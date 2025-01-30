2025'in en iyi 16 evden çalışma aracı

İnternetin ortaya çıkmasından bu yana, uzaktan çalışma sürekli olarak büyüyerek dünyanın en büyük işgücü kaynaklarından biri haline geldi.

Ancak, bu nüfusun mevcut sayılara ulaşacağını öngören çok az kişi olduğunu belirtmek gerekir. İstatistiklere göre, ABD'de her 4 çalışandan 1'i evden çalışmaktadır ve bu, ülke işgücünün %26'sından fazlasını oluşturmaktadır.

Önümüzdeki aylarda bu gruba katılmayı planlıyorsanız, elde edeceğiniz avantaj ve dezavantajları değerlendirmeniz gerekir. En önemlisi, hedeflerinize ulaşmak için en iyi evden çalışma araçlarını tanımalısınız.

Verimliliği artırmak için dikkate almanız gereken birçok uzaktan çalışma aracı vardır, ancak önce bu listeye giren araçların türlerine bir göz atalım.

Giderek büyüyen uzaktan çalışan takımların nüfusuna katıldığınızda, tüm uzaktan çalışma araçlarının en iyi hizmeti sunmadığını bilmeniz gerekir. Bu araçların bazıları yalnızca bireylerin basit görevleri yerine getirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Diğerleri kolayca bulunamaz ve bunları piyasadan temin etmek için yardıma ihtiyacınız olacak, bu da işlerinizi zorlaştıracaktır. İşte uzaktan çalışma araçlarında kontrol etmeniz gereken bazı temel hususlar.

Kullanım kolaylığı

Kolayca kullanılabilir ve erişilebilir

Bakımı kolay ve ucuz

İşinizle yeniden uyum sağlama

Evden çalışma verimlilik araçlarında nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrendiğinize göre, piyasada bulunan en iyi araçlardan bazılarını net bir şekilde anlamanız çok önemlidir. Fark edeceğiniz gibi, uzaktan çalışanlarınızı uyumlu hale getirmek için stratejinize dahil edebileceğiniz birçok araç vardır.

Ancak, bu araçlardan bazıları daha etkili olabilir ve operasyonlarınızda daha iyi sonuçlar verebilir. İşte görevlerinizde fark yaratabilecek 15 evden çalışma verimlilik aracı:

ClickUp'ın 15'ten fazla görünümü, kuruluşlara her takım için kapsamlı bir çözüm sunar

ClickUp, dünya çapında uzaktan çalışan takımlar için vazgeçilmez bir proje yönetimi yazılımı olarak ortaya çıkmıştır. Bu araç, uzaktan çalışanların işlerini daha kolay yönetebilmeleri için tüm işlerinizi tek bir platformda toplamak üzere tasarlanmıştır.

ClickUp'ın proje yönetimi özellikleri sayesinde, uzaktan çalışan takımlarınızı etkili bir şekilde yönetmek ve hızlı bir şekilde değişiklikler yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı, bu yüzden endişelenmenize gerek yok.

Hadi bir göz atalım!

Özellik

ClickUp Belgeleri : Proje belgeleri oluşturun ve düzenleyin : Proje belgeleri oluşturun ve düzenleyin

Ek açıklamalar : Dosyalara doğrudan yorum ekleyin, kullanıcıları atayın veya görevler oluşturun : Dosyalara doğrudan yorum ekleyin, kullanıcıları atayın veya görevler oluşturun

: Görevlerde, dosyalarda veya belgelerde kendinize veya başkalarına yorumlar oluşturun ve atayın Atanan yorumlar: Görevlerde, dosyalarda veya belgelerde kendinize veya başkalarına yorumlar oluşturun ve atayın

: Arama aracında görevleri, belgeleri, atanan kişileri veya alanları keşfedin, kolayca bulun veya filtreleyin Görevleri filtreleyin ve arayın: Arama aracında görevleri, belgeleri, atanan kişileri veya alanları keşfedin, kolayca bulun veya filtreleyin

ClickUp Beyaz Tahtalar : Takımınızla görsel olarak işbirliği yapın ve özel iş akışları oluşturun veya birlikte yeni fikirler üretin

Zihin Haritaları: Sıfırdan veya mevcut görevlerden çarpıcı görsel özetler oluşturun Sıfırdan veya mevcut görevlerden çarpıcı görsel özetler oluşturun

