

Kaliteden ödün vermeden bu süreci basitleştirmenin yollarını bulmak çok önemlidir.

Neyse ki, ders planlaması için yapay zeka araçları, planlamayı daha verimli ve ilgi çekici hale getiren çözümler sunuyor.

Bu blog yazısında, eğitimcilerin zamandan tasarruf etmelerine, düzenli kalmalarına ve sınıf yönetimini iyileştirirken anlamlı öğrenme deneyimleri sunmalarına yardımcı olan en iyi 11 aracı inceleyeceğiz. 🧑‍🏫

⏰ 60 Saniyelik Özet İşte ders planlaması için en iyi 11 AI aracının liste: ClickUp (AI destekli içerik oluşturma, görev yönetimi ve işbirliği için en iyisi) (AI destekli içerik oluşturma, görev yönetimi ve işbirliği için en iyisi) Magic School AI (Kişiselleştirilmiş müfredat geliştirme ve standartlara uyum için en iyisi) Eduaide. AI (Gerçek zamanlı ders uyarlama ve öğrenci yanıt analizi için en iyisi) Auto Classmate (Otomasyonlu ders oluşturma ve içerik farklılaştırma için en iyisi) Curipod (Proje tabanlı öğrenme ve etkileşimli ders tasarımı için en iyisi) LessonPlans.ai (Standartlara uygun müfredat geliştirme ve değerlendirme entegrasyonları için en iyisi) ChatGPT (Esnek ders içeriği oluşturma ve yaratıcı öğretim yaklaşımları için en iyisi) Quizizz (Etkileşimli değerlendirme oluşturma ve oyunlaştırılmış öğrenme deneyimleri için en iyisi) Planboard (Kapsamlı ders organizasyonu ve standart izleme için en iyisi) Education Copilot (AI destekli öğretim asistanı ve kaynak oluşturma için en iyisi) Learnt. ai (Kişiselleştirilmiş öğrenme yolu oluşturma ve öğrenci ilerlemesini izleme için en iyisi)

Doğru AI aracını bulmak, ders planlamasına yaklaşımınızı tamamen değiştirebilir. İşte öncelik vermeniz gereken anahtar özellikler:

Kullanım kolaylığı: Saatlerce süren eğitim veya teknik uzmanlık gerektirmeyen, kullanıcı dostu bir arayüz

Özel özelleştirme seçenekleri: Farklı öğrenci ihtiyaçlarına göre ayrıntılı bir ders planı oluşturma olanağı

İçerik Kütüphanesi: Zamandan tasarruf etmek ve yaratıcılığı tetiklemek için şablonlara, ders fikirlerine veya hazır etkinliklere yerleşik erişim Zamandan tasarruf etmek ve yaratıcılığı tetiklemek için şablonlara, ders fikirlerine veya hazır etkinliklere yerleşik erişim

İşbirliği özellikleri: Meslektaşlarınızla ders planlarını paylaşma ve birlikte oluşturma seçenekleri, takım çalışmasını ve fikir paylaşımını teşvik eder

🔍 Biliyor muydunuz? Eğitimi kişiselleştiren uyarlanabilir öğrenme platformlarına olan talebin artmasıyla, küresel eğitim sektöründeki yapay zeka pazarının 2025'ten 2030'a kadar yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) %31,2 olarak tahmin ediliyor.

mükemmel bir yapay zeka ders planlama aracı bulmak, mevcut çok sayıda seçenek nedeniyle zorlu bir iş gibi gelebilir.

Zaman kazanmanıza, düzenli kalmanıza ve öğrencilerin daha iyi öğrenmesine yardımcı olacak ilgi çekici dersler oluşturmanıza yardımcı olacak en iyi 10 aracı bir araya getirdik. Hadi başlayalım! 👇

1. ClickUp (AI destekli içerik oluşturma, görev yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

"İş için her şeyi içeren uygulama" olan ClickUp, ders planlamasını basitleştirmek için yapay zeka destekli araçları, görev yönetimi özelliklerini ve işbirliği yeteneklerini bir araya getiren kapsamlı bir platformdur. ClickUp Eğitim Yazılımı, eğitimcilere dersleri planlamak, organize etmek ve yürütmek için ihtiyaç duydukları her şeyi tek bir sorunsuz Çalışma Alanı'nda sunar.

