2025 için En İyi 14 Zoom Alternatifi

Sanal konferanslar, takımınızla iletişim kurmanıza olanak sağlarken, bir video görüşmesinde her şeyi halletmeniz mümkün değildir. Sohbet, görüntülü sohbet, dosya paylaşımı, sesli aramalar, takvimler ve daha fazlası gibi video toplantılarla senkronizasyon sağlayan eklenti özellikler, iş akışlarının sorunsuz devam etmesi için önemlidir.
Rolüm gereği, çoğunlukla farklı departmanlardaki takımlarla işbirliği yapıyorum. Süreci daha sorunsuz hale getirmek için çeşitli video konferans yazılımlarını denedim ve test ettim.
Güvenilir ancak ücretsiz bir video konferans çözümü, kurumsal düzeyde bir dev veya video sohbetler için temel bir uygulama arıyorsanız, size yardımcı olabilirim!
Bu makalede, en güvenilir Zoom alternatifleri olan en iyi 14 aracı paylaşıyorum.
⏰ 60 Saniyelik Özet
Zoom alternatifi ararken, kullanım kolaylığı, güvenlik, işbirliği özellikleri ve entegrasyon yetenekleri gibi faktörleri göz önünde bulundurun.
- Google Meet (Google Çalışma Alanı'nda işbirliği için en iyisi)
- Microsoft Teams (AI özellikli toplantılar için en iyisi)
- GoTo Meeting (Gelişmiş özelliklere sahip en iyi basit arayüz)
- Cisco Webex (Güvenli, birleşik iletişim için en iyisi)
- Discord (Etkileşimli grup iletişimi için en iyisi)
- TeamViewer (Uzaktan erişim için en iyisi)
- Slack (Anlık toplantılar için en iyisi)
- RingCentral Video (Satış toplantıları ve aramalar için en iyisi)
- Lark (Web seminerleri ve özelleştirme seçenekleri için en iyisi)
- Jitsi Meet (Ücretsiz video konferans için en iyisi)
- Skype (Sesli/görüntülü aramalar için en iyisi)
- Zoho Meeting (Web seminerleri ve ekran paylaşımı için en iyisi)
- Livestorm (Etkileşimli video konferans ve etkinlikler için en iyisi)
- Chanty (Dahili takım iletişimi için en iyisi)
Zoom alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
En iyi Zoom alternatif uygulamalarının listesine başlamadan önce, Zoom hesabınızdan başka bir popüler video konferans aracına geçmek istiyorsanız sahip olmak isteyeceğiniz anahtar özelliklere hızlıca bir göz atalım.
- Daha uzun süre: Kesintisiz grup video konferans, 40 dakikalık süre sınırından sonra aramalarınızın kesilmediği en iyi seçenektir
- Daha iyi video kalitesi: Zoom toplantı video kalitesi standarttır, ancak diğer araçlardan daha iyi video kalitesi seçeneklerine sahip olabilirsiniz
- Mesajlaşma ve dosya paylaşımı gibi diğer özellikler: Video toplantıların dışında bu eklenti özelliklere sahip olmak, önemli iletişimlerin senkronizasyonunu sağlar
- Güvenli toplantı odaları: İstenmeyen kişilerin toplantı odalarına girdiğinin duyurulduğu ve tartışmaya devam etmek için onların çıkmasını beklemek zorunda kaldığınız garip anlar yaşamak istemezsiniz
İpuçları yeter; listeye geçelim.
14 En İyi Zoom Alternatifi
Zoom'un sanal toplantılarınız için sınırlı özelliklerle çok fazla şey yapmanıza izin vermediğini düşünüyorsanız, işte bazı ilginç seçenekler.
1. Google Meet (Google Çalışma Alanı'nda işbirliği için en iyisi)
Google Meet, özellikle işinizin çoğunu Google Çalışma Alanı'nda yapıyorsanız, uzaktan çalışmayı basitleştirir. Diğer Google uygulamaları da senkronize edildiğinden, bu toplantılar için en verimli yol haline gelir. Örneğin, üzerinde çalıştığınız Google Doküman'dan doğrudan bir toplantı başlatabilirsiniz. Ayrıca, davet veya onay olmadan kimse toplantıya katılamayacağı için güvenlidir.
