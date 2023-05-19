Geçen Yıl Her Eyalette En Çok Patent Kazananlar

Geçen yıl, yapay zeka ve uzay uyduları gibi dünyayı değiştirecek teknolojileri pazara sunmak için yabancı ülkelerle gerginliğin arttığı bir dönemde, teknoloji ve mühendislik firmaları ABD'de en yaratıcı patent sahipleri oldu.

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne göre, 2022 yılında ABD genelinde yaklaşık 160.000 patent verilmiştir. USPTO tarafından bir patent verildiğinde, bu patenti alan kişi veya şirket, söz konusu ürün veya hizmet için geçici bir tekel hakkına sahip olur. Şirketler, çalınan fikirlerden kar elde etmeye çalışan rakiplerine karşı tasarımlar ve cihazlar dahil olmak üzere fikri mülkiyetlerini korumak için onlarca yıldır patent yasasını kullanmaktadır.

ClickUp, Patent ve Ticari Marka Ofisi'nin verilerini kullanarak, patent ofisi için 1 Ekim 2021'den 30 Eylül 2022'ye kadar olan 2022 mali yılında verilen patent sayısına göre her eyalette en fazla patent kazanan kişiyi belirledi.

Veriler, hem normal kullanım hem de tasarım patentleri için atanan kişileri inceledi ve bir yıl içinde en az 10 patent alan atanan kişilerle sınırlandırıldı. Alaska, Hawaii, Maine, Mississippi veya Batı Virginia'da bu kriterleri karşılayan atanan kişi bulunmadı.

ABD şirketlerinin araştırma ve geliştirmeye yönelik gizli harcamaları, 2000'lerin sonundaki ekonomik krizden bu yana hızla artmıştır. Ulusal Bilim ve Mühendislik İstatistikleri Merkezi'nin son verilerine göre, 2020 yılında bu harcamaların toplamının 531 milyar dolara ulaştığı tahmin edilmektedir.

2022 yılında, Maryland'deki prestijli Johns Hopkins Üniversitesi de dahil olmak üzere dokuz kolej ve üniversite, patent başvurusu konusunda kendi eyaletlerinde zirveye çıktı. Geçen yıl en çok patent alanların büyük çoğunluğu gizli kuruluşlardı.

Geçen yıl eyaletinizde en son teknolojiye sahip hakları kimlerin elde ettiğini öğrenmek için okumaya devam edin.

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1. Alabama

Üniversite // Shutterstock

En çok patent kazanan: Alabama Üniversitesi Mütevelli Heyeti

Sorunlu patentler, 2022 : 29 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %53,7'si)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 3

USPTO verilerine göre, Alabama Üniversitesi eyaletteki patentlerin çoğunu almaktadır. 2022 yılında üniversitenin patentleri arasında geleneksel çim biçme makinesini otomatik bir makineye dönüştürme yöntemi için teknoloji de yer almaktadır.

2. Arizona

Ken Wolter // Shutterstock

En çok patent kazanan: Arizona Eyalet Üniversitesi adına Arizona Pano Regents

2022 yılında sorunlu patent sayısı: 179 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %26,7'si)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 15

Arizona Regents Kurulu, 2022 yılında bir dizi biyolojik ve teknolojik buluş için patent aldı. Bunlardan biri, erkek ve kadınlarda cinsel uyarılmayı teşvik eden aktif bileşenler içeren " deri benzeri prezervatif " olarak tanımlanıyor.

3. Arkansas

EQRoy // Shutterstock

En fazla patent sahibi : Walmart Apollo LLC

Sorunlu patentler, 2022 : 169 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %93,9'u)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 2

Bentonville merkezli Walmart, Walmart Apollo adında fikri mülkiyet odaklı bir LLC işletiyor ve Walmart'ın mülkiyetini korumak için geçmişte Kanye West dahil olmak üzere rakiplerini dava etti. 2022'de, otomatik depo yönetimi ve makine öğrenimi alanlarında patentler aldı.

4. Kaliforniya

Tada Images // Shutterstock

En çok patent kazanan : Qualcomm Technologies Inc.

Sorunlu patentler, 2022 : 2267 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %10,1'i)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 299

Qualcomm, 2022 yılında videolarda gerçekleşen etkinlikleri tanıyabilen ve makine öğrenme algoritmalarını daha iyi eğitmek için el görüntülerine açıklama ekleyebilen teknolojisiyle patent aldı. Erken yapay zeka modelleri, elleri görselleştirmede yetersiz oldukları biliniyor.

5. Colorado

Dünya Çapında Fotoğraflar // Shutterstock

En çok patent kazanan : Dish Network Corp.

Sorunlu patentler, 2022 : 106 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %15,3'ü)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 28

Dish Network Corp., video düzenleme sürecinin bazı kısımlarını otomatikleştiren teknolojiler ve medya cihazlarını sesle kontrol etme yöntemleri için 2022 yılında patent aldı.

6. Connecticut

Arnold O. A. Pinto // Shutterstock

En fazla patent sahibi : Raytheon Technologies Corp.

Sorunlu patentler, 2022 : 379 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %35,2'si)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 23

Savunma müteahhidi Raytheon, motorlar ve araç içi veri sistemleri dahil olmak üzere uçak parçaları üretimi için patentler almıştır. Müteahhit, ticari ve askeri kullanım için uçak ve havacılık ekipmanları tasarlar ve üretir.

7. Delaware

Scharfsinn // Shutterstock

En çok patent kazanan : Blue Leaf

Sorunlu patentler, 2022 : 258 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %29,9'u)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 18

Tarım ekipmanı üreticisi CNH Industrial America, 2022 yılında USPTO tarafından bir dizi patent aldı ve bu patentleri Blue Leaf I. P. adlı bir firmaya devretti. Bu patentler, burgu, balya makinesi ve diğer tarım makineleri için teknolojileri içeriyor.

8. Florida

David Becker // Getty Images

En çok patent kazanan : Magic Leap Inc.

Sorunlu patentler, 2022 : 275 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %21,5'i)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 31

2010 yılında kurulan Magic Leap, dijital içeriği gerçek dünyaya yerleştiren artırılmış gerçeklik teknolojisi geliştiren bir şirkettir. 2022 yılında, 3D içeriği gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilen karma gerçeklik sistemleri için patent aldı.

9. Georgia

JHVEPhoto // Shutterstock

En fazla patent sahibi: AT&T

2022 yılında sorunlu patent sayısı: 527 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %37,3'ü)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 29

Telekom devi AT&T, ülkedeki en üretken patent sahiplerinden biridir. 2022 yılında, uç bilgi işlem ve kullanıcı tarafından verilen görevleri delege edebilen otomatik asistanlar için patentler almıştır.

10. Idaho

Charles Knowles // Shutterstock

En çok patent kazanan : Micron Technology Inc.

Sorunlu patentler, 2022 : 1097 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %97,6'sı)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 3

Micron, 2022 yılında günde üçten fazla patent aldı. Bunlar, yarı iletken çipler ve diğer bilgisayar işleme cihazlarıyla bağlantılı teknolojiler için patentleri de içeriyor.

11. Illinois

JHVEPhoto // Shutterstock

En fazla patent sahibi : The Boeing Co.

Sorunlu patentler, 2022 : 544 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %19,4'ü)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 48

Havacılık ve uzay üreticisi Boeing, 2022 yılında radar görüntüleme sistemi yetenekleri ve gürültü azaltıcı iniş takımı teknolojisi gibi uçak parçalarına yönelik iyileştirmeler için patentler aldı.

12. Indiana

Jonathan Weiss // Shutterstock

En çok patent kazanan : Purdue Araştırma Vakfı

Sorunlu patentler, 2022 : 151 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %14,6'sı)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 21

Purdue Araştırma Vakfı, glokom tedavisi ve sanal gerçeklik alanlarında teknoloji patentleri aldı. Vakıf, Purdue Üniversitesi'nin araştırma kolu olarak faaliyet gösteriyor.

13. Iowa

Ken Wolter // Shutterstock

En fazla patent sahibi : Pioneer Hi-Bred International Inc.

Sorunlu patentler, 2022 : 174 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %34,2'si)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 7

Pioneer, DuPont'a bağlı, ABD merkezli, tarımda kullanılan genetiği değiştirilmiş organizmaların üreticisidir. Geçen yıl, firma yeni böcek ilaçları, çürümeye dayanıklı mahsulleri tanımlama ve üretme yöntemleri ve yeni mısır türleri için patentler aldı.

14. Kansas

Jon Kraft // Shutterstock

En çok patent kazanan : T-Mobile Innovations LLC

Sorunlu patentler, 2022 : 79 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %36,7'si)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 8

Kansas'ta T-Mobile, 5G hücresel ağı ve cihaz güvenliğine uygulayabileceği yeni teknolojiler için patentler aldı.

15. Kentucky

Robert ve Monika // Shutterstock

En çok patent kazanan : Lexmark International Inc.

Sorunlu patentler, 2022 : 23 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %29,1'i)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 5

Yazıcı ekipmanlarının önemli bir üreticisi olan Lexmark, bu eyaletteki patent sahibi şirketler listesinin başında yer alıyor. Şirket, görüntüleme teknolojisi ve toner kartuşları için patentler aldı.

16. Louisiana

Üniversite // Shutterstock

En çok patent kazanan : Louisiana Eyalet Üniversitesi ve Tarım ve Mekanik Koleji Denetim Kurulu

Sorunlu patentler, 2022 : 16 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %100,0'ı)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 1

Louisiana Eyalet Üniversitesi, 2022 yılında bitki yaşamı için su geçirmez, kendi kendine çalışan aydınlatma sistemleri ve hastaların ağrılarını tedavi etme yöntemleri için patent aldı.

17. Maryland

Kristi Blokhin // Shutterstock

En çok patent kazanan : Johns Hopkins Üniversitesi

Sorunlu patentler, 2022 : 111 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %22,2'si)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 14

Dünyaca ünlü Johns Hopkins Üniversitesi, 2022 yılını beyin yaralanmalarının tedavisine yardımcı olacak teknolojiler ve MRI makineleriyle uyumlu bir kalp defibrilatörü için patentler alarak geçirdi.

18. Massachusetts

Michael Vi // Shutterstock

En fazla patent kazanan : EMC IP Holding Company LLC

Sorunlu patentler, 2022 : 734 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %19,2'si)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 75

Ticari elektronik firması EMC IP, 2022 yılında fidye yazılımı saldırısı sonrasında veri kurtarmayı otomatikleştiren süreçler ve tek bir ortak faaliyeti tamamlamak için birden fazla cihazın hesaplama gücünü birleştiren teknoloji için patent aldı. Firma, çok uluslu teknoloji şirketi Dell'in fikri mülkiyet koludur.

19. Michigan

Katherine Welles // Shutterstock

En fazla patent sahibi: Ford Motor Co.

P atent sorunu, 2022 : 815 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %26,8'i)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 39

Ford ve diğer Amerikan otomobil üreticileri, son yıllarda elektrikli araçlarla ilgili kendi özel teknolojilerini geliştirmek için çalışıyor. Henry Ford'un adaşı, 2022 yılında yakıt hücresi montajı ve elektrikli mobilitenin diğer yönleriyle ilgili patentler aldı.

20. Minnesota

Katherine Welles // Shutterstock

En fazla patent sahibi : 3M Innovative Properties Co.

Sorunlu patentler, 2022 : 410 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %23,1'i)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 32

Minnesota merkezli 3M, Amerikan evlerinde her gün kullanılan birçok plastik ürünün üreticisidir. 2022 yılına kadar, ağrılı eklemleri sıkıştırmak için pedler ve hatta silah seslerini tanıyarak kullanıcıların kulaklarını zararlı ses seviyelerinden elektronik olarak koruyan bir cihaz için patent aldı.

21. Missouri

Amy Kerkemeyer // Shutterstock

En çok patent kazanan : Monsanto Technology LLC

Sorunlu patentler, 2022 : 298 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %49,7'si)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 10

Genetiği değiştirilmiş ürün üreticisi ve pestisit üreticisi Monsanto, yeni soya fasulyesi çeşitleri ve bitkilerdeki böcek istilasını kontrol etme yöntemleri için patentler aldı.

22. Montana

Sundry Photography // Shutterstock

En çok patent kazanan : Snowflake Inc.

Sorunlu patentler, 2022 : 104 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %100,0'ı)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 1

Bulut sağlayıcı Snowflake, 2022 yılında gerçek zamanlı veri akışı ve buluttaki veritabanlarında paylaşılan makine öğreniminin güvenliğini sağlama yöntemleri için patent aldı.

23. Nebraska

Üniversite // Shutterstock

En çok patent kazanan : Nebraska Üniversitesi Yönetim Kurulu

2022 yılında sorunlu patent sayısı: 25 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %32,5'i)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 5

Nebraska Üniversitesi'nde araştırmacılar, diyabet riskinin değerlendirilmesi, gen terapileri ve kurcalamaya dayanıklı ilaç kapları ile ilgili teknolojik gelişmeler için patentler aldı.

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24. Nevada

Virrage Images // Shutterstock

En çok patent kazanan : IGT

Sorunlu patentler, 2022 : 69 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %38,8'i)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 5

IGT, kumar endüstrisinde faaliyet gösteren kumarhanelere ve kuruluşlara teknoloji sağlayan bir sağlayıcıdır. Geçmişte, şirket nakitsiz bahis ve slot makineleri ile ilgili teknolojilerin patentini almıştır.

25. New Hampshire

Vodopyanov Vyacheslav // Shutterstock

En fazla patent sahibi : DEKA Products LP

Sorunlu patentler, 2022 : 79 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %25,0'u)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 10

DEKA, engelli ve diğer sağlık koşulları olan kişiler için robotik ve cihaz üretimi ile Segway ve Coca-Cola Freestyle içecek makineleri gibi ürünler üzerinde çalışmaktadır. Şirket, RFID sistemleri aracılığıyla nesne izleme ve bir makineden ürün dağıtma teknolojisi ile 2022 patentini almıştır.

26. New Jersey

JHVEPhoto // Shutterstock

En fazla patent sahibi : Honeywell International Inc.

Sorunlu patentler, 2022 : 324 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %20,7'si)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 31

Honeywell, havacılık, malzeme ve verimlilik çözümleri alanlarında faaliyet gösteren bir mühendislik firmasıdır. Firma, 2022 yılında cihazların kurulumunda artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanan bir teknolojiyi patentlemiştir.

27. New Mexico

Randy Montoya // Getty Images

En çok patent kazanan : National Technology & Engineering Solutions of Sandia LLC

Sorunlu patentler, 2022 : 76 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %59,8'i)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 3

National Technology & Engineering Solutions of Sandia, ülkenin federal nükleer bilim programının bir parçası olarak faaliyet gösteren Sandia National Laboratories'in bir koludur. 2022 yılında, patojenlerin gerçek zamanlı izlenmesi ve kontrollü patlayıcılarla ilgili teknolojiler için patentler almıştır.

28. New York

Molly Woodward // Shutterstock

En çok patent kazanan : International Business Machines Corp.

Sorunlu patentler, 2022 : 2512 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %47,0'si)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 66

IBM olarak daha iyi bilinen New York merkezli şirkete her yıl muazzam miktarda patent verilmektedir. IMB, 2022 yılında veri merkezi depolama yöntemleri ve blok zinciri teknolojisine uygulanan gelişmeler gibi alanlarda patentler almıştır.

