Ayrıntılı Örneklerle Program Yönetimi Kılavuzu

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Program yönetimi nedir?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Program yönetimi, girişimleri gerçekleştirmek ve bir organizasyona değişim getirmek için programları stratejik olarak planlamak ve koordine etmektir. Bir program, ortak bir hedefe ulaşmak için bir grup olarak yönetilen ilgili projeler, süreçler ve faaliyetlerin bir koleksiyonudur. " } } ] }

Hiç yapılacaklar listenize bakıp "program planlamasını hızlandırıp kutlama kısmına geçemez miyiz?" diye düşündünüz mü?

Sizi anlıyoruz ve program yönetiminin iş gününüzden daha fazla zaman aldığını düşünmenizin nedenini anlıyoruz. Zamanınızı, paranızı ve kaynaklarınızı yanlış şekilde harcıyorsanız, bu olasılık kaçınılmazdır. Ancak bunun olmasına izin vermeyeceğiz.

Bunun yerine, programlarınızı ölçeklendirmek ve yönetmek için yaklaşımınızı nasıl yeniden şekillendirebileceğinizi göstereceğiz.

Genellikle proje yönetimi ile karıştırılan program yönetimi, stratejik bir farklılığa sahiptir ve hak ettiği değeri görmelidir! Peki, bir programı bir projeden nasıl ayırt edebiliriz? Hangi programları takip etmek mantıklıdır? Programlar bir kuruluş, çalışanları ve müşterileri için ne gibi değerler sağlar?

Sizin sorularınız, bizim cevaplarımız var! Programların projelerden farkı, program yöneticisinin rolü ve program yönetiminin başarısı için gerekli teknoloji yığını hakkında bilgi edinin!

Program yönetimi nedir?

Program yönetimi, girişimleri gerçekleştirmek ve bir organizasyona değişim getirmek için programlar oluşturmak ve koordine etmektir. Bir program, ortak bir hedefe ulaşmak için bir grup olarak yönetilen ilgili projeler, süreçler ve faaliyetlerin bir koleksiyonudur.

"Program kelimesini tanımınızda proje ile değiştirirsem, aynı anlama gelir... Sıra sizde." diye merak ediyorsunuz

Programları projelerle aynı şekilde ele alırsak, ilk engelimizi çoktan aşmış oluruz. Neden mi?

Siz (proje yöneticisi), operasyonları denetleyen ve hedefe zamanında ulaşan bir teknenin (proje) kaptanısınız. Etrafınızda, kaptanları (proje yöneticileri) olan diğer tekneler (projeler) var. Tüm gemileri, operasyonlarını ve programlarını yönetmeniz mümkün mü? Muhtemelen hayır.

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Program yönetimi ve proje yönetimi

Peki, program ve proje yönetimi arasındaki fark nedir? Bir proje, hedefe ulaşmak için izlenecek yol ve kaynaklarla ilgilidir. Bir program ise geleneksel proje sorumluluklarının ötesine geçer ve projeler hedeflerine ulaştıktan sonra neler olacağına odaklanır. Organizasyona sağlanan faydalar, dönüşüm ve değişim. ✨

Bir programın yaşam döngüsü

Bunu göz önünde bulundurarak, bir programın yaşam döngüsü nasıl görünür? Başlangıç olarak, burada dikkate alınması gereken üç ana aşama vardır:

Program kavramsallaştırma aşaması. Paydaşlar ve yöneticiler bir araya gelerek vizyon, kapsam, asgari hedefler, bütçe tahmini kaynak yönetimi ve faydalarını içeren bir program özeti hazırlar. Özet, program yöneticisine iletilir ve program yöneticisi program katılımcılarını, proje bağımlılıklarını, risk faktörlerini, zamanlamayı ve teknik gereksinimleri belirler Program sunum aşaması. Sunum kelimesinin iki anlamı vardır. İlk anlamı, proje takımları tarafından gerçekleştirilen sunum sonuçlarıdır. İkinci anlamı ise, organizasyonda entegrasyon ve değişimin gerçekleştiği geçiş dönemidir Program kapatma aşaması. Programlar, bir kuruluşun değerinden faydalandığı sürece devam eder. Ancak, destek tekerlekleri takılı olmadan yola çıkmadan önce, kendini sürdürebilmek için birçok kontrol ve talimat sürecinden geçmesi gerekir. Proje takımları dağılır, maliyet tasarrufları değerlendirilir ve program bilgileri gelecekteki iyileştirmeler (veya diğer programlar) için kurumsal varlıklar olarak kaydedilir

Her sektörle ilgili birkaç program örneğine bakalım:

Karmaşık yazılım mühendisliği sorunlarını desteklemek için süreç geçidi programı

Çalışanların kariyerlerini bir üst seviyeye taşımak için yetenek ve kültür programı

Satış yöneticilerini eğitmek için müşteri programı

Ürün tasarım sistemine rehberlik eden erişilebilirlik programı

Büyüme programı uluslararası takımlar oluşturmak ve eğitmek için

Bu iş girişimlerinin tek bir projede var olması ölçeklenebilir değildir. Tekne benzetmemizi hatırlıyor musunuz?

Temelinde, bir program tek seferlik bir projenin kapsamı dışındaki daha fazla fonksiyon içerir, bu nedenle programın geliştirilmesi ve devam eden yönetimi için uzman kişilerin olması gerekir.

Program yöneticileri sohbete katıldı.

Bir program yöneticisi ne yapar?

Her program ekosisteminin kalbi, program yöneticisidir. Günlük öncelikleri şunlardır:

İş sorunlarını belirlemek ve başarının neye benzediğini tanımlamak için açıklayıcı sorular sorun

Proje takımlarının bilinçli kararlar almasına yardımcı olmak için üst düzey gezinme sağlayın

Programın hızını yöneterek, ölçülebilir çıktılar düzenli olarak teslim edilsin

Programın genel durumuna odaklanın

Genellikle, bir program yöneticisi proje yöneticileri ve program katılımcıları üzerinde doğrudan yetkiye sahip değildir. Düşününce, bir program farklı türden takımları içerir: Pazarlama, Satış, İşe Alım, Müşteri Etkinleştirme, BT, İnsan Kaynakları vb. Bu takımlar kendi alanlarında uzmanlaşmıştır ve program yöneticisi, tüm takımların program hedefleri ve çıktıları konusunda uyumlu çalışmasını sağlamak için uzun vadeli stratejiyi sağlar.

Mesele şu ki, bir program yöneticisi tüm cevapları hemen bilmeyebilir. Sektörünüzde veya kuruluşunuzda daha önce hiç yapılmamış bir şeyle uğraşıyorsanız, olağanüstü düzeyde belirsizlik vardır. Ve programlar başlangıçta genellikle belirsizdir. İşte bir programın gerçek bir örneği:

SparkShorts programı, yeni hikaye anlatıcıları keşfetmek, yeni hikaye anlatma tekniklerini keşfetmek ve yeni üretim iş akışlarını denemek için tasarlanmıştır. Bu filmler, Pixar'da şimdiye kadar yaptığımız hiçbir şeye benzemiyor ve normal filmlerimizden daha küçük ölçekte, bireysel sanatçıların potansiyelini ve yaratıcı film yapım yaklaşımlarını ortaya çıkarma fırsatı sunuyor.

SparkShorts programı, yeni hikaye anlatıcıları keşfetmek, yeni hikaye anlatma tekniklerini keşfetmek ve yeni üretim iş akışlarını denemek için tasarlanmıştır. Bu filmler, Pixar'da şimdiye kadar yaptığımız hiçbir şeye benzemez ve normal filmlerimizden daha küçük ölçekte, bireysel sanatçıların potansiyelini ve yaratıcı film yapım yaklaşımlarını ortaya çıkarma fırsatı sunar.

Sadece ilk cümle bile birçok soruyla dolu. Hayır, tüm sorular: Hikaye anlatıcılarını nasıl keşfediyoruz? Hikaye anlatıcıları için kriterlerimiz nelerdir? Bu deneylerin kapsamı nedir? Bu yeni iş akışları için çekirdek takımımızın yardımı gerekecek mi?

Program yöneticileri bildikleriyle başlar ve ilerledikçe geri kalanın bir resmini oluşturur. Her projenin ayrıntılarına girmedikleri için (tekrar tekne benzetmemizi düşünün), taktiksel destek sağlamak için proje yöneticilerine güvenirler. Yüksek düzeyde, program yöneticileri:

İş hedeflerine ulaşmak için program ekosistemi içinde çevik metodolojiler uygulayın

Sonuçlara ulaşmak için ilkeleri, süreçleri ve konu uzmanlığını uygulayın

Karmaşık sorguları çözmek ve riskleri azaltmak için düşünce lideri olun

Program bütçesini, kapsamını ve kalite standartlarını oluşturun

Proje çıktılarını program sonuçlarına göre uyarlayın veya yeniden uyarlayın

Metrikleri kullanarak paydaşları düzenli olarak bilgilendirin ve katılımlarını sağlayın

Projeler arasındaki karşılıklı bağımlılıkları yönetin

Yinelenen veya gereksiz çabaları ortadan kaldırın

Gelen program tekliflerini inceleyin

Program belgelerini güncel tutun

Birkaç program örneği daha ister misiniz? ⬇️

Başarılı program yönetimi için ipuçları

Start-up'lardan deneyimli işletmelere kadar, fikirleri gerçek organizasyonel sonuçlara dönüştürmek için atılması gereken adımlar çok zorlu olabilir. Bir programı ne kadar, ne kadar sürede ve nasıl işler hale getirebilirsiniz? Başarılı ve etkili programlar için bugün uygulayabileceğiniz üç ipucu.

İpucu 1: Takımları erken ve sık sık fikirlerini söylemeye teşvik edin

İnsan becerilerimizin kalitesi, bizi daha iyi performans gösteren ve liderler haline getirir.

Bu cümleyi bir kez daha okuyun.

Daha önce, bazı program yöneticilerinin takımlar üzerinde doğrudan yetkiye sahip olmadığını belirtmiştik. Ancak programın ilerlemesi ve sonuçlarından sorumludurlar. Takımları erken ve sık sık fikirlerini söylemeye teşvik etmek birçok iyi sonuç doğurur:

Yaklaşan darboğazlar dikkat çekilir ve etkili bir şekilde çözülür

Farklı bakış açıları, karmaşık sorunlara yaratıcı çözümler getirir

Üyelere iyileştirme için eyleme geçirilebilir geri bildirimler verilir

Güven organik olarak inşa edilir

Bir programın başarısı takım çalışmasına bağlıdır. Bunu programın yaşam döngüsünün ilk gününden itibaren iletmek çok önemlidir, ancak başlamak için asla geç değildir. Etkili bir takım çalışması oluşturmak için pratik tavsiyeler arıyorsanız, size yardımcı olabiliriz!

İpucu 2: Program fikrini tam olarak değerlendirin

Bir program fikri için birkaç kelime alışverişini yeşil ışık olarak almayın! Programı tanımlamak, program yaşam döngüsünün en kritik aşamasıdır, çünkü kuruluşunuzun enerjisi, parası ve kaynakları bu büyük çabaya harcanacaktır. Bu nedenle, hayalinizdeki takımı CC'ye ekleyerek bir e-posta taslağı hazırlamadan önce, bu programdan ne elde edeceğinizi düşünmek için biraz zaman ayırın.

İpucu 3: Sınıfının en iyisi program yönetimi yazılımını kullanın

Sınıfının en iyisi yazılım nasıl olur? Rekabetçi fiyat planları ve platform güvenilirliği mi? Kesinlikle, ancak başarılı bir program yönetimi için şunlara da ihtiyacınız olacak:

Verileri tek bir çatı altında toplamak için diğer araçlarla güçlü entegrasyon Sağlam görev ve proje bağımlılığı fonksiyonelliği şirket genelindeki tüm işlerin 360 derece görünümü

3 numarayı inceleyelim: Şirket genelindeki tüm işlerin 360 derece görünümü. Haftada bağlam değiştirerek ve birden fazla araç arasında geçiş yaparak kaç saat kaybettiğinizi biliyor musunuz? Qatalog ve Cornell Üniversitesi Ellis Idea Lab'daki araştırmacılar bunu hesapladı ve modern işyerlerinde şu sonuçlara ulaştı:

Uygulamalarda sıkışıp kalan bilgileri bulmak için haftada kaybettiğimiz saatlerin sayısı.

İşlerini yapmak için gerekli bilgileri bulmanın zaman alıcı olduğunu belirten kişilerin oranı.

⅔

Tüm departmanların aynı çevrimiçi uygulamaları kullandığından emin olmadığını belirten kişilerin sayısı.

Sizin de benzer bir durumunuz var mı?

Omuzlarınız biraz ağırlaşmışsa, durumu tersine çevirelim!

Monday, Asana, Jira ve diğerlerini denedikten sonra yazılım yorgunluğu yaşamanızı anlayabiliyorum. İlk birkaç hafta harika geçer, sonra birdenbire takımlar birbiriyle rekabet eden önceliklerle karşı karşıya kalır ve projeler durur.

program yönetimi için ihtiyacınız olan 3 ClickUp özelliği

ClickUp, takımlarınızın her gün kullanmak isteyeceği program yönetimi yazılımıdır. ClickUp ile, program girişimlerini gerçekleştirmek için işbirliği içinde çalışırken verimliliklerini optimize etme kontrolü onların elindedir. Programınızı yürütmek için sahip olmanız gereken üç ClickUp özelliği şunlardır:

1. Her görevi program çıktılarına bağlamak için ClickUp Hedefleri

" ClickUp Hedefleri, her bir departman üyesinin gerçekten önemli olan şeylere odaklanmasına yardımcı olur. Bu, yeni bir ürün piyasaya sürülürken çok önemlidir. "

Darya HYPERVSN

Net zaman çizelgeleri, ölçülebilir hedefler ve otomatik ilerleme izleme ile hedeflerinize ulaşmak için yolunuzdan sapmayın

Özelleştirilebilir kontrol merkezi ile programınızdaki her şeyi yönetin

"Clickup'ın kullanımı bize en çok zaman kazanmamızda yardımcı oldu. Eskiden, hafta sonunda her takım üyesi haftalık raporlarını e-posta ile gönderir, bu raporlar hafta sonu analiz edilirdi. Ancak Clickup ile gereksiz raporları aşamalı olarak ortadan kaldırarak zaman kazanıyoruz ve bu zamanı daha verimli faaliyetlere ayırıyoruz. "

eHealth4Everyone Örnek Olay İncelemesi

3. görevleri ve iş akışlarını görselleştirmek için 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm

"Bu özellikler yüzeysel olarak çok önemsiz görünse de, takımlarımızın uzaktan çalıştığı göz önüne alındığında, bizim için büyük bir boşluğu dolduruyorlar. ClickUp'ın üç farklı görünümü sayesinde, müşterilerimiz ve yöneticilerimiz sahada neler olup bittiğine 360 derece bakabiliyor ve görevleri ve takımı yönetmenin karmaşasından kurtularak strateji ve yaratıcı düşünceye daha fazla odaklanabiliyorlar. "

Joshua Rozario Mindshare Digital

ClickUp'ta Program Yönetimi Örnekleri

ClickUp'ta programlarımızı yönetmek için ClickUp'ı kullanıp kullanmadığımız sıkça sorulur. Açıkçası, bu bizim favori sorumuzdur çünkü platformun hem sıradan görevleri hem de karmaşık işleri ne kadar güçlü bir şekilde hallettiğini hatırlatır ve böylece ölçeklendirme pozisyonuna gelebiliriz.

Tüm işlerimiz birbiriyle bağlantılıdır. Aynı proje listeleri üzerinde çalışır ve takım olarak bilinçli kararlar alırız. Herkes işini tamamlamak için merkezi bilgilere erişebilir.

İşte, birçok program yöneticisinin ve mevcut tüm soğuk içeceklerin başarıya ulaşması için emek verdiği birkaç ClickUp programı. Takım, bana yardımcı olabilir misiniz?

ClickUp, Avrupa'daki talebin %233 artmasıyla EMEA'daki üst düzey takımını genişletiyor

EMEA liderlik takımımızın kurulumunu hiç vakit kaybetmeden tamamladık ve "eğlen, keyif al ve kendin ol" şeklindeki temel değerimize odaklanarak sonuçlar elde eden olağanüstü yetenekleri ekibimize kattık Bölgede halihazırda sağlam bir çalışan tabanımız var ve takım üyelerimiz Avrupa'nın dört bir yanına yayılmış durumda. İş için en iyi kişileri istihdam ediyor ve ClickUp'ı kullanarak takımlarımızın aynı yerde çalışmadıkları zamanlarda da son derece verimli olmalarını sağlıyoruz. İşbirliği, kültür ve topluluğu merkezine alan bir iş modeli oluşturmaya derinden bağlıyız. "

EMEA liderlik takımımızın kurulumunu hiç vakit kaybetmeden tamamladık ve "eğlen, keyif al ve kendin ol" şeklindeki temel değerimize odaklanarak sonuçlar elde eden olağanüstü yetenekleri ekibimize kattık

Bölgede halihazırda sağlam bir çalışan tabanımız var ve takım üyelerimiz Avrupa'nın dört bir yanına yayılmış durumda. İş için en iyi kişileri istihdam ediyor ve ClickUp'ı kullanarak takımlarımızın aynı yerde çalışmadıkları zamanlarda da son derece verimli olmalarını sağlıyoruz. İşbirliği, kültür ve topluluğu merkezine alan bir iş modeli oluşturmaya derinden bağlıyız. "

ClickUp Üniversitesi, ücretsiz bir çevrimiçi öğrenme platformu

ClickUp Üniversitesi (CUU) ile hedefimiz basit: Topluluğumuzun hedeflerine daha hızlı ulaşmasına, zamandan tasarruf etmesine, her gün kendi alanlarında %1 büyümeye devam etmesine ve iş verimsizliklerinden kaynaklanan gereksiz hayal kırıklıklarını ortadan kaldırmasına yardımcı olmak. ClickUp'ı yeni kullanmaya başladıysanız veya yıllardır bizimle birlikteyseniz, CUU ideal iş akışınızı oluşturmak ve verimliliğinizi artırmak için ihtiyacınız olan bilgi ve pratik deneyimi edinmenize yardımcı olacaktır. ClickUp'ı nasıl kullanacağınızı, proje ihtiyaçlarınıza ve ş Akışı tercihlerinize göre nasıl özelleştireceğinizi öğrenecek ve zaman kazandıran, süper verimli bir ClickUp uzmanı olacaksınız.

ClickUp Üniversitesi (CUU) ile hedefimiz basit: Topluluğumuzun hedeflerine daha hızlı ulaşmasına, zamandan tasarruf etmesine, her gün kendi alanlarında %1 büyümeye devam etmesine ve iş verimsizliklerinden kaynaklanan gereksiz hayal kırıklıklarını ortadan kaldırmasına yardımcı olmak.

ClickUp'ı yeni kullanmaya başladıysanız veya yıllardır bizimle birlikteyseniz, CUU ideal iş akışınızı oluşturmak ve verimliliğinizi artırmak için ihtiyacınız olan bilgi ve pratik deneyimi edinmenize yardımcı olacaktır.

ClickUp'ı nasıl kullanacağınızı, proje ihtiyaçlarınıza ve iş akışı tercihlerinize göre nasıl özelleştireceğinizi öğrenecek ve zaman kazandıran, süper verimli bir ClickUp uzmanı olacaksınız.

LevelUp için her şey şirket içinde yapılırken, prodüksiyon şirketleri ve canlı yayın hizmetleri gibi harici üçüncü tarafları kullanma sürecini entegre etmemiz gerekiyordu. Bu nedenle, bu etkinliğin tüm organizasyonunun anahtarı olan özel Listeler oluşturduk. Bir Ana Liste oluşturduk ve belirli görevleri ortaklarımızla paylaştık. Misafirleri davet ettik ve mekan ortaklarımızın görevleri koordine etmesine izin verdik. Bu sayede, e-posta dahil olmak üzere birden fazla araç kullanmaktan daha hızlı hareket edebildik. Binlerce e-postayı gözden geçirmeyi hayal edebiliyor musunuz? ClickUp tüm bunları bizim için çözdü.

LevelUp için her şey şirket içinde yapılırken, prodüksiyon şirketleri ve canlı yayın hizmetleri gibi harici üçüncü tarafları kullanma sürecini entegre etmemiz gerekiyordu. Bu nedenle, bu etkinliğin tüm organizasyonunun anahtarı olan özel Listeler oluşturduk.

Bir Ana Liste oluşturduk ve belirli görevleri ortaklarımıza açık hale getirdik. Misafirleri davet ettik ve mekan ortaklarımızın görevleri koordine etmesine izin verdik. Bu sayede, e-posta dahil olmak üzere birden fazla araç kullanmaktan daha hızlı hareket edebildik. Binlerce e-postayı gözden geçirmeyi hayal edebiliyor musunuz? ClickUp tüm bunları bizim için çözdü.

Programlarımızın başarısı, talepleri hızlı ve verimli bir şekilde iletmek ve geri bildirimleri paylaşmak için çalışan çeşitli program yöneticileri ve takımlar olmadan mümkün olmazdı. Sizin için de aynısını istiyoruz. 🤝

ClickUp ile en büyük organizasyonel hedeflerinizi gerçekleştirin

ClickUp, büyük fikirlerinizi koordine etmek, ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak görmek ve projelerinizi tam görünürlükle yönetmek için çok güçlü bir yazılımdır. ClickUp ve program yönetimi ile ilk günden itibaren sağlıklı, yüksek performanslı bir takım oluşturabilirsiniz!

Özel bir kullanım durumunuz varsa ve bu konuda desteğe ihtiyacınız varsa, destek ekibimiz size yardımcı olmaya hazırdır. Açıkçası, programlar hakkında tüm gün konuşabiliriz ve bunu yapan diğer insanlarla tanışmayı çok severiz! 👋