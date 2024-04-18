2025'in En İyi 10 AI Dilbilgisi Denetleyicisi ve Düzenleme Aracı

İyi iletişim, net gramer ve basit cümlelerle başlar. Ancak, ilham geldiğinde, düşüncelerinizi kaybetmeden hızlıca kağıda dökmek istersiniz.

Noktalama hatalarını, gramer hatalarını ve garip ifadeler kontrol etmek için sürekli durmak, yazmanın keyfini kaçırır. Yaratıcı akışınızı bozar ve o ana tamamen odaklanmanızı zorlaştırır.

AI dilbilgisi denetleyicileri sayesinde, artık dilbilgisi hatalarını eski usul yöntemlerle düzeltmek zorunda değilsiniz.

AI dilbilgisi denetleyicileri ve düzenleme araçları, yazınızı düzeltmek, geliştirmek ve cilalamak için tasarlanmıştır. Bunları, benzersiz bakış açınızı korurken yazınızı gerçek zamanlı olarak iyileştiren sanal düzenleyicileriniz olarak düşünün.

En iyi yapay zeka dilbilgisi denetleyicilerini keşfedelim. ?

AI dilbilgisi denetleyicilerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Tüm AI dilbilgisi denetleme araçları işinize yarasa da, en iyi aracı seçerken dikkate almanız gereken bazı faktörler vardır. AI araçları, yazınıza değer katmalıdır, örneğin:

Stil ve üslup önerileri: Dilbilgisi hatalarını düzeltmek bir şeydir, ancak stil ve üslup önerileriyle yazınızı geliştirmek için seçeneklere sahip olmak, yazınızı başka bir düzeye taşır

Yazma platformlarıyla entegrasyon: Google Dokümanlar, Microsoft Word vb. gibi yazma platformlarıyla entegre olan, gerçek zamanlı öneriler ve iyileştirmeler sunan AI dilbilgisi denetleyicileri arayın

Fiyatlandırma ve abonelik seçenekleri: Farklı fiyatlandırma ve abonelik modelleri sunan bir araç, kişisel gereksinimlerinize göre bütçenize uygun bir seçenek sunar

Kullanıcı yorumları ve önerileri: G2 ve Capterra gibi sitelerden alınan ilk elden kullanıcı yorumları, aracın kullanılabilirliği ve güvenilirliği hakkında fikir verir

Uyumluluk ve yazım stili: AI dilbilgisi denetleyicisinin sizin benzersiz yazım stilinize uygun olduğundan emin olun

Gizlilik ve veri güvenliği: Araç, kişisel bilgilerinizi ve araç kullanımınızı güvende tutmak için veri güvenliği gerekliliklerine uygun olarak çalışmalıdır

Kullanım kolaylığı ve basit kullanıcı arayüzü: Kullanımı kolay ve düzenli, karmaşık olmayan bir kullanıcı arayüzüne sahip AI dilbilgisi denetleyicileri seçin

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 AI Dilbilgisi Denetleyicisi

Mükemmel özelliklere sahip ve mükemmelliğe adanmış en iyi dilbilgisi kontrol araçlarını seçtik:

1. ClickUp

ClickUp Brain'i kullanarak fikirlerinizi toplayın, içeriklerinizi saniyeler içinde yazın ve düzenleyin

Hepsi bir arada verimlilik platformu ClickUp, günlük yazma işlerinize yardımcı olan AI destekli içerik oluşturucu ve yazma aracı ClickUp Brain'i sunar.

Yeni fikirler üretmek, yazar bloğunu aşmak, gramer hatalarını düzeltmek veya içeriği düzenlemek için ClickUp Brain tam size göre.

ClickUp Brain, tüm ihtiyaçlarınız için araştırma destekli komut istemleriyle verimliliğinizi artırmak için tasarlanmıştır. AI Writer for Work ile dikkat çekici komut istemleri, özetler, vaka çalışmaları, blog içerikleri ve proje açıklamaları oluşturun.

Ayrıca, AI Bilgi Yöneticisi'ni kullanarak ClickUp içinde işinizle ilgili sorular sorabilir ve bağlamsal cevaplar alabilirsiniz. AI Proje Yöneticisi ayrıca proje güncellemeleri, görev özetleri, standup'lar ve daha fazlasını oluşturur.

?Profesyonel ipucu: AI aracı, ClickUp Belgeleri ve ClickUp Görevleri'nde kullanılabilir, böylece sohbet mesajlarından görev açıklamalarına, SOP belgelerinden proje özetlerine kadar projenizin herhangi bir yerinde hatasız yazılar yazabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Gelişmiş yazma aracı: Satış ve pazarlama için metinler oluşturabilen, ürün açıklamaları, özgeçmişler, e-postalar ve açılış sayfaları oluşturabilen Satış ve pazarlama için metinler oluşturabilen, ürün açıklamaları, özgeçmişler, e-postalar ve açılış sayfaları oluşturabilen AI yazma aracıyla hatasız yazın. Ayrıca belirli bir üslup veya stil için yazma önerileri de sunar

Daha kısa sürede daha yaratıcı olun: AI Writer for Work ile daha iyi yazabilir ve zamandan tasarruf edebilirsiniz. Tüm içerik özetlerini, blog taslaklarını ve uzun içeriklerin özetlerini oluşturabilir. Ayrıca videoları transkripsiyonlayabilir ve notlarınızı diğer dillere çevirebilir

1000'den fazla entegrasyon: Tüm favori uygulamalarınızı (Slack, Google Drive, Zoom ve daha fazlası) ClickUp ile bağlayarak yaratıcı ve yazma iş akışlarınızı basitleştirin; artık ekranlar arasında geçiş yapmanıza gerek yok

ClickUp AI'yı kullanarak etkileyici iletişim kurun

Yerleşik yazım ve dilbilgisi denetimi : Hatasız yazılar ve marka metinleri için platform içinde ek eklentilere gerek olmadan yazım ve dilbilgisi hatalarını düzeltin

Şablonlar : Çeşitli kullanımlar için özelleştirilebilir şablonlarla zaman ve çaba tasarrufu sağlayın.

Veri güvenliği: Verilerinizi güvende tutun; ClickUp Brain, verilerinizi model eğitimi için kullanmaz

Çok yönlü: ClickUp'ın mobil uygulamasıyla hareket halindeyken yazın ve düzenleyin

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, çeşitli entegrasyonlar ve özellikler ile birlikte gelir, bu nedenle öğrenme eğrisi biraz diktir (yardım merkezi, kılavuzlar ve destek, platformdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur)

Daha önce bir verimlilik aracı kullanmadıysanız, ClickUp'ta iş akışlarını yapılandırmak biraz zaman ve çaba gerektirebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Grammarly

via Grammarly

Grammarly, eğitimciler, pazarlama uzmanları ve içerik yazarları için vazgeçilmez bir yazma asistanıdır. Google Dokümanlar ve daha fazlası gibi platformlarla entegrasyonlar aracılığıyla yazdıklarınız hakkında gerçek zamanlı geri bildirim sağlar.

Web uygulamasında uzantı olarak kullanabilir veya mobil cihazlara indirerek hareket halindeyken yazdıklarınızı düzenleyebilir ve iyileştirebilirsiniz.

Grammarly kısa süre önce yapay zeka destekli yazma asistanı GrammarlyGO'yu piyasaya sürdü. Benzersiz yazma stili, bağlamsal dil ve tonlama ile kişiselleştirilmiş yardım sağlar ve cümleleri yazmaya veya yeniden ifade etmeye yardımcı olur.

Neyse ki, ClickUp'ta Grammarly entegrasyonu vardır, böylece ClickUp'ı kullanırken bile Grammarly'nin yazma özelliklerini kullanabilirsiniz.

Not: Zaten Grammarly kullanıcısıysanız ve benzer şekilde güçlü bir araç arıyorsanız, Grammarly alternatifleri listemize göz atın.

Grammarly'nin en iyi özellikleri

Gizlilik ve güvenlik uyumluluğu ile kullanıcı verilerini güvende tutun

Yazım hatalarını, gramer hatalarını ve noktalama hatalarını vurgulayarak metinleri düzeltin ve net bir iletişim sağlayın

Mesajınızı net bir şekilde iletmek için ruh halini ve tonlamayı ayarlamak için öneriler alın

Okunması zor metinleri temizlemek için önerilerle okunabilirliği artırın

Paylaşılan kılavuzlarla benzersiz bir marka sesi oluşturun

Grammarly sınırlamaları

Yazar, gramer düzeltmelerini manuel olarak yapmalıdır. Bu, bazı yazarlar için çok zor olabilir

Grammarly, kullanıcının amacını anlamada pek iyi değildir ve yanlış önerilerde bulunabilir

Grammarly fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Premium: 30 $/ay

İş: Kullanıcı başına aylık 25 $

Grammarly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.400+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (7.000+ yorum)

3. Wordtune

wordtune aracılığıyla

Wordtune, içeriği yeniden yazmanıza, özetlemenize, üretmenize veya iyileştirmenize yardımcı olan bir yeniden ifade aracıdır. Cümle yapısını iyileştirmek, gramer hatalarını düzeltmek ve yazım hatalarını kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

Wordtune'un en önemli özelliği, size alakalı önerilerle yanıt vermeden önce en az beş kaynakla doğrulama yapmasıdır. AI yazma asistanı masaüstü bilgisayarınızdan, mobil cihazınızdan veya favori araçlarınızdan her yerde kullanılabilir. Ayrıca, çeşitli dillerden İngilizceye içerik çevirebilir.

Wordtune'dan emin değil misiniz? Wordtune alternatifleri listemize göz atın.

İlgili: Wordtune vs Grammarly

Wordtune'un en iyi özellikleri

E-posta içeriklerini , makaleleri ve hatta gerçek zamanlı mesajları tek bir tıklama ile yeniden yazın veya yeniden ifade edin

Videoları ve metin bloklarını sindirilebilir, kolay anlaşılır bir biçime özetleyin

Yazarken dilbilgisi ve yazım hatalarını kontrol edin

E-postalar, LinkedIn gönderileri, başlıklar, iş tanımları ve daha fazlası gibi farklı kullanım durumları için içerik yazma şablonlarından oluşan bir galeri ile ş Akışlarını kolaylaştırın

Google Dokümanlar'da, mobil cihazlarda ve masaüstü bilgisayarlarda AI dilbilgisi denetleyicisine erişin

AI destekli QandA aramasını kullanarak "Patronunuzla geri bildirim toplantısına nasıl hazırlanmalısınız?" gibi sorular sorabilirsiniz

Wordtune sınırlamaları

Metin önerileri yalnızca premium sürümde mevcuttur

Bazı öneriler alakasız olabilir veya entegrasyonu zor olabilir

Wordtune fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Artı: 24,99 $/ay

Sınırsız: 37,50 $/ay

İş: Özel fiyatlandırma

Wordtune puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (150+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (50+ yorum)

4. Gramara

via Gramara

Gramara, akademik ve teknik yazınızı geliştirmenize yardımcı olan bir AI dilbilgisi denetleyicisidir. İlgili çözümler elde etmek için resmi, gayri resmi ve özlü üsluplar arasından seçim yapabilirsiniz.

Bu ücretsiz gramer denetleyici, yanıtları kendi dilinize çevirmenize olanak tanır. Gramara, yazarken cümleleri iyileştirmek için bir düzeltme aracı olarak da işlev görür. En iyi yanı ne mi? Ücretsiz.

Gramara'nın en iyi özellikleri

Yazım ve dilbilgisi hatalarını, yanlış veya garip gelen kelimeleri renk kodlarıyla otomatik olarak vurgulayarak düzeltin

Yazınızı 10'dan fazla farklı dile çevirin

Daha akıcı yazmak için yapay zeka destekli stil önerileriyle yazma becerilerinizi geliştirin

Resmi, gayri resmi veya özlü seçenekler gibi ayarlarla üslubunuzu kontrol altına alın

Gramara sınırlamaları

Sınırlı özelliklere ve entegrasyon seçeneklerine sahip minimalist bir dilbilgisi kontrol aracı

Yanlış öneriler sunabilir, bu nedenle AI tarafından önerilen değişiklikleri iki kez kontrol etmek çok önemlidir

Gramara fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Gramara puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

5. Paperpal

via Paperpal

Paperpal, akademik yazılarla çalışanlar için özel olarak tasarlanmış, yapay zeka destekli bir gramer denetleme ve düzenleme aracıdır.

Bu çevrimiçi gramer denetleyicisi, yazım ve noktalama işaretlerinin ötesine geçerek yazma standartlarınızı akademik yazım kurallarına uyarlar.

Paperpal, alanına özgü terminolojiyle yazınızı geliştirerek bunu yapar. Ayrıca, akademik makalenizi bir üst seviyeye taşımak için gerçekleri doğrulama önerileri de sunar.

Bu özelliklerle kullanıcılar, parafrazlama desteği, AI akademik çeviri ve üretken AI yardımından da yararlanabilirler.

Paperpal'ın en iyi özellikleri

Tek bir tıklama ile hataları düzeltmek için kapsamlı dilbilgisi denetimi kullanın

AI copilot ile çalışarak ana hatlar, özetler, başlıklar ve daha fazlasını oluşturun

Metni yeniden ifade ederek okunabilirliği, netliği, kelime seçimini ve üslubu geliştirin

Gönderim öncesi metin kontrolünü verimli bir şekilde gerçekleştirin

25'ten fazla dilden İngilizceye akademik metin çevirisi

Paperpal sınırlamaları

Diğer araçlara kıyasla pahalı abonelik modülü

Modern yazılımlarla entegrasyon veya çapraz platform desteği yok

Paperpal fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Prime: 9,91 $/ay

Paperpal puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

6. Ginger

via Ginger

Ginger, yaratıcılığı artırmak, cümle yapısını iyileştirmek ve yaygın hataları düzeltmek için hepsi bir arada bir AI dilbilgisi denetleyicisidir. Patentli teknolojisini kullanarak kısalık ve yaratıcılığı artırır, 100'den fazla dilbilgisi ve imla denetimi sağlar.

Ginger, sadece yazım veya gramer düzeltmeleri yapmak yerine, tüm cümleleri dikkate alarak bağlam temelli düzeltmeler önerir. Bu sayede, uzun içerik oluşturma sürecinde genel yazma süreci iyileştirilir ve hızlanır. Tarayıcı uzantısının yanı sıra, Ginger iOS ve Android uygulaması olarak da mevcuttur.

Ginger'ın en iyi özellikleri

Web siteleri, araçlar ve cihazlar arasında kesintisiz erişimin keyfini çıkarın

İş ve eğitim için özel modüller arasından seçim yapın

Chrome veya Microsoft Word ile kolayca entegre edin

Uygulamalarınız ve web siteleriniz için Ginger Uygulama Programlama Arayüzü'nü (API) seçin

Ginger'ın entegre çevirmeni ile 40'tan fazla dilde kendinizi doğal bir şekilde ifade edin

Ginger sınırlamaları

Ücretsiz sürüm ayda 14 kontrol ile sınırlıdır

Yazarın amacına uymayan sınırlı sayıda yeniden ifade önerileri sunar

Ginger fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Premium: 19,99 $

Ginger Takımları: Kullanıcı başına aylık 4,99 $

Ginger puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (35+ yorum)

Capterra: 4/5 (85+ yorum)

7. Linguix

via Linguix

Yazılı iletişiminizi güçlendirecek bir araç olan Linguix, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca ve Lehçe olmak üzere yedi dilde yazdıklarınızı kusursuz hale getirir. Basit gramer düzeltmenin yanı sıra, Linguix içeriğinizin okunabilirliğini değerlendirmek için bir içerik puanı verir, GPT-4 yazma asistanı ve tüm cümleleri yeniden yazmak için Metin Yeniden Yazma özelliği ile birlikte gelir.

Linguix, satış, pazarlama ve müşteri desteği alanlarında yapay zeka desteği sunar.

Yazılım ayrıca kaliteli destek ve kolay kullanım için kullanıcı dostu bir kurulum sunar.

Linguix'in en iyi özellikleri

Metin kalitenizi kalite puanı ile analiz edin

Birden fazla dilde öneriler ve düzeltmeler alın

AI tabanlı bir yazma asistanıyla yazın ve tüm cümleleri başka kelimelerle ifade edin

Linguix tarayıcı uzantısıyla e-postalarda ve diğer web sitelerinde tek kelimelik kısayollar oluşturun

Linguix sınırlamaları

İntihal denetleyicisi ve işaretlemeler yok

Kullanıcılar, karmaşık cümleleri yeniden ifade etmekte ve düzenlemekte zorluk yaşadıklarını bildirmiştir

Linguix fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Kişisel Pro: 99 $/ay

İş: 336 $/ay

Linguix puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (120'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)

8. Hemingway Düzenleyici

hemingway Düzenleyici aracılığıyla

Hemingway Editor, net ve anlaşılır yazılar yazmak için olağanüstü bir düzenleyicidir. Pasif cümle yapısının aşırı kullanımı, karmaşık cümle yapıları, garip uzun cümleler veya düşük okunabilirlik gibi ileri düzey gramer hataları hakkında hızlı öneriler sunar.

Kısa süre önce, bu araç, kişiselleştirilmiş hedefler, üslup ve kelime kullanımı ile düzenlemeyi bir adım öteye taşıyan AI yetenekleriyle entegre Hemingway Editor Plus'ı tanıttı.

Düzenlemeyi daha insani ve kişiselleştirilmiş hale getirmeyi ve metninize en uygun üslubu bulmanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Hemingway Düzenleyici'nin en iyi özellikleri

Birkaç tıklamayla gramer, anlam, pasif yapı ve laf kalabalığı sorunlarını düzeltin

Hemingway Editor Plus ile kişiselleştirilmiş düzenlemenin keyfini çıkarın

Resmi, bilgilendirici, kendinden emin veya samimi gibi stiller ve tonlarla yazma hedefleri belirleyin

Hemingway Düzenleyici sınırlamaları

Araç, tüm deyimleri ve konuşma dilindeki ifadeleri tanımaz ve gerekli anlamla senkronizasyon olmadığında yeniden ifade edilmesini önerir

İçerik yerine stil ve gramer hatalarına daha fazla odaklanır

Hemingway fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Bireysel 5K Plan: 8,33 $/ay

Bireysel 10K Plan: 12,50 $/ay

Takım 10K Planı: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Hemingway Düzenleyici puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

9. Trinka AI

trinka AI aracılığıyla

Dünya çapında yayıncılar ve yazarlar tarafından güvenilen AI dilbilgisi denetleyicisi Trinka AI, düzenleme mükemmelliği ile en iyi 10 AI dilbilgisi denetleyicisi arasında yerini almıştır. Yazım hataları, başka kelimelerle ifade etme ve intihal denetimi için tek noktadan çözüm sunar.

Trinka AI, akademik yazım, teknik yazım, genel yazım vb. dahil olmak üzere farklı gereksinimleri karşılar.

Trinka AI'nın en iyi özellikleri

Aracı Microsoft Word, Google Dokümanlar, PowerPoint ve daha fazlası gibi birçok platformla entegre edin

MS Word'de tüm belgeleri düzeltin ve TeX kodunuzu etkilemeden LaTeX belgenizi kontrol edin

Metnünüzde tutarsızlıklar ve intihal olup olmadığını kontrol edin

Bireysel gereksinimlere uygun özel stil kılavuzları kullanın

Trinka AI sınırlamaları

Kayıt olmadan hiçbir özelliğe erişilemez

Kişiselleştirilmiş hedefler belirlemek için zaman gerektirir

Trinka AI fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Premium: 7,56 $/ay

Premium Plus: 11,81 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Trinka AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

10. GrammatikAI

via GrammatikAI

AI destekli hizmetleriyle GrammatikAI, yazınızı geliştirmenize, yeniden yazmanıza ve çevirmenize yardımcı olur. Bu araç, yazılı içeriğiniz ile iletmek istediğiniz içerik arasındaki boşluğu doldurmak için metni hassas bir şekilde yeniden yazar.

Hedef kitleyi göz önünde bulunduran ve içeriği hızlı ve doğru bir şekilde geliştirmeye yönelik öneriler sunan bütünsel bir çözümdür.

GrammatikAI'nın en iyi özellikleri

AI ile alakalı ifadeler kullanarak ilgi çekici yazılar oluşturun

Optimizasyon, ifade, yapılandırma ve geliştirme önerileriyle içeriğinizi iyileştirin

Ultra hızlı düzeltmeler ve yeniden formülasyonlarla verimliliği en üst düzeye çıkararak zaman kazanın

GrammatikAI sınırlamaları

Karmaşık cümleleri yeniden yapılandırmanın zorluğu

Sektöre veya yazmaya özel çözümler sunmaz

GrammatikAI fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

GrammatikAI puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

ClickUp ile temel yazma önerilerinin ötesine geçin

AI dilbilgisi kontrol araçları, bireysel yazarların, profesyonellerin ve işlerin içerik üzerinde çalışma şeklini kökünden değiştirdi. Kusursuz yazımı birçok kişi için gerçeğe dönüştürdüler.

Yazmanın teknik yönlerini bu araçlar hallederken, yazarlar sadece yazma becerilerine odaklanabilir ve daha iyi sonuçlar elde edebilir.

Sadece gramer desteği sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yazarların tıkanıklıklarını aşmalarına ve yazma becerilerini anında geliştirmelerine yardımcı olurlar.

Hangi aracı seçeceğiniz konusunda kararsız mısınız? ClickUp ile sadece bir AI dilbilgisi denetleme ve yazma aracı değil, aynı zamanda belge yönetimi ve verimlilik özelliklerine sahip hepsi bir arada bir çözüm elde edersiniz.

Doğru aracı kullanarak, içeriği istediğiniz her şeyi başarmak için kullanın. ClickUp'a şimdi kaydolun!