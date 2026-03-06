2026'da Kod Bilgisi Olmayan Kullanıcılar için En İyi 11 AI Aracısı

AI ajanları artık sadece mühendislik takımları için değil.

Artık teknik bilgiye sahip olmayan takımlar bile potansiyel müşterileri değerlendiren, ş akışlarını yöneten, verileri analiz eden ve kararlar alan güçlü AI ajanları oluşturabilir. Tüm bunları tek bir satır kod yazmadan veya karmaşık altyapı kurmadan yapabilirsiniz.

Görsel oluşturucular, doğal dil komutları ve halihazırda kullandığınız araçlarla tak ve çalıştır entegrasyonları kullanarak ajanlar tasarlayabilirsiniz.

Bu blog yazısında, çok adımlı ş akışlarını düzenlemeye ve manuel işleri azaltmaya yardımcı olan, kod yazma gerektirmeyen kullanıcılar için en iyi AI ajanlarını ele alıyoruz.

Kod kullanmayan kullanıcılar için en iyi AI ajanlarında nelere dikkat etmelisiniz?

Kod kullanmayan takımlar için, bir AI ajanı platformu seçerken ajanın demoda ne kadar akıllı göründüğü nadiren önemlidir. Önemli olan, o ajanın günlük işlerin bir parçası haline geldiğinde güvenilir bir şekilde çalışıp çalışmayacağıdır.

AI ajanları deneme aşamasını geçip gerçek görevlere ve ş akışlarına dokunmaya başladığında, ham zeka kadar birkaç pratik gereklilik de çok daha önemli hale gelir. Bunlar şunlardır:

Ajan, zamanla yönetilmesi zor hale gelen kırılgan mantıklar oluşturmadan kolayca ayarlanabilmelidir.

Ajan, görevlerinizin, belgelerinizin, verilerinizin ve ş akışlarınızın zaten bulunduğu sistem içinde çalışmalıdır.

Takımlar, ajanın ne yaptığını, onu tetikleyen faktörleri net bir şekilde görebilmeli ve ş akışlarını yeniden oluşturmadan müdahale edebilmelidir.

Ajan, mikro yönetim ve manuel takip gerektirmeden ş akışı düzenlemesini desteklemelidir.

👀 Biliyor muydunuz? İnsanların %30'u, AI ajanlarıyla ilgili en büyük hayal kırıklığının, kendinden emin konuşmalarına rağmen işleri yanlış yapmaları olduğunu söylüyor. İşte bu yüzden güvenilirlik ve bağlam farkındalığı önemlidir. Çalışma Alanı bağlamına dayalı, şeffaf eylemler sergileyen ve gerektiğinde takımınızın devreye girmesine izin veren AI ajanları arayın.

Kod yazmayan kullanıcılar için en iyi AI ajanlarına genel bakış

İşte kod yazmayan kullanıcılar için en iyi AI ajanlarının ve en iyi oldukları alanların kısa bir özeti.

Araç Ana özellikler En uygun Fiyatlandırma* (USD/kullanıcı/ay) ClickUp Süper Ajanlar, gerçek zamanlı Çalışma Alanı bağlamı, kod yazmaya gerek olmayan doğal dil ajanı oluşturucu, Kurumsal Arama, AI Kartlı Gösterge Panelleri, yerel otomasyonlar İş akışlarına AI ajanları entegre etmek isteyen kod yazmayan takımlar Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal kullanım için özelleştirme seçenekleri mevcuttur. Zapier Ajanları Zapier Central ajan oluşturucu, komut zincirleme, bellek, doğal dil kurulumu, webhook'lar, OpenAI entegrasyonları, 8000'den fazla uygulama, Slack ve Sheets entegrasyonu Uygulama arası akışları otomasyonla otomatikleştiren kurucular ve pazarlamacılar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 29,99 $'dan başlar. Yapın Senaryo oluşturucu, OpenAI entegrasyonu, bellek blokları, zamanlama, 3000'den fazla uygulama, koşullu mantık Sürükle ve bırak mantığıyla gelişmiş otomasyonlar oluşturan görsel düşünürler Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar aylık 10,59 $'dan başlar. Relevance AI Zincirleme, bellek, vektör arama ve takım işbirliği özelliklerine sahip ajan oluşturucu Esnek, API öncelikli AI ajanı ş akışları arayan Ops/AI takımları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 349 $'dan başlar. n8n Görsel oluşturucu, kendi kendine barındırma, JavaScript düğümleri, MCP orkestrasyonu, 500'den fazla entegrasyon, insan onayı, yedekleme mantığı Açık kaynaklı AI düzenleme ve kontrolü isteyen geliştiriciler Ücretli planlar aylık 24 €'dan başlar. Flowise AI Sürükle ve bırak LangChain kullanıcı arayüzü, gömme/vektör veritabanları, bellek, yerel dağıtım, gerçek zamanlı veri akışı Görsel oluşturucuya sahip ajanlara ihtiyaç duyan mühendislik takımları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 35 $'dan başlar. Stack AI Hesap tablosu tarzı arayüz, bellek, dal istemleri, şablonlar, form girişi, Slack ve Gmail ile entegrasyonlar Basit bir kullanıcı arayüzü ile dahili AI akışları oluşturmak isteyen takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 199 $'dan başlar. Copilot Studio Sohbet arayüzü, form oluşturucu, bellek, web kazıma ve eylemler, API'ler, insana geri dönüş, analitik, ücretsiz akış oluşturma Web ve sohbet görevleri için Copilot tarzı AI geliştiren teknik olmayan takımlar Özel fiyatlandırma LangFlow LangChain görsel tuval, bellek, OpenAI, Gemini, Claude desteği, FastAPI'ye dışa aktarma, HuggingFace/Google araçlarını destekler LangChain ile görsel olarak deneme yapmak isteyen geliştiriciler Özel fiyatlandırma Budibase Akıllı formlar, veri tabloları, uygulamalarda AI tetikleyicileri, rol tabanlı erişim, PostgreSQL/MySQL/MongoDB desteği, Slack ve e-posta entegrasyonu Formlarda, tablolarda ve veritabanlarında AI'ya ihtiyaç duyan dahili araç geliştiriciler Açık kaynak; Özel fiyatlandırma Lindy AI Gmail/Takvim, sohbet öncelikli kullanıcı deneyimi, bellek, akıl yürütme zincirleri, CRM entegrasyonları, zamanlama, belgeler ve web özetleri için önceden oluşturulmuş ajanlar İş görevleri için sohbet tabanlı AI ajanları kullanan profesyoneller Ücretsiz deneme; Ücretli planlar aylık 49,99 $'dan başlar.