Google Meet'in en iyi özellikleri
- Takımlarla çevrimiçi toplantılar planlayın ve birkaç tıklamayla misafirleri davet edin
- Toplantıları Google Takvim ile entegre edin, böylece hiçbir toplantıyı kaçırmayın
- Otomatik canlı altyazılarla önemli notları belgelendirin
- Daha uzun toplantı süreleri için bağlantıda kalın. Zoom'un aksine, Google Meet ücretsiz sürümünde 60 dakikaya kadar toplantı imkanı sunar
- Mobil uygulamasını kullanarak hareket halindeyken takımlarınızla bağlantıda kalın
Google Meet sınırlamaları
- Toplantı kaydetme özelliği ücretsiz planda mevcut değildir
- Randevuları/etkinlikleri düzenlemek bazen zor olabilir
Google Meet fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz: Kişisel hesaplar için
- İşletmeler için başlangıç paketi: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları
- İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Google Meet değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,6/5 (2000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (11.000'den fazla yorum)
Daha fazla bilgi: Video konferans için en iyi 10 Google Meet alternatifi
2. Microsoft Teams (AI özellikli toplantılar için en iyisi)
Microsoft Teams, video konferans, takım sohbeti, telefon görüşmeleri, dosya paylaşımı ve günlük iş iletişiminiz için ihtiyacınız olan tüm anahtar özellikleri içeren hepsi bir arada bir araçtır. AI tarafından oluşturulan toplantı notları, yanıt önerileri ve diğer eklentiler işleri daha da hızlı hale getirir.
Microsoft Teams, diğer kişinin takvim davetini kabul etmesini beklemek yerine anında toplantılar yapmanıza olanak tanıyan, uzaktaki takımlar için harika bir uygulamadır. Teams hakkında beni en çok heyecanlandıran şey, toplantılarda avatar ve sürükleyici alanlar kullanma imkanıdır.
Microsoft Teams'in en iyi özellikleri
- Takımlar arasında dosyaları kolayca paylaşın
- Referans için toplantı özetleri ve önemli noktalar oluşturun
- Toplantıları kaydedin, kaydedin ve takımınızla kolayca paylaşın
- Farklı konular için ayrı kanallar oluşturarak sohbetlerdeki dağınıklığı en aza indirin
- Yeterli bulut depolama alanından daha fazlasını elde ederek dosyaları endişelenmeden düzenleyin
Microsoft Teams sınırlamaları
- Bazı Microsoft Teams rakiplerinin aksine, Google gibi diğer çalışma alanlarında çalışan dış taraflarla işbirliği yapmak, sınırlı entegrasyonlar nedeniyle sorunsuz değildir
- Başlangıç planlarında küçük toplantı odaları gibi anahtar özellikler yoktur
Microsoft Teams fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz: Kişisel hesaplar için
- Essentials: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları
- Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları
- İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12,50 $
- Business Premium: Kullanıcı başına aylık 22 ABD doları
Microsoft Teams puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (15.000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (9000+ yorum)
Daha fazla bilgi: Excel ve Word'de Yöneticiler için 10 Bire Bir Toplantı Şablonu
3. GoTo Meeting (Gelişmiş özelliklere sahip en iyi basit arayüz)
GoTo Meeting, tutarlı ve basit kullanıcı arayüzü, hızlı ve güvenli erişimi ve entegrasyonları sayesinde uzun süredir işletmelerin video konferans ve iletişim ihtiyaçları için en güvenilir seçeneklerden biri olmuştur. Tüm GoTo ürünlerinde birleşik yönetim sayesinde, kullanıcıları barındırmak, yönetmek, izlemek ve desteklemek daha kolay hale gelir.
İş projelerinize zaman ayırmak yerine kullandığınız araçları anlamaya çalışmakla uğraşmak istemiyorsanız, GoTo Meeting sizin için doğru seçenek olabilir.
GoTo Meeting'in en iyi özellikleri
- En iyi ses ve video kalitesiyle bağlantı kurun
- Toplantılarda önemli noktaları tartışmak için beyaz tahtalar oluşturun
- Kullanıcılarla kolayca etkileşim kurmak için sunum yapın ve ekranları değiştirin
- Veri şifreleme, spam ve kötü amaçlı yazılım filtreleme ile toplantıları, sohbetleri, aramaları ve dosyaları güvence altına alın
- Takımlarla sık sık işbirliği yapın ve sınırsız toplantı düzenleyin
- Sınırsız bulut kayıt özelliği ile toplantı kayıtlarını sakladıktan sonra tekrar izleyin
GoTo Meeting sınırlamaları
- GoTo Suite araçlarına erişmek için indirme gerekir
GoTo Meeting fiyatlandırması
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
GoTo Meeting değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,2/5 (13.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (11.000'den fazla yorum)
4. Cisco Webex (Güvenli, birleşik iletişim için en iyisi)
Webex, sohbetler, aramalar ve toplantılardan web seminerlerine ve daha fazlasına kadar tüm iletişim gereksinimlerinizi karşılayabilecek sekiz ayrı yazılım paketi ile birlikte gelir. Hibrit takımlara, optimum katılımı sağlamak için işbirliğine dayalı iş akışlarına eşit erişim sağlar.
