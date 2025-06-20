kendi içeriklerinize ilham verecek 10 AI tarafından oluşturulan içerik örneği

Pazarlamacılar için mücadele gerçek: Dikkat süresinin azaldığı ve bilgi yükünün arttığı bir dönemde ilgi çekici blog gönderileri, sosyal medya güncellemeleri ve e-postalar üretmek. En zor kısmı nedir? Bu kadar çok görev ve sıkı zaman çizelgeleriyle yaratıcılığı ve kaliteyi korumak.

AI araçları, bu engelleri aşmak için vazgeçilmez hale geliyor.

pazarlama liderlerinin %48'i, takımlarına yardımcı olmak için AI araçlarını zaten kullanmaya başladı. Eğer siz de onlardan biri değilseniz, büyük ölçekte tutarlı içerik üretmek için bir çözümden mahrum kalıyorsunuz demektir.

Fikir üretmekten SEO için optimizasyona ve hatta yazınızı kişiselleştirmeye kadar, AI pazarlamacıların zamandan tasarruf etmesine, tekrarlayan işleri azaltmasına ve hedef kitlesiyle bağlantı kuran içerik oluşturmasına yardımcı olur.

AI'nın oyunu nasıl değiştirdiğini görmek için, pazarlamacıların içerik oluşturma, optimize etme ve sunma şeklini yeniden şekillendiren AI tarafından oluşturulan içerik örneklerini inceleyelim.

AI Tarafından Oluşturulan İçerik Nedir?

AI tarafından oluşturulan içerik, insan girdilerine (komutlara) yanıt olarak yapay zeka sistemleri tarafından oluşturulan metin, görüntü, müzik veya videoları ifade eder.

Bu AI araçları (genellikle GPT-4 gibi büyük dil modelleriyle desteklenir), geniş veri kümeleri ve makine öğrenimi algoritmalarıyla eğitilir. Bu, dil, görüntü ve ses kalıplarını anlamalarına yardımcı olur, böylece yüksek kaliteli içeriği özerk bir şekilde oluşturabilirler.

❌ AI tarafından oluşturulan içerik nedir? Duygusal : İnsan duygularının derinliği ve nüanslarından yoksundur

Gerçekten orijinal : AI, yeni ve orijinal fikirler değil, mevcut verileri sentezler

Kültürel farkındalık : Anahtar kültürel nüansları veya bağlamı kaçırabilir

Hatasız : Hala hatalara ve özellikle karmaşık konularda yanlış bilgilere yol açabilecek yanılsamalara eğilimlidir

İnsan yaratıcılığının yerini alan: AI içeriği, insan içeriğinden farklıdır — verimli ve ölçeklenebilir olmakla birlikte, genellikle insan hikaye anlatımının getirdiği yaratıcılık ve kişisel dokunuştan yoksundur

İçerik Oluşturma için Neden AI Kullanmalı?

AI tarafından oluşturulan pazarlama içeriğine yatırım yapmaya değer nedenler:

Hız ve ölçek: Bir insan yazarın saatler veya günler süren işini AI dakikalar içinde yapabilir. Hatta, bir site AI algoritmaları ve komut istemlerinin yardımıyla 7.000 makale yayınlayarak bir yıl içinde sıfırdan Bir insan yazarın saatler veya günler süren işini AI dakikalar içinde yapabilir. Hatta, bir site AI algoritmaları ve komut istemlerinin yardımıyla 7.000 makale yayınlayarak bir yıl içinde sıfırdan 750.000 ziyaretçiye ulaştı

Maliyetleri azaltın, verimliliği artırın: AI tarafından oluşturulan taslaklar sayesinde yazarlar, sıfırdan başlamak yerine içeriği iyileştirmeye odaklanabilir ve bazen bunu sadece bir saat içinde yapabilir. Bu, zaman tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda içerik üretiminin maliyetlerini de azaltır

Büyük ölçekte kişiselleştirme: Doğru kişiye doğru mesajı doğru zamanda ulaştırmak çok önemlidir, ancak bunu manuel olarak ölçeklendirmek neredeyse imkansızdır. AI, içeriği, ürün önerilerini ve mesajları her bireye göre çok daha hızlı bir şekilde özelleştirerek bu işi halleder

Geride kalma korkusu: B2B pazarlamacılarının %81'i halihazırda AI kullanıyor. AI, arama motorlarında üst sıralarda yer almalarına, sosyal medya etkileşimini artırmalarına ve gerçekten açılan ve tıklanan e-postalar göndermelerine yardımcı olabilir

İçeriği zahmetsizce yerelleştirin: AI, içeriğinizi farklı dillere ve bölgelere kolayca uyarlar ve ekstra çaba gerektirmeden her pazara özel hale getirir

🚨 Unutmayın: AI tarafından oluşturulan içerik bazen telif hakkı, önyargılar, yanlış bilgiler ve veri gizliliği ile ilgili etik ve yasal sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, uygun denetim ve şeffaflık çok önemlidir.

📚 Daha fazla bilgi: Word Belgelerinde AI'yı Kullanarak İçerik Oluşturmayı Kolaylaştırma

en İyi 10 AI Tarafından Oluşturulan İçerik Örneği

AI'nın içerik pazarlamasını nasıl dönüştürdüğüne ve ClickUp'ın AI asistanı ClickUp Brain'in bu sürece nasıl uyum sağladığına dair bazı örneklerle birlikte bakalım.

1. AI tarafından yazılmış blog gönderileri

Her içerik pazarlamacısı, yorulmadan daha sık "yayınla" düğmesine basmak ister. AI bunu mümkün kılar. Aslında, pazarlamacıların %31'i zaten AI'yı yayın taslakları hazırlamak, fikir üretmek veya ana hatları oluşturmak için kullanıyor. Kazanç ne mi? Daha hızlı içerik, daha iyi SEO, daha fazla trafik.

Bu konuda başarılı olan bazı markalar şunlardır:

📌 Bankrate

Tanınmış bir finans danışmanlığı sitesi olan Bankrate, özellikle "Katkı marjı nedir?" veya "Finansal likidite nedir?" gibi yaygın finans sorularını yanıtlamak için oldukça uzun bir süredir AI kullanıyor

AI temel işlemleri gerçekleştirir, ardından insan düzenleyiciler devreye girerek içeriği kontrol eder, ince ayarlarını yapar ve içeriğin doğru ve okunabilir olmasını sağlar. Hız ve düzenleyici müdahalenin bu birleşimi, Bankrate'in tutarlı ve güvenilir kalmasına yardımcı olur.

Bankrate'in AI yardımıyla oluşturulan blog yazısı

📌 Workfellow

Süreç otomasyonu alanında faaliyet gösteren bir SaaS girişimi olan Workfellow, sınırlı kaynaklarla büyüme ihtiyacı duyuyordu. 2023 yılında, SEO blog gönderileri ve ürün karşılaştırma sayfaları oluşturmak için üretken AI'yı kullandı.

Potansiyeli yüksek ancak rekabetin düşük olduğu anahtar kelimeleri seçtiler ve ardından ChatGPT'yi kullanarak içeriği hızlı bir şekilde taslak haline getirdiler. Ardından, takımları AI içeriğini insanileştirdi, gerçekleri kontrol etti, üslubu düzeltti ve yayınlanmaya hazır hale getirdi.

Sonuçlar mı? Workfellow, AI destekli yaklaşık 150 makale yayınladı ve organik trafiğini 22 kat artırdı.

Workfellow tarafından AI ile oluşturulan bir blog yazısı

🧠 ClickUp Brain bu konuda size nasıl yardımcı olabilir? ClickUp Brain, çok amaçlı ClickUp çalışma alanınızda yerleşik bir içerik yazarı ve SEO asistanına sahip olmak gibidir. Aşağıdakiler için kullanabileceğiniz çok amaçlı, bağlam farkında bir AI aracıdır: Yeni içerik fikirleri üretin

H2 ve H3 ile yapılandırılmış ana hatlar oluşturun

Bölüm başlıklarını vurgulayın ve üslup rehberliği ile içerik isteyin

LSI anahtar kelimeleri ve alt konularla ilgili öneriler isteyerek içerik sıralamasını iyileştirin

2. AI tarafından oluşturulan sosyal medya başlıkları

Her gün dikkat çekici sosyal medya başlıkları yazmak, profesyoneller için bile yorucu bir iştir. Sosyal medya pazarlamacılarının %63'ünün kendilerini tükenmiş hissetmesi şaşırtıcı değildir.

AI, 7/24 beyin fırtınası ortağı gibi çalışarak markanıza uygun, dikkat çeken gönderileri daha hızlı oluşturmanıza ve trendlere gerçek zamanlı olarak tepki vermenize yardımcı olur.

İşte AI tarafından oluşturulan sosyal içerik örnekleri:

📌 Mastercard

Mastercard, bir "trend radarı" gibi çalışan ve sosyal medya platformlarını sürekli tarayarak gündemdeki konuları yakalayan özel bir AI'ya sahiptir. Trend olan bir konu Mastercard'ın markasıyla uyumlu olduğunda (örneğin, yerel alışverişle ilgili viral bir hashtag), AI hızlı bir şekilde sosyal medya gönderileri veya reklamlar oluşturur.

Mastercard'ın tüm takımının yapacağı tek şey, içeriği gözden geçirmek, düzeltmek ve yayınlamak. Sonuç? Mastercard, sosyal içeriklerini güncel ve zamanında tutarak ilgili konuşmalara anında katılabilir.

Mastercard'ın AI tarafından oluşturulan Instagram gönderisi

🧠 ClickUp Brain bu konuda size nasıl yardımcı olabilir? Sabah 8'de doğal bir kelime ustası değilsiniz? ClickUp Brain sosyal medya başlıklarınızı sizin için yazsın: Platforma özel altyazılar oluşturun (Instagram, LinkedIn, X vb.)

Hedef kitlenize ve yayın türüne göre tonu, uzunluğu ve biçimi anında ayarlayın

Mevcut metinleri daha etkileyici, daha samimi veya markanıza daha uygun hale getirmek için yeniden yazın

Erişimi ve etkileşimi artıran hashtag fikirleri ve varyasyonları edinin

ClickUp Brain'i kullanarak sosyal medya için başlıklar oluşturun

3. AI destekli e-posta metinleri

Harika pazarlama e-postaları yazmak, ilgi çekici metinler yazma sanatı ve tıklanma oranlarını test etme bilimidir.

Şirketler bu sonucu elde etmek için AI'yı işlerine nasıl uyguluyor?

📌 Domino's Pizza

Domino's, eğlenceli ve marka kimliğine uygun ses tonunu kaybetmeden daha fazla kişinin pazarlama e-postalarını açmasını istiyordu.

Konu satırlarını yazmak için bir AI aracıyla ortaklık kurdular. Bu araç, daha önce neyin işe yaradığını analiz etti, Domino'nun üslubunu öğrendi ve yeni seçenekler geliştirdi. A/B testleri yapıldıktan sonra sonuçlar açıktı: AI tarafından yazılan konu satırları, insan tarafından yazılanlara göre %26 daha fazla açıldı.

Domino's için bu, daha fazla kişinin tıklaması, daha fazla pizza siparişi ve e-posta promosyonlarından daha fazla gelir anlamına geliyordu.

Domino'nun e-posta konu satırları

🧠 ClickUp Brain bu konuda size nasıl yardımcı olabilir? ClickUp Brain, isteğe bağlı e-posta asistanınız olarak çalışır. İşte nasıl kullanabileceğiniz: Tam pazarlama veya oryantasyon e-postaları yazın

A/B testi için konu satırı varyasyonları oluşturun

Uzun içerikleri kısa ve net e-posta metinlerine özetleyin

Farklı bölgeler için e-posta içeriğini çevirin veya yerelleştirin

ClickUp Brain'i kullanarak markanıza uygun e-postalar tasarlayın

4. AI ile oluşturulan ürün açıklamaları

Ürün açıklamaları yazmak, özellikle binlerce açıklama yapılacaksa çok zorlu bir iştir. Her açıklama doğru, benzersiz ve SEO dostu olmalıdır. Şirketlerin ürün kataloglarını ilgi çekici metinlerle doldurmak için AI'ya yönelmesi şaşırtıcı değildir.

İşte görülmeye değer bir örnek:

📌 Walmart

Walmart, 850 milyondan fazla ürün listesini iyileştirmek için üretken AI kullandı. AI, eksik ayrıntıları doldurdu, açıklamaları yeniden yazdı ve listeyi site ve mağazalar genelinde daha tutarlı hale getirdi.

Bu, Walmart'ın arama sonuçlarını müşterilerin arama amaçlarıyla eşleştirmesine yardımcı oldu. Birisi "futbol izleme partisi" gibi genel bir terim yazarsa, sistem atıştırmalıklar, hoparlörler, dekorasyon ürünleri gibi uygun sonuçları gösterir.

🧠 ClickUp Brain bu konuda size nasıl yardımcı olabilir? Ürün açıklamalarını sıfırdan yazmanın yanı sıra, ClickUp Brain'i şu amaçlarla da kullanabilirsiniz: Netlik veya SEO için ürün metinlerini yeniden yazın

A/B testi için varyasyonlar oluşturun

Farklı platformlar için açıklamaları kısaltın veya genişletin

Belirli bölgeler ve hedef kitleler için çevirin veya yerelleştirin

ClickUp Brain'i kullanarak istediğiniz uzunlukta ürün açıklamaları yazın

5. AI tarafından oluşturulan reklam metinleri

Reklam metinleri çok önemlidir. Birkaç kelime, tıklamaları veya kaydırmaları belirler. AI artık bu kelimeleri daha hızlı, daha iyi ve büyük ölçekte yazıyor. Ayrıca artık varyasyonlar oluşturabilir, duygusal açıları test edebilir ve Google, Facebook ve görüntülü reklamlar için gerçek zamanlı olarak optimize edebilirsiniz.

AI ile yazılmış reklam metinlerinin gerçek sonuçlar elde etme şekli aşağıda açıklanmıştır:

📌 JPMorgan Chase

JPMorgan Chase, AI tarafından oluşturulan reklam metinlerini insan tarafından yazılmış sürümlerle karşılaştırmak için bir AI metin platformuyla iş birliği yaptı.

Bir ev kredisi reklamında yapılan bir testte, AI sürümü olan "Doğru, evinizin değerinden nakit para elde edebilirsiniz" insan tarafından yazılan sürümden %88 daha fazla potansiyel müşteri oluşturdu.

Daha geniş kampanyalarda, AI tarafından oluşturulan başlıklar ve CTA'lar %450'ye varan daha yüksek tıklama oranları sağladı. Ayrıca, performansı optimize etmek için ton, duygu ve ifade biçimleri üzerinde de denemeler yapıldı.

📌 Klarna

Şimdi al, sonra öde FinTech markası Klarna, tüm pazarlama metinlerinin yaklaşık %80'ini yazan Copy Assistant adlı kendi AI aracını geliştirdi. Bu metinler arasında reklam başlıkları, sosyal medya başlıkları, e-posta kampanyaları ve ürün açıklamaları yer alıyor.

Ayrıca, tekrarlayan kopya görevlerini hızlı bir şekilde yerine getirir, Klarna'nın marka tonuna uyar ve takımın pazarlama stratejisine ve son düzenlemelere odaklanmasını sağlar.

Bu değişim, Klarna'nın daha az harcama yaparak daha fazla kampanya yürütmesini sağladı. Yalnızca 2024'ün ilk çeyreğinde, pazarlama maliyetlerini %11 azalttılar ve bu tasarrufların %37'si yapay zeka destekli metinlere atfedildi.

🧠 ClickUp Brain bu konuda size nasıl yardımcı olabilir? Etkileyici reklam metinleri oluşturmanız gerektiğinde, ClickUp Brain'i metin laboratuvarınız yapın. Size şu konularda yardımcı olabilir: Google, Facebook, LinkedIn vb. için birden fazla reklam metni varyasyonu oluşturun.

Farklı tonlar ve hedef kitle segmentleri (ör. Z kuşağı, çevreye duyarlı) için reklam metinlerini yeniden yazın

Farklı pazarlar için reklam metinlerini yerelleştirin veya çevirin

6. AI tarafından yazılmış video senaryoları

Video dikkat çeker, ama senaryosu? Çoğu takımın takıldığı nokta budur.

AI ile işler, birkaç maddeyi girerek tam senaryolar, sahne taslakları veya insan sesine benzeyen diyaloglar alabilir.

Beş Amerikalı içerik oluşturucudan biri, video içeriği yazmak veya düzenlemek için zaten AI kullanıyor.

AI'nın senarist rolünü üstlendiği bazı örnekler:

📌 Mint Mobile (Ryan Reynolds)

Ryan Reynolds, AI'nın ne kadar iyi olduğunu test etmek istedi, bu yüzden ChatGPT'nin bir Mint Mobile reklamı yazmasına izin verdi.

Görev: Ryan Reynolds'ın sesiyle Mint Mobile için bir reklam metni yazın. Bir şaka, bir küfür ve tatil promosyonundan bahsetme ekleyin.

ChatGPT teslim edildi. Senaryo komikti, markaya uygundu ve şaşırtıcı derecede doğruydu. Ryan, senaryonun kendi tonuna ne kadar yakın olduğunu "biraz ürkütücü" olarak nitelendirdi. Sonunda AI tarafından yazılan senaryoyu kamera karşısında okudu ve bu, gerçek reklam oldu.

📌 Serpstat

Hepsi bir arada SEO platformu Serpstat, yeni kullanıcıları daha hızlı ve daha ölçeklenebilir bir şekilde platformuna dahil etmek için bir çözüme ihtiyaç duyuyordu. Zaman alan manuel kılavuzlara veya uzun belgelere ihtiyaç duymadan, kullanıcıları ürün hakkında bilgilendiren hızlı ve anlaşılır videolar oluşturmayı hedefliyorlardı.

Takım, sıfırdan senaryo yazmak yerine ChatGPT'ye özellikler, avantajlar ve kullanıcıların ilk olarak yapması gerekenler hakkında anahtar noktalar verdi. ChatGPT, birkaç dakika içinde açık ve kullanıcı dostu bir üslupla yazılmış eksiksiz video senaryoları oluşturdu.

ChatGPT tarafından AI ile oluşturulan video senaryosu

🧠 ClickUp Brain bu konuda size nasıl yardımcı olabilir? ClickUp Brain, videolarınızı doğrudan çalışma alanınızda yazmanıza yardımcı olur. Ondan şunları isteyebilirsiniz: Seslendirme ve görsel talimatlarla tam tanıtım, açıklayıcı video senaryoları, TikTok için kısa skeçler ve Reels oluşturun

Web semineri veya demo tanıtımlarının ana hatlarını, ilgi çekici unsurları, anahtar noktaları ve geçişleri dahil olmak üzere oluşturun

Reklamlar veya ilanlar için storyboard sahneleri üzerinde beyin fırtınası yapın

ClickUp Brain'i kullanarak senaryolar, kısa skeçler ve daha fazla video ile ilgili içerik varlıkları taslakları hazırlayın

7. AI destekli sohbet robotları ve müşteri desteği yanıtları

Günümüzün yapay zeka destekli sohbet robotları akıllı, hızlı ve şaşırtıcı derecede insana benziyor. İşletmelerin destek ekibini yormadan 7/24 soruları yanıtlamasına, sorunları çözmesine ve müşterilere destek sağlamasına yardımcı oluyorlar.

İşte öne çıkan bir örnek:

📌 Intercom'un Fin

Intercom'un Fin'i, yardım merkezi makalelerinizi, SSS'lerinizi ve geçmiş destek içeriğinizi kullanarak sohbet, e-posta ve sosyal kanallarda müşteri sorularını anında yanıtlayan bir AI sohbet robotudur (GPT-4 tarafından desteklenir).

Ayrıca, müşteriler adına harekete geçerek onların ihtiyaçlarına gerçek zamanlı olarak uyum sağlayabilir.

Bir soru çok karmaşıksa Fin, konuşmayı kesintiye uğratmadan bir insan temsilciye aktarır.

intercom aracılığıyla

📚 Daha fazla bilgi: Büyüme ve etkileşim için oluşturucu ekonomisinde AI'yı kullanma

İçerik Oluşturma için AI'dan Nasıl Yararlanabilirsiniz?

Sizi anlıyoruz. Örnekler harika. Ancak asıl sorunuz şu: AI, içerik oluşturmada pratik ve etkili bir şekilde nasıl kullanılabilir?

Başlamak için basit dört adımlı yol haritası:

Adım 1: Doğru AI aracını seçin

Birçok AI içerik oluşturma aracı mevcut olduğundan, AI tarafından oluşturulan pazarlama içeriği artık çok da zor değil; neredeyse her araç bunu yapabilir. Ancak iş akışınızı karmaşıklaştırmadan daha iyi ve daha hızlı içerik oluşturmanıza yardımcı olacak araç hangisi?

Bu, ClickUp Brain'dir.

✨ Brain, ClickUp çalışma alanınızda içerik planlamanıza, yazmanıza, düzenlemenize ve yönetmenize yardımcı olan bağlam farkında AI asistanınızdır. Belgelerinizi, görevlerinizi, çalışanlarınızı ve araçlarınızı birbirine bağlar, böylece her şey işinizin yapıldığı yerde, bağlam içinde gerçekleşir.

En iyi yanı ne mi? En yeni GPT'den en yeni Claude ve Gemini modellerine kadar tüm önemli LLM'lerin gücünü tek bir platformda sunuyor.

Hızlı içerik oluşturma ve daha hızlı yanıtlar için o3‑mini ve Gemini Flash gibi daha hafif modeller kullanın ve daha iyi çıktı elde etmek için karmaşık akıl yürütme ve yazma görevleri için daha güçlü modellere (GPT‑4o, Claude 3. 7) geçin.

Hepsine tek bir yerden erişebilecekken birden fazla AI aracı için ödeme yapmaya son verin — ClickUp Brain

ClickUp Brain'den şunları isteyebilirsiniz:

Fikir üretin: Saniyeler içinde blog konuları, ana hatlar ve bakış açıları elde edin

Daha akıllı yazın: İçeriği doğrudan İçeriği doğrudan ClickUp Görevlerinizde veya Belgelerinizde taslak olarak oluşturun, üslubu değiştirin, dili iyileştirin ve saniyeler içinde birden fazla varyasyon elde edin

Gerçek bağlam kullanın: ClickUp çalışma alanınızdaki mevcut belgelerden veya toplantı notlarından içgörüler elde ederek içeriği zenginleştirin ve değerini artırın

Düzenli olun: AI tarafından oluşturulan özetlerle yazma görevleri oluşturun ve atayın

Anında düzenleme: Marka yönergeleri ve gereksinimlerine göre gramer, yazım ve üslubu anında düzeltin

Daha hızlı iş yapın: ClickUp Sohbet , şablonlar ve ClickUp Belgelerindeki içerik bloklarında otomatik yanıtlar oluşturun

Yapay zeka kullanım alanınız ne olursa olsun, Brain size yardımcı olabilir.

Bu Redditor da aynı fikirde:

İşime başlamak için sürekli kullanıyorum. Blog yazmanız mı gerekiyor? Brain ile başlayın. Bilginizi geliştirmek için beceri matrisi oluşturmanız mı gerekiyor? Brain ile başlayın. Müşterilere ulaşmak için e-posta şablonu oluşturmanız mı gerekiyor? Brain ile başlayın! Projeleri başlatmanıza veya içeriğin taslak halini oluşturmanıza yardımcı olmak için gerçekten çok iyi.

İşime başlamak için sürekli kullanıyorum. Blog yazmanız mı gerekiyor? Brain ile başlayın. Bilginizi geliştirmek için bir beceri matrisi oluşturmanız mı gerekiyor? Brain ile başlayın. Müşterilere ulaşmak için bir e-posta şablonu oluşturmanız mı gerekiyor? Brain ile başlayın! Projeleri başlatmanıza veya içeriğin taslağını oluşturmanıza yardımcı olmak için gerçekten çok iyi.

Dahası, ClickUp Brain hem takımlar hem de tek başına çalışan oluşturucular için tasarlanmıştır.

📌 Örneğin: 🧑‍💼 Pazarlama yöneticileri, blog özetini özetlemek ve anında serbest yazarlarla paylaşmak için kullanabilir

✍️ İçerik liderleri, görev yorumlarındaki blog bağlantılarından sosyal medya başlıkları oluşturabilir

🔍 SEO uzmanları, ana blog taslağının belgesinde doğrudan hedef anahtar kelimelerle paragrafları yeniden yazabilir

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si içerik oluşturma , yazma, düzenleme ve e-posta yazma dahil olmak üzere AI kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve çalışma alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile, e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanı genelinde AI destekli yazma yardımı alırken, tüm çalışma alanınızın bağlamını koruyabilirsiniz.

Adım 2: Net komutlar verin

Zayıf bir AI yazma komutu, sıkıcı ve belirsiz içeriklere yol açar. Açık ve ayrıntılı bir komut, hedeflerinize uygun, odaklanmış ve kullanışlı içerikler elde etmenizi sağlar.

📌 Örneğin:

❌ Verimlilik hakkında bir blog yazısı yazın. ✅ ClickUp Brain'i kullanarak uzaktan çalışan takım yöneticileri için beş verimlilik ipucunu içeren 600 kelimelik bir blog yazısı yazın. Tonu samimi ve pratik tutun ve gerçek örnekler ekleyin

Farkı kendiniz görün:

⭐ Daha iyi komutlar yazmak için bazı ipuçları: Belirgin olun: Hedef kitle, üslup, biçim, uzunluk ve bakış açısı gibi ayrıntıları ekleyin

Stil talimatları verin: "Dikkat çekici olsun" demek yerine, "Giriş kısmı, ilgi çekici bir LinkedIn gönderisi gibi olsun"* deyin

ClickUp bağlamını kullanın: Belirli görevlerden, belgelerden veya yorumlardan bahsedin. Örneğin, "Q2 İçerik Planlama" belgesindeki toplantı notlarını özetleyin ve bir blog taslağına dönüştürün. "

Test edin ve düzeltin: Gerekirse komutunuzu revize edin. Bunu tek seferlik bir komut olarak değil, bir konuşma olarak değerlendirin

İşte size faydalı olabilecek 3 dakikalık hızlı bir prompt mühendisliği kursu:

Etkili AI komutları yazmak tutarsız olabilir; bir kişi harika sonuçlar alırken, bir başkası alamayabilir, bu da zaman kaybına, deneme yanılmaya ve düzensiz içeriğe yol açar.

ClickUp Belgeleri ile, en iyi performans gösteren tüm komut istemlerinizi depolamak ve düzenlemek için paylaşılan bir "Komut İstem Kütüphanesi" oluşturabilirsiniz. Ardından, içerik türüne (bloglar, sosyal medya gönderileri, e-postalar), kullanım durumuna (SEO, ana hatlar, ürün metinleri) veya üslup ve hedef kitleye göre yapılandırın.

Tutarlı AI içerik üretimi için ClickUp Belgelerinde komut istemleri oluşturun ve düzenleyin

Ayrıca, takımınız istemleri gerçek zamanlı olarak düzenleyebilir veya iyileştirebilir, böylece takımınız neyin işe yaradığını öğrendikçe kitaplık da gelişir. Ayrıca, istemlerin yanına ne zaman ve neden en iyi sonuç verdiğini açıklayan yorumlar veya notlar bırakabilirsiniz.

Bir Redditor, Brain-Docs kombinasyonunu çok seviyor (ve bunun iyi bir nedeni var!) 🤩

ClickUp Brain, bana gerçekten çok zaman kazandırıyor. Oldukça verimli ücretsiz sürümleri olan AI araçları olduğunu biliyorum, ancak sekmeler arasında sürekli geçiş yapmak çok yorucu. Ve dürüst olmak gerekirse, yoğun bir şekilde çalışırken yapmak isteyeceğim son şey bu. İçerik sektöründe çalıştığım için AI'yı öncelikle yazmak için kullanıyorum. Ayrıca yazdıklarımı da düzenliyor (harika!). Bana gerçekten yardımcı olan bir başka şey de Belgeler. Biçimlendirme seçeneklerini, özellikle de afişleri çok seviyorum. Çok sevimli!

ClickUp Brain, bana gerçekten çok zaman kazandırıyor. Oldukça verimli ücretsiz AI araçları olduğunu biliyorum, ancak sekmeler arasında sürekli geçiş yapmak çok yorucu. Ve dürüst olmak gerekirse, yoğun bir şekilde çalışırken yapmak istediğim son şey bu. İçerik sektöründe çalıştığım için AI'yı öncelikle yazmak için kullanıyorum. Ayrıca yazdıklarımı da düzenliyor (harika!). Bana gerçekten yardımcı olan bir başka şey de Belgeler. Biçimlendirme seçeneklerini, özellikle de afişleri çok seviyorum. Çok sevimli!

💡 Profesyonel İpucu: AI içerik oluşturma sürecinizi standartlaştırmak ve zamandan tasarruf etmek için AI komut şablonlarını kullanın.

3. Adım: İçeriği düzenleyin ve optimize edin

ClickUp Brain ilk taslağı sağladıktan sonra, AI içeriğini düzenlemeniz gerekir:

Gereksiz kısımları temizleyin: Tekrarları ve dolgu kelimeleri kaldırın, yapıyı sıkı ve odaklanmış tutun

Uzmanlığınızı ekleyin: AI'nın oluşturamayacağı gerçek örnekler, veriler ve vaka çalışmaları ekleyin

Markanızın tonuna uyum sağlayın: Gündelik veya profesyonel olsun, benzersiz sesinizi yansıtın

Doğrulama ve kontrol: İddiaları, istatistikleri ve örnekleri iki kez kontrol edin—AI, yer tutucular veya tahminler kullanabilir

Güvenilir araçlarla düzeltin: Yayınlamadan önce intihal kontrol araçları, okunabilirlik araçları ve SEO/marka kontrol listenizden geçirin

Düzenlemelerden memnun olduğunuzda, bunları takımınızın yapabilecekleri bir paylaşımlı ClickUp Belgesine bırakın:

Değişiklik yapılması gereken bölümleri vurgulayın

Belirli satırlara doğrudan yorum yapın

Giriş için takım arkadaşlarınızı etiketleyin

Kontrol listelerini kullanarak incelenen veya onaylanan öğeleri izleyin

ClickUp Belgeleri'nde AI tarafından oluşturulan içerik düzenlemelerinde işbirliği yapın

Bir bölümün yeniden yazılması veya doğruluğunun kontrol edilmesi gerekiyorsa, yorumu bir göreve dönüştürün. Ayrıca, sürüm geçmişi sayesinde düzenlemeleri izleyebilir veya gerekirse önceki taslağa geri dönebilirsiniz.

Adım 4: İçerik fikir üretimi için AI kullanın

Taze ve alakalı içerik fikirleri üretmek, genellikle yazma işleminden daha zordur. ClickUp Brain'den şunları isteyebilirsiniz:

Ürününüz, hedef kitleniz veya niş pazara göre blog konuları önerin

İçeriği sosyal medya gönderileri, haber bültenleri veya video senaryolarına dönüştürün

Müşteri sorularını veya SSS'leri blog açılarına dönüştürün

Lansmanlar veya trendler etrafında içerik takvimleri oluşturun

Rakiplerinizin gözden kaçırdığı niş konuları veya anahtar kelimeleri ortaya çıkarın

📌 Şu komutları deneyin: Destek belgemizdeki bu 5 SSS'yi bilgi bankamız için ayrıntılı blog yazısı başlıklarına dönüştürün

Bu ürün lansmanı belgesine dayanarak, yeni özelliği ve avantajlarını vurgulayan beş ilgi çekici LinkedIn gönderisi fikri önerin

ClickUp kullanarak e-ticaret pazarlamacıları için SEO ipuçlarına odaklanan haftalık içerik takvimi oluşturun

ClickUp Brain'i kullanarak anında blog ve video konuları oluşturun

📚 Daha fazla bilgi: En İyi İçerik Yönetimi Yazılımları ve Araçları

ClickUp ile AI İçeriğinin Geleceğini Kucaklayın

AI tarafından oluşturulan içerik artık bilim kurgu fantezilerinin bir parçası değil; burada, işliyor ve insanları eğiten, eğlendiren ve harekete geçiren içeriği hayal etme, oluşturma ve dağıtma şeklimizi dönüştürüyor.

Trafiği artıran blog gönderilerinden sosyal medya gönderilerine ve saniyeler içinde yazılan başlıklara, müşteri yaşam boyu değerini artıran e-postalardan ortalama sipariş değerini artıran reklamlara ve insan referanslarıyla eşleşen destek sohbetlerine kadar, bu AI içerik pazarlama örnekleri kendileri için konuşuyor.

En iyi yanı ne mi? Bunu yapmak için birden fazla AI aracına ihtiyacınız yok. ClickUp Brain, tüm içerik ihtiyaçlarınız için AI'dan yararlanmanızı sağlar — hem de doğrudan ClickUp çalışma alanınızda. İçerik akışınıza uyum sağlar, bağlama özel öneriler sunar ve sıradan görevleri otomatikleştirir, böylece siz gerçekten önemli olan şeylere odaklanabilirsiniz.

AI-insan ortaklığı süreci daha az zahmetli ve daha ödüllendirici hale getirebilirken, neden içerik üretimi için uğraşasınız? ClickUp'a bugün kaydolun! 🙌