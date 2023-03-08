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Her eyalette en çok insanın evden çalıştığı ilçeler
Uzaktan Çalışma

Her eyalette en çok insanın evden çalıştığı ilçeler

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8 Mart 2023

2020'nin başlarında COVID-19 salgını başladığında, fitness dersleri, happy hour'lar, hatta doktor ziyaretleri gibi uzaktan yapılabilecek her görev ve en önemlisi iş günleri de uzaktan yapılabilir hale geldi.

Ancak, kısmen görev veya işe bağlı olarak, çoğu kişi işyerinde çalışmaya devam etti. Ekim 2020'de Pew Research Center tarafından yapılan bir ankete göre, işlerini uzaktan yapabilenlerin %71'i uzaktan çalışıyordu. Yine de, düşük gelirli çalışanlar, iş görevleri ne olursa olsun, bunu yapma olasılıkları daha düşüktü.

Coğrafya da önemliydi: OECD analizine göre, şehirlerde uzaktan çalışmaya uygun işler daha yaygındı, ancak birçok kırsal bölge artık her yerden çalışabilen işçileri çekmeye çalışıyordu.

Uzaktan çalışmaya geçiş, ofislerin yüz yüze çalışmaya yeniden açılmasıyla tamamen sona ermedi: Pew Research Center'ın başka bir anketine göre, 2022'de ankete katılanların %59'u hala uzaktan çalışıyordu.

ClickUp, 2021 Amerikan Toplum Anketi'nden alınan Nüfus Sayımı Bürosu verilerini kullanarak, her eyalette en azından bazı zamanlarda evden çalışanların yüzdesinin en yüksek olduğu ilçeleri belirledi.

Elbette, birçok çalışanın telework'ü tercih etmesinin nedeni 2023'te Mart 2020'den farklıdır. Aynı 2022 Pew Research Center anketinde, katılımcılar evden çalışmanın kişisel yaşamları ile işleri arasında denge kurmayı ve teslim tarihlerine uymayı kolaylaştırdığını söyledi. 2020'ye göre daha az uzaktan çalışan, COVID-19'a maruz kalmaktan endişe duyduğunu belirtti.

Ayrıca, McKinsey and Company tarafından 2022 yılında yapılan bir ankette, ankete katılan ve evden çalışma fırsatı olan profesyonellerin %87'sinin bu fırsatı değerlendirdiği ortaya çıktı. Esnek çalışma düzenlemesi, yeni bir iş aramanın en güçlü üçüncü motivasyon faktörü olarak bile gösterildi.

Peki, ülke genelinde uzaktan çalışmanın durumu nedir? 2021 Nüfus Sayımı Bürosu Amerikan Toplum Anketi'ne yanıt veren Amerikalıların yaklaşık %18'i, önceki hafta en azından bir kısmını evden çalıştığını söyledi. Bu, 27,6 milyon kişiye denk geliyor ve 2019'da evden çalıştığını söyleyen 9 milyon kişinin yaklaşık üç katı.

Elbette, uzaktan çalışanların sayısı eyaletten eyalete değişmektedir: 2021 yılında Columbia Bölgesi'ndeki profesyonellerin neredeyse yarısı uzaktan çalışırken, Washington, Maryland, Colorado ve Massachusetts'teki çalışanların neredeyse dörtte biri de evlerinden işlerine bağlanmıştır.

Bu analizde, eşitlikler bir ilçedeki çalışan sayısına göre kırıldı. Tek yıllık Amerikan Toplum Anketi tahminleri, ülke çapında 3.000'den fazla ilçeden sadece 65.000'den fazla nüfusa sahip yaklaşık 620 ilçe için mevcuttu, ancak son birkaç yılda evden çalışma trendlerindeki aşırı değişiklikler nedeniyle beş yıllık tahminler yerine kullanıldı. Eyaletler burada alfabetik sırayla listelenmiştir.

Eyaletinizde çoğu insanın evden çalıştığı yerleri keşfetmek için okumaya devam edin.

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Alabama: Madison County

Huntsville'deki şehir manzarası ve su yolu
via Canva
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %19,2'si
  • İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 193.623
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %9,6'sı
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 2,2 milyon

Alaska: Anchorage Belediyesi

Kışın Anchorage silüeti.
via Canva
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %12,6'sı
  • İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 145.508
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %10,3'ü
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 343.883

Bonus: Eyaletlere göre en fazla patent alanlar

Arizona: Maricopa İlçesi

Phoenix'in manzaralı görünümü
gregory E. Clifford // Shutterstock aracılığıyla
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %23,8'i
  • İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 2,2 milyon
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %20,7'si
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 3,3 milyon

Arkansas: Benton County

Bentonville şehir merkezindeki Walmart Müzesi
via shuttersv // Shutterstock
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %21,5'i
  • İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 145.609
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %9,7'si
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 1,3 milyon

Kaliforniya: San Francisco İlçesi

San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü
via Canva
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %45,6'sı
  • İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 438.943
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %21,4'ü
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 17,8 milyon

