2025'in En İyi 10 Çalışan Çizelgeleme Yazılımı

Çalışanların programlarını yönetmek kısa sürede kaosa dönüşebilir ve bu da iletişim sorunlarına, kayıp vardiyalara ve bordro hatalarına yol açabilir.

Bu size tanıdık geliyorsa endişelenmeyin. Ben de aynı durumu yaşadım.

Neyse ki, çalışan rostering yazılımı, programları otomatikleştirerek, devamlılığı izleyerek ve değerli zamanı tasarruf ederek süreci basitleştirir

Ancak bu kadar çok seçenek varken, en iyisini nasıl seçebilirsiniz?

Bu blogda, mükemmel çözümü bulmanıza yardımcı olmak için takımımla birlikte test ettiğimiz en iyi 10 rostering aracını size tanıtacağım.

Vardiya planlama yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru rostering yazılımını seçmek, çalışanların programlarını yönetme şeklimi değiştirdi, zamandan tasarruf sağladı ve programlama çakışmalarını ortadan kaldırdı.

Çeşitli araçları test ettikten sonra, vazgeçilmez bulduğum anahtar özellikler şunlardır:

Çalışanların uygunluk durumunun izlenmesi: Çalışanların uygunluk durumunu doğru bir şekilde kaydeden bir personel çizelgeleme yazılımı çözümü seçerek, çalışanların programlarında çakışmaları önleyin ve vardiyaların doğru bir şekilde atandığından emin olun

Vardiya değiştirme özellikleri: Esnek programlar oluşturmanıza ve çalışanların platform içinde kolayca vardiya değiştirmelerine olanak tanıyan, kesintileri en aza indiren ve operasyonların sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlayan Esnek programlar oluşturmanıza ve çalışanların platform içinde kolayca vardiya değiştirmelerine olanak tanıyan, kesintileri en aza indiren ve operasyonların sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlayan programlama uygulamaları arayın

Bordro entegrasyonu: Doğru maaş hesaplamaları için bordro sisteminizle sorunsuz bir şekilde entegre olan bir bordro yazılımı seçin. Bu, idari işlerin azaltılmasına yardımcı olur

Katılım izleme: Uyuşmazlıkları önlemek için : Uyuşmazlıkları önlemek için uzaktan katılımı gerçek zamanlı olarak kaydeden bir kadro katılım yazılımı tercih edin

Takım iletişim araçları: Yöneticiler ve çalışanlar arasında hızlı iletişimi kolaylaştıran ve herkesi program değişiklikleri ve takımın uygunluğu hakkında bilgilendiren bir çevrimiçi görev çizelgesi yazılımı bulun

Çoklu takım yönetimi: Karışıklık yaratmadan birden fazla takım veya departman genelinde çalışanların planlamasını destekleyen planlama yönetim yazılımını tercih edin

Bu olmazsa olmaz özellikleri göz önünde bulundurarak, tüm bu özellikleri karşılayan en iyi planlama yazılımını keşfedelim!

Ayrıca okuyun: Zaman yönetiminde daha iyi olmak için, zaman çizelgesi yönetiminde ustalaşmanın nihai kılavuzu

En İyi 10 Rostering Yazılımı

Kapsamlı araştırmaların ardından, takımım ve ben bu en iyi 10 kadro yönetimi yazılımı çözümünü özenle seçtik. Bu araçlar, karmaşık planlama ihtiyaçlarınızı kolaylaştırmanıza ve takımınızın verimliliğini optimize etmenize yardımcı olabilir.

1. ClickUp (Çalışan planlaması, zaman takibi ve iş gücü yönetimi için en iyisi)

Sürükle ve bırak işlevini kullanarak ClickUp Takvim Görünümü'nde görevleri sorunsuz bir şekilde düzenleyin

ClickUp, iş akışımı büyük ölçüde optimize etti. Planlama, izleme ve görev atamalarını tek bir güçlü platformda kolaylaştırarak takım yönetimini dönüştürdü.

ClickUp Takvim Görünümü aracıyla görevleri sürükleyip bırakabilir, son tarihler belirleyebilir ve önümüzdeki hafta veya ayda olacak her şeyi kuşbakışı olarak görebilirim.

Ayrıca, aracı Google Takvim ile senkronize ederek tüm platformlarda her şeyi uyumlu hale getirebilirsiniz.