29. Kuzey Carolina

Tero Vesalainen // Shutterstock

En fazla patent kazanan : Bank of America Corp.

Sorunlu patentler, 2022 : 294 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %18,1'i)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 33

Bank of America, 2022 yılında, belge tanıma ve analiz gibi bankacılık alanındaki makine öğrenimi uygulamaları için patent aldı.

30. Kuzey Dakota

Scharfsinn // Shutterstock

En fazla patent sahibi : Clark Equipment Co.

Sorunlu patentler, 2022 : 16 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %100,0'ı)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 1

Clark Equipment, tarım ve inşaat ekipmanları sektörlerinde faaliyet gösteren köklü bir üretim firmasıdır. Ticari traktörlerde kullanılan yakıt valfleri ve direksiyon mekanizmaları için patentli teknolojilere sahiptir.

31. Ohio

Jonathan Weiss // Shutterstock

En çok patent kazanan : The Procter & Gamble Co.

Sorunlu patentler, 2022 : 296 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %22,2'si)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 40

Hijyen ürünleri üreticisi Procter & Gamble, tuvalet kağıdı ürünleri ve sıvı temizlik deterjanları ile ilgili yeni teknolojilerin patentini aldı.

32. Oklahoma

Chad Robertson Media // Shutterstock

En çok patent kazanan : Oklahoma Eyalet Üniversitesi Yönetim Kurulu

Sorunlu patentler, 2022 : 19 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %63,3'ü)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 2

Oklahoma eyaletinde çok fazla patent başvurusu yapılmamasına rağmen, Stillwater'da bulunan eyalet üniversitesi 2022 yılında en fazla patent kazanan kurum oldu. Bu patentler arasında ameliyatlar ve aşılar için vücut dokularını görselleştirme teknolojisi de yer alıyor.

33. Oregon

Tada Images // Shutterstock

En fazla patent sahibi : Nike Inc.

Sorunlu patentler, 2022 : 894 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %83,8'i)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 10

Spor giyim markası Nike, tasarımlarının kopyalanmasını önlemek için her bir ayakkabı tasarımını USPTO'ya patentletiyor. Tasarımcının 2021 yılında vefat etmesine rağmen, firma 2022 yılında bile Virgil Abloh'a atfedilen ayakkabı patentleri almaya devam ediyor.

34. Pennsylvania

Joshua Rainey Photography // Shutterstock

En çok patent kazanan : Comcast Cable Communications

Sorunlu patentler, 2022 : 297 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %24,0'u)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 34

Comcast, geçen yıl kablosuz iletişim ve video sıkıştırma yöntemleriyle veri işleme teknolojisi için patent aldı. Comcast, bir kablo televizyon sağlayıcısı ve NBC Universal'ın sahibidir.

35. Rhode Island

Wirestock Oluşturucular // Shutterstock

En çok patent kazanan : Textron Inc.

Sorunlu patentler, 2022 : 191 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %82,7'si)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 4

Textron, savunma ve havacılık ürünleri üreten bir imalat şirketidir. Portföy şirketleri arasında Bell Helicopter bulunmaktadır. 2022 yılında uçak rotorları ve diğer teknolojilerle ilgili patentler almıştır.

36. Güney Carolina

JHVEPhoto // Shutterstock

En çok patent kazanan : Kyocera Corp.

Sorunlu patentler, 2022 : 35 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %23,8'i)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 8

Elektronik üreticisi Kyocera, 2022 yılında yarı iletken, RFID ve uyku izleme teknolojileri için patent aldı.

37. Güney Dakota

Ken Wolter // Shutterstock

En çok patent kazanan : Güney Dakota Pano Regents

Sorunlu patentler, 2022 : 10 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %100,0'ı)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 1

Güney Dakota Pano, Güney Dakota Üniversitesi ve eyaletteki diğer kolej ve üniversiteleri yönetir. Geçen yıl, pil performansı ve nanopartiküllerle ilgili teknolojiler için patentler kazandı.

38. Tennessee

Peter_Fleming // Shutterstock

En fazla patent kazanan : Smith & Nephew Inc.

Sorunlu patentler, 2022 : 73 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %21,9'u)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 10

Tıbbi teknoloji firması Smith & Nephew, 2022 yılında tıbbi implantlar ve yaraları kapatmak için kullanılan bir cihaz için patent aldı.

39. Teksas

JHVEPhoto // Shutterstock

En çok patent kazanan : Hewlett-Packard Development

Sorunlu patentler, 2022 : 1558 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %25,4'ü)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 71

Hewlett-Packard'ın araştırma kolu, 3D baskı, kendinden soğutmalı kulaklık ve kötü amaçlı yazılımları tespit etmek için kullanılan araçlarla ilgili teknolojilerin patentini aldı.

40. Utah

Chad Robertson Media // Shutterstock

En çok patent kazanan : Utah Üniversitesi Araştırma Vakfı

Sorunlu patentler, 2022 : 38 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %19,7'si)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 11

Utah Üniversitesi Araştırma Vakfı, 2022 yılında kemik implant teknolojisi ve insan vücudunda hareket edebilen mıknatısla çalışan yumuşak robot için patent aldı.

41. Vermont

Andreas Zeitler // Shutterstock

En çok patent kazanan : Beta Technologies

Sorunlu patentler, 2022 : 62 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %100,0'ı)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 1

Beta Technologies, elektrikle çalışan uçaklarda şarj ve güç yönetiminin çeşitli yönleriyle ilgili patentlere sahip bir havacılık mühendisliği şirketidir.

42. Virginia

DCStockPhotography // Shutterstock

En çok patent kazanan : Capital One Services LLC

Sorunlu patentler, 2022 : 379 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %29,7'si)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 26

Ticari bankacılık sağlayıcısı Capital One, temassız kart tanıma teknolojisi ve " müşteri bilgilerinin güvenli paylaşımı" için yöntemler ile patentler aldı

43. Washington

VDB Photos // Shutterstock

En çok patent kazanan : Microsoft Corp.

Sorunlu patentler, 2022 : 1238 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %39,9'u)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 18

Teknoloji devi Microsoft, 2022 yılında Washington eyaletinde alınan patentlerde Amazon'u geride bıraktı. Bulut bilişim ve bilgisayar ekranları alanlarında patentler aldı.

44. Washington D. C.

DCStockPhotography // Shutterstock

En çok patent kazanan : NASA

Sorunlu patentler, 2022 : 43 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %21,5'i)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 8

NASA, geçen yıl alınan patent sayısı açısından ülkenin başkentinde zirveye yükseldi. 2022'de NASA, uydu platformları, UV ışını sensörleri ve diğer uzay ekipmanları için patent aldı.

45. Wisconsin

JHVEPhoto // Shutterstock

En çok patent kazanan : Johnson Controls

Sorunlu patentler, 2022 : 265 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %23,7'si)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 20

Johnson Controls, ticari ve konut müşterileri için ısıtma, havalandırma ve soğutma sistemleri üreticisidir. Ve 2022'de, şirket hava kanalları için teknoloji patentini aldı.

46. Wyoming

Jillian Cain Photography // Shutterstock

En çok patent kazanan : Wyoming Üniversitesi

Sorunlu patentler, 2022 : 10 (eyalet genelindeki tüm patentlerin %100,0'ı)

Eyalet çapında benzersiz patent atanan kişiler, 2022: 1

Wyoming Üniversitesi, manyetikleri kullanan hidrofonik bitki üretimi ve ağrı tedavisi için nanoparçacık dağıtım sistemleri için patentli bir teknoloji geliştirdi.

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Misafir Yazar:

Dom DiFurio