Colorado: Boulder County

Sonbaharda Boulder City'nin havadan görünümü
via Maciej Bledowski // Shutterstock
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %36,3'ü
  • İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 172.868
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %23,7'si
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 3,0 milyon

Connecticut: Fairfield County

Stamford'daki Marina
via Canva
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %23,5'i
  • İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 479.278
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %19,5'i
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 1,8 milyon

Delaware: New Castle County

Wilmington'un havadan görünümü
via Real Window Creative // Shutterstock
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %23,6'sı
  • İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 275.885
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %18,6'sı
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 455.993

Florida: Seminole İlçesi

Altamonte Springs'teki Cranes Roost Park çeşmesi ve kulesi
via Brittx // Shutterstock
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %25,6'sı
  • İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 240.502
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %16,6'sı
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 9,9 milyon

Georgia: Fulton County

Atlanta metrosu ve otoyollarının havadan görünümü
via Brett Barnhill // Shutterstock
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %36,3'ü
  • İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 558.580
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %18,2'si
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 5,0 milyon

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Hawaii: Hawaii İlçesi

Hawaii kasabasının havadan görünümü
via dirkr // Shutterstock
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %13,0'u
  • İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 82.140
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %10,7'si
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 668.446

Idaho: Ada İlçesi

Boise şehir merkezinin silüeti
charles Knowles // Shutterstock aracılığıyla
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %20,0'ı
  • İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 254.309
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %13,3'ü
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 889.536

Illinois: DuPage County

Aurora Skyline ve köprü
via Canva
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %26,7'si
  • İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 468.211
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %19,3'ü
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 6,0 milyon

Indiana: Hamilton County

Carmel'deki Coxhall Bahçeleri'nin havadan görünümü
via Canva
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %27,4'ü
  • İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 187.363
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %11,9'u
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 3,2 milyon

Iowa: Dallas County

Waukee şehir merkezinin havadan görünümü
jacob Boomsma // Shutterstock aracılığıyla
  • İl içinde evden çalışanlar: Çalışanların %27,4'ü
  • İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 59.377
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %13,4'ü
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 1,6 milyon

Kansas: Johnson County

Overland Park, Kansas'ta sokak manzarası ve saat kulesi
via Canva
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %27,1'i
  • İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 329.827
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %13,8'i
  • Eyalet çapındaki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 1,4 milyon

Kentucky: Oldham County

Kentucky'nin kırsal kesimindeki at çiftliği
via Stephen Bailey // Shutterstock
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %21,4'ü
  • İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 33.386
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %11,5'i
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 2,0 milyon

Louisiana: Orleans Parish

new Orleans şehir merkezindeki Canal Street tramvayından çekildi
via TFoxFoto // Shutterstock
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %17,8'i
  • İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 164.397
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %8,4'ü
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 1,9 milyon

Maine: Cumberland County

Portland Head Deniz Feneri ve sahil şeridi
joseph Sohm // Shutterstock aracılığıyla
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %26,3'ü
  • İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 161.823
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %17,7'si
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 660.465

Maryland: Montgomery County

Rockville şehir manzarası
via Canva
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %37,1'i
  • İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 540.481
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %24,0'u
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 3,1 milyon

Massachusetts: Middlesex County

Cambridge ve Anderson Memorial Köprüsü'nün havadan görünümü
joseph Sohm // Shutterstock aracılığıyla
  • İl içinde evden çalışanlar: Çalışanların %32,3'ü
  • İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 866.649
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %23,7'si
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 3,5 milyon

Michigan: Washtenaw County

Yaz aylarında Ann Arbor şehir merkezinin havadan görünümü
jacob Boomsma // Shutterstock aracılığıyla
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %29,5'i
  • İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 183.684
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %16,4'ü
  • Eyalet çapındaki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 4,5 milyon

Minnesota: Washington County

Stillwater'dan St. Croix Nehri'ne bakış
via Jeff Lueders // Shutterstock
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %32,3'ü
  • İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 140.694
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %20,9'u
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 2,9 milyon

Mississippi: DeSoto İlçesi

Olive Branch'ın banliyö mahallesinin havadan görünümü
via Monarch Productions // Shutterstockk
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %10,2'si
  • İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 91.372
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %6,3'ü
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 1,2 milyon

Missouri: St. Charles County

Missouri, St. Charles County
via Rob Neville Photos // Shutterstock
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %22,6'sı
  • İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 216.203
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %14,7'si
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 2,9 milyon

Montana: Gallatin County

Yaz aylarında Bozeman'ın havadan görünümü
via Madison Kent // Shutterstock
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %18,0'ı
  • İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 66.583
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %14,0'u
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 522.807

Nebraska: Douglas County

Yaz aylarında Omaha'nın havadan görünümü
via Canva
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %19,1'i
  • İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 303.363
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %12,8'i
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 1,0 milyon

Nevada: Washoe County

Sonbaharda Reno'nun havadan görünümü
jacob Boomsma // Shutterstock aracılığıyla
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %14,2'si
  • İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 245.560
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %13,0'u
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 1,4 milyon

New Hampshire: Hillsborough County

Manchester'da akşam görünümü nehir kenarı
via Canva
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %22,7'si
  • İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 233.146
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %19,3'ü
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 733.129

New Jersey: Somerset County

Somerset'teki parkın drone görünümü
via FotosForTheFuture // Shutterstock
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %31,4'ü
  • İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 178.934
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %22,1'i
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 4,4 milyon

New Mexico: Santa Fe İlçesi

Sonbaharda Santa Fe'nin görünümü
via Jimack // Shutterstock
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %24,3'ü
  • İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 69.704
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %15,2'si
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 877.399

New York: New York İlçesi

New York İlçesi, New York
via pisaphotography // Shutterstock
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %36,5'i
  • İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 793.149
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %19,6'sı
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 9,0 milyon

Kuzey Carolina: Orange County

Orange County, Kuzey Carolina
via Bryan Pollard // Shutterstock
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %35,2'si
  • İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 71.761
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %18,8'i
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 4,9 milyon

Kuzey Dakota: Cass County

Cass County, Kuzey Dakota
via Guy William // Shutterstock
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %13,7'si
  • İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 107.722
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %8,9'u
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 397.892

Ohio: Delaware County

Yaz aylarında Delaware'in havadan görünümü
via dvgpro // Shutterstock
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %32,1'i
  • İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 116.974
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %14,8'i
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 5,5 milyon

Oklahoma: Tulsa İlçesi

Tusla şehir manzarası
via Valiik30 // Shutterstock
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %14,0'u
  • İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 311.061
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %10,4'ü
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 1,8 milyon

Oregon: Multnomah İlçesi

Pittock Malikanesi'nden Portland şehir manzarası
via Josemaria Toscano // Shutterstock
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %32,1'i
  • İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 425.906
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %22,7'si
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 2,0 milyon

Pennsylvania: Chester County

Yaz aylarında West Chester'ın havadan görünümü
via LittleKitty // Shutterstock
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %29,1'i
  • İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 280.530
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %18,7'si
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 6,1 milyon

Rhode Island: Newport County

Newport şehri ve eski liman
via Ramunas Bruzas // Shutterstock
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %23,2'si
  • İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 42.058
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %17,5'i
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 533.088

Güney Carolina: York County

York County Adliye Sarayı, ilkbahar
via Nolichuckyjake // Shutterstock
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %18,5'i
  • İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 137.482
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %11,7'si
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 2,3 milyon

Güney Dakota: Minnehaha İlçesi

Turistler Sioux Falls'taki Falls Park'ı ziyaret ediyor
via Steven Frame // Shutterstock
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %14,7'si
  • İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 109.606
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %11,1'i
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 445.606

Tennessee: Williamson County

Williamson County, Tennessee
via Canva
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %31,3'ü
  • İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 131.742
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %14,0'u
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 3,2 milyon

Teksas: Travis County

Austin ve nehrin havadan görünümü
via Canva
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %36,2'si
  • İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 731.623
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %16,3'ü
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 13,6 milyon

Utah: Salt Lake County

Salt Lake City'nin havadan görünümü
via Canva
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %23,5'i
  • İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 613.545
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %20,0'ı
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 1,6 milyon

Vermont: Chittenden County

Chittenden County, Vermont
via Erika J Mitchell // Shutterstock
  • İlçe içinde evden çalışanlar: Çalışanların %26,4'ü
  • İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 91.678
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %19,6'sı
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 327.910

Virginia: Arlington County

Sonbaharda Arlington Memorial Köprüsü
Orhan Cam // Shutterstock
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %48,8'i
  • İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 142.653
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %22,3'ü
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 4,3 milyon

Washington DC

Pennsylvania Avenue ve ABD Kongre Binası
via Orhan Cam // Shutterstock
  • İlçe içinde evden çalışanlar: Çalışanların %48,3'ü
  • İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 354.033
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %48,3'ü
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 354.033

Washington: King County

Seattle şehir merkezi silüeti
via kan_khampanya // Shutterstock
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %38,3'ü
  • İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 1,2 milyon
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %24,2'si
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 3,7 milyon

Batı Virginia: Monongalia İlçesi

Morgantown'ın havadan görünümü
via Canva
  • İl içinde evden çalışanlar: Çalışanların %16,1'i
  • İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 50.715
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %10,2'si
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 707.299

Wisconsin: Dane County

Capitol kubbesi ile Madison silüeti
via Paul Brady Photography // Shutterstock
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %24,4'ü
  • İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 313.158
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %14,8'i
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 2,9 milyon

Wyoming: Natrona İlçesi

Dağ aralığı ile Casper şehir manzarası
via Canva
  • İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %7,3'ü
  • İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 38.741
  • Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %8,9'u
  • Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 283.628

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Misafir Yazar:

Annalise Mantz

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