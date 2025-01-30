2025'in en iyi 16 evden çalışma aracı

İnternetin ortaya çıkmasından bu yana, uzaktan çalışma sürekli olarak büyüyerek dünyanın en büyük işgücü kaynaklarından biri haline geldi.
Ancak, bu nüfusun mevcut sayılara ulaşacağını öngören çok az kişi olduğunu belirtmek gerekir. İstatistiklere göre, ABD'de her 4 çalışandan 1'i evden çalışmaktadır ve bu, ülke işgücünün %26'sından fazlasını oluşturmaktadır.
Önümüzdeki aylarda bu gruba katılmayı planlıyorsanız, elde edeceğiniz avantaj ve dezavantajları değerlendirmeniz gerekir. En önemlisi, hedeflerinize ulaşmak için en iyi evden çalışma araçlarını tanımalısınız.
Verimliliği artırmak için dikkate almanız gereken birçok uzaktan çalışma aracı vardır, ancak önce bu listeye giren araçların türlerine bir göz atalım.
Evden Çalışma Araçlarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Giderek büyüyen uzaktan çalışan takımların nüfusuna katıldığınızda, tüm uzaktan çalışma araçlarının en iyi hizmeti sunmadığını bilmeniz gerekir. Bu araçların bazıları yalnızca bireylerin basit görevleri yerine getirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Diğerleri kolayca bulunamaz ve bunları piyasadan temin etmek için yardıma ihtiyacınız olacak, bu da işlerinizi zorlaştıracaktır. İşte uzaktan çalışma araçlarında kontrol etmeniz gereken bazı temel hususlar.
- Kullanım kolaylığı
- Kolayca kullanılabilir ve erişilebilir
- Bakımı kolay ve ucuz
- İşinizle yeniden uyum sağlama
bilmeniz Gereken En İyi 16 Evden Çalışma Aracı
Evden çalışma verimlilik araçlarında nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrendiğinize göre, piyasada bulunan en iyi araçlardan bazılarını net bir şekilde anlamanız çok önemlidir. Fark edeceğiniz gibi, uzaktan çalışanlarınızı uyumlu hale getirmek için stratejinize dahil edebileceğiniz birçok araç vardır.
Ancak, bu araçlardan bazıları daha etkili olabilir ve operasyonlarınızda daha iyi sonuçlar verebilir. İşte görevlerinizde fark yaratabilecek 15 evden çalışma verimlilik aracı:
1. ClickUp
ClickUp, dünya çapında uzaktan çalışan takımlar için vazgeçilmez bir proje yönetimi yazılımı olarak ortaya çıkmıştır. Bu araç, uzaktan çalışanların işlerini daha kolay yönetebilmeleri için tüm işlerinizi tek bir platformda toplamak üzere tasarlanmıştır.
ClickUp'ın proje yönetimi özellikleri sayesinde, uzaktan çalışan takımlarınızı etkili bir şekilde yönetmek ve hızlı bir şekilde değişiklikler yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı, bu yüzden endişelenmenize gerek yok.
Hadi bir göz atalım!
Özellik
- ClickUp Belgeleri : Proje belgeleri oluşturun ve düzenleyin
- Ek açıklamalar : Dosyalara doğrudan yorum ekleyin, kullanıcıları atayın veya görevler oluşturun
- Atanan yorumlar : Görevlerde, dosyalarda veya belgelerde kendinize veya başkalarına yorumlar oluşturun ve atayın
- Görevleri filtreleyin ve arayın : Arama aracında görevleri, belgeleri, atanan kişileri veya alanları keşfedin, kolayca bulun veya filtreleyin
- ClickUp Beyaz Tahtalar : Takımınızla görsel olarak işbirliği yapın ve özel iş akışları oluşturun veya birlikte yeni fikirler üretin
- Zihin Haritaları: Sıfırdan veya mevcut görevlerden çarpıcı görsel özetler oluşturun
- ClickUp Hedefleri : Hedefleri tanımlayıp gözden geçirerek uzaktaki takımlarınızın uyumunu sağlayın
- Gösterge panelleri : Tüm işlerinizi bir bakışta görün ve görevlerin ilerlemesini takip edin
- Clip : Ekranınızı kolayca kaydedin ve video klipleri doğrudan görevlerde takım üyeleriyle paylaşın
Artıları
- Zoom, Slack ve Loom gibi diğer yaygın uzaktan çalışma araçlarıyla entegrasyon yeteneği
- Ücretsiz sürüm, çoğu işbirliği ve verimlilik aracından daha güçlüdür
- Önceden oluşturulmuş şablonlardan oluşan devasa bir kütüphaneye erişim
- Görev İlişkileri veya Bağımlılık İlişkileri'ni kullanarak Çalışma Alanları arasında benzer görevleri birbirine bağlayın
- Hedefleri kolayca ayarlama
- Çeşitli takımlar arasında görevleri taşımak ve yeniden atamak için basit sürükle ve bırak özellikleri
- Başkaları görevlerinizi görüntülediğinde, düzenlediğinde veya yorum yaptığında gerçek zamanlı güncellemeler ve görsel ipuçları alın
Eks
- Kullanıcılar, yüksek düzeyde özelleştirme nedeniyle genellikle biraz eğitime ihtiyaç duyar
- E-posta ile yanıt vermek zor olabilir
- Arama özellikleri daha yavaş olabilir (şimdilik 😉)
Fiyat
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Business Plus: kullanıcı başına aylık 19 ABD doları
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
2. Trello
Uzaktan çalışma genellikle farklı konumlarda bulunan takımlarla belirli hedef ve amaçlara ulaşmaya odaklanır. Ancak Trello ile, takımlarınızın üstlendiği tüm görevler dahil olmak üzere her şeyi hızlı bir şekilde aynı yere koyabilirsiniz.
Trello, tüm görevlerinizi, araçlarınızı ve takımlarınızı tek bir kullanıcı arayüzünde bir araya getirerek sorunsuz bir çalışma ortamı sağlar.
Özellik
- Gerçek zamanlı sohbet
- Etkinlik/Haber akışı
- Uzaktan toplantı yönetimi
- Beyin fırtınası özellikleri
Artıları
- Kullanımı kolay
- Sorunsuz entegrasyonlar
- Basitleştirilmiş otomasyon
- Etkili müşteri hizmetleri
Eks
- Yan kaydırma yok
- Kartları silmek zor
- Kullanmak için çevrimiçi olmanız gerekir
Fiyat
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 ABD doları
Derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4. 4/5 (12.990+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2.2280+ yorum)
Trello alternatiflerine göz atın!
3. Wrike
Wrike, dünyayı kasıp kavuran ünlü bir uzaktan iş yönetimi yazılımıdır. Wrike ile uzaktan çalışma araçlarınızı kolaylıkla yönetebilirsiniz. Bu benzersiz araç, hedeflerinizi aşarken operasyonlarınızda netlik sağlamanıza ve uzaktan çalışmanın önündeki engelleri ortadan kaldırmanıza olanak tanır.
Özellik
- Özel öğe türleri
- Proje kaynak planlaması
- Mobil ve masaüstü uygulamaları
- Çapraz Etiketleme özellikleri
Artıları
- Herkesi işin içinde tutar
- Doğal iş akışı
- Görevleri kolayca yönetme
- Sorunsuz entegrasyonlar
Eks
- Müşteri desteğine ulaşmak zor
- Bazıları, kafa karıştırıcı özelliklere sahip olabileceğini söylüyor
- Uzaktan çalışanlar için o kadar sezgisel değil
Fiyat
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Takım: Kullanıcı başına aylık 9,80 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 28,80 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4. 4/5 (3.230+ yorum)
- Capterra: 4. 3/5 (1.890+ yorum)
4. Movavi
Movavi Screen Recorder, kullanıcıların ekran etkinliklerini, program kullanımını ve video konferans görüşmelerini (Skype, Zoom, Hangouts) kaydetmelerini sağlayan bir masaüstü kayıt yazılımıdır. Araç, ekran kaydı ve ekran görüntüsü olmak üzere iki mod sunar.
Özellik
- Yalnızca web kamerası videosu, sistem sesi veya mikrofonunuzu kaydedin
- Google Drive, YouTube, Telegram, WhatsApp, e-posta veya paylaşım bağlantısına aktarın
- Dışa aktarma seçenekleri arasında MP4, AVI, MOV, MKV, WEBM, GIF, MP3, PNG, BMP ve JPG bulunmaktadır
Artıları
- İki kayıt modu: ekran kaydı ve ekran görüntüleri
- Kullanımı kolay ve sezgisel arayüz
- Esnek ses ayarları
- Hızlı dışa aktarma seçenekleri
Eks
- Deneme döneminde çıktı videoda filigran
- Sınırlı düzenleme seçenekleri
- Sadece 7 günlük deneme dönemi
Fiyat
- Ücretsiz Deneme
- Bir yıllık abonelik: 42,95 $
- Ömür boyu lisans: 57,95 $
Derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,5/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)
5. ProofHub
Uzaktan bir takım yönetmek, operasyonel maliyetleri azaltan ve beklenen sonuçları sağlayan kusursuz bir fikir gibi gelebilir. Ancak, bunun yalnızca bazen daha yönetilebilir bir girişim olduğunu vurgulamak önemlidir.
Bu nedenle, uzaktaki takımlarınızı planlamak, işbirliği yapmak ve organize etmek için ProofHub gibi bir proje yönetimi yazılımına ihtiyacınız var.
Özellikler
- Özelleştirilebilir şablonlar
- Müşteri Portalı
- Gantt/Zaman çizelgesi görünümü
- Fikir yönetimi
Artıları
- Görevleri aşamalı olarak taşıma yeteneği
- Kanban panolarının kullanılabilirliği
- Kolay ve hızlı
- Diğer araçlarla kolay entegrasyon
Eks
- Yanlış zamanlanmış iletişim
- Uzaktan çalışanlar için pahalı olabilir
- Takım içi işbirliği zorlukları
Fiyat
- Ücretsiz Deneme
- Temel: 45 $/ay
- Ultimate Control: 89 $/ay
Derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,5/5 (60+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (70+ yorum)
6. GitHub
Uzaktan çalışmanın ortaya çıkışı , beraberinde bazı zorlukları da getirdi. Güvenlik, kuruluşların önemli belgelerine sızmaya ve bunları çalmaya hazır siber güvenlik suçlularının ortaya çıkmasıyla birlikte en büyük zorluk olmaya devam ediyor. GitHub ile, yerleşik güvenlik özelliklerine sahip ünlü uzaktan çalışma araçlarıyla çalışabilirsiniz.
Özellikler
- Görev yönetimi
- Uyarı/Eskalasyon özellikleri
- Gösterge paneli
- Görev yönetimi
Artıları
- Süper kullanışlı
- Pratik uzaktan çalışma aracı
- Diğer kullanıcılarla kolay etkileşim
- Hızlı başlangıç
Eks
- Mobil uygulama yok
- Destek almak zor
- Koyu mod eksik
Fiyat
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Takım: Kullanıcı başına yıllık 44 $
- Enterprise: Kullanıcı başına yıllık 231 ABD doları
Derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4. 8/5 (5.540+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (70+ yorum)
7. Slack
Harika bir uzaktan çalışma takımı oluşturmak her zaman zordur. Bu nedenle, uzaktan çalışma modelini kullanan çoğu kuruluş pazarda etki yaratmakta zorlanır. Slack, tüm araçlarınızı ve uzaktan çalışan takımlarınızı tek bir yerde bir araya getirerek iletişim kurmayı, fikir alışverişinde bulunmayı ve hatta mevcut sorunları daha hızlı çözmeyi kolaylaştırır.
Özellik
- Mesajlaşma özellikleri
- Erişilebilirlik özellikleri
- Bağlantı özellikleri
- Toplantılar, klipler ve video görüşmeleri
Artıları
- Uzaktan çalışırken kullanımı kolay
- Görevlerin sorunsuz yönetimi
- Sorunsuz iletişim
- Ücretli sürümler dosya paylaşımı için mükemmeldir
Eks
- Her kanal için ayrı e-posta ve şifre
- Garip kullanıcı arayüzü
- Çok sayıda kanal
Fiyat
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Pro: 7,25 $/ay
- İş+: 7,50 $/ay
- Enterprise Grid: Satış ile iletişime geçin
Derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,5/5 (30.800+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (22.800+ yorum)
CLICKUP VE SLACK: MÜKEMMEL UYUMSlack'i ClickUp ile entegre ederek Slack içinde görevler oluşturabilir ve yönetebilir, aynı zamanda mesajlarınızı görevlere ve yorumlara dönüştürebileceğinizi biliyor muydunuz? Slack ve ClickUp kadar basit!
8. Zoom
Zoom, uzaktan çalışma konusunda oyunun kurallarını değiştiren bir araçtır. Video görüşmelerin iş dünyasını ele geçirmesiyle, COVID-19 pandemisinin zirve yaptığı dönemde kuruluşlar için vazgeçilmez bir uzaktan çalışma aracı olarak ortaya çıkmıştır.
