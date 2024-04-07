Monday ve Jira Karşılaştırması: 2025'te Hangi Araç Daha İyi?

Monday.com ve Jira'yı karşılaştırmak mı istiyorsunuz?

Hangi proje yönetimi yazılımının şu anda diğerinden daha iyi olduğundan emin değil misiniz?

Bu karar verme sürecinde kesinlikle yalnız değilsiniz. Her proje yönetimi aracı, 2022'de bir dizi platform değişikliği yaptı ve yeni özellikler yayınladı.

Bu kılavuzda, iki popüler proje yönetimi aracını karşılaştırarak Monday.com ve Jira arasında en iyi seçeneği bulmanıza yardımcı olacağız.

Hadi başlayalım!

Monday.com nedir?

Monday, takımlar ve işletmeler tarafından görevleri ve projeleri izlemek, işbirliği yapmak ve yönetmek için kullanılan bir proje ve görev yönetimi çözümüdür. Kullanımı oldukça kolaydır ve dönüm noktalarını geçtikçe ve proje hedeflerinize ulaştıkça proje görünürlüğü elde etmenizi sağlar. ?

Monday özellikleri

Monday'in özellikleri arasında, projeleri ve görevleri kolayca görebilmeniz, roller atayabilmeniz ve ilerlemeyi izleyebilmeniz için görsel bir pano düzeni bulunmaktadır. Ayrıca, birçok otomasyon özelliği ile birlikte gelir ve takımın ihtiyaçlarına göre özel iş akışlarına izin verir.

Monday'in takımlara sunduğu özelliklere baktığınızda, birkaç özellik öne çıkıyor. ?

1. Kanban panoları

Monday'in Pano Görünümü, kart görüntüleme ayrıntılarını özelleştirebilir ve gruplara göre bölünebilir

Monday, araçlarının görsel çekiciliğinden ödün vermez. Scrum ve kanban panoları görsel olarak çekici ve kullanımı kolaydır. Ayrıntılarda kaybolmadan birden fazla projeyi aynı anda yönetmek ve izlemek için mükemmeldir.

Her iki proje yönetimi çözümü de çevik takımlar için kanban panoları sunsa da, Monday'in gelişmiş özellikleri görev yönetimi aracı olarak daha iyi işler.

Ne yazık ki, Monday'in Kanban Görünümü yalnızca Durum Sütunlarındaki etiketlere sahip kartlar oluşturabilir, bu da proje yönetimi araçlarında daha fazla özelleştirme isteyenler için sınırlayıcı olabilir.

2. Yerleşik dosya yönetimi

Monday'in dosya yönetimi özellikleri, dosyaları yüklemenizi ve daha iyi işbirliği için takımlar arasında paylaşmanızı sağlar

Monday'in yerleşik dosya yönetimi özellikleri, takımların işbirliği yapmasını ve anahtar dosyaları tek bir yerde merkezileştirmesini kolaylaştırır. Bu, projeleriniz şekillenirken tüm takımınızın aynı, güncel bilgilere erişmesini sağlamanın harika bir yoludur. ?

3. API entegrasyonları

Monday. com aracılığıyla

Proje yönetimi aracınızda olmasını istediğiniz bir şey varsa, o da halihazırda kullandığınız araçlarla uyumlu çalışabilmesidir. Özellikle iş akışınızı daha iyi kontrol edebilmek için özelleştirilebilirliğe değer veriyorsanız. Neyse ki Monday, diğer araçlarınızla kolayca bağlantı kurabilmek için birçok üçüncü taraf API seçeneği sunuyor. ?

Monday.com aracılığıyla

Monday'in otomasyon araçları, kullanıcıların önceden tanımlanmış koşullar ve görevlerle otomatik iş akışları oluşturarak zaman kazanmalarını sağlar. Bu, takımların her şeyi her seferinde manuel olarak yönetmek ve güncellemek zorunda kalmadan organize olmalarını ve en önemli görevlere odaklanmalarını sağlar.

