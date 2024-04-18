2025'in En İyi 10 AI Dilbilgisi Denetleyicisi ve Düzenleme Aracı

İyi iletişim, net gramer ve basit cümlelerle başlar. Ancak, ilham geldiğinde, düşüncelerinizi kaybetmeden hızlıca kağıda dökmek istersiniz.
Noktalama hatalarını, gramer hatalarını ve garip ifadeler kontrol etmek için sürekli durmak, yazmanın keyfini kaçırır. Yaratıcı akışınızı bozar ve o ana tamamen odaklanmanızı zorlaştırır.
AI dilbilgisi denetleyicileri sayesinde, artık dilbilgisi hatalarını eski usul yöntemlerle düzeltmek zorunda değilsiniz.
AI dilbilgisi denetleyicileri ve düzenleme araçları, yazınızı düzeltmek, geliştirmek ve cilalamak için tasarlanmıştır. Bunları, benzersiz bakış açınızı korurken yazınızı gerçek zamanlı olarak iyileştiren sanal düzenleyicileriniz olarak düşünün.
En iyi yapay zeka dilbilgisi denetleyicilerini keşfedelim. ?
AI dilbilgisi denetleyicilerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Tüm AI dilbilgisi denetleme araçları işinize yarasa da, en iyi aracı seçerken dikkate almanız gereken bazı faktörler vardır. AI araçları, yazınıza değer katmalıdır, örneğin:
- Stil ve üslup önerileri: Dilbilgisi hatalarını düzeltmek bir şeydir, ancak stil ve üslup önerileriyle yazınızı geliştirmek için seçeneklere sahip olmak, yazınızı başka bir düzeye taşır
- Yazma platformlarıyla entegrasyon: Google Dokümanlar, Microsoft Word vb. gibi yazma platformlarıyla entegre olan, gerçek zamanlı öneriler ve iyileştirmeler sunan AI dilbilgisi denetleyicileri arayın
- Fiyatlandırma ve abonelik seçenekleri: Farklı fiyatlandırma ve abonelik modelleri sunan bir araç, kişisel gereksinimlerinize göre bütçenize uygun bir seçenek sunar
- Kullanıcı yorumları ve önerileri: G2 ve Capterra gibi sitelerden alınan ilk elden kullanıcı yorumları, aracın kullanılabilirliği ve güvenilirliği hakkında fikir verir
- Uyumluluk ve yazım stili: AI dilbilgisi denetleyicisinin sizin benzersiz yazım stilinize uygun olduğundan emin olun
- Gizlilik ve veri güvenliği: Araç, kişisel bilgilerinizi ve araç kullanımınızı güvende tutmak için veri güvenliği gerekliliklerine uygun olarak çalışmalıdır
- Kullanım kolaylığı ve basit kullanıcı arayüzü: Kullanımı kolay ve düzenli, karmaşık olmayan bir kullanıcı arayüzüne sahip AI dilbilgisi denetleyicileri seçin
2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 AI Dilbilgisi Denetleyicisi
Mükemmel özelliklere sahip ve mükemmelliğe adanmış en iyi dilbilgisi kontrol araçlarını seçtik:
1. ClickUp
Hepsi bir arada verimlilik platformu ClickUp, günlük yazma işlerinize yardımcı olan AI destekli içerik oluşturucu ve yazma aracı ClickUp Brain'i sunar.
Yeni fikirler üretmek, yazar bloğunu aşmak, gramer hatalarını düzeltmek veya içeriği düzenlemek için ClickUp Brain tam size göre.
ClickUp Brain, tüm ihtiyaçlarınız için araştırma destekli komut istemleriyle verimliliğinizi artırmak için tasarlanmıştır. AI Writer for Work ile dikkat çekici komut istemleri, özetler, vaka çalışmaları, blog içerikleri ve proje açıklamaları oluşturun.
Ayrıca, AI Bilgi Yöneticisi'ni kullanarak ClickUp içinde işinizle ilgili sorular sorabilir ve bağlamsal cevaplar alabilirsiniz. AI Proje Yöneticisi ayrıca proje güncellemeleri, görev özetleri, standup'lar ve daha fazlasını oluşturur.
?Profesyonel ipucu: AI aracı, ClickUp Belgeleri ve ClickUp Görevleri'nde kullanılabilir, böylece sohbet mesajlarından görev açıklamalarına, SOP belgelerinden proje özetlerine kadar projenizin herhangi bir yerinde hatasız yazılar yazabilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Gelişmiş yazma aracı: Satış ve pazarlama için metinler oluşturabilen, ürün açıklamaları, özgeçmişler, e-postalar ve açılış sayfaları oluşturabilen AI yazma aracıyla hatasız yazın. Ayrıca belirli bir üslup veya stil için yazma önerileri de sunar
- Daha kısa sürede daha yaratıcı olun: AI Writer for Work ile daha iyi yazabilir ve zamandan tasarruf edebilirsiniz. Tüm içerik özetlerini, blog taslaklarını ve uzun içeriklerin özetlerini oluşturabilir. Ayrıca videoları transkripsiyonlayabilir ve notlarınızı diğer dillere çevirebilir
- 1000'den fazla entegrasyon: Tüm favori uygulamalarınızı (Slack, Google Drive, Zoom ve daha fazlası) ClickUp ile bağlayarak yaratıcı ve yazma iş akışlarınızı basitleştirin; artık ekranlar arasında geçiş yapmanıza gerek yok
- Yerleşik yazım ve dilbilgisi denetimi: Hatasız yazılar ve marka metinleri için platform içinde ek eklentilere gerek olmadan yazım ve dilbilgisi hatalarını düzeltin
- Şablonlar: Çeşitli kullanımlar için özelleştirilebilir şablonlarla zaman ve çaba tasarrufu sağlayın.
- Veri güvenliği: Verilerinizi güvende tutun; ClickUp Brain, verilerinizi model eğitimi için kullanmaz
- Çok yönlü: ClickUp'ın mobil uygulamasıyla hareket halindeyken yazın ve düzenleyin
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp, çeşitli entegrasyonlar ve özellikler ile birlikte gelir, bu nedenle öğrenme eğrisi biraz diktir (yardım merkezi, kılavuzlar ve destek, platformdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur)
- Daha önce bir verimlilik aracı kullanmadıysanız, ClickUp'ta iş akışlarını yapılandırmak biraz zaman ve çaba gerektirebilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 dolar
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)
2. Grammarly
Grammarly, eğitimciler, pazarlama uzmanları ve içerik yazarları için vazgeçilmez bir yazma asistanıdır. Google Dokümanlar ve daha fazlası gibi platformlarla entegrasyonlar aracılığıyla yazdıklarınız hakkında gerçek zamanlı geri bildirim sağlar.
Web uygulamasında uzantı olarak kullanabilir veya mobil cihazlara indirerek hareket halindeyken yazdıklarınızı düzenleyebilir ve iyileştirebilirsiniz.
Grammarly kısa süre önce yapay zeka destekli yazma asistanı GrammarlyGO'yu piyasaya sürdü. Benzersiz yazma stili, bağlamsal dil ve tonlama ile kişiselleştirilmiş yardım sağlar ve cümleleri yazmaya veya yeniden ifade etmeye yardımcı olur.
Neyse ki, ClickUp'ta Grammarly entegrasyonu vardır, böylece ClickUp'ı kullanırken bile Grammarly'nin yazma özelliklerini kullanabilirsiniz.
Not: Zaten Grammarly kullanıcısıysanız ve benzer şekilde güçlü bir araç arıyorsanız, Grammarly alternatifleri listemize göz atın.
Grammarly'nin en iyi özellikleri
- Gizlilik ve güvenlik uyumluluğu ile kullanıcı verilerini güvende tutun
- Yazım hatalarını, gramer hatalarını ve noktalama hatalarını vurgulayarak metinleri düzeltin ve net bir iletişim sağlayın
- Mesajınızı net bir şekilde iletmek için ruh halini ve tonlamayı ayarlamak için öneriler alın
- Okunması zor metinleri temizlemek için önerilerle okunabilirliği artırın
- Paylaşılan kılavuzlarla benzersiz bir marka sesi oluşturun
Grammarly sınırlamaları
- Yazar, gramer düzeltmelerini manuel olarak yapmalıdır. Bu, bazı yazarlar için çok zor olabilir
- Grammarly, kullanıcının amacını anlamada pek iyi değildir ve yanlış önerilerde bulunabilir
Grammarly fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Premium: 30 $/ay
- İş: Kullanıcı başına aylık 25 $
Grammarly puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.400+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (7.000+ yorum)
3. Wordtune
Wordtune, içeriği yeniden yazmanıza, özetlemenize, üretmenize veya iyileştirmenize yardımcı olan bir yeniden ifade aracıdır. Cümle yapısını iyileştirmek, gramer hatalarını düzeltmek ve yazım hatalarını kontrol etmek için kullanabilirsiniz.
Wordtune'un en önemli özelliği, size alakalı önerilerle yanıt vermeden önce en az beş kaynakla doğrulama yapmasıdır. AI yazma asistanı masaüstü bilgisayarınızdan, mobil cihazınızdan veya favori araçlarınızdan her yerde kullanılabilir. Ayrıca, çeşitli dillerden İngilizceye içerik çevirebilir.
Wordtune'dan emin değil misiniz? Wordtune alternatifleri listemize göz atın.
İlgili: Wordtune vs Grammarly
Wordtune'un en iyi özellikleri
- E-posta içeriklerini, makaleleri ve hatta gerçek zamanlı mesajları tek bir tıklama ile yeniden yazın veya yeniden ifade edin
- Videoları ve metin bloklarını sindirilebilir, kolay anlaşılır bir biçime özetleyin
- Yazarken dilbilgisi ve yazım hatalarını kontrol edin
- E-postalar, LinkedIn gönderileri, başlıklar, iş tanımları ve daha fazlası gibi farklı kullanım durumları için içerik yazma şablonlarından oluşan bir galeri ile ş Akışlarını kolaylaştırın
- Google Dokümanlar'da, mobil cihazlarda ve masaüstü bilgisayarlarda AI dilbilgisi denetleyicisine erişin
- AI destekli QandA aramasını kullanarak "Patronunuzla geri bildirim toplantısına nasıl hazırlanmalısınız?" gibi sorular sorabilirsiniz
Wordtune sınırlamaları
- Metin önerileri yalnızca premium sürümde mevcuttur
- Bazı öneriler alakasız olabilir veya entegrasyonu zor olabilir
Wordtune fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Artı: 24,99 $/ay
- Sınırsız: 37,50 $/ay
- İş: Özel fiyatlandırma
Wordtune puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (150+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (50+ yorum)
4. Gramara
Gramara, akademik ve teknik yazınızı geliştirmenize yardımcı olan bir AI dilbilgisi denetleyicisidir. İlgili çözümler elde etmek için resmi, gayri resmi ve özlü üsluplar arasından seçim yapabilirsiniz.
Bu ücretsiz gramer denetleyici, yanıtları kendi dilinize çevirmenize olanak tanır. Gramara, yazarken cümleleri iyileştirmek için bir düzeltme aracı olarak da işlev görür. En iyi yanı ne mi? Ücretsiz.
Gramara'nın en iyi özellikleri
- Yazım ve dilbilgisi hatalarını, yanlış veya garip gelen kelimeleri renk kodlarıyla otomatik olarak vurgulayarak düzeltin
- Yazınızı 10'dan fazla farklı dile çevirin
- Daha akıcı yazmak için yapay zeka destekli stil önerileriyle yazma becerilerinizi geliştirin
- Resmi, gayri resmi veya özlü seçenekler gibi ayarlarla üslubunuzu kontrol altına alın
Gramara sınırlamaları
- Sınırlı özelliklere ve entegrasyon seçeneklerine sahip minimalist bir dilbilgisi kontrol aracı
- Yanlış öneriler sunabilir, bu nedenle AI tarafından önerilen değişiklikleri iki kez kontrol etmek çok önemlidir
Gramara fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
Gramara puanları ve yorumları
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Yeterli puan yok
5. Paperpal
Paperpal, akademik yazılarla çalışanlar için özel olarak tasarlanmış, yapay zeka destekli bir gramer denetleme ve düzenleme aracıdır.
Bu çevrimiçi gramer denetleyicisi, yazım ve noktalama işaretlerinin ötesine geçerek yazma standartlarınızı akademik yazım kurallarına uyarlar.
Paperpal, alanına özgü terminolojiyle yazınızı geliştirerek bunu yapar. Ayrıca, akademik makalenizi bir üst seviyeye taşımak için gerçekleri doğrulama önerileri de sunar.
Bu özelliklerle kullanıcılar, parafrazlama desteği, AI akademik çeviri ve üretken AI yardımından da yararlanabilirler.
Paperpal'ın en iyi özellikleri
- Tek bir tıklama ile hataları düzeltmek için kapsamlı dilbilgisi denetimi kullanın
- AI copilot ile çalışarak ana hatlar, özetler, başlıklar ve daha fazlasını oluşturun
- Metni yeniden ifade ederek okunabilirliği, netliği, kelime seçimini ve üslubu geliştirin
- Gönderim öncesi metin kontrolünü verimli bir şekilde gerçekleştirin
- 25'ten fazla dilden İngilizceye akademik metin çevirisi
Paperpal sınırlamaları
- Diğer araçlara kıyasla pahalı abonelik modülü
- Modern yazılımlarla entegrasyon veya çapraz platform desteği yok
Paperpal fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Prime: 9,91 $/ay
Paperpal puanları ve yorumları
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Yeterli puan yok
6. Ginger
Ginger, yaratıcılığı artırmak, cümle yapısını iyileştirmek ve yaygın hataları düzeltmek için hepsi bir arada bir AI dilbilgisi denetleyicisidir. Patentli teknolojisini kullanarak kısalık ve yaratıcılığı artırır, 100'den fazla dilbilgisi ve imla denetimi sağlar.
Ginger, sadece yazım veya gramer düzeltmeleri yapmak yerine, tüm cümleleri dikkate alarak bağlam temelli düzeltmeler önerir. Bu sayede, uzun içerik oluşturma sürecinde genel yazma süreci iyileştirilir ve hızlanır. Tarayıcı uzantısının yanı sıra, Ginger iOS ve Android uygulaması olarak da mevcuttur.
Ginger'ın en iyi özellikleri
- Web siteleri, araçlar ve cihazlar arasında kesintisiz erişimin keyfini çıkarın
- İş ve eğitim için özel modüller arasından seçim yapın
- Chrome veya Microsoft Word ile kolayca entegre edin
- Uygulamalarınız ve web siteleriniz için Ginger Uygulama Programlama Arayüzü'nü (API) seçin
- Ginger'ın entegre çevirmeni ile 40'tan fazla dilde kendinizi doğal bir şekilde ifade edin
Ginger sınırlamaları
- Ücretsiz sürüm ayda 14 kontrol ile sınırlıdır
- Yazarın amacına uymayan sınırlı sayıda yeniden ifade önerileri sunar
Ginger fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Premium: 19,99 $
- Ginger Takımları: Kullanıcı başına aylık 4,99 $
Ginger puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (35+ yorum)
- Capterra: 4/5 (85+ yorum)
7. Linguix
Yazılı iletişiminizi güçlendirecek bir araç olan Linguix, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca ve Lehçe olmak üzere yedi dilde yazdıklarınızı kusursuz hale getirir. Basit gramer düzeltmenin yanı sıra, Linguix içeriğinizin okunabilirliğini değerlendirmek için bir içerik puanı verir, GPT-4 yazma asistanı ve tüm cümleleri yeniden yazmak için Metin Yeniden Yazma özelliği ile birlikte gelir.
Linguix, satış, pazarlama ve müşteri desteği alanlarında yapay zeka desteği sunar.
Yazılım ayrıca kaliteli destek ve kolay kullanım için kullanıcı dostu bir kurulum sunar.
Linguix'in en iyi özellikleri
- Metin kalitenizi kalite puanı ile analiz edin
- Birden fazla dilde öneriler ve düzeltmeler alın
- AI tabanlı bir yazma asistanıyla yazın ve tüm cümleleri başka kelimelerle ifade edin
- Linguix tarayıcı uzantısıyla e-postalarda ve diğer web sitelerinde tek kelimelik kısayollar oluşturun
Linguix sınırlamaları
- İntihal denetleyicisi ve işaretlemeler yok
- Kullanıcılar, karmaşık cümleleri yeniden ifade etmekte ve düzenlemekte zorluk yaşadıklarını bildirmiştir
Linguix fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Kişisel Pro: 99 $/ay
- İş: 336 $/ay
Linguix puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (120'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)
8. Hemingway Düzenleyici
Hemingway Editor, net ve anlaşılır yazılar yazmak için olağanüstü bir düzenleyicidir. Pasif cümle yapısının aşırı kullanımı, karmaşık cümle yapıları, garip uzun cümleler veya düşük okunabilirlik gibi ileri düzey gramer hataları hakkında hızlı öneriler sunar.
Kısa süre önce, bu araç, kişiselleştirilmiş hedefler, üslup ve kelime kullanımı ile düzenlemeyi bir adım öteye taşıyan AI yetenekleriyle entegre Hemingway Editor Plus'ı tanıttı.
Düzenlemeyi daha insani ve kişiselleştirilmiş hale getirmeyi ve metninize en uygun üslubu bulmanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Hemingway Düzenleyici'nin en iyi özellikleri
- Birkaç tıklamayla gramer, anlam, pasif yapı ve laf kalabalığı sorunlarını düzeltin
- Hemingway Editor Plus ile kişiselleştirilmiş düzenlemenin keyfini çıkarın
- Resmi, bilgilendirici, kendinden emin veya samimi gibi stiller ve tonlarla yazma hedefleri belirleyin
Hemingway Düzenleyici sınırlamaları
- Araç, tüm deyimleri ve konuşma dilindeki ifadeleri tanımaz ve gerekli anlamla senkronizasyon olmadığında yeniden ifade edilmesini önerir
- İçerik yerine stil ve gramer hatalarına daha fazla odaklanır
Hemingway fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Bireysel 5K Plan: 8,33 $/ay
- Bireysel 10K Plan: 12,50 $/ay
- Takım 10K Planı: Kullanıcı başına aylık 12,50 $
Hemingway Düzenleyici puanları ve yorumları
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Yeterli puan yok
9. Trinka AI
Dünya çapında yayıncılar ve yazarlar tarafından güvenilen AI dilbilgisi denetleyicisi Trinka AI, düzenleme mükemmelliği ile en iyi 10 AI dilbilgisi denetleyicisi arasında yerini almıştır. Yazım hataları, başka kelimelerle ifade etme ve intihal denetimi için tek noktadan çözüm sunar.
Trinka AI, akademik yazım, teknik yazım, genel yazım vb. dahil olmak üzere farklı gereksinimleri karşılar.
Trinka AI'nın en iyi özellikleri
- Aracı Microsoft Word, Google Dokümanlar, PowerPoint ve daha fazlası gibi birçok platformla entegre edin
- MS Word'de tüm belgeleri düzeltin ve TeX kodunuzu etkilemeden LaTeX belgenizi kontrol edin
- Metnünüzde tutarsızlıklar ve intihal olup olmadığını kontrol edin
- Bireysel gereksinimlere uygun özel stil kılavuzları kullanın
Trinka AI sınırlamaları
- Kayıt olmadan hiçbir özelliğe erişilemez
- Kişiselleştirilmiş hedefler belirlemek için zaman gerektirir
Trinka AI fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Premium: 7,56 $/ay
- Premium Plus: 11,81 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Trinka AI puanları ve yorumları
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Yeterli puan yok
10. GrammatikAI
AI destekli hizmetleriyle GrammatikAI, yazınızı geliştirmenize, yeniden yazmanıza ve çevirmenize yardımcı olur. Bu araç, yazılı içeriğiniz ile iletmek istediğiniz içerik arasındaki boşluğu doldurmak için metni hassas bir şekilde yeniden yazar.
Hedef kitleyi göz önünde bulunduran ve içeriği hızlı ve doğru bir şekilde geliştirmeye yönelik öneriler sunan bütünsel bir çözümdür.
GrammatikAI'nın en iyi özellikleri
- AI ile alakalı ifadeler kullanarak ilgi çekici yazılar oluşturun
- Optimizasyon, ifade, yapılandırma ve geliştirme önerileriyle içeriğinizi iyileştirin
- Ultra hızlı düzeltmeler ve yeniden formülasyonlarla verimliliği en üst düzeye çıkararak zaman kazanın
GrammatikAI sınırlamaları
- Karmaşık cümleleri yeniden yapılandırmanın zorluğu
- Sektöre veya yazmaya özel çözümler sunmaz
GrammatikAI fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
GrammatikAI puanları ve yorumları
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Yeterli puan yok
ClickUp ile temel yazma önerilerinin ötesine geçin
AI dilbilgisi kontrol araçları, bireysel yazarların, profesyonellerin ve işlerin içerik üzerinde çalışma şeklini kökünden değiştirdi. Kusursuz yazımı birçok kişi için gerçeğe dönüştürdüler.
Yazmanın teknik yönlerini bu araçlar hallederken, yazarlar sadece yazma becerilerine odaklanabilir ve daha iyi sonuçlar elde edebilir.
Sadece gramer desteği sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yazarların tıkanıklıklarını aşmalarına ve yazma becerilerini anında geliştirmelerine yardımcı olurlar.
Hangi aracı seçeceğiniz konusunda kararsız mısınız? ClickUp ile sadece bir AI dilbilgisi denetleme ve yazma aracı değil, aynı zamanda belge yönetimi ve verimlilik özelliklerine sahip hepsi bir arada bir çözüm elde edersiniz.
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