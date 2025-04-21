2025'te AI Yazım için En İyi 15 Quillbot Alternatifi

Meşgul bir yazar veya pazarlamacı olarak, her zaman bir düzine işi aynı anda yürütür, son teslim tarihlerine yetişmek için koşturur, birden fazla makale hazırlar ve bağlam değiştirmenin stresini yönetmeye çalışırsınız.
Bu yoğun evrende, kazanılan her saniye çok değerlidir. İşte bu noktada Quillbot gibi AI yazma araçları imdadımıza yetişir.
Peki, Quillbot'un sunduklarından biraz daha fazlasına ihtiyacınız olduğunda ne yapacaksınız? Size Quillbot'un alternatiflerinin bir evren dolusu olduğunu söylesek ne dersiniz?
Bu makalede, en yeni Quillbot alternatiflerini birlikte inceleyeceğiz. Bu araçların nasıl yazma becerilerinizi geliştirebileceğini ve pazarlama planlarınızı nasıl güçlendirebileceğini inceleyeceğiz.
Unutmayın, sadece bir araç seçmiyorsunuz, yazma maceralarınız için bir ortak seçiyorsunuz.
⏰ 60 saniyelik özet
İşte en iyi 15 Quillbot alternatifi bir bakışta:
|Araç
|En iyisi
|Anahtar Özellikler
|Fiyatlandırma
|ClickUp
|Görev yönetimi ve işbirliği ile AI içerik yazımı
|– Fikir üretme ve içerik yazma için ClickUp Brain – Gerçek zamanlı raporlama gösterge panelleri – Özelleştirilebilir pazarlama şablonları – ClickUp Belgelerinde entegre AI özellikleri
|Ücretsiz sürüm mevcuttur, AI özellikleri ücretli plana tabidir G2: 4,7/5 (9.900+ yorum)
|Jasper
|Pazarlamacılar için hızlı içerik oluşturma
|– Uzun içerikler için Boss Mode – Küçük görseller oluşturmak için AI Art – SurferSEO entegrasyonu – Grammarly entegrasyonu
|Oluşturucu: Kişi başına aylık 49 $ Takımlar: Kişi başına aylık 69
|Frase
|SEO odaklı içerik oluşturma
|– SEO odaklı içerik oluşturma – Araştırma ve optimizasyon özellikleri – Google Dokümanlar ve WordPress entegrasyonu
|Solo: 15 $/ay Takım: 115 $/ay (en fazla 3 kullanıcı)
|Wordtune
|İçeriği başka kelimelerle ifade etme
|– Cümle iyileştirmeleri ve öneriler – Uzun içeriklerin başka kelimelerle ifade edilmesi – Yazma platformlarıyla entegrasyon
|Ücretsiz Gelişmiş: 13,99 $/ay Sınırsız: 19,99 $/ay
|Writesonic
|Çeşitli metinleri kolaylıkla oluşturma
|– Özelleştirilebilir şablonlar – SEO için anahtar kelime ve iç bağlantı önerileri – Otomatik SSS oluşturma – Paraphrasing aracı
|Ücretsiz Bireysel: 20 $/ay Standart: 99 $/ay
|Hızlı yazma
|Basit içeriği hızlı bir şekilde yeniden yazma
|– Hızlı yeniden ifade etme – İçeriğin okunabilirliğini artırmak için satır sonu özelliği – Metin dosyası dışa aktarma
|Ücretsiz abonelik: 7,99 $/ay
|Rytr
|Kısa ve uzun metinleri uygun fiyatlarla oluşturun
|– AI ses eğitimi – İçerik oluşturma için 40'tan fazla kullanım örneği – Dilbilgisi kontrolü ve intihal tespiti
|Ücretsiz ve sınırsız: 9 $/ay Premium: 29 $/ay
|Anyword
|Kurumsal düzeyde içerik oluşturma
|– Tahmini içerik performansı – AI Blog Wizard – 100'den fazla şablon – Platformlar arasında marka tutarlılığı
|Başlangıç: 49 $/ay İşletme: 499 $/ay
|WordAi
|AI içeriğini insanileştirme
|– Doğru yeniden yazım için gelişmiş NLP – Toplu yeniden yazma seçeneği – İçerik için yaratıcılık seviyesi kontrolü
|Aylık: 57 $/ay Yıllık: 27 $/ay
|Copy. ai
|Otomatikleştirilmiş içerik iş akışları oluşturma
|– Özel ve önceden oluşturulmuş iş akışları – Çoklu dil desteği – İçerik fikirleri için AI sohbet robotu
|FreeStarter: 49 $/ay Advanced: 249 $/ay
|Copymatic
|Dönüşüm odaklı metinler oluşturma
|– Birden fazla AI aracı – Ton ve yaratıcılığı kontrol etme – Dilbilgisi ve yazım denetimi – Chrome uzantısı
|Pro: 29 $/ay Takım: 49 $/ay Kurumsal: 99 $/ay
|SEO Yazma Asistanı
|SEO için optimize edilmiş metinler oluşturma
|– Gerçek zamanlı SEO geri bildirimi – Anahtar kelime önerileri – İntihal ve gramer denetleyicisi – Google Dokümanlar ve WordPress ile entegrasyonlar
|Semrush planlarına dahildir Pro: 149,95 $/ay
|ChatGPT
|Sohbet ve komut tabanlı içerik oluşturma
|– Çok yönlü içerik oluşturma – İnsan benzeri metin oluşturma – Özelleştirilebilir yazma stili
|ÜcretsizPlus: 20 $/ayPro: 200 $/ay
|Grammarly
|İçeriği hatasız tutmak
|– Dilbilgisi, noktalama ve yazım denetimi – Ton iyileştirme önerileri – İntihal algılama
|FreePro: 30 $/ay Kurumsal: Özel fiyatlandırma
|TextCortex
|Kurumsal iş akışları oluşturma
|– Şirket bilgi tabanını kullanarak bağlamsal içerik oluşturur – Ş Akışı otomasyonu – Kolay erişim için tarayıcı uzantısı
|Ücretsiz Premium: 29,99 $/ay Kurumsal: Özel fiyatlandırma
Quillbot alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Quillbot'un en iyi alternatifi size zaman kazandıracak, cüzdanınıza dost olacak ve ayrıntılı bir gramer denetleyicisi sağlayacaktır. Ancak hemen karar vermeden önce, gurur duyacağınız içerikler oluşturmanıza yardımcı olacak iyi bir Quillbot alternatifini neyin oluşturduğunu bilmeniz çok önemlidir:
- Doğal dil işleme: İnsan gibi yazan bir AI aracı istiyorsunuz. Quillbot alternatifi, akıcı ve anlamlı uzun içerikler oluşturmalıdır. Kısacası, AI ortağınız sadece bir kelime üretici değil, aynı zamanda bir kelime ustası ve harika bir yeniden ifade aracı olmalıdır
- Özelleştirilebilirlik: Yazma aracınız size uyum sağlamalı, tersi olmamalıdır. İçeriğinizin tonunu, stilini ve karmaşıklığını ayarlamanıza olanak tanıyan alternatifler arayın
- Kullanıcı dostu arayüz: Mükemmel bir yazma aracı sezgisel ve gezinmesi kolay olmalıdır. Yazmaktan çok yazılımı anlamaya zaman harcıyorsanız, bu bir tehlike işaretidir
- Güçlü düzenleme araçları: İçeriğinizi düzeltmek, onu oluşturmak kadar önemlidir. İdeal aracınız, temel gramer kontrolü özelliklerinden yazım stiliniz ve yapınız hakkında daha ayrıntılı geri bildirimlere kadar güçlü düzenleme yetenekleri sunmalıdır
- Entegrasyonlar: Mevcut iş akışınızdaki diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olan Quillbot alternatiflerini arayın, ister favori proje yönetimi aracınız ister en çok kullandığınız kelime işlemciniz olsun
📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si içerik oluşturma, düzenleme ve e-posta yazma dahil olmak üzere yapay zeka kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve çalışma alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanı genelinde yapay zeka destekli yazma yardımı alırken, tüm çalışma alanınızın bağlamını koruyabilirsiniz.
Ayrıca okuyun: Düzenleme için en iyi gramer denetleyiciler
Kullanabileceğiniz En İyi 15 Quillbot Alternatifi
Potansiyel yazma arkadaşlarınızla tanışmaya hazır mısınız? Yazma sürecinizi hızlandırmak için en iyi 15 Quillbot alternatifini özenle seçtik.
Bu AI yazma asistanlarının her biri, doğal dil işleme, özelleştirilebilirlik, kullanıcı dostu arayüzler, güçlü düzenleme araçları ve sorunsuz entegrasyonların bir karışımını sunarak kendine özgü bir yetenek tablosu ortaya koymaktadır.
1. ClickUp (Görev yönetimi ve işbirliği ile AI içerik yazımı için en iyisi)
ClickUp, AI destekli içerik oluşturma aracı ClickUp Brain'e sahip çok yönlü bir ücretsiz proje yönetimi yazılımıdır. Bu yenilikçi araç, fikir üretme, metin yazma, e-postaları düzenleme ve metinleri özetleme konusunda yardımcı olur; tüm bunlar, belirli departmanınıza özel istemlerle gerçekleştirilir.
İçerik araştırması, fikir üretme, gramer kontrolü, metin düzenleme ve otomasyon için ideal olan ClickUp Brain'in AI Writer , yüksek kaliteli içerik ihtiyaçlarınızın karşılanmasını sağlar. Ayrıca Brain, yazma stilinizi öğrenir ve şirketinizin bilgi tabanından bilgi alır, böylece daha iyi ve daha hızlı yazabilir.
ClickUp Docs, ClickUp'ta bulunan bulut tabanlı bir belge yönetim aracıdır. Burada siz ve takımınız işbirliği içinde çalışarak belgeler, iç içe sayfalar ve ayrıntılı wiki'ler oluşturabilirsiniz. Elbette, AI yardımı da sadece bir tık uzağınızda.
Ancak en iyi yanı, ClickUp'ın içerik oluşturmayı proje yönetimi, iş yönetimi ve iletişim ile tek bir sağlam platformda sorunsuz bir şekilde entegre etmesidir. Çeşitli sektörlerdeki takımlar için, kendi yazdıklarınız olsun ya da olmasın, içerik geliştirme için birleşik bir iş akışı sağlarken işbirliğine olanak tanıyan eksiksiz bir pakettir.
Özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri, devam eden görevlerinizi gerçek zamanlı olarak görüntülemenizi sağlarken, ClickUp'taki Bağlantılı Arama, bilgi tabanınızı yönetmeyi son derece kolaylaştırır.
Otomasyon, özel şablonlar ve favori araçlarınızla entegrasyon olanakları gibi tüm ek kolaylıklarla ClickUp, kuruluşunuzun tüm alanları için güçlü bir çözümdür.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- 100'den fazla araştırma tabanlı komut istemiyle içerik fikirleri üretin ve ilgi çekici metinler yazın
- Gerçek zamanlı raporlama gösterge panelleriyle içerik ve pazarlama operasyonlarınızı kontrol altında tutun
- Özel ve önceden oluşturulmuş otomasyon ile rutin işlemlerde zaman kazanın
- Entegre AI özelliklerine sahip ClickUp Docs ile belgeleri kolaylıkla oluşturun, düzenleyin ve paylaşın
- Özelleştirilebilir pazarlama şablonlarından oluşan bir kitaplıktan seçim yaparak sürecinizi hızla başlatın
ClickUp sınırlamaları
- Ücretsiz sürüm AI özelliklerini içermez
- Genel olarak güçlü bir araç olsa da, bazı özelleştirme özellikleri zorlayıcı olabilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.900+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.300+ yorum)
2. Jasper (Pazarlamacılar için hızlı içerik oluşturma için en iyisi)
Bu AI yazar aracı, pazarlamacılar için çözümler konusunda uzmanlaşmıştır. Gösterişsiz yaklaşımıyla tanınan Jasper, tahmin doğruluğu ve profesyonel kalitede çıktıları ile takdir edilmektedir. Uzun form içerik oluşturmaya yardımcı olan Boss Mode özelliği ve etkileşimli bir AI sohbet robotu olan Jasper Chat, onu diğerlerinden ayırmaktadır.
Araç ayrıca küçük görseller ve illüstrasyonlar oluşturmak için AI Art özelliğine sahiptir, anahtar kelime optimizasyonu için SurferSEO ile ve gramer denetleme özellikleri için Grammarly ile entegre edilmiştir.
Kullanım kolaylığı ve zahmetsiz içerik oluşturma aracı arayan pazarlamacılar için Jasper en iyi seçimdir. ABM çabalarınız için kişiselleştirilmiş açılış sayfaları oluşturmak için bile kullanabilirsiniz.
Önceden ayarlanmış komut istemleri ve pazarlamaya özel uygulamaları, içerik oluşturma sürecini daha akıcı ve verimli hale getirmeye yardımcı olur.
Jasper'ın en iyi özellikleri
- Etkileşimli bir AI chatbot ile hızlıca içerik oluşturun
- Pazarlama kampanyalarınızı tek bir yerden planlayın ve geliştirin
- İçerik performansınızı bir içgörü gösterge paneli ile izleyin
- Küçük görseller, illüstrasyonlar ve reklamlar için sanat eserleri üretin
- Jasper'ı markanızın sesine göre eğitin ve markanıza uygun metinler yazın
- Birden fazla dilde yazın
Jasper sınırlamaları
- Kullanılabilir olsun ya da olmasın, oluşturulan her kelime için kredi düşer
- SEO ve içerik optimizasyonu için yerel araçlar eksik
- Ücretsiz sürüm mevcut değildir
- Premium sürüm küçük işletmeler için pahalı olabilir
Jasper fiyatlandırması
- Oluşturucu: Kişi başına aylık 49 $
- Takımlar: Kişi başına aylık 69 $
- İş: Özel fiyatlandırma
Jasper puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.200+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1.700+ yorum)
Ayrıca okuyun: Jasper AI Alternatifleri
3. Frase (SEO odaklı içerik oluşturmak için en iyisi)
SEO araştırması ve AI odaklı içerik oluşturma için tek noktadan çözüm arıyorsanız Frase'den başka yere bakmayın. Bu sezgisel araç, kolay ve hızlı içerik oluşturma için bu özellikleri birleştirir.
En öne çıkan özelliği, internette belirli bilgileri saniyeler içinde arayabilmesi ve yüksek kaliteli yaratıcı özetler üretebilmesidir. Bu, yazarlara araştırma konularına kapsamlı bir genel bakış sunan akıllıca tasarlanmış bir UI/UX ile desteklenir.
İçerik oluşturma kadar SEO'ya da değer veren bir araç olan Frase, en iyi Quillbot alternatiflerinden biri olarak öne çıkıyor. En iyi 20 Google arama sonucunu karşılaştırabilir ve içeriği optimize edebilir, bu da SEO odaklı pazarlamacılar ve yazarlar için oyunun kurallarını değiştirebilir.
Frase'in en iyi özellikleri
- İçeriği tek bir yerden araştırın, oluşturun ve optimize edin
- Bir araştırma konusuna (ör. blog gönderileri, pazarlama içeriği, ürün açıklamaları, satış sayfaları, SEO özetleri) ilişkin kapsamlı bir genel bakış elde edin
- İçeriğinizi en iyi Google arama sonuçlarına göre optimize edin
- İşlem kolaylığı için Google Dokümanlar ve WordPress ile entegre edin
Frase sınırlamaları
- Oluşturulan içeriğin doğruluğu kontrol edilmelidir
- Yerleşik intihal denetleyicisi yoktur
- Premium sürüm, daha küçük takımlar için pahalı olabilir
Frase fiyatlandırması
- Solo: 15 $/ay
- Temel: 44 $/ay
- Takım: 115 $/ay (en fazla 3 kullanıcı; ek kullanıcı başına 25 $/ay)
Frase puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (380+ yorum)
4. Wordtune (İçeriği yeniden ifade etmek için en iyisi)
Wordtune, düzenleyici, düzeltici, ton kontrolü, çevirmen ve eş anlamlılar sözlüğü gibi özelliklerle donatılmış bir yazar yardımcısıdır. Bu AI yazma aracı, cümleleri otomatik olarak düzeltme ve daha iyi kelimeler önerme özelliği ile öne çıkar ve gramer denetleyicisi ve gelişmiş temel yazım denetimi arayan yazarlar için idealdir.
Benzersiz satış noktası, tarayıcı uzantısı veya masaüstü uygulaması aracılığıyla yazma platformlarıyla sorunsuz entegrasyonudur. Wordtune'un önerileri, yazının netliğini ve etkinliğini sıklıkla iyileştirir ve belirli bağlama uygun çok çeşitli alternatif ifade ve kelime seçenekleri sunar.
Wordtune'un en iyi özellikleri
- Cümlelerinizi iyileştirmek ve düzeltmek için öneriler alın
- Herhangi bir metin veya YouTube videosunun özetini oluşturun
- Metninizi birden fazla dile çevirin
- Her türlü uzun form içeriği saniyeler içinde yeniden ifade edin
Wordtune sınırlamaları
- Ücretsiz çevrimiçi araç sürümünde günlük sınırlı kullanım
- Bazı kullanıcılar cümle öneri özelliğinin yavaş olduğunu not etmişlerdir
Wordtune fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Gelişmiş: 13,99 $/ay
- Sınırsız: 19,99 $/ay
- Takımlar: 15,99 $/ay kişi başına
Wordtune puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (170+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (70+ yorum)
Ayrıca okuyun: Wordtune Alternatifleri
5. Writesonic (Çeşitli metinler oluşturmak için en iyisi)
Writesonic'e kaydolduğunuzda, özelleştirilebilir şablonlar, sosyal medyaya birden fazla makale yükleme kapasitesi ve sezgisel bir kullanıcı arayüzü gibi bir dizi özelliğin keyfini çıkarabilirsiniz.
Yazarın bloğu ile mücadele eden veya yazma kalitesini geliştirmek isteyen kişiler için mükemmeldir. AI tarafından oluşturulan öneriler ve fikirler ile SEO dostu anahtar kelimeler önerme özelliği ile Writesonic, içerik oluşturucular ve pazarlamacılar için kullanışlı bir araçtır.
En öne çıkan özelliği, benzersiz Instagram başlıkları ve LinkedIn makaleleri oluşturmanıza ve içerik tonunu değiştirmenize yardımcı olmasıdır. Bu çok yönlülük, onu diğer ücretsiz Quillbot alternatiflerinden ayırır.
Writesonic'in en iyi özellikleri
- Özelleştirilebilir şablonlar ve otomatik paylaşım ile kolayca içerik oluşturun ve paylaşın
- Arama motorlarında daha iyi sıralama içeriği için SEO optimizasyonunu iyileştirmek üzere anahtar kelime ve iç bağlantı önerileri alın
- Profesyonel özgeçmişler, LinkedIn makaleleri ve diğer sosyal içerikler için özel paragraf değiştirme aracını kullanın
- İçerik oluşturma için birden fazla LLM modeline erişimin keyfini çıkarın
- Şirketinizin bilgi tabanından otomatik olarak SSS'ler oluşturun
Writesonic sınırlamaları
- Küçük değişiklikler için kredi kullanır ve sonuç olarak, tatmin edici içerik oluşturmaya çalışırken kredi tabanlı sistem sinir bozucu olabilir
Writesonic fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Bireysel: 20 $/ay
- Standart: 99 $/ay
- Sizin için tamamlandı (AI+İnsan hizmeti): 2000 $/ay
Writesonic puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.900+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)
6. Speedwrite (Basit içerikleri hızlı bir şekilde yeniden yazmak için en iyisi)
Speedwrite, adından da anlaşılacağı gibi, otomatik metin oluşturucu ile içerik oluşturmayı hızlandırır. Makale yeniden yazma araçları arasında birincidir, mevcut içeriğin benzersiz sürümlerini oluşturmak için mükemmeldir - bağlantı oluşturma ve diğer pazarlama stratejileri için yararlı bir özelliktir.
İçeriği daha kolay taranabilir hale getirmek için satır sonları ekleyebilirsiniz, bu da Speedwrite'ı diğer AI içerik oluşturuculardan ayırır.
Kullanımı çok kolay bir paraphrasing aracı olmasına ve hızlı içerik üretimi için harika olmasına rağmen, Speedwrite sıfırdan uzun formlu içerik oluşturmak veya içerik tonunu ve stilini düzenlemek için ideal bir araç olmayabilir.
Speedwrite'ın en iyi özellikleri
- Herhangi bir metni hızlı bir şekilde yeni içeriğe dönüştürün
- Satır sonları ile içeriğin taranabilirliğini artırın
- Oluşturulan içeriği metin dosyası olarak dışa aktarın
Speedwrite sınırlamaları
- Diğer araçlarla karşılaştırıldığında, sıfırdan içerik oluşturmak için ideal değildir
- İçeriğin tonunu, stilini ve dilini denetleme seçeneği yoktur
- Yazım ve dilbilgisi düzeltme seçeneği yoktur
Speedwrite fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Aylık abonelik: Aylık 7,99 $
Hızlı yazma puanları ve yorumları
- G2: Mevcut değil
- Capterra: Kullanılamıyor
Ayrıca okuyun: Speedwrite Alternatifleri
7. Rytr (Uygun fiyatla kısa ve uzun metinler oluşturmak için en iyisi)
Copysmith tarafından sunulan Ryter, Quillbot alternatifleri listemizde bir sonraki sırada yer alıyor. Bu yapay zeka destekli araç, bloglardan ve açılış sayfalarına, ürün açıklamalarına ve Facebook reklam şablonlarına kadar geniş bir yelpazede içerik üretebilir.
Çoğu kişi için bu aracın en önemli özelliği, AI'yı kendi sesinizle eğitebilmenizdir. Ayrıca, büyük ölçekli içerik oluştururken yararlı olan gramer denetimi ve intihal algılama özellikleri de sunar.
Ayrıca, Chrome uzantısı ve yararlı öğreticiler, aracı daha da kullanıcı dostu hale getirir. 40'tan fazla AI içerik kullanım örneği için çözümler sunan bu araç, içerik oluşturucular ve pazarlamacılar için güçlü bir araçtır.
Rytr'ın en iyi özellikleri
- Ürün açıklamalarından Facebook reklam şablonlarına kadar geniş bir dizi şablona erişin
- İçeriği hızlıca yeniden ifade edin ve iyileştirin
- AI'yı marka yönergelerine ve sesine göre eğitin
- Chrome uzantısı sayesinde nerede olursanız olun kullanın
Rytr sınırlamaları
- Oluşturulan içerik birden fazla yineleme gerektirebilir
- İntihal kontrolü yalnızca ücretli planda mevcuttur
Rytr fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Sınırsız: 9 $/ay
- Premium: 29 $/ay
Rytr puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (10+ yorum)
8. Anyword (Kurumsal düzeyde içerik oluşturma için en iyisi)
Kesin ve doğru içerik önerileriyle tanınan, yapay zeka içerik oluşturma alanında güçlü bir araç olan Anyword ile tanışın. Bu aracın en iyi özelliği, içeriğiniz yayınlanmadan önce nasıl bir performans göstereceğini tahmin etme yeteneğidir.
Anyword'ü mevcut en iyi performans gösteren içeriklerinizle eğitebilir ve açılış sayfaları, sosyal medya kanalları vb. için intihal içermeyen metinler oluşturabilirsiniz. Bu, platformlar arasında tutarlı bir marka sesi korumanızı sağlar.
AI Blog Wizard ile SEO için optimize edilmiş yüksek kaliteli bloglar oluşturabilir ve içerik işlemlerinizi kolaylıkla ölçeklendirebilirsiniz.
Anyword'ün en iyi özellikleri
- Kanallarda kullanmak üzere büyük hacimli yüksek kaliteli içerik oluşturun
- Tüm içeriklerde özelleştirilebilir üslup ve stil ile marka tutarlılığını sağlayın
- A/B test maliyetlerinden tasarruf edin
- 100'den fazla şablon ve komut isteminden yararlanarak zahmetsiz içerik oluşturun
Anyword sınırlamaları
- Ücretsiz plan yok
- Küçük takımlar için pahalı
Anyword fiyatlandırması
- Başlangıç: 49 $/ay
- Veriye dayalı Takımlar: 99 $/ay
- İş: 499 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Anyword puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (1.200+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (390+ yorum)
9. WordAi (AI içeriğini insanileştirmek için en iyisi)
WordAi, otomatik yeniden yazma ve parafrazlama aracı olarak öne çıkan bir Quillbot alternatifidir. Gelişmiş NLP tekniklerini kullanan WordAi, metnin anlamını ve bağlamını anlayarak doğru ve insan benzeri yeniden yazılar üretir.
Karmaşık veya özel konular bu Quillbot alternatifi için zorluk oluşturabilir, ancak yüksek kaliteli içerik ve insan benzeri okunabilirliği onu pazarda güçlü bir rakip haline getirir. Bir içeriğin birden fazla yeniden yazımını hızlı bir şekilde oluşturmak için kullanabilirsiniz.
Bu araç, AI yanıtlarının yaratıcılık düzeyini gereksinimlerinize göre kontrol etmenizi de sağlar.
WordAi'nin en iyi özellikleri
- Gelişmiş NLP teknikleriyle metinleri yeniden yazın
- Robot gibi metinlerden kaçınmak için içeriğinizi insanlaştırın
- Farklı kullanım durumları için farklı yaratıcılık seviyeleri uygulayın
- Toplu yeniden yazma için birden fazla makaleyi aynı anda yükleyin ve zamandan tasarruf edin
WordAi sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, aracın karmaşık veya özel konularda zorluk yaşayabileceğini bildirmiştir
- Küçük kuruluşlar ve bireysel kullanıcılar için diğer Quillbot alternatiflerinden daha pahalıdır
WordAi fiyatlandırması
- Aylık: 57 $/ay
- Yıllık: Aylık 27 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma
WordAi puanları ve yorumları
- G2: 3,8/5 (10+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (10+ yorum)
Ayrıca okuyun: WordAi Alternatifleri
10. Copy. ai (Otomatik içerik iş akışları oluşturmak için en iyisi)
Copy. ai, içerik oluşturma, kişiselleştirilmiş satış metinleri, soğuk e-postalar, blog gönderileri ve daha fazlasını üreten bir başka popüler AI aracıdır.
Quillbot'a alternatif olan bu hizmet, içerik fikirleri için beyin fırtınası yapmak için bir AI chatbot ve oluşturulan metni markanızın sesine ve tonuna uyacak şekilde düzenleme olanağı da sunar. Bununla birlikte, brifing oluşturma ve anahtar kelime araştırması gibi görevler için önceden oluşturulmuş iş akışlarıyla daha geniş içerik işlemlerine de yardımcı olur.
Copy. ai'nin çok yönlülüğü ve topluluk desteği (ücretli planlara dahildir), onu AI içerik oluşturmak için öne çıkan bir araç haline getirir.
Copy. ai en iyi özellikleri
- Özel iş akışları oluşturun veya önceden oluşturulmuş iş akışlarını kullanarak kısa oluşturma gibi süreçleri otomatikleştirin
- Birden fazla dilde içerik oluşturun
- AI bot ile sohbet ederek yeni içerik fikirleri üretin
- Kişiselleştirilmiş soğuk e-postalar, sosyal medya metinleri ve blog gönderilerini dakikalar içinde oluşturun
- Geri bildirim ve öneriler için yardımcı bir metin yazarları topluluğuna güvenin
Copy. ai sınırlamaları
- Ücretsiz sürümde intihal denetleyicisi yoktur
- Bazı kullanıcılar, büyük içeriklerde tekrar oluşumları bildirdi
Copy. ai fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Başlangıç: 49 $/ay
- Gelişmiş: 249 $/ay
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma
Copy. ai puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (180+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (60+ yorum)
11. Copymatic (Dönüşüm odaklı metinler oluşturmak için en iyisi)
Copymatic, sezgisel ve kullanımı kolay özellikleriyle Quillbot alternatifi olarak dikkat çeken bir AI yazma aracıdır. Yazarların hızlı ve doğru bir şekilde içerik oluşturmasına yardımcı olan bir dizi otomatik düzenleme aracı sunar.
Diğer araçların aksine, Copymatic AI doğal dil işleme ve makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak benzersiz içerik üretebilir. Çoklu AI araçlarıyla, sosyal medya gönderilerinden e-ticaret içeriğine kadar her şeyi oluşturabilirsiniz. Ayrıca gramer ve yazım denetimi ve cümleleri yeniden ifade etme özelliği de sunar.
Copymatic'in en iyi özellikleri
- 20'den fazla dilde içerik oluşturun
- AI içeriğinin ses tonunu ve yaratıcılık düzeyini kontrol edin
- Chrome uzantısı ile internet üzerinden bir dizi AI aracını kullanın
- AI sohbet asistanı ile çevrimiçi içeriği özetleyin — CopyChat
Copymatic sınırlamaları
- Yeniden yazma işlemi ek ücrete tabidir ve diğer AI içerik oluşturma araçlarına kıyasla maliyetli olabilir
- Ton veya stil ile ilgili sorunlar
Copymatic fiyatlandırması
- Pro: Kullanıcı başına aylık 29 dolar
- Takım: Aylık 49 $ (en fazla 5 kullanıcı)
- Enterprise: Aylık 99 $ (25 kullanıcıya kadar)
Copymatic müşteri yorumları
- G2: 4,7/5 (30+ yorum)
- Capterra: Mevcut değil
Ayrıca okuyun: Spinbot gibi ilgili araçlar
12. SEO Writing Assistant (SEO için optimize edilmiş metinler oluşturmak için en iyisi)
Quillbot'un en iyi alternatifleri arasında Semrush'un akıllı yazma düzenleyicisi SEO Writing Assistant bulunmaktadır. Bu araç, okunabilirliği yüksek düzeyde tutarken içeriği SEO için optimize etme yeteneği ile öne çıkmaktadır. Google'ın en iyi 10 makalesine göre içerik iyileştirme için anında öneriler sunar.
SEO Writing Assistant, anahtar kelime önerileri sunarak ve anahtar kelime doldurmayı önleyerek SEO stratejinizin yolunda gitmesine yardımcı olur. Ayrıca yazım ve dilbilgisi hatalarını ve intihal kontrolü de yapar. Google Dokümanlar, Microsoft Word ve WordPress ile de entegre edebilirsiniz.
SEO odaklı özellikleri, onu pazarlamacılar ve SEO uzmanları için harika bir araç haline getirir.
SEO Writing Assistant'ın en iyi özellikleri
- SEO odaklı geri bildirimi gerçek zamanlı olarak alın
- Yararlı önerileriyle anahtar kelime doldurmayı önleyin
- Google Dokümanlar, MS Word ve WordPress için eklentilerle günlük işlemlerinize dahil edin
- Okunabilirliği kontrol edin ve iyileştirin, hedef kitlenizin ilgisini çeken SEO dostu makaleler oluşturun
SEO Writing Assistant sınırlamaları
- İçerik oluşturma yetenekleri açısından sınırlıdır, esas olarak bir SEO aracı olarak hizmet verir
- Ücretsiz sürümde sınırlı özellikler mevcuttur
SEO Writing Assistant fiyatlandırması
- Semrush planlarına aşağıdaki şekilde dahildir
- Avantaj: 149,95/ay
- Guru: 249,95 $/ay
- Enterprise: 499,95 $/ay
SEO Writing Assistant müşteri yorumları
- G2: 4,5/5 (2.300+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.200+ yorum)
13. ChatGPT (Sohbet ve komut tabanlı içerik oluşturma için en iyisi)
ChatGPT, günümüzün en popüler AI sohbet robotlarından biri ve önde gelen Quillbot alternatiflerinden biridir. Makine öğrenimi tekniklerini kullanarak insan benzeri metinler üretir. Sorguları yanıtlayabilir, e-posta taslakları oluşturabilir, Python kodu yazabilir, çeşitli konularda ders verebilir ve hatta şiir yazabilir.
ChatGPT, kullanıcının ihtiyaçlarına göre yazım stilini ayarlayabilen dinamik içerik uyarlama özelliği ile dikkat çekiyor. Özel bir intihal denetleyicisi olmasa da, güçlü doğal dil yetenekleriyle bunu telafi ediyor.
Ücretsiz planla birçok şey yapabilirsiniz, ancak ücretli planlar ile görüntü oluşturabilir, özel GPT'ler oluşturabilir ve içeriği PDF biçiminde dışa aktarabilirsiniz.
ChatGPT'nin öne çıkan özelliği özelleştirilebilir olmasıdır; geliştiriciler ve kullanıcılar, uygun komutlarla modeli belirli etkinlikler veya alanlar için ince ayar yapabilir. Kendi uygulamalarınız için API'ye erişim için bile kaydolabilirsiniz.
ChatGPT'nin en iyi özellikleri
- Çok yönlü aracı kullanarak çok sayıda kullanım için hızlı bir şekilde içerik oluşturun
- Bağlamsal anlayışla insan benzeri yanıtlar oluşturun
- Verimli LLM modellerini ücretli planlarda kullanarak verileri analiz edin, grafikler oluşturun ve daha fazlasını yapın
- Beyin fırtınası yapmak, yeni bir konu öğrenmek, kod yazmak ve daha fazlası için bu uygulamayı kullanın
- Dosyaları yükleyin ve sizin için içgörüler çıkarın
ChatGPT sınırlamaları
- Bazen uzun ve gereksiz metinler yazma eğilimi vardır
- Özel bir intihal denetleyicisi yoktur
- Ücretsiz plan, GPT-4o'ya yalnızca sınırlı erişim sağlar
ChatGPT fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: Kullanıcı başına aylık 20 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 200 $
- Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma
ChatGPT müşteri yorumları
- G2: 4,7/5 (600'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (70+ yorum)
Bu ChatGPT alternatiflerine göz atın!
Ayrıca okuyun: ChatGPT Alternatifleri
14. Grammarly (İçeriğinizi hatasız tutmak için en iyisi)
Grammarly, gelişmiş gramer, imla ve noktalama denetleyicisi ile ünlüdür. AI destekli teknolojisi, yazarlara netlik, kelime seçimi ve üslup konusunda yardımcı olmak için gerçek zamanlı iyileştirme önerileri sunar.
Platform, önceden oluşturulmuş AI komutlarını kullanarak saniyeler içinde metinler oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca, diğer birçok AI tabanlı yazma aracından ayıran intihal algılama özelliği de sunar. Ücretli planlar, işletmelerin kendi marka ve stil kılavuzlarını yükleyerek tüm içeriğin marka ile uyumlu olmasını sağlar.
Tarayıcı uzantısı ile, çalıştığınız her yerden araca erişebilirsiniz. Grammarly'yi Gmail, Facebook, Twitter, LinkedIn ve diğer birçok uygulamada hatasız yazmak için kullanabilirsiniz. Kullanım kolaylığı, onu önde gelen Quillbot alternatiflerinden biri yapar.
Grammarly'nin en iyi özellikleri
- Dilbilgisi, noktalama ve imla hatalarını gerçek zamanlı olarak kontrol edin
- Stil ve tonu iyileştirmek için anında öneriler alın
- Entegre intihal algılama aracıyla intihalin önüne geçin
- Marka sesiniz ve stil kılavuzunuzla eğitin
Grammarly sınırlamaları
- Uzun form içerik üretimi için sınırlı yetenekler
- İçeriği SEO için optimize etme seçeneği yoktur
- Hatalara yatkın
Grammarly fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 30 dolar
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Grammarly müşteri yorumları
- Capterra: 4,7/5 (7.100+ yorum)
- G2: 4,7/5 (9.700+ yorum)
Ayrıca okuyun: Grammarly Alternatifleri
15. TextCortex (Kurumsal iş akışları oluşturmak için en iyisi)
Quillbot'un bir başka olası alternatifi olan TextCortex, kuruluşunuzun bilgi tabanına ve verilerine dayalı olarak ilgi çekici metinler oluşturmanıza yardımcı olan etkili bir AI yazarıdır.
Bu araç, şirket bilgilerini, belgeleri ve geçmiş projeleri arayabilir ve sorularınızı yanıtlamak için içgörüler elde edebilir. AI yazar, bu ayrıntıları kullanarak e-postalar, basın bültenleri, proje belgeleri vb. için gerçeklere dayalı ve marka kimliğine uygun metinler oluşturur.
Tarayıcı uzantısı ve yüzlerce uygulama ile entegrasyonları sayesinde birden fazla platformda çalışın. Ayrıca, iş akışı otomasyonu özelliği ile e-posta yanıtları, yazım ve dilbilgisi denetimleri gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilirsiniz.
TextCortex'in en iyi özellikleri
- İkna edici e-posta metinleri, sosyal medya başlıkları, ürün açıklamaları ve reklamlar oluşturun
- Son derece bağlamsal içerik oluşturmak için şirketinizin bilgi tabanından yararlanın
- Takım verimliliğini artırmak için AI şablonlarını kullanarak basit günlük görevleri otomatikleştirin
- Entegrasyonları ve tarayıcı uzantısı ile her yerde stressiz çalışın
TextCortex sınırlamaları
- Gelişmiş düzenleme özellikleri yoktur
- İçerik tonu ve stil özelleştirme seçenekleri sınırlıdır
- Kısıtlı ücretsiz plan
TextCortex fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 29,99 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
TextCortex müşteri yorumları
- G2: 4,7/5 (600'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (180+ yorum)
Quillbot Alternatifleriyle AI Destekli Yazmayı Kullanın
İçerik oluşturmanın büyük planında, AI asistanları muazzam bir potansiyelin kapılarını açmıştır. Yapay zeka, yaratıcılığı ve verimliliği artırırken, yazarların bloklanması ve zaman kısıtlamaları gibi yaygın zorluklara bir çözüm sunmuştur.
Gereksinimlerinize en uygun aracı seçebilmeniz için 15 Quillbot alternatifinin ayrıntılarını sağladık.
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