2025'te AI Yazma için En İyi 10 WordAI Alternatifi

2022 yılında, OpenAI'nin ChatGPT'si, üretken AI teknolojisi trendini önemli ölçüde ilerletti. Ancak, bu gelişmeye rağmen, birçok içerik pazarlamacısı, bu araçların izole, düşük kaliteli ve bölünmüş çıktıları nedeniyle etkinliklerini sorgulamaktadır.
AI yazılımlarının çoğu genellikle sektöre özgü uzmanlıktan yoksundur ve bir markanın Ses Tonunu (ToV) benimsemekte zorlanır. Bununla birlikte, bu çevrimiçi araçların bazılarının bugün beklentilerinizi nasıl aştığını görünce şaşıracaksınız.
WordAi, gelişmiş içerik yeniden kullanım yetenekleriyle tanınan bir paraphrasing aracıdır ve içerik dağıtımında içeriği değiştirmek ve çeşitlendirmek için vazgeçilmez bir araçtır.
Peki, WordAI'ye göre daha uygun maliyetli ve hatta daha gelişmiş alternatifler olduğunu söylesem ne dersiniz?
WordAI gibi diğer seçeneklere bakarken, yapay zeka kullanarak içerik oluşturmak için mevcut olan yeni araçları da inceleyelim. Farklı tercihlere uygun çok çeşitli yenilikçi çözümler var!
WordAI alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Etkili her yapay zeka yazma asistanı, büyük dil modellerine dayanır ve minimum çabayla kendi kendini denetlemek üzere eğitilir. En iyi WordAI alternatiflerinden birini seçmek istiyorsanız, aşağıdaki özellikleri göz önünde bulundurun:
- LLM'lerde geliştirilmiştir: Başarılı yapay zeka araçları, kendi kendine yeten bir çerçeve içinde milyarlarca sistematik kelimeye dayanır. Çekici ve çeşitli içerik oluşturmak için büyük dil modeli (LLM) içeren bir araç seçin
- Komut istemlerinde esneklik: Komut istemlerinizin sonuçların stilini, tonunu ve kalitesini etkileyip etkilemediğini kontrol edin
- Kullanıcı dostu: AI araçları kullanıcı dostu olmalıdır. İçerik oluşturmada gecikmeler, kesintiler veya komut istemlerine yavaş yanıtlar varsa, bu araç WordAI için güvenilir bir alternatif olmayabilir
- Uygun fiyat: Üretken AI trendinin henüz başındayız. Bu nedenle, içerik oluşturma araçlarının fiyatları çok yüksek olmamalıdır
2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 WordAI Alternatifi
1. ClickUp
ClickUp verimlilik platformu, entegre bir AI yazma asistanı olan ClickUp AI'yı içerir. ClickUp AI, yeniden yazma, içerik oluşturma ve ürün açıklaması yazma gibi farklı pazarlama ve içerik görevleri için 100'den fazla kullanıma hazır şablon sunar.
ClickUp AI, metin oluşturma, uzun notları özetleme ve tüm belgelerinizi tek bir yerde düzenleme konusunda mükemmeldir. ClickUp Notepad ile AI'yı kullanarak beyin fırtınası yapın, fikirlerinizi yakalayın ve ClickUp platformunda saklayın.
ClickUp Docs, aralarından seçim yapabileceğiniz farklı şablonlar ve biçimler sunar. Belgelerinizi tercihinize göre özelleştirin ve takım üyelerinizle işbirliği fonksiyonlarını keşfedin.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Çok işlevli yetenekler: Makaleleri ve fikirleri otomatik olarak oluşturun veya yeniden yazın ve fikirlerinizi ana hatlara dönüştürün. Kaliteden ödün vermeden yüksek kaliteli içerik ve vaka çalışmaları oluşturun, açılış sayfası metinleri, ürün açıklamaları ve daha fazlasını oluşturun
- AI'nın Performans Değerlendirme Oluşturucu: Clickup AI, çeşitli sektörlerden işyeri uzmanlarıyla ortaklaşa geliştirilmiş benzersiz bir üründür ve neredeyse tüm yüksek değerli kullanım durumları için kolayca kullanılabilir
- Şablonlar: ClickUp Şablonlarının sağlam kitaplığıyla iş akışlarını ve süreç haritalarını rekor sürede tasarlayarak sayısız saatlerden tasarruf edin
- İzleme: ClickUp Görevleri ile kişisel veya takım projenizin ilerlemesini takip edin
- İşbirliği: İşbirliğine dayalı Beyaz Tahta ve Zihin Haritaları gibi gelişmiş özelliklerle fikirlerinizi takımınızla birlikte eyleme geçirilebilir planlara dönüştürün
- 1.000'den fazla entegrasyon: Slack, Google Drive ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok diğer verimlilik aracını ClickUp gösterge panelinize entegre ederek iş akışlarınızı hızlandırın, özelleştirin ve basitleştirin
ClickUp sınırlamaları
- Çok sayıda özelliğe sahiptir, bu nedenle bir öğrenme eğrisi olabilir (neyse ki, platformdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak ayrıntılı bir Yardım Merkezi, web seminerleri, şablonlar, kılavuzlar ve destek mevcuttur)
- Slack entegrasyonları henüz mükemmel değil
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
2. Jasper
Jasper, Öğrenme Dili Modelleri (LLM) kullanarak insan konuşmasını taklit eden çok amaçlı bir AI metin yazma aracıdır. Jasper'ı kullanarak 25'ten fazla dilde içerik oluşturun veya makaleleri otomatik olarak yeniden yazın ve geniş şablon kitaplığından yararlanın.
Jasper, toplu içerik oluşturma, ton özelleştirme ve intihal algılama gibi yazma sürecinizi iyileştiren yapay zeka özelliklerine sahip kullanışlı bir araçtır. Ayrıca, başka kelimelerle ifade etme aracı olarak da etkilidir.
Jasper'ın en iyi özellikleri
Jasper sınırlamaları
- Jasper, diğer WordAI alternatiflerine kıyasla nispeten daha pahalıdır
- Jasper, ince mantık gerektiren teknik konular için gereksiz çıktılar üretir
Jasper fiyatlandırması
- 7 günlük ücretsiz deneme
- Oluşturucu planı: 39 $/ay
- Takım planı: 99 $/ay
- İş planı: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Jasper puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1000+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1500+ yorum)
3. Anyword
Anyword, tercihleri, geri bildirimleri ve pazar verilerini analiz etmek için gelişmiş algoritmalar kullanarak müşteri araştırmalarını entegre eden bir AI deneme yazma yazılımıdır. Gelişmiş AI entegrasyonu, hedef kitlenizin ihtiyaçlarını ve tercihlerini karşılayan içerikler oluşturmanıza yardımcı olur.
Anyword, doğal dil işleme ve veri odaklı algoritmalar kullanarak hedef kitlenizle alakalı metinler oluşturur, medya materyalleri oluşturur ve yinelenen içerikleri belirler.
Otomatik makale döndürücü olarak da etkilidir ve bir paraphrasing aracı olarak da işlev görür. Anyword, çevrimiçi en iyi makale yeniden yazma yazılımlarından biri olmaya devam ediyor.
Anyword'ün en iyi özellikleri
- Müşteri araştırması entegrasyonunu kullanarak hedef kitlenizin ilgisini çekecek pazarlama metinleri oluşturun
- Herhangi bir abonelik planıyla içerik yazarken veya yeniden yazarken sınırsız kelime sayısı oluşturun
- "Kendi Kullanım Örneğinizi Oluşturun" özelliği ile zaman kazanın ve istediğiniz ses ve stile uygun yüksek kaliteli blog yazıları oluşturun
Anyword sınırlamaları
- Anyword, diğer SaaS veya bulut tabanlı programlarla entegre değildir
- Yazılımın masaüstü veya mobil uygulaması yoktur, bu nedenle erişmek için tek seçeneğiniz çevrimiçi tarayıcılar
- Bu yapay zeka aracı pahalıdır ve ücretsiz deneme sürümünde çeşitli sınırlamalar vardır
Anyword fiyatlandırması
- 7 Günlük Ücretsiz Deneme
- Başlangıç: 39 $/ay
- Veriye dayalı Takımlar: 79 $/ay
- İş: 349 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Anyword puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (1000+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)
4. Rytr
Rytr, benzersiz makaleler ve yeniden yazılar üreten WordAI'ye ücretsiz bir alternatift ir. Rytr, teknik konular dahil her türlü materyal için mükemmeldir ve kusursuz yazımları garanti eden bir gramer denetleyicisi özelliğine sahiptir.
Rytr, içerik yazarları veya kişisel bir yazara ihtiyaç duyan üst düzey yöneticiler için bir AI yazma asistanının tüm ihtiyaçlarını karşılar. Makale yeniden yazıcı olarak, çeşitli kalitede yeniden yazılmış metinler oluşturmaya yardımcı olur.
Rytr'ın en iyi özellikleri
- 20'den fazla ton ve stile erişin ve 30'dan fazla dilde yüksek kaliteli içerik oluşturun
- Özel e-posta pazarlama metinleri, kısa form içerikler ve kişiselleştirilmiş içerik özetleri oluşturun
- Üç metin sürümü oluşturun ve SERP (Arama Motoru Sonuç Sayfası) analizini yönetin
- İlgi çekici sosyal medya gönderileri ve web metinleri oluşturun
Rytr sınırlamaları
- Tasarruf planında 100.000 karakter sınırı vardır ve ücretsiz programda 10.000 karakter sınırı vardır
- Anahtar kelime araştırma fonksiyonu çok gelişmiş değildir ve kelime sınırlaması dışında her plan arasında net bir ayrım yoktur
- Spun makaleler düzgün bir yapıya sahip değildir ve bazen tekrarlara sahiptir
Rytr fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz plan
- Saver plan: 9 $/ay
- Sınırsız plan: 29 $/ay
Rytr puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (700'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli puan yok
5. SudoWrite
Sudowrite, yazarların bloklarını ortadan kaldırarak ana hatları ve ilk taslakları oluşturmaya yardımcı olan AI destekli bir yazma aracıdır. AI yazma asistanı, OpenAI'nin doğal dil modelinin yardımıyla içerik oluşturmanıza yardımcı olur.
Kurgu veya herhangi bir formda yaratıcı yazı yazmak istiyorsanız, Sudowrite girdiğinize göre mükemmel hikaye fikirleri sunar.
Sudowrite'ın en iyi özellikleri
- Sudowrite, GPT 3, GPT 3. 5, GPT 4 ve Anthropic'in Claude 2 gibi diğer doğal dil işleme modelleri dahil olmak üzere farklı transformatör model varyantlarını kullanır
- Fikir üretme, ana hatları belirleme, içerik genişletme ve yazar bloğunu aşma için harika
- Sudowrite tarafından oluşturulan hikayeler ve fikirleri kullanarak kurgu makaleler oluşturun
Sudowrite sınırlamaları
- Her abonelik planında karakter sınırı vardır. Ayrıca, ücretsiz deneme planı, istek başına 500 kelimeye ve yalnızca temel özelliklere erişim sunar
- Oluşturulan içerikteki tutarsızlıklar büyük ölçüde insan düzenlemesine bağlıdır. Ayrıca, içerik sıkıcı, klişe veya uygunsuz gelebilir
- Pazarlama blogları ve metinler için uygun değildir
Sudowrite fiyatlandırması
- Hobi ve Öğrenci: 19 $/ay
- Profesyonel: 29 $/ay
- Maksimum: 100 $/ay
Sudowrite puanları ve yorumları
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Yeterli puan yok
6. Copy AI
via Copy.ai
Copy. ai, çeşitli amaçlar için yüksek kaliteli makaleler oluşturmak için GPT-4'ü kullanan bir AI metin yazma aracıdır. Copy. ai, kullanıcı dostu arayüzü, kapsamlı şablon kitaplığı ve çekici özellikleriyle size yardımcı olur. Bu makale yeniden yazma aracı, son derece ilgi çekici içerikler, e-posta metinleri ve sosyal medya başlıkları oluşturur.
Copy AI'nın bir başka ilginç fonksiyonu, fikirlerinizi ve metinlerinizi oluştururken anahtar bilgileri kaydetmenize yardımcı olan Infobase'dir. Infobase, bu bilgileri içeriğinizden alır ve komutlarınıza göre oluşturur veya döndürür.
Bilgi tabanınıza yeni öğeler ekleyin, yeni bir etiket oluşturun ve döndürülmüş veya oluşturulmuş metninizde bu etikete atıfta bulunmak istediğinizde bahsetme.
Copy. ai'nin en iyi özellikleri
- Devasa şablon kitaplığını keşfedin
- Infobase ile önemli bilgileri kaydedin ve yeniden kullanın
- Copy. ai yüksek düzeyde güvenlik sunar
- Düzeltme sırasında gramer ve yazım hatalarınızı otomatik olarak düzeltin
- Çevirmen özelliğini kullanarak 25'ten fazla dil arasında çeviri yapın
Copy. ai taklitleri
- Kullanıcılar, AI yazma asistanının oturumlar sırasında sık sık GPT4'ten GPT3'e geçmesi nedeniyle içerik kalitesi sorunlarından şikayet ediyor
- Yorumların çoğu, üyeliği iptal etmenin zor olduğunu ve müşteri hizmetlerinin yanıt vermediğini bildiriyor
Copy. ai fiyatlandırması
- Ücretsiz plan: ayda 2000 kelimeye kadar izin verir.
- Pro: 49 $/ay (sadece bir kullanıcı için)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
CopyAI puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (170+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (50+ yorum)
7. SurferSEO
SurferSEO, öncelikle içeriğinizi arama motorları için optimize etmenize yardımcı olan bulut tabanlı bir araçtır ve ayrıca "Surfer AI" adlı bir yapay zeka aracı da içerir
Bu yapay zeka aracı, kaliteden ödün vermeden hedef anahtar kelimelerinizi optimize ederken, yüksek kaliteli, insan benzeri blog yazıları oluşturur. Aracı keşfetmek için aktif bir SurferSEO aboneliğine ihtiyacınız vardır.
Surfer AI, içeriğinizi iyileştirmek için veriye dayalı öneriler sunan gelişmiş bir yapay zeka teknolojisidir. Reklam metinleri oluşturmak, makaleleri yeniden yazmak veya kaliteli içerik üretmek istiyorsanız, Surfer AI sadece birkaç tıklama ile yazma sürecinizi kolaylaştıracaktır.
SurferSEO'nun en iyi özellikleri
- Metin oluştururken araca daha fazla bilgi sağlayan 32k bağlam boyutuna sahip güçlendirilmiş GPT-4 motorunu keşfedin
- Tekrarları en aza indirerek insan benzeri bir Ses Tonu (ToV) oluşturun ve makalelerinizin farklı bölümleri arasındaki geçişlerde önemli iyileştirmeler yaşayın
- İçerik düzenleme sürecini iyileştirmek için Jasper dahil diğer içerik yazma araçlarıyla entegre olur
- SurferSEO'nun SERP Analizörü'nü kullanarak hedef anahtar kelimelerinizin arama motorlarındaki performansına ilişkin kapsamlı bilgiler edinin. Performansları ve görünürlükleri ile ilgili bilgilere erişin
- SurferSEO ile oluşturduğunuz içeriği arama motorları için optimize edin
SurferSEO sınırlamaları
- Surfer AI'yı kullanmak için Surfer SEO'nun premium sürümüne abone olmanız gerekir, bu da bazıları için pahalı olabilir
SurferSEO fiyatlandırması
- Temel: 89 $/ay (15 içerik düzenleyici makalesi dahil)
- Gelişmiş: 179 $/ay (45 içerik düzenleyici makalesi dahil)
- Maksimum: 299 $/ay (90 içerik düzenleyici makalesi dahil)
- Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
SurferSEO puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (450+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (300'den fazla yorum)
8. Hipotenüs
Hypotenuse AI, GPT 4'ü kullanarak birden fazla dilde ayrıntılı gönderiler ve taslak metinler üreten bir AI yazma asistanıdır.
Konuya uygun konuşma içeriği ve araştırma prosedürleri oluşturun ve hataları en aza indirin. Entegre intihal dedektörü, metin oluştururken veya değiştirirken daha fazla esneklik sunar.
Hypotenuse'un en iyi özellikleri
- Yapay zeka kullanarak fikir üretmeden içerik oluşturmaya kadar yazma sürecini kolaylaştırın
- İçeriğinizi kolayca doğrulayın, makaleniz için kaynaklar keşfedin ve içeriğinizin özgünlüğünü ve güvenilirliğini garanti edin
- İçerik puanlarını kullanarak içerik oluşturma kalitenizi artırın
- 25'ten fazla dil ile birden fazla dili keşfedin
Hipotenüs sınırlamaları
- Çeşitli içerik türleri için geniş bir dizi özelleştirilebilir şablon sunmasına rağmen, içeriği değiştirmek için sınırlı seçenekler sunar
- Öncelikle e-ticaret ve sosyal medya içerik oluşturma için tasarlanmış olan bu araç, teknik veya uzun içerik türleri için kullanıldığında aynı etkinliği göstermeyebilir
Hipotenüs fiyatlandırma
- Bireysel Plan: 29 $/ay (aylık 50.000 kelime için)
- Takım planı: Aylık 59 $ (aylık 120.000 kelime sınırı)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Hypotenuse puanları ve yorumları
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Yeterli puan yok
9. HyperWrite AI
HyperWrite, daha kişiselleştirilmiş ve tutarlı içerikler yazmanıza yardımcı olan bir AI yazma asistanıdır. Hacimli e-postalara yanıt vermek için kişisel bir asistana ihtiyacınız varsa, bu Chrome uzantısı yazılımı, yapay zeka kullanarak e-posta yanıtları oluşturan kişisel bir asistan gibi çalışır.
HyperWrite, yazarken kelimeleri ve kelime öbeklerini tahmin eden TypeAhead gibi birçok ilginç fonksiyona sahiptir. Evrensel Çeviri fonksiyonu da farklı diller arasında kesin çeviriler sağlar.
Hyperwrite'ın en iyi özellikleri
- Satır içi otomatik tamamlama özelliğini kullanarak içeriğinizi tek bir tuşla tamamlayın
- Blog yazınızda dil kalitesini artırmak için eş anlamlı kelimelere ve kelime alternatiflerine erişin
- TypeAhead gibi fonksiyonlar, yazarken kelimeleri ve kelime öbeklerini tahmin eder
- Uzun e-postaları verimli bir şekilde yönetmek için kişisel asistan görevi görür
Hyperwrite sınırlamaları
- Kişisel şablonlar veya içerik biçimleri oluşturamadığınız için sınırlı özelleştirme seçenekleri
- Bazı kullanıcılar, kaliteli içerik sonuçları sağladığını ancak içeriği ilgi çekici kılan insan dokunuşunun eksik olduğunu bildiriyor
- HyperWrite genel ve kurgu dışı yazılara uygundur, ancak diğer içerik türleri için o kadar etkili olmayabilir
Hyperwrite fiyatlandırması
- Ücretsiz plan: sonsuza kadar ücretsiz (ayda 15 nesil ve günde 500 tür)
- Premium plan: 19,99 $/ay (Sınırsız nesil ve 200 asistan kredisi)
- Ultra plan: 44,99 $/ay (500 asistan kredisi)
Hyperwrite puanları ve yorumları
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Yeterli puan yok
10. Frase
Frase, SEO araştırmalarını AI içerik yazımıyla entegre etmek için kapsamlı bir AI içerik oluşturucu ve optimizasyon aracıdır. İçeriğinizi büyük ölçekte üretirken en iyi sonuçları analiz ederek içeriğinizi kullanıcı niyetine ve arama algoritmasına uyarlar.
Frase, yapay zeka yazma becerilerini SEO araştırma fonksiyonlarıyla birleştirerek çok işlevli bir AI içerik üreticisi ve optimizasyon asistanı haline getirir.
Frase'nin en iyi özellikleri
- SERP analizörü ve rekabet değerlendirme özelliği
- Anahtar kelimeleriniz için en iyi sonuçları analiz ederek içeriğinizi kullanıcı niyetine ve arama algoritmasına uyarlar
Frase sınırlamaları
- Ücretsiz sürüm yok
- Sürekli metin tekrarları, kullanıcılar için uygun olmayan hale getirir
Frase fiyatlandırması
- Tekli: Aylık 14,99 $ (kullanıcı başına)
- Temel: Aylık 44,99 $ (kullanıcı başına)
- Takım: Aylık 114,99 $ (3 kullanıcı ve her ek takım üyesi için aylık 25 $ seçenek)
Frase puanları ve yorumları
- G2: 4,9/5 (290+ yorum)
- Capterra: Yeterli puan yok
En İyi WordAI Alternatifi AI Oluşturma ve Yeniden Yazma Aracı
Google, Yararlı İçerik Güncellemesini duyurduğunda hepimiz AI tarafından oluşturulan makalelerin çökmesini bekliyorduk. Ancak sürpriz bir şekilde Google, kendi üretici AI teknolojisini tanıtarak bunu destekledi.
Yukarıdaki en iyi WordAI alternatiflerinin her biri benzersiz ve akıllara durgunluk veren içerik fonksiyonları sunar, bu nedenle lütfen şartlarınıza uygun bir UVP seçin.
ClickUp AI, en iyi alternatifinizdir ve en iyi ücretsiz alternatiflerden biridir. WordAI iyi yeniden yazılar üretebilir, ancak ClickUp AI, diğerleriyle birlikte kullanıldığında en kaliteli içeriği üretir.
Ancak, hedef kitlenize hitap edecek kaliteli içerik çıkışı için her bir yeniden yazma veya oluşturma parçasını nasıl düzenlediğinizi izlemenizi şiddetle tavsiye ederiz.
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