ClickUp Hedefleri : Hedefleri tanımlayıp gözden geçirerek uzaktaki takımlarınızın uyumunu sağlayın : Hedefleri tanımlayıp gözden geçirerek uzaktaki takımlarınızın uyumunu sağlayın

Gösterge panelleri : Tüm işlerinizi bir bakışta görün ve görevlerin ilerlemesini takip edin : Tüm işlerinizi bir bakışta görün ve görevlerin ilerlemesini takip edin

Clip : Ekranınızı kolayca kaydedin ve video klipleri doğrudan görevlerde takım üyeleriyle paylaşın : Ekranınızı kolayca kaydedin ve video klipleri doğrudan görevlerde takım üyeleriyle paylaşın

Artıları

Zoom, Slack ve Loom gibi diğer yaygın uzaktan çalışma araçlarıyla entegrasyon yeteneği

Ücretsiz sürüm, çoğu işbirliği ve verimlilik aracından daha güçlüdür

Önceden oluşturulmuş şablonlardan oluşan devasa bir kütüphaneye erişim

Görev İlişkileri veya Bağımlılık İlişkileri'ni kullanarak Çalışma Alanları arasında benzer görevleri birbirine bağlayın

Hedefleri kolayca ayarlama

Çeşitli takımlar arasında görevleri taşımak ve yeniden atamak için basit sürükle ve bırak özellikleri

Başkaları görevlerinizi görüntülediğinde, düzenlediğinde veya yorum yaptığında gerçek zamanlı güncellemeler ve görsel ipuçları alın

Eks

Kullanıcılar, yüksek düzeyde özelleştirme nedeniyle genellikle biraz eğitime ihtiyaç duyar

E-posta ile yanıt vermek zor olabilir

Arama özellikleri daha yavaş olabilir (şimdilik 😉)

Fiyat

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Trello

Trello aracılığıyla

Uzaktan çalışma genellikle farklı konumlarda bulunan takımlarla belirli hedef ve amaçlara ulaşmaya odaklanır. Ancak Trello ile, takımlarınızın üstlendiği tüm görevler dahil olmak üzere her şeyi hızlı bir şekilde aynı yere koyabilirsiniz.

Trello, tüm görevlerinizi, araçlarınızı ve takımlarınızı tek bir kullanıcı arayüzünde bir araya getirerek sorunsuz bir çalışma ortamı sağlar.

Özellik

Gerçek zamanlı sohbet

Etkinlik/Haber akışı

Uzaktan toplantı yönetimi

Beyin fırtınası özellikleri

Artıları

Kullanımı kolay

Sorunsuz entegrasyonlar

Basitleştirilmiş otomasyon

Etkili müşteri hizmetleri

Eks

Yan kaydırma yok

Kartları silmek zor

Kullanmak için çevrimiçi olmanız gerekir

Fiyat

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 ABD doları

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4. 4/5 (12.990+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.2280+ yorum)

Trello alternatiflerine göz atın!

3. Wrike

Wrike aracılığıyla

Wrike, dünyayı kasıp kavuran ünlü bir uzaktan iş yönetimi yazılımıdır. Wrike ile uzaktan çalışma araçlarınızı kolaylıkla yönetebilirsiniz. Bu benzersiz araç, hedeflerinizi aşarken operasyonlarınızda netlik sağlamanıza ve uzaktan çalışmanın önündeki engelleri ortadan kaldırmanıza olanak tanır.

Özellik

Özel öğe türleri

Proje kaynak planlaması

Mobil ve masaüstü uygulamaları

Çapraz Etiketleme özellikleri

Artıları

Herkesi işin içinde tutar

Doğal iş akışı

Görevleri kolayca yönetme

Sorunsuz entegrasyonlar

Eks

Müşteri desteğine ulaşmak zor

Bazıları, kafa karıştırıcı özelliklere sahip olabileceğini söylüyor

Uzaktan çalışanlar için o kadar sezgisel değil

Fiyat

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 9,80 $

İş : Kullanıcı başına aylık 28,80 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4. 4/5 (3.230+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (1.890+ yorum)

4. Movavi

via Movavi

Movavi Screen Recorder, kullanıcıların ekran etkinliklerini, program kullanımını ve video konferans görüşmelerini (Skype, Zoom, Hangouts) kaydetmelerini sağlayan bir masaüstü kayıt yazılımıdır. Araç, ekran kaydı ve ekran görüntüsü olmak üzere iki mod sunar.

