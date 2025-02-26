aI Destekli Yazım için En İyi 15 Wordtune Alternatifi

Her yazar için, yüksek kaliteli, hatasız içerik oluşturmak isteğe bağlı değildir, bu işin bir parçasıdır. Ancak birden fazla proje, müşteri ve biçim arasında dengede kalmak? İşte burada işler zorlaşır.

AI destekli bir yazma asistanı olan Wordtune size yardımcı olabilir. Doğal dil işlemeyi kullanarak garip cümleleri yeniden ifade eder, gramer hatalarını yakalar ve hatta daha sorunsuz bir iş akışı için Google Dokümanlar ile entegre olur. Kullanışlı, değil mi? Tek sorun, en iyi özelliklerinin pahalı bir ödeme duvarının arkasında kilitli olması ve uzun içerikler için en iyisi olmaması.

İyi haber mi? Başka birçok seçenek var; bazıları ücretsiz, bazıları ise çok dilli destek gibi ekstra AI avantajlarıyla dolu.

Bu kılavuzda, daha hızlı, daha akıllı ve stressiz yazabilmeniz için en iyi 15 Wordtune alternatifini inceleyeceğiz.

⏰ 60 Saniyelik Özet En iyi Wordtune alternatif araçlarına hızlı bir genel bakış: : AI içerik oluşturma ve iş akışı otomasyonu için en iyisi ClickUp: AI içerik oluşturma ve iş akışı otomasyonu için en iyisi

Grammarly: Dilbilgisini optimize etmek için gerçek zamanlı öneriler sunmak için en iyisi

Quillbot: Metinleri yeniden ifade etmek ve özetlemek için en iyisi

Copy. ai: E-postalar ve sosyal medya içeriği oluşturmak için en iyisi

Jasper. ai: Çeşitli içerik türleri oluşturmak için en iyisi

Rytr: Kısa içerikleri verimli bir şekilde oluşturmak için en iyisi

ProWritingAid: Cümle yapısını iyileştirmek ve hataları belirlemek için en iyisi

Anyword: İlgi çekici sosyal medya içeriği oluşturmak için en iyisi

Writesonic: SEO için optimize edilmiş içerik oluşturmak için en iyisi

Hemingway Düzenleyici: Karmaşık cümle yapılarını basitleştirmek için en iyisi

Slick Write: Temel gramer hatalarını belirlemek için en iyisi

Zoho Writer: Yazma ve ortak belge düzenleme için en iyisi

ChatGPT: Web siteleri, bloglar veya sosyal medya için içerik oluşturmak için en iyisi

Basitleştirilmiş: Hepsi bir arada içerik oluşturma için en iyisi

Paraphraser. io: Orijinal anlamı koruyarak içeriği yeniden yazmak için en iyisi

Wordtune alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

En iyi Wordtune alternatifini ararken, yazma deneyiminizi geliştiren, verimliliği artıran ve içerik kalitesini iyileştiren özelliklere odaklanın. Bunlar arasında şunlar yer alır:

AI destekli yeniden yazma: Yapay zeka kullanarak içeriği daha iyi cümle yapısı ve netlikle yeniden yazan bir Yapay zeka kullanarak içeriği daha iyi cümle yapısı ve netlikle yeniden yazan bir içerik oluşturma aracı seçin

Dilbilgisi ve yazım denetleyici: Hatasız içerik sağlamak için dilbilgisi hatalarını ve yazım sorunlarını vurgulayan bir yazma asistanı arayın

İntihal denetleyicisi: Yinelenen içerik için AI algılama özelliği sunan ve bloglar, akademik yazılar ve makaleler için intihal içermeyen yazılı içerik oluşturmanıza yardımcı olan araçları tercih edin

Paraphrasing aracı: İçeriği doğal bir şekilde yeniden yazan, markanızın sesini koruyan ve birden fazla kanal için okunabilirliği artıran araçlara öncelik verin

Çok dilli destek: Daha geniş bir kitleye hitap etmek ve yazma becerilerinizi geliştirmek için içeriği birden fazla dilde yeniden yazan araçları tercih edin

Ücretsiz sürümün kullanılabilirliği: Bütçe dostu içerik takımları ve öğrenciler için sağlam özelliklere sahip ücretsiz bir plan sunan bir araç bulun

🔎 Biliyor muydunuz? En eski yazı araçlarından biri olan modern kalem, 16. yüzyılda İngiltere'de büyük bir grafit yatağı keşfedilmesiyle ortaya çıktı. Başlangıçta hayvanları işaretlemek için kullanılan kalemler, 18. yüzyıla kadar ahşapla kaplanarak bugünkü halini almadı. 19. yüzyılda piyasaya sürülen ikonik sarı kalem, yüksek kaliteli grafitini vurgulamak için pazarlanarak yazı araçları için küresel bir standart oluşturdu.

Yazınızı geliştirebilecek en iyi 15 Wordtune alternatifi:

1. ClickUp (AI içerik oluşturma ve iş akışı otomasyonu için en iyisi)

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, projelerinizi, sohbetlerinizi ve bilgilerinizi tek bir yapay zeka destekli araçta bir araya getirmek için tasarlanmıştır. İster içerik oluşturucu, proje yöneticisi ister işletme sahibi olun, ClickUp içerik oluşturmayı otomatikleştirmenize, iş akışı süreçlerini optimize etmenize ve takım işbirliğini geliştirmenize yardımcı olur. Böylece düzinelerce uygulama arasında geçiş yapmadan düzenli ve verimli çalışabilirsiniz.

ClickUp Brain'i Kullanmaya Başlayın ClickUp Brain'i kullanarak basit komutlarla içerik oluşturun

ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI'sı, kullanıcıların iş akışları içinde içeriği iyileştirmesine, özetlemesine ve oluşturmasına yardımcı olur. Wordtune, metinleri yeniden yazma, üslubu iyileştirme ve metinleri daha özlü veya ilgi çekici hale getirme konusunda uzmanlaşırken, ClickUp Brain bu yetenekleri ClickUp'ın daha geniş verimlilik platformuna entegre eder.

ClickUp Brain'i kullanarak Wordtune gibi içeriği yeniden yazın, yeniden ifade edin ve iyileştirin

ClickUp Brain, uzun metinleri kısa özetlere sıkıştırabilir, böylece notlar, raporlar ve proje güncellemeleri için kullanışlı hale getirir. Öncelikle bağımsız bir araç olan Wordtune'dan farklı olarak, ClickUp Brain, ClickUp Görevleri, Belgeler ve yorumlar içinde çalışır ve takım iş akışları içinde içerik oluşturmayı kolaylaştırır.

Yeniden yazmanın ötesinde, ClickUp Brain çalışma alanınızdan ilgili bilgileri çekerek takımların mevcut verilere dayalı yanıtları otomatik olarak oluşturmasına yardımcı olur.

ClickUp Brain ile görev etkinlikleri, proje güncellemeleri, toplantı notları veya belgeler gibi her şeyi özetleyin

ClickUp Brain'in en büyük avantajı nedir? Uygulamalar arasında kopyalayıp yapıştırmak yerine, AI destekli yazma yardımını verimlilik ortamınızda tutarak sorunsuz içerik yönetimi sağlar.

Genel olarak, içerik pazarlamasında AI kullanmak istiyorsanız, bu araç daha akıllı ve daha verimli işler için mükemmel bir çözüm sunar.

ClickUp Docs ile içerikleri düzenleyin ve belgeleri takımlarla birlikte düzenleyin

Ayrıca, ClickUp Docs ile profesyonel belgeler, wiki sayfaları veya yol haritaları oluştururken bunları iş akışlarına bağlayabilirsiniz. Süreçlerini basitleştirmek, gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmak ve her şeyi tek bir yerde düzenli tutmak isteyen içerik yazarları, öğrenciler ve pazarlamacılar için mükemmel bir araçtır.

Başlıklar, tablolar ve şablonlar gibi yerleşik zengin metin biçimlendirme özellikleri, yapılandırılmış, profesyonel içerik oluşturmanıza yardımcı olur. Güvenli paylaşım ve izinler sayesinde, takım arkadaşlarınız, müşterileriniz veya hedef kitlenizle fikirlerinizi sorunsuz bir şekilde paylaşabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: İçerik yazarken zaman kazanmak ve tutarlılığı korumak mı istiyorsunuz? İçerik yazma şablonlarını kullanarak içerik yazma sürecinizi optimize edin ve verimliliğinizi artırın. İşte size nasıl yardımcı olabilirler: 🚀 Önceden oluşturulmuş bir yapı ile yazma sürecinizi hızlandırın

📝 Tüm içeriklerde stil, üslup ve biçim tutarlılığını sağlayın

📈 Her parçayı sıfırdan yeniden düşünme ihtiyacını azaltarak verimliliği artırın

🧑‍🤝‍🧑 Uzun vadede takım işbirliğini kolaylaştırın

ClickUp Otomasyonları ile içerik oluşturmayı basitleştirin, tüm aşamalarda süreç zaman kazanın ve verimliliği artırın

Yüksek kaliteli içeriği verimli bir şekilde oluşturmak anahtardır ve sürecin belirli yönlerini otomatikleştirmek, tutarlılık ve verimlilik sağlarken zaman kazanmanıza yardımcı olabilir.

İşte burada ClickUp Otomasyonları devreye girer. Çeşitli araç ve yazılımlarla 100'den fazla entegrasyon sayesinde ClickUp, mevcut iş akışınıza sorunsuz bir şekilde uyum sağlar. İster planlama, ister taslak hazırlama veya içerik inceleme aşamasında olun, ClickUp Otomasyonları bu adımları birbirine bağlayarak tüm sürecin akışını sorunsuz hale getirir. Bu da manuel çabayı azaltır ve genel verimliliği artırır.

Kısacası, ClickUp içerik oluşturma sürecinizi ince ayarlamanıza yardımcı olarak, gerçekten önemli olan şeye, yani harika işler üretmeye odaklanmak için daha fazla zaman kazanmanızı sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Brain ile satış metinleri yazın, blog taslakları ve sosyal medya kampanyaları için fikirler üretin, e-postalar yazın ve konuları özetleyin

Bloglarınızı ve makalelerinizi düzenleyin ve ClickUp Docs'u kullanarak takımlarla işbirliği içinde düzenleyin

İçerik fikirlerinizi anında not alın, kontrol listeleri oluşturun ve ClickUp Notepad' de daha sonra yapmak üzere eylem öğelerini işaretleyin

ClickUp'ı Google Çalışma Alanı, Slack ve daha fazlası gibi popüler araçlardaki mevcut içerik üretim iş akışlarınıza entegre edin

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulamada, AI yazma aracının masaüstü sürümünde daha kolay erişilebilen bazı gelişmiş özellikler bulunmayabilir

ClickUp, kapsamlı bir özellik setine sahiptir ve teknolojiye yatkın olmayan kullanıcılar için ilk günlerde bir öğrenme süreci gerektirebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

İçerik oluşturmayı hızlandırmak için AI'yı kullanma şeklini çok seviyorum. İşlerin daha hızlı yapılmasına yardımcı oluyor, iş akışını benim özel teklifime göre uyarlayabiliyor. Kısa teslimatları göz önünde bulundurarak işbirliği ve takım çalışması için harika olan dinamik özellikleriyle verimliliği optimize etmek için tasarlanmıştır. Kullanıcı dostu ve verimliliği artıran entegrasyonlara sahiptir. Herkes kullanıyor, ben neden kullanmayayım?

İçerik oluşturmayı hızlandırmak için AI'yı kullanma şeklini çok seviyorum. İşlerin daha hızlı yapılmasına yardımcı oluyor, iş akışını benim özel teklifime göre uyarlayabiliyor. Kısa teslimatları göz önünde bulundurarak işbirliği ve takım çalışması için harika olan dinamik özellikleriyle verimliliği optimize etmek için tasarlanmıştır. Kullanıcı dostu ve verimliliği artıran entegrasyonlara sahiptir. Herkes kullanıyor, ben neden kullanmayayım?

2. Grammarly (grameri optimize etmek için gerçek zamanlı öneriler sunmak için en iyisi)

via Grammarly

Grammarly ile, net, kusursuz ve hatasız içerik oluşturmanıza yardımcı olan yapay zeka destekli bir yazma asistanına sahip olursunuz. İşinizi gramer hataları açısından kontrol eder, cümle yapısını iyileştirir ve üslubunuzu rafine ederek yazdıklarınızın ilgi çekici ve profesyonel olmasını sağlar.

Akademik yazılar mı yazıyorsunuz, e-postalar mı hazırlıyorsunuz, raporlar mı yazıyorsunuz? Grammarly, Google Dokümanlar, web tarayıcıları ve daha fazlası gibi platformlarda sizi destekler.

Grammarly'nin en iyi özellikleri

Yazarken hataları düzeltmek için anında geri bildirim alın

Daha iyi okunabilirlik ve özlülük için tüm cümleleri yeniden ifade edin

Metninizi milyarlarca web sayfasıyla karşılaştırarak intihal kontrolü yapın

Grammarly sınırlamaları

Kullanıcılar genellikle eksik hata düzeltmeleri ve tutarsız intihal algılama gibi performans sorunlarıyla karşılaşır

Bazen yararlı düzeltmeler sağlamadan fiil zaman hatalarını işaretler

Grammarly fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Grammarly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (7.000+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Daha iyi proje belgeleri yazmak için ne yapmanız gerektiğini merak mı ediyorsunuz? İşte nasıl başlayabilirsiniz: 🌟 Projenizin kapsamını ve hedeflerini net bir şekilde tanımlayın

📋 İçeriği gezinmesi kolay bölümlere ayırın

📝 Dilinizi basit ve öz tutun

🔄 Belgeleri düzenli olarak güncelleyin ve gözden geçirin

3. QuillBot (Metinleri yeniden ifade etmek ve özetlemek için en iyisi)

via QuillBot

Sezgisel özellikleriyle QuillBot, hantal cümleleri yeniden yazmanıza, gramer hatalarını düzeltmenize ve uzun metinleri zahmetsizce özetlemenize yardımcı olur. Denemeler üzerinde çalışmak, raporları düzeltmek ve özgünlük ve netlik sağlamak için mükemmeldir.

Yeniden yazma, AI denetleyici, gramer denetleyici, yeniden yazma aracı ve daha fazlası olarak hizmet verir; yazma becerilerini zahmetsizce geliştirmek isteyen öğrenciler, serbest yazarlar ve içerik oluşturucular için idealdir.

QuillBot'un en iyi özellikleri

Araştırmalarınızı desteklemek için çeşitli stillerde doğru alıntılar oluşturun

Araştırma, not alma ve AI destekli yazmayı tek bir çalışma alanında birleştirin

Metinleri birden fazla dil arasında çevirerek erişiminizi genişletin

QuillBot sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, aynı anda özetleyebileceğiniz veya özetleyebileceğiniz kelime sayısını sınırlar

Kullanıcılar, araç alıntı yaparken orijinal anlamı sıklıkla değiştirdiği için doğruluk sorunları yaşadıklarını belirtmiştir

QuillBot fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 19,95 $

QuillBot puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (140+ yorum)

➡️ Ayrıca okuyun: Maksimum Verimlilik için AI Ş Akışı Otomasyonunu Kullanma Kılavuzu

4. Copy. ai (E-posta ve sosyal medya içeriği oluşturmak için en iyisi)

Bir kampanya lansmanı üzerinde çalışıyorsanız, markanızın sesini bulmaya veya geliştirmeye çalışıyorsanız ya da sadece yazar bloğunu aşmak istiyorsanız, Copy. ai keşfedilmeye değer harika bir seçenek olabilir. Makaleler, sosyal medya içeriği, e-postalar, ürün açıklamaları ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli metin biçimleri için ilgi çekici metinler oluşturmanıza yardımcı olur.

Ayrıca şablonlar, beyin fırtınası özellikleri ve çok dilli destek sunarak çeşitli sektörler için yeterince çok yönlü olmasını sağlar.

Copy. ai'nin en iyi özellikleri

Yapılandırılmış blog gönderilerini hızlıca oluşturun ve yazar bloğunu aşın

Facebook, Twitter ve LinkedIn gibi platformlara özel ilgi çekici gönderiler oluşturun

Çeşitli amaçlar için profesyonel e-postalar tasarlayın, iletişiminizi geliştirin

Copy. ai sınırlamaları

Abonelik planları nispeten pahalı olabilir, bu da onu öğrenciler ve yazarlar için uygunsuz hale getirir

Copy. ai fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Başlangıç : Aylık 49 $/koltuk

Gelişmiş: 5 koltuk için aylık 249 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Copy. ai puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (60+ yorum)

5. Jasper. ai (Çeşitli içerik türleri oluşturmak için en iyisi)

Jasper. ai, blog gönderileri, sosyal medya güncellemeleri ve pazarlama materyalleri dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde yüksek kaliteli içerik üretmesiyle tanınır.

Özelleştirilebilir tonlar, çoklu dil desteği ve önceden tasarlanmış şablonlar gibi özelliklerle Jasper. ai, benzersiz ihtiyaçlarınıza uyum sağlar. Verimliliği artırır ve markanızın sesinde tutarlılığı koruyarak içeriğinizin her zaman ilgi çekici ve markanıza uygun olmasını sağlar.

Jasper. ai'nin en iyi özellikleri

Blog gönderileri, sosyal medya güncellemeleri ve pazarlama içeriğini kolayca oluşturun

Farklı içerik biçimleri için şablonlara erişin, yazma sürecinizi kolaylaştırın

Tüm içeriklerde markanızın sesine uygun tonu ayarlayın

Jasper. ai sınırlamaları

Kullanıcılar, Jasper'ın bazen tekrarlayan içerik ürettiğini not etmişlerdir

Yerleşik intihal kontrolü içermez, harici araçlardan yararlanmanızı gerektirir

➡️ Daha fazla bilgi: En iyi Jasper AI alternatifleri ve rakipleri

Jasper. ai fiyatlandırması

Oluşturucu : Koltuk başına aylık 49 $

Pro: Koltuk başına aylık 69 $

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper. ai puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1800+ yorum)

Jasper.ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Jasper'ın kullanımı kolay, doğru ve çok ayrıntılı bir AI yazma yazılımı olması çok hoşuma gidiyor. Oluşturduğu içerik çok doğru ve intihal ve telif hakları açısından kontrol ediliyor. Çeşitli yazma şablonları var veya kendi şablonlarınızı özelleştirebilir ve oluşturabilirsiniz, bunlar içerik yazmayı benim için çok kolaylaştırıyor ve içerik çok doğru ve ayrıntılı.

Jasper'ın kullanımı kolay, doğru ve çok ayrıntılı bir AI yazma yazılımı olması çok hoşuma gidiyor. Oluşturduğu içerik çok doğru ve intihal ve telif hakları açısından kontrol ediliyor. Çeşitli yazma şablonları var veya kendi şablonlarınızı özelleştirip oluşturabilirsiniz, bunlar içerik yazmayı benim için çok kolaylaştırıyor ve içerik çok doğru ve ayrıntılı.

6. Rytr (Kısa form içerik oluşturmak için en iyisi)

via Rytr

Fikirlerini geliştirmek, özgünlüğü sağlamak ve tutarlılığı korumak isteyen kullanıcılar için Rytr çok yönlü bir çözüm sunar. Blog gönderileri, sosyal medya güncellemeleri veya e-postalar taslaklarını oluşturmanıza olanak tanıyarak, zahmetsizce yüksek kaliteli içerik oluşturmanıza yardımcı olur.

AI yazma asistanı gramer, imla ve yapı ile ilgilenir ve hızlı bir şekilde alakalı içerik oluşturarak zaman kazanmanızı sağlar. Bu, sıkı teslim tarihlerine yetişmek veya verimli beyin fırtınası oturumları yapmak için mükemmeldir.

Rytr'ın en iyi özellikleri

Markanızın sesine uygun birden fazla ton arasından seçim yapın

Yerleşik intihal denetleyicisini kullanarak benzersiz içerik yazın

Gramer ve yazım denetimleri gerçekleştirerek kusursuz ve hatasız metinler oluşturun

Rytr sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, bu AI yazar aracındaki anahtar kelime araştırmasının çok iyi olmadığını ve bunun SEO için bir zorluk oluşturabileceğini bildiriyor

Ayrıntılı SERP analizi bulunmamaktadır, bu da derinlemesine anahtar kelime içgörülerini ve rekabet araştırmasını sınırlayabilir

Rytr fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: Aylık 9 $

Premium: Aylık 29 $

Rytr puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: Yok

Gerçek kullanıcılar Rytr hakkında ne diyor?

Rytr'da en çok sevdiğim şey, hedef kitlemle rezonansa giren yüksek kaliteli, marka kimliğine uygun içerikleri tutarlı bir şekilde sunma yeteneğidir. Sanki parmaklarımın ucunda, fikirlerimi hayata geçirmeme her zaman yardımcı olmaya hazır, özel bir içerik oluşturma asistanı var gibi. Rytr'ın kapsamlı özelleştirme seçenekleri, çıktıyı özel ihtiyaçlarıma göre uyarlama imkanı sunuyor. Ses tonundan biçimlendirmeye kadar. Rytr tarafından üretilen AI içerikleri, hedef kitlemle rezonansa giren doğal ve ilgi çekici bir tonla tutarlı bir şekilde yüksek kalitededir.

Rytr'da en çok sevdiğim şey, hedef kitlemle rezonansa giren yüksek kaliteli, marka kimliğine uygun içerikleri tutarlı bir şekilde sunma yeteneğidir. Sanki parmaklarımın ucunda, fikirlerimi hayata geçirmeme her zaman hazır, özel bir içerik oluşturma asistanı var. Rytr'ın kapsamlı özelleştirme seçenekleri, çıktıyı özel ihtiyaçlarıma göre uyarlama imkanı sunuyor. Ses tonundan biçimlendirmeye kadar. Rytr tarafından üretilen AI içerikleri, hedef kitlemle rezonansa giren doğal ve ilgi çekici bir tonla tutarlı bir şekilde yüksek kalitededir.

7. ProWritingAid (Cümle yapısını iyileştirmek ve hataları belirlemek için en iyisi)

via ProWritingAid

ProWritingAid, Microsoft Word, Google Dokümanlar ve Scrivener gibi uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve tercih ettiğiniz yazma ortamında gerçek zamanlı düzenleme yapmanızı sağlar.

Kapsamlı raporları, aşırı kullanılan kelimeleri, cümle yapısını ve okunabilirliği vurgular, böylece net ve ilgi çekici içerikler oluşturmanıza yardımcı olur. Örneğin, Rephrase aracı, netliği ve stili geliştirmek için alternatif ifadeler önerir.

ProWritingAid'in en iyi özellikleri

Tekrarları önlemek için tekrarlanan kelimeleri ve kelime öbeklerini tespit edin

Uygulanabilir önerilerle cümlelerin netliğini ve okunabilirliğini artırın

Gerçek zamanlı Dilbilgisi Denetleyicisi ile gramer hatalarını anında belirleyin ve düzeltin

ProWritingAid sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, düzenlemeyi bir seferde 500 kelimeyle sınırlar

Plagiarism Checker ayrı olarak satın alınmalıdır

ProWritingAid fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 30 $

Premium Pro: Kullanıcı başına aylık 36 $

ProWritingAid puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (480+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Metin yazımı için AI kullanmayı mı planlıyorsunuz? En iyi sonuçları elde etmek için izleyebileceğiniz bazı ipuçları: 🧠 Yeni fikirler üretmek için yapay zekayı kullanın

✍️ Oluşturulan metni iyileştirin ve kişiselleştirin

🔍 Doğruluğu ve üslup uyumunu iki kez kontrol edin

⚡ Çıktıyı optimize etmek için farklı komutları deneyin

8. Anyword (İlgi çekici sosyal medya içeriği oluşturmak için en iyisi)

via Anyword

Tahminsel performans puanı ve marka sesini özelleştirme özelliği ile Anyword, tıklama oranlarını veya etkileşimi artırmak gibi belirli pazarlama hedeflerine uygun optimize edilmiş metinler oluşturur.

Ayrıca, hızlı içerik oluşturma için önceden oluşturulmuş şablonlar sunar ve performans verilerine göre mesajları iyileştirmek için A/B testlerini destekler.

Anyword'ün en iyi özellikleri

Geçmiş veri analizine dayalı olarak etkileşim için optimize edilmiş içerik oluşturun

Yayınlamadan önce metninizin etkinliğini tahmin eden benzersiz bir puan alın

AI'nın yazım stilini markanızın sesine ve tonuna uyacak şekilde özelleştirin

Anyword sınırlamaları

Aracın abonelik planları küçük işletmeler ve bireyler için pahalı olabilir

Öncelikle İngilizce verilerle eğitilmiştir, bu da İngilizce dışındaki pazarlarda kullanımını sınırlamaktadır

Anyword fiyatlandırması

Başlangıç: 1 koltuk için aylık 49 $

Veriye Dayalı: 3 koltuk için aylık 99 $

İş: 3 koltuk için aylık 499 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Anyword puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (1200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (390+ yorum)

Anyword hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Ben, teslim tarihlerinin sıkı olduğu ve müşteri işlerinin hiç bitmediği bir reklam ajansında çalışıyorum. Anyword, takımımın ve benim beyin fırtınası aşamasını geçmemize ve sadece birkaç tıklamayla ilgi çekici metinler oluşturmamıza yardımcı oluyor. Özellikle reklam yazarken zaman kazanıyoruz ve ses tonu oluşturma özelliği bu konuda bize çok yardımcı oluyor.

Ben, teslim tarihlerinin sıkı olduğu ve müşteri işlerinin hiç bitmediği bir reklam ajansında çalışıyorum. Anyword, takımımın ve benim beyin fırtınası aşamasını geçmemize ve sadece birkaç tıklamayla ilgi çekici metinler oluşturmamıza yardımcı oluyor. Özellikle reklam yazarken zaman kazanıyoruz ve ses tonu oluşturma özelliği bu konuda bize çok yardımcı oluyor.

9. Writesonic (SEO için optimize edilmiş içerik oluşturmak için en iyisi)

via Writesonic

Writesonic'in yapay zeka destekli yazma asistanı, SEO proje yönetimi çabalarınızı desteklemek için tasarlanmıştır.

AI destekli bir düzenleyici ile birlikte gelen Wordtune'un en popüler ücretsiz alternatiflerinden biridir. Kullanıcılara içerik taslakları önererek, paragraflar yazarak ve fikirler üreterek derinlemesine blog gönderileri veya makaleler oluşturmalarına yardımcı olur. Ayrıca, açılış sayfaları, e-posta konu satırları ve reklam metinleri gibi farklı içerik türleri için geniş bir yelpazede metin yazma şablonlarını da kullanabilirsiniz.

Writesonic'in en iyi özellikleri

İçerik Yeniden İfade aracını kullanarak mevcut içeriği orijinal anlamıyla yeniden ifade edin

Bu bloglama arac ıyla anında bloglar ve makaleler oluşturun

Çevrimiçi varlığınızı artırmak için dikkat çekici Google Ads reklamları yazın

Writesonic sınırlamaları

Anahtar kelime araştırma aracı, uzun kuyruklu anahtar kelimeler için optimizasyon yaparken yavaş ve daha az etkili olabilir

Kullanıcılar, AI yazma önerilerinin belirli konular için çok benzersiz olmadığını bildirmiştir

Writesonic fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Bireysel: Kullanıcı başına aylık 20 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Writesonic puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (2000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Writesonic hakkında ne diyor?

Writesonic, iş akışımda devrim yarattı ve hem sosyal medya yönetimi işimde hem de satış işimde sayısız saatler kazandım. Taslak hazırlama konusunda bana çok zaman kazandırdı ve strateji ve etkileşime odaklanmamı sağladı. Üretilen içerik, bireysel planla tutarlı bir şekilde yüksek kalitede, minimum düzenleme gerektiriyor ve çoğu zaman, özellikle satış ve Instagram başlıkları için hemen kullanıma hazır

Writesonic, iş akışımda devrim yarattı ve hem sosyal medya yönetimi işimde hem de satış işimde sayısız saatler kazandırdı. Taslak hazırlama konusunda bana çok zaman kazandırdı ve strateji ve etkileşime odaklanmamı sağladı. Üretilen içerik, bireysel planla tutarlı bir şekilde yüksek kalitede, minimum düzenleme gerektiriyor ve çoğu zaman, özellikle satış ve Instagram başlıkları için hemen kullanıma hazır

10. Hemingway Editor (Karmaşık cümle yapılarını basitleştirmek için en iyisi)

via Hemingway Düzenleyici

Hemingway Editor, uzun veya karmaşık cümleleri, pasif yapıyı ve aşırı kullanılan zarfları belirleyerek yazdıklarınızın netliğini ve okunabilirliğini artırır. Örneğin, uzun cümleleri sarı renkle vurgulayarak bunları bölmenizi ister ve pasif yapıları yeşil renkle işaretleyerek düzeltmenizi sağlar.

Blog gönderileri, e-postalar veya denemeler yazarken Hemingway Editor, içeriğinizin özlü, ilgi çekici ve kolay anlaşılır olmasını sağlar.

Hemingway Editor'ın en iyi özellikleri

Yazınızı daha doğrudan hale getirmek için pasif cümleleri belirleyin ve azaltın

Karmaşık cümleleri vurgulayarak, anlaşılırlık için basitleştirmenizi ister

Zarfların aşırı kullanımını tespit edin, daha güçlü fiil seçimlerini teşvik edin

Hemingway Düzenleyici sınırlamaları

Gramer ve yazım denetleyicisi yalnızca abonelik modellerinde mevcuttur

Bazı kullanıcılar, önerilerinin bazen çok katı olduğunu ve stil seçimlerini hesaba katmadığını bildirmiştir

Hemingway Düzenleyici fiyatlandırması

Bireysel 5K Plan: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Bireysel 10K Plan: Kullanıcı başına aylık 15 $

Takım 10K Planı: Aylık 15 $/kullanıcı

Hemingway Düzenleyici puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

11. Slick Write (Temel gramer hatalarını belirlemek için en iyisi)

via Slick Write

Slick Write, gramer hatalarını ve potansiyel stil sorunlarını belirleyerek yazınızı iyileştirmek için tasarlanmış ücretsiz bir AI aracıdır.

Blog yazarları, romancılar, SEO uzmanları ve öğrenciler için ideal olan bu araç, içeriğinizi kolaylıkla iyileştirmenize yardımcı olur. Araç, kelime sayısı, cümle uzunluğu ve okunabilirlik puanları gibi değerli bilgiler sunarak yazınızın yapısını ve netliğini değerlendirmenize ve iyileştirmenize olanak tanır.

Slick Write'ın en iyi özellikleri

Yazım doğruluğunu artırmak için gramer hatalarını belirleyin ve düzeltin

Daha iyi okunabilirlik için yazım stilini geliştirme konusunda tavsiyeler alın

Metninizin karmaşıklığını anlayarak hedef kitlenize göre uyarlayın

Slick Write sınırlamaları

Temel bir arayüze sahip basit bir araçtır ve karmaşık gramer nüanslarını yakalayamayabilir

Gelişmiş özelliklerden yoksundur ve diğer yazma platformlarıyla doğrudan entegrasyonu yoktur

Slick Write fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Slick Write puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

12. Zoho Writer (Yazma ve ortak belge düzenleme için en iyisi)

via Zoho Writer

Zoho Writer ile, birden fazla kullanıcının sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasına olanak tanıyan ve takım verimliliğini artıran gerçek zamanlı düzenleme özelliğine sahip bir AI aracı elde edersiniz. E-imza uygulamalarıyla entegrasyon, imza sürecini kolaylaştırarak iş belgeleri için ideal hale getirir.

Zoho Writer'ın AI asistanı Zia, gramer ve stil önerileri sunarak yazınızı geliştirmenize yardımcı olur. Ayrıca platform, DOCX ve PDF dahil olmak üzere çeşitli biçimleri destekleyerek mevcut dosyalarınızla uyumluluk sağlar.

Zoho Writer'ın en iyi özellikleri

Sorunsuz belge düzenleme için takımlarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

WordPress'e doğrudan yayınlayarak içerik yönetimini basitleştirin

Belgelerinizi 40'tan fazla dile çevirerek erişiminizi genişletin

Zoho Writer sınırlamaları

AI asistanı Zia bazı gramer hatalarını gözden kaçırabilir, bu nedenle manuel düzeltme gereklidir

Bazı kullanıcılar, belgeleri PDF biçimine dönüştürmede zorluk yaşadıklarını bildirmiştir

Zoho Writer fiyatlandırması

Başlangıç : 3 kullanıcıya kadar aylık 2,50 $ (yıllık faturalandırılır)

Takım: 3 kullanıcıya kadar aylık 4,50 $ (yıllık faturalandırılır)

İş: 3 kullanıcıya kadar aylık 9 $ (yıllık faturalandırılır)

Zoho Writer puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (40+ yorum)

13. ChatGPT (Web siteleri, bloglar veya sosyal medya için içerik oluşturmak için en iyisi)

via ChatGPT

ChatGPT, komutlarınıza göre metin üreten çok yönlü bir AI yazma aracıdır ve e-posta ve blog yazmaktan sosyal medya metinleri, satış içeriği, denemeler ve hatta kod yazmaya kadar çok çeşitli görevlerde size yardımcı olur.

ChatGPT, içeriğinizi yapılandırmanıza, iyileştirmeler önermenize ve akademik yazılarınızı daha net hale getirmenize yardımcı olabilir.

Ayrıca, AI tarafından oluşturulan metinleri tonunuza uyacak şekilde insanileştirebilir ve karmaşık konular hakkında açıklamalar sunarak öğrenme, araştırma ve içerik oluşturma için paha biçilmez bir kaynak haline getirir. Ayrıca, sonuçları iyileştirmek ve daha da kesin çıktılar elde etmek için ayrıntılı AI komutları oluşturabilirsiniz.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Web siteleri, bloglar veya sosyal medya platformları için yüksek kaliteli içerik oluşturun

Şiir ve şarkı sözü yazımı dahil olmak üzere yaratıcı yazma yardımına erişin

Uzun makaleleri veya belgeleri hızlı bilgi edinmek için özetleyin

ChatGPT sınırlamaları

Bazen gerçeklere aykırı cevaplar üretebilir, bu nedenle dikkatli bir inceleme gerektirir

Nüanslı bağlamları veya karmaşık talimatları anlamakta zorluk çekebilir ve ihtiyaçlarınızla tam olarak uyumlu olmayan yanıtlar verebilir

ChatGPT fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 20 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 200 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (90+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ChatGPT hakkında ne diyor?

ChatGPT, diğer arama motorlarından farklı olarak hafızaya sahiptir ve önceki komutları kullanarak bağlamı anlar, bu da onu güçlü bir soru cevaplama sistemi haline getirir. Yükseltilmiş sürümler, metin komutlarına ek olarak resim ve video eklemenize de olanak tanır, bu da çok yararlıdır. İyi bir kodlama arkadaşı. Günlük görevleri daha hızlı ve kolay hale getirir.

ChatGPT, diğer arama motorlarından farklı olarak hafızaya sahiptir ve önceki komutları kullanarak bağlamı anlar, bu da onu güçlü bir soru cevaplama sistemi haline getirir. Yükseltilmiş sürümler, metin komutlarına ek olarak resim ve video eklemenize de olanak tanır, bu da çok yararlıdır. İyi bir kodlama arkadaşı. Günlük görevleri daha hızlı ve kolay hale getirir.

14. Simplified (Hepsi bir arada içerik oluşturma için en iyisi)

via Basitleştirilmiş

Simplified, tek bir arayüzde grafik tasarım, video düzenleme ve metin yazımı için araçlar sunar. AI yazar, birden fazla dili destekleyerek sosyal medya gönderilerinden pazarlama materyallerine kadar çeşitli ihtiyaçlar için metin oluşturmanıza olanak tanır.

Örneğin, birden fazla markayı yönetiyorsanız, Simplified sınırsız marka kiti oluşturmanıza olanak tanıyarak içeriklerinizde tutarlılık sağlar.

Basitleştirilmiş en iyi özellikler

Küresel erişim için AI yazar ile çok dilli içerik oluşturun

Sınırsız marka kiti ayarlayarak birden fazla markayı yönetin

Projelerdeki takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Basitleştirilmiş sınırlamalar

Kullanıcılar, belirli dillerde içerik oluştururken çeviri hataları fark ettiler

Tasarım araçlarına aşina olmayan yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi daha diktir

Basitleştirilmiş fiyatlandırma

Basitleştirilmiş Sürüm: Kullanıcı başına aylık 20 $

Basitleştirilmiş Büyüme: 5 kullanıcıya kadar aylık 85 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Basitleştirilmiş derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,6/5 (4900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (280+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Sosyal medya gönderilerinizi düzenlemekte sorun mu yaşıyorsunuz? Ücretsiz içerik takvim şablonlarını kullanarak kolayca plan yapın ve etkileşiminizi artırın! İşte size nasıl yardımcı olacakları: 📅 Gönderilerinizi planlayın ve tutarlılık sağlayın

📝 Daha iyi odaklanmak için içerik planlamasını optimize edin

🔍 Performansı izleyin ve stratejileri ayarlayın

🚀 Zamanında ve alakalı gönderilerle etkileşimi artırın

15. Paraphraser. io (Orijinal anlamı koruyarak içeriği yeniden yazmak için en iyisi)

Bir yeniden ifade aracı olarak Paraphraser. io dört mod sunar: Standart, Akıcı, Yaratıcı ve Akıllı. Bu modlar, yeniden ifade edilen içeriği özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilmenizi sağlar.

Akıcılık modu, metninizin gramer açısından doğru ve akışının doğal olmasını sağlarken, Yaratıcı mod, içeriğinizi zengin bir ifade için çeşitli kelimelerle geliştirir. Paraphraser. io ile intihali kolayca önleyebilir, okunabilirliği artırabilir ve içeriğinizin orijinal anlamını koruyabilirsiniz.

Paraphraser. io'nun en iyi özellikleri

Özel çıktı için dört farklı modu kullanarak metni yeniden ifade edin

Entegre gramer ve intihal denetleyicileriyle içerik kalitesini artırın

Güçlü AI algoritmaları kullanarak insan benzeri yeniden ifade oluşturun

Paraphraser. io sınırlamaları

Bazı kullanıcılar bu yeniden ifade aracının arayüzünü yavaş, hatalı ve kafa karıştırıcı bulabilir

Karmaşık cümlelerin başka kelimelerle ifade edilmesinde zaman zaman yanlışlıklar ortaya çıkar ve bu da yanıltıcı olabilir veya orijinal metnin anlamını değiştirebilir

Paraphraser. io fiyatlandırması

Gümüş: Kullanıcı başına aylık 15 $

Gold: Kullanıcı başına aylık 25 $

Diamond: Kullanıcı başına aylık 350 $

Özel: Özel fiyatlandırma

Paraphraser. io puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Paraphraser. io hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Paraphrasing, akademik veya pazarlama kampanyası yazılarında önemli bir rol oynar. Paraphraser. io, anlamı bozulmadan mükemmel paraphrased cümleler sağlayarak harika bir iş çıkarır. Paragrafı yapıştırın ve işlem tamamlandı. Bu kadar basit.

Paraphrasing, akademik veya pazarlama kampanyası yazılarında önemli bir rol oynar. Paraphraser. io, anlamı bozulmadan mükemmel paraphrased cümleler sağlayarak harika bir iş çıkarır. Paragrafı yapıştırın ve tamamlandı. Bu kadar basit.

Özel Bahsetmeler Daha fazla seçenek mi arıyorsunuz? İşte size bazı ek önerilerimiz: AI Blaze : Daha hızlı, yapay zeka destekli içerik oluşturma ve sorunsuz işbirliği arayan takımlar için en iyisi

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