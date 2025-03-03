ChatGPT Tarafından Oluşturulan Metinleri Alıntılamak

ChatGPT'nin Kasım 2022'de piyasaya sürülmesinden bu yana, insanlar beyin fırtınası yapmaktan içerik taslağı hazırlamaya kadar çeşitli görevler için bu aracı kullanıyor. Hem akademik hem de profesyonel ortamlarda yapay zeka destekli içerik görmek artık yaygın hale geldi.

Ancak, intihal izlenimi vermemek için, özellikle akademik ortamlarda ChatGPT'ye uygun şekilde kredi vermeyi öğrenmeniz gerekir.

Tıpkı bir kitap veya makaleyi alıntılamak gibi, ChatGPT'yi (ve diğer AI sohbet robotlarını) alıntılamak da gerekli olabilir, özellikle de işinize yardımcı olduysa. Bunu doğru şekilde yapmayı bilmek, her şeyi şeffaf ve etik tutar. Bu makale size AI'yı nasıl alıntı yapacağınızı öğretir!

Doğru Alıntı Yapmanın Önemi

Akademik veya profesyonel yazılarda ChatGPT gibi üretken bir yapay zeka aracı kullanırken doğru alıntı yapmak sadece bir formalite değildir; şeffaflığı ve güvenilirliği korumak için gereklidir. Üretken yapay zeka kaynaklarını alıntılamanın neden önemli olduğunu burada bulabilirsiniz.

Krediyi hak edene verin

Tıpkı bir kitap, makale veya web sitesini alıntılamak gibi, ChatGPT'yi alıntılamak da bilginin kaynağını veya kullandığınız AI komutlarını belirtir ve güvendiğiniz araca uygun şekilde atıfta bulunur.

Hedef kitleniz için şeffaflık

ChatGPT'yi alıntılamak, okuyucuların içeriği nasıl oluşturduğunuzu anlamasını sağlar. AI'nın ne zaman rol oynadığını netleştirmek önemlidir, böylece okuyucularınız orijinal fikirleriniz ile yapay zekadan aldığınız yardım arasındaki farkı anlayabilir

AI'nın etik kullanımı

ChatGPT'yi alıntılayarak, yapay zekayı sorumlu bir şekilde kullandığınızı göstermiş olursunuz. Bu, intihal ve akademik suistimali önlemenize yardımcı olur ve yapay zekanın görünmez bir işbirlikçi değil, bir araç olarak kullanıldığını açıkça ortaya koyar.

İzlenebilirlik ve doğrulama

Alıntılar, okuyucuların bilginin kaynağını kolayca bulmasını sağlar. ChatGPT gibi AI araçlarında bu çok önemlidir, çünkü AI tarafından oluşturulan içerik zamanla değişebilir veya benzer komutlara farklı yanıtlar verebilir.

Güven oluşturma

AI kullanımı konusunda açık olmak, okuyucularınızın size olan güvenini artırır. İnsanların araştırma ve yazma için ChatGPT'yi yaygın olarak kullandığı bir dünyada, dürüstlüğünüzü takdir edecek ve entelektüel ve akademik dürüstlüğe olan bağlılığınızı güçlendirecektir.

Alıntı Stilleri Anlamak

Alıntılar, uyulması gereken belirli bir biçime sahiptir; rastgele yapamazsınız. Farklı akademik yazım disiplinleri ve yayınlar, her biri bilgilerin nasıl sunulacağına dair kendi kuralları olan belirli alıntı stillerini izler.

Alıntı yaptığınız içerik aynı olsa da, alıntı yapma şekliniz stile göre değişebilir.

ChatGPT'yi yaygın alıntı stilleriyle nasıl alıntı yapacağınızın ayrıntılı açıklaması aşağıda verilmiştir:

APA (Amerikan Psikoloji Derneği): Sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan APA, yazara ve tarihe odaklanır. ChatGPT'yi APA'da alıntılarken, aracı "yazar" ve erişim yılı olarak listeye ekleyin Sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan APA, yazara ve tarihe odaklanır. ChatGPT'yi APA'da alıntılarken, aracı "yazar" ve erişim yılı olarak listeye ekleyin

MLA (Modern Language Association): Öncelikle beşeri bilimlerde kullanılan MLA stili, yazara ve sayfa numarasına odaklanır. ChatGPT'de sayfa numaraları olmadığından, MLA alıntıları daha çok platform ve erişim tarihine odaklanır Öncelikle beşeri bilimlerde kullanılan MLA stili, yazara ve sayfa numarasına odaklanır. ChatGPT'de sayfa numaraları olmadığından, MLA alıntıları daha çok platform ve erişim tarihine odaklanır

Chicago/Turabian: Tarih ve sanat alanlarında popüler olan bu stil, dipnotlar veya metin içi alıntılarla esneklik sunar. ChatGPT'yi Chicago stilinde alıntılarken, ayrıntılı bir not ekleyebilir veya kaynakça listesinde listeleyebilirsiniz Tarih ve sanat alanlarında popüler olan bu stil, dipnotlar veya metin içi alıntılarla esneklik sunar. ChatGPT'yi Chicago stilinde alıntılarken, ayrıntılı bir not ekleyebilir veya kaynakça listesinde listeleyebilirsiniz

IEEE (Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü): Genellikle teknik alanlarda kullanılan IEEE, referansları göründükleri sırayla numaralandırır. Genellikle teknik alanlarda kullanılan IEEE, referansları göründükleri sırayla numaralandırır. ChatGPT gibi hata ayıklama için bir kullanım örneği AI kullanılarak oluşturulabilir. Burada ChatGPT'yi alıntılamak, ona bir sayı atamak ve okuyucuları makalenizin sonundaki tam referansa yönlendirmek anlamına gelir

Araştırmanızda ChatGPT'yi Ne Zaman Alıntılamalısınız?

ChatGPT'yi ne zaman alıntılamanız gerektiğini bilmek, AI araçlarını sorumlu bir şekilde kullanmanın anahtarıdır. Her etkileşimi alıntılamanız gerekmese de, şeffaflığı ve güvenilirliği korumak için kredi vermekin gerekli olduğu belirli örnekler vardır.

ChatGPT'yi mutlaka alıntılamanız gereken başlıca durumlar şunlardır:

ChatGPT'den doğrudan içerik kullandığınızda

ChatGPT'nin oluşturduğu herhangi bir yanıtı, cümleyi veya paragrafı kopyalayıp yapıştırırsanız, bunu alıntılamak çok önemlidir. Diyelim ki, açık kaynaklı bir proje için kod yazmak için ChatGPT'yi kullandınız. Uygun alıntı kullanmak, kodun tam olarak nereden alındığını gösterir ve intihal riskini önler.

ChatGPT fikirlerinizi etkilediğinde

ChatGPT'nin kelimelerini aynen kullanmasanız bile, yanıtları düşüncelerinizi şekillendiriyorsa veya argümanınızın temelini oluşturuyorsa, alıntı yapmalısınız. Bu, işinizi önemli ölçüde etkileyen bir konuşma veya beyin fırtınası oturumunu alıntılamaya benzer.

ChatGPT teknik veya veriye dayalı içeriklerde yardımcı olduğunda

Çeviri, kodlama veya teknik açıklamalar için ChatGPT gibi Üretken AI araçlarını kullanıyorsanız ve bunları işinize dahil ediyorsanız, kredi vermek önemlidir. Bu, verilerin veya hesaplamaların kaynağının şeffaflık açısından önemli olduğu teknik alanlarda özellikle geçerlidir.

ChatGPT bir araştırma aracı olarak kullanıldığında

ChatGPT'yi genel bilgi toplamak veya bir konuyu araştırmak için kullanıyorsanız ve bu araştırma sonuçlarınıza veya analizlerinize etki ediyorsa, alıntı yapmak gerekir. Bir AI aracı olmasına rağmen, bir arama motoru veya akademik veritabanı gibi bir bilgi kaynağı olarak fonksiyon görür.

Alanınız veya kurumunuz gerektirdiğinde

Bazı akademik veya profesyonel ayarlarda, araştırma veya yazma sırasında AI kullanımıyla ilgili belirli kurallar olabilir. Kaynak şeffaflığına önem verilen bir alanda çalışıyorsanız, ChatGPT'nin sürecinizde rol oynadığı her durumda ChatGPT'yi alıntılamak daha güvenlidir.

ChatGPT'yi APA stilinde (7. baskı) nasıl alıntılayabilirsiniz?

Amerikan Psikoloji Derneği (APA), ChatGPT'yi kişisel iletişim olarak alıntılamayı önerir, çünkü üretilen yanıtlar başkaları tarafından geri alınamaz.

Metin içi alıntı

APA biçiminde, parantez içindeki alıntıda yazarı (bu durumda OpenAI) ve erişim yılını belirtmelisiniz.

Örnek: "ChatGPT, çok çeşitli konularda ayrıntılı bilgi sağlayabilir. " (OpenAI, 2023).

Referans listesi

Kişisel iletişimler APA stilinde referans listesine dahil edilmez. Ancak, resmi bir OpenAI belgesinden alıntı yapıyorsanız, önce yazar (OpenAI) ve ardından parantez içinde yılı yazın. Kaynağın başlığı italik olarak yazılır ve bunun bir "büyük dil modeli" olduğunu belirtin. Son olarak, tam URL'yi ekleyin.

Örnek: OpenAI. (2023). ChatGPT: Diyalog için dil modellerini optimize etme. https://openai.com/blog/chatgpt adresinden alınmıştır.

Biçimlendirme ve yerleştirme

APA biçiminde, ChatGPT dahil tüm kaynaklar belgenin sonundaki referans listesi'nde listelenir. Bu bölüm "Referanslar" başlığını taşır ve çalışmanızda alıntı yaptığınız tüm kaynakların ayrıntılı bilgilerini içerir.

Chicago Stilinde ChatGPT'den Alıntı Yapma

Chicago stilinde AI tarafından oluşturulan içeriği alıntılama, metin içinde kaynağı belirtmeyi veya dipnot/son not kullanmayı içerir. Chicago stili iki alıntı biçimi sunar: Notlar ve Kaynakça (NB) ve Yazar-Tarih.

ChatGPT yanıtları geri alınamadığı için genellikle sadece dipnotlarda alıntılanır.

Ayaknotu örneği OpenAI, ChatGPT, John Doe'nun sorusuna verilen yanıt, 28 Şubat 2025.

Metin içi alıntı örneği

Resmi bir OpenAI belgesini Chicago stilinde alıntılamak için biçim APA'ya benzer, ancak kaynak türünü (örneğin "AI dil modeli") belirtmeye gerek yoktur. Başlık italik yazılır, ardından tarih ve URL gelir.

Biçimlendirme ve yerleştirme

Chicago stilinde, tüm kaynaklar belgenin sonundaki kaynakça bölümüne yerleştirilir. Bu bölüm, çalışmanızda alıntı yaptığınız tüm kaynakları listeler ve danıştığınız diğer çalışmaları da içerebilir.

MLA Stilinde ChatGPT'den Alıntı Yapma

MLA (Modern Language Association) stili, AI tarafından oluşturulan içeriği kişisel iletişim olarak ele alır.

Metin içi alıntı:

MLA biçimi daha basittir ve genellikle sadece yazarın adını gerektirir. ChatGPT'de sayfa sayıları olmadığından, bu kısmı atlayabilirsiniz.

Örnek: "ChatGPT akademik araştırmalarda giderek daha fazla kullanılmaktadır. " (OpenAI).

Alıntı yapılan işler girdisi:

MLA'da, yazar (OpenAI) ile başlar, başlığı italik yapar ve yayın yılını ve kuruluşu (OpenAI) ekler. URL, "https://" kısmı olmadan en son gelir.

Biçimlendirme ve yerleştirme

MLA için kaynaklar, belgenizin sonunda bulunan alıntı yapılan eserler sayfasında derlenir. Bu bölüm, okuyucuları kaynaklarınıza yönlendirmek için tam alıntı ayrıntılarıyla birlikte referans verdiğiniz tüm eserleri listeler.

IEEE Stilinde ChatGPT'den Alıntı Yapma

IEEE (Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) stili, sayısal alıntı biçimini kullanır.

Metin içi alıntı:

Örnek: OpenAI'nin ChatGPT'sinde [1] tartışıldığı gibi, AI akademik yazımı dönüştürüyor.

Referans listesi:

Örnek: [1] OpenAI, ChatGPT, John Doe'nun sorgusuna yanıt, 28 Şubat 2025.

OpenAI raporunu veya web sitesini alıntılamak için:

[2] OpenAI, "ChatGPT: Diyalog için dil modellerini optimize etme," 2023. [Çevrimiçi]. Erişilebilir: https://openai.com/blog/chatgpt.

ChatGPT'nin Metnini Alıntılamak veya Çoğaltmak

ChatGPT metinlerini alıntı yaparken veya çoğaltırken izlemeniz gereken bazı anahtar kurallar şunlardır:

Doğrudan alıntılar : ChatGPT'den bir yanıtı kopyalayıp yapıştırırsanız, bu yanıt tırnak işaretleri içine alınmalı ve ardından ChatGPT'yi kaynak olarak belirten bir metin içi alıntı yapılmalıdır

Paraphrasing : ChatGPT'den aldığınız bilgileri kendi kelimelerinizle yeniden ifade etseniz bile, ana fikir AI aracından geldiği için yine de kaynak göstermeniz gerekir

Tam metin alıntı: ChatGPT'nin çıktısının uzun bölümlerini alıntı yaparken, metnin ChatGPT'den alındığını, blok alıntılarla (uzun alıntılar için) veya ana metin içinde uygun alıntı biçimiyle açıkça belirtmek önemlidir

AI tarafından oluşturulan sonuçları aldıktan sonra, ClickUp Belgeleri bunları düzenlemek ve üzerinde çalışmak için mükemmel bir alan haline gelir. AI tarafından üretilen fikirleri kolayca takip edebilir, takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir ve içeriği tek bir çalışma alanında iyileştirebilirsiniz.

ClickUp Belgeleri ile fikirleri listeleyin ve içeriği gerçek zamanlı olarak düzenleyin, diğer kişilere yorumlarla etiket ekleyin, onlara eylem öğeleri atayın ve metni izlenebilir görevlere dönüştürün

Yazma becerilerinizi geliştirmek için biraz yardıma ihtiyacınız varsa, ClickUp'ın ChatGPT Yazma Şablonu 'nu deneyin. Bu şablon, iç içe geçmiş bir ClickUp Belgesi içinde genel yazma için 200 adet özenle seçilmiş yazma ipucu içeren bir koleksiyon ile birlikte gelir. Hikayelerinizi oluşturduktan sonra, işlerinizi verimli bir şekilde düzenlemek ve erişmek için ClickUp'ın Pano veya Takvim gibi esnek proje görünümlerini kullanın.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Yazma için ChatGPT Komutları Şablonu'ndaki 200'den fazla örnekle AI komutlarınızı güçlendirin

Gen AI'dan alıntı yaparken kaçınılması gereken yaygın hatalar

ChatGPT'den alıntı yaparken, insanların işlerinin bütünlüğünü bozabilecek birkaç yaygın hata yapma eğilimi vardır. Bu hatalardan kaçınmak, AI tarafından oluşturulan içeriğin kullanımının şeffaf ve etik olmasını sağlar.

Dikkat etmeniz gereken dört anahtar hata şunlardır:

ChatGPT'yi insan yazar gibi ele almak

İnsanların sıkça yaptığı bir hata, ChatGPT'yi geleneksel referanslara sahip bir insan yazar gibi ele almaktır. Ancak ChatGPT bir araçtır, uzman değildir ve kitap veya dergi makalelerinin aksine, referans alınabilecek hakemli bir geçmişi veya kişisel uzmanlığı yoktur.

ChatGPT'yi alıntılarken, bunun OpenAI tarafından oluşturulan büyük bir dil modeli olduğunu unutmamak önemlidir. Anahtar, araçta uzman bir kaynakla aynı otoriteye sahip olduğunu ima etmeden kredi vermektir. Bu, AI tarafından oluşturulan içerik ile insan fikirleri arasındaki çizgiyi net tutar.

ChatGPT gibi AI modelleri sürekli güncellenmektedir, bu da cevaplarının zamanla değişebileceği anlamına gelir. İnsanların yaptığı en büyük hatalardan biri, bilgiye eriştiği tarihi belirtmemektir.

Sabit bir yayın tarihi olan kitap veya makalelerin aksine, ChatGPT'nin yanıtları güncellemelere ve hatta farklı komutlara göre değişebilir. Erişim tarihini ekleyerek, okuyucularınıza aracı tam olarak ne zaman kullandığınızı ve etkileşimde bulunduğunuz büyük dil modelinin sürüm sayısını bildirmiş olursunuz.

Bu, özellikle aynı soruyu daha sonra sorduğunuzda tamamen farklı bir yanıt alabileceğiniz için şeffaflık sağlar.

Doğru doğrulama yapmadan ChatGPT kullanmak

İnsanların sıklıkla yaptığı bir başka hata da, gerçeklere dayalı veya ayrıntılı bilgiler için ChatGPT'ye tamamen güvenmek ve bunları iki kez kontrol etmemektir. ChatGPT, içgörülü yanıtlar verebilse de mükemmel değildir ve bazen güncel olmayan veya yanlış bilgiler sağlayabilir.

Bazı kişiler, bilginin doğru olduğundan emin olmadan ChatGPT'yi ana kaynak olarak alıntı yaparlar. Bunu önlemek için, önemli gerçekleri veya verileri güvenilir kaynaklarla karşılaştırmak her zaman iyi bir fikirdir. Bu, işinizin güvenilirliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda yanlış bilgilerin yayılmasını da önler.

AI yardımı ile kişisel katkıları birbirinden ayırmamak

Hafif ama yaygın bir hata, AI tarafından oluşturulan içeriği kendi yazınızla karıştırmak ve hangisinin nerede başladığını ve bittiğini açıkça belirtmemek. Bazı kişiler, fikirlerini taslak haline getirmek veya geliştirmek için ChatGPT'yi kullanır, ancak hangi kısımların AI tarafından oluşturulduğunu belirtmeyi unutur.

Bu, sınırları bulanıklaştırarak okuyucuların AI'nın katkısının nerede bittiğini ve sizin orijinal düşüncenizin nerede başladığını anlamasını zorlaştırabilir. Bunu önlemek için, ChatGPT'nin etkilediği veya oluşturduğu bölümleri açıkça işaretleyin.

Akademik çalışmalarda ChatGPT gibi AI araçlarını alıntılamak için en iyi uygulamalar ve ek ipuçları:

1. Kurumsal yönergeleri izleyin

Birçok üniversite ve dergi, AI tarafından oluşturulan içeriklere ilişkin kendi politikalarına sahiptir. AI araçlarını alıntılamak için her zaman kurumunuzun veya yayıncınızın özel yönergelerini kontrol edin.

2. AI kullanımına ilişkin bağlam sağlayın

AI araçlarını kullanırken, araştırmanızda veya yazınızda nasıl kullanıldıklarını açıkça belirtin. Örnekler:

Özetler oluşturma

Fikirleri geliştirme

Açıklamalar sağlamak

Örnek:"ChatGPT, konuyla ilgili mevcut araştırmaların ilk özetini oluşturmak için kullanıldı, ardından bu özet revize edildi ve hakem tarafından incelenen kaynaklarla karşılaştırılarak doğrulandı. "

İlgiliyse, bağlam sağlamak için alıntıya komutu ekleyin.

3. AI tarafından oluşturulan içeriğe aşırı güvenmekten kaçının

AI tarafından oluşturulan yanıtlar, araştırmanızı tamamlayıcı nitelikte olmalı, eleştirel analiz, muhakeme veya orijinal argümanların yerini almamalıdır.

4. AI tarafından üretilen bilgileri doğrulayın

ChatGPT gibi AI modelleri bazen yanlış veya güncel olmayan bilgiler üretebilir. AI tarafından oluşturulan içeriği alıntılamadan önce, güvenilir kaynaklarla karşılaştırın.

5. AI modelinin sürümünü belirtin (varsa)

AI modelleri zamanla gelişir ve farklı sürümler farklı yanıtlar üretebilir. İlgiliyse, kullanılan sürümü belirtin.

Örnek:"Bu yanıt, 28 Şubat 2025 tarihinde OpenAI'nin ChatGPT-4'ü kullanılarak oluşturulmuştur. "

6. Mümkün olduğunda erişilebilir kaynakları alıntı yapın

AI yanıtları kamuya açık olarak erişilebilir olmadığından, bunun yerine yetkili kaynaklara atıfta bulunmaya çalışın. ChatGPT bir çalışmaya atıfta bulunuyorsa, orijinal kaynağı bulun ve doğrudan ona atıfta bulunun.

7. Etik sonuçları göz önünde bulundurun

Gerekirse, metodolojinizde veya teşekkür bölümünde AI yardımını açıkça belirtin. Bazı kurumlar, yazarların araştırma makalelerinde AI kullanımını belirtmelerini isteyebilir.

ChatGPT'ye Alternatif AI Destekli İş Yönetimi: ClickUp Brain

ChatGPT ile AI destekli yardım almaktan daha iyi ne olabilir? Aynı AI destekli yardımı doğrudan bir proje yönetimi aracında almak, böylece uygulamalar arasında sürekli geçiş yapmak zorunda kalmamak. İşte burada ClickUp Brain devreye giriyor.

ClickUp Brain, ClickUp platformuna entegre edilmiş yapay zeka olup akıllı öneriler sunar, görevleri otomatikleştirir ve iş akışlarını kolaylaştırır. Doğal dil işlemeyi kullanarak belge taslağı oluşturma, veri analizi, içerik özetleme ve hatta toplantı notlarından eylem öğeleri oluşturma gibi görevlerde yardımcı olur.

En iyi yanı ne mi? Çalışma alanınıza gömülü olarak gelir ve rolünüzle ve üzerinde çalıştığınız belirli projelerle daha alakalı bağlamsal bilgiler oluşturabilir.

ClickUp Brain ile ilgi çekici içerikler yazın ve fikirler üretin

ClickUp Brain'in bazı anahtar özellikleri şunlardır:

AI Writer: E-postalar, toplantı notları, blog gönderileri ve sosyal medya gönderileri gibi çeşitli içerik türleri oluşturun. Fikir üretmek, metin düzenlemek ve yazma stilinizi geliştirmek için kullanın

AI Proje Yöneticisi: ClickUp Brain ile görevler oluşturun ve atayın, son tarihler belirleyin ve ilerlemeyi izleyin. Hatta araçtan iş akışlarını optimize etmek ve takım verimliliğini artırmak için önerilerde bulunmasını isteyebilirsiniz

AI Bilgi Yöneticisi: Çalışma alanınızın herhangi bir yerinden, belgeler, notlar ve bağlantılar gibi bilgileri kolayca alın. ClickUp Brain, sorgularınıza göre bilgileri arayabilir ve geri getirebilir

AI, ClickUp içindeki çeşitli fonksiyonlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır, böylece proje yönetimi, içerik oluşturma ve görev otomasyonu için tek bir yerden kullanabilirsiniz.

ClickUp AI Bilgi Yöneticisi ile görevler, takımın ilerlemesi ve daha fazlası hakkında içgörüler edinin

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ta AI destekli Bağlantılı Arama, sadece bilgi almakla kalmaz, cevaplar da alırsınız! ClickUp Çalışma Alanınız ve bağlı uygulamalardan işinizle ilgili sorular sorun ve gerçek zamanlı cevaplar alın.

ClickUp ile AI'nın Gücünü Keşfedin

AI, iş yerlerinde devrim yaratma potansiyeline sahiptir. Buna şüphe yok.

Ancak, AI'ya düşünceli ve stratejik bir zihniyetle yaklaşmak önemlidir. Bu, yapay zekaya hak ettiği krediyi vermekle başlar. Bunu nasıl yapacağımızı az önce öğrendik. Şimdi ne yapacağız?

ChatGPT ve Gemini gibi genel AI sistemleri size bir dereceye kadar yardımcı olabilir, ancak işyerinde potansiyelini tam olarak keşfetmek için bağlamsal, yerleşik bir AI iş çözümüne ihtiyacınız var. ClickUp Brain tüm bu özellikleri sunuyor!

Belge taslağı hazırlıyor veya takımınızla beyin fırtınası yapıyor olun, ClickUp Brain odaklanmanıza yardımcı olur. Bugün ClickUp'a kaydolun ve ClickUp Brain'i denemeye başlayın.