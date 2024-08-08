AI İçeriğini İnsancıllaştırma: Stratejiler + Araçlar

Profesyonel hayatımızın bir noktasında hepimizin içerik oluşturmak için AI yazma araçlarını kullandığımız gerçeğini kabul etmenin zamanı geldi.

Neden olmasın? AI tarafından oluşturulan metinler kullanışlı ve son derece hızlıdır. Ancak dürüst olmak gerekirse, aynı zamanda sıkıcı ve cansız da olabilirler.

AI her zaman bir araç olarak tasarlanmıştır; daha iyi sonuçlar elde etmek için insanlar tarafından kullanılacak bir araç. AI tarafından oluşturulan içeriklerinizin robotik ve sıkıcı olması gerekmez ve olmamalıdır. Deneyimli yazarlar ve düzenleyiciler, AI tarafından oluşturulan metinleri tespit edip insanileştirmeli, AI ve inanılmaz avantajlarından en iyi şekilde yararlanırken insan tonunu ve sesini korumalıdır.

Bu makalede, takımım ve benim AI tarafından oluşturulan içeriğe hayat vermek için kullandığımız stratejileri paylaşacağım. AI yazma araçlarını kullanarak içeriğinize kişilik ve benzersiz bir insanlık katmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz.

AI'nın insan benzeri içerik üretmek için nasıl işleyebileceğini keşfedin.

AI İçeriği nedir? AI İçeriği nasıl oluşturulur?

AI içeriği, yapay zeka tarafından oluşturulan veya geliştirilen metin, görüntü, video veya diğer medya türlerini ifade eder. AI yazma araçları, verilen girdiler ve parametrelere dayalı olarak makaleler, blog gönderileri, ürün açıklamaları ve diğer yazılı içerik formlarını oluşturabilir.

AI ayrıca görüntüleri oluşturabilir veya düzenleyebilir, müzik ve videolar üretebilir ve daha fazlasını yapabilir. İçerik oluşturma için AI'nın hedefi genellikle zaman kazanmak, verimliliği artırmak ve tutarlılığı korumaktır.

AI içerik üretimi şu şekilde işler:

Giriş ve veri toplama: AI araçları, çeşitli yazım stilleri, konular ve biçimlerden oluşan büyük veri kümeleriyle beslenir. Bu veriler, AI modellerinin farklı içerik türlerinin yapısını ve oluşumunu öğrenmesine yardımcı olur

Eğitim ve örüntü tanıma: AI modelleri, dil kurallarını, yaygın ifadeler ve farklı içerik türlerinin arkasındaki bağlamı öğrenmek için verilerin işlendiği bir eğitim sürecinden geçer

İçerik oluşturma: AI'ya bir komut verdiğinizde, AI eğitim materyallerini ve öğrendiği kalıpları kullanarak bağlama uygun metinler oluşturur. Öğrendiği kalıplara göre, hangi kelimelerin ve cümlelerin gelmesi gerektiğini tahmin eder

Bu süreç, Makine Öğrenimi (ML), Doğal Dil İşleme (NLP), Üretken Karşıt Ağlar (GAN) ve daha fazlası gibi teknolojilerin bir kombinasyonunu içerir.

2020 yılında ChatGPT'yi tanıtan bir startup olan OpenAI'nin büyümesi, günümüzde içerik üretme yaklaşımımızı tamamen değiştirdi. GPT-3 ve GPT-4 gibi büyük dil modelleri (LLM'ler) sahibi olan şirket, saniyeler içinde tutarlı ve gerçekçi içerik üretebiliyor.

Ancak, tüm AI tarafından oluşturulan içerikler gibi, bunun da dezavantajları vardır.

AI tarafından oluşturulan metinlerdeki sorunlar nelerdir?

AI içeriği oluşturmak, şüphesiz yazma sürecini hızlandırır; ancak her şey güllük gülistanlık değildir.

Kapsamlı eğitimlere rağmen, AI tarafından oluşturulan içeriklerin bazı sınırlamaları vardır, örneğin:

İnsan dokunuşunun eksikliği: Bu teknoloji, yüksek kaliteli içeriği hızlı bir şekilde oluşturabilir, ancak hedef kitlenizle bağlantı kurabilir mi? Her zaman değil. Okuyucuların ilişki kurduğu ve ilgisini çeken insan özü, yapay zeka tarafından oluşturulan içerikte genellikle eksik

AI halüsinasyonu: AI modelleri halüsinasyon riskine maruz kalır, yani potansiyel olarak yanlış veya yanıltıcı sonuçlar verebilir. AI'nın ürettiği her şeyi çapraz doğrulama yaparsanız, içeriğinizi sıfırdan yazmakla neredeyse aynı süreyi harcayabilirsiniz. Örneğin, ChatGPT "ChatGPT hata yapabilir. Önemli bilgileri kontrol edin*" şeklinde açık bir uyarı görüntüler

Bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini iki kez kontrol edin

Konularda ani geçişler: AI'nın kendini ele veren özelliklerinden biri, akışın belirgin şekilde eksik olmasıdır. İnsanların yazdıklarından farklı olarak, AI içeriği genellikle okuyucular için kolay okunabilir ve mantıklı geçişler sağlamadan konular arasında ani geçişler yapar

Nişe özgü sınırlamalar: AI, büyük miktarda çevrimiçi içeriği hızlı bir şekilde tarayabilir, ancak bir insan uzmanın sahip olduğu derin niş bilgileri kopyalamakta zorlanır. Bu da AI tarafından oluşturulan metinlerin genel ve yüzeysel olmasına neden olur ve metinleriniz web'de farklılaşmayan içeriklerden biri haline gelir

AI İçeriğini İnsancıllaştırmak Neden Gereklidir?

AI içeriğinin tek başına içerik motorunuzu çalıştıramayacağını biliyoruz, ancak bu onu terk etmeniz gerektiği anlamına mı geliyor? Kesinlikle hayır! AI içeriği yazımınızı hızlandırabilir ve hatta geliştirebilir ve iyi içerik yazmak için saatler hatta günler harcamaya geri dönmeniz için hiçbir neden yoktur.

İşte bir orta yol: AI içeriğini ihtiyaçlarınıza göre insanileştirin.

Bunu yapmak gerekli çünkü:

Google, içeriği zayıf web sitelerini cezalandırır

Google, insan odaklı içeriğe öncelik verir. Bu, içeriğinizin uzmanlık sergilemesi, okuyuculara önemli bir değer sunması ve onların ihtiyaçlarına odaklanması gerektiği anlamına gelir. Ayrıca Google, Deneyim, Uzmanlık, Otorite ve Güvenilirlik anlamına gelen E-E-A-T içeriğini tercih eder.

Google, AI tarafından oluşturulan içeriği özel olarak cezalandırmasa da, yalnızca internetten mevcut materyalleri kopyalayıp yeniden yayınlayan ve gerçek uzmanlık içermeyen içerikler sıralamada yer almayacaktır. İçeriğinizin iyi performans göstermesini ve SEO en iyi uygulamalarına uygun olmasını sağlamak için, insan uzmanlığı ve bakış açısı katmanız gerekir.

İntihal

Copyleaks, ChatGPT içeriğinin yaklaşık %60'ının intihal olduğunu ortaya çıkardı. Bunun yansımaları nelerdir? SEO sıralamanızı, marka itibarınızı ve içerik kalitenizi olumsuz etkileyebilir. Okuyucular, içeriği doğrudan orijinal kaynaktan elde edebilecekken neden size gelsinler?

Aslında, AI tarafından oluşturulan intihal içerik kullanmak, içerik oluşturmanın tüm amacını boşa çıkarabilir. Bu nedenle, AI tarafından oluşturulan metinleri insanileştirmek anahtar önemdedir.

Okunabilirliği artırın

Metin yazmanın nihai hedefi, hedef kitlenizle bağlantı kurmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamaktır. AI içeriğini insanileştirerek, yararlı örnekler ve bağlam ekleyebilirsiniz. AI tarafından oluşturulan içeriği düzenlemek, metni okuyucularınız için anlamlı hale getirmek için kişiselleştirmenize de olanak tanır.

Duygusal etki

İnsani içerik, hedef kitlenizin söylediklerinize bağlanmasını teşvik eden duyguları çok daha iyi aktarır. İnsanlar tarafından oluşturulan içerik neredeyse her zaman çeşitli cümle uzunlukları, insan konuşmasını yansıtan ritimler ve hatta bir makalenin akışını geliştiren konuşma diline özgü ifadeler kullanır.

Çoğu AI içeriği, aynı cümle uzunluğu ve yapısına sahiptir. Bu içeriği insanileştirmek, izleyicilerin özgünlüğü, güveni ve güvenilirliği önemsediği pazarlama, müşteri hizmetleri ve hikaye anlatımında özellikle önemli olabilir.

Marka sesi ve kimliği

Hem siz hem de rakipleriniz AI araçlarını kullanarak içerik oluşturabilirsiniz. İçeriğinizi farklı kılan şey, belirgin bir marka sesi ve kimliğidir. İçeriğinizi insanileştirerek, markanızın değerleri ve kişiliğiyle uyumlu olmasını sağlar ve benzersiz ve tutarlı bir ses yaratırsınız.

Yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırın

Son olarak, AI tarafından oluşturulan metinlerde, karmaşık mesajların nüansları kaçabilir veya yanlış anlaşılabilir. İçeriği insanileştirerek, amaçlanan anlam ve bağlamın korunmasını ve mesajın uygun bir üslupla iletilmesini sağlarsınız.

Köklü bir finans web sitesi olan Bankrate.com, "Katkı Marjı Nedir?" ve "Finansal Likidite Nedir?" gibi belirli sorgular için içerik oluşturmak üzere AI'yı etkili bir şekilde kullandı. Bu strateji, AI içeriğinin aylık yüz binlerce ziyaretçi çekmesiyle trafiğini önemli ölçüde artırdı. Peki bunu nasıl başardılar? AI tarafından oluşturulan metinleri doğrudan kopyalayıp yapıştırmadılar; bunun yerine, birden fazla konu uzmanı tarafından AI tarafından oluşturulan içeriğin gözden geçirilmesini ve bu uzmanların alanlarındaki deneyimlerini eklemelerini sağlayarak içeriğin kalitesini artırdılar. Ayrıca, AI kullanımını açıkça belirterek Google'ın yönergelerine de uydular.

Önemli nokta: En iyi performansı elde etmek için, AI tarafından oluşturulan içeriği web sitenizde yayınlamadan önce insanileştirin, inceleyin ve düzeltin.

AI metinlerini insanileştirmenin neden önemli olduğunu ele aldık. Şimdi bunun ne zaman gerekli olduğuna kısaca bir göz atalım.

AI metinlerini ne zaman insanileştirmelisiniz?

AI metinlerini insanileştirmeniz gereken birkaç örnek:

Pazarlama veya markalaşma

Markalaşma veya pazarlama materyalleri oluştururken, marka sesinin öne çıkmasını ve hedef kitlenizle gerçek bir bağlantı kurmanızı sağlamak çok önemlidir.

Müşteri iletişimi

Destek biletleri veya müşteri hizmetleri portalı aracılığıyla müşterilerle doğrudan etkileşim kurarken, etkileşimlerin kişisel hissedilmesi ve müşteri deneyiminin olumlu olması için AI metinlerini insanileştirin.

Blog içeriği oluşturma

Bir blog yazısı yazarken, içeriğinizi öne çıkarmak için içeriği insanileştirerek, kolay okunur ve gerçekten yararlı bir metinle hedef kitlenizi oluşturmak ve ilgisini çekmek çok önemlidir. Ayrıca, kişiliğinizin veya markanızın kişiliğinin içeriğinize yansımalarını da istersiniz.

Yüksek riskli iletişim

Son olarak, mesajın etkisinin kritik veya özellikle hassas olduğu senaryolarda (örneğin kriz iletişimi), içeriği insanileştirmek netlik, empati ve incelikli, düşünceli bir dokunuş katmaya yardımcı olur. Ayrıca yanlış anlaşılma riskini de azaltır.

İşte, içeriğimi daha insanca, ilgi çekici ve arama niyetine uygun hale getirmek için kullandığım, denenmiş ve test edilmiş bazı stratejiler.

AI İçeriğini İnsancıllaştırma: 7 Uygulanabilir Strateji

1. Kişisel asistan gibi çalışan bir AI aracı seçin

Farklı amaçlar için kullanılabilecek çok sayıda AI aracı bulunmaktadır. Bazıları içeriği sıfırdan oluşturmanıza yardımcı olurken, diğerleri önceden yazılmış metinleri geliştirir. İhtiyaçlarınıza en uygun olanı bulun.

Mantık basit: AI aracı ne kadar iyi performans gösterirse, AI metnini özelleştirmek ve insanileştirmek için gereken zaman ve çaba o kadar azalır.

Bir araç seçerken, içerik türü, dil, hedef kitle ve işinizin bütçesini göz önünde bulundurun.

Örneğin, şu anda ChatGPT ücretsiz modelini kullanıyorsunuz, ancak AI metinleri, takımınızın faydalanabileceği bağlamsal içerik sağlamadığı için sürekli olarak düzenlemek zorunda kalıyorsunuz. İşte bu durumda ClickUp Brain gibi bir AI aracını deneyebilirsiniz.

ClickUp Brain, içerik yazmanıza, uzun metinleri özetlemenize, içeriği düzenlemenize, içerik taslakları oluşturmanıza, ilgi çekici sosyal medya metinleri hazırlamanıza ve çok daha fazlasını yapmanıza olanak tanıyan hepsi bir arada bir çözümdür. İçerik bağlamını analiz ederek, alaka ve tutarlılığı sağlayacak şekilde özelleştirilmiş iyileştirmeler ve optimizasyonlar sunar.

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain ile alakalı ve ilgi çekici içerikler oluşturun

Ayrıca, gerçek zamanlı işbirliğine dayalı belge düzenleme için ClickUp Belgeleri'ni entegre edebilirsiniz. Belgeler ile siz ve takımınız içerik üzerinde sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabilirsiniz.

ClickUp Brain ile entegrasyonu sayesinde, Docs deneme ve fikir üretme için mükemmeldir. ClickUp Brain ile belgeleriniz, çeşitli AI komutlarını denemek ve istediğiniz şekilde içerik oluşturmak için çok yönlü bir oyun alanı haline gelir.

Zaten içerik yazmışsanız, ClickUp Brain gerçek zamanlı içgörüler ve öneriler sunarak yazınızı ince ayarlamanıza ve daha etkili hale getirmenize yardımcı olur.

Tüm paydaşlarla işbirliği yapın ve ClickUp Belgeleri ile yazımınızı gerçek zamanlı olarak geliştirin

2. AI aracınızı sizin gibi yazması için eğitin

AI'yı bir yazma stajyeri olarak düşünün. Modeli, beklentilerinize ve gereksinimlerinize göre AI metinleri üretmesi için eğitmeniz gerekir.

AI aracınızı sizin gibi yazması için nasıl eğitebilirsiniz? Marka sesinizi yansıtan önceki metinlerinizin veya makalelerinizin örneklerini sağlayın

Stil kılavuzlarınızı paylaşın ve tüm benzersiz gereksinimlerinizi girin

İçeriği iyileştirmek için daha fazla ayrıntı içeren komut istemini tekrarlayın

Bu adımları izleyerek, AI modeli kademeli olarak markanın sesini ve tonunu taklit edebilecek ve böylece içeriği insanileştirme çabalarınız en aza indirilecektir. Unutmayın, komutunuz ne kadar ayrıntılı ve açıklayıcı olursa, sonuçlar o kadar iyi olur.

Ayrıntılı bir komut yazma çabasını en aza indirmek için ClickUp, benzersiz amaçlara göre uyarlanmış AI komut şablonları sunar. Bunları doğrudan ChatGPT'ye girebilir ve istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz.

İşte, 600'den fazla ilgili komutla pazarlama çabalarınızı güçlendirmenize olanak tanıyan ClickUp ChatGPT Pazarlama Şablonu'nun bir örneği.

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Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Google başlıkları, ürün açıklamaları, harekete geçirici mesajlar ve daha fazlası için AI metinleri oluşturmak üzere etkili ve ayrıntılı komut istemlerini kullanın

Markalaşma, bağlı kuruluş pazarlaması, etkinlik pazarlaması, Facebook reklamları ve daha fazlası gibi 40'tan fazla kategoride yardım isteyin

Yüksek sıralamalı AI metinleri oluşturmak için anahtar kelimeye özel ve SEO açısından zengin komutlar yazın

Oluşturulan içerikte etkileşimi teşvik etmek için kullanıcı kişiliği istemlerini dahil edin

3. Jargon ve klişe ifadeleri ortadan kaldırın ve aktif dil kullanın

AI tarafından oluşturulan içerik genellikle "sanatını öğrenin", "dinamik dünyasında" ve "bir dokuma" gibi ifadeler içerir. AI tarafından oluşturulan içeriği düzenlemek, çıktının markanızın sesiyle uyumlu olmasını sağlamak için gereklidir.

AI metinlerindeki bu yaygın terimleri belirleyin ve daha doğal, çeşitli, insan benzeri bir dille değiştirin.

Örneğin, ChatGPT'ye NLP'nin anlamını sorduğumda, şu yanıtı aldım:

ChatGPT'nin NLP hakkında bir blog yazısı yazma isteğine verdiği yanıt

Amacınız yararlı içerikler oluşturmaksa, okuma deneyimini engelleyen çok fazla teknik terim veya jargon kullanmaktan kaçınmanız önerilir.

Oluşturulan içeriği pasif cümle kalıpları açısından tarayın ve aktif cümle kullanımını en üst düzeye çıkarmaya çalışın. Bu, genellikle cümleleri daha kısa ve daha etkili hale getirerek okunabilirliği artırır ve okuyucunun dikkatini üzerinde tutar.

Örneğin, yukarıdaki ChatGPT tarafından oluşturulan NLP hakkındaki blog gönderisinde, giriş kısmı kuru ve gerçek dünya örnekleri, istatistikler veya kişisel bir dokunuş içermiyor.

Aynı girişi daha insani bir şekilde yazmanın bir yolu: *alexa, Siri veya sesli botlar gibi sistemlerin nasıl çalıştığını hiç merak ettiniz mi? NLP veya Doğal Dil İşleme, bu programların arkasındaki teknolojidir. NLP, minimum çabayla insanlar ve teknoloji arasındaki etkileşimi mümkün kılar

4. Kişisel deneyimleri ve alan uzmanlığını dahil etme

AI metinleri, insan yazımından farklı olarak geneldir ve ilişkilendirilebilir deneyimlerden yoksundur.

Kişisel deneyimlerinizi ve uzmanlığınızı ekleyerek içeriğinizi zenginleştirin ve içeriğinizin öne çıkmasını sağlayın. Makinalar için değil, insanlar için yazıyorsunuz ve insanlar paragraflarca bilgiye göre duygulara daha güçlü tepki verir.

Bir hikaye oluşturun, okuyucuların sorunlarına değinin ve içeriklerle onları bir yolculuğa çıkarın, böylece size güvenip etkileşim kurmalarını sağlayın.

Amaç basit: sadece gerçekleri aktarmak değil, hedef kitleye ulaşmak, onlarla iletişim kurmak ve konu hakkında daha derin bir anlayış kazanmalarına yardımcı olmak istiyoruz.

💡 Profesyonel İpucu: Sektör liderlerinin alıntılarını eklemeyi, destekleyici gerçekleri ve istatistikleri dahil etmeyi ve içeriğin inceliklerini açıklarken derinlemesine girmeyi unutmayın. İçeriğinizi gerçek hayattan örneklerle zenginleştirin, yaygın zorlukları ele alın ve mümkün olduğunda mizah katın.

ChatGPT'ye video pazarlamayla ilgili başka bir soru soralım.

ChatGPT'den video pazarlamasını kısaca açıklaması isteniyor. Cevap iyi olsa da, argümanı (daha yüksek dönüşüm oranları) daha ikna edici hale getirecek araştırma temelli gerçekler ve rakamlar eksik.

Peki, AI metinlerine daha fazla değer katarak ve güvenilir hale getirerek onları nasıl insanileştirebilirsiniz? Basitçe bir istatistik ekleyerek ve şöyle söyleyerek:

*müşterilerinizin dikkatini çekmek için işitsel ve görsel uyarıcıları bir arada kullanmak harika bir yoldur. Hatta, işlerin %86'sı artık video oluşturmayı anahtar bir pazarlama aracı olarak görüyor

5. SEO optimizasyonunu sağlamak için AI metinlerine görseller ekleme

AI içeriğinin monotonluğunu kırmanın bir başka yolu da görüntüler eklemektir.

İnternette içerik tüketen birçok kişi görsel içeriği daha ilgi çekici ve cazip bulduğundan, arama motorları da bu içeriği tercih eder ve daha üst sıralarda gösterir. Yaratıcı özgürlüğünüzü kullanarak resimler, GIF'ler, memler, infografikler ve açıklayıcı görseller ekleyin.

Görüntülerinize alternatif metinler ekleyerek AI içeriğinizi SEO için optimize edin. Anahtar kelimeleri ve meta etiketleri eklemeyi unutmayın.

Alt etiketler, arama motorlarının görüntüleri taramasına ve alaka düzeylerini anlamasına olanak tanır; görüntü yüklenmediğinde kullanıcı deneyimini iyileştirir ve son olarak, görme engelli okuyucular için önemlidir.

SEO optimizasyonu, kümelenmiş bir dijital içerik pazarında size rekabet avantajı sağlar. SEO için optimize edilmiş içerik, zaman içinde trafiği çekmeye ve potansiyel müşteriler oluşturmaya devam ederek uzun vadeli değer ve yatırım getirisi sağlar. Çoğu AI aracı, uygun görseller ve görsellerle donatılmış içerik üretemez.

6. AI dedektörlerini kullanarak hangi AI metinlerinin insanileştirilmesi gerektiğini belirleme

Son çare: AI tarafından oluşturulan içeriği doğrudan bir insan metin dönüştürücüsüne kopyalayıp yapıştırın ve işaretlediği bölümleri belirleyin. Bu bölümler muhtemelen aşırı robotik ve kişisel olmayan bölümlerdir.

Aynı AI yanıtını Copyleaks'e yapıştıralım. İşte sonuç:

AI içerik algılayıcıları, AI metinlerini kolayca algılayabilir

İçerik, AI tarafından oluşturulmuş olarak algılanır ve işaretlenir. Şimdi insanileştirilmiş AI içeriğini girip Copyleaks'in ne dediğine bakalım:

AI tarafından oluşturulan içeriği, AI dedektörlerini atlatmak için her zaman yeniden ifade edebilirsiniz

Artık içeriği işaretlemiyor. Yine, içeriği istatistikler ve basit ifadelerle düzeltmek, AI metinlerini insanileştirmeye ve işaretlememeyi sağladı.

AI içerik algılama araçlarını içeriğinizi düzenlemek için kullanmanın, AI tarafından oluşturulduğu belirtilen bölümlerin çok az olduğu durumlarda işe yaradığını unutmayın. Uzun bir belge AI içerik işaretleriyle doluysa, bir insan tarafından tamamen yeniden yazılması gerekebilir.

Burada ClickUp Belgeleri'ni kullanarak işaretli içeriği kopyalayıp yapıştırabilir ve ClickUp Brain'den içeriği iyileştirmek için öneriler alabilirsiniz.

Tek bir ClickUp Belgesinde takımınızla sorunsuz bir şekilde birlikte çalışın

Ayrıca, bir yazar takımı bir içerik üzerinde çalışıyorsa, ClickUp Belgeleri kullanarak tek bir yerde işbirliği yapabilirler. Görüşlerini, önerilerini ve yorumlarını gerçek zamanlı olarak ekleyebilir ve içeriği daha hızlı hazır hale getirebilirler.

ClickUp ile AI İçeriğini İnsancıllaştırın

AI araçları, büyük ölçekte içerik oluşturabilir, içgörüleri derleyebilir ve araştırma bulgularını anında özetleyebilir.

Ancak, hedefiniz okuyucuların içeriğinizle derinlemesine etkileşime girmesini sağlamaksa, AI metinlerini insanileştirmeniz gerekir. Yukarıda açıklanan stratejileri ve araçları kullanarak her iki dünyanın da en iyisini elde edebilirsiniz: insan dokunuşuyla zenginleştirilmiş, büyük ölçekte ve hızlı bir şekilde üretilen içerik.

AI tarafından oluşturulan taslaklarınızın düzgün bir şekilde hazırlanması için doğru AI aracını seçin. Ardından insan uzmanlığınızı kullanın, düzenleyici kimliğinizi takın ve "yayınla" düğmesine basın!

Projeleriniz için ClickUp'ın gelişmiş AI aracı ClickUp Brain'i deneyin ve farkı yaşayın. Kolay gerçek zamanlı işbirliği ve metin zenginleştirme için ClickUp Belgeleri ile birlikte kullanın.

ClickUp'a bugün kaydolun ve insanileştirilmiş AI içerik oluşturmanın sihrine tanık olun.