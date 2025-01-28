2025'te Uyumluluk Takımları için En İyi 10 Drata Alternatifi

İşiniz için güvenlik ve uyumluluk otomasyonu düşündüğünüzde, Drata akla gelen ilk isimlerden biridir. Veri ihlalleri ve siber saldırıların artmasıyla birlikte, güvenliği sağlamak ve genellikle SOC 2 olarak bilinen Sistem ve Organizasyon Kontrolleri 2 gibi sıkı standartlara uymak için çabalayan şirketler için en iyi seçenek olarak ortaya çıkmıştır.
Drata, bir zamanlar baş ağrısına ve bütçeleri tüketmeye neden olan uyumluluk süreçlerini otomatikleştirmeyi vaat ediyor. Denetim hazırlıklarını kolaylaştırsa da, her şirketin kendine özgü ihtiyaçları vardır.
Peki, Drata sizin için ideal çözüm değilse ne yapabilirsiniz?
Daha sezgisel bir arayüz, daha kapsamlı bir desteklenen çerçeve aralığı veya sadece daha uygun maliyetli bir çözüm arıyorsanız, alternatifleri keşfetmek her zaman akıllıca bir harekettir.
En uygun çözümü seçmenize yardımcı olmak için Drata'nın en iyi 10 alternatifini, güçlü ve zayıf yönleriyle birlikte kısa bir liste halinde derledik.
Drata alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Drata'nın alternatiflerine odaklanmadan önce, iyi bir uyumluluk çözümü için gerekli olan özellikleri keşfedelim.
- Kapsamlı uyumluluk: Alternatifin, sektörünüze göre birden fazla uyumluluk standardını ve düzenlemesini kapsadığından emin olun
- Otomasyon ve değerlendirme: Otomatik uyumluluk izleme ve sürekli değerlendirme özellikleri sunan çözümleri arayın
- Kullanım kolaylığı: Takımınızın uyumluluk gereksinimlerini daha kolay yönetebilmesi için aracın sezgisel olduğundan emin olun
- Entegrasyon yetenekleri: Alternatifin BT altyapınız, araçlarınız ve uyumluluk iş akışlarınızla entegre olup olmadığını kontrol edin. Diğer güvenlik ve izleme araçlarıyla entegrasyon, kapsamlı bir siber güvenlik yaklaşımı için çok önemlidir
- Ölçeklenebilirlik: İşiniz büyüdükçe artan veri hacmini ve uyumluluk gereksinimlerini karşılayabilecek bir çözüm seçin
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Drata Alternatifi
Drata alternatiflerinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrendiğinize göre, sizin için listelediğimiz en iyi 10 seçeneği inceleyelim.
1. Secureframe
Drata'nın kullanıcı dostu bu alternatifi, güçlü işbirliği araçlarına ve çeşitli uyumluluk çerçeveleri için desteğe sahiptir. Güvenlik bilincine sahip kuruluşlar için idealdir.
Sertifikaları elde etme ve sürdürme gibi karmaşık süreçleri basitleştiren sağlam otomasyon, Secureframe'i öne çıkaran özelliktir. Platformun çeşitli özelliklerini kullanarak sürekli izleme ve risk azaltmaya öncelik verebilirsiniz.
Secureframe'in en iyi özellikleri
- AI ile manuel görevleri ve kanıt toplama işlemlerini otomatikleştirin
- Başarısız kontrolleri yönetin ve riski değerlendirerek güvenlik durumunuzu hızla iyileştirin
- Satış döngülerini hızlandırmak ve büyümeyi sağlamak için güvenlik durumunuzu kolayca sergileyin
- Varlıklarınızı ve çalışanlarınızı tek bir yerden sürekli olarak izleyin
Secureframe sınırlamaları
- Entegrasyon zorlukları
- Zaman alan ilk kurulum
Secureframe fiyatlandırması
- Temel özellikler: Özel fiyatlandırma
- Büyüme: Özel fiyatlandırma
- Premium: Özel fiyatlandırma
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Secureframe derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (290+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
2. Scrut Otomasyon
Hareket halindeki şirketler için ideal olan Scrut Automation, hepsi bir arada Yönetişim, Risk ve Uyumluluk (GRC) platformuyla hızlı risk değerlendirmeleri ve raporlama sunar.
Bu aracı kullanarak tek bir pencereden birden fazla uyumluluk denetimini yönetebilir, siber varlıkları keşfedebilir ve müşterilerinize güveninizi kanıtlayabilirsiniz.
Scrut Automation'ın en iyi özellikleri
- Risk değerlendirmenizi ve izlemenizi otomatikleştirin
- Kendi benzersiz risk öncelikli bilgi güvenliği programınızı oluşturun
- Altyapı ve uygulama ortamınızdaki riskleri gerçek zamanlı olarak izleyin ve 20'den fazla uyumluluk çerçevesine sürekli olarak uyun
- Otomatik uyarılar ve hatırlatıcılarla uyumluluk gereksinimlerini karşılamak için görevler oluşturun, atayın ve izleyin
Scrut Otomasyon sınırlamaları
- Kullanıcılar, yazılımda bazı kararsızlıklar olduğunu bildirmiştir
- Kullanıcı arayüzü iyileştirilebilir
Scrut Automation fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Scrut Otomasyon derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,9/5 (690+ yorum)
3. Vanta
Vanta, SaaS işletmeleri için kapsamlı bir güven yönetimi platformudur. Kuruluşunuzun uyumluluk durumunu sürekli olarak görünür kılmasıyla bilinir. Bu sayede potansiyel sorunları gerçek zamanlı olarak belirleyebilir ve bunları etkili bir şekilde çözebilirsiniz.
Vanta'nın önceden oluşturulmuş entegrasyonları veya Vanta API ile işinizdeki hayati risk yüzeylerine tek bir görünüm elde edebilirsiniz.
Vanta'nın en iyi özellikleri
- Güvenlik ve gizlilik çerçeveleri için işlerin %90'ına kadarını otomatikleştirin
- Saatlik testlerle güvenlik durumunuzu gerçek zamanlı olarak öğrenin
- Sorunsuz bir denetim süreciyle zaman kaybetmeyin
Vanta sınırlamaları
- Risk yönetiminde daha fazla esnekliğe ihtiyaç var
- Arayüz bazı kullanıcılar için karmaşık gelebilir
Vanta fiyatlandırması
- Temel: Özel fiyatlandırma
- İşbirliği: Özel fiyatlandırma
- Ölçek: Özel fiyatlandırma
Vanta derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,6/5 (890+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (10+ yorum)
4. Wiz
Wiz, bulut geliştirmenizi ölçeklendirmek ve hızlandırmak için self servis modeli sunan bir bulut güvenlik platformudur.
Kullanıcılar, silo haline gelmiş araçlardan uzaklaşıp çoklu bulut ortamlarına bağlanabilmelerini sağlayan bu özelliği takdir ediyor. Geniş güvenlik özellikleri aralığı, bulut güvenliğinin tüm yönlerini kapsayan her katmanı taramanıza yardımcı olur.
Wiz'in en iyi özellikleri
- Bulut ortamlarındaki kritik riskleri belirleyin ve ortadan kaldırın
- Wiz Güvenlik Grafiği'ni kullanarak kritik saldırı yollarınızı bloklayın ve hassas varlıklarınızı koruyun
- Wiz Entegrasyonu ile bulut güvenlik ekosisteminde güvenlik bulgularının iki yönlü paylaşımını sağlayın
- Birleşik, bulut tabanlı bir platformla bulut ortamlarınızı koruyun
Wiz sınırlamaları
- Kullanıcılar, bazı gösterge panellerinin anlaşılması zor olduğunu bildiriyor
- Birden fazla projede benzer eylemleri/otomasyonları kopyalamanın bir yöntemi yoktur
Wiz fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Wiz puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (590+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
5. Sprinto
Hızlı büyüyen girişimler için ideal olan Sprinto, hızlı uyumluluk uygulaması ve sezgisel iş akışları sunan bir Drata alternatifidir.
Güvenlik uyumluluk programlarınızın sağlam güvenlik denetimlerini gerçekleştirir. Bu, tüm kuruluşunuzdaki riski en aza indirgemek için güçlü bir araçtır. Kullanıcılar, uyumluluk yönetiminin ardındaki manuel çabayı ortadan kaldırmak için Sprinto'yu önermektedir.
Sprinto'nun en iyi özellikleri
- Sprinto'nun entegre risk değerlendirmesi ile varlık düzeyinde kontrolleri haritalayın, eksiklikleri belirleyin ve bunları en aza indiren önlemleri uygulayın
- Kontrol denetimlerini yapılandırın ve en başından itibaren istisnai durumlar için önlemler alın
- Otomasyon çerçeveleri kütüphanesi ile güvenlik uyumluluk kontrolünü izleyin ve sürdürün
- Gösterge panelinden doğrudan bir denetçi ile bağlantı kurun ve koordinasyon sağlayın
Sprinto sınırlamaları
- Bazı özellikler için gerekli hata düzeltmeleri
- Bazı tarayıcılarla uyumluluk sorunları
Sprinto fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Sprinto puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (700'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
6. AuditBoard
Büyük kurumsal şirketler için sağlam bir Drata alternatifi olan AuditBoard, kapsamlı raporlama ve analiz yetenekleri sunar. Uyumluluk, riskler ve denetimleri bir arada yöneten işbirliğine dayalı bir platform sunmasıyla öne çıkar.
Bu işbirliğine dayalı risk yönetimi platformu, denetimlerinizi, risk yönetiminizi, BT güvenliğinizi ve ESG programlarınızı geliştirir.
AuditBoard'un en iyi özellikleri
- Tek bir kayıt sisteminde kurumsal risklerin tam görünümünü elde edin
- İçerik oluşturma, akıllı içgörüler ve etkileşimleri otomatikleştirin
- Takımların, kullanıcı odaklı bir deneyim ve esnek, kod gerektirmeyen analitik ile stratejik değer sağlamaya odaklanmasına yardımcı olun
- Yerel AI, otomasyon ve görselleştirmelerle ölçeklenebilirliği artırın
AuditBoard sınırlamaları
- Sınırlı özelleştirme
- Sınırlı raporlama yetenekleri
AuditBoard fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
AuditBoard derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (890+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (260+ yorum)
7. Hyperproof
Drata'ya alternatif olan bu işbirliği platformu, Slack ve Gmail gibi popüler araçları entegre ederek uyumluluğu basitleştirir.
Kanıt toplama otomasyonu ile tanınmaktadır. Özel çerçeveler kullanarak kanıtları kolayca izleyebilir ve otomasyon ile denetim yorgunluğunu ortadan kaldırabilirsiniz.
Hyperproof'un en iyi özellikleri
- Özel gösterge panelleri ve raporlar kullanarak takımlarınızın işlerine gerçek zamanlı görünürlük elde edin
- Hypersyncs kullanarak otomatik kanıt toplama ile zaman kazanın
- İsteklerinizin karşılanmasını sağlamak için denetçilerle iletişimi merkezileştirin
Hyperproof sınırlamaları
- Hata düzeltmeleri gerektirir
- Veri içe aktarma ile ilgili zorluklar
Hyperproof fiyatlandırma
- Özel fiyatlandırma
Hyperproof derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,6/5 (80+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (30'dan fazla yorum)
8. Lacework
Lacework, güvenlik durumunuzun bütünsel bir görünümünü elde etmek için uyumluluk yeteneklerini entegre eden bir güvenlik platformudur.
Tek bir platformdan tüm bulutunuzu güvence altına almanızı, risk azaltmaya öncelik vermenizi ve uyumluluğu korumanızı sağlar. Bu araç, güvenlik açıklarını ve yanlış yapılandırmaları gidermeye yardımcı olan otomatik düzeltme önerileriyle dikkat çekmektedir.
Lacework'ün en iyi özellikleri
- Yazılım bileşimi analizi (SCA), statik uygulama güvenliği testi (SAST), kod olarak altyapı (IaC) güvenliği ve satır içi güvenlik açığı taraması ile geliştiricilerin riskleri üretime geçmeden önce gidermelerini sağlayın
- Uçtan uca kod görünürlüğü sayesinde üçüncü taraf ve birinci taraf kod güvenlik açığı risklerini anlayın
- Saldırı yolu analizi ve özel risk puanlaması kullanarak ortamınızın en riskli güvenlik açıklarını ve yanlış yapılandırmalarını ortaya çıkarın
Lacework sınırlamaları
- Kafa karıştırıcı kullanıcı arayüzü
- Veri noktaları arasında zorlu gezinme
Lacework fiyatlandırması
- Pro: Özel fiyatlandırma
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Lacework puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
9. OneTrust
OneTrust, veri gizliliği, yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) ile ilgili tüm yönleri yönetmek için bulut tabanlı bir platformdur. İşlevler arası veri merkezileştirme özelliği, eyleme geçirilebilir önerilerle trendleri ve program eksikliklerini ortaya çıkarmanıza yardımcı olur.
OneTrust'un yapay zeka destekli araçları ve analitik özellikleri sayesinde veri akışlarınızı anlayabilir, riskleri belirleyebilir ve uygun kontrolleri uygulayabilirsiniz.
OneTrust'ın en iyi özellikleri
- Gizlilik ve veri keşfi, GRC, etik ve ESG alanlarında işbirliği yapın
- Riskleri proaktif olarak azaltın ve sürekli gelişen dijital ortamlara uyum sağlayın
- Kapsamlı, gerçek zamanlı istihbarat ile iç, yasal veya üçüncü taraf ortamlarınızdaki değişiklikleri izleyin
- Merkezi bir veri mimarisi ile takımlar ve iş akışları arasındaki boşlukları doldurun
- Kod gerektirmeyen iş akışı yapılandırmasıyla gereksiz görevleri ortadan kaldırarak zaman kazanın
- Yasal analizlere erişim sayesinde gereksinimleri anlayın ve ortaya çıkan küresel uyumluluk gereksinimlerine hazırlanın
OneTrust sınırlamaları
- Eski kullanıcı arayüzü
- Gerekli hata düzeltmeleri
OneTrust fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
OneTrust derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (140+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (20 yorum)
10. Thoropass
Thoropass, çeşitli güvenlik çerçeveleri ve düzenlemelerine uyum sağlamanıza ve bu uyumu sürdürmenize yardımcı olacak bir SaaS platformu ve uzman rehberliği sunar.
Otomatikleştirilmiş görevlerle verimliliğinizi artırır ve uyumluluk çabalarınızı ölçeklendirir. Platformu kullanarak riskleri azaltabilir ve bilgi güvenliğini proaktif olarak yönetebilirsiniz. Kullanıcıların sevdiği Drata alternatiflerinden biridir; uyumluluk uygulamasını hızlandıran kılavuzlu kontroller, en sevilen özelliklerindendir.
Thoropass'ın en iyi özellikleri
- Yayınlanan politikaların oluşturulmasını, incelenmesini ve onaylanmasını hızlandırın
- Etiketleme, yorum yapma ve kontrol atama gibi özellikler aracılığıyla işbirliği yapın
- Uyum denetimleri için kanıt toplama sürecini otomatikleştirin
- Uyumla ilgili sorunları izleyin ve uyarılar alın
- Özel uyumluluk ihtiyaçlarını karşılamak için entegrasyonları özelleştirin
Thoropass sınırlamaları
- Platform daha sezgisel olabilir
- Güvenilmez "hatırlatıcı" özelliği
Thoropass fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Thoropass puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Diğer Uyumluluk Araçları
Geleneksel uyumluluk araçları genellikle tek fonksiyonlu çözümler gibi hissettirir ve sizi elektronik tablolar, silo haline gelmiş iş akışları ve manuel süreçlerle uğraşmak zorunda bırakır.
Peki, tüm uyumluluk sürecini yöneten, görevleri basitleştiren, iş akışlarını otomatikleştiren ve takımınızı güçlendiren tek bir platform varsa ne olur?
İşte bu noktada, hepsi bir arada proje yönetimi platformu ClickUp devreye giriyor.
ClickUp
ClickUp sadece görevleri yönetmekle kalmaz, aynı zamanda uyumluluk odaklı bir dünyada kuruluşunuzun gelişmesi için ona güç verir.
ClickUp'ın Risk Yönetimi Şablonu gibi şablonlar, kapsamlı özellikler ve otomasyon yetenekleri, uyumluluğun karmaşıklıklarını yönetmek için birleşik bir platform arayan işletmeler için pratik bir çözüm sunar.
ClickUp'ın Otomasyon özellikleri, rutin uyumluluk görevlerini otomatikleştirmenize ve hatta özelleştirmenize yardımcı olur. İşte bu özelliklerin kullanışlı olduğu birkaç örnek:
- Politika yönetimi: ClickUp'ta politika incelemelerini ve onaylarını izlemek için özel alanlar oluşturun. Politikaların periyodik incelemelerinin zamanı geldiğinde otomatik hatırlatıcılar ayarlayın
- Eğitim yönetimi: ClickUp'ın hatırlatıcılarını kullanarak eğitim atamalarını, bildirimlerini ve onaylarını otomatikleştirin. Özel durumlarla eğitim tamamlanma durumunu izleyin
- Denetim hazırlığı: Görev bağımlılıklarını ve kontrol listelerini kullanarak denetim kanıtlarını ve belgelerini tamamlandıkça otomatik olarak derleyin
Otomasyonların yanı sıra, aşağıdaki özellikler de ClickUp'ı uyumluluğu kolaylaştırmak için cazip bir seçim haline getirir:
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Eğitim güncellemeleri için hatırlatıcılar göndermek veya yüksek riskli sorunları otomatik olarak üst düzeye taşımak gibi tekrarlayan görevleri yönetmek için güçlü otomasyon kuralları oluşturun
- ClickUp Zihin Haritaları ile karmaşık uyumluluk süreçlerini, riskler ve kontroller arasındaki ilişkileri ve görevler arasındaki bağımlılıkları görsel olarak haritalandırın
- ClickUp Security ile verilerinizi koruyun
- Son tarihler ve dönüm noktaları ile uyumluluk hedefleri belirleyin ve izleyin
- Ciddiyet, hafifletme planları ve sahiplik dahil olmak üzere tüm belirlenen risklerin merkezi bir kaydını oluşturun
- ClickUp Özel Alanları'nı kullanarak olasılık, etki ve kontrol önlemleri gibi risklerle ilgili belirli veri noktalarını yakalayın
- Risk yönetimi çabalarınız hakkında kapsamlı raporlar oluşturun
ClickUp sınırlamaları
- Bazı yeni kullanıcılar, öğrenme eğrisinin dik olduğunu not ediyor
ClickUp fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,7/5 (9000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3900+ yorum)
Uyum ve Risk Yönetimi için Doğru Çözümü Seçin
Güçlü siber güvenlik ve uyumluluk önlemlerinin önemi ne kadar vurgulanırsa vurgulanamaz. Bu nedenle, Drata'ya alternatif ararken, kuruluşunuzun ihtiyaçlarını, ölçeklenebilirliğini ve siber tehditlerin sürekli değişen doğasını dikkatlice değerlendirin.
Seçiminizi yaptıktan sonra, operasyonlarınız için esnek ve güvenli bir dijital ortam oluşturmak için ClickUp gibi kapsamlı bir proje yönetimi çözümüyle birleştirmeyi düşünün.
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