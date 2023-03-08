Her eyalette en çok insanın evden çalıştığı ilçeler

2020'nin başlarında COVID-19 salgını başladığında, fitness dersleri, happy hour'lar, hatta doktor ziyaretleri gibi uzaktan yapılabilecek her görev ve en önemlisi iş günleri de uzaktan yapılabilir hale geldi.

Ancak, kısmen görev veya işe bağlı olarak, çoğu kişi işyerinde çalışmaya devam etti. Ekim 2020'de Pew Research Center tarafından yapılan bir ankete göre, işlerini uzaktan yapabilenlerin %71'i uzaktan çalışıyordu. Yine de, düşük gelirli çalışanlar, iş görevleri ne olursa olsun, bunu yapma olasılıkları daha düşüktü.

Coğrafya da önemliydi: OECD analizine göre, şehirlerde uzaktan çalışmaya uygun işler daha yaygındı, ancak birçok kırsal bölge artık her yerden çalışabilen işçileri çekmeye çalışıyordu.

Uzaktan çalışmaya geçiş, ofislerin yüz yüze çalışmaya yeniden açılmasıyla tamamen sona ermedi: Pew Research Center'ın başka bir anketine göre, 2022'de ankete katılanların %59'u hala uzaktan çalışıyordu.

ClickUp, 2021 Amerikan Toplum Anketi'nden alınan Nüfus Sayımı Bürosu verilerini kullanarak, her eyalette en azından bazı zamanlarda evden çalışanların yüzdesinin en yüksek olduğu ilçeleri belirledi.

Elbette, birçok çalışanın telework'ü tercih etmesinin nedeni 2023'te Mart 2020'den farklıdır. Aynı 2022 Pew Research Center anketinde, katılımcılar evden çalışmanın kişisel yaşamları ile işleri arasında denge kurmayı ve teslim tarihlerine uymayı kolaylaştırdığını söyledi. 2020'ye göre daha az uzaktan çalışan, COVID-19'a maruz kalmaktan endişe duyduğunu belirtti.

Ayrıca, McKinsey and Company tarafından 2022 yılında yapılan bir ankette, ankete katılan ve evden çalışma fırsatı olan profesyonellerin %87'sinin bu fırsatı değerlendirdiği ortaya çıktı. Esnek çalışma düzenlemesi, yeni bir iş aramanın en güçlü üçüncü motivasyon faktörü olarak bile gösterildi.

Peki, ülke genelinde uzaktan çalışmanın durumu nedir? 2021 Nüfus Sayımı Bürosu Amerikan Toplum Anketi'ne yanıt veren Amerikalıların yaklaşık %18'i, önceki hafta en azından bir kısmını evden çalıştığını söyledi. Bu, 27,6 milyon kişiye denk geliyor ve 2019'da evden çalıştığını söyleyen 9 milyon kişinin yaklaşık üç katı.

Elbette, uzaktan çalışanların sayısı eyaletten eyalete değişmektedir: 2021 yılında Columbia Bölgesi'ndeki profesyonellerin neredeyse yarısı uzaktan çalışırken, Washington, Maryland, Colorado ve Massachusetts'teki çalışanların neredeyse dörtte biri de evlerinden işlerine bağlanmıştır.

Bu analizde, eşitlikler bir ilçedeki çalışan sayısına göre kırıldı. Tek yıllık Amerikan Toplum Anketi tahminleri, ülke çapında 3.000'den fazla ilçeden sadece 65.000'den fazla nüfusa sahip yaklaşık 620 ilçe için mevcuttu, ancak son birkaç yılda evden çalışma trendlerindeki aşırı değişiklikler nedeniyle beş yıllık tahminler yerine kullanıldı. Eyaletler burada alfabetik sırayla listelenmiştir.

Eyaletinizde çoğu insanın evden çalıştığı yerleri keşfetmek için okumaya devam edin.

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Alabama: Madison County

via Canva

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %19,2'si

İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 193.623

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %9,6'sı

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 2,2 milyon

Alaska: Anchorage Belediyesi

via Canva

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %12,6'sı

İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 145.508

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %10,3'ü

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 343.883

Bonus: Eyaletlere göre en fazla patent alanlar

Arizona: Maricopa İlçesi

gregory E. Clifford // Shutterstock aracılığıyla

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %23,8'i

İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 2,2 milyon

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %20,7'si

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 3,3 milyon

Arkansas: Benton County

via shuttersv // Shutterstock

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %21,5'i

İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 145.609

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %9,7'si

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 1,3 milyon

Kaliforniya: San Francisco İlçesi

via Canva

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %45,6'sı

İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 438.943

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %21,4'ü

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 17,8 milyon

Colorado: Boulder County

via Maciej Bledowski // Shutterstock

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %36,3'ü

İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 172.868

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %23,7'si

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 3,0 milyon

Connecticut: Fairfield County

via Canva

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %23,5'i

İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 479.278

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %19,5'i

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 1,8 milyon

Delaware: New Castle County

via Real Window Creative // Shutterstock

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %23,6'sı

İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 275.885

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %18,6'sı

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 455.993

Florida: Seminole İlçesi

via Brittx // Shutterstock

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %25,6'sı

İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 240.502

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %16,6'sı

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 9,9 milyon

Georgia: Fulton County

via Brett Barnhill // Shutterstock

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %36,3'ü

İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 558.580

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %18,2'si

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 5,0 milyon

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Hawaii: Hawaii İlçesi

via dirkr // Shutterstock

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %13,0'u

İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 82.140

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %10,7'si

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 668.446

Idaho: Ada İlçesi

charles Knowles // Shutterstock aracılığıyla

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %20,0'ı

İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 254.309

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %13,3'ü

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 889.536

Illinois: DuPage County

via Canva

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %26,7'si

İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 468.211

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %19,3'ü

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 6,0 milyon

Indiana: Hamilton County

via Canva

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %27,4'ü

İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 187.363

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %11,9'u

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 3,2 milyon

Iowa: Dallas County

jacob Boomsma // Shutterstock aracılığıyla

İl içinde evden çalışanlar : Çalışanların %27,4'ü

İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 59.377

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %13,4'ü

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 1,6 milyon

Kansas: Johnson County

via Canva

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %27,1'i

İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 329.827

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %13,8'i

Eyalet çapındaki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 1,4 milyon

Kentucky: Oldham County

via Stephen Bailey // Shutterstock

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %21,4'ü

İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 33.386

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %11,5'i

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 2,0 milyon

Louisiana: Orleans Parish

via TFoxFoto // Shutterstock

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %17,8'i

İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 164.397

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %8,4'ü

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 1,9 milyon

Maine: Cumberland County

joseph Sohm // Shutterstock aracılığıyla

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %26,3'ü

İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 161.823

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %17,7'si

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 660.465

Maryland: Montgomery County

via Canva

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %37,1'i

İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 540.481

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %24,0'u

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 3,1 milyon

Massachusetts: Middlesex County

joseph Sohm // Shutterstock aracılığıyla

İl içinde evden çalışanlar : Çalışanların %32,3'ü

İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 866.649

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %23,7'si

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 3,5 milyon

Michigan: Washtenaw County

jacob Boomsma // Shutterstock aracılığıyla

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %29,5'i

İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 183.684

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %16,4'ü

Eyalet çapındaki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 4,5 milyon

Minnesota: Washington County

via Jeff Lueders // Shutterstock

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %32,3'ü

İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 140.694

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %20,9'u

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 2,9 milyon

Mississippi: DeSoto İlçesi

via Monarch Productions // Shutterstockk

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %10,2'si

İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 91.372

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %6,3'ü

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 1,2 milyon

Missouri: St. Charles County

via Rob Neville Photos // Shutterstock

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %22,6'sı

İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 216.203

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %14,7'si

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 2,9 milyon

Montana: Gallatin County

via Madison Kent // Shutterstock