Fiyatlandırma, küçük işletme kullanıcıları için yüksek görünebilir, ancak kapsamlı ve güvenli bir çözüm arıyorsanız, bu artışa değer.
Cisco Webex'in en iyi özellikleri
- Webex, daha fazla sayıda katılımcıyı davet etmenize olanak tanıdığından, aynı anda daha fazla takım üyesiyle bağlantı kurun
- Gelişmiş altyazılar, canlı anketler, AI asistanı, sesli komutlar, çeviriler gibi özelliklerle daha iyi etkileşim kurun
- Premium sürümlerde iş arama özelliği ve numarası alın
- En üst düzey güvenlik özellikleriyle iletişimlerinizin güvenliğini sağlayın
- Mobil veya web sürümünde kullanıyor olsanız da toplantılarda ekran paylaşımını kolayca yapın
Cisco Webex sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü anlaşılması zordur ve önemli özelliklere ekrandan kolayca erişilemez
- Platform ayrıca önemli miktarda bant genişliği tüketerek ses veya video kalitesini etkiler
Cisco Webex fiyatlandırması
- Webex Ücretsiz
- Webex Meet: Lisans başına aylık 14,50 $
- Webex Suite: Lisans başına aylık 25 ABD doları
- Webex Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Cisco Webex puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (18.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (7000'den fazla yorum)
5. Discord (Etkileşimli grup iletişimi için en iyisi)
İş, herhangi bir kanalda en eğlenceli hale gelebilirse, bu Discord olmalıdır. Belirli konular hakkında gayri resmi tartışmalar yapmak, sektördeki meslektaşlarla bağlantı kurmak, oyun oynamak veya dünya çapında bir topluluk oluşturmak için harika bir seçenektir.
Tüm kredi, özel emojiler, çıkartmalar, ses efektleri ve daha fazlasıyla topluluklarda etkileşim kurmanıza olanak tanıyan özelliklere aittir. Takımım ve ben, kendi avatarlarımız ve özel durumlarımızla oluşturabileceğimiz benzersiz profillerden çok keyif aldık. Video görüşme özelliği, insanlarla iletişim kurmanıza, fikirleri tartışmanıza veya rahatça vakit geçirmenize yardımcı olur.
Discord'un en iyi özellikleri
- Katılımcılara roller atayın ve konuşmaları kolaylıkla yönetmek için erişimi sınırlayın
- Grupta spam veya istenmeyen mesajları önlemek için belirli işlemler için botları entegre edin
- Kullanıcıların gönderebileceği mesaj sayısını belirleyin
- Farklı video paylaşım modlarını deneyin
- Ekranınızı kolayca yayınlayın veya paylaşın
Discord sınırlamaları
- Tüm iş iletişimi amaçlarına hizmet etmez
- Çok sayıda kanal ve mesaj nedeniyle gezinme zorlaşır
- Aynı anda sınırlı sayıda kişi katılabilir
- Video görüşmesi sırasında Discord'daki diğer özelliklerin kullanımı kısıtlanmıştır
Discord fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz: Kişisel hesaplar için
- Temel: Kullanıcı başına aylık 2,99 $
- Nitro: Kullanıcı başına aylık 9,99 $
Discord puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)
6. TeamViewer (Uzaktan erişim için en iyisi)
Takımlarla uzaktan işbirliği yapmayı, fiziksel olarak onlarla birlikteymişsiniz gibi düşünün; TeamViewer bunu yapar. TeamViewer Remote ile, cihazınızı güvenli bir şekilde başka bir yerde bulunan bir bilgisayara bağlayarak, örneğin şirket merkezinizdeki bir bilgisayarı çalıştırabilirsiniz.
Yazılım, iki cihaz arasında bir köprü görevi görerek, fiziksel olarak oradaymışsınız gibi etkileşim kurmanızı sağlar. Bu, özellikle teknik destek, işbirliği ve uzaktan çalışma için kullanışlıdır
Uzaktan erişim ve kontrol yazılımı pazarının en eski oyuncularından biridir ve özellikleri zamanla yükseltilip genişletilmiş olsa da, uzaktan erişim hala ana işlevlerinden biridir.
TeamViewer'ın en iyi özellikleri
- Tek bir tıklama ile birden fazla cihaza uzaktan erişin
- Bağlı cihazlar arasında dosya aktarımı son derece kolaydır
- Mobil cihazlardan bile ekran paylaşımı
- Toplantı iletişiminizi şifrelerle koruyun
TeamViewer sınırlamaları
- Yeni bir cihaza geçiş yapmak zahmetli olabilir
- Siz ve takım üyeleriniz uygulamanın farklı sürümlerini kullanıyorsanız bağlantı sorunları
TeamViewer fiyatlandırması
- Uzaktan Erişim: Kullanıcı başına aylık 24,90 $
- İş: 50,90 $/ay kullanıcı başına
- Premium: Kullanıcı başına aylık 112,90 $
- Kurumsal: 229,90 $/ay kullanıcı başına
- Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
TeamViewer puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (3000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (11.000'den fazla yorum)
7. Slack (Anlık toplantılar için en iyisi)
Slack'in iddia ettiği gibi, "işin yapıldığı bir araçtır". Slack'i bir süredir veya daha uzun süredir kullanıyorsanız, buna katılıyorsunuzdur. Slack Huddles, bire bir toplantılar için en iyi özelliklerden biridir. Huddles'da toplantı notları oluşturarak işlerinizi düzenli tutabilirsiniz.
Bu araç, takım sohbeti, dosya paylaşımı, sesli aramalar ve daha fazlasını içeren özellikleriyle takımınızdaki herkesin aynı sayfada olmasını sağlar.
📮ClickUp Insight: %42 takım üyelerinin, silo yapısına rağmen iletişim için hala büyük ölçüde e-postaya güveniyor.
ClickUp tarafından yapılan araştırmaya göre, iletişim genellikle silolaşmış ve gerçek iş akışlarından ayrıdır. İletişim kopukluğunu önlemek için, proje yönetimi, işbirliği ve iletişimi bir araya getiren merkezi bir platformla mesajlaşmayı iş akışlarınıza entegre edin. İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'ı deneyin.
Slack'in en iyi özellikleri
- Farklı takımlar için özel kanallarla konuşmalar düzenleyin ve projeleri yönetin
- Önemli iş araçlarınızı tek bir yerde birleştirin ve sekme arasında geçiş yapma endişesi olmadan çalışın
- Kuruluşunuz dışından kişileri Slack'te işbirliği yapmaya davet edin
- Huddle bağlantıları oluşturun ve her yerden katılın
- Ekran paylaşımı fonksiyonunu kullanarak içeriği ayrıntılı olarak tartışın
Slack sınırlamaları
- Toplantılara sınırlı sayıda katılımcı katılabilir, bu da daha büyük takımlar için Slack'in rakiplerini aramanızı gerektirir
- Ödeme planınıza bağlı olarak eski mesajları bulmak zor olabilir
Slack fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz: Kişisel hesaplar için
- Pro: Kullanıcı başına aylık 8,75 $
- Slack Business+: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Enterprise Grid: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Slack değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (33.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (23.000'den fazla yorum)
8. RingCentral Video (Satış toplantıları ve aramalar için en iyisi)
RingCentral, şirket içi takımlar ile potansiyel müşteriler ve müşterilerle etkileşim kurmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir iş iletişimi platformudur.
Güçlü VoIP telefon sistemi, işletmelerin internet üzerinden kolayca arama yapmasını ve almasını sağlar ve genellikle geleneksel sabit telefonların yerini alır.
İletişim merkezi işlevselliği dahil olmak üzere gelişmiş özellikleri, müşteri hizmetleri veya satış operasyonlarında sürekli hareket halinde olanlar için mükemmel bir seçimdir.
RingCentral Video'nun en iyi özellikleri
- Telefonları kullanarak ekran paylaşımı, beyaz tahta ve daha fazlası gibi tüm web uygulaması özellikleriyle toplantılar yapın
- Veri analitiği ile çevrimiçi toplantılarınız ve görüşmeleriniz için anahtar performans göstergelerini izleyin
- Sanal numaralarla potansiyel müşterileri soğuk arama yapın
- Müşteriler, iş ortakları ve takımlarla kolayca bağlantı kurun
RingCentral Video sınırlamaları
- Şu ana kadar kurumsal pazarda çok az benimsenmiştir ve üçüncü taraflarla işbirliği yapmak zordur
- Doğrudan satın alma belirli ülkelerle sınırlıdır
- Kişileri yönetmek için sınırlı özellikler
RingCentral Video fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 35 $
- Ultra: Kullanıcı başına aylık 45 ABD doları
RingCentral Video puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (300+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (300'den fazla yorum)
9. Lark (Web seminerleri ve özelleştirme seçenekleri için en iyisi)
Lark, piyasadaki diğer araçlara kıyasla video konferans için en iyi özelleştirme seçeneklerinden bazılarını sunar.
Merkezi iletişim, dijital iş akışları, proje yönetimi ve analitik için gelişmiş özellikleri, operasyonlarınızı önemli ölçüde ölçeklendirmenize yardımcı olabilir. Beni en çok ilgilendiren şey, sohbetler, belgeler, toplantılar ve daha fazlası için çevirilerle dünya çapında iletişimi kolaylaştırmasıdır.
Lark'ın en iyi özellikleri
- Projeleri yönetin ve ilerlemeyi telefonunuzdan izleyin
- Toplantılarınıza ve video konferanslarınıza daha fazla katılımcı kabul edin
- Otomatik olarak diğer dillere çevirin
- İyi bir bulut depolama ile toplantı verilerini kolayca saklayın
- E-posta iletişimlerini ve aramaları tek bir platformda merkezileştirin
Lark sınırlamaları
- Lark kullanmayan dış taraflarla iletişim kurmak zor
- Basit bir video konferans düzenlemek için birçok özelleştirme seçeneği vardır, ancak bunlar gezinmek ve yönetmek zor olabilir
Lark fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 0 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Satış ekibiyle iletişime geçin
Lark puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (140+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
10. Jitsi Meet (Ücretsiz video konferans için en iyisi)
Piyasadaki tamamen ücretsiz video konferans yazılımlarından biri Jitsi'dir. Çevrimiçi olarak insanlarla bağlantı kurmanızı sağlayan açık kaynaklı bir araçtır.
Jitsi'nin anahtar özelliklerinin çoğunu kullanmak için destekleyen uygulamalara sahip olmanız gerekir. Eğlenceli kısmı, video konferanslar sırasında mesaj ve emoji alışverişi yapmanızı sağlayan entegre sohbet özelliğidir.
Jitsi'nin en iyi özellikleri
- Toplantı odanızı ve konuşmalarınızı şifrelerle güvence altına alın
- Toplantılarda ekranınızı kolayca paylaşın
- Kullanıcıları basit, özel bir URL aracılığıyla konferansa davet edin
- Etherpad ile belgeleri birlikte düzenleyin
Jitsi sınırlamaları
- Yöneticiler aramalar üzerinde sınırlı kontrole sahiptir
- Toplantıları kaydetme seçeneği kolayca kullanılamadığından, ekran kaydedici araçlarına güvenmeniz gerekir
- Büyük takım boyutları için ideal değildir, 50 katılımcı ile sınırlıdır
Jitsi fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz: Kişisel hesaplar için
- JaaS Basic: 300 MAU için aylık 99 $
- JaaS Standard: 1.500 MAU için aylık 499 $
- JaaS Business: 3.000 MAU için aylık 999 $
- JaaS Enterprise: Daha fazla kullanıcıya sahip işletmeler için özel plan
Jitsi puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (170+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (70+ yorum)
11. Skype (Sesli/görüntülü aramalar için en iyisi)
Skype, yaklaşık yirmi yıldır hizmet vermektedir. Sesli ve görüntülü aramalar için Zoom'a alternatif basit bir araç arıyorsanız, Skype tam size göre.
Yeni Skype kamerası, Snap'in artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle desteklenen düzinelerce ilgi çekici ve eğlenceli Lens özelliğine sahiptir. Ayrıca, ton seçim özelliği, mesajlarınızın amacını doğru, eğlenceli ve net bir şekilde belirlemenizi sağlar.
Skype'ın en iyi özellikleri
- Uluslararası arama ile Skype'ta olmayan kişilerle arayın ve bağlantı kurun
- Müşteriler ve takımlarla video görüşmeleri düzenleyin
- Video görüşmeleriniz için altyazı ayarlayın
- Toplantılar sırasında ve dışında dosya ve metin gönderin
- Bireylere sesli mesajlar gönderin
Skype sınırlamaları
- Sadece üç yıla kadar sohbet geçmişini saklayabilir
- Güçlü bir internet bağlantısı gerektirir
- Yıllar boyunca yeni özelliklerin eksikliği
Skype fiyatlandırması
- ABD aboneliği: Aylık 2,54 $'dan başlar
Skype puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (23000+ yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (400+ yorum)
12. Zoho Meeting (Web seminerleri ve ekran paylaşımı için en iyisi)
Zoho Meeting, proje yönetimi yazılım paketinin bir parçasıdır. Büyük takımlarınız varsa veya Zoho üzerinde çalışıyorsanız, bu araç iş araç kitinize harika bir ek olacaktır.
Dünyanın her yerinden bağlantı kurmanıza, işbirliği yapmanıza ve verimli bir şekilde çalışmanıza yardımcı olan güvenli bir çevrimiçi toplantı ve web semineri platformudur. Ekran paylaşımı, beyaz tahtalar ve dosya paylaşımı gibi özellikleri, işbirliği yapmayı ve fikir alışverişinde bulunmayı kolaylaştırır.
Zoho Meeting'in en iyi özellikleri
- Özel markalama seçenekleriyle markanızı pazarlayın
- Yerel telefon numaraları üzerinden toplantılara katılın
- Ekran paylaşımı sırasında açıklamalarla toplantıları basitleştirin
- Toplantıların ardından kaydedilen transkriptlerle kolayca toplantı notları alın
Zoho Meeting sınırlamaları
- Toplantılar sırasında dosya paylaşım seçeneği mevcut değildir
- Zoom'dan farklı olarak, toplantı bağlantısını süresiz olarak ayarlayamazsınız
- Yönetici olarak, ekstra çaba sarf etmeniz ve toplantıyı başlatmak için uygulamayı açmanız veya toplantıya katılma bağlantısı ve toplantıyı başlatma bağlantıları farklı olduğu için aramayı başlatma bağlantısının bulunduğu e-postaya gitmeniz gerekir
Zoho Meeting fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Toplantı Standardı: Aylık 2 $'dan başlayan fiyatlarla
- Meeting Professional: Aylık 3 $'dan başlayan fiyatlarla
- Webinar Standard Webinar: Aylık 9 $'dan başlayan fiyatlarla
- Webinar Professional Webinar: Aylık 19 $'dan başlayan fiyatlarla
- Webinar Enterprise: Aylık 79 $'dan başlayan fiyatlarla
Zoho Meeting puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (800+ yorum)
13. Livestorm (Etkileşimli video konferans ve etkinlikler için en iyisi)
Livestorm, geleneksel video konferansı anket, soru-cevap ve beyaz tahta gibi etkileşimli özelliklerle birleştirir. Takımlarınıza, herhangi bir etkinliği dakikalar içinde gerçekleştirebilecekleri sezgisel işlevler sunar.
Ayrıca, son derece özelleştirilebilir olması, benzersiz bir marka kimliği oluşturmanıza olanak tanır. Video toplantılarından çok daha fazlasını organize etmeyi ve yapmayı seviyorsanız, Livestorm tam size göre.
Livestorm'un en iyi özellikleri
- Toplantı odalarınızı tasarlayın
- Tüm kişilere birkaç tıklamayla davet hatırlatıcıları gönderin ve maksimum katılım sağlayın
- Transkripsiyon gibi toplantı görevlerini otomatikleştirerek manuel işlerinizi azaltın
- Katılım oranlarını ve toplantı verilerini analiz edin
Livestorm sınırlamaları
- E-posta davetiyeleri ve hatırlatıcılar bazen spam klasörüne düşebilir
- Toplantı davet e-postalarında sınırlı kişiselleştirme seçenekleri
Livestorm fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 0 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 99 $
- İş: Satış ekibiyle iletişime geçin
- Enterprise: Satış ekibiyle iletişime geçin
Livestorm puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (300'den fazla yorum)
14. Chanty (Dahili takım iletişimi için en iyisi)
Ön saflarda ve arka planda işleri yöneten ayrı uzaktan takımlarınız varsa, Chanty sorunsuz koordinasyon için size yardımcı olabilir.
