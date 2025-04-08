2025'te Kusursuz İçerik için En İyi 10 AI Düzeltme Yazılımı

Taslağınızı o kadar çok okudunuz ki, neredeyse beyninize kazındı, ancak bir şekilde, gönder veya gönder düğmesine bastığınız anda, o utanç verici yazım hatası ortaya çıkıyor.

Tanıdık geldi mi?

Düzeltme, kusursuz içerik elde etmek için aşmanız gereken son (ve genellikle en sinir bozucu) engeldir. Ancak, her virgül, yanlış yerleştirilmiş değiştirici veya tuhaf cümlelere takılmak için kimin zamanı vardır ki?

AI düzeltme okuyucuları, yorgun gözlerinizin kaçırdığı hataları yakalar, yazınızı keskinleştirir, stili rafine eder ve baş ağrısı yaşamadan okunabilirliği artırır.

Bu blogda, içeriğinizi net, anlaşılır ve hatasız tutacak en iyi AI düzeltme yazılımlarını inceleyeceğiz.

⏰ 60 saniyelik özet İşte en iyi AI düzeltme araçları: ClickUp ( AI destekli düzeltme ve işbirliği için en iyisi)

Grammarly (Gerçek zamanlı, kapsamlı yazma geri bildirimi için en iyisi)

ProWritingAid (Derin metin analizi ve ayrıntılı düzeltme raporları için en iyisi)

Hemingway Editor (Karmaşık cümleleri basitleştirmek ve okunabilirliği artırmak için en iyisi)

Ginger Software (Bağlamsal yeniden ifade ve ton optimizasyonu için en iyisi)

QuillBot (Akıllı yeniden ifade etme ve içerik yeniden yapılandırma için en iyisi)

Trinka AI (Akademik ve teknik yazımlarda en iyi sonuçlar)

Wordvice AI (Nüanslı stil düzenleme ve yayın düzeyinde düzeltme için en iyisi)

Slick Write (Hızlı, derinlemesine stil analizi ve yaratıcı ilham için en iyisi)

PaperRater (Anlık akademik puanlama ve bütünsel yazma değerlendirmesi için en iyisi)

Bir AI düzeltme yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Bazı AI düzeltme yazılımları gramer hatalarını yakalamada mükemmeldir, diğerleri ise gelişmiş stil iyileştirmeleri veya bağlamsal öneriler sunar.

AI düzeltme yazılımı seçerken dikkate almanız gereken bazı faktörler şunlardır. 👀

Kapsamlı gramer ve stil analizi: İyi bir AI düzeltme yazılımı, karmaşık hataları algılar, cümle yapısını iyileştirir ve temel yazım denetimlerinin ötesinde netliği artırır

Gerçek zamanlı düzenleme ve anında geri bildirim: Anında düzeltmeler sağlar, yazarken sorunları vurgular ve önerilen iyileştirmeleri açıklar

Okunabilirlik puanı ve yazma içgörüleri: Ton, kelime dağarcığı çeşitliliği ve cümle akışını değerlendirerek genel içerik etkinliğini iyileştirir

Paraphrasing ve özetleme araçları: Metni, amaçlanan anlamını koruyarak yeniden yazar, karmaşık fikirleri basitleştirir ve farklı hedef kitlelere göre üslubu ayarlar

Özelleştirilebilir düzeltme ayarları: Farklı yazma stillerine uyum sağlar, akademik, teknik veya yaratıcı ihtiyaçları destekler ve kişiselleştirilmiş düzeltmelere olanak tanır

Yazma platformlarıyla sorunsuz entegrasyon: Tarayıcılar, kelime işlemciler ve bulut tabanlı uygulamalar içinde çalışır veya zahmetsiz düzenleme sağlar

AI destekli yazma yardımı: Uzun vadeli yazma becerilerini geliştirmek için kelime önerileri, gramer ipuçları ve öğrenme bilgileri sunar

🧠 Eğlenceli Bilgi: " Proof " terimi, Latince "probare" kelimesinden türemiştir ve "test ederek onaylamak" veya "kanıtlamak" anlamına gelir. Yayıncılık bağlamında, proof, nihai yayınlanmadan önce kontrol için kullanılan bir belge veya metnin ön sürümünü ifade eder.

En İyi 10 AI Düzeltme Yazılımı

En iyi çevrimiçi düzeltme aracını bulmak, yazınızı mükemmelleştirmede büyük fark yaratabilir. Öğrenci, araştırmacı veya profesyonel olun, bu araçlar gramer hatalarını yakalamaya, stili iyileştirmeye ve netliği artırmaya yardımcı olur.

Yazınızı bir üst seviyeye taşımak için en iyi 10 AI düzeltme aracını burada bulabilirsiniz. 🎯

1. ClickUp (AI destekli düzeltme ve işbirliği için en iyisi)

Listemizin ilk sırasında ClickUp var. 🤩

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şeyi içeren uygulamadır ve daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan AI ile desteklenir.

Bir metni düzeltmek, akademik bir makaleyi cilalamak, bir denemeyi mükemmelleştirmek veya kusursuz iş belgeleri sağlamak için çalışıyor olmanız fark etmez, ClickUp yazma ve düzeltme iş akışınızı tek bir akıllı, modern merkezde birleştirerek daha hızlı ve akıllı bir şekilde çalışmanızı kolaylaştırır.

ClickUp Brain

ClickUp Brain'e her türlü içeriği iyileştirmesini ve insan düzeltme hizmetlerini kullanmamasını söyleyin

ClickUp Brain'i, içeriğinizi her zaman ince ayarlamaya hazır kişisel AI yazma asistanınız olarak düşünün. Başlamak için, ClickUp'ta mevcut veya yeni bir belge açın, "/" (eğik çizgi komutu) yazın ve Enter tuşuna basın. Bu, içeriğinizle ilgili size yardımcı olmaya hazır AI Writer for Work'ü açar.

Takip e-postalarından toplantı özetlerine kadar ihtiyacınız olan her şeyi yazmasını isteyebilirsiniz. İsteğiniz üzerine iyi yapılandırılmış taslaklar oluşturarak size güçlü bir başlangıç noktası sağlar.

Örneğin, bir pazarlama müdürüsünüz ve metin yazımı için AI kullanmak istiyorsunuz. Basit bir komutla, yeni bir yazılım lansmanı için ilgi çekici bir ürün açıklaması oluşturabilirsiniz. Saniyeler içinde, gelişmiş AI destekli yazma ve düzeltme aracı, can sıkıcı, gizli hatalardan arındırılmış, kusursuz bir taslak oluşturacaktır.

📌 Örnek İstem: Freelancer'ların verimliliğini artırmaya yardımcı olan bir zaman takibi uygulaması için ikna edici bir ürün açıklaması yazın. Brain'in Cevabı:

Brain ayrıca gramer, cümle yapısı ve netlik konusunda gerçek zamanlı, eyleme geçirilebilir geri bildirimlerle yazınızı geliştirir ve içeriğinizin her zaman hedef kitleye ulaşmasını sağlar.

ClickUp Brain ile içeriği amacınıza göre değiştirin, böylece işiniz için yalnızca nitelikli bir düzenleyiciye sahip olun

Önerileri inceleyin, gerektiğinde düzeltin ve belgenizi son haline getirin. AI metin yazma aracı, tonunuza ve stilinize uyum sağlayarak yazınızı kusursuz ve profesyonel hale getirir.

ClickUp Belgeleri

ClickUp Brain'i kullanarak ClickUp Belgelerinde içeriği düzenleyin ve dilbilgisi ve yazım hatalarını düzeltin

Dahası, ClickUp Docs tüm içeriğinizin tek bir yerde kolayca bulunabilecek şekilde saklanmasını sağlar. Pazarlama planı hazırlamaktan toplantı notları yazmaya ve teknik belgeler oluşturmaya kadar, tüm yazılar mevcut iş akışınız içinde yer alır.

Bu entegrasyon, akıcı bir işbirliği sağlar; ekip üyeleri belge içinde doğrudan yorum yapabilir, etiketleyebilir ve görevler atayabilir. Belgeler içindeki gerçek zamanlı güncellemeler, iç içe sayfalar, zengin biçimlendirme ve önceden oluşturulmuş şablonlar, projelerinizin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: Artık ClickUp Brain'de AI çıktısını özelleştirmek için çeşitli LLM'ler (Büyük Dil Modelleri) arasından seçim yapabilirsiniz. Blog gönderilerinizi, denemelerinizi, belge özetlerinizi, raporlarınızı ve daha fazlasını iyileştirmek için GPT-4o, o1, 03-mini veya Claude 3. 7 Sonnet'i seçin.

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si içerik oluşturma, düzenleme ve e-posta yazma dahil olmak üzere yapay zeka kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve çalışma alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile, e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanı genelinde AI destekli yazma yardımı alırken, tüm çalışma alanınızın bağlamını koruyabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı işbirliği: Takım üyeleriyle işbirliği yaparak, doğrudan ClickUp Belgelerinde gerçek zamanlı dilbilgisi düzeltmeleri ve stil önerileri alın

İlerleme güncellemeleri: Özelleştirilebilir Özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Paneli 'nde içerik oluşturma planınızı ve performansını izleyin

Sorunsuz entegrasyonlar: ClickUp Entegrasyonları ile Microsoft Office, Gmail, Google Dokümanlar, LinkedIn, WordPress ve 1.000'den fazla diğer araçla bağlantı kurun

Özel görselleştirme seçenekleri: Görevleri ve projeleri bireysel iş akışlarına en uygun şekilde yönetmek için Liste, Pano ve Takvim dahil olmak üzere 15'ten fazla Görevleri ve projeleri bireysel iş akışlarına en uygun şekilde yönetmek için Liste, Pano ve Takvim dahil olmak üzere 15'ten fazla ClickUp Görünümü'nü kullanın

Görev oluşturma: ClickUp Assign Comments ile önemli yorumları veya tartışmaları doğrudan takım üyelerine atayarak hızlı bir şekilde eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün ClickUp Assign Comments ile önemli yorumları veya tartışmaları doğrudan takım üyelerine atayarak hızlı bir şekilde eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özelleştirme seçenekleri, yeni başlayanlar için biraz karmaşık olabilir

Zor öğrenme süreci

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp Brain, bana gerçekten çok zaman kazandırıyor. Oldukça verimli ücretsiz sürümleri olan AI araçları olduğunu biliyorum, ancak sekmeler arasında sürekli geçiş yapmak çok yorucu. Ve dürüst olmak gerekirse, yoğun bir şekilde çalışırken yapmak isteyeceğim son şey budur. İçerik sektöründe çalıştığım için AI'yı öncelikle yazmak için kullanıyorum. Ayrıca yazdıklarımı da düzenliyor (harika!). Bana gerçekten yardımcı olan bir diğer şey ise Belgeler. Biçimlendirme seçeneklerini, özellikle de afişleri çok seviyorum. Çok sevimli!

ClickUp Brain, bana gerçekten çok zaman kazandırıyor. Oldukça verimli ücretsiz sürümleri olan AI araçları olduğunu biliyorum, ancak sekmeler arasında sürekli geçiş yapmak çok yorucu. Ve dürüst olmak gerekirse, yoğun bir şekilde çalışırken yapmak istediğim son şey budur. İçerik sektöründe çalıştığım için AI'yı öncelikle yazmak için kullanıyorum. Ayrıca yazdıklarımı da düzenliyor (harika!). Bana gerçekten yardımcı olan bir diğer şey ise Belgeler. Biçimlendirme seçeneklerini, özellikle de afişleri çok seviyorum. Çok sevimli!

2. Grammarly (Gerçek zamanlı, kapsamlı yazma geri bildirimi için en iyisi)

grammarly aracılığıyla

Grammarly, yazınızı gerçek zamanlı ve hassas düzeltmelerle iyileştiren yapay zeka destekli bir yazma asistanıdır. Yazılarınızın netliğini artırır, stilini iyileştirir ve üslubunuzun doğru olmasını sağlar.

Neden öne çıkıyor? Ücretsiz AI düzeltme aracı, doğal dil işlemeyi kullanarak yazma bağlamınıza uyum sağlar ve önerileri doğal ve alakalı hale getirir. Ayrıca, masaüstü, mobil ve tarayıcılar arasında sorunsuz entegrasyon sayesinde, yazma geliştirici her zaman, her yerde güvenle yazmanıza yardımcı olur.

Grammarly'nin en iyi özellikleri

Hatasız belgeler oluşturmak için gereken manuel çabayı azaltın

Kelime dağarcığınızı zenginleştirmek ve doğruluğu korumak için bağlamsal eş anlamlılar edinin

Gelişmiş dilbilgisi, stil ve akış için premium hizmetler aracılığıyla uzman düzeltme desteğine danışın

Profesyonel, konuşma ve diğerleri gibi çeşitli yazma bağlamları için dil ayarlarını özelleştirin

Grammarly sınırlamaları

Örneğin, orijinal ifade günlük konuşmalarda doğal olsa bile, gereksiz değişiklikler önerebilir

Bazı gramer ve stil önerileri, yazının amaçlanan amacı ile uyumlu olmayabilir

Grammarly fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Grammarly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (7.100+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Grammarly hakkında ne diyor?

Bazen Grammarly'nin önerileri, belirli cümleleri kısaltmaya çalıştığı için iletişimi insani olmayan bir hale getiriyor. "Ton" özelliğinin tonu doğru bir şekilde yansıtmadığını düşünüyorum.

Bazen Grammarly'nin önerileri, belirli cümleleri kısaltmaya çalıştığı için iletişimi insanlıktan uzaklaştırıyor. "Ton" özelliğinin tonu doğru bir şekilde yansıtmadığını düşünüyorum.

🤝 Hatırlatıcı: İkinci bir görüş alın! Düzenleme yaparken, başka birinin gözü sizin gözden kaçırmış olabileceğiniz hataları yakalayabilir. Özellikle önemli veya uzun işlerinizde, iş arkadaşlarınızdan veya meslektaşlarınızdan işinizi gözden geçirmelerini isteyin.

3. ProWritingAid (Derin metin analizi ve ayrıntılı düzeltme raporları için en iyisi)

proWritingAid aracılığıyla

ProWritingAid, kapsamlı metin analizi ve iyileştirme için tasarlanmış dijital bir yazma ve düzeltme aracıdır. Yazılarınızı hassas geri bildirimlerle ince ayarlamak için yaklaşık iki düzine metriği inceler.

Bu araç, klişeleri algılar, geçişleri iyileştirir ve pasif yapıları ortadan kaldırarak netliği ve akışı artırır. Tonunuzu değiştirmek veya bir cümleyi yeniden yazmak mı istiyorsunuz? Yeniden ifade etme özelliği, daha dinamik ve rafine içerik oluşturmayı ve düzenlemeyi kolaylaştırır.

ProWritingAid'in en iyi özellikleri

Akıcılığı artırmak, metni genişletmek veya açıklayıcı ayrıntılar eklemek için cümleleri yeniden ifade edin

Microsoft Word, Google Dokümanlar, Scrivener ve çeşitli web tarayıcıları dahil olmak üzere tercih ettiğiniz yazma uygulamaları içinde çalışın

25'ten fazla ayrıntılı raporla okunabilirlik, cümle yapısı, aşırı kullanılan kelimeler ve daha fazlasını değerlendirin

Yerleşik eşanlamlılar sözlüğü ile bağlama özel eşanlamlı öneriler alın

ProWritingAid sınırlamaları

Kullanıcılar, uzantının düzgün çalışması için uzantıyı tekrar tekrar devre dışı bırakıp etkinleştirmeleri gerekebilir

Özel isimleri yazım hatası olarak işaretleyebilir ve manuel düzeltme gerektirebilir

ProWritingAid fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 30 $

Premium Pro: Kullanıcı başına aylık 36 $

ProWritingAid puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? "Proofread" fiilinin en eski örneği 1840'larda kaydedilmiştir. Başlangıçta, yazıcıların provalarında hata olup olmadığını kontrol etme sürecini ifade ediyordu.

4. Hemingway Editor (Karmaşık cümleleri basitleştirmek ve okunabilirliği artırmak için en iyisi)

hemingway Düzenleyici aracılığıyla

Ernest Hemingway'in özlü yazım stilinden esinlenen Hemingway Editor, metinlerinizi açık, öz ve net tutmanıza yardımcı olur. Metni parçalara ayırarak, uzun cümleleri, gereksiz zarfları ve garip ifadeleri vurgulayarak metni daha sıkı hale getirir.

İşleri fazla karmaşıklaştırma eğilimindeyseniz, yazınızı basitleştiren ve akışını sorunsuz tutan AI destekli önerilerle size destek olur. Çevrimiçi yayın yapıyorsanız, masaüstü sürümü WordPress veya Medium'a doğrudan yayın yapmanızı sağlar — ekstra adımlara gerek yok!

Hemingway Editor'ın en iyi özellikleri

Dikkatinizi dağıtıcı unsurları en aza indirgemek ve net içerik oluşturmaya odaklanmak için Odak Modu'nu kullanın

Renk kodlu bir sistemle uzun veya karmaşık ifadeleri tespit edin ve düzeltin

Uygulama içinde doğrudan düzenleme yapın ve sorunsuz yayınlama için metni biçimlendirin

Hemingway Düzenleyici sınırlamaları

Öncelikle bağımsız bir araç olarak çalışan Hemingway Editor, diğer yazma platformlarıyla sınırlı entegrasyon sunar

Daha uzun belgeleri verimli bir şekilde işleyemeyebileceğinden, kısa metinler için en uygunudur ve kapsamlı yazma projeleri için daha az pratiktir

Hemingway Düzenleyici fiyatlandırması

Ücretsiz

Bireysel 5K: 25 $/ay

Bireysel 10K: Aylık 30 $

Team 10K: Kullanıcı başına aylık 30 $

Hemingway Düzenleyici derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Hemingway Düzenleyici hakkında ne diyor?

Bu yararlıdır, ancak mutlak doğru olarak kabul edilmemelidir. Kurgu eserlerde, iyi karakterizasyonun Hemingway uygulamasının kurallarını çiğnemenize neden olacağı birçok durum vardır. Bazı işlerimi Hemingway'in çevrimiçi düzenleyicisine aktarıyorum, ancak çoğunu 11. sınıf okuma seviyesinin tanımının altına indiremiyorum. Hedef kitlem federal yargıçlar olduğu için onların anlaması konusunda çok endişeli değilim, ancak daha kolay okunabilir olması her zaman daha iyidir.

Bu yararlıdır, ancak mutlak doğru olarak kabul edilmemelidir. Kurgu eserlerde, iyi karakterizasyonun Hemingway uygulamasının kurallarını çiğnemenize neden olacağı birçok durum vardır. Bazı işlerimi Hemingway'in çevrimiçi düzenleyicisine aktarıyorum, ancak çoğunu 11. sınıf okuma seviyesi tanımının altına indiremiyorum. Hedef kitlem federal yargıçlar olduğu için, onların anlamaları konusunda çok endişeli değilim, ancak daha kolay okunabilir olması her zaman daha iyidir.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Hemingway Uygulaması Alternatifleri

5. Ginger Software (Bağlamsal yeniden ifade ve ton optimizasyonu için en iyisi)

ginger Software aracılığıyla

Ginger Software, gramer, noktalama ve yazım hatalarını gerçek zamanlı olarak yakalayarak yazınızı iyileştirir. Yeniden ifade etme aracı, cümle yapısını kolayca düzenlemenizi ve farklı yazım stillerine uyacak şekilde tonu ayarlamanızı sağlar.

Birden fazla dilde çalışıyorsanız, yerleşik çeviri özelliği 40'tan fazla dili destekleyerek daha etkili iletişim kurmanıza yardımcı olur. Web, masaüstü ve mobil cihazlarda kolay erişilebilirliği ile, yazdığınız her yerde netliği ve akışı iyileştirmek için kullanışlı bir araçtır.

Ginger Software'in en iyi özellikleri

Taze ve bağlama özel eş anlamlılar için kelimelere çift tıklayarak yerleşik eş anlamlılar sözlüğüne erişin

Yazma becerilerinizi geliştirecek özel alıştırmalar almak için kişisel eğitmen özelliğinden yararlanın

Özel sözlüğünüze özel terimler ekleyerek tutarlı, sektöre özgü bir dil kullanın

Kapsamlı bir ifade bankası kullanarak yaratıcı alternatifleri keşfedin ve ifade gücünüzü artırın

Ginger Yazılım sınırlamaları

Kullanıcılar, çevirilerin bazen yanlış olabileceğini bildiriyor

Ücretsiz plan, düzenlemeyi bir seferde 450 karakterle sınırlar

Ginger Software fiyatlandırması

Ücretsiz

2 Yıl: Kullanıcı başına aylık 3,99 $

Yıllık: Kullanıcı başına aylık 4,99 $

Üç aylık: Kullanıcı başına aylık 6,99 $

Aylık: 9,99 $/ay kullanıcı başına

Ginger Takımları: Kullanıcı başına aylık 4,99 $

Ginger Software puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,0/5 (80+ yorum)

🧠 İlginç Bilgi: Oxford İngilizce Sözlüğü'nde belirtildiği gibi, "proofreading" (düzeltme) kelimesinin bilinen en eski kullanımı 1811 yılına aittir. Bu, baskı teknolojisinin geliştiği ve metinlerin doğru bir şekilde çoğaltılması ihtiyacının daha da önemli hale geldiği bir dönemdi.

6. QuillBot (Akıllı parafrazlama ve içerik yeniden yapılandırma için en iyisi)

quillBot aracılığıyla

QuillBot, netliği, doğruluğu ve stili geliştirmek için kullanılan bir dilbilgisi denetleme aracıdır. Güçlü yeniden ifade aracı, orijinal anlamı kaybetmeden akışı ve tonu iyileştirmek için cümleleri yeniden düzenler.

Uzun bir makaleyi özetlemeniz mi gerekiyor? Özetleyici, anahtar noktaları hızlı ve kolay anlaşılır bir sürümde özetler.

Ayrıca, dilbilgisi denetleyicisi yazınızı kusursuz hale getirirken, intihal tarayıcısı içeriğinizi geniş bir veritabanıyla karşılaştırarak özgünlüğünü garanti eder. AI destekli özelleştirme özelliği ile QuillBot, yazım stilinize uyum sağlayarak size özel önerilerde bulunur.

QuillBot'un en iyi özellikleri

Metni Standart, Akıcı, Resmi ve Yaratıcı gibi çeşitli modlara dönüştürerek size özel bir ifade tarzı oluşturun

APA, MLA ve Chicago stillerinde doğru alıntılar oluşturarak titiz referanslamayı destekleyin

Entegre, yapay zeka destekli bir kelime işlemci olan QuillBot Flow ile düzenleme görevlerini birleştirin

İçeriği 45'ten fazla dile zahmetsizce çevirerek hedef kitlenizin erişimini genişletin

QuillBot sınırlamaları

Ücretsiz kullanıcılar bir seferde yalnızca az sayıda kelimeyi düzenleyebilir, bu da uzun içerikler için daha az kullanışlı olmasını sağlar

Bazı kullanıcılar QuillBot'un Microsoft Word eklentisinde sorunlar yaşıyor

QuillBot fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 9,95 $

QuillBot puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (150'den fazla yorum)

QuillBot hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Dilbilgisi kontrolü iyi, ancak daha iyi bir sonuç için iyileştirilebilir. Ekran boyutu da oldukça kalabalık olduğu için iyileştirilmesi gerekiyor.

Dilbilgisi kontrolü iyi, ancak daha iyi bir sonuç için iyileştirilebilir. Ekran boyutu da oldukça kalabalık olduğu için iyileştirilmesi gerekiyor.

📖 Ayrıca okuyun: AI Yazma ve Paraphrasing için En İyi Quillbot Alternatifleri

7. Trinka AI (Akademik ve teknik yazımlarda en iyi sonuçlar)

trinka AI aracılığıyla

Trinka, akademik, teknik ve resmi yazılar için geliştirilmiş, gizlilik odaklı bir yazma asistanıdır. Bu AI dilbilgisi denetleyicisi, temel dilbilgisi denetimlerinin ötesine geçerek 3.000'den fazla gelişmiş dil hatasını yakalar ve cümle yapısını, kelime seçimini ve stili iyileştirir. İngilizce ve İspanyolca dillerini destekler ve konuya özel yazma ihtiyaçlarına uyum sağlayan gelişmiş düzeltmeler sunar.

Teknik belgelerle çalışıyorsanız, yerleşik LaTeX düzeltme aracı doğruluğu sağlarken, intihal denetleyicisi özgünlüğü korumaya yardımcı olur. Ayrıca, AI teknik yazma aracı MS Word biçimlendirmenizi bozulmadan korur ve değişiklikleri izleyerek net düzeltmeler sunar.

Derinlemesine iyileştirmeler için Power ve hızlı düzeltmeler için Lite olmak üzere iki düzenleme modu ile düzenleme sürecini ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.

Trinka AI'nın en iyi özellikleri

Akıllı tutarlılık kontrolü özelliğini kullanarak terminolojiyi tutarlı tutun

Kişisel sözlüğe özel terimler ekleyerek dilinizi genişletin ve düzenlemelerinizi daha hassas hale getirin

Hızlı içgörüler için düzenlemeleri dil kategorisine göre ayıran ayrıntılı düzeltme tablolarına erişin

Yazma becerisini yansıtan gösterge niteliğinde bir dil puanı ile belgelerin genel kalitesini optimize edin

Trinka AI sınırlamaları

Birçok kullanıcı, özellikle faturalandırma sorunları ile ilgili olarak yetersiz müşteri desteği bildirdi

Bazı kullanıcılar, belirli dilbilgisi kuralları veya tercihleri ayarlama gibi daha fazla özelleştirme seçeneği istediğini belirtmiştir

Trinka AI fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 21 $

Premium Plus: 10,41 $/ay kullanıcı başına (yıllık faturalandırılır)

Hassas Veriler: Kullanıcı başına aylık 41,67 $ (yıllık faturalandırılır)

Trinka AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? Küresel düzeltme ve gramer kontrolü pazarının 2032 yılına kadar 2,2 milyar dolara ulaşması ve tahmin döneminde yaklaşık %8,5'lik bir YBBO ile büyümesi bekleniyor.

8. Wordvice AI (Nüanslı stil düzenleme ve yayın düzeyinde düzeltme için en iyisi)

wordvice AI aracılığıyla

Wordvice, belgeleri, kitapları ve akademik yazıları doğal ve kusursuz bir üslupla iyileştirmek için tasarlanmış bir düzenleme ve düzeltme aracıdır. Okunabilirliği artırır, garip ifadelerin yerini daha uygun ifadelerle değiştirir ve cümleleri daha iyi akış için yeniden yapılandırır. Milyonlarca metin üzerinde eğitilmiş gelişmiş dil modelleriyle desteklenen Wordvice, insanlar tarafından düzenlenmiş metinler kadar doğru hissettiren profesyonel düzeyde düzeltmeler sunar.

İster küçük düzeltmelere ister tam bir yeniden yapılandırmaya ihtiyacınız olsun, çoklu düzeltme modları düzenleme düzeyini kontrol etmenizi sağlar. Wordvice ayrıca açık, ikna edici ve profesyonel kalitede yazılar üretmeyi kolaylaştırır.

Wordvice AI'nın en iyi özellikleri

Dört düzeltme modundan birini seçin: açık, standart, yoğun ve özlü

Her değişikliği açıklayan ve uygulanabilir gramer ipuçları sunan ayrıntılı kenar notlarına erişin

Uzun cümleleri, anlamını kaybetmeden kısa ve etkili metinlere dönüştürün

Wordvice AI sınırlamaları

Bu araç, resmi yazıları önceliklendirir ve içeriğe benzersiz bir üslup ve kişilik katmayı zorlaştırır

Wordvice AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Wordvice AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Wordvice AI hakkında ne diyor?

Web tarayıcıları ve Overleaf gibi düzenleme uygulamaları için daha fazla entegrasyon olmasını dilerdik. Ancak, işimizi tamamlamak için MS Word'deki düzeltmelerimizin sonuçlarını diğer uygulamalara ekleyebildik.

Web tarayıcıları ve Overleaf gibi düzenleme uygulamaları için daha fazla entegrasyon olmasını dilerdik. Ancak, işimizi sonlandırmak için MS Word'deki düzeltmelerimizin sonuçlarını diğer uygulamalara ekleyebildik.

💡 Profesyonel İpucu: İçerik yazma şablonlarını kullanarak tüm içerik türlerinde tutarlılığı korurken yaratıcılığa da yer verin.

9. Slick Write (Hızlı, derinlemesine stil analizi ve yaratıcı ilham için en iyisi)

via Slick Write

Slick Write, hızlı, gerçek zamanlı yazım, dilbilgisi ve stil denetimleri sunan ücretsiz bir çevrimiçi düzenleme çözümüdür. ProWritingAid'in bir alternatifi olarak, üslubunuzun ve karmaşıklığınızın hedef kitlenize uygun olmasını sağlamak için okunabilirlik indeksi sağlar.

Tarayıcı tabanlı arayüzü, işleri basit tutar ve indirme gerektirmez. Ayrıntılı raporlar, akışı ve ritmi analiz eder, metninizde iyileştirilmesi gereken alanları vurgular, Wikipedia ve Urban Dictionary gibi kaynaklara bağlamsal bağlantılar ise hızlı açıklamalar sağlar.

Ayrıca, pasif yapı, zarflar ve zamirler hakkında istatistiksel bilgiler, daha rafine bir son taslak için stilinizi geliştirmenize yardımcı olur.

Slick Write'ın en iyi özellikleri

Pasif cümleleri, edat öbeklerini ve zarf sıklığını izleyerek anahtar metrikleri analiz edin ve kalite hakkında ayrıntılı raporlar oluşturun

En iyi okunabilirlik için düzenleme arayüzünüzü kişiselleştirmek üzere ekran ayarlarını değiştirin

Cümle yapısını iyileştirmek için uygulanabilir tavsiyeler sunan entegre stil ipuçlarına başvurun

Yaratıcılığı tetiklemek ve yazar bloğunu aşmak için yerleşik kelime ilişkilendirme oyununu keşfedin

Slick Write sınırlamaları

Daha güçlü düzenleme araçlarına kıyasla özellikleri oldukça basittir

Bazı öneriler her zaman kesin veya bağlam açısından uygun olmayabilir

Slick Write fiyatlandırması

Ücretsiz

Slick Write puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Düzeltme yaparken Tersine Okuma tekniğini deneyin. Bu teknik, beyninizin içerik akışına takılmadan tek tek kelimelere odaklanmasına yardımcı olur. Belgenin sonundan başlayın ve başa doğru geri dönerek yazım ve dilbilgisi hatalarına odaklanarak işinizi yapın.

10. PaperRater (Anlık akademik puanlama ve bütünsel yazma değerlendirmesi için en iyisi)

via PaperRater

PaperRater, düzenleme sürecini kolaylaştırır ve metninizi gerçek zamanlı olarak yazım, dilbilgisi ve noktalama sorunları açısından tarar. Grammarly'nin bir alternatifi olarak, belge türünüze ve eğitim seviyenize göre geri bildirimler sunarak yazım stilinize uygun öneriler sağlar.

Metninizi yapıştırın veya bir dosya yükleyin, araç işinizi anında değerlendirip bir not verir ve iyileştirme önerileri sunar. Temel hata algılamanın ötesinde, becerilerinizi güçlendirmek için sık karıştırılan kelimeler ve kelime hazinesi oluşturucu gibi kullanışlı kaynaklar da içerir.

PaperRater'ın en iyi özellikleri

Genel yazma kalitesini ve netliğini yansıtan anlık bir puan alın

Kelime kullanımı ve okunabilirlikle ilgili kapsamlı istatistiklerle ayrıntılı yazma metriklerini değerlendirin

Sık karıştırılan kelimeler ve uzman gramer ipuçları gibi kaynaklara erişimle daha iyi yazın

20 milyardan fazla kaynağı tarayarak kasıtsız benzerlikleri yakalayan yerleşik intihal denetleyicisi ile içeriğinizin orijinal olduğundan emin olun

PaperRater sınırlamaları

Kullanıcılar, kullanılabilirliği etkileyen hatalar, dağınık arayüz ve yanıltıcı reklamlardan şikayetçi

Diğer araçlarla bağlantı kurmaz, biçimlendirme ve gönderi için manuel kopyalama ve yapıştırma gerektirir

PaperRater fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 7,95 $

PaperRater puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar PaperRater hakkında ne diyor?

Not verme sistemini pek sevmiyorum. Yazınızın hangi seviyede olduğunu ve ne tür bir not alacağınızı gösteriyor. Notlarım her zaman söylediklerinden biraz daha yüksek çıkıyor. Ancak, "notunuzu" iyileştirmek için ipuçları da veriyorlar ve bu sayede sınıfta daha iyi notlar alabildim.

Not verme sistemini pek sevmiyorum. Yazınızın hangi seviyede olduğunu ve ne tür bir not alacağınızı gösteriyor. Notlarım her zaman söylediklerinden biraz daha yüksek çıkıyor. Ancak, "notunuzu" iyileştirmek için ipuçları da veriyorlar ve bu sayede sınıfta daha iyi notlar alabildim.

🤝 Hatırlatıcı: Yazarken ara verip uzaklaşmayı unutmayın. Bu, işinize taze bir bakış açısıyla yaklaşmanıza yardımcı olur ve hataları gözden kaçırma olasılığını azaltır. Nesnellik sağlamak için düzeltme okumadan önce en az 24 saat belgeyi bırakın.

Düzeltme mi yapıyorsunuz? ClickUp'ın bu iş için en iyisi olduğunu kanıtladık!

Her biri tablolara benzersiz özellikler katan bir dizi çevrimiçi düzeltme yazılımını ele aldık. Bazıları derin metin analizinde mükemmeldir, diğerleri akademik belgelerdeki cümle yapılarını basitleştirir ve hatta birkaçı intihal kontrollerini bile gerçekleştirir.

Ancak, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, hepsini bir araya getiriyor.

ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, birden fazla aracı tek bir yerde değiştirmesidir. Artık birden fazla uygulama arasında geçiş yapmaya gerek yok. Diğer yazılımlara kıyasla benzersiz sayıda özellik sunar. Ayrıca, projeleri tam olarak ihtiyacım olan şekilde kurmamı sağlayan birden fazla görünüm, raporları ve istatistikleri net bir şekilde görüntülememi sağlayan gösterge panelleri ve tekrarlayan görevleri yerine getirerek saatlerimi kazandıran otomasyonlar gibi özellikler sayesinde her türlü iş akışına uyacak şekilde özelleştirilebilir.

ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, birden fazla aracı tek bir yerde değiştirmesidir. Artık birden fazla uygulama arasında geçiş yapmaya gerek yok. Diğer yazılımlara kıyasla benzersiz sayıda özellik sunar. Ayrıca, projeleri tam olarak ihtiyacım şekilde kurmamı sağlayan birden fazla görünüm, raporları ve istatistikleri net bir şekilde görüntülememi sağlayan gösterge panelleri ve tekrarlayan görevleri yerine getirerek saatlerimi kazandıran otomasyonlar gibi özellikler sayesinde her türlü iş akışına uyacak şekilde özelleştirilebilir.

ClickUp Brain'in AI düzeltme aracı, basit gramer düzeltmelerinin ötesine geçerek netliği, üslubu, gramer hatalarını ve yapıyı gerçek zamanlı olarak iyileştirir. Daha da iyisi mi? ClickUp Docs, içeriğinizi tek bir yerden sorunsuz bir şekilde düzenlemenize, yönetmenize ve üzerinde işbirliği yapmanıza olanak tanır.

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