Özellik

Yalnızca web kamerası videosu, sistem sesi veya mikrofonunuzu kaydedin

Google Drive, YouTube, Telegram, WhatsApp, e-posta veya paylaşım bağlantısına aktarın

Dışa aktarma seçenekleri arasında MP4, AVI, MOV, MKV, WEBM, GIF, MP3, PNG, BMP ve JPG bulunmaktadır

Artıları

İki kayıt modu: ekran kaydı ve ekran görüntüleri

Kullanımı kolay ve sezgisel arayüz

Esnek ses ayarları

Hızlı dışa aktarma seçenekleri

Eks

Deneme döneminde çıktı videoda filigran

Sınırlı düzenleme seçenekleri

Sadece 7 günlük deneme dönemi

Fiyat

Ücretsiz Deneme

Bir yıllık abonelik: 42,95 $

Ömür boyu lisans: 57,95 $

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4,5/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)

5. ProofHub

ProofHub aracılığıyla

Uzaktan bir takım yönetmek, operasyonel maliyetleri azaltan ve beklenen sonuçları sağlayan kusursuz bir fikir gibi gelebilir. Ancak, bunun yalnızca bazen daha yönetilebilir bir girişim olduğunu vurgulamak önemlidir.

Bu nedenle, uzaktaki takımlarınızı planlamak, işbirliği yapmak ve organize etmek için ProofHub gibi bir proje yönetimi yazılımına ihtiyacınız var.

Özellikler

Özelleştirilebilir şablonlar

Müşteri Portalı

Gantt/Zaman çizelgesi görünümü

Fikir yönetimi

Artıları

Görevleri aşamalı olarak taşıma yeteneği

Kanban panolarının kullanılabilirliği

Kolay ve hızlı

Diğer araçlarla kolay entegrasyon

Eks

Yanlış zamanlanmış iletişim

Uzaktan çalışanlar için pahalı olabilir

Takım içi işbirliği zorlukları

Fiyat

Ücretsiz Deneme

Temel : 45 $/ay

Ultimate Control: 89 $/ay

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4,5/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (70+ yorum)

6. GitHub

GitHub aracılığıyla

Uzaktan çalışmanın ortaya çıkışı , beraberinde bazı zorlukları da getirdi. Güvenlik, kuruluşların önemli belgelerine sızmaya ve bunları çalmaya hazır siber güvenlik suçlularının ortaya çıkmasıyla birlikte en büyük zorluk olmaya devam ediyor. GitHub ile, yerleşik güvenlik özelliklerine sahip ünlü uzaktan çalışma araçlarıyla çalışabilirsiniz.

Özellikler

Görev yönetimi

Uyarı/Eskalasyon özellikleri

Gösterge paneli

Görev yönetimi

Artıları

Süper kullanışlı

Pratik uzaktan çalışma aracı

Diğer kullanıcılarla kolay etkileşim

Hızlı başlangıç

Eks

Mobil uygulama yok

Destek almak zor

Koyu mod eksik

Fiyat

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına yıllık 44 $

Enterprise: Kullanıcı başına yıllık 231 ABD doları

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4. 8/5 (5.540+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (70+ yorum)

7. Slack

slack aracılığıyla

Harika bir uzaktan çalışma takımı oluşturmak her zaman zordur. Bu nedenle, uzaktan çalışma modelini kullanan çoğu kuruluş pazarda etki yaratmakta zorlanır. Slack, tüm araçlarınızı ve uzaktan çalışan takımlarınızı tek bir yerde bir araya getirerek iletişim kurmayı, fikir alışverişinde bulunmayı ve hatta mevcut sorunları daha hızlı çözmeyi kolaylaştırır.

Özellik

Mesajlaşma özellikleri

Erişilebilirlik özellikleri

Bağlantı özellikleri

Toplantılar, klipler ve video görüşmeleri

Artıları

Uzaktan çalışırken kullanımı kolay

Görevlerin sorunsuz yönetimi

Sorunsuz iletişim

Ücretli sürümler dosya paylaşımı için mükemmeldir

Eks

Her kanal için ayrı e-posta ve şifre

Garip kullanıcı arayüzü

Çok sayıda kanal

Fiyat

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro : 7,25 $/ay

İş+ : 7,50 $/ay

Enterprise Grid: Satış ile iletişime geçin

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,5/5 (30.800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (22.800+ yorum)

CLICKUP VE SLACK: MÜKEMMEL UYUMSlack'i ClickUp ile entegre ederek Slack içinde görevler oluşturabilir ve yönetebilir, aynı zamanda mesajlarınızı görevlere ve yorumlara dönüştürebileceğinizi biliyor muydunuz? Slack ve ClickUp kadar basit!

8. Zoom

Zoom aracılığıyla

Zoom, uzaktan çalışma konusunda oyunun kurallarını değiştiren bir araçtır. Video görüşmelerin iş dünyasını ele geçirmesiyle, COVID-19 pandemisinin zirve yaptığı dönemde kuruluşlar için vazgeçilmez bir uzaktan çalışma aracı olarak ortaya çıkmıştır.

Ayrıca Zoom, kuruluşların çalışma alanlarını yeniden tasarlayıp uzaktan çalışma işlemlerini sorunsuz hale getirmelerine yardımcı olur. Ve en önemlisi, takım toplantılarını düzenlemenin daha basit bir yolunu sunarak müşteri işlemlerini iyileştirebilir.

Özellik

Takım toplantıları aracılığıyla kolay iletişim

Ekran pencerelerini paylaşma

Uzaktan çalışma için takım yönetimi

İletişim yönetimi

Artıları

Otomasyonu kolay

Satış takımları için etkilidir

Satışları kolayca izleme

Mükemmel müşteri imzası

Eks

İşlerin kaybolması kolay

Satış izlemeyle ilgili zorluklar

IOS entegrasyonunun olmaması

Fiyat

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına yıllık 149 $

İş+ : Kullanıcı başına yıllık 199 ABD doları

Enterprise: Satış ile iletişime geçin

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,5/5 (52.300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (30.400+ yorum)

Zoom alternatiflerini inceleyin!

9. Miro

Yaratıcılık, başarılı bir takımın vazgeçilmez bir unsurudur. Bir takım lideri olarak, kuruluşunuzun hedeflerine ulaşmak için gerekli yaratıcılığa sahip olmasını istersiniz, özellikle de uzaktan çalışırken.

Çoğu uzaktan çalışma aracı bu rolde etkisizdir, ancak Miro, takımınızın bağlantı kurmak, işbirliği yapmak ve birlikte yaratmak için kullandığı görsel platform olarak öne çıkmaktadır.

Özellikler

Uzaktan çalışanlar için ideal güvenlik özellikleri

Özelleştirme özellikleri

Görsel araçlar

Yazılım sunan şirketler

Artıları

Birden fazla takım birlikte çalışabilir

Harika bir işbirliği deneyimi

Yaratıcılığı teşvik eder

Büyüleyici fikirler sunar

Eks

İçeriği kilitleme katmanları

Yanlış alanlarda düzenleme yapılabilir

Entegrasyon özellikleri yoktur

Fiyat

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

İş+ : Kullanıcı başına aylık 88 ABD doları

Kurumsal: Satış ile iletişime geçin

Derecelendirmeler ve Yorumlar

G2 : 4,5/5 (52.300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (30.400+ yorum)

10. Toggl

Toggl'da bireysel katkıda bulunanların ayrıntılı performanslarını alın

Uzaktan çalışmada, zaman yönetimi kuruluşların başarılı olabilmesi için en önemli stratejidir. Uzaktan çalışan bir takımınız varsa, performansı sürdürmenin tek yolu olarak gelecek vaat eden zaman yönetimi yaklaşımlarına sahip olursunuz.

Toggl, performansı etkili bir şekilde artıran bir proje yönetimi yazılımı ve zaman izleme aracıdır. Bu araç, yalnızca faturalandırılabilir dakikalar için ödeme yapacağınız için kaynakları yönetmeyi kolaylaştırır.

Özellik

Mobil ve masaüstü uygulamaları

Çevrimdışı izleme

Tek tıklamayla zamanlayıcılar

Yapılacaklar listesi

Artıları

Uzaktan çalışanlar için mükemmel zaman takibi

Etkili proje yönetimi

Kolay ayar

Görev izleme avantajları

Eks

Hatalı zamanı düzeltmek zor

Zaman takibi özelliklerinde URL zorlukları

Oturumları duraklatmak zor

Fiyat

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 9 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Kurumsal: Satış ile iletişime geçin

Derecelendirmeler ve Yorumlar

G2 : 4,7/5 (1.940+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (30.400+ yorum)

11. Google Drive

Google aracılığıyla

En iyi işbirliği araçlarından biri olan Google Drive, bilgisayarınızdan, tabletinizden ve hatta mobil cihazlarınızdan dosya ve klasörleri depolamanıza, paylaşmanıza ve üzerinde çalışmanıza olanak tanır. Dosyalarınıza güvenli ve şifreli uzaktan erişim sağlayan yerleşik korumalara sahiptir.

Paylaşacağınız tüm dosyalar, kimlik avı, fidye yazılımı, spam ve kötü amaçlı yazılımlar için proaktif olarak taranacaktır. Cihazlarınıza yönelik artan siber tehdit riskleri konusunda endişelenmenize gerek yoktur.

Özellik

Belge oluşturma

Arşivleme ve saklama

Çevrimdışı ve uzaktan erişim

Sürüm kontrolü ve dosya paylaşımı

Artıları

Bilgiye uzaktan erişim

Güvenli oturum açma

Ücretsiz depolama

Takımlarla kolay paylaşım

Eks

Sürekli iyileştirme eksikliği

Güvenilmez destek

Temel özelliklerin eksikliği

Fiyat

100 GB : 1,99 $/ay

1 TB : 9,99 $/ay

10 TB : 99,99 $/ay

20 TB : 199,99 $/ay

30 TB : 299,99 $/ay

Google Drive for Teams: Kullanıcı başına aylık 10,00 $

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4,7/5 (1.940+ yorum)

Capterra: 4. 3/10+ yorum)

12. Okta

Yıllar boyunca, kimlik, çeşitli kuruluşların faaliyetlerinde başarılı olmalarının ana nedenlerinden biri olmuştur. Takımlar aynı çatı altında bulunur, bu da kuruluşu ileriye taşıyan bir kimlik oluşturmaları anlamına gelir.

Uzaktan çalışan takımlar söz konusu olduğunda durum farklıdır. Ancak Okta ile uzaktan çalışan takımlarınızla bir kimlik oluşturabilir, böylece çalışan verimliliğini artırabilir, harika kullanıcı deneyimleri yaratabilir ve müşteri kayıtlarını artırabilirsiniz.

Özellikler

Politika yönetimi

Kolay gezinme

Üçüncü taraf entegrasyonlar

Davranış analitiği

Artıları

Öğrenmesi kolay

Güvenli işlemler

Tek bir şifre ile erişim

Kullanıcı deneyimini geliştirir

Eks

Push bildirimlerinde gecikmeler

Giriş için telefon gereklidir

Diğer cihazlardan erişim

Fiyat

Tek oturum açma : Aylık 2 $/kullanıcı

Tek oturum açma artı : Aylık 4 $/kullanıcı

Enterprise : Aylık 8 $/kullanıcı

Enterprise plus: Satış ekibiyle iletişime geçin

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4. 4/5 (630+ yorum)

Capterra: 4. 7/690+ yorum)

13. Loom

Uzak takımlarınızla toplantılar yapmak en büyük zorluklardan biridir. Bilgileri hızlı bir şekilde aktarmak ve gerektiğinde ayarlamalar yapmak için yardıma ihtiyacınız olacaktır. İşte burada Loom devreye girer.

Bu yeni uzaktan çalışma aracı, hızlı videolar kaydetmenize ve uzaktaki takımlarınızı gerçek zamanlı olarak bilgilendirmenize olanak tanır. Bu araç, toplantılarınızı %29 oranında azaltmanıza yardımcı olacaktır.

Özellik

Chrome uzantıları

Video barındırma

Sınırsız video kütüphanesi

Masaüstü uygulaması

Artıları

Kullanıcılar ekranlarını kaydedebilir

Videoları kolayca paylaşın

Transkripsiyonun faydaları

Kolay yapılandırma ve kullanım

Eks

Bazı tarayıcılar için uzantı gerekir

Düzenli çökmeler

Başlatma ve durdurma sorunları

Fiyat

Başlangıç : Ücretsiz

İş : Aylık 8 $/kullanıcı

Kurumsal: Satış ile iletişime geçin

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4,7/5 (940+ yorum)

Capterra: 4. 6/310+ yorum)

Bu Loom alternatiflerine göz atın!

14. Microsoft Teams

Bir Microsoft kullanıcısı olarak Microsoft Teams'i bilmelisiniz. Bu, uzaktan çalışmalarda çığır açan yenilikçi bir yazılımdır. Bu araç, takımların içeriği kolay ve hızlı bir şekilde paylaşmasını, yeni beceriler öğrenmesini, görevleri planlamasını ve bunları paylaşılan bir arayüzde birlikte yürütmesini sağlar.