Farklı öncelik düzeylerini vurgulamak için görevleri renk kodlarıyla işaretleyin ve ClickUp Takvim ile verimli bir şekilde çalışın

Sık kullandığım bir diğer işlev ise, görevleri önceliklerine göre farklı renklerle kodlamaktır. Aynı anda birden fazla projeyi yönetmek istiyorsanız bu özellik mükemmel bir seçimdir.

Örneğin, bir projenin son teslim tarihi bir takım üyesinin planladığı izinle çakıştığında bunu görebilir ve görevlerini hızlıca ayarlayabilirim.

Belirli takım üyelerine yorumlar atayın ve iletişimi kolaylaştırın

ClickUp Zaman Takibi özelliğini kullanarak, tarayıcıda veya mobil uygulamada çalışıyor olsanız da, zamanı doğrudan Görevler içinde takip edebilirsiniz.

Örneğin, tek bir tıklama ile eğitim oturumlarına veya toplantılara harcadığım zamanı kaydedebilirim. Zaman raporları, takımımın belirli projelerde ne kadar zaman harcadığını incelemem gerektiğinde çok yararlı oluyor.

ClickUp Zaman Takibi kullanarak çalışma saatlerini kaydedin ve zamanı verimli bir şekilde takip edin

Ayrıca, zaman takibi verilerini bordro için dışa aktararak süreci basitleştirebilir ve manuel hataları azaltabilirsiniz. Ek olarak, zamanı faturalandırılabilir olarak işaretleyerek faturalandırılması gereken işleri kolayca takip edebilirsiniz.

Çalışan yönetimini basitleştiren öne çıkan bir özellik, ClickUp'ın İnsan Kaynakları aracını kullanarak süreçleri kolaylaştırma yeteneğidir. Özel Alanlar, Durumlar, Hatırlatıcılar ve Kontrol Listeleri gibi özelliklerle, işe alımdan oryantasyona kadar her şeyi verimli bir şekilde izleyebilirim.

ClickUp HR aracını kullanarak işe alım sürecini kolaylaştırın

Bu araç, tarama ve mülakatlar gibi her işe alım aşaması için Görevler oluşturmamı ve "Devam Ediyor" veya "Tamamlandı" gibi Durumlar kullanarak ilerlemeyi işaretlememi sağlıyor. Hatırlatıcılar ve Kontrol Listeleri eklemek, işe alım sürecinde hiçbir şeyin atlanmamasını sağlıyor.

Ayrıca, diğer takım üyeleriyle gerçek zamanlı işbirliği için ClickUp Yorumları ve ClickUp Sohbet Görünümü gibi iletişim özelliklerini de kullanıyorum. Bu özellikler, takımım ve beni 7/24 bilgilendirdiği için hiçbir şey gözden kaçmıyor.

Ayrıca, ClickUp'ın İK şablonları çok fazla zaman kazandırıyor. Sıfırdan başlamak zorunda kalmamı önlüyor ve çalışanların işe alımı, oryantasyonu ve performans değerlendirmeleri gibi görevler için hızlı bir şekilde iş akışları oluşturmama yardımcı oluyor.

ClickUp Personel Çizelgesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Personel Çizelgesi Şablonu'nu kullanarak çalışanlarınızın iş günlerini ve saatlerini görselleştirin

ClickUp Personel Çizelgesi Şablonu, vardiyaları ve görevleri yönetmeyi elektronik tablolardan çok daha verimli hale getirdi. Herkesin uygunluğunu takip edebilir, roller atayabilir ve hatta izin taleplerini tek bir yerden yönetebilirim. Bu şablon size şunları sağlar:

İletişim ve koordinasyonu geliştirin

Doğru zaman takibi sağlayın

Maksimum verimlilik için görev atamalarını optimize edin

"Fazla Mesai Saatleri" ve "Departman" gibi Özel Alanlar, belirli çalışan ayrıntılarına göre hızlıca filtreleme yapmamı sağlıyor ve kimin ne zaman çalıştığını takip etmeyi çocuk oyuncağı haline getiriyor. Her şey tek bir çalışma alanında birbirine bağlı olduğundan, kimse benden güncelleme için peşimde koşmak zorunda kalmıyor, herkes her şeyi gerçek zamanlı olarak görebiliyor.

ClickUp Vardiya Planlama Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Vardiya Planı Şablonunu kullanarak takımlarınızın planlarını düzenleyin, organize edin ve izleyin

Ayrıca, ClickUp Vardiya Planlama Şablonu'nu günlük operasyonları yönetmek için çok yararlı buluyorum. Vardiya planlaması eskiden çok zahmetli bir işti, ancak ClickUp ile artık tüm haftanın planını hızlı bir şekilde ayarlayabiliyorum.

Vardiyaları sürükleyip bırakabilir, ayarlayabilir ve hatta "Devamsızlık Nedeni" gibi Özel Alanları kullanarak devamsızlıkları izleyebilirsiniz. Bu şablon şunları yapmamı sağlıyor:

Çalışanların çalışma saatlerine ilişkin net bir genel bakış elde edin

Yoğun zamanlarda yeterli personel sayısını sağlayın

Çalışanların vardiyalarını planlama ve ayarlama sürecini kolaylaştırın

Planlama çakışmaları ve son dakika değişikliklerinin finansal etkisini en aza indirin

Görevlerin otomatik olarak güncellenmesini ve değişiklikleri takımla kolayca paylaşabilmeyi çok seviyorum. Vardiya değişimi için e-posta veya metin mesajları gönderip almaya son — bu şablonla her şey kolaylaştı.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın mobil uygulaması, masaüstü sürümünün sunduğu tüm özellikleri ve işlevleri sunmaz

Çok sayıda özellik ve özelleştirme seçeneği nedeniyle, bazı yeni kullanıcılar bir öğrenme eğrisi olduğunu not ederler

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.700+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.200+ yorum)

2. Deputy (Çalışanların programlarını ve zamanlarını yönetmek için en iyisi)

via Deputy

Deputy'nin vardiyaları oluşturmak ve yönetmek, görevleri atamak ve kimin işe gelebileceğini kontrol etmek için yararlı bir planlama aracı olduğunu gördüm. Ayrıca izin taleplerini yönetmek ve fazla mesaiyi yönetmek için de etkilidir.

Bir başka kullanışlı özellik ise çalışanların devamlılığını izleme yeteneğidir. Çalışanların işe giriş ve çıkış saatlerini kolayca görebilir, devamsızlıkları veya geç kalmaları tespit edebilirsiniz.

Bonus: Bu 10 Ücretsiz Zaman Yönetimi Şablonuna (Takvimler ve Programlar) göz atın

Deputy'nin en iyi özellikleri

Duyuruları, mesajları ve hatırlatıcıları doğrudan takımınıza gönderin

İzin onayları ve maaş hesaplamaları gibi süreçleri kolaylaştırın

Ayrıntılı iş gücü analizi raporları ile takım performans ve verimlilik hakkında içgörüler edinin

Deputy sınırlamaları

Ücretsiz plan, yönetim gösterge paneli içermez

Bu araçta bordro çözümü bulunmamaktadır

Deputy fiyatlandırması

Planlama: Kullanıcı başına aylık 4,50 $

Zaman ve Katılım: Kullanıcı başına aylık 4,50 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 6 $

Deputy HR: Kullanıcı başına aylık 2 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Deputy puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (700'den fazla yorum)

3. Connecteam (Zaman, devam ve görev tamamlama izleme için en iyisi)

via Connecteam

Connecteam, teknolojiye çok aşina olmayanlar için bile oldukça sezgisel bir şekilde kullanılır. Özelleştirilebilir olduğundan, farklı takımlar için çalışan listeleri ve farklı programlar oluşturabilir, çalışanlara belirli görevler atayabilir ve hatta ilerlemelerini izleyebilirsiniz.

Connecteam'i kullanan herkes vardiyalarını ve değişiklikleri gerçek zamanlı olarak görebilir. Çevrimiçi vardiya planlama uygulaması, izin taleplerini yönetmek ve takım iletişimi için de mükemmeldir.

Connecteam'in en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak işlevselliği ile vardiyalar, molalar ve izinler dahil olmak üzere planlamaları kolayca oluşturun ve yönetin

Çalışanların zamanını, devamlılığını ve konumunu gerçek zamanlı olarak izleyin

Connecteam'i bordro sistemleri ve İK yazılımları gibi diğer araçlarla entegre edin

Connecteam sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, arayüzün karmaşık olduğunu ve planlama sisteminin bazen biraz hatalı çalışabildiğini bildirmiştir

Gelişmiş raporlama ve finansal izleme özellikleri yoktur

Connecteam fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Operations Basic : Aylık 29 $

Operations Advanced : Aylık 49 $

Operasyon Uzmanı : 99 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Connecteam puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)

Bonus: Excel Katılım Çizelgesi!

4. 7shifts (İzin taleplerini ve onaylarını basitleştirmek için en iyisi)

7shifts aracılığıyla

7shifts, takımınızın programlarını daha verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olan bir başka harika rostering yazılımıdır. Sürükle ve bırak özelliği ile çalışanları takvime kolayca taşıyabilir ve onlara hızlı bir şekilde belirli vardiyalar atayabilirsiniz.

7shifts, restoran sektöründeki takımlar için çok yararlı bir özelliğe sahiptir: otomatik izin talepleri. Çalışanlar taleplerini doğrudan uygulama üzerinden gönderebilir ve siz de tek bir tıklama ile onaylayabilir veya reddedebilirsiniz. Bu, planlamayı kolaylaştırır ve kadro planlamasında çakışmaları önler. Aslında, bu yazılım restoran sektörü için tasarlanmıştır.

7shifts'in en iyi özellikleri

İzin taleplerini sorunsuz bir şekilde gönderin ve yönetin

Gerçek zamanlı verilere erişin ve işgücü maliyetleri ve çalışan performansı gibi anahtar metrikleri görünüm

Yerleşik zaman saati işlevini kullanarak çalışanların çalışma saatlerini izleyin

7shifts sınırlamaları

7shifts'in fiyat planları küçük işletmeler için pahalı olabilir

Bazı kullanıcılar, devam eden iş akışlarını kesintiye uğratan ara sıra meydana gelen aksaklıklar ve hatalar bildirdi

7shifts fiyatlandırması

Karşılaştırma: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç : 34,99 $/ay

The Works : 76,99 $/ay

Gourmet : Aylık 150 $

7shifts Payroll: 39,99 $/herhangi bir plana ekleyin

Enterprise: Özel fiyatlandırma

7shifts puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1100+ yorum)

5. Calendly (Randevu rezervasyonlarını kolaylaştırmak için en iyisi)

calendly aracılığıyla

Tanınmış takvim uygulaması Calendly, randevu alma sürecini kolaylaştırır. Otomatik planlama çözümüyle, uygunluk durumunuzu ayarlayabilir ve potansiyel müşterilerle bir bağlantı paylaşabilirsiniz. Böylece, her iki taraf için de uygun bir zaman aralığı seçebilirler.

Calendly, Google Takvim ile otomatik olarak senkronizasyon sağlayarak çift rezervasyonları önler ve takımınızın programına her zaman net bir şekilde göz atmanızı sağlar. Bu fonksiyon, size çok zaman kazandırabilir ve verimliliği artırabilir.

Calendly'nin en iyi özellikleri

Benzersiz bir planlama bağlantısını paylaşın ve diğerlerinin tercih ettikleri zaman aralıklarını seçmelerine izin verin

Otomatik e-posta ve SMS hatırlatıcılar gönderin ve katılımcıları bilgilendirin

Calendly'yi Google Takvim, Outlook veya diğer takvim sistemleriyle senkronize edin

Calendly sınırlamaları

Calendly'nin ücretsiz planı yalnızca bir takvim entegrasyonuna izin verir

Daha büyük takımların ihtiyaç duyduğu kapsamlı planlama araçlarını sunmaz

Calendly fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart : Aylık 12 $

Takımlar : Aylık 20 $

Enterprise: Yıllık 15.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Calendly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3500+ yorum)

Calendly alternatiflerini inceleyin!

6. QuickBooks Time (Maaş entegrasyon sürecini optimize etmek için en iyisi)

quickBooks Time aracılığıyla

Zaman takibi ve iş gücü yönetimi yazılımı olan QuickBooks Time, iş operasyonlarını kolaylaştırmaya yardımcı olur. Otomatik zaman takibi özelliği sayesinde, çalışanlar akıllı telefonlarını veya bilgisayarlarını kullanarak kolayca giriş ve çıkış yapabilirler.

QuickBooks Time'ın bir başka kullanışlı özelliği, QuickBooks Payroll ile entegrasyonudur. Kullanıcıların zaman takibi verilerini bordro sistemlerine sorunsuz bir şekilde aktarmasını sağlayarak hata riskini azaltır ve zaman tasarrufu sağlar.

QuickBooks Time'ın en iyi özellikleri

Bilgiye dayalı kararlar almak için çalışan verimliliği ve fazla mesai saatleri hakkında içgörüler elde edin

Kaçırılan kart basma veya fazla mesai saatleri için bildirimler alın

Merkezi bir platformda programlar oluşturarak, düzenleyerek ve görüntüleyerek çalışanların programlarını yönetin

QuickBooks Time sınırlamaları

Yazılımın fiyat planları küçük işletmeler için pahalı olabilir

Öncelikle zaman takibi ve bordro entegrasyonuna odaklanır ve çalışanların planlamasına ( kaynak planlaması ) daha az odaklanır

QuickBooks Time fiyatlandırması

Time Premium + Payroll Premium : Aylık 14 $ + çalışan başına aylık 6,80 $

Time Elite + Payroll Elite: Aylık 28 $ + çalışan başına aylık 8,50 $

QuickBooks Time puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (6800+ yorum)

7. Homebase (Çalışan planlaması ve zaman takibi için en iyisi)

via Homeb ase

Homebase, takımınızın programlarını yönetmenize yardımcı olabilecek güvenilir, kullanımı kolay bir iş programı uygulamasıdır. Bir bakışta, kimin ne zaman çalıştığını ve personel eksikliği olup olmadığını görebilirsiniz.

Homebase ayrıca farklı vardiya türleri ayarlamanıza da olanak tanır. Örneğin, "fazla mesai" veya "nöbet" için bir vardiya türü oluşturabilir ve çalışanları farklı vardiyalara sürükleyip bırakabilirsiniz. Bu şekilde, takımınızın çalışma saatlerini takip edebilir ve herkesin doğru şekilde ücretlendirildiğinden emin olabilirsiniz.

Homebase'in en iyi özellikleri

Maaş bordrosu yazılımıyla entegrasyon sağlayarak maaş bordrosu sürecini kolaylaştırın

Mobil uygulama ile takımınızın bilgilerine her yerden erişin

Yerleşik zaman saati ile çalışanların çalışma saatlerini izleyin ve çalışma saatlerinin kaybolmasını önleyin

Homebase sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, arayüzün hantal, kafa karıştırıcı ve gezinmesinin zor olduğunu bildirmiştir

Diğer kullanıcılar, müşteri desteğinden yanıt alamadıklarını ve anlayış gösterilmediğini bildirmiştir

Homebase fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel özellikler : 24,95 $/ay

Artı : 59,95 $/ay

Hepsi bir arada: 99,95 $/ay

Homebase puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1000+ yorum)

8. Findmyshift (Vardiya yönetimi ve çalışanların çalışma saatlerini izlemek için en iyisi)

findmyshift aracılığıyla

Findmyshift'i kullanarak çalışma saatleri oluşturabilir, çalışanların uygunluk durumlarını ayarlayabilir ve hatta izin yönetimini kolaylaştırabilirsiniz. Herhangi bir günde kimin çalıştığını görmenizi sağlayan güvenilir bir vardiya yönetim yazılımıdır, böylece iş arkadaşlarınızla koordinasyonu kolaylaştırır ve vardiyaları planlamanızı kolaylaştırır.

Findmyshift, uygunluk durumuna göre programları otomatik olarak günceller. Böylece, son dakika değişiklikleri olduğunda uygunluk durumunuzu güncelleyebilirsiniz ve araç programınızı hemen ayarlar.

Findmyshift'in en iyi özellikleri

Vardiya modellerini ayarlayarak ve gerektiğinde bunları değiştirerek programlar oluşturun ve yönetin

Çalışanların kendi aralarında vardiya değişimi yapmasına izin vererek esnekliği artırın

Çalışanların çalıştığı saatleri ve devamsızlıklarını doğru bir şekilde izleyin

Findmyshift sınırlamaları

Findmyshift'i iş akışlarınıza entegre etmek çok zaman ve çaba gerektirebilir

Kullanıcılar, çalışma saatleri sırasında kesintilere neden olan ara sıra aksaklıklar bildirdi

Findmyshift fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç : 25 $/ay

İş : Aylık 40 $

Kurumsal: 80 $/ay

Findmyshift puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: 4,6/5 (1000+ yorum)

9. When I Work (Vardiya planlama ve zaman takibi için en iyisi)

via When I Work

When I Work, planlamayı çok daha kolay hale getiren kullanıcı dostu bir araçtır. Yaklaşan vardiyaları kolayca görebilir, izin talebinde bulunabilir ve hatta iş arkadaşlarınızla vardiyalarınızı değiştirebilirsiniz.

