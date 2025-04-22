word, Slides ve ClickUp'ta 10 Ücretsiz Yönetici Özeti Şablonu

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Yönetici Özeti Şablonu nedir?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": " Yönetici özeti, daha büyük bir rapor veya teklifin anahtar noktalarını kısa ve kolay anlaşılır bir belgeye özetler. Bu özet, okuyucuya gelecekte neler olacağına dair sağlam bir fikir verir ve proje planı, çözmeyi amaçladığı sorun, proje kapsamı, maliyet dökümleri, OKR'ler ve daha fazlasını içeren daha büyük metinden anahtar noktaları kapsar. " } } ] }

Yönetici özetleri, herhangi bir iş planının anahtar bir parçasıdır ve başarıları çok önemlidir!

Yönetici özetleri, daha büyük bir teklifin küçük bir parçası olmasına rağmen, proje yönetiminde büyük bir amaca hizmet eder ve etkilemek istediğiniz her paydaş, üst düzey yönetici veya yatırımcı tarafından okunur. Bu nedenle özenle ele alınmaları gerekir.

Yönetici özeti kısa ve öz olmalı, ancak aynı zamanda etkili olmalıdır. Özet, proje teklifinizde uzun uzun açıklananların özetlenmiş bir versiyonudur. Daha ayrıntılı proje belgelerinizin önemli noktalarının bir derlemesi veya SparkNotes sürümü olarak düşünün.

Mesele şu ki, yönetici özetleri tamamen stratejiyle ilgilidir. Kısa olabilirler, ancak amaçlıdırlar! Teklifiniz için her seferinde mükemmel özeti yazmanın bir sırrı var: şablonlar. 🙂

Yönetici özeti şablonları, her seferinde en etkili noktalara değindiğinizi garanti etmenin tek kesin yoludur. Ayrıca, bunları yazarken zaman kazanmanıza yardımcı olur ve genel süreci önemli ölçüde daha az stresli ve daha formüle dayalı hale getirir.

Yönetici özeti şablonları ve indirmeden önce aramanız gereken olmazsa olmaz özellikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizi takip edin. Her tür teklif için en iyi 10 ücretsiz yönetici özeti şablonuna bile erişin! ClickUp, Word, PowerPoint veya benzeri programları kullanıyor olun, özetlerinizi önemli ölçüde kolaylaştıracak bir şablonumuz var. 🙌🏼

Yönetici Özeti Şablonu nedir?

Öncelikle, yönetici özeti nedir?

Yönetici özeti, daha büyük bir rapor veya teklifin anahtar noktalarını kısa ve kolay anlaşılır bir belgeye indirger. Bu özet, okuyucuya gelecekte neler olacağına dair sağlam bir fikir verir ve proje planı, çözmeyi amaçladığı sorun, proje kapsamı, maliyet dökümleri, OKR'ler ve daha fazlasını içeren daha büyük metinden anahtar noktaları kapsar.

Özetinizin uzunluğu, projenizin karmaşıklığına göre değişecektir, ancak genel bir kural olarak, özeti kendi başına tam uzunlukta bir belge olarak değil, bir "bölüm" olarak düşünmeniz önerilir.

ClickUp Belgeleri, zengin biçimlendirme ve eğik çizgi komutlarının daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlar

Proje yönetiminde yönetici özetleri söz konusu olduğunda, yönetici özetinizde ele almanız gereken beş önemli nokta şunlardır:

Proje açıklaması: Okurlarınızın ilgisini böyle çekeceksiniz! Projeyi ve amacını özetleyen iki veya üç cümle ile sınırlı kalın. Çözdüğünüz sorun: Bu ürünü neden yapıyorsunuz? Bu fırsatı, insanların bu çözüme neden ihtiyaç duyduğunu derinlemesine incelemek için kullanın. Pazar analizi: Hedef kitlenizi, yaptığınız araştırmaları ve ürününüzün başarılı olacağını destekleyen verileri içerir. Süreç: İş akışına çok fazla girmeden, bu projeyi hayata geçirmek için ne gerekir? Projenizi gerçekleştirmek için gereken kaynakları, bütçeyi, insanları ve zamanı açıklayın. Gelecek projeksiyonları ve sonraki adımlar: Okuyucu için ne gibi faydalar var? Bu proje, ilgili kişiler için nasıl bir kâr sağlayacak ve Okuyucu için ne gibi faydalar var? Bu proje, ilgili kişiler için nasıl bir kâr sağlayacak ve projenin hedefine ulaşmak için sonraki adımlar ne olacak?