Bir düğmeye tıklayarak mesaj yazmaktan video görüşmesi yapmaya geçebilirsiniz. En iyi yanı ne mi? İnternete bağlı kalmak zorunda değilsiniz, böylece kesintiye uğramadan işinize devam edebilirsiniz.
Chanty'nin en iyi özellikleri
- Akıllı işbirliği için herhangi bir mesajı göreve dönüştürün
- Kanban görünümüyle görev ilerlemesini analiz edin
- Diğer uygulamalarla sorunsuz entegrasyon
- Aramalarda yüksek çözünürlüklü video kalitesiyle net bir şekilde iletişim kurun
- Son teslim tarihi özelliği ile görevlerin son teslim tarihleri hakkında bildirim alın
Chanty sınırlamaları
- Ekran paylaşımı sırasında ekran bazen donduğu için kullanıcı arayüzü daha iyi olabilir
Chanty fiyatlandırması
- Chanty Starter: Kullanıcı başına aylık 0 $
- Chanty Business: Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları
Chanty puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (40+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Daha fazla bilgi: En İyi 25 Toplantı Yönetimi ve Gündem Yazılımı Çözümü
Zoom ve Alternatiflerini ClickUp ile İş Akışlarınıza Entegre Edin
E-posta ve takvim aracılığıyla toplantı planlamak, proje yönetimi yazılımınızın bunları takip edemediğini fark edene kadar iyidir.
İşlemlerinizi ölçeklendirmek için tartışma notları ve toplantı planları ile iş akışlarını takip etmeniz gerekir.
ClickUp, bu konuda size avantaj sağlamanıza yardımcı olabilir.
Piyasadaki en iyi proje yönetimi yazılımlarından biri olan ClickUp, kolay işbirliği ve entegrasyonlarla iş akışınızı daha sorunsuz hale getirebilir ve zahmetsizce verimli toplantılar gerçekleştirmenizi sağlayabilir.
Bir düğmeye tıklayarak proje yönetimi uygulamanızdan doğrudan bir video toplantısına katıldığınızdan hayal edin. ClickUp sizin için bunu ve daha fazlasını yapar.
ClickUp'ın Zoom entegrasyonu, kullanıcıların doğrudan katılabileceği toplantıları görevlere eklemenize yardımcı olur. Zoom aboneliğiniz varsa, toplantının video kaydı otomatik olarak görev konusuna yorum olarak paylaşılır.
Slack, takım iletişimi için tercih ettiğiniz platformsa ve Slack sohbetlerinde görevleri ve güncellemeleri takip etmek sizi çıldırtıyorsa, ClickUp Slack entegrasyonu tam size göre.
Bu basit entegrasyonla, Slack sohbetlerinde görevler oluşturabilir, bunları takım üyelerine atayabilir, öncelikler belirleyebilir ve "Eylemler" ve "Bildirimler" özelliklerini kullanabilirsiniz. Görev tarihi ve durumu gibi ayrıntıları kolayca yönetip düzenleyebilir, yorumlar ekleyebilir ve atanan takım üyeleri bir aşamayı tamamladığında veya herhangi bir ayrıntıyı güncellediğinde bildirim alabilirsiniz.
Benzer şekilde, Microsoft Çalışma Alanı'na aşina olan kişiler ClickUp Takımları entegrasyonundan yararlanabilir. Bu, proje yönetiminizi kolaylaştırmanıza ve ilgili tüm kişilerin eyleme geçirilebilir görevler hakkında aynı sayfada olmasını sağlar.
Herhangi bir Microsoft Teams kanalından hızlı bir şekilde yeni bir görev oluşturmak için oluşturucudan görev komutunu kullanabilirsiniz. Açılan ClickUp bağlantıları, yanlış anlaşılmaları önlemek için herkesin hangi görevin tartışıldığını bilmesini sağlar.
Yeni yorumlar, ek dosyalar, durum değişiklikleri ve atanan kişi güncellemeleri doğrudan Microsoft Teams kanalınıza gönderilir, böylece her zaman bilgilendirilirsiniz.
Bu entegrasyonlara ek olarak, ClickUp Toplantıları, ClickUp'ta tek bir çalışma alanı içinde toplantı gündemleri belirlemenize, katılımcıları bilgilendirmenize, roller atamanıza, notlar almanıza, eylem öğeleri belirlemenize ve daha fazlasını yapmanıza olanak tanır.
