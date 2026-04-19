Claude Kod ve Copilot: İş Akışınıza Hangisi Uygun?

Claude Kod ile Copilot arasında seçim yapmak, takımınızın bu yıl alacağı en önemli kararlardan biridir. Araştırmalar, AI kullanımındaki her %25'lik artışın, teslimat istikrarında %7,2'lik bir düşüşe yol açtığını ve bu durumun takımlara her sprintte saatlerce zaman kaybettirdiğini göstermektedir.

Bu analiz, her bir aracın gerçek ş akışlarında nasıl performans gösterdiğini ele alıyor, böylece takımınız için doğru olanı seçebilirsiniz. Ayrıca, ClickUp'ın bu tür AI araçlarını kullanırken bağlam boşluğunu nasıl doldurduğuna da bakıyoruz. 🪄

Claude Kod ve GitHub Copilot'a Genel Bakış

Claude Code, Anthropic'in terminal tabanlı kodlama ajanıdır. Bir görevı sade bir İngilizceyle tanımladığınızda, tüm kod tabanınızı okur, bir plan oluşturur ve birleştirilmeye hazır kod değişikliklerini sunar.

GitHub Copilot, kod düzenleyicinizin içinde çalışan GitHub'ın yapay zeka eş programcısıdır; siz yazarken satır önerilerinde bulunur ve fonksiyonları tamamlar.

Temel farklar üç şeye indirgenebilir: nerede çalıştıkları, nasıl iş yaptıkları ve en iyi oldukları alanlar. 👀

Özellik Claude Kod GitHub Copilot Ana arayüz Terminal CLI IDE'ye entegre (VS Code, JetBrains, Neovim) Bağlam penceresi Tam repo indeksleme ile 1 milyon belirteçe kadar 32k–128k belirteç (modele bağlı) Satır içi otomatik tamamlama Hayır Evet Ajan modu Terminal tabanlı, çok adımlı otonom yürütme Kendi kendini onaran döngülere sahip VS Code ajan modu Birden fazla dosyada değişiklik yapma Tüm depo genelinde planlama ve uygulama Aracı modu aracılığıyla geliştirici tarafından yönlendirilir GitHub entegrasyonu Terminal üzerinden Git komutları Yerel PR'ler, Sorunlar, Eylemler, kodlama ajanı MCP destekleri 300'den fazla entegrasyon GitHub ekosistem uzantıları En uygun olduğu durumlar Karmaşık otonom görevler, büyük ölçekli yeniden yapılandırmalar Günlük kodlama hızı, düzenleyici odaklı takımlar

🧠 İlginç Bilgi: AI kodlama artık istisna değil, norm haline geldi. Geliştiricilerin yaklaşık %84'ü ş akışlarında AI araçlarını kullanıyor veya kullanmayı planlıyor; bu da AI kodlamanın deneysel aşamadan ana akım haline geldiğini gösteriyor.

Claude Kodu nedir?

via Anthropic

Claude Code, terminalinizde çalışan Anthropic'in ajans kodlama aracıdır. Yapılacakları doğal dilde söylersiniz, o da deponuzu okur, mimariyi değerlendirir ve çok adımlı değişiklikleri kendi başına uygular. Herhangi bir şeyi commit etmeden önce onayınızı ister.

Artıları

Ajan tabanlı yürütme: Görevi tamamen devredersiniz. Claude Kod, repoyu okur, bir plan oluşturur, dosyalarda değişiklikler yapar ve onaylamanız için farkları sunar

1M belirteç bağlam penceresi: Oturumlar arası bağlantı bilgilerini kaybetmeden tüm kimlik doğrulama katmanınızı, API ağ geçidinizi, veritabanı şemanızı ve test paketinizi tek bir oturumda tutabilir

Ajan Takımları: Özel bağlam pencerelerine sahip paralel alt ajanlar oluşturarak, bir geçişin farklı aşamalarında aynı anda iş yapabilirsiniz

SWE-bench performansı: Gerçek GitHub sorunlarını otonom olarak çözme yeteneğini ölçen Opus 4.6 ile doğrulanmış Gerçek GitHub sorunlarını otonom olarak çözme yeteneğini ölçen Opus 4.6 ile doğrulanmış SWE-bench'te %80,86 puan aldı.

MCP destek: 300'den fazla 300'den fazla Model Context Protocol entegrasyonu sayesinde, yürütme sırasında Slack, Sentry, Linear, PostgreSQL ve diğer araçlardan canlı verileri alabilir.

📮 ClickUp Insight: Kullanıcıların %19'u, proje akışlarını yönetmek için yapay zeka asistanlarından yardım almak istediğini belirtiyor. Ancak proje yönetimi iş akışı tam olarak bir kontrol listesi değildir. Bu, ödünleşmeler, görev devirleri ve değişen önceliklerden oluşan dinamik bir sistemdir; dünün planı nadiren bugünün gerçekliğini yansıtır. ClickUp'ın Süper Ajanları, sadece talimatlara değil, işinizin durumuna da yanıt verecek şekilde tasarlanmıştır. Tanımladığınız zaman çizelgelerine göre işleri yürütürler ve sorulan sorular, oluşturulan yeni görevler veya gönderilen formlar gibi tetikleyicileri dinlerler; ayrıca sorunları proaktif olarak işaretleyebilirler!

Eksileri

Satır içi otomatik tamamlama yok: Düzenleyicinizde gerçek zamanlı kod önerileri bulunmaz

Daha dik öğrenme eğrisi: "AI yardımıyla kod yazmak"tan "bir görevı "AI yardımıyla kod yazmak"tan "bir görevı AI kodlama aracısına devretmek"e geçersiniz.

Düşük seviyelerde sınırlar: Yoğun ajans ş akışları için daha üst seviye planlar gereklidir

Yalnızca Claude modelleri: ChatGPT, Gemini veya diğer modeller arasında geçiş yapamazsınız : ChatGPT, Gemini veya diğer modeller arasında geçiş yapamazsınız

🔍 Biliyor muydunuz? Bir açık kaynak araştırması, bireysel geliştirici verimliliğinde yalnızca %5,5'lik bir artış olduğunu ortaya koydu; bu da günlük kodlama işlerinin laboratuvar görevlerinden daha karmaşık olduğunu gösteriyor.

GitHub Copilot nedir?

GitHub aracılığıyla

GitHub Copilot, düzenleyicinizin içinde çalışan GitHub'ın yapay zeka kodlama asistanıdır. Yazarken kod önerilerinde bulunur, birden fazla yapay zeka modelini destekler ve PR incelemeleri ile arka plan görevleri için doğrudan GitHub ekosistemine entegre olur.

Artıları

Satır içi otomatik tamamlama: Yazarken, mevcut dosyanızdan ve kod alışkanlıklarınızdan öğrenen gerçek zamanlı öneriler

Çoklu model destekleri: Düzenleyicinizden çıkmadan görev başına Claude Opus, ChatGPT ve Gemini dahil 21 sohbet modeli arasında geçiş yapın

Ajan modu ve özel ajanlar: Dört adet özel amaçlı ajan (Explore, Görev, Code Review, Plan) ve sorunları atayabileceğiniz bir arka plan kodlama ajanı

GitHub ekosistem entegrasyonu: Yerel PR incelemesi, commit açıklamaları, Kod Tarama Otomatik Düzeltme ve Actions entegrasyonu

Geniş IDE desteği: VS Code, Visual Studio, JetBrains, Neovim ve GitHub Mobile ile uyumludur

Eksileri

Daha küçük etkin bağlam: Çoğu kurulum 32k-128k belirteç ile çalışır; bu da büyük monorepo'larda akıl yürütmeyi sınırlar

Karmaşık görevler için geliştirici odaklı: Ajan modunda, çoklu dosya işlerinde her döngüyü sizin yönlendirmeniz gerekir

Bağımsız SWE-bench puanı yok: Performans ölçütleri, otonom görev tamamlamaya değil, hıza odaklanmaktadır

Premium istek sınırları: Ajan modu ve kod inceleme özellikleri, toplamda premium istekleri tüketir

Claude Kod ile GitHub Copilot Özellik Karşılaştırması

Artık her bir aracın ne işe yaradığını bildiğinize göre, bir sonraki soru, bu farklılıkların günlük işlerinizde ne kadar önemli olduğudur. İşte altı boyutta karşılaştırmaları. 🛠️

Özellik #1: Yapay zeka ve ajan yetenekleri

Claude Kod

Agentic reasoning teknolojisiyle desteklenen Claude Code, repounuzu okur, bir yürütme planı oluşturur ve farklılıkları sunar, ardından onayınızı bekler. Agent Teams özelliği, büyük bir görevin farklı kısımlarında paralel alt ajanları aynı anda çalıştırmanıza olanak tanır.

GitHub Copilot

VS Code'daki Copilot'un ajan modu, çoklu dosya değişikliklerini yineler, terminal komutlarını çalıştırır ve testler başarısız olduğunda kendi kendini onarır.

Geliştirici, her döngüyü yönlendirerek süreçten haberdar olur. Arka plandaki kodlama aracısına bir GitHub sorunu atanabilir ve bu araç eşzamansız olarak çalışarak iş bittiğinde bir PR oluşturur.

🏆 Sonuç: Claude Code, görevi devredip uzaklaşabileceğiniz otonom görev tamamlama konusunda önde. Copilot ise kontrolün sizde olduğu, etkileşimli ve geliştiricinin sürece dahil olduğu yardım konusunda önde.

Özellik #2: Bağlam penceresi ve kod tabanı farkındalığı

Claude Kod

Claude Code'un 1 milyon belirteçlik penceresi, tek bir oturumda tüm kod tabanınızı tasarım belgeleri ve hata günlükleriyle birlikte almasına olanak tanır. Bağlam sıkıştırması, yani eski bağlamı özetleyerek yeni bilgilere yer açma yöntemini kullanarak, konu kaybolmadan uzun süren oturumları yönetir.

GitHub Copilot

Copilot’un 32k-128k aralığı, dosya düzeyinde ve fonksiyon düzeyinde kodlama için oldukça uygundur. Yeni bir fonksiyon yazmak, tek bir dosyadaki bir hatayı düzeltmek veya bir modül için testler oluşturmak bu aralığa rahatlıkla sığar.

🏆 Sonuç: Claude Code, büyük tek depolar ve hizmetler arası hata ayıklama konusunda yapısal bir avantaja sahiptir. Copilot ise, bir veya iki dosyada çalıştığınız çoğu günlük kodlama görevini kapsar.

Özellik #3: Çoklu dosya ve repo ölçeğinde değişiklikler

Claude Kod

Claude Code, değiştirilmesi gereken her dosyayı belirler, bağımlılıkları dikkate alan bir plan oluşturur ve değişiklikleri sırayla uygular. Takımlar, bir çerçeve geçişinin farklı kısımlarını aynı anda ele almak için paralel ajanlar kullanmıştır.

GitHub Copilot

Copilot'un ajan modu dosyalar arasında geçiş yapar ve testler çalıştırır, ancak genellikle görevi siz belirler ve her döngüyü siz inceler. Kodlama ajanı, bir GitHub sorunu atandığında daha dar kapsamlı görevleri yerine getirir.

🏆 Sonuç: Claude Code, tam bir mimari anlayış gerektiren repo ölçeğindeki değişiklikler için özel olarak tasarlanmıştır. Copilot, çoklu dosya işlerini halledebilir ancak daha fazla geliştirici koordinasyonu gerektirir.

Özellik #4: IDE entegrasyonu ve geliştirici deneyimi

Claude Kod

Claude Code, bir terminal açıp görevleri doğal dilde tanımlamayı gerektirir. Komut satırından git, Docker ve make komutlarını zaten kullanan geliştiriciler için bu, doğal bir süreçtir.

VS Code uzantısı, bazı özellikleri düzenleyicide getirir, ancak asıl güç CLI'da kalır.

GitHub Copilot

Copilot'un VS Code, Visual Studio, JetBrains, Neovim ve GitHub Mobile'da yerel olarak bulunması, onu mevcut ş akışlarında görünmez kılar. Uzantıyı yükleyin ve öneriler almaya başlayın. Düzenleyici değişikliği gerekmez.

🏆 Sonuç: Copilot, sorunsuz IDE entegrasyonu konusunda öne çıkıyor. Claude Code ise görev dağılımı açısından düşünen arka uç ve terminal tabanlı geliştiriciler için doğal bir seçimdir.

Müşteri hikayesi: Atrato AI kodlama araçları uygulamayı hızlandırabilir, ancak teslimat hala takımınızın gereksinimleri, devretmeleri ve kodla ilgili görünürlüğü ne kadar iyi yönettiğine bağlıdır. Atrato, ürün geliştirmeyi merkezileştirmek, işlevler arası işbirliğini iyileştirmek ve daha güvenilir bir teslimat süreci oluşturmak için ClickUp'ı kullandı. Sonuç: ürün geliştirme hızında %30 artış, geliştiricilerin iş yükünde %20 azalma ve bilet MTTR'sinde 24 saatlik bir azalma. ClickUp, projeleri yolunda tutmamı ve riskleri erken tespit etmemi sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bireysel bir çalışan olarak günlük görevlerimde de bana yardımcı oluyor. ClickUp, projeleri yolunda tutmamı ve riskleri erken tespit etmemi sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bireysel bir çalışan olarak günlük görevlerimde de bana yardımcı oluyor.

ClickUp, AI Kodlama Ajanları için Bağlam Boşluğunu Nasıl Kapatıyor?

AI kodlama aracınız harika kodlar yazabilir. Ancak bir değişikliğin neden önemli olduğunu bilmediğinde — kabul kriterleri, bağlantılı teknik özellikler, kapsamı değiştiren paydaş geri bildirimleri — körü körüne hareket eder.

Kodlama araçları ile proje bağlamı arasındaki bu kopukluk Context Sprawl olarak adlandırılır ve takımların biletleri komutlara dönüştürmekle zaman kaybetmelerine neden olur.

ClickUp, belgelerinizi, görevlerinizi ve geliştirme ş akışlarınızı tek bir çalışma alanında bir araya getirir. Mühendislik bağlamınız kod çalışmalarınızın hemen yanında yer alır, böylece projeler geliştikçe güncellemeler anında yansıtılır.

Şimdi, ClickUp for Software Teams'in gerçek kodlama ş akışlarını nasıl desteklediğini inceleyelim. 👇

İşinizle ilgili her şeyi AI'ya sorun

Mevcut departman süreçleri hakkında ClickUp Brain'e danışın

ClickUp Brain, çalışma alanınızın bağlamsal AI katmanıdır ve her şeyi kapsar. Görevlerinizi, belgelerinizi, sohbetlerinizi, toplantılarınızı ve GitHub gibi üçüncü taraf uygulamaları birbirine bağlar, böylece sorularınızı sade bir dille sorabilir ve gerçek çalışma alanı verilerinizden elde edilen cevapları alabilirsiniz.

Bir geliştiricinin sprintin ortasında bir projeye katıldığını varsayalım.

Mevcut dağıtım sürecini anlamak için beş farklı konu altında arama yapmak yerine, "@Brain mobil uygulama dağıtım sürecimiz nedir?" yazıp saniyeler içinde Belgeler, geçmiş görev yorumları ve takım tartışmalarından yanıt alırlar.

ClickUp Brain ayrıca, kimsenin manuel olarak yapmak istemediği birçok operasyonel yükü de üstlenir:

Giriş yaptığınızda, günün görevlerini ve engelleri özetleyen AI standup'ları oluşturur

İş yükü, beceriler ve geçmiş proje geçmişine göre görevleri otomatik olarak atar

Görev gereksinimlerine göre ChatGPT, Claude Opus, Gemini ve diğerleri arasında geçiş yapmanızı sağlar

Çalışma Alanı bağlamına göre istendiğinde kod yazar

ClickUp Brain'e projeleriniz için kod yazmasını isteyin

Ajanlarla çekme taleplerini otomasyonla otomatikleştirin

Yazılım geliştirme görevlerini doğrudan ClickUp Codegen Agent'a atayın

Brain cevaplar. Codegen harekete geçer. ClickUp’ın Codegen Agent’ı, çalışma alanınızda bulunan bir AI geliştiricidir. Ona bir görev atayın veya bir yorumda @bahsetin; o görevle ilgili her şeyi okur. Bu, tek bir satır kod yazmadan önce açıklamayı, bağlantılı belgeleri ve önceki yorumları içerir. Ardından, üretime hazır bir PR açar ve takımı güncel tutar.

İşte bağımsız AI kodlama araçlarından gerçek farkı budur. Claude Code veya Copilot gibi araçlar sıfırdan başlar. Codegen ise, kendisine atanan görevde zaten gerekli şartlara sahiptir.

Örneğin, bir QA mühendisinin mobil cihazda ödeme hatasıyla ilgili bir sorun raporu oluşturduğunu varsayalım. Bu raporu Codegen Agent'a atarlar; Codegen Agent, bağlantılı teknik özellikleri okur, sorunu izler, düzeltmeyi yazar ve mühendislerin bağlamı ayrı bir araca yapıştırmasına gerek kalmadan bir PR açar.

Teknik özelliklerinizi güncel tutun

Dokümantasyonunuz güncel ve yürütülen görevlerle bağlantılı olduğunda, kodlama ajanları daha iyi iş yapar.

Ürün belgelerini ClickUp Docs'ta tutun

ClickUp Docs, PRD'lerinizin, teknik özelliklerinizin, API referanslarınızın ve mimari notlarınızın bulunduğu yerdir. Bunlar, destekledikleri görevlere ve sprintlere doğrudan bağlıdır. Böylece bir özellik değiştiğinde, bağlam içinde de değişir. Codegen bunu algılar. Mühendisler bunu bulur. Kimse üç hafta önce e-posta ile gönderilen bir PDF üzerinden çalışmaz.

Geliştirme takımları için özellikle önemli olan birkaç nokta:

Tek bir tıklamayla izlenebilir görevlere dönüştürülen satır içi yorumlar

Kod blokları, tablolar, iç içe geçmiş alt sayfalar ve gömülü medya desteklenir

Dokümantasyonla ilgili yazılar yazmak, özetlemek veya soruları yanıtlamak için entegre ClickUp Brain

İşte gerçek bir kullanıcının ClickUp kullanımıyla ilgili paylaşımları:

ClickUp'ı son derece değerli buluyorum çünkü fonksiyonları tek bir platformda birleştiriyor. Bu sayede tüm işler ve iletişim tek bir yerde toplanıyor ve bana %100 bağlam sağlıyor. Bu entegrasyon, proje yönetimini benim için basitleştirerek verimliliği ve netliği artırıyor. Özellikle Brain AI özelliğini seviyorum çünkü komutlarımı yerine getiren ve benim adıma görevleri etkili bir şekilde gerçekleştiren bir AI ajanı gibi çalışıyor. Bu otomasyon özelliği, iş akışımı kolaylaştırdığı ve manuel çabayı azalttığı için çok yararlı. Ayrıca, ClickUp'ın ilk kurulumu çok kolaydı, bu da diğer araçlardan geçişi sorunsuz hale getirdi. ClickUp'ın Slack, Open AI ve GitHub gibi kullandığım diğer araçlarla entegrasyonları olmasını ve böylece uyumlu bir iş ortamı yaratmasını da takdir ediyorum. Genel olarak, bu nedenlerden dolayı ClickUp'ı başkalarına şiddetle tavsiye ederim.

ClickUp'ı son derece değerli buluyorum çünkü fonksiyonları tek bir platformda birleştiriyor. Bu sayede tüm işler ve iletişim tek bir yerde toplanıyor ve bana %100 bağlam sağlıyor. Bu entegrasyon, proje yönetimini benim için basitleştirerek verimliliği ve netliği artırıyor. Özellikle Brain AI özelliğini seviyorum çünkü komutlarımı yerine getiren ve benim adıma görevleri etkili bir şekilde gerçekleştiren bir AI ajanı gibi çalışıyor. Bu otomasyon özelliği, ş Akışımı kolaylaştırdığı ve manuel çabayı azalttığı için çok yararlı.

Ayrıca, ClickUp'ın ilk kurulumu çok kolaydı, bu da diğer araçlardan geçişi sorunsuz hale getirdi. ClickUp'ın Slack, Open AI ve GitHub gibi kullandığım diğer araçlarla entegrasyonları olmasını ve böylece uyumlu bir iş ortamı yaratmasını da takdir ediyorum. Genel olarak, bu nedenlerden dolayı ClickUp'ı başkalarına şiddetle tavsiye ederim.

PR'lerinizi proje yönetimi ile bağlayın

ClickUp’ın GitHub Entegrasyonu, GitHub repolarınıza bağlanır; böylece bir dal adına, commit mesajına veya Çekme Talebi açıklamasına bir ClickUp görev Kimliği eklediğinizde, commit’ler, dallar ve Çekme Talebleri görevlere otomatik olarak bağlanır.

Bu noktadan itibaren takımınız, herhangi bir bağlam değişikliğine gerek kalmadan PR durumunu, gözden geçiren atamalarını, satır değişikliklerini ve birleştirme durumunu doğrudan görev içinde görebilir.

Bağlantılı bir ClickUp görevi içinde GitHub PR durumunu ve gözden geçirenlerin ayrıntılarını görün

Bunun üzerine ClickUp Otomasyonları da oluşturabilirsiniz, örneğin:

Bir PR açıldığı anda görevini "İnceleniyor" durumuna taşıyın

PR ana dal ile birleştirildiğinde otomatik olarak "Tamamlandı" olarak işaretleyin

ClickUp hata bildirim formunu göndererek bir GitHub sorunu oluşturun

Ayrıca ClickUp Brain, GitHub etkinliklerinizde görünürlük olduğundan, ona "bu görevle hangi commit'ler bağlantılı?" gibi sorular sorabilir ve gerçek bir yanıt alabilirsiniz.

Hangi AI Kodlama Aracını Seçmelisiniz?

Karmaşık bir görevı devredip incelemeye hazır bir diff ile geri dönmek istiyorsanız, Claude Code sizin için doğru seçimdir.

Aynı zamanda, ş akışınızda hiçbir değişiklik yapmadan düzenleyicinize AI önerilerinin entegre edilmesini istiyorsanız, GitHub Copilot kolaylık ve benimsenme açısından öne çıkar.

Ancak hangi aracı seçerseniz seçin, kodun kalitesi arkasındaki bağlam kadar iyidir. ClickUp, AI ajanlarınıza eksik olan her şeyi sunar: teknik özellikler, gereksinimler, kararlar ve tüm proje geçmişi, hepsi tek bir yerde.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

GitHub Copilot içinde Claude Kod'u kullanabilir misiniz?

Evet. Claude Code, Copilot Pro+ ve Enterprise planlarında üçüncü taraf bir aracı olarak kullanılabilir, ancak birçok takım farklı ş akışları için Claude Code alternatiflerini de değerlendiriyor.

Cursor, Claude Code ve GitHub Copilot ile karşılaştırıldığında nasıl bir performans sergiliyor?

Cursor, Copilot'un IDE entegrasyonu ile Claude Code'un otonom derinliği arasında yer alan, satır içi tamamlama özelliğini ajan tabanlı çoklu dosya düzenlemeyle birleştiren, yapay zeka tabanlı bir kod düzenleyicisidir (VS Code'un bir çatalı).

Kodlama görevleri için en uygun Copilot modeli hangisidir?

Karmaşık mantık işlemleri için Copilot içindeki Claude Opus güçlü bir performans sunar; hızlı satır içi tamamlamalar için GPT tabanlı modeller genellikle daha hızlıdır ve Copilot, göreve göre model değiştirmenize olanak tanır.

Evet, Copilot günlük kodlama için IDE'de çalışırken, Claude Code karmaşık terminal görevlerini üstlenir ve ClickUp'ın Codegen Agent'ı aracılığıyla iş atamak, her iki araca da proje bağlamını otomatik olarak tam olarak sağlar.