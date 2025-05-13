2025 için En İyi 14 Zoom Alternatifi

Sanal konferanslar, takımınızla iletişim kurmanıza olanak sağlarken, bir video görüşmesinde her şeyi halletmeniz mümkün değildir. Sohbet, görüntülü sohbet, dosya paylaşımı, sesli aramalar, takvimler ve daha fazlası gibi video toplantılarla senkronizasyon sağlayan eklenti özellikler, iş akışlarının sorunsuz devam etmesi için önemlidir.

Rolüm gereği, çoğunlukla farklı departmanlardaki takımlarla işbirliği yapıyorum. Süreci daha sorunsuz hale getirmek için çeşitli video konferans yazılımlarını denedim ve test ettim.

Güvenilir ancak ücretsiz bir video konferans çözümü, kurumsal düzeyde bir dev veya video sohbetler için temel bir uygulama arıyorsanız, size yardımcı olabilirim!

Bu makalede, en güvenilir Zoom alternatifleri olan en iyi 14 aracı paylaşıyorum.

⏰ 60 Saniyelik Özet Zoom alternatifi ararken, kullanım kolaylığı, güvenlik, işbirliği özellikleri ve entegrasyon yetenekleri gibi faktörleri göz önünde bulundurun. Google Meet (Google Çalışma Alanı'nda işbirliği için en iyisi)

Microsoft Teams (AI özellikli toplantılar için en iyisi)

GoTo Meeting (Gelişmiş özelliklere sahip en iyi basit arayüz)

Cisco Webex (Güvenli, birleşik iletişim için en iyisi)

Discord (Etkileşimli grup iletişimi için en iyisi)

TeamViewer (Uzaktan erişim için en iyisi)

Slack (Anlık toplantılar için en iyisi)

RingCentral Video (Satış toplantıları ve aramalar için en iyisi)

Lark (Web seminerleri ve özelleştirme seçenekleri için en iyisi)

Jitsi Meet (Ücretsiz video konferans için en iyisi)

Skype (Sesli/görüntülü aramalar için en iyisi)

Zoho Meeting (Web seminerleri ve ekran paylaşımı için en iyisi)

Livestorm (Etkileşimli video konferans ve etkinlikler için en iyisi)

Chanty (Dahili takım iletişimi için en iyisi)

Zoom alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

En iyi Zoom alternatif uygulamalarının listesine başlamadan önce, Zoom hesabınızdan başka bir popüler video konferans aracına geçmek istiyorsanız sahip olmak isteyeceğiniz anahtar özelliklere hızlıca bir göz atalım.

Daha uzun süre: Kesintisiz grup video konferans, 40 dakikalık süre sınırından sonra aramalarınızın kesilmediği en iyi seçenektir

Daha iyi video kalitesi: Zoom toplantı video kalitesi standarttır, ancak diğer araçlardan daha iyi video kalitesi seçeneklerine sahip olabilirsiniz

Mesajlaşma ve dosya paylaşımı gibi diğer özellikler: Video toplantıların dışında bu eklenti özelliklere sahip olmak, önemli iletişimlerin senkronizasyonunu sağlar

Güvenli toplantı odaları: İstenmeyen kişilerin toplantı odalarına girdiğinin duyurulduğu ve tartışmaya devam etmek için onların çıkmasını beklemek zorunda kaldığınız garip anlar yaşamak istemezsiniz

İpuçları yeter; listeye geçelim.

14 En İyi Zoom Alternatifi

Zoom'un sanal toplantılarınız için sınırlı özelliklerle çok fazla şey yapmanıza izin vermediğini düşünüyorsanız, işte bazı ilginç seçenekler.

1. Google Meet (Google Çalışma Alanı'nda işbirliği için en iyisi)

googleWorkspace aracılığıyla

Google Meet, özellikle işinizin çoğunu Google Çalışma Alanı'nda yapıyorsanız, uzaktan çalışmayı basitleştirir. Diğer Google uygulamaları da senkronize edildiğinden, bu toplantılar için en verimli yol haline gelir. Örneğin, üzerinde çalıştığınız Google Doküman'dan doğrudan bir toplantı başlatabilirsiniz. Ayrıca, davet veya onay olmadan kimse toplantıya katılamayacağı için güvenlidir.