ClickUp Brain

ClickUp Brain'i kullanarak ClickUp Belgesi'nde anında ayrıntılı bir ders planı oluşturun

En öne çıkan özelliklerinden biri, doğrudan ClickUp Çalışma Alanı'na entegre edilmiş bir yapay zeka ders planlama aracı olan ClickUp Brain'dir.

Ders planlaması yapmak, karmaşık süreçleri basitleştirmek ve farklı öğretim tarzları ile öğrenme hedeflerine uygun kişiselleştirilmiş öneriler sunmak için paha biçilmez bir değere sahiptir.

💡 Profesyonel İpucu: Masaüstünüzdeki ClickUp Brain MAX, sekmeler arasında geçiş yapmayı bırakıp öğretime başlamanıza yardımcı olur. Çeşitli uygulamalara dağılmış tüm ders materyallerinizi, öğrenci verilerinizi ve toplantı notlarınızı arayabilir ve bunları tek bir AI Süper Uygulamasında bir araya getirerek ihtiyacınız olduğunda hazır hale getirebilir. Bu, artık o okuma listesini veya laboratuvar çalışma kağıdını aramanıza gerek kalmayacağı anlamına gelir — her şey bağlam içinde kullanılabilir durumdadır. ClickUp Brain MAX'ı kullanarak tüm ders planı kaynaklarınızı (belgeler, slaytlar, paylaşılan sürücüler, ödevler, öğrenci projeleri) ve bağlı uygulamaları (ör. Google Drive, OneDrive, Slack vb.) tarayın.

👀 Biliyor muydunuz? Ders planınızı sesli olarak oluşturabilirsiniz! ClickUp Brain MAX'teki Talk to Text özelliği, AI'nın kaba kenarları düzelterek konuşmayı pürüzsüz hale getirmesiyle, taslakları, testleri ve slaytları yazmaktan 4 kat daha hızlı hazırlamanıza olanak tanır!

ClickUp Belgeleri

'taki ClickUp Docs'ta, Brain'den belirli bir konuya veya sınıf seviyesine özel bir ders planı oluşturmasını isteyebilirsiniz. Ortaokulda tarih öğretimi yapıyorsanız, Civil War (İç Savaş), Reconstruction (Yeniden Yapılanma) ve anahtar tarihi şahsiyetler gibi konuları kapsayan haftalık bir ders planı oluşturmasını isteyebilirsiniz.

ClickUp Brain, içeriği yapılandırabilir, sınıf etkinlikleri önerebilir ve anahtar tartışma soruları ekleyebilir. Eğitimciler daha sonra ayrıntıları doğrudan Belge'de düzeltebilir, ClickUp Assign Comments'ı kullanarak meslektaşlarıyla işbirliği yapabilir ve son sürümü kolayca paylaşabilir.

ClickUp Görevleri

ClickUp Brain'i kullanarak ders planlaması ClickUp görevleri oluşturun ve düzenleyin

Bu yapay zeka aracı, bu planları eyleme geçirilebilir ClickUp görevlerine dönüştürür. Ders planı hazır olduğunda, Brain'den her bir etkinlik veya sorumluluk için görevler oluşturmasını isteyebilirsiniz.

Örneğin, bir tarih ders planını "İç Savaş hakkında PowerPoint hazırla", "Zaman çizelgesi etkinlik sayfalarını yazdır" ve "Yeniden Yapılanma hakkında tartışma konuları hazırla" gibi Görevlere bölebilir. Bu Görevler daha sonra ClickUp Çalışma Alanı'nda bireylere atanabilir, önceliklendirilebilir ve izlenebilir, böylece her şey düzenli kalır.

Bir diğer paha biçilmez özellik ise, zaman kazandıran ve ders planlaması için yapılandırılmış çerçeveler sunan ClickUp'ın ders planlama şablonlarıdır.