Ayrıca Zoom, kuruluşların çalışma alanlarını yeniden tasarlayıp uzaktan çalışma işlemlerini sorunsuz hale getirmelerine yardımcı olur. Ve en önemlisi, takım toplantılarını düzenlemenin daha basit bir yolunu sunarak müşteri işlemlerini iyileştirebilir.
Özellik
- Takım toplantıları aracılığıyla kolay iletişim
- Ekran pencerelerini paylaşma
- Uzaktan çalışma için takım yönetimi
- İletişim yönetimi
Artıları
- Otomasyonu kolay
- Satış takımları için etkilidir
- Satışları kolayca izleme
- Mükemmel müşteri imzası
Eks
- İşlerin kaybolması kolay
- Satış izlemeyle ilgili zorluklar
- IOS entegrasyonunun olmaması
Fiyat
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına yıllık 149 $
- İş+: Kullanıcı başına yıllık 199 ABD doları
- Enterprise: Satış ile iletişime geçin
Derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,5/5 (52.300+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (30.400+ yorum)
Zoom alternatiflerini inceleyin!
9. Miro
Yaratıcılık, başarılı bir takımın vazgeçilmez bir unsurudur. Bir takım lideri olarak, kuruluşunuzun hedeflerine ulaşmak için gerekli yaratıcılığa sahip olmasını istersiniz, özellikle de uzaktan çalışırken.
Çoğu uzaktan çalışma aracı bu rolde etkisizdir, ancak Miro, takımınızın bağlantı kurmak, işbirliği yapmak ve birlikte yaratmak için kullandığı görsel platform olarak öne çıkmaktadır.
Özellikler
- Uzaktan çalışanlar için ideal güvenlik özellikleri
- Özelleştirme özellikleri
- Görsel araçlar
- Yazılım sunan şirketler
Artıları
- Birden fazla takım birlikte çalışabilir
- Harika bir işbirliği deneyimi
- Yaratıcılığı teşvik eder
- Büyüleyici fikirler sunar
Eks
- İçeriği kilitleme katmanları
- Yanlış alanlarda düzenleme yapılabilir
- Entegrasyon özellikleri yoktur
Fiyat
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları
- İş+: Kullanıcı başına aylık 88 ABD doları
- Kurumsal: Satış ile iletişime geçin
Derecelendirmeler ve Yorumlar
- G2: 4,5/5 (52.300+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (30.400+ yorum)
10. Toggl
Uzaktan çalışmada, zaman yönetimi kuruluşların başarılı olabilmesi için en önemli stratejidir. Uzaktan çalışan bir takımınız varsa, performansı sürdürmenin tek yolu olarak gelecek vaat eden zaman yönetimi yaklaşımlarına sahip olursunuz.
Toggl, performansı etkili bir şekilde artıran bir proje yönetimi yazılımı ve zaman izleme aracıdır. Bu araç, yalnızca faturalandırılabilir dakikalar için ödeme yapacağınız için kaynakları yönetmeyi kolaylaştırır.
Özellik
- Mobil ve masaüstü uygulamaları
- Çevrimdışı izleme
- Tek tıklamayla zamanlayıcılar
- Yapılacaklar listesi
Artıları
- Uzaktan çalışanlar için mükemmel zaman takibi
- Etkili proje yönetimi
- Kolay ayar
- Görev izleme avantajları
Eks
- Hatalı zamanı düzeltmek zor
- Zaman takibi özelliklerinde URL zorlukları
- Oturumları duraklatmak zor
Fiyat
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 9 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları
- Kurumsal: Satış ile iletişime geçin
Derecelendirmeler ve Yorumlar
- G2: 4,7/5 (1.940+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (30.400+ yorum)
11. Google Drive
En iyi işbirliği araçlarından biri olan Google Drive, bilgisayarınızdan, tabletinizden ve hatta mobil cihazlarınızdan dosya ve klasörleri depolamanıza, paylaşmanıza ve üzerinde çalışmanıza olanak tanır. Dosyalarınıza güvenli ve şifreli uzaktan erişim sağlayan yerleşik korumalara sahiptir.
Paylaşacağınız tüm dosyalar, kimlik avı, fidye yazılımı, spam ve kötü amaçlı yazılımlar için proaktif olarak taranacaktır. Cihazlarınıza yönelik artan siber tehdit riskleri konusunda endişelenmenize gerek yoktur.
Özellik
- Belge oluşturma
- Arşivleme ve saklama
- Çevrimdışı ve uzaktan erişim
- Sürüm kontrolü ve dosya paylaşımı
Artıları
- Bilgiye uzaktan erişim
- Güvenli oturum açma
- Ücretsiz depolama
- Takımlarla kolay paylaşım
Eks
- Sürekli iyileştirme eksikliği
- Güvenilmez destek
- Temel özelliklerin eksikliği
Fiyat
- 100 GB: 1,99 $/ay
- 1 TB: 9,99 $/ay
- 10 TB: 99,99 $/ay
- 20 TB: 199,99 $/ay
- 30 TB: 299,99 $/ay
- Google Drive for Teams: Kullanıcı başına aylık 10,00 $
Derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,7/5 (1.940+ yorum)
- Capterra: 4. 3/10+ yorum)
12. Okta
Yıllar boyunca, kimlik, çeşitli kuruluşların faaliyetlerinde başarılı olmalarının ana nedenlerinden biri olmuştur. Takımlar aynı çatı altında bulunur, bu da kuruluşu ileriye taşıyan bir kimlik oluşturmaları anlamına gelir.
Uzaktan çalışan takımlar söz konusu olduğunda durum farklıdır. Ancak Okta ile uzaktan çalışan takımlarınızla bir kimlik oluşturabilir, böylece çalışan verimliliğini artırabilir, harika kullanıcı deneyimleri yaratabilir ve müşteri kayıtlarını artırabilirsiniz.
Özellikler
- Politika yönetimi
- Kolay gezinme
- Üçüncü taraf entegrasyonlar
- Davranış analitiği
Artıları
- Öğrenmesi kolay
- Güvenli işlemler
- Tek bir şifre ile erişim
- Kullanıcı deneyimini geliştirir
Eks
- Push bildirimlerinde gecikmeler
- Giriş için telefon gereklidir
- Diğer cihazlardan erişim
Fiyat
- Tek oturum açma: Aylık 2 $/kullanıcı
- Tek oturum açma artı: Aylık 4 $/kullanıcı
- Enterprise: Aylık 8 $/kullanıcı
- Enterprise plus: Satış ekibiyle iletişime geçin
Derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4. 4/5 (630+ yorum)
- Capterra: 4. 7/690+ yorum)
13. Loom
Uzak takımlarınızla toplantılar yapmak en büyük zorluklardan biridir. Bilgileri hızlı bir şekilde aktarmak ve gerektiğinde ayarlamalar yapmak için yardıma ihtiyacınız olacaktır. İşte burada Loom devreye girer.
Bu yeni uzaktan çalışma aracı, hızlı videolar kaydetmenize ve uzaktaki takımlarınızı gerçek zamanlı olarak bilgilendirmenize olanak tanır. Bu araç, toplantılarınızı %29 oranında azaltmanıza yardımcı olacaktır.
Özellik
- Chrome uzantıları
- Video barındırma
- Sınırsız video kütüphanesi
- Masaüstü uygulaması
Artıları
- Kullanıcılar ekranlarını kaydedebilir
- Videoları kolayca paylaşın
- Transkripsiyonun faydaları
- Kolay yapılandırma ve kullanım
Eks
- Bazı tarayıcılar için uzantı gerekir
- Düzenli çökmeler
- Başlatma ve durdurma sorunları
Fiyat
- Başlangıç: Ücretsiz
- İş: Aylık 8 $/kullanıcı
- Kurumsal: Satış ile iletişime geçin
Derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,7/5 (940+ yorum)
- Capterra: 4. 6/310+ yorum)
Bu Loom alternatiflerine göz atın!
14. Microsoft Teams
Bir Microsoft kullanıcısı olarak Microsoft Teams'i bilmelisiniz. Bu, uzaktan çalışmalarda çığır açan yenilikçi bir yazılımdır. Bu araç, takımların içeriği kolay ve hızlı bir şekilde paylaşmasını, yeni beceriler öğrenmesini, görevleri planlamasını ve bunları paylaşılan bir arayüzde birlikte yürütmesini sağlar.
