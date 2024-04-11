ClickUp AI ve Notion AI: En iyi AI aracı hangisi?

2024 yılında AI her yerde. İş yönetimini kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için tasarlanmış önde gelen proje yönetimi araçları olan ClickUp ve Notion, artık AI gücüyle donatılmıştır. AI asistanını kullanarak birkaç komutla proje teslim tarihlerini takip edebilir, görevleri yönetebilir ve içerik oluşturabilirsiniz.

Ancak, bu yeni AI özellikleri, bu güçlü araçlar arasında seçim yapmayı daha da zorlaştırdı. Burada, ClickUp AI ile Notion AI'nın en iyi özelliklerini karşılaştırıyoruz. Avantajlarına ve fiyatlarına bakacağız ve AI'nın bu verimlilik uygulamalarına nasıl önemli faydalar sağladığını anlayacağız. 💪

ClickUp AI nedir?

ClickUp, tek bir gösterge panelinden birden fazla şeyi yapmanızı sağlayan hepsi bir arada bir verimlilik aracıdır. Tek bir çalışma alanı ile fikirler üretin, belgeler oluşturun ve yönetin, projeleri izleyin, takım verimliliğini artırın ve çok daha fazlasını yapın.

ClickUp AI'nın eklenmesi, bu aracı daha da güçlü hale getirerek, görevleri, belgeleri, kişileri ve şirketinizin tüm bilgilerini AI'nın gücüyle birbirine bağlayan dünyanın ilk sinir ağı olan ClickUp Brain'i sunar. 🧠

ClickUp'ın AI Writer'ını kullanarak daha hızlı yazın ve metinlerinizi, e-posta yanıtlarınızı ve daha fazlasını düzeltin

ClickUp AI, ClickUp Brain olarak da bilinir, basit otomasyonun ötesine geçerek, ihtiyaçlarınızı anlayan ve bir proje içindeki belirli rolüne uyum sağlayan konuşma ve bağlamsal bir AI deneyimi sunar. Bu, işleri kolaylaştırmanıza, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmenize ve benzeri görülmemiş bir verimlilik elde etmenize yardımcı olur.

ClickUp Brain özellikleri

Özellik #1: AI ile daha iyi yazın

Hızlı tempolu ortamlarda en büyük zorluklardan biri, güçlü e-postalar, belgeler veya diğer iletişim araçlarını düşünerek yazabilme becerisidir. ClickUp Brain'in AI asistanı ile yazar bloğuna veda edebilirsiniz.

ClickUp Brain'i kullanarak bir blog yazısı oluşturun veya AI komut istemlerini kullanarak herhangi bir içeriğin ilk taslağını oluşturun

ClickUp Brain'in AI Writer for Work'e yapmanız gerekenleri söyleyin, o da sizin tarzınızda yazsın ve size şu olanakları sunsun:

Belgeleriniz, e-postalarınız ve notlarınız için entegre bir yazma asistanıyla yazımlarınızı mükemmelleştirin

Belgeleriniz ve görevleriniz için yerleşik yazım denetimi ile yazım hatalarını otomatik olarak düzeltin

Mesajlara kısaltılmış şekilde hızlı yanıtlar yazın, AI mesajınızı mükemmel bir üslupla yazsın

Sadece basit metin komutlarıyla zengin veriler içeren tablolar oluşturun

Herhangi bir kullanım durumu için görevler, belgeler ve projeler için anında şablonlar oluşturun

Ses ve videoları metne dönüştürerek otomatik olarak transkriptler yazın ve anında toplantı notları oluşturun

Araç çubuğundan AI tarafından oluşturulan bir görev veya belgeyi hızlıca oluşturabilirsiniz.

ClickUp AI'yı içeriğinizi çevirmek ve yerelleştirmek için kullanabilirsiniz!

Özellik #2: AI ile hızlı yanıtlar alın

ClickUp Brain, ClickUp içindeki ve ClickUp ile bağlantılı işlerinizle ilgili sorulara anında doğru ve bağlamsal cevaplar verir — belgeler, projeler, görevler, wikiler ve daha fazlası. Artık bilgi aramak için zaman kaybetmeyin; Brain'e sorun yeter.

Özellik #3: AI ile projeleri yönetin

ClickUp Brain'in AI Proje Yöneticisi, yinelenen görevleri otomatikleştirebilir, proje ilerlemesini izleyebilir, proje yönetimi süreçlerini kolaylaştırabilir ve takımları aynı sayfada tutabilir.

ClickUp'ın AI Proje Yöneticisi ile belirli bir süre boyunca görevlerin ilerlemesini özetleyen bir standup raporu oluşturarak güncellemeleri, yapılacakları ve darboğazları hızlıca listeleyin

Bu aracın özelliklerini şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Proje hedeflerinizi ve kritik dönüm noktalarını yönetmek için AI kullanarak proje zaman çizelgelerini basitleştirin. ClickUp Brain, gerçekçi zaman çizelgeleri önerir ve görevler arasında bağımlılıklar atayarak sorunsuz ve verimli bir iş akışı sağlar

Projelerinizin ilerleme durumunu otomatik olarak güncelleyin, anahtar dönüm noktalarını vurgulayın ve takımlarınızın görev yönetimini iyileştirin

Proje vizyonunuz ve hedefleriniz hakkında beyin fırtınası yapın, ClickUp AI en iyi uygulamalar hakkındaki bilgisini kullanarak net ve öz bir proje özeti oluşturur ve herkesin en başından itibaren aynı doğrultuda çalışmasını sağlar

Saniyeler içinde hem kişisel hem de takım stand-up'ları kolayca oluşturun, takım çalışmasının verimliliğini artırın ve daha stratejik görevler için zaman kazanın

Görevleri ve alt görevleri tanımlayarak otomatik olarak oluşturun; ClickUp Brain'in doğal dil işleme özelliği gerisini halleder. Görevleri atar, doğru takım üyesini ve ideal teslim tarihlerini önerir ve projenin aciliyetine göre önceliklendirir. Yapay zekalı proje yöneticisi, var mı ilgilenen?

ClickUp Brain fiyatlandırması

ClickUp Brain , tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma için : Özel fiyatlandırma için ClickUp ile iletişime geçin

Notion AI nedir?

Notion, notları düzenlemenize, görevleri veya projeleri yönetmenize, wiki'ler oluşturmanıza ve tek bir uygulamada belgeler oluşturmanıza yardımcı olan bağlantılı bir çalışma alanı ve verimlilik uygulamasıdır. Google Dokümanlar ve Dropbox gibi uygulamaların yerini almak için geliştirilmiştir ve Notion'un kullanıcı dostu arayüzü sayesinde popülerdir.

Notion* aracılığıyla özet oluşturma

Notion AI, Notion platformuna ve diğer Notion entegrasyonlarına eklenti olarak sunulan, Notion'un yapay zeka destekli sohbet robotu aracıdır. Kullanıcılara temel soruları yanıtlama, içerik oluşturma, ipuçları yazma, dil çevirisi vb. görevlerde yardımcı olur.

Notion AI ayrıca rutin görevleri basitleştirmenize, içerik oluşturmanıza ve birden fazla projeyi izlemenize yardımcı olan otomasyon özellikleri de sunar.

Ayrıca okuyun: Notion AI alternatifleri

Notion AI özellikleri

Özellik #1: AI ile daha iyi yazın

Notion AI'nın yazma asistanıyla yazdıklarınızı mükemmelleştirin. Dilbilgisi ve imla hatalarını kontrol edebilir, kelime dağarcığınızı geliştirmek için eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeler önerebilir ve daha iyi anlaşılması için uzun metinleri özetleyebilir.

Belgelerinizin, tekliflerinizin, e-postalarınızın vb. ses tonunu ve üslubunu düzenleyin ve bunları Japonca, Almanca, İspanyolca vb. dillere çevirin.

