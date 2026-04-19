Base44 ve ClickUp: 2026'da Karşılaştırma

Base44, basit bir komutu özel bir iç araca dönüştürmek isteyen takımlar için kısa sürede vazgeçilmez bir araç haline geldi. Bu heyecan verici bir vaat olsa da, ş akışları karmaşıklaştıkça, "kendin yap" türündeki uygulamalar genellikle yönetişim ve ölçeklenebilirlik açısından sınırlarını göstermeye başlar.

Özel olarak geliştirilmiş aracınızın proje zaman çizelgelerinizle, takımınızın gerçek iletişimiyle ve üst düzey hedeflerinizle entegre olması gerektiğinde ne olur? İşte burada, dünyanın ilk birleşik AI çalışma alanı olan ClickUp devreye girer.

Bu karşılaştırma, her iki platformu da tarafsız bir bakış açısıyla ele alıyor. Base44'ün hızlı prototip oluşturmada nasıl üstün olduğunu ve ClickUp'ın güvenilir, üretime hazır uygulamada nasıl lider olduğunu inceleyelim. En önemlisi, neden daha fazla takımın parçalı "mikro uygulamalardan" tek ve birleşik bir sisteme geçtiğini keşfedeceksiniz. ✨

Base44 ve ClickUp'a Genel Bakış

Base44, kod yazmaya gerek olmayan bir uygulama oluşturucudur. Bir komut yazın, çalışan bir iş uygulaması oluştursun. Bu, temel değer önermesidir ve bunu gayet iyi yapar.

Öte yandan ClickUp, projelerin, belgelerin, konuşmaların ve analizlerin bir arada bulunduğu, yapay zekanın zeka katmanı olarak entegre edildiği tek ve güvenli bir platformdur.

"Base44 ve ClickUp" araması yapan takımlar aslında tek bir soru soruyor: Özel uygulamalar oluşturan bir araca mı yoksa tüm ş Akışınızı yöneten bir araca mı ihtiyacınız var? Bu karşılaştırma, tüm önemli kategorileri kapsıyor; böylece bilinçli bir karar verebilirsiniz.

Özellik/kategori <4>ClickUp Base44 Temel amaç Projeleri, belgeleri, iletişimi ve ş akışlarını tek bir sistemde yürüten birleşik AI Çalışma Alanı Yapay zeka destekli, kod yazmaya gerek olmayan oluşturucu, komutlarla bağımsız iç uygulamalar oluşturur En uygun olduğu durumlar Projeler, kişiler ve veriler arasında uçtan uca ş akışlarını yöneten takımlar Hızlı, tek amaçlı iç araçlar geliştiren bireyler veya takımlar AI ve otomasyon Görevler, belgeler ve sohbetler arasında bağlam farkındalığına sahip yapay zeka (ClickUp Brain) + ş akışlarını yürüten otonom ajanlar Uygulama oluşturmaya odaklanmış yapay zeka; temel uygulama içi otomasyonlar ve koşullu mantık Ş Akışı yönetimi Bağımlılıklar, zaman çizelgeleri, gösterge panelleri ve raporlama özelliklerine sahip eksiksiz proje yönetimi paketi Yerel proje yönetimi yok; ş akışları uygulamaların içinde manuel olarak oluşturulmalıdır Uygulama oluşturma AI, ajanlar ve tam bağlamlı kod oluşturucu kullanarak Çalışma Alanınızda özel araçlar oluşturun Belirli kullanım senaryoları için komut istemlerinden anında tamamlanmış uygulamalar (veritabanı + kullanıcı arayüzü) oluşturur İşbirliği Çalışmaya doğrudan bağlı yerleşik sohbet, belgeler, Beyaz Tahta, video ve asenkron iletişim Yerel bir işbirliği katmanı yoktur; Slack veya e-posta gibi harici araçlara dayanır Veriler ve bağlam Görevlerin, belgelerin, konuşmaların ve yapay zekanın aynı bağlamı paylaştığı birleşik sistem Her uygulama bağımsız olarak çalışır; entegrasyonlar olmadan uygulamalar arası bağlam sınırlıdır Entegrasyonlar Connected Search aracılığıyla merkezi ve aranabilir verilere sahip 1.000'den fazla yerel entegrasyon Öncelikle Zapier ve konektörlere dayanır; yerel entegrasyon derinliği daha azdır Ölçeklenebilirlik Üretim ş akışları, takımlar arası uyum ve kurumsal kullanım senaryoları için tasarlanmıştır Hafif araçlar ve MVP tarzı dahili uygulamalar için en uygun seçenek

🧠 İlginç Bilgi: Günümüzün "prompt-to-uygulama" araçlarının en eski atalarından biri, aslında kod gerektirmeyen bir platform değildi. Bu, Dan Bricklin'in iş modellerini satır satır manuel olarak yeniden düzenlemekten bıkmasının ardından yaratılan ilk elektronik hesap tablosu olan VisiCalc'tı.

ClickUp Nedir?

Birleşik AI Çalışma Alanı olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, takım iletişiminizi, bağlamsal AI'yı ve ajanları tek bir platformda bir araya getirir.

Dahası, bağlam dağınıklığını ortadan kaldırır. Bağlam dağınıklığı, takımlar saatlerce uygulamalar arasında geçiş yaparken, dosyaları ararken ve aynı güncellemeleri birden fazla platformda tekrar ederken ortaya çıkar. ✨

Avantajlar:

AI ve ajan iş akışları: ClickUp Brain , şirketinizin bilgilerini bir araya getiren merkezi bir zeka merkezidir. Bunu kullanarak proje özetleri hazırlayın, şirket varlıkları oluşturun veya anında durum güncellemeleri oluşturun. Çoklu LLM erişimi (Claude, GPT ve Gemini dahil) sayesinde, her görev için en iyi modeli seçebilirsiniz. Bu arada, Autopilot Agents , kurallarınızla tetiklenen iş akışlarını özerk bir şekilde yönlendirip yürütürken rutin görevleri halleder.

15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm: Aynı proje verilerini 15'ten fazla farklı açıdan görselleştirebilirsiniz. Pazarlama takımınız, kampanya aşamalarını yönetmek için Pano görünümünü kullanabilirken, Proje Yöneticisi aynı görevleri Gantt grafiği veya Zaman Çizelgesi üzerinde izleyerek son teslim tarihlerini izleyebilir

Gerçek zamanlı işbirliği ve iletişim: ClickUp, konuşmalarınızı gerçek işlerle bağlantılı tutar. ClickUp, konuşmalarınızı gerçek işlerle bağlantılı tutar. ClickUp Chat ile özel kanallar oluşturabilir, konu dizileri başlatabilir ve mesajları anında görevlere dönüştürebilirsiniz. Daha kapsamlı çalışmalar için, Çalışma Alanından hiç ayrılmadan gerçek zamanlı ortak düzenleme için ClickUp Belgeleri ve görsel beyin fırtınası için ClickUp Beyaz Tahtaları kullanın

1.000'den fazla yerel entegrasyon: ClickUp, Google Drive, Slack, GitHub, Figma ve Salesforce gibi araçlarla yerel olarak bağlantı kurarak tüm teknoloji yığınınız için bir komuta merkezi görevi görür. ClickUp Connected Search'ü kullanarak, çalışma alanınızdan ve bağlı tüm üçüncü taraf uygulamalardan sonuçları tek bir birleşik sorguyla alabilirsiniz.

Özel alanlar ve otomasyonlar: Görevleri Formül, Konum, Derecelendirme ve Para Birimi alanlarıyla özelleştirerek çalışma alanınızı esnek bir veritabanına dönüştürebilirsiniz. Bunu ClickUp Otomasyonları ile birleştirerek manuel iş yükünü ortadan kaldırın; durumları otomatik olarak değiştirin, sahipleri yeniden atayın veya 100'den fazla mevcut tetikleyiciye dayalı olarak bildirimler gönderin

Dezavantajları:

Daha dik öğrenme eğrisi: Özelliklerin kapsamı geniş olduğundan, yeni kullanıcıların ayarlamaları yapmak için zamana ihtiyacı vardır. ClickUp University kursları ve şablonları, alışma süresini kısaltmaya yardımcı olur

Geniş kapsam ilk başta biraz bunaltıcı gelebilir: Hafif, tek amaçlı bir araç isteyen takımlar, ilk gün bu uygulamanın ihtiyaçlarından fazlasını sunduğunu fark edebilir.

Base44 Nedir?

Base44 aracılığıyla

Base44, düz dil komutlarını veritabanı arka uçları, formlar ve kullanıcı arayüzleri içeren işlevsel iş uygulamalarına dönüştüren, yapay zeka destekli bir kodsuz platformdur. Hızlı bir şekilde özel iç araçlara ihtiyaç duyan teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için tasarlanmıştır.

👀 Biliyor muydunuz? Wix, Base44'ü satın aldı ve bu hamleyi, manuel geliştirmeden niyet odaklı yazılım geliştirmeye geçişi ifade eden "vibe coding"in yükselişiyle açıkça ilişkilendirdi.

Avantajlar:

AI destekli uygulama oluşturma: İhtiyacınızı tanımlayın, Base44 dakikalar içinde İhtiyacınızı tanımlayın, Base44 dakikalar içinde ilişkisel veritabanı ve kullanıcı arayüzüne sahip fonksiyonel bir uygulama oluştursun

CRUD uygulamaları için ideal: Çalışan rehberleri, gider takipçileri, proje talep formları ve basit CRM'ler bu uygulamanın en güçlü olduğu alanlardır

Neredeyse hiç öğrenme süreci yok: Ne istediğinizi tarif edebiliyorsanız, onu oluşturabilirsiniz. Görsel düzenleyici, oluşturma işleminden sonra düzenleri iyileştirmenize olanak tanır

Dezavantajları:

Sınırlı proje yönetimi: Gantt grafikleri, görev bağımlılıkları, iş yükü görünümleri veya zaman takibi yok

Yerleşik iletişim yok: Yerel sohbet, video veya Beyaz Tahta özelliği yok; takım konuşmaları ayrı araçlarda gerçekleşiyor

Daha küçük entegrasyon ekosistemi: Derin yerel bağlantılar yerine esas olarak Zapier'e dayanır

Kurumsal alandaki yeni başarı geçmişi: Uyumluluk sertifikaları ve büyük ölçekli uygulama örnekleri hâlâ geliştirme aşamasındadır

ClickUp ve Base44 Özellik Karşılaştırması

Hangi platformun ş akışınıza uygun olduğunu anlamak için, abartılı reklamların ötesine geçip özelliklerini karşılaştırmamız gerekiyor. İşte başlıyoruz:

Özellik #1: AI ve otomasyon yetenekleri

ClickUp

ClickUp Brain ile özel araçlar oluşturun ve bağlamsal yanıtlar alın

ClickUp Brain, dünyanın ilk bağlam farkındalıklı iş yapay zekasıdır. Belgelerinizi, görevlerinizi, yorumlarınızı ve wiki sayfalarınızı tarayarak size doğrudan ve kaynağına dayalı yanıtlar sunar.

ClickUp Brain, soruları yanıtlamanın ötesinde, gerçek Çalışma Alanı verilerinizle doldurulmuş etkileşimli HTML uygulamaları, özel gösterge panelleri veya takvimler oluşturabilir. Tarayıcınızda açabileceğiniz bir dosya oluşturur; böylece tamamen özelleştirilmiş bir arayüzde görevlerinizi sürükleyip bırakabilir ve yönetebilirsiniz.

Tekrarlayan işler için AI Autopilot Ajanlarını kullanın. Bu akıllı ajanlar, verdiğiniz doğal dil talimatlarına göre otonom olarak hareket eder. Bir durum değiştiğinde, Sohbet'e bir mesaj gönderildiğinde veya belirli bir tarih geldiğinde bir ajanın harekete geçmesini tetikleyebilirsiniz.

Base44

Base44 aracılığıyla

Base44'ün yapay zekası, özellikle uygulama oluşturmak için geliştirilmiştir. Görevleri yönetmek yerine, işinizi yürütmek için ihtiyaç duyduğunuz özel araçları oluşturmaya odaklanır.

Şirket içi yazılım ihtiyaçlarınız için dijital mimar görevi görür:

İhtiyacınız olan aracı (örneğin, özel bir CRM veya saha hizmeti takipçisi) tanımlayın; AI sizin için veritabanını, formları ve kullanıcı arayüzünü oluşturur.

Yapay zekayla konuşarak uygulamanızın mantığını değiştirebilir veya yeni özellikler ekleyebilirsiniz.

Her uygulamada, verilerinizi düzenli tutmak için tetikleyici bildirimler veya koşullu görünürlük gibi temel otomasyonlar kurabilirsiniz

Base44, bağımsız araçlar oluşturmak için güçlü bir araç olsa da, diğer şirket uygulamalarınızda yerel olarak arama yapmaz. Yeni uygulamanızı diğer teknoloji araçlarınızla bağlantı kurmak istiyorsanız, genellikle Zapier gibi bir üçüncü taraf köprüsü kurmanız gerekir.

🏆 Kazanan: ClickUp, yapay zekası ve ajans ş akışları sayesinde hem otonom bir proje yöneticisi hem de özel çözüm oluşturucu olarak işlev gördüğü için öne çıkıyor.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %34'ü, otomasyonun önündeki en büyük engelin hangi araçları kullanacaklarına dair belirsizlik olduğunu söylüyor. Birçoğu daha akıllı iş yapmak istese de, seçeneklerin çokluğu karşısında bunalmış durumda ve ilk adımı atacak özgüvene sahip değil. 😓 ClickUp, tek bir platformda işlerinizi otomasyonla otomatikleştirebilen sezgisel, kullanıcı dostu AI Ajanları sunarak bu kafa karışıklığını ortadan kaldırır; birden fazla araç arasında gidip gelmenize gerek kalmaz. AI asistanımız ClickUp Brain ve özel AI ajanları gibi özellikler sayesinde takımlar, ileri düzey teknik uzmanlık veya aşırı araç yükü olmadan süreçleri otomasyonla otomatikleştirebilir, planlayabilir, önceliklendirebilir ve görevleri yerine getirebilir. 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat zaman tasarrufu sağlıyor ve bu da genel iş verimliliğinde %12'lik bir artışa yol açıyor.

Özellik #2: Uygulama oluşturma ve özelleştirme seçenekleri

ClickUp

ClickUp Codegen ile çalışma alanına duyarlı yazılımlar oluşturun ve daha hızlı kod yazın

ClickUp, tüm yazılım ekosistemlerini oluşturmanıza olanak tanıyan genişletilebilir bir platforma dönüştü. Takımınızın çalıştığı ortamda yer alan akıllı, otonom araçlar oluşturmak için gerekli altyapıyı sağlar.

Asıl güç ClickUp Codegen'de yatıyor. Bunu, ekibinizin kendi AI geliştiricisi olarak düşünebilirsiniz. Codegen ajansına bir görev atayabilir veya @bahsetme ile ona özellikler geliştirmesini, üretime hazır kod yazmasını ve hatta Çekme Talebi açmasını isteyebilirsiniz.

Çalışma Alanınızın bağlamını tamamen anladığı için, genellikle bir insan geliştirici gerektiren teknik görevleri yerine getirebilir.

Daha da ileri gitmek için, ClickUp Süper Ajanları adı verilen özel AI takım arkadaşları oluşturabilirsiniz. Doğal dil oluşturucuyu kullanarak, bu ajanlara kararlar alabilmeleri ve görevleriniz ile Belgeleriniz arasında veri yönlendirmesini yönetebilmeleri için belirli "beceriler" kazandırabilirsiniz.