When I Work, başka bir yararlı özellik daha sunar: otomatik zaman saati. Kullanıcılar, telefonlarından doğrudan giriş ve çıkış yapabilirler, bu da son derece kullanışlıdır. Programınızda herhangi bir değişiklik yapmanız gerekirse, bunu uygulama üzerinden de yapabilirsiniz.

When I Work'ün en iyi özellikleri

Çalışanlara program değişiklikleri hakkında doğrudan bildirimler ve mesajlar gönderin

Çalışanların iş programlarını yönetin ve izin taleplerini mobil cihazınızdan görün

Vardiya modellerini ayarlayın ve çalışanların çalıştığı saatleri ve devamsızlıklarını izleyin

When I Work sınırlamaları

İzin talepleri yalnızca silinebilir ve yeniden eklenebilir, değiştirilemez

Ayrıntılı iş veya görev izleme özellikleri sunmaz

When I Work fiyatlandırması

Temel : 1,50 $/ay

Essential + Zaman Takibi ve Katılım : Aylık 3 $

Pro : Aylık 3 $

Pro + Zaman Takibi ve Katılım : Aylık 5 $

Premium : Aylık 5 $

Premium + Zaman Takibi ve Katılım : Aylık 7 $

When I Work Payroll (herhangi bir plana ekleyin): Aylık 39 $ + aktif kullanıcı başına aylık 6

When I Work derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1100+ yorum)

Bonus: Daha iyi seçenekler mi istiyorsunuz? En iyi 10 When I Work alternatifine göz atın!

10. Sling (Vardiya yönetimi ve çalışanlarla iletişim için en iyisi)

sling aracılığıyla

Sling ile hızlı bir şekilde vardiyalar oluşturabilir, bunları çalışanlara atayabilir ve gerektiğinde ayarlayabilirsiniz. Sürükle ve bırak fonksiyonu, vardiyaları kolayca taşıyarak herkesin adil bir iş yüküne sahip olmasını sağlar.

Sling ayrıca, takımlarla iletişim kurmak için son derece kullanışlı olan yerleşik bir mesajlaşma özelliğine sahiptir. Önemli bilgileri paylaşmak veya vardiyaları koordine etmek için bireylere veya gruplara doğrudan mesaj gönderebilirsiniz.

Sling'in en iyi özellikleri

Dosya paylaşın, görevler atayın ve takım üyeleriyle etkili bir şekilde iletişim kurun

Optimum verimlilik sağlamak için zaman ve kaynakların nasıl tahsis edildiğini izleyin

Çeşitli projelerdeki görevleri, son teslim tarihlerini ve ilerlemeyi takip edin

Sling sınırlamaları

Kullanıcılar, aracın mobil sürümünün masaüstü sürümü kadar kullanıcı dostu olmadığını belirtmiştir

Yalnızca iş planını kullanan kullanıcılar rapor oluşturabilir

Sling fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Premium : Aylık 2 $

İş: Aylık 4 $

Sling puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (150+ yorum)

Bonus: İş ve vardiya yönetimini iyileştirmek için 2-2-3 iş programı uygulamasını öğrenin.

ClickUp ile Çalışan Planlama Sürecini Kolaylaştırın

Çalışanların programlarını yönetmek zaman alıcı ve hataya açık bir iş olabilir. Etkili bir görevlendirme yazılımı, programlar oluşturmanıza, vardiyaları hızlı bir şekilde atamanıza ve takımınızın uygunluk durumunu yönetmenize olanak tanıyarak süreci basitleştirir.

Güvenilir planlama yazılımlarından yararlanmak, bordro sistemlerine sorunsuz bir şekilde erişmenize ve maliyetleri kontrol etmenize yardımcı olur, böylece optimum personel seviyelerini sağlar ve fazla veya eksik personel alımını en aza indirir.

İdeal bir planlama yazılımı olan ClickUp, çalışanların uygunluk durumuna göre vardiyaları atamanıza, çalışılan süreyi izlemenize ve doğru bordro raporları oluşturmanıza olanak tanır. İş akışınızı kolaylaştırır ve manuel veri girişini azaltır.

ClickUp'a bugün kaydolun ve akıcı bir çalışan planlama iş akışının avantajlarını deneyimleyin!