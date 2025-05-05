2025'te Çevik Takımlar için En İyi 15 Jira Alternatifi ve Rakibi

Atlassian'ın Jira'sı, çevik takımların işbirliği ve görev yönetimi için kullandıkları bir proje yönetimi yazılımı ve hata izleme aracıdır.

Jira popüler bir proje yönetimi aracı olsa da, genellikle kapsamlı kurulum veya özelleştirme gerektirir. 2021'de bazı eksiklikleri gidermek için İş Yönetimi özelliğini tanıttı, ancak teknik gruplar ve diğer paydaşlar arasındaki takımlar arası işbirliğini kolaylaştırmak için hala zorlanıyor.

Örneğin, Jira'nın arama ve filtreleme sistemleri daha sezgisel olabilir. Ayrıca, abonelik maliyetleri somut bir değer katmadan artmaya devam ediyor.

Jira sadece yazılım geliştirme takımları düşünülerek oluşturulmuştur.

Jira'yı kullandım ve bu eksikliklerle kendim karşılaştım. Bu, ClickUp'taki takımla birlikte Jira alternatiflerini aramaya yönlendirdi. Kapsamlı bir araştırmanın ardından, ücretli ve ücretsiz proje yönetimi yazılımları dahil olmak üzere en iyi 15 Jira alternatifinin bir listesini hazırladık.

En iyi seçeneği belirlemenize yardımcı olmak için her bir aracı ve anahtar özelliklerini, farklı proje yönetimi kullanım örnekleri üzerinden anlatacağım.

Hadi başlayalım.

⏰ 60 saniyelik özet ClickUp (Özel proje yönetimi için en iyisi)

Asana (Görev ve proje akışlarını kolaylaştırmak için en iyisi)

Monday. com (Kullanılabilirliğe odaklanan en iyi iş akışı otomasyonu)

Smartsheet (Hesap tablolarını proje yönetimi ile birleştirmek için en iyisi)

Taskade (Görevler, notlar ve video işbirliği için gerçek zamanlı çalışma alanı için en iyisi)

Zendesk (Müşteri hizmetlerini proje yönetimine entegre etmek için en iyisi)

Wrike (Karmaşık projeleri barındırmak için en iyisi)

Notion (İçerik odaklı iş akışlarını yönetmek için en iyisi)

ProofHub (Hepsi bir arada proje planlama için en iyisi)

Assembla (Sürüm kontrolünü entegre etmek için en iyisi)

Pivotal Tracker (Geliştirme takımları için yinelemeli proje ilerleme izleme için en iyisi)

Bugzilla (Yazılım derlemelerini yönetmek için en iyisi)

Hygger (Agile projelerini önceliklendirme ve yönetme için en iyisi)

Backlog by Nulab (Sorun izleme için en iyisi)

Bitrix24 (İletişim için en iyisi)

Jira alternatiflerinde aramanız gereken özellikler

Agile ve Scrum desteği: Takımınız Agile metodolojilerini kullanıyorsa, Jira alternatifleri Scrum veya Kanban gibi ilgili çerçeveleri desteklemelidir. Agile projelerinin ilerlemesini yönetmeye ve izlemeye yardımcı olan backloglar, Takımınız Agile metodolojilerini kullanıyorsa, Jira alternatifleri Scrum veya Kanban gibi ilgili çerçeveleri desteklemelidir. Agile projelerinin ilerlemesini yönetmeye ve izlemeye yardımcı olan backloglar, sprint planlama araçları ve burndown grafikleri gibi özellikleri arayın

Proje planlama ve zamanlama: Çevik proje yönetimi aracı, proje izleme, görev oluşturma ve yönetme, Çevik proje yönetimi aracı, proje izleme, görev oluşturma ve yönetme, proje bağımlılıkları ve son tarihler ekleme gibi sağlam proje planlama ve zamanlama özellikleri sunmalıdır.

Görev yönetimi: Takım verimliliğini artırmak için birden fazla atanan kişi, eylem öğesi olarak yorumlar ve birden fazla görünüm ekleme gibi görev yönetimi özelliklerine sahip Jira alternatiflerini seçin. Daha iyi Takım verimliliğini artırmak için birden fazla atanan kişi, eylem öğesi olarak yorumlar ve birden fazla görünüm ekleme gibi görev yönetimi özelliklerine sahip Jira alternatiflerini seçin. Daha iyi proje yönetimi araçları , doğru bilgileri ve özel alanları ve durumları ortaya çıkarmak için özelleştirilebilir alt görevler sunarak önemli bilgilerin gözden kaçmamasını ve net iş akışları oluşturmanızı sağlar

İşbirliği ve iletişim: En iyi Jira alternatifi, gerçek zamanlı sohbet, yorum yapma, etiketleme, dosya paylaşımı ve paylaşılabilir ekran kayıtları gibi takım iletişimi özellikleri de sunmalıdır. Takımlarınızdan herhangi biri uzaktan çalışıyorsa, bu özellik daha da önem kazanır

Gelişmiş raporlama ve analiz: Çevik proje sağlığı, takım performansı, takım işbirliği ve kaynak tahsisi hakkında içgörüler sağlayan ayrıntılı analiz ve raporlama özelliklerine sahip Jira alternatifleri arayın, böylece hızlı ve bilinçli kararlar alabilirsiniz

Ölçeklenebilirlik: Seçilen Jira alternatifi, takımınız büyüdükçe performans veya kullanılabilirlikte önemli bir düşüş olmadan artan kullanıcı sayısı ve sınırsız proje sayısını idare edebilmelidir

Kullanıcı dostu arayüz: Zor bir öğrenme süreci, benimseme ve verimliliği engelleyebilir. Düşündüğünüz Jira alternatifleri, basit, mantıklı navigasyon ve başlangıç desteği ile gerekli proje yönetimi özelliklerini sağlamalıdır. Bu, takımınızın günlük operasyonlarına sorunsuz entegrasyon sağlar

özelleştirme ve esneklik: *Ayrıca, kısa listenize eklediğiniz Jira alternatif araçlarının gösterge panellerini, iş akışlarını ve raporları proje yönetimi stilinize göre kişiselleştirmenize izin verip vermediğini de kontrol etmenizi öneririm

Güçlü entegrasyon yetenekleri: Sistemler arasında sorunsuz ve hatasız veri akışı için, Jira alternatifleri geliştirme takımlarınızın kullandığı diğer araçlarla entegre olmalıdır. Entegrasyon, tüm gerekli bilgileri ve işlevleri tek bir ortamda erişilebilir hale getirmelidir

Daha fazla bilgi: Verimliliğinizi artırmak için Jira entegrasyonları

En İyi Jira Alternatifleri ve Rakipleri Bir Bakışta

Araç En iyisi Kullanılanlar Başlangıç fiyatı ClickUp Gelişmiş AI özellikli proje yönetimi Kuruluş genelindeki takımlar Aylık 0 ila 19 dolar arasında; kurumsal planlar için özel fiyatlandırma Asana Gereksiz özellikler içermeyen proje yönetimi Pazarlama BT Operasyonları Liderlik Aylık 0 ila 30,49 dolar; kurumsal planlar için özel fiyatlandırma Monday. com Kullanılabilirliğe odaklanan iş akışı otomasyonu Pazarlama Ürün Satışları BT Operasyonları PMO İK Aylık 0 ila 24 dolar arasında; kurumsal planlar için özel fiyatlandırma Smartsheet Excel benzeri bir arayüzde proje yönetimi Proje yönetimi BT Operasyonları Stratejik planlamaPazarlama Aylık 0 ila 32 dolar arasında; kurumsal planlar için özel fiyatlandırma Taskade Görevler ve video işbirliği için gerçek zamanlı çalışma alanı Proje yönetimi Pazarlama Aylık 0 ila 16 dolar arasında Zendesk Proje yönetimine entegre müşteri hizmetleri Müşteri desteği Aylık 69 ila 149 dolar arasında; kurumsal planlar için özel fiyatlandırma Wrike Karmaşık proje yönetimi ihtiyaçları Pazarlama Profesyonel hizmet PMO Yaratıcı ve tasarım Aylık 0 ila 24,80 dolar; kurumsal planlar için özel fiyatlandırma Notion İçerik odaklı iş akışı yönetimi Tasarım Mühendislik Ürün Yöneticileri Aylık 0 ila 18 dolar arasında; kurumsal planlar için özel fiyatlandırma ProofHub Hepsi bir arada proje planlama ihtiyaçları Ürün geliştirme Pazarlama Yaratıcı ve tasarım Satış Aylık 50 ila 99 dolar arasında Assembla Kaynak kodunu proje yönetimi ile entegre etme Proje yönetimi Yazılım takımları aylık 21 $; kurumsal planlar için özel fiyatlandırma Pivotal Tracker Geliştirme takımları için yinelemeli proje ilerleme izleme Çevik yazılım takımları Proje yönetimi Ücretsiz; kurumsal planlar için özel fiyatlandırma Bugzilla Hata izleme özellikleriyle yazılım derlemelerini yönetme Yazılım takımları Ücretsiz Hygger Agile projelerine öncelik verme ve yönetme Scrum takımları Kanban takımları Aylık 0 ila 18 dolar arasında Backlog by Nulab Sorun izleme ve sürüm kontrolü ile birleştirilmiş proje yönetimi Kalite güvencesi UX ve tasarım Geliştirme Ürün yönetimi BT Satış Pazarlama Aylık 0 ila 175 dolar arasında Bitrix24 İletişim ve sosyal işbirliği özelliklerine sahip proje yönetimi Proje yönetimi Pazarlama İK Müşteri hizmetleri Aylık 61 ila 499 dolar arasında

📮ClickUp Insight: Çalışanların %37'si eylem öğelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. Kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetler, e-postalar, belgeler veya elektronik tablolarda kaybolabilir. ClickUp ile konuşmaları tüm görevleriniz, sohbetleriniz ve belgelerinizde anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

çevik Takımlar için En İyi 15 Jira Alternatifi ve Rakibi

1. ClickUp – Özelleştirilmiş proje yönetimi için en iyisi

ClickUp ile başlayın ClickUp ile günlük işlerinizi, hatırlatıcılarınızı ve takvim etkinliklerinizi daha iyi öngörmek ve organize etmek için hepsi bir arada görünüm elde edin

ClickUp'ın Proje Yönetimi Yazılımı, çeşitli iş senaryolarına uyarlanabilen uyumlu iş akışları oluşturarak tüm organizasyonel ihtiyaçları karşıladığı için listenin başında yer alıyor. Evet, PMO ve mühendislik takımlarınız bu yazılımı sevecek, ancak pazarlama, finans ve yetenek yönetimi gibi fonksiyonlardaki takımlarınız da sevecek.

Bu, onu sadece Jira'ya bir alternatif değil, aynı zamanda çok çeşitli fonksiyonları tek bir çatı altında entegre etmek için potansiyel olarak daha üstün bir seçim haline getirir.

ClickUp, kapsamlı bir verimlilik ve iş platformunu bir iletişim ve işbirliği aracı olan ClickUp Chat ile sorunsuz bir şekilde birleştiren ilk araç olarak öne çıkıyor.

ClickUp Chat, konuşmaları, görevleri ve projeleri tek bir platformda bir araya getirir. Tüm önemli tartışmalar tek bir yerde saklandığından, kritik bilgileri kaybetme korkusu olmadan anlamlı işlere odaklanabilirim. Ayrıca, yapay zeka destekli Sohbet özelliği, tek bir tıklama ile mesajları göreve dönüştürmeyi çok kolaylaştırır.

ClickUp Sohbet ile mesajlaşırken iş oluşturun ve yönetin

Fikirleri veya kavramları taslak olarak çizmek ve ardından bunları kolayca görevlere dönüştürmek için ClickUp Beyaz Tahtaları kullanıyorum. Planlamadan eyleme sorunsuz bir geçiş sağlıyor. Jira'da, benzer özellikleri etkinleştirmek için başka araçlar kullanmanız gerekir ve bu da işleri yavaşlatabilir.

ClickUp Gantt Grafik Görünümü, proje zaman çizelgelerini ve bağımlılıkları daha sezgisel bir şekilde görselleştirmeye yardımcı olur. Gantt grafikleri için ek eklentiler veya kurulum gerektirebilen Jira'nın aksine, ClickUp bu özellikleri kutudan çıktığı gibi içerir ve farklı proje ihtiyaçlarını karşılamak için tamamen özelleştirilebilir. Gantt grafiklerini sürekli kullandığımızı düşünürsek, bunları kolaylaştıran Jira alternatiflerini tercih ederim.

ClickUp'ın Gantt Grafikleri ile projenizdeki zaman çizelgelerini ve bağımlılıkları görselleştirin

Ayrıca, ClickUp ile anahtar performans göstergelerini (KPI) izlemenin çok kolay olduğunu gördüm. ClickUp Hedefleri ile, ölçülebilir hedefler ve otomatik ilerleme izleme ile takım ve bireysel hedefler belirleyebiliyorum. Bu, tüm takım üyelerinin çabalarının büyük resme nasıl katkıda bulunduğunu görmelerini sağlıyor.

ClickUp ile ürün yol haritalarını, birikmiş işleri, sprintleri, UX tasarımını ve daha fazlasını kolayca yönetin

ClickUp, sprintlere ilişkin gerçek zamanlı bilgiler sağlayan ve hedeflere göre ilerlemeyi çok daha kolay hale getiren özelleştirilebilir Agile gösterge panelleri ile Agile takımlarına çok uygundur.

Ayrıca ClickUp ile Sprint raporlamasını sık sık kullanıyoruz. Bu platform, sprint faaliyetlerimizi etkili bir şekilde özetlememe yardımcı oluyor ve hem başarılarımızı hem de iyileştirilmesi gereken alanları vurguluyor. Bu geri bildirim, gelecekteki sprint planlamalarımızı iyileştirmemize ve sürekli iyileştirmeyi teşvik etmemize yardımcı oluyor.

ClickUp'taki yerel GitHub entegrasyonu , geliştirme takımlarımız için öne çıkıyor. Görev yönetimimizi doğrudan kod depolarımızla bağlantılı hale getirerek, ClickUp'tan doğrudan commit'leri, çekme taleplerini ve dalları izlememizi sağlıyor. Araçlar arasında geçiş yapma ihtiyacını önemli ölçüde azaltıyor.

ClickUp'ın kod gerektirmeyen otomasyonu, tekrarlayan görevleri azaltarak büyük bir rahatlama sağladı. Görev atamaları ve durum güncellemeleri gibi rutin süreçler için otomasyonlar ayarlamak, daha değerli faaliyetlere daha fazla odaklanabilmem anlamına geliyor.

Ancak ClickUp'ın en sevdiğim özelliği, çok yönlü AI asistanı ClickUp Brain. Tüm dijital çalışma alanımı entegre ederek belgelerden iletişime kadar her şeyi yönetme şeklimi geliştiren ClickUp, proje yönetimi araç setimin vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Tüm takımımız, ürün özetleri oluşturmak, yaklaşan toplantılar için fikirler üretmek, notlar almak ve özetlemek, ayrıntılı ilerleme ve hata izleme raporları oluşturmak için ClickUp Brain'in AI yazma asistanını kullanıyor.

İşte yapay zeka yazma asistanım ClickUp Brain'in bir proje başlangıç e-postasını nasıl hazırladığı

ClickUp Brain, hızlı bir şekilde taslaklar oluşturmamı ve bunları kişiselleştirmemi sağlıyor. AI, benim komutlarım veya 100'den fazla rol tabanlı komut seçiminden metinler oluşturabilir ve düzenleyebilir. Ayrıca, mesajlara hızlı bir şekilde yanıt vermeme ve hatta ses dosyalarını transkribe etmeme yardımcı olarak verimliliğimi neredeyse 10 kat artırıyor.

ClickUp ayrıca çevik takımlar için 1000'den fazla önceden oluşturulmuş şablona sahiptir. Çapraz fonksiyonlu takımların karmaşık yazılım geliştirme ihtiyaçları için gelişmiş özelliklere sahip ClickUp'ın Hata ve Sorun İzleme Şablonunu sıklıkla kullanıyoruz.

İndirmeler Bu Şablon ClickUp Hata ve Sorun İzleme Şablonu içindeki Beyaz Tahta'yı kullanarak hata izleme iş akışını tasarlayın

Slack veya e-postalardaki çok sayıda konuya veya elektronik tablolara bağlı kalmak yerine, bu merkezi şablon size hatalar, sorunlar ve kusurlar ile bunların mevcut durumlarını kuşbakışı bir görünüm sunar.

Takımımız için ClickUp, strateji ve planlamadan raporlamaya kadar proje yönetiminin tüm temellerini kapsıyor. Farklı departmanlardaki takımların daha hızlı işbirliği yapmasını, ürünler geliştirmesini ve teslim etmesini sağlıyor. İşte bu yüzden ClickUp, iş için her şeyi içeren mükemmel bir uygulama.

Bonus: ClickUp'ta çevik geliştirmenin tüm yönlerini yönetmek için nihai yazılım geliştirme şablonu kılavuzu.

Bir yönetici olarak, takımımın üzerinde çalıştığı tüm projelere genel bir bakış sunması hoşuma gidiyor. Daha da iyisi, projenin ayrıntılarını, sahibini, mevcut durumunu/güncellemesini ve son teslim tarihini belirleyebiliyorum. Takımlar, yorum bölümünde birbirlerini etiketleyebildikleri için kolayca işbirliği yapabilirler. Proje panoları oluşturmak, ClickUp'ın güçlü yönlerinden biridir ve kullanıcılar şablonlar ve özelleştirmelerle panoların nasıl görüneceğini özgürce seçebilirler. Google Çalışma Alanı entegrasyonları, her projedeki her güncelleme için bildirim aldığım için çok kolay işliyor.

Bir yönetici olarak, takımımın üzerinde çalıştığı tüm projelere genel bir bakış sunması hoşuma gidiyor. Daha da iyisi, projenin ayrıntılarını, sahibini, mevcut durumunu/güncellemesini ve son teslim tarihini belirleyebiliyorum. Takımlar, yorum bölümünde birbirlerini etiketleyebildikleri için kolayca işbirliği yapabilirler.

Proje panoları oluşturmak, ClickUp'ın güçlü yönlerinden biridir ve kullanıcılar şablonlar ve özelleştirmelerle panoların nasıl görüneceğini özgürce seçebilirler.

Google Çalışma Alanı entegrasyonları, her projedeki her güncelleme için bildirimler aldığım için çok kolay işliyor.

Ayrıca okuyun: ClickUp ve Jira' nın ayrıntılı karşılaştırması

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Proje yönetimi: Birikmiş işleri kolayca otomatikleştirin, çevik iş akışlarını yöntemlerinize göre uyarlayın ve görsel yol haritaları aracılığıyla görevleri hedeflerle uyumlu hale getirin; ayrıca, yerleşik zaman izleme özelliği, bu özelliği doğal olarak içermeyen Jira gibi araçlara göre büyük bir avantajdır. Business planını seçerseniz, daha ayrıntılı zaman izleme ve zaman çizelgeleri elde edersiniz. Ek olarak, ClickUp Sohbet, takımınızın konuşmalarını ve görevlerini birbirine bağlı tutarak projeler arasında sorunsuz iletişim sağlar

Beyin fırtınası: ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak kullanıcı ve yolculuk haritalandırmasını kolaylaştırın, yazılım geliştirmenin araştırma ve tasarım aşamalarında sanal beyaz tahta üzerinden uzaktaki ve yerinde bulunan takımlarınızla işbirliği yapın ve görevleri doğrudan Beyaz Tahtalardan takım üyelerine atayın

Hedef izleme: İster pazara ürünler sunuyor ister sürümleri yönetiyor olun, ClickUp Hedefleri'ni kullanarak ölçülebilir hedefler belirleyin, ilerlemeyi izleyin, yolunuzdan sapmayın ve belirlediğiniz zaman çizelgeleri içinde hedeflerinize ulaşın

İlerlemeyi ve zaman çizelgelerini görselleştirmek için özelleştirilebilir görünümler: ClickUp'ın Gantt Grafik Görünümü ile görevler, listeler ve son tarihler dahil olmak üzere projenizde neler olup bittiğine dair 360 derecelik bir görünüm elde edin. Bu özellik Jira'nın ücretsiz sürümünde bulunmaz. ClickUp, ücretsiz planında 60 ücretsiz Gantt grafiği görünümü sunar. Daha geniş bir perspektif ve görsel ilerleme izleme için ClickUp'ın Kanban Panolarını da kullanabilirsiniz

Yazılım takımı için önceden oluşturulmuş şablonlar: ClickUp, ClickUp, hata raporu şablonları ve sprint planlaması için şablonlar dahil olmak üzere, çevik scrum süreciniz için önceden oluşturulmuş iş akışlarıyla başlayabileceğiniz özelleştirilebilir şablonlar sunar

ClickUp sınırlamaları

ClickUp Brain yalnızca ücretli planlarda kullanılabilir

ClickUp'ın tüm özellikleri mobil cihazlarda (henüz!) kullanılamamaktadır

ClickUp fiyatlandırma

İşte Gatekeeper'ın proje yönetimi için Jira yerine ClickUp'ı tercih etmesinin nedenleri : ClickUp'ı çalıştırmak için özel bir yöneticiye gerek yok

Önceden oluşturulmuş şablonlar ve etiketleme özellikleriyle kolay sprint ve birikmiş iş yönetimi

Esnek iş akışları, 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm ve otomasyon ile karmaşık yazılım geliştirme yaşam döngülerini destekler

2. Asana – Görev ve proje iş akışlarını kolaylaştırmak için en iyisi

asana aracılığıyla

Proje yönetimi için Jira alternatifleri düşündüğünüzde, Asana akla gelen araçlardan biridir. Kullanıcı dostu arayüzü ve takımların işlerini verimli bir şekilde organize etmesine, izlemesine ve yönetmesine yardımcı olan sağlam özellikleriyle tanınır.

Jira ile karşılaştırıldığında, Asana kullanımı daha basittir. İlki daha gelişmiş özelliklere ve entegrasyonlara sahip olup DevOps takımları için kendini konumlandırma eğilimindeyken, ikincisi görev yöneticisi olarak daha fazla fayda sağlar.

Asana'yı görevler oluşturmak ve bunları klasörlere eklemek, etiketler kullanarak filtrelemek ve sorumluluklar ile son teslim tarihleri atamak için kullandım. Ayrıca, ilgili uygulamaları entegre etme ve otomatik kuralları doğrudan panodan ayarlama sürecinin oldukça basit olduğunu gördüm.

Asana, proje bileşenlerini (görevler, alt görevler, proje hedefleri, son tarihler ve bağımlılıklar) haritalayan bir Work Graph® veri modeline dayanır ve tüm iş parçalarının daha büyük iş sonuçlarıyla nasıl uyumlu olduğunu gösterir.

İşiniz özellikle departmanlar arası işbirliğini gerektiriyorsa, Asana'nın takımınızın işleri, bu işlerle ilgili bilgiler ve işi yapacak kişiler arasındaki ilişkiyi nasıl yakaladığını beğeneceksiniz.

asana aracılığıyla

Yeni bir proje ayarlarken, her birini belirli bir son tarihi olan ayrı görevlere bölebildim.

Zaman Çizelgesi, bu görevleri kronolojik bir eksen üzerinde, bağımlılıkları açık bir şekilde gösteren işaretlerle birlikte görüntüledi. Bir görev gecikirse, sonraki görevler üzerindeki etkisi hemen anlaşılıyordu.

Bu, ClickUp'taki Zaman Çizelgesi Görünümü'ne benzer, ancak çok önemli bir farkı vardır. ClickUp, Zaman Çizelgesi Görünümü'ne alt görevler eklemenize izin verir (seçim size kalmıştır); Asana ise Zaman Çizelgesi'nde alt görevlere izin vermez.

Bu düzeyde görünürlük, Jira'nın daha karmaşık kurulumuyla keskin bir tezat oluşturur ve genellikle geliştirici olmayan takımlar için aşırı olarak görülür.

Daha fazla bilgi: Bir yazılım geliştiricisinin bir günü

Asana + ClickUp entegrasyonu

ClickUp, Zapier aracılığıyla Asana ile entegre olur. Asana'da yeni bir görev etiketlendiğinde, ClickUp'ta da buna karşılık gelen bir görev oluşturulur.

Bu, manuel güncellemeler olmadan farklı platformlar arasında senkronize iş akışlarını sürdürmeye yardımcı olur ve belirli araçları tercih eden departmanlar veya paydaşlar arasında gözden kaçma ve iletişim eksikliği riskini en aza indirir. Ayrıca Asana'dan geçişi çok kolaylaştırır.

Asana'nın en iyi özellikleri

Zaman kazandıran otomasyon ile proje güncellemelerini hızlıca taslak haline getirin

Kütüphanesindeki şablonları kullanarak özel gösterge panelleri oluşturun; burnup grafiklerinden basit çizgi grafiklere kadar farklı grafik stilleri seçin

Yeni AI asistanı Asana Intelligence ile projeleriniz hakkında hızlı yanıtlar ve özetler alın

İzin düzeyleri ve yönetici denetimleriyle belirli bilgileri sınırların dışında tutarken, takım üyelerine ihtiyaç duydukları erişimi sağlayın

Asana sınırlamaları

Yönetici konsolu, yönetici/fatura erişimine sahip bir kullanıcıyı sistemden çıkarmak için gezinmesi zor olup, genellikle platforma erişmek için geçici çözümler gerektirir

Gantt grafiği görünümü ücretsiz sürümde mevcut değildir

Asana Intelligence yalnızca ücretli planlarla kullanılabilir

24/7 destek yalnızca Enterprise planında mevcuttur

Bir Redditor'un Asana hakkında söyledikleri:

Asana, yazılım geliştirme araçlarının entegrasyonunun önemli olmadığı pazarlama ve iş girişimleri için mükemmeldir. Çoğu mühendislik takımının yaptığı gibi iletişim için Slack kullanıyorsanız, hem Jira hem de Asana ile entegre edebilirsiniz.

Asana, yazılım geliştirme araçlarının entegrasyonunun önemli olmadığı pazarlama ve iş girişimleri için mükemmeldir. Çoğu mühendislik takımının yaptığı gibi iletişim için Slack kullanıyorsanız, hem Jira hem de Asana ile entegre edebilirsiniz.

Asana fiyatlandırması

Kişisel: 0 $, sonsuza kadar ücretsiz (Bireyler ve küçük takımlar için ideal)

Başlangıç: Aylık kullanıcı başına 13,49 $ (büyüyen takımlar için ideal)

Gelişmiş: 30,49 $/ay/kullanıcı (Farklı departmanlarda hedef portföyünü yöneten şirketler için)

3. Monday. com – Kullanılabilirliğe odaklanan, iş akışı otomasyonu için en iyisi

Monday. com, takımların satış, pazarlama, ürün geliştirme, BT, İK ve operasyonlar genelinde projelerde işbirliği yapma şeklini dönüştüren özelleştirilebilir bir İşletim Sistemi'dir.

Panolar, görünümler, otomasyon ve entegrasyonlar gibi yapı blokları, yazılım takımlarının iş akışlarını tasarlamasına, ilerlemeyi izlemesine ve sonuçları dinamik olarak analiz etmesine olanak tanır.

Monday. com uyarlanabilir ve Scrum ve Kanban panoları ile birlikte gelir, böylece ayrıntılarda kaybolmadan birden fazla projeyi aynı anda yönetebilir ve izleyebilirsiniz.

Yerleşik dosya yönetimi özelliği de işbirliğini basitleştirir ve anahtar dosyaları tek bir yerde toplar. Monday.com'da her şeyin özenle yerleştirildiğini ve nasıl kullanılacağını içgüdüsel olarak anlayabildiğimi fark ettim.

Öte yandan, Jira çok yönlü veya kullanıcı dostu değildir ve öğrenme süreci gerektirir. Örneğin, proje durumları değiştikçe görev atamalarını güncellemek için bir otomasyon ayarlayabilirdim. Ancak, Jira'da proje görünürlüğü için benzer güncellemeler manuel müdahale gerektiriyordu.

Monday.com'un benim için öne çıkan bir özelliği, proje üyelerinin gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleme yapmasına, anında yorum paylaşmasına ve metni bir kontrol listesi olarak sürükleyip bırakarak projenin mevcut durumunu yansıtmasına olanak tanıyan "iş belgeleri" idi.

Evet, dosya paylaşımı ve depolama açısından Google Dokümanlar'a benzer ve platformlar arasında geçiş yapmak yerine Monday.com'da çalışabiliyorum.

Ayrıca, metin girebiliyor ve diğerlerinin aynı anda üzerinde çalıştığı işleri görebiliyordum, ancak geri alma fonksiyonu belgedeki son eklemeleri değil, sadece benim işimi geri alıyordu.

BT taleplerini, sistem güncellemelerini ve sorun giderme işlemlerini yönetmek için yardıma ihtiyacınız varsa, ancak Jira'nın karmaşıklığını istemiyorsanız, Monday.com'u çevik araç olarak kullanmanızı öneririm. Ancak, bu araçta (henüz) yapay zeka özelliğinin bulunmadığını ve bunun günümüzde kaçırılmış bir fırsat olduğunu unutmayın.

Monday. com + ClickUp entegrasyonu

ClickUp, Zapier aracılığıyla Monday.com ile entegre olur. ClickUp'ta otomatik olarak yansıtılacak yeni bir görev oluşturmanın yanı sıra, her iki araçtan da verileri çekerek kapsamlı raporlar oluşturabilir ve proje durumu ile takım performansına ilişkin birleşik bir görünüm elde edebilirsiniz. Güncellenen proje ilerlemesi raporlama gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirir.

Monday. com en iyi özellikler

Özellik istekleri, yol haritası planlaması , sprint yönetimi, hata izleme ve sprint geriye dönük değerlendirmeleri dahil olmak üzere çevik iş akışları için özel olarak tasarlanmış şablonları ve araçları kullanın

Notlar, e-posta konuları ve ek dosyalar dahil olmak üzere tüm müşteri, tedarikçi veya kampanya ile ilgili verileri düzenleyin ve bulmayı kolaylaştırın

Kodlama gerektirmeyen yapı taşlarıyla işinizin ve departmanınızın ihtiyaçlarına göre iş akışları oluşturun

Monday.com sınırlamaları

Küçük otomasyonlar veya eylemler, Pro planında ayrılan sayıyı hızla tüketebilir ve hesabı dondurarak kullanılamaz hale getirebilir

Ücretli planlarda bile AI asistanı yok

Başlangıç/bitiş tarihlerini içeren işlevsel zaman çizelgesi gibi temel özellikler için ayrı uygulamalar gerekir ve her biri ek maliyetler getirir

Monday, tüm görevlerimizi ve finanslarımızı takip etmemize yardımcı olan harika bir araçtır. Özel ihtiyaçlarımıza göre özelleştirilmiş iş akışları oluşturma olanağı sağladı ve bu da günlük operasyonlarımızı daha verimli bir şekilde yönetmemizi sağladı.

Monday, tüm görevlerimizi ve finanslarımızı takip etmemize yardımcı olan harika bir araçtır. Özel ihtiyaçlarımıza göre özelleştirilmiş iş akışları oluşturma olanağı sağladı ve bu da günlük operasyonlarımızı daha verimli bir şekilde yönetmemizi sağladı.

Monday. com fiyatlandırma

Ücretsiz: 0 $, sonsuza kadar ücretsiz (Bireysel kullanım için ideal)

Temel: Aylık koltuk başına 12 $ (Küçük takımlar için ideal)

Standart: Aylık koltuk başına 14 $ (Tüm ücretli özellikleri kullanmak isteyenler için popüler bir seçenek)

Pro: Aylık koltuk başına 24 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma (Özel özellikler, özel onboarding dahil)

4. Smartsheet – Elektronik tabloları proje yönetimi ile birleştirmek için en iyisi

via Smartsheet

Kurumsal bir iş yönetimi platformu olan Smartsheet, proje görünürlüğü için zengin görünümler, raporlar ve gösterge panelleri ile görevlerinizi, kaynaklarınızı ve programlarınızı yakalamanıza ve izlemenize yardımcı olur.

Smartsheet, yazılım takımları için bir proje yönetimi aracı olarak diğer Jira alternatiflerinden ne farkı var, diye soruyorsunuz? Elektronik tabloları görsel zaman çizelgeleri ve portföy yönetimi ile birleştirir. Proje maliyetleri gibi karmaşık hesaplamaları yapabilir ve birden fazla sayfadaki verileri kolayca birbirine bağlayabilir.

Ayrıca Smartsheet'in, Jira'da eksik olan bir özellik olan varlık performansı için ayrıntılı analizler sunan yerel dijital varlık yönetimi yeteneklerine sahip olduğunu da keşfettim.

Bahsetmeye değer bir başka Smartsheet özelliği ise, görev şablonlarından veya doğrudan formlardan, sayfalardan veya Google Dokümanlar veya Tableau gösterge panelleri gibi harici içeriklerden kodsuz uygulamalar oluşturmanıza olanak tanıyan WorkApps'tır.

Daha fazla bilgi: Yazılım mühendisliği trendleri

Smartsheet ile, proje yöneticileri ve atanan kişiler için farklı roller oluşturarak farklı takım üyelerimin proje verileriyle nasıl etkileşime girdiğini yönetebildim.

Örneğin, proje yöneticilerinin tüm proje planını düzenleyebilmeleri ve metrik gösterge panelini görebilmeleri için bir rol oluşturdum ve atanan kişiler için ayrı bir rol oluşturdum. Bu rol, metrik gösterge panelini gizledi ve atanan kişilerin yalnızca kendilerine atanan işleri gösteren bir raporu düzenlemelerine izin verdi.

Veri şeffaflığının son derece önemli olduğu sağlık, devlet kurumları ve finans kurumları gibi sektörler için Smartsheet, en iyi Jira alternatiflerinden biridir.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Amazon Web Services Anahtar Yönetimi Sistemi (AWS KMS) aracılığıyla, gerektiğinde şirket verilerinize erişimi yapılandırmak, değiştirmek ve iptal etmek için şifreleme anahtarlarınızı kendiniz sahip olun ve yönetin

Sayfa verilerini bir araya getirin ve filtreleyin, kolay paylaşım, dışa aktarma veya gösterge paneli entegrasyonu için anahtar ayrıntıları vurgulayın

Kişiselleştirilmiş PDF'ler oluşturun, sözleşmeler hazırlayın, form süreçlerini otomatikleştirin ve platform içinde belgeleri imzalayın

Smartsheet sınırlamaları

Lisanslama modellerinden kaynaklanan entegrasyon zorlukları, BI, Salesforce ve PSCloud gibi diğer platformların kullanımını etkiler

Verileri analiz etmek ve formüller oluşturmak için bir AI asistanı piyasaya sürdüler, ancak bu özellik yalnızca Enterprise planında mevcut

Bir sayfayı şablon olarak kullanıp yeniden kaydetme gerekliliği oldukça zahmetli. Sayfanın "türüne" göre değişiklikleri düzenleme ve uygulama özelliği çok faydalı olurdu

Smartsheet'i kullanmaktan gerçekten keyif alıyoruz çünkü işleri bizim için kolaylaştırıyor. Görevler/projeler için merkezi bir yerimiz olmasını, bunları takımımız arasında kolayca atayabilmemizi ve geri dönüp bu görevlerin/projelerin nasıl gittiğini görebilmemizi seviyoruz. Birden fazla elektronik tablo üzerinde çalışmaktan daha iyi ve işimizin farklı yönlerini birbirine bağlayabiliyor.

Smartsheet'i kullanmaktan gerçekten keyif alıyoruz çünkü işleri bizim için kolaylaştırıyor. Görevler/projeler için merkezi bir yerimiz olmasını, bunları takımımız arasında kolayca atayabilmemizi ve geri dönüp bu görevlerin/projelerin nasıl gittiğini görebilmemizi seviyoruz. Birden fazla elektronik tablo üzerinde çalışmaktan daha iyi ve işimizin farklı yönlerini birbirine bağlayabiliyor.

Smartsheet fiyatlandırması

Ücretsiz: Kullanıcı başına aylık 0 $ (Serbest proje yöneticileri için ideal)

Pro: Kullanıcı başına aylık 9 $ (Sınırsız görünüm isteyen takımlar için ideal)

İş: Kullanıcı başına aylık 32 $ (Sınırsız ücretsiz düzenleyici isteyen işletmeler için idealdir)

Enterprise: Özel fiyatlandırma (Kurumsal düzeyde güvenlik ve üst düzey kontrol planı istiyorsanız uygundur)

Ayrıca okuyun: Bugün değerlendirebileceğiniz 20 Smartsheet alternatifi

5. Taskade – Görevler, notlar ve video işbirliği için gerçek zamanlı çalışma alanı için en iyisi

via Taskade

Taskade, herhangi bir takımda verimliliği ve işbirliğini artırmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir uzaktan çalışma alanıdır.

Platform, programları yönetmek, kullanıcı profili araştırması yapmak, e-postaları taslak haline getirmek ve içerik fikirleri için beyin fırtınası yapmak gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için özelleştirilebilen ve eğitilebilen benzersiz bir AI ajanları seti içerir.

Jira, derinlemesine proje izleme ve hata giderme gibi görevler için birçok yazılım geliştirme aracı sunarken, Taskade de çok geride değil.

Örneğin, ClickUp'ta bu aracı denediğimizde, gerçek zamanlı işbirliği özellikleri sayesinde günlük stand-up toplantılarından karmaşık ürün geliştirme sprintlerine kadar tüm operasyonel çerçeveyi yönetebildik.

Ayrıca, özelleştirilebilir şablonları, Jira'nın yapılandırılmış ve genellikle katı kurulumunun sunamadığı bir esneklik düzeyi sağlar. Taskade'nin "Anında Demo" özelliği, özellikle görev ekleme, rol atama ve durumları güncelleme işlemlerini gösteren örnek bir proje ortamını hızlı bir şekilde kurmak için kullandığım benzersiz bir özelliktir.

Bu etkileşimli demo, yeni kullanıcıların ş akışını anlamalarına ve katkılarının daha büyük proje yapısına nasıl uyduğunu görmelerine yardımcı olur.

Özellikle satış ekipleri, bu özelliği kullanarak yeni takım üyelerine potansiyel müşterilerle ilk teması nasıl kuracaklarını, takip edeceklerini, pazarlık yapacaklarını ve görevleri nasıl kapatacaklarını gösterebilirler.

Bu listede yer alan diğer Jira alternatiflerinin aksine, Taskade esas olarak proje yönetimi için tasarlanmış bir verimlilik platformudur; görevler, iletişim ve notlar için birleşik bir çalışma alanı sunar. Kişisel olarak, bu hepsi bir arada yaklaşımı, iş akışlarımızı kolaylaştırdığı ve ihtiyacımız olan her şeyi tek bir erişilebilir yerde tuttuğu için verimli buluyorum.

Taskade'in en iyi özellikleri

Yazılım geliştirme için GitHub ve GitLab ve Figma dahil olmak üzere farklı araçlar arasında sorunsuz bir iş akışı için 200'den fazla uygulamayı entegre edin

AI yazma ve görev asistanı ile görevleriniz ve notlarınız için beyin fırtınası yapın, ana hatlarını belirleyin ve haritalandırın

Marka kişiliğinize ve ses tonunuza uygun SOP'lar , proje sprintleri ve içerik takvimleri için özelleştirilebilir şablonlar kullanın

Taskade sınırlamaları

Özel veritabanları, tablolar, sayfalar ve gelişmiş iş akışları oluşturmada daha az esneklik sunar ve bu nedenle tüm kullanıcıların özel ihtiyaçlarını karşılamayabilir

Görüntü ve video ekleme veya karmaşık tablolar oluşturma gibi gelişmiş seçenekler yoktur

Taskade ve ClickUp arasında hangi platformu kullanacağınızı merak ediyorsanız, bu Reddit incelemesi ikisi arasında net bir ayrım yapıyor:

reddit aracılığıyla

Taskade fiyatlandırması

Ücretsiz: 0 $ (Proje yönetimine yeni başlayan kullanıcılar için ideal)

Taskade Pro: Kullanıcı başına aylık 8 $ (Premium özelliklere ve sınırsız AI'ya erişim isteyen şirketler için ideal)

Taskade for Teams: Kullanıcı başına aylık 16 $ (Sınırsız çalışma alanında işbirliği yapmak isteyen takımlar için mükemmel)

6. Zendesk – Müşteri hizmetlerini proje yönetimine entegre etmek için en iyisi

zendesk aracılığıyla

Zendesk, geleneksel bir proje yönetimi aracından çok, müşteri hizmetleri yazılımı ve yardım masası çözümü olarak bilinir. Ancak, proje yönetimi görevlerini desteklemek için uyarlanabilecek özellikler sunduğu için onu göz ardı etmeyelim.

Proje ve sorun izlemeye odaklanan Jira'nın aksine, Zendesk'in bilet sistemi, e-posta, canlı sohbet, sosyal medya ve telefon görüşmeleri gibi çeşitli iletişim kanallarından gelen sorguları ve güncellemeleri tek bir platformda birleştirir.

Bir yazılım şirketiyseniz, tüm müşteri etkileşimlerine ilişkin bu 360 derecelik içgörüler, ürün yinelemeleriniz için bilgi sağlayabilir. Bu, Jira'nın proje odaklı yaklaşımının kolayca desteklemediği bir iş akışı entegrasyonudur.

Bir ajansda birden fazla geliştirme takımını yönettiğimde, müşteri etkileşimlerini yönetmek için düzenli olarak ajan çalışma alanını kullanıyordum. Bir müşteri sorgu oluşturduğunda, bu sorgu birleşik çalışma alanında görünürdü ve ben de alınan her mesajı veya iletişimi sırayla inceleyebiliyordum.

Bu özellik, müşterilere yanıt verirken zamanın çok önemli olduğu işlerde önemlidir. Ayrıca, bu etkileşimleri ilgili proje biletlerine veya görevlere bağlayarak süreklilik ve izlenebilirlik sağlayabilirim.

Diğer tüm Jira alternatifleri arasından Zendesk'i seçer miyim? Hayattaki çoğu şey gibi, bu da duruma bağlı! CX'i desteklemek için bir şeye ihtiyaç duyan ve bunun için ekstra ücret ödemekten çekinmeyen büyük bir kuruluşu yönetiyorsam, seçebilirim. Zendesk'in daha cazip özellikleri yalnızca ücretli planlarda (ki bunlar pahalı olabilir) yer alıyor, bu nedenle daha küçük kuruluşlar başka araçları tercih edebilir.

Zendesk + ClickUp entegrasyonu

ClickUp, Zendesk ile entegre olur ve ClickUp'taki görevler ile Zendesk'teki biletler arasında hızlıca oluşturma, bağlama ve geçiş yapma özellikleriyle gelen kutunuzu yönetmenize yardımcı olur. ClickUp görevlerinize bilet bilgilerini ekleyebilir, sahipler atayabilir ve Zendesk'ten son teslim tarihlerini ayarlayabilirsiniz.

Bir bilet oluşturmak veya bir göreve bilet eklemek, ClickUp görevinize otomatik olarak bir bağlantı ekler. Ayrıca, görev durumuna ve ID'sine kolayca başvurabilmek için Zendesk'teki bir bilete istediğiniz sayıda ClickUp görevi ekleyebilirsiniz.

Zendesk'in en iyi özellikleri

Programlara uyumdan çözüm süresine kadar, takımınızın performansını tam olarak görün; bulguları kullanarak hizmet sorunlarını büyümeden çözün

Görev durumlarını otomatik olarak güncelleyin, bildirimler gönderin veya belirli kriterlere göre görevler atayın ve proje yönetimini kolaylaştırın

İç notlar ekleyerek ve takım içinde bilgi paylaşımını basitleştirerek biletler üzerinde takım üyeleriyle işbirliği yapın

Zendesk sınırlamaları

Zendesk'i birincil müşteri veritabanı olarak kullanmak, kullanıcı verilerini diğer sistemlerle senkronize tutmak için ek çaba gerektirir ve bu da kullanıcı başına birden fazla iletişim kaydının yönetimini karmaşıklaştırır

Temel AI ajanları tüm ücretli planlarda mevcuttur, ancak daha yararlı olan gelişmiş AI eklentisi yalnızca Professional ve Enterprise planlarında mevcuttur (ve ajan başına aylık 50 $ ile oldukça pahalıdır)

Zendesk, kuruluşumuzun desteğini modern çağa taşımada önemli bir rol oynadı. Önceki çözümümüzle karşılaştırıldığında, Zendesk ihtiyaçlarımız için görünürlük, kullanım kolaylığı ve uygun metrik izleme sağlıyor. Arama, etiketler ve bilgi tabanı entegrasyonunu kullanarak teknik destek bilgimizi artırmanın yanı sıra, müşterilerimize kendi sorunlarının yanıtlarını bulabilecekleri bir platform sunabiliyoruz.

Zendesk, kuruluşumuzun desteğini modern çağa taşımada önemli bir rol oynadı. Önceki çözümümüzle karşılaştırıldığında, Zendesk ihtiyaçlarımız için görünürlük, kullanım kolaylığı ve uygun metrik izleme sağlıyor. Arama, etiketler ve bilgi tabanı entegrasyonunu kullanarak teknik destek bilgimizi artırmanın yanı sıra, müşterilerimize kendi sorunlarına cevap bulabilecekleri bir platform sunabiliyoruz.

Zendesk fiyatlandırması

Suite Team: Ajan başına aylık 69 $ (Müşteri hizmetlerinde gelişmiş işlevsellik için tasarlanmıştır)

Suite Growth: Ajan başına aylık 115 $ (Artan müşteri hizmetleri taleplerini yönetmek için uygundur)

Suite Professional: Ajan başına aylık 149 $ (Temel müşteri gereksinimlerini karşılamak için idealdir)

Suite Enterprise: Özel fiyatlandırma (Özel müşteri desteği ihtiyaçlarınız olduğunda)

Ayrıca okuyun: Seçebileceğiniz en kullanışlı Zendesk entegrasyonları

7. Wrike – Karmaşık projeleri barındırmak için en iyisi

wrike aracılığıyla

Wrike, çeşitli profesyonel ihtiyaçları karşılayan kapsamlı proje yönetimi özellikleri sunar.

Wrike, ayrıntılı bir görev yönetim sistemine sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda Jira'da genellikle bulunanlardan çok daha kapsamlı raporlarıyla da öne çıkar. Kesinlikle dikkate alacağım Jira alternatifleri arasında yer alıyor.

Ek olarak, Wrike yerleşik zaman takibi özelliğine sahipken, Jira Everhour ve Harvest gibi harici araçlarla entegrasyon gerektirir. Size çok fazla zaman kazandırabilecek öne çıkan bir özellik, Wrike'ın proje yöneticileri için AI'sıdır.

Platformda yeni bir proje başlattığımda, AI geçmiş verilere ve proje parametrelerine göre görevler önerdi.

Bu önerileri inceleyip, gerektiğinde ayarlayabilir ve proje planına eklemek için onaylayabilirdim. Wrike Work Intelligence adını verdikleri bu AI özelliği, takımınızın üstlenmesi gereken görevleri gözden kaçırmadan veya unutmadan proje planlama aşamasını hızlandırmak istiyorsanız çok yararlıdır.

Wrike + ClickUp entegrasyonu

ClickUp, Wrike ile entegre olarak ClickUp'a sorunsuz ve zahmetsiz bir şekilde geçiş yapmanızı sağlar.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Son teslim tarihlerini değiştirmek ve hatırlatıcı uyarılar göndermek gibi zaman alan manuel görevler için kurallar, tetikleyiciler ve otomatik onaylar ayarlayın

Seçilen onaylayıcılarla bağlam içindeki bilgileri otomatik olarak paylaşın ve onay talebi sürecini basitleştirmek için formları kullanın

Yeni iş öğeleri için görev şablonları olan Blueprints ile izin ve referans talepleri gibi günlük görevleri çoğaltın

İçerik oluşturun ve özetleyin, riskleri tahmin edin, görev önerileri alın ve AI ile otomasyon oluşturun

Wrike sınırlamaları

Wrike'ın depolama kapasitesi sınırlıdır, bu da video prodüksiyonu ve yayınlama gibi büyük dosyalar içeren projeler için zorluklar yaratır; bu sınırlama, büyük video dosyalarını doğrudan platform içinde düzeltme ve inceleme yeteneğini kısıtlar

Wrike'ın geniş özellikleri yeni kullanıcılar için biraz karmaşık olabilir

Wrike, çok esnek, tam özellikli bir proje ve görev yönetim sistemidir. Planlama, bağımlılıklar, atamalar, son teslim tarihleri, projeler, klasörler gibi aradığım tüm özelliklere sahiptir. İlk başta klasör/proje etiketleme sistemi öğrenmesi biraz zor bir zihinsel modeldi, ancak bir kez öğrendikten sonra ne kadar güçlü olduğunu gördüm ve gerçekten çok sık kullanıyorum.

Wrike, çok esnek, tam özellikli bir proje ve görev yönetim sistemidir. Planlama, bağımlılıklar, atamalar, son teslim tarihleri, projeler, klasörler gibi aradığım tüm özelliklere sahiptir. İlk başta klasör/proje etiketleme sistemi öğrenmesi biraz zor bir zihinsel modeldi, ancak bir kez öğrendikten sonra ne kadar güçlü olduğunu gördüm ve gerçekten çok kullanıyorum.

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz: Kullanıcı başına aylık 0 $

Takım: Aylık kullanıcı başına 9,80 $ (Küçük ve orta ölçekli takımlar için ideal)

İş: Aylık kullanıcı başına 24,80 $ (Orta ve büyük ölçekli kuruluşlar için uygundur)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma (Gelişmiş özelleştirme özelliklerine sahip Jira alternatifleri arayan şirketler için uygun)

wrike'ı sevmediniz mi? İşte deneyebileceğiniz 15 Wrike alternatifi

8. Notion – İçerik odaklı iş akışlarını yönetmek için en iyisi

notion aracılığıyla

Jira alternatifleri listemin bir sonraki sırasında, verimlilik ve not alma uygulaması Notion var. Tek bir platformda iş ve kişisel projeler için planlama, organize etme ve işbirliği yapma araçları sunar. Özel gösterge panelinizi oluşturabilir ve görev listeleri, zaman çizelgeleri, ilerleme takipçileri ve takım üyesi atamaları ekleyebilirsiniz.

Notion, hizmet yönetimi için işbirliğine dayalı bir dokümantasyon aracı olarak öne çıkıyor. Takımların, toplantı tutanakları, SSS'ler ve en iyi uygulamalar gibi projeyle ilgili belgeleri ortak bir proje wiki'sinde oluşturup paylaşmasını sağlar.

Notion ve Jira arasındaki en büyük farkın şudur:

Notion:Her boyuttaki işletme, öğrenciler ve işlerini yönetmek için entegre bir alan arayan bireyler dahil olmak üzere daha geniş bir kitleye hitap eden çok amaçlı bir araç Jira: Sprint planlama araçları, Scrum ve Kanban panoları ile temsil edilen karmaşık iş akışları ve Bitbucket ve Confluence gibi diğer geliştirme araçlarıyla entegrasyonlar gerektiren temel yazılım proje döngülerinde yer alan teknik takımlar için daha uygundur Sprint planlama araçları, Scrum ve Kanban panoları ile temsil edilen karmaşık iş akışları ve Bitbucket ve Confluence gibi diğer geliştirme araçlarıyla entegrasyonlar gerektiren temel yazılım proje döngülerinde yer alan teknik takımlar için daha uygundur

Platformda beni özellikle etkileyen şey Notion AI oldu. Yeni bir belgeye başladığımda, SOP'ların taslağını hazırlamaktan SWOT analizini yapmaya kadar bir dizi ihtiyacı karşılayan AI destekli şablonlara hemen erişebildim.

İhtiyaçlarıma en uygun şablonu seçip birkaç dakika içinde ayrıntıları belirleyebildim, böylece sıfırdan oluşturmak yerine zaman ve çaba tasarrufu sağladım.

Bu özellik, Notion'un ezici çok yönlülüğüyle karşı karşıya kaldığınızda özellikle yararlıdır. Kendinizi boğulmuş hissediyorsanız, bir şablonla başlamak yükünüzü hafifletebilir. Asistan, süreci etkileşimli bir şekilde yönlendirerek daha az ürkütücü hale getirir.

Oluşturucu ekonomisinin bir parçasıysanız veya birden fazla müşteriyle uğraşan küçük bir tasarım ajansındaysanız, Notion'un proje yönetimi işlevselliği sizin için idealdir. Her proje veya müşteri için ayrı sayfalar oluşturarak hedefleri, marka yönergelerini ve zaman çizelgelerini saklayabilirsiniz.

Notion'un en iyi özellikleri

Çalışma alanınızda esnek ve birbirine bağlı bir wiki sistemi oluşturun ve sürdürün; şirket bilgilerini, belgeleri ve süreçleri düzenleyin

Yeni görevler oluşturun veya satır öğelerini planlanmış görevlere dönüştürün, madde işaretli listelere onay kutuları ekleyin, Kanban panoları oluşturun ve fikirleri bekleyen eylemlere dönüştürün

Notion AI'yı kullanarak büyük veri kümelerini analiz ederek içgörüler elde edin, belgeleri eylem öğeleriyle otomatik olarak doldurun, içerikten özetler ve içgörüler oluşturun ve içerik ve kampanyalar için fikirler üretin

Notion sınırlamaları

Tasarım portföylerindeki düzenleme ve açıklama özelliklerini geliştirmek için "işaretleme" özelliğinin daha tam olarak etkinleştirilmesi gerekiyor

Notion'daki tablolar kullanıcı dostu değil ve karmaşık verileri biçimlendirmek veya bunlarla çalışmak için zorlandım

Notion ilk başta bana mantıklı gelmedi, ama bir anda anladım. İşimi Notion'dan yürütüyorum, alışkanlıklarımı takip ediyorum, okuma notlarımı ve günlük notlarımı takip ediyorum — hepsi Notion'da. AI araçları gittikçe gelişirken, Notion'u kullanımımın artacağını düşünüyorum.

Notion ilk başta bana mantıklı gelmemişti, ama bir anda anladım. İşimi Notion'dan yürütüyorum, alışkanlıklarımı takip ediyorum, okuma notlarımı ve günlük notlarımı takip ediyorum — hepsi Notion'da. AI araçları gittikçe gelişirken, Notion'u kullanmamın artacağını düşünüyorum.

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz: 0 $, sonsuza kadar ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 10 $ (Küçük takımların planlama ve organize olması için mükemmel)

İş: Kullanıcı başına aylık 18 $ (Birkaç araç ve takımı birbirine bağlamak için Notion kullanan şirketler için uygundur)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Çalışma alanınıza Notion AI eklentisini kullanıcı başına aylık 8 $ karşılığında ekleyin.

Ayrıca okuyun: Seçiminizi kolaylaştırmak için Notion AI ile ClickUp AI'yı karşılaştırdık

9. ProofHub – Hepsi bir arada proje planlama için en iyisi

proofHub aracılığıyla

Proofhub, görev yönetimi, işbirliği ve proje izlemeyi basitleştiren özelliklere sahiptir. Görevler, hedefler ve ilerleme hakkında konsolide bir görünüm sunar.

ProofHub'ı kullanırken, görev listeleri, zaman çizelgeleri ve uygulama içi sohbet gibi ek araçlarla birçok Jira alternatifinden sıyrıldığını gördüm. Kaynak yönetimi ve prova özellikleri, yaratıcı işler hakkında geri bildirim ve onay gerektiren takımlar için çok değerlidir.

Öte yandan, Jira'da görev listeleri genellikle sorunlar veya biletler bağlamında yönetilir. Zaman çizelgeleri, Jira Software'de Tempo eklentisi ile kullanılabilmesine rağmen, yerel bir özellik değildir. Ayrıca, Jira'da yerleşik bir sohbet özelliği yoktur; tartışmalar yalnızca sorunlara yorum olarak yapılabilir, bu da iletişimi sıkıcı hale getirir.

Ayrıca, ProofHub'ın "Duyurular" özelliği, tüm proje paydaşlarını bilgilendirmek ve katılımlarını sağlamak için çok yararlıdır. Örneğin, "Geliştirme Güncellemeleri", "Pazarlama Lansmanları" ve "Proje Dönüm Noktaları" için ayrı kanallar oluşturabilirim

Yazılım ayrıca, kritik bir güncelleme veya yaygın dikkat gerektiren bir bilgi (örneğin, proje kapsamındaki bir değişiklik) olduğunda hedefli duyurular oluşturmamı sağladı.

Haftalık ilerleme veya günlük ipuçları gibi düzenli güncellemeler için otomatik duyurular planlayabilmeyi sevdim. Örneğin, haftalık toplantılar veya proje gönderim son tarihleri ile ilgili hatırlatıcılar her hafta belirli saatlerde gönderilecek şekilde ayarlanabilir.

ProofHub, takımların her gönderinin yorum bölümünde doğrudan soru sorarak veya geri bildirim sağlayarak duyurularla etkileşime girmesini teşvik eder. Bu, ilgi çekici bir iki yönlü iletişim akışı oluşturmaya yardımcı olur.

Bence bu, pazarlama kampanyaları ve etkinlikler gibi yüksek düzeyde işbirliği gerektiren projelerde çalışan takımlar için en iyi Jira alternatiflerinden biri.

ProofHub'ın en iyi özellikleri

Aynı belgenin birden fazla sürümünü oluşturun, her sürümü takım üyeleri ve dış paydaşlarla paylaşın ve tüm sürüm geçmişlerini ileride başvurmak üzere platformda güvenli bir şekilde saklayın

Tablo görünümü ile mevcut görevleri görüntüleyin ve değiştirin veya yeni görevler ekleyin

ProofHub etkinlik günlüğü ile tüm kullanıcı eylemlerini izleyin; farklı hesaplarda neler olduğunu gerçek zamanlı olarak görün

ProofHub sınırlamaları

ProofHub, kaydedilen süre için yerel olarak fatura oluşturmaz, bunun yerine bu fonksiyon için Freshbooks ve Quickbooks gibi harici platformlarla entegrasyonlara güvenir

Gantt grafiği, kurulumu ve etkili kullanımı zor olduğundan, gerektiği gibi çalışması için daha fazla zaman harcanmasına neden olur

G2 incelemesinde ProofHub hakkında şunlar söyleniyor:

ProofHub bizim için en kritik sorunu çözdü: bilgilerin güvenliğini sağlamak. Tüm müşterilerimizi panoya dahil etmemizi sağladı, ancak erişimi kontrol altında tutmamızı da sağladı. Özel roller sayesinde her kullanıcının erişim düzeylerini yönetebildik. Bu sayede müşterilere doğru düzeyde görünürlük sağlayabildik ve projelerle ilgisi olmayan bilgilere erişimi kısıtlayabildik.

ProofHub, bizim için en kritik sorunu, yani bilgilerin güvenliğini sağladı. Tüm müşterilerimizi panoya dahil etmemizi sağladı, ancak erişimi kontrol altında tutmamızı da sağladı. Özel roller sayesinde, her kullanıcının erişim düzeylerini yönetebildik. Bu sayede, müşterilere doğru düzeyde görünürlük sağlayabildik ve projelerle ilgisi olmayan bilgilere erişimi kısıtlayabildik.

ProofHub fiyatlandırması

Temel: Aylık 50 dolar

Ultimate Control: Aylık 99 $ (Özel erişim rolleri için özel talebi olan uzaktan Aylık 99 $ (Özel erişim rolleri için özel talebi olan uzaktan iş yönetimi için uygundur)

Her iki paket de sabit fiyatlandırma içerir ve kullanıcı başına ücret alınmaz.

Ayrıca okuyun: ProofHub'a 10 harika alternatif

10. Assembla – Sürüm kontrolünü entegre etmek için en iyisi

assembla aracılığıyla

Olası Jira alternatifleri listemizin bir sonraki sırasında Assembla yer alıyor. Web tabanlı sürüm kontrolü ve kaynak kodu yönetimi (SCM) yazılımı sunan bulut tabanlı bir çözümdür. Proje yönetimi ve SCM'yi entegre ederek yazılım geliştirme takımlarının ihtiyaçlarını karşılayarak ürün geliştirmeyi kolaylaştırır.

Assembla, merkezi bilet sistemi ile görev izleme, sorun yönetimi ve proje koordinasyonunu kolaylaştırmanın yanı sıra, otomatik olarak güncellenen kart duvarları ve panolarla projeleri görsel olarak yönetmeye yardımcı olur.

Bu aracı kullanarak, projelerinde verimli kod yönetimi, işbirliği ve ortak yazılım geliştirmeye öncelik veren geliştirme takımları için uygun olduğunu fark ettim.

Jira gibi karmaşık bir araç istemiyor musunuz? Sorun değil.

Assembla, kullanışlı bulacağınız birçok yerel, yerleşik özelliğe sahiptir.

Örneğin, güçlü sürüm kontrol özellikleri sayesinde kod depolarını verimli bir şekilde yönetebilirsiniz. Assembla ayrıca Git, SVN ve Perforce'u da destekler.

Ancak Jira'da durum böyle değildir. Commit'leri, dalları ve çekme taleplerini doğrudan Jira'daki sorunlara bağlamak için Bitbucket veya GitHub gibi eklentileri kullanarak yazılımı Git depolarıyla entegre etmeniz gerekir. Benzer şekilde, Jira'yı SVN ve Perforce depolarıyla entegre etmek için eklentiler de mevcuttur. Ancak, Jira'nın fiyatı daha fazla eklenti ile artar.

Assembla'da, projeleri takımlar için özel çalışma alanları olarak hizmet veren alanlara organize etmenin ne kadar kolay olduğunu gördüm. Her alanın kendi araçları, depoları ve üyeleri olabilir, böylece takımım birden fazla projeyi aynı anda yönetebilir ve bunları ayrı ve organize tutabilir.

Projelerdeki görevleri, hataları ve sorunları izlemek için de bir özellik var. Özel iş akışları aracılığıyla biletler oluşturabilir, atayabilir, önceliklendirebilir ve izleyebilir, böylece işlerin verimli ve şeffaf bir şekilde yönetilmesini sağlayabilirim.

Assembla'yı Jira alternatifleri listemize dahil etmemizin bir başka nedeni de, Gantt, Scrum, Waterfall ve Kanban panoları ile birden fazla görünüm sunmasıdır, böylece yazılım geliştirme takımları biletlerini istedikleri şekilde yönetebilirler.

Assembla'nın en iyi özellikleri

Kanban, Scrum, Gantt, Waterfall, Kanban ve SAFe gibi yaygın Agile metodolojileriyle projelerinizi ve takım üyelerinin bağımlılıklarını görselleştirin

Yerleşik wiki ve dokümantasyon özelliğini kullanarak proje dokümantasyonları, bilgi tabanları ve kullanıcı kılavuzları oluşturun ve bunlara erişin

Milestones aracılığıyla proje yürütmenin çeşitli aşamalarında bir grup önemli görev için önemli tarihler belirleyin

Assembla sınırlamaları

Belge arama, komut satırı araçları ve CI/CD boru hatları için komut dosyası oluşturma için yeterli destek yok

Platform, görünümleri hızlı bir şekilde düzenlemek için yeterli seçenek sunmuyor ve bu da hem bireysel kullanıcılar hem de takımlar için karmaşık bir arayüzle sonuçlanıyor

Henüz AI desteği yok

Assembla, takımımızın herkesin ne yaptığını tam görünürlükle organize etmesini ve yürütmesini sağlıyor. İşbirliği kesinlikle en temel özelliği. Diğer çözümleri denedik, ancak özellikleri öne çıkıyor.

Assembla, takımımızın herkesin ne yaptığını tam görünürlükle organize etmesini ve yürütmesini sağlıyor. İşbirliği kesinlikle en temel özelliği. Diğer çözümleri denedik, ancak özellikleri öne çıkıyor.

Assembla fiyatlandırması

Assembla Cloud: Kullanıcı başına aylık 21 $, yıllık faturalandırılır (Özel dağıtım gerektirmeyen bulut tabanlı bir sürüm kontrol sistemi isteyen takımlar için uygundur)

Assembla Enterprise: Özel fiyatlandırma (Özel güvenlik, uyumluluk veya entegrasyon ihtiyaçları olan büyük kuruluşlar için uygundur)

11. Pivotal Tracker – Çevik yazılım geliştirme ve gerçek zamanlı işbirliği için en iyisi

pivotal Tracker aracılığıyla

Pivotal Tracker, çevik yazılım geliştirme projelerini yönetmek için Jira alternatifleri arasında değerlendirebileceğiniz bir proje yönetimi aracıdır. Proje önceliklerinin paylaşılan bir görünümünü sunarak ve görevlerin önceliklendirilmesine yardımcı olarak işbirliğini kolaylaştırır.

Jira'dan farklı olarak, birikmiş iş listeleri ve düzeltmeler gibi özelliklere sahiptir, takımınızın hızını otomatik olarak hesaplar ve proje tamamlanma tarihlerini tahmin eder. Arayüzünün, çeşitli geliştirme aşamalarında ilerleyen "hikayeler" kavramı etrafında döndüğünü gördüm.

Pivotal Tracker'ın anahtar özelliklerinden biri, işi yönetilebilir parçalara ayırarak yinelemeleri planlamanıza olanak tanıyan kılavuzlu izleme aracıdır. Bu yaklaşım, Agile ilkelerine sıkı sıkıya bağlı takımlar için uygundur.

Pivotal Tracker'da bir proje ayarlarken, kullanıcı hikayeleri oluşturarak başladım. Her hikaye bir yeteneği veya iş gereksinimini temsil ediyordu. Yapılması gerekenleri, neden gerekli olduklarını ve hikayenin ne zaman tamamlandığını belirleyen kabul kriterlerini ayrıntılı olarak belirttim.

Takım önceliklerini gerektiği gibi ayarlamak için sürükle ve bırak arayüzünü kullanmayı sevdim. Ayrıca, tahminlere ve takımımızın hızına göre hikayeleri otomatik olarak yinelemelere gruplama seçeneği de buldum.

Bu, işinizi yönetilebilir parçalara ayırarak planlamanıza ve her yinelemede başarılarınız için gerçekçi beklentiler belirlemenize yardımcı olacaktır. Bir ürün takımıysanız, bu araç özelliği, yinelemeli bir süreçle sürekli iyileştirme yapabileceğiniz için kod kalitesi üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlar.

Pivotal Tracker'ın en iyi özellikleri

Birden fazla koşul içeren karmaşık sorguları işleyebilen Boole arama ile ihtiyacınız olanı bulun

Mock-up'ları, slaytları ve diğer dosyaları bilgisayarınızdan sürükleyip bırakın veya kolay paylaşım için Google Drive'dan ekleyin

Hücre düzeyinde içgörüler paylaşmak için tasarlanmış raporlarla, yinelemeler, epikler, sürümler ve daha fazlası aracılığıyla proje durumunu yakından inceleyin

Pivotal Tracker sınırlamaları

Pivotal Tracker, biletleri yüzme şeritleri olarak görüntüleme için yerel destek sunmaması nedeniyle Kanban tarzı yönetim için ideal değildir ve takımları etiketler ve özel görünümler gibi geçici çözümler kullanmaya zorlar

Büyük sprint iş yüklerinin olduğu senaryolarda, biletlerin dikey olarak listelenmesi aşırı uzun hale gelebilir ve bu da yönetimi ve görünümü zorlaştırabilir

Henüz AI entegrasyonu yok, bu benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu

Ürün sahibi olarak, Pivotal Tracker'ın birkaç harika yönü var: görünüm, bilet oluşturma kolaylığı ve etiket kullanımı. Görünüm açısından, sütunları ayarlayarak mevcut sprintin durumunu bir bakışta görebilir, birikmiş işlerin önceliğini yönetebilir ve biletleri buzluğa ekleyebilirim. Ayrıca, her geliştiriciye atanan işlere göre filtre uygulayabilirim, bu da Sprint Planlaması sırasında çok kullanışlıdır.

Ürün sahibi olarak, Pivotal Tracker'ın birkaç harika yönü var: görünüm, bilet oluşturma kolaylığı ve etiket kullanımı. Görünüm için, sütunlarıma mevcut sprintin durumunu bir bakışta görebilecek şekilde ayarlayabilir, birikmiş işlerde önceliği yönetebilir ve biletleri buzluğa ekleyebilirim. Ayrıca, her geliştiriciye atanan işlere göre filtre uygulayabilirim, bu da Sprint Planlaması sırasında çok kullanışlıdır.

Pivotal Tracker fiyatlandırması

Ücretsiz: 0 $ (Bir proje için en fazla beş kullanıcı ve işbirlikçiniz varsa idealdir)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Daha fazla bilgi: Pivotal Tracker'a 10 alternatif

12. Bugzilla – Yazılım sürümlerini yönetmek için en iyisi

bugzilla aracılığıyla

Mozilla Foundation tarafından geliştirilen Bugzilla, yazılım geliştirme sürecini, özellikle hata izlemeyi yönetmek için kullanılan açık kaynaklı bir araçtır. Bir hata izleme aracı olmasına rağmen, Bugzilla aynı zamanda onu Jira'nın olası alternatiflerinden biri haline getiren çevik proje yönetimi özelliklerine de sahiptir.

Başlangıçta hata izleme için tasarlanan ancak daha sonra kapsamlı bir proje yönetimi aracına dönüşen Jira'nın aksine, Bugzilla yalnızca hata izlemeye odaklanır ve gelişmiş sorgu yetenekleri, e-posta bildirimleri ve özelleştirilebilir hata alanları gibi özellikler sunar.

Bugzilla'nın anahtar özelliklerinden biri, belirli ve ayrıntılı sorguların oluşturulmasını sağlayan güçlü arama özelliğidir. Temel Google benzeri hata aramasına ek olarak, zamana dayalı aramalar ve diğer hassas sorgular da gerçekleştirebilirsiniz.

Bugzilla'da hataları raporlayabildiğim ayrıntıları da beğendim, örneğin hatayı yeniden oluşturmak için gerekli adımlar, ortam bilgileri ve ilgili ekran görüntüleri.

Hataları türüne ve önem derecesine göre sınıflandırıp önceliklendirebildim, böylece kritik sorunların hemen ilgilenilmesini sağladım. Her görevin atanmasından çözülmesine kadar ilerlemesini izlemek de kolaydı.

Bir yazılım geliştirme takımında proje lideri olsaydım, nihai ürünü etkileyebilecek çözülmemiş veya tekrarlanan hataların olasılığını azaltmak için kesinlikle Bugzilla'yı kullanırdım. Windows, UNIX vb. gibi çeşitli işletim sistemlerini destekler.

Bugzilla'nın en iyi özellikleri

Patch Viewer ile bir hatayla ilişkili tüm yamaları renkli bir görünümde görüntüleyin; daha fazla bilgi edinmek için Bonsai, CVS ve LXR ile entegre edin

Bugzilla'nın "İzle" özelliği ile takımınızla ilgili güncellemelerden haberdar olun

Tüm aramalarınızı ileride kullanmak üzere her sayfanın alt kısmında kaydedin

E-posta ile hata raporlarını tercih ettiğiniz sıklıkta planlayın

Bugzilla sınırlamaları

Kullanıcı deneyimi sezgisel değildir, gezinmeyi ve bilet yönetimini zorlaştırır

Görüntüler kolayca eklenebilirken, platform video eklemeyi desteklemiyor, bu da paylaşılabilecek ve belgelenebilecek medya türlerini sınırlıyor

Umarım bir gün yapay zeka özellikleri de eklerler

Bir Redditor, Bugzilla ve hata raporları hakkında şunları söylüyor:

İyi yaptığı bir şey varsa, o da hızlı ve alakalı arama yapabilmek için mevcut hata raporlarını indekslemesi. Bugün bir hata raporu yazmak üzereydim ve arama terimim mevcut hata raporuyla tam olarak aynı olmasa da, yine de tam bir kopyasını bulabildim.

İyi yaptığı bir şey varsa, o da hızlı ve alakalı arama yapabilmek için mevcut hata raporlarını indekslemesi. Bugün bir hata raporu yazmak üzereydim ve arama terimim mevcut hata raporuyla tam olarak aynı olmasa da, yine de tam bir kopyasını bulabildim.

Bugzilla fiyatlandırması

Bu araç tamamen ücretsizdir.

Ayrıca okuyun: Bugzilla yerine kullanabileceğiniz hata izleme araçları

13. Hygger – Projeleri önceliklendirme ve yönetme için en iyisi

hygger aracılığıyla

Hygger, modern takımlar için Kanban panoları ve Gantt grafikleri kullanan çevik bir proje yönetimi aracıdır. Daha basit Jira alternatifleri arayan takımlar için iyi bir seçenektir.

İş akışınızın neredeyse her yönünü özelleştirmek istiyorsanız kullanışlı olan Jira'nın çok karmaşık özelleştirme seçeneklerinden farklı olarak, Hygger gereksiz karmaşıklık olmadan temel özellikleri sunarak bir denge kurar.

Sıkı teslim tarihleri ve çok sayıda paydaşın dahil olduğu, yüksek baskı altında bir ürün lansmanı düşünün. Hygger'ın önceliklendirme araçlarını kullanarak, gerçekten önemli olan şeylere odaklanabilirsiniz.

Örneğin Eisenhower Box, tüm proje görevlerimizi dört kadrana ayırmama yardımcı oldu: acil ve önemli, önemli ama acil değil, acil ama önemli değil ve ne acil ne de önemli.

Bu özellik, acil olarak ilgilenilmesi gereken görevleri ve daha sonra planlanabilecek görevleri ayırt edebildiğim için çok netlik ve odaklanma sağladı. Doğal olarak, stresi en aza indirmeye ve verimliliği en üst düzeye çıkarmaya yardımcı oldu.

Hygger ayrıca, hikaye puanları /saat tahmini, burndown grafikleri, hız ve diğer metriklerle platformda sprintler çalıştırma seçeneği de sunar.

Hygger, Slack ve Google Drive gibi popüler araçlarla entegre olduğu için takımım sorunsuz bir şekilde iletişim kurabildi ve dosya paylaşımı yapabildi. Bu da onu pazarlama kampanyaları ve ürün geliştirme projeleri yürütmek için iyi bir araç haline getiriyor.

Hygger'ın en iyi özellikleri

Yüzme şeritlerini kullanarak panodaki en önemli görevleri vurgulayın ve engelleri hızla ortadan kaldırın

Proje maliyetleri, takım performansı ve genel ilerleme hakkında gelişmiş raporlar alın

İki yönlü yorumlar, anlık bildirimler ve belge paylaşımı ile takım üyelerinizle sürekli iletişim halinde olun

Hygger sınırlamaları

Platformda görevler içinde özel metin alanları ekleme seçeneği yoktur; hipotez, kabul kriterleri, çözüm ve dikkate alınacak hususlar gibi daha fazla alan, çeşitli kullanım durumları için faydalı olacaktır

Mobil uygulama, belirli takım türleri için gerekli olabilecek sprint panolarını desteklemiyor

Biz küçük bir yazılım geliştiricileri ve ürün sahipleri takımıyız. JIRA gibi büyük ürünler çok karmaşık ve her zaman ihtiyaçlarımıza uygun değil. Hygger'a geçtikten sonra her şey basitleşti. Hygger, basit iş akışları için basit bir üründür. Sezgisel ve etkili.

Biz küçük bir yazılım geliştiricileri ve ürün sahipleri takımıyız. JIRA gibi büyük ürünler çok karmaşık ve her zaman ihtiyaçlarımıza uygun değil. Hygger'a geçtikten sonra her şey basitleşti. Hygger, basit iş akışları için basit bir üründür. Sezgisel ve etkili.

Hygger fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 9 dolar

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 18 $ (Gelişmiş proje yönetimi özelliklerine ihtiyaç duyan büyük takımlar için idealdir)

Ayrıca okuyun: Hygger ile ClickUp'ın karşılaştırması

14. Backlog by Nulab – Sorun izleme için en iyisi

via Nulab

Backlog, değerli Jira alternatifleri arasında yer alması gereken bir başka hepsi bir arada yazılım geliştirme proje yönetimi aracıdır. Proje yönetimi, hata ve sorun izleme ile sürüm kontrolünü tek bir yerde birleştirir.

Backlog'un öne çıkan özelliklerinden biri, Git ve Subversion kod yönetimini destekleyen entegre kod deposudur. Kod değişikliklerini ilgili proje görevlerinin yanında görüntüleyebilirsiniz, bu da iş akışlarında şeffaflık sağlar. Sorunları e-posta yoluyla kaydetmenize izin vermesini çok sevdim.

Birden fazla yazılım geliştirme takımının yer aldığı projelerde, görevlere doğrudan commit mesajlarında referans vermek, ayrı izleme sistemleri olmadan tüm paydaşları ilerleme hakkında güncel tutar.

Backlog'u denediğimizde, doğru kişilere güncellemeleri zahmetsizce bildirebildik, ayrıca özelleştirilebilir şablonlarla sorun oluşturmayı standart hale getirme seçeneğimiz de vardı. Böylece, sorun çözümü için SOP'ler ve kılavuzlar oluşturmanıza gerek kalmaz.

Yazılım geliştirmenin kritik doğası ve fikri mülkiyetin korunması gerekliliği göz önüne alındığında, çalışma alanına erişimin yönetimi çok önemlidir. Neyse ki Backlog, takımımız için son derece güven verici olan sağlam erişim kontrolü özelliklerine sahiptir.

Backlog, Jira'da olmayan başka bir özellik sunar: entegre wiki. Bu sayede, aynı platformda proje belgeleri oluşturabilir ve bunları yönetebilirsiniz. Wiki, Markdown biçimini destekleyerek zengin içerik oluşturmak için esneklik ve kullanım kolaylığı sağlar.

Genel olarak, yazılım geliştirme süreçlerinizde yüksek düzeyde şeffaflık ve verimlilik arıyorsanız, Jira alternatifi olarak Backlog'u kullanmanızı öneririm.

Backlog'un en iyi özellikleri

Gantt grafikleriyle görevleri planlayın ve programlayın, olası darboğazları belirleyin ve zaman içinde ilerlemeyi izleyin

E-postaları, e-posta istemcinizden çıkmadan Backlog içinde hızlı bir şekilde eyleme geçirilebilir görevlere veya sorunlara dönüştürün

Takımınızın benzersiz süreçlerine ve metodolojilerine uyacak şekilde ş akışı aşamaları, geçişleri ve durumları oluşturun ve yapılandırın

Backlog sınırlamaları

Kullanıcı yönetimi ayarları çok karmaşık

Özel alanlar ve şablonlar yalnızca proje düzeyinde ayarlanabilir, tüm kuruluş için ayarlanamaz

Belirli bir dönemden sonra bilet durumunun değişmemesi durumunda uyarılar gibi özel bildirimler ayarlanamaz

Otomasyon gibi temel işlevler için bile yapay zeka özelliği yok

Ürün karmaşık değildir ve eklenen tüm özelliklerin basit kullanım örnekleri vardır ve daha kolay uygulama sağlar. Test uzmanı olarak günlük hata/kusur raporlamasıyla ilgili sıkıntıları önlemek için iyi bir kullanıcı arayüzü.

Ürün karmaşık değildir ve eklenen tüm özelliklerin basit kullanım örnekleri vardır ve daha kolay uygulama sağlar. Test uzmanı olarak günlük hata/kusur raporlamayla ilgili sıkıntıları önlemek için iyi bir kullanıcı arayüzü.

Backlog fiyatlandırması

Ücretsiz: Aylık 0 $ (10 kullanıcıya kadar) (Küçük projeler için ideal)

Başlangıç: Aylık 35 $ (30 kullanıcıya kadar) (Büyüyen takımlar için uygun)

Standart: Aylık 100 $ (Sınırsız kullanıcı) (Orta ölçekli şirketler için uygundur)

Premium: Aylık 175 $ (Sınırsız kullanıcı ve proje) (Büyük şirketler için ideal)

15. Bitrix24 – İletişim için en iyisi

bitrix24 aracılığıyla

Bitrix24, bir proje yönetim aracından çok daha fazlasıdır. CRM, görev ve proje yönetimi, zaman takibi, katılım yönetimi, iletişim araçları (video konferans ve sohbet gibi) ve web sitesi oluşturma özelliklerini entegre ettiği için bu Jira alternatifleri listesine dahil ettik.

Bitrix24, farklı departmanların tüm operasyonlarını tek bir platformda yöneten işletmeler tarafından tercih edilen bir sosyal kurumsal platformdur.

Başlangıç olarak, canlı sohbet özelliği ürün geliştirme ve pazarlamada paha biçilmez bir değer sunar. Gerçek zamanlı iletişim sağlar, güncellemeler sunar ve proje görevleriyle doğrudan bağlantılı geri bildirimler alır. Bu anlık geri bildirim döngüsü ve görev ayarlaması, hiçbir gereksinimin gözden kaçmamasını sağlar.

Oldukça ilgi çekici bulduğum bir özellik Bitrix24'ün sosyal intraneti. Kişiselleştirilmiş profiller, beğeniler ve yorumlar içeren bu özellik, takım üyelerinin proje görevleriyle doğrudan bağlantılı tartışmalara katılabileceği bir işbirliğine dayalı takım kültürü oluşturur.

Bu özellik, takımımızdaki herkesi bilgilendirdi ve dönüm noktalarını ve başarıları kutlayarak moralimizi yükseltti.

Bitrix24, karmaşık proje yönetimi ve iletişimin tüm yönlerini bir araya getirerek, karmaşık projelerin koordinasyonunda yaşanan sürtüşmeleri önemli ölçüde azalttığını ve bu sayede dinamik ve etkileşimli proje ortamları için en iyi seçim olduğunu düşünüyorum.

Bitrix24'ün en iyi özellikleri

Dört görev rolü oluşturun: görevi atayan kişi, görevin atandığı kişi (atanan kişi), atanan kişiye yardımcı olanlar (katılımcılar) ve döngüde olması gerekenler (gözlemciler)

Bitrix24'ün yapay zeka asistanı CoPilot'u kullanarak her görevin altındaki tüm yorumları özetleyin ve ne hakkında olduklarını ve mevcut durumlarını anlayın

Bitrix24 CRM'de sohbet, görev, takvim etkinliği, hatta bir müşteri adayı veya anlaşmadan kolayca çevrimiçi toplantı ayarlayın

Bitrix24 sınırlamaları

Yararlı yardım makaleleri ve müşteri desteği yalnızca belirli ücretli paketlerde mevcuttur, bu da daha düşük seviyeli planlara sahip kullanıcıların erişimini sınırlamaktadır

Mesajlaşma sistemi WhatsApp ile entegre olmakla birlikte, daha çok bir çağrı merkezi uygulaması gibi fonksiyon görür; sohbetler bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kapanır ve aynı kişiyle konuşmayı yeniden başlatmak mümkün değildir

Bitrix24, eksiksiz bir iş otomasyon aracıdır. Günlük faaliyetlerimizin tamamında kullanıyoruz. Potansiyel müşteri yönetimi, anlaşma yönetimi, görev yönetimi, proje, scrum, sprint, otomasyon ve daha birçok özelliği içerir. Tüm departmanlarda kolayca uygulanabilir.

Bitrix24 eksiksiz bir iş otomasyon aracıdır. Günlük faaliyetlerimizin tamamında kullanıyoruz. Potansiyel müşteri yönetimi, anlaşma yönetimi, görev yönetimi, proje, scrum, sprint, otomasyon ve daha birçok özelliği içerir. Tüm departmanlarda kolayca uygulanabilir.

Bitrix24 fiyatlandırma

Temel: Aylık 61 $ (Küçük işletmeler için ideal)

Standart: Aylık 124 $ / kuruluş (Orta ölçekli işletmeler için uygundur)

Profesyonel: Aylık 249 $ (gelişmiş proje yönetimi ve entegrasyon özelliklerine ihtiyaç duyan büyük işletmeler için idealdir)

Enterprise: Aylık 499 $ (Yüksek düzeyde özelleştirme, güvenlik ve desteğe ihtiyaç duyan büyük kurumsal şirketler için)

Seçeneklerinizi inceleyin ve Jira alternatifini akıllıca seçin

Buradaki Jira alternatiflerinin her biri, kendi yöntemiyle projelerinizi etkili bir şekilde yönetebilir. Ancak, doğru çevik proje yönetimi aracını seçmenin anahtarı, aşağıdakiler gibi özel ihtiyaçlarınızı anlamakta yatmaktadır:

Ne tür görselleştirmeler ve raporlamalar arıyorsunuz?

Takımınız için ne tür roller ve izinler istiyorsunuz?

Proje yönetimi yazılımını hangi takımlar kullanacak?

Diğer araç ve hizmetlerle ne kadar kapsamlı bir entegrasyon yapmanız gerekiyor?

Proje yönetimi aracına yatırım yapmak işiniz için önemli bir taahhüt olduğundan, bunlar çok önemli hususlardır.

Yanlış seçim, operasyonlarınızı aksatabilir ve maliyetli olabilir. Bu nedenle, Jira alternatifleri hakkında kapsamlı bir araştırma yapmanızı öneririm. Ücretsiz denemelerden yararlanın veya ücretsiz planları keşfedin ve projenizin ihtiyaçlarına uygun, bilinçli bir karar verin.

Ya da aramayı atlayıp ClickUp'ı seçebilirsiniz. Hayır, ciddiyiz.

ClickUp, iletişim ve iş yönetimini birleştiren ve benzersiz bir verimlilik sağlamak için yapay zeka ile güçlendiren dünyanın ilk proje yönetimi uygulamasıdır . Proje yönetimi en iyi uygulamalarını istediğiniz gibi standartlaştırmanıza ve ölçeklendirmenize yardımcı olacak tüm doğru özelliklere sahiptir.

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