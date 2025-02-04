Etkileyici Yazışmalar için En Yararlı 10 E-posta Yazma Aracı

Pazarlamacılar, potansiyel müşteriler için e-posta kampanyalarına harcadıkları her 1 dolar için ortalama 36 dolarlık bir yatırım getirisi (ROI) elde ediyor. Sağlam içerik yazmanın başarılı e-posta pazarlamasının arkasındaki itici faktörlerden biri olduğu açıktır.

Ne yazık ki, ilgi çekici e-posta metinleri yazmak kolay değildir, özellikle de okuyucunun bölünmüş dikkatini çekmek ve onları harekete geçirmek her işin hedefi haline geldiği günümüzde. Şirket içi e-postaları yazmak daha kolay görünebilir, ancak müşteriler ve diğer dış paydaşlar için yazışmalar yaparken daha dikkatli olmanız gerekir.

İşte e-posta yazma araçları bu noktada devreye giriyor. Çeşitli durumlar için e-posta içeriği yazmanıza yardımcı olacak doğru özelliklere sahiptir.

Özenle hazırlanmış bu listeden e-posta yazma araçları, yazma sürecinizi hiç olmadığı kadar kolaylaştıracak. Saniyeler içinde ilgi çekici içerik üreten yapay zeka destekli araçlardan gramer, üslup ve kişiselleştirmeyi geliştiren yazılımlara kadar, bu modern yardımcılar yazarların bloklarını ortadan kaldırarak etkili e-postaları anında oluşturmanıza olanak tanır. ✊

E-posta yazma araçları, makine öğrenimini kullanarak metni değerlendiren ve iyi yazılmış e-postalar oluşturan programlardır. Bu araçlar, büyük miktarda metin verisiyle eğitilmiş otoregresif dil modelleri kullanır.

Bu araçlarla, mükemmel kalitede e-postaları hızlı bir şekilde oluşturabilir ve aynı zamanda onlara özel bir dokunuş katabilirsiniz. Metninizi oluşturduktan sonra, mesajınızı daha çekici veya bağlamsal hale getirmek için düzeltebilirsiniz.

AI e-posta yazma aracı kullanmanın avantajları

E-posta yazma araçları, yazma zahmetini ortadan kaldırır ve fark edilen, okunan ve takdir edilen e-postalar göndermenize yardımcı olur. Aşağıdaki avantajları sunar:

Verimlilik : AI yazma araçları e-posta yazmayı hızlandırarak size diğer önemli görevler için zaman kazandırır

Doğruluk : Akıllı algoritmalarla, yaygın gramer, imla ve stil hataları içermeyen kişiselleştirilmiş e-postalar oluştururlar ve içeriğinizin doğru ve aynı zamanda ilgi çekici olmasını sağlarlar

Tutarlılık : Bu araçlar, tüm e-postalarınızda stilinize ve markanıza uygun, aynı samimi ve/veya profesyonel üslubu korur

Özelleştirme: E-posta yazma araçları, potansiyel müşteri bulma veya ofis : E-posta yazma araçları, potansiyel müşteri bulma veya ofis notu yazma gibi belirli kullanım durumlarına göre içerik oluşturur, böylece e-postalarınız genel nitelikte olmaz ve hedef kitlenize uygun olur

Bu 10 e-posta yazma aracıyla, müşterilerin ilgisini çekecek ve iç e-posta iletişiminizi kolaylaştıracak ilgi çekici ve ikna edici e-postalar oluşturabilirsiniz. Bu çift avantaj, size değerli zaman kazandırır ve etkili ancak nazik bir iletişim sağlar. ❣️

ClickUp AI'daki yeniden sorma özelliğini kullanarak sonuçlarınızı ince ayarlayın ve daha iyi içeriğe daha hızlı ulaşın

Tek noktadan pazarlama ve proje yönetimi çözümü olan ClickUp'ı duymuş olabilirsiniz. ClickUp AI, platformun yüksek eğitimli yazma asistanıdır! 🤖

ClickUp AI, taslaklardan tamamlanmış mesajlara kadar e-posta içeriğini zahmetsizce oluşturabilir ve size değerli zaman kazandırır. Profesyonel ve hatasız e-postalar sağladığı için artık gramer ve yazım hataları yok. Ayrıca mevcut taslaklarınızı stil ve teslimat açısından da inceleyebilir!

ClickUp AI, farklı kullanım durumları için mükemmel biçimde biçimlendirilmiş e-postalar taslaklamak için role özel istemlerle birlikte gelir. Promosyon ve potansiyel müşteri e-postaları, toplantı notları, müşteri anket soruları, satış sunumları ve müşteri yanıtlarını saniyeler içinde yazın.

Bu araç, iç iletişim için de aynı derecede kullanışlıdır. Önceden yapılandırılmış başlıklar ve tablolarla proje özetleri, fikir çerçeveleri ve diğer takım belgeleri oluşturun. ClickUp AI, iletişim kurduğunuz kişiye göre doğru tonu otomatik olarak ayarlar.

Ayrıca, e-posta istemcileri ve iş akışı araçlarıyla sorunsuz entegrasyon, işyerinde iletişim kurma şeklinizi basitleştirmede paha biçilmez bir yardımcıdır. E-posta kampanyalarınızı yönetmek söz konusu olduğunda, ClickUp E-posta Pazarlama Şablonu, kullanıcı davranış tetikleyicilerine göre kampanyalar planlamanıza ve mesajlar zamanlamanıza yardımcı olur.

E-posta programınızı projelerinizle uyumlu tutmak için sürükle ve bırak arayüzüne sahip ClickUp'ın Takvim görünümünden yararlanmayı unutmayın. Otomatik görev önceliklendirme, çakışma algılama ve yeni görevler için zaman aralığı önerisi gibi özellikleri destekleyerek zaman yönetimini iyileştirir ve etkili kaynak tahsisini garanti eder. ⏰

ClickUp'ın en iyi özellikleri

E-posta yazmak için role özel komutlar içeren AI yazma asistanı

Her ölçekteki e-posta kampanyalarını destekler

Yerleşik gramer denetleyici

Gerçek zamanlı üslup ayarlamaları

ClickUp Docs ile belge yönetimi

15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm ile sağlam görev yönetimi

1.000'den fazla şablon

ClickUp Otomasyonları ile tekrarlayan görevleri ortadan kaldırın

Yorumlar, bahsetmeler ve gerçek zamanlı güncellemelerle sorunsuz işbirliği

1.000'den fazla entegrasyon

ClickUp sınırlamaları

Öğrenme süreci uzundur

Ücretsiz plan, premium özelliklerin sınırlı kullanımına izin verir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. HubSpot E-posta Şablon Oluşturucu

HubSpot E-posta Şablon Oluşturucu, kullanıcıların kodlama veya tasarım becerilerine gerek kalmadan özelleştirilmiş e-posta şablonları oluşturmasını sağlar. Sürükle ve bırak düzenleyicisi ile metin, resim, düğme ve sosyal medya simgeleri gibi öğeleri kolayca ekleyip düzenleyebilirsiniz.

Oluşturucu, farklı cihazlar ve ekran boyutları için şablonları optimize eden duyarlı bir tasarıma sahiptir. Kişiselleştirme ve dinamik içerik özellikleri, özelleştirilmiş ve ilgi çekici e-posta iletişimi sağlar ve HubSpot CRM platformu ile entegrasyon, e-posta performansının izlenmesini ve takip eylemlerinin otomasyonunu mümkün kılar. E-postaları göndermeden önce çeşitli cihazlarda önizleyebilirsiniz. 📨

HubSpot'un en iyi özellikleri

Kolay özelleştirme için sürükle ve bırak düzenleyici

Kişiselleştirme ve dinamik içerik yetenekleri

İzleme ve otomasyon için HubSpot CRM ile entegrasyon

Göndermeden önce e-postanın görünümünü kontrol etmek için önizleme özelliği

HubSpot sınırlamaları

Ek fonksiyonlar yalnızca HubSpot'un premium sürümlerinde mevcuttur

Sınırlı şablon seçenekleri

HubSpot fiyatlandırması

Satın aldığınız HubSpot paketine göre değişir. E-posta şablon oluşturucu çoğu pakette ücretsiz olarak sunulabilir

HubSpot puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (5.000'den fazla yorum)

3. Flowrite

Flowrite, kısa talimatlarınızı veya önerilerinizi gönderilmeye hazır eksiksiz bir e-posta mesajına dönüştürür. Flowrite Chrome uzantısı, farklı web tarayıcılarında çalışır ve e-postalar ve mesajlar oluşturmanıza yardımcı olur. Dolayısıyla, Gmail, LinkedIn, Outlook veya başka bir iletişim sitesi kullanıyorsanız, bu uzantı size yardımcı olacaktır.

Sık kullanılan mesajlar ve e-postalar için akıllı şablonlar ile birlikte gelir ve rutin mesajları otomatikleştirmenize yardımcı olur. Bu araç, öneriler oluşturmak, grameri düzeltmek, cümle yapısını iyileştirmek ve genel okunabilirliği artırmak için gelişmiş doğal dil işleme algoritmalarından yararlanır. Flowrite, e-postalar, blog gönderileri, raporlar ve daha fazlası için kullanılabilir. 💻

Düzenleme ve düzeltme için harcadığınız zamanı azaltarak verimliliğinizi artırın. Bu araç, kullanıcılar yazarken gerçek zamanlı öneriler sunarak anında iyileştirmeler yapmanızı sağlar. Ayrıca zamanla bireysel yazma stillerine uyum sağlayarak kişiselleştirilmiş öneriler sunar.

Flowrite'ın en iyi özellikleri

Gelişmiş dilbilgisi, cümle yapısı ve okunabilirlik için yapay zeka destekli yazma yardımı

Yazarken gerçek zamanlı öneriler ve düzeltmeler

Kişisel yazım stiline göre kişiselleştirilmiş öneriler

E-postalar, blog gönderileri ve raporlar dahil olmak üzere çeşitli yazma türleri için destek

Flowrite sınırlamaları

Ücretsiz plan yok

Çoğu plan için aylık sınırlı sayıda nesil

Flowrite fiyatlandırması

Ücretsiz Deneme

Hafif : 4 €/ay

Premium : 12 €/ay

Sınırsız: 24 €/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Flowrite puanları ve yorumları

Henüz yorum yok

4. Hemingway Düzenleyici

Hemingway Editor, yazılı işlerin netliğini ve tutarlılığını artırmaya yardımcı olur. Metni analiz eder ve karmaşık cümleler, aşırı zarflar, pasif yapı kullanımı ve okunabilirliği olumsuz etkileyebilecek diğer unsurlar gibi iyileştirilmesi gereken alanları vurgular.

Hemingway, içeriği anlamak için gerekli olan seviyeye göre bir okunabilirlik puanı gösterir. Bu, e-postalarınızı hedef kitlenize göre uyarlaymanıza yardımcı olur.

Düzenlemenin yanı sıra, Hemingway sınırlı düzenleme özelliklerine sahip web tabanlı bir yazma aracı da sunar.

Hemingway Düzenleyici'nin en iyi özellikleri

Okunabilirlik analizi

Farklı sorun türlerini renk kodlarıyla vurgulama

Daha iyi içerik planlama ve hız için kelime sayısı ve okuma süresi tahmini

Hemingway Düzenleyici sınırlamaları

Aracın genel kurallara dayalı önerileri her zaman belirli yazım stilleriyle uyumlu olmayabilir

Sınırlı işlevler

Hemingway Düzenleyici fiyatlandırması

Ücretsiz Sürüm

Tek seferlik satın alma: 20 $

Hemingway Düzenleyici puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (10+ yorum)

5. AutoThink

AutoThink, otomatik e-posta yanıtları özelliğini sunarak, göndermeden önce istediğiniz duyguyu seçmenize ve mesajınızı ince ayarlamanıza olanak tanır. Gmail ve Outlook ile uyumlu olan bu araç, otomatik e-posta pazarlamasını bile kolaylaştırır. AutoThink, GPT–3'ün gücünü kullanarak kısa ve etkili e-posta iletişimi sağlar. 📧

Ayrıca, popüler e-posta platformlarıyla sorunsuz bir şekilde ve ücretsiz olarak entegre olur.

Bu araç, pazarlama, ürün geliştirme, içerik oluşturma ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli alanlarda uygulanabilir. AutoThink'in yeteneklerinden yararlanarak, aksi takdirde fark edilmeyebilecek çok sayıda fikre erişirken zaman ve çaba tasarrufu sağlayabilirsiniz.

AutoThink'in en iyi özellikleri

E-postalara otomatik yanıt verme

Konu, başlık ve içerik taslağı oluşturma

Gmail ve Outlook ile entegrasyon

AutoThink sınırlamaları

Hala bir sorun veya durumun incelikli bağlamını metninize yansıtamıyor musunuz?

AutoThink fiyatlandırması:

Ücretsiz Deneme

Fiyat için AutoThink ile iletişime geçin

AutoThink puanları ve yorumları

Henüz yorum yok

6. Jasper

Jasper. ai, AI yazma asistanı , ikna edici ve özlü e-postalar yazmada mükemmeldir. Kişiselleştirilmiş Soğuk E-postalar, Jasper'ın şu anda sunduğu 50'den fazla AI tarafından oluşturulan şablondan biridir. Bu şablonla, yanıt alacağınız bir e-posta tasarlayabilirsiniz. Çeşitli e-posta biçimleri için kişisel bir şablon geliştirmek için, bunu e-posta şablon oluşturucu olarak da kullanabilirsiniz. 💌

Jasper Komutları Şablonu kullanmak, e-posta metni oluşturmak için başka bir seçenektir. Şablonu açın, istediğiniz e-posta içeriğini yazın ve Jasper, dikkat çekici bir e-posta metni yazacaktır. Bu araç, e-posta oluşturma süresini yarı yarıya azaltmanıza, açılma ve tıklama oranlarını artırmanıza ve dönüşüm oranlarını yükseltmenize yardımcı olacaktır.

Jasper'ı ayıran özellik, halka açık internet verilerini analiz ederek elde ettiği kapsamlı bilgi tabanıdır. Bu araç, 30'dan fazla dilde neredeyse her niş veya sektöre hitap edebilir. Gerçek dünya örneklerinden ve çerçevelerden elde edilen içgörülerle Jasper, kullanıcıların yazma görevlerinde yardımcı olmak için 50'den fazla beceri edinmiştir.

Jasper'ın en iyi özellikleri:

E-posta metinleri için özel olarak tasarlanmış sekiz araç sunar

Kullanıcılar, tarayıcı uzantısını kullanarak e-posta uygulamaları, kelime işlemciler veya diğer üçüncü taraf web sitelerinde doğrudan metin oluşturabilir

Ş Akışı özelliği, sorunlu noktalar, hedef kitle ve şirket açıklaması gibi unsurları birleştirerek hedefli e-posta kampanyalarının oluşturulmasını sağlar

Jasper sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar fiyatını pahalı buluyor

Tüm komutlara yanıt vermiyor

Jasper fiyatlandırması

Ücretsiz Deneme

Oluşturucu : Kullanıcı başına yıllık 39 $

Takımlar: Kullanıcı başına yıllık 99 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Jasper puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.000'den fazla yorum)

7. Copy. ai

Copy. ai, farklı e-posta biçimleri ve çeşitli hedef pazarlar için metin varyantları oluşturur. Program birinci sınıf materyaller üretir ve yazma sürenizi %80 oranında azaltır, böylece e-posta pazarlama çabalarınızı önemli ölçüde artırabilirsiniz. Copy. ai, Chrome eklentisi içerdiğinden Google Dokümanlar, Gmail ve diğerleri gibi standart uygulamalar için de kullanabilirsiniz.

Erişilebilir şablonlar, hedefli e-posta dizileri ve konu satırları oluştururken kullanılabilir. Bu araç, doğal dil işleme algoritmalarını kullanarak çeşitli yazı türleri için öneriler, iyileştirmeler ve yaratıcı fikirler sunar. 📝

Copy. ai'nin kullanıcı dostu arayüzü, fikirlerinizi ve komutlarınızı kolayca girmenizi sağlar. Birkaç kelime, aracın düzenleyebileceğiniz, iyileştirebileceğiniz ve özelleştirebileceğiniz öneriler oluşturması için yeterlidir.

Copy. ai'nin en iyi özellikleri

Marka veya hedef kitlenin tercihlerine uyacak şekilde farklı yazım stillerini, tonları ve sesleri taklit eder

Kullanıcı istemlerine veya belirli gereksinimlere göre içerik oluşturur

Etkileyici sosyal medya başlıkları ve gönderileri oluşturmanıza yardımcı olur

Copy. ai sınırlamaları

Kapsamlı kullanım için ek kredi gerekebilir

AI'yı etkili bir şekilde yönlendirmek için kapsamlı komutlar gereklidir

Copy. ai fiyatlandırma

Ücretsiz Plan

Pro: Aylık 36 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Copy. ai puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (50+ yorum)

8. Gorgias

Gorgias, aynı e-postaları tekrar tekrar yazmak zorunda kalmamanızı sağlar. Tekrarlanan metinler için şablonlar oluşturmanıza ve kısayollar kullanarak e-postalara saniyeler içinde yanıt vermenize olanak tanır.

Bu ürün, esas olarak müşteri yardım masalarını desteklemek için geliştirilmiştir. Bir müşteri için satış konuşması hazırlıyor, bir müşteri sorgusuna yanıt veriyor veya bir makbuzu onaylıyor olsanız da, bu e-posta yazma aracı verimliliğinizi artırır. Ücretsiz Chrome uzantısı Gmail, Yahoo ve Outlook ile sorunsuz bir şekilde çalışır ve e-posta verimliliğinizi artırır. 👍

Gorgias'ın en iyi özellikleri

Sık karşılaşılan müşteri sorgularına otomatik yanıtlar oluşturun

Sık kullandığınız yanıtlar için önceden tanımlanmış Makrolar ve şablonlar kullanın

E-posta, canlı sohbet, sosyal medya ve telefon gibi çeşitli kanallardan gelen müşteri sorularını yanıtlayın

Gorgias sınırlamaları

Makro fonksiyonunun kullanımı zor olabilir ve kullanmaya başlamak için ek materyaller gereklidir

Biletleri kapatmak zor olabilir

Gorgias fiyatlandırması

Ücretsiz Deneme

Başlangıç : 10 $/ay

Temel : 50 $/ay

Pro : 300 $/ay

Gelişmiş: 750 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Gorgias puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

9. QuillBot

QuillBot, kullanıcıların yüksek kaliteli içerik oluşturmasına yardımcı olan gelişmiş bir yapay zeka destekli yazma aracıdır. E-postalar söz konusu olduğunda, QuillBot oyunun kurallarını değiştirir. Öneriler sunabilir, cümleleri yeniden ifade edebilir ve yazınızın genel akışını iyileştirebilir. Bu araç, içeriğinizin etkinliğini artırmak için doğal dil işleme algoritmaları kullanır. 🌞

QuillBot çok yönlü bir yazma aracı olsa da, özellikle ücretsiz planında metnin karmaşıklığına bağlı olarak performansı değişebildiğinden, alternatiflerini de göz önünde bulundurmak önemlidir.

QuillBot'un en iyi özellikleri

Cümle yapısını iyileştirmek için alternatif ifade seçenekleri sunar ve eş anlamlı kelimeler önerir

Dilbilgisi ve noktalama hatalarını belirler, gerçek zamanlı öneriler sunar

Tarayıcınızla ve dış uygulamalarla ve web siteleriyle çalışan bir Chrome uzantısı sağlar

QuillBot sınırlamaları

Diğer e-posta yazma uygulamalarına kıyasla yapay zeka yazma özelliği yoktur

Ücretsiz plan ile sınırlı özellikler

QuillBot fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 9,95 $

*Listelenen tüm fiyatlar aylık fatura modeline aittir

QuillBot puanları ve yorumları

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

10. Rytr

Rytr, 30'dan fazla farklı dilde e-posta içeriği oluşturmanıza yardımcı olabilir. Yerleşik Copyscape kontrolü sayesinde, oluşturulan tüm içeriğin orijinal olmasını sağlar. Bu araç, e-posta mesajınızın tonunu ve amacını seçmenize olanak tanıdığından, kişiselleştirilmiş iletişim için idealdir.

Bloglar, e-postalar, hikayeler ve daha fazlası dahil olmak üzere her türlü içeriği işleyebilir. Rytr'a ne istediğinizi söyleyin ve stil ve yapı konusunda küçük bir ipucu verin. 🔎

İçerik daha sonra entegre gelişmiş metin düzenleyici ile iyileştirilebilir. Rytr sadece içerik oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda yeniden ifade etme, kısaltma veya detaylandırma için bir düzenleme aracı olarak da işlev görür. SEO içgörüleri ve anahtar kelime oluşturma gibi bir dizi ek araç içerir ve içerik oluşturucular ile pazarlamacılara daha fazla güç verir.

Rytr'ın en iyi özellikleri:

30'dan fazla dilde çeşitli yazma biçimlerini destekler

Kısa özetler oluşturun veya karmaşık cümleleri basitleştirin

Kullanıcı istemlerine veya belirli gereksinimlere göre içerik oluşturur

Rytr sınırlamaları

İçeriğin orijinal ve doğru şekilde alıntılanmış olduğunu doğrulamak için ek kontroller gereklidir

Manuel inceleme ve ayarlama gerektirir

Rytr fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Tasarruf : Kullanıcı başına aylık 9 $

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 29 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Rytr puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (760+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (15+ yorum)

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Etkili e-posta yazma araçlarına olan ihtiyaç hiç bu kadar büyük olmamıştı, özellikle de yazılı iletişiminizin kısa, net ve güçlü olmasını istiyorsanız.

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