2025'te AI Yazma için En İyi 10 WordAI Alternatifi

2022 yılında, OpenAI'nin ChatGPT'si, üretken AI teknolojisi trendini önemli ölçüde ilerletti. Ancak, bu gelişmeye rağmen, birçok içerik pazarlamacısı, bu araçların izole, düşük kaliteli ve bölünmüş çıktıları nedeniyle etkinliklerini sorgulamaktadır.

AI yazılımlarının çoğu genellikle sektöre özgü uzmanlıktan yoksundur ve bir markanın Ses Tonunu (ToV) benimsemekte zorlanır. Bununla birlikte, bu çevrimiçi araçların bazılarının bugün beklentilerinizi nasıl aştığını görünce şaşıracaksınız.

WordAi, gelişmiş içerik yeniden kullanım yetenekleriyle tanınan bir paraphrasing aracıdır ve içerik dağıtımında içeriği değiştirmek ve çeşitlendirmek için vazgeçilmez bir araçtır.

Peki, WordAI'ye göre daha uygun maliyetli ve hatta daha gelişmiş alternatifler olduğunu söylesem ne dersiniz?

WordAI gibi diğer seçeneklere bakarken, yapay zeka kullanarak içerik oluşturmak için mevcut olan yeni araçları da inceleyelim. Farklı tercihlere uygun çok çeşitli yenilikçi çözümler var!

WordAI alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Etkili her yapay zeka yazma asistanı, büyük dil modellerine dayanır ve minimum çabayla kendi kendini denetlemek üzere eğitilir. En iyi WordAI alternatiflerinden birini seçmek istiyorsanız, aşağıdaki özellikleri göz önünde bulundurun:

LLM'lerde geliştirilmiştir : Başarılı yapay zeka araçları, kendi kendine yeten bir çerçeve içinde milyarlarca sistematik kelimeye dayanır. Çekici ve çeşitli içerik oluşturmak için büyük dil modeli (LLM) içeren bir araç seçin

Komut istemlerinde esneklik : Komut istemlerinizin sonuçların stilini, tonunu ve kalitesini etkileyip etkilemediğini kontrol edin

Kullanıcı dostu : AI araçları kullanıcı dostu olmalıdır. İçerik oluşturmada gecikmeler, kesintiler veya komut istemlerine yavaş yanıtlar varsa, bu araç WordAI için güvenilir bir alternatif olmayabilir

Uygun fiyat: Üretken AI trendinin henüz başındayız. Bu nedenle, içerik oluşturma araçlarının fiyatları çok yüksek olmamalıdır

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 WordAI Alternatifi

1. ClickUp

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın, metinleri özetleyin ve düzeltin, e-posta yanıtları oluşturun ve daha fazlasını yapın

ClickUp verimlilik platformu, entegre bir AI yazma asistanı olan ClickUp AI'yı içerir. ClickUp AI, yeniden yazma, içerik oluşturma ve ürün açıklaması yazma gibi farklı pazarlama ve içerik görevleri için 100'den fazla kullanıma hazır şablon sunar.

ClickUp AI'yı kullanarak tek bir düğmeyle uzun yorum konularını anında özetleyin

ClickUp AI, metin oluşturma, uzun notları özetleme ve tüm belgelerinizi tek bir yerde düzenleme konusunda mükemmeldir. ClickUp Notepad ile AI'yı kullanarak beyin fırtınası yapın, fikirlerinizi yakalayın ve ClickUp platformunda saklayın.

Önemli belgeleri yönetmek ve takım işbirliğini geliştirmek için ClickUp Belgeleri'ni kullanın

ClickUp Docs, aralarından seçim yapabileceğiniz farklı şablonlar ve biçimler sunar. Belgelerinizi tercihinize göre özelleştirin ve takım üyelerinizle işbirliği fonksiyonlarını keşfedin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Çok işlevli yetenekler: Makaleleri ve fikirleri otomatik olarak oluşturun veya yeniden yazın ve fikirlerinizi ana hatlara dönüştürün. Kaliteden ödün vermeden yüksek kaliteli içerik ve vaka çalışmaları oluşturun, açılış sayfası metinleri, ürün açıklamaları ve daha fazlasını oluşturun

AI'nın Performans Değerlendirme Oluşturucu : Clickup AI, çeşitli sektörlerden işyeri uzmanlarıyla ortaklaşa geliştirilmiş benzersiz bir üründür ve neredeyse tüm yüksek değerli kullanım durumları için kolayca kullanılabilir

Şablonlar : ClickUp Şablonlarının sağlam kitaplığıyla iş akışlarını ve süreç haritalarını rekor sürede tasarlayarak sayısız saatlerden tasarruf edin

İzleme : ClickUp Görevleri ile kişisel veya takım projenizin ilerlemesini takip edin

İşbirliği: İşbirliğine dayalı Beyaz Tahta ve Zihin Haritaları gibi gelişmiş özelliklerle fikirlerinizi takımınızla birlikte eyleme geçirilebilir planlara dönüştürün

Canlı ClickUp Belgelerini doğrudan Beyaz Tahtalara yerleştirerek, panonuzdan ayrılmadan önemli proje belgelerine, araştırmalara ve bağlama erişin

1.000'den fazla entegrasyon: Slack, Google Drive ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok diğer Slack, Google Drive ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok diğer verimlilik aracını ClickUp gösterge panelinize entegre ederek iş akışlarınızı hızlandırın , özelleştirin ve basitleştirin

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özelliğe sahiptir, bu nedenle bir öğrenme eğrisi olabilir (neyse ki, platformdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak ayrıntılı bir Yardım Merkezi, web seminerleri, şablonlar, kılavuzlar ve destek mevcuttur)

Slack entegrasyonları henüz mükemmel değil

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Jasper

jasper aracılığıyla

Jasper, Öğrenme Dili Modelleri (LLM) kullanarak insan konuşmasını taklit eden çok amaçlı bir AI metin yazma aracıdır. Jasper'ı kullanarak 25'ten fazla dilde içerik oluşturun veya makaleleri otomatik olarak yeniden yazın ve geniş şablon kitaplığından yararlanın.

Jasper, toplu içerik oluşturma, ton özelleştirme ve intihal algılama gibi yazma sürecinizi iyileştiren yapay zeka özelliklerine sahip kullanışlı bir araçtır. Ayrıca, başka kelimelerle ifade etme aracı olarak da etkilidir.

Jasper'ın en iyi özellikleri

Konuşma tanıma özelliği sayesinde sesli komutlarla pazarlama metinleri oluşturun

30'dan fazla dilde ve farklı biçimlerde makaleler , pazarlama fikirleri oluşturun veya içeriği yeniden yazın

Çoklu içerikli AI ile blog yazıları, Facebook reklamları, pazarlama metinleri ve daha fazlasını yazın

Jasper sınırlamaları

Jasper, diğer WordAI alternatiflerine kıyasla nispeten daha pahalıdır

Jasper, ince mantık gerektiren teknik konular için gereksiz çıktılar üretir

Jasper fiyatlandırması

7 günlük ücretsiz deneme

Oluşturucu planı: 39 $/ay

Takım planı: 99 $/ay

İş planı: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jasper puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1500+ yorum)

3. Anyword

via Anyword

Anyword, tercihleri, geri bildirimleri ve pazar verilerini analiz etmek için gelişmiş algoritmalar kullanarak müşteri araştırmalarını entegre eden bir AI deneme yazma yazılımıdır. Gelişmiş AI entegrasyonu, hedef kitlenizin ihtiyaçlarını ve tercihlerini karşılayan içerikler oluşturmanıza yardımcı olur.

Anyword, doğal dil işleme ve veri odaklı algoritmalar kullanarak hedef kitlenizle alakalı metinler oluşturur, medya materyalleri oluşturur ve yinelenen içerikleri belirler.

Otomatik makale döndürücü olarak da etkilidir ve bir paraphrasing aracı olarak da işlev görür. Anyword, çevrimiçi en iyi makale yeniden yazma yazılımlarından biri olmaya devam ediyor.

Anyword'ün en iyi özellikleri

Müşteri araştırması entegrasyonunu kullanarak hedef kitlenizin ilgisini çekecek pazarlama metinleri oluşturun

Herhangi bir abonelik planıyla içerik yazarken veya yeniden yazarken sınırsız kelime sayısı oluşturun

"Kendi Kullanım Örneğinizi Oluşturun" özelliği ile zaman kazanın ve istediğiniz ses ve stile uygun yüksek kaliteli blog yazıları oluşturun

Anyword sınırlamaları

Anyword, diğer SaaS veya bulut tabanlı programlarla entegre değildir

Yazılımın masaüstü veya mobil uygulaması yoktur, bu nedenle erişmek için tek seçeneğiniz çevrimiçi tarayıcılar

Bu yapay zeka aracı pahalıdır ve ücretsiz deneme sürümünde çeşitli sınırlamalar vardır

Anyword fiyatlandırması

7 Günlük Ücretsiz Deneme

Başlangıç: 39 $/ay

Veriye dayalı Takımlar: 79 $/ay

İş: 349 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Anyword puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)

4. Rytr

rytr aracılığıyla

Rytr, benzersiz makaleler ve yeniden yazılar üreten WordAI'ye ücretsiz bir alternatift ir. Rytr, teknik konular dahil her türlü materyal için mükemmeldir ve kusursuz yazımları garanti eden bir gramer denetleyicisi özelliğine sahiptir.

Rytr, içerik yazarları veya kişisel bir yazara ihtiyaç duyan üst düzey yöneticiler için bir AI yazma asistanının tüm ihtiyaçlarını karşılar. Makale yeniden yazıcı olarak, çeşitli kalitede yeniden yazılmış metinler oluşturmaya yardımcı olur.

Rytr'ın en iyi özellikleri

20'den fazla ton ve stile erişin ve 30'dan fazla dilde yüksek kaliteli içerik oluşturun

Özel e-posta pazarlama metinleri , kısa form içerikler ve kişiselleştirilmiş içerik özetleri oluşturun

Üç metin sürümü oluşturun ve SERP (Arama Motoru Sonuç Sayfası) analizini yönetin

İlgi çekici sosyal medya gönderileri ve web metinleri oluşturun

Rytr sınırlamaları

Tasarruf planında 100.000 karakter sınırı vardır ve ücretsiz programda 10.000 karakter sınırı vardır

Anahtar kelime araştırma fonksiyonu çok gelişmiş değildir ve kelime sınırlaması dışında her plan arasında net bir ayrım yoktur

Spun makaleler düzgün bir yapıya sahip değildir ve bazen tekrarlara sahiptir

Rytr fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz plan

Saver plan: 9 $/ay

Sınırsız plan: 29 $/ay

Rytr puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli puan yok

5. SudoWrite

via Sudowrite

Sudowrite, yazarların bloklarını ortadan kaldırarak ana hatları ve ilk taslakları oluşturmaya yardımcı olan AI destekli bir yazma aracıdır. AI yazma asistanı, OpenAI'nin doğal dil modelinin yardımıyla içerik oluşturmanıza yardımcı olur.

Kurgu veya herhangi bir formda yaratıcı yazı yazmak istiyorsanız, Sudowrite girdiğinize göre mükemmel hikaye fikirleri sunar.

Sudowrite'ın en iyi özellikleri

Sudowrite, GPT 3, GPT 3. 5, GPT 4 ve Anthropic'in Claude 2 gibi diğer doğal dil işleme modelleri dahil olmak üzere farklı transformatör model varyantlarını kullanır

Fikir üretme, ana hatları belirleme, içerik genişletme ve yazar bloğunu aşma için harika

Sudowrite tarafından oluşturulan hikayeler ve fikirleri kullanarak kurgu makaleler oluşturun

Sudowrite sınırlamaları

Her abonelik planında karakter sınırı vardır. Ayrıca, ücretsiz deneme planı, istek başına 500 kelimeye ve yalnızca temel özelliklere erişim sunar

Oluşturulan içerikteki tutarsızlıklar büyük ölçüde insan düzenlemesine bağlıdır. Ayrıca, içerik sıkıcı, klişe veya uygunsuz gelebilir

Pazarlama blogları ve metinler için uygun değildir

Sudowrite fiyatlandırması

Hobi ve Öğrenci: 19 $/ay

Profesyonel: 29 $/ay

Maksimum: 100 $/ay

Sudowrite puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

6. Copy AI

via Copy.ai

Copy. ai, çeşitli amaçlar için yüksek kaliteli makaleler oluşturmak için GPT-4'ü kullanan bir AI metin yazma aracıdır. Copy. ai, kullanıcı dostu arayüzü, kapsamlı şablon kitaplığı ve çekici özellikleriyle size yardımcı olur. Bu makale yeniden yazma aracı, son derece ilgi çekici içerikler, e-posta metinleri ve sosyal medya başlıkları oluşturur.

Copy AI'nın bir başka ilginç fonksiyonu, fikirlerinizi ve metinlerinizi oluştururken anahtar bilgileri kaydetmenize yardımcı olan Infobase'dir. Infobase, bu bilgileri içeriğinizden alır ve komutlarınıza göre oluşturur veya döndürür.

Bilgi tabanınıza yeni öğeler ekleyin, yeni bir etiket oluşturun ve döndürülmüş veya oluşturulmuş metninizde bu etikete atıfta bulunmak istediğinizde bahsetme.

Copy. ai'nin en iyi özellikleri

Devasa şablon kitaplığını keşfedin

Infobase ile önemli bilgileri kaydedin ve yeniden kullanın

Copy. ai yüksek düzeyde güvenlik sunar

Düzeltme sırasında gramer ve yazım hatalarınızı otomatik olarak düzeltin

Çevirmen özelliğini kullanarak 25'ten fazla dil arasında çeviri yapın

Copy. ai taklitleri

Kullanıcılar, AI yazma asistanının oturumlar sırasında sık sık GPT4'ten GPT3'e geçmesi nedeniyle içerik kalitesi sorunlarından şikayet ediyor

Yorumların çoğu, üyeliği iptal etmenin zor olduğunu ve müşteri hizmetlerinin yanıt vermediğini bildiriyor

Copy. ai fiyatlandırması

Ücretsiz plan: ayda 2000 kelimeye kadar izin verir.

Pro: 49 $/ay (sadece bir kullanıcı için)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

CopyAI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (50+ yorum)

7. SurferSEO

via Surfer

SurferSEO, öncelikle içeriğinizi arama motorları için optimize etmenize yardımcı olan bulut tabanlı bir araçtır ve ayrıca "Surfer AI" adlı bir yapay zeka aracı da içerir

Bu yapay zeka aracı, kaliteden ödün vermeden hedef anahtar kelimelerinizi optimize ederken, yüksek kaliteli, insan benzeri blog yazıları oluşturur. Aracı keşfetmek için aktif bir SurferSEO aboneliğine ihtiyacınız vardır.

Surfer AI, içeriğinizi iyileştirmek için veriye dayalı öneriler sunan gelişmiş bir yapay zeka teknolojisidir. Reklam metinleri oluşturmak, makaleleri yeniden yazmak veya kaliteli içerik üretmek istiyorsanız, Surfer AI sadece birkaç tıklama ile yazma sürecinizi kolaylaştıracaktır.

SurferSEO'nun en iyi özellikleri

Metin oluştururken araca daha fazla bilgi sağlayan 32k bağlam boyutuna sahip güçlendirilmiş GPT-4 motorunu keşfedin

Tekrarları en aza indirerek insan benzeri bir Ses Tonu (ToV) oluşturun ve makalelerinizin farklı bölümleri arasındaki geçişlerde önemli iyileştirmeler yaşayın

İçerik düzenleme sürecini iyileştirmek için Jasper dahil diğer içerik yazma araçlarıyla entegre olur

SurferSEO'nun SERP Analizörü'nü kullanarak hedef anahtar kelimelerinizin arama motorlarındaki performansına ilişkin kapsamlı bilgiler edinin. Performansları ve görünürlükleri ile ilgili bilgilere erişin

SurferSEO ile oluşturduğunuz içeriği arama motorları için optimize edin

SurferSEO sınırlamaları

Surfer AI'yı kullanmak için Surfer SEO'nun premium sürümüne abone olmanız gerekir, bu da bazıları için pahalı olabilir

SurferSEO fiyatlandırması

Temel: 89 $/ay (15 içerik düzenleyici makalesi dahil)

Gelişmiş: 179 $/ay (45 içerik düzenleyici makalesi dahil)

Maksimum: 299 $/ay (90 içerik düzenleyici makalesi dahil)

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

SurferSEO puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (450+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (300'den fazla yorum)

8. Hipotenüs

Hypotenuse AI, GPT 4'ü kullanarak birden fazla dilde ayrıntılı gönderiler ve taslak metinler üreten bir AI yazma asistanıdır.

Konuya uygun konuşma içeriği ve araştırma prosedürleri oluşturun ve hataları en aza indirin. Entegre intihal dedektörü, metin oluştururken veya değiştirirken daha fazla esneklik sunar.

Hypotenuse'un en iyi özellikleri

Yapay zeka kullanarak fikir üretmeden içerik oluşturmaya kadar yazma sürecini kolaylaştırın

İçeriğinizi kolayca doğrulayın, makaleniz için kaynaklar keşfedin ve içeriğinizin özgünlüğünü ve güvenilirliğini garanti edin

İçerik puanlarını kullanarak içerik oluşturma kalitenizi artırın

25'ten fazla dil ile birden fazla dili keşfedin

Hipotenüs sınırlamaları

Çeşitli içerik türleri için geniş bir dizi özelleştirilebilir şablon sunmasına rağmen, içeriği değiştirmek için sınırlı seçenekler sunar

Öncelikle e-ticaret ve sosyal medya içerik oluşturma için tasarlanmış olan bu araç, teknik veya uzun içerik türleri için kullanıldığında aynı etkinliği göstermeyebilir

Hipotenüs fiyatlandırma

Bireysel Plan: 29 $/ay (aylık 50.000 kelime için)

Takım planı: Aylık 59 $ (aylık 120.000 kelime sınırı)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hypotenuse puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

9. HyperWrite AI

hyperWrite aracılığıyla

HyperWrite, daha kişiselleştirilmiş ve tutarlı içerikler yazmanıza yardımcı olan bir AI yazma asistanıdır. Hacimli e-postalara yanıt vermek için kişisel bir asistana ihtiyacınız varsa, bu Chrome uzantısı yazılımı, yapay zeka kullanarak e-posta yanıtları oluşturan kişisel bir asistan gibi çalışır.

HyperWrite, yazarken kelimeleri ve kelime öbeklerini tahmin eden TypeAhead gibi birçok ilginç fonksiyona sahiptir. Evrensel Çeviri fonksiyonu da farklı diller arasında kesin çeviriler sağlar.

Hyperwrite'ın en iyi özellikleri

Satır içi otomatik tamamlama özelliğini kullanarak içeriğinizi tek bir tuşla tamamlayın

Blog yazınızda dil kalitesini artırmak için eş anlamlı kelimelere ve kelime alternatiflerine erişin

TypeAhead gibi fonksiyonlar, yazarken kelimeleri ve kelime öbeklerini tahmin eder

Uzun e-postaları verimli bir şekilde yönetmek için kişisel asistan görevi görür

Hyperwrite sınırlamaları

Kişisel şablonlar veya içerik biçimleri oluşturamadığınız için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Bazı kullanıcılar, kaliteli içerik sonuçları sağladığını ancak içeriği ilgi çekici kılan insan dokunuşunun eksik olduğunu bildiriyor

HyperWrite genel ve kurgu dışı yazılara uygundur, ancak diğer içerik türleri için o kadar etkili olmayabilir

Hyperwrite fiyatlandırması

Ücretsiz plan: sonsuza kadar ücretsiz (ayda 15 nesil ve günde 500 tür)

Premium plan: 19,99 $/ay (Sınırsız nesil ve 200 asistan kredisi)

Ultra plan: 44,99 $/ay (500 asistan kredisi)

Hyperwrite puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

10. Frase

Frase, SEO araştırmalarını AI içerik yazımıyla entegre etmek için kapsamlı bir AI içerik oluşturucu ve optimizasyon aracıdır. İçeriğinizi büyük ölçekte üretirken en iyi sonuçları analiz ederek içeriğinizi kullanıcı niyetine ve arama algoritmasına uyarlar.

Frase, yapay zeka yazma becerilerini SEO araştırma fonksiyonlarıyla birleştirerek çok işlevli bir AI içerik üreticisi ve optimizasyon asistanı haline getirir.

Frase'nin en iyi özellikleri

SERP analizörü ve rekabet değerlendirme özelliği

Anahtar kelimeleriniz için en iyi sonuçları analiz ederek içeriğinizi kullanıcı niyetine ve arama algoritmasına uyarlar

Frase sınırlamaları

Ücretsiz sürüm yok

Sürekli metin tekrarları, kullanıcılar için uygun olmayan hale getirir

Frase fiyatlandırması

Tekli: Aylık 14,99 $ (kullanıcı başına)

Temel: Aylık 44,99 $ (kullanıcı başına)

Takım: Aylık 114,99 $ (3 kullanıcı ve her ek takım üyesi için aylık 25 $ seçenek)

Frase puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (290+ yorum)

Capterra: Yeterli puan yok

En İyi WordAI Alternatifi AI Oluşturma ve Yeniden Yazma Aracı

Google, Yararlı İçerik Güncellemesini duyurduğunda hepimiz AI tarafından oluşturulan makalelerin çökmesini bekliyorduk. Ancak sürpriz bir şekilde Google, kendi üretici AI teknolojisini tanıtarak bunu destekledi.

Yukarıdaki en iyi WordAI alternatiflerinin her biri benzersiz ve akıllara durgunluk veren içerik fonksiyonları sunar, bu nedenle lütfen şartlarınıza uygun bir UVP seçin.

ClickUp AI, en iyi alternatifinizdir ve en iyi ücretsiz alternatiflerden biridir. WordAI iyi yeniden yazılar üretebilir, ancak ClickUp AI, diğerleriyle birlikte kullanıldığında en kaliteli içeriği üretir.

Ancak, hedef kitlenize hitap edecek kaliteli içerik çıkışı için her bir yeniden yazma veya oluşturma parçasını nasıl düzenlediğinizi izlemenizi şiddetle tavsiye ederiz.

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