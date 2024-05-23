Kod İnceleme ile Zaman Kazanma ve Daha İyi Sonuçlar Elde Etme

Bir dakika durun ve işiniz hakkında düşünün. İyi bir iş çıkardınız mı?

Bu sorunun cevabı ne olursa olsun, az önce yaptığınız şey bir tür inceleme, yani ilerlemenin temelidir.

İncelemeler, takımların performanslarını değerlendirmesine, sonuçları ölçmesine, eksiklikleri belirlemesine ve iyileştirme stratejilerini entegre etmesine yardımcı olur. Yıllık değerlendirmelerden performans iyileştirme planlarına kadar, kuruluşlar çeşitli şekillerde incelemeler gerçekleştirir.

Yazılım geliştirme takımlarında bu tür bir uygulama, kod incelemesidir.

Bu blog yazısında, kod incelemesinin ne olduğunu, nasıl yardımcı olduğunu ve kod inceleme süreçlerini yazılım mühendisliği uygulamalarınıza nasıl entegre edebileceğinizi keşfediyoruz.

Kod İnceleme Nedir?

Kod inceleme, ilk geliştirme aşamasında gözden kaçan hataları belirlemek amacıyla bir veya daha fazla geliştirici tarafından bir kişinin kodunu sistematik olarak inceleme sürecidir.

1970'lerde, yazılım tasarımcısı Michael Fagan, kod denetimi için bir süreç tanıttı. Bu süreç, sonraki nesil geliştiriciler tarafından uyarlanarak geliştirildi.

Kod incelemesi aşağıdakileri sağlamada etkilidir:

Tasarım gereksinimleriyle tutarlılık

Kodlama standartlarına uyum

Sürecin erken aşamalarında hata tespiti

Geliştirme yaşam döngüsü boyunca paydaşlar arasında bilgi paylaşımı

Bakım kolaylığı ve güvenlik

Genel yazılım kalitesi ve minimum teknik borç

Prensip olarak, kod incelemesi olağanüstü faydalar sağlar. Ancak, ihtiyaçlarınıza, hedeflerinize ve mevcut sistemlerinize bağlı olarak, bazı kod inceleme türleri diğerlerinden daha faydalı olabilir. Nasıl olduğunu görelim.

Kod İnceleme Türleri

Kodu yazdırıp fosforlu kalemle gözden geçirmekten kod düzenleyicilerle çalıştırmaya kadar, kod incelemesini gerçekleştirebileceğiniz düzinelerce yol vardır. Modern yazılım geliştirme takımlarının izlediği en yaygın yaklaşımlar şunlardır.

Resmi kod incelemesi

Bu, yazılım denetimi olarak da adlandırılan yapılandırılmış bir kod inceleme sürecidir.

Süreç : Resmi kod incelemesi, genellikle bir toplantıda moderatör tarafından yönetilen planlama, genel bakış, hazırlık, inceleme toplantısı ve yeniden çalışmayı içerir

Uygulanabilirlik : Bu süreç, sağlık veya finans gibi sektörlerdeki uyumluluk gibi standartların son derece yüksek olduğu durumlarda çok etkilidir

Avantajlar : Kusurları erken aşamada tespit etmede etkili ve kapsamlıdır

Zorluklar: Titiz ve zaman alıcı

Gayri resmi kod inceleme

Geleneksel gözden geçirmelerden daha az resmi olan bu süreç, bir veya daha fazla iş arkadaşının masalarında kaynak kodunu incelemesini içerir.

Süreç : Geliştiriciler, kodlarını inceleme için iş arkadaşlarıyla paylaşır

Uygulanabilirlik : Yeni başlayan geliştiricilerin eğitimi ve koçluğu için idealdir

Avantajlar : Hata tespitinde hızlı ve son derece etkili

Zorluklar: Resmi değerlendirmelerin titizliği ve belgelendirilmesi eksik

Çekme talebi incelemesi

Bu, geliştiricilerin kod değişikliklerini paylaşılan bir depo dalına aktardıkları Git gibi dağıtılmış sürüm kontrol sistemlerinde yaygındır.

Süreç : Diğer takım üyeleri, değişiklikleri ana dal ile birleştirmeden önce gözden geçirir.

Uygulanabilirlik : Sürekli entegrasyon ve dağıtım iş akışlarını izleyen dağıtılmış takımlar için

Avantajlar : Yeni kodu entegre etmeden önce eşzamansız geri bildirim ve kalite güvencesini kolaylaştırır

Zorluklar: Gerçek zamanlı işbirliği olmadan öğrenme gecikebilir

Çift programlama

Bu, iki programcunun bir iş istasyonunda birlikte çalıştığı çevik bir yazılım geliştirme tekniğidir.

Süreç : Bir geliştirici, sürücü, kod yazarken, diğeri, gözlemci veya navigatör, kodun her satırını aynı anda gözden geçirir. Rolleri düzenli olarak değiştirebilirler.

Uygulanabilirlik : Birden fazla kişinin işbirliği gerektiren karmaşık programlama sorunları için idealdir

Avantajlar : Gerçek zamanlı bir inceleme süreci, hataları erken tespit edebilir ve bilgiyi takım içinde paylaşabilir

Zorluklar: Kültürel ve davranışsal olarak, çift programlama takım üyeleri için rahatsız edici olabilir ve bu nedenle etkisiz hale gelebilir

Araç destekli kod inceleme

Bu, çeşitli amaca yönelik araçların yardımıyla gerçekleştirilen otomatik bir kod inceleme sürecidir.

Süreç : Araçlar, belirli hata türleri, standart ihlalleri ve güvenlik açıkları için kodu tarar

Uygulanabilirlik : Zaman veya kaynak yetersizliği olduğunda idealdir

Avantajlar : Yüksek tekrarlanabilirlik, hızlı ve uygun maliyetli

Zorluklar: Eleştirel düşünme becerileri gerektiren karmaşık kodları işleyemez; genellikle manuel kod incelemesinin yerine bir yardımcı süreç olarak kullanışlıdır

Kuruluşunuz için hangi kod inceleme yöntemini seçerseniz seçin, bunun önemi yadsınamaz.

Kod İncelemesinin Önemi

Temelinde, kod incelemeleri hataların ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Tek bir geliştiricinin sınırlarını kabul eder ve yeteneklerini sistematik olarak geliştirmeye çalışır. Kod incelemesi sadece kodu değil, tüm yazılım geliştirme sürecini güçlendirir. İşte nasıl.

Hata algılamayı optimize etme: Temel olarak, kod incelemeleri ana kod tabanının entegrasyonundan önce yazılım hatalarını ve güvenlik açıklarını keşfetmeye yardımcı olur. Akran incelemesi, bellek sızıntılarını, eşzamanlılık sorunlarını veya güvenli olmayan kod uygulamalarını algılar.

Test: Kod incelemesi, test aşamasına gelmeden önce bile sürekli ürün geri bildirimi ile çevik test sonuçlarını iyileştirir. Böylece, resmi testler sırasında ortaya çıkan kusurların ciddiyetini azaltır.

Sürekli iyileştirme: Scrum çerçevesinde, kod incelemeleri sürekli iyileştirme için geliştirme döngüsüne entegre edilmiştir. Kod incelemeleriyle, scrum takımları sorunları erken tespit edip düzeltir ve piyasaya sürülebilir ürünler oluşturur.

Yazılım kalitesi: Kod inceleme, yazılımın güvenliğini ve güvenilirliğini artıran, dağıtımdan sonra maliyetli hataların ve zarar verici sorunların riskini azaltan önleyici bir önlemdir.

Geliştirici verimliliği: Sorunların önceden belirlenmesi ve çözülmesi, test sürecini kolaylaştırır. Test uzmanları ve geliştiriciler, temel işlevsellik hataları yerine daha karmaşık senaryolara ve kullanıcı deneyimlerine odaklanabilir.

Yapılandırılmış bir kod inceleme süreci izleyerek tüm bu avantajlardan ve daha fazlasından yararlanın. Aşağıda başlangıç noktası bulunmaktadır.

Kod İncelemeyi Gerçekleştirme Adımları

Akran kod incelemesi, kalite ve programlama standartları açısından kod satırlarını gözden geçirmek için basit ve tek bir adımdır. Ancak, etkili olması için öncesinde ve sonrasında atılması gereken birkaç adım vardır. Bunları sırayla inceleyelim.

Kod incelemenizi planlayın

İncelemeye başlamadan önce, kapsamlı bir plan yaparak başarıya hazır olun.

Kapsam ve hedefleri tanımlayın

Kod tabanının hangi kısımlarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirleyin

İnceleme yapanlara (veya kendinize) atayın

Tamamlanma zaman çizelgesini ayarlayın

Net bir planla, inceleme sürecinizi organize edebilir ve net beklentiler belirleyebilirsiniz.

Kodu anlayın

Bir şeyi gözden geçirmek için onu anlamanız gerekir. Bağlamla başlayın; geliştiricilerle geliştirmekte oldukları özellik, çözüm yaklaşımları vb. hakkında konuşun. Kodun işlevselliğini ve gereksinimlerini öğrenin.

Kodu okumadan önce ilgili belgelerden, kullanıcı hikayelerinden veya tasarım özelliklerinden tüm mevcut bilgileri inceleyin. Daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, bunları toplamak için yazılım takımları için formları da kullanabilirsiniz. Bu adım, anlamlı bir inceleme için çok önemlidir.

Kodu inceleyin

En son değişiklikleri görebilmek için sürüm kontrol sisteminden en son kodu alın. Bu, zaten değiştirilmiş olan eski kodu gözden geçirmeyi önler.

Kodu çalıştırın

Mümkünse, kodu çalıştırarak davranışını gözlemleyin. Bu, kodu sadece okuyarak fark edilemeyen işlevsellikle ilgili bariz sorunları belirlemenize yardımcı olur.

İnceleme

Aşağıdaki soruların yanıtlarını bulmak için kodu değerlendirin.

Anlaşılması kolay mı? İyi kod, gerektiğinde uygun yorumlarla kendinden anlaşılır olmalıdır

Tanımlanan kodlama standartlarına ve kurallarına uygun mu?

Bakımı kolay mı? Modüler tasarım, desen kullanımı ve genişletilebilirlik açısından kontrol edin

İstenen işlevselliği doğru bir şekilde uyguluyor mu?

Performans sorunları olur mu? Gereksiz hesaplamalar, aşırı bellek kullanımı veya ölçeklenebilirlik sorunları olup olmadığını kontrol edin

Güvenli mi? SQL enjeksiyonları, siteler arası komut dosyası çalıştırma veya veri sızıntıları gibi yaygın güvenlik açıklarını arayın

Yeni değişiklikleri kapsayacak yeterli birim veya otomatik testler var mı?

Sorunları ve geri bildirimleri tartışın

Akran değerlendirmenizde sorunlar ortaya çıkarsa, bunları geliştiriciyle görüşün. Dağıtılmış bir takımda çalışıyorsanız, ürün geri bildirim yazılımını kullanarak eşzamansız olarak önerilerde bulunabilirsiniz.

Eşzamanlı incelemeler için, toplantılar veya ikili oturumlar düzenleyerek konuları tartışın.

Eyleme geçin

Kod incelemesi ve geri bildirimlere göre, geliştirici gerekli değişiklikleri yapmalıdır. Bazıları kodda basit düzenlemeler olabilir. Diğerleri ise işlevselliği daha zarif, okunabilir ve bakımı kolay bir şekilde oluşturmak için tamamen yeniden yazmayı gerektirebilir.

Onaylayın ve birleştirin

Geri bildirimler ele alındıktan sonra, ana kod tabanına birleştirilmek üzere kodu onaylayın.

Bazı durumlarda, özellikle büyük incelemelerden sonra, ilk inceleme sonrasında yapılan değişikliklerin tatmin edici olduğundan ve yeni sorunlara yol açmadığından emin olmak için bir takip incelemesi yapmak yararlı olabilir.

Düşünme ve iyileştirme

İnceleme sonrasında, süreci değerlendirin ve katılımcılardan geri bildirim toplayın. Bunları gelecekteki kod incelemelerini iyileştirmek için kullanabilirsiniz.

Göründüğü kadar basit olsa da, kod incelemeleri çeşitli zorluklara yol açabilen yoğun faaliyetlerdir. İşte en sık karşılaşabileceğiniz zorluklar.

Yaygın Kod İnceleme Zorluklarından Kaçınma

Kod incelemeleri hem teknik hem de davranışsal niteliktedir. Teknik açıdan, kodun sağlam olduğundan emin olmak için kodun okunması ve çalıştırılması gerekir. Davranışsal açıdan ise geri bildirim verilmesi ve alınması, önlemlerin alınması ve gelecekteki süreçlerin değiştirilmesi gerekir. Bunların bir arada olması zor olabilir.

Takımların karşılaştığı en yaygın kod inceleme zorluklarından bazıları şunlardır.

1. Büyük değişiklik kümeleri: Çok sayıda kodu aynı anda gözden geçirmek zor ve verimsiz olabilir.

👉Çevik olun. Daha küçük, aşamalı değişiklikleri teşvik edin. Büyük özellikleri, ayrı ayrı gözden geçirebileceğiniz ve birleştirebileceğiniz yönetilebilir parçalara ayırın.

2. Yetersiz bağlam: Uygun bağlam olmadan, gözden geçirenler kodun arkasındaki niyeti anlamayabilir ve bu da gözden geçirmelerin etkinliğini azaltabilir.

👉 Her kod değişikliğinin kısa bir açıklamasını ekleyin ve ilgili belgelere, biletlere veya tasarım belgelerine bağlantı verin. Açık olmayan kod kararlarının ardındaki "neden"leri açıklamak için satır içi yorumlar kullanın.

3. Kişisel önyargı: İncelemeler, kod kalitesini iyileştirme hedefinden ziyade kişisel tercihlerin etkisiyle öznel olabilir.

👉 Belgelenmiş kodlama standartları ve yönergeleri oluşturun ve bunlara uyun. Yazılım geliştirme ekibinin bu standartlar üzerinde toplu olarak anlaşmasını sağlayın.

4. Zaman kısıtlamaları: Geliştiriciler, sıkı teslim tarihleri nedeniyle kod incelemelerini aceleye getirebilir ve bu da incelemenin kalitesini düşürebilir.

👉 Kod incelemelerini diğer kritik görevler gibi planlayın ve proje zaman çizelgesinde bunlara özel zaman ayırın.

5. Uzmanlık eksikliği: Gözden geçirenler, belirli kod parçalarını etkili bir şekilde gözden geçirmek için her zaman gerekli arka plana veya uzmanlığa sahip olmayabilir.

👉 Birbirini tamamlayan becerilere sahip birden fazla gözden geçiren kişiyi dahil edin ve alan bilgisini takım genelinde yaymak için gözden geçirme görevlerini dönüşümlü olarak dağıtmayı düşünün.

Bununla birlikte, en önemli kısma geçelim: Mühendislik takımınızda kod incelemesini nasıl uygulamaya koyabilirsiniz?

Etkili Kod İnceleme En İyi Uygulamaları

Buraya kadar okuduysanız, kod incelemesinin faydalarından zaten ikna olmuşsunuzdur ve bunu doğru şekilde nasıl yapacağınızı öğrenmek istiyorsunuzdur. Size yardımcı olacağız.

1. Yazılım proje yönetiminize entegre edin

Bazı takımlar kod incelemesini yazılım geliştirme yaşam döngüsünün dışında bir adım olarak görür. Özellikle gayri resmi kod incelemeleri uyguladıklarında, bu inceleme yüzeysel olarak yapılabilir. Bu bir hatadır.

Etkili akran kod incelemeleri gerçekleştirmek için, bunu geliştirme sürecine entegre edin. Geliştirme süreçlerinizi yönetmek için ClickUp gibi bir proje yönetimi aracı kullanıyorsanız, kod incelemesini bir adım, aşama veya durum olarak entegre edin.

ClickUp özel durumları ile kod incelemesini iş akışına entegre edin

2. Kapsamlı plan yapın

Kod gözden geçirenlere gözden geçirmeleri gerekenleri gösterin. En iyi proje yönetimi araçlarından bazıları, tüm bilgileri bir araya getiren özelliklere zaten sahiptir.

Her inceleme oturumu için net bir çerçeve ve hedefler belirleyin

İncelemeyi yapan kişinin odaklanması gereken her şeyi listeye alın

Kabul kriterlerini vurgulayın

Yazılım proje yönetimi aracınızda süreci düzenleyin

Sürekliliği ve hesap verebilirliği sağlamak için geçmiş incelemeleri arşivleyin

Bu yapılandırılmış yaklaşım, kritik sorunların gözden kaçma olasılığını en aza indirir, incelemelerin kapsamını artırır ve zaman içindeki iyileştirmeleri izlemeye yardımcı olur.

ClickUp görev kontrol listesi tekrarlanabilir kod inceleme süreçleri için şablonlar

3. İş akışlarını kolaylaştırın

Kimse işinde fazladan bir adımdan hoşlanmaz. Bu nedenle, kod incelemelerinin iş akışının sorunsuz bir parçası olmasını sağlayın.

WIP veya geliştirme aşamasından sonra kod incelemesi için özel durum ekleyin

İş yüküne ve uygunluk durumuna göre kod gözden geçirenler atayın

Çekme talebi oluşturulduğunda veya commit yapıldığında otomatik kod denetimlerini tetiklemek için boru hattı araçlarınızı proje yönetimi aracınızla entegre edin

Yaklaşan işler için geliştiricilere ve gözden geçirenlere bildirimleri otomatikleştirin

Gelecekteki kod incelemelerini desteklemek için yazılım geliştirme şablonları oluşturun

Çekme taleplerini, commit'leri ve dalları Github görevlerine bağlayın ve tüm Github etkinliklerini doğrudan ClickUp'ta görün

4. Proaktif iletişimi teşvik edin

Takım üyeleri arasında net bir iletişim olması, çoğu kod sorununu daha az yinelemeyle çözer.

Örneğin, bir gözden geçiren kişi "Bu kod yanlış" demek yerine, neyin yanlış olduğunu, bunun neden önemli olduğunu ve nasıl iyileştirilebileceğini açıklayabilir, hatta kod örnekleri veya referanslar verebilir.

Bu yaklaşım, gerekli düzeltmeleri netleştirir ve öğrenmeyi ve işbirliğini geliştirir.

Tüm bu geri bildirimleri görev bağlamında birleştirmek, oyunun kurallarını değiştirecektir. ClickUp'ın sohbet görünümü, tam da bunu sağlamak için tasarlanmıştır.

Yazılım takımları için ClickUp ile iletişimde şeffaflık

Günümüzde her proje değerlendirme görevinin manuel olarak yapılması gerekmez.

İncelemeleri otomatikleştirin: AI kod araçlarıyla kod inceleme sürecinin çoğunu etkili ve uygun maliyetli bir şekilde otomatikleştirebilirsiniz. Bu araçlar, insan inceleme uzmanlarının tespit etmesi zor ve zaman alıcı olabilecek kalıpları, anormallikleri veya en iyi uygulamalardan sapmaları belirlemek için büyük miktarda kodu hızlı bir şekilde analiz edebilir.

İnceleme yönetimini otomatikleştirin: Kod tabanını incelemek için en iyi kod düzenleyicileri kullanmanın yanı sıra, bir dizi ilgili görevi de otomatikleştirebilirsiniz. Örneğin, ClickUp Brain şu konularda yardımcı olur:

Görev, proje ve şirketle ilgili sorular için anında yanıt alın

Kod inceleme süreçlerini belgelendirme

Dahili belgeleri özetleme

Kullanışlı kontrol listeleri ve eylem öğeleri oluşturma

Takıma ilerleme hakkında güncellemeler gönderme

ClickUp Brain ile anında yanıt alın

6. Sürekli öğrenin ve gelişin

Kod incelemelerinde tespit edilen hataları ve sorunları izleyin. Kalıpları belirleyin. Örneğin, bir geliştirici ; yerine : kullanıyorsa ve bu sorunlara neden oluyorsa, otomatik düzeltme ayarlayabilirsiniz. Belirli bir kod düzenli olarak performans sorunlarına neden oluyorsa, kök neden analizi yapabilirsiniz.

Kod incelemesini, belirli bir kod parçasının değerlendirilmesi olarak tek başına ele almayın. Bunu, bir kuruluş olarak kod kalitesi süreçlerini güçlendirmenin bir yolu olarak düşünün.

ClickUp'ta sprint gösterge panelleri

ClickUp ile Kod İncelemelerini Kolaylaştırarak Daha İyi Kod Yazın

Kod incelemelerinin ürün kalitesini artırdığını söylemek yetersiz kalır. Aslında, kod incelemelerinin her alanda muazzam bir olumlu etkisi vardır.

Geliştiriciler için, ister yeni mezun ister deneyimli bireysel katkıcılar olsun, kod incelemeleri bir armağandır. Kod incelemesi ile herkes işine yeni bir bakış açısı kazanır ve daha bilgili, deneyimli veya farklı birinden geri bildirim alır.

İncelemeyi yapanlar için kod incelemeleri, programlamadan çok uzaklaşmadan sağlıklı bir mola niteliğindedir. Bu sayede, üzerinde çalıştıkları özelliklerin ötesinde deneyimlerini genişletebilirler.

Kalite analisti için kod incelemeleri ilk savunma hattı görevi görür. Can sıkıcı hatalar giderilir ve böylece performans ve ölçeklenebilirlikle ilgili daha derin sorunları test etmek için zaman kazanılır.

Bunu bir angarya haline getirip her takım üyesinin hayatını zorlaştırmadığınız sürece, kod incelemelerinin uygulanması en az dirençle karşılaşacaktır.

Geliştirme sürecine entegre ederek, ilgili tüm taraflar için faydalı olmasını sağlayın. Otomatik testler ayarlayın. Tüm bilgileri kullanıma sunun ve erişilebilir hale getirin. Zahmetsiz gerçek zamanlı iletişimi kolaylaştırın.

Yazılım geliştirme takımları için ClickUp'ın proje yönetimi platformuyla tüm bunları ve daha fazlasını yapın.

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Kod İnceleme Süreci Hakkında Sık Sorulan Sorular

1. Kod inceleme örneği nedir?

Kod inceleme, ilk geliştirme aşamasında gözden kaçan hataları belirlemek amacıyla bir veya daha fazla yazılım geliştiricisi tarafından bir kişinin kodunu sistematik olarak inceleme sürecidir.

İyi bir kod inceleme, geri bildirim sunmaya ve geliştiricinin işini iyileştirmeye odaklanır. Örneğin, bir geliştirici kodda bir sıfır bölme hatasını gözden kaçırmışsa, inceleme yapan kişi şu yorumu yapabilir:

"Fonksiyon, girdi olarak boş bir liste geçtiğiniz durumları işlemez. Bu, sıfıra bölme işlemi yapıldığında 'ZeroDivisionError' hatasına neden olur. Bölme işlemini gerçekleştirmeden önce listenin boş olmadığından emin olmak için bir kontrol ekleyin."

2. Kod incelemesinin üç türü nedir?

En sık kullanılan üç kod incelemesi şunlardır:

Resmi kod incelemesi

Çift programlama

AI araçlarını kullanarak otomatik kod inceleme

3. Kod inceleme örneği nasıl yazılır?

Akran incelemeleri yazmak, genellikle bir kod barındırma platformu veya inceleme aracı içinde kod hakkında geri bildirim sağlamayı içerir. İyi bir inceleme yazmak için: