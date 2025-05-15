2025'te Zaman Takibi için En İyi 11 Toggl Alternatifi

Toggl Track, sezgiselliği ve kullanım kolaylığı ile tanınan popüler bir zaman takibi uygulamasıdır. Takımların ve bireylerin projelerde harcadıkları zamanı takip etmelerine, zaman çizelgeleri oluşturmalarına, faturalar oluşturmalarına ve verimliliği ölçmelerine yardımcı olur.

Ancak, Toggl'un sınırlı proje yönetimi özellikleri, proje planlama, kaynak tahsisi ve görev yönetimi gibi gelişmiş özelliklere ihtiyacınız varsa bir engel oluşturabilir. Premium özellikleri genellikle pahalıdır, bu da bütçeye duyarlı takımlar için ideal değildir.

Daha fazla işlevsellik arıyorsanız, işte güçlü zaman takibi ve proje yönetimi özelliklerine sahip 11 Toggl alternatifi.

Toggl nedir?

via Toggl Track

Toggl Track, genellikle Toggl olarak bilinir, otomatik bir zaman takibi aracıdır. Projelerde, kişisel faaliyetlerde vb. harcanan zamanı izlemek için zaman çizelgeleri ve raporlar oluşturur. Bu araç, faturalandırılabilir dakikaları doğru bir şekilde kaydederek faturalar oluşturmanıza da olanak tanır.

Diğer temel özelliklerinden bazıları şunlardır:

Sezgisel zaman takibi: Basit bir başlatma/durdurma zamanlayıcısı ile manuel veya otomatik zaman takibi sağlar

Temel proje yönetimi: Görev oluşturma, proje zaman çizelgeleri ve bütçe yönetimi gibi özellikleri destekler

Raporlama ve analiz: Çeşitli görevlere harcanan zamanı analiz etmek ve Çeşitli görevlere harcanan zamanı analiz etmek ve takım verimliliğini ölçmek için görsel raporlar ve içgörüler oluşturur

Entegrasyonlar: Asana, Trello ve Slack dahil 100'den fazla araçla bağlantı kurar

Çapraz platform desteği: Çapraz cihaz izleme için masaüstü, web ve mobil uygulamalar sunar

Neden Toggl Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Toggl Track, zaman yönetimi için yararlı olabilir; ancak, kapsamlı bir verimlilik çözümü olmaktan uzaktır.

İşte bazı sınırlamaları:

Sınırlı verimlilik özellikleri: Toggl, zaman çizelgesi tahmini ve bütçe yönetimi gibi temel Toggl, zaman çizelgesi tahmini ve bütçe yönetimi gibi temel proje zaman yönetimi özellikleri sunar. Görev bağımlılıkları, kaynak tahsisi veya iş yükü yönetimi gibi gelişmiş verimlilik özelliklerine sahip bir araca ihtiyacınız varsa, bu araç yetersiz kalabilir

Yüksek maliyet: Toggl ücretsiz bir sürüm sunsa da, özellikleri temel düzeydedir. Gelişmiş fonksiyonları kullanmak için, özellikle tek başına çalışanlar ve küçük işletmeler için değerine göre yüksek fiyatlı ücretli planlardan birine abone olmanız gerekir

Kötü mobil uygulama deneyimi: Birçok Toggl kullanıcısı, mobil uygulamanın kullanımıyla ilgili sorunlar nedeniyle başka araçlara geçmiştir. Ara sıra yaşanan aksaklıklar ve senkronizasyon sorunları, kullanıcıların Birçok Toggl kullanıcısı, mobil uygulamanın kullanımıyla ilgili sorunlar nedeniyle başka araçlara geçmiştir. Ara sıra yaşanan aksaklıklar ve senkronizasyon sorunları, kullanıcıların iş programlarını yönetmesini zorlaştırmaktadır

Reddit'teki bir yorum bunu şöyle özetliyor:

benim için %66 oranında işe yaramıyor, özellikle uygulamalar, ama web uygulaması bile bozuldu..

benim için %66 oranında işe yaramıyor, özellikle uygulamalar, ama web uygulaması bile bozuldu..

Toggl Alternatiflerine Genel Bakış

İşte bu blog yazısında bahsedilen tüm Toggl alternatiflerine genel bir bakış. Kullanım örneklerini ve uygunluklarını bir bakışta inceleyin:

Toggl alternatifleri Anahtar özellikler En iyisi Fiyatlandırma ClickUp Daha iyi görev ve zaman yönetimi için global zaman takibi, zaman tahminleri ve zaman çizelgeleri, yapay zeka destekli takvim ve planlama özellikleri Her boyuttaki takımdaki proje yöneticileri, işlevler arası takım işbirliği için Ücretsiz plan mevcuttur; kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Clockify Boşta kalma süresini algılama, sınırsız proje ve kullanıcı ile faturalandırılabilir saatler için zaman takibi Serbest çalışanlar ve küçük işletmeler Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar 4,99 $/kullanıcı/ay'dan başlar; kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Harvest Eşzamanlı zaman ve gider yönetimi, sabit ücretli ve avanslı proje yönetimi Ajanslar ve hizmet tabanlı işler Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar 13,75 $/kullanıcı/ay'dan başlar RescueTime Verimlilik izleme, otomatik haftalık zaman özetleri, çevrimdışı etkinlik izleme Bireyler ve uzaktan çalışanlar Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; ücretli planlar aylık 12 $'dan başlar Hubstaff GPS izleme, vardiya planlama, boşta kalma algılama ile zaman takibi Alan ekipleri ve uzaktan çalışanlar yöneticileri Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; ücretli planlar aylık 7 $'dan başlar Timely Her boyuttaki takımın minimum manuel zaman girişi gerekir Minimum manuel zaman girişi gerektiren tüm boyutlardaki takımlar Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; ücretli planlar aylık 11 $'dan başlar Everhour Proje saat izleme, özel rapor oluşturma, QuickBooks entegrasyonu ile otomatik faturalandırma Her boyuttaki takımdaki proje yöneticileri Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar aylık 10 $'dan başlar Time Doctor Ekran görüntüleri, uygulama kullanımı ve etkinlik düzeyleri, GPS izleme ile verimlilik analizi Ayrıntılı verimlilik bilgilerine ihtiyaç duyan işletmeler Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 5 $'dan başlar; kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur TimeCamp Otomatik faturalandırma ve katılım yönetimi ile zaman takibi Küçük ve orta ölçekli işletmeler Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar 3,99 $/kullanıcı/ay'dan başlar MyHours Proje tabanlı zaman takibi, özel şablonlarla özel raporlama, temel bütçeleme ve gider izleme Serbest çalışanlar ve küçük takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 9 $'dan başlar; kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur DeskTime Verimlilik ölçümü, çevrimdışı izleme, devamlılık yönetimi Verimlilik izlemeye odaklanan işler Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar 5 $/kullanıcı/ay'dan başlar; kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur

Kullanabileceğiniz En İyi 11 Toggl Alternatifi

Toggl Track alternatifleri olarak kullanabileceğiniz bu zaman takibi yazılımlarına göz atın:

1. ClickUp (Yerel zaman takibi ile hepsi bir arada iş yönetimi için en iyisi)

ClickUp ile zaman takibine başlayın ClickUp'ın Proje Zaman Takibi özelliği ile her görev için harcanan zamanı takip edin

Toggl, gelişmiş proje yönetimi özellikleri sunmamaktadır, bu da oldukça büyük bir dezavantajdır. Kapsamlı bir araç seti olmadan, zaman verimliliğini sağlarken projeleri yönetmek imkansızdır. Gecikmeler, yanlış iletişim, yanlış yönetim vb. gibi birçok dezavantaj ortaya çıkabilir.

Bunu önlemek için, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'ı deneyin.

Compound'da Dijital Dönüşüm Danışmanı olan Alistair Wilson, proje yönetimi ve zaman takibi için birleşik bir platforma sahip olmanın nasıl bir şey olduğunu şöyle özetliyor:

Birçok seçeneği inceledik ve genel olarak ClickUp'ın bize güç ve esnekliğin doğru kombinasyonunu sunduğunu düşündük. Ayrıca, ek harici uygulamalar ve hizmetlere ihtiyaç duymadan dış yüklenicilerin zaman kayıtlarını izlemek ve ölçmek için zaman takibi sorununu çözmemiz gerekiyordu. ClickUp'ın yerel zaman takibi, mobil, tablet ve masaüstü arasında sorunsuz bir şekilde çalışır.

Birçok seçeneği inceledik ve genel olarak ClickUp'ın bize güç ve esnekliğin doğru kombinasyonunu sunduğunu düşündük. Ayrıca, ek harici uygulamalara ve hizmetlere ihtiyaç duymadan dış yüklenicilerin zaman kayıtlarını izlemek ve ölçmek için zaman takibi sorununu çözmemiz gerekiyordu. ClickUp'ın yerel zaman takibi, mobil, tablet ve masaüstü arasında sorunsuz bir şekilde çalışır.

Birçok özelliğin ilki olan ClickUp'ın Proje Zaman Takibi, ClickUp'ın masaüstü uygulaması, web için Chrome uzantısı ve hatta mobil uygulamadan otomatik zamanlayıcıyı başlatmanıza (ve durdurmanıza) olanak tanıyarak manuel zaman girdilerini kaydetme ihtiyacını ortadan kaldırır.

Global Time Tracker, siz işinizi yaparken arka planda çalışır ve faturalandırılabilir her dakikanın doğru bir şekilde hesaba katıldığını bilir.

Ancak, manuel zaman girdileri oluşturmak da bir seçenektir. Belirli bir tarih aralığı için zaman girdilerini kaydedebilirsiniz. Bu, zaman ve çaba tasarrufu sağlar ve birkaç tıklamayla birden fazla girdi eklemenizi veya düzenlemenizi sağlar.

ClickUp Zaman Yönetimi ile her görev için zaman tahmini yapın ve gerçekçi proje son tarihleri belirleyin

ClickUp'ın Zaman Yönetimi özellikleriyle, takip ettiğiniz zamanı faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz olarak düzenleyebilir, ayrıntılı zaman çizelgeleri oluşturabilir, notlar ekleyebilir ve özelleştirilmiş zaman raporları oluşturabilirsiniz.

Bu, son teslim tarihlerini yeniden planlamayı, bağımlılıkları ayarlamayı, dönüm noktalarını belirlemeyi ve projelerinizi daha fazla görünürlük ve verimlilikle yönetmeyi kolaylaştırır.

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si kişiselleştirilmiş zaman yönetimi stratejileri kullanıyor. Ancak, çoğu ş Akışı yönetim aracı henüz yerleşik zaman yönetimi veya önceliklendirme özellikleri sunmamaktadır, bu da etkili önceliklendirmeyi engellemektedir. ClickUp'ın yapay zeka destekli planlama ve zaman takibi özellikleri, bu tahminleri veriye dayalı kararlara dönüştürmenize yardımcı olabilir. Hatta görevler için en uygun odaklanma sürelerini bile önerebilir. İşinize uyum sağlayan özel bir zaman yönetim sistemi oluşturun!

ClickUp Calendar, zaman yönetimini sezgisel hale getiren görsel, sürükle ve bırak arayüzü sunar; gününüzü gerçek zamanlı olarak planlamak, izlemek ve ayarlamak için mükemmeldir. Sonradan zaman takibine odaklanan Toggl Track'in aksine, ClickUp, görevleri ve toplantıları doğrudan iş akışınız içinde proaktif olarak zaman bloklarına ayırmanıza yardımcı olur.

Google Takvim ile senkronizasyon yapabilir, yinelenen görevleri planlayabilir ve proje zaman çizelgelerini bir bakışta görüntüleyebilirsiniz. İş yüklerini yönetmek, son teslim tarihlerine öncelik vermek ve aşırı rezervasyonları önlemek için idealdir. Takımlar ayrıca takvimleri paylaşarak kimin neyi ne zaman yapacağı konusunda uyum sağlayabilir.

💡 Profesyonel İpucu: Zamanı yönetmeye yardımcı olacak daha fazla kaynak mı arıyorsunuz? ClickUp Zaman Yönetimi Plan Şablonu'nu deneyin. Kullanıma hazır ve özelleştirilebilir bu şablon, planınız dahilinde görevleri planlamanıza, hedefler belirlemenize ve günlük görevlerde takımınızla işbirliği yapmanıza olanak tanır. Şu konularda yardımcı olur: Net bir proje genel bakışıyla düzenli kalın

Görev yönetimini kolaylaştırarak verimliliği artırın

Son teslim tarihlerine uyarak proje performansını artırın Bir başka harika seçenek ise ClickUp Time Box Şablonu. Projeleri bölümlere ayırarak, kaynakları tahsis ederek ve görevlere öncelik vererek verimliliği en üst düzeye çıkarmak için son teslim tarihlerini belirleyerek programınızı verimli bir şekilde planlayın! Her görev için net zaman blokları ile yolunuzdan sapmayın ve yapılandırılmış planlama ile hedeflerinize daha hızlı ulaşın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar başlangıçta geniş özellik yelpazesini kafa karıştırıcı bulabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesi bunu şöyle özetliyor:

ClickUp'ın düzenli kalmama yardımcı olan harika bir proje yönetimi aracı olduğunu keşfettim. Görevleri kişiselleştirmeme ve daha büyük projeler için ayrıntılı olarak tanımlamama olanak tanıyan harika bir araçtır. Zaman takibi özelliği, zamanımı nerede harcadığımı bilmeme yardımcı olduğu için harika.

ClickUp'ın düzenli kalmama yardımcı olan harika bir proje yönetimi aracı olduğunu keşfettim. Görevleri kişiselleştirmeme ve büyük projeler için ayrıntılı olarak tanımlamama olanak tanıyan harika bir araçtır. Zaman takibi özelliği, zamanımı nerede harcadığımı bilmeme yardımcı olduğu için harika.

💡 Profesyonel İpucu: Her gün her şeyi başarmak başlangıçta zor görünebilir. Ancak bu süreçte size yardımcı olacak bir arkadaşınız varsa, işler hızla değişebilir! Zamanınızı yönetmek için kullanıcı dostu bir arayüze sahip ücretsiz günlük planlayıcı şablonlarını keşfedin.

2. Clockify (Temel raporlama özelliğine sahip ücretsiz zaman takibi için en iyisi)

via Clockify

Clockify, temel proje yönetimi özelliklerine sahip bir zaman izleme aracıdır. Çalışanlarınızın iş saatlerini takip etmenize ve müşterilerinize doğru fatura kesmenize yardımcı olabilir. Clockify, manuel, otomatik ve çevrimdışı zaman takibini destekler.

Ayrıca otomatik zaman çizelgeleri, etkinlik raporları ve verimlilik verileri oluşturabilirsiniz. Bununla birlikte, müşteri faturalarını oluşturup yönetmenize de olanak tanır. Böylece proje bütçelerini planlayabilir, özel faturalandırma oranları belirleyebilir, maliyetleri karşılaştırabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Clockify'ın en iyi özellikleri

İzlenmeyen saatleri önlemek için boşta kalma algılama ve zaman hatırlatıcılarını kullanın

Masaüstü, mobil ve tarayıcı uygulamalarıyla platformlar arası erişim elde edin

Ücretsiz sürümde bile sınırsız proje ve kullanıcıya izin verin

Sorunsuz proje yönetimi için Trello, Asana ve Jira ile entegre edin

Clockify sınırlamaları

Gelişmiş fatura otomasyonu özellikleri yoktur

Yerleşik bordro işleme özelliği sunmaz

Clockify fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Temel: Aylık 4,99 $/koltuk

Standart: Aylık 6,99 $/koltuk

Pro: 9,99 $/ay koltuk başına

Enterprise: 14,99 $/ay koltuk başına

Clockify puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (9.100+ yorum)

🧠 İlginç Bilgi: Geliştirici ve girişimci Francesco Cirillo, zaman yönetimi için Pomodoro Tekniğini geliştirdi. Ancak bu tekniğin adının, Cirillo'nun üniversitede okurken kullandığı domates şeklindeki mutfak zamanlayıcısından geldiğini biliyor muydunuz? Evet, doğru duydunuz, "Pomodoro" İtalyanca'da "domates" anlamına geliyor! 🍅

3. Harvest (Gider izleme ve faturalandırma ile zaman takibi için en iyisi)

via Harvest

Clockify gibi, Harvest de zaman takibi ve müşteri faturalandırmasını kolaylaştırır; tek farkı, daha az manuel giriş gerektirmesidir.

Harvest ile, proje ilerlemesi, görevlere harcanan ortalama süre, iç maliyetler ve daha fazlası hakkında içgörüler elde etmek için otomatik zaman raporları oluşturabilirsiniz. Bir proje seçin ve zamanlayıcıyı başlatın.

Harvest'ı muhasebe araçlarıyla senkronize edebilir, zaman çizelgelerini müşteri faturalarına dönüştürebilir ve faturalandırma ve ödeme tahsilatını otomatikleştirebilirsiniz.

Harvest'ın en iyi özellikleri

Proje maliyet hesaplaması için zaman ve giderleri aynı anda takip edin

Özel zaman takibi raporlamasıyla sabit ücretli ve avanslı projeleri yönetin

Takımınızın uygunluk durumunu gerçek zamanlı olarak planlayın ve izleyin

Gelişmiş iş akışları için Asana, Trello ve QuickBooks ile entegre edin

Harvest sınırlamaları

Uzak takımlar için yerleşik GPS izleme yok

Daha büyük takımlar veya gelişmiş özellikler için daha yüksek maliyetler

Harvest fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: 13,75 $/ay koltuk başına

Premium: 17,50 $/ay koltuk başına

Harvest puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (600'den fazla yorum)

Harvest hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:

Hızlı bir şekilde kurulabilen ve basit zaman takibi ve fatura oluşturma için kullanılabilen basit bir üründür.

Hızlı bir şekilde kurulabilen ve basit zaman takibi ve fatura oluşturma için kullanılabilen basit bir üründür.

4. RescueTime (Otomatik verimlilik izleme ve zaman yönetimi için en iyisi)

via RescueTime

Verimliliği artırmaya tamamen odaklanmış bir zaman takibi yazılımı mı arıyorsunuz? RescueTime tam size göre. Bu araç, takımınızın her dakikayı en verimli şekilde kullanmasına yardımcı olacak özellikler sunar. Örneğin, dikkat dağıtıcı web sitelerini bloke etmek için "Odaklanma Süresi" özelliğini kullanabilirsiniz.

RescueTime, tüm zaman takibi sürecini otomatikleştirir, böylece ihmal için yer kalmaz. Uygulama ve web sitesi kullanımını izler ve verimlilik kalıplarını ve engelleri belirlemek için gelişmiş analizler oluşturur.

En iyi yanı ne mi? Aracın kullanım sınırı yoktur; bireyler ve takımlar sınırsız sayıda proje için zaman çizelgeleri oluşturabilir ve izleyebilir.

RescueTime'ın en iyi özellikleri

Özel verimlilik ölçütleri belirleyin ve ayrıntılı raporlarla ilerlemeyi izleyin

Haftalık zaman kullanım özetlerini ve trend analizlerini otomatikleştirin

Manuel giriş yoluyla çevrimdışı etkinlik izleme için destek alın

Slack, Trello ve Google Takvim ile entegre edin

RescueTime sınırlamaları

İşbirliği ve proje yönetimi özellikleri eksik

Gelişmiş iş akışı araçlarıyla sınırlı entegrasyonlar

RescueTime fiyatlandırması

Solo: 12 $/ay

Takım: Takım üyesi başına aylık 9 $

RescueTime puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (140+ yorum)

5. Hubstaff (GPS ve çalışan izleme ile zaman takibi için en iyisi)

via Hubstaff

Hubstaff, ekran görüntüleri, etkinlik düzeyleri ve GPS izleme ile çalışanların verimliliğini izleyen bir çalışan zaman takibi aracıdır.

Boşta kalma algılama gibi gelişmiş izleme özelliklerini destekler ve verimsizlikleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için ayrıntılı verimlilik ve zaman kullanımı raporları oluşturur.

Hubstaff'ın PayPal, Wise ve Gusto entegrasyonlarıyla maaş bordrosunu otomatikleştirebilirsiniz. İzlenen zaman ve giderlere göre doğru faturalar ve müşteri faturaları oluşturabilirsiniz.

Hubstaff'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı izleme araçlarıyla projeleri ve bütçeleri yönetin

Takvim araçlarıyla vardiya planlama ve yönetimini destekleyin

Esneklik için masaüstü, web ve mobil zaman takibine izin verin

Proje yönetimi için Trello, Jira ve Asana ile entegre edin

Hubstaff sınırlamaları

Gelişmiş analitik için üst düzey planlar gerekir

GPS izleme özellikleri için sürekli internet bağlantısı gerekir

Hubstaff fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 7 $/koltuk

Büyüme: Koltuk başına aylık 9 $

Takım: Koltuk başına aylık 12 $

Enterprise: Koltuk başına aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır)

Hubstaff puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Hubstaff hakkında ne diyor?

G2'de bir kullanıcı şu paylaşımda bulunuyor:

Hubstaff, uzaktaki takımları yönetmeyi inanılmaz derecede kolaylaştıran sezgisel ve sorunsuz bir zaman takibi çözümü sunar. Gerçek zamanlı izleme, otomatik ekran görüntüleri ve verimlilik bilgileri şeffaflık ve verimliliği sağlar. Ayrıntılı raporlar ve bordro otomasyonu çok zaman kazandırır ve uzaktaki veya karma takımları olan işler için vazgeçilmez bir araç haline getirir.