Google Meet'in en iyi özellikleri

Takımlarla çevrimiçi toplantılar planlayın ve birkaç tıklamayla misafirleri davet edin

Toplantıları Google Takvim ile entegre edin, böylece hiçbir toplantıyı kaçırmayın

Otomatik canlı altyazılarla önemli notları belgelendirin

Daha uzun toplantı süreleri için bağlantıda kalın. Zoom'un aksine, Google Meet ücretsiz sürümünde 60 dakikaya kadar toplantı imkanı sunar

Mobil uygulamasını kullanarak hareket halindeyken takımlarınızla bağlantıda kalın

Google Meet sınırlamaları

Toplantı kaydetme özelliği ücretsiz planda mevcut değildir

Randevuları/etkinlikleri düzenlemek bazen zor olabilir

Google Meet fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Kişisel hesaplar için

İşletmeler için başlangıç paketi: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Google Meet değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (11.000'den fazla yorum)

Daha fazla bilgi: Video konferans için en iyi 10 Google Meet alternatifi

2. Microsoft Teams (AI özellikli toplantılar için en iyisi)

microsoft aracılığıyla

Microsoft Teams, video konferans, takım sohbeti, telefon görüşmeleri, dosya paylaşımı ve günlük iş iletişiminiz için ihtiyacınız olan tüm anahtar özellikleri içeren hepsi bir arada bir araçtır. AI tarafından oluşturulan toplantı notları, yanıt önerileri ve diğer eklentiler işleri daha da hızlı hale getirir.

Microsoft Teams, diğer kişinin takvim davetini kabul etmesini beklemek yerine anında toplantılar yapmanıza olanak tanıyan, uzaktaki takımlar için harika bir uygulamadır. Teams hakkında beni en çok heyecanlandıran şey, toplantılarda avatar ve sürükleyici alanlar kullanma imkanıdır.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Takımlar arasında dosyaları kolayca paylaşın

Referans için toplantı özetleri ve önemli noktalar oluşturun

Toplantıları kaydedin, kaydedin ve takımınızla kolayca paylaşın

Farklı konular için ayrı kanallar oluşturarak sohbetlerdeki dağınıklığı en aza indirin

Yeterli bulut depolama alanından daha fazlasını elde ederek dosyaları endişelenmeden düzenleyin

Microsoft Teams sınırlamaları

Bazı Microsoft Teams rakiplerinin aksine, Google gibi diğer çalışma alanlarında çalışan dış taraflarla işbirliği yapmak, sınırlı entegrasyonlar nedeniyle sorunsuz değildir

Başlangıç planlarında küçük toplantı odaları gibi anahtar özellikler yoktur

Microsoft Teams fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Kişisel hesaplar için

Essentials: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Business Premium: Kullanıcı başına aylık 22 ABD doları

Microsoft Teams puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (15.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (9000+ yorum)

Daha fazla bilgi: Excel ve Word'de Yöneticiler için 10 Bire Bir Toplantı Şablonu

3. GoTo Meeting (Gelişmiş özelliklere sahip en iyi basit arayüz)

goTo aracılığıyla

GoTo Meeting, tutarlı ve basit kullanıcı arayüzü, hızlı ve güvenli erişimi ve entegrasyonları sayesinde uzun süredir işletmelerin video konferans ve iletişim ihtiyaçları için en güvenilir seçeneklerden biri olmuştur. Tüm GoTo ürünlerinde birleşik yönetim sayesinde, kullanıcıları barındırmak, yönetmek, izlemek ve desteklemek daha kolay hale gelir.

İş projelerinize zaman ayırmak yerine kullandığınız araçları anlamaya çalışmakla uğraşmak istemiyorsanız, GoTo Meeting sizin için doğru seçenek olabilir.

GoTo Meeting'in en iyi özellikleri

En iyi ses ve video kalitesiyle bağlantı kurun

Toplantılarda önemli noktaları tartışmak için beyaz tahtalar oluşturun

Kullanıcılarla kolayca etkileşim kurmak için sunum yapın ve ekranları değiştirin

Veri şifreleme, spam ve kötü amaçlı yazılım filtreleme ile toplantıları, sohbetleri, aramaları ve dosyaları güvence altına alın

Takımlarla sık sık işbirliği yapın ve sınırsız toplantı düzenleyin

Sınırsız bulut kayıt özelliği ile toplantı kayıtlarını sakladıktan sonra tekrar izleyin

GoTo Meeting sınırlamaları

GoTo Suite araçlarına erişmek için indirme gerekir

GoTo Meeting fiyatlandırması

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

GoTo Meeting değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (11.000'den fazla yorum)

4. Cisco Webex (Güvenli, birleşik iletişim için en iyisi)

webex aracılığıyla

Webex, sohbetler, aramalar ve toplantılardan web seminerlerine ve daha fazlasına kadar tüm iletişim gereksinimlerinizi karşılayabilecek sekiz ayrı yazılım paketi ile birlikte gelir. Hibrit takımlara, optimum katılımı sağlamak için işbirliğine dayalı iş akışlarına eşit erişim sağlar.

Fiyatlandırma, küçük işletme kullanıcıları için yüksek görünebilir, ancak kapsamlı ve güvenli bir çözüm arıyorsanız, bu artışa değer.

Cisco Webex'in en iyi özellikleri

Webex, daha fazla sayıda katılımcıyı davet etmenize olanak tanıdığından, aynı anda daha fazla takım üyesiyle bağlantı kurun

Gelişmiş altyazılar, canlı anketler, AI asistanı, sesli komutlar, çeviriler gibi özelliklerle daha iyi etkileşim kurun

Premium sürümlerde iş arama özelliği ve numarası alın

En üst düzey güvenlik özellikleriyle iletişimlerinizin güvenliğini sağlayın

Mobil veya web sürümünde kullanıyor olsanız da toplantılarda ekran paylaşımını kolayca yapın

Cisco Webex sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü anlaşılması zordur ve önemli özelliklere ekrandan kolayca erişilemez

Platform ayrıca önemli miktarda bant genişliği tüketerek ses veya video kalitesini etkiler

Cisco Webex fiyatlandırması

Webex Ücretsiz

Webex Meet: Lisans başına aylık 14,50 $

Webex Suite: Lisans başına aylık 25 ABD doları

Webex Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Cisco Webex puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (18.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (7000'den fazla yorum)

5. Discord (Etkileşimli grup iletişimi için en iyisi)

discord aracılığıyla

İş, herhangi bir kanalda en eğlenceli hale gelebilirse, bu Discord olmalıdır. Belirli konular hakkında gayri resmi tartışmalar yapmak, sektördeki meslektaşlarla bağlantı kurmak, oyun oynamak veya dünya çapında bir topluluk oluşturmak için harika bir seçenektir.

Tüm kredi, özel emojiler, çıkartmalar, ses efektleri ve daha fazlasıyla topluluklarda etkileşim kurmanıza olanak tanıyan özelliklere aittir. Takımım ve ben, kendi avatarlarımız ve özel durumlarımızla oluşturabileceğimiz benzersiz profillerden çok keyif aldık. Video görüşme özelliği, insanlarla iletişim kurmanıza, fikirleri tartışmanıza veya rahatça vakit geçirmenize yardımcı olur.

Discord'un en iyi özellikleri

Katılımcılara roller atayın ve konuşmaları kolaylıkla yönetmek için erişimi sınırlayın

Grupta spam veya istenmeyen mesajları önlemek için belirli işlemler için botları entegre edin

Kullanıcıların gönderebileceği mesaj sayısını belirleyin

Farklı video paylaşım modlarını deneyin

Ekranınızı kolayca yayınlayın veya paylaşın

Discord sınırlamaları

Tüm iş iletişimi amaçlarına hizmet etmez

Çok sayıda kanal ve mesaj nedeniyle gezinme zorlaşır

Aynı anda sınırlı sayıda kişi katılabilir

Video görüşmesi sırasında Discord'daki diğer özelliklerin kullanımı kısıtlanmıştır

Discord fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Kişisel hesaplar için

Temel: Kullanıcı başına aylık 2,99 $

Nitro: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Discord puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

6. TeamViewer (Uzaktan erişim için en iyisi)

teamViewer aracılığıyla

Takımlarla uzaktan işbirliği yapmayı, fiziksel olarak onlarla birlikteymişsiniz gibi düşünün; TeamViewer bunu yapar. TeamViewer Remote ile, cihazınızı güvenli bir şekilde başka bir yerde bulunan bir bilgisayara bağlayarak, örneğin şirket merkezinizdeki bir bilgisayarı çalıştırabilirsiniz.

Yazılım, iki cihaz arasında bir köprü görevi görerek, fiziksel olarak oradaymışsınız gibi etkileşim kurmanızı sağlar. Bu, özellikle teknik destek, işbirliği ve uzaktan çalışma için kullanışlıdır

Uzaktan erişim ve kontrol yazılımı pazarının en eski oyuncularından biridir ve özellikleri zamanla yükseltilip genişletilmiş olsa da, uzaktan erişim hala ana işlevlerinden biridir.