Özellik

Takım toplantıları

Olası Aramalar

Gerçek zamanlı işbirliği

Grup sohbeti

Artıları

Video kaydetme

Diğer takımlara kolayca katılın

Sorunsuz dosya aktarımı

Gelişmiş güvenlik

Eks

Masaüstü sürümü hatalara meyillidir

Zor öğrenme süreci

Diğer takımları aramak zor

Fiyat

Microsoft Teams Essentials : Aylık 4 $/kullanıcı

Microsoft 365 Business Basic : Aylık 6 $/kullanıcı

Microsoft 365 Business Standard: Aylık 12,50 $/kullanıcı

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4. 3/5 (13.210+ yorum)

Capterra: 4. 5/8.880+ yorum)

15. nTask

via nTask

Büyüyen her takım, ölçeklendirme konusunda bazı büyük zorluklarla karşılaşır. Bazı takımların karmaşık projeleri parçalara ayırmak için yardıma ihtiyacı olduğunu belirtmek önemlidir. Neyse ki, nTask'ın uzaktan proje yönetimine girişi bu süreci basitleştirmiştir.

NTask ile karmaşık projeleri daha kolay parçalara ayırarak takımların günlük görevleri hızlı ve kolay bir şekilde planlamasını, işbirliği yapmasını, analiz etmesini ve yönetmesini sağlar.

Özellik

Artıları

Çoklu görev yapma yeteneği

Sorunsuz zaman yönetimi yaklaşımları

Yeni görevler oluşturmak kolay

Düzenli bildirimler

Eks

Destek ile iletişime geçmek zor

Veri kaybı

Takvimi ayarlarken karşılaşılan zorluklar

Fiyat

Premium : Aylık 3 $, yıllık olarak faturalandırılır

İş : Aylık 8 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Satışla iletişime geçin

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4. 4/5 (17 yorum)

Capterra: 4. 1/97 yorum)

16. Hive

Via Hive

Uzak bir takıma görev atamak iş gerektirir. Kimin neyi ne hızda yaptığını anlamak için yardıma ihtiyacınız olacak. Ayrıca, kimin neyden sorumlu olduğunu ve sorumluluklarını yerine getirmek için aktif olarak çalışıp çalışmadıklarını belirlemek de zaman alacaktır.

Hive, takımınızın nasıl ilerlediğini ve çeşitli görevlerden kimin sorumlu olduğunu hızlı bir şekilde anlayabilmenizi sağlamaya kendini adamıştır.

Özellik

Belge ve video düzeltme

Proje şablonları

Onay iş akışları

Zaman çizelgeleri ve zaman takibi

Artıları

Görevleri atamak daha kolay

Görevleri tek bir çatı altında toplar

Diğer araçlarla kolay entegrasyon

Özelleştirilebilir zaman çizelgesi

Eks

Bildirimleri takip etmek zor

Sohbet sürekli kayboluyor

Öğrenmesi zaman alır

Fiyat

Solo : Sonsuza kadar ücretsiz

Takım : Aylık 12 $/kullanıcı

Kurumsal: Satış ile iletişime geçin

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4. 6/409 (17 yorum)

Capterra: 4,5/169 yorum)

Uzaktan çalışma artık kuruluşlar için bir lüks değil, başa çıkmaları gereken bir gerçektir. Yetenekli çalışanlar, uzaktan çalışmaya olanak tanıyan fırsatlara aktif olarak faiz göstermektedir.

İşletmelerin en iyi yetenekleri çekebilmesi için uzaktan çalışma fırsatlarını bünyelerine dahil etmeleri gerekir. Neyse ki, takımların merkezi bir platformdan çalışmasına yardımcı olan ClickUp gibi uzaktan çalışma araçları var.

ClickUp ile, kuruluşunuzun uzaktaki veya ofisteki çalışanlarını aynı alan içinde yönetmesi için kapsamlı bir çözüm elde edersiniz. ClickUp'ın özellikleri, özelleştirilebilir iş akışları, 15'ten fazla görünüm, işbirliği belgeleri özellikleri ve çok daha fazlası ile takımları birbirine bağlamaya ve verimliliği artırmaya yardımcı olur.

Hemen sürücü koltuğuna geçin ve ClickUp'ta kendi ücretsiz çalışma alanınızı oluşturun!