Monday.com'un mobil uygulamasıyla kullanıcılar, nerede olurlarsa olsunlar proje ve görev yönetimi yazılımlarına erişebilirler. Ayrıca gerçek zamanlı bildirimler ve takım üyeleriyle yorum yapma, sohbet etme ve işbirliği yapma olanağı da sunar.

Monday fiyatlandırması:

Monday.com'un iyi bir yanı, fiyatlandırmasının oldukça uygun olmasıdır. Bu aracı kullanmak için büyük bir takım ve daha da büyük bütçelere sahip olmanız gerekmez. İşte her fiyatlandırma kademesinin temel dökümü. ?

Bireysel : sonsuza kadar ücretsiz

Temel : Aylık koltuk başına 8 dolar

Standart : Aylık koltuk başına 10 dolar

Pro : Aylık koltuk başına 16 dolar

Enterprise: Satış ekibiyle iletişime geçin

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Jira nedir?

Jira aracılığıyla

Jira, görevleri, projeleri ve iş akışlarını izlemek ve yönetmek için binlerce takım tarafından kullanılan çevik bir proje yönetimi çözümüdür. Monday gibi, teknoloji yığınınıza entegre etmesi kolaydır ve güçlü özelleştirme seçenekleri sunar.

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Jira özellikleri

Monday'e benzer şekilde, Jira da birçok kullanışlı yönetim özelliği sunar. İki farklı özelliği, ilerlemeyi izlemeye yardımcı olan izleme sistemi ve kullanıcıların bir bakışta içgörülerini görebilmelerini sağlayan raporlama ve grafiksel analiz araçlarıdır.

Yazılım geliştirme takımları Jira'yı tercih etme eğilimindedir, ancak birkaç özelliğini daha inceleyerek bunun nedenini görelim.

1. Sorun izleme

Jira kısa süre önce yeni Sorun İzleme görünümünü yayınladı

Jira'nın sorun izleme sistemi, yazılım geliştirme takımlarının görevleri, projeleri ve iş akışlarını izlemelerine ve güncel kalmalarına olanak tanır. Bu proje yönetimi özelliği ile takımlar işbirliği yapabilir ve hataları hızlı bir şekilde tespit edebilir.

2. Raporlama

Jira'da bir burndown grafiği örneği

Jira'nın raporlama araçlarıyla sprintleri, görevleri ve tahminleri takip edebilirsiniz. Projenizin ilerlemesini veya performansını analiz etmeniz gerektiğinde Jira'nın raporlama araçları size yardımcı olur. ?

3. Özelleştirme

Jira, kullanıcılara gösterge panelini takımlarının ihtiyaçlarına göre özelleştirme olanağı sunar. Kullanıcılar, bu proje yönetimi yazılımında görevlerini düzenlemek için özel alanlar, etiketler ve durumlar oluşturur.

4. Mobil uygulama

Jira'nın mobil uygulaması, kullanıcıların proje yönetim sistemlerine hızlı bir şekilde erişmelerine, takım üyeleriyle işbirliği yapmalarına ve ilerlemeleri takip etmelerine olanak tanır. Ayrıca, görevlerin ve iş akışlarının gerçek zamanlı olarak bildirilmesini ve düzenlenmesini sağlar. ?

Jira aracılığıyla

Jira'nın otomasyon araçları, kullanıcıların özel iş akışları oluşturmasına ve süreçlerini otomatikleştirmesine olanak tanır. Otomasyon, zamandan tasarruf etmeye yardımcı olur ve görevlerin ve projelerin yönetimini daha hızlı ve daha verimli hale getirir.

Jira fiyatlandırması

Jira daha az fiyatlandırma kademesi sunsa da, bunları oldukça uygun fiyatlarla sunmaktadır. İyi olan şey, her boyuttaki takımın bu proje yönetimi aracının en iyi özelliklerinden bütçesini zorlamadan yararlanabilmesidir. ?

Ücretsiz : 10 kullanıcıya kadar her zaman ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına 7,75

Premium : Kullanıcı başına 15,25 $

Enterprise: Satış ekibiyle iletişime geçin

Jira alternatiflerini inceleyin!

Monday. com Vs. Jira: Kim Kazanır?

