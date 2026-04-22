2026'nın En İyi 10 Olovka AI Alternatifi

👀 Biliyor muydunuz? Öğrencilerin AI kullanımı, sadece bir yıl önceki %66'dan %92'ye fırladı.

Ancak AI norm haline geldikçe, kalite çıtası da yükseldi. Artık hızlı bir taslak oluşturmak yeterli değil. Artık kaynakları doğru bir şekilde belirtmiş ve fikirleri iyi bir şekilde birbirine bağlayan işler üretmeniz gerekiyor.

Olovka AI, hızlı makale yazımı için popüler bir girdi noktasıdır. Ancak, iş akademik derinlik gerektirdiğinde genellikle sınırlarına ulaşır. Araştırmacılar ve öğrenciler için genel bir "makale botu" risk oluşturabilir. Nüansları kaçırmak veya doğrulanmamış kaynaklardan alıntı yapmak istemezsiniz.

Bu kılavuz, 2026 eğitim-öğretim yılı için en iyi Olovka AI alternatiflerini ele almaktadır.

Olovka AI Alternatiflerine Genel Bakış

İşte en iyi Olovka AI alternatiflerine, kimin için en uygun olduklarına, öne çıkan özelliklerine ve fiyatlarına dair hızlı bir karşılaştırma.

Araç En uygun olduğu durumlar En iyi özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Görevler, belgeler ve son teslim tarihleriyle bağlantılı kalan AI destekli yazma ClickUp Brain, Brain MAX, Belgeler, AI Notetaker, Super Agents, Otomasyonlar, Clips, Notepad, Hatırlatıcılar Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal kullanıcılar için özelleştirme seçeneği mevcuttur Notion AI Notlar ve araştırmalar için esnek bir bilgi tabanı içinde AI ile yazma Çalışma Alanı genelinde Soru-Cevap, satır içi yeniden yazma/özetleme, veritabanı otomatik doldurma Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 12 $'dan başlar The Good AI Hızlı ana hatlar ve alıntılarla yapılandırılmış akademik makale oluşturma Makale taslağından taslak oluşturma akışı, akademik üslup, alıntı biçimlendirme Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 5 $'dan başlar EduWriter AI İntihal desteği sunan, alıntı yoğun akademik makaleler Çoklu stil otomatik alıntılar, intihal tespiti, biçimlendirilmiş makale dışa aktarımları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 19 $'dan başlar Samwell. ai Kaynak desteği ile araştırma temelli akademik yazım Akademik kaynak arama, rehberli makale akışı, alıntı stili değiştirici Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 15,32 $'dan başlar. Writeless Minimum girdi ile hızlı uzun form taslakları Uzun form taslakları, konu önerileri, ayarlanabilir yazma karmaşıklığı Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 24,99 $'dan başlar. MyEssayWriter AI Temel düzeltme yardımıyla makale taslakları ve daha uzun taslaklar oluşturma Ana hat oluşturucu, genişletilmiş makale oluşturma, düzeltme önerileri Aylık 7,99 $'dan başlayan ücretli planlar QuillBot AI Yeniden ifade etme, gramer düzeltmeleri ve hızlı yeniden yazma Yeniden ifade etme modları, gramer denetleyicisi, özetleyici + alıntı oluşturucu Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 4,17 $'dan başlar EssayFlow AI Algılama + alıntı araçlarıyla insan benzeri akademik yazım AI algılama kontrolü, alıntı destekleri, intihal araçları, çok dilli yazma Aylık 27,98 $'dan başlayan ücretli planlar Grammarly Uygulamalar arasında gerçek zamanlı dilbilgisi ve üslup düzeltme Tarayıcı + uygulama entegrasyonları, üslup algılama, anlaşılırlık önerileri Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 30 $'dan başlar

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırmaya dayalı ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler; bu sayede önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. İşte ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

Neden Olovka AI Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Olovka AI, akademik ve makale yazımı için geliştirilmiş bir AI yazma asistanıdır. Yapılandırılmış makaleler oluşturmada ve alıntıları yönetmede mükemmeldir. Peki, yazma görevleriniz sınıfın ötesine geçtiğinde ne olur?

Birçok takım, müşteri e-postalarından proje raporlarına, şirket içi belgelere ve pazarlama metinlerine kadar her gün çok geniş bir yazma görevleri aralığıyla uğraşır. Bu işler için tek amaçlı bir makale yazma aracı kullanmak, iş akışında aksaklıklara neden olur.

AI yazıcınız ile gerçek Çalışma Alanınız arasında sürekli geçiş yapma ihtiyacı, bağlamın dağınık hale gelmesine neden olur. Ayrıca, takımların daha iyi seçenekler aramasına da yol açar. Aslında, bu parçalanma nedeniyle çalışanların yalnızca %23'ü iş uygulamalarından tamamen memnun.

İşte takımların Olovka AI alternatiflerini aramasının anahtar nedenleri:

Daha kapsamlı yazma destekleri: Sadece denemeler değil, profesyonel e-postalar, raporlar ve pazarlama metinlerini de yazabilen bir araca ihtiyacınız var

Takım işbirliği: AI yazıcınız, AI yazıcınız, takımınızın halihazırda birlikte çalıştığı ortama entegre olmalıdır

Ş Akışı entegrasyonu: En iyi AI yazma araçları görevlerinize, projelerinize ve belgelerinize doğrudan bağlantı kurar, böylece uygulama arasında geçiş yapmanız gerekmez

Bağlam farkındalıklı öneriler: İşinizi anlayan ve üslubunu ve stilini buna göre uyarlayabilen bir yapay zekaya ihtiyacınız var

👀 Biliyor muydunuz? "Deneme" kelimesi, kelime anlamı "denemek" veya "girişimde bulunmak " olan Fransızca "essayer" fiilinden türemiştir. Michel de Montaigne, 1500'lü yıllarda yazdıklarını düşüncelerini düzene sokmak için yaptığı "girişimler" olarak gördüğü için bu terimi icat etmiştir.

Kullanabileceğiniz En İyi Olovka AI Alternatifleri

Aşağıdaki araçların her biri farklı bir özellik sunar: daha fazla özelleştirme, daha güçlü araştırma entegrasyonları veya daha geniş bir alandaki yazma görevleri için destek.

En iyisiyle başlayalım:

1. ClickUp (Tüm ş akışınıza entegre, AI destekli yazma için en iyisi)

Kendiniz deneyin ClickUp Brain ile tercih ettiğiniz üslup ve tarzda makaleler oluşturun

Olovka AI, öğrencilerin makalelerini daha hızlı yazmalarına yardımcı olmak için geliştirilmiştir. Ancak işiniz tek bir taslak aşamasını geçtiğinde, bir AI yazardan daha fazlasına ihtiyaç duymaya başlarsınız. Notlarınız, araştırmalarınız, yazdıklarınız ve teslim tarihlerinizin birbiriyle bağlantılı kalması gerekir.

İşte burada, dünyanın ilk birleşik AI Çalışma Alanı olan ClickUp öne çıkıyor.

Öncelikle, en bağlamsal AI olan ClickUp Brain var; bu araç, halüsinasyon ve bozuk iş akışı gibi eski sorunları çözüyor.

ClickUp Brain ile herhangi bir yazılı metindeki AI hatalarını tespit edin ve düzeltin

Bunu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Özgün içerik taslağı oluşturun

Bölümleri yeniden yazın

Netliği artırın

Yoğun içerikleri özetleyin

Metin çevirisi

Ve çok daha fazlası

Brain, ClickUp Belge veya diğer metin alanlarında doğrudan bir komutla metin oluşturabilir. Ayrıca ClickUp Belge'de yapılan seçimler üzerinde de çalışır. Bu, bir paragrafın uygun olmadığını düşündüğünüzde, her şeyi başka bir araca kopyalamadan onu yeniden düzenleyebileceğiniz anlamına gelir.

Docs'ta ClickUp Brain ile içeriğinizi sürekli geliştirin

Ayrıca, ClickUp Docs ile makalelerinizi, ders notlarınızı ve çalışma materyallerinizi ortak bir düzenleyicide taslak olarak hazırlayıp saklayabilirsiniz. İşiniz tamamlandığinde, başlıklar, vurgulamalar, alıntılar, kod blokları, düğmeler, bölücüler ve daha fazlasını kullanarak bunları biçimlendirin.

Belgeler ayrıca gömme ve canlı işbirliğini de destekler, böylece tek başına yazma, paylaşılan notlar ve proje tabanlı ders çalışmalarını kolayca bir arada yürütebilirsiniz.

ClickUp belgesi üzerinde esnek biçimlendirme özellikleriyle makale taslakları ve çalışma notları hazırlayın

Belgeler ve diğer metin alanlarında, /AI slash komutları çalıştığınız yerde AI yazma yardımını açar. Akışınızı kesintiye uğratmadan beyin fırtınası yapmanıza, taslak oluşturmanıza veya yeniden yazmanıza yardımcı olur.

Dersler ve canlı sınıflar için ClickUp AI Notetaker, çoğu AI yazarın bıraktığı yerden devam eder. Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet'teki toplantılara otomatik olarak katılabilir ve bunları kaydedebilir.

Ardından, ClickUp size genel bir bakış, anahtar noktalar, sonraki adımlar, ana konular, katılımcı liste ve tam bir transkript sunar. Bunların hepsi, sizin de etiketlendiğiniz bir belge dosyasında bulunur.

Bunların tümü Docs Hub'da saklanır ve daha sonra bunlar hakkında AI'ya sorular bile sorabilirsiniz. Artık uzun dersleri tekrar izlemenize veya zaman damgalarını tek tek aramanıza gerek yok.

ClickUp’ın AI Notetaker özelliği ile toplantı kayıtlarını, transkriptleri ve eylem öğelerini gelen kutunuza alın

ClickUp Süper Ajanları işleri bir üst seviyeye taşır. Bunlar, çalışma alanı bağlamını kullanarak temel işleri yürütmek üzere yapılandırabileceğiniz otonom ajanlardır. Siz son sözü söylerken, onlar görevleri yerine getirebilir, öncelikleri güncelleyebilir, içerik oluşturabilir ve ş akışlarını otomatik olarak yönetebilir.

Örneğin, şunları kullanabilirsiniz:

Araştırma AI Aracısı : Belirlenen konularla ilgili bilgileri toplar ve yapılandırır. Ham araştırma verilerini, yazıya dönüştürebileceğiniz bir hale getirir : Belirlenen konularla ilgili bilgileri toplar ve yapılandırır. Ham araştırma verilerini, yazıya dönüştürebileceğiniz bir hale getirir

Eylem Öğesi Çıkarıcı Aracı : Ders notlarını, transkriptleri ve sınıf tartışmalarını tarayarak eylem öğelerini çıkarır. Bunlara sahiplerini atar, son teslim tarihlerini belirler ve otomatik olarak bağlantılı ClickUp görevleri oluşturur : Ders notlarını, transkriptleri ve sınıf tartışmalarını tarayarak eylem öğelerini çıkarır. Bunlara sahiplerini atar, son teslim tarihlerini belirler ve otomatik olarak bağlantılı ClickUp görevleri oluşturur

ClickUp'ın en iyi özellikleri

AI çalışma arkadaşı : Basit taslak hazırlamanın ötesine geçmek için : Basit taslak hazırlamanın ötesine geçmek için ClickUp Brain MAX'ı (masaüstü AI yardımcısı) kullanın. Yüklediğiniz ders programlarını, ders notlarını ve geçmiş denemelerinizi okuyarak bağlam içinde yazılar oluşturur. Ayrıca üslubunuzu düzeltebilir ve ödevleriniz için daha güçlü argümanlar oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Hızlı video açıklamaları : Grup projesi mi? : Grup projesi mi? ClickUp Clips ile ekranınızı kaydedin, uzun yorum konuları olmadan fikirlerinizi açıklayın ve geri bildirimlerinizi paylaşın

Son teslim tarihlerini asla kaçırmayın : ClickUp Hatırlatıcıları ile işlerinizi izlemeyin. Çalışma oturumları, sınav tarihleri ve hızlı takipler için uyarılar ayarlayın, böylece işlerinizi asla geç teslim etmeyin

Manuel işleri azaltın : Yoğun işleri halletmek için : Yoğun işleri halletmek için ClickUp Otomasyonlarını kurun. Örneğin, otomasyon, makalenizi yüklediğinizde bir görevin "Tamamlandı" durumuna taşınmasını sağlayabilir veya son teslim tarihi yaklaştığında size hatırlatma gönderebilir

Yapı oluşturun : ClickUp Hiyerarşi (Alanlar → Klasörler → Listeler → Görevler) ile hayatınızı düzenleyin. Her ders, klasör ve ödev için ayrı alanlar oluşturabilirsiniz. Bu sayede ödevleriniz ve notlarınız tek bir yerde kalır

Hızlı not alma alanı: ClickUp Notepad'i kullanarak fikirlerinizi, taslak satırlarınızı veya ders notlarınızı aklınıza geldiği anda not alın. Bunları hayata geçirmeye hazır olduğunuzda, izlenebilir görevlere dönüştürün

ClickUp'ın artıları ve eksileri

Avantajları:

Birleştirilmiş Çalışma Alanı, araçların dağınıklığını ortadan kaldırır: Yazma, görevler, belgeler ve sohbet Yazma, görevler, belgeler ve sohbet tek bir platformda bulunur; böylece uygulamalar arasında içerik kopyalamak zorunda kalmaz veya bağlamı kaybetmezsiniz

Bağlam farkında AI önerileri: ClickUp Brain, Çalışma Alanınızın yapısını anlar ve önerileri gerçek işinize göre uyarlanır

Bireysel kullanımdan kurumsal kullanıma kadar ölçeklenebilir: İster tek başına çalışan bir kullanıcı ister büyük bir takım olun, aynı AI yazma özelliklerinden yararlanabilirsiniz

Dezavantajları:

Özelliklerin sayısı, hepsi bir arada platformlara yeni başlayan kullanıcılar için bir öğrenme süreci gerektirebilir.

Gelişmiş AI özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmak için, belgeleri incelemek için biraz zaman ayırmanızda fayda var.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (11.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

ClickUp, bir öğrenci olarak çalışma alanımı çok daha düzenli hale getirdi ve diğer hobilerim için günlük hatırlatıcılar sağladı. Ayrıca şablonları kullanarak alanı daha kişisel hale getirmek için kapsamlı özelleştirme imkanı sunuyor.

📮 ClickUp Insight: İşleri ertelemek ağır bir yük gibi gelir. Aslında, anketimize katılanların neredeyse yarısı çalışmadıkları zaman suçluluk hissediyor. Ancak çoğu zaman sorun sizde değil, kurulumunuzdedir. Notlarınız dağınıksa veya bir sonraki yapılacak adımı bilmiyorsanız, başlamak zor olabilir. ClickUp Brain MAX, bu ilk adımı kolayca atmanıza yardımcı olur. Sadece "Bugün ne üzerinde iş yapmalıyım?" veya "Beni engelleyen nedir?" diye sorun. Görevlerinizi inceler ve size hemen net bir cevap verir. Ayrıca, Talk-to-Text özelliği düşüncelerinizi sesli olarak ifade etmenize yardımcı olur. Mükemmel bir metin yazmanıza veya üç farklı arkadaşınıza metin atmanıza gerek yok. Sadece aklınızdakileri söyleyin ve strese kapılmadan işinize koyulun.

2. Notion AI (Esnek bilgi tabanları içinde AI yazımı için en iyisi)

Notion aracılığıyla

Notion AI, Notion Çalışma Alanı'na doğrudan entegre edilmiş bir asistandır. Büyük hacimli notları, PDF'leri ve ders notlarını tek bir konumda saklayan öğrenciler ve araştırmacılar için kullanışlıdır. Bağımsız sohbet araçlarının aksine, gizli sayfalarınızda bulunan belirli verileri kullanarak soruları yanıtlar veya dosyalarınızı düzenler.

Araç, "Çalışma Alanı genelinde" bir arama mantığı kullanır. Diyelim ki AI'dan bir dönemlik notların arasında gömülü olan belirli bir teoriyi bulmasını istiyorsunuz. Asistan, tüm veritabanınızı tarayarak kaynağa bağlantılar içeren tam cevabı bulur.

Ayrıca dağınık bir madde işareti listesini yapılandırılmış bir tabloya dönüştürebilir. Sayfa içeriğine göre "Tarih" veya "Anahtar Kavram" gibi verilerin otomatik olarak doldurulduğunu da göreceksiniz.

Notion AI'nın en iyi özellikleri

Çalışma Alanı genelinde bağlamsal Soru-Cevap: Notion AI'ya sorular sorun, tüm Çalışma Alanınızı tarayarak cevaplar sunsun

İçerikyi doğrudan metin içinde taslak haline getirin ve geliştirin: Bir belgedeki herhangi bir metni vurgulayın ve AI'dan onu doğrudan yeniden yazmasını, genişletmesini veya özetlemesini isteyin

Veritabanı özelliklerini otomatik olarak doldurun: Notion AI, sayfa içeriğine göre veritabanı alanlarını otomatik olarak doldurabilir ve manuel veri girişini azaltır

Notion AI'nın artıları ve eksileri

Avantajları:

Esnek çalışma alanı yapısı, neredeyse her türlü kullanım durumuna uyum sağlar

AI, çalışma alanınızın bağlamını anlar ve daha alakalı önerilerde bulunur

Geniş şablon galerisi, daha hızlı başlamanıza yardımcı olur

Dezavantajları:

AI özellikleri, temel Notion planının ötesinde ek bir abonelik gerektirir

Çok büyük çalışma alanlarında performans düşebilir

Notion AI fiyatlandırması

Ücretsiz : (Notion AI'nın sınırlı deneme sürümü)

Ayrıca : Kullanıcı başına aylık 12 $ (Notion AI'nın sınırlı deneme sürümü)

İş : Kullanıcı başına aylık 24 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Notion AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (11.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion AI hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Blok sistemini, basit bir notu karmaşık bir ilişkisel veritabanına dönüştürebilme özelliğini çok seviyorum. AI destekli konu özetlerini, Slack Huddles'ı, Ş Akışı Oluşturucu'yu, yeni Listeler ve Canvas özelliklerini çok seviyorum.

3. The Good AI (Yapılandırılmış akademik makale oluşturma için en iyisi)

The Good AI, öğrenci denemeleri için özel olarak tasarlanmış bir yazma asistanıdır. "Boş sayfa" sorunuyla mücadele edenlere yardımcı olur.

Bu aracı kullanarak dakikalar içinde tam referanslı taslaklar oluşturabilirsiniz. Genel sohbet robotlarının aksine, ilk komuttan itibaren akademik bir üslup ve doğru alıntılar kullanır.

Makale konunuzu girin ve makalenin ne kadar uzun olmasını istediğinizi seçin. AI sizin için giriş, ana bölüm ve sonuç gibi tam bir taslak oluşturur.

Taslağınızı hazırladıktan sonra, herhangi bir cümleyi vurgulayın ve AI'nın sizin için sonraki kısmı yazmasını sağlayın. Ayrıca, yerleşik araçları kullanarak gramer hatalarını düzeltebilir ve AI'nın yazdıklarını kontrol edebilirsiniz. Bu, işinizi teslim etmeden önce son rötuşları yapmanıza yardımcı olur.

The Good AI'nın en iyi özellikleri

Yapılandırılmış denemeler: Seçtiğiniz konu için giriş, ana paragraflar ve sonuç bölümlerinden oluşan tamamlanan bir deneme oluşturun

Çeşitli makale türleri desteklenir: İhtiyacınıza göre argüman, açıklayıcı, betimleyici veya anlatı türünde makaleler oluşturun

Otomatik kaynak gösterimi: Araç, APA, MLA veya Chicago gibi biçimlerde kaynak gösterimi ekleyebilir

The Good AI'nın artıları ve eksileri

Avantajları:

Yapılandırılmış denemeleri hızla oluşturarak ilk taslaklar için zaman kazanmanızı sağlar

Alıntı destekleri, akademik biçimlendirme gereksinimlerini karşılamaya yardımcı olur

Basit arayüzü, minimum öğrenme süresi gerektirir

Dezavantajları:

Bu araç akademik makalelerle sınırlıdır ve profesyonel yazım için uygun değildir.

Oluşturulan içeriğin, kişisel üslubunuza uyması için önemli ölçüde düzenleme yapılması gerekebilir.

Takım tabanlı yazma projeleri için işbirliği özellikleri yoktur

The Good AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Aylık 5 $

The Good AI puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

4. EduWriter AI (Alıntı yoğun akademik makaleler için en iyisi)

EduWriter AI aracılığıyla

EduWriter AI, teslim tarihleri yaklaşan öğrenciler ve araştırmacılar için bir AI asistanıdır. 20 saniyeden kısa sürede tamamen biçimlendirilmiş akademik makaleler üretir.

Genel AI'dan farklı olarak, bu araç okul kurallarına uygun olarak geliştirilmiştir. İçinde bir makale notlandırıcı ve alıntıları doğru APA 7. stilinde oluşturan bir araç bulunmaktadır.

Başlamak için konunuzu yazmanız yeterlidir. Ardından, lise seviyesinden doktora seviyesine kadar istediğiniz seviyeyi seçin. Araç, giriş, tez cümlesi ve kapanış özetini içeren net bir taslak oluşturacaktır.

İçeriyi Word dosyası olarak indirebilirsiniz. Dosyada başlık sayfa, kaynak liste ve doğru satır alanı zaten hazır olacaktır. Ayrıca, kullanılan tüm kaynaklar metninize bağlantı olarak eklenir.

EduWriter AI'nın en iyi özellikleri

Çeşitli biçimlerde otomatik alıntı: APA, MLA, Chicago, Harvard ve diğer biçimlerde alıntılar oluşturun

Yerleşik intihal algılama: Gönderi öncesinde içeriğinizin özgünlüğünü kontrol edin

Araştırma entegrasyonu: AI, argümanlarınızı desteklemek için akademik kaynaklardan ilgili bilgileri alabilir

EduWriter AI'nın artıları ve eksileri

Avantajları:

Güçlü alıntı desteği, manuel biçimlendirme işini azaltır

İntihal kontrolü, gönderi öncesinde içinizi rahatlatır

Araştırma entegrasyonu, destekleyici kanıtları hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olur

Dezavantajları:

Yalnızca akademik yazıma odaklanmıştır ve diğer içerik türlerine uygun değildir

Çıktı kalitesi, konunun karmaşıklığına bağlı olarak değişebilir

Yazım stilini veya üslubunu özelleştiremezsiniz

EduWriter AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Aylık 19 $

EduWriter AI puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar EduWriter AI hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

EduWriter.ai ile genel deneyimim olumlu oldu. Kullanımı kolay, çok zaman kazandırıyor ve iyi yapılandırılmış akademik içerikler üretiyor. Ara sıra düzenlemeler yapılması gerekse de, verimliliği destekleyen ve çoğu yazma ihtiyacını etkili bir şekilde karşılayan güvenilir bir araç.

5. Samwell.ai (Araştırma temelli akademik yazılar için en iyisi)

Bir araştırma makalesi için güvenilir kaynaklar bulmak, saatlerce süren manuel arama gerektirebilir. Bu çok verimsizdir ve kanıtlara dayalı güçlü bir argüman oluşturmayı zorlaştırır.

Samwell.ai, bu konuda yardımcı olan bir AI araştırma asistanıdır. Yazınıza eklemek üzere akademik kaynaklar arar. Kaynakları bulabilir, içeriklerini özetleyebilir ve alıntıları doğrudan taslağınıza ekleyebilir.

Bu araç, 20'den fazla akademik kütüphaneden oluşan geniş bir grubu kullanır. Bu, referanslarınızın gerçek ve hakem tarafından incelenmiş olmasını sağlar. Taslak hazır olduğunda, "Power Editor" özelliğini kullanarak özel tablolar, grafikler ve video referansları ekleyin.

Samwell.ai'nin en iyi özellikleri

AI araştırma asistanı: Bu araç, konunuza göre ilgili akademik kaynakları arar. Ayrıca bunları nasıl kullanabileceğinizi de önerir.

Rehberli makale ş Akışı: Adım adım mantık ortağı, tezinizi geliştirmenize ve yapılandırılmış bir yol haritası oluşturmanıza yardımcı olur

Alıntı değiştirici: Tek bir tıklamayla MLA, APA, Chicago, IEEE ve diğer stiller arasında geçiş yapın ve gereksinimlerinize uyarlayın

Samwell.ai'nin artıları ve eksileri

Avantajları:

Araştırma öncelikli yaklaşım, içeriğinizin kaynaklarla desteklenmesini sağlar

Otomatik alıntı biçimlendirme, kaynakça oluştururken zaman kazandırır

Akademik araştırmaya yeni başlayan öğrenciler için faydalıdır

Dezavantajları:

Akademik yazımla sınırlıdır ve iş veya yaratıcı içerik için uygun değildir

Kaynak kalitesi mevcut veritabanlarına bağlıdır ve tüm konuları kapsamayabilir

Oluşturulan içerik, gereksinimlerinize uyması için revizyona ihtiyaç duyabilir

Samwell.ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Akademik: Aylık 15,32 $

Samwell.ai puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Samwell.ai hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı şöyle diyor:

Şahsen, bilimsel araştırma makaleleri yazarken bu aracın son derece yararlı olduğunu gördüm.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Tarihin ilk AI Öğretim Asistanı Jill Watson, işinde çok başarılıydı. O kadar iyiydi ki, Georgia Tech'teki öğrencileri onun insan olmadığını hiç fark etmedi. 2016 yılında aylarca forum gönderilerini yönetti ve öğrenci sorularını mükemmel bir şekilde yanıtladı. Büyük "ifşa" ancak dönem sonunda gerçekleşti. Bu, doğru "bağlam" ile beslendiğinde AI'nın ne kadar güçlü olabileceğinin klasik bir örneğidir.

6. Writeless (Minimum girdi ile hızlı makale taslakları oluşturmak için en iyisi)

Bazen yazmanın en zor kısmı sadece başlamaktır. Yazma bloku, sizi hiçbir fikriniz olmadan boş bir sayfaya bakarken bırakabilir. Sıkı bir teslim tarihiniz varsa bu durum stres yaratabilir.

Writeless, hıza odaklanır ve minimum kullanıcı girdisiyle makaleleri hızla taslak haline getirir. Hızlı bir başlangıç yapması gereken ve işi kendi başına bitirmeyi planlayan öğrenciler için tasarlanmıştır. Sadece bir konu girin ve saniyeler içinde bir taslak elde edin; yönetmeniz gereken karmaşık ayarlar yoktur.

Writeless'ın en iyi özellikleri

Uzun makaleler: Tek seferde 20.000 kelimeye (yaklaşık 40 sayfa) kadar araştırma makaleleri oluşturun

Konu önerileri: Eğer tıkanırsanız, Writeless size keşfedebileceğiniz konular veya bakış açıları önerebilir

Özelleştirilebilir: Resmiyet, üslup ve okuma seviyesini tarzınıza veya ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın

Writeless'ın artıları ve eksileri

Avantajları:

Hızlı bir şekilde taslaklara ihtiyaç duyan kullanıcılar için son derece hızlı çıktı sağlar

Basit arayüzü, öğrenme süreci gerektirmez

Beyin fırtınası yapmak ve yazar blokunu aşmak için kullanışlıdır

Dezavantajları:

Çıktının yapısı, üslubu veya derinliği üzerinde sınırlı kontrol vardır

Oluşturulan içerik genellikle önemli ölçüde düzenleme gerektirir

Alıntı destekleri veya intihal kontrolü yok

Writeless fiyatlandırması

Ücretsiz

Aylık: 30 $/ay

Writeless puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

7. MyEssayWriter AI (Mantıklı makale iskeletleri oluşturmak için en iyisi)

MyEssayWriter AI aracılığıyla

MyEssayWriter AI, nereden başlayacağını bilmeyen lise ve üniversite öğrencilerine yardımcı olur. Karmaşık bir araştırma aracı değildir. Bunun yerine, kullanımı basittir ve hızlı bir şekilde net bir taslak oluşturur.

Başlamak için konunuzu yazmanız yeterlidir. Ardından, "argümanlı" veya "betimleyici" makale gibi bir stil seçin. AI, bir tez cümlesi ve tam bir taslak oluşturur. Daha sonra "Humanizer" aracını kullanarak çıktıyı kendi yazım stilinize uyarlayabilirsiniz.

MyEssayWriter AI'nın en iyi özellikleri

Uzun makaleler: Araştırma makaleleri veya kapsamlı ödevler için uzun makaleler oluşturun

Ana hat oluşturucu: İçerik, gerekli tüm noktaları kapsadığından emin olmak için özel bir ana hatla başlayın

Düzeltme önerileri: Araç, içeriği iyileştirmek için öneriler sunar

MyEssayWriter AI'nın artıları ve eksileri

Avantajları:

Uzun içerik gereksinimlerini iyi bir şekilde karşılar

Ana hat sağlayıcısı, içerik oluşturulmadan önce yapısal kontrol sağlar

Düzeltme önerileri, ilk taslakların iyileştirilmesine yardımcı olur

Dezavantajları:

Daha uzun çıktılar tekrar veya tutarsızlık içerebilir

Akademik kalitede gönderiler için hala önemli ölçüde düzenleme gerektirir

Deneme biçimleriyle sınırlıdır

MyEssayWriter AI fiyatlandırması

Temel : Aylık 7,99 $

Pro : Aylık 14,99 $

Premium: Aylık 19,99 $

MyEssayWriter AI puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (10'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar MyEssayWriter AI hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Arama ve alıntı özellikleri çok zaman kazandırıyor ve AI, kendi işim gibi hissettiren, iyi yapılandırılmış, doğal sesli metinler sunuyor.

8. QuillBot AI (Yeniden ifade etme ve gramer düzeltme için en iyisi)

QuillBot AI aracılığıyla

İlk taslağınızı bitirdiniz, ancak biraz dağınık görünüyor. Hatalar olduğundan veya üslubun tam olarak doğru olmadığından endişeleniyorsunuz. Aslında, bir taslağı düzeltmek, onu yazmak kadar zor olabilir.

QuillBot, gramer hatalarını düzeltmek ve metnin anlaşılırlığını artırmak için taslağınızı yeniden yazmanıza yardımcı olur. Bu yeniden yazma aracı, "akıcı" veya "resmi" gibi çeşitli modlar sunar. Bu sayede tonu ve stili ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.

QuillBot AI'nın en iyi özellikleri

10'dan fazla yeniden ifade modu arasında geçiş yapın: Yazınızı gereksinimlerinize uyacak şekilde Standart, Akıcı, Resmi veya Akademik gibi stillerden birini seçin

Dilbilgisi denetleyicisi: Dilbilgisi hatalarını, noktalama sorunlarını ve garip ifadeleri yakalayın

Özetleyici ve alıntı oluşturucu: Uzun metinleri anahtar noktalara indirgeyin veya yaygın biçimlerde alıntılar oluşturun

QuillBot AI'nın artıları ve eksileri

Avantajları:

Çok iyi bir şekilde yeniden ifade ediyor ve birden fazla stil modu sunuyor

Dilbilgisi denetleyicisi , düzeltmeleri açıklayarak sizin de öğrenmenizi sağlar

Tarayıcı uzantısı birçok web sitesi ve uygulamada çalışır

Dezavantajları:

Sıfırdan içerik üretmek için tasarlanmamıştır

Ücretsiz sürümde, yoğun kullanıcılar için sinir bozucu olabilecek kelime sınırları vardır

Yeniden ifade edilen içeriklerin doğruluğu ve üslubu açısından yine de gözden geçirilmesi gerekebilir.

QuillBot AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium : Aylık 4,17 $, yıllık olarak faturalandırılır

Takım planı: Özel fiyatlandırma

QuillBot AI puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (70'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar QuillBot AI hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Bu, yeniden ifade etme ve AI denetleyicisi gibi özelliklerle dolu, kullanımı kolay harika bir yazılımdır. Uygulama uzantıları ve entegrasyonlar da kullanışlıdır ve premium seçenekler mevcuttur. Neredeyse hiç eğitim gerektirmez.

9. EssayFlow AI (İnsan benzeri AI destekli akademik yazım için en iyisi)

EssayFlow AI aracılığıyla

Öğrenciler genellikle AI ile yazılan metinlerin robotik bir tonda olacağından veya AI algılama araçları tarafından tespit edileceğinden endişe duyar. Bu endişe, başlangıçta gerçekten yardıma ihtiyacınız olsa bile AI'yı kullanmanızı zorlaştırabilir.

EssayFlow AI, doğal okunan ve AI algılamasını geçen içeriğe odaklanır. Bu, işlerinin AI tarafından üretilmiş içerik olarak işaretlenmesinden endişe duyan öğrencilere yardımcı olur. Araç, insan benzeri yazımı AI'nın hızıyla harmanlamayı amaçlamaktadır.

EssayFlow AI'nın en iyi özellikleri

50'den fazla dile çevirin: Tonunuzu "insan gibi" tutarken düzinelerce dilde yazın

Yerleşik AI algılama: Gönderi öncesinde içeriğinizi AI algılama araçlarıyla kontrol edin

Alıntı ve intihal destekleri: İçerikinizin akademik dürüstlük standartlarına uyması için alıntılar oluşturun ve intihal kontrolü yapın

EssayFlow AI ve dezavantajları

Avantajları:

Doğal bir üsluba odaklanmak, daha okunabilir denemeler ortaya çıkarabilir

Yerleşik AI algılama özelliği şeffaflık sağlar

Alıntı destekleri, akademik gerekliliklerin karşılanmasına yardımcı olur

Dezavantajları:

Tespit edilmekten kaçınmaya verilen önem, tüm kurumsal politikalarla uyumlu olmayabilir

Çıktı kalitesi büyük ölçüde değişkenlik gösterir ve dikkatli bir inceleme gerektirir

Akademik makale biçimleriyle sınırlıdır

EssayFlow AI fiyatlandırması

Temel : Aylık 27,98 $

Pro : Aylık 34,98 $

Sınırsız: Aylık 84,98 $

EssayFlow AI puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

10. Grammarly (Platformlar arasında gerçek zamanlı dilbilgisi ve üslup düzeltmesi için en iyisi)

Grammarly aracılığıyla

E-posta, sosyal medya, belgeler gibi farklı platformlarda yazmak zorlu bir iş olabilir. Küçük gramer hataları veya tutarsız bir üslup kolayca gözden kaçabilir ve profesyonelliğinizi zedeleyebilir.

Grammarly, yazdığınız her yerde gerçek zamanlı gramer, imla ve noktalama düzeltmesi sağlayan, yaygın olarak kullanılan bir yazma asistanıdır. Gücü, her yerde bulunmasından gelir. Kısacası, tarayıcı uzantısı ve entegrasyonlar, tüm uygulamalarınızda tutarlı destek sağlar. Ton algılama özelliği de yazınızı gündelikten resmile kadar farklı bağlamlara göre ayarlamanıza yardımcı olur.

Grammarly'nin en iyi özellikleri

Tarayıcı uzantısı ve entegrasyonlar: Grammarly, tutarlı yazma desteği sunmak için tarayıcılarda, masaüstü uygulamalarında ve mobil cihazlarda çalışır

Ton algılama ve ayarlama: Araç, yazınızın tonunu analiz eder ve hedef kitlenize uygun ayarlamalar önerir

Netlik ve ilgi çekicilik önerileri: Grammarly, gramerin ötesinde, yazınızı daha net ve ilgi çekici hale getirmenin yollarını önerir

Grammarly'nin artıları ve eksileri

Avantajları:

Yazdığınız her yerde iş yapar ve tüm platformlarda tutarlı destek sağlar

Ton algılama, yazınızı farklı bağlamlara ve hedef kitlelere uyarlamanıza yardımcı olur

Anlaşılır açıklamalar, zamanla yazma becerinizi geliştirmenize ve öğrenmenize yardımcı olur

Dezavantajları:

Bu, esas olarak sınırlı içerik oluşturma yeteneklerine sahip bir düzenleme aracıdır

Bazı öneriler belirli stil kılavuzlarına veya tercihlere uymayabilir

Bazı temel özelliklere tam erişim için abonelik gereklidir

Grammarly fiyatlandırması

Ücretsiz

Aylık: 30 ABD doları/üye/ay

Grammarly puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (7.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Grammarly hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Grammarly'nin kullanımı çok kolaydır ve günlük olarak kullandığım tarayıcılar ve araçlarla sorunsuz bir şekilde entegrasyonlar gerçekleştirir. Dilbilgisi, netlik ve üslup konusunda gerçek zamanlı öneriler sunar; bu da daha profesyonel ve kendinden emin bir şekilde yazmama yardımcı olur. Arayüzü sade ve kurulumu çok az çaba gerektirir. Özellikle iletişim kalitesini önemli ölçüde artıran üslup algılama ve yeniden ifade önerilerini çok beğeniyorum.

Sıkça Sorulan Sorular

Evet, bazı AI yazma araçları doğrudan proje yönetimi platformları içinde çalışır. Örneğin, takımınızla çalıştığınız yerde AI yazma yardımı alabilirsiniz. ClickUp Brain, ClickUp Çalışma Alanınızın her yerinde çalışır. ClickUp Görevler, Belgeler ve ClickUp Sohbet ile bağlantılıdır, böylece yazma ve uygulama birbiriyle bağlantılı kalır.

Bir AI yazma aracını profesyonel kullanım için güvenli ve güvenilir kılan nedir?

Net gizlilik kuralları olan araçları seçin. SOC 2 veya ISO gibi en iyi güvenlik sertifikalarını arayın. AI'nın nasıl eğitildiğini görmek de önemlidir. ClickUp gibi büyük platformlara entegre edilmiş araçlar, küçük, tek başına çalışan uygulamalardan daha güvenlidir. ClickUp, işlerinizi güvenli ve gizli tutmak için üst düzey güvenlik kullanır.

Takımlar, profesyonel yazım ve iletişimi geliştirmek için AI'yı nasıl kullanabilir?

Takımlar, AI'yı durum güncellemeleri hazırlamak, toplantı notlarını özetlemek, üslubu ayarlamak ve belgelerin tutarlılığını sağlamak için kullanabilir. AI'yı kullanmanın en iyi yolu, onu halihazırda yapılacak işe entegre etmektir. Yazılarınızı yönetmek için yeni bir araç eklemek zorunda kalmamalısınız.