2025'in En İyi 7 SOC 2 Uyumluluk Yazılımı Aracı

Sistem ve Organizasyon Kontrolleri 2 (SOC 2) gibi güvenlik çerçevelerine uyum, hassas veriler için koruyucu bir kalkan görevi görür. Siber güvenlik tehditleri her geçen gün daha sofistike hale geliyor ve bunlara karşı korunmanın en iyi yolu uygun güvenlik önlemlerini almaktır.

Bu sadece müşterilere karşı etik bir yükümlülük değil, aynı zamanda kritik bir iş yükümlülüğüdür. Veri ihlali, gizli bilgilerin kaybına ve müşteriler arasında güven kaybına yol açabilir. Bazı alanlarda, belirli bir çerçevenin standartlarına göre verileri güvence altına almak için yasal gereklilikler bile vardır.

Günümüzün teknoloji yığınları, birçok farklı kaynaktan gelen büyük miktarda veriyi işler. Her şeyi takip etmek ve bunu uyumluluğu koruyacak şekilde yapmak, çok zor bir görev olabilir. Neyse ki, bu görevlerin çoğunu otomatikleştirebilen ve veri uyumluluğunu takip etmeyi çok daha ulaşılabilir bir hedef haline getiren yazılım ürünleri piyasada mevcuttur.

Bu makalede, verilerinizi SOC 2 standardına göre güvence altına almak için en iyi ürünlerden bahsedeceğiz. Bu araçlardan bazıları, uymanız gereken diğer veri güvenliği standartlarını da desteklemektedir!

SOC 2 Uyumluluğu nedir?

SOC 2, beş güven hizmeti ilkesine göre müşteri verilerini yönetmek için kriterleri tanımlayan bir çerçevedir. Bu ilkeler güvenlik, kullanılabilirlik, işleme bütünlüğü, gizlilik ve mahremiyettir.

SOC 2 uyumluluğu, müşteri verilerini bulutta depolayan tüm işletmeler için gereklidir. Bilgilerin güvenliğini ve bütünlüğünü sağlar. SOC 2 uyumluluğunun sağlanması ve sürdürülmesi, müşterilere ve paydaşlara, bir kuruluşun verilerini korumak için sağlam güvenlik kontrollerine sahip olduğunu gösterir.

SOC 2 Uyumluluk Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Şirketiniz için SOC 2 uyumluluk araçları ararken, önceliğiniz zaman alan denetim sürecini mevcut iş akışınıza ve kültürünüze uygun bir şekilde basitleştirmek olacaktır. Ancak, aşağıdakiler gibi dikkat etmeniz gereken başka önemli özellikler de vardır:

Otomatik kanıt toplama: Manuel kanıt toplama işlemini azaltarak, yazılım size zaman kazandırır ve denetimleri kolaylaştırır

Risk değerlendirme araçları: Düzenli risk değerlendirmeleri, siber güvenliğin en önemli unsurlarından biridir, bu nedenle bu amaçla kapsamlı bir araç seti kullanmak faydalıdır

Satıcı yönetimi: Üçüncü taraf satıcılar, güvenlik açıklarının kaynağı olabilir. Seçtiğiniz yazılım, satıcıların güvenliğini değerlendirmenize yardımcı olmalıdır

Güvenlik eğitim modülleri: Eğitim, ister ilk çalışanların işe alımı ister sürekli güvenlik eğitimi olsun, sağlam bir güvenlik altyapısının ilk adımıdır

Otomatik izleme: Otomasyon, manuel iş ihtiyacını azaltır ve uyumluluğunuzu 7/24 görünüm sunarak sürekli uyumluluk sağlar

Özel kontroller: Kontrolleri özel iş ihtiyaçlarınıza göre özelleştirme yeteneği, yazılımın işinizle birlikte büyümesini sağlar

Teknoloji yığınıyla entegrasyon: Uyumluluk yazılımınızın yığınınızdaki diğer araçlarla birlikte çalışmasını sağlamak, birden fazla kaynaktan veri almanızı sağlar

Hızlı denetim yetenekleri: İyi SOC 2 uyumluluk araçları, kanıt taleplerini verimli bir şekilde işleyerek ve denetçilerle olan yazışmaları azaltarak daha hızlı denetimler sağlar

Kullanabileceğiniz En İyi 7 SOC 2 Uyumluluk Yazılımı

Doğru SOC 2 uyumluluk yazılımını seçmek, gelişen standartları takip eden başarılı bir uyumluluk programı geliştirmek için işinize avantaj sağlayabilir. Şirketiniz için doğru güvenlik ve uyumluluk yazılımını bulmanıza yardımcı olmak için piyasadaki en iyi seçenekleri içeren bu listeyi hazırladık.

1. Drata

Via Drata

Drata, işletmeler için uyumluluğu otomatikleştirerek SOC 2 uyumluluğunu elde etmelerini ve sürdürmelerini kolaylaştırır. Bu platform, bir şirketin teknoloji yığınından otomatik olarak kanıt toplama yeteneğine büyük önem verir.

Bu, birçok kuruluş için zaman alıcı bir süreçtir. Otomasyon, uyumluluk sürecini hızlandırırken, toplanan kanıtların doğru ve güncel olmasını da sağlar. Hızla büyüyen şirketler için bu, önemli miktarda manuel çaba gerektirmeden müşterilerine güvenlik ve uyumluluğu ne kadar ciddiye aldıklarını gösterebilmeleri açısından vazgeçilmez bir gerekliliktir.

Drata'nın en iyi özellikleri

Uzmanlar tarafından tasarlanmış uyumluluk otomasyon araçlarıyla kanıt toplama ve testlemeyi otomatikleştirin

SOC 2 ve ISO 27001, HIPAA, GDPR ve daha fazlası gibi diğer çerçeveleri merkezi bir konumdan yönetin

Sürekli izleme sayesinde sürekli uyumluluk ve artırılmış veri güvenliği sağlar

Çerçeve ve kontrol özelleştirme dahil, şirketinizin büyümesine göre ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan özelleştirme seçenekleri sunar

Drata'nın güvenlik ve uyumluluk uzmanlarından oluşan takımı ile ihtiyacınız olan yardımı hızlı bir şekilde alın

Kanıt toplama sürecini daha da otomatikleştirmek ve uyumluluğu sürdürmek için diğer yazılımlarla entegre olur

Drata sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, basit ihtiyaçları olan işletmeler için fiyatın yüksek olduğunu düşünüyor

Bazı müşteriler daha iyi işbirliği araçları arıyor

Drata fiyatlandırması

Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Drata derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,9/5 (500+ yorum)

Capterra: 5/5 (1 yorum)

Drata alternatiflerini inceleyin!

2. JupiterOne

JupiterOne aracılığıyla

Bu yazılım, bir güvenlik programı oluşturmak için bütünsel bir yaklaşım da benimser. JupiterOne, bir işletmenin tüm teknoloji yığınıyla entegre olarak daha iyi risk yönetimi sunar.

Bu entegrasyonlar, yazılımın uyumluluk denetimleri için kanıtları otomatik olarak toplamasını sağlar. Bu, uyumluluk yönetimindeki zorlukları ortadan kaldırır ve size gönül rahatlığı sağlar. Yazılım ayrıca, üçüncü taraf sağlayıcıların işine girmesiyle ilişkili riskleri azaltmaya yardımcı olan sağlayıcı yönetimi araçları da içerir.

JupiterOne'ın en iyi özellikleri

Çeşitli veri kaynaklarındaki tüm varlıkları otomatik olarak keşfeder ve izler, uyumluluk verileri için tek bir konum sağlar

JupiterOne Query Language aracılığıyla güçlü bir arama özelliği sunarak uyumluluk bilgilerinin daha hızlı aranmasını ve analiz edilmesini sağlar

Grafik tabanlı görselleştirme ile varlıklar arasındaki ilişkileri kolayca tanımlayın

Özelleştirilebilir ve kapsamlı etiketleme kullanımıyla güvenlik verilerinin ayrıntılı segmentasyonuna olanak tanır

Varlıkları bir güvenlik standardına haritalayarak ve standartların ve haritalamaların özelleştirilmesine olanak tanıyarak sürekli bir uyumluluk duruşu sağlar

Kullanıcıların güvenlik durumunu raporlamak için gösterge panelleri oluşturmasına ve çeşitli güvenlik etkinlikleri için uyarılar ayarlamasına olanak tanır

JupiterOne sınırlamaları

Kullanıcılar ilk öğrenme sürecini biraz zor buldu

Bazı müşteriler daha fazla entegrasyon seçeneği istediğini belirtti

JupiterOne fiyatlandırması

Bir kullanıcı için Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel: sınırsız kullanıcı için aylık 1.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Ayrıca: Sınırsız kullanıcı için aylık 1.250 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: sınırsız kullanıcı için aylık 1.600 $'dan başlayan fiyatlarla

JupiterOne derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,9/5 (5 yorum)

Capterra: 5/5 (5 yorum)

3. Vanta

Via Vanta

Bu ürün, otomatik uyumluluk çözümleri ile şirketler için uyumluluk sürecini basitleştirir. Vanta, işletmelerin SOC 2 uyumluluğu veya diğer popüler güvenlik çerçevelerinden biri için uyumluluk denetimlerine hazırlanmasına yardımcı olur.

Yazılım, şirketlerin mevcut pozisyonlarını ve proaktif iyileştirme yöntemlerini anlamalarını sağlayan hazırlık değerlendirmeleri üretir. Risk değerlendirmelerini takip etmek, işletmelerin olası denetimlere daha iyi hazırlanmalarını sağlar.

Vanta'nın en iyi özellikleri

Güvenlik durumunuzu izlemek için saatlik testler sunar ve herhangi bir uyuşmazlık durumunda uyarılar sağlar

Veri uyumluluğunun bütünsel bir görünümünü sağlayan önceden oluşturulmuş entegrasyonlar ve özel bağlantılar oluşturmak için bir API içerir

Denetim sürecini kolaylaştırarak denetçi seçimini basitleştirir ve denetimlerin doğrudan platform içinden tamamlanmasını sağlar

Birden fazla çerçeve için gerekli işlerin %90'ına kadarını otomatikleştirerek verimli uyumluluk ve risk yönetimi sağlar

Belirli kontroller ve politikalar için özel çerçevelerin oluşturulmasına olanak tanır

İşletmelerin güvenlik ve uyumluluk programları hakkındaki ayrıntıları proaktif olarak paylaşarak paydaşlarla güven ilişkisi kurmalarını sağlar

Vanta sınırlamaları

Fiyat, bazı kullanıcıların istediğinden biraz daha yüksek

Tüm seçenekleri öğrenmek biraz zaman alır

Vanta fiyatlandırması

Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Vanta derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (700+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (16 yorum)

Vanta alternatiflerini inceleyin!

4. Thoropass

Thoropass aracılığıyla

Bu SOC2 uyumluluk yazılımı, erişim yönetimine büyük önem vermektedir. Thoropass, yalnızca yetkili kişilerin hassas sistemlere ve verilere erişebilmesini sağlar. Örneğin, eski çalışanların erişimini izleyebilir ve iptal edebilir, böylece çalışanlar ayrıldıktan sonra iş verilerinin güvenliğini sağlayabilirsiniz.

Elbette Thoropass, diğer birçok özelliği de sunar (tüm uyumluluk ihtiyaçlarınızı karşılamak için yeterli). Kapsamlı entegrasyonlar, güvenlik durumunuzun eksiksiz bir resmini sunar.

Thoropass'ın en iyi özellikleri

Bireysel zorluklara özel uyumluluk çözümleri sunarak, işletmelerin uyumluluk yolculuğunun her aşamasında doğru uyumluluk desteğini almasını sağlar

SOC 2, ISO 27001, PCI DSS, HITRUST, HIPAA ve GDPR dahil olmak üzere birden fazla çerçeveyi tek bir platformda destekler

Denetimin %100'ünü platform içinde yöneterek ve ortalama %67 daha hızlı denetim süresi sağlayarak sorunsuz bir denetim deneyimi sunar

Uyumluluk süreci için önemli olan verileri ve kanıtları toplamak için diğer yazılımlarla entegre olur

Uzun vadeli uyumluluk ihtiyaçları için zamanında destek ve geleceğe dönük stratejiler sunmaya hazır şirket içi uzmanlar sağlar

Thoropass sınırlamaları

Bazı kullanıcılar daha fazla otomasyon seçeneği ister

Arayüz bazı alanlarda hantal olabilir

Thoropass fiyatlandırması

Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Thoropass derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (200+ yorum)

5. Secureframe

Secureframe aracılığıyla

Secureframe, işletmelerin dünyanın en sıkı güvenlik standartlarına uyum sağlamasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Gücü, kanıt toplama gibi zaman alıcı görevleri azaltan otomatik uyumluluk yeteneklerinde yatmaktadır.

Güvenliğin tüm yönlerinde kullanıcılara yardımcı olan güçlü AI algoritmaları, bu yazılımın yeteneklerini artırır. Ayrıca, işe alım ve işten ayrılma araçları, çalışanları bilgilendirir. Politika kabul izleme, herkesin kuruluşun güvenlik politikalarına uyduğundan emin olur.

Secureframe'in en iyi özellikleri

Varlıkları ve çalışanları tek bir yerden sürekli olarak izleyerek, hassas verilere kimlerin erişimi olduğu konusunda içgörü sağlar

Başarısız kontrolleri yönetmek, riski değerlendirmek ve güvenlik durumunuzu iyileştirmek için araçlarla güvenliği artırın

Yapay zeka kullanarak manuel görevleri otomatikleştirir, güvenlik, risk ve uyumluluk yönetimini kolaylaştırır

Tüm uyumluluk sürecini otomatikleştirir ve kolaylaştırır, böylece işletmelerin hızlı bir şekilde uyumluluk kazanmasını sağlar

SOC 2, ISO 27001, HIPAA, PCI DSS, GDPR ve daha fazlası dahil olmak üzere bir dizi güvenlik ve gizlilik standardını destekler

Secureframe sınırlamaları

Bazı kullanıcılar daha fazla özelleştirme seçeneği ister

Müşterilerin istediği bazı entegrasyonlar eksik

Secureframe fiyatlandırması

Temel özellikler: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Büyüme: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Premium: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Secureframe derecelendirmeleri ve yorumları

Capterra: 5/5 (4 yorum)

6. Scytale

Via Scytale

Scytale, risk yönetimine yaklaşımda AI'nın önemli bir rol oynadığı bir başka platformdur. Şirketin AI araçları, potansiyel riskleri büyük bir doğrulukla tahmin ederek, bu riskleri daha proaktif bir şekilde ele almayı sağlar.

Scytale ayrıca kuruluşlara bir risk kaydı sağlar ve potansiyel tehditlerin izlenmesi ve yönetilmesini güvenlik programlarının temel taşı haline getirir. Bu yaklaşım, teknoloji altyapısını sürekli olarak izlemek için yeterli kaynağa sahip olmayan, hızlı büyüyen şirketler için özellikle yararlıdır.

Scytale'nin en iyi özellikleri

Kuruluşunuza uyarlayabileceğiniz kontroller sağlayarak uyumluluk ihtiyaçlarına tam olarak uyum sağlar

Hazırlığı artırmak ve potansiyel uyumluluk sorunlarını en aza indirmek için güvenlik farkındalığı eğitimi araçları sunar

Kanıt toplama sürecini otomatikleştirir, anahtar denetim standartlarına göre doğrular ve kontrollerin 7/24 izlenmesini sağlar

Güvenlik politikalarının ve protokollerinin daha kolay ayarlanması ve uyumlaştırılması için denetçi onaylı politika şablonları sağlar

Güvenlik denetçileriyle işbirliği yaparak tüm süreci yazılım içinden yönetmenizi sağlar

İK işe alım ve işten ayrılma süreçleri sırasında güvenlik açıkları olmamasını sağlayan otomasyonlar sunar

Scytale sınırlamaları

Bazı kullanıcılar daha fazla dışa aktarma seçeneği istiyor

Navigasyon, bazı müşterilerin istediği kadar sezgisel değildir

Scytale fiyatlandırması

Startup: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Büyüme: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Scytale derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,9/5 (100+ yorum)

Capterra: 5/5 (5 yorum)

7. Apptega

Apptega aracılığıyla

Apptega, bir güvenlik programı oluşturmak için eksiksiz bir çözümdür. İşletmelerin SOC 2 dahil 30'dan fazla endüstri standardı çerçeveye uyumunu kolaylaştıran bir dizi uyumluluk aracı sunar.

Ürünün büyük bir hedefi, siber güvenliği yönetmenin karmaşıklığını ve maliyetlerini azaltmaktır. Bu amaçla, şirketin sezgisel platformu, eksiksiz bir yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) çözümü sunarak elektronik tablolara veya Word belgelerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Uyumluluk izlemenin çoğu otomatik ve süreklidir, güvenlik açıklarını hızlı bir şekilde belirler ve düzeltme için bir plan sağlar.

Apptega'nın en iyi özellikleri

SOC 2, CMMC, PCI ve ISO27001 gibi 30'dan fazla endüstri standardı çerçeveyi destekler

Güvenlik açıklarını hızlı bir şekilde belirlemek için araçlar sağlar ve düzeltme için bir yol haritası sunar

Kullanıma hazır risk, tedarikçi riski ve denetim yönetimi özellikleriyle siber güvenlik tehditlerinin önüne geçmek için araçlar sunar

Hesap tabloları ve Word belgelerine olan ihtiyacı ortadan kaldıran sezgisel bir uçtan uca GRC platformu sağlar

Tüm uyumluluk çerçevelerini saniyeler içinde çapraz karşılaştırarak verimliliği %50'nin üzerinde artırır

Apptega sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün olabildiğince sezgisel olmadığını düşünüyor

Birkaç yorumcu daha geniş bir özellik seti istiyor

Apptega fiyatlandırması

Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Apptega puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (54+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (21 yorum)

Sağlam bir uyumluluk süreciyle takımınızı koruyun

Yukarıdaki incelemelerde, SOC 2 uyumluluğu için birkaç harika araç gördünüz. Ayrıca, bunların kaç tanesinin tedarikçi yönetimine önem verdiğini de gördünüz. Üçüncü taraf sağlayıcılar kullandığınızda, bunların uygun güvenlik standartlarını takip ettiğinden emin olmanız gerekir.

ClickUp ile tüm verilerinizi ve güvenlik uyumluluğu ile ilgili yapılacak işlerinizi görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve takip edebilirsiniz

Hangi SOC 2 uyumluluk yazılımını seçerseniz seçin, onu ClickUp'taki ürün ve görev yönetim araçlarına entegre ederek en iyi şekilde yararlanın.

ClickUp güvenlik politikası, güvenlik çerçevelerine uyumu ciddiye alır, böylece programda depoladığınız verilerin güvende kalacağına güvenebilirsiniz.

ClickUp'ın ücretsiz proje yönetimi yazılımındaki güçlü verimlilik araçları, takımlarınızın etkili bir şekilde işbirliği yapmasını ve sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını sağlarken, güvenlik uzmanlarımız arka planda çalışarak size ihtiyacınız olan gönül rahatlığını sunar. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin!