Geliştiriciler Dağıtılmış Takımlar Arasında Çekme Taleblerini Nasıl Yönetir?

Çekme talepleri, geri bildirim hızlı olduğunda en iyi şekilde çalışır. Birden fazla projede çalışan dağıtılmış takımlarda bu durum nadiren görülür.

Farklı zaman dilimlerinde çalışan mühendisler genellikle incelemeler için saatlerce veya günlerce bekler. Bir iş gününün sonunda açılan bir PR, başka bir yerde ertesi güne kadar incelenmeyebilir. Bu gecikme, bağlam değişikliğine neden olur ve geliştirmeyi yavaşlatır.

Geleneksel PR akışları sorunu daha da karmaşık hale getirir. Doğrusal incelemeler ve tek dal, geliştiricileri değişiklikleri toplu olarak yapmaya zorlar ve bu da inceleme ve onaylama süresi daha uzun olan daha büyük PR'lere sonuç olarak neden olur.

Ancak çekme talepleri ve kod incelemeleri, dağıtılmış takımlar için zor olmak zorunda değildir.

Nasıl?

Aşağıda, geliştiricilerin dağıtılmış takımlar arasında Çekme Talebini nasıl yönetebileceklerini yanıtlıyoruz.

Dağıtılmış Takımlarda Çekme Talebini Yönetmenin Zorlukları

Çekme talepleri takvimler ve birbiriyle rekabet eden öncelikler arasında gidip gelmeye başladığında, güçlü takımlar bile karşılaştıkları en yaygın zorluklar şunlardır👇

⚠️ Paylaşılan bağlam olmadan inceleme döngüleri yavaşlar

Dağıtılmış takımlarda, gözden geçirenlerin daha fazla arka plan bilgisine ihtiyaç duyması nedeniyle küçük Çekme Talebleri bile daha uzun sürebilir. Ayrıca, sorular geldiğinde yazarın çevrimdışı olabileceğini de göz önünde bulundurmanız gerekir. Yüz yüze iki dakikada açıklığa kavuşturulabilecek bir konu, tüm gün süren bir gecikmeye dönüşerek geliştiricilerin verimliliğini azaltabilir.

⚠️ Değişiklikler çok büyük olduğunda riski tespit etmek daha zordur.

Büyük çekme taleplerini eşzamansız olarak değerlendirmek zordur. Hızlı bir şekilde karşılıklı iletişim kurulmadığında, gözden geçirenler bunu telafi etmek için aşırı yorum yapabilir veya değişiklik çok yoğun olduğu için uç durumları gözden kaçırabilir. Sprint planlaması sürecinde bu ayrıntıları gözden kaçırmamalısınız.

⚠️ Çubuğun net olmadığı durumlarda geri bildirim kalitesi düşer

Yazılım geliştirmede tutarlı bir kod inceleme süreci, ortak beklentilere bağlıdır. Bir incelemeci hızı optimize ederken, diğeri uzun vadeli sürdürülebilirliği optimize ederse, yazar çelişkili geri bildirimlerle uğraşmak zorunda kalır. Bu durumda ilerleme arka plana atılır.

👀 Biliyor muydunuz? GitHub, bir önceki yıl 35 milyondan bu yana her ay 43 milyondan fazla Çekme Talebinin birleştirildiğini görüyor.

Yalnızca metin içeren kod incelemeleri, dağıtılmış takımlar için yazılım geliştirme sürecinde verimsiz hale gelebilir.

Nedeni şu: Yorumlar saatler sonra gelirse ve tam bağlamı içermiyorsa, uzun bir gidip gelme konusuna dönüşür.

İnceleme yapanlar bir değişikliğin neden gerekli olduğunu açıklayamadıklarında, geri bildirimler parçalı hale gelir. Yazarlar savunmacı bir tavırla yanıt verir veya niyeti tahmin etmeye çalışır, bu da takip eden yorumlara, revizyonlara ve daha fazla gecikmeye yol açar.

İncelemeleri hızlandırmak bir yana, eşzamansız yorumlar geliştirme sürecini yavaşlatır ve PR döngülerini değişikliğin gerçekte gerektirdiğinden çok daha uzun hale getirir.