Hubstaff, uzaktaki takımları yönetmeyi inanılmaz derecede kolaylaştıran sezgisel ve sorunsuz bir zaman takibi çözümü sunar. Gerçek zamanlı izleme, otomatik ekran görüntüleri ve verimlilik bilgileri şeffaflık ve verimliliği sağlar. Ayrıntılı raporlar ve bordro otomasyonu çok zaman kazandırır ve uzaktaki veya karma takımları olan işler için vazgeçilmez bir araçtır.

6. Timely (AI tabanlı otomatik zaman takibi için en iyisi)

via Timely

Timely, doğru zaman verileri sağlamak için süreci otomatikleştiren yapay zeka tabanlı bir zaman takipçisidir. Faturalandırılabilir saatleri belirlemek, izlenmeyen zamanlar için hatırlatıcılar almak veya takımınızın ne kadar verimli olduğunu belirlemek istiyorsanız, yerleşik AI Timesheet Assistant tüm bilgileri zamanında, doğru ve otomatik bir şekilde almanızı sağlar.

Proje yönetimi özellikleri, görevleri atamanıza, iş yüklerini yönetmenize ve takım kapasitesini görmenize olanak tanır. Takvim tabanlı zaman çizelgesi görünümü, iş günlerini görselleştirmenize olanak tanır, böylece zamanı bloklayabilir ve projeleri verimli bir şekilde planlayabilirsiniz.

En iyi özellikler

Gerçek zamanlı izleme ve uyarılarla proje bütçelerini yönetin

Faturalandırılabilir saatleri izleyin ve doğru müşteri faturaları oluşturun

Ayrıntılı verimlilik ve kaynak tahsis raporları alın

Daha iyi planlama için Outlook, Google Takvim ve Trello ile entegre edin

Zaman sınırlamaları

Belirli görevler için sınırlı manuel zaman takibi seçenekleri

Temel proje yönetimi fonksiyonları

Zamanında fiyatlandırma

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 11 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 20 $

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 28 $

Zamanında yapılan değerlendirmeler ve yorumlar

G2: 4,8/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (200+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Timely hakkında ne diyor?

Capterra'nın incelemesi şöyle özetliyor:

Timely'nin en önemli avantajı, kullanım kolaylığı ve zamanınızı faydalı bir şekilde yönetebilmenizdir. Bence Timely harika bir hizmet sunuyor...

Timely'nin en önemli avantajı, kullanım kolaylığı ve zamanınızı faydalı bir şekilde yönetebilmenizdir. Bence Timely harika bir hizmet sunuyor...

via Everhour

Proje yönetimi iş akışlarınızla uyumlu bir zaman takibi çözümü arıyorsanız, Everhour ilginizi çekebilir.

Everhour, ClickUp, Asana, Trello ve Basecamp gibi araçlarla entegre olur ve bu araçlardan zamanı doğrudan izler. Bu, takım performansını ve verimliliğini yönetmek için uygulamalar arasında geçiş yapmaya gerek olmadığı anlamına gelir; tüm verileriniz tek bir platformda birleştirilir.

Kaynakları ve iş yüklerini etkin bir şekilde yönetmek için takımın uygunluğunu izlemenizi sağlar. Everhour ayrıca faturalandırılabilir ve faturalandırılamayan görevler için zaman takibini destekler ve raporlar ve analizler sunar.

Everhour'un en iyi özellikleri

Bütçe, zaman ve gider verilerini içeren özel raporlar oluşturun

QuickBooks ve FreshBooks entegrasyonlarıyla faturalandırmayı otomatikleştirin

Gerçek zamanlı finansal izleme ile proje bütçelerini yönetin

Everhour sınırlamaları

Masaüstü sürümüne kıyasla mobil uygulamalarda sınırlı özellikler

Gelişmiş özellikler ve raporlar için daha üst düzey planlar gerekir

Everhour fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Takım: Aylık 10 $ (en fazla 5 koltuk)

Everhour puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Everhour hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Everhour, bir dizi anahtar Saas verimlilik aracıyla en benzersiz entegrasyonlardan birine sahip, iyi tasarlanmış, kullanımı kolay ve güçlü bir zaman izleme aracıdır. Asana ve Notion gibi uygulamaların kullanıcı arayüzüne, her iki uygulamanın deneyimini geliştiren bir şekilde sorunsuz bir şekilde akar. Piyasada Everhour kadar iyi bunu yapan başka bir uygulama görmüyorum.

Everhour, bir dizi anahtar Saas verimlilik aracıyla en benzersiz entegrasyonlardan birine sahip, iyi tasarlanmış, kullanımı kolay ve güçlü bir zaman izleme aracıdır. Asana ve Notion gibi uygulamaların kullanıcı arayüzüne, her iki uygulamanın deneyimini de geliştiren bir şekilde sorunsuz bir şekilde akar. Piyasada Everhour kadar iyi bunu yapan başka bir uygulama görmüyorum.

8. Time Doctor (Verimlilik izleme özellikleriyle zaman takibi için en iyisi)

via Time Doctor

En iyi Toggl alternatifleri listesinin bir sonraki sırasında Time Doctor yer alıyor. Bu zaman izleme aracı, bütünsel özellikler ve kullanıcı dostu bir arayüz isteyen takımlar için uygundur.

Time Doctor, takımınızın çalışma saatlerini, molalarını vb. takip etmek için zaman girdileri yapmasına olanak tanır. Ayrıca, çeşitli web sitelerinde ve uygulamalarda harcanan zamanı izleyerek verimlilikle ilgili içgörüler sağlar.

Bu, özellikle uzaktan çalışan takımlar için iş kalıplarını belirlemede yardımcı olur. Araç ayrıca, çalışanların çalışma saatleri boyunca daha iyi odaklanmalarına yardımcı olmak için dikkat dağıtıcı uyarılar da sağlar.

Time Doctor'un en iyi özellikleri

Ekran görüntüleri, uygulama kullanımı ve etkinlik düzeyleriyle zamanı izleyin

Yerinde ve uzaktaki takımlar için GPS izleme desteği

Kapsamlı verimlilik ve devam raporları oluşturun

Proje yönetimi için Jira, Asana ve Trello ile entegre edin

Time Doctor sınırlamaları

Diğer araçlara kıyasla sınırlı fatura ve faturalandırma özellikleri

Daha büyük takımlar ve gelişmiş analitik için maliyetler artar

Time Doctor fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 8 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Time Doctor puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Zaman takibi verilerinizi düzenli olarak inceleyerek kalıpları belirleyin, verimlilik eğilimlerini değerlendirin ve iş akışınızı ayarlayın. Küçük ayarlamalar, önemli verimlilik artışlarına yol açabilir. 🧐

9. TimeCamp (Zaman takibi ile faturalandırma ve fatura kesmeyi birleştirme için en iyisi)

via TimeCamp

Takım zaman çizelgelerini ve devam izlemeyi destekleyen bir araç mı arıyorsunuz? O zaman TimeCamp tam size göre.

Bu araç, çalışanların devamlılığını izlemek, zaman çizelgeleri oluşturmak, faturalar oluşturmak ve fatura kesmek için birleşik bir arayüz sağlar. Ama hepsi bu kadar değil — TimeCamp, proje bütçelerini de yönetmenize olanak tanır.

Görevler ve projeler için harcanan zamanı izler, karlılığı analiz eder ve muhasebe yazılımıyla senkronizasyon sağlar, böylece proje giderlerini sorunsuz bir şekilde yönetebilirsiniz. Bonus? Bir projenin bütçesini aştığınızda araç uyarılar gönderir.

TimeCamp'ın en iyi özellikleri

QuickBooks ve Xero entegrasyonlarıyla faturalandırmayı otomatikleştirin

Mobil ve masaüstü uygulamalarıyla zamanı otomatik olarak izleyin

Ayrıntılı raporlarla görev yönetimi özelliklerine erişin

TimeCamp sınırlamaları

Oluşturulan faturalar için sınırlı özelleştirme

Ayrıntılı raporlama özellikleri için daha üst düzey planlar gerekir

TimeCamp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 3,99 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 6,99 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 10,99 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

TimeCamp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (500+ yorum)

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %32'si kişisel zaman ayırmakta zorlanıyor, ancak sadece %14'ü takvimlerinde bu zamanı blokluyor. Planlanmamışsa, korunmamıştır! 📆 ClickUp'ın Takvim özelliği, toplantılar gibi kişisel saatlerinizi ayırmanıza yardımcı olur. Harici takvimlerle senkronizasyon, yinelenen işleri ve kişisel zaman bloklarını ayarlama ve etkinlikleri veya görevleri sürükleyip bırakarak programınızı kolayca düzenleme. Son dakika işlerinin boş zamanlarınıza girmeden önce durdurun! 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp Otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf ediyor ve iş verimliliğinde %12 artış sağlıyor.

10. My Hours (Küçük takımlar ve serbest çalışanlar için proje tabanlı zaman takibi için en iyisi)

via MyHours

Küçük takımlar, hem kapsamlı hem de kullanıcı dostu bir zaman takibi aracı bulmakta zorlanabilir. Ancak My Hours tam da bunu sunuyor.

Bu yazılımla, siz ve ekip arkadaşlarınız birden fazla proje ve görevde zamanı manuel olarak veya zamanlayıcı ile kolayca takip edebilirsiniz. Bir proje oluşturun ve zaman çizelgeleri oluşturmak için zamanınızı kaydedin.

MyHours, uyarılar ve gider izleme ile temel proje bütçeleme konusunda da yardımcı olur ve mobil, masaüstü ve web uygulamalarına çapraz platform erişimi sağlar.

MyHours'un en iyi özellikleri

Esnek faturalandırma araçlarıyla müşteri faturalandırmasını destekleyin

Rol tabanlı izinlerle takım yönetimi özelliklerine erişin

Yaygın görevler için özel şablonlarla özel raporlar oluşturun

QuickBooks, Zapier ve Trello ile entegre ederek iş akışı otomasyonu sağlayın

MyHours sınırlamaları

Karmaşık iş akışları ve tekrarlayan görevler için sınırlı otomasyon

Gider izleme ve faturalandırma için manuel giriş gerektirir

MyHours fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 9 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

MyHours puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar MyHours hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi olumlu izlenimleri paylaşıyor:

Birçok zaman çizelgesi paketini araştırıp denedikten sonra, myhours'un ihtiyacım olan şeye en yakın olduğunu gördüm. Bu, temel, kullanımı kolay, web tabanlı bir zaman çizelgesi izleme ve raporlama yazılımıdır. Müşteri hizmetleri harika; sorduğum tüm sorular e-posta ile hemen yanıtlandı.

Birçok zaman çizelgesi paketini araştırıp denedikten sonra, myhours'un ihtiyacım olan şeye en yakın olduğunu gördüm. Bu, temel, kullanımı kolay, web tabanlı bir zaman çizelgesi izleme ve raporlama yazılımıdır. Müşteri hizmetleri harika; sorduğum tüm sorular e-posta ile hemen yanıtlandı.

11. DeskTime (Verimlilik analizi ile otomatik zaman takibi için en iyisi)

via DeskTime

Bu Toggl alternatifi, kişinin uygulama ve web sitesi kullanımına göre zamanı otomatik olarak izlemesi ile bilinir.

Ayrıca, görevleri ve faaliyetleri verimli, verimsiz ve nötr olarak kategorize ederek verimliliği izlemeye yardımcı olur. Bu, proje kalıplarını anlamaya ve engelleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

DeskTime, mola hatırlatıcılarını otomatikleştirir ve ayrıntılı verimlilik raporları sunar, böylece iş-yaşam dengesinden ödün vermeden verimliliği artırabilirsiniz.

DeskTime'ın en iyi özellikleri

Entegre zaman takibi ile proje ve görev yönetimini destekleyin

Manuel giriş seçenekleriyle çevrimdışı zaman takibi yapın

Yerleşik zaman çizelgesi yönetim araçlarıyla katılımı yönetin

DeskTime sınırlamaları

Yerleşik fatura veya faturalandırma özellikleri yoktur

Masaüstü uygulamasına kıyasla mobil uygulamada sınırlı işlevsellik

DeskTime fiyatlandırması

Lite: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 5 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 7 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

DeskTime puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

En iyi Toggl alternatifi ClickUp ile sadece birkaç tıklamayla zamanınızı takip edin!

Toggl Track, basitlik ve güvenilir özellikler sunan sağlam bir zaman izleme aracıdır. Verimliliği ölçmeye, bütçeleri yönetmeye ve iş-yaşam dengesini korumaya yardımcı olur. Ancak, iş akışlarını kolaylaştıran ve takım verimliliğini artıran gelişmiş proje yönetimi özelliklerinden yoksundur.

Zamanı takip eden ve güçlü proje yönetimi araçları sunan hepsi bir arada bir çözüm arıyorsanız, ClickUp tam size göre. Bu, görev yönetimi, zaman takibi, kaynak planlama ve iş akışı otomasyonunu tek bir sezgisel platformda birleştiren, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.

Verimliliğinizi artırmaya ve iş hayatınızda dengeyi sağlamaya hazır mısınız? ClickUp'ı bugün deneyin — buradan ücretsiz kaydolun!