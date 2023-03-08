Her eyalette en çok insanın evden çalıştığı ilçeler

2020'nin başlarında COVID-19 salgını başladığında, fitness dersleri, happy hour'lar, hatta doktor ziyaretleri gibi uzaktan yapılabilecek her görev ve en önemlisi iş günleri de uzaktan yapılabilir hale geldi.
Ancak, kısmen görev veya işe bağlı olarak, çoğu kişi işyerinde çalışmaya devam etti. Ekim 2020'de Pew Research Center tarafından yapılan bir ankete göre, işlerini uzaktan yapabilenlerin %71'i uzaktan çalışıyordu. Yine de, düşük gelirli çalışanlar, iş görevleri ne olursa olsun, bunu yapma olasılıkları daha düşüktü.
Coğrafya da önemliydi: OECD analizine göre, şehirlerde uzaktan çalışmaya uygun işler daha yaygındı, ancak birçok kırsal bölge artık her yerden çalışabilen işçileri çekmeye çalışıyordu.
Uzaktan çalışmaya geçiş, ofislerin yüz yüze çalışmaya yeniden açılmasıyla tamamen sona ermedi: Pew Research Center'ın başka bir anketine göre, 2022'de ankete katılanların %59'u hala uzaktan çalışıyordu.
ClickUp, 2021 Amerikan Toplum Anketi'nden alınan Nüfus Sayımı Bürosu verilerini kullanarak, her eyalette en azından bazı zamanlarda evden çalışanların yüzdesinin en yüksek olduğu ilçeleri belirledi.
Elbette, birçok çalışanın telework'ü tercih etmesinin nedeni 2023'te Mart 2020'den farklıdır. Aynı 2022 Pew Research Center anketinde, katılımcılar evden çalışmanın kişisel yaşamları ile işleri arasında denge kurmayı ve teslim tarihlerine uymayı kolaylaştırdığını söyledi. 2020'ye göre daha az uzaktan çalışan, COVID-19'a maruz kalmaktan endişe duyduğunu belirtti.
Ayrıca, McKinsey and Company tarafından 2022 yılında yapılan bir ankette, ankete katılan ve evden çalışma fırsatı olan profesyonellerin %87'sinin bu fırsatı değerlendirdiği ortaya çıktı. Esnek çalışma düzenlemesi, yeni bir iş aramanın en güçlü üçüncü motivasyon faktörü olarak bile gösterildi.
Peki, ülke genelinde uzaktan çalışmanın durumu nedir? 2021 Nüfus Sayımı Bürosu Amerikan Toplum Anketi'ne yanıt veren Amerikalıların yaklaşık %18'i, önceki hafta en azından bir kısmını evden çalıştığını söyledi. Bu, 27,6 milyon kişiye denk geliyor ve 2019'da evden çalıştığını söyleyen 9 milyon kişinin yaklaşık üç katı.
Elbette, uzaktan çalışanların sayısı eyaletten eyalete değişmektedir: 2021 yılında Columbia Bölgesi'ndeki profesyonellerin neredeyse yarısı uzaktan çalışırken, Washington, Maryland, Colorado ve Massachusetts'teki çalışanların neredeyse dörtte biri de evlerinden işlerine bağlanmıştır.
Bu analizde, eşitlikler bir ilçedeki çalışan sayısına göre kırıldı. Tek yıllık Amerikan Toplum Anketi tahminleri, ülke çapında 3.000'den fazla ilçeden sadece 65.000'den fazla nüfusa sahip yaklaşık 620 ilçe için mevcuttu, ancak son birkaç yılda evden çalışma trendlerindeki aşırı değişiklikler nedeniyle beş yıllık tahminler yerine kullanıldı. Eyaletler burada alfabetik sırayla listelenmiştir.
Eyaletinizde çoğu insanın evden çalıştığı yerleri keşfetmek için okumaya devam edin.
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Alabama: Madison County
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %19,2'si
- İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 193.623
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %9,6'sı
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 2,2 milyon
Alaska: Anchorage Belediyesi
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %12,6'sı
- İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 145.508
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %10,3'ü
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 343.883
Bonus: Eyaletlere göre en fazla patent alanlar
Arizona: Maricopa İlçesi
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %23,8'i
- İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 2,2 milyon
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %20,7'si
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 3,3 milyon
Arkansas: Benton County
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %21,5'i
- İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 145.609
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %9,7'si
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 1,3 milyon
Kaliforniya: San Francisco İlçesi
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %45,6'sı
- İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 438.943
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %21,4'ü
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 17,8 milyon
Colorado: Boulder County
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %36,3'ü
- İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 172.868
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %23,7'si
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 3,0 milyon
Connecticut: Fairfield County
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %23,5'i
- İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 479.278
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %19,5'i
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 1,8 milyon
Delaware: New Castle County
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %23,6'sı
- İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 275.885
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %18,6'sı
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 455.993
Florida: Seminole İlçesi
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %25,6'sı
- İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 240.502
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %16,6'sı
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 9,9 milyon
Georgia: Fulton County
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %36,3'ü
- İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 558.580
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %18,2'si
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 5,0 milyon
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Hawaii: Hawaii İlçesi
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %13,0'u
- İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 82.140
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %10,7'si
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 668.446
Idaho: Ada İlçesi
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %20,0'ı
- İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 254.309
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %13,3'ü
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 889.536
Illinois: DuPage County
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %26,7'si
- İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 468.211
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %19,3'ü
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 6,0 milyon
Indiana: Hamilton County
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %27,4'ü
- İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 187.363
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %11,9'u
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 3,2 milyon
Iowa: Dallas County
- İl içinde evden çalışanlar: Çalışanların %27,4'ü
- İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 59.377
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %13,4'ü
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 1,6 milyon
Kansas: Johnson County
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %27,1'i
- İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 329.827
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %13,8'i
- Eyalet çapındaki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 1,4 milyon
Kentucky: Oldham County
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %21,4'ü
- İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 33.386
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %11,5'i
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 2,0 milyon
Louisiana: Orleans Parish
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %17,8'i
- İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 164.397
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %8,4'ü
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 1,9 milyon
Maine: Cumberland County
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %26,3'ü
- İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 161.823
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %17,7'si
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 660.465
Maryland: Montgomery County
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %37,1'i
- İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 540.481
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %24,0'u
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 3,1 milyon
Massachusetts: Middlesex County
- İl içinde evden çalışanlar: Çalışanların %32,3'ü
- İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 866.649
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %23,7'si
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 3,5 milyon
Michigan: Washtenaw County
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %29,5'i
- İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 183.684
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %16,4'ü
- Eyalet çapındaki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 4,5 milyon
Minnesota: Washington County
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %32,3'ü
- İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 140.694
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %20,9'u
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 2,9 milyon
Mississippi: DeSoto İlçesi
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %10,2'si
- İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 91.372
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %6,3'ü
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 1,2 milyon
Missouri: St. Charles County
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %22,6'sı
- İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 216.203
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %14,7'si
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 2,9 milyon
Montana: Gallatin County
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %18,0'ı
- İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 66.583
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %14,0'u
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 522.807
Nebraska: Douglas County
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %19,1'i
- İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 303.363
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %12,8'i
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 1,0 milyon
Nevada: Washoe County
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %14,2'si
- İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 245.560
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %13,0'u
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 1,4 milyon
New Hampshire: Hillsborough County
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %22,7'si
- İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 233.146
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %19,3'ü
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 733.129
New Jersey: Somerset County
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %31,4'ü
- İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 178.934
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %22,1'i
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 4,4 milyon
New Mexico: Santa Fe İlçesi
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %24,3'ü
- İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 69.704
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %15,2'si
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 877.399
New York: New York İlçesi
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %36,5'i
- İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 793.149
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %19,6'sı
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 9,0 milyon
Kuzey Carolina: Orange County
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %35,2'si
- İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 71.761
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %18,8'i
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 4,9 milyon
Kuzey Dakota: Cass County
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %13,7'si
- İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 107.722
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %8,9'u
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 397.892
Ohio: Delaware County
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %32,1'i
- İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 116.974
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %14,8'i
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 5,5 milyon
Oklahoma: Tulsa İlçesi
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %14,0'u
- İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 311.061
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %10,4'ü
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 1,8 milyon
Oregon: Multnomah İlçesi
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %32,1'i
- İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 425.906
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %22,7'si
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 2,0 milyon
Pennsylvania: Chester County
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %29,1'i
- İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 280.530
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %18,7'si
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 6,1 milyon
Rhode Island: Newport County
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %23,2'si
- İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 42.058
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %17,5'i
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 533.088
Güney Carolina: York County
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %18,5'i
- İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 137.482
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %11,7'si
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 2,3 milyon
Güney Dakota: Minnehaha İlçesi
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %14,7'si
- İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 109.606
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %11,1'i
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 445.606
Tennessee: Williamson County
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %31,3'ü
- İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 131.742
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %14,0'u
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 3,2 milyon
Teksas: Travis County
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %36,2'si
- İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 731.623
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %16,3'ü
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 13,6 milyon
Utah: Salt Lake County
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %23,5'i
- İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 613.545
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %20,0'ı
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 1,6 milyon
Vermont: Chittenden County
- İlçe içinde evden çalışanlar: Çalışanların %26,4'ü
- İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 91.678
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %19,6'sı
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 327.910
Virginia: Arlington County
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %48,8'i
- İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 142.653
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %22,3'ü
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 4,3 milyon
Washington DC
- İlçe içinde evden çalışanlar: Çalışanların %48,3'ü
- İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 354.033
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %48,3'ü
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 354.033
Washington: King County
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %38,3'ü
- İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 1,2 milyon
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %24,2'si
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 3,7 milyon
Batı Virginia: Monongalia İlçesi
- İl içinde evden çalışanlar: Çalışanların %16,1'i
- İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 50.715
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %10,2'si
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 707.299
Wisconsin: Dane County
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %24,4'ü
- İlçedeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üstü): 313.158
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %14,8'i
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 2,9 milyon
Wyoming: Natrona İlçesi
- İlçede evden çalışanlar: Çalışanların %7,3'ü
- İlçe içindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 38.741
- Eyalet genelinde evden çalışanlar: Çalışanların %8,9'u
- Eyalet genelindeki toplam çalışan sayısı (16 yaş ve üzeri): 283.628
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Misafir Yazar: