aI Destekli Yazım için En İyi 15 Wordtune Alternatifi

Her yazar için, yüksek kaliteli, hatasız içerik oluşturmak isteğe bağlı değildir, bu işin bir parçasıdır. Ancak birden fazla proje, müşteri ve biçim arasında dengede kalmak? İşte burada işler zorlaşır.
AI destekli bir yazma asistanı olan Wordtune size yardımcı olabilir. Doğal dil işlemeyi kullanarak garip cümleleri yeniden ifade eder, gramer hatalarını yakalar ve hatta daha sorunsuz bir iş akışı için Google Dokümanlar ile entegre olur. Kullanışlı, değil mi? Tek sorun, en iyi özelliklerinin pahalı bir ödeme duvarının arkasında kilitli olması ve uzun içerikler için en iyisi olmaması.
İyi haber mi? Başka birçok seçenek var; bazıları ücretsiz, bazıları ise çok dilli destek gibi ekstra AI avantajlarıyla dolu.
Bu kılavuzda, daha hızlı, daha akıllı ve stressiz yazabilmeniz için en iyi 15 Wordtune alternatifini inceleyeceğiz.
⏰ 60 Saniyelik Özet
En iyi Wordtune alternatif araçlarına hızlı bir genel bakış:
- ClickUp : AI içerik oluşturma ve iş akışı otomasyonu için en iyisi
- Grammarly: Dilbilgisini optimize etmek için gerçek zamanlı öneriler sunmak için en iyisi
- Quillbot: Metinleri yeniden ifade etmek ve özetlemek için en iyisi
- Copy. ai: E-postalar ve sosyal medya içeriği oluşturmak için en iyisi
- Jasper. ai: Çeşitli içerik türleri oluşturmak için en iyisi
- Rytr: Kısa içerikleri verimli bir şekilde oluşturmak için en iyisi
- ProWritingAid: Cümle yapısını iyileştirmek ve hataları belirlemek için en iyisi
- Anyword: İlgi çekici sosyal medya içeriği oluşturmak için en iyisi
- Writesonic: SEO için optimize edilmiş içerik oluşturmak için en iyisi
- Hemingway Düzenleyici: Karmaşık cümle yapılarını basitleştirmek için en iyisi
- Slick Write: Temel gramer hatalarını belirlemek için en iyisi
- Zoho Writer: Yazma ve ortak belge düzenleme için en iyisi
- ChatGPT: Web siteleri, bloglar veya sosyal medya için içerik oluşturmak için en iyisi
- Basitleştirilmiş: Hepsi bir arada içerik oluşturma için en iyisi
- Paraphraser. io: Orijinal anlamı koruyarak içeriği yeniden yazmak için en iyisi
Wordtune alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?
En iyi Wordtune alternatifini ararken, yazma deneyiminizi geliştiren, verimliliği artıran ve içerik kalitesini iyileştiren özelliklere odaklanın. Bunlar arasında şunlar yer alır:
- AI destekli yeniden yazma: Yapay zeka kullanarak içeriği daha iyi cümle yapısı ve netlikle yeniden yazan bir içerik oluşturma aracı seçin
- Dilbilgisi ve yazım denetleyici: Hatasız içerik sağlamak için dilbilgisi hatalarını ve yazım sorunlarını vurgulayan bir yazma asistanı arayın
- İntihal denetleyicisi: Yinelenen içerik için AI algılama özelliği sunan ve bloglar, akademik yazılar ve makaleler için intihal içermeyen yazılı içerik oluşturmanıza yardımcı olan araçları tercih edin
- Paraphrasing aracı: İçeriği doğal bir şekilde yeniden yazan, markanızın sesini koruyan ve birden fazla kanal için okunabilirliği artıran araçlara öncelik verin
- Çok dilli destek: Daha geniş bir kitleye hitap etmek ve yazma becerilerinizi geliştirmek için içeriği birden fazla dilde yeniden yazan araçları tercih edin
- Ücretsiz sürümün kullanılabilirliği: Bütçe dostu içerik takımları ve öğrenciler için sağlam özelliklere sahip ücretsiz bir plan sunan bir araç bulun
🔎 Biliyor muydunuz? En eski yazı araçlarından biri olan modern kalem, 16. yüzyılda İngiltere'de büyük bir grafit yatağı keşfedilmesiyle ortaya çıktı. Başlangıçta hayvanları işaretlemek için kullanılan kalemler, 18. yüzyıla kadar ahşapla kaplanarak bugünkü halini almadı. 19. yüzyılda piyasaya sürülen ikonik sarı kalem, yüksek kaliteli grafitini vurgulamak için pazarlanarak yazı araçları için küresel bir standart oluşturdu.
Keşfedilmeye değer en iyi 15 Wordtune alternatifi
Yazınızı geliştirebilecek en iyi 15 Wordtune alternatifi:
1. ClickUp (AI içerik oluşturma ve iş akışı otomasyonu için en iyisi)
İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, projelerinizi, sohbetlerinizi ve bilgilerinizi tek bir yapay zeka destekli araçta bir araya getirmek için tasarlanmıştır. İster içerik oluşturucu, proje yöneticisi ister işletme sahibi olun, ClickUp içerik oluşturmayı otomatikleştirmenize, iş akışı süreçlerini optimize etmenize ve takım işbirliğini geliştirmenize yardımcı olur. Böylece düzinelerce uygulama arasında geçiş yapmadan düzenli ve verimli çalışabilirsiniz.
ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI'sı, kullanıcıların iş akışları içinde içeriği iyileştirmesine, özetlemesine ve oluşturmasına yardımcı olur. Wordtune, metinleri yeniden yazma, üslubu iyileştirme ve metinleri daha özlü veya ilgi çekici hale getirme konusunda uzmanlaşırken, ClickUp Brain bu yetenekleri ClickUp'ın daha geniş verimlilik platformuna entegre eder.
ClickUp Brain, uzun metinleri kısa özetlere sıkıştırabilir, böylece notlar, raporlar ve proje güncellemeleri için kullanışlı hale getirir. Öncelikle bağımsız bir araç olan Wordtune'dan farklı olarak, ClickUp Brain, ClickUp Görevleri, Belgeler ve yorumlar içinde çalışır ve takım iş akışları içinde içerik oluşturmayı kolaylaştırır.
Yeniden yazmanın ötesinde, ClickUp Brain çalışma alanınızdan ilgili bilgileri çekerek takımların mevcut verilere dayalı yanıtları otomatik olarak oluşturmasına yardımcı olur.
ClickUp Brain'in en büyük avantajı nedir? Uygulamalar arasında kopyalayıp yapıştırmak yerine, AI destekli yazma yardımını verimlilik ortamınızda tutarak sorunsuz içerik yönetimi sağlar.
Genel olarak, içerik pazarlamasında AI kullanmak istiyorsanız, bu araç daha akıllı ve daha verimli işler için mükemmel bir çözüm sunar.
Ayrıca, ClickUp Docs ile profesyonel belgeler, wiki sayfaları veya yol haritaları oluştururken bunları iş akışlarına bağlayabilirsiniz. Süreçlerini basitleştirmek, gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmak ve her şeyi tek bir yerde düzenli tutmak isteyen içerik yazarları, öğrenciler ve pazarlamacılar için mükemmel bir araçtır.
Başlıklar, tablolar ve şablonlar gibi yerleşik zengin metin biçimlendirme özellikleri, yapılandırılmış, profesyonel içerik oluşturmanıza yardımcı olur. Güvenli paylaşım ve izinler sayesinde, takım arkadaşlarınız, müşterileriniz veya hedef kitlenizle fikirlerinizi sorunsuz bir şekilde paylaşabilirsiniz.
💡 Profesyonel İpucu: İçerik yazarken zaman kazanmak ve tutarlılığı korumak mı istiyorsunuz? İçerik yazma şablonlarını kullanarak içerik yazma sürecinizi optimize edin ve verimliliğinizi artırın.
İşte size nasıl yardımcı olabilirler:
- 🚀 Önceden oluşturulmuş bir yapı ile yazma sürecinizi hızlandırın
- 📝 Tüm içeriklerde stil, üslup ve biçim tutarlılığını sağlayın
- 📈 Her parçayı sıfırdan yeniden düşünme ihtiyacını azaltarak verimliliği artırın
- 🧑🤝🧑 Uzun vadede takım işbirliğini kolaylaştırın
Yüksek kaliteli içeriği verimli bir şekilde oluşturmak anahtardır ve sürecin belirli yönlerini otomatikleştirmek, tutarlılık ve verimlilik sağlarken zaman kazanmanıza yardımcı olabilir.
İşte burada ClickUp Otomasyonları devreye girer. Çeşitli araç ve yazılımlarla 100'den fazla entegrasyon sayesinde ClickUp, mevcut iş akışınıza sorunsuz bir şekilde uyum sağlar. İster planlama, ister taslak hazırlama veya içerik inceleme aşamasında olun, ClickUp Otomasyonları bu adımları birbirine bağlayarak tüm sürecin akışını sorunsuz hale getirir. Bu da manuel çabayı azaltır ve genel verimliliği artırır.
Kısacası, ClickUp içerik oluşturma sürecinizi ince ayarlamanıza yardımcı olarak, gerçekten önemli olan şeye, yani harika işler üretmeye odaklanmak için daha fazla zaman kazanmanızı sağlar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Brain ile satış metinleri yazın, blog taslakları ve sosyal medya kampanyaları için fikirler üretin, e-postalar yazın ve konuları özetleyin
- Bloglarınızı ve makalelerinizi düzenleyin ve ClickUp Docs'u kullanarak takımlarla işbirliği içinde düzenleyin
- İçerik fikirlerinizi anında not alın, kontrol listeleri oluşturun ve ClickUp Notepad'de daha sonra yapmak üzere eylem öğelerini işaretleyin
- ClickUp'ı Google Çalışma Alanı, Slack ve daha fazlası gibi popüler araçlardaki mevcut içerik üretim iş akışlarınıza entegre edin
ClickUp sınırlamaları
- Mobil uygulamada, AI yazma aracının masaüstü sürümünde daha kolay erişilebilen bazı gelişmiş özellikler bulunmayabilir
- ClickUp, kapsamlı bir özellik setine sahiptir ve teknolojiye yatkın olmayan kullanıcılar için ilk günlerde bir öğrenme süreci gerektirebilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
İçerik oluşturmayı hızlandırmak için AI'yı kullanma şeklini çok seviyorum. İşlerin daha hızlı yapılmasına yardımcı oluyor, iş akışını benim özel teklifime göre uyarlayabiliyor. Kısa teslimatları göz önünde bulundurarak işbirliği ve takım çalışması için harika olan dinamik özellikleriyle verimliliği optimize etmek için tasarlanmıştır. Kullanıcı dostu ve verimliliği artıran entegrasyonlara sahiptir. Herkes kullanıyor, ben neden kullanmayayım?
İçerik oluşturmayı hızlandırmak için AI'yı kullanma şeklini çok seviyorum. İşlerin daha hızlı yapılmasına yardımcı oluyor, iş akışını benim özel teklifime göre uyarlayabiliyor. Kısa teslimatları göz önünde bulundurarak işbirliği ve takım çalışması için harika olan dinamik özellikleriyle verimliliği optimize etmek için tasarlanmıştır. Kullanıcı dostu ve verimliliği artıran entegrasyonlara sahiptir. Herkes kullanıyor, ben neden kullanmayayım?
2. Grammarly (grameri optimize etmek için gerçek zamanlı öneriler sunmak için en iyisi)
Grammarly ile, net, kusursuz ve hatasız içerik oluşturmanıza yardımcı olan yapay zeka destekli bir yazma asistanına sahip olursunuz. İşinizi gramer hataları açısından kontrol eder, cümle yapısını iyileştirir ve üslubunuzu rafine ederek yazdıklarınızın ilgi çekici ve profesyonel olmasını sağlar.
Akademik yazılar mı yazıyorsunuz, e-postalar mı hazırlıyorsunuz, raporlar mı yazıyorsunuz? Grammarly, Google Dokümanlar, web tarayıcıları ve daha fazlası gibi platformlarda sizi destekler.
Grammarly'nin en iyi özellikleri
- Yazarken hataları düzeltmek için anında geri bildirim alın
- Daha iyi okunabilirlik ve özlülük için tüm cümleleri yeniden ifade edin
- Metninizi milyarlarca web sayfasıyla karşılaştırarak intihal kontrolü yapın
Grammarly sınırlamaları
- Kullanıcılar genellikle eksik hata düzeltmeleri ve tutarsız intihal algılama gibi performans sorunlarıyla karşılaşır
- Bazen yararlı düzeltmeler sağlamadan fiil zaman hatalarını işaretler
➡️ Ayrıca okuyun: En İyi Grammarly Alternatifleri ve Rakipleri (Ücretsiz ve Ücretli)
Grammarly fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Grammarly puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (7.000+ yorum)
💡 Profesyonel İpucu: Daha iyi proje belgeleri yazmak için ne yapmanız gerektiğini merak mı ediyorsunuz?
İşte nasıl başlayabilirsiniz:
- 🌟 Projenizin kapsamını ve hedeflerini net bir şekilde tanımlayın
- 📋 İçeriği gezinmesi kolay bölümlere ayırın
- 📝 Dilinizi basit ve öz tutun
- 🔄 Belgeleri düzenli olarak güncelleyin ve gözden geçirin
3. QuillBot (Metinleri yeniden ifade etmek ve özetlemek için en iyisi)
Sezgisel özellikleriyle QuillBot, hantal cümleleri yeniden yazmanıza, gramer hatalarını düzeltmenize ve uzun metinleri zahmetsizce özetlemenize yardımcı olur. Denemeler üzerinde çalışmak, raporları düzeltmek ve özgünlük ve netlik sağlamak için mükemmeldir.
Yeniden yazma, AI denetleyici, gramer denetleyici, yeniden yazma aracı ve daha fazlası olarak hizmet verir; yazma becerilerini zahmetsizce geliştirmek isteyen öğrenciler, serbest yazarlar ve içerik oluşturucular için idealdir.
QuillBot'un en iyi özellikleri
- Araştırmalarınızı desteklemek için çeşitli stillerde doğru alıntılar oluşturun
- Araştırma, not alma ve AI destekli yazmayı tek bir çalışma alanında birleştirin
- Metinleri birden fazla dil arasında çevirerek erişiminizi genişletin
QuillBot sınırlamaları
- Ücretsiz sürüm, aynı anda özetleyebileceğiniz veya özetleyebileceğiniz kelime sayısını sınırlar
- Kullanıcılar, araç alıntı yaparken orijinal anlamı sıklıkla değiştirdiği için doğruluk sorunları yaşadıklarını belirtmiştir
QuillBot fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 19,95 $
QuillBot puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (30+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (140+ yorum)
➡️ Ayrıca okuyun: Maksimum Verimlilik için AI Ş Akışı Otomasyonunu Kullanma Kılavuzu
4. Copy. ai (E-posta ve sosyal medya içeriği oluşturmak için en iyisi)
Bir kampanya lansmanı üzerinde çalışıyorsanız, markanızın sesini bulmaya veya geliştirmeye çalışıyorsanız ya da sadece yazar bloğunu aşmak istiyorsanız, Copy. ai keşfedilmeye değer harika bir seçenek olabilir. Makaleler, sosyal medya içeriği, e-postalar, ürün açıklamaları ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli metin biçimleri için ilgi çekici metinler oluşturmanıza yardımcı olur.
Ayrıca şablonlar, beyin fırtınası özellikleri ve çok dilli destek sunarak çeşitli sektörler için yeterince çok yönlü olmasını sağlar.
Copy. ai'nin en iyi özellikleri
- Yapılandırılmış blog gönderilerini hızlıca oluşturun ve yazar bloğunu aşın
- Facebook, Twitter ve LinkedIn gibi platformlara özel ilgi çekici gönderiler oluşturun
- Çeşitli amaçlar için profesyonel e-postalar tasarlayın, iletişiminizi geliştirin
Copy. ai sınırlamaları
- Abonelik planları nispeten pahalı olabilir, bu da onu öğrenciler ve yazarlar için uygunsuz hale getirir
Copy. ai fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Başlangıç: Aylık 49 $/koltuk
- Gelişmiş: 5 koltuk için aylık 249 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Copy. ai puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (70+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (60+ yorum)
➡️ Ayrıca okuyun: En İyi Copy.ai Alternatifleri ve Rakipleri
5. Jasper. ai (Çeşitli içerik türleri oluşturmak için en iyisi)
Jasper. ai, blog gönderileri, sosyal medya güncellemeleri ve pazarlama materyalleri dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde yüksek kaliteli içerik üretmesiyle tanınır.
Özelleştirilebilir tonlar, çoklu dil desteği ve önceden tasarlanmış şablonlar gibi özelliklerle Jasper. ai, benzersiz ihtiyaçlarınıza uyum sağlar. Verimliliği artırır ve markanızın sesinde tutarlılığı koruyarak içeriğinizin her zaman ilgi çekici ve markanıza uygun olmasını sağlar.
Jasper. ai'nin en iyi özellikleri
- Blog gönderileri, sosyal medya güncellemeleri ve pazarlama içeriğini kolayca oluşturun
- Farklı içerik biçimleri için şablonlara erişin, yazma sürecinizi kolaylaştırın
- Tüm içeriklerde markanızın sesine uygun tonu ayarlayın
Jasper. ai sınırlamaları
- Kullanıcılar, Jasper'ın bazen tekrarlayan içerik ürettiğini not etmişlerdir
- Yerleşik intihal kontrolü içermez, harici araçlardan yararlanmanızı gerektirir
➡️ Daha fazla bilgi: En iyi Jasper AI alternatifleri ve rakipleri
Jasper. ai fiyatlandırması
- Oluşturucu: Koltuk başına aylık 49 $
- Pro: Koltuk başına aylık 69 $
- İş: Özel fiyatlandırma
Jasper. ai puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1200+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1800+ yorum)
Jasper.ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
Jasper'ın kullanımı kolay, doğru ve çok ayrıntılı bir AI yazma yazılımı olması çok hoşuma gidiyor. Oluşturduğu içerik çok doğru ve intihal ve telif hakları açısından kontrol ediliyor. Çeşitli yazma şablonları var veya kendi şablonlarınızı özelleştirebilir ve oluşturabilirsiniz, bunlar içerik yazmayı benim için çok kolaylaştırıyor ve içerik çok doğru ve ayrıntılı.
Jasper'ın kullanımı kolay, doğru ve çok ayrıntılı bir AI yazma yazılımı olması çok hoşuma gidiyor. Oluşturduğu içerik çok doğru ve intihal ve telif hakları açısından kontrol ediliyor. Çeşitli yazma şablonları var veya kendi şablonlarınızı özelleştirip oluşturabilirsiniz, bunlar içerik yazmayı benim için çok kolaylaştırıyor ve içerik çok doğru ve ayrıntılı.
6. Rytr (Kısa form içerik oluşturmak için en iyisi)
Fikirlerini geliştirmek, özgünlüğü sağlamak ve tutarlılığı korumak isteyen kullanıcılar için Rytr çok yönlü bir çözüm sunar. Blog gönderileri, sosyal medya güncellemeleri veya e-postalar taslaklarını oluşturmanıza olanak tanıyarak, zahmetsizce yüksek kaliteli içerik oluşturmanıza yardımcı olur.
AI yazma asistanı gramer, imla ve yapı ile ilgilenir ve hızlı bir şekilde alakalı içerik oluşturarak zaman kazanmanızı sağlar. Bu, sıkı teslim tarihlerine yetişmek veya verimli beyin fırtınası oturumları yapmak için mükemmeldir.
Rytr'ın en iyi özellikleri
- Markanızın sesine uygun birden fazla ton arasından seçim yapın
- Yerleşik intihal denetleyicisini kullanarak benzersiz içerik yazın
- Gramer ve yazım denetimleri gerçekleştirerek kusursuz ve hatasız metinler oluşturun
Rytr sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, bu AI yazar aracındaki anahtar kelime araştırmasının çok iyi olmadığını ve bunun SEO için bir zorluk oluşturabileceğini bildiriyor
- Ayrıntılı SERP analizi bulunmamaktadır, bu da derinlemesine anahtar kelime içgörülerini ve rekabet araştırmasını sınırlayabilir
Rytr fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Sınırsız: Aylık 9 $
- Premium: Aylık 29 $
Rytr puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (800'den fazla yorum)
- Capterra: Yok
Gerçek kullanıcılar Rytr hakkında ne diyor?
Rytr'da en çok sevdiğim şey, hedef kitlemle rezonansa giren yüksek kaliteli, marka kimliğine uygun içerikleri tutarlı bir şekilde sunma yeteneğidir. Sanki parmaklarımın ucunda, fikirlerimi hayata geçirmeme her zaman yardımcı olmaya hazır, özel bir içerik oluşturma asistanı var gibi. Rytr'ın kapsamlı özelleştirme seçenekleri, çıktıyı özel ihtiyaçlarıma göre uyarlama imkanı sunuyor. Ses tonundan biçimlendirmeye kadar. Rytr tarafından üretilen AI içerikleri, hedef kitlemle rezonansa giren doğal ve ilgi çekici bir tonla tutarlı bir şekilde yüksek kalitededir.
Rytr'da en çok sevdiğim şey, hedef kitlemle rezonansa giren yüksek kaliteli, marka kimliğine uygun içerikleri tutarlı bir şekilde sunma yeteneğidir. Sanki parmaklarımın ucunda, fikirlerimi hayata geçirmeme her zaman hazır, özel bir içerik oluşturma asistanı var. Rytr'ın kapsamlı özelleştirme seçenekleri, çıktıyı özel ihtiyaçlarıma göre uyarlama imkanı sunuyor. Ses tonundan biçimlendirmeye kadar. Rytr tarafından üretilen AI içerikleri, hedef kitlemle rezonansa giren doğal ve ilgi çekici bir tonla tutarlı bir şekilde yüksek kalitededir.
7. ProWritingAid (Cümle yapısını iyileştirmek ve hataları belirlemek için en iyisi)
ProWritingAid, Microsoft Word, Google Dokümanlar ve Scrivener gibi uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve tercih ettiğiniz yazma ortamında gerçek zamanlı düzenleme yapmanızı sağlar.
Kapsamlı raporları, aşırı kullanılan kelimeleri, cümle yapısını ve okunabilirliği vurgular, böylece net ve ilgi çekici içerikler oluşturmanıza yardımcı olur. Örneğin, Rephrase aracı, netliği ve stili geliştirmek için alternatif ifadeler önerir.
ProWritingAid'in en iyi özellikleri
- Tekrarları önlemek için tekrarlanan kelimeleri ve kelime öbeklerini tespit edin
- Uygulanabilir önerilerle cümlelerin netliğini ve okunabilirliğini artırın
- Gerçek zamanlı Dilbilgisi Denetleyicisi ile gramer hatalarını anında belirleyin ve düzeltin
ProWritingAid sınırlamaları
- Ücretsiz sürüm, düzenlemeyi bir seferde 500 kelimeyle sınırlar
- Plagiarism Checker ayrı olarak satın alınmalıdır
ProWritingAid fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Premium Pro: Kullanıcı başına aylık 36 $
ProWritingAid puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (480+ yorum)
💡 Profesyonel İpucu: Metin yazımı için AI kullanmayı mı planlıyorsunuz?
En iyi sonuçları elde etmek için izleyebileceğiniz bazı ipuçları:
- 🧠 Yeni fikirler üretmek için yapay zekayı kullanın
- ✍️ Oluşturulan metni iyileştirin ve kişiselleştirin
- 🔍 Doğruluğu ve üslup uyumunu iki kez kontrol edin
- ⚡ Çıktıyı optimize etmek için farklı komutları deneyin
8. Anyword (İlgi çekici sosyal medya içeriği oluşturmak için en iyisi)
Tahminsel performans puanı ve marka sesini özelleştirme özelliği ile Anyword, tıklama oranlarını veya etkileşimi artırmak gibi belirli pazarlama hedeflerine uygun optimize edilmiş metinler oluşturur.
Ayrıca, hızlı içerik oluşturma için önceden oluşturulmuş şablonlar sunar ve performans verilerine göre mesajları iyileştirmek için A/B testlerini destekler.
Anyword'ün en iyi özellikleri
- Geçmiş veri analizine dayalı olarak etkileşim için optimize edilmiş içerik oluşturun
- Yayınlamadan önce metninizin etkinliğini tahmin eden benzersiz bir puan alın
- AI'nın yazım stilini markanızın sesine ve tonuna uyacak şekilde özelleştirin
Anyword sınırlamaları
- Aracın abonelik planları küçük işletmeler ve bireyler için pahalı olabilir
- Öncelikle İngilizce verilerle eğitilmiştir, bu da İngilizce dışındaki pazarlarda kullanımını sınırlamaktadır
Anyword fiyatlandırması
- Başlangıç: 1 koltuk için aylık 49 $
- Veriye Dayalı: 3 koltuk için aylık 99 $
- İş: 3 koltuk için aylık 499 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Anyword puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (1200+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (390+ yorum)
Anyword hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
Ben, teslim tarihlerinin sıkı olduğu ve müşteri işlerinin hiç bitmediği bir reklam ajansında çalışıyorum. Anyword, takımımın ve benim beyin fırtınası aşamasını geçmemize ve sadece birkaç tıklamayla ilgi çekici metinler oluşturmamıza yardımcı oluyor. Özellikle reklam yazarken zaman kazanıyoruz ve ses tonu oluşturma özelliği bu konuda bize çok yardımcı oluyor.
Ben, teslim tarihlerinin sıkı olduğu ve müşteri işlerinin hiç bitmediği bir reklam ajansında çalışıyorum. Anyword, takımımın ve benim beyin fırtınası aşamasını geçmemize ve sadece birkaç tıklamayla ilgi çekici metinler oluşturmamıza yardımcı oluyor. Özellikle reklam yazarken zaman kazanıyoruz ve ses tonu oluşturma özelliği bu konuda bize çok yardımcı oluyor.
9. Writesonic (SEO için optimize edilmiş içerik oluşturmak için en iyisi)
Writesonic'in yapay zeka destekli yazma asistanı, SEO proje yönetimi çabalarınızı desteklemek için tasarlanmıştır.
AI destekli bir düzenleyici ile birlikte gelen Wordtune'un en popüler ücretsiz alternatiflerinden biridir. Kullanıcılara içerik taslakları önererek, paragraflar yazarak ve fikirler üreterek derinlemesine blog gönderileri veya makaleler oluşturmalarına yardımcı olur. Ayrıca, açılış sayfaları, e-posta konu satırları ve reklam metinleri gibi farklı içerik türleri için geniş bir yelpazede metin yazma şablonlarını da kullanabilirsiniz.
Writesonic'in en iyi özellikleri
- İçerik Yeniden İfade aracını kullanarak mevcut içeriği orijinal anlamıyla yeniden ifade edin
- Bu bloglama aracıyla anında bloglar ve makaleler oluşturun
- Çevrimiçi varlığınızı artırmak için dikkat çekici Google Ads reklamları yazın
Writesonic sınırlamaları
- Anahtar kelime araştırma aracı, uzun kuyruklu anahtar kelimeler için optimizasyon yaparken yavaş ve daha az etkili olabilir
- Kullanıcılar, AI yazma önerilerinin belirli konular için çok benzersiz olmadığını bildirmiştir
Writesonic fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Bireysel: Kullanıcı başına aylık 20 $
- Standart: Kullanıcı başına aylık 99 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Writesonic puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2000+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (2000+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Writesonic hakkında ne diyor?
Writesonic, iş akışımda devrim yarattı ve hem sosyal medya yönetimi işimde hem de satış işimde sayısız saatler kazandım. Taslak hazırlama konusunda bana çok zaman kazandırdı ve strateji ve etkileşime odaklanmamı sağladı. Üretilen içerik, bireysel planla tutarlı bir şekilde yüksek kalitede, minimum düzenleme gerektiriyor ve çoğu zaman, özellikle satış ve Instagram başlıkları için hemen kullanıma hazır
Writesonic, iş akışımda devrim yarattı ve hem sosyal medya yönetimi işimde hem de satış işimde sayısız saatler kazandırdı. Taslak hazırlama konusunda bana çok zaman kazandırdı ve strateji ve etkileşime odaklanmamı sağladı. Üretilen içerik, bireysel planla tutarlı bir şekilde yüksek kalitede, minimum düzenleme gerektiriyor ve çoğu zaman, özellikle satış ve Instagram başlıkları için hemen kullanıma hazır
10. Hemingway Editor (Karmaşık cümle yapılarını basitleştirmek için en iyisi)
Hemingway Editor, uzun veya karmaşık cümleleri, pasif yapıyı ve aşırı kullanılan zarfları belirleyerek yazdıklarınızın netliğini ve okunabilirliğini artırır. Örneğin, uzun cümleleri sarı renkle vurgulayarak bunları bölmenizi ister ve pasif yapıları yeşil renkle işaretleyerek düzeltmenizi sağlar.
Blog gönderileri, e-postalar veya denemeler yazarken Hemingway Editor, içeriğinizin özlü, ilgi çekici ve kolay anlaşılır olmasını sağlar.
Hemingway Editor'ın en iyi özellikleri
- Yazınızı daha doğrudan hale getirmek için pasif cümleleri belirleyin ve azaltın
- Karmaşık cümleleri vurgulayarak, anlaşılırlık için basitleştirmenizi ister
- Zarfların aşırı kullanımını tespit edin, daha güçlü fiil seçimlerini teşvik edin
Hemingway Düzenleyici sınırlamaları
- Gramer ve yazım denetleyicisi yalnızca abonelik modellerinde mevcuttur
- Bazı kullanıcılar, önerilerinin bazen çok katı olduğunu ve stil seçimlerini hesaba katmadığını bildirmiştir
Hemingway Düzenleyici fiyatlandırması
- Bireysel 5K Plan: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Bireysel 10K Plan: Kullanıcı başına aylık 15 $
- Takım 10K Planı: Aylık 15 $/kullanıcı
Hemingway Düzenleyici puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (40+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
11. Slick Write (Temel gramer hatalarını belirlemek için en iyisi)
Slick Write, gramer hatalarını ve potansiyel stil sorunlarını belirleyerek yazınızı iyileştirmek için tasarlanmış ücretsiz bir AI aracıdır.
Blog yazarları, romancılar, SEO uzmanları ve öğrenciler için ideal olan bu araç, içeriğinizi kolaylıkla iyileştirmenize yardımcı olur. Araç, kelime sayısı, cümle uzunluğu ve okunabilirlik puanları gibi değerli bilgiler sunarak yazınızın yapısını ve netliğini değerlendirmenize ve iyileştirmenize olanak tanır.
Slick Write'ın en iyi özellikleri
- Yazım doğruluğunu artırmak için gramer hatalarını belirleyin ve düzeltin
- Daha iyi okunabilirlik için yazım stilini geliştirme konusunda tavsiyeler alın
- Metninizin karmaşıklığını anlayarak hedef kitlenize göre uyarlayın
Slick Write sınırlamaları
- Temel bir arayüze sahip basit bir araçtır ve karmaşık gramer nüanslarını yakalayamayabilir
- Gelişmiş özelliklerden yoksundur ve diğer yazma platformlarıyla doğrudan entegrasyonu yoktur
Slick Write fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
Slick Write puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
12. Zoho Writer (Yazma ve ortak belge düzenleme için en iyisi)
Zoho Writer ile, birden fazla kullanıcının sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasına olanak tanıyan ve takım verimliliğini artıran gerçek zamanlı düzenleme özelliğine sahip bir AI aracı elde edersiniz. E-imza uygulamalarıyla entegrasyon, imza sürecini kolaylaştırarak iş belgeleri için ideal hale getirir.
Zoho Writer'ın AI asistanı Zia, gramer ve stil önerileri sunarak yazınızı geliştirmenize yardımcı olur. Ayrıca platform, DOCX ve PDF dahil olmak üzere çeşitli biçimleri destekleyerek mevcut dosyalarınızla uyumluluk sağlar.
Zoho Writer'ın en iyi özellikleri
- Sorunsuz belge düzenleme için takımlarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- WordPress'e doğrudan yayınlayarak içerik yönetimini basitleştirin
- Belgelerinizi 40'tan fazla dile çevirerek erişiminizi genişletin
Zoho Writer sınırlamaları
- AI asistanı Zia bazı gramer hatalarını gözden kaçırabilir, bu nedenle manuel düzeltme gereklidir
- Bazı kullanıcılar, belgeleri PDF biçimine dönüştürmede zorluk yaşadıklarını bildirmiştir
Zoho Writer fiyatlandırması
- Başlangıç: 3 kullanıcıya kadar aylık 2,50 $ (yıllık faturalandırılır)
- Takım: 3 kullanıcıya kadar aylık 4,50 $ (yıllık faturalandırılır)
- İş: 3 kullanıcıya kadar aylık 9 $ (yıllık faturalandırılır)
Zoho Writer puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (40+ yorum)
13. ChatGPT (Web siteleri, bloglar veya sosyal medya için içerik oluşturmak için en iyisi)
ChatGPT, komutlarınıza göre metin üreten çok yönlü bir AI yazma aracıdır ve e-posta ve blog yazmaktan sosyal medya metinleri, satış içeriği, denemeler ve hatta kod yazmaya kadar çok çeşitli görevlerde size yardımcı olur.
ChatGPT, içeriğinizi yapılandırmanıza, iyileştirmeler önermenize ve akademik yazılarınızı daha net hale getirmenize yardımcı olabilir.
Ayrıca, AI tarafından oluşturulan metinleri tonunuza uyacak şekilde insanileştirebilir ve karmaşık konular hakkında açıklamalar sunarak öğrenme, araştırma ve içerik oluşturma için paha biçilmez bir kaynak haline getirir. Ayrıca, sonuçları iyileştirmek ve daha da kesin çıktılar elde etmek için ayrıntılı AI komutları oluşturabilirsiniz.
ChatGPT'nin en iyi özellikleri
- Web siteleri, bloglar veya sosyal medya platformları için yüksek kaliteli içerik oluşturun
- Şiir ve şarkı sözü yazımı dahil olmak üzere yaratıcı yazma yardımına erişin
- Uzun makaleleri veya belgeleri hızlı bilgi edinmek için özetleyin
ChatGPT sınırlamaları
- Bazen gerçeklere aykırı cevaplar üretebilir, bu nedenle dikkatli bir inceleme gerektirir
- Nüanslı bağlamları veya karmaşık talimatları anlamakta zorluk çekebilir ve ihtiyaçlarınızla tam olarak uyumlu olmayan yanıtlar verebilir
ChatGPT fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Artı: Kullanıcı başına aylık 20 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 200 $
- Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $ (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
ChatGPT puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (600'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (90+ yorum)
Gerçek kullanıcılar ChatGPT hakkında ne diyor?
ChatGPT, diğer arama motorlarından farklı olarak hafızaya sahiptir ve önceki komutları kullanarak bağlamı anlar, bu da onu güçlü bir soru cevaplama sistemi haline getirir. Yükseltilmiş sürümler, metin komutlarına ek olarak resim ve video eklemenize de olanak tanır, bu da çok yararlıdır. İyi bir kodlama arkadaşı. Günlük görevleri daha hızlı ve kolay hale getirir.
ChatGPT, diğer arama motorlarından farklı olarak hafızaya sahiptir ve önceki komutları kullanarak bağlamı anlar, bu da onu güçlü bir soru cevaplama sistemi haline getirir. Yükseltilmiş sürümler, metin komutlarına ek olarak resim ve video eklemenize de olanak tanır, bu da çok yararlıdır. İyi bir kodlama arkadaşı. Günlük görevleri daha hızlı ve kolay hale getirir.
14. Simplified (Hepsi bir arada içerik oluşturma için en iyisi)
Simplified, tek bir arayüzde grafik tasarım, video düzenleme ve metin yazımı için araçlar sunar. AI yazar, birden fazla dili destekleyerek sosyal medya gönderilerinden pazarlama materyallerine kadar çeşitli ihtiyaçlar için metin oluşturmanıza olanak tanır.
Örneğin, birden fazla markayı yönetiyorsanız, Simplified sınırsız marka kiti oluşturmanıza olanak tanıyarak içeriklerinizde tutarlılık sağlar.
Basitleştirilmiş en iyi özellikler
- Küresel erişim için AI yazar ile çok dilli içerik oluşturun
- Sınırsız marka kiti ayarlayarak birden fazla markayı yönetin
- Projelerdeki takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
Basitleştirilmiş sınırlamalar
- Kullanıcılar, belirli dillerde içerik oluştururken çeviri hataları fark ettiler
- Tasarım araçlarına aşina olmayan yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi daha diktir
Basitleştirilmiş fiyatlandırma
- Basitleştirilmiş Sürüm: Kullanıcı başına aylık 20 $
- Basitleştirilmiş Büyüme: 5 kullanıcıya kadar aylık 85 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Basitleştirilmiş derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,6/5 (4900+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (280+ yorum)
💡 Profesyonel İpucu: Sosyal medya gönderilerinizi düzenlemekte sorun mu yaşıyorsunuz? Ücretsiz içerik takvim şablonlarını kullanarak kolayca plan yapın ve etkileşiminizi artırın!
İşte size nasıl yardımcı olacakları:
- 📅 Gönderilerinizi planlayın ve tutarlılık sağlayın
- 📝 Daha iyi odaklanmak için içerik planlamasını optimize edin
- 🔍 Performansı izleyin ve stratejileri ayarlayın
- 🚀 Zamanında ve alakalı gönderilerle etkileşimi artırın
15. Paraphraser. io (Orijinal anlamı koruyarak içeriği yeniden yazmak için en iyisi)
Bir yeniden ifade aracı olarak Paraphraser. io dört mod sunar: Standart, Akıcı, Yaratıcı ve Akıllı. Bu modlar, yeniden ifade edilen içeriği özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilmenizi sağlar.
Akıcılık modu, metninizin gramer açısından doğru ve akışının doğal olmasını sağlarken, Yaratıcı mod, içeriğinizi zengin bir ifade için çeşitli kelimelerle geliştirir. Paraphraser. io ile intihali kolayca önleyebilir, okunabilirliği artırabilir ve içeriğinizin orijinal anlamını koruyabilirsiniz.
Paraphraser. io'nun en iyi özellikleri
- Özel çıktı için dört farklı modu kullanarak metni yeniden ifade edin
- Entegre gramer ve intihal denetleyicileriyle içerik kalitesini artırın
- Güçlü AI algoritmaları kullanarak insan benzeri yeniden ifade oluşturun
Paraphraser. io sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar bu yeniden ifade aracının arayüzünü yavaş, hatalı ve kafa karıştırıcı bulabilir
- Karmaşık cümlelerin başka kelimelerle ifade edilmesinde zaman zaman yanlışlıklar ortaya çıkar ve bu da yanıltıcı olabilir veya orijinal metnin anlamını değiştirebilir
Paraphraser. io fiyatlandırması
- Gümüş: Kullanıcı başına aylık 15 $
- Gold: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Diamond: Kullanıcı başına aylık 350 $
- Özel: Özel fiyatlandırma
Paraphraser. io puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Paraphraser. io hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
Paraphrasing, akademik veya pazarlama kampanyası yazılarında önemli bir rol oynar. Paraphraser. io, anlamı bozulmadan mükemmel paraphrased cümleler sağlayarak harika bir iş çıkarır. Paragrafı yapıştırın ve işlem tamamlandı. Bu kadar basit.
Paraphrasing, akademik veya pazarlama kampanyası yazılarında önemli bir rol oynar. Paraphraser. io, anlamı bozulmadan mükemmel paraphrased cümleler sağlayarak harika bir iş çıkarır. Paragrafı yapıştırın ve tamamlandı. Bu kadar basit.
Özel Bahsetmeler
Daha fazla seçenek mi arıyorsunuz? İşte size bazı ek önerilerimiz:
- AI Blaze: Daha hızlı, yapay zeka destekli içerik oluşturma ve sorunsuz işbirliği arayan takımlar için en iyisi
- TextCortex: Ürün açıklamaları ve uygulama incelemeleri gibi alana özgü içerik oluşturmak için idealdir
- AISEO. AI: AI ve SEO verilerini birleştirerek arama motorları için optimize edilmiş içerik üreten bir AI yazma asistanı
ClickUp ile içerik oluşturma iş akışlarınızı dönüştürün!
Bu listedeki 15 AI yazma aracı, içerik oluşturmayı çok daha kolay hale getirir. Zaman kazandırır, yazma kalitesini artırır ve yaratıcılığı destekleyerek yazarların, öğrencilerin ve profesyonellerin beyin fırtınasından son düzenlemelere kadar her adımda yardımcı olur.
Ancak ClickUp bunun ötesine geçer. Yalnızca içerik oluşturmaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda güvenilir görev yönetimi, iş akışı otomasyonu ve gerçek zamanlı işbirliği ile içerik üretim süreçlerinizi optimize eder. Gelişmiş AI özellikleri ve özelleştirilebilir şablonlarla, düzenli kalmanıza, verimliliği artırmanıza ve projelerinizin her aşamasında sorunsuz bir ekip çalışması sağlamanıza yardımcı olur.
Daha keskin içerikleri daha hızlı oluşturun. ClickUp'a bugün kaydolun! 📈