Özellik #2: AI ile hızlı yanıtlar alın

Bir belge, görev, proje veya wiki bulmak için yardıma ihtiyacınız varsa, Notion AI'ya sormanız yeterlidir. Notion AI, Notion çalışma alanınızdaki tüm belgeleri ve araçları tarayabildiğinden, size şu konularda yardımcı olabilir:

Sorunları giderin veya belirli bir görev için yardım alın

Toplantı hakkında sorular sorun, notlar ve eylem öğeleri oluşturun veya ihtiyacınız olan bilgileri bulun

Yüzlerce öğenin TLDR özetlerini tek seferde oluşturun

Özellik #3: AI ile projeleri yönetin

Notion AI, basit görev yönetimi ve otomasyonun ötesine geçerek projelerinizdeki birkaç özel görevi gerçekleştirmenize yardımcı olur:

Projeler, görevler, belgeler veya tablolardaki verileri saniyeler içinde otomatik olarak doldurun

Teknik jargonları veya karmaşık kavramları açıklayın

İçerik oluşturucu: Notion AI

Notion AI fiyatlandırması

Notion AI: Çalışma alanınıza kullanıcı başına aylık 8 $ karşılığında ekleyin

Ücretsiz Plan

Artı: Kullanıcı başına aylık 8 $

İş : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion AI ve ClickUp AI: Özelliklerin Karşılaştırması

Hem ClickUp hem de Notion, uçtan uca verimlilik araçları olarak mükemmel seçeneklerdir.

Notion kullanıcıları, basit görevleri otomatikleştirmek ve genel proje yönetimi ihtiyaçlarınız için bir asistan olarak kullanmak için Notion AI'nın sunduğu işbirliği yeteneklerini ve temel özelliklerini çok takdir ediyor.

Ancak ClickUp ve Notion'un AI özelliklerini, özellikle proje yönetimi açısından karşılaştırdığınızda, ClickUp AI, çoğu iş durumu için ideal olan daha güçlü işlevler sunar.

ClickUp'ın öne çıkan AI özellikleri

ClickUp Brain, aşağıdaki gibi gelişmiş özellikler sunar:

Görev yönetimi için doğal dil kullanan AI tabanlı otomasyon

AI proje özetleri, durum güncellemeleri ve eylem öğeleri

Her takım ve çeşitli kullanım durumları için AI tarafından oluşturulan şablonlar

AI destekli yazma ve transkripsiyon asistanı

ClickUp'ın AI aracı, projelerinizi hızlı bir şekilde ilerletmek için ihtiyacınız olan asistandır. Ayrıca, ClickUp Brain her rol ve kullanım durumu için özel olarak tasarlanmıştır. Bu, verimliliği artırmak, daha iyi yazmak ve verimli iletişim sağlamak için özelleştirilmiş özellikler elde etmenize yardımcı olur ve onu ideal AI tabanlı görev yönetimi çözümü haline getirir.

Notion'daki öne çıkan AI özellikleri

Notion'un kullanıcı dostu arayüzü ve işbirliği özellikleri, çoğu zaman takibi, görev ve proje yönetimi ihtiyaçları için idealdir. Ancak Notion AI size aşağıdakiler gibi özel yardımlar da sağlayabilir:

Blog gönderileri, pazarlama metinleri vb. için AI tarafından üretilen fikirler ve taslaklar.

AI destekli belge düzenleme ve düzeltme özellikleri

Notion çalışma alanınızdan bilgi bulmak için AI kullanan gelişmiş arama özellikleri

Ayrıca okuyun: Proje yönetimi aracı olarak ClickUp ile Notion'un karşılaştırması

Reddit'te ClickUp AI ile Notion AI karşılaştırması

Reddit'e giderek, Notion AI ve ClickUp AI ile diğer AI tabanlı proje yönetimi araçları hakkında ne söylendiğini gördük.

ClickUp AI için yazma asistanı, yerleşik yazım denetimi, AI hızlı yanıtlar, bağlamsal Soru-Cevap, AI Özeti ve İlerleme Özel Alanları gibi özellikler için olumlu yorumlar bulunmaktadır. Bir kullanıcı, "ClickUp ile genel olarak iyi bir deneyim yaşadım, ancak yeni AI aracı/özelliğinin çok çok kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Bunun, takımımın görevleri hızlı bir şekilde oluşturmasına ve tamamlamasına yardımcı olduğunu kesinlikle görebiliyorum."

Notion AI ise yazma asistanı, otomatik form doldurma ve tablo seçeneği ile birçok avantaja sahiptir. Ancak, zengin özelliklere sahip olmasına rağmen, ClickUp AI gibi belirli sorunları ele almaya odaklanmamaktadır, bu da çoğu kullanıcının etkinliğinden emin olmamasını neden olmaktadır

Bu kullanıcıya göre, "Meh, sanki sadece bir trendi takip ediyorlar gibi. Umarım neyin işe yarayıp neyin yaramadığını gözden kaçırmazlar. Notion'u çok kullanışlı buluyorum, ancak Evernote'un yolunu izleyeceğini de görebiliyorum — sırf yeni özellikler eklemek için sürekli yeni özellikler eklemek. Bilirsiniz, sırf yeni özellikler eklemek için yeni özellikler eklemek zorunda değilsiniz. İnsanlar bir ürünün uzun ömürlü olması ve istikrarlı çalışması için memnuniyetle para öderler. "

Başka bir Redditor, Notion AI için şunları söyledi: "AI aboneliğimi iptal ettim; piyasaya çıktığından beri kullanıyordum. Şahsen artık o kadar yararlı bulmadım, çoğunlukla yazım denetimi ve ton değiştirme için kullanıyordum."

İlgili: Belge sürüm kontrolünün önemi

Hangi AI Aracı En Üstün?

Devlerin savaşında kazanan, ClickUp Brain oldu. 🏆

Gördüğünüz gibi, her iki araç da mükemmel özellikler sunuyor, ancak ClickUp Brain, gelişmiş otomasyon ve proje yönetimi yetenekleri konusunda öne çıkıyor.

Notion, temel içerik yazımı, çeviri ve AI yardımı için AI'yı etkili bir şekilde kullanırken, ClickUp AI, AI yardımıyla proje zaman çizelgeleri, özetler ve görevler oluşturmak gibi daha gelişmiş görevleri bile gerçekleştirebilir.

Sohbet tabanlı AI aracından daha fazla özelliğe sahip ideal bir ChatGPT alternatifi.

ClickUp AI kullanarak herhangi bir belgeyi veya içeriği başka bir dile çevirin

Ve AI, ClickUp'ı seçmeniz için tek neden değil. Notion ve ClickUp'ı proje yönetimi işlevleri açısından karşılaştırırsanız, ClickUp kullanıcıları işi tamamlamak için gelişmiş raporlama ve zengin bir özellik seti elde eder. Buna yalnızca ücretli Notion fiyat planıyla sunulan özellikler de dahildir, örneğin:

Canlı belge işbirliği

Belge ve görev ilişkileri

Veri hiyerarşisi

Zaman takibi ve tahminleri

Gerçek zamanlı sohbet

Gantt grafikleri

Zihin haritaları

ClickUp'ın ölçeklenebilirliği bireysel kullanıcılara ve büyük takımlara uygunken, esnek fiyatlandırma yapısı farklı bütçelere hitap ediyor. Etkili proje yönetimini destekleyen, iş akışlarını kolaylaştıran ve yazma becerilerinizi geliştiren çok yönlü bir AI aracı arıyorsanız, ClickUp Brain'i keşfetmeye değer.

Kendiniz görmek ister misiniz? AI özelliklerini bugün ücretsiz deneme sürümüyle test edin ve ClickUp'ı hemen deneyin!