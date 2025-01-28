2025'te Uyumluluk Takımları için En İyi 10 Drata Alternatifi

İşiniz için güvenlik ve uyumluluk otomasyonu düşündüğünüzde, Drata akla gelen ilk isimlerden biridir. Veri ihlalleri ve siber saldırıların artmasıyla birlikte, güvenliği sağlamak ve genellikle SOC 2 olarak bilinen Sistem ve Organizasyon Kontrolleri 2 gibi sıkı standartlara uymak için çabalayan şirketler için en iyi seçenek olarak ortaya çıkmıştır.

Drata, bir zamanlar baş ağrısına ve bütçeleri tüketmeye neden olan uyumluluk süreçlerini otomatikleştirmeyi vaat ediyor. Denetim hazırlıklarını kolaylaştırsa da, her şirketin kendine özgü ihtiyaçları vardır.

Peki, Drata sizin için ideal çözüm değilse ne yapabilirsiniz?

Daha sezgisel bir arayüz, daha kapsamlı bir desteklenen çerçeve aralığı veya sadece daha uygun maliyetli bir çözüm arıyorsanız, alternatifleri keşfetmek her zaman akıllıca bir harekettir.

En uygun çözümü seçmenize yardımcı olmak için Drata'nın en iyi 10 alternatifini, güçlü ve zayıf yönleriyle birlikte kısa bir liste halinde derledik.

Drata alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Drata'nın alternatiflerine odaklanmadan önce, iyi bir uyumluluk çözümü için gerekli olan özellikleri keşfedelim.

Kapsamlı uyumluluk: Alternatifin, sektörünüze göre birden fazla uyumluluk standardını ve düzenlemesini kapsadığından emin olun

Otomasyon ve değerlendirme: Otomatik uyumluluk izleme ve sürekli değerlendirme özellikleri sunan çözümleri arayın

Kullanım kolaylığı: Takımınızın uyumluluk gereksinimlerini daha kolay yönetebilmesi için aracın sezgisel olduğundan emin olun

Entegrasyon yetenekleri: Alternatifin BT altyapınız, araçlarınız ve uyumluluk iş akışlarınızla entegre olup olmadığını kontrol edin. Diğer güvenlik ve izleme araçlarıyla entegrasyon, kapsamlı bir siber güvenlik yaklaşımı için çok önemlidir

Ölçeklenebilirlik: İşiniz büyüdükçe artan veri hacmini ve uyumluluk gereksinimlerini karşılayabilecek bir çözüm seçin

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Drata Alternatifi

Drata alternatiflerinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrendiğinize göre, sizin için listelediğimiz en iyi 10 seçeneği inceleyelim.

1. Secureframe

secureframe aracılığıyla

Drata'nın kullanıcı dostu bu alternatifi, güçlü işbirliği araçlarına ve çeşitli uyumluluk çerçeveleri için desteğe sahiptir. Güvenlik bilincine sahip kuruluşlar için idealdir.

Sertifikaları elde etme ve sürdürme gibi karmaşık süreçleri basitleştiren sağlam otomasyon, Secureframe'i öne çıkaran özelliktir. Platformun çeşitli özelliklerini kullanarak sürekli izleme ve risk azaltmaya öncelik verebilirsiniz.

Secureframe'in en iyi özellikleri

AI ile manuel görevleri ve kanıt toplama işlemlerini otomatikleştirin

Başarısız kontrolleri yönetin ve riski değerlendirerek güvenlik durumunuzu hızla iyileştirin

Satış döngülerini hızlandırmak ve büyümeyi sağlamak için güvenlik durumunuzu kolayca sergileyin

Varlıklarınızı ve çalışanlarınızı tek bir yerden sürekli olarak izleyin

Secureframe sınırlamaları

Entegrasyon zorlukları

Zaman alan ilk kurulum

Secureframe fiyatlandırması

Temel özellikler: Özel fiyatlandırma

Büyüme: Özel fiyatlandırma

Premium: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Secureframe derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (290+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

2. Scrut Otomasyon

scrut Otomasyon aracılığıyla

Hareket halindeki şirketler için ideal olan Scrut Automation, hepsi bir arada Yönetişim, Risk ve Uyumluluk (GRC) platformuyla hızlı risk değerlendirmeleri ve raporlama sunar.

Bu aracı kullanarak tek bir pencereden birden fazla uyumluluk denetimini yönetebilir, siber varlıkları keşfedebilir ve müşterilerinize güveninizi kanıtlayabilirsiniz.

Scrut Automation'ın en iyi özellikleri

Risk değerlendirmenizi ve izlemenizi otomatikleştirin

Kendi benzersiz risk öncelikli bilgi güvenliği programınızı oluşturun

Altyapı ve uygulama ortamınızdaki riskleri gerçek zamanlı olarak izleyin ve 20'den fazla uyumluluk çerçevesine sürekli olarak uyun

Otomatik uyarılar ve hatırlatıcılarla uyumluluk gereksinimlerini karşılamak için görevler oluşturun, atayın ve izleyin

Scrut Otomasyon sınırlamaları

Kullanıcılar, yazılımda bazı kararsızlıklar olduğunu bildirmiştir

Kullanıcı arayüzü iyileştirilebilir

Scrut Automation fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Scrut Otomasyon derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,9/5 (690+ yorum)

3. Vanta

vanta aracılığıyla

Vanta, SaaS işletmeleri için kapsamlı bir güven yönetimi platformudur. Kuruluşunuzun uyumluluk durumunu sürekli olarak görünür kılmasıyla bilinir. Bu sayede potansiyel sorunları gerçek zamanlı olarak belirleyebilir ve bunları etkili bir şekilde çözebilirsiniz.

Vanta'nın önceden oluşturulmuş entegrasyonları veya Vanta API ile işinizdeki hayati risk yüzeylerine tek bir görünüm elde edebilirsiniz.

Vanta'nın en iyi özellikleri

Güvenlik ve gizlilik çerçeveleri için işlerin %90'ına kadarını otomatikleştirin

Saatlik testlerle güvenlik durumunuzu gerçek zamanlı olarak öğrenin

Sorunsuz bir denetim süreciyle zaman kaybetmeyin

Vanta sınırlamaları

Risk yönetiminde daha fazla esnekliğe ihtiyaç var

Arayüz bazı kullanıcılar için karmaşık gelebilir

Vanta fiyatlandırması

Temel: Özel fiyatlandırma

İşbirliği: Özel fiyatlandırma

Ölçek: Özel fiyatlandırma

Vanta derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (890+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (10+ yorum)

4. Wiz

wiz aracılığıyla

Wiz, bulut geliştirmenizi ölçeklendirmek ve hızlandırmak için self servis modeli sunan bir bulut güvenlik platformudur.

Kullanıcılar, silo haline gelmiş araçlardan uzaklaşıp çoklu bulut ortamlarına bağlanabilmelerini sağlayan bu özelliği takdir ediyor. Geniş güvenlik özellikleri aralığı, bulut güvenliğinin tüm yönlerini kapsayan her katmanı taramanıza yardımcı olur.

Wiz'in en iyi özellikleri

Bulut ortamlarındaki kritik riskleri belirleyin ve ortadan kaldırın

Wiz Güvenlik Grafiği'ni kullanarak kritik saldırı yollarınızı bloklayın ve hassas varlıklarınızı koruyun

Wiz Entegrasyonu ile bulut güvenlik ekosisteminde güvenlik bulgularının iki yönlü paylaşımını sağlayın

Birleşik, bulut tabanlı bir platformla bulut ortamlarınızı koruyun

Wiz sınırlamaları

Kullanıcılar, bazı gösterge panellerinin anlaşılması zor olduğunu bildiriyor

Birden fazla projede benzer eylemleri/otomasyonları kopyalamanın bir yöntemi yoktur

Wiz fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Wiz puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (590+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Sprinto

Hızlı büyüyen girişimler için ideal olan Sprinto, hızlı uyumluluk uygulaması ve sezgisel iş akışları sunan bir Drata alternatifidir.

Güvenlik uyumluluk programlarınızın sağlam güvenlik denetimlerini gerçekleştirir. Bu, tüm kuruluşunuzdaki riski en aza indirgemek için güçlü bir araçtır. Kullanıcılar, uyumluluk yönetiminin ardındaki manuel çabayı ortadan kaldırmak için Sprinto'yu önermektedir.

sprinto aracılığıyla

Sprinto'nun en iyi özellikleri

Sprinto'nun entegre risk değerlendirmesi ile varlık düzeyinde kontrolleri haritalayın, eksiklikleri belirleyin ve bunları en aza indiren önlemleri uygulayın

Kontrol denetimlerini yapılandırın ve en başından itibaren istisnai durumlar için önlemler alın

Otomasyon çerçeveleri kütüphanesi ile güvenlik uyumluluk kontrolünü izleyin ve sürdürün

Gösterge panelinden doğrudan bir denetçi ile bağlantı kurun ve koordinasyon sağlayın

Sprinto sınırlamaları

Bazı özellikler için gerekli hata düzeltmeleri

Bazı tarayıcılarla uyumluluk sorunları

Sprinto fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Sprinto puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

6. AuditBoard

auditboard aracılığıyla

Büyük kurumsal şirketler için sağlam bir Drata alternatifi olan AuditBoard, kapsamlı raporlama ve analiz yetenekleri sunar. Uyumluluk, riskler ve denetimleri bir arada yöneten işbirliğine dayalı bir platform sunmasıyla öne çıkar.

Bu işbirliğine dayalı risk yönetimi platformu, denetimlerinizi, risk yönetiminizi, BT güvenliğinizi ve ESG programlarınızı geliştirir.

AuditBoard'un en iyi özellikleri

Tek bir kayıt sisteminde kurumsal risklerin tam görünümünü elde edin

İçerik oluşturma, akıllı içgörüler ve etkileşimleri otomatikleştirin

Takımların, kullanıcı odaklı bir deneyim ve esnek, kod gerektirmeyen analitik ile stratejik değer sağlamaya odaklanmasına yardımcı olun

Yerel AI, otomasyon ve görselleştirmelerle ölçeklenebilirliği artırın

AuditBoard sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme

Sınırlı raporlama yetenekleri

AuditBoard fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

AuditBoard derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (890+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (260+ yorum)

7. Hyperproof

hyperproof aracılığıyla

Drata'ya alternatif olan bu işbirliği platformu, Slack ve Gmail gibi popüler araçları entegre ederek uyumluluğu basitleştirir.

Kanıt toplama otomasyonu ile tanınmaktadır. Özel çerçeveler kullanarak kanıtları kolayca izleyebilir ve otomasyon ile denetim yorgunluğunu ortadan kaldırabilirsiniz.

Hyperproof'un en iyi özellikleri

Özel gösterge panelleri ve raporlar kullanarak takımlarınızın işlerine gerçek zamanlı görünürlük elde edin

Hypersyncs kullanarak otomatik kanıt toplama ile zaman kazanın

İsteklerinizin karşılanmasını sağlamak için denetçilerle iletişimi merkezileştirin

Hyperproof sınırlamaları

Hata düzeltmeleri gerektirir

Veri içe aktarma ile ilgili zorluklar

Hyperproof fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Hyperproof derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (30'dan fazla yorum)

8. Lacework

lacework aracılığıyla

Lacework, güvenlik durumunuzun bütünsel bir görünümünü elde etmek için uyumluluk yeteneklerini entegre eden bir güvenlik platformudur.

Tek bir platformdan tüm bulutunuzu güvence altına almanızı, risk azaltmaya öncelik vermenizi ve uyumluluğu korumanızı sağlar. Bu araç, güvenlik açıklarını ve yanlış yapılandırmaları gidermeye yardımcı olan otomatik düzeltme önerileriyle dikkat çekmektedir.

Lacework'ün en iyi özellikleri

Yazılım bileşimi analizi (SCA), statik uygulama güvenliği testi (SAST), kod olarak altyapı (IaC) güvenliği ve satır içi güvenlik açığı taraması ile geliştiricilerin riskleri üretime geçmeden önce gidermelerini sağlayın

Uçtan uca kod görünürlüğü sayesinde üçüncü taraf ve birinci taraf kod güvenlik açığı risklerini anlayın

Saldırı yolu analizi ve özel risk puanlaması kullanarak ortamınızın en riskli güvenlik açıklarını ve yanlış yapılandırmalarını ortaya çıkarın

Lacework sınırlamaları

Kafa karıştırıcı kullanıcı arayüzü

Veri noktaları arasında zorlu gezinme

Lacework fiyatlandırması

Pro: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Lacework puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

9. OneTrust

oneTrust aracılığıyla

OneTrust, veri gizliliği, yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) ile ilgili tüm yönleri yönetmek için bulut tabanlı bir platformdur. İşlevler arası veri merkezileştirme özelliği, eyleme geçirilebilir önerilerle trendleri ve program eksikliklerini ortaya çıkarmanıza yardımcı olur.

OneTrust'un yapay zeka destekli araçları ve analitik özellikleri sayesinde veri akışlarınızı anlayabilir, riskleri belirleyebilir ve uygun kontrolleri uygulayabilirsiniz.

OneTrust'ın en iyi özellikleri

Gizlilik ve veri keşfi, GRC, etik ve ESG alanlarında işbirliği yapın

Riskleri proaktif olarak azaltın ve sürekli gelişen dijital ortamlara uyum sağlayın

Kapsamlı, gerçek zamanlı istihbarat ile iç, yasal veya üçüncü taraf ortamlarınızdaki değişiklikleri izleyin

Merkezi bir veri mimarisi ile takımlar ve iş akışları arasındaki boşlukları doldurun

Kod gerektirmeyen iş akışı yapılandırmasıyla gereksiz görevleri ortadan kaldırarak zaman kazanın

Yasal analizlere erişim sayesinde gereksinimleri anlayın ve ortaya çıkan küresel uyumluluk gereksinimlerine hazırlanın

OneTrust sınırlamaları

Eski kullanıcı arayüzü

Gerekli hata düzeltmeleri

OneTrust fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

OneTrust derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (140+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (20 yorum)

10. Thoropass

thoropass aracılığıyla

Thoropass, çeşitli güvenlik çerçeveleri ve düzenlemelerine uyum sağlamanıza ve bu uyumu sürdürmenize yardımcı olacak bir SaaS platformu ve uzman rehberliği sunar.

Otomatikleştirilmiş görevlerle verimliliğinizi artırır ve uyumluluk çabalarınızı ölçeklendirir. Platformu kullanarak riskleri azaltabilir ve bilgi güvenliğini proaktif olarak yönetebilirsiniz. Kullanıcıların sevdiği Drata alternatiflerinden biridir; uyumluluk uygulamasını hızlandıran kılavuzlu kontroller, en sevilen özelliklerindendir.

Thoropass'ın en iyi özellikleri

Yayınlanan politikaların oluşturulmasını, incelenmesini ve onaylanmasını hızlandırın

Etiketleme, yorum yapma ve kontrol atama gibi özellikler aracılığıyla işbirliği yapın

Uyum denetimleri için kanıt toplama sürecini otomatikleştirin

Uyumla ilgili sorunları izleyin ve uyarılar alın

Özel uyumluluk ihtiyaçlarını karşılamak için entegrasyonları özelleştirin

Thoropass sınırlamaları

Platform daha sezgisel olabilir

Güvenilmez "hatırlatıcı" özelliği

Thoropass fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Thoropass puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Geleneksel uyumluluk araçları genellikle tek fonksiyonlu çözümler gibi hissettirir ve sizi elektronik tablolar, silo haline gelmiş iş akışları ve manuel süreçlerle uğraşmak zorunda bırakır.

Peki, tüm uyumluluk sürecini yöneten, görevleri basitleştiren, iş akışlarını otomatikleştiren ve takımınızı güçlendiren tek bir platform varsa ne olur?

İşte bu noktada, hepsi bir arada proje yönetimi platformu ClickUp devreye giriyor.

ClickUp

ClickUp sadece görevleri yönetmekle kalmaz, aynı zamanda uyumluluk odaklı bir dünyada kuruluşunuzun gelişmesi için ona güç verir.

ClickUp'ın Risk Yönetimi Şablonu gibi şablonlar, kapsamlı özellikler ve otomasyon yetenekleri, uyumluluğun karmaşıklıklarını yönetmek için birleşik bir platform arayan işletmeler için pratik bir çözüm sunar.

ClickUp'ın Risk Yönetimi Risk Kaydı Şablonu ile potansiyel riskleri belirleyin ve azaltın

ClickUp'ın Otomasyon özellikleri, rutin uyumluluk görevlerini otomatikleştirmenize ve hatta özelleştirmenize yardımcı olur. İşte bu özelliklerin kullanışlı olduğu birkaç örnek:

Politika yönetimi : ClickUp'ta politika incelemelerini ve onaylarını izlemek için özel alanlar oluşturun. Politikaların periyodik incelemelerinin zamanı geldiğinde otomatik hatırlatıcılar ayarlayın

Eğitim yönetimi : ClickUp'ın hatırlatıcılarını kullanarak eğitim atamalarını, bildirimlerini ve onaylarını otomatikleştirin. Özel durumlarla eğitim tamamlanma durumunu izleyin

Denetim hazırlığı: Görev bağımlılıklarını ve kontrol listelerini kullanarak denetim kanıtlarını ve belgelerini tamamlandıkça otomatik olarak derleyin

ClickUp Otomasyon ile insan hatalarını ortadan kaldırın ve uyumluluk durumuna ilişkin görünürlük elde edin

Otomasyonların yanı sıra, aşağıdaki özellikler de ClickUp'ı uyumluluğu kolaylaştırmak için cazip bir seçim haline getirir:

: Güncel politikaları, prosedürleri ve risk değerlendirmelerini merkezi olarak depolayın ve herkesin en son bilgilere erişmesini sağlayın. Sürüm kontrolü, geçmiş kayıtların her zaman kullanılabilir olmasını sağlar ClickUp Belgeleri: Güncel politikaları, prosedürleri ve risk değerlendirmelerini merkezi olarak depolayın ve herkesin en son bilgilere erişmesini sağlayın. Sürüm kontrolü, geçmiş kayıtların her zaman kullanılabilir olmasını sağlar

Uyumluluğu kolaylaştırmak için ClickUp'ta Belgeleri deneyin

: Kanıt toplama, raporlama ve eğitim hatırlatıcıları gibi yinelenen uyumluluk görevleri için otomatik iş akışları oluşturun ClickUp Özel İş Akışları: Kanıt toplama, raporlama ve eğitim hatırlatıcıları gibi yinelenen uyumluluk görevleri için otomatik iş akışları oluşturun

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için ClickUp Özel İş Akışlarını deneyin

: Uyumluluk durumunuzu gerçek zamanlı olarak görselleştirin. Görevlerdeki ilerlemeyi takip edin, potansiyel riskleri belirleyin ve yaklaşan son tarihler hakkında bilgi sahibi olun ClickUp Gösterge Panelleri: Uyumluluk durumunuzu gerçek zamanlı olarak görselleştirin. Görevlerdeki ilerlemeyi takip edin, potansiyel riskleri belirleyin ve yaklaşan son tarihler hakkında bilgi sahibi olun

ClickUp Gösterge Panelleri kullanarak uyumluluk durumunu görselleştirin

: Belirli belgeleri, politikaları veya raporları hızlı bir şekilde bulun ve sonsuz e-postaları ve elektronik tabloları tarayarak zaman kaybetmeyin ClickUp arama: Belirli belgeleri, politikaları veya raporları hızlı bir şekilde bulun ve sonsuz e-postaları ve elektronik tabloları tarayarak zaman kaybetmeyin

ClickUp aramasını deneyin

: Önemli belgeleri yalnızca yetkili kullanıcıların görüntüleyip düzenleyebilmesini sağlamak için hassas bilgilere erişimi kontrol edin ClickUp izinleri: Önemli belgeleri yalnızca yetkili kullanıcıların görüntüleyip düzenleyebilmesini sağlamak için hassas bilgilere erişimi kontrol edin

ClickUp izinlerini kullanarak veri varlıklarına erişimi güvenli ve emin bir şekilde paylaşın

: ClickUp'ı güvenlik ve uyumluluk araçlarıyla bağlayarak sorunsuz bir iş akışı oluşturun ClickUp Entegrasyonları: ClickUp'ı güvenlik ve uyumluluk araçlarıyla bağlayarak sorunsuz bir iş akışı oluşturun

ClickUp'ın kapsamlı entegrasyonlarından yararlanın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Eğitim güncellemeleri için hatırlatıcılar göndermek veya yüksek riskli sorunları otomatik olarak üst düzeye taşımak gibi tekrarlayan görevleri yönetmek için güçlü otomasyon kuralları oluşturun

ClickUp Zihin Haritaları ile karmaşık uyumluluk süreçlerini, riskler ve kontroller arasındaki ilişkileri ve görevler arasındaki bağımlılıkları görsel olarak haritalandırın

ClickUp Security ile verilerinizi koruyun

Son tarihler ve dönüm noktaları ile uyumluluk hedefleri belirleyin ve izleyin

Ciddiyet, hafifletme planları ve sahiplik dahil olmak üzere tüm belirlenen risklerin merkezi bir kaydını oluşturun

ClickUp Özel Alanları'nı kullanarak olasılık, etki ve kontrol önlemleri gibi risklerle ilgili belirli veri noktalarını yakalayın

Risk yönetimi çabalarınız hakkında kapsamlı raporlar oluşturun

ClickUp sınırlamaları

Bazı yeni kullanıcılar, öğrenme eğrisinin dik olduğunu not ediyor

ClickUp fiyatlandırması

Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,7/5 (9000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3900+ yorum)

Uyum ve Risk Yönetimi için Doğru Çözümü Seçin

Güçlü siber güvenlik ve uyumluluk önlemlerinin önemi ne kadar vurgulanırsa vurgulanamaz. Bu nedenle, Drata'ya alternatif ararken, kuruluşunuzun ihtiyaçlarını, ölçeklenebilirliğini ve siber tehditlerin sürekli değişen doğasını dikkatlice değerlendirin.

Seçiminizi yaptıktan sonra, operasyonlarınız için esnek ve güvenli bir dijital ortam oluşturmak için ClickUp gibi kapsamlı bir proje yönetimi çözümüyle birleştirmeyi düşünün.

Ücretsiz ClickUp denemenizi bugün başlatın ve veri güvenliği ve yasalara uygunluğa bütünsel bir yaklaşım deneyimleyin. ?