💡 Profesyonel İpucu: Asenkron tartışmaların yayılmasını önlemek için bağlayıcı bir "çözümleme" eylemiyle zincirleme yorumlar kullanın. Bir kural belirleyin, örneğin bir konu 3'ten fazla mesaj alışverişine ulaşırsa, 5 dakikalık hızlı bir ClickUp SyncUp'a geçin. ClickUp SyncUps'ı kullanarak uzaktaki takımlar arasında kararları daha hızlı alın. Alternatif olarak, ClickUp Clips ile gözden geçirenler, görev veya PR bağlamında hızlı bir ekran turu veya sesli açıklama kaydedebilir. Bu, yazarlara öneriler hakkında anında netlik sağlar ve ekstra canlı toplantılar olmadan zaman dilimleri arasında zengin bağlamı korur.

⚠️ Bağımlılıklar ve sıralama yönetimi zorlaşıyor

Dağıtılmış yürütmede, gizli bağımlılıklar nedeniyle PR'ler birikir. Bir değişiklik bloklandığında, aşağı akış işleri birikir, birleştirme çakışmaları artar ve sürümler daha kırılgan hale gelir.

Merkezi Çekme Talebi Akışı Neden Önemlidir?

Merkezi bir çekme talebi akışı, özellikle Agile proje yönetiminde, geliştiricilerin özellik dalları oluşturduğu, inceleme için PR'ler gönderdiği ve yalnızca onaylandıktan sonra değişiklikleri birleştirdiği merkezi bir repo (genellikle korumalı bir ana dal ile) kullanır.

Bunu ideal bir sürüm kontrol sistemi olarak düşünün: değişiklikler, kontroller ve onaylar için tek bir paylaşılan yer.

Bunun bu kadar önemli olmasının nedeni şudur:

1. Kalite güvencesi ve hata önleme

QA, değişiklikler uygulanmadan önce bir akran inceleme süreciyle kod kalitesini korumakla ilgilidir.

Bir geliştirici veya yazılım mühendisi merkezi bir ş Akışında bir PR gönderdiğinde, takım üyeleri orijinal yazarın gözden kaçırmış olabileceği mantık hatalarını, güvenlik açıklarını veya performans darboğazlarını yakalayabilir.

Erken hata tespiti: Gözden geçirenler, yazarın test etmediği uç durumları (boş durumlar, sayfalandırma, saat dilimleri, yeniden denemeler, izinler) yakalar.

Performans sağlamlık kontrolleri: "En kötü durum girişi nedir?" gibi küçük inceleme soruları genellikle O(n²) döngülerini, ağır sorguları veya sınırsız günlüğü ortaya çıkarır.

Otomasyonlu güvenlik ağları: Çoğu merkezi ş akışı, Çoğu merkezi ş akışı, CI/CD ardışık düzenleriyle entegre olur. CI, PR dalında testler, linterlar ve taramalar gerçekleştirir, böylece riskli kod değişiklikleri ana dalda yayınlanmadan bloklanır.

2. Bilgi paylaşımı ve mentorluk

Merkezi bir PR akışı, bir takımı bir üst seviyeye taşımak için en etkili yollardan biridir. Nedeni ise şudur:

Oryantasyon: Yeni işe alınanlar, eski PR'leri okuyarak belirli mimari kararların arkasındaki "nedenleri" anlayabilirler.

Takımlar arası farkındalık: PR özetleri, ekran görüntüleri ve bağlantılı belgeler, özellik alanının dışındaki kişilerin de gelişmeleri takip etmesine yardımcı olur.

Bağlamsal belgeler: PR içindeki konuşma geçmişi, bir özelliğin neden belirli bir şekilde uygulandığının kalıcı bir kaydı olarak işlev görür ve bu da Çekme Taleblerinin dinamik bir bilgi tabanı olarak çalışmasına yardımcı olur.

🔔 Nazik Hatırlatıcı: Kod belgelerini sadece yazdığınızda değil, her dokunduğunuzda güncelleyin. Güncel olmayan belgeler, takım arkadaşlarını aktif olarak yanlış yönlendirdiği için belgelerin olmaması daha iyidir.

3. Tutarlılık ve standartlar

Merkezi bir kontrol noktanız yoksa, kod tabanları farklı adlandırma kuralları, klasör yapıları ve desenlerle dolu bir Vahşi Batı'ya dönüşebilir. Bunu önlemek için şunlara sahip olmalısınız:

Stil uygulaması: PR'ler, takımın birleşik bir stil kılavuzu uygulamasını sağlar.

API tutarlılığı: İnceleme, uyumsuz yanıt biçimlerini, tutarsız hata işlemeyi ve kazara yapılan kırıcı değişiklikleri yakalar.

Mimari uyum: Bir geliştiricinin mevcut mimariyle çakışan yeni bir kitaplık veya desen uygulamamasını sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: Daha sonra aranabilir olması için tutarlı bir birleştirme taahhüdü kuralı kullanın. Örneğin, birleştirme taahhüdü mesajına görev Kimliği + PR başlığını ekleyin. Bu, hata ayıklamayı hızlandırır, çünkü prod sorunu → birleştirme taahhüdü → PR konu dizisi → gönderilen kesin karar arasında geçiş yapabilirsiniz.

4. Çatışma çözümü ve istikrar

Merkezi bir iş akışında, ana/ana dal geliştirme takımları için çok önemlidir. Bunun için şunlara sahip olmalısınız:

Birleştirme çakışması yönetimi: PR'leri zorunlu kılarak, geliştiriciler ve yazılım takımları ana daldaki en son değişiklikleri özellik dalına yeniden dayandırmak veya birleştirmek zorunda kalır. Bu, diğer herkesin derlemesini bozmak yerine çakışmaları yerel olarak çözer.

Geri alma dostu değişiklikler: Daha küçük PR'ler, bir şey gözden kaçtığında, yan hasar vermeden geri almak daha kolaydır.

İzlenebilirlik: Üretimde bir hata tespit edildiğinde, PR geçmişi, sorunun hangi değişiklikten kaynaklandığını ve neden onaylandığını kolayca belirlemeyi sağlar.

5. Geliştirilmiş sprint planlaması ve görünürlük

Merkezi bir PR akışı, sprintiniz için gerçek zamanlı bir nabız görevi görür.

Doğru ilerleme izleme: Birçok takımda, bir görev günlerce "Devam Ediyor" durumunda kalır ve bu da bir " Birçok takımda, bir görev günlerce "Devam Ediyor" durumunda kalır ve bu da bir " kara kutu " etkisi yaratır. PR öncelikli bir yaklaşımla, bir PR açıldığı anda, paydaşlar ve proje yöneticileri işin gerçek durumu ve karmaşıklığıyla ilgili görünümü görebilirler.

Erken risk ortaya çıkarma: Büyük farklar, başarısız CI veya tekrarlanan inceleme döngüleri, düzeltme için hala zaman varken Büyük farklar, başarısız CI veya tekrarlanan inceleme döngüleri, düzeltme için hala zaman varken kapsam genişlemesini ortaya çıkarır.

Öngörülebilir hız: PR'leri uygulayarak, "gizli işleri" önleyebilirsiniz. Her değişiklik hesaba katılır, böylece takım gerçek hızlarını (gerçekçi olarak ne kadarını bitirebileceklerini ve inceleyebileceklerini) sadece ne kadar yazabileceklerine kıyasla ölçebilir.

Geliştiriciler Çekme Talebini Sorunsuz Bir Şekilde Yönetmek İçin ClickUp'ı Nasıl Kullanıyor?

LinearB'nin mühendislik karşılaştırmaları, 3.000 takımda 6,1 milyondan fazla Çekme Talebi'ni analiz etti ve PR boyutunun mühendislik hızının en güçlü itici gücü olduğunu vurguladı.

Düşündüğünüzde mantıklı geliyor. Daha küçük PR'ler, incelenmesi daha kolay olduğu için inceleme sürecinden daha hızlı geçer. Öte yandan, daha büyük PR'lerin ilerlemesi daha fazla zaman alır ve genellikle takım arasında daha fazla koordinasyon gerektirir.

Dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanı olan ClickUp, çekme taleplerini yönetmenin koordinasyon yükünü ortadan kaldırır. Nasıl mı?

PR işlerini temsil eden görevle bağlantılı tutarak, inceleme durumunun görünürlüğünü artırarak ve takımın halihazırda işbirliği yaptığı yerlerde kararları alarak.

ClickUp'ı kullanarak çekme taleplerini yönetmenin yolları:

1. GitHub veya GitLab depolarını ClickUp'a bağlayın

Geliştiricilerin PR'leri yönetmek için attıkları ilk adım, GitHub veya GitLab depolarını ClickUp ile entegre etmektir.

Bu, birden fazla Git deposu aynı ürün alanına beslendiğinde ve durum ve bağlam için tek bir doğru kaynak istediğinizde özellikle kullanışlıdır.

GitHub veya GitLab'ı ClickUp ile entegre ederek Çekme Talebi durumunu ve geliştirme bağlamını merkezileştirin.

Bu yerel entegrasyon, commits, dallar ve PR'leri (GitLab'daki birleştirme istekleri) ClickUp Görevleri ile otomatik olarak senkronize eder. Sonuç olarak, bu, gerçek zamanlı geliştirme faaliyetlerini doğrudan proje çalışma alanınıza getirir ve bağlam değiştirme konusunda süregelen mücadelenin sonunu getirir.

İlk olarak, commit mesajlarınızda, dal adlarınızda, PR/birleştirme isteği başlıklarınızda veya açıklamalarınızda bir ClickUp Görev Kimliği'ne referans verin (#{task_id} veya CU-{task_id} gibi biçimler kullanarak). ClickUp her şeyi anında birbirine bağlar:

Commit'ler, dallar ve PR'ler, durum, yazar, gözden geçirenler, satır değişiklikleri ve dallar gibi anahtar ayrıntılarla birlikte görevin sağ kenar çubuğunda (Git simgesi aracılığıyla) görünür.

Etkinlik, tam bağlam için görevin beslemesinde görünür.

ClickUp'ın Etkinlik akışında Git öğelerini görün

ClickUp Görünümleri 'ndeki özel Çekme Talebi sütununu kullanarak görevler arasında açık PR'leri/birleştirme isteklerini bile görüntüleyebilirsiniz.

🎯 Günlük kullanımda, kod bağlamını görevye çekmek için birkaç başka yolunuz vardır. GitHub bağlantısını görev açıklamasına veya yoruma yapıştırırsanız, ClickUp görev görünümünün sağ kenar çubuğuna bir GitHub simgesi ekler. Bu simgeye istediğiniz zaman tıklayarak görevde yayınlanan tüm GitHub bağlantılarını görebilirsiniz, böylece geçmişi tek bir yerden kolayca inceleyebilirsiniz. GitHub bağlantılarını ClickUp görevlerine çekin ve ilgili tüm kod bağlamını tek bir yerde görünür tutun.

Sonuç olarak, tüm bunlar geliştiricilerin hangi görevlerin hangi PR'lerle bağlantılı olduğunu tam olarak görebilmeleri, ilerlemeyi izleyebilmeleri, görevlerden yeni dallar veya PR'ler oluşturabilmeleri ve her şeyi uyumlu tutabilmeleri (manuel güncellemeler hariç) anlamına gelir.

🧠 İlginç Bilgi: "İlk bilgisayar hatası" kelimenin tam anlamıyla bir hataydı. 1947'de bir güve Harvard Mark II'ye sıkışmış ve kayıt defterine bantlanmıştı.

GitHub/GitLab entegrasyonlarına ClickUp otomasyonlarını ekleyerek, çekme talepleri (veya birleştirme talepleri) yazılım geliştirme yaşam döngüsü boyunca ilerledikçe görev durumlarının otomatik olarak güncellenmesini sağlayın.

ClickUp otomasyonları ile geliştirme yaşam döngüsü boyunca görev güncellemelerini otomatikleştirin.

Geliştiriciyseniz, aşağıdaki gibi etkinliklerde tetikleyici kurallar oluşturabilirsiniz:

Bir Çekme Talebi Açıldı → Görev durumunu "İnceleniyor" veya "Kod İnceleme" olarak değiştirin.

Çekme Talebi Birleştirildi → Görevi "Tamamlandı", "Dağıtıldı" veya "Üretimde" durumuna taşıyın.

Bir Çekme Talebi kapalı (birleştirilmeden) → Durumu "Reddedildi" veya " Beklemede " olarak ayarlayın.

Daha da iyisi, görev otomasyonu için aşağıdaki gibi uygun koşullar ekleyebilirsiniz:

Yalnızca ana dalı hedefleyen PR'lerde tetikleyiciyi çalıştırın

Yalnızca belirli etiketlere sahip PR'lere uygulayın (ör. "hotfix" veya "özellik")

Bunları birleştirin (örneğin, acil etiketiyle QA dalına birleştirin → yüksek öncelik belirleyin ve takımı bilgilendirin)

🚀 ClickUp Avantajı: Sonsuz bir manuel otomasyon liste oluşturmak istemiyorsanız, ClickUp bunun için de bir plan hazırladı. ClickUp'ın AI Automation Builder özelliğini kullanarak ş akışını basit bir İngilizceyle açıklayın, örneğin "Bir PR açıldığında, bağlantılı görevini İnceleme aşamasına taşıyın, gözden geçiren kişiyi atayın ve kontrol listesi ile birlikte bir yorum yayınlayın. " Ve işte... beş dakikadan kısa bir sürede kurulumunuz hazır! Ş Akışlarını sade bir dille açıklayın ve ClickUp AI Automation Builder ile anında otomasyonlar oluşturun.

3. AI destekli takım arkadaşlarıyla takımınızı güçlendirin

Çıtayı daha da yükseltmek için, geliştiriciler ClickUp Super Agents'ı kullanıyor. ClickUp'ın kendi AI destekli takım arkadaşları olan bu araç, tam Çalışma Alanı bağlamında uyarlanabilir, çok adımlı süreçleri yönetiyor.

Bu ajanlar etkileşimlerden öğrenir, sohbetler için doğal dil kullanır ve manuel olarak veya zamanlanmış olarak tetikleyici kullanabilir, böylece PR akışınıza akıllı, insan benzeri destek ekler.

ClickUp'taki Codegen, yazılım ekiplerinin birden fazla takım arasında Çekme Taleblerini yönetmek dahil olmak üzere geliştirme görevlerini otomasyonla ve hızlandırarak gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış harici AI geliştirici takım arkadaşınızdır.

Doğal dil kullanarak görevleri tamamlayabilir, özellikler oluşturabilir ve kodla ilgili soruları yanıtlayabilir. Codegen'e görevler atayın veya yorumlarda @bahsetme ile etiketleyin, böylece kod oluşturmasını veya incelemesini sağlayın ya da programlanmış davranışına göre üretime hazır çekme talepleri hazırlayın.

4. Çekme Talebi gösterge panelleri oluşturun

Güncellemeleri takip etmeden PR'lerin görünürlüğünü artırmak istiyorsanız, bunları ClickUp gösterge panellerine ekleyin.

ClickUp Gösterge Panelleri ile Çekme Talebi durumunu ve geliştirme ilerlemesini gerçek zamanlı olarak takip edin.

İş akışınızı uyumlu hale getirerek başlayın. Birçok takım, PR aşamalarını görev durumlarına göre eşler (örneğin, "İnceleniyor", "Değişiklik talep edildi", "Onaylandı", "Birleştirildi"). Görev durumunuzun ürün odaklı kalması gerekiyorsa, ClickUp Özel Alanları ile PR durumunu bile yakalayabilirsiniz.

Çekme talebi aşamalarını görev durumlarına eşleyin veya ClickUp Özel Alanları ile PR durumunu takip edin.

Buradan yola çıkarak, gün içinde kontrol ettiğiniz soruları yanıtlayan basit bir kart seti oluşturun:

Şu anda açık olan, incelenen ve birleştirilenler nelerdir? Durum kartları ekleyerek durumlara göre sayıları gösterin, ardından işi sahibi olan liste, sprint veya takım göre gruplandırın veya filtreleyin.

İnceleme nerede birikiyor? Durum veya PR aşamasını temsil etmek için kullandığınız başka bir alana göre işi ayrıştırmak için bir Durum veya PR aşamasını temsil etmek için kullandığınız başka bir alana göre işi ayrıştırmak için bir Pasta Grafik kartı ekleyin.

Kuyruk zamanla iyileşiyor mu? Zaman tabanlı gösterge paneli kartlarını kullanarak, geçmiş görev verilerine dayalı olarak bu durumların bir hafta veya bir sprint boyunca nasıl değiştiğini görünümde görüntüleyin. Bu, bir günlük ani artışı bir modelden ayırmak istediğinizde yararlıdır.

5. Asenkron incelemeleri ve geri bildirimleri etkinleştirin

Londra Ekonomi Okulu'nun bir raporuna göre, iş toplantılarının %35'i verimsiz olarak değerlendiriliyor. PR incelemeleri için, bir kez paylaşılıp yeniden kullanılabilecek bir sunumun planlanması zaman kaybına neden olabilir.

ClickUp Clips'i kullanın! Hızlı ekran turları kaydedin, bunları göreve veya sohbet konusuna ekleyin ve gözden geçirenlerin hazır olduklarında yanıt vermelerini sağlayın.

ClickUp Clips ile görevlerde ve sohbetlerde doğrudan asenkron kod incelemelerini kaydedin ve paylaşın.

Klipler, geri bildirimi video içindeki anla ilişkilendirmek için zaman damgalı yorumları da destekler. Bu, "Bu değişikliği tam olarak nerede istiyorsunuz?" şeklindeki sonsuz tartışmaları ortadan kaldırır.

Merak ediyorsanız, başlamak da aynı derecede kolay! Araç çubuğundan, görev yorumundan veya doğrudan Clips Hub'dan bir Clip başlatın.

ClickUp Clips ile araç çubuğundan, görev yorumlarından veya Clips Hub'dan anında ekran kılavuzlarını kaydetmeye başlayın.

Kaydettikten sonra, tek bir tıklama ile paylaşın. Klibi bir görev yorumunda kaydettiyseniz, onu açıp paylaşım simgesinden Klip URL'sini kopyalayabilirsiniz.

Clips Hub'dan da aynı şekilde bağlantıyı kopyalayabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain, Clip görünümünden bir Clip'i sizin için özetleyebilir, böylece zamanınız kısıtlı olduğunda hızlı bir özet alabilirsiniz. Clip'i açın, sağ panele gidin, Özetle'yi tıklayın, ardından özeti PR görev yorumunuza herkesin gözden geçirmesi için bir bağlam olarak yapıştırın. Video kılavuzlarını anında özetleyin ve ClickUp Brain ile inceleme içeriğini paylaşım yapın.

6. AI ile doğru özetler oluşturun

Bir görev konu dizisi uzadığında, ClickUp Brain'i kullanarak görev açıklamasındaki ve yorumlardaki etkinlikleri özetleyin. Göreve kolayca geri ekleyebileceğiniz bir özet sağlar.

Bir sonraki gözden geçiren, her şeyi kaydırmak zorunda kalmadan, işlerin bulunduğu yerden hemen devam edebilir.

Uzun yorum konuları hakkında özetler oluşturun ve ClickUp Brain ile görev bağlamını net tutun.

Dahası, ClickUp sohbetinde Brain, belirli bir zaman aralığı için bir kanalı özetleyebilir, örneğin bugün, son 24 saat veya son yedi gün.

Bu, yoğun bir konu başlığından inceleme geri bildirimlerini alıp bunları takımınızla paylaşım yapabileceğiniz tek bir güncellemeye dönüştürmenin en hızlı yoludur.

ClickUp Sohbetinde beni yakalayın

Ama hepsi bu kadar değil. ClickUp Brain ile elde edeceğiniz diğer avantajlar şunlar 👇

Bağlam içeren sorular sorun: Yorum veya Sohbet mesajında @Brain'e bahsetin ve özetler, kararlar, ş Akışları ve hatta toplantılar hakkında bilgi isteyin. Tüm Çalışma Alanı bağlamını içeren bir takım arkadaşı gibi yanıt verir.

Belirli bir mesajdan görev oluşturun: Bir Kanal veya DM'de, PR kararını içeren mesajın üzerine gelin ve Görev Oluştur'u tıklayın. Listeyi kendiniz seçin veya Otomatik ile AI'nın bir tane seçmesine izin verin. Görev, mesajın üzerinde görünür ve daha sonra açabilmeniz veya görev bağlantısını PR konusuna geri kopyalayabilmeniz için bağlı kalır.

ClickUp Chat'ten ClickUp Brain ile görevler oluşturun

Büyük ölçekli özetler: AI Alanlarını Özet alanı gibi kullanarak, her bir görevin ayrıntılarını açmadan Liste, Klasör veya Alanlarda görev özetleri oluşturun.

Zaman Dilimleri Arasında Çekme Taleblerini Yönetmek İçin En İyi Uygulamalar

Çekme talepleri farklı zaman dilimlerinde yönetilebilir, ancak incelemelerin aksamasını önlemek için genellikle birkaç bilinçli alışkanlık gerekir. En iyi alışkanlıklardan bazıları şunlardır 👇

Çekme Taleplerini anlaşılır ve incelenebilir tutun: İşi tek amaçlı parçalara bölün, yeniden yapılandırmaları davranış değişikliklerinden ayırın ve gerektiğinde özellik bayrakları kullanın, böylece programlar çakışmasa bile incelemeler hızlı kalır.

İnsanca bir inceleme ritmi belirleyin: Asenkron inceleme SLA'sı (örneğin, 24 çalışma saati içinde ilk yanıt) tanımlayın ve kod incelemesinin anında yanıt beklemeden öngörülebilir olmasını sağlamak için her bölge için günlük inceleme aralığı belirleyin.

Şablonlarla kod inceleme sürecini standartlaştırın: Bağlam, kapsam, test, riskler ve kullanıma sunma notları için tutarlı bir PR şablonu kullanın.

Sahiplik ile incelemeleri yönlendirin: CODEOWNERS, inceleme grupları ve "inceleme gerektirir", "bloklandı" ve "öncelikli" gibi açık etiketler kullanarak, doğru kişinin çevrimdışı olması nedeniyle PR'lerin beklemede kalmasını önleyin.

Geri bildirimleri toplu olarak göndererek gidip gelmeyi azaltın: Gözden geçirenlerin gruplandırılmış yorumlar ve net karar sinyalleri (küçük değişikliklerle onaylama, değişiklik talep etme) bırakmasını teşvik ederek konuşmaların kararlı kalmasını sağlayın.

İlk aşama otomasyona yapılacak: CI kontrolleri, linting, testler ve önizleme ortamları zorunlu hale getirilecek, böylece insan incelemesi mantık, sınır durumları ve tasarım ödünleşimlerine odaklanabilir.

Sürtüşmeleri belirleyin ve çözün: İlk inceleme, birleştirme, PR boyutlarındaki eğilimler ve yeniden açılma oranları için harcanan süreyi izleyin. Bu, zaman dilimleri arası işbirliğinde herhangi bir yavaşlamayı tespit etmenize ve standart bir sorun haline gelmeden ş akışınızı değiştirmenize yardımcı olacaktır.

Dağıtılmış Kod İncelemelerinde Kaçınılması Gereken Yaygın Tuzaklar

Takım diğer her şeyi doğru yapsa bile, dağıtılmış kod incelemelerini yavaşlatan yaygın tuzaklar şunlardır:

❌ Asenkron iletişime aşırı güvenme: Mimari tartışmaları çözmeye veya konu dizileriyle ince ayrıntıları açıklamaya çalışmak yorucu olabilir. Yirmi konu ardından, 10 dakikalık bir görüşmeyle her şeyi halledebileceğinizi fark edersiniz, ancak inatla asenkron iletişimi sürdürürsünüz.

✅ Düzeltme: Eşzamanlı iletişime geçmek için net tetikleyiciler belirleyin. Bir konu 3-4 kez karşılıklı görüşme yapılıp da çözüme ulaşılamazsa, hızlı bir görüşme yapın. Önemli mimari değişiklikler, performans hususları veya güvenlik etkileri içeren incelemeler için video kullanın. Asenkron incelemecilerin takip edebilmesi için bu görüşmelerin sonuçlarını PR'da belgelendirin.

❌ Araç sınırlamaları, dağıtılmış takımların karşılaştığı zorlukları artırıyor: Yetersiz kod inceleme araçları, konuşma geçmişi için iş parçacığı özelliğinden yoksundur, saat dilimini dikkate alan zaman damgaları göstermez, acil incelemeleri öne çıkarmaz veya dikkat edilmesi gerekenleri izlemeyi zorlaştırır. Bu da diğer tüm dağıtılmış takım sorunlarını daha da karmaşık hale getirir.

✅ Düzeltme: Konu dizileriyle zengin yorumlama, verimli bildirim sistemleri ve ş Akışıyla entegrasyonlar destekleyen araçlara yatırım yapın. İnceleme istekleri, erken geri bildirim için taslak PR'ler ve durum etiketleri gibi özellikleri kullanın. Bekleyen incelemeleri, sürelerini ve önceliklerini gösteren gösterge panelleri oluşturun.

❌ Yetersiz dokümantasyon standartları: Takımlar, "kodun kendi kendini açıkladığını" veya sorulursa her şeyi açıklayacaklarını varsayar, ancak dağıtımdaki takımlar açıklığa kavuşturmak için birbirlerinin omzuna dokunamazlar. Bu, gözden geçirenlerin açıklamaya ihtiyaç duyduğu sürekli darboğazlar yaratarak her şeyi yavaşlatır.

✅ Düzeltme: ClickUp Docs 'ta net dokümantasyon beklentileri belirleyin — her PR, değişikliği açıklayan bir açıklama, karmaşık mantık için satır içi yorumlar ve API değişiklikleri için güncellenmiş README/belgelere ihtiyaç duyar.

ClickUp ile Her Zaman Diliminde Tutarlı Çekme Talebleri Çalıştırın

Takımınız kod, bağlam ve kararlar için tek bir sistem izlediğinde, aynı anda çevrimiçi olmasanız bile Çekme Talebi daha hızlı ilerler.

İşte bu yüzden birçok uzaktan çalışan takım ClickUp'ı tercih ediyor. GitHub veya GitLab ile bağlantı kurmak ve PR faaliyetlerini doğru görevlerle ilişkilendirmek için ClickUp entegrasyonlarını, takımları güncel tutmak için ClickUp otomasyonlarını ve ilerlemeyi izlemek için ClickUp gösterge panellerini kullanıyorlar.

Bir adım adım kılavuz gerektiğinde, ClickUp Clips eşzamansız incelemeyi destekler ve ClickUp SyncUps hızlı gerçek zamanlı uyum sağlar.

Ancak asıl yıldız, entegre AI (ClickUp Brain) ve AI Ajanlarıdır. Bunlar, takımların PR tartışmalarını özetlemesine, sonraki adımları belirlemesine ve yürütmesine, hatta kod üretmesine olanak tanır.

ClickUp'ı kendiniz deneyin. Hemen kaydolun! ✅

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Reponuzu, yerel GitHub veya GitLab entegrasyonunu kullanarak ClickUp'a bağlayabilirsiniz. Bağlantı kurulduktan sonra ClickUp, commits, dallar ve çekme talepleri veya birleştirme talepleri gibi öğeleri doğru göreve geri bağlayabilir. GitLab için, birleştirme isteği başlığında veya açıklamasında, dal adında veya commit mesajında #{task_id}[durum] veya CU-{task_id}[durum] gibi desteklenen biçimlerde geçerli bir görev kimliği eklediğinizde ClickUp yeni etkinliği bağlar.

Evet, GitHub otomasyonlarını kullanıyorsanız. ClickUp, Pull Request Merged (Çekme Talebi Birleştirildi), Pull Request Review Created/Updated (Çekme Talebi İncelemesi Oluşturuldu/Güncellendi) ve CI/CD Status Changed (CI/CD Durumu Değişti) gibi GitHub tetikleyicileri sağlar, böylece bu etkinlikler gerçekleştiğinde görev durumunu güncelleme gibi ClickUp eylemlerini otomatik olarak çalıştırabilirsiniz. Mevcut görevler için, görevin bir commit, dal veya pull request aracılığıyla repo'ya zaten bağlanmış olması gerekir.

Çok sayıda çözüm arasından, farklı zaman dilimlerinde bulunan takımlar için işleri çok kolaylaştıranlar şunlardır:ClickUp Görevi: PR'leri görevlere bağlayarak niyet, güncellemeler ve kararları bir arada tutunClickUp SyncUps: Bir konu gerçek zamanlı uyum gerektirdiğinde sohbetten hızlı bir görüşme başlatınClickUp Clips: İnceleme yapanların eşzamansız yanıt verebilmesi için kısa bir adım adım kılavuz kaydedinClickUp Brain: Görevler veya Sohbet'teki uzun PR konuları kullanışlı bir özet halinde özetleyinClickUp Super Agents: PR konusunu bir plana dönüştürmek veya gözden geçirenler için hazır bir sonraki adımları hazırlamak gibi çok adımlı işleri bir AI takım arkadaşına devredin

Kısa bir ekran turu kaydı yapın ve incelemenin yapıldığı yerde paylaşım yapın. ClickUp'ta bu genellikle ClickUp Klipleri kullanmak anlamına gelir. Klip URL'sini bir görev yorumuna veya açıklamasına ekleyebilirsiniz; bu, otomatik olarak gömülür ve inceleyenlerin bağlantı üzerinden erişmesine olanak tanır. Klipte nelerin değiştiği, nelerin kontrol edilmesi gerektiği ve alınması gereken kararın vurgulanmasını sağlayın.

Evet, kesinlikle! Görevlerde ClickUp Brain, görev açıklaması ve yorumlarındaki etkinlikleri özetleyebilir; bu alanlar genellikle PR kararlarının ve inceleme notlarının biriktiği yerlerdir. Sohbet'te ClickUp Brain, belirli bir zaman aralığı için bir Kanalı özetleyebilir; bu, mesajlar üzerinden geri bildirimlerin nasıl işlediğini incelerken yardımcı olur.