Hatırlanması gereken çok şey var gibi görünüyor, değil mi?

Sonuçları garanti eden özelleştirilebilir bir yönetici özeti şablonuna zamanınızı daha verimli bir şekilde yatırarak özetleme sürecindeki baskıyı biraz azaltın! Yönetici özeti şablonunuzu bisikletin destek tekerlekleri veya bowling salonundaki tamponlar gibi düşünün; ancak bunları herkes kullanır, en deneyimli proje yöneticileri bile!

Diğer proje yönetimi şablonları gibi, bu önceden oluşturulmuş belgeler, bütçeniz veya proje türünüz ne olursa olsun sizi doğru yönde yönlendirecektir! En iyi şablonlar, kullanımı ve paylaşımı kolay olacak ve proje yönetimi yazılımınızı tamamlayacaktır. Bu şekilde, proje teklifiniz, özetiniz, iş akışınız ve ilerlemeniz aynı platformda bulunabilir. Bu, zaman kazanmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda süreçleri kolaylaştırmak ve yönetim takımınızın aynı sayfada kalmasını sağlamak için de çok önemlidir.

Peki, yönetici özeti şablonunuzda başka nelere dikkat etmelisiniz?

Yönetici Özeti Şablonlarında Aranması Gereken En Önemli Özellikler

Her başarılı yönetici özetinin beş büyük bölümünü ele aldık, ancak gerçek şablonda hangi özellikleri aramalısınız?

Son derece görsel: İnsanlar özetleri düşündüklerinde, akıllarına boş bir sayfa gelir. Bunun yerine, özetinizi bir sunum yardımı olarak düşünmelisiniz. Özetiniz ne kadar görsel, ilgi çekici ve ilginç görünürse, paydaşların onu kavraması o kadar kolay olur. Bir dahaki sefere yeni bir belge açtığınızda, özetinizi daha da geliştirmek için dijital beyaz tahta yazılımına bakmayı deneyin.

İşbirliği araçları: Canlı düzenleme, yorumlar, @bahsetmeler ve ekran paylaşımı şablonunuz için çok önemli özelliklerdir. Taslak üzerinde daha fazla kişi çalışırsa özet daha da güçlenir ve işbirliği özellikleri takımın birlikte çalışmasına ve birbiriyle çakışmadan sunum yapmasına yardımcı olur!

ClickUp Docs'ta bir belgeyi aynı anda düzenleyen birden fazla takım üyesi

Paylaşım ve izinler: Yönetici özetinize erişilebilir olduğundan emin olun! Herkes takımınızla aynı proje yönetimi yazılımını kullanmayacaktır, ancak özel paylaşım ve izin seçenekleri, işinizi düzenleyebilecek, görüntüleyebilecek ve dağıtabilecek kişileri seçme olanağı sağlar.

Entegrasyonlar: Daha fazla entegrasyon, özetinize daha fazla bağlam eklemenizi ve uzun vadede daha değerli hale getirmenizi sağlar. Özellikle gömme özelliği! Önemli verileri, medyayı, grafikleri ve bağlantıları eklemek, özetinizin basit bir belgeden çok daha fazlası olmasını sağlar.

denemeniz Gereken 10 Ücretsiz Yönetici Özeti Şablonu

Yönetici özetleri aldatıcı derecede kısa görevlerdir!

Uzunluğu kısa olsa da, başarılarını sağlamak için çok fazla iş, strateji ve düşünce gerekir. Özet, ilgili herkes tarafından görülecek ve bazen ilk gördükleri şey olacağından, her seferinde doğru bir şekilde tamamlanması çok önemlidir.

Bu nedenle, çok sayfalı teklifinizin önünde ter dökerek bir saniye daha harcamadan, stratejik mesajlarınızı başlatmak için bu 10 ücretsiz yönetici özeti örneğinden birine başvurun.

1. ClickUp Yönetici Özeti Belge Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Yönetici Özeti Belge Şablonu

Proje teklifiniz için ilgi çekici bir tanıtım yazısı yazmanıza yardımcı olacak ClickUp Yönetici Özeti Belge Şablonu burada. Her bölümün üst kısmında yer alan yol gösterici sorular sayesinde ne eklemeniz gerektiğini tam olarak bileceksiniz. İşiniz bittiğinde, daha temiz bir belge için soruları silin! 🤩

Bu şablonun etkileşimli özellikleriyle, teklifinizin değer önerisini hedef kitlenize (potansiyel yatırımcılar gibi) açıklayabilirsiniz . Şirketin misyon beyanı, hedefleri, proje amaçları, ürünleri ve hedef pazarı dahil olmak üzere iş planınız veya proje teklifiniz hakkında ayrıntılı bilgi verin.

Belge, anahtar konuları bölümlere ayırır, böylece biçimlendirme için fazladan zaman harcamak zorunda kalmazsınız! Şablonun öne çıkan özellikleri şunlardır:

Projeye Genel Bakış : Önerdiğiniz projenin kısa açıklaması

Odak Sorun : Projenin çözmeyi amaçladığı müşteri geri bildirimi veya sorun

Proje Önemli Noktaları : Pazar analizi sonuçları ve projenin güçlü yönleri

Finans: Finansal tahminler ve gereksinimler

Profesyonel ipucu: Yönetici özeti şablonunuzu markanız ve temel bilgilerinizle özelleştirin. Ardından kaydedin ve gelecekteki yönetici özetlerine uygulayın, böylece önceden doldurulmuş belgelere her an erişebilirsiniz!

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si, sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Kararları yakalamak ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş içgörüleri dijital gürültüde kaybolur. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle, bu konuda endişelenmenize gerek kalmaz. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!

2. ClickUp Beyaz Tahta Yönetici Özeti Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Beyaz Tahta Yönetici Özeti Şablonu

ClickUp'ın Beyaz Tahta Yönetici Özeti Şablonu, yönetici özetlerinin sunumunuz boyunca okuyucunun dikkatini çeken etkileşimli bir deneyim olmasını isteyen proje yöneticileri için mükemmel bir araçtır.

Dijital beyaz tahta ile fikirlerinizi görsel olarak iletebilir ve izleyicileriniz üzerinde kalıcı bir izlenim bırakabilirsiniz. Ayrıca, düşüncelerinizi düzenlemek, grafikler oluşturmak, resimlere açıklama eklemek ve eyleme geçirilebilir görevler atamak için bir dizi verimlilik aracına da ihtiyacınız olacak. 🎯

Girin: ClickUp Beyaz Tahtalar!

ClickUp'ın Beyaz Tahta'sını yönetici özeti aracı olarak kullanarak, içeriğiniz baştan sona bir çalışma alanı ve ilgi çekici bir sunum olarak iki işlev görebilir.

ClickUp Beyaz Tahtalar, yönetici özetlerini daha kolay tasarlamak için gömme, zengin metin düzenleme, kaynak bağlama ve daha fazlasını sunar. Temel formunda, Beyaz Tahtalar şu güçlü öğelerden oluşur:

ClickUp Kartları (görevler) fikirleriniz üzerinde çalışırken Beyaz Tahta'ya ekleyebilirsiniz

Nesneler (şekiller, yapışkan notlar, resimler)

Bağlayıcılar (oklar, çizgiler)

Beyaz Tahtanızda ilk olarak hangi adımları atmanız gerektiğinden emin değil misiniz? Şablonda bulunan Başlangıç Kılavuzu ile size yardımcı olacağız!

3. ClickUp Yönetici Notu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Yönetici Notu Şablonu

Yönetici özetleri gibi, yönetici notları da anahtar paydaşlar için en son proje bilgilerini içeren kısa form belgelerdir. Yönetici notunun amacı, projenin durumu, politikalar veya şirket içindeki işlevler arası prosedürler ve süreçler gibi önemli bilgileri hedef kitleye iletmektir.

Hedef kitlenizin gelen kutusuna yönetici notlarının ne sıklıkla ulaşmasını beklediğine bağlı olarak, tüm notlarınızın kayıt tutma amacıyla saklanacağı merkezi bir wiki oluşturmaya başlamalısınız.

Gerçek şu ki, herhangi bir projenin zaman çizelgeleri, teslim edilecekler, paydaşlar ve işbirlikçileri bir noktada değişebilir. Bazı durumlarda, işlere o kadar boğuluruz ki, günlerce veya haftalarca belgeleri güncellemeyi ihmal ederiz. 🗓

ClickUp Belgeleri, görevlerinize ve projelerinize sorunsuz bir şekilde entegre olur. Platform içinde referans almak veya güncellemek için herhangi bir belgeyi birkaç tıklama ile elde edebilirsiniz.

Bugün ücretsiz deneyin! ClickUp Yönetici Notu Şablonunu, şablondaki her not için iç içe alt sayfalar oluşturarak ve alt sayfaları notlara bağlayarak iş akışlarına bağlayın. Paydaşlarınız dijital izi takdir edecek!

4. ClickUp Program Özeti Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Program Özeti Şablonu

Bir programın tamamlanması için gereken süre aylar hatta yıllar arasında değişebilir. Projelerden farklı olarak, programlar organizasyonun faydaları, dönüşümü ve değişimi ile ilgilidir. Bu teklif türü için temel bir yönetici özeti şablonu kullanamayız!

ClickUp'ın Program Özeti Şablonu, kuruluşunuzda yürüttüğünüz programların üst düzey bir özetini oluşturmak için tek bir yerden tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. ⚡️

Program özeti belgenizin mümkün olduğunca etkili olması için aşağıdaki bölümleri içermelidir:

Program adı ve amacı : Adını açıkça belirtin ve amacını ve hedeflerini kısaca açıklayın

Hedef kitle veya yararlanıcılar : Programın veya girişimin hedef kitlesini veya yararlanıcılarını (ve ilgili demografik bilgileri) belirleyin

Anahtar faaliyetler ve proje dönüm noktaları : Başlangıç ve bitiş tarihleri ile önemli aşamaları içeren zaman çizelgesinin genel bir özetini sağlayın

Ölçülebilir sonuçlar ve etki : Programın elde etmesi beklenen ölçülebilir sonuçları veya etkisini ve bunların nasıl değerlendirileceğini belirleyin

Finansman ve ortaklar: Finansman kaynağı ve program veya girişime dahil olan tüm ortaklar veya işbirlikçiler hakkında bilgi verin

Başarılı bir program için ipuçları, örnekler ve özellikler için ayrıntılı program yönetimi kılavuzumuzu inceleyin!

5. ClickUp Bordro Özeti Rapor Şablonu

Paylaşılabilir bağlantılar oluşturun ve takımlar, misafirler veya genel erişim için izinleri yönetin

Çalışan maaş özeti raporu genellikle maaşların işlenmesinden sorumlu İK veya Finans personeli için hazırlanır. Bu raporda, maaş giderleri belirlenen dönem için, örneğin geçen bir ay veya çeyrek için özetlenir.

Maaş bordrosu incelemesi sırasında, yönetim iş kanunlarına uyumu sağlar ve maaş bordrosu giderlerini bütçeye göre değerlendirir. Maaş bordrosu raporunun, maaş bordrosu sürecinde ortaya çıkabilecek tutarsızlıkları veya hataları belirlemek ve maaş bordrosu ile ilgili projelerin veya girişimlerin ilerlemesini izlemek gibi çeşitli kullanımları vardır. 📊

ClickUp'ın Bordro Özeti Rapor Şablonu ile işlevler arası ortaklarınızla işbirliği yapabilir ve e-postaları ileri geri göndererek zaman kaybetmezsiniz! Yorum eklemek için herhangi bir metni vurgulayın veya eylem öğelerini belirtmek için üyeleri @bahsetme ile etiketleyin.

Şablonun tamamında, ClickUp Doc içindeki bir elektronik tabloya benzer düzenli tablolar bulacaksınız. Şablonun düzenlemesini tamamladıktan sonra, içeriği korumak ve takımınızla paylaşmak için belgenin ayarlarını güncelleyebilirsiniz.

6. ClickUp Yönetici Kurulu Rapor Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Yönetici Kurulu Rapor Şablonu

Yönetim kurulu raporu, bir kuruluşun ilerlemesi, performansı, stratejileri ve durumu hakkında genel bir bakış sunan bir belgedir. Genellikle, şirketin mali durumu, faaliyetleri ve hedefleri hakkında bilgiler içerir. Önemli değişiklikler olmuşsa veya olmak üzereyse, şirketin personeli ve faaliyetleri de rapora dahil edilir. 🔮

Bu ClickUp Yönetici Kurulu Rapor Şablonu'nda, profesyonel bir rapor oluşturmanıza yardımcı olacak güçlü görsellerle birlikte yol gösterici ipuçları bulacaksınız:

Anahtar Odak Alanları : Yılın başında belirlenen proje hedefleri ve aylık güncellemelerin dökümü

Kritik Başarı Faktörleri : Yönetim panosu için ilgili ve kritik anahtar performans göstergeleri (KPI'lar)

Finansal bilgiler : Şirketin finansal durumu hakkında güncel bilgiler ve aylık sayıların dökümü

Zorluklar ve Eylem Planları: Zorlukları çözmek için devam eden görevler

Projenizin kapsamını belirlemek için proje tüzüğü şablonlarını indirin!

7. ClickUp Yönetici Proje Durum Raporu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Yönetici Proje Durum Raporu Şablonu

Yöneticileriniz proje performansını görselleştirmek istiyorsa, ClickUp Yönetici Proje Durum Raporu Şablonu tam size göre!

Görselleştirme kullanılarak, karmaşık veriler ve bilgiler daha kolay anlaşılabilir ve erişilebilir hale getirilebilir. Bu, projenin günlük operasyonlarına aktif olarak dahil olmayan üst düzey yöneticiler için önemlidir. 🛠

Şablon, proje performansını hedeflerle veya karşılaştırma ölçütleriyle karşılaştırmak için farklı görev görünümleri (Liste, Kanban panosu, Zaman çizelgesi ve Tablo) içerir. Sonuçlar? Daha iyi bilgilendirilmiş kararlar ve kısa ömürlü raporlar oluşturmaktan tasarruf edilen saatler!

Profesyonel ipucu: Şablonunuza bir Gantt görünümü ekleyin ve birden fazla projeyi tek bir yerden görüntüleyin!

8. Microsoft Word Yönetici Özeti Şablonu

microsoft aracılığıyla

Bu Word belgesindeki basit taslak, yönetici özeti yazmanıza yardımcı olacaktır. Belgenizi oluşturma sürecinde size rehberlik edecek iş hedefleri, hedef kitleler, rekabet, riskler ve fırsatlar gibi bölümler içerir.

Grafikler, diyagramlar ve görseller gibi görseller, diğer içerik türlerinden daha fazla izleyicinin ilgisini çeker, bu nedenle bunları belgenize eklemeyi unutmayın. 🎨

Word'de görseller oluşturmanın zaman alıcı bir görev olduğunu biliyoruz, bu nedenle görsel içeriğinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak birkaç kılavuz hazırladık!

9. PowerPoint Yönetici Özeti Şablonu

slideModel aracılığıyla

Sunum şablonlarının listesi, PowerPoint Yönetici Özeti Şablonu olmadan tamamlanmış sayılmaz! Bu şablon, iş hedeflerini tek sayfalık bir slaytta sunmak için kullanılan üç listeli bir tasarımdır.

Yönetici özetleri, proje teklifinizin içeriğini basitleştirir, ancak yine de hedef kitlenize büyük resmi görebilmeleri için mümkün olduğunca fazla bilgi vermek istersiniz.

Bu şablon, tek bir bakışta anahtar bilgileri isteyen yatırımcılar veya paydaşlar için mükemmeldir. 📸

Profesyonel ipucu: Görsel bir alternatif, bu listenin 2. sırasındaki ClickUp Beyaz Tahta Yönetici Özeti Şablonu olabilir. Beyaz Tahta kullanarak sunum yapan bir kişi olarak, şekiller ve görüntülerle sunumunuzu statik bir sunumdan etkileşimli bir sunuma dönüştürebilirsiniz!

10. Yönetici Özeti Google Slaytlar Şablonu

google aracılığıyla

Google Slaytlar, çok çeşitli özellikler ve yetenekler sunan güçlü bir sunum aracıdır. Diğer kullanıcılarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, multimedya öğeleri ekleyin, animasyonlar ve geçişler ekleyin! Google Drive gibi diğer Google ürünleriyle entegre olarak sunumlara kolayca erişmenizi ve bunları paylaşmanızı sağlar. 🔗

Google Slaytlar Yönetici Özeti Şablonu, bir yönetici özeti geliştirmek için temel bir taslak içerir. Dahil edilen bölümleri kullanın veya toplantı sırasında ele almak istediğiniz önemli noktaların bir listesini yapın. Bu liste, şirket açıklaması, ürünler veya hizmetler, pazar analizi, rekabet avantajı ve finansal bilgiler gibi basit olabilir.

Yönetici Özeti Şablonunu Kullanmaktan Kimler Yararlanır?

Girişimciler: Start-up'lar ve küçük işletmeler, potansiyel yatırımcıları, ortakları ve müşterileri çekmek için yönetici özetini kullanabilir. Yönetici özeti, ayrıntılara girmeden iş modellerini, stratejilerini, hedeflerini ve genel planlarını kapsamlı bir şekilde sunmalarına olanak tanır, böylece zaman kazanırken faizi çekmeye devam ederler.

Yatırımcılar: Yönetici özeti, yatırımcıların minimum zaman harcayarak bir iş veya potansiyel yatırım fırsatı hakkında fikir edinmeleri için değerli bir araçtır. İş teklifinin veya planının anahtar unsurlarını vurgular ve yatırımcıların verimli, bilinçli kararlar almalarına yardımcı olur.

Özetle, ClickUp ile bir yönetici özeti şablonu seçin

Yönetici özetiniz, daha geniş iş teklifinizi veya raporunuzu tamamlamalıdır — tıpkı yönetici özeti şablonunuzun proje yönetimi yazılımınızı tamamlaması gibi!

ClickUp ilişkileri ile, çalışma alanından görevleri ve belgeleri birbirine bağlamak çok kolaydır

Verimliliğinizi artırmak için tasarlanmış bir şablonla yönetici özetinizi oluşturmak, uzun vadede çabalarınızı, takımınızı ve projenizi daha ileriye taşıyacaktır. Ayrıca, planlama sürecinde önemli ölçüde zaman kazanmanızı sağlayacaktır.

ClickUp Belgeleri, Kanban benzeri Pano görünümü ve Beyaz Tahtalar, yönetici özetinizi hayata geçirebileceğiniz birçok yoldan sadece birkaçıdır ve şablonlar bu deneyimi daha da sorunsuz hale getirir! Ama en iyi kısmı ne? Bir sonraki adımlarınızı doğrudan özetin içinden atabilir ve tüm belgeyi proje süreci boyunca daha değerli hale getirebilirsiniz.

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ClickUp, tüm işlerinizi uygulamalar arasında tek bir merkezi hub'da bir araya getirecek kadar güçlü tek verimlilik platformudur. İş akışınızı oluşturmak için 15'ten fazla görsel yöntem, zengin özellikler, 1.000'den fazla entegrasyon ve her kullanım durumu için yüzlerce özelleştirilebilir şablon sunan ClickUp, her boyuttaki takım ve her fiyat planı için çözümler oluşturur.

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