Özellik
- Takım toplantıları
- Olası Aramalar
- Gerçek zamanlı işbirliği
- Grup sohbeti
Artıları
- Video kaydetme
- Diğer takımlara kolayca katılın
- Sorunsuz dosya aktarımı
- Gelişmiş güvenlik
Eks
- Masaüstü sürümü hatalara meyillidir
- Zor öğrenme süreci
- Diğer takımları aramak zor
Fiyat
- Microsoft Teams Essentials: Aylık 4 $/kullanıcı
- Microsoft 365 Business Basic: Aylık 6 $/kullanıcı
- Microsoft 365 Business Standard: Aylık 12,50 $/kullanıcı
Derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4. 3/5 (13.210+ yorum)
- Capterra: 4. 5/8.880+ yorum)
15. nTask
Büyüyen her takım, ölçeklendirme konusunda bazı büyük zorluklarla karşılaşır. Bazı takımların karmaşık projeleri parçalara ayırmak için yardıma ihtiyacı olduğunu belirtmek önemlidir. Neyse ki, nTask'ın uzaktan proje yönetimine girişi bu süreci basitleştirmiştir.
NTask ile karmaşık projeleri daha kolay parçalara ayırarak takımların günlük görevleri hızlı ve kolay bir şekilde planlamasını, işbirliği yapmasını, analiz etmesini ve yönetmesini sağlar.
Özellik
- Toplantı yönetimi
- Sorun izleme
- Zaman takibi ve zaman çizelgesi
- Gantt grafikleri
Artıları
- Çoklu görev yapma yeteneği
- Sorunsuz zaman yönetimi yaklaşımları
- Yeni görevler oluşturmak kolay
- Düzenli bildirimler
Eks
- Destek ile iletişime geçmek zor
- Veri kaybı
- Takvimi ayarlarken karşılaşılan zorluklar
Fiyat
- Premium: Aylık 3 $, yıllık olarak faturalandırılır
- İş: Aylık 8 $, yıllık faturalandırılır
- Enterprise: Satışla iletişime geçin
Derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4. 4/5 (17 yorum)
- Capterra: 4. 1/97 yorum)
16. Hive
Uzak bir takıma görev atamak iş gerektirir. Kimin neyi ne hızda yaptığını anlamak için yardıma ihtiyacınız olacak. Ayrıca, kimin neyden sorumlu olduğunu ve sorumluluklarını yerine getirmek için aktif olarak çalışıp çalışmadıklarını belirlemek de zaman alacaktır.
Hive, takımınızın nasıl ilerlediğini ve çeşitli görevlerden kimin sorumlu olduğunu hızlı bir şekilde anlayabilmenizi sağlamaya kendini adamıştır.
Özellik
- Belge ve video düzeltme
- Proje şablonları
- Onay iş akışları
- Zaman çizelgeleri ve zaman takibi
Artıları
- Görevleri atamak daha kolay
- Görevleri tek bir çatı altında toplar
- Diğer araçlarla kolay entegrasyon
- Özelleştirilebilir zaman çizelgesi
Eks
- Bildirimleri takip etmek zor
- Sohbet sürekli kayboluyor
- Öğrenmesi zaman alır
Fiyat
- Solo: Sonsuza kadar ücretsiz
- Takım: Aylık 12 $/kullanıcı
- Kurumsal: Satış ile iletişime geçin
Derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4. 6/409 (17 yorum)
- Capterra: 4,5/169 yorum)
Uzaktan Çalışma Geleceği için Uzaktan Çalışma Araçları
Uzaktan çalışma artık kuruluşlar için bir lüks değil, başa çıkmaları gereken bir gerçektir. Yetenekli çalışanlar, uzaktan çalışmaya olanak tanıyan fırsatlara aktif olarak faiz göstermektedir.
İşletmelerin en iyi yetenekleri çekebilmesi için uzaktan çalışma fırsatlarını bünyelerine dahil etmeleri gerekir. Neyse ki, takımların merkezi bir platformdan çalışmasına yardımcı olan ClickUp gibi uzaktan çalışma araçları var.
ClickUp ile, kuruluşunuzun uzaktaki veya ofisteki çalışanlarını aynı alan içinde yönetmesi için kapsamlı bir çözüm elde edersiniz. ClickUp'ın özellikleri, özelleştirilebilir iş akışları, 15'ten fazla görünüm, işbirliği belgeleri özellikleri ve çok daha fazlası ile takımları birbirine bağlamaya ve verimliliği artırmaya yardımcı olur.
Hemen sürücü koltuğuna geçin ve ClickUp'ta kendi ücretsiz çalışma alanınızı oluşturun!