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %18,0'ı

İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 66.583

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %14,0'u

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 522.807

Nebraska: Douglas County

via Canva

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %19,1'i

İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 303.363

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %12,8'i

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 1,0 milyon

Nevada: Washoe County

jacob Boomsma // Shutterstock aracılığıyla

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %14,2'si

İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 245.560

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %13,0'u

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 1,4 milyon

New Hampshire: Hillsborough County

via Canva

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %22,7'si

İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 233.146

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %19,3'ü

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 733.129

New Jersey: Somerset County

via FotosForTheFuture // Shutterstock

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %31,4'ü

İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 178.934

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %22,1'i

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 4,4 milyon

New Mexico: Santa Fe İlçesi

via Jimack // Shutterstock

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %24,3'ü

İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 69.704

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %15,2'si

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 877.399

New York: New York İlçesi

via pisaphotography // Shutterstock

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %36,5'i

İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 793.149

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %19,6'sı

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 9,0 milyon

Kuzey Carolina: Orange County

via Bryan Pollard // Shutterstock

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %35,2'si

İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 71.761

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %18,8'i

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 4,9 milyon

Kuzey Dakota: Cass County

via Guy William // Shutterstock

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %13,7'si

İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 107.722

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %8,9'u

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 397.892

Ohio: Delaware County

via dvgpro // Shutterstock

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %32,1'i

İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 116.974

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %14,8'i

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 5,5 milyon

Oklahoma: Tulsa İlçesi

via Valiik30 // Shutterstock

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %14,0'u

İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 311.061

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %10,4'ü

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 1,8 milyon

Oregon: Multnomah İlçesi

via Josemaria Toscano // Shutterstock

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %32,1'i

İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 425.906

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %22,7'si

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 2,0 milyon

Pennsylvania: Chester County

via LittleKitty // Shutterstock

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %29,1'i

İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 280.530

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %18,7'si

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 6,1 milyon

Rhode Island: Newport County

via Ramunas Bruzas // Shutterstock

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %23,2'si

İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 42.058

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %17,5'i

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 533.088

Güney Carolina: York County

via Nolichuckyjake // Shutterstock

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %18,5'i

İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 137.482

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %11,7'si

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 2,3 milyon

Güney Dakota: Minnehaha İlçesi

via Steven Frame // Shutterstock

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %14,7'si

İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 109.606

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %11,1'i

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 445.606

Tennessee: Williamson County

via Canva

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %31,3'ü

İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 131.742

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %14,0'u

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 3,2 milyon

Teksas: Travis County

via Canva

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %36,2'si

İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 731.623

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %16,3'ü

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 13,6 milyon

Utah: Salt Lake County

via Canva

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %23,5'i

İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 613.545

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %20,0'ı

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 1,6 milyon

Vermont: Chittenden County

via Erika J Mitchell // Shutterstock

İlçe içinde evden çalışanlar : Çalışanların %26,4'ü

İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 91.678

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %19,6'sı

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 327.910

Virginia: Arlington County

Orhan Cam // Shutterstock

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %48,8'i

İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 142.653

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %22,3'ü

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 4,3 milyon

Washington DC

via Orhan Cam // Shutterstock

İlçe içinde evden çalışanlar : Çalışanların %48,3'ü

İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 354.033

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %48,3'ü

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 354.033

Washington: King County

via kan_khampanya // Shutterstock

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %38,3'ü

İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 1,2 milyon

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %24,2'si

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 3,7 milyon

Batı Virginia: Monongalia İlçesi

via Canva

İl içinde evden çalışanlar: Çalışanların %16,1'i

İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 50.715

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %10,2'si

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 707.299

Wisconsin: Dane County

via Paul Brady Photography // Shutterstock

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %24,4'ü

İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 313.158

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %14,8'i

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 2,9 milyon

Wyoming: Natrona İlçesi

via Canva

İlçede evden çalışanlar : Çalışanların %7,3'ü

İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 38.741

Eyalet genelinde evden çalışanlar : Çalışanların %8,9'u

Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 283.628

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Misafir Yazar:

Annalise Mantz