Proje yönetimi araçları söz konusu olduğunda, bu gerçekten takımın ihtiyaçlarına ve tercihlerine bağlıdır. Monday, kullanımı kolay bir arayüz ve güçlü özelleştirme seçenekleri sunar. Ayrıca, hareket halindeyken işbirliği yapması gereken takımlar için de harikadır.

Jira ise projelerini daha iyi izlemek ve takip etmek isteyen takımlar için mükemmeldir. Güçlü raporlama ve grafiksel analiz araçlarına sahiptir, bu da takımların şimdiye kadar yaptıklarını kolayca izlemelerini sağlar.

Genel olarak, her iki araç da proje yönetimi için mükemmeldir ve aralarındaki belirleyici faktör genellikle bir aracın takım tarafından ne kadar kullanışlı hissedildiği ile ilgilidir. Etkili proje yönetimi yazılımı için en önemli kategorilerin her birinde hangi aracın kazandığını inceleyelim. ?

Otomasyon

Otomasyon söz konusu olduğunda, Jira ve Monday.com benzer özellikler sunar. Monday.com, kullanıcıların özel iş akışları oluşturmasına ve süreçleri otomatikleştirmesine olanak tanıyan otomasyon araçları sağlar.

Jira ayrıca otomasyon yetenekleri sunarak yazılım geliştirme takımlarının ve diğer grupların iş akışlarını tanımlamasına ve kontrol etmesine olanak tanır. Ancak Jira, üçüncü taraf API'lerle entegrasyon gibi daha gelişmiş otomasyon özellikleri sunarak kullanıcıların diğer hizmetlere bağlanarak süreçleri ve belge paylaşımını otomatikleştirmelerine olanak tanır.

Sonuçta, takımın bireysel ihtiyaçlarına ve uygun çözümü seçmeye bağlıdır.

Bu özellik için berabere. ?

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Görev yönetimi

Görev yönetimi söz konusu olduğunda, hem Jira hem de Monday.com harika özellikler sunar. Ancak Monday.com, renk kodlu gösterge panelleri, özelleştirilebilir etiketleri ve dosya yönetim araçlarıyla öne çıkar.

Bu özellikler, takımların kolayca işbirliği yapmasını ve görevleri ve projeleri organize etmesini sağlar. Bazı takım üyeleri, rengi daha iyi kullanan araçlarla çalışmayı tercih edebilir.

Jira ayrıca, kullanıcıların bir listeden görevleri işaretleyebilmelerini ve tüm önemli paydaşları otomatik olarak bilgilendirebilmelerini sağlayan güçlü görev yönetimi araçları sunar. Sonuç olarak, görev yönetimi için en iyi çözüm, takımların görev yönetiminde ne kadar ayrıntılı olabileceğine bağlıdır.

Bu özellik için berabere. ?

Fiyat

Monday ve Jira arasındaki temel fark, fiyatlandırmadır. Monday, fiyatlandırma konusunda daha bütçe dostu ve esnek bir çözüm sunar. Bireysel planları sonsuza kadar ücretsizdir, temel planları ise koltuk başına aylık sadece 8 ABD dolarıdır.

Öte yandan, Jira'nın en ucuz planı, kullanıcı başına aylık 7,75 dolarlık Standart planıdır. Jira'nın Premium ve Enterprise planları da Monday'in teklifinden daha pahalıdır. Sonuç olarak, takımlar doğru proje yönetimi çözümünü seçerken bütçelerini ve bu bütçenin erişimine izin verdiği araçları göz önünde bulundurmak zorunda kalacaklardır.

Bu özellik için Monday.com kazanır. ?

Bonus: Jira'dan ClickUp'a geçin

Monday Vs. Jira Reddit'te

Bir aracı gerçekten anlamak için, internetteki kullanıcıların samimi paylaşımlarını okumaktan daha iyi bir yol olabilir mi? Her iki araçla ilgili bazı Reddit gönderilerine göz atın.

Monday Reddit incelemesi

"Monday bir anlamda biraz genel olduğu için, her şeyi biraz yapıyorlar ve bir şeye tam olarak uzmanlaşmıyorlar. Aynı zamanda, bu da onları benzersiz kılan şey olduğunu söyleyebilirim, bu yüzden neredeyse tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir araç istiyorsanız, Monday harika bir seçenektir. bu anlamda daha uzmanlaşmış başka araçlar da var, ancak Monday gerçekten harika ve biz onu sürekli kullanıyoruz. "* — Reddit aracılığıyla

Jira Reddit incelemesi

"Bu, insanlara C++ ile iyi deneyimler yaşayıp yaşamadıklarını sormak gibi bir şey. Harika cevaplardan berbat cevaplara kadar geniş bir aralıkta cevaplar alacaksınız. İnsanların Jira ile deneyimleri, Jira'nın şirket içinde nasıl uygulandığına, yönetildiğine ve saygı duyulduğuna bağlı olacaktır. Jira'nın başarılı bir şekilde kullanıldığı birçok harika örnek var ve başarısız yönetim sistemlerinin bir parçası olarak kötüye kullanılan Jira'nın birçok kötü örneği var. Şahsen, özel proje yöneticileri olmayan çoğu takım için daha basit bir şey tercih ederim. Jira, yanlış ellerde hayatınızı zorlaştırabilecek yüzlerce seçeneğe sahip güçlü bir araçtır. " — Reddit aracılığıyla

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ClickUp ile tanışın: Monday ve Jira'ya en iyi alternatif

Bu noktada, her bir aracı kullanışlı kılan özellikler, öne çıkan özellikler ve ödeme seçenekleri hakkında kapsamlı bir şekilde konuştuk. Ancak, ihtiyaçlarınıza daha uygun bir alternatif, ClickUp'tan başkası olamaz! ?

Peki, neden ClickUp? Öncelikle, ödediğinizin karşılığında çok daha fazlasını alırsınız ve ödediğinizin karşılığında almadığınız şeyler de vardır. ClickUp'ın sonsuza kadar ücretsiz seçeneği, özelliklerinin çoğuna hiçbir ücret ödemeden erişim sağlar!

Çoğu platform, yükseltme yapmadan araçları denemenize izin vermeyen daha katı bir "freemium" modeliyle çalışır. Aslında, ClickUp ücretsiz planında aşağıdaki gibi harika özellikler sunar:

Sınırsız görev

Sınırsız ücretsiz plan üyeleri

Beyaz Tahtalar

Zaman takibi

Uygulama içi video kaydetme

Elbette, bu özellikler güzel. Ama Monday ve Jira özellikleriyle karşılaştırıldığında nasıl? Bir göz atalım!

ClickUp rakip özelliği 1: Beyaz Tahtalar

Şekilleri tuvalinize sürükleyip bırakın, iş akışınızı birbirine bağlayın ve ClickUp Beyaz Tahta'da takımınızla aynı anda çalışın

ClickUp Beyaz Tahtalar, proje liderlerinin projelerini yönetirken beyin fırtınası ve hatta açıklayıcı oturumlar düzenlemeleri için bir alan sunar. Son derece görsel panolar, görevleri kolayca önceliklendirmenize, sorumlulukları atamanıza ve notlar eklemenize olanak tanır.

Beyaz Tahtalar işbirliğine dayalıdır, yani konumlarından bağımsız olarak diğer takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak iş yapabilirsiniz. Ayrıca, son teslim tarihleri ekleyebilir ve ihtiyaçlarına göre panolarını kişiselleştirebilirsiniz.

Bonus: Monday Vs ClickUp!

ClickUp rakip özelliği 2: Hedefler

ClickUp'ı kullanarak sayısal, parasal, doğru/yanlış ve görev hedefleriyle ilerlemeyi izleyin

ClickUp'ın Hedefler özelliği, proje yöneticilerinin takımları için kolayca hedefler oluşturup izlemelerini sağlar. Hedefler sayesinde kullanıcılar, projeleri belirlenen son tarihlerle yönetilebilir dönüm noktalarına böler.

Hedefleri takip etmek ve zamanında veya bütçeye uygun şekilde ilerlediğinizden emin olmak için sayısal, parasal, doğru/yanlış ve görev hedefleri gibi parametreler ayarlayabilirsiniz.

ClickUp rakip özelliği 3: Not Defteri uzantısı

ClickUp'ın Not Defteri'ndeki Zengin Metin Düzenleme özelliği ile düşüncelerinizi anında düzenleyin

ClickUp'ın Not Defteri özelliği (kesinlikle favorilerimizden biri!), kullanıcıların fikirlerini hızlıca not almalarına, beyin fırtınası yapmalarına ve bilgileri düzenli bir şekilde saklamalarına olanak tanıyan harika bir "taşınabilir" araçtır. Chrome uzantısı, notları, görüntüleri, yer imlerini, ekran görüntülerini, listeleri, zaman takibini ve diğer verileri saklamak için kullanışlı bir yol sunar.

En iyi yanı, önemli bir notu aniden kaydetmek veya not almak istediğinizde mevcut sekmeden çıkmanıza gerek olmamasıdır. Kolay erişim için tek tıklama ile navigasyon penceresinin köşesinde yüzer. ?

ClickUp rakip özelliği 4: Açıklamalar

Bir görüntü veya PDF dosyasından kolayca açıklamalar bırakın, kullanıcılar atayın veya görevler oluşturun

ClickUp'ın PDF'leri işaretlemenize ve açıklama eklemenize olanak tanıdığını biliyor muydunuz? Birçok proje yöneticisi ve anahtar paydaş için PDF'ler kullanışlıdır, ancak satır düzenlemeleri yapmak veya açıklamalar eklemek istediğinizde kullanımı zorlaşır.

ClickUp ile bu sorun ortadan kalkar.

Bu özellik (ClickUp'ın Enterprise planında bulunur), PDF'lerinizi doğrudan uygulama içinde hızlı bir şekilde düzenlemenizi ve açıklama eklemenizi sağlar. Proje belgelerinin iş akışını kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda takımların belgelerin biçiminden bağımsız olarak geri bildirimde bulunmasını, yorum yapmasını ve işbirliği yapmasını da kolaylaştırır.

ClickUp rakip özelliği 5: İş yükü görünümü

ClickUp'ın İş Yükü Görünümü'nü kullanarak kimin önde veya geride olduğunu görün ve görevleri kolayca sürükleyip bırakarak kaynakları yeniden tahsis edin

Genellikle, proje yöneticisi zaman yönetimi ile eş anlamlıdır. Bunun nedeni, takımlarının iş yüklerini bilmeleri gerektiği için, hiç kimsenin fazla veya az görev almamasıdır.

Genellikle teslimat sürecinde çalışan yazılım geliştirme takımlarına çok fazla veya çok az görev verilebilir. Ayrıca, bu görevlerin tamamlanma süreleri değişebilir, bu nedenle sprint puanları bu takımların çoğu için çok önemlidir.

Neyse ki ClickUp'ın İş Yükü görünümü ile, takımınızın ve bireysel iş yükleri hakkında görsel bilgiler elde etmekle kalmaz, aynı zamanda sprint puanları veya zaman tahminleri ile bunları ölçerek iş yüklerini uygun şekilde değerlendirebilirsiniz. ?

2024'te hangisi daha iyi? ClickUp ile hepsini yapın

Hem Monday hem de Jira, şüphesiz kullanışlı ve güçlü ücretsiz proje yönetimi araçları sunar. İki aracı karşılaştırırken özellikleri, fiyatlandırmayı ve kullanıcı yorumlarını dikkate almak önemlidir.

Ancak, daha iyi alternatiflere kendinizi kapatmayın. ClickUp gibi alternatif bir araç düşünün. Daha az maliyetle daha fazla özelliğe erişebilirsiniz ve hepsinin yerini alacak hepsi bir arada bir araç olarak tasarlanmıştır.

ClickUp, takımların yapılacak işleri bulmak için e-postalarda boğulmaması için yorum atma gibi benzersiz özellikler sunar. Bugün deneyin ve ilk çalışma alanınızı oluşturarak farkı görün ve neden bu kadar çok işletmenin Jira ve Monday'den ClickUp'a geçtiğini anlayın.