Bu şablonu indir ClickUp'ın Üniversite Ders Planı Şablonu, eğitmenlerin üniversite dersleri için ders planları oluşturmasına, yönetmesine ve izlemesine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

ı ClickUp College Ders Planı Şablonu, hedefleri, öğrenim çıktılarını ve öğretim stratejilerini tek bir yerde özetlemenize yardımcı olur. Ayrıca, ADDIE modelini de içerir ve tasarım, geliştirme ve değerlendirme aşamalarının her birinde size rehberlik eder.

Bu aracı diğerlerinden ayıran özelliği, ders planlarını ödevler ve değerlendirmelerle bağlantı kurma ve her şeyi uyumlu tutma yeteneğidir.

Ayrıca tüm kaynaklarınızı (okuma metinleri, multimedya ve materyaller) tek bir yerde toplayarak her ders için hazırlık yaparken zamandan ve çabadan tasarruf edebilirsiniz.

Daha geniş kapsamlı eğitim ihtiyaçları için, adresindeki ClickUp Öğrenci Eğitimi Şablonu, eğitimcilerin ödevleri yönetmesine ve her bir öğrencinin ilerlemesini izlemesine olanak tanır.

Aynı zamanda, ClickUp’ın Sınıf Yönetimi Planı Şablonu, rol atama veya davranış hedeflerini izleme gibi sınıf rutinlerini düzenlemeye yardımcı olur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı işbirliği: Docs'ta takımınızla birlikte ders planlarını düzenleyin ve güncelleyin; böylece herkesin aynı sayfada ve planın gerisinde kalmamasını sağlayın

Ders hazırlığı için zaman takibi ayarlayın: Planlama programınızı ve verimliliğinizi daha iyi yönetmek için ders planlamasına ve düzenlemelere harcadığınız zamanı takip edin

Referans materyalleri ek dosya olarak ekleyin: Makaleler, videolar veya bağlantılar gibi kaynakları doğrudan ders görevlerine ek dosya olarak ekleyin, böylece ders için gereken her şey tek bir yerde saklansın

ClickUp sınırlamaları

Platformun çevrimdışı erişimi sınırlı olduğundan, internet bağlantısı olmadan planlama yapmak zorlaşıyor

Temel ders planlama araçlarına ihtiyaç duyan öğretmenler için ClickUp'ın gelişmiş özellikleri gereksiz olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %88'i kişisel görevlerinde yapay zeka kullanıyor, ancak %50'den fazlası iş yerinde kullanmaktan çekiniyor. Bunun önündeki üç ana engel nedir? Sorunsuz entegrasyon eksikliği, bilgi eksikliği veya güvenlik endişeleri. Peki ya AI, çalışma alanınıza entegre edilmiş ve zaten güvenliyse? ClickUp'ın yerleşik AI asistanı olan ClickUp Brain, bunu gerçeğe dönüştürür. Basit dildeki komutları anlar, AI'nın benimsenmesiyle ilgili üç endişeyi de giderirken, çalışma alanı genelinde sohbetinizi, görevlerinizi, belgelerinizi ve bilgilerinizi birbirine bağlar. Tek bir tıklamayla cevapları ve içgörüleri bulun!

2. Magic School AI (Kişiselleştirilmiş müfredat geliştirme ve standartlara uyum için en iyisi)

Magic School AI aracılığıyla

Magic School AI, öğretmenler için ders planlamayı kolaylaştırır ve eğitim standartlarıyla uyumu sağlar. Ayrıca müfredat eşleştirme sürecini kolaylaştırarak derslerin eyalet ve ulusal yönergelere uygun olmasını garanti eder.

Platform ayrıca farklı öğrenme seviyelerine yönelik materyaller oluşturur, böylece her öğrenci ihtiyaç duyduğu desteği alır. Yerleşik performans analizi sayesinde öğretmenler, öğrencilerin gelişmesine yardımcı olacak kişiselleştirilmiş öneriler alır.