Kod yazmayı bilmeyen kullanıcılar için en iyi AI ajanları

Genel bakışı tamamladıktan sonra, ayrıntılara geçelim.

1. ClickUp (Ş akışlarına kod yazmadan AI ajanları entegre etmek isteyen takımlar için en iyisi)

Tek bir satır kod yazmadan ClickUp'ta özel Otomatik Pilot Ajanları kurun.

Çoğu bağımsız AI ajanı aracı, komutlara yanıt verebilir veya ş akışlarını tetikleyebilir. Ancak, gerçek iş söz konusu olduğunda bağlamsal kararları ve çok adımlı yürütmeyi yönetmekte zorlanırlar.

ClickUp'ın AI yetenekleri, yığınınızın üzerine katmanlı olarak eklenmez. Görevlerinizin, belgelerinizin, sohbetlerinizin, gösterge panellerinizin ve ş akışlarınızın bulunduğu aynı platforma doğrudan entegre edilmiştir. Bu, ajanların sadece ham tetikleyiciler veya uygulama etkinlikleri değil, görevler, sahiplik, son tarihler ve bağımlılıklar gibi yapılandırılmış iş nesneleri üzerinde çalışmasına olanak tanır.

İşte pratikte nasıl göründüğü:

ClickUp Super Agents: Kod yapmadan otonom, bağlam farkında ajanlar oluşturun.

ClickUp Süper Ajanları, ortamla uyumlu, kod gerektirmeyen AI takım arkadaşlarıdır. Çalışma alanınızı sürekli olarak izler, neler olup bittiğini değerlendirir ve talimatlarınıza ve değişen bağlama göre hareket ederler.

Süper Ajanlar şunları yapabilir:

Kampanya verilerini analiz etme, özetler oluşturma, görevleri atama, metrikleri güncelleme ve paylaşım gibi çok adımlı ş akışlarını yönetin.

Proje izleme, takip işlemleri veya içerik ş akışları gibi tekrarlayan operasyonel kalıpları yönetin.

Manuel komutları beklemek yerine, özerk AI takım arkadaşları olarak proaktif davranın.

Tek bir satır kod yazmadan ClickUp'ta kendi AI ajanlarınızı tasarlayın.

Yaygın bir görevin nasıl gerçekleştirileceğini zaten bilen bir Süper Ajan seçebilir ve ardından ş Akışınıza göre özel hale getirebilirsiniz.

Örneğin:

Proje Yöneticisi Aracısı dönüm noktalarını izler, gecikmeleri işaretler ve durmuş işleri harekete geçirir.

Work Breakdown Agent , karmaşık hedefleri sahipleri ve son teslim tarihleri olan yapılandırılmış görevlere dönüştürür.

Brand Voice Agent, belgeler ve görevler içinde tanımlanmış ton kuralları kullanarak içeriği yeniden yazar.

Ajanlar, canlı Çalışma Alanı bağlamını kullanarak uyum sağlar. Görevleri, bağımlılıkları, sahipliki, yorumları ve öncelikleri anlarlar, bu da onlara şunları yapma olanağı sağlar:

Bir görev birkaç gün boyunca ilerleme kaydetmediyse veya bir bağımlılık aşağı akıştaki işleri engelliyorsa tetikleyici işlemlerini başlatın.

Koşullar karşılandığında görevler oluşturun veya güncelleyin, manuel aktarımları azaltın ve yürütmeyi devam ettirin.

Bir görev öncelik seviyesi, müşteri türü, bölge, iş yükü dengesi vb. gibi belirli kriterleri karşıladığında sorumlulukları otomatik olarak yönlendirin.

Bu, teknik bilgiye sahip olmayan takımlar için özellikle yararlıdır, çünkü manuel kontrol ve takipleri, kodlama veya harici altyapı gerektirmeyen ajan odaklı yürütme ile değiştirir.

Görsel öğrenmeyi mi tercih ediyorsunuz? ClickUp'ta ilk Süper Ajanınızı oluşturmak için bu adım adım kılavuzu izleyin.

ClickUp Brain: Çalışma alanınızda çalışan bir AI asistanı edinin

ClickUp Brain, özellikle ajanlar için AI'yı anlamlı kılan bağlam katmanıdır. Çalışma alanınızın her köşesini (görevler, belgeler, sohbet, yorumlar, bağımlılıklar, gösterge panelleri) birbirine bağlayarak AI'nın tam görünürlükle mantık yürütebilmesini sağlar.

Takımlar için bunun anlamı şudur:

Bağlamsal anlayış: "Şu anda ne bloklanıyor?" veya "Bu hafta ne değişti?" diye sorun ve canlı iş verilerine dayalı yanıtlar alın.

Anında görev oluşturma: Toplantı notlarını veya tartışmaları, manuel kurulum yapmadan sahipleri ve son teslim tarihleri olan yapılandırılmış görevlere dönüştürün.

Akıllı planlama: Çalışma Alanı'ndaki son teslim tarihlerine ve gecikmiş öğelere dayalı öneriler alarak işlerinizi öncelik sırasına koyun.

Entegre model esnekliği: Görev ihtiyaçlarınıza göre birden fazla AI modeli (ör. ChatGPT, Gemini) arasından seçim yapın.

⭐ Bonus: ClickUp Brain MAX, Çalışma Alanı zekasını tarayıcının ötesine taşır. Bu size şunları sağlar: ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, bağlı uygulamalar ve hatta web'de tek bir yerden arama yapın.

Talk to Text özelliğini kullanarak metinleri dikte edin, sorular sorun, görevler oluşturun, belgeler oluşturun ve ellerinizi kullanmadan işler atayın.

Dağınık AI araçlarını, Çalışma Alanınızı tam olarak bilen tek bir bağlamsal sistemle değiştirin. ChatGPT, Claude, Gemini ve diğer arama araçları arasında geçiş yapmak yerine, Brain MAX yapay zekayı projelerinize ve verilerinize doğrudan bağlı tek bir kurumsal ortama merkezler. ClickUp Brain MAX ile yapay zeka yayılımını azaltırken, uygulamayı daha hızlı ve daha bağlantılı hale getirin.

ClickUp Otomasyonları: ClickUp Çalışma Alanınızda tekrarlayan işleri halledin

ClickUp Otomasyonları, tetikleyiciler ve koşullar belirlemek için kod yazmaya gerek olmayan bir oluşturucu sunar, böylece takımınız rutin görevlere daha az zaman harcar.

İhtiyacınız olan otomasyonu etkinleştirin veya AI'yı kullanarak ş akışınıza uygun kurallar oluşturun.

Bu kuralları kendiniz oluşturabilir, önceden oluşturulmuş şablonları kullanabilir veya hatta ClickUp'ın AI'sının sizin için ayarlamasını sağlayabilirsiniz. Teknik bilgiye sahip olmayan takımlar kolayca şunları yapabilir:

Tetikleyici tabanlı kurallar oluşturun (ör. "Durum X olarak değiştiğinde, Y'ye atayın").

Gecikmiş görevler için bildirimler veya e-postalar şeklinde hatırlatıcıları otomatikleştirin.

Senkronizasyon işlemi gerçekleştirin (ör. bir görevi taşıyın ve paydaşları bilgilendirin)

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Özelliklerin derinliği ve genişliği, yeni kullanıcılar, özellikle otomasyon ve AI özelliklerini yeni kullanmaya başlayanlar için zorlayıcı ve daha az sezgisel hissettirebilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (11.000'den fazla inceleme)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu ClickUp hakkında şöyle diyor:

ClickUp'ın sürekli yenilikçiliğini ve yapay zekaya verdiği önemi gerçekten takdir ediyorum. AI Super Agent çok güçlüdür ve rutin görevleri çok hızlı bir şekilde yapılandırmanıza olanak tanır. Ayrıca, doğru şekilde kurulması çok zaman ve çaba gerektirse de, kurulum sürecinde şablonların çok yararlı olduğunu düşünüyorum.

ClickUp'ın sürekli yenilikçiliğini ve yapay zekaya verdiği önemi gerçekten takdir ediyorum. AI Super Agent çok güçlüdür ve rutin görevleri çok hızlı bir şekilde yapılandırmanıza olanak tanır. Ayrıca, doğru şekilde kurulması çok zaman ve çaba gerektirse de, kurulum sürecinde şablonların çok yararlı olduğunu düşünüyorum.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %24'ü tekrarlayan görevlerin daha anlamlı işler yapmalarını engellediğini, %24'ü ise becerilerinin yeterince değerlendirilmediğini düşünüyor. Bu, işgücünün neredeyse yarısının yaratıcılık açısından engellenmiş ve değeri bilinmeyen hissettiği anlamına geliyor. 💔 ClickUp, kurulumu kolay AI ajanları ile odağı yüksek etkili işlere geri çevirmeye yardımcı olur ve tetikleyicilere dayalı olarak yineleyen görevleri otomatikleştirir. Örneğin, bir görev tamamlandı olarak işaretlendiğinde, ClickUp'ın Süper Ajanları otomatik olarak bir sonraki adımı atayabilir, hatırlatıcılar gönderebilir veya proje durumlarını güncelleyebilir, böylece sizi manuel takip işlemlerinden kurtarır. 💫 Gerçek Sonuçlar: STANLEY Güvenlik, ClickUp'ın özelleştirilebilir raporlama araçlarıyla rapor oluşturma süresini %50 veya daha fazla azalttı ve takımlarının biçimlendirmeye daha az, tahminlere daha fazla odaklanmasını sağladı.

2. Zapier Ajanları (8.000'den fazla uygulamada AI ile otomasyon için en iyisi)

Zapier aracılığıyla

Zapier, istediğinizi basit bir İngilizceyle açıklayarak veya hazır şablonlarla başlayarak AI ajanları oluşturmanıza olanak tanır. Hedefi belirler, kullanabileceği uygulamaları seçersiniz ve o da bunu çalışan bir ajana dönüştürür. Katı "eğer bu → o zaman şu" kurallarıyla sınırlı değildir, niyeti anlar ve her koşulu eşleştirmenize gerek kalmadan varyasyonları ve sınır durumları yönetebilir.

Araç, 8.000'den fazla uygulamaya bağlantı kurar, böylece ajanlar CRM'inizi güncelleyebilir, kişiselleştirilmiş e-postalar gönderebilir, proje yönetimi araçlarında görevler oluşturabilir ve tüm yığınınızda senkronizasyonu otomatik olarak gerçekleştirebilir.

Ajanlar ayrıca Google Drive, Notion veya Airtable gibi araçlardan canlı verileri alabilir, araştırma için web'de gezinebilir ve harekete geçmeden önce bağlam bilgisi toplayabilir. Chrome uzantısı ile web sayfalarında doğrudan çalışabilir, metni vurgulayabilir ve gezindiğiniz her yerde anında özetleyebilir veya çevirebilirsiniz.

Zapier Ajanlarının en iyi özellikleri

Mevcut Zaps'larınızı, daha önce oluşturduğunuz otomasyonlara AI düşüncesini ekleyerek geliştirin.

Ajanların birbirlerine iş aktarmasına izin verin, böylece bir ajan görevleri diğerine devredebilir ve kurulumunuz daha çok birlikte çalışan bir takım gibi hissettirir.

Ajanları Pod'lara ayırarak Satış veya Pazarlama gibi takımlara göre düzenleyin ve her şeyi daha kolay yönetin.

Gösterge panelleri ve uyarılarla her şeyi izleyin, böylece ajanların ne yaptığını görebilir ve dikkat edilmesi gereken bir durum olduğunda adım atabilirsiniz.

Zapier Ajanlarının sınırlamaları

Kullanım sınırları kısıtlayıcı olabilir ve çok adımlı veya yüksek hacimli ş akışları çalıştırırken hızla ulaşılabilir.

AI modeli seçiminde sınırlı kontrol, daha derin özelleştirme isteyen takımlar için esnekliği azaltır.

Zapier Ajanları fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel : Aylık 29,99 $

Takım : 103,50 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zapier Ajanları derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,5/5 (1.700'den fazla inceleme)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla inceleme)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Zapier Ajanları hakkında ne diyor?

Reddit'teki bir yorumcu Zapier Ajanları hakkında şöyle diyor:

Zapier Ajanlarını daha önce kullandım ve oldukça iyi bir kurulum... Ajanların oldukça iyi olduğunu ve şirketin ş Akışını gerçekten iyileştirdiğini düşünüyorum.

Zapier Ajanlarını daha önce kullandım ve oldukça iyi bir kurulum... Ajanların oldukça iyi olduğunu ve şirketin ş Akışını gerçekten iyileştirdiğini düşünüyorum.

3. Make (AI karar düğümleri ile görsel ş akışları için en iyisi)

Make aracılığıyla

Make, AI ajanları oluşturmak için sürükle ve bırak tarzı bir akış şeması düzenleyicisi sunar. AI'yı ş Akışındaki bir adım olarak görmek yerine, ajanları otomasyonunuzun temel karar vericileri olarak kullanabilirsiniz.

Ajan, girişi okur, ne yapılması gerektiğine karar verir ve bağlı araçlarınızda gerekli işlemleri gerçekleştirir.

Karmaşık iş akışları için, filtreler ve yönlendirme yolları kullanarak sürecin akışını yönlendirebilir, böylece ajan duruma göre farklı şekilde tepki verebilir. Büyük miktarda veriyle çalışırken, yineleyiciler ve paralel işleme gibi özellikler, düzinelerce dosyayı aynı anda özetlemek gibi görevleri verimli bir şekilde yönetmeye yardımcı olur.

En iyi özellikleri yapın

OpenAI, Anthropic, Groq ve Vertex AI gibi farklı AI modelleri arasında kolayca bağlantı kurun, böylece ihtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun olanı seçebilirsiniz.

Arka uç kodu yazmadan, basit İngilizce kullanarak ajanın davranışını, hedeflerini, üslubunu, kısıtlamalarını ve karar mantığını kontrol etmek için ayarlayın.

Yeniden kullanılabilir ajanları bir kez oluşturun ve rollerini veya talimatlarını tanımlayarak ve bunları birden fazla ş akışında uygulayarak her yerde kullanın.

Sınırlamalar yapın

Senaryolar birden fazla yönlendirici, filtre veya dal içerdiğinde görsel oluşturucu kafa karıştırıcı hale gelebileceğinden, karmaşık ş akışlarının yönetimi zorlaşabilir.

Fiyatlandırma yapın

Ücretsiz

Plan Oluşturun: 10,59 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Derecelendirme ve yorum yapın

G2: 4,6/5 (200'den fazla inceleme)

Capterra: 4,8/5 (400'den fazla inceleme)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Make hakkında ne diyor?

Capterra yorumcusu Make hakkında şunları söyledi:

Make, anlaşılması kolay, kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Sürükle ve bırak düzenleyici ile çok çeşitli araçlardan modüller ekleyebilir, bağlantı kurabilir ve düzenleyebilir, e-posta özetleri, mevcut verilerin güncellenmesi ve çok daha fazlası gibi görevleri otomasyonla gerçekleştirebilirsiniz. Ekstra bir güvenlik adımı olarak Human-in-the-Loop seçeneği de dahil olmak üzere yeni bir AI Ajanları özelliği de bulunmaktadır.

Make, anlaşılması kolay, kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Sürükle ve bırak düzenleyici ile çok çeşitli araçlardan modüller ekleyebilir, bağlantı kurabilir ve düzenleyebilir, e-posta özetleri, mevcut verilerin güncellenmesi ve çok daha fazlası gibi görevleri otomasyonla gerçekleştirebilirsiniz. Ekstra bir güvenlik adımı olarak Human-in-the-Loop seçeneği de dahil olmak üzere yeni bir AI Ajanları özelliği de bulunmaktadır.

🚨 İstatistik Uyarısı: Liderlerin %46'sı, şirketlerinin ş akışlarını ve süreçleri tamamen otomasyonla gerçekleştirmek için AI ajanları kullandığını söylüyor. Neredeyse her iki kuruluştan biri temel ş akışlarını ajanlara emanet ediyorsa, gerçek rekabet avantajı artık deneme yanılma değil; güvenilirlik, yönetişim ve derin ş akışı entegrasyonlarıdır.

4. Relevance AI (Kodlama yapmadan özel AI ajanları ve AI takımları oluşturmak için en iyisi)

Relevance AI aracılığıyla

Relevance AI, insan çalışanlar gibi iş akışlarını ve görevleri tamamlayabilen otonom AI ajanları ve hatta ajan takımları oluşturmanıza olanak tanır. Tek bir görsel gösterge paneli üzerinden satış, destek, araştırma veya operasyonlar için özel ajanlar oluşturabilir ve bunları bir AI iş gücü gibi koordine edebilirsiniz.

Ajanlar, araç tabanlı bir mimari üzerinden çalışır. Web araması, veritabanı sorguları, e-posta gönderme, CRM güncellemeleri, takvim planlama gibi modüler araçları atarsınız ve ajan hangisini ne zaman kullanacağına karar verir. Her adımı komut dosyası olarak yazmak yerine, yetenekleri tanımlar ve sistemin yürütmeyi dinamik olarak gerçekleştirmesine izin verirsiniz.

Kontrol ve güvenlik özellikleri yerleşiktir. Ajanlar programlara göre çalışabilir, gerçek zamanlı etkinliklere tepki verebilir veya gerektiğinde insan onayı için duraklayabilir. Bu, esnekliği sınırlamadan otomasyon ve denetim arasında bir denge oluşturur.

Relevance AI'nın en iyi özellikleri

Gmail, Slack, CRM'ler, veritabanları ve harici API'ler gibi araçlar için yerleşik entegrasyonlar ve bağlantılarla yığınınıza anında bağlanın.

Özel bilgi tabanlarını entegre ederek, ajanların alanına özgü, bağlam açısından zengin yanıtlar için iç belgelere ve veritabanlarına güvenlik içinde başvurmasını sağlayın.

Ajanları birden fazla kanalda dağıtın, tek seferlik yazma, her yere dağıtma yaklaşımıyla onları canlı sohbet bileşenlerine, botlara ve hatta sesli asistanlara dönüştürün.

Alaka düzeyi AI sınırlamaları

Kod gerektirmeyen bir ürün olarak pazarlanmasına rağmen, sağlam veya çoklu ajan ş akışları oluşturmak için hala mantıklı düşünme ve veri akışlarını anlama becerisi gereklidir.

Relevance AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Aylık 349 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Alaka düzeyi AI derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,3/5 (20'den fazla inceleme)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Relevance AI hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu Relevance AI hakkında şöyle diyor:

E-posta, takvim, CRM ve tablolar dahil olmak üzere entegrasyonlar için 9000'den fazla araca sahip olmasını takdir ediyorum. Bu araçlar işimiz ve günlük hayatımız için çok yararlı. Özelleştirmeye hazır 400'den fazla ücretsiz ve ücretli AI ajanın bulunduğu pazar yeri sayesinde ilk kurulum çok kolaydı.

E-posta, takvim, CRM ve tablolar dahil olmak üzere entegrasyonlar için 9000'den fazla araca sahip olmasını takdir ediyorum. Bu araçlar işimiz ve günlük hayatımız için çok yararlı. Özelleştirmeye hazır 400'den fazla ücretsiz ve ücretli AI ajanın bulunduğu pazar yeri sayesinde ilk kurulum çok kolaydı.

5. n8n (Kendi kendine barındırılan, açık kaynaklı AI ş akışı otomasyonu için en iyisi)

n8n aracılığıyla

n8n, kendi sunucunuzda çalıştırabileceğiniz ve verileriniz üzerinde tam kontrol sahibi olmanızı sağlayan açık kaynaklı bir otomasyon platformudur. Görsel sürükle ve bırak düzenleyici kullanarak ş akışları oluşturursunuz. Bu ş akışları içinde, veritabanından veri çekebilen, CRM'yi güncelleyebilen, mesaj gönderebilen veya harici bir hizmeti çağırabilen AI ajanları oluşturabilirsiniz.

Otomasyonunuz daha karmaşık hale geldikçe, farklı senaryoları yönetmek için koşullar (if/else mantığı), döngüler, yeniden denemeler ve yedek adımlar ekleyebilirsiniz. Ajanlar geçmiş etkileşimleri hatırlar ve oturumlar arasında bağlam farkındalığını korur.

500'den fazla entegrasyon ve tam API erişimi ile ş akışlarınız, yığınınızdaki hemen hemen tüm araçlara bağlantı kurabilir. Daha fazla esnekliğe ihtiyacınız varsa, JavaScript veya Python ekleyerek mantığı özel hale getirebilir, kod yazma gerektirmeyen basitliği gerektiğinde daha derin teknik kontrol ile birleştirebilirsiniz.

n8n'in en iyi özellikleri

Ayrıntılı günlükler, giriş/çıkış görünürlüğü, yeniden denemeler ve adım izleme ile her yürütme adımını inceleyin ve hata ayıklayın, böylece ş akışınızın ve AI ajanınızın nasıl davrandığını tam olarak görebilirsiniz.

Model Context Protocol (MCP) kullanarak harici AI araçları arasında bağlantı kurun ve çok adımlı görevleri ve gelişmiş AI düzenlemelerini gerçekleştirin.

Hassas eylemlerden önce insan onayı adımları ekleyerek denetimi sürdürün ve istenmeyen güncellemeler veya yüksek etkili otomasyon hatalarını önleyin.

n8n sınırlamaları

Küçük yapılandırma hataları, özellikle döngülerde veya kazıma ş akışlarında aşırı yürütmelere veya beklenmedik maliyetlere tetikleyici olabilir.

n8n fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Başlangıç: 24 €/ay (~28 $/ay)

Pro: 60 € / ay (~ 70 $ / ay)

İş: 800 €/ay (~936 $/ay)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

n8n derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (200'den fazla inceleme)

Capterra: 4,6/5 (40'tan fazla inceleme)

Gerçek kullanıcılar n8n hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu n8n hakkında şöyle diyor:

Günlük manuel ve tekrarlayan görevleri otomasyonla otomatikleştirmek için n8n kullanıyorum. Bu sayede çok zaman kazanıyorum ve görevleri sabit zaman çizelgeleriyle planlayabiliyorum. Çok sayıda entegrasyona sahip ve neredeyse her şeyi otomasyonla otomatikleştirmek mümkün. Çeşitli AI ajanlarını kullanmaktan ve sistem istemlerini özel olarak ayarlayarak tam ve beklenen sonuçları elde etmekten keyif alıyorum.

Günlük manuel ve tekrarlayan görevleri otomasyonla otomatikleştirmek için n8n kullanıyorum. Bu sayede çok zaman kazanıyorum ve görevleri sabit zaman çizelgeleriyle planlayabiliyorum. Çok sayıda entegrasyona sahip ve neredeyse her şeyi otomasyonla otomatikleştirmek mümkün. Çeşitli AI ajanlarını kullanmaktan ve sistem istemlerini özel olarak ayarlayarak tam ve beklenen sonuçları elde etmekten keyif alıyorum.

📌 Biliyor muydunuz? Günümüzde otomasyon, ölçülebilir bir yatırım getirisi sağlıyor. AI ajanlarını benimseyen şirketler arasında: %66'sı verimlilik artışı bildirdi

%57'si maliyet tasarrufu sağladığını bildiriyor

%55'i daha hızlı karar verme süreci olduğunu bildiriyor Bu, AI ajanları pilot aşamadan üretime geçtiğinde, getirilerin varsayımsal olmaktan çıkıp ajan performans ölçütlerinde görünmeye başladığını göstermektedir.

6. Flowise AI (Özel LLM uygulamaları ve sohbet robotlarının kod yazmadan oluşturulması için en iyisi)

Flowise AI aracılığıyla

Flowise, AI ajanları ve LLM ş akışları oluşturmak için görsel bir arayüz sunar. Arka uç düzenleme kodu yazmak yerine, modelleri, komut istemlerini, belleği, vektör depolarını ve araçları sürükle ve bırak akışında düğümler olarak bağlarsınız.

Bu araç, farklı rollere sahip birden fazla ajanı çalıştırmanıza da olanak tanır ve gerektiğinde insan onayı adımları ekleyerek, ş Akışı ilerlemeden önce birisinin kararları gözden geçirmesini sağlayabilirsiniz. Görsel hata ayıklama özelliği sayesinde, ajanın attığı her adımı görebilir, böylece kararını nasıl verdiğini her zaman bilebilir ve kolayca iyileştirebilirsiniz.

Ajanınız hazır olduğunda, onu bir API olarak başlatabilir veya doğrudan bir web sitesine veya uygulamaya gömebilirsiniz.

Flowise AI'nın en iyi özellikleri

OpenAI, Anthropic, Azure OpenAI, Hugging Face ve hatta yerel modeller gibi farklı AI modelleri arasında kolayca geçiş yapın.

Gerekirse, bir bileşenin çalışma şeklini ayarlamak veya iyileştirmek için küçük Python snippet'leri ekleyerek ajanı kodla özel hale getirin.

Komut istemlerini veya ayarları değiştirerek ve sonuçların nasıl değiştiğini anında görerek ajansınızı gerçek zamanlı olarak test edin ve iyileştirin.

Flowise AI sınırlamaları

Kullanıcılar, basit veya yeni oluşturulmuş akışlarla çalışırken bile beklenmedik şekilde ş akışı doğrulama hataları oluştuğunu bildirmiştir.

Flowise AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 35 $/ay

Pro: 65 $/ay

Flowise AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda inceleme yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Flowise AI hakkında ne diyor?

Reddit'teki bir yorumcu Flowise AI hakkında şöyle diyor:

Flowise'ı yerel olarak barındırmak veya buluta dağıtmak çok kolaydır, bu da kullanmaya başlamayı basitleştirir. Açık ve herkese erişilebilir olduğu için, kaynakların sayısı ve topluluk desteği sürekli artmaktadır, bu da yeni geliştiriciler için yararlıdır. Kullanıcı arayüzü sezgisel ve iyi organize edilmiştir.

Flowise'ı yerel olarak barındırmak veya buluta dağıtmak çok kolaydır, bu da kullanmaya başlamayı basitleştirir. Açık ve herkese erişilebilir olduğu için, kaynakların sayısı ve topluluk desteği sürekli artmaktadır, bu da yeni geliştiriciler için yararlıdır. Kullanıcı arayüzü sezgisel ve iyi organize edilmiştir.

7. Stack AI (Güvenlik ve uyumluluk özelliklerine sahip kurumsal düzeyde AI ajanları için en iyisi)

Stack AI aracılığıyla

Stack AI, iş departmanlarında güvenli ve güvenilir AI ajanlarına ihtiyaç duyan kuruluşlar için geliştirilmiştir. Takımlar, SOC 2 ve HIPAA gibi uyumluluk standartlarını karşılarken CRM, ERP ve iç veritabanları gibi araçlara güvenli bir şekilde bağlantı kuran ajanlar oluşturabilir.

Görsel İş Akışı Oluşturucu, bir ajanın nasıl düşüneceğini ve hareket edeceğini tasarlamak için blokları sürükleyip bırakmanıza olanak tanır. Kod yazmadan veri kaynaklarını bağlayabilir, AI modellerini seçebilir, bellek ekleyebilir ve araçları veya API'leri entegre edebilirsiniz. Ajanlar daha sonra sohbet robotları, formlar, dahili araçlar veya API uç noktaları olarak dağıtılabilir.

Araç ayrıca tek tıklamayla RAG boru hatları içerir, böylece ajanlar şirket belgelerini otomatik olarak indeksleyebilir ve gerçek verilere dayanan, alıntılarla desteklenen doğru cevaplar sağlayabilir.

Stack AI'nın en iyi özellikleri

SharePoint, Salesforce, Workday ve özel API'ler gibi 100'den fazla iş aracıyla güvenli bir şekilde bağlantı kurun, böylece ajanlar teknoloji yığınınızdaki araçlar arasında işlem yapabilirler.

Rol tabanlı erişim, SOC 2 uyumluluğu ve düzenlemelere tabi şirketler için güvenli dağıtım seçenekleri ile kurumsal düzeyde güvenliki sağlayın.

Hazır şablonlar ve anında ajanlarla hızlı bir şekilde başlayarak yardımcı asistanları veya ş Akışı otomasyonlarını başlatın.

Stack AI sınırlamaları

Performans bazen tutarsız olabilir ve daha gelişmiş kullanım durumları için belirgin bir öğrenme eğrisi vardır.

Bazı bağlayıcılar veya sınır durumları, adım adım günlükler ve sürüm karşılaştırmalarına sınırlı görünürlük ile geçici çözümler gerektirir.

Stack AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 199 $/ay

Takım: 899 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Stack AI derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,5/5 (30'dan fazla inceleme)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Stack AI hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu Stack AI hakkında şunları söyledi:

Diğer platformlarda kodlama becerilerine ihtiyacınız vardır, ancak Stack AI, güçlü AI ajanları oluşturmak için programlama bilgisi gerektirmeyen kod yazmaya gerek olmayan bir platformdur. Sadece birkaç tıklama ile farklı ş akışlarını kolaylıkla oluşturabilirsiniz.

Diğer platformlarda kodlama becerilerine ihtiyacınız vardır, ancak Stack AI, güçlü AI ajanları oluşturmak için programlama bilgisi gerektirmeyen kod yazmaya gerek olmayan bir platformdur. Sadece birkaç tıklama ile farklı ş akışlarını kolaylıkla oluşturabilirsiniz.

🚨 İstatistik Uyarısı: Küresel kodsuz AI platformları pazarı 4,9 milyar ABD doları olarak değerlendi ve %38,2 CAGR ile büyüme göstererek 24,8 milyar ABD dolarına ulaşması öngörülüyor.

8. Microsoft Copilot Studio (MS 365 ekosisteminde AI copilotları oluşturmak için en iyisi)

Microsoft aracılığıyla

Microsoft Copilot Studio, kuruluşların kapsamlı kodlama yapmadan kurumsal düzeyde AI ajanları (eski adıyla Power Virtual Agents) oluşturmasına olanak tanıyan bir başka popüler AI aracıdır. Görsel bir düzenleyici kullanarak takımlar, konuşma akışları tasarlayabilir, ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirebilir, veri kaynaklarına bağlantı kurabilir ve Microsoft ekosistemindeki API'lerle entegre olabilir.

AI öncelikli konuşma motoru, katı kural tabanlı sistemler yerine LLM destekli niyet tanıma özelliğine dayanır ve ajanların bağlamı anlamasını ve dinamik olarak yanıt vermesini sağlar. Daha yüksek doğruluk için Microsoft Graph, Dataverse ve iç belgelerden ilgili bilgileri alabilirler.

Ajanlar, tetikleyiciler ve yapılandırılmış mantık kullanarak özerk bir şekilde çalışabilir. Örneğin, gelen e-postaları izleyebilir, AI tarafından oluşturulan yanıtları taslak haline getirebilir, kayıtları güncelleyebilir ve çok adımlı ş akışlarını otomatik olarak yürütebilir. Ayrıca arka planda çalışır, gerektiğinde Copilot Chat aracılığıyla çağrılabilir veya önceden tanımlanmış koşullara göre konuşmaları bir insana veya Teams kanalına yönlendirebilir.

Microsoft Copilot Studio'nun en iyi özellikleri

1.000'den fazla önceden oluşturulmuş kodsuz bağlantı kullanarak Microsoft ve Salesforce, SAP ve ServiceNow gibi üçüncü taraf sistemleri sorunsuz bir şekilde entegre edin.

Sürükle ve bırak akışları, dal, insan devri ve otomasyon tetikleyicileri ile görsel olarak gelişmiş mantık oluşturun.

Daha derin özelleştirme için gerektiğinde API'ler, SDK'lar, Visual Studio, GitHub ve .NET kullanarak geliştirici araçlarıyla genişletin.

Microsoft Copilot Studio sınırlamaları

Lisanslama ve maliyet yapıları, özellikle birden fazla ortamda ölçeklendirme yaparken veya premium konektörler eklerken karmaşık ve yönetilmesi zor olabilir.

Özelleştirme seçenekleri sınırlı hissedilebilir, ara sıra yavaş performans ve teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için zor bir öğrenme eğrisi olabilir.

Microsoft Copilot Studio fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Microsoft Copilot Studio derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,4/5 (100'den fazla inceleme)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Microsoft Copilot Studio hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu Microsoft Copilot Studio hakkında şöyle diyor:

Microsoft Copilot Studio'yu seviyorum çünkü derin teknik becerilere ihtiyaç duymadan AI copilotları oluşturmak ve özel hale getirmek kolay. Düşük kodlu arayüz ve hazır şablonlar, fikirleri hızlı bir şekilde çalışan çözümlere dönüştürmeyi sağlıyor.

Microsoft Copilot Studio'yu seviyorum çünkü derin teknik becerilere ihtiyaç duymadan AI copilotları oluşturmak ve özel hale getirmek kolay. Düşük kodlu arayüz ve hazır şablonlar, fikirleri hızlı bir şekilde çalışan çözümlere dönüştürmeyi sağlıyor.

9. LangFlow (LangChain akışları ve LLM uygulamaları için görsel prototip oluşturmak için en iyisi)

LangFlow aracılığıyla

Langflow ile, komut istemi, bellek, araçlar, geri getiriciler ve LLM modelleri gibi blokları içeren sürükle ve bırak tuvalini kullanarak tam AI sistemleri oluşturabilirsiniz. Ayrıca, en iyi yaklaşımı belirleyen ve görevini baştan sona dikkatlice gerçekleştiren özel bir Ajan bloğu da bulunmaktadır.

Tek bir ajan, başka bir ajanın kullanabileceği bir araca dönüştürülebilir, bu da katmanlı veya takım tarzı ş Akışları oluşturmanıza yardımcı olur. Örneğin, Web Arama ve Wolfram Alpha'yı kullanan bir Araştırma Ajanı oluşturabilirsiniz ve araç, akıl yürütme sürecini görsel olarak halleder.

Bilgi tabanlı asistanlar için, araç Pinecone, Weaviate ve Qdrant gibi büyük vektör veritabanları için yerleşik RAG desteki ve bağlamı korumak için esnek bellek modülleri sunar.

LangFlow'un en iyi özellikleri

Ş akışlarınızı Python'a aktarın ve API'ler aracılığıyla dağıtarak görsel oluşturmadan gerçek dünya üretim kullanımına kolayca geçin.

Açık kaynak tasarımını kullanarak platformu özel hale getirin ve genişletin, böylece kendi araçlarınızı oluşturabilir ve gerektiğinde bileşenleri değiştirebilirsiniz.

MCP kullanarak kurumsal sistemlere bağlantı kurun ve yerleşik gelişmiş ajan türlerini kullanarak özel kod yazmadan karmaşık görevleri gerçekleştirin.

LangFlow sınırlamaları

Görsel arayüz, özellikle tamamen basitleştirilmiş, tak ve çalıştır türünde kod yazma gerektirmeyen bir deneyim bekleyen kullanıcılar için, tamamen yeni başlayanlar için karmaşık gelebilir.

LangFlow fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

LangFlow derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

10. Budibase (AI ile hızlandırılmış dahili araç geliştirme için en iyisi)

Budibase aracılığıyla

Budibase'in görsel arayüzü, kod yazmadan ekranları, formları, tabloları ve bileşenleri sürükleyip bırakarak uygulamalar tasarlayabilmenizi sağlar. Ayrıca, sadece birkaç tıklama ile verilerinizden tamamlanan uygulamalar otomatik olarak oluşturabilirsiniz.

Önceden oluşturulmuş UI bileşenleri ve şablonları ile teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar, tüm cihazlarda duyarlı kalan yönetici panelleri, portallar, gösterge panelleri ve veri girişi ekranlarını kolayca oluşturabilirler.

Ş Akışı otomasyonları, birden çok adım, koşul (eğer/o zaman mantığı), filtre ve döngü ile tasarlanabilir. Eylemler, etkinliklere göre tetiklenebilir veya periyodik olarak çalışacak şekilde planlanabilir.

Budibase'in en iyi özellikleri

SQL, NoSQL, REST API'leri ve Airtable gibi veri kaynakları arasında bağlantı kurun ve otomasyon gerçekleştirin, yerleşik AI eylemleriyle ş akışlarını tetikleyin.

AI için rol tabanlı erişim kontrolünü uygulayarak ajanların kullanıcı izinleri ve veri sınırları dahilinde çalışmasını sağlayın.

Yeniden kullanılabilir bileşenler ve modüler mantık oluşturarak AI destekli ş akışlarını takımlar arasında standartlaştırın ve ölçeklendirin.

Budibase sınırlamaları

Bazı kendi kendine barındırılan kurulumlarda dosya yükleme boyutu sınırları, belge ağırlıklı AI akışlarını kısıtlayabilir.

Gelişmiş JavaScript mantığı için sınırlı esneklik, karmaşık dönüşümleri veya uç durumların işlenmesini geliştirici odaklı platformlara kıyasla zorlaştırır.

Budibase fiyatlandırması

Açık kaynak

Özel fiyatlandırma

Budibase derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,5/5 (60'tan fazla inceleme)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Budibase hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu Budibase hakkında şöyle diyor:

Budibase, şirketimizin uygulama geliştirme çalışmaları için gerçekten verimli ve etkili bir araç oldu. Müşterilerimiz ve ofis kullanımımız için özel uygulamalar oluşturmamıza yardımcı oldu. Senkronizasyon yoluyla veri paylaşımı da çok güvenli. En şaşırtıcı özelliği, özel uygulamalar oluşturmak için sürükle ve bırak arayüzü. Takımınız için dahili uygulamalar oluşturmak için özel bir beceriye ihtiyacınız yok.

Budibase, şirketimizin uygulama geliştirme çalışmaları için gerçekten verimli ve etkili bir araç oldu. Müşterilerimiz ve ofis kullanımımız için özel uygulamalar oluşturmamıza yardımcı oldu. Senkronizasyon yoluyla veri paylaşımı da çok güvenli. En şaşırtıcı özelliği, özel uygulamalar oluşturmak için sürükle ve bırak arayüzü. Takımınız için dahili uygulamalar oluşturmak için özel bir beceriye ihtiyacınız yok.

🤯 İlginç Bilgi: Yöneticilerin %75'i, AI ajanlarının iş yerini internetten daha fazla değiştireceğine inanıyor.

11. Lindy AI (Kişisel iş görevlerini otomasyonla otomatikleştirmek için yapay zeka yönetici asistanları için en iyisi)

Lindy AI aracılığıyla

Lindy AI, uygulamalarınızda rutin profesyonel görevleri yerine getiren otonom bir sanal asistandır. iMessage, WhatsApp, Slack veya web üzerinden onunla sohbet edebilir ve "Saat 15:00'teki toplantımı yeniden planla" veya "Takip e-postası taslağı hazırla" gibi basit İngilizce talimatlar verebilirsiniz. GPT-4 ile desteklenen bu araç, manuel kurulum gerektirmeden planlama, e-posta, yapılacaklar liste, randevular ve daha fazlasını yönetir.

Potansiyel müşteri değerlendirme veya gider işleme gibi belirli ş akışları için otomatik olarak tetiklenen ve bağlı uygulamalar arasında çok adımlı eylemler gerçekleştiren özel ajanlar oluşturabilirsiniz. Tetiklendiğinde, bir ajan görev tamamlanana kadar mesaj gönderme, kayıtları güncelleme, etkinlikleri planlama, ekip arkadaşlarını döngüye alma ve daha fazlası gibi birçok eylemi kendi başına gerçekleştirebilir.

Bu araç, Zoom veya Teams aramalarına katılarak kayıt yapabilir, transkripsiyon oluşturabilir ve eylem öğeleri içeren özet notlar oluşturabilir. Gelen ve giden aramaları yönetmek için sesli AI ajanlarını da destekler.

Lindy AI'nın en iyi özellikleri

Özel bilgi tabanlarını bağlayarak, ajanların genel AI yanıtları yerine şirket içi belgelerinizi, SSS'lerinizi ve şirket verilerinizi kullanmasını sağlayın.

Geçmiş etkileşimlere göre tonu ve takip işlemlerini uyarlayarak yanıtları zaman içinde kişiselleştirin.

AI Code Assistant ile ş akışlarını genişletin ve geliştiricilere ihtiyaç duymadan kod dosyaları oluşturun veya hata ayıklayın.

Gmail, Outlook, Slack, CRM'ler, takvimler ve Zoom gibi 200'den fazla uygulamayla entegre ederek verileri araçlar arasında otomatik olarak taşıyın.

Lindy AI sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, aracın bazen beklenmedik bir şekilde çalışmayı durdurabildiğini ve bunun da çalışan otomasyonları kesintiye uğratabileceğini ve devam eden ş akışlarını bozabileceğini bildiriyor.

Kullanıcılar, hangi ajanların kimler tarafından kullanıldığını izlemenin zor olduğunu bahsetmişlerdir, bu da daha büyük takımlardaki faaliyetleri izlemeyi zorlaştırmaktadır.

Lindy AI fiyatlandırması

7 günlük ücretsiz deneme

Pro : 49,99 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Lindy AI derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2 : 4,9/5 (100'den fazla inceleme)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Lindy AI hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu Lindy AI hakkında şöyle diyor:

Lindy AI'yı bir süredir kullanıyorum ve en çok sevdiğim yanı, bana ne kadar zaman kazandırdığı. Tekrarlayan görevleri ve planlamayı şaşırtıcı bir doğrulukla hallediyor, bu da zihinsel yükümü gerçekten azaltmama yardımcı oluyor.

Lindy AI'yı bir süredir kullanıyorum ve en çok sevdiğim yanı, bana ne kadar zaman kazandırdığı. Tekrarlayan görevleri ve planlamayı şaşırtıcı bir doğrulukla hallediyor, bu da zihinsel yükümü gerçekten azaltmama yardımcı oluyor.

ClickUp ile İş Süreçlerini Otonom İş Akışlarına Dönüştürün

AI ajanları artık teknoloji yığınınızın kenarında duran deneysel araçlar değildir.

Bunlar, mühendislik desteği gerektirmeden operasyonel yükü azaltan yerleşik ekip üyeleri haline geliyor.

Ancak benimsenme oranı arttıkça, bir şey netleşiyor: zeka tek başına yeterli değil. Ş Akışlarınızda çalışan, bağlamı anlayan, doğru kararlar veren ve gerektiğinde insanları bilgilendiren ajanlara ihtiyacınız var.

ClickUp Brain tarafından desteklenen ClickUp'ın Süper Ajanları, doğrudan Çalışma Alanınızda çalışır. Görevleri, belgeleri, öncelikleri, bağımlılıkları ve konuşmaları anladıkları için, gerçek bağlamda hareket ederler ve tıpkı bir insan takım arkadaşı gibi işi ilerletirler.

Kırılgan çapraz platform ajans otomasyonlarına veda edin. Bugün ClickUp'a kaydolun ve çok adımlı süreçleri güvenilir bir şekilde otomatikleştirin.