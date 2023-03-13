verimlilik Seviyelerinin Eyaletlere Göre Nasıl Değiştiğini Gösteren 5 Grafik

COVID-19 salgını, eyaletler arasında artışın düzensiz olmasına rağmen, ülke genelinde verimlilikte bir artışa neden oldu.

ClickUp, Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun verilerini kullanarak iş konumlarına göre eyaletler bazında verimlilik düzeylerini karşılaştırdı. Analiz, verimlilik, ücret ve çalışılan saatler arasındaki ilişkileri yakından inceliyor.

Adam Smith, 1700'lerin sonlarında " insan sermayesi " kavramını ilk kez tanımladığından beri, ekonomistler ve kurumlar insanları iş faaliyetlerinde önemli unsurlar olarak görmektedir.

İnsanların kaç saat çalıştığı ölçülebilir veya tahmin edilebilir ve kişi başına her çalışma saatinde üretilen mal ve hizmetlerin toplam sayısı, " verimlilik" veya insanların ekonomik kazanç elde etmek için yeni şeyler üretme etkinliği olarak kabul edilir.

1950'lerden bu yana yapılan araştırmalar, insan sermayesinin, para kadar, tüm ulusal ekonomilerin büyümesini sağlayabileceğini göstermiştir.

Pandemi Sonrası İş-Yaşam Dengesi İkilemi

İşçiler elbette bir araç montaj hattındaki bir varlık veya ticari bir uçaktaki bir görevli olmaktan çok daha fazlasıdır; onlar aynı zamanda aileleri, tutkuları ve işlerinin dışında bir hayatları olan bireylerdir.

COVID-19 salgını, Amerikalıların bu iki dünyayı dengeleme mücadelesini ortaya çıkardı. Evde veya riskli çalışma ortamlarında çalışan insanlar, işçilere olan talebin yüksek olduğu bir ekonomide yeni bir avantaj keşfettiler. Birçok işçi daha fazla iş esnekliği ve ücret talep etmeye başladı veya iş değiştirdi.

Ekonomistler tarafından bugün ölçüldüğü üzere, verimlilik sürekli artan bir insan gücü. Bunun nedeni, insanların yeni teknolojileri ve yenilikleri benimsemeleri ve bu sayede mal ve hizmetleri daha verimli bir şekilde üretmeleri. ABD, son birkaç on yıldır teknolojik ilerlemeleri tutarlı bir şekilde gerçekleştirmiştir. Özel sektörün bunları uygun bir şekilde kullanıp kullanmadığı ise tartışma konusudur.

Bu nedenle, verimlilikteki yıllık değişimi incelemek, teknolojik ilerlemenin zaman içinde insanları daha verimli hale getirdiğine dair uzun süredir kabul edilen eğilimi kabul etmekten daha değerlidir.

5 Grafikte İşgücü Verimliliğindeki Değişim

Peki, 2021'de çalışanlar 2020'ye kıyasla saat başına ne kadar daha fazla değer yarattı? Ülke genelinde, özel sektör çalışanlarının işgücü verimliliği 2021'de %1,9 arttı, yani son birkaç on yılla hemen hemen aynı seviyede kaldı. BLS'ye göre, 2020'den 2021'e kadar yapılan iş saatleri %5,4 arttı. Bu, on yıllardır görülen en önemli yıllık artış olsa da, 2021 rakamları hala 2019'da yapılan toplam iş saatlerini geçmedi.

Bu durum kısmen, 2020'nin iş dünyası için tarihsel olarak yıkıcı bir yıl olmasından kaynaklanıyor. Yayılan salgın ve ölümleri önleyecek aşıların olmaması, yüz yüze iş faaliyetlerinin özellikle yaşlı çalışanlar için tehlikeli ve hatta ölümcül olabileceği anlamına geliyordu.

Çoğu eyalette işgücü verimliliği arttı, ancak birkaç eyalette düşüş görüldü

Brookings Enstitüsü'ne göre, hızlı büyüyen işlerin bulunduğu bölgeler, verimlilik artışının daha hızlı olduğunun kanıtı olabilir. Bu bilgi, ülkenin teknoloji sektörünün büyük bir kısmının bulunduğu Kaliforniya ve Washington'da COVID-19 pandemisinin ilk iki yılında verimlilikte önemli artışlar görülmesinin nedenini açıklamaya yardımcı olabilir.