TeamViewer'ın en iyi özellikleri

Tek bir tıklama ile birden fazla cihaza uzaktan erişin

Bağlı cihazlar arasında dosya aktarımı son derece kolaydır

Mobil cihazlardan bile ekran paylaşımı

Toplantı iletişiminizi şifrelerle koruyun

TeamViewer sınırlamaları

Yeni bir cihaza geçiş yapmak zahmetli olabilir

Siz ve takım üyeleriniz uygulamanın farklı sürümlerini kullanıyorsanız bağlantı sorunları

TeamViewer fiyatlandırması

Uzaktan Erişim: Kullanıcı başına aylık 24,90 $

İş: 50,90 $/ay kullanıcı başına

Premium: Kullanıcı başına aylık 112,90 $

Kurumsal: 229,90 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

TeamViewer puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (3000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (11.000'den fazla yorum)

7. Slack (Anlık toplantılar için en iyisi)

slack aracılığıyla

Slack'in iddia ettiği gibi, "işin yapıldığı bir araçtır". Slack'i bir süredir veya daha uzun süredir kullanıyorsanız, buna katılıyorsunuzdur. Slack Huddles, bire bir toplantılar için en iyi özelliklerden biridir. Huddles'da toplantı notları oluşturarak işlerinizi düzenli tutabilirsiniz.

Bu araç, takım sohbeti, dosya paylaşımı, sesli aramalar ve daha fazlasını içeren özellikleriyle takımınızdaki herkesin aynı sayfada olmasını sağlar.

📮ClickUp Insight: %42 takım üyelerinin, silo yapısına rağmen iletişim için hala büyük ölçüde e-postaya güveniyor. ClickUp tarafından yapılan araştırmaya göre, iletişim genellikle silolaşmış ve gerçek iş akışlarından ayrıdır. İletişim kopukluğunu önlemek için, proje yönetimi, işbirliği ve iletişimi bir araya getiren merkezi bir platformla mesajlaşmayı iş akışlarınıza entegre edin. İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'ı deneyin.

Slack'in en iyi özellikleri

Farklı takımlar için özel kanallarla konuşmalar düzenleyin ve projeleri yönetin

Önemli iş araçlarınızı tek bir yerde birleştirin ve sekme arasında geçiş yapma endişesi olmadan çalışın

Kuruluşunuz dışından kişileri Slack'te işbirliği yapmaya davet edin

Huddle bağlantıları oluşturun ve her yerden katılın

Ekran paylaşımı fonksiyonunu kullanarak içeriği ayrıntılı olarak tartışın

Slack sınırlamaları

Toplantılara sınırlı sayıda katılımcı katılabilir, bu da daha büyük takımlar için Slack'in rakiplerini aramanızı gerektirir

Ödeme planınıza bağlı olarak eski mesajları bulmak zor olabilir

Slack fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz : Kişisel hesaplar için

Pro: Kullanıcı başına aylık 8,75 $

Slack Business+: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise Grid: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Slack değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (33.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.000'den fazla yorum)

8. RingCentral Video (Satış toplantıları ve aramalar için en iyisi)

ringCentral aracılığıyla

RingCentral, şirket içi takımlar ile potansiyel müşteriler ve müşterilerle etkileşim kurmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir iş iletişimi platformudur.

Güçlü VoIP telefon sistemi, işletmelerin internet üzerinden kolayca arama yapmasını ve almasını sağlar ve genellikle geleneksel sabit telefonların yerini alır.

İletişim merkezi işlevselliği dahil olmak üzere gelişmiş özellikleri, müşteri hizmetleri veya satış operasyonlarında sürekli hareket halinde olanlar için mükemmel bir seçimdir.

RingCentral Video'nun en iyi özellikleri

Telefonları kullanarak ekran paylaşımı, beyaz tahta ve daha fazlası gibi tüm web uygulaması özellikleriyle toplantılar yapın

Veri analitiği ile çevrimiçi toplantılarınız ve görüşmeleriniz için anahtar performans göstergelerini izleyin

Sanal numaralarla potansiyel müşterileri soğuk arama yapın

Müşteriler, iş ortakları ve takımlarla kolayca bağlantı kurun

RingCentral Video sınırlamaları

Şu ana kadar kurumsal pazarda çok az benimsenmiştir ve üçüncü taraflarla işbirliği yapmak zordur

Doğrudan satın alma belirli ülkelerle sınırlıdır

Kişileri yönetmek için sınırlı özellikler

RingCentral Video fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 35 $

Ultra: Kullanıcı başına aylık 45 ABD doları

RingCentral Video puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (300+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

9. Lark (Web seminerleri ve özelleştirme seçenekleri için en iyisi)

lark aracılığıyla

Lark, piyasadaki diğer araçlara kıyasla video konferans için en iyi özelleştirme seçeneklerinden bazılarını sunar.