ClickUp'taki Süper Ajanlar ile ş akışlarını hızlandırın

📌 Örneğin, gelen biletleri izleyen bir Hata Sınıflandırma Önceliklendirici Aracısı kullanabilirsiniz. Bu aracı, GitHub deponuzla çapraz referans yaparak sorunun nedenini bulabilir, görevı doğru geliştiriciye atayabilir ve düzeltme zaman çizelgesini içeren bir yanıt taslağı hazırlayabilir.

Bu Reddit kullanıcısının Super Agents'ı nasıl kullandığını dinleyin:

Agents'ı başarıyla kullanıyorum. Basit ama etkili. Programlarımızın bulunduğu proje listelerimizde, "Haftalık Durum" adlı bir görevimiz var. Bu görevde, proje yöneticisi (PM) bir açıklama içeren bir yorum ekler; bu yorumda durumun açıklaması, önemli başarılar (çünkü yüzlerce görev tamamlandı veya dönüm noktaları aşıldı) ve olası riskler veya sorunlar yer alır. Süper ajanın bunları incelemesini, biçimlendirme önerileriyle yorum yapmasını ve ardından bu son durumu kopyalayıp haftalık durum raporumuz için kullanılan belgeye eklemesini sağlıyorum. Bu belgede, inceleme için her projenin durumuna ilişkin bir özet yer alıyor. Ardından, belgenin bir kutucukta gösterildiği bir gösterge paneli var ve haftanın olaylarına dair eğlenceli bir genel bakış sunmak için durumlara dayalı bir karikatür oluşturan başka bir AI'm var.

Base44

Base44 aracılığıyla

Base44, yüksek hızlı geliştirme için tasarlanmış özel bir AI uygulama oluşturucusudur. Doğal dilde yazdığınız açıklamaları anında işlevsel web uygulamalarına dönüştüren "vibe coding" konusunda mükemmeldir. Bu, teknik yük olmadan tek amaçlı bir araç sunması gereken takımlar için harika bir seçimdir.

Ayrıca, müşteri desteği veya veri girişi gibi belirli görevleri yerine getirmek üzere oluşturulan uygulamalarınıza doğrudan entegre edilmiş AI ajanları da içerir.

Müşteri portalı veya envanter sistemi gibi bir aracı tanımladığınızda, Base44 saniyeler içinde ilişkisel veritabanını ve kullanıcı giriş bilgilerini oluşturur. Barındırma ve şema tasarımını otomatik olarak yöneterek, geleneksel kodsuz platformlara göre daha hızlı bir şekilde MVP'yi piyasaya sürmenizi sağlar. Hatta oluşturucu ile sohbet ederek uygulamanın görünümünü veya davranışını bile değiştirebilirsiniz.

🏆 Kazanan: Kullanım amacınıza bağlıdır. ClickUp, çalışma alanınızın içinde ve dışında işleri yürüten entegre AI sistemleri oluşturma konusunda öne çıkar. Ancak Base44, tek bir komutla bağımsız uygulamalar oluşturmak için kullanışlıdır.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Süper Ajanlarını, her zaman istediğiniz ancak işe almak için bütçenizin yetmediği ekip arkadaşları olarak düşünün. Dağınık hata raporlarını öncelik sırasına koymaktan haftalık yönetici özetlerini hazırlamaya kadar, şu anda takviminizi tıkayan neredeyse her sık yapılan görev için bir ajan var. Yoğun iş yükünüzü hafifletmeye hazır mısınız?

ClickUp

ClickUp Görünümleri ile proje görünümleri arasında geçiş yapın ve işlerinizi kendi tarzınızda takip edin

ClickUp, projelerinizi düzenli tutmanıza yardımcı olan organize bir hiyerarşi sistemine sahiptir ve aynı zamanda verilerinizi size en uygun görünümde sunar.

Ardından, zaman çizelgesini izlemek için Gantt şeması, sprint için Pano görünümü ve günlük görevler için Liste görünümü gibi 15'ten fazla ClickUp Görünümü arasında geçiş yapabilirsiniz.

Siz iş yaparken, ClickUp Zaman Takibi arka planda çalışarak takımınızın kapasitesini kontrol altında tutar. Her şey, görevlerinize doğrudan bağlı olan ClickUp Dokümanları'nda belgelenir; böylece stratejiniz ve uygulamanız tek bir yerde kalır.

Base44

Base44 aracılığıyla

Base44, odak noktasını görevleri yönetmekten yönetim aracının kendisini oluşturmaya kaydırır. Önceden belirlenmiş bir ş Akışına uyum sağlamak yerine, AI'yı kullanarak takımınızın gereksinimlerine uygun özel bir uygulama oluşturursunuz.

Bir projeyi tanımladığınızda, Base44 tam olarak ihtiyacınız olan alanları ve formları içeren bir arayüz oluşturur. Örneğin, bir inşaat firması hava koşulları ve ekipman kayıtları gibi belirli veri noktalarını içeren bir "Şantiye Takipçisi" talep edebilir.

Oluşturduğunuz uygulamanın arka plan mantığını çalıştırmasına veya belirli bir sıklıkta otomatik uyarılar göndermesine olanak tanıyan Zamanlanmış Görevler'i kullanarak tekrarlanabilir eylemleri yine de yönetebilirsiniz. Ancak Base44, bağımsız uygulamalar oluşturduğu için yerel bir belge düzenleyici veya yerleşik zaman takibi özelliği ile birlikte gelmez. Belirli bir niş için özel ve odaklanmış bir araç isteyen takımlar için iyi bir seçimdir, ancak daha fazla “oluşturucu” çaba gerektirir.

🏆 Kazanan: Her şey ihtiyaçlarınıza bağlı. ClickUp, eksiksiz bir yerel araç setiyle profesyonel proje yönetimi konusunda kazanan. Base44 ise sıfırdan özel, tek amaçlı bir yönetim uygulaması oluşturmak isteyenler için daha uygun.

💟 ClickUp, takımların görevleri ve zaman çizelgelerini yönetmesine yardımcı olmaktan daha fazlasını yapar. Belgeleriniz, notlarınız, proje detaylarınız ve müşteri bilgileri tek bir yerde toplandığı için, yapay zekaya da üzerinde çalışabileceği sağlam bir temel sunar. HybridHELIX Consulting'in ClickUp Super Agents'ı kullanarak nasıl daha hızlı ve daha bilinçli kararlar aldığını görmek için aşağıdaki videoyu izleyin.

Özellik #4: İşbirliği ve iletişim özellikleri

ClickUp

ClickUp Chat ile takım sohbetlerini tek bir yerde toplayın ve mesajları eyleme dönüştürün

ClickUp Chat, takım tartışmaları için merkezi bir platform görevi görür. Belirli projeler için özel kanallar oluşturabilir veya takım arkadaşlarınıza doğrudan mesaj gönderebilirsiniz. Entegre bir sistem olduğu için, tek bir tıklamayla herhangi bir mesajı görev olarak dönüştürebilirsiniz.

Hızlı yüz yüze kararlar almak için ise ClickUp SyncUp, bir Liste veya Sohbetten anında sesli veya video görüşme başlatmanıza olanak tanır. Bunlar, ClickUp Brain'in görüşmeyi otomatik olarak metne dönüştürdüğü, anahtar noktaları özetlediği ve eylem öğeleri atadığı AI destekli oturumlardır.

Metin yeterli olmadığında ve toplantı fazla geldiğinde, ClickUp Clips devreye girer. Bu özellik, karmaşık bir hatayı açıklamak veya tasarımla ilgili geri bildirimde bulunmak için ekranınızı ve sesinizi kaydetmenizi sağlar. Bu klipler aranabilir ve görevlere veya belgelere doğrudan eklenebilir, böylece eşzamansız iş sorunsuz ve net bir şekilde gerçekleşir.

Base44

Base44, iletişimi oluşturduğunuz uygulamaların fonksiyonel bir katmanı olarak ele alır. Örneğin, yerleşik e-posta gönderme özelliğini kullanarak kayıtlı kullanıcılara doğrudan uygulamanızdan ulaşabilir veya hızlı uyarılar için SMS mesajlaşma özelliğini kurabilirsiniz.

Ayrıca Slack entegrasyonları da sunar; böylece oluşturduğunuz uygulama, belirli kanallara otomatik bildirimler veya özetler gönderebilir.

Daha gelişmiş etkileşimler için Base44, WhatsApp'a bağlanabilen AI temsilcilerini destekler. Bu, uygulamanızın kullanıcılarının verilerinizle veya destek temsilcilerinizle doğrudan telefonları üzerinden etkileşime girmesine olanak tanır. Bu özellikler, müşteriye yönelik araçlar oluşturmak için güçlü olsa da, esas olarak genel amaçlı bir iç takım merkezi olarak hizmet vermekten ziyade uygulama etkileşimini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

🏆 Kazanan: ClickUp, araç içinde tartışmalar yürütürken ş akışları oluşturmanıza ve ajanlar dağıtmanıza olanak tanıdığı için bu kategoride galip geliyor.

Özellik #5: Entegrasyonlar ve ekosistem destekleri

ClickUp

Enterprise AI Search ile çalışma alanınızda her şeyi bulun

ClickUp, dijital ekosisteminizin merkezi olarak işlev görür ve Google Drive, Slack, GitHub ve Salesforce dahil olmak üzere 1.000'den fazla uygulama ile yerel entegrasyonlar sunar. Bu bağlantılar yerel olduğundan, sorunsuz çalışması için üçüncü taraf ara yazılımlarına gerek yoktur.

En güçlü özelliklerinden biri ClickUp Kurumsal Arama'dır. Sekmeler arasında geçiş yapmak yerine, ClickUp bağlı tüm uygulamalarınızdaki dosyaları indeksler ve kataloglar. Bu, bir Figma tasarımını, bir HubSpot potansiyel müşterisini veya bir Jira biletini doğrudan ClickUp arama çubuğunuzdan arayabileceğiniz anlamına gelir.

Özel ihtiyaçlar için ClickUp, özel yazılımınızla özel entegrasyonlar oluşturmak üzere sağlam bir API ve webhook desteği sunar.

Base44

Base44 aracılığıyla

Base44, açık bir mimariye sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. 6.000'den fazla harici hizmet için Zapier'e dayanmakla birlikte, son zamanlarda HubSpot, Slack ve Google Çalışma Alanı gibi platformlar için tek tıklamayla bağlanabilen Konektörler eklemiştir.

Bu bağlayıcılar, oluşturduğunuz uygulamaların OAuth kullanarak harici verilere güvenli bir şekilde erişmesini sağlar, böylece karmaşık API anahtarlarını yönetmenize gerek kalmaz. Herkesin tek bir merkezi hesap kullandığı Paylaşılan Bağlayıcılar ile kullanıcıların gizli verilerini bağlayabildiği Uygulama Kullanıcı Bağlayıcıları arasında seçim yapın.

🏆 Kazanan: ClickUp, kullandığınız tüm uygulamalar arasında işlerinizi tek bir yerde toplayan, arama yapılabilen bir ekosistem sağladığı için bu karşılaştırmanın galibi.

Base44 mi yoksa ClickUp mı seçmelisiniz?

Doğru seçim tamamen takımınızın teknik ihtiyaçlarına ve ş Akışı felsefesine bağlıdır. Tek bir "en iyi" araç yoktur, sadece çalışma şeklinize uygun olan araç vardır.

Şu durumlarda Base44'ü seçin:

Takımınızın, standart yazılımların kapsamadığı niş bir kullanım senaryosu için son derece özel, bağımsız bir araca ihtiyacı var

Geliştirici işe almadan özel iç uygulamalar (belirli bir envanter portalı gibi) oluşturmak ve devreye almak istiyorsunuz

"Vibe kodlama" ve komut satırı ile uygulama oluşturma, birleşik bir proje yönetimi katmanından daha önemli.

Görevleri yönetmek için bir asistan yerine, yazılım geliştirmek için bir mimar olarak AI'yı kullanmayı tercih ediyorsunuz

Şu durumlarda ClickUp'ı seçin:

İşlerinizi tek bir yerde toplamak ve birbirinden bağımsız birçok aboneliğin getirdiği maliyet ve karmaşayı ortadan kaldırmak istiyorsunuz

Takımınız, Gantt grafikleri, Görev Bağımlılıkları ve zaman takibi gibi gelişmiş özellikler gerektiren çok çeşitli proje türlerini yönetiyor.

AI ve Ajanların verilerinizi proaktif olarak yönetebildiği, şirket varlıklarını oluşturabildiği ve yerinde özel uygulamalar geliştirebildiği Birleştirilmiş AI Çalışma Alanının değerini göreceksiniz.

Takımınızın gerçek iletişim, dokümantasyon ve uygulama süreçlerini tek bir aranabilir merkezde bağlantı ile birleştiren, ölçeklenebilir ve üretime hazır bir sistem mi arıyorsunuz?

💟 Gerekirse, her iki çözümü de bir arada kullanın. Base44'te bir iç araç oluşturun, ardından daha geniş kapsamlı projeyi ve ş akışlarını ClickUp'ta yönetin.

Silo Oluşturmayı Bırakın. Bağlamla Harekete Geçin.

Base44 ve ClickUp arasında seçim yapmak tek bir soruna bağlıdır: Özel bir uygulama mı oluşturmak istiyorsunuz, yoksa entegre bir iş mi yönetmek istiyorsunuz? Özel bir uygulama size özelmiş gibi görünse de, genellikle takımınızın yönetmesi gereken bir başka silo haline gelir.

ClickUp bu parçalanmayı ortadan kaldırır. İşletmeniz için ihtiyacınız olan her şeyin tek bir yerde toplandığı, üstüne her şeyi birbirine bağlı tutmak için yapay zeka katmanının eklendiği birleşik bir Çalışma Alanıdır.

Parçalı mikro uygulamaları geride bırakıp büyük ölçekte çalışmaya hazır mısınız?

Sıkça Sorulan Sorular

Base44 ve ClickUp, Zapier aracılığıyla verilerin senkronizasyonunu gerçekleştirebilir mi?

Evet, Zapier aracılığıyla Base44 ve ClickUp'ı birbirine bağlayarak, Base44 uygulamasına yeni kayıtlar eklendiğinde ClickUp görevleri oluşturabilir veya diğer platformlar arası tetikleyiciler kullanabilirsiniz.

ClickUp, Base44'e benzer şekilde kod yazmaya gerek kalmadan uygulama oluşturma özelliği sunuyor mu?

ClickUp, gerçek çalışma alanı verilerinizden etkileşimli HTML uygulamaları, gösterge panelleri ve araçlar oluşturabilen ClickUp Codegen ve AI yetenekleriyle kodsuz geliştirme imkanı sunar. İşlevsel özel arayüzleri hızla oluştururken, bağımsız yazılımlar yerine takımınızın mevcut ortamında çalışan entegre çözümleri ön plana çıkarır.

Çapraz fonksiyonlu projeleri yönetirken Base44, ClickUp'ın yerine geçebilir mi?

Base44, oluşturulan uygulamalar içinde temel görev izlemesini gerçekleştirir ancak işlevler arası projelerin gerektirdiği görev bağımlılıkları, Gantt grafikleri, iş yükü görünümleri, zaman takibi ve projeler arası gösterge panelleri gibi özelliklere sahip değildir.

Hangi platform, birden fazla projeye yayılan AI destekli ş akışı otomasyonunu daha iyi sağlıyor?

ClickUp, ClickUp Brain (yazma ve arama için), AI Autopilot Agents (otonom ş akışları için) ve ClickUp Automations (kural tabanlı tetikleyiciler için) aracılığıyla Çalışma Alanı genelinde AI otomasyonu sağlar; bunların tümü tek bir uygulama içinde değil, projeler genelinde çalışır.