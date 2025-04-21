2025'te AI Yazım için En İyi 15 Quillbot Alternatifi

Meşgul bir yazar veya pazarlamacı olarak, her zaman bir düzine işi aynı anda yürütür, son teslim tarihlerine yetişmek için koşturur, birden fazla makale hazırlar ve bağlam değiştirmenin stresini yönetmeye çalışırsınız.

Bu yoğun evrende, kazanılan her saniye çok değerlidir. İşte bu noktada Quillbot gibi AI yazma araçları imdadımıza yetişir.

Peki, Quillbot'un sunduklarından biraz daha fazlasına ihtiyacınız olduğunda ne yapacaksınız? Size Quillbot'un alternatiflerinin bir evren dolusu olduğunu söylesek ne dersiniz?

Bu makalede, en yeni Quillbot alternatiflerini birlikte inceleyeceğiz. Bu araçların nasıl yazma becerilerinizi geliştirebileceğini ve pazarlama planlarınızı nasıl güçlendirebileceğini inceleyeceğiz.

Unutmayın, sadece bir araç seçmiyorsunuz, yazma maceralarınız için bir ortak seçiyorsunuz.

⏰ 60 saniyelik özet İşte en iyi 15 Quillbot alternatifi bir bakışta: Araç En iyisi Anahtar Özellikler Fiyatlandırma ClickUp Görev yönetimi ve işbirliği ile AI içerik yazımı – Fikir üretme ve içerik yazma için ClickUp Brain – Gerçek zamanlı raporlama gösterge panelleri – Özelleştirilebilir pazarlama şablonları – ClickUp Belgelerinde entegre AI özellikleri Ücretsiz sürüm mevcuttur, AI özellikleri ücretli plana tabidir G2: 4,7/5 (9.900+ yorum) Jasper Pazarlamacılar için hızlı içerik oluşturma – Uzun içerikler için Boss Mode – Küçük görseller oluşturmak için AI Art – SurferSEO entegrasyonu – Grammarly entegrasyonu Oluşturucu: Kişi başına aylık 49 $ Takımlar: Kişi başına aylık 69 Frase SEO odaklı içerik oluşturma – SEO odaklı içerik oluşturma – Araştırma ve optimizasyon özellikleri – Google Dokümanlar ve WordPress entegrasyonu Solo: 15 $/ay Takım: 115 $/ay (en fazla 3 kullanıcı) Wordtune İçeriği başka kelimelerle ifade etme – Cümle iyileştirmeleri ve öneriler – Uzun içeriklerin başka kelimelerle ifade edilmesi – Yazma platformlarıyla entegrasyon Ücretsiz Gelişmiş: 13,99 $/ay Sınırsız: 19,99 $/ay Writesonic Çeşitli metinleri kolaylıkla oluşturma – Özelleştirilebilir şablonlar – SEO için anahtar kelime ve iç bağlantı önerileri – Otomatik SSS oluşturma – Paraphrasing aracı Ücretsiz Bireysel: 20 $/ay Standart: 99 $/ay Hızlı yazma Basit içeriği hızlı bir şekilde yeniden yazma – Hızlı yeniden ifade etme – İçeriğin okunabilirliğini artırmak için satır sonu özelliği – Metin dosyası dışa aktarma Ücretsiz abonelik: 7,99 $/ay Rytr Kısa ve uzun metinleri uygun fiyatlarla oluşturun – AI ses eğitimi – İçerik oluşturma için 40'tan fazla kullanım örneği – Dilbilgisi kontrolü ve intihal tespiti Ücretsiz ve sınırsız: 9 $/ay Premium: 29 $/ay Anyword Kurumsal düzeyde içerik oluşturma – Tahmini içerik performansı – AI Blog Wizard – 100'den fazla şablon – Platformlar arasında marka tutarlılığı Başlangıç: 49 $/ay İşletme: 499 $/ay WordAi AI içeriğini insanileştirme – Doğru yeniden yazım için gelişmiş NLP – Toplu yeniden yazma seçeneği – İçerik için yaratıcılık seviyesi kontrolü Aylık: 57 $/ay Yıllık: 27 $/ay Copy. ai Otomatikleştirilmiş içerik iş akışları oluşturma – Özel ve önceden oluşturulmuş iş akışları – Çoklu dil desteği – İçerik fikirleri için AI sohbet robotu FreeStarter: 49 $/ay Advanced: 249 $/ay Copymatic Dönüşüm odaklı metinler oluşturma – Birden fazla AI aracı – Ton ve yaratıcılığı kontrol etme – Dilbilgisi ve yazım denetimi – Chrome uzantısı Pro: 29 $/ay Takım: 49 $/ay Kurumsal: 99 $/ay SEO Yazma Asistanı SEO için optimize edilmiş metinler oluşturma – Gerçek zamanlı SEO geri bildirimi – Anahtar kelime önerileri – İntihal ve gramer denetleyicisi – Google Dokümanlar ve WordPress ile entegrasyonlar Semrush planlarına dahildir Pro: 149,95 $/ay ChatGPT Sohbet ve komut tabanlı içerik oluşturma – Çok yönlü içerik oluşturma – İnsan benzeri metin oluşturma – Özelleştirilebilir yazma stili ÜcretsizPlus: 20 $/ayPro: 200 $/ay Grammarly İçeriği hatasız tutmak – Dilbilgisi, noktalama ve yazım denetimi – Ton iyileştirme önerileri – İntihal algılama FreePro: 30 $/ay Kurumsal: Özel fiyatlandırma TextCortex Kurumsal iş akışları oluşturma – Şirket bilgi tabanını kullanarak bağlamsal içerik oluşturur – Ş Akışı otomasyonu – Kolay erişim için tarayıcı uzantısı Ücretsiz Premium: 29,99 $/ay Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Quillbot alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Quillbot'un en iyi alternatifi size zaman kazandıracak, cüzdanınıza dost olacak ve ayrıntılı bir gramer denetleyicisi sağlayacaktır. Ancak hemen karar vermeden önce, gurur duyacağınız içerikler oluşturmanıza yardımcı olacak iyi bir Quillbot alternatifini neyin oluşturduğunu bilmeniz çok önemlidir:

Doğal dil işleme: İnsan gibi yazan bir İnsan gibi yazan bir AI aracı istiyorsunuz. Quillbot alternatifi, akıcı ve anlamlı uzun içerikler oluşturmalıdır. Kısacası, AI ortağınız sadece bir kelime üretici değil, aynı zamanda bir kelime ustası ve harika bir yeniden ifade aracı olmalıdır

Özelleştirilebilirlik: Yazma aracınız size uyum sağlamalı, tersi olmamalıdır. İçeriğinizin tonunu, stilini ve karmaşıklığını ayarlamanıza olanak tanıyan alternatifler arayın

Kullanıcı dostu arayüz: Mükemmel bir yazma aracı sezgisel ve gezinmesi kolay olmalıdır. Yazmaktan çok yazılımı anlamaya zaman harcıyorsanız, bu bir tehlike işaretidir

Güçlü düzenleme araçları: İçeriğinizi düzeltmek, onu oluşturmak kadar önemlidir. İdeal aracınız, temel gramer kontrolü özelliklerinden yazım stiliniz ve yapınız hakkında daha ayrıntılı geri bildirimlere kadar güçlü düzenleme yetenekleri sunmalıdır

Entegrasyonlar: Mevcut iş akışınızdaki diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olan Quillbot alternatiflerini arayın, ister favori Mevcut iş akışınızdaki diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olan Quillbot alternatiflerini arayın, ister favori proje yönetimi aracınız ister en çok kullandığınız kelime işlemciniz olsun

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si içerik oluşturma, düzenleme ve e-posta yazma dahil olmak üzere yapay zeka kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve çalışma alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanı genelinde yapay zeka destekli yazma yardımı alırken, tüm çalışma alanınızın bağlamını koruyabilirsiniz.

Ayrıca okuyun: Düzenleme için en iyi gramer denetleyiciler

Kullanabileceğiniz En İyi 15 Quillbot Alternatifi

Potansiyel yazma arkadaşlarınızla tanışmaya hazır mısınız? Yazma sürecinizi hızlandırmak için en iyi 15 Quillbot alternatifini özenle seçtik.

Bu AI yazma asistanlarının her biri, doğal dil işleme, özelleştirilebilirlik, kullanıcı dostu arayüzler, güçlü düzenleme araçları ve sorunsuz entegrasyonların bir karışımını sunarak kendine özgü bir yetenek tablosu ortaya koymaktadır.

1. ClickUp (Görev yönetimi ve işbirliği ile AI içerik yazımı için en iyisi)

ClickUp Brain'i deneyin Entegre AI asistanı ClickUp Brain ile verimliliği artırın

ClickUp, AI destekli içerik oluşturma aracı ClickUp Brain'e sahip çok yönlü bir ücretsiz proje yönetimi yazılımıdır. Bu yenilikçi araç, fikir üretme, metin yazma, e-postaları düzenleme ve metinleri özetleme konusunda yardımcı olur; tüm bunlar, belirli departmanınıza özel istemlerle gerçekleştirilir.

İçerik araştırması, fikir üretme, gramer kontrolü, metin düzenleme ve otomasyon için ideal olan ClickUp Brain'in AI Writer , yüksek kaliteli içerik ihtiyaçlarınızın karşılanmasını sağlar. Ayrıca Brain, yazma stilinizi öğrenir ve şirketinizin bilgi tabanından bilgi alır, böylece daha iyi ve daha hızlı yazabilir.

ClickUp Docs, ClickUp'ta bulunan bulut tabanlı bir belge yönetim aracıdır. Burada siz ve takımınız işbirliği içinde çalışarak belgeler, iç içe sayfalar ve ayrıntılı wiki'ler oluşturabilirsiniz. Elbette, AI yardımı da sadece bir tık uzağınızda.

Clickup Docs'u kullanarak işbirliği içinde içerik geliştirin, paylaşın ve düzenleyin

Ancak en iyi yanı, ClickUp'ın içerik oluşturmayı proje yönetimi, iş yönetimi ve iletişim ile tek bir sağlam platformda sorunsuz bir şekilde entegre etmesidir. Çeşitli sektörlerdeki takımlar için, kendi yazdıklarınız olsun ya da olmasın, içerik geliştirme için birleşik bir iş akışı sağlarken işbirliğine olanak tanıyan eksiksiz bir pakettir.

Özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri, devam eden görevlerinizi gerçek zamanlı olarak görüntülemenizi sağlarken, ClickUp'taki Bağlantılı Arama, bilgi tabanınızı yönetmeyi son derece kolaylaştırır.

Otomasyon, özel şablonlar ve favori araçlarınızla entegrasyon olanakları gibi tüm ek kolaylıklarla ClickUp, kuruluşunuzun tüm alanları için güçlü bir çözümdür.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

100'den fazla araştırma tabanlı komut istemiyle içerik fikirleri üretin ve ilgi çekici metinler yazın

Gerçek zamanlı raporlama gösterge panelleriyle içerik ve pazarlama operasyonlarınızı kontrol altında tutun

Özel ve önceden oluşturulmuş otomasyon ile rutin işlemlerde zaman kazanın

Entegre AI özelliklerine sahip ClickUp Docs ile belgeleri kolaylıkla oluşturun, düzenleyin ve paylaşın

Özelleştirilebilir pazarlama şablonlarından oluşan bir kitaplıktan seçim yaparak sürecinizi hızla başlatın

ClickUp sınırlamaları

Ücretsiz sürüm AI özelliklerini içermez

Genel olarak güçlü bir araç olsa da, bazı özelleştirme özellikleri zorlayıcı olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.900+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.300+ yorum)

2. Jasper (Pazarlamacılar için hızlı içerik oluşturma için en iyisi)

via Jasper

Bu AI yazar aracı, pazarlamacılar için çözümler konusunda uzmanlaşmıştır. Gösterişsiz yaklaşımıyla tanınan Jasper, tahmin doğruluğu ve profesyonel kalitede çıktıları ile takdir edilmektedir. Uzun form içerik oluşturmaya yardımcı olan Boss Mode özelliği ve etkileşimli bir AI sohbet robotu olan Jasper Chat, onu diğerlerinden ayırmaktadır.

Araç ayrıca küçük görseller ve illüstrasyonlar oluşturmak için AI Art özelliğine sahiptir, anahtar kelime optimizasyonu için SurferSEO ile ve gramer denetleme özellikleri için Grammarly ile entegre edilmiştir.

Kullanım kolaylığı ve zahmetsiz içerik oluşturma aracı arayan pazarlamacılar için Jasper en iyi seçimdir. ABM çabalarınız için kişiselleştirilmiş açılış sayfaları oluşturmak için bile kullanabilirsiniz.

Önceden ayarlanmış komut istemleri ve pazarlamaya özel uygulamaları, içerik oluşturma sürecini daha akıcı ve verimli hale getirmeye yardımcı olur.

Jasper'ın en iyi özellikleri

Etkileşimli bir AI chatbot ile hızlıca içerik oluşturun

Pazarlama kampanyalarınızı tek bir yerden planlayın ve geliştirin

İçerik performansınızı bir içgörü gösterge paneli ile izleyin

Küçük görseller, illüstrasyonlar ve reklamlar için sanat eserleri üretin

Jasper'ı markanızın sesine göre eğitin ve markanıza uygun metinler yazın

Birden fazla dilde yazın

Jasper sınırlamaları

Kullanılabilir olsun ya da olmasın, oluşturulan her kelime için kredi düşer

SEO ve içerik optimizasyonu için yerel araçlar eksik

Ücretsiz sürüm mevcut değildir

Premium sürüm küçük işletmeler için pahalı olabilir

Jasper fiyatlandırması

Oluşturucu: Kişi başına aylık 49 $

Takımlar: Kişi başına aylık 69 $

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.700+ yorum)

Ayrıca okuyun: Jasper AI Alternatifleri

3. Frase (SEO odaklı içerik oluşturmak için en iyisi)

via Frase

SEO araştırması ve AI odaklı içerik oluşturma için tek noktadan çözüm arıyorsanız Frase'den başka yere bakmayın. Bu sezgisel araç, kolay ve hızlı içerik oluşturma için bu özellikleri birleştirir.

En öne çıkan özelliği, internette belirli bilgileri saniyeler içinde arayabilmesi ve yüksek kaliteli yaratıcı özetler üretebilmesidir. Bu, yazarlara araştırma konularına kapsamlı bir genel bakış sunan akıllıca tasarlanmış bir UI/UX ile desteklenir.

İçerik oluşturma kadar SEO'ya da değer veren bir araç olan Frase, en iyi Quillbot alternatiflerinden biri olarak öne çıkıyor. En iyi 20 Google arama sonucunu karşılaştırabilir ve içeriği optimize edebilir, bu da SEO odaklı pazarlamacılar ve yazarlar için oyunun kurallarını değiştirebilir.

Frase'in en iyi özellikleri

İçeriği tek bir yerden araştırın, oluşturun ve optimize edin

Bir araştırma konusuna (ör. blog gönderileri, pazarlama içeriği, ürün açıklamaları , satış sayfaları, SEO özetleri) ilişkin kapsamlı bir genel bakış elde edin

İçeriğinizi en iyi Google arama sonuçlarına göre optimize edin

İşlem kolaylığı için Google Dokümanlar ve WordPress ile entegre edin

Frase sınırlamaları

Oluşturulan içeriğin doğruluğu kontrol edilmelidir

Yerleşik intihal denetleyicisi yoktur

Premium sürüm, daha küçük takımlar için pahalı olabilir

Frase fiyatlandırması

Solo: 15 $/ay

Temel: 44 $/ay

Takım: 115 $/ay (en fazla 3 kullanıcı; ek kullanıcı başına 25 $/ay)

Frase puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (380+ yorum)

4. Wordtune (İçeriği yeniden ifade etmek için en iyisi)

Wordtune aracılığıyla

Wordtune, düzenleyici, düzeltici, ton kontrolü, çevirmen ve eş anlamlılar sözlüğü gibi özelliklerle donatılmış bir yazar yardımcısıdır. Bu AI yazma aracı, cümleleri otomatik olarak düzeltme ve daha iyi kelimeler önerme özelliği ile öne çıkar ve gramer denetleyicisi ve gelişmiş temel yazım denetimi arayan yazarlar için idealdir.

Benzersiz satış noktası, tarayıcı uzantısı veya masaüstü uygulaması aracılığıyla yazma platformlarıyla sorunsuz entegrasyonudur. Wordtune'un önerileri, yazının netliğini ve etkinliğini sıklıkla iyileştirir ve belirli bağlama uygun çok çeşitli alternatif ifade ve kelime seçenekleri sunar.

Wordtune'un en iyi özellikleri

Cümlelerinizi iyileştirmek ve düzeltmek için öneriler alın

Herhangi bir metin veya YouTube videosunun özetini oluşturun

Metninizi birden fazla dile çevirin

Her türlü uzun form içeriği saniyeler içinde yeniden ifade edin

Wordtune sınırlamaları

Ücretsiz çevrimiçi araç sürümünde günlük sınırlı kullanım

Bazı kullanıcılar cümle öneri özelliğinin yavaş olduğunu not etmişlerdir

Wordtune fiyatlandırması

Ücretsiz

Gelişmiş: 13,99 $/ay

Sınırsız: 19,99 $/ay

Takımlar: 15,99 $/ay kişi başına

Wordtune puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (70+ yorum)

Ayrıca okuyun: Wordtune Alternatifleri

5. Writesonic (Çeşitli metinler oluşturmak için en iyisi)

Writesonic'e kaydolduğunuzda, özelleştirilebilir şablonlar, sosyal medyaya birden fazla makale yükleme kapasitesi ve sezgisel bir kullanıcı arayüzü gibi bir dizi özelliğin keyfini çıkarabilirsiniz.

Yazarın bloğu ile mücadele eden veya yazma kalitesini geliştirmek isteyen kişiler için mükemmeldir. AI tarafından oluşturulan öneriler ve fikirler ile SEO dostu anahtar kelimeler önerme özelliği ile Writesonic, içerik oluşturucular ve pazarlamacılar için kullanışlı bir araçtır.

En öne çıkan özelliği, benzersiz Instagram başlıkları ve LinkedIn makaleleri oluşturmanıza ve içerik tonunu değiştirmenize yardımcı olmasıdır. Bu çok yönlülük, onu diğer ücretsiz Quillbot alternatiflerinden ayırır.

Writesonic'in en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir şablonlar ve otomatik paylaşım ile kolayca içerik oluşturun ve paylaşın

Arama motorlarında daha iyi sıralama içeriği için SEO optimizasyonunu iyileştirmek üzere anahtar kelime ve iç bağlantı önerileri alın

Profesyonel özgeçmişler , LinkedIn makaleleri ve diğer sosyal içerikler için özel paragraf değiştirme aracını kullanın

İçerik oluşturma için birden fazla LLM modeline erişimin keyfini çıkarın

Şirketinizin bilgi tabanından otomatik olarak SSS'ler oluşturun

Writesonic sınırlamaları

Küçük değişiklikler için kredi kullanır ve sonuç olarak, tatmin edici içerik oluşturmaya çalışırken kredi tabanlı sistem sinir bozucu olabilir

Writesonic fiyatlandırması

Ücretsiz

Bireysel: 20 $/ay

Standart: 99 $/ay

Sizin için tamamlandı (AI+İnsan hizmeti): 2000 $/ay

Writesonic puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.900+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)

6. Speedwrite (Basit içerikleri hızlı bir şekilde yeniden yazmak için en iyisi)

via Speedwrite

Speedwrite, adından da anlaşılacağı gibi, otomatik metin oluşturucu ile içerik oluşturmayı hızlandırır. Makale yeniden yazma araçları arasında birincidir, mevcut içeriğin benzersiz sürümlerini oluşturmak için mükemmeldir - bağlantı oluşturma ve diğer pazarlama stratejileri için yararlı bir özelliktir.

İçeriği daha kolay taranabilir hale getirmek için satır sonları ekleyebilirsiniz, bu da Speedwrite'ı diğer AI içerik oluşturuculardan ayırır.

Kullanımı çok kolay bir paraphrasing aracı olmasına ve hızlı içerik üretimi için harika olmasına rağmen, Speedwrite sıfırdan uzun formlu içerik oluşturmak veya içerik tonunu ve stilini düzenlemek için ideal bir araç olmayabilir.

Speedwrite'ın en iyi özellikleri

Herhangi bir metni hızlı bir şekilde yeni içeriğe dönüştürün

Satır sonları ile içeriğin taranabilirliğini artırın

Oluşturulan içeriği metin dosyası olarak dışa aktarın

Speedwrite sınırlamaları

Diğer araçlarla karşılaştırıldığında, sıfırdan içerik oluşturmak için ideal değildir

İçeriğin tonunu, stilini ve dilini denetleme seçeneği yoktur

Yazım ve dilbilgisi düzeltme seçeneği yoktur

Speedwrite fiyatlandırması

Ücretsiz

Aylık abonelik: Aylık 7,99 $

Hızlı yazma puanları ve yorumları

G2: Mevcut değil

Capterra: Kullanılamıyor

Ayrıca okuyun: Speedwrite Alternatifleri

7. Rytr (Uygun fiyatla kısa ve uzun metinler oluşturmak için en iyisi)

via Rytr

Copysmith tarafından sunulan Ryter, Quillbot alternatifleri listemizde bir sonraki sırada yer alıyor. Bu yapay zeka destekli araç, bloglardan ve açılış sayfalarına, ürün açıklamalarına ve Facebook reklam şablonlarına kadar geniş bir yelpazede içerik üretebilir.

Çoğu kişi için bu aracın en önemli özelliği, AI'yı kendi sesinizle eğitebilmenizdir. Ayrıca, büyük ölçekli içerik oluştururken yararlı olan gramer denetimi ve intihal algılama özellikleri de sunar.

Ayrıca, Chrome uzantısı ve yararlı öğreticiler, aracı daha da kullanıcı dostu hale getirir. 40'tan fazla AI içerik kullanım örneği için çözümler sunan bu araç, içerik oluşturucular ve pazarlamacılar için güçlü bir araçtır.

Rytr'ın en iyi özellikleri

Ürün açıklamalarından Facebook reklam şablonlarına kadar geniş bir dizi şablona erişin

İçeriği hızlıca yeniden ifade edin ve iyileştirin

AI'yı marka yönergelerine ve sesine göre eğitin

Chrome uzantısı sayesinde nerede olursanız olun kullanın

Rytr sınırlamaları

Oluşturulan içerik birden fazla yineleme gerektirebilir

İntihal kontrolü yalnızca ücretli planda mevcuttur

Rytr fiyatlandırması

Ücretsiz

Sınırsız: 9 $/ay

Premium: 29 $/ay

Rytr puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (10+ yorum)

8. Anyword (Kurumsal düzeyde içerik oluşturma için en iyisi)

via Anyword

Kesin ve doğru içerik önerileriyle tanınan, yapay zeka içerik oluşturma alanında güçlü bir araç olan Anyword ile tanışın. Bu aracın en iyi özelliği, içeriğiniz yayınlanmadan önce nasıl bir performans göstereceğini tahmin etme yeteneğidir.

Anyword'ü mevcut en iyi performans gösteren içeriklerinizle eğitebilir ve açılış sayfaları, sosyal medya kanalları vb. için intihal içermeyen metinler oluşturabilirsiniz. Bu, platformlar arasında tutarlı bir marka sesi korumanızı sağlar.

AI Blog Wizard ile SEO için optimize edilmiş yüksek kaliteli bloglar oluşturabilir ve içerik işlemlerinizi kolaylıkla ölçeklendirebilirsiniz.

Anyword'ün en iyi özellikleri

Kanallarda kullanmak üzere büyük hacimli yüksek kaliteli içerik oluşturun

Tüm içeriklerde özelleştirilebilir üslup ve stil ile marka tutarlılığını sağlayın

A/B test maliyetlerinden tasarruf edin

100'den fazla şablon ve komut isteminden yararlanarak zahmetsiz içerik oluşturun

Anyword sınırlamaları

Ücretsiz plan yok

Küçük takımlar için pahalı

Anyword fiyatlandırması

Başlangıç: 49 $/ay

Veriye dayalı Takımlar: 99 $/ay

İş: 499 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Anyword puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (1.200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (390+ yorum)

9. WordAi (AI içeriğini insanileştirmek için en iyisi)

wordAI aracılığıyla

WordAi, otomatik yeniden yazma ve parafrazlama aracı olarak öne çıkan bir Quillbot alternatifidir. Gelişmiş NLP tekniklerini kullanan WordAi, metnin anlamını ve bağlamını anlayarak doğru ve insan benzeri yeniden yazılar üretir.

Karmaşık veya özel konular bu Quillbot alternatifi için zorluk oluşturabilir, ancak yüksek kaliteli içerik ve insan benzeri okunabilirliği onu pazarda güçlü bir rakip haline getirir. Bir içeriğin birden fazla yeniden yazımını hızlı bir şekilde oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Bu araç, AI yanıtlarının yaratıcılık düzeyini gereksinimlerinize göre kontrol etmenizi de sağlar.

WordAi'nin en iyi özellikleri

Gelişmiş NLP teknikleriyle metinleri yeniden yazın

Robot gibi metinlerden kaçınmak için içeriğinizi insanlaştırın

Farklı kullanım durumları için farklı yaratıcılık seviyeleri uygulayın

Toplu yeniden yazma için birden fazla makaleyi aynı anda yükleyin ve zamandan tasarruf edin

WordAi sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, aracın karmaşık veya özel konularda zorluk yaşayabileceğini bildirmiştir

Küçük kuruluşlar ve bireysel kullanıcılar için diğer Quillbot alternatiflerinden daha pahalıdır

WordAi fiyatlandırması

Aylık: 57 $/ay

Yıllık: Aylık 27 $, yıllık olarak faturalandırılır

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

WordAi puanları ve yorumları

G2: 3,8/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (10+ yorum)

Ayrıca okuyun: WordAi Alternatifleri

10. Copy. ai (Otomatik içerik iş akışları oluşturmak için en iyisi)

Copy. ai, içerik oluşturma, kişiselleştirilmiş satış metinleri, soğuk e-postalar, blog gönderileri ve daha fazlasını üreten bir başka popüler AI aracıdır.

Quillbot'a alternatif olan bu hizmet, içerik fikirleri için beyin fırtınası yapmak için bir AI chatbot ve oluşturulan metni markanızın sesine ve tonuna uyacak şekilde düzenleme olanağı da sunar. Bununla birlikte, brifing oluşturma ve anahtar kelime araştırması gibi görevler için önceden oluşturulmuş iş akışlarıyla daha geniş içerik işlemlerine de yardımcı olur.

Copy. ai'nin çok yönlülüğü ve topluluk desteği (ücretli planlara dahildir), onu AI içerik oluşturmak için öne çıkan bir araç haline getirir.

Copy. ai en iyi özellikleri

Özel iş akışları oluşturun veya önceden oluşturulmuş iş akışlarını kullanarak kısa oluşturma gibi süreçleri otomatikleştirin

Birden fazla dilde içerik oluşturun

AI bot ile sohbet ederek yeni içerik fikirleri üretin

Kişiselleştirilmiş soğuk e-postalar, sosyal medya metinleri ve blog gönderilerini dakikalar içinde oluşturun

Geri bildirim ve öneriler için yardımcı bir metin yazarları topluluğuna güvenin

Copy. ai sınırlamaları

Ücretsiz sürümde intihal denetleyicisi yoktur

Bazı kullanıcılar, büyük içeriklerde tekrar oluşumları bildirdi

Copy. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç: 49 $/ay

Gelişmiş: 249 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Copy. ai puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (180+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (60+ yorum)

11. Copymatic (Dönüşüm odaklı metinler oluşturmak için en iyisi)

copymatic aracılığıyla

Copymatic, sezgisel ve kullanımı kolay özellikleriyle Quillbot alternatifi olarak dikkat çeken bir AI yazma aracıdır. Yazarların hızlı ve doğru bir şekilde içerik oluşturmasına yardımcı olan bir dizi otomatik düzenleme aracı sunar.

Diğer araçların aksine, Copymatic AI doğal dil işleme ve makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak benzersiz içerik üretebilir. Çoklu AI araçlarıyla, sosyal medya gönderilerinden e-ticaret içeriğine kadar her şeyi oluşturabilirsiniz. Ayrıca gramer ve yazım denetimi ve cümleleri yeniden ifade etme özelliği de sunar.

Copymatic'in en iyi özellikleri

20'den fazla dilde içerik oluşturun

AI içeriğinin ses tonunu ve yaratıcılık düzeyini kontrol edin

Chrome uzantısı ile internet üzerinden bir dizi AI aracını kullanın

AI sohbet asistanı ile çevrimiçi içeriği özetleyin — CopyChat

Copymatic sınırlamaları

Yeniden yazma işlemi ek ücrete tabidir ve diğer AI içerik oluşturma araçlarına kıyasla maliyetli olabilir

Ton veya stil ile ilgili sorunlar

Copymatic fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 29 dolar

Takım: Aylık 49 $ (en fazla 5 kullanıcı)

Enterprise: Aylık 99 $ (25 kullanıcıya kadar)

Copymatic müşteri yorumları

G2: 4,7/5 (30+ yorum)

Capterra: Mevcut değil

Ayrıca okuyun: Spinbot gibi ilgili araçlar

12. SEO Writing Assistant (SEO için optimize edilmiş metinler oluşturmak için en iyisi)

via Semrush

Quillbot'un en iyi alternatifleri arasında Semrush'un akıllı yazma düzenleyicisi SEO Writing Assistant bulunmaktadır. Bu araç, okunabilirliği yüksek düzeyde tutarken içeriği SEO için optimize etme yeteneği ile öne çıkmaktadır. Google'ın en iyi 10 makalesine göre içerik iyileştirme için anında öneriler sunar.

SEO Writing Assistant, anahtar kelime önerileri sunarak ve anahtar kelime doldurmayı önleyerek SEO stratejinizin yolunda gitmesine yardımcı olur. Ayrıca yazım ve dilbilgisi hatalarını ve intihal kontrolü de yapar. Google Dokümanlar, Microsoft Word ve WordPress ile de entegre edebilirsiniz.

SEO odaklı özellikleri, onu pazarlamacılar ve SEO uzmanları için harika bir araç haline getirir.

SEO Writing Assistant'ın en iyi özellikleri

SEO odaklı geri bildirimi gerçek zamanlı olarak alın

Yararlı önerileriyle anahtar kelime doldurmayı önleyin

Google Dokümanlar, MS Word ve WordPress için eklentilerle günlük işlemlerinize dahil edin

Okunabilirliği kontrol edin ve iyileştirin, hedef kitlenizin ilgisini çeken SEO dostu makaleler oluşturun

SEO Writing Assistant sınırlamaları

İçerik oluşturma yetenekleri açısından sınırlıdır, esas olarak bir SEO aracı olarak hizmet verir

Ücretsiz sürümde sınırlı özellikler mevcuttur

SEO Writing Assistant fiyatlandırması

Semrush planlarına aşağıdaki şekilde dahildir

Avantaj: 149,95/ay

Guru: 249,95 $/ay

Enterprise: 499,95 $/ay

SEO Writing Assistant müşteri yorumları

G2: 4,5/5 (2.300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.200+ yorum)

13. ChatGPT (Sohbet ve komut tabanlı içerik oluşturma için en iyisi)

ChatGPT, günümüzün en popüler AI sohbet robotlarından biri ve önde gelen Quillbot alternatiflerinden biridir. Makine öğrenimi tekniklerini kullanarak insan benzeri metinler üretir. Sorguları yanıtlayabilir, e-posta taslakları oluşturabilir, Python kodu yazabilir, çeşitli konularda ders verebilir ve hatta şiir yazabilir.

ChatGPT, kullanıcının ihtiyaçlarına göre yazım stilini ayarlayabilen dinamik içerik uyarlama özelliği ile dikkat çekiyor. Özel bir intihal denetleyicisi olmasa da, güçlü doğal dil yetenekleriyle bunu telafi ediyor.

Ücretsiz planla birçok şey yapabilirsiniz, ancak ücretli planlar ile görüntü oluşturabilir, özel GPT'ler oluşturabilir ve içeriği PDF biçiminde dışa aktarabilirsiniz.

ChatGPT'nin öne çıkan özelliği özelleştirilebilir olmasıdır; geliştiriciler ve kullanıcılar, uygun komutlarla modeli belirli etkinlikler veya alanlar için ince ayar yapabilir. Kendi uygulamalarınız için API'ye erişim için bile kaydolabilirsiniz.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Çok yönlü aracı kullanarak çok sayıda kullanım için hızlı bir şekilde içerik oluşturun

Bağlamsal anlayışla insan benzeri yanıtlar oluşturun

Verimli LLM modellerini ücretli planlarda kullanarak verileri analiz edin, grafikler oluşturun ve daha fazlasını yapın

Beyin fırtınası yapmak, yeni bir konu öğrenmek, kod yazmak ve daha fazlası için bu uygulamayı kullanın

Dosyaları yükleyin ve sizin için içgörüler çıkarın

ChatGPT sınırlamaları

Bazen uzun ve gereksiz metinler yazma eğilimi vardır

Özel bir intihal denetleyicisi yoktur

Ücretsiz plan, GPT-4o'ya yalnızca sınırlı erişim sağlar

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı : Kullanıcı başına aylık 20 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 200 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

ChatGPT müşteri yorumları

G2 : 4,7/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (70+ yorum)

Bu ChatGPT alternatiflerine göz atın!

Ayrıca okuyun: ChatGPT Alternatifleri

14. Grammarly (İçeriğinizi hatasız tutmak için en iyisi)

via Grammarly

Grammarly, gelişmiş gramer, imla ve noktalama denetleyicisi ile ünlüdür. AI destekli teknolojisi, yazarlara netlik, kelime seçimi ve üslup konusunda yardımcı olmak için gerçek zamanlı iyileştirme önerileri sunar.

Platform, önceden oluşturulmuş AI komutlarını kullanarak saniyeler içinde metinler oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca, diğer birçok AI tabanlı yazma aracından ayıran intihal algılama özelliği de sunar. Ücretli planlar, işletmelerin kendi marka ve stil kılavuzlarını yükleyerek tüm içeriğin marka ile uyumlu olmasını sağlar.

Tarayıcı uzantısı ile, çalıştığınız her yerden araca erişebilirsiniz. Grammarly'yi Gmail, Facebook, Twitter, LinkedIn ve diğer birçok uygulamada hatasız yazmak için kullanabilirsiniz. Kullanım kolaylığı, onu önde gelen Quillbot alternatiflerinden biri yapar.

Grammarly'nin en iyi özellikleri

Dilbilgisi, noktalama ve imla hatalarını gerçek zamanlı olarak kontrol edin

Stil ve tonu iyileştirmek için anında öneriler alın

Entegre intihal algılama aracıyla intihalin önüne geçin

Marka sesiniz ve stil kılavuzunuzla eğitin

Grammarly sınırlamaları

Uzun form içerik üretimi için sınırlı yetenekler

İçeriği SEO için optimize etme seçeneği yoktur

Hatalara yatkın

Grammarly fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 30 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Grammarly müşteri yorumları

Capterra: 4,7/5 (7.100+ yorum)

G2: 4,7/5 (9.700+ yorum)

Ayrıca okuyun: Grammarly Alternatifleri

15. TextCortex (Kurumsal iş akışları oluşturmak için en iyisi)

via TextCortex

Quillbot'un bir başka olası alternatifi olan TextCortex, kuruluşunuzun bilgi tabanına ve verilerine dayalı olarak ilgi çekici metinler oluşturmanıza yardımcı olan etkili bir AI yazarıdır.

Bu araç, şirket bilgilerini, belgeleri ve geçmiş projeleri arayabilir ve sorularınızı yanıtlamak için içgörüler elde edebilir. AI yazar, bu ayrıntıları kullanarak e-postalar, basın bültenleri, proje belgeleri vb. için gerçeklere dayalı ve marka kimliğine uygun metinler oluşturur.

Tarayıcı uzantısı ve yüzlerce uygulama ile entegrasyonları sayesinde birden fazla platformda çalışın. Ayrıca, iş akışı otomasyonu özelliği ile e-posta yanıtları, yazım ve dilbilgisi denetimleri gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilirsiniz.

TextCortex'in en iyi özellikleri

İkna edici e-posta metinleri, sosyal medya başlıkları, ürün açıklamaları ve reklamlar oluşturun

Son derece bağlamsal içerik oluşturmak için şirketinizin bilgi tabanından yararlanın

Takım verimliliğini artırmak için AI şablonlarını kullanarak basit günlük görevleri otomatikleştirin

Entegrasyonları ve tarayıcı uzantısı ile her yerde stressiz çalışın

TextCortex sınırlamaları

Gelişmiş düzenleme özellikleri yoktur

İçerik tonu ve stil özelleştirme seçenekleri sınırlıdır

Kısıtlı ücretsiz plan

TextCortex fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 29,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

TextCortex müşteri yorumları

G2 : 4,7/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (180+ yorum)

Quillbot Alternatifleriyle AI Destekli Yazmayı Kullanın

İçerik oluşturmanın büyük planında, AI asistanları muazzam bir potansiyelin kapılarını açmıştır. Yapay zeka, yaratıcılığı ve verimliliği artırırken, yazarların bloklanması ve zaman kısıtlamaları gibi yaygın zorluklara bir çözüm sunmuştur.

Gereksinimlerinize en uygun aracı seçebilmeniz için 15 Quillbot alternatifinin ayrıntılarını sağladık.

AI içerik oluşturmayı iş yönetimi ve iletişim ile birleştiren yenilikçi bir platform istiyorsanız, ClickUp en iyi seçimdir. Görev yönetimi ve AI yardımının tek bir platformda entegrasyonu, içerik oluşturma sürecini kolaylaştırmak isteyen yazarlar ve pazarlamacılar için güçlü bir seçimdir.

AI'nın güçlü yönlerini diğer verimlilik yönetimi özellikleriyle birleştiren ClickUp, içeriğinizi ve pazarlama çabalarınızı verimli bir şekilde ölçeklendirmek için gerekli donanıma sahip olmanızı sağlar. Daha verimli ve yenilikçi içerik oluşturma yolculuğunuz burada başlıyor!

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