Merkezi iletişim, dijital iş akışları, proje yönetimi ve analitik için gelişmiş özellikleri, operasyonlarınızı önemli ölçüde ölçeklendirmenize yardımcı olabilir. Beni en çok ilgilendiren şey, sohbetler, belgeler, toplantılar ve daha fazlası için çevirilerle dünya çapında iletişimi kolaylaştırmasıdır.

Lark'ın en iyi özellikleri

Projeleri yönetin ve ilerlemeyi telefonunuzdan izleyin

Toplantılarınıza ve video konferanslarınıza daha fazla katılımcı kabul edin

Otomatik olarak diğer dillere çevirin

İyi bir bulut depolama ile toplantı verilerini kolayca saklayın

E-posta iletişimlerini ve aramaları tek bir platformda merkezileştirin

Lark sınırlamaları

Lark kullanmayan dış taraflarla iletişim kurmak zor

Basit bir video konferans düzenlemek için birçok özelleştirme seçeneği vardır, ancak bunlar gezinmek ve yönetmek zor olabilir

Lark fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 0 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Satış ekibiyle iletişime geçin

Lark puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (140+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Jitsi Meet (Ücretsiz video konferans için en iyisi)

jitsi aracılığıyla

Piyasadaki tamamen ücretsiz video konferans yazılımlarından biri Jitsi'dir. Çevrimiçi olarak insanlarla bağlantı kurmanızı sağlayan açık kaynaklı bir araçtır.

Jitsi'nin anahtar özelliklerinin çoğunu kullanmak için destekleyen uygulamalara sahip olmanız gerekir. Eğlenceli kısmı, video konferanslar sırasında mesaj ve emoji alışverişi yapmanızı sağlayan entegre sohbet özelliğidir.

Jitsi'nin en iyi özellikleri

Toplantı odanızı ve konuşmalarınızı şifrelerle güvence altına alın

Toplantılarda ekranınızı kolayca paylaşın

Kullanıcıları basit, özel bir URL aracılığıyla konferansa davet edin

Etherpad ile belgeleri birlikte düzenleyin

Jitsi sınırlamaları

Yöneticiler aramalar üzerinde sınırlı kontrole sahiptir

Toplantıları kaydetme seçeneği kolayca kullanılamadığından, ekran kaydedici araçlarına güvenmeniz gerekir

Büyük takım boyutları için ideal değildir, 50 katılımcı ile sınırlıdır

Jitsi fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Kişisel hesaplar için

JaaS Basic : 300 MAU için aylık 99 $

JaaS Standard: 1.500 MAU için aylık 499 $

JaaS Business: 3.000 MAU için aylık 999 $

JaaS Enterprise: Daha fazla kullanıcıya sahip işletmeler için özel plan

Jitsi puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (170+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (70+ yorum)

11. Skype (Sesli/görüntülü aramalar için en iyisi)

skype aracılığıyla

Skype, yaklaşık yirmi yıldır hizmet vermektedir. Sesli ve görüntülü aramalar için Zoom'a alternatif basit bir araç arıyorsanız, Skype tam size göre.

Yeni Skype kamerası, Snap'in artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle desteklenen düzinelerce ilgi çekici ve eğlenceli Lens özelliğine sahiptir. Ayrıca, ton seçim özelliği, mesajlarınızın amacını doğru, eğlenceli ve net bir şekilde belirlemenizi sağlar.

Skype'ın en iyi özellikleri

Uluslararası arama ile Skype'ta olmayan kişilerle arayın ve bağlantı kurun

Müşteriler ve takımlarla video görüşmeleri düzenleyin

Video görüşmeleriniz için altyazı ayarlayın

Toplantılar sırasında ve dışında dosya ve metin gönderin

Bireylere sesli mesajlar gönderin

Skype sınırlamaları

Sadece üç yıla kadar sohbet geçmişini saklayabilir

Güçlü bir internet bağlantısı gerektirir

Yıllar boyunca yeni özelliklerin eksikliği

Skype fiyatlandırması

ABD aboneliği: Aylık 2,54 $'dan başlar

Skype puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (23000+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (400+ yorum)

12. Zoho Meeting (Web seminerleri ve ekran paylaşımı için en iyisi)

zoho Meeting aracılığıyla

Zoho Meeting, proje yönetimi yazılım paketinin bir parçasıdır. Büyük takımlarınız varsa veya Zoho üzerinde çalışıyorsanız, bu araç iş araç kitinize harika bir ek olacaktır.