Magic School AI'nın en iyi özellikleri

Dersleri, yapılandırılmış ilerleme için eğitim standartlarıyla uyumlu hale getirin

Farklı öğrenme yeteneklerini desteklemek için ders varyasyonları oluşturun

Öğrencilerin kavrayışını izlemek için değerlendirme ölçekleri kullanarak değerlendirmeler oluşturun

Performans verilerini analiz edin ve hedefli müdahaleler önerin

Magic School AI'nın sınırları

Ücretsiz sürümde sınırlı özelleştirme

Müfredat haritalandırmasının ilk kurulumu karmaşıktır

Magic School AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Ayrıca: 99,96 $/yıl

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Magic School AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? 5 E —Katılım, Keşif, Açıklama, Ayrıntılandırma ve Değerlendirme—ders planlamasında yaygın olarak kullanılan bir öğretim modelidir. Aktif öğrenmeyi teşvik eder ve dersin her aşamasının bir öncekine dayandığından emin olarak daha derin bir anlayış sağlar.

3. Eduaide. AI (Gerçek zamanlı ders uyarlama ve öğrenci yanıt analizi için en iyisi)

Eduaide. AI, içeriği öğrencilerin gerçek zamanlı katılımına göre ayarlayarak ders planlamasını daha dinamik hale getirir.

Katı bir planı takip etmek yerine, katılımı izler ve kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri için dersleri gerektiği gibi uyarlar. Yazılı ve sözlü yanıtları işleyerek kavrama eksikliklerini belirler ve daha net açıklamalar önerir. Yerleşik bir hız kılavuzu, derslerin planlandığı gibi ilerlemesini sağlar ve öğrencileri zorlamadan kavramların etkili bir şekilde işlenmesini garanti eder.

Eduaide. AI'nın en iyi özellikleri

Katılım düzeylerine göre ders planlarını anında ayarlayın

Öğrenci yanıtlarını işleyin ve açıklığa kavuşturma stratejileri önerin

Potansiyel öğrenme zorluklarını ortaya çıkmadan önce tespit edin

Derslerin akıcı bir şekilde sunulması için ders hızını otomatik olarak ayarlayın

Eduaide. Yapay zeka sınırlamaları

Kullanıcılar, öğrenci verilerinin yönetimi konusunda gizlilik endişelerini dile getirdi

Dersleri sınıf verilerine göre uyarlarken, bireysel öğrenme stillerini veya öğrencilerin kendine özgü ihtiyaçlarını tam olarak hesaba katmayabilir

Eduaide. AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 5,99 $

Okullar ve okul bölgeleri: Özel fiyatlandırma

Eduaide. AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

4. Auto Classmate (Otomasyonla ders oluşturma ve içerik farklılaştırma için en iyisi)

via Auto Classmate

Auto Classmate, eğitimcilerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış hedefler, etkinlikler ve değerlendirmeler oluşturarak yapılandırılmış ders planları hazırlamasına yardımcı olur. Farklı yetenek seviyelerine göre materyalleri kişiselleştirerek tüm öğrencilerin içeriğe aktif olarak katılmasını sağlar.

Yerleşik bir farklılaştırma sistemi derslerin karmaşıklığını ayarlayarak öğretmenlerin öğrencilerin seviyelerine uygun dersler vermesini sağlar. Özelleştirilebilir çalışma kağıtları, testler ve etkileşimli alıştırmalar ek destek sağlayarak geleneksel öğretim yöntemlerini güçlü bir şekilde tamamlar.

Auto Classmate'in en iyi özellikleri

Hedefler ve etkinlikler dahil olmak üzere eksiksiz ders planları oluşturun

Çeşitli beceri seviyelerine uygun farklılaştırılmış materyaller oluşturun

Yerleşik destek seçenekleriyle testler ve ödevler hazırlayın

Görsel ve işitsel dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde öğrenme kaynakları sağlayıcı, sağlayın

Konu entegrasyonunu geliştirmek için disiplinler arası bağlantılar önerin

Auto Classmate sınırlamaları

Ücretsiz sürümde tam özelleştirme seçenekleri bulunmamaktadır

Büyük ölçekli içeriğin işlenmesi, önemli miktarda sistem kaynağı gerektirir

Auto Classmate fiyatlandırması

Bireysel eğitimci: Aylık 10 $

Okul veya bölge: Özel fiyatlandırma

Auto Classmate puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: Fas 'ın Fez kentindeki Al Quaraouiyine Üniversitesi, dünya çapında halen var olan ve kesintisiz olarak faaliyet gösteren en eski eğitim kurumu olarak kabul edilir. 859 yılında kurulmuş olan üniversite, bugün hala faaliyetlerini sürdürmektedir.

