2025'te Kusursuz İçerik için En İyi 10 AI Düzeltme Yazılımı

Not verme sistemini pek sevmiyorum. Yazınızın hangi seviyede olduğunu ve ne tür bir not alacağınızı gösteriyor. Notlarım her zaman söylediklerinden biraz daha yüksek çıkıyor. Ancak, "notunuzu" iyileştirmek için ipuçları da veriyorlar ve bu sayede sınıfta daha iyi notlar alabildim.