Dünyanın her yerinden bağlantı kurmanıza, işbirliği yapmanıza ve verimli bir şekilde çalışmanıza yardımcı olan güvenli bir çevrimiçi toplantı ve web semineri platformudur. Ekran paylaşımı, beyaz tahtalar ve dosya paylaşımı gibi özellikleri, işbirliği yapmayı ve fikir alışverişinde bulunmayı kolaylaştırır.

Zoho Meeting'in en iyi özellikleri

Özel markalama seçenekleriyle markanızı pazarlayın

Yerel telefon numaraları üzerinden toplantılara katılın

Ekran paylaşımı sırasında açıklamalarla toplantıları basitleştirin

Toplantıların ardından kaydedilen transkriptlerle kolayca toplantı notları alın

Zoho Meeting sınırlamaları

Toplantılar sırasında dosya paylaşım seçeneği mevcut değildir

Zoom'dan farklı olarak, toplantı bağlantısını süresiz olarak ayarlayamazsınız

Yönetici olarak, ekstra çaba sarf etmeniz ve toplantıyı başlatmak için uygulamayı açmanız veya toplantıya katılma bağlantısı ve toplantıyı başlatma bağlantıları farklı olduğu için aramayı başlatma bağlantısının bulunduğu e-postaya gitmeniz gerekir

Zoho Meeting fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Toplantı Standardı: Aylık 2 $'dan başlayan fiyatlarla

Meeting Professional: Aylık 3 $'dan başlayan fiyatlarla

Webinar Standard Webinar: Aylık 9 $'dan başlayan fiyatlarla

Webinar Professional Webinar: Aylık 19 $'dan başlayan fiyatlarla

Webinar Enterprise: Aylık 79 $'dan başlayan fiyatlarla

Zoho Meeting puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (800+ yorum)

13. Livestorm (Etkileşimli video konferans ve etkinlikler için en iyisi)

livestorm aracılığıyla

Livestorm, geleneksel video konferansı anket, soru-cevap ve beyaz tahta gibi etkileşimli özelliklerle birleştirir. Takımlarınıza, herhangi bir etkinliği dakikalar içinde gerçekleştirebilecekleri sezgisel işlevler sunar.

Ayrıca, son derece özelleştirilebilir olması, benzersiz bir marka kimliği oluşturmanıza olanak tanır. Video toplantılarından çok daha fazlasını organize etmeyi ve yapmayı seviyorsanız, Livestorm tam size göre.

Livestorm'un en iyi özellikleri

Toplantı odalarınızı tasarlayın

Tüm kişilere birkaç tıklamayla davet hatırlatıcıları gönderin ve maksimum katılım sağlayın

Transkripsiyon gibi toplantı görevlerini otomatikleştirerek manuel işlerinizi azaltın

Katılım oranlarını ve toplantı verilerini analiz edin

Livestorm sınırlamaları

E-posta davetiyeleri ve hatırlatıcılar bazen spam klasörüne düşebilir

Toplantı davet e-postalarında sınırlı kişiselleştirme seçenekleri

Livestorm fiyatlandırması

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 0 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 99 $

İş : Satış ekibiyle iletişime geçin

Enterprise: Satış ekibiyle iletişime geçin

Livestorm puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

14. Chanty (Dahili takım iletişimi için en iyisi)

chanty aracılığıyla

Ön saflarda ve arka planda işleri yöneten ayrı uzaktan takımlarınız varsa, Chanty sorunsuz koordinasyon için size yardımcı olabilir.

Bir düğmeye tıklayarak mesaj yazmaktan video görüşmesi yapmaya geçebilirsiniz. En iyi yanı ne mi? İnternete bağlı kalmak zorunda değilsiniz, böylece kesintiye uğramadan işinize devam edebilirsiniz.

