2025'in En İyi 10 Program Yönetimi Aracı ve Yazılımı

Bir zamanlar, program yöneticileri kalem, kağıt, beyaz tahta, yapışkan notlar ve dolup taşan kahve fincanlarıyla odalarda toplanırdı. Saatlerce fikirlerini tartışır, program yönetimi araçları, taktikler, proje çıktıları, KPI'lar, zamanlama ve benzeri konular üzerinde kafa yorarlardı.

Geriye dönüp bakıldığında, pek hoş bir deneyim değildi, ama işimizi halletti.

Program yönetimi, son on yılda büyük bir gelişme gösterdi. Artık farklı bir yüzü var. Artık takımlar, yüz yüze toplantılar yapmadan, saatlerce Zoom görüşmelerinde oturmadan veya bir ağaca sığmayacak kadar çok sayıda not kağıdı yazıp kimseye göstermeden, mükemmel programlar planlayabiliyor. (Neden bahsettiğimizi çok iyi biliyorsunuz. )

Program yönetimi yazılımı her şeyi değiştirdi.

Bu araçlar sayesinde, takımlar artık projeleri benzeri görülmemiş bir mükemmellikle yürütebiliyor. İş akışlarını ayarlayabiliyor, teslimatları yerine getirebiliyor, bütçeye sadık kalabiliyor ve her seferinde bireysel projeleri zamanında yürütebiliyorlar.

Ama önce biraz ileri gidelim. Öncelikle, program yönetiminin ne olduğunu, iyi bir program yönetim aracını neyin oluşturduğunu ve doğru aracı seçmenize yardımcı olacak en iyi seçenekleri inceleyelim.

Program yönetimi, birden çok ilgili projeyi içeren bir programı düzenlemek, yürütmek ve denetlemek için bir araç veya yazılımın kullanılmasını içerir. Hedef, program yürütmeyi otomatikleştirmek ve projeleri genel kurumsal ve iş hedefleriyle daha yakından uyumlu hale getirmektir.

Gerçeği kabul edelim: Bir programdaki tüm bağımlı projeleri manuel olarak haritalamak, tanımlamak ve izlemek çok zordur.

Program yönetimi yazılımı, tüm süreçteki darboğazları ortadan kaldırarak projelerinizin başlangıcından sonuna kadar zamanında ve bütçe dahilinde kalmasını sağlar.

Ancak şunu unutmayın: program yönetimi ve proje yönetimi aynı şey değildir.

Program yönetimi, bir programın hedef ve amaçlarını ve bunların iş üzerinde nasıl bir etkisi olacağını belirlemeyi içerirken, proje yönetimi bir program içindeki tek bir projenin operasyonlarını yönetmeyi içerir.

Bu basit gerçeği anladığınızda, karlılık hedeflerinize ulaşma yolunda önemli bir adım atmış olacaksınız.

Neden bir program yönetimi aracı kullanmalısınız?

Aynı anda birden fazla proje yürütüyor ve hepsini sorunsuz bir şekilde takip etmek istiyorsanız, program yönetimi yazılımına sahip olmak bir zorunluluktur.

Bu tür bir aracın dikkat çekici avantajlarından bazıları şunlardır:

Kolay proje planlama ve zamanlama : Hiçbir projeniz artık gözden kaçmayacak

Geliştirilmiş takım işbirliği : Bu araç, takımınıza görevleri, bağımlılıkları, zaman çizelgelerini, bekleyen işleri vb. tartışarak projelerde işbirliği yapmak için kanıtlanmış yöntemler ve : Bu araç, takımınıza görevleri, bağımlılıkları, zaman çizelgelerini, bekleyen işleri vb. tartışarak projelerde işbirliği yapmak için kanıtlanmış yöntemler ve otomatikleştirilmiş iş akışları sağlar.

Gerçek zamanlı bütçe yönetimi : Bu kalitede bir yazılım aracıyla, anahtar finansal metrikler üzerinden her projenin finansal durumunu görebilir, planlanan ve gerçek harcamaları takip edebilir ve nereden para kazandığınızı veya harcadığınızı tespit edebilirsiniz

Gelişmiş verimlilik : Tek bir platformdan her bir görevi veya projeyi izleyebildiğinizde, siz ve takımınız daha bilinçli kararlar alabilir ve daha verimli çalışabilirsiniz. Program yönetimi araçları tam da bunu yapar

Daha az takım toplantısı: Planlanmamış toplantılar hiç eğlenceli değildir; bunu siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz, herkes biliyor. : Planlanmamış toplantılar hiç eğlenceli değildir; bunu siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz, herkes biliyor. Proje yönetimi yazılımı , gereksiz ve zaman alıcı toplantıları ortadan kaldırmanıza ve iletişimi kontrol altında tutmanıza yardımcı olur

Şu gerçeği bir kenara bırakalım: tüm program yönetimi yazılımları aynı değildir. Neyse ki, piyasada bulunan binlerce yazılım çözümünü incelemeye değer birkaç tanesine indirgeyebilirsiniz!

Program yönetiminin güzel dünyası hakkında bir iki şey öğrendiğinize göre, şimdi hızla vites değiştirip piyasadaki en iyi program yönetim araçlarına bir göz atalım.

1. ClickUp

ClickUp'a herhangi bir cihazdan, her yerden, her zaman erişin

ClickUp, her takımın projeleri yönetmesine, daha akıllı bir şekilde işbirliği yapmasına ve tüm işleri tek bir araçta bir araya getirmesine olanak tanıyan ücretsiz bir proje yönetimi çözümüdür. Proje yönetimi uygulamalarını yeni kullanmaya başlayanlar veya deneyimli kullanıcılar için ClickUp'ın özelleştirme seçenekleri, hayatınızın en yüksek verimliliğini elde etmek için uzaktan veya ofiste çalışan her takımın boyutuna uyarlanabilir.

Bu şu anlama gelir:

Proje takımları arasında işbirliği ve iletişim

Kolay, anında proje yönetimi

Sezgisel ve kullanımı kolay arayüz

Metrikler ve performans izleme

İş akışı özelleştirme

Zaman takibi

Peki, ClickUp'ta bir program tam olarak nasıl yönetilir? Sorduğunuz için teşekkürler!

Zaman Çizelgesi görünümü, Takvim görünümü ve Gantt Grafiği görünümü arasında seçim yapabilirsiniz. ClickUp'ın Gantt Grafiği görünümü, projelerinizi hızlı ve hareket halindeyken sıralayarak görselleştirmenize ve tüm programın iş akışını haritalandırmanıza yardımcı olur. Ardından, önemli projelerin sırasını kolayca görmek için basamaklı görünümler oluşturabilirsiniz.

Gantt görünümünün kenar çubuğunda atanan kişiler, son teslim tarihleri ve daha fazlası gibi daha fazla öğe gösterme

Projelerinizi eksiksiz bir zaman çizelgesi üzerinde planlamak veya görsel Yol Haritaları oluşturmak mı istiyorsunuz? Zaman Çizelgesi görünümünü deneyin!

Ancak, bu projeleri herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayan esnek bir takvimde düzenlemek isterseniz, ClickUp'ın Takvim görünümü tam size göre!

Hepsi bu kadar değil. ClickUp'ın program yönetimi araçlarının tartışmasız şampiyonu olduğunu kanıtlayan daha fazla özellik:

Zihin Haritaları : Proje planı oluştururken, fikirleri düzenlerken veya proje yapılarını görselleştirirken, : Proje planı oluştururken, fikirleri düzenlerken veya proje yapılarını görselleştirirken, ClickUp'taki Zihin Haritaları'nı kullanarak düşüncelerinizi büyük ölçekte yapılandırın

Öncelikler : İşleri önemine göre düzenleyin, böylece takımınız hangi projelerin acil olduğunu ve hangilerinin esnek bir zaman çizelgesine sahip olduğunu bilir

Zaman takibi : Güçlü : Güçlü zaman takibi içgörüleriyle daha akıllı planlar yapın ve programınızı mükemmel bir şekilde yerine getirin

İş yükü görünümü : Saatler, görevler ve puanlara göre : Saatler, görevler ve puanlara göre takımınızın kapasitesini planlayın, ölçün ve izleyin

Görev bağımlılıkları : Benzer : Benzer projeleri ve görevleri birbirine bağlayarak ilgili işler arasında kolayca geçiş yapın

Hedef izleme: Programdaki önemli bir aşamanın tamamlandığını belirtmek için dönüm noktaları belirleyin

💸 ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan : Kişisel kullanım için en iyisi

Sınırsız Plan : Küçük takımlar için en iyisi (aylık üye başına 7 $)

İş Planı: Orta ölçekli veya çoklu takımlar için en uygun seçenek (aylık 12 $/üye)

👉 Kurumsal iş yüklerinizi ve süreçlerinizi yönetmek için eksiksiz bir yazılım paketi ihtiyacınız varsa, başarıya ulaşmanız için size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız! Hazır olduğunuzda Satış ekibimizle iletişime geçin.

G2: 4,7/5 (3.880+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.480+ yorum)

2. Microsoft SharePoint

microsoft Sharepoint aracılığıyla

Microsoft SharePoint, cihazlar, departmanlar ve çalışma alanları arasında takım üyeleriyle zahmetsiz ve güvenli bir şekilde işbirliği yapmanızı sağlayan harika bir program yönetimi aracıdır. Portallarda ve ana sitelerde ortak uygulamaları ve kaynakları paylaşarak program verimliliğini artırmak için kullanabilirsiniz.

Ancak dezavantajı, Microsoft ekosistemi dışındaki entegrasyonların sınırlı olmasıdır. Bu nedenle, birden fazla uygulama ile çalışıyorsanız, bunu yapmanızı sağlayan diğer program yönetimi araçlarını keşfetmeniz gerekebilir.

🔑 Microsoft SharePoint anahtar özellikleri

Sizin ve takımınızın kişiselleştirilmiş, hedefli haberlerle güncel kalmasını sağlayan SharePoint mobil uygulamaları

Her program takımı, departman ve bölüm için dinamik ve üretken takım siteleri

SharePoint'in içerik yönetimi özelliği, bilgi hızını en üst düzeye çıkarır

Tüm program iş akışlarını ve ölçümlerini görüntülemek için gösterge paneli

💸 Microsoft SharePoint fiyatlandırması

Bu program yönetimi yazılımının fiyat planı aylık 5 $'dan başlar

💬 Microsoft SharePoint müşteri değerlendirmeleri

G2: 4/5 (7.711 yorum)

Capterra: 4,3/5 (3.522 yorum)

3. Oracle Primavera

oracle Primavera aracılığıyla

Oracle Primavera ile büyük ölçekli programları ve bireysel projeleri hareket halindeyken planlayabilir, zamanlayabilir ve kontrol edebilirsiniz. Yazılım çözümü, program zamanlamanızdaki gizli riskleri, takımınız için bir sorun haline gelmeden önce belirlemenizi sağlar.

Ancak, projeleri önemine göre önceliklendiremezsiniz, bu da takımınızın hangilerinin daha acil olduğunu ve hangilerinin arka plana alınması gerektiğini asla bilemeyeceği anlamına gelir.

🔑 Oracle Primavera'nın anahtar özellikleri

Kullanıma hazır karşılaştırma ölçütleri, mevcut projeleri daha önce teslim edilenlerle karşılaştırmanıza olanak tanır

Oracle Intelligence Cloud Service, proaktif, yapay zeka destekli kararlar almanızı sağlar

Durum güncellemelerini toplamak için takım üyesi arayüzleri

Uyarlanabilir görünümler

💸 Oracle Primavera fiyatlandırması

Bu yazılım aracının fiyat planı yıllık 2.570 $'dan başlar

💬 Oracle Primavera müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,4/5 (360 yorum)

Capterra: 4,4/5 (151 yorum)

4. Smartsheet

smartsheet aracılığıyla

Program yönetimi alanında çalışan herkes muhtemelen Smartsheet'i bilir. Bu araç, takımların proje iş yüklerini yönetmek, işbirliğini güçlendirmek ve tüm program genelinde süreçleri kolaylaştırmak için kullanır.

Smartsheet, tüm program yönetimi ihtiyaçlarınızı tek bir çatı altında toplama sözü veriyor ve bunu da yapıyor. Ancak, arayüzünde gezinmek zor olduğundan, ihtiyacınız olanı bulmak için ekstra çaba sarf etmeniz gerekecektir.

🔑 Smartsheet'in anahtar özellikleri

Takımlar arasında verimliliği artırmak için akıllı iş akışları

Program takımlarının uyumlu çalışmasını sağlayan işbirliği araçları

Kaynak yönetimi için uçtan uca çözümler

💸 Smartsheet fiyatlandırması

Bu program yönetim aracının fiyatı, yıllık faturalandırılan aylık 14 $'dan başlar

💬 Smartsheet müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,4/5 (5.340 yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.223 yorum)

Smartsheet için harika alternatifleri inceleyin.

5. Wrike

wrike aracılığıyla

Bu yazılım, sezgisel arayüzünden özelleştirilebilir iş akışlarına ve kullanımı kolay raporlama araçlarına kadar, otomasyon isteyen program yönetimi takımlarına çok şey sunar.

Wrike ayrıca, takımların son teslim tarihlerini değiştirmesine ve program zaman çizelgelerini kolayca yeniden ayarlamasına yardımcı olan sağlam Gantt Grafikleri sunar.

Bununla birlikte, entegrasyonlar ve hedef izleme özellikleri ile çok daha iyi bir yazılım olabilirdi.

🔑 Wrike'ın anahtar özellikleri

Takımların her dakikayı en verimli şekilde kullanmasını sağlayan zaman takibi araçları

Tüm projeleri hareket halindeyken görselleştirmek için esnek Kanban panoları sunar

Sorunsuz portföy yönetimi için özel grafikler ve çizelgeler

Takımların paylaşılan RAID günlüklerindeki riskleri değerlendirmesine olanak tanır

💸 Wrike fiyatlandırması

Wrike ücretsiz bir plan sunar. Ücretli planlar aylık 9,80 $/kullanıcıdan başlar

💬 Wrike müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,2/5 (2.343 yorum)

Capterra: 4,2/5 (1.697 yorum)

Bunlar hakkında daha fazla bilgi edinin Wrike alternatifleri .

6. LiquidPlanner

liquidPlanner aracılığıyla

LiquidPlanner'ın fikri, yazılım esnek program planları oluşturmaya odaklanırken, takımınızın benzeri görülmemiş bir güvenle daha fazlasını başarabileceğidir.

LiquidPlanner, sağlam gösterge paneli sayesinde tüm paydaşlarınızı aynı sayfada bir araya getirir. Böylece, desteklediği birçok entegrasyon sayesinde projeleriniz birbirinden izole olmaz.

Ancak, arayüzü ve kurumsal proje yönetimi yeteneklerinin bariz eksikliği, LiquidPlanner'ı çoğu program yönetimi takımı için kullanılamaz hale getiriyor.

🔑 LiquidPlanner anahtar özellikleri

Aşırı yükü ortadan kaldırmak ve kaynak kullanımını iyileştirmek için otomatik kaynak dengeleme özelliği sunar

Program yaşam döngüsü boyunca anahtar kararları desteklemek için akıllı içgörüler

Eksiksiz risk azaltma için akıllı tahmin

💸 LiquidPlanner fiyatlandırması

Bu program yönetimi aracı, sınırlı özelliklere sahip ücretsiz bir sürüm sunar. Ücretli plan aylık 15 $'dan başlar

💬 LiquidPlanner müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,2/5 (226 yorum)

Capterra: 4,3/5 (633 yorum)

7. Monday

via Monday

Haftanın en stresli gününün adını alan bu program yönetimi aracı, sezgisel işlevselliği ve çok çeşitli temel entegrasyonları ile sevilmektedir. Monday ile tüm projelerinizi tek bir çalışma alanında yönetebilirsiniz. Daha da iyisi, bu araç proje portföyü izleme, takım görevleri ve daha fazlası için düzinelerce ücretsiz program yönetimi şablonu ile birlikte gelir.

Muhtemelen bir bit yeniği olduğunu düşünüyorsunuz ve haklısınız!

Monday'de bir sorun var: sınırlı görev bağımlılıkları. Bunları ayarlamanın tek yolu tarihlerle yapmak ve bu da birçok gerçek dünya uygulamasında işlevselliğini azaltıyor.

Sezgisel kullanıcı arayüzü ve cazip fiyatlandırmasıyla dikkat çeken program yönetimi takımları, kısa sürede kendilerini daha fazlasını arayan bir pazarda bulurlar.

🔑 Monday anahtar özellikleri

Projelerin tüm zaman çizelgesini dakikasına kadar izlemek için yerleşik zaman takibi özellikleri sağlar

Verileri harita, tablo, takvim, zaman çizelgesi, Kanban ve daha fazlası olarak görüntüleme yeteneği

Tekrarlayan işleri saniyeler içinde otomatikleştirmek için sayısız otomasyon

Hızlı ve kolay program ayarı için özelleştirilebilir şablonlar

💸 Monday fiyatlandırması

Bu program yönetimi aracı, 2 koltuğa kadar sonsuza kadar ücretsiz bir plan sunar. Ücretli plan, yıllık faturalandırılan aylık 8 $/koltuktan başlar

💬 Monday müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (3.219 yorum)

Capterra: 4,6/7 (2.515 yorum)

Bu Monday alternatifleri incelenmeye değer.

8. Celoxis

celoxis aracılığıyla

Bu yazılım, program yönetimi alanında büyük bir isimdir. Yorumların bir tarafında, kaynak yönetimi ve sorun izleme gibi anahtar güçlerinden memnun olan müşteriler yer almaktadır.

Celoxis, titiz mühendislik, benzersiz basitlik ve güzel bir kullanıcı arayüzü ile takımların karmaşık proje yönetimi sorunlarını çözmelerine yardımcı olma konusunda uzmanlaşmıştır.

Ancak, Celoxis'in en büyük gücü aynı zamanda en büyük zayıflığıdır. Takımın sorun izlemeye her şeyi verdiği göz önüne alındığında, yazılım iş yükü yönetimi ve zaman takibi gibi diğer program yönetimi yönlerinde yetersiz kalmaktadır.

🔑 Celoxis anahtar özellikleri

Bireysel projelerdeki bütçe harcamaları, alacaklar ve karlılık konusunda gerçek zamanlı görünürlük desteği

Değişen program hedeflerine sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan planlar oluşturmak için proje planlama fonksiyonları

Çeşitli kaynaklardan gelen program taleplerini derlemek için proje talebi izleme

Özelleştirilebilir portföy gösterge panelleri sağlar

💸 Celoxis fiyatlandırması

Bu program yönetimi aracının fiyatı aylık 25 $/kullanıcıdan başlar

💬 Celoxis müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (63 yorum)

Capterra: 4,4/5 (245 yorum)

9. Planview Clarizen

planview Clarizen aracılığıyla

Sırada, program yöneticilerinin proje etkinliğini artırmasına, amaçlı işbirliğini kullanmasına ve tüm program yaşam döngüsü boyunca odaklanmayı sağlamasına olanak tanıyan bir araç olan Planview Clarizen var.

Üstelik, tüm program kaynakları, zamanlamalar ve görevler hakkında tam bağlam ve gerçek zamanlı içgörülerle birlikte 360 derecelik bir görünüm sunar.

Ancak, arayüzü çok daha geliştirilebilir ve siz ve takımlarınızın tam olarak anlaması için oldukça uzun bir öğrenme süreci gerektirecektir.

🔑 Planview Clarizen anahtar özellikleri

Kısa ve öz planlama ve hızlı program yürütme için güçlü proje portföyü yönetimi işlevleri

Takımlarınızı mükemmel bir ritme sokan, tüm eylemleri içeren bir proje teslim gösterge paneli

İşinizi istediğiniz şekilde yapmanızı sağlayan tam otomatik ş Akışları

💸 Planview Clarizen fiyatlandırması

Bu program yönetimi aracının fiyatı aylık 45 $/kullanıcıdan başlar

💬 Planview Clarizen müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,1/5 (516 yorum)

Capterra: 4,2/5 (162 yorum)

10. Asana

asana aracılığıyla

Asana, takip ve geri bildirimleri basitleştirirken program görünürlüğünü artırmanıza olanak tanır.

Ancak, takımlarınız Asana'yı sevmekte zorlanacak veya hiç sevmeyebilir.

Bu araç, gerçek bir hepsi bir arada program yönetimi için gerekli özelliklere sahip değildir! Görev kontrol listeleri, akıllı bildirimler ve yerel zaman takibi, Asana'da açıkça eksik olan özelliklerden sadece birkaçıdır.

Monday ve Asana karşılaştırma kılavuzumuza göz atın!

🔑 Asana'nın anahtar özellikleri

Sorunlar ortaya çıkmadan önce tespit etmenizi sağlayan grafikler, çizelgeler ve gerçek zamanlı içgörüler

Her şeyi tek bir yerden yönetmenizi sağlayan eksiksiz, kullanıcı dostu gösterge panelleri

Hareket halindeyken güvenilir ekip arkadaşlarınızı davet etmenizi sağlayan davet özelliği

Keskin projeler için güçlü portföyler izleme

💸 Asana fiyatlandırması

Asana, 15 kişiye kadar takımlar için kullanılabilen ücretsiz bir sürüm sunar. Premium planlar aylık 10,99 $/kullanıcıdan başlar

💬 Asana müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (7.923 yorum)

Capterra: 4,4/5 (10.245 yorum)

Bu Asana alternatiflerini inceleyin .

Harika bir program yönetimi yazılımını ne yapar?

Mükemmel bir program yönetimi aracı seçerken dikkat etmeniz gereken altı özellik şunlardır:

Proje izleme: Seçtiğiniz yazılım, yeni ve mevcut projeleri tek bir platformda sorunsuz bir şekilde birleştirmeli ve şirket genelinde ilerleme görünümü sağlamalıdır Kaynak planlama: Değerinin ağırlığından daha değerli bir araç, : Değerinin ağırlığından daha değerli bir araç, iş yükü görünümü ve kaynak darboğazlarını tespit etmenize ve herkesin iş yükünü anında takip etmenize olanak tanıyan güzel görseller içermelidir. Bu tartışmaya bile gerek yok Gösterge panelleri: Gösterge paneli, programınızın performansına ilişkin özel, üst düzey bir görünüm sunar, böylece bir projeden diğerine atlamanıza gerek kalmaz Raporlama: Güncel raporlar, her seferinde doğru kararlar almanızı sağlar. Artık tahminlerde bulunmanıza gerek yok. Artık hayal kurmanıza gerek yok Zaman çizelgeleri: Bu özellik olmadan, takımınızın günlük faaliyetleri hakkında tam görünürlük elde edemezsiniz, bireysel projeleri tamamlamak için harcadıkları gerçek saatleri ise hiç göremezsiniz. Kaos üstüne kaos olur Portföyler: "Program yönetimi araçlarında portföyler olmamalı" diyen hiç kimse yoktur. İyi bir yazılım : "Program yönetimi araçlarında portföyler olmamalı" diyen hiç kimse yoktur. İyi bir yazılım portföyleri içerir; böylece tüm projelerinizin ilerleyişini kuşbakışı olarak görebilir ve riskleri ele almak için daha fazla ayrıntıya inebilirsiniz

Hangi program yönetimi yazılımı en iyisi?

ClickUp'ı 1. pozisyona koyduk çünkü tek ve gerçek program yönetimi süper kahramanıdır — bu alandaki Profesör X, mevcut tüm program yönetimi araçlarının crème del a crème'sidir.

Diğer program yazılımları rekabetçi olarak iyi olsalar da, iş yükü yönetimi, hedef izleme, öncelik kontrolü ve daha fazlası söz konusu olduğunda ClickUp'ın yanına bile yaklaşamazlar.

Tüm bu özellikler, program yönetimi için son derece önemlidir. Örneğin, projeleri önemine göre düzenlemezseniz, kısa vadede hangilerinin değerli olduğunu belirleyemezsiniz. Karanlıkta daireler çizmekten başka bir şey yapmazsınız ve açıkçası bu, bir programı yönetmenin yolu değildir.

ClickUp'ı program yönetimi aracınız olarak kullanmaya başlamak için en iyi zaman dündü; ikinci en iyi zaman ise şimdi.

Neyi bekliyorsunuz? ClickUp'ı bugün ücretsiz edinin ve üstün, birinci sınıf programların kapılarını açın.