2025'te Kodlama için En İyi 11 AI Aracısı

Bugün üçüncü kez o anlaşılmaz hata mesajını mı hata ayıklıyorsunuz? Hepimiz bu durumu yaşamışızdır: Birden fazla sinir bozucu deneme, bariz bir hatayı gözden kaçırdığınız şüphesi ve bolca zaman kaybı.

Ancak zihinsel yorgunluk buna değer mi?

Kodlama bir bilmece gibi hissettirmek zorunda değildir. AI kodlama ajanları potansiyel çözümler sunabilir, hatanın olası kaynağını belirleyebilir ve hatta hatayı düzeltmek için kod değişiklikleri önerebilir. Ayrıca, yüzeysel bir düzeltmenin ötesine geçerek hatanın neden oluştuğunu anlamanıza da yardımcı olabilirler.

Bu liste, kodlama ve daha yüksek kaliteli kod yazmak için en iyi 11 AI ajanını ele almaktadır. Blogumuzun, yazılım takımlarınız için AI seçiminize yardımcı olmasını ve sonuçta zaman kazanmanızı umuyoruz!

Kodlama için En İyi AI Aracıları Bir Bakışta

Kodlama için en iyi 11 AI ajanını özetleyen kısa bir tablo:

Araç Adı Anahtar Özellikler En iyisi Fiyatlandırma* ClickUp Kod parçacığı oluşturma, proje yönetimi, AI asistanı (Brain), özel ajanlar, belgeler, gösterge panelleri, kod bloğu biçimlendirme, GitHub/GitLab entegrasyonları Kod/proje yönetimi, otomasyon; Startuplar, KOBİ'ler, Kurumsal Ücretsiz plan; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Auto-GPT Otonom görev yürütme, eklenti desteği, dosya/kod yönetimi, kod oluşturma, internet erişimi Kodlama görevlerini otomatikleştiren Python kullanıcıları; Bireysel geliştiriciler, yeni kurulan şirketler Ücretsiz (API kullanımı ücretli olabilir) GitHub Copilot Çoklu düzenleyici desteği, hata düzeltme, test senaryosu oluşturma, kendi kendine barındırma ve AI sohbet Kod tamamlama, öğrenme, hata ayıklama; Bireysel geliştiriciler, küçük takımlar Ücretsiz Aylık 4 $'dan başlayan fiyatlarla Codeium Çoklu düzenleyici desteği, hata düzeltme, test senaryosu oluşturma, kendi kendine barındırma, AI sohbet Çoklu dil, güvenli kodlama, hata düzeltme; Küçük takımlar, KOBİ'ler Ücretsiz, Aylık 15 $'dan başlayan fiyatlarla Tabnine Sıfır veri saklama, şirket içi/VPC/SaaS, dokümantasyon oluşturma, kodlama standartlarının uygulanması Güvenli kod oluşturma, uyumluluk; KOBİ'ler, kurumsal Ücretsiz, Aylık 9 $'dan başlayan fiyatlarla Cursor AI AI destekli kod düzenleme, konuşma arayüzü, VS Code uzantı desteği, izole ortamlar Kod düzenleme, doğal dil komutları; Bireysel geliştiriciler, küçük takımlar Ücretsiz, Aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla DeepCode AI Güvenlik taraması, otomatik düzeltme güvenlik açıkları, SAST, IDE entegrasyonu, AI tarafından oluşturulan yamalar Güvenlik, güvenlik açığı giderme; KOBİ'ler, kurumsal Ücretsiz, Aylık 25 $'dan başlayan fiyatlarla Amazon CodeWhisperer Kod tamamlama, güvenlik taraması, AWS/bulut entegrasyonu, iş yükü taşıma Bulut tabanlı geliştirme, güvenlik; Startup'lar, KOBİ'ler, Kurumsal Ücretsiz, Pro: 19 $/ay Replit AI Düşük/kodsuz uygulama oluşturma, ekran görüntüsünden uygulamaya, gerçek zamanlı ekip çalışması, barındırma Hızlı prototip oluşturma, kod yazamayanlar, işbirliği; Küçük takımlar, Startuplar Ücretsiz, Aylık 25 $'dan başlayan fiyatlarla AskCodi Özel geliştirme araçları (SQL, Docker, Regex, CI/CD), kod yeniden düzenleme, hata algılama Tam geliştirme yaşam döngüsü, otomasyon; Küçük takımlar, yeni kurulan şirketler Aylık 14,99 $'dan başlayan fiyatlarla Blackbox AI Görsellerden kod çıkarın, çoklu model desteği, açık kaynak kod arama Kod çıkarma, sorun giderme; Bireysel geliştiriciler, küçük takımlar Ücretsiz plan (gelişmiş özellikler için özel fiyatlandırma)

AI Ajanları Nedir?

AI ajanları, sürekli insan müdahalesi olmadan görevleri yerine getiren, kararlar alan ve ortamlarla etkileşime giren otonom veya yarı otonom yazılım programlarıdır. Dinamik olarak düşünebilir ve hedeflerinizle ilgili karmaşık görevler için harekete geçebilirler.

Farklı zeka, özerklik ve uyarlanabilirlik düzeylerine sahip farklı türde AI ajanları bulunmaktadır:

Reaktif AI ajanları : Girişlere gerçek zamanlı olarak yanıt verir, ancak bellekleri yoktur (ör. SSS'lere yanıt veren sohbet robotları)

Sınırlı bellek AI ajanları : Performansı iyileştirmek için geçmiş etkileşimlerden öğrenin (ör. sürücüsüz arabalar)

Otonom AI ajanları : Bağımsız hareket ederek, minimum insan gözetimi ile iş akışlarını optimize eder (ör. AI destekli kodlama asistanları)

Çoklu ajan sistemleri (MAS): Karmaşık sorunları çözmek için birden fazla ajanla işbirliği yapın (ör. finans sektöründeki ticaret botları)

👀 Biliyor muydunuz: AI, üç işten ikisini tamamlayabilir ve otomatikleştirebilir, bunların yerini alamaz.

Kodlama için AI ajanlarında nelere dikkat etmelisiniz?

AI kodlama araçlarına ihtiyacınız var çünkü bunlar gelişmiş ve güvenilir bir yazılım geliştirme süreci sunar. Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek geliştiricilerin verimliliğini artırır ve güvenlik açıklarını işaret ederek kod kalitesini iyileştirir.

Ve bu sadece buzdağının görünen kısmı.

Bu büyük dil modellerinin avantajlarından yararlanmak için, aşağıda belirtilen kriterleri karşıladıklarından emin olun:

Geniş uyumluluk veya özel teknoloji yığınına göre uyarlanmış özel ajanlar arayın; AI asistanları, kullandığınız dilleri ve çerçeveleri desteklemelidir

Doğal dilde veya daha yapılandırılmış komut istemlerinde, spesifikasyonlarınıza göre kod snippet'leri, tüm fonksiyonlar veya daha büyük modüller oluşturabilen ajanları seçin

Hataları tanımlama ve düzeltme, hata mesajlarını analiz etme, olası çözümler önerme ve ortaya çıkmadan önce olası sorunları tahmin etme gibi yetenekler için büyük dil modelini ölçün

AI asistanınızın mevcut entegre geliştirme ortamınız (IDE), sürüm kontrol sisteminiz ve diğer geliştirme araçlarınızla entegre olabildiğinden emin olun

Aracı inceleyerek, zaman içinde kodlama stilinizi ve tercihlerinizi anlamak için sağlam bir öğrenme mekanizmasına sahip olup olmadığını öğrenin

📚 Ayrıca okuyun: Bir Yazılım Geliştiricisinin Günlük Hayatı

Kodlama için En İyi AI Aracıları

Bir sonraki projeniz için en iyi yazılım geliştirme aracını bulmaya hazır mısınız? İşte kod yazmak, kullanıcı geri bildirimlerini analiz etmek ve gelişmiş algoritmalarla çalışmak için 11 otonom ajanın listesi.

Bunlar, yaygın geliştirme görevlerini çözmenize veya karmaşık iş akışlarıyla çalışmanıza yardımcı olabilir. Listeyi inceleyin, uygun bir araç seçin ve yazılım mühendisliği trendini takip edin!

1. ClickUp (Kod parçacıkları oluşturmak ve yazılım proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp'ın AI Ajanları ile daha fazlasını tamamlayın

ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama, kodlayıcılar ve yazılım geliştiriciler için sağlam bir seçim olabilir. Tam bir yazılım proje yönetimi için mevcut araçlarınızla entegre olan, geliştirici dostu bir çalışma alanıdır.

Örneğin, ClickUp'ın Yazılım Takımı Proje Yönetimi, mühendislik takımlarının birikmiş işlerin durumunu gerçek zamanlı olarak güncelleyen otomatik sprint süreçleri kurmasına olanak tanır. Ayrıca, sprintleri yönetmek için Kanban, Scrum vb. gibi esnek ve çevik iş akışları oluşturabilirler.

ClickUp Özel Otomatik Pilot Ajanları

ClickUp Özel Ajanları ile görev güncellemelerinden kod incelemelerine kadar rutin görevleri otomatikleştirerek yazılım teslimatını kolaylaştırabilirsiniz.

ClickUp özel ajanları, kod incelemelerini otomatikleştirme ve hata izleme ile yazılım teslimatını hızlandırın

Bunları nasıl kullanacağınız ve özelleştireceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

İş yüküne veya birleştirilmiş çekme talepleri gibi tetikleyicilere göre görevleri otomatik olarak atayın ve güncelleyin

Takımlar ve paydaşlar için standup özetleri ve sprint raporları oluşturun

Sık sorulan soruları yanıtlayın ve iç bilgi kaynaklarından ilgili belgeleri bulun

Kod incelemelerini izleyin, inceleyicilere bildirim gönderin ve takip hatırlatıcıları gönderin

Temel olarak, ClickUp yoğun işleri hallederken takımınız geliştirmeye odaklanabilir!

Clickup'ta sıfırdan özel bir ajan oluşturmaya ilişkin hızlı bir video eğitimi izleyin!

ClickUp Brain

ClickUp Brain'i kullanarak kod yazın, hataları bulun ve manuel çaba harcamadan düzeltin

Takımlar ayrıca, AI destekli asistanı ClickUp Brain'i stratejik olarak kullanarak, çözümleri manuel olarak aramak yerine kodlama ile ilgili sorular sorabilir ve projelerinin geçmişine ve belgelerine dayalı bağlamsal cevaplar alabilir.

Brain ayrıca talep üzerine kod parçacıkları oluşturabilir, karmaşık algoritmaları açıklayabilir ve yeniden yapılandırma iyileştirmeleri önerebilir, bu da onu yazılım takımları için paha biçilmez bir yardımcı haline getirir.

✨ Bonus: ClickUp Brain MAX ile kodlama görevlerinizin verimliliğini artırın. ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve bağlı tüm uygulamalarınızda + web'de ürün belgeleri, teknik özellikler, standup özetleri ve daha fazlasını anında arayın

Talk to Text'i kullanarak sesinizle soru sorun, dikte edin ve işleri ellerinizi kullanmadan, her yerden gerçekleştirin

ChatGPT, Claude ve Gemini gibi düzinelerce bağlantısız AI aracını, herhangi bir sayıda kodlama görevinde destek için tek bir bağlamsal, kurumsal çözüme dönüştürün ClickUp Brain MAX, işinizi bildiği için sizi gerçekten anlayan süper güçlü bir masaüstü AI yardımcısıdır. AI araçlarının karmaşasından kurtulun, işlerinizi sesinizle yapın, belgeler oluşturun, takım üyelerine görevler atayın ve daha fazlasını yapın. ClickUp'taki Talk to Text ile fikirleri yakalayın, talimatları paylaşın ve işleri 4 kat daha hızlı tamamlayın Brain MAX

ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonu

Basit bir çözüm için ClickUp'ta kod belgeleme şablonları ve daha fazlasını da arayabilirsiniz.

Örneğin, Scrum veya Kanban metodolojilerini kullanan ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonu, geliştiricilerin ürün yol haritaları, özellik teslimi ve hata izleme için iş akışlarını düzenlemelerine yardımcı olabilir.

Ürün, Tasarım, Mühendislik ve Kalite Güvence gibi farklı takımlar, tek bir alanda işbirliği yaparak sorunsuz sprint döngüleri ve verimli sorun çözümü sağlayabilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

GitHub ve GitLab ile derin ClickUp Entegrasyonlarını kullanarak commit'leri, dalları ve çekme taleplerini doğrudan ClickUp görevleri içinde senkronize edin

ClickUp Docs' ta yerleşik biçimlendirme, şablonlar ve gerçek zamanlı işbirliği ile yapılandırılmış teknik belgeler, API referansları ve kodlama yönergeleri oluşturun

ClickUp Gösterge Panelleri ile veriye dayalı kararlar almak için geliştirici verimliliği, tamamlanan görevler, zaman takibi ve sprint hızı hakkında içgörüler toplayın

Kodları tartışırken veya incelerken netlik sağlamak için sözdizimi vurgulamayı kullanın, ClickUp'ın yardımıyla okunabilirliği ve işbirliğini geliştirin. Kod Bloğu Biçimlendirme

ClickUp Brain ile kod parçacıkları, karmaşık algoritmalar için açıklamalar ve yeniden yapılandırma iyileştirmeleri için öneriler oluşturun

ClickUp sınırlamaları

Yeni başlayanlar, kapsamlı özellikler nedeniyle kendilerini bunalmış hissedebilirler

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Yazılım geliştirme projelerimizi şirket içinde izlemek için ClickUp kullanıyoruz; birden fazla projeyi ve takımı yönetmek işimi kolaylaştırıyor, bu, scrum ve modern agile projelerimi yönetmek için şimdiye kadar kullandığım en iyi araçlardan biri.

Yazılım geliştirme projelerimizi şirket içinde izlemek için ClickUp kullanıyoruz; birden fazla projeyi ve takımı yönetmek işimi kolaylaştırıyor, bu, scrum ve modern agile projelerimi yönetmek için şimdiye kadar kullandığım en iyi araçlardan biri.

👀 Biliyor muydunuz? Yazılım geliştiricilerin %84'ü GitHub, GitLab ve Bitbucket'ı kaynak kod işbirliği araçları olarak kullanıyor.

2. Auto-GPT (Python bilgisi olan kullanıcılar için en iyisi)

autoGPT aracılığıyla

Kod yazmak için ChatGPT kullanıyor musunuz? Eğer öyleyse, artık durup AutoGPT'ye geçmenin zamanı geldi. GPT-4 ve GPT-3'ü sürekli insan girdisi gerektirmeden 5 turbo fonksiyonla çalıştırmayı dener.

Örneğin, bir hedef verdiğinizde, otonom AI bu hedefi yönetilebilir parçalara ayırır. Bu özellik, geliştirme yazılımı deneyimi ve Python konusunda yetkinlik sahibi kullanıcılar için idealdir.

Auto-GPT'nin en iyi özellikleri

Eklentileri kullanın ve bilgileri işlemek için internete ve diğer uygulamalara erişin

Kod, belge ve diğer verilerle çalışmak için dosya oluşturun, düzenleyin ve yönetin

Doğal dil açıklamalarına dayalı kod parçacıkları, fonksiyonlar ve hatta tüm modüller oluşturarak tekrarlayan görevleri azaltın

Auto-GPT sınırlamaları

AutoGPT'yi indirmek ve yüklemek ücretsizdir, ancak kullanmak için API kodlarını satın almanız gerekir

Bulutta AI ajanları oluşturmak ve dağıtmak için bekleme listesine kaydolmanız gerekir

Auto-GPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Auto-GPT derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

📚 Ayrıca okuyun: En İyi Yazılım Geliştirme Araçları

3. GitHub Copilot (Gerçek zamanlı kod tamamlama ve öneri için en iyisi)

gitHub Copilot aracılığıyla

GitHub Copilot, geliştiricilerin iş akışlarına kolayca entegre olur. Yapay zeka destekli kodlama asistanı, kod satırlarının tamamını veya bloklarını gerçek zamanlı olarak önererek verimliliği artırır. Kodlayıcılar, sözdizimi veya standart kodlar gibi sorunlar yerine asıl sorunlara odaklanabilir.

Geliştiriciler web uygulamaları oluştururken, kod hata ayıklarken veya yeni bir programlama dili öğrenirken Copilot akıllı, bağlam farkında öneriler sunabilir.

GitHub Copilot'un en iyi özellikleri

Hataları daha hızlı belirlemek ve çözmek için akıllı kod düzeltmeleri ve optimizasyonlar sağlayın

Kod parçacıklarının anlamlarını ve kodlama standartları için en iyi uygulamaları öğrenin

Visual Studio Code, Neovim ve JetBrains gibi popüler IDE'lerde çalışarak sorunsuz iş akışı entegrasyonu sağlayın

Forumlar, tartışmalar ve açık kaynak işbirliği için GitHub geliştirici topluluklarına erişin

GitHub Copilot sınırlamaları

Yanlış yanıtlar üretebileceğinden sürekli izleme gerektirir

Visual Studio'da tüm kod tabanını analiz edemezsiniz

Müşteri desteği yanıt vermiyor ve güvenilmez olabilir

GitHub Copilot fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 21 ABD doları

GitHub Copilot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

GitHub Copilot hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:*

XML belgeleri ekleme, birim testleri ve sık sık tekrarlanan işlemler gibi tekrarlanan sorunların çözümüne yardımcı olur.

XML belgeleri ekleme, birim testleri ve sık sık tekrarlanan işlemler gibi tekrarlanan sorunların çözümüne yardımcı olur.

4. Codeium (Çoklu düzenleyici entegrasyonları kullanmak için en iyisi)

codeium aracılığıyla

Niyetinizi basit bir İngilizce ile açıklayın ve Codeium'un bunu işlevsel snippet'lere çevirmesini izleyin. Bu, hızlı prototip oluşturma için kullanışlıdır ve kalıp kodlara harcanan zamanı azaltır. 70'den fazla programlama dilini destekler ve 40'tan fazla en iyi kod düzenleyiciyle entegre olur.

Codeium'un en iyi özellikleri

Kurumsal müşteriler için kendi kendine barındırma seçeneklerini kullanarak kod güvenliğini ve iç politikalara uyumu sağlayın

Etkileşimli AI sohbeti aracılığıyla hataları belirleyin ve düzeltin, hata ayıklamayı daha sezgisel hale getirin

Test senaryoları oluşturun, minimum manuel çabayla kod güvenilirliğini artırın

Codeium sınırlamaları

Yanıtlar hatalı olabilir veya ara sıra hatalar içerebilir

Arayüz yanıt vermeyebilir

Codeium fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Pro Ultimate: Kullanıcı başına aylık 60 ABD doları

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 35 $ (en fazla 200 üye)

Teams Ultimate: Kullanıcı başına aylık 90 $ (en fazla 200 üye)

Enterprise SaaS: Özel fiyatlandırma

Codeium puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

⚡️Şablon Arşivi: Kullanabileceğiniz Ücretsiz Yazılım Geliştirme Planı Şablonları

5. Tabnine (Sıfır veri saklama kod üretimi için en iyisi)

tabnine aracılığıyla

Tabine, planlama, kodlama, test etme, inceleme ve kod bakımına kadar her şeyi kapsayan tam yığın SLDC desteği sağlar. Sıfır veri saklama politikası, kodunuzun güvenli ve gizli kalmasını sağlar; ancak araç kısa süreli bellekte çalışır.

Tabnine'ın en iyi özellikleri

Şirket içi, VPC ve güvenli SaaS dağıtım seçenekleriyle yetkisiz erişimi önleyin

AI destekli içgörülerle kodlama standartlarını koruyun ve en iyi uygulamaları uygulayın

Daha iyi bakım için kodun yanında dokümantasyon oluşturun

AI tarafından oluşturulan kodun lisanssız veya riskli harici kaynaklardan gelmediğinden emin olun

Tabnine sınırlamaları

Büyük veri kümelerinde performans ve bellek sorunlarına neden olabilir

Bazen, aracı manuel olarak tetiklemeniz gerekebilir

Tabnine fiyatlandırması

Temel: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Geliştirme: Kullanıcı başına aylık 9 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 39 ABD doları

Tabnine derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (30+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Tabnine hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Kullandığımız programlama diline göre kod önerileri sunar. Bir geliştirici olarak birçok dil ile çalışıyorum ve sözdizimi konusunda zorlanıyorum, ancak bu bana çok yardımcı oluyor.

Kullandığımız programlama diline göre kod önerileri sunar. Bir geliştirici olarak birçok dil ile çalışıyorum ve sözdizimi konusunda zorlanıyorum, ancak bu bana çok yardımcı oluyor.

🧠 İlginç Bilgi: Bazı kaynaklara göre, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yazılım geliştiriciler ortalama 255.000 dolar kazanarak en yüksek maaşlı mesleklerden birine sahiptir.

6. Cursor AI (AI destekli kod düzenleme ve konuşma yardımı entegrasyonu için en iyisi)

cursor AI aracılığıyla

Cursor AI, düzenlemeleri tahmin eder, kullanıcının kod tabanını anlar ve geliştiricilerin doğal dil komutlarını kullanarak kodu değiştirmesine olanak tanır. Ayrıca, hassas kodların güvenliğini sağlayan gizlilik odaklı özellikler de sunar.

Öğrenme eğrisini en aza indirmek için araç uzantıları, temalar ve tuş bağlamalarını destekler.

Cursor AI'nın en iyi özellikleri

Mevcut VS Code uzantılarınıza, temalarınıza ve kısayollara erişin

Ana projeyi etkilemeden izole ortamlarda kod üzerinde yinelemeler yapın

Manuel düzenlemeler yerine basit İngilizce komutlar kullanarak tüm fonksiyonları değiştirin

Cursor AI sınırlamaları

Karmaşık ve büyük kod tabanları, yanlış yanıtlara neden olabilir

Büyük bir takımda çalışırken öneriler oluştururken diğer takım üyelerinin yaptığı gerçek zamanlı düzenlemeleri atlayabilirsiniz

Cursor AI fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 40 ABD doları

Cursor AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %33'ü, en çok faiz duydukları kullanım örneklerinden biri olarak beceri geliştirmeyi gösteriyor. Örneğin, teknik olmayan çalışanlar bir AI aracı kullanarak bir web sayfası için kod parçacıkları oluşturmayı öğrenmek isteyebilir. Bu gibi durumlarda, AI'nın işiniz hakkında ne kadar fazla bağlam bilgisi varsa, yanıtları o kadar iyi olur. İş için her şeyi yapan uygulama olan ClickUp Brain, bu konuda mükemmeldir. Hangi proje üzerinde çalıştığınızı bilir ve belirli adımlar önerebilir, hatta kod parçacıkları oluşturmak gibi görevleri kolayca gerçekleştirebilir.

7. DeepCode AI (Otomatik güvenlik açığı düzeltme için en iyisi)

deepCode AI aracılığıyla

Snyk Code platformuna entegre olan DeepCode AI, güvenlik öncelikli, yapay zeka destekli bir kod analiz aracıdır. Sembolik yapay zeka, üretken yapay zeka ve makine öğrenimini birleştiren hibrit bir yapay zeka yaklaşımı kullanarak yüksek doğrulukta güvenlik taraması sağlar ve kodunuzun güvenliğini korur.

Müşteri verileri yerine, eğitim için açık kaynaklı, doğrulanmış düzeltmeler kullanır.

DeepCode AI'nın en iyi özellikleri

Statik uygulama güvenlik testlerine (SAST) ve gerçek zamanlı olarak güvenlik açıklarını otomatik olarak düzeltmeye odaklanın

IDE içinde gerçek zamanlı güvenlik içgörüleri sağlayarak tek tıklamayla anında düzeltmeler yapın

AI tarafından oluşturulan güvenlik yamalarını doğrudan IDE'de uygulayın

Snyk'in IDE eklentisi içinde çalışın ve gerçek zamanlı güvenlik açığı algılama özelliğinden yararlanın

DeepCode AI sınırlamaları

Kod yeniden düzenleme veya mantık iyileştirmelerine yardımcı olmaz

DeepCode AI'dan tam olarak yararlanmak için Snyk Code ile entegrasyon gerekir, bu da bağımsız kullanımı sınırlar

DeepCode AI fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

DeepCode AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

⚡️Şablon Arşivi: Hata İzleme için Ücretsiz Hata Raporu Şablonları ve Formları

8. Amazon CodeWhisperer (Güvenlik taramasını doğrudan koda entegre etmek için en iyisi)

amazon CodeWhisperer aracılığıyla

Artık Amazon Q Developer'ın bir parçası olan Amazon CodeWhisperer, bulut işlemlerini optimize ederken yazılım geliştirmeyi hızlandırmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir kodlama asistanıdır. AWS ile derinlemesine entegre olduğundan bulut tabanlı geliştirme ile uyumludur.

Kod oluşturur ve yeniden düzenler, gerçek zamanlı güvenlik taraması, altyapı rehberliği ve yapay zeka destekli iş yükü dönüşümü (ör. .NET uygulamalarını Windows'tan Linux'a taşıma) sağlar.

Amazon CodeWhisperer'ın en iyi özellikleri

Kodlama kalıplarınıza ve yorumlarınıza göre çok satırlı kod tamamlama özelliği sağlayın

Takım tabanlı geliştirme ve hata ayıklamayı kolaylaştırmak için Slack, Microsoft Teams ve GitLab'da çalışın

İş yüklerini taşıyın, JavaScript'i yükseltin ve eski kodları optimize edin

Amazon CodeWhisperer sınırlamaları

Çoklu dil desteği sağlamaz

Bazen yanlış çıktı üretme eğilimindedir

Amazon CodeWhisperer fiyatlandırması

Amazon Q Developer Ücretsiz Katman: Ücretsiz plan

Amazon Q Developer Pro Tier: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Amazon CodeWhisperer puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Amazon CodeWhisperer hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Sağladığı kod açıklamalarını beğendim. Çözümünün her adımını açıklaması ve çözümlerinin netliğini beğendim.

Sağladığı kod açıklamalarını beğendim. Çözümünün her adımını nasıl açıkladığını ve çözümlerinin ne kadar temiz olduğunu beğendim.

🧠 İlginç Bilgi: Yazılım geliştiricileri çoğunlukla JavaScript (62%) ve HTML/CSS (53%) kullanır.

9. Replit AI (Manuel kodlama gerektirmeyen uygulama geliştirme için en iyisi)

replit AI aracılığıyla

Replit AI, hızlı uygulama oluşturma, yineleme ve dağıtım sağlayan düşük kodlu/kodsuz bir platformdur. Bu araçla kod için dokümantasyon yazmayı bilmenize gerek yoktur. Doğal dil komutlarından tüm uygulamaları/web sitelerini oluşturur.

Kullanıcılar bir fikri açıklayabilir ve Replit AI uygulamayı otomatik olarak oluşturur, hata ayıklar ve dağıtır. Bu araç, prototip oluşturmayı hızlandırmak isteyen kod yazarı olmayanlar ve geliştiriciler için de destek sunar.

Replit AI'nın en iyi özellikleri

Kodlama, hata ayıklama, test etme ve barındırmayı tek bir entegre platformda birleştirin

Bir uygulamanın ekran görüntülerini yükleyin, Replit AI onun işlevselliğini yeniden oluştursun

Projeleri düzenlemek, hata ayıklamak ve iyileştirmek için gerçek zamanlı ekip çalışmasına erişin

Replit AI sınırlamaları

Harici bir tarayıcıya çıkış olmadığı için projeyi önizleyemezsiniz

Python seçenekleri kapsayıcı olmayan bir izlenim verebilir

Replit AI fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Replit Core: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 40 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Replit AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. AskCodi (Tüm yazılım geliştirme yaşam döngüsünde yapay zeka yardımı için en iyisi)

askCodi aracılığıyla

AskCodi, Codi Apps adlı özel geliştirici araçları ile kod oluşturma ve yeniden düzenleme, hata bulma ve dil çevirisi gibi kodlama görevlerini kolaylaştırır. Her uygulama belirli bir sorunu çözmek için tasarlanmıştır ve iş akışınızı daha hızlı ve verimli hale getirir.

AskCodi'nin en iyi özellikleri

Query Writer kullanarak karmaşık SQL ve NoSQL sorguları oluşturun, veri işleme ve alma görevlerini optimize edin

Dockerfile Writer ile projenizin özel gereksinimlerine göre özelleştirilmiş Docker dosyaları oluşturun ve konteynerleştirme sürecini yönetin

Mevcut kod tabanlarını yeniden yapılandırarak okunabilirliği, bakım kolaylığını ve performansı artırmak için Kod Yeniden Yapılandırma aracını kullanın

Regex Generator kullanarak gelişmiş metin işleme ve doğrulama görevleri için düzenli ifadeler oluşturun

CI/CD Pipeline Writer yardımıyla CI/CD boru hatlarının oluşturulmasını ve yapılandırılmasını otomatikleştirin

AskCodi sınırlamaları

Kapsamlı araç ve özellik aralığı, AI destekli kodlama platformlarına aşina olmayan geliştiriciler için zor bir öğrenme süreci oluşturabilir

Giriş veya çıkış çok uzunsa AI çalışmayı durdurabilir

AskCodi fiyatlandırması

Premium: 14,99 $/ay kullanıcı başına

Ultimate: 34,99 $/ay kullanıcı başına

AskCodi puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (70'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

AskCodi hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Kullanımı kolaydır ve kullanıcı arayüzü anlaşılması kolaydır.

Kullanımı kolaydır ve kullanıcı arayüzü anlaşılması kolaydır.

👀 Biliyor muydunuz: AI kullanan kuruluşların %7'si hızlı mühendislik rolleri için işe alımlara başladı.

11. Blackbox AI (Görsellerden kod çıkarmak için en iyisi)

blackbox AI aracılığıyla

Blackbox AI, videolardan kod çıkarabilir, görüntülerden kodu analiz edebilir ve 100 milyondan fazla açık kaynak depoya anında erişim sağlayarak çeşitli projelerde çalışan geliştiriciler için uygun hale getirir.

Kullanıcılar, tek bir AI sistemiyle sınırlı kalmak yerine GPT-4, Claude ve diğer modeller arasında geçiş yaparak çıktıları karşılaştırabilir, kod önerilerini iyileştirebilir ve sorunları giderebilir.

Blackbox AI özellikleri

Video eğitimlerinden ekran kod parçacıklarını yakalayın ve düzenlenebilir koda dönüştürün

Kod ekran görüntülerini veya fotoğraflarını tarayın ve bunları kullanılabilir metne dönüştürün

Saniyeler içinde devasa bir açık kaynak veritabanından ilgili kod parçacıklarını bulun

Blackbox AI sınırlamaları

AI aracı bazen belirsiz bilgiler üretebilir

Kullanıcıların sisteme alıştırılması süreci karmaşıktır

Blackbox AI fiyatlandırması

Ücretsiz plan: Özel fiyatlandırma

Blackbox AI incelemeleri ve puanları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

ClickUp ile Kodlama için Kendi AI Aracınızı Özelleştirin

Kod oluşturma ve hata düzeltmeden veri işleme ve ilerleme izlemeye kadar, AI destekli araçlar manuel çabayı azaltır ve geliştiricilerin diğer görevlere odaklanmasını sağlar. Bu nedenle, yazılım geliştirmede AI kullanımı, geleceğe hazır olma ve ölçeklenebilirliğin anahtarıdır.

Geliştiricinin çalışma alanına entegre edilebilir, gerçek zamanlı işbirliğini destekler, akıllı içgörüler sağlar ve güvenlik ve esnekliği korurken tekrarlayan görevleri otomatikleştirir.

ClickUp, kod parçacıkları oluşturmak için yapay zeka destekli özellikleri, sürüm kontrolü için GitHub/GitLab entegrasyonları, daha iyi okunabilirlik için kod bloğu biçimlendirme ve proje ilerleme izleme ile bu vizyona uygundur.

ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun ve kodlamaya başlayın!