2025 için En İyi 17 Slack Uygulama Entegrasyonu (Özellikler, Fiyatlandırma)

"Slack" kelimesinin, düşük verimlilikle eşanlamlı olmaktan çıkıp günümüz iş hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi gerçekten şaşırtıcı.

Grup sohbetlerinden DM'lere (doğrudan mesaj) kadar, Slack neredeyse her şirkette kalpleri kazanan etkili bir iletişim aracıdır.

Ancak, sohbet tabanlı özelliği, takımınızı başarıya ulaştırmak için yeterli değildir.

Neyse ki, Slack entegrasyonlarını kullanarak muhasebe, görev yönetimi, zaman takibi vb. için üçüncü taraf uygulamalara bağlanabilirsiniz. Bu sayede, görevlerinizi yönetmek için sayısız sekme veya pencere açmanıza gerek kalmayacağından işbirliği çok daha sorunsuz hale gelir.

Bu makalede, Slack entegrasyonlarının ne olduğunu tartışacak ve anahtar özellikleri ve fiyatlandırmaları dahil olmak üzere en iyi 17 entegrasyonu öne çıkaracağız.

Slack Entegrasyonları Nedir?

Slack entegrasyonları, uzaktan çalışma yeteneklerinizi genişletmek için Slack arayüzüne ekleyebileceğiniz araçlardır. Tek bir platformdan daha fazla işlevselliğe erişmenizi sağlar.

Bunu, tüm temel gıda ürünlerini, favori şekerlemeleri, temizlik malzemelerini, güzellik ürünlerini vb. tek bir yerde barındıran mahallenizdeki süpermarket gibi düşünün.

Süpermarket sayesinde, belirli ihtiyaçlarınızı (fonksiyonları) ayrı mağazalardan (uygulamalardan) karşılamak için fazladan yol katetmenize gerek kalmaz (kelimenin tam anlamıyla!).

Slack entegrasyonlarını kullanmanın bazı avantajları şunlardır:

Görev yönetimi, bütçeleme, sorun izleme vb. için merkezi platform.

Bilgi birkaç uygulamaya dağılmadığı için uzaktan takım iletişimi iyileştirilir. Bu da takım oluşturmaya yardımcı olur

Takım arkadaşlarınız ayrı bir yazılım eğitimi almaya gerek kalmayacağı için kolay kullanım sağlar (kesinlikle onlara biraz rahatlık sağlar, değil mi?)

Takımınızın verimliliğini artırabilecek ve onların slack yapmasını önleyebilecek en iyi Slack entegrasyonlarına bir göz atalım!

en İyi 17 Slack Uygulama Entegrasyonu

ClickUp , küçük ve büyük şirketlerde üretken takımlar tarafından kullanılan en yüksek puanlı verimlilik ve proje yönetimi araçlarından biridir.

ClickUp'ın Slack entegrasyonu, normal sohbet araçlarından çok daha fazlasını sunar.

Slack mesajlarınızı ClickUp görevlerine dönüştürebilir ve iş durumu, yeni yorumlar, kontrol listeleri vb. hakkında bildirimleri Slack kanalınızda gönderebilirsiniz.

Slack'te ClickUp görevlerini açabilir, ilgili ayrıntıları inceleyebilir ve hemen harekete geçebilirsiniz.

ClickUp + Slack Entegrasyon Özellikleri

İşte bu Slack entegrasyonunun bazı kullanışlı özelliklerine hızlı bir bakış

Herhangi bir Slack kanalında /clickup new yazarak yeni ClickUp görevleri oluşturun

ClickUp görevlerini ayrıntılar, bağlam ve görevle eylemleri gerçekleştirme özelliği ile zenginleştirilmiş olarak Slack'te yayınlayın

Mesajları ClickUp Görevlerine dönüştürün

ClickUp, sınırsız üye ve görevi destekleyen zengin özelliklere sahip Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan sunar. Ücretli planlar, kullanıcı başına aylık 5 $'dan başlar.

ClickUp Yorumları

"İletişim sorunlarını çözmek, zaman yönetimi, görevleri delege etmek, rolleri ve herkesin üzerinde çalıştığı ve yapılması gereken işleri anlamak. Yazılım, takım olarak bizim için harika oldu ve yanlış anlaşılmalar çok azaldı." – G2Crowd

"Tüm iş yönetimi ihtiyaçlarım için ClickUp'ı kullanmayı seviyorum. Kişisel ve profesyonel, özellikle de takımımla! Gösterge panelleri ve şablonlar son derece özelleştirilebilir. Eklentiler (Google) de verimlilik ve iletişim çabaları için harika. " – G2Crowd

2. ActiveCampaign

ActiveCampaign, satış ekibinizin verimliliğini artırmanıza yardımcı olabilecek bir satış otomasyonu CRM yazılımıdır.

E-posta pazarlama, pazarlama otomasyonu ve CRM araçlarıyla takımların müşteri sadakatini ve memnuniyetini artırmasına yardımcı olur.

Bu Slack entegrasyonunun aktif müşteri tabanınızı nasıl genişletebileceğini görelim.

ActiveCampaign + Slack Entegrasyon Özellikleri

Müşteri biletlerini yönetmek için takım üyelerinden bahseden özelleştirilmiş Slack mesajları oluşturun

Potansiyel müşteri durum güncellemeleriyle ilgili Slack bildirimleri alın

Bir kişi abone olduğunda veya abonelikten çıktığında Slack kullanıcısına bildirim gönderir

ActiveCampaign fiyatlandırması

ActiveCampaign, aylık 15 $'dan başlayan ücretli planlar sunar.

ActiveCampaign Yorumları

"AC, yeni kullanıcıların sisteme alışmasında gerçekten çok başarılı olsa da, öğrenme eğrisi hala biraz dik. Bazı anahtar özellikleri geliştirmek için daha fazla bağlamsal ipucu, tarif ve/veya iç kaynaklar olmasını isterdim." – Capterra Onaylı Yorum

"Genel deneyimim çok iyi oldu. Sorun yaşadığınızda mükemmel müşteri hizmetleri sunuyor. Dijital pazarlamada her gün kullanıyoruz ve raporları/analizleri daha kolay bir şekilde yapabilmek gerekiyor. ActiveCampaign'de raporları okumak zor, ayrıca ilk haftalarda platformu kullanmak zor. " – Capterra Onaylı Yorum

3. Calendly

Calendly, size uygun zamanda toplantılar planlamak için ideal bir araçtır.

Bu sayede, toplantı planlamak için çok sayıda e-posta ile uğraşmak zorunda kalmazsınız. Ayrıca, hazırlıklı olmadığınız ani toplantılar nedeniyle kısa şekerlemenizin mahvolmasını da önler!

Calendly + Slack Entegrasyon Özellikleri

Calendly toplantı bağlantılarınıza doğrudan Slack akışınızdan erişin ve paylaşın

Toplantı bağlantılarınıza kişiselleştirilmiş Slack mesajı ekleyin

Slack arayüzünüzden toplantı türünü ve süresini (15 dakikalık özet veya 30 dakikalık yoğun oturum) seçin

Calendly fiyatlandırması

Calendly'nin ücretsiz bir planı vardır ve ücretli planlar aylık 10 $/kullanıcıdan başlar.

Calendly Yorumları

"İyileştirilebilecek bir şey bulmak çok zor. Calendly'yi yıllardır kullanıyorum ve bazı entegrasyonların ne kadar sağlam olduğunu ve zamanla ne kadar geliştiğini fark etmemiştim. Bu konuda biraz daha fazla bilgi verilmesi, benim gibi ne kadar çok şey kaçırdığını bilmeyen kullanıcılar için çok faydalı olabilir." – Capterra Onaylı Yorum

"Calendly'yi çok sevmeme rağmen, hoşuma gitmeyen bazı özellikleri var. Tabii ki hiçbir yazılım mükemmel değildir ve herkesin farklı görüşleri ve düşünceleri vardır. Takviminize Eşzamanlılık fonksiyonu benim için kafa karıştırıcı, önce kullanılabilir olacağınız tarihi, ardından kullanılabilir olacağınız tarihi seçmeniz gerekiyor. Keşke Calendly'de, kullanılabilir olacağınız tarihe kadar belirli bir tarihi girebileceğiniz, açılır menü gibi bir özellik olsaydı. Ama bu sadece benim görüşüm, bu yazılımın kullanım kolaylığını hala çok seviyorum. " – Capterra Onaylı Yorum

Daha fazla Calendly entegrasyonu için kılavuzumuza göz atın!

4. Donut

Donut, iş arkadaşlarınızı rastgele bir araya getirerek eğlenceli bir takım sohbeti sunan bir Slack uygulamasıdır. Ayrıca basit bir anket oluşturabilir ve en fazla beş seçenekli çoktan seçmeli sorular gönderebilirsiniz.

Hatta, sizin ve iş ortağınızın e-toplantı için uygun bir zaman belirlemenize yardımcı olacak hatırlatıcılar da içerir.

Donut + Slack Entegrasyon Özellikleri

Slack'ten çıkmadan hızlıca harekete geçmenize yardımcı olmak için bir kanala başlamak veya katılmak için kısayollar sunar

Farklı ekip arkadaşlarını eşleştirmek için Slack kanalları oluşturun

Yeni uzaktan takım üyelerini karşılamak için özel mesajlar gönderin

Donut fiyatlandırması

Donut'un ücretsiz bir planı vardır ve ücretli planlar aylık 59 $'dan başlar.

Donut Yorumları

"İnsanların birbirleriyle bağlantı kurduğunu gördük! Uzaktan çalışma ortamında bu zor bir şeydir, ancak bu araç bunu mümkün kılıyor." – G2Crowd

"CEO'm için piyango düzenlemek biraz kafa karıştırıcıydı, ancak yardım istediğimde ihtiyacım olanı elde edebildim." – G2Crowd

Bonus: Slack ve Google Chat Karşılaştırması

5. Dropbox

Dropbox, dosya paylaşımı ve belge depolama için akıllı bir yoldur.

Böylece, ekip arkadaşlarınız hiçbir bilgiyi kaçırmayacak ve işleri aksatmayacak!

Artık Slack'te Dropbox uygulamasının iki sürümü var: Dropbox ve Dropbox Paper.

Dropbox, medya, dosya ve belgeleri paylaşmanıza olanak tanırken, Dropbox Paper tüm metinlerinizi, fikirlerinizi ve dosyalarınızı düzenleyebileceğiniz ve düzenleyebileceğiniz çevrimiçi bir belge çalışma alanıdır.

Dropbox + Slack Entegrasyonu Özellikleri

Slack akışında Dropbox dosyalarınızın zengin önizlemesini alın

Dropbox dosya etkinlik akışlarından Slack konuşmalarında paylaşılan işler hakkında bilgi alın

Gerçek zamanlı belge düzenleme için Microsoft Teams ile entegre edin

Bonus: Microsoft Teams vs Slack??

Dropbox fiyatlandırması

Dropbox'ın ücretsiz bir planı vardır ve ücretli planlar aylık 11,99 $'dan başlar.

Dropbox İncelemesi

"Şu anda Dropbox Business hakkında sevmediğim hiçbir şey yok. Ancak geliştiricilerin bazı iyileştirmeler yapabileceği birkaç noktadan bahsetmek istiyorum. Yorum ve not özelliği daha sezgisel ve kullanıcı dostu olmalı." – Capterra Onaylı Yorum

"Planınıza bağlı olarak depolama alanı biraz sınırlı olabilir ve çok fazla ödeme yapmak istemiyorsanız genişletme seçenekleri de azdır. Ancak, depolama alanını artık daha kolay ve uygun fiyatlarla genişletebileceğinizi belirten bir e-posta aldım." – Capterra Onaylı Yorum

6. Evergreen

Evergreen , daha iyi bir takım kültürü ve yarınlar için daha iyi bir dünya yaratmayı amaçlayan bir Slack uygulamasıdır.