Geleneksel olarak teknoloji merkezi olarak görülmeyen eyaletler de, şehirlerde yaşayan beyaz yakalı Amerikalıların kalabalık ve pahalı kıyı bölgelerinden daha uygun fiyatlı eyaletlere taşınmasıyla yaşanan iç göçteki dramatik dalgalanmalardan yararlandı. Tennessee, son yıllarda teknoloji sektöründe bir patlama yaşadı ve bu eğilim, pandemi baskısıyla daha da güçlendi.

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GSYİH katkıları saat başına 58 ila 118 dolar arasında değişmiştir

Kaliforniya, New York, Massachusetts ve Washington'ın hızla büyüyen ekonomilerinde, çalışanlar çalışılan saat başına en fazla değeri yarattı. Bu eyaletler, yazılım alanındaki en son teknolojik gelişmelerden yararlanmaya olanak tanıyan yaygın internet erişiminin yanı sıra hızla artan nüfusa sahiptir.

BLS analizine göre, Orta Batı, verimlilik artışları açısından 2007 yılından bu yana ülkenin diğer tüm bölgelerinin gerisinde kalmıştır.

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Ücretlerin Arttığı Yerlerde Verimlilik En Fazla Arttı

Ücret artışları ile verimlilik artışları arasında güçlü bir korelasyon vardır. Araştırmacılar, asgari ücret artışlarına yanıt olarak da dahil olmak üzere ücretleri artıran şirketlerin, çalışanlar ile işveren arasında daha güçlü bir bağlılık duygusu yarattığını bulmuştur.

Kaliforniya, New Hampshire ve Washington D.C.'de 2021 yılında ücretler 2020 seviyelerine göre %5'in üzerinde artış gösterdi. Bu yerler aynı zamanda ülke genelinde en yüksek yaşam maliyetlerine sahip yerlerdir. Yaşlı nüfusun yoğun olduğu Florida da diğer eyaletlere göre önemli ücret artışları yaşadı, ancak bu artışlar verimlilik artışına yansımadı.

Bu eğilim, çalışma saatlerinin artması için geçerli olmadı

Daha uzun saatler çalışmak, bir şirket, bir çalışan veya ekonomi için mutlaka daha fazla değer üretmek anlamına gelmez. Sayılar bunu doğruluyor: Nevada, Wyoming ve Florida gibi eyaletlerdeki çalışanlar daha uzun saatler çalıştı ve sonuç olarak verimlilikte bir düşüş gördü.

BLS verilerine göre, Washington ve Washington D.C.'de çalışanlar verimlilikte önemli adımlar attı ve verimlilikte yıllık %4 veya daha fazla artış gördü.

Bazı beyaz yakalı çalışanlar, pandemi sırasında uzaktan çalışmaya geçişin, resmi sekiz saatlik çalışma gününün bitiminden çok sonra bile kişisel akıllı telefonlarına iş ile ilgili mesajlar alabildikleri için daha fazla çalışma saati anlamına geldiğini fark etti. Ancak, Ocak 2022'de yapılan bir Pew Research anketine göre, çoğunluk bunun iş-yaşam dengesi kurmalarına yardımcı olduğunu söyledi.

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En İyi ve En Kötü Performans Gösterenleri Özetleme

Sonuç olarak, Amerikalılar canlı etkinlikler ve Nevada'daki kumarhaneler gibi hizmet sektöründeki işlerden uzak durmaya devam ederken, mallara olan talep hızla artmış ve işçi verimliliği yıl boyunca yükselmiştir.

Bazı eyalet ekonomileri, bu talep değişiminden yararlanmak için daha iyi bir pozisyonda bulunuyordu. Ancak Wyoming ve Alaska gibi eyaletlerde verimlilik düşüş yaşadı. Ayrıca, bu eyaletlerde ücretler artmasına rağmen, New Hampshire ve Washington gibi yüksek vasıflı işgücüne sahip eyaletlerin büyüme oranlarının gerisinde kaldı.

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Misafir Yazar:

Dom DiFurio