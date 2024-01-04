ClickUp ve Notion: 2025'te Seçebileceğiniz En İyi Belge Aracı

Modern işler — büyük ofisleri olanlar, uzaktan çalışanlar ve bunların arasındaki her türlü iş — bulut üzerinde yürütülür. Bu süreçte birçok yazılım kullanılır, ancak hiçbiri not alma veya metin düzenleme yazılımları kadar yaygın değildir. ✍🏼

İster şirket içi wiki ve politika belgeleri, ister pazarlama materyalleri ve satış sunumları hazırlamak için olsun, herkes her gün belge araçlarını kullanır; hatta bazıları tüm gün boyunca.

Bu nedenle, kullanımı kolay ve tüm takımların (İK, pazarlama, ürün, satış ve diğerleri) çeşitli kullanım durumlarına uygun bir araç seçmek önemlidir. İşbirliğini kolaylaştırmak ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak önceliklerinizse, bulut tabanlı bir belge düzenleyici tercih etmelisiniz.

Ve eğer bir yapay zeka yazma asistanı tarafından destekleniyorsa, bu da cabası. 😉

Bu makalede, belge ve proje yönetimi alanında iki harika seçeneği, ClickUp ve Notion'u karşılaştırarak işiniz için en iyi seçeneği bulmanıza yardımcı olacağız.

ClickUp nedir?

ClickUp, bağlantısı kesik tüm uygulamalarınızın yerini alacak tek bir proje yönetimi ve işbirliği aracı sunar

ClickUp, kullanıcıların beyin fırtınası yapma, belge ve sunum oluşturma, tek bir çalışma alanında proje ilerlemesini izleme ve çok daha fazlasını gerçekleştirmesine yardımcı olan bulut tabanlı, hepsi bir arada bir verimlilik platformudur.

Kişisel verimlilik aracı olarak kullanabileceğiniz gibi, büyük veya küçük organizasyonlardaki takımlarla ve takımlar arasında işbirliği yapmak için de kullanabilirsiniz.

Platform, yapı ve esnekliği dengeler. İster çok sayıda şablon, özel belge yönetimi iş akışları, yerleşik otomasyon özellikleri, geniş entegrasyon aralığı, ister yapay zeka destekli yazma asistanı olsun, ClickUp işi kolaylaştırırken verimliliği artırmak için tasarlanmıştır.

ClickUp Docs ile paketi tamamlamak için yetenekli bir metin düzenleyici de elde edersiniz. 🙌🏼

Sağlam belge yönetimi çözümlerinin yanı sıra ClickUp, proje işbirliği araçları, çevik görev yönetimi özellikleri, e-posta desteği, zihin haritalama, zaman takibi ve daha fazlasını sunar.

ClickUp'ın Belgeler aracıyla birleştirildiğinde, tüm bu çözümler takımınıza işbirliği, iletişim ve daha iyi iş için merkezi bir çalışma alanı sağlar.

ClickUp özellikleri

ClickUp'ın en iyi özelliklerinden bazılarına ve bunların belge oluşturma ve yönetimi işini sizin ve takımınız için nasıl kolaylaştırdığına daha yakından bakalım.

Belgeler

İster basit belgeler oluşturun, ister iç içe geçmiş sayfalar ve ayrıntılı wiki'ler oluşturun, ClickUp Docs her şeyi yapabilen bir metin düzenleyicidir.

Metin stili ve biçimlendirme gibi olağan belge düzenleme özelliklerinin yanı sıra, Docs ile çeşitli içerik blokları (başlıklar, resimler, kod parçacıkları) ekleyebilir ve belgelerinizi kategorilere ayırmak için etiketler kullanabilirsiniz.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak fikirlerinizi not alın ve daha hızlı uygulama için bunları iş akışlarına bağlayın

Belgeler ayrıca önceden oluşturulmuş şablonlar, kullanılmayan veya eski belgeler için bir arşiv ve kullanıcı hiyerarşileri, belgeleri beğenme seçenekleri ve metni izlenebilir görevlere dönüştürme gibi gelişmiş ayarlar da içerir.

Yapay Zeka (AI)

ClickUp AI, rolünüze ve kullanım durumlarınıza göre kendini şekillendiren, olağanüstü yetenekli bir AI yazma asistanıdır. ClickUp AI'yı içerik yazma veya düzenleme, içeriği (ve sohbetlerinizi) özetleme, görevler oluşturma ve içeriği çevirme için kullanın. ClickUp'ın proje yönetimi aracı özellikleriyle de sorunsuz bir şekilde entegre olur.

İçeriği daha iyi ve daha kısa sürede yazmanıza, düzenlemenize ve biçimlendirmenize yardımcı olacak ClickUp AI'yı deneyin

İşbirliği

ClickUp, takımlar içinde ve takımlar arasında işbirliğini artırmak için geliştirilmiştir. ClickUp'ın canlı işbirliği özelliği, Belgeler ile de öne çıkmaktadır. Takım üyeleri, yazma göstergeleri, yorumlar ve revizyon izleme gibi özellikleri kullanarak bir belge üzerinde gerçek zamanlı olarak birlikte çalışabilirler.

Önemli belgeleri yönetmek ve takım işbirliğini geliştirmek için ClickUp Belgeleri kullanın

Üyeler ayrıca mobil ve e-posta bildirimlerini de seçebilirler. Birisi bir belgeye yorum yaptığında veya bir görev atadığında platform, işbirliği yapan kişileri bilgilendirir.

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

Notion nedir?

Notion'da Çalışma Alanlarını ve Wiki'leri Yönetme

Notion, bireylere ve takımlara iş akışlarını yönetmek için tek bir platform sunan bağlantılı bir çalışma alanıdır.

Notion kullanıcıları temel olarak üç şey yapabilir: belge oluşturmak, wiki oluşturmak ve projeleri yönetmek. Başlangıçta bir not alma uygulaması olan Notion, Google Dokümanlar ve Dropbox gibi uygulamaların yerini almak üzere geliştirildi.

Notion, şirketlerin tamamen özelleştirilmiş bir çalışma alanı oluşturmak için kullanabilecekleri bir dizi "yapı taşı" ile birlikte gelir, ancak en iyi performansı işlevsel bir metin düzenleyici olarak gösterir.

Notion özellikleri

Notion, çok yönlü bir belge aracı haline getiren çeşitli özelliklere sahiptir. En öne çıkan üç özelliğe göz atalım.

Belgeler

Notion Docs, metin, kod parçacıkları, anahtarlar, resimler ve videolar, yapılacaklar listeleri, matematik denklemleri ve daha fazlasını içeren bir dizi yapı taşı ile önceden oluşturulmuştur. Kullanıcılar Notion ile hemen hemen her tür belgeyi oluşturabilir.

notion aracılığıyla

Notion çalışma alanlarında, kolay izleme için tüm sayfaların düzenli bir görünümünü sağlayan bir kenar çubuğu da bulunur.

Yapay Zeka

notion AI aracılığıyla

Notion AI, kullanıcıları arasında popüler hale geldi ve bunun iyi bir nedeni var. Kullanıcıların beyin fırtınası yapmasına ve fikirler geliştirmesine, teknik jargonu basitleştirmesine, metinleri çevirmesine ve bilgileri özetlemesine yardımcı olabilir.

İşbirliği

notion aracılığıyla

Notion, çalışma alanı içinde işbirliğini harika bir deneyime dönüştüren çeşitli özellikler sunar: bunlardan bazıları, bir sayfada başka bir kullanıcının eylemlerini gösteren yorumlar, hatırlatıcılar ve imleçlerdir.

Bu araç, başkalarının düzenleyememesi için belgenin belirli bölümlerini kilitlemenize de olanak tanır.

Notion fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş : Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Notion AI, tüm ücretli planlarda üye başına aylık 10 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp ve Notion: Özelliklerin Karşılaştırması

Her bir aracın farklı kategorilerdeki performansının ayrıntılarına girmeden önce, ClickUp ve Notion'un en iyi özelliklerine hızlıca göz atalım.

ClickUp en çok şunlarla tanınır

Biçimlendirme ve gelişmiş özelleştirmeler: Çeşitli içerik blokları ekleyin, metni biçimlendirin ve özel şablonlar oluşturun

Toplu işlemler : Birden fazla belgeyi seçin ve arşivleme, etiketleme veya çoğaltma gibi işlemleri gerçekleştirin

Belge yönetimi: Belgelerinizi gizli veya paylaşımlı çalışma alanlarında oluşturun ve düzenleyin, artık kullanmadıklarınızı arşivleyin

Gerçek zamanlı işbirliği: Belge içinden yorum ekleyin, kişileri etiketleyin ve onlarla sohbet edin

Yapay zeka: AI'yı kullanarak içerik yazın ve düzenleyin, fikirler üretin ve belgeleri belirli projelere bağlayın

ClickUp'ı keşfedin ve yapay zeka, 15'ten fazla görünüm ve görev otomasyonları ile projelerinizi yönetin

Proje yönetimi: Sprintler, özel alanlar, özel durumlar ve Kanban panoları ve Gantt grafikleri gibi özel görünümlerle tüm görevlerinizi ve projelerinizi takip edin

Otomasyon: 50'den fazla tetikleyici ve eylemle çeşitli görevler ve alt görevler için otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturun

Chrome uzantısı: ClickUp tarayıcı uzantısını kullanarak web sitelerini görevler olarak kaydedin, ekran görüntülerini yakalayın ve düzenleyin ve daha fazlasını yapın ClickUp tarayıcı uzantısını kullanarak web sitelerini görevler olarak kaydedin, ekran görüntülerini yakalayın ve düzenleyin ve daha fazlasını yapın

Entegrasyonlar: 1000'den fazla entegrasyon ile tüm iş araçlarınızda verileri senkronize edin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3900+ yorum)

Notion en çok şunlarla tanınır

İçerik blokları: Şirket politikaları, tasarım depoları, Şirket politikaları, tasarım depoları, proje takipçileri ve daha fazlası gibi 50'den fazla içerik bloğu kullanarak çeşitli belgeler oluşturun

Web kesici: Herhangi bir makaleyi veya web sayfasını Notion çalışma alanınıza kaydedin, daha sonra okuyun veya düzenleyin

Yapay zeka : Notion'un yapay zeka yetenekleriyle içerik yazın, özetler oluşturun ve yazdıklarınızı dilbilgisi ve stil açısından düzenleyin

İşbirliği : Belgelere yorum bırakın, düzenlemeleri izleyin ve eşzamanlı olarak çalışın

Düğmeler : Sayfalardaki düğmeleri kullanarak yeni bir görev oluşturma, hata bildirme veya belge oluşturma gibi eylemleri başlatın

Proje izleme : İçerik bloklarını ve otomasyonu kullanarak tamamen özelleştirilmiş proje izleyiciler ve görev yönetim sistemleri oluşturun

Veritabanı düzenleme: Çeşitli veri türlerini depolamak için veritabanları oluşturun. Veritabanı şemasını tasarlayabilir, özellikleri veya alanları tanımlayabilir ve veri girdilerini özel olarak kategorilere ayırabilirsiniz

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (2000'den fazla yorum)

Her iki araç da birinci sınıftır ve bazı özellikleri de birbiriyle örtüşmektedir. Ancak, ClickUp bazı alanlarda daha yüksek puan alırken, Notion diğer alanlarda daha başarılıdır. 👀

Her ikisinin belirli görev kategorilerinde nasıl performans gösterdiğine bakalım.

1. Belge Yönetimi

ClickUp Docs içinden projeleri sorunsuz bir şekilde yönetin

Hem ClickUp hem de Notion, içerik blokları, metin biçimlendirme, iç içe bağlantılar, iç içe belgeler ve çalışma alanı düzenleme gibi önemli belge yönetimi özellikleri sunar.

Ancak, bazı benzersiz özellikler bu araçları popüler hale getiriyor ve size birinci sınıf bir dokümantasyon deneyimi sunuyor.

ClickUp'taki belge yönetimi özellikleri

ClickUp iki alanda öne çıkıyor: çok çeşitli özellikleri ve yerleşik proje yönetimi işlevleri. Örneğin, ClickUp, belge oluştururken beyin fırtınası yapmak için başka bir uygulamaya geçme ihtiyacını ortadan kaldıran ClickUp Beyaz Tahtalar ve ClickUp Zihin Haritaları gibi niş beyin fırtınası araçlarına sahiptir.

ClickUp ayrıca, Docs ile entegre olan yapılandırılmış proje yönetimi araçları ve şablonları da sunar. Bu sayede kullanıcılar, kampanya adımlarını veya ürün yol haritalarını sıfırdan oluşturmak zorunda kalmaz.

Örneğin, bir ürün yöneticisi, Ürün Lansmanı için ClickUp Proje Planı Şablonunu kullanabilir ve bunu ilk konsepti ve ilgili tanıtım stratejilerini içeren bir ClickUp Belgesiyle entegre edebilir.

Ürün lansmanınız için tüm temel unsurları kapsayan ClickUp Proje Planı Şablonunu kullanın

Notion'daki belge yönetimi özellikleri

Notion'un belge yönetiminde öne çıktığı bir yönü, wiki'leridir. Wiki'ler kolayca oluşturulur, düzenlenir ve web'de herkes tarafından görüntülenebilen sahte web sitelerine dönüştürülebilir. Ayrıca bilgi tabanlarını barındırmak için de iyi bir platform oluştururlar.

Notion ayrıca görünümler, düzenleme geçmişi ve daha fazlası gibi sayfa analizleri de sağlar.

Hangisi daha kapsamlı bir belge aracı: ClickUp mu, Notion mu?

İki aracın niş metin düzenleme çözümlerini nasıl sağladığını gördük, şimdi kazananı belirleme zamanı.

Muhtemelen zaten bir fikriniz vardır.

Evet, ClickUp! 🏆

ClickUp ile araçlar arasında geçiş yapmanız gerekmez. Beyaz tahtalar ve zihin haritaları kullanarak fikirlerinizi beyin fırtınası yapabilir, AI kullanarak daha iyi yazabilir ve düzenleyebilir, metinleri görevlere dönüştürebilir, sorumlulukları atayabilir ve görevlerin ilerlemesini izleyebilirsiniz.

2. Yapay Zeka

ClickUp AI ile yazdıklarınızı net, öz ve ilgi çekici hale getirin

Hem ClickUp hem de Notion, yapay zeka (AI) özellikleriyle tanınır. Peki, bunlar ne kadar etkilidir? Hadi bunu test edelim.

ClickUp'taki yapay zeka özellikleri

ClickUp AI soruları yanıtlar , sizinle beyin fırtınası yapar, içerik yazar, düzenler ve çevirir. Ayrıca alt görevler ve eylem öğeleri oluşturabilir, projelerinizden ve diğer gösterge panellerinden raporlar oluşturabilir ve uzun belgeleri özetleyerek içgörüler elde etmenize yardımcı olabilir.

Notion'daki yapay zeka özellikleri

Notion AI, yazma yetenekleriyle öne çıkar: içerik yazabilir, notlarınızı özetleyebilir, paragrafları yeniden yazabilir, eş anlamlılar sağlayabilir ve sayfalardan eylem öğeleri çıkarabilir.

Hangisi daha yetenekli bir AI asistanına sahiptir: ClickUp mu, Notion mu?

Her iki araç da yazma ile ilgili görevlerde ve bilgi bulmada son derece başarılıdır.

Ancak ClickUp AI, tabloya ekstra bir şey getiriyor: iş rolünüze ve kullanım durumunuza göre özelleştirilmiş, önceden tanımlanmış AI komutları. AI kullanımıyla genel olarak zorlanıyor veya sonuç alan kesin komutlar oluşturmakta zorlanıyor olsanız da, herkesin zamanından tasarruf etmesini sağlar.

ClickUp tüm bunları kullanıcı başına aylık 5 $ karşılığında sunarken, Notion AI kullanıcı başına aylık 10 $ ek ücret almaktadır. 💸

3. İşbirliği

ClickUp ile gerçek zamanlı işbirliği sayesinde herkes aynı sayfada kalın

Notion vs. ClickUp: Her iki aracın işbirliği özelliklerini derinlemesine analiz edelim.

ClickUp'taki işbirliği özellikleri

ClickUp, etiketleme, yorum yapma, etkinlik izleme, hatırlatıcılar ve daha fazlası gibi tüm temel gerçek zamanlı işbirliği araçlarını sağlar. Bununla birlikte, araç üç niş işbirliği kanalına sahiptir: sohbet kutusu, uygulama içi video kaydetme ve e-posta gönderme. Bunların tümü, tek bir platformdan diğerleriyle hızlı bir şekilde iletişim kurmak için son derece kullanışlıdır.

Notion'daki işbirliği özellikleri

Notion ayrıca etiketleme, yorum yapma, takım alanları gibi tüm temel gerçek zamanlı işbirliği araçlarının yanı sıra belge düzeyinde yorumlar ve sayfa geçmişini gösteren etkinlik günlükleri gibi yeni özellikler de sunar.

Ayrıca misafir işbirlikçileri davet edebilir veya bir belgeyi herkese açık bir web sayfası olarak yayınlayabilirsiniz.

Hangisi daha işbirliğine yönelik bir araç: ClickUp mu, Notion mu?

Her iki araç da temel gerçek zamanlı işbirliği özelliklerine sahip olsa da, ClickUp, sohbet, e-posta ve video kaydetme gibi ekstra ve son derece etkili iletişim araçlarını platform içinde sunmasıyla Notion'a göre bir adım önde. Artık bağlam değiştirmeye gerek yok!

4. Fiyat

Hem ClickUp hem de Notion, freemium araçlardır, yani hem ücretsiz hem de ücretli planları vardır. Her iki araç da AI özelliklerini ücretli bir eklenti olarak sunar. Ücretli planlarını ve her birinde sunulan özellikleri inceleyelim.

ClickUp fiyat planları

Sonsuza Kadar Ücretsiz: 100 MB dosya yükleme, ortak belgeler, beyaz tahtalar, ortak belgeler ve uygulama içi video kaydetme özelliklerine erişin

Sınırsız ( 7 $/ay kullanıcı başına): Ücretsiz planda her şeyi elde edin. Ayrıca sınırsız depolama, entegrasyonlar, gösterge panelleri, e-posta, takım alanları, kaynak yönetimi ve daha fazlasının keyfini çıkarın

İş (kullanıcı başına aylık 12 $): Sınırsız planın özelliklerine ek olarak, Zihin Haritaları, zaman çizelgeleri, gelişmiş özelleştirmeler ve daha fazlasına erişin

Enterprise (Fiyatlandırma için iletişime geçin): İş planının ötesinde Enterprise API'leri, SSO, evrensel arama, sınırsız özel roller ve daha fazlasını kullanın.

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir.

Notion fiyat planları

Sonsuza Kadar Ücretsiz: İşbirliğine dayalı çalışma alanı özelliğine, 5 MB dosya yüklemeye, 7 günlük etkinlik geçmişine erişin ve 10 adede kadar misafir davet edin

Plus ( kullanıcı başına aylık 10 $): Takımlar için senkronize veritabanları ve bloklar, özel veritabanı otomasyonu ve 30 günlük sayfa geçmişi gibi ek özelliklerin kilidini açın

İş (kullanıcı başına aylık 18 $): Plus planının tüm özelliklerine sahip olun. Ayrıca gizli takım alanlarını, toplu PDF yüklemelerini ve gelişmiş sayfa analizlerini kullanın ve 250'ye kadar misafir davet edin

Enterprise (Özel fiyatlandırma): İş planındaki özelliklere ek olarak, denetim günlükleri, sınırsız sayfa geçmişi, ayrıntılı yönetici rolleri ve daha fazlasını elde edin ve 250'den fazla misafir davet edin

Notion AI, tüm ücretli planlarda üye başına aylık 10 $ karşılığında kullanılabilir

Hangi fiyat planı daha iyi: ClickUp mu, Notion mu?

ClickUp bu karşılaştırmanın açık ara galibi.

Ücretli planları kullanıcı başına 7 $ gibi daha uygun bir fiyatla başlamakla kalmaz, aynı zamanda daha iyi bir fırsat da sunar.

ClickUp, Ücretsiz planında neredeyse 20 kat daha fazla depolama alanı sunar (Notion'un 5 MB'sine kıyasla 100 MB)

Misafir, görev ve gösterge panelleri açısından daha fazla "Sınırsız" özelliğe sahiptir

ClickUp, Notion'da bulunmayan beyaz tahtalar, Zihin Haritaları ve farklı planlarda zaman takibi gibi birçok harika özelliğe sahiptir

ClickUp ve Notion, Reddit'te karşılaştırıldı

Reddit'te birçok ilginç yorum bulduk; bazıları ClickUp'ı övüyor, bazıları Notion'u övüyor ve çoğu her ikisini de övüyor.

ClickUp'ı tercih etmek

"Clickup ve Notion ile çalıştım. ClickUp benim için daha iyi çünkü Notion'un sağladığı dokümantasyon araçlarının neredeyse aynısına sahip, ancak hepsi tek bir proje yönetimi uygulamasında olduğu için süreçlerinize entegre edilebiliyor. " ( Kaynak )

"ClickUp'ta en beğendiğim şey esnekliği. Elbette her şeyi karşılayamayacaktır... ClickUp Belgeleri'ne de başvurabilirsiniz – bunu basitleştirilmiş bir MS Word olarak düşünün, ancak görevlerinize başvurabilirsiniz. Kişisel projelerim, okumak istediğim kitapların listesi, hediye fikirlerini izlemek, daha karmaşık projeleri yönetmek vb. için kullanıyorum." ( Kaynak )

"ClickUp'ta sevdiğim şey, her hafta bir ürün sürümü/güncellemesi yayınlamaları. Ve bunlar sadece küçük iyileştirmeler değil, gerçek, önemli şeyler. Notion ise yaklaşık 45 günde bir güncelleme yapıyor. Bazen nefesinizi tutarsınız ve sürümün sadece birkaç hata düzeltmesi ve Gündüz/Gece modu anahtarından ibaret olduğunu görürsünüz. (LOL)" ( Kaynak )

Notion'u övmek

"ClickUp hızla büyüyor ve güzel görünüyor, ancak Notion ile sonsuz sayıda iç içe geçmiş veritabanına/belgeye sahip olabilir ve özel iş akışları oluşturabilirsiniz (ayrıca formül alanı çok daha iyi). ClickUp'ın güzel bir ücretsiz planı var ve çok daha fazla el tipi deneyim sunarken, Notion çok cömert bir plana sahip ve kendi tarzınız için harika. " ( Kaynak )

"Benim kullanım durumum bir bilgi tabanı ve proje yönetimi kombinasyonudur ve Notion bu ihtiyacıma cevap veriyor. Daha ciddi/işbirliğine dayalı bir proje senaryosunda olsaydım, kesinlikle ClickUp'ı tercih ederdim. Bu, Notion'un bunu yapamayacağı anlamına gelmez, muhtemelen yapabilir. Ancak ClickUp, başından itibaren proje yönetimi için yapılandırılmıştır. " ( Kaynak )

Her iki aracın da hayranları olsa da, Notion'un bireyler ve serbest çalışanlar için harika işler çıkarırken, ClickUp'ın işler için daha uygun olduğunu fark ettik.

Ayrıca, Notion'dan ClickUp'a geçiş yapan kullanıcıların sayısının tersine göre daha fazla olduğunu gördük. Görünüşe göre Reddit, ClickUp'ı Notion'a göre daha iyi alternatiflerden biri olarak değerlendiriyor.

ClickUp ve Notion: Hangi belge aracı en iyisi?

ClickUp, belgeleri, projeleri ve takımları tek bir yerden yönetmek için merkezi bir merkezdir

Sonuç olarak, hem ClickUp hem de Notion harika araçlardır. Her ikisi de mükemmel belge yönetim araçları olmasının yanı sıra iş akışlarını ve projeleri yönetmek için "hepsi bir arada" platformlardır.

Yine de size bir kazanan sözü vermiştik ve o da ClickUp. 🏅

ClickUp iki ana nedenden dolayı öne çıkıyor: çok daha fazla özellik ve 1000'den fazla entegrasyon sunuyor (Şu anda Notion sadece yaklaşık 80 entegrasyon sunuyor). ClickUp ayrıca Notion'dan daha özelleştirilebilir. Yerleşik otomasyon ve hazır şablonlar ise cabası.

Belgeleri ve projeleri yönetmek ve takımınızı tek bir yetenekli platformda bir araya getirmek için merkezi bir merkez arıyorsanız, denemeyi düşünün. ClickUp'ın ücretsiz planına bugün kaydolun.