Eşler arası tanınmayı teşvik ederek, iş arkadaşlarınızı ağaç tohumlarıyla ödüllendirmenize olanak tanır. Ardından, Evergreen iş arkadaşlarınız adına bu ağaçları diker. Diğer bir deyişle, takımınızın verimliliğini en üst düzeye çıkarırken karbon ayak izini en aza indirir.

Bu Slack uygulamasının sonsuza dek sürecek iş ilişkileri kurmanıza nasıl yardımcı olabileceğini görelim.

Evergreen + Slack Entegrasyon Özellikleri

İş arkadaşlarınızın katkılarını takdir ederek iş verimliliğini artırın

Şirket genelindeki Slack kanallarına takdir mesajları yayınlayın

Takdirlerin listesini CSV olarak dışa aktararak çalışanların katılımını izleyin

Evergreen fiyatlandırma

Evergreen, aylık 2,99 $/kullanıcıdan başlayan ücretli planlar sunar.

Evergreen İncelemeleri

"İki yönüyle de faydalı olmasını seviyorum. Sıkı çalışmamın karşılığını alıyorum ve ağaç dikebiliyorum." – G2Crowd

"Evergreen gibi sorunsuz ve kullanıcı dostu bir hizmetle, şirket olarak karbon ayak izimizi azaltmada etkili olabilmek harika!" – G2Crowd

7. Favro

Favro işinizi istediğiniz şekilde planlamanıza yardımcı olan bir işbirliğine dayalı planlama yazılımıdır.

Ayrıca, tüm takımın yol haritasını içeren yönetici gösterge panelleri oluşturmanıza da olanak tanır. Böylelikle, günlük raporu hazırlamak, sunumu yapmak veya bir sonraki pizza partisini düzenlemek gibi görevlerin kimlere ait olduğu herkes tarafından net bir şekilde bilinir!

Favro + Slack Entegrasyon Özellikleri

Görevleri planlayın ve zamanı doğrudan Slack arayüzünden takip edin

Belirli Favro projelerine özel Slack kanalları oluşturun

Slack mesajlarını saniyeler içinde Favro görevlerine dönüştürün

Favro fiyatlandırması

Favro, aylık 12 $'dan başlayan ücretli planlar sunar (iki kullanıcı).

Favro Yorumları:

"Favro ile deneyimim fena değil, ancak işim alt görevler konusunda çok esnek olmayı gerektiriyor ve Favro bu konuda yetersiz kalıyor. Diğer organizasyonel yönleri ise iyi işliyor." – Capterra Onaylı Yorum

"Bu araç, süreçleri otomatikleştirmeyi ve projeleri yönetmeyi kolaylaştırdı. İşlerin yarısından fazlasının evden yapıldığı bu dönemde tam da ihtiyacımız olan şeydi." – Capterra Onaylı Yorum

8. Giphy

Giphy, insanların kelimelerden çok daha fazla tercih ettiği animasyonlu GIF'lerin bulunduğu bir depo.

Herhangi bir ifade için sayısız GIF oluşturmanıza olanak tanır ve takım üyelerinizle eğlenceli konuşmalar yapmanıza yardımcı olur. Sonuçta, bir resim (veya bir GIF) bin kelimeye bedeldir!

Giphy + Slack Entegrasyon Özellikleri

Sadece /giphy <kelimeniz/ifadeniz> slack komutunu girerek istediğiniz GIF'leri oluşturun

GIF koleksiyonundan seçim yapın veya yeni bir görüntü için karıştırın

Yöneticiler, tüm GIF'lerin iş yerine uygun olmasını sağlamak için arama ayarlarını özelleştirebilir

Giphy fiyatlandırması

Giphy herkes için ücretsizdir.

Giphy Yorumları

"Hiç şüphe yok ki, bu uygulama kullanımı gerçekten eğlenceli ve ne kadar sıra dışı olursa olsun, ihtiyacınız olan hemen hemen her şeyi sunacağına güvenebilirsiniz!" – Apple Store Yorumları

"Bu uygulamayı yıllardır kullanıyorum. Beni hiç hayal kırıklığına uğratmadı." – Apple Store Yorumları

9. GitHub

GitHub, yazılım takımınızın projelerini kolaylıkla yönetmesini sağlayan bir geliştirme platformudur.

Bu uygulama entegrasyonu, geliştirme takımınızın en iyi topluluk onaylı projelere ve kod depolarına erişmesini sağlayarak işlerini hızlandırabilir.

Slack'i entegre ederek nasıl geliştirici topluluğu için nihai merkez haline geldiğini görelim.

GitHub + Slack Entegrasyon Özellikleri

Slack kanalları aracılığıyla GitHub projelerinde tam görünürlük elde edin

Slack'ten GitHub deponuzdaki sorunları açın veya kapatın ve çekme talepleri oluşturun

Slack'te /github subscribe [depo adı] slash yorumuyla yeni commit'ler, çekme talepleri, yeni sorunlar, kod incelemeleri vb. hakkında güncellemeler alın

GitHub fiyatlandırması

GitHub'un ücretsiz bir planı vardır ve ücretli planlar aylık 4 $/kullanıcıdan başlar.

GitHub Yorumları

"Yazılım geliştirmeyle ilgili özellikler açısından Github neredeyse mükemmel. Ancak bazı eklenti özellikler eklenirse harika olur. Ayrıca, Github'un kullanıcı arayüzü, profesyonel kullanıcıların en iyi şekilde yararlanabilmesi için iyileştirilebilir." – Capterra Onaylı Yorum

"İlk öğrenme süreci yeni kullanıcılar için zor olabilir. Başlangıçta, depoları klonlama, çatal/dal oluşturma, kod değişikliklerini gönderme ve çekme talepleri oluşturma gibi konularda biraz ayrıntı ve pratik gerektirir, ancak bu süreç bir kez iyice anlaşıldığında ürünün kullanımı kolaydır." – Capterra Onaylı İnceleme

10. Karma

Karma , en iyi performans gösteren çalışanları tanıyarak ve önemli iş dönüm noktalarını kutlayarak takımınızın moralini artırabilen bir Slack botudur.

Mikro geri bildirim paylaşımından otomatik ödül ayarlarına ve bireysel katkıların değerlendirilmesine kadar, bu Slack entegrasyonu karmanızın fark edilmeden kalmamasını sağlar! ?

Karma + Slack Entegrasyon Özellikleri

Bu entegrasyon ile haftalık, aylık veya üç aylık bonus sistemi kurun

Takım liderleri, performans değerlendirmesi için eyleme geçirilebilir içgörülere erişebilir

Takımınızı başarıya ulaştırmak için aylık hedefler belirleyin

Karma fiyatlandırma

Karma'nın ücretsiz bir planı vardır ve ücretli planlar aylık 30 $/çalışma alanı ile başlar.

Karma Yorumları

"Mutluluk arttı, tanınırlığımız yükseldi ve temel değerlerimizi daha da pekiştirdik." – G2Crowd

"Karma vermek ve almak giderek daha sezgisel hale geldi. Çevrimiçi topluluğumuzdaki olumlu duyguları izlemek ve teşvik etmek için zarif bir yol." – G2Crowd

11. MailChimp

Mailchimp, işletmelere hedef kitlelerine doğru şekilde ulaşmaları için hepsi bir arada bir pazarlama platformu sunar.

Bu Slack uygulama entegrasyonu, sosyal medya kampanyaları yürütmekten açılış sayfaları oluşturmaya kadar her şeyi kolaylıkla yapmanızı sağlayarak bir pazarlama uzmanı olmanıza yardımcı olur.

MailChimp + Slack Entegrasyonu Özellikleri

Birisi MailChimp'e abone olduğunda veya abonelikten çıktığında Slack bildirimleri alın

Slack içinde e-posta kampanyalarınızın durum güncellemelerini alın

Slack kanalları aracılığıyla MailChimp etkinlikleri hakkında takımınızı bilgilendirin

MailChimp fiyatlandırması

MailChimp'in ücretsiz bir planı vardır ve ücretli planlar aylık 9,99 $'dan başlar.

MailChimp Yorumları

"E-posta pazarlamasına yeni başlayan kullanıcılar, telefon desteğinin planın tüm üyelik seviyelerinde sunulmaması konusunda endişeli olabilir, ancak çevrimiçi destekleri gerçekten harika." – Capterra Onaylı Yorum

"MailChimp'i kullanma deneyimim zaman tasarrufu sağladı ve kesinlikle olumlu sonuçlar görüyorum, müşteri hizmetleri ekibi çok yardımcı ve nazik. " – Capterra Onaylı Yorum

12. Nectar

Nectar , çalışanların katkılarını takdir etmek ve ödüllendirmek için mükemmel bir araçtır.

Ödüller, "iyi iş" için özel hediye paketlerinden lüks restoranlarda ve Airbnb'lerde özel indirimlere kadar değişebilir.

Yetişkinler için Noel Baba gibi, dileklerini yerine getiriyor. ?

Nectar + Slack Entegrasyon Özellikleri

Slack kanalınızdan doğrudan çalışanların takdirine ilişkin bildirimler alın

Katılımı artırmak için Nectar'ı Slack'e kolayca entegre edin

Slack'te otomatik doğum günü ve iş yıldönümü mesajları planlayın

Nectar fiyatlandırması

Nectar'ın ücretsiz bir planı vardır ve ücretli planlar aylık 2,75 $/kullanıcıdan başlar.

Nectar Yorumları:

"Nectar'ı düzenli olarak kontrol ediyorum ve herkesin sıkı çalışması ve adanmışlığı için takdir edildiğini görmekten her zaman mutluluk duyuyorum. Kendim de takdir edilmek çok tatmin edici. Özellikle uzaktan çalışmanın arttığı bu dönemde, başkalarının çabaları için teşekkür etmek istediğinizde kullanabileceğiniz harika bir araç olduğunu düşünüyorum." – Capterra Onaylı Yorum

"Sadece birkaç aydır kullanıyorum, ancak bu yazılımda veya kullanımında olumsuz bir şey bulamadım. Yazılımla ilgili hoşuma gitmeyen tek şey, benim ve iş arkadaşlarımın verebileceğimiz puanların sınırlı olması. Muhtemelen çalışanlara her ay verilen puan miktarını artırmanın maliyeti farklıdır, ancak iş arkadaşlarım her zaman daha fazla puan olmasını istediklerini veya ay sonuna kadar tüm puanlarını kullandıklarını söylüyorlar. " – Capterra Onaylı Yorum

13. Salesforce

Salesforce, küçük işletmeler ve büyük kurumsal şirketler için başarı hikayeleri yaratan bir CRM aracıdır. Satış gelirinizi artırmanıza, pazarlama bant genişliğinizi genişletmenize ve tüm hizmetlerinizi başarıyla sunmanıza yardımcı olur.

Bu Slack entegrasyonunun takımınızı nasıl güçlü bir güç haline getirdiğini görelim! ?

Salesforce + Slack Entegrasyon Özellikleri

Slack kanalınızda ilgili Salesforce uyarılarını alın

Slack içinde Salesforce öğelerini ve bilgilerini / salesforce yazarak arayın

Salesforce Chatter ve Slack kanallarınız arasında mesaj gönderin ve alın

Salesforce fiyatlandırması

Salesforce'tan özel bir teklif isteyin.

Salesforce Yorumları

"Bulduğum dezavantajlar çok az ve nadirdir. Bir tane seçmek zorunda kalsam, takvim ve fonksiyonları olurdu. Bu konuda bazı iyileştirmeler yapılmasını isterim, ancak bunun dışında avantajları dezavantajlarından daha fazla." – Capterra Onaylı İnceleme

"Potansiyel müşteriler oluşturma ve bu müşterilerle etkileşimlerimi belgeleme konusunda büyük bir başarı elde ettim. Avantajları, dezavantajlarından çok daha fazla ve diğer tüm satış/CRM yazılımlarına kıyasla SalesForce Cloud'u kullanarak daha fazla başarı elde ettim." – Capterra Onaylı Yorum

14. Teamline

Teamline, Slack proje yönetimi için basit bir araçtır. Takımınıza proje ilerlemesi hakkında genel bir bakış sunar ve takım işbirliğini geliştirir.

Suç belgeselleri hakkında uzun bir konu başlığında önemli proje ayrıntılarını hiç kaybettiniz mi?

Artık böyle bir şey yok.

Teamline ile Slack mesajlarından anında görevler oluşturabilirsiniz.

Teamline + Slack Entegrasyon Özellikleri

Slack arayüzünden görevleri yönetin ve son tarih atayın

Görevlerinizi düzenleyin ve Slack kanalleri altında gruplandırın

Bu entegrasyon, Slack takımınıza kendilerine atanan görevlerin tam görünümünü sunar

Teamline fiyatlandırması

Teamline, aylık 49 $'dan başlayan ücretli planlar sunar.

Teamline Yorumları

"Ürünü çevrimiçi hale getirip çalıştırmanın basitliğini gerçekten beğendim. Ayrıca öğrenme eğrisi de oldukça iyi." – G2Crowd

"Slack konuşmaları içinde anında hatırlatıcılar ve görevler ayarlayabilmeyi seviyorum." – G2Crowd

15. Time Doctor

Time Doctor , her projeye harcadığınız çalışma saatlerini takip etmenizi ve işletmelerin faturalandırılabilir saatlerini kaydetmelerine yardımcı olur. Bu Slack entegrasyonu, Slack kanallarınızda etkili bir web tabanlı zaman takibi çözümü sunar.

Böylece, her görev veya proje için harcanan saatleri bilirsiniz (ve belki de kedi videoları izlemek için harcadığınız zamanı azaltabilirsiniz)!

Time Doctor + Slack Entegrasyon Özellikleri

Takımınızın bir proje üzerinde harcadığı zamanı izleyin ve Slack kanallarında raporlar alın

Time Doctor'da kişileri ekleyin veya kaldırın ve Slack bildirimlerini kimlerin görebileceğine karar verin

İş arkadaşlarınızın iş sırasında açtığı tüm web sitelerini veya uygulamaları izleyin

Time Doctor fiyatlandırması

Time Doctor, aylık 7 $/kullanıcıdan başlayan ücretli planlar sunar.

Başka zaman yönetimi araçları mı arıyorsunuz? En iyi araçların listesine buradan göz atın.

Time Doctor Yorumları

"Bu yazılımda beğenmediğim bir şey yoktu. Keşke küçük takımlar için daha uygun fiyatlı olsaydı." – Capterra Onaylı Yorum

"Time Doctor'u kullanarak günümü nasıl geçirdiğimi ve hangi projelerde çalıştığımı takip ederek çok zaman kazandım. Ayrıca hiçbir şeyi yazmak zorunda kalmıyorum ve müşteriye fatura göndermeden önce kaybetme endişesi yaşamıyorum. Bu da benim organizasyonuma çok yardımcı oldu. " – Capterra Onaylı Yorum

16. Zapier

Zapier , günlük kullandığınız farklı uygulamaları birbirine bağlayarak iş akışını kolaylaştırır ve daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlar. Zapier'ı Slack'e entegre ederek tekrarlayan görevlerinizi otomatikleştirin.

Zapier ile, belirli bir uygulamadaki bir eylem (tetikleyici) başka bir uygulamayı etkileyebilir. Etkileşimli ekran paylaşım seçeneği, grup sorun giderme için de kullanılabilir.

Ancak bu, tüm iş endişelerinizi ortadan kaldırmak için yeterli mi? Bir bakalım.

Zapier + Slack Entegrasyon Özellikleri

Slack çalışma alanınızdaki bilgileri dakikalar içinde diğer uygulamalarla paylaşın

Rutin iş akışlarını otomatikleştirerek zaman kazanın

Yaklaşan Google Takvim etkinliklerini bir Slack kanalında paylaşın

Zapier fiyatlandırması

Zapier'in ücretsiz bir planı vardır ve ücretli planlar aylık 29,99 $'dan başlar.

Zapier İncelemeleri

"Deneyimlerim genel olarak olumlu oldu. Platforma hemen alıştım ve her zaman aradığımı buldum." – Capterra Onaylı Yorum

"Bu yazılımda sevmediğim pek bir şey yok. Bağladığınız platformların doğru şekilde kurulduğundan emin olmanız gerekiyor, aksi takdirde bilgileriniz iletilmez, ancak tüm bunları kampanya başlatmadan önce test edebilirsiniz." – Capterra Onaylı Yorum

17. ZipBooks

ZipBooks, sıkıcı ve monoton muhasebe görevlerini yapma zahmetinden sizi kurtaran bir muhasebe aracıdır. Örneğin, faturalar oluşturmanıza, giderleri hesaplamanıza ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmenize olanak tanır.

Muhasebe ile ilgili görevlerinizi daha da basitleştirmek için bu entegrasyonu Slack uygulama dizininden yükleyin.

ZipBooks + Slack Entegrasyon Özellikleri

Slack çalışma alanınızdaki giderleri ZipBooks'a kaydedin

Slack hesabınızdan doğrudan çevrimiçi faturalar oluşturun

Slack'teki slash komutuyla gelir, ücretler ve net gelir dahil temel gelir tablosunu görünüm

ZipBooks fiyatlandırması

ZipBooks'un ücretsiz bir planı vardır ve ücretli planlar aylık 15 $'dan başlar.

ZipBooks Yorumları

"Müşteri faturalandırma ve muhasebe için son derece fonksiyonel ve kullanımı kolay bir platform." – Capterra Onaylı Yorum

"Muhasebe konusunda bilgim olmadığı için bazı ücretleri/kredileri uzlaştırmakta zorlandım ve yaptıklarımı kolayca "geri alamadım". Bu çok hoş bir durum değil, ancak müşteri hizmetleri ek ücret talep etmeden sorunu çözmemde bana çok yardımcı oldu. Birini tutmam gerekeceğini düşünmüştüm, ancak sorunu kendim çözmem için bana ücretsiz danışmanlık hizmeti verdiler. " – Capterra Onaylı Yorum

Slack ile Asana'yı karşılaştırın!

En İyi Slack Uygulamaları ve Entegrasyonlarıyla Çalışma Alanınızı Oluşturun

Slack entegrasyonları, işlevsellik katmanları ekleyerek ve işlemlerinizi tek bir platformda kolaylaştırarak iş gününüzü daha yönetilebilir hale getirebilir.

Takımınızın performansını artırabilecek en iyi Slack entegrasyonlarından bazılarına bahsettik.

Ancak, farklı takımlar, hedeflerini en iyi şekilde gerçekleştirebilecek araç özelliklerine göre farklı entegrasyonlardan yararlanabilir.

Örneğin, ClickUp, büyük görevleri daha yönetilebilir alt görevlere bölebilmenizi, hatırlatıcılar ayarlayabilmenizi, görevleri atayabilmenizi, iş akışını ve kapasiteyi yönetebilmenizi sağlayan bir proje yönetimi aracı entegrasyonudur. Tüm bunları, işbirliği ve sohbet uygulamanız olarak aynı anda yapar.

Ne bekliyorsunuz?

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