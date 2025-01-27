2025'te Paraphrasing için En İyi 10 Makale Yeniden Yazma Aracı

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Makale Yeniden Yazıcı nedir?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Makale yeniden yazıcı, mevcut makaleleri veya içerikleri otomatik olarak başka kelimelerle ifade ederek veya yeniden yazarak, orijinal anlamını koruyarak yeni sürümler oluşturan bir araçtır. Algoritmalar ve doğal dil işleme tekniklerini kullanarak kelimeleri, kelime öbeklerini ve cümle yapılarını eşanlamlı veya benzer alternatiflerle değiştirir. " } } ] }

Yazarın blokunu aşmaya mı çalışıyorsunuz veya büyük bir iş yükünü mü yenmeye çalışıyorsunuz? Fare tıklamasıyla benzersiz içerik oluşturmak ve saniyeler içinde sonuç almak hayatınızı kesinlikle kolaylaştırır. Ve bu hayal değil, makale yeniden yazma araçları bunu gerçeğe dönüştürüyor.

2024'ün teknolojisi ve yapay zekası, parmaklarınızın ucunda yeniden yazma gücü sunuyor ve günümüzün yeniden yazma araçları size çok fazla zaman kazandırabilir. Yeniden yazmak istediğiniz bir makaleyi ekleyip, aracın onu yeni bir metne dönüştürmesine izin vermek kadar kolay.

Yeniden yazılan içeriği, arama motoru sıralamalarını iyileştirmek, okuyucularınızın ilgisini çekmek ve pazarlama kampanyanızı güçlendirmek için kullanabilirsiniz. Daha fazla iş yapmak için zaman kazanacağınızı söylemeye gerek bile yok (ya da, bilirsiniz, çılgınlar gibi eğlenmek için bu ekstra saatleri kullanabilirsiniz)!

Dijital dünyayı taradık ve 2024'ün sunduğu en iyi 10 makale yeniden yazma ve makale döndürme aracını değerlendirdik. Bilinçli bir karar vermenize yardımcı olmak için özellikleri, sınırlamaları, fiyatları ve gerçek kullanıcıların yorumlarını ele alacağız.

Makale Yeniden Yazma Aracı Nedir?

Makale yeniden yazma aracı, mevcut makaleleri veya içerikleri otomatik olarak başka kelimelerle ifade ederek veya yeniden yazarak, orijinal anlamını koruyarak yeni sürümler oluşturmak için kullanılan bir araçtır. Algoritmalar ve doğal dil işleme tekniklerini kullanarak kelimeleri, kelime öbeklerini ve cümle yapılarını eşanlamlı veya benzer alternatiflerle değiştirir.

Bir makale yeniden yazma aracında nelere dikkat etmelisiniz?

Makale yeniden yazıcılar kelimeleri değiştirir, cümle yapılarını değiştirir, paragrafları yeniden ifade eder ve AI araçlarını kullanarak yeni bir şey yaratır. Bundan sonra, yayınlamadan önce yeniden yazılan metni düzeltmek tek yapmanız gereken!

Yüksek okunabilirliğe sahip, intihal içermeyen içerik oluşturmanın püf noktası, doğru makale yeniden yazma aracını seçmektir. Makale döndürücü ve yeniden ifade etme araçları da farklı algoritmalar ve teknolojiler kullandığından, aradığınız şeyi bildiğinizden emin olmalısınız.

Ancak endişelenmeyin. Aşağıda, bir makale yeniden yazma aracında (yani yeni en iyi arkadaşınızda) aramanız gereken bazı anahtar özellikleri vurguladık:

Düzenleme özellikleri: Kendi gramer denetleyiciniz veya düzeltmeniniz yoksa, kaliteli işler yaratmanıza yardımcı olacak düzenleme özelliklerine sahip bir araç arayın.

Yapay zeka : Her gün yapay zeka tarafından giderek daha fazla içerik üretiliyor, bu nedenle içeriğinizin diğer içeriklerle rekabet edebilmesini sağlamak için bir yapay zeka yeniden yazma aracı bulmaya çalışın. Yapay zeka, yeniden yazacak bir makaleniz yoksa orijinal içerik üretmeyi de kolaylaştırır.

İntihal denetleyicisi: Kendi intihal denetleyicinizi kullanmıyorsanız, benzersizliği kontrol etmek için yerleşik bir intihal denetleyicisi bulunan bir makale döndürme aracı bulun. İnsan içerik yazarları bile zaman zaman kazara intihal yapabilir.

Gelişmiş veritabanları ve teknoloji: En iyi sonuçları elde etmek için kapsamlı bir eşanlamlılar veritabanına sahip bir yeniden yazma aracı arayın. AI kullanmıyorsanız, doğruluk ve taze içerik sağlamak için derin makale döndürme teknolojisine ihtiyacınız olacaktır.

Biçim desteği: Aracı düzenli olarak nasıl kullanacağınızı düşünün ve size uygun olanı bulun. Örneğin, bir paragraf yeniden yazma aracına ve bir makale yeniden yazma aracına ihtiyacınız olabilir. Ya da sosyal medya başlıkları yazacaksanız, bunun yerine bir cümle yeniden yazma aracına ihtiyacınız olabilir. Ayrıca .doc, .docx, .pdf ve .txt gibi dosya biçimlerini de unutmayın.

Maliyet: Bütçenizi belirleyin ve paranızın karşılığını en iyi şekilde veren bir makale yazarı bulun. Ücretsiz bir makale yazarına ihtiyacınız varsa, daha sonra hangi sürüme geçmek istediğinize karar vermek için gelecekteki bütçenizi ayarlamayı düşünün.

Kullanıcı yorumları: Her bir aracın ne kadar iyi çalıştığını daha iyi anlamak için gerçek kullanıcıların geri bildirimlerine bakın. Yorum sayısı ne kadar fazla olursa, o kadar iyidir, çünkü bu, yeniden yazma aracının ne kadar kullanıcı dostu ve etkili olduğuna dair daha fazla geri bildirim anlamına gelir.

Diller: İçeriğiniz İngilizce değilse, ihtiyacınız olan dilleri destekleyen araçları arayın.

Liste uzayıp gidebilir, ancak bu liste başlangıç için yeterli olacaktır. Aradığınız şey hakkında daha fazla fikriniz varsa, bunları şimdi not alın. ?

Tamamlandı mı? Güzel. Öyleyse işe koyulalım! ✨ ?

Yüzlerce yetersiz seçeneği incelemek için kimin zamanı var? Ağır işi bize bırakın. Sizin için bir içki alıp, ayaklarınızı uzatıp, 2024'ün sunduğu en iyi 10 makale yeniden yazma aracını keşfetmenin zamanı geldi.

1. ClickUp

ClickUp'ın AI fonksiyonları, pazarlama takımlarının vaka çalışması gibi önemli belgeleri hızlı bir şekilde üretmesini kolaylaştırır

Muhtemelen gözlerinizi devirip "ClickUp, ClickUp'ı en iyi seçim olarak mı listeledi? Olamaz!" diye düşünüyorsunuz. Elbette biraz önyargılıyız, ama bizi dinleyin.

ClickUp'ı en iyi olarak değerlendiren sadece biz değiliz — sadece bu yıl, ClickUp G2'nin En İyi Proje Yönetimi Yazılım Ürünleri sıralamasında 1. sırada yer aldı. Oh, ve dünyanın tek rol tabanlı AI asistanını da piyasaya sürdük! ?

Ancak ClickUp AI, proje yöneticilerine yardımcı olmak ve içeriği yeniden ifade etmekten çok daha fazlasını yapar. Giriş makalesi olmadan içerik oluşturma nasıl olur? Biz hallederiz. Notlarınızı otomatik olarak özetlemek mi istiyorsunuz? Elbette. Yeni pazarlama stratejiniz için bir taslak mı ihtiyacınız var? Sorun değil!

ClickUp AI, ChatGPT Prompts'ı kullanarak birkaç basit adımda çok kısa sürede kendi kelimelerinizle içerik yazmanıza yardımcı olur. İşte nasıl çalışır:

Dikkat çekmek için tasarlanmış ilgi çekici fikirler üretmek için AI komutlarımızı kullanın

ClickUp AI'yı kullanarak, yinelemeler olmadan bilgilendirici ve ilgi çekici içerikler oluşturun

Maksimum görünürlük için içeriğinizi birden fazla kanalda yayınlayın

ClickUp, paragrafları yeniden yazmanın yanı sıra, içerik yazarlarının ve blog yazarlarının mevcut metinlerini zenginleştirerek içerik pazarlaması ve arama motoru optimizasyonu için optimize etmelerine yardımcı olabilir. Evet, piyasadaki en iyi yazma araçlarından birini yaratmaya çalışıyoruz. Önemli bir şey değil.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

ClickUp sınırlamaları:

ClickUp AI, ücretsiz plana dahil değildir (ancak sınırlı ücretsiz deneme erişimi yakında sunulacaktır)

Bazı kullanıcılar, tüm özellikleri öğrenmek için ücretsiz demolarımıza ve eğitimlerimize ihtiyaç duyabilir

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve incelemeleri:

G2: 4,7/5 (7.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Quillbot AI

quillbot AI aracılığıyla

Quillbot AI, e-postalardan sosyal medya gönderilerine, paragraflardan makalelere kadar her şeyi yeniden yazmak için tasarlanmış bir metin yeniden yazma aracıdır. Araştırma makaleleri ve denemeler için de kullanılabilir.

Quillbot'un paraphraser'ı, mevcut en iyi ücretsiz çevrimiçi makale yeniden yazma araçlarından biridir. Özetleyici ve farklı akıcılık modları gibi birçok ücretsiz özelliğe sahiptir.

Ayrıca, kelime sayısı ve metnin orijinal kelimelere göre yüzde kaçının değiştirildiği gibi bilgilere de erişebileceksiniz.

Quillbot AI'nın en iyi özellikleri:

Premium kullanıcılar için sınırsız kelime, 6.000 kelimeye kadar özetleme, daha hızlı işleme hızı ve diğer birçok özellik

Ücretsiz kullanıcılar oturum açmak zorunda değildir — 125 kelimeye kadar metni paraphraser'a yapıştırın veya yazarların bloklarını aşmak için cümle yeniden yazıcı olarak kullanın

Diğer özellikler arasında gramer denetleyici, alıntı oluşturucu, ortak yazar ve intihal denetleyici bulunur

Bu yeniden yazma aracında özelleştirilebilir ayarlarla hızlı sonuçlar

Quillbot AI sınırlamaları:

Birçok değerli araç, premium kullanıcılarla sınırlıdır

Bazı incelemelerde, metnin reddedilmesi ve anlaşılmaz cümleler gibi teknik zorluklar bildirilmiştir

Quillbot AI fiyatlandırması:

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 19,95 $

Quillbot AI puanları ve yorumları:

G2: Yok

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Quillbot alternatiflerini deneyin!

via Small SEO Tools

Small SEO Tools, içerik oluşturma konusunda size yardımcı olmak için yapay zeka destekli teknolojiyi kullanan harika bir SEO ve yazma araçları koleksiyonudur. Başlangıçta sadece üç araç mevcuttu, ancak yeni sürümde birden fazla kategoride 120'den fazla araç bulunmaktadır. Ayrıca, kalite de önemli ölçüde iyileştirilmiştir. ?

Small SEO Tools ile raporlar oluşturabilir, intihal tespit edebilir, gramer kontrolü yapabilir, içeriği yeniden yazabilir ve takımınızdaki birden fazla kullanıcıyı birbirine bağlayabilirsiniz. Daha da iyisi, yeniden ifade etme ve gramer kontrolü gibi temel özellikler ücretsiz kullanıcılar için de mevcuttur.

Birden çok dilde içerik desteği

Takım üyeleri için özelleştirilebilir profiller ve paylaşılabilir raporlar

Gelişmiş intihal algılama, intihal puanlama ve intihal WordPress eklentisiyle entegrasyon

Diğer özellikler arasında arama yetenekleri, URL kontrolü, veri şifreleme, dosya yükleme ve çoklu kullanıcı koltukları bulunur

Her premium plan için birden fazla sürüm ve katman, özelleştirmeye olanak tanır

Diğer çevrimiçi araçlarla entegrasyon eksikliği

Tüm özelliklere erişim sağlayan planlar, temel bir makale yazma aracına ihtiyaç duyan bazı kullanıcılar için çok pahalı olabilir

Popüler inceleme sitelerinde puan yok

Ücretsiz

Temel: 9,80 $+/ay

Klasik: 24,80 $+/ay

Enterprise: 29,80 $+/ay

Enstitü: 149 $. 80+/ay

G2: Yok

Capterra: Yok

4. Duplichecker

via Duplichecker

Duplichecker, bir paraphrasing aracı, intihal denetleyicisi ve hatta tersine görsel arama gibi bir dizi harika özelliğe sahip bir makale yeniden yazma aracıdır. Hepsinden iyisi, her makale yeniden yazma özelliği ücretsiz kullanıcılar için (sınırlı) erişimle ve her fonksiyon için harika premium planlarla kullanılabilir.

Duplichecker ayrıca, işletmelerin rekabette bir adım önde olmalarına yardımcı olmak için optimize etme, değerlendirme, yazma ve düzenleme işlemlerini kolaylaştıran SEO hizmetleri ve araçları da sunar.

Grammarly kullanıcıları için bir not (listenin ilerleyen kısımlarında yer almaktadır): Duplichecker'ın yeniden ifade etme özelliği bir Grammarly eklentisi kullanır ve muhtemelen ikisine birden ihtiyacınız olmayacaktır. ?

Duplichecker'ın en iyi özellikleri:

Metin okuma, yazım denetimi, dilbilgisi denetimi, metin analizi, anahtar kelime araştırması, geri bağlantı, web sitesi yönetimi, kod doğrulama ve web sitesi denetimi gibi birçok kullanışlı özellik

Öğrenciler, işler, serbest çalışanlar ve bireyler için tasarlanmış farklı araçlara ve seçeneklere erişin

SEO hizmetlerinde 2006 yılına dayanan deneyim

Duplichecker sınırlamaları:

Ücretsiz sürüm, kullanımı sıkı bir şekilde sınırlar ve çoğu profesyonel, aracın yararlı olması için ödeme yapması gerekir

Makale yeniden yazma aracı, popüler inceleme sitelerinde herhangi bir puan almamıştır

Farklı özellikler için ayrı planlar ve kademeler, birçok kullanıcı için daha yüksek maliyetlere yol açabilir

Duplichecker fiyatlandırması:

Ücretsiz

İntihal kontrolü: Aylık 10 $+

Paraphrasing aracı: Aylık 10 $+

Reverse Image Search Pro: 9,99 $+/ay

Duplichecker puanları ve yorumları:

G2: Yok

Capterra: Yok

5. Copy. ai

Copy. ai, makine öğrenimi algoritmaları ve yapay zeka kullanarak metinleri yeniden ifade eder ve kısa makaleler, blog girişleri, dijital reklam metinleri, e-posta konu satırları ve ürün açıklamaları gibi içerikler oluşturur. Daha hızlı ve daha ikna edici metinler üretmek isteyen metin yazarları, pazarlamacılar ve iş sahipleri için tasarlanmıştır.

Ayrıca, Copy. ai beyin fırtınası, iş büyümesi, makale yeniden yazma ve fikir üretme gerektiren diğer alanlar için mükemmeldir. Aracın yeniden ifade etme ve içerik oluşturma fonksiyonları, tüm özelliklerde insan tarafından okunabilir sonuçlar üretmek için GPT-3 AI yazılımına dayanır.

Benzer seçenekleri keşfetmekle ilgileniyorsanız, Copy.ai alternatifleri listemize göz atın! ?

Copy.ai'nin en iyi özellikleri:

İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Fransızca, Çince ve Japonca dahil olmak üzere uyumlu diller

Gelişmiş AI veritabanı, makine öğrenimini kullanarak mevcut makalelerden, komut istemlerinden ve daha fazlasından yeni içerik oluşturur

Kampanya yönetimi özellikleri, çok kanallı kampanyalarla birlikte çalışır

Diğer özellikler arasında yayınlama takvimi, etkileşim izleme, özelleştirilebilir markalama ve sosyal medya içeriği oluşturma yer alır

Copy.ai sınırlamaları:

Ücretsiz kullanıcıların erişimi sınırlıdır ve çoğu profesyonel, makale yeniden yazma aracının kullanışlı olması için ödeme yapması gerekecektir

Bazı incelemelerde, çıktı oluşturma işleminin benzer AI makale yeniden yazma seçeneklerine göre daha yavaş olduğu belirtilmektedir

Copy. ai fiyatlandırması:

Ücretsiz

Pro: Aylık 36 $ (beş kullanıcı sınırı)

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Copy.ai puanları ve yorumları:

G2: 4,8/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (50+ yorum)

6. Paraphraser. io

Paraphraser. io, bazı gelişmiş NLP (doğal dil işleme) algoritmaları sayesinde, orijinal anlamını kaybetmeden makaleleri yeniden ifade etmenize yardımcı olan harika bir çevrimiçi makale yeniden yazma ve yeniden ifade etme aracıdır! Tutarlılık, okunabilirlik ve yazma akışı için tasarlanmıştır ve bazı özellikleri ücretsiz olarak kullanılabilir; hesap oluşturmanıza gerek yoktur.

Ama bekleyin, daha fazlası var!

Paraphraser. io ayrıca içerik oluşturmayı ve düzeltmeyi kolaylaştırmak için intihal denetleyicisi, gramer denetleyicisi ve metin özetleyicisi ile donatılmıştır. SEO uzmanları, yazarlar ve akademisyenler için tasarlanmıştır ve web sayfasından hiç ayrılmadan içeriğinizi baştan sona oluşturabilir ve düzeltebilirsiniz.

Paraphraser. io'nun en iyi özellikleri:

Alıntı oluşturucu, okuyucular için yararlı makaleler oluşturmayı ve arama motorları için daha yüksek güvenilirlik sağlamayı kolaylaştırır

WordPress eklentisi, Paraphaser.io'nun blog yazarları için kullanımını kolaylaştırır

AI yeniden yazıcı, intihal ve yinelenen içerik kontrolü yapmadan makaleleri hızla yeniden yazıyor

Paraphraser. io sınırlamaları:

Ücretsiz kullanıcılar özelliklere sınırlı erişime sahiptir

Kullanıcı yorumları, büyük inceleme sitelerinde kolayca bulunmamaktadır

Paraphraser. io fiyatlandırma:

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 23 $

Enterprise: 50 $/15 gün

Paraphraser. io puanları ve yorumları:

G2: Yok

Capterra: Yok

7. Rewrite Guru

via Rewrite Guru

Rewrite Guru, orijinal anlamı korumak için eşanlamlılar kullanarak yapıştırılan metni yeniden yazan gelişmiş AI yazılımı kullanan bir makale yeniden yazma aracıdır. Ayrıca, cümleler ve paragraflar için ayrı bir yeniden yazma aracının yanı sıra ek güvence için bir intihal denetleyicisi de içerir.

Rewrite Guru, SEO kampanyaları için toplu içerik gerektiren dijital pazarlamacılar için tasarlanmıştır ve saniyeler içinde makaleler üretir. Paraphrasing aracı, paragraf ve cümle döndürme için harika çalışır ve yeni kelimeler bulamadığınızda yazarların bloklarını aşmanıza yardımcı olur.

Rewrite Guru'nun en iyi özellikleri:

Herhangi bir iOS veya Android cihazda indirilebilir ve herhangi bir web tarayıcısı üzerinden erişilebilir

Sinerjik özellikler arasında makale yeniden yazma, başka kelimelerle ifade etme aracı ve intihal aracı bulunur

Gelişmiş AI algoritması, metnin orijinal anlamını algılamaya ve yeniden yazılan içerikte korumaya yardımcı olur

Kullanıcılar çok dilli fonksiyonlar için ek ücret ödeyebilir

Rewrite Guru sınırlamaları:

Makale yeniden yazma aracına ücretsiz erişim, sıkı kullanım sınırlarına tabidir

Kullanıcı yorumları, büyük inceleme sitelerinde kolayca bulunmamaktadır

Tüm fiyatlandırma kademeleri aylık kelime sınırına sahiptir

Rewrite Guru fiyatlandırması:

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 9,99 $+

Pro: Kullanıcı başına aylık 12 $+

Rewrite Guru puanları ve yorumları:

G2: Yok

Capterra: Yok

8. Jasper

via Jasper

Jasper, yüksek kaliteli içeriği hızlı bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir AI yazma asistanı ve parafrazlayıcıdır. Blog gönderileri, sosyal medya güncellemeleri, pazarlama e-postaları veya başka herhangi bir şey yazmanız gerekirse, Jasper size birçok dilde yardımcı olur.

Jasper'ın bir başka harika özelliği de, birden fazla kaynaktan içerik yeniden yazıp oluşturmasıdır, bu sayede neredeyse her konuda yazabilir. Her içerik parçası mevcut tüm kaynaklardan oluşturulduğundan, bu çevrimiçi yeniden yazma aracı orijinal ve intihal içermez. Ayrıca, makaleleriniz için sanat eserleri de oluşturabilir! ?

Jasper'ın en iyi özellikleri:

Jasper, gerçek hayattan örnekler temelinde 50'den fazla beceriyi kullanarak hızlı ve verimli yazılar oluşturur

Saniyeler içinde ilgi çekici sanat , pazarlama, blog ve kurgu içerikleri oluşturma yeteneği

Takım üyelerini ekleyin ve benzersiz oturum açma bilgilerine erişim izni vererek projelerde işbirliğini kolaylaştırın

Çalışma alanları arasında hızla geçiş yaparak iş gününüzü daha verimli hale getirin

Eğitim videoları, kullanıcıların işin inceliklerini öğrenmesine yardımcı olur

İşinize ve hedef kitlenize sadık kalmak için içerikleri marka ses ayarlarıyla özelleştirin

Jasper sınırlamaları:

Sonsuza Kadar Ücretsiz plan yok

Bazı kullanıcılar, yoğun düzenleme gerektiren gerçeklere aykırı bilgiler ve alakasız bilgiler olduğunu bildirmiştir

Jasper fiyatlandırması:

Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 49 $

Takımlar: Üç kullanıcı için aylık 125 $

İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jasper puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.000'den fazla yorum)

Bu yazma asistanı araçlarına göz atın!

9. Frase. io

Frase. io, yüksek kaliteli içerikleri kolayca oluşturmanıza veya yeniden yazmanıza yardımcı olan harika bir araçtır. SEO araştırması ve makine öğrenimine odaklanan gelişmiş AI yazılımı kullanır, böylece içeriğin arama motorları için optimize edildiğinden ve hedef kitlenize hitap edeceğinden emin olabilirsiniz.

İster bir komut isterse yapıştırılmış bir metin verin, Frase. io müşterilerinizin sorularını ve endişelerini yanıtlayan ilgi çekici içerikleri hızla oluşturabilir. Ayrıca, konuşma tarzında, insan benzeri yeniden yazılmış içerikleri büyük ölçekte oluşturmak üzere programlanmıştır, böylece iş sahipleri ve pazarlama uzmanları kapsamlı düzenleme yapmadan içerik üretimini hızlandırabilir.

Frase. io'nun en iyi özellikleri:

Takım planı, üç kullanıcıya kadar projelere ortak çalışma imkanı sunar

AI tarafından oluşturulan içerik özetleri, makale taslakları, blog başlıkları, sloganlar ve meta açıklamalar

Frase.io AI tabanlı chatbot'u kullanarak birkaç dakika içinde 7/24 hedef kitlenize yardımcı olun

Soru oluşturucu, her anahtar kelimeyle ilgili SEO'yu geliştiren soruların bir listesini oluşturabilir

Frase. io sınırlamaları:

Ücretsiz deneme, özelliklere sınırlı erişim sağlar

Bazı kullanıcılar eğitim videolarıyla ilgili sorunlar bildirmiştir

Diğer programlar ve çevrimiçi araçlarla entegrasyon eksikliği

Frase. io fiyatlandırma:

Solo: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Temel: Kullanıcı başına aylık 44,99 $

Takım: Üç kullanıcı için aylık 114,99 $

Frase. io puanları ve yorumları:

G2: 4,9/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: Yok

10. Grammarly

via Grammarly

Grammarly, yakın zamanda oldukça etkileyici AI tabanlı parafrazlama ve içerik oluşturma yetenekleri ekleyen bir düzenleme yazılımı ve intihal denetleyicisidir. Yazarlar, metin editörleri ve içerik ajansları, yazımlarını geliştirmek için bu yazılımı kullanmayı çok seviyor. ?

GrammarlyGo adlı yeni AI özelliği ile makale taslakları, başlık fikirleri, paragraflar ve cümleler oluşturabilir. Ayrıca, içeriğinizin markanızın sesine uymasına yardımcı olacak özelleştirilebilir ayarlara sahiptir! AI tarafından oluşturulan makaleleri hızlı ve kolay bir şekilde temizlemenizi sağlayan kapsamlı gramer denetleyicisini de unutmayın.

Grammarly'nin en iyi özellikleri:

Birden fazla ses, ton ve amaç seçeneği ile oluşturulan içeriği özelleştirin

Sınırsız gramer ve intihal denetleyicisi kullanımı

Chrome, Gmail, Slack, Twitter, Facebook ve çoğu Windows, Android veya iOS cihazı dahil olmak üzere çok sayıda mobil, web ve masaüstü uygulamasıyla entegre olur

Kelime önerileri, sözlük, eş anlamlılar sözlüğü ve stil düzenleyici, benzersiz ve ilgi çekici içerikler oluşturmanıza yardımcı olur

Diğer özellikler arasında etkinlik gösterge paneli, işbirliği araçları, ofis paketi, sohbet ve özelleştirilebilir şablonlar bulunur

Grammarly sınırlamaları:

Ücretsiz sürüm, yeniden ifade etme ve içerik oluşturma aracına erişim içermez

Ücretli katmanlar aylık AI komut istemi sınırları özelliğine sahiptir

Bazı kullanıcılar, AI içeriğinde gramer denetleyicide gözden kaçan hatalar ve zayıf cümle yapısı olduğunu bildirmiştir

Grammarly fiyatlandırması:

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 15 $

Grammarly puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Yeniden Yazma Aracı SSS

Evet, yeniden yazma araçları intihal kontrol yazılımları veya manuel inceleme ile tespit edilebilir. Bu araçlar metni yeniden yazarak kelime ve cümle yapısını değiştirebilse de, genellikle içeriğin genel anlamını değiştiremezler. İntihal kontrol araçları bu özgünlük eksikliğini tespit edebilir.

Yeniden yazma araçları, büyük miktarda içeriği hızlı bir şekilde oluşturmak veya yazma engelini aşmak için etkili olabilir. Ancak, bunların etkinliği, kullanılan AI yazılımının ve algoritmaların kalitesine göre değişebilir. Bu araçlar, insan yazma ve düzenleme becerilerinin yerini almaz.

Yeniden yazma araçlarının maliyeti, aracın özelliklerine ve sınırlamalarına bağlı olarak ücretsizden ayda yüzlerce dolara kadar değişebilir. Bazıları ücretsiz deneme sunarken, diğerleri abonelik veya tek seferlik satın alma ücreti gerektirir.

Hayır, yeniden yazma araçları akademik yazılar için kullanılmamalıdır, çünkü mevcut işlere çok benzer içerik üretebilir ve intihal ile sonuçlanabilir. Akademik yazılarda orijinal fikirler kullanmak ve kullanılan kaynakları doğru şekilde belirtmek önemlidir. Ancak, akademik yazılarınız için araştırma ve fikir üretme konusunda yardımcı olması için ClickUp AI gibi yapay zeka destekli bir araç kullanabilirsiniz.

Evet, yeniden yazma araçlarını kullanmak, oluşturulan içerik herhangi bir telif hakkı yasasını ihlal etmediği sürece yasaldır. İntihalden kaçınmak için yeniden yazılan içerikte kullanılan kaynakları doğru şekilde belirtmek önemlidir. Ancak, yeniden yazma araçlarını etik ve sorumlu bir şekilde kullanmak ve çıktı içeriğinin benzersiz olmasını ve okuyucu için değer katmasını sağlamak her zaman en iyisidir.

Verimliliğinizi ve yazma becerilerinizi bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız? Öyleyse, bu verimlilik ipucunu uygulamaya koymanın ve AI destekli içerik oluşturma ve yeniden yazma araçlarını kullanmaya başlamanın zamanı geldi! ?

Yeniden yazma araçları, içeriği hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmanız gerektiğinde hayat kurtarıcı olabilir. Ayrıca, her zaman iyi bir şey olan korkunç tükenmişlikten kaçınmanıza da yardımcı olurlar.

Neden ClickUp AI'yı denemiyorsunuz? Zaman kazanmak ve içerik üretiminizi iyileştirmek isteyen herkes için paha biçilmez bir varlık olabilir. Bize güvenin, yazdıklarınız (ve akıl sağlığınız) size teşekkür edecek!