Chanty'nin en iyi özellikleri

Akıllı işbirliği için herhangi bir mesajı göreve dönüştürün

Kanban görünümüyle görev ilerlemesini analiz edin

Diğer uygulamalarla sorunsuz entegrasyon

Aramalarda yüksek çözünürlüklü video kalitesiyle net bir şekilde iletişim kurun

Son teslim tarihi özelliği ile görevlerin son teslim tarihleri hakkında bildirim alın

Chanty sınırlamaları

Ekran paylaşımı sırasında ekran bazen donduğu için kullanıcı arayüzü daha iyi olabilir

Chanty fiyatlandırması

Chanty Starter: Kullanıcı başına aylık 0 $

Chanty Business: Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları

Chanty puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Daha fazla bilgi: En İyi 25 Toplantı Yönetimi ve Gündem Yazılımı Çözümü

Zoom ve Alternatiflerini ClickUp ile İş Akışlarınıza Entegre Edin

E-posta ve takvim aracılığıyla toplantı planlamak, proje yönetimi yazılımınızın bunları takip edemediğini fark edene kadar iyidir.

İşlemlerinizi ölçeklendirmek için tartışma notları ve toplantı planları ile iş akışlarını takip etmeniz gerekir.

ClickUp, bu konuda size avantaj sağlamanıza yardımcı olabilir.

Piyasadaki en iyi proje yönetimi yazılımlarından biri olan ClickUp, kolay işbirliği ve entegrasyonlarla iş akışınızı daha sorunsuz hale getirebilir ve zahmetsizce verimli toplantılar gerçekleştirmenizi sağlayabilir.

Bir düğmeye tıklayarak proje yönetimi uygulamanızdan doğrudan bir video toplantısına katıldığınızdan hayal edin. ClickUp sizin için bunu ve daha fazlasını yapar.

ClickUp'ın Zoom entegrasyonu, kullanıcıların doğrudan katılabileceği toplantıları görevlere eklemenize yardımcı olur. Zoom aboneliğiniz varsa, toplantının video kaydı otomatik olarak görev konusuna yorum olarak paylaşılır.

ClickUp'ın Zoom Entegrasyonu ile Toplantıları Daha Etkili Hale Getirin ClickUp'ın Zoom entegrasyonu ile görevlerinizden doğrudan toplantılar başlatın ve katılın

Slack, takım iletişimi için tercih ettiğiniz platformsa ve Slack sohbetlerinde görevleri ve güncellemeleri takip etmek sizi çıldırtıyorsa, ClickUp Slack entegrasyonu tam size göre.

Bu basit entegrasyonla, Slack sohbetlerinde görevler oluşturabilir, bunları takım üyelerine atayabilir, öncelikler belirleyebilir ve "Eylemler" ve "Bildirimler" özelliklerini kullanabilirsiniz. Görev tarihi ve durumu gibi ayrıntıları kolayca yönetip düzenleyebilir, yorumlar ekleyebilir ve atanan takım üyeleri bir aşamayı tamamladığında veya herhangi bir ayrıntıyı güncellediğinde bildirim alabilirsiniz.

Slack entegrasyonu ile ClickUp'ta görevler oluşturun ve yönetin

Benzer şekilde, Microsoft Çalışma Alanı'na aşina olan kişiler ClickUp Takımları entegrasyonundan yararlanabilir. Bu, proje yönetiminizi kolaylaştırmanıza ve ilgili tüm kişilerin eyleme geçirilebilir görevler hakkında aynı sayfada olmasını sağlar.

Herhangi bir Microsoft Teams kanalından hızlı bir şekilde yeni bir görev oluşturmak için oluşturucudan görev komutunu kullanabilirsiniz. Açılan ClickUp bağlantıları, yanlış anlaşılmaları önlemek için herkesin hangi görevin tartışıldığını bilmesini sağlar.

Yeni yorumlar, ek dosyalar, durum değişiklikleri ve atanan kişi güncellemeleri doğrudan Microsoft Teams kanalınıza gönderilir, böylece her zaman bilgilendirilirsiniz.

Bu entegrasyonlara ek olarak, ClickUp Toplantıları, ClickUp'ta tek bir çalışma alanı içinde toplantı gündemleri belirlemenize, katılımcıları bilgilendirmenize, roller atamanıza, notlar almanıza, eylem öğeleri belirlemenize ve daha fazlasını yapmanıza olanak tanır.

Kapsamlı düzenleyici seçeneği en önemli noktaları vurgulamaya yardımcı olurken, toplantı notlarınızda istediğiniz kadar yaratıcı ve düzenli olmanızı sağlar. Ayrıca, bir takım üyesine yorum atadığınızda, ClickUp Meetings bunu görev tamamlanması için işaretlenmesi gereken eylem süresine dönüştürür.