5. Curipod (Proje tabanlı öğrenme ve etkileşimli ders tasarımı için en iyisi)

Curipod aracılığıyla

Curipod, etkileşimli ve yapılandırılmış ders planlaması sayesinde proje tabanlı öğrenmeyi hayata geçirir. Öğretmenler, çeşitli konularda öğrencilerin ilgisini çeken, sorgulamaya dayalı projeler tasarlayabilir. Özelleştirilebilir proje zaman çizelgeleri, işbirliği araçları ve dönüm noktası izleme, öğrencilerin katılımını sürdürürken öğrenmeyi de yolunda tutar.

Sürükleyici, öğrenci merkezli dersler oluşturmayı hedefleyen eğitimciler için Curipod, öğretim araç setinde bulunması gereken değerli bir araçtır.

Curipod'un en iyi özellikleri

Entegre disiplinler arası bağlantılar içeren proje tabanlı ünite planları geliştirin

Problem çözme ve eleştirel düşünmeyi teşvik eden uygulamalı etkinlikler tasarlayın

Düzenli bir şekilde uygulamak için sınıf materyallerini ve kaynaklarını yönetin

Takım çalışması ve sorumluluk bilinci için işbirliği özellikleriyle grup işini destekleyin

Curipod'un sınırlamaları

Geleneksel derslere kıyasla karmaşık projeler için gerekli ek kaynaklar

Proje tabanlı olmayan öğretim için sınırlı uyarlanabilirlik

Büyük multimedya dosyalarını yönetirken depolama kapasitesi kısıtlamaları

İşbirliğine dayalı projeler için karmaşık izin ayarları

Curipod fiyatlandırması

Ücretsiz

Okul ve bölge: Özel fiyatlandırma

Curipod puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

📮 Yapay Zeka Yatırımları Neden Nadiren Kar Getirir? AI girişimlerinin %80'inden fazlası başarısız oluyor; bunun nedeni çoğu zaman araçların bağlamı paylaşmamasıdır. ClickUp'ın Bağlamsal AI'sının görevler, belgeler ve sohbetler arasında zeka katmanını nasıl yeniden oluşturduğunu inceleyin; böylece AI, takımınızı gerçekten destekler. ClickUp'ı Kullanmaya Başlayın Bağlamsal AI, tüm takımlar ve araçlar genelinde tüm İş Bağlamınızı (projeleriniz, görevleriniz, belgeleriniz, toplantılarınız, kararlarınız ve konuşmalarınız) yakalar.

6. LessonPlans.ai (Standartlara uygun müfredat geliştirme ve değerlendirme entegrasyonları için en iyisi)

LessonPlans.ai, her şeyin müfredata uygun olmasını sağlayarak ve öğrencilerin ilerlemesini izlemek için farklı yöntemler sunarak, temel üniversite yönetim yazılımlarından bir adım öteye geçiyor.

Öğretmenler, yapay zeka destekli ayarlamaları kullanarak dersleri öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına göre kişiselleştirebilir ve farklılaştırılmış içerik, her öğrencinin materyale erişebilmesini sağlar. Otomatik hız önerileri ve sınıflar arası entegrasyonlar sayesinde uzun vadeli planlama da daha kolay hale gelir.

LessonPlans.ai'nin en iyi özellikleri

Dersleri eyalet ve ulusal akademik standartlarla uyumlu hale getirin

İlerleme izleme için değerlendirmeleri ders planlarına entegre edin

Sıralı öğrenme için yapılandırılmış müfredat haritaları oluşturun

Öğrencilerin ihtiyaçlarına ve performansına göre dersleri dinamik olarak uyarlayın

Öğretim stratejilerini iyileştirmek için gerçek zamanlı geri bildirim sağlayın

LessonPlans.ai'nin sınırlamaları

Birden fazla ders standardını yönetmek sıkıcı olabilir

Çevrimdışı erişim, premium aboneliklerle sınırlıdır

Takım öğretimi için işbirliği araçları sınırlıdır

LessonPlans.ai fiyatlandırması

Pro: 49 $/yıl

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar: Özel fiyatlandırma

LessonPlans.ai puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🤝 Dostça hatırlatıcı: Aynı anda çok fazla ders planı oluşturmak, özellikle birden fazla sınıf veya dersten sorumlu öğretmenler için tükenmişliğe yol açabilir. Eğitimcilerin derslerini tasarlarken kendilerine uygun bir tempo tutmaları ve nicelikten çok niteliğe odaklanmaları çok önemlidir.

7. ChatGPT (Esnek ders içeriği oluşturma ve yaratıcı öğretim yaklaşımları için en iyisi)

ChatGPT aracılığıyla

ChatGPT, eğitimcilerin farklı konularda ilgi çekici ve çeşitlilik içeren ders materyalleri oluşturmasını kolaylaştırır. Öğretmenlerin içeriği gerçek zamanlı olarak özel hale getirmelerine olanak tanıyarak, öğretim tarzlarına uygun ders anlatımlarını, tartışma konuları ve etkileşimli alıştırmaları hızla hazırlayabilmelerini sağlar.

Platform ayrıca, farklı öğrenme yeteneklerine hitap ederken dersleri daha ilgi çekici hale getiren yaratıcı etkinlikler oluşturur. Açıklamaları anında uyarlar, kavramları tanıtmak ve öğrencilerin bunları kavramasını sağlamak için çeşitli yollar sunar.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Açıklamalar ve anlatımlar dahil olmak üzere özel ders içeriği oluşturun

Eleştirel düşünmeyi teşvik eden tartışma konuları oluşturun

Ders materyallerini farklı beceri seviyelerine ve öğrenme stillerine uyarlayın

Öğrenci katılımını artırmak için yaratıcı katılım stratejileri geliştirin

Kişiselleştirilmiş öğretim yaklaşımları için içeriği gerçek zamanlı olarak değiştirin

ChatGPT'nin sınırları

Müfredat standartlarıyla doğrudan uyumlu değildir

Sınırlı sayıda önceden yapılandırılmış ders planlama özelliği

Öğrencilerin ilerlemesini izlemek için yerleşik değerlendirme araçları yok

Ders materyallerini düzenlemek için yeterli depolama alanı yok

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Ayrıca: Aylık 20 $

Pro: Aylık 200 $

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (665'ten fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (95 yorum)

8. Quizizz (Etkileşimli değerlendirme oluşturma ve oyunlaştırılmış öğrenme deneyimleri için en iyisi)

Quizizz, etkileşimli testler ve oyunlaştırılmış öğrenme öğeleriyle değerlendirmeleri daha ilgi çekici hale getirir. Heyecan verici soru biçimlerini entegre ederek ve gerçek zamanlı geri bildirim sağlayarak geleneksel test oluşturma araçlarına eğlenceli bir dokunuş katar.

Öğretmenler, öğrenci performansına dayalı uyarlanabilir değerlendirmeler oluşturabilir ve böylece her öğrencinin kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşamasını sağlayabilir. Quizizz ayrıca yerleşik bir soru bankasına ve yapay zeka tarafından oluşturulan sınav değişikliklerine sahiptir, bu da içerik oluşturmayı kolaylaştırır.

Quizizz'in en iyi özellikleri

Rekabetçi etkileşim özelliklerine sahip oyunlaştırılmış testler tasarlayın

Uyarlanabilir zorluk ayarlarıyla gerçek zamanlı değerlendirmeler oluşturun

Ayrıntılı performans analizleri ile öğrencilerin ilerlemesini izleyin

AI destekli değişiklikler içeren geniş bir soru bankasına erişin

Öğrencilerin katılımını artırmak için etkileşimli öğrenme yöntemleri sunun

Quizizz'in sınırlamaları

Kapsamlı ders planlama özellikleri eksik

Mevcut testleri temel değişikliklerin ötesinde düzenleme yeteneği sınırlıdır

Quizizz fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Okul: Özel fiyatlandırma

Bölge: Özel fiyatlandırma

Quizizz puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (250'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (540'dan fazla yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Bir ders planı genellikle tek bir dönem saati kapsar, ancak ünite planları birkaç dersi veya haftayı kapsayan daha uzun vadeli yol haritalarıdır. Ünite planları, öğretmenlerin zaman içinde temaları veya konuları düzenlemelerine yardımcı olarak dersler arasında bağlantı kurmayı ve önceki bilgilerin üzerine inşa etmeyi kolaylaştırır.

9. Planboard (Kapsamlı ders organizasyonu ve standart izleme için en iyisi)

Planboard aracılığıyla

Planboard, öğretmenlerin düzenli kalmasına ve müfredat standartlarını kolayca karşılamasına yardımcı olur. Dersleri düzenlemek, hızını ayarlamak ve kaynakları yönetmek için akıllı öneriler sunarak öğretmenlerin verimli bir şekilde planlama yapmasını ve hedeflerine ulaşmasını sağlar.

Ayrıca, öğretmenlerin materyalleri kolayca paylaşmasına ve düzenlemesine olanak tanıyarak işbirliğini kolaylaştırır. Dinamik planlama, derslerin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar ve kaynak izleme, tüm dersler arasında her şeyi düzenli tutarak öğretmenlerin zaman ve çaba tasarrufu yapmasını sağlar.

Planboard'un en iyi özellikleri

AI destekli içerik yapılandırma ile ders planlarınızı düzenleyin

Müfredat standartlarını izleyerek konuların kapsamlı bir şekilde işlendiğinden emin olun

Yapılandırılmış ilerleme izleme için görsel haritalama araçlarını kullanın

Otomasyonlu ders temposu ve ayarlama önerilerine erişin

Paylaşılan takım özellikleriyle ders geliştirme konusunda işbirliği yapın

Planboard sınırlamaları

Diğer araçlara kıyasla sınırlı AI destekli içerik oluşturma

Dijital planlamaya aşina olmayan kullanıcılar için başlangıçtaki öğrenme eğrisi

Özel not verme platformlarıyla karşılaştırmalı temel değerlendirme araçları

Harici öğrenim yönetim sistemleriyle entegrasyonlar sınırlıdır

Planboard fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Aylık 200 $ (10 kullanıcı için)

Pro: Aylık 500 $ (30 kullanıcı için)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Planboard puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,8/5 (22'den fazla yorum)

🧠 İlginç Bilgi: 1997 yılında Birleşmiş Milletler, küresel kalkınmada eğitim ve okuryazarlığın önemini vurgulamak amacıyla 8 Eylül'ü Uluslararası Okuryazarlık Günü ilan etti.

10. Education Copilot (AI destekli öğretim asistanı ve kaynak oluşturma için en iyisi)

Education Copilot, sanal bir öğretim asistanı gibi davranarak öğretmenlerin ders kaynaklarını ve öğretim stratejilerini hızlı bir şekilde oluşturmasına yardımcı olur. Sınıfın değişen ihtiyaçlarını karşılamak için içeriği gerçek zamanlı olarak ayarlar, bu da onu öğrenciler için esnek ve zaman kazandıran bir AI aracı haline getirir.

Öğretmenler ihtiyaç duydukları şekilde çalışma kağıtları, değerlendirmeler ve ders bileşenleri oluşturabilirken, platform farklı öğrenme stillerine göre öğretimi özelleştirir. Ayrıca, ders akışını bozmadan öğrencilerin zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için hedef odaklı destek sağlar.

Education Copilot'un en iyi özellikleri

Sınıf ihtiyaçlarına göre uyarlanmış öğretim stratejileri oluşturun

Çalışma kağıtlarını, testleri ve ek materyalleri anında oluşturun

Öğrenci geri bildirimlerine göre ders planlarını dinamik olarak değiştirin

Farklı öğrenme stillerine uyum sağlamak için açıklamaları ayarlayın

Zorluk yaşayan öğrencilere hedefli müdahale araçları sağlayın

Education Copilot sınırlamaları

Derslerde ince ayarlamalar yapmak için manuel düzenlemeler gerekir

Platform, 20 sayfadan uzun veya 15.000 kelimeden fazla belgelerle iyi çalışmaz

Education Copilot fiyatlandırması

Öğretmenler için: Aylık 9 $

Okullar ve okul bölgeleri için: Özel fiyatlandırma

Education Copilot puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? Dünya Ekonomik Forumu'nun Eğitim 4.0 raporuna göre, yapay zeka görev otomasyonu yoluyla öğretmenleri destekleyerek eğitimi yeniden şekillendiriyor ve öğretmenlerin öğrencilerin katılımına daha fazla zaman ayırmasına olanak tanıyor. Değerlendirmeleri iyileştirerek, öğretim stratejilerini geliştirmek için gerçek zamanlı içgörüler sunuyor.

11. Learnt.ai (Kişiselleştirilmiş öğrenme yolu oluşturma ve öğrenci ilerlemesini izleme için en iyisi)

Learnt.ai, ders planlamasını kişiselleştirerek her öğrencinin performansına özel öğrenme yolları oluşturur. Öğrencilerin zaman içindeki ilerlemesini izleyen otomasyonlu değerlendirmeler sunar ve hedefli müdahaleler sağlar.

Platformun tahmine dayalı analiz sistemi, öğretmenlerin öğrenme zorluklarını önceden tahmin etmelerine yardımcı olarak daha rafine öğretim stratejileri oluşturulmasını sağlar. Learnt.ai, yüksek kaliteli ders planlarını ayrıntılı ilerleme raporlarıyla birleştirerek kişiselleştirilmiş öğrenmenin ve grup çapındaki hedeflerin karşılanmasını sağlar.

Learnt.ai'nin en iyi özellikleri

Öğrenci performansına göre özelleştirilmiş bireysel öğrenme yolları oluşturun

Gerçek zamanlı analizler ve uyarlanabilir değerlendirmeler kullanarak öğrencilerin ilerlemesini takip edin

Beceri eksikliklerini belirleyin ve hedefli müdahale stratejileri önerin

Öğrenme ilerlemesine göre içeriğin karmaşıklığını dinamik olarak ayarlayın

Ders planlarını ve öğretim yöntemlerini iyileştirmek için otomasyon aracılığıyla içgörüler sağlayın

Learnt.ai'nin sınırlamaları

Öğrenci performans izleme süreci için karmaşık veri gizlilik gereklilikleri

Karmaşık bağlamları anlamakta zorluk çeker, bu da içerik oluşturmada potansiyel yanlış yorumlamalara veya yanlışlıklara yol açar

Learnt.ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 6 $

Essentials: Aylık 9 $

Profesyonel: Aylık 39 $

Learnt.ai puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: Amerika'daki ilk devlet okulu, 1635 yılında kurulan Boston Latin School'du. Bu okul, bugün hala ABD'nin en prestijli okullarından biridir.

ClickUp ile Ders Planlamada Bir Adım Öne

Ders planlama, yaratıcılık, yapı ve uyarlanabilirlik arasında bir denge gerektiren, vazgeçilmez ancak zaman alıcı bir görevdir. Yapay zeka destekli araçlar, eğitimcilerin ders kalitesini artırmasına ve değerli zamandan tasarruf etmesine yardımcı oluyor; hem de katılım veya kişiselleştirmeden ödün vermeden.

Mevcut birçok çözüm arasında ClickUp, kapsamlı bir ders planlama yaklaşımı sunar. ClickUp, sadece bir görev yöneticisi olmanın ötesinde, yapay zeka destekli ders planlamayı, sorunsuz işbirliğini ve yapılandırılmış organizasyonu tek bir güçlü Çalışma Alanı'nda birleştirir.

Eğitimciler, ders planlarını anında oluşturabilir, bunları uygulanabilir görevlere bölebilir ve programlarını tek bir yerden yönetebilir.

