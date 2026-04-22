ClickUp'ta 10 Hizmet Paketi Fiyatlandırma Şablonu

Hizmetlerinizin yatırıma değer olduğunu biliyorsunuz. Peki, hizmet paketi fiyatlandırmanız ne kadar net? Müşteriniz eski PDF'lerden ve kafa karıştırıcı hesap tablolarından parçaları bir araya getiriyorsa, kendi satış döngünüzü yavaşlatıyorsunuz demektir.

Profesyonel bir görünüm sergilemek ve anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmak istiyorsanız, bu tam size göre. Size, tamamı ClickUp içinde önceden oluşturulmuş 10 hizmet paketi fiyatlandırma şablonu sunuyoruz. Bu şablonlar, fiyat listenizden hizmet sözleşmelerinize kadar her şeyi standart hale getirir.

Hizmet Paketi Fiyatlandırma Şablonlarına Genel Bakış

Hizmet Paketi Fiyatlandırma Şablonları Nedir?

Hizmet paketi fiyatlandırma şablonları, önceden hazırlanmış fiyatlandırma belgeleridir. Hizmet tekliflerinizi ve fiyat kademelerinizi sunma şeklinizi standart hale getirirler.

Bu tür şablonlar olmadan, takımlarınız her yeni müşteri için fiyatlandırma belgelerini manuel olarak oluşturmakla saatler harcar. Bu durum işlerin dağınık olmasına yol açar ve müşterilerin kafasını da karıştırabilir.

Daha da kötüsü, fiyatlandırma bilgileri e-postalara ve elektronik tablolara dağılmış olduğunda, bağlamın dağınık hale gelmesine neden olur. Bu parçalanma, takımların dosyaları aramak için saatler harcamaya zorlar ve tüm satış sürecinizi yavaşlatır.

ClickUp'ın birleştirilmiş AI çalışma alanı bu sorunu çözer. Fiyatlandırma verilerinizi, proje ş akışlarınızı ve AI destekli içgörülerinizi bir araya getirir. Bu sayede verileriniz her zaman aranabilir ve bağlam içinde olur.

🔎 Biliyor muydunuz? Satıcı araştırmalarının %95'i yapay zeka ile başlar. Bu, takımınızın fiyatları bulmak için eski hesap tablolarını karıştırmak zorunda kalmayacağı, yapay zekayı kullanarak potansiyel müşterilerle ilgili içgörüleri anında ortaya çıkaracağı anlamına gelir. Hizmet paketleriniz ClickUp gibi merkezi bir sistemde yapılandırılmamışsa, takımınız yapay zekanın sağladığı hız avantajını kaçırır.

Daha Hızlı Teklifler için 10 Ücretsiz Hizmet Paketi Fiyatlandırma Şablonu

Aşağıdaki her şablon ClickUp içinde oluşturulmuştur, böylece birkaç dakika içinde taramadan teklif vermeye geçebilirsiniz.

1. ClickUp'ın Fiyat Listesi Şablonu

ClickUp Fiyat Listesi Şablonu ile fiyatlandırma stratejinizi kontrol altında tutun

Fiyatlandırma detayları elektronik tablolara, e-postalara ve rastgele belgelere dağılmış mı? Bu, kafa karışıklığına davetiye çıkarır. ClickUp Fiyat Listesi Şablonu, tüm ürün ve hizmet fiyatlandırmanızı yönetebileceğiniz tek bir düzenli alan sunar, böylece hiçbir şey kaybolmaz veya güncelliğini yitirmez.

Saniyeler içinde kurun, ardından işinize uyacak şekilde özelleştirin. İster ürünleri, ister hizmetleri, ister her ikisini birden listeliyor olun, bu şablon her şeyi düzenli tutar ve fiyatlandırmanız değiştiğinde güncellemeyi kolaylaştırır. Ayrıca, fiyatlandırmanız artık merkezi hale geldiği için takımınız da güvenle ve hızlı bir şekilde teklif verebilir.

Bu şablonu neden kullanmalısınız:

ClickUp Özel Alanları'nı kullanarak her katalog ögesi için teklif türü ve yatırım tutarı gibi önemli ayrıntıları kaydedin.

İhtiyacınız olanı hızlıca bulabilmeniz için ürünler ve hizmetler için ayrı görünümler

Satın alma ve satış takımlarınız için Yineleyen Görevler ayarlayarak fiyatlandırma inceleme döngülerini otomatikleştirin

Genel Paylaşım özelliği sayesinde güncellenen fiyatları harici ortaklarınız veya müşterilerinizle paylaşın. Böylece, fiyatlandırmanızın her zaman en güncel sürümünü görebilirler.

🤑 İdeal kullanım alanı: Ürün ve hizmet fiyatlandırmasını yönetmek için ölçeklenebilir bir yönteme ihtiyaç duyan küçük ve orta boyutlu işletme sahipleri ile satış operasyon yöneticileri.

Bağlam değiştirme nedeniyle tükenmişlik mi yaşıyorsunuz? Bu videoyu izleyerek sorunu nasıl çözebileceğinizi öğrenin.

2. ClickUp'tan Hizmet Teklifi Formu Şablonu

ClickUp Hizmet Teklifi Formu Şablonunu kullanarak birden fazla teklif seçeneğini toplayın ve analiz edin

Bir anlaşmayı kazanmak genellikle hıza bağlıdır. Ancak manuel veri girişi süreci yavaşlatabilir. ClickUp Hizmet Teklifi Formu Şablonu, gidip gelmeler olmadan başından itibaren tüm müşteri bilgilerini toplar.

İstekleri hemen düzenli görevlere dönüştürün. Kapsam, zaman çizelgeleri ve gereksinimler gibi anahtar ayrıntıları tek bir yerden izleyin. Bu, daha hızlı yanıt vermenize ve daha profesyonel görünmenize yardımcı olur. Ayrıca müşteriler için sorunsuz bir deneyim yaratır.

Bu şablonu neden kullanmalısınız:

Yanıtları görevlere dönüştüren Form Görünümü ile müşteri taleplerini anında kaydedin

Kapsam ve başlangıç tarihleri gibi Özel Alanları kullanarak önemli proje ayrıntılarını takip edin

Gantt Şeması Görünümü ile zaman çizelgelerini planlayarak takım kapasitesine uyumlu hale getirin

Teklif durumunu güncelleyerek satış ve operasyonlar arasında senkronizasyonu sağlayın

🤑 İdeal kullanım alanları: Müşteri tekliflerini daha hızlı ve daha organize bir şekilde yönetmek isteyen danışmanlar, ajanslar ve sağlayıcılar.

3. ClickUp'tan Hizmet Teklifi Şablonu

ClickUp Hizmet Teklifi Şablonunu kullanarak gerekli tüm bilgileri içeren kapsamlı bir hizmet teklifi sunun.

Etkili bir teklif, sadece fiyatları listeye eklemekten ibaret değildir. Müşterilere sorunlarını nasıl çözeceğinizi gösterir. ClickUp Hizmet Teklifi Şablonu bunu net ve yapılandırılmış bir şekilde yapar.

Bunu kullanarak kapsamınızı, yaklaşımınızı ve teslim edilecekleri tek bir yerde düzenleyin. Sunumdan uygulamaya kadar her şeyin uyumlu olması sayesinde, daha sonra sürprizlerle karşılaşmazsınız. Ayrıca, her satış teklifi için tekrarlanabilir bir biçim sunarak zaman kazanmanızı sağlar. Sonuç? Müşterilerle güven ilişkisi kuran, daha hızlı hazırlanan taslaklar ve özenle hazırlanmış teklifler.

Bu şablonu neden kullanmalısınız:

Kapsam genişlemesini önlemek için ClickUp belgesinde kapsamı, hedefleri ve teslim edilecekleri tanımlayın

Değerinizi ve deneyiminizi öne çıkaran etkileyici girişler yazın

Hizmetleri, tam netlik sağlamak için zaman çizelgeleri ve maliyetlerle görevlere ayırın

Taslak aşamasından onaya kadar teklifin ilerlemesini Özel Görev Durumları ile takip edin

🤑 İdeal kullanım alanı: Müşteri projelerini kazanmak için profesyonel bir yöntem arayan ajans yöneticileri ve danışmanlar.

🔎Biliyor muydunuz? Agentic AI çağına girdik. Aslında, Gartner, Çoklu Ajan Sistemlerini en önemli trendlerden biri olarak belirlemiştir. Bu, sadece yazan AI'dan, harekete geçen AI'ya (sözleşmenizde bir fiyat tutarsızlığını otomatik olarak işaretleyen bir ajan gibi) doğru bir kaymadır.

4. ClickUp'ın Hizmet Sözleşmesi Şablonu

ClickUp Hizmet Sözleşmesi Şablonunu kullanarak kapsamı tanımlayarak kapsam genişlemesini önleyin

Anlaşma olmadan işe başlamak kafa karışıklığına yol açabilir. Kapsam, fiyatlandırma ve zaman çizelgeleri kolayca belirsiz hale gelebilir. ClickUp Hizmet Anlaşması Şablonu, işe başlamadan önce tüm proje ayrıntılarınızı özetler.

Bu şablon, "Bunun dahil olduğunu sanıyordum" gibi korkulan konuşmaların yerini alır. Şartları, ödeme ayrıntılarını ve sınırları tek bir yerde tanımlamanıza olanak tanır.

Bu, sizin ve müşterinizin aynı sayfada olmasını sağlar. Ayrıca, ileride ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları da azaltır. Herkes ne bekleyeceğini bildiğinde, hoş olmayan sürprizler yaşanmaz.

Bu şablonu neden kullanmalısınız:

ClickUp Belgesi'nde sunduğunuz hizmetleri, sürelerini ve teknik ayrıntıları özetleyin.

Özel Alanlar ile iletişim bilgilerini, tüzel kişilikleri ve yetkili imza sahiplerini takip edin

Her fatura dönüm noktası için özel ClickUp görevi bağımlılıkları oluşturarak ödeme planlarını standartlaştırın

Son imzayı bir ClickUp dönüm noktas ına dönüştürerek proje yaşam döngüsünü başlatın

🤑 Şunlar için idealdir: Müşteri sözleşmelerini yönetmek için güvenilir bir yol arayan operasyon yöneticileri ve iş sahipleri.

💡Profesyonel İpucu: Bir hizmet sözleşmesi ancak doğru olduğunda etkilidir. Bir sözleşmeyi müşteriye göndermeden önce, ClickUp Brain'i dahili Kalite Kontrol aracınız olarak kullanın. Bu araç, belgede tutarsızlık ve hataları tarar. Örneğin, "Bu taslağı Standart Fiyat Listemizle karşılaştır ve revizyon politikamız veya ödeme koşullarımızdaki tutarsızlıkları işaretle." Anlaşmayı kesinleştirmeden önce ClickUp Brain'i kullanarak hizmet sözleşmelerinizi hazırlayın, iyileştirin ve düzenleyin Ayrıca Brain, çalışma alanınızın tüm bağlamını bilir. Anlaşmanızdaki dönüm noktalarını ve adımları otomatik olarak takip edilebilir ClickUp Görevleri veya Dönüm Noktalarına dönüştürür. Böylece işleriniz otomatik pilotta ilerler. Anlaşma tamamlandığı anda yapay zeka, proje kurulumunun yöneticilik işlerini halleder.

5. ClickUp'ın Ana Hizmet Sözleşmesi Şablonu

ClickUp Ana Hizmet Sözleşmesi (MSA) Şablonu, devam eden bir müşteriyle yaptığınız tüm işler için temel bir çerçeve oluşturur.

Aynı müşteriyle başka bir proje mi alıyorsunuz? Her seferinde şartları yeniden müzakere etmek istemezsiniz. ClickUp Ana Hizmet Sözleşmesi Şablonu ile buna gerek kalmayacak.

Kapsam, sahiplik ve gizlilik gibi anahtar terimleri bir kez tanımlayın. Ardından bunları tüm projelerde yeniden kullanın. Bu, zaman kazandırır ve ilişki geliştikçe her şeyin tutarlı kalmasını sağlar.

Bu bir ClickUp şablonu olduğu için, bu ayrıntıları çalışma alanınızda da düzenler. Projeleri birbirine bağlayabilir, işleri atayabilir ve her şeyi tek bir yerde bağlantılı tutabilirsiniz.

Bu şablonu neden kullanmalısınız:

Hizmet ögelerini görevler olarak atayın, böylece her birinin bir sorumlusu ve zaman çizelgesi olsun

Gerçek zamanlı yorumlar ve işbirliği ile şartları gözden geçirin ve son halini verin

ClickUp Bağlantılı Görevler ve ClickUp Belgeler'i kullanarak tüm müşteri ilişkilerinizi tek bir yerde kaydedin

Özel Alanlar'ı kullanarak IP, sorumluluk ve gizlilik gibi anahtar terimleri izlemeyin

🤑 İdeal kullanım alanları: Uzun vadeli müşteri sözleşmelerini yönetmesi gereken hukuk ve satın alma takımları veya işletme sahipleri.

🧠İlginç Bilgi: Ortalama bir B2B satın alma grubu artık 10'dan fazla farklı karar verici fonksiyonu içermektedir. Bu nedenle Hizmet Teklifi Şablonunuzun modüler olması gerekir; tek bir belgede hem CFO'ya (bütçe), hem BT sorumlusuna (güvenlik), hem de son kullanıcıya (kullanım) hitap etmelidir.

6. ClickUp'ın Hizmet Keşif Belgesi Şablonu

ClickUp Hizmet Keşif Belgesi Şablonunu kullanarak gereksinimleri baştan itibaren düzenleyerek proje ortasında sürprizlerle karşılaşmayı önleyin.

Ayrıntılı bir keşif, projenizi başarıya hazırlar. ClickUp Hizmet Keşif Belgesi Şablonu ile bunu erken aşamada yapabilirsiniz. Bu şablon, başarının neye benzediğine dair ortak bir fikir oluşturmanıza yardımcı olur.

Müşterilerin ihtiyaçlarını derinlemesine inceleyin, riskleri belirleyin ve mevcut kaynakları harita haline getirin. Bu, proje boyunca kapsamınızın doğru olmasını ve paydaşlarınızın aynı çizgide kalmasını sağlar.

Bu şablonu neden kullanmalısınız:

Net bir genel bakış için hizmetleri ve ayrıntıları ClickUp Tablo Görünümü 'nde düzenleyin

ClickUp Gösterge Panelleri ile önemli metrikleri ve içgörüleri takip edin

Araştırma ve keşif görevlerini net bir şekilde sahiplerine atayın

Gantt Şeması Görünümü'nü kullanarak zaman çizelgelerini ve bağımlılıkları planlayın

🤑 İdeal kullanım alanları: Bir projeye başlamadan önce gereksinimleri yapılandırılmış bir şekilde tanımlamak isteyen BT takımları, ürün yöneticileri ve analistler.

7. ClickUp'ın İş Paketi Hizmetleri Şablonu

ClickUp İş Paketi Hizmetleri Şablonunu kullanarak büyük projeleri fiyatlandırılmış, yönetilebilir parçalara ayırın

Büyük projeler, bir yapı olmadan çok zorlayıcı gelebilir. ClickUp İş Paketi Hizmetleri Şablonu, işi daha küçük ve iyi tanımlanmış paketlere ayırmanıza yardımcı olur.

Her paketin net bir sorumlusu, zaman çizelgesi ve kapsamı vardır. Bu sayede takımınız ne yapılacakları ve ne zaman yapılacağını tam olarak bilir. Bu da işlerin daha sorunsuz yürütülmesini sağlar ve karışıklığı azaltır.

Şablon ayrıca planlamayı iyileştirmeye de yardımcı olur. Maliyetleri daha iyi tahmin edebilir ve paydaşlara her bir parçanın sonuca nasıl katkıda bulunduğunu gösterebilirsiniz.

Bu şablonu neden kullanmalısınız:

Teslimat, kalite kontrolleri ve nihai onay için net sorumluluk sahipleri atayın

Gantt Şeması Görünümü ile proje zaman çizelgelerini görselleştirin ve programa sadık kalın

ClickUp Pano Görünümü ile görevleri aşamalar halinde takip edin

Tüm dosyaları ve görüşmeleri her bir iş paketi içinde bağlantılı tutun

🤑 İdeal kullanım alanı: Karmaşık projeleri yönetmek için yapılandırılmış bir yöntem arayan proje yöneticileri ve operasyon sorumluları.

8. ClickUp'ın Rekabet Analizi Fiyatlandırma Şablonu

ClickUp Rekabet Analizi Fiyatlandırma Şablonu ile değer teklifinizi belgelendirin

Rakip bilgisi olmadan fiyatlandırma yapmak bir kumardır. İşte bu yüzden ClickUp Rekabet Analizi Fiyatlandırma Şablonuna ihtiyacınız var. Bu şablon, konumunuzu ve iyileştirebileceğiniz alanları görmenize yardımcı olur.

Fiyatlarınızı, özelliklerinizi ve pozisyonunuzu rakiplerinizle tek bir yerden karşılaştırın. Eksiklikleri tespit edin, fırsatları bulun ve stratejinizi güvenle ayarlayın.

Ayrıca karmaşık verileri daha kolay anlaşılır hale getirir. Rakip analizi araştırmalarını net görsellere dönüştürebilir ve daha hızlı harekete geçebilirsiniz.

Bu şablonu neden kullanmalısınız:

ClickUp Beyaz Tahtasında rakiplerinize karşı pozisyonunuzu belirleyin

Fırsat alanlarını bulmak için rakiplerin ürün tekliflerini kendi ürün tekliflerinizle karşılaştırın

Rakiplerinizin hizmetleri nasıl indirimli sunduğunu veya paket halinde sunduğunu anlayın

Beyaz Tahta'daki bulguları ClickUp görevlerine dönüştürerek harekete geçin

🤑 İdeal kullanım alanı: Rakiplerini karşılaştırmak ve kendi fiyatlandırma stratejilerini geliştirmek için görsel ve işbirliğine dayalı bir yönteme ihtiyaç duyan ürün pazarlamacıları ve büyüme takımları.

9. ClickUp'ın İş Teklifi Şablonu

ClickUp İş Teklifi Şablonu ile özel teklifleri hızlı ve tutarlı bir şekilde başlatın

Her seferinde sıfırdan teklif oluşturmak işlerinizi yavaşlatabilir. Bunun yerine ClickUp İş Teklifi Şablonunu kullanın. Bu şablon, teklifleri hızlı bir şekilde oluşturup paylaşmanız için basit ve tekrarlanabilir bir yol sunar.

Şablon, tüm bilgilerinizi tek bir yerde toplar. Bağlam değiştirmeden teklifinizi planlayın, şartları belirleyin ve ilerlemeyi izleyin. Ayrıca takımınızın teklifleri tutarlı ve profesyonel tutmasına da yardımcı olur. Zamanla, satış sürecinizi yönetmenize ve anlaşmaları sonuçlandırmaya odaklanmanıza yardımcı olur.

Bu şablonu neden kullanmalısınız:

Paylaşılan bir ClickUp belge içinde takımınızla teklif detayları üzerinde beyin fırtınası yapın

Tablo Görünümü'nü kullanarak teklif ayrıntılarını ve koşullarını düzenleyin

ClickUp Otomasyonları ile potansiyel müşterilere ve mevcut müşterilere yönelik e-posta iletişimini otomatikleştirin

ClickUp Son Teslim Tarihleri ve ClickUp Hatırlatıcıları ile tekliflerin son geçerlilik tarihlerini görünür tutun

🤑 İdeal kullanım alanı: Teklifleri daha hızlı ve daha organize bir şekilde oluşturmak ve yönetmek isteyen satış uzmanları ve iş geliştirme yöneticileri.

📮 ClickUp Insight: İnsanların %21'i, iş günlerinin %80'inden fazlasını tekrarlayan görevlere ayırdığını söylüyor. Diğer %20'si ise bu tür görevlerin günlerinin en az %40'ını tükettiğini belirtiyor. Bu, çalışma haftasının neredeyse yarısı (41%) stratejik düşünme veya yaratıcılık gerektirmeyen görevlere (takip e-postaları gibi 👀) harcanıyor demektir. ClickUp AI Agents, bu sıkıcı işleri ortadan kaldırmanıza yardımcı olur. Görev oluşturma, hatırlatıcılar, güncellemeler, toplantı notları, e-posta taslakları ve hatta uçtan uca ş akışları oluşturmayı düşünün! Tüm bunlar (ve daha fazlası), işiniz için her şeyi içeren uygulamanız ClickUp ile bir çırpıda otomatikleştirilebilir. 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat zaman kazanıyor ve bu da iş verimliliğinde %12'lik bir artışa yol açıyor.

10. ClickUp'tan Ürün Fiyatlandırma Şablonu

Hizmetlerinizi net ve tutarlı fiyatlandırmaya sahip ürünler gibi ele alarak ClickUp Ürün Fiyatlandırma Şablonunu kullanın

ClickUp Ürün Fiyatlandırma Şablonu, fiyatlandırma kararlarınıza bir yapı kazandırır.

Maliyetleri izlemenize, rakipleri karşılaştırmanıza ve kar marjlarınızı tek bir yerden ayarlamanıza yardımcı olur. Farklı fiyatlandırma stratejilerini test edebilir ve bunların etkisini görebilirsiniz.

Bu şablon, statik elektronik tabloların yerini alır; böylece takımınız her zaman güncel fiyatlandırma ve tutarlı verilerle iş yapar.

Bu şablonu neden kullanmalısınız:

Net bir başabaş noktasını belirlemek için her SKU'nun malzeme, işçilik ve genel giderlerini belgelendirin

ClickUp'ta Yineleyen Görevler'i ayarlayarak kataloğunuzu her çeyrekte gözden geçirin ve güncelleyin

Ürün kategorileri ve markalar arasında fiyatları karşılaştırın

Özel Alanlarda standart birim fiyatı ve minimum sipariş miktarları gibi değişkenleri izleyin

🤑 İdeal kullanım alanı: Geniş bir ürün kataloğunda maliyetleri yönetmek ve kârlı fiyatlar belirlemek için tekrarlanabilir bir sisteme ihtiyaç duyan ürün yöneticileri ve e-ticaret takımları.

Etkili bir hizmet paketi liste nasıl oluşturulur?

Müşterileri kazanmanızı ve kapsam genişlemesini önlemenizi sağlayacak fiyatlandırma tabloları oluşturmak için şu ipuçlarını kullanın:

Faturalandırılabilir saatlerden ziyade sonuçlara öncelik verin: Fiyatlandırma modelinizi , müşterilerin elde edeceği değer etrafında stratejik bir yatırım olarak şekillendirin

Kademeler arasındaki değer farklarını net bir şekilde tanımlayın: "Standart" paketten "Premium" pakete geçişi gerekçelendirin, böylece yatırım getirisi (ROI) farkı açıkça ortaya çıksın

Tüm maliyet değişkenlerini ortaya koyun: Tüm fiyatlandırma unsurlarınız konusunda şeffaf olun. Bu, gizli ücretlerden kaynaklanan sorunları önler.

Sezgisel adlandırma kuralları benimseyin: Belgeleriniz ve gösterge panellerinizde terminolojiyi tutarlı tutun. Bu, tekliflerinizi daha kolay anlaşılır ve karşılaştırılabilir hale getirir

Modüler esneklik sunun: Müşterilerin teklifinizin bazı yönlerini kendilerine göre uyarlayabilmelerini sağlayın. Bu, size daha fazla idari iş yükü yaratmadan onlara esneklik sağlar.

Kar marjlarınızı üç ayda bir kontrol edin: Fiyatlarınızın uzmanlığınızı ve hedeflerinizi yansıttığından emin olmak için getirilerinizi düzenli olarak izleyin

Convene'de Etkinliklerden Sorumlu Kıdemli Direktör olan Jessie Whitman, ClickUp'ın şablonlarını takdir ediyor:

“ClickUp ile benim için en büyük farkı yaratan şey, özelleştirilebilir şablonlar ve bu tutarlılığı herhangi bir bölgedeki tüm tesislerimize yayabilmemiz oldu. Böylece müşteriler, hangi Convene konumuna giderlerse gitsinler aynı deneyimi yaşıyorlar.”

ClickUp ile Potansiyel Müşterileri Daha Hızlı Anlaşmaya Dönüştürün

Dağınık belgeler ve bağlamın genişlemesi sizi sadece yavaşlatmakla kalmaz. Kâr marjınızı eritir ve tutarsız bir müşteri deneyimi yaratır. Bu durum, fiyat listeleriniz, teklifleriniz ve proje ş akışlarınız farklı uygulamalarda silolaşmışsa özellikle geçerlidir.

ClickUp ile belirsiz tekliflerden, fiyatlandırma hatalarından ve idari iş yükünden kurtulun. Teklifleriniz, fiyatlandırmanız, proje görevleriniz, belgeleriniz ve takım sohbetiniz tek bir yerde olduğundan, hiçbir zaman bağlamı kaybetmezsiniz. Ayrıca, yerleşik yapay zeka, sıkıcı işlerin çoğunu üstlenir. Ham bir potansiyel müşteriden anlaşmaya günler değil, dakikalar içinde geçebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Her hizmet paketi fiyat listesi hangi bilgileri içermelidir?

Her hizmet paketi listesi, açık açıklamalarıyla birlikte hizmet adlarını, fiyatlandırmayı (birim başına, proje başına veya sabit ücret), dahil olan ve hariç tutulanları, ödeme koşullarını ve geçerlilik tarihlerini içermelidir. Ayrıca, revizyon sınırlarını ve sorular için iletişim bilgilerini de eklemek faydalı olacaktır.

Fiyat liste şablonu ile hizmet teklif şablonu arasındaki fark nedir?

Fiyat liste şablonu, bir menü gibi tüm hizmetlerinizin ve bunların standart maliyetlerinin yer aldığı genel bir katalogdur. Hizmet teklif şablonu ise özel bir belgedir. Müşterinin kendine özgü sorununa özel bir çözüm sunar ve ona özel kapsam, zaman çizelgesi ve fiyatlandırmayı bir araya getirir.

Fiyatlandırma şablonlarınızı en az üç ayda bir gözden geçirmelisiniz. Ya da iç maliyetleriniz, piyasa koşulları veya hizmet teklifleriniz önemli ölçüde değiştiğinde. Güncel olmayan şablonları kullanmak, işlerin fiyatlarını düşük belirlemesine ve kazanç fırsatlarını kaçırmasına neden olan yaygın bir durumdur.