Kapsamlı düzenleyici seçeneği en önemli noktaları vurgulamaya yardımcı olurken, toplantı notlarınızda istediğiniz kadar yaratıcı ve düzenli olmanızı sağlar. Ayrıca, bir takım üyesine yorum atadığınızda, ClickUp Meetings bunu görev tamamlanması için işaretlenmesi gereken eylem süresine dönüştürür.
Toplantı gündeminiz için kendi kontrol listenizi oluşturabilir ve yinelenen görevleri kullanarak benzer toplantılar için kontrol listeleri oluşturabilirsiniz.
Daha fazla bilgi: 16 Toplantı Gündemi Örneği ve Ücretsiz Şablonlar
ClickUp Toplantı Şablonu, takım toplantılarınızın iş akışlarıyla senkronize olarak nasıl görüneceğini mükemmel bir şekilde gösterir. Toplantı gündemindeki öğeleri yönetmenize, düzenlemenize ve toplantı belgesinin tutanaklarında doğrudan takip etmenize olanak tanır.
Video konferanslar planlamak istiyorsanız, ClickUp Konferans Yönetimi Şablonu başlangıç noktanız olabilir.
Daha fazla bilgi: En İyi 10 Konferans Görüşmesi Yazılımı Çözümü
Hatta, ClickUp'ın yeni özelliği sayesinde, grup video görüşmelerinizin çoğu artık sadece metin olarak yapılabilir. Anlamadınız mı?
ClickUp Clips'in ekran kaydetme özellikleri, video toplantılarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Demo yapmak, süreçleri ekranda göstermek ve bunları takımlarınızla paylaşmak istiyorsanız, ekranı kaydedip klibi takımlarla paylaşmanız yeterlidir.
Bu, toplantı görüşmesine katılmadan hataları bildirmek ve ürün demoları, proje güncellemeleri veya tasarım geri bildirimlerini paylaşmak için kullanışlı bir özelliktir.
Bir adım daha ileri gitmek için ClickUp Brain'i kullanarak klipleri otomatik olarak transkripsiyonlayın. Bu AI aracı, klibin önemli kısımlarını kolayca taramanıza, zaman damgalarına tıklayarak videoda gezinmenize ve gerektiğinde kullanmak üzere snippet'leri kopyalamanıza yardımcı olur. Daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa veya klip kaydından bazı önemli ayrıntıları almak istiyorsanız, ClickUp Brain klip transkriptlerinizi arar ve size doğru cevabı verir.
En iyi yanı ne mi? Bir klibi ClickUp'a gömebilir, herkese açık bir bağlantı paylaşabilir veya video dosyasını indirerek istediğiniz şeyi yapabilirsiniz! Bunları her zaman ClickUp Çalışma Alanı'ndaki Klip merkezinde bulabilirsiniz.
Toplantılarınızı tamamlamak için ClickUp Chat, takım ve proje tartışmalarını merkezileştirmenize olanak tanır ve kapsamlı bir iletişim ve işbirliği çözümü sunar.
Belirli bir sohbet konusunu bir göreve bağlamak, yorumları öncelik sırasına koymak ve izlenebilir görevlere dönüştürmek veya sohbetleri belirli proje Alanlarına düzenlemek istiyorsanız, size yardımcı olabiliriz!
ClickUp Fiyatlandırma
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ClickUp ile Video Konferansınızı Yükseltin
Video konferans uygulamaları, modern uzaktan çalışan takımlar için en önemli gereksinimlerden biridir. Zoom kullanışlı bir araç olmaya devam etse de, hibrit veya uzaktan proje yönetimini gerçekleştirmek için basit bir video konferans platformundan daha fazlasına ihtiyacınız olacaktır.
Diğer video konferans uygulamaları daha iyi şifreleme veya etkileşimli özellikler gibi belirli bir alanda öne çıkarken, ClickUp tüm bu işlevleri ve daha fazlasını tek bir platformda birleştirir. Projelerinizi ve takım üyelerinizi yönetmekten, görevler oluşturmaya ve ilerlemeyi uzaktan takip etmeye kadar ihtiyacınız olan her şeyi düşündük!
Böylece bir dahaki sefere, sadece bir video toplantısı için bağlantı kurmakla kalmayacak, ClickUp'ın eklenti entegrasyonları ve özellikleriyle iş akışınızı güçlendirmeye hazır olacaksınız. Herkesi ve her şeyi tek bir yerde toplayın, daha kısa sürede daha fazlasını yapın! ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin.