ClickUp ile İçerik Oluşturmadan İçerik Üretimine Nasıl Geçtik?

ClickUp'ta Kıdemli İçerik Yöneticisi olarak, yıllarımı sürekli gelişen içerik üretimi dünyasında geçirdim. Blog yazarıdan kampanya stratejistine kadar her rolü üstlendim ve doğru süreçlerin ve araçların bir içerik takımının başarısını nasıl etkileyebileceğini ilk elden gördüm.

Bugün, içerik üretimindeki en büyük zorluklar, bunları nasıl aştığımız ve ClickUp'ın içerik operasyonları ve içerik üretim süreci için tek doğru kaynak haline gelmesinin nedenleri hakkında görüşlerimi paylaşmak istiyorum.

İçerik Üretiminin Zorluğu: Kelimelerden Daha Fazlası

İçerik üretimi sadece blog yazmak veya kampanyalar başlatmak değildir. Stratejiyi uyumlu hale getirmek, iş akışlarını yönetmek, takımlar arasında işbirliği yapmak ve her bir varlığın ölçülebilir sonuçlar elde etmesini sağlamak ile ilgilidir.

Ancak dürüst olalım: çoğu içerik takımı üç temel sorunla mücadele ediyor:

Hedef Uyumu Eksikliği: Takımlar çoğu zaman, net hedefler, hedef kitlenin ihtiyaçlarını net bir şekilde anlamadan veya ölçülebilir KPI'lar olmadan, sadece içerik oluşturmak için içerik oluşturur. Bu da çaba israfına ve fırsatların kaçırılmasına yol açar. Parçalanmış Araçlar ve Süreçler: Modern dijital içerik yığını, belgeler, sohbetler, proje panoları ve inceleme araçlarından oluşan bir yamalı bohça gibidir. Platformlar arasında geçiş yapmak verimliliği düşürür ve işbirliğini zorlaştırır. İçerik Yönetimi Kaosu: Yayınlandıktan sonra içerik genellikle kaybolur. Takımlar varlıkları takip edemez, yeniden kullanma fırsatlarını kaçırır, değerli kullanıcı içeriğini görmezden gelir ve zaten var olanı yeniden oluşturmak için zaman harcar.

Tanıdık geldi mi? Ben de aynı şeyi yaşadım. Ama böyle olmak zorunda değil.

Dönüm Noktamız: Birleşik İçerik Motoru Oluşturmak

ClickUp olarak, bu zorlukları doğrudan ele almaya karar verdik. İşte bunu nasıl yaptık:

1. Strateji ve Hedeflerin Belgelenmesi

Her şey netlikle başlar. İçerik stratejimizi, kampanya hedeflerimizi ve proje özetlerimizi belirlemek için ClickUp Belgeleri kullanıyoruz. Bu belgeler kimsenin gelen kutusunda kaybolmuyor, herkes tarafından erişilebilir durumda, böylece her takım üyesi ne için ve neden çalıştığımızı biliyor.

Hedefler görünür, eyleme geçirilebilir ve pazarlama hedeflerimizle doğrudan bağlantılıdır.

2. Oluşturma ve İşbirliğini Kolaylaştırma

İçerik oluşturma, eskiden Google Dokümanlar, Slack, proje yönetimi araçları ve sonsuz e-posta konuları arasında gidip gelmek anlamına geliyordu. Artık işimizin %90'ı ClickUp içinde gerçekleşiyor. Belgeler, görevler ve sohbetler birbirine bağlı. Platformdan ayrılmadan blog taslağı hazırlayabilir, görevler atayabilir ve paydaşlarla işbirliği yapabilirim.

Otomatik tetikleyiciler, inceleme döngülerimizi sıkı tutar ve herkes en son sürümü nerede bulacağını tam olarak bilir.

3. İçeriğin Yönetimi ve Yeniden Kullanımı

İçerik yayınlandıktan sonra yolculuk bitmez. ClickUp, içerik veritabanımız olarak işlev görür ve varlıkları izlemeyi, güncellemeyi ve yeniden dağıtmayı kolaylaştırır. Geçen çeyreğin açılış sayfasına mı ihtiyacınız var? Bir arama ile bulabilirsiniz. Yeni bir kampanya için bir vaka çalışmasını yeniden kullanmak mı istiyorsunuz?

Kampanyanızı bir zaman çizelgesinde haritalandırın, takımlarla işbirliği yapın ve ClickUp Kampanya Takvimi Şablonu ile tüm içerik pazarlama hedeflerinizi görselleştirin

Artık tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok.

Gerçek Dünya İş Akışı: Tam Hunili Kampanyalar — ClickUp ile Konuşarak

Son zamanlarda, tam bir tam dönüşüm hunisi içerik kampanyası hazırladım — kelimenin tam anlamıyla sadece ClickUp ve ClickUp Brain ile konuşarak.

İşte süreç nasıl gelişti ve tek bir pazarlamacının on ya da yirmi kişilik bir takımın hızında nasıl hareket edebileceğini gösteren örnekler:

Beyaz Tahta ile Kampanya Planlama:

Kampanyayı ClickUp Beyaz Tahtaları üzerinde haritalandırarak başladım. Bu, huniyi görselleştirmenin, paydaşları uyumlu hale getirmenin ve her şeyin onay için mükemmel göründüğünden emin olmanın en kolay yoludur.

ClickUp Brain ile Metin Oluşturma:

Düşünce liderliği raporumuzu temel alarak, ClickUp Brain'den raporu analiz etmesini, anahtar temaları çıkarmasını ve hedef kitlemize yönelik üç adet dikkat çekici meta reklam oluşturmasını istedim. ClickUp Brain, rapordaki istatistikleri alıntıladı ve en iyi uygulamalarımızı kullanarak reklamları yeniden yazdı; manuel biçimlendirme gerekmedi.

Sorunsuz belge oluşturma ve işbirliği:

Oluşturulan reklamlar anında ClickUp Belge'ye aktarıldı ve ben de bunları doğrudan beyaz tahtaya ekledim. Belge tamamen etkileşimlidir; takımım ClickUp içinde gerçek zamanlı olarak kaydırma, düzenleme ve yorum yapma işlemlerini gerçekleştirebilir.

Reklam Yaratıcılığı ve Varlık Yönetimi:

Reklam görsellerini oluşturduktan sonra bunları belgeye yükledim ve her şeyi beyaz tahtaya ekledim. Her şey tek bir yerde olduğunda, kreatif varlıkları bulmak ve yönetmek çok kolay.

Satış hunisinin en alt kısmına yönelik besleme kampanyası:

Ardından, ClickUp Brain'den, e-posta metin yazımının en iyi uygulamalarını izleyerek, raporu indiren potansiyel müşteriler için bir e-posta besleme dizisi yazmasını istedim. AI, rapordan gerçekleri aldı, e-postaları biçimlendirdi ve her şeyin stil kılavuzumuza uygun olmasını sağladı.

Otomatik İçerik İnceleme:

ClickUp Sohbet üzerinden İçerik İnceleme Temsilcimize besleyici e-postaları gönderdim. Temsilci, metni gerçek zamanlı olarak inceledi, stil kılavuzumuza göre uygulanabilir önerilerde bulundu ve ben de belgenin iyileştirilmiş sürümünü hızlıca güncelledim.

Sonuç:

Tek bir iş akışında, ClickUp'tan çıkmadan veya araç değiştirmeden tam bir huni kampanyası planladım, oluşturdum, inceledim ve sonlandırdım. Her şey sesle kontrol edildi, yapay zeka ile desteklendi ve tamamen işbirliğine dayalıydı.

İçerik Veritabanınızı Yönetme: Kolaylıkla Yeniden Kullanın ve Dağıtın

ClickUp'ın en güçlü yönlerinden biri, tüm içerik veritabanınızı yönetmenin ne kadar kolay olduğudur:

Liste görünümü: Tüm içerik varlıklarınızı tek bir özelleştirilebilir görünümde düzenleyin. Durum, sahip, kampanya veya yayın tarihi gibi herhangi bir kritere göre filtreleyin, gruplandırın ve sıralayın.

Birden Çok Listedeki Görevler: Tek bir içerik varlığını birden çok listeye (ör. "Blog Yayınları", "Vaka Çalışmaları" ve "Kampanyalar") atayarak, yineleme olmadan maksimum görünürlük ve takımlar arası işbirliği sağlayın.

Özel Alanlar ve AI Özel Alanlar: İçerik türü ve huni aşamasından SEO anahtar kelimelerine ve performans metriklerine kadar her ayrıntıyı izleyin. AI Özel Alanlar meta verileri otomatik olarak çıkarabilir ve güncelleyebilir, böylece zamandan tasarruf eder ve doğruluğu artırır.

Bağlı Arama: Çalışma alanınızda nerede olursa olsun, herhangi bir varlığı anında bulun. Bağlı Arama, ilgili içeriği ortaya çıkararak yeniden kullanım ve yeniden dağıtım fırsatlarını kolayca belirlemenizi sağlar.

Bu özellikler sayesinde, her bir içeriğin ömrünü ve etkisini en üst düzeye çıkarabilir, hiçbir şeyin kaybolmamasını ve tüm varlıkların pazarlama programlarınızda kullanılabilmesini sağlayabilirsiniz.

ClickUp'ın Farkı: Yapay Zeka ve Otomasyon

ClickUp'ı gerçekten farklı kılan, AI'yı iş akışlarımıza ne kadar derinlemesine entegre ettiği. ClickUp AI sadece bir yazma asistanı değil, markamız, mesajlarımız ve en iyi uygulamalarımız konusunda eğitilmiştir. İçerik taslağı hazırlarken, AI sesimizi ve hedeflerimizi zaten anlıyor, bu da saatlerce süren yeniden çalışma zamanından tasarruf sağlıyor ve tutarlılığı garanti ediyor.

Hatta ClickUp Sohbet'te özel bir İçerik İnceleme Aracısı oluşturduk.

Taslağınızı bırakın, temsilci stil kılavuzumuz ve kampanya hedeflerimize göre anında geri bildirim, puanlama ve önerilen iyileştirmeler sunar. Bu, inceleme döngülerini önemli ölçüde azalttı ve gönderdiğimiz her varlığa olan güvenimizi artırdı

Sonuç: İçerik Üretimi, Yeniden Tasarlandı

İçerik üretimi her zaman karmaşık olacaktır, ancak kaotik olmak zorunda değildir. Stratejimizi merkezileştirerek, işbirliğini kolaylaştırarak ve yapay zeka destekli araçlardan yararlanarak, ClickUp içerik oluşturma, yönetme ve ölçme yöntemlerimizi dönüştürdü.

İçerik işlemlerinize netlik ve verimlilik kazandırmaya hazırsanız, ClickUp'ı denemenin zamanı geldi. Bugün yolculuğunuza başlayın ve takımınızın birlikte ne kadar daha fazlasını başarabileceğini görün.

İçerik üretiminizi bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız? ClickUp ile hemen başlayın!