Toplantı gündeminiz için kendi kontrol listenizi oluşturabilir ve yinelenen görevleri kullanarak benzer toplantılar için kontrol listeleri oluşturabilirsiniz.

Daha fazla bilgi: 16 Toplantı Gündemi Örneği ve Ücretsiz Şablonlar

ClickUp Toplantı Şablonu, takım toplantılarınızın iş akışlarıyla senkronize olarak nasıl görüneceğini mükemmel bir şekilde gösterir. Toplantı gündemindeki öğeleri yönetmenize, düzenlemenize ve toplantı belgesinin tutanaklarında doğrudan takip etmenize olanak tanır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Toplantı Şablonu ile iş toplantılarınızı sorunsuz bir şekilde yönetin

Video konferanslar planlamak istiyorsanız, ClickUp Konferans Yönetimi Şablonu başlangıç noktanız olabilir.

Daha fazla bilgi: En İyi 10 Konferans Görüşmesi Yazılımı Çözümü

Hatta, ClickUp'ın yeni özelliği sayesinde, grup video görüşmelerinizin çoğu artık sadece metin olarak yapılabilir. Anlamadınız mı?

ClickUp Clips'in ekran kaydetme özellikleri, video toplantılarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Demo yapmak, süreçleri ekranda göstermek ve bunları takımlarınızla paylaşmak istiyorsanız, ekranı kaydedip klibi takımlarla paylaşmanız yeterlidir.

Bu, toplantı görüşmesine katılmadan hataları bildirmek ve ürün demoları, proje güncellemeleri veya tasarım geri bildirimlerini paylaşmak için kullanışlı bir özelliktir.

Bir adım daha ileri gitmek için ClickUp Brain'i kullanarak klipleri otomatik olarak transkripsiyonlayın. Bu AI aracı, klibin önemli kısımlarını kolayca taramanıza, zaman damgalarına tıklayarak videoda gezinmenize ve gerektiğinde kullanmak üzere snippet'leri kopyalamanıza yardımcı olur. Daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa veya klip kaydından bazı önemli ayrıntıları almak istiyorsanız, ClickUp Brain klip transkriptlerinizi arar ve size doğru cevabı verir.

En iyi yanı ne mi? Bir klibi ClickUp'a gömebilir, herkese açık bir bağlantı paylaşabilir veya video dosyasını indirerek istediğiniz şeyi yapabilirsiniz! Bunları her zaman ClickUp Çalışma Alanı'ndaki Klip merkezinde bulabilirsiniz.

Toplantılarınızı tamamlamak için ClickUp Chat, takım ve proje tartışmalarını merkezileştirmenize olanak tanır ve kapsamlı bir iletişim ve işbirliği çözümü sunar.

Belirli bir sohbet konusunu bir göreve bağlamak, yorumları öncelik sırasına koymak ve izlenebilir görevlere dönüştürmek veya sohbetleri belirli proje Alanlarına düzenlemek istiyorsanız, size yardımcı olabiliriz!

ClickUp Sohbet ile işinizin tam bir özetini alın

ClickUp Fiyatlandırma

Daha fazla bilgi: Daha İyi Toplantı Notları Almak için 10 Ücretsiz Toplantı Notu Şablonu

ClickUp ile Video Konferansınızı Yükseltin

Video konferans uygulamaları, modern uzaktan çalışan takımlar için en önemli gereksinimlerden biridir. Zoom kullanışlı bir araç olmaya devam etse de, hibrit veya uzaktan proje yönetimini gerçekleştirmek için basit bir video konferans platformundan daha fazlasına ihtiyacınız olacaktır.

Diğer video konferans uygulamaları daha iyi şifreleme veya etkileşimli özellikler gibi belirli bir alanda öne çıkarken, ClickUp tüm bu işlevleri ve daha fazlasını tek bir platformda birleştirir. Projelerinizi ve takım üyelerinizi yönetmekten, görevler oluşturmaya ve ilerlemeyi uzaktan takip etmeye kadar ihtiyacınız olan her şeyi düşündük!

Böylece bir dahaki sefere, sadece bir video toplantısı için bağlantı kurmakla kalmayacak, ClickUp'ın eklenti entegrasyonları ve özellikleriyle iş akışınızı güçlendirmeye hazır olacaksınız. Herkesi ve her şeyi tek bir yerde toplayın, daha kısa sürede daha fazlasını yapın! ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin.