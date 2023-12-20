Notion AI Nasıl Kullanılır: Notion AI ile Verimliliği En Üst Düzeye Çıkarın

Bu blogu okuyorsunuz, bu da Notion AI'yı toplantı notları almak, bir Wiki hazırlamak, projelerinizi yönetmek için kullanıyor ya da bu konuda bilgi sahibi olduğunuz anlamına geliyor.

Notion, çok yönlü özellikleri sayesinde 30 milyon kullanıcının vazgeçilmez aracı haline gelmiş ve geniş bir hayran kitlesine sahiptir. Bunu onaylarken, Notion AI'yı duydunuz mu?

Notion'dan daha iyi, daha güçlü ve daha otomasyonlu. Notion AI tüm kullanıcılara açıktır, bu yüzden AI özelliğini denememeniz için hiçbir neden yok.

Hangi AI özelliklerinin en iyi seçimleriniz olması gerektiğini belirlemeden önce, Notion AI hakkında daha fazla bilgi edinerek başlayalım.

İlerledikçe, Notion AI'yı etkili bir şekilde kullanma, en iyi Notion şablonları, Notion AI'nın sınırlamaları ve dikkate almanız gereken güçlü bir Notion alternatifi hakkında bilgi vereceğiz.

Notion AI nedir?

Notion AI, işinizi daha hızlı bitirmenizi ve daha verimli olmanızı sağlayan AI özelliklerine sahip akıllı bir yardımcıdır.

Bir blog yazısı için taslak oluşturduğunuzu hayal edelim.

Blogdan elde etmek istediklerinizi ve hedef kitlenizi gibi ayrıntıları Notion AI'ya girin. Notion AI'ya erişin ve takımınızla hemen paylaşabileceğiniz bir taslak sunacaktır.

Orada ne olduğunu gördünüz mü?

Yazma sürecini hızlandırdınız; ana hatlarda önemli noktaları belirlemek için saatlerce araştırma yapmanız gerekmez. Düşüncelerinizi dökün ve Notion AI'yı kullanarak zor işleri halledin.

Notion AI'nın yetenekleri

Önceki bölümde AI özelliklerinin gücüne değindik; şimdi daha derine inip kalan özellikleri keşfedelim.

Özetleyici

Bir AI özeti ile tüm belgeyi anında özetleyin. İçeriği kopyalayın, Notion çalışma alanınıza yapıştırın ve "/summarize" komutunu kullanın. Yalnızca bir bölümü özetlemek istiyorsanız, metni vurgulayın ve "Ask A'I" seçeneğine tıklayarak sonuçları alın.

Notion AI, değerli bir asistanınız olabilir ve fikir üretmenize, içerik oluşturmanıza ve uzun metinleri özetlemenize yardımcı olabilirBonus: AI Belge Özetleyiciler!

Eylem Öğeleri

AI özelliğindeki eylem öğelerini kullanarak arama transkriptlerinden ve toplantı notlarından eylem öğelerini seçin. Sonra yapılacakları Glean ile belirleyin ve zamanında teslim edin.

İçerik Biçimlendirme

Madde işaretleri ekleyin ve AI'dan bunları paragrafa dönüştürmesini isteyin. Ya da tam tersini yapın: büyük bir veri kümesinden madde işaretleriyle önemli noktaları bulun veya bunları bir tabloda özetleyin.

Yazım Tonu

Mevcut içeriğinizin tonunu değiştirerek yazım stilinizi özelleştirin. Daha profesyonel veya kişisel bir üslup kullanın. Taslağın tamamını yeniden yazmanıza gerek yok, AI ile ince ayar yapın.

Notion aracılığıyla

Çevir

Notion AI'yı kullanarak mevcut içeriğinizi birden çok dile çevirerek küresel takımların içeriğe erişmesini sağlayın. Dışarıdan bir ajansla çalışmanıza gerek yok.

Notion AI, metninizi çevirir ve taslağı Notion Çalışma Alanına kaydeder.

Yazım Hataları

Notion gibi AI araçlarında yazarken içeriğinizdeki yazım ve dilbilgisi hatalarını düzeltin. Entegre düzenleyici, hataları anında düzeltmeniz için vurgulayacaktır.

Tanımlama ve Eşanlamlılar

Notion'da bir belgeyi okurken, metni vurgulayarak bilmediğiniz kelimeleri tanımlayın. Benzer şekilde, eşanlamlılar kullanarak aynı kelimeleri çok sık tekrarlamaktan kaçının. Değiştirmek istediğiniz metni vurgulayın ve tekrarlamadan düşüncelerinizi daha net bir şekilde ifade edin.

Notion AI'yı etkili bir şekilde nasıl kullanabilirsiniz?

Şimdiye kadar, Notion AI'nın günlük işlerinize kattığı gücü öğrenmiş olmalısınız. Notion AI'nın birkaç kullanım örneğini keşfedin, hemen başlayın ve işlerinizi bir üst seviyeye taşıyın.

Proje yönetimini kolaylaştırın

Notion, halihazırda popüler bir proje yönetimi aracıdır. AI, işyerindeki takımların daha hızlı, daha ayrıntılı ve daha net bir şekilde çalışmasını sağlar. AI bloklarını kullanarak projelerinin bağlamını özelleştirmeleri için onlara daha fazla özgürlük verin.

Belirli görevler için ID'ler oluşturarak bunları daha verimli bir şekilde izleyin. Ayrıca alt görevler oluşturabilir, yeni sayfa düzeyi ve özellik bildirimleri ayarlayabilir ve veritabanı içinde Figma tasarımlarını önizleyebilirsiniz. Daha da heyecan verici olan ise, AI otomatik doldurma özelliğinin tüm özellikleriniz için otomatik olarak proje güncellemelerini oluşturmasıdır.

Bonus: Notion Proje Yönetimi Şablonları!

Fikirlerinizi toplayın

Bir proje veya yeni bir yaratıcı kampanya planlamak için fikir üretirken, ihtiyaçlarınızı karşılayan özel bir komutla Notion AI'yı etkinleştirin.

Örneğin, yeni bir blog yazısı yazmayı planlıyorsanız ancak yazma bloğu yaşıyorsanız, Notion AI'dan hedef kitlenin okumak isteyeceği en önemli noktaları göz önünde bulundurarak blog taslağını oluşturmasını isteyin.

AI menüsünden beyin fırtınası fikirlerini seçmeniz yeterlidir. Yeni fikirlerle dolu Notion sayfanız, size çok ihtiyaç duyduğunuz başlangıcı sağlar.

Rutin görevleri otomatikleştirin

Notion gibi AI araçlarının en iyi kullanım örneklerinden biri, tekrarlayan görevlere harcanan zamanı azaltarak personelinizin stratejik ve görev açısından kritik görevlere odaklanabilmesini sağlamasıdır.

Makine öğrenimini kullanan Notion AI, e-posta, bağlam menüsü, basit tablo veya diğer dijital varlıklar gibi içeriklerden sayıları çekebilir.

Benzer şekilde, manuel olarak yapıldığında saatler süren raporları veritabanınızdan saniyeler içinde oluşturun. Manuel çabaları azaltmak, Notion'un lehine olan önemli bir noktadır. Analizle ilgileniyorsanız Notion v/s ChatGPT'yi okuyun.

İletişimi geliştirin

Küresel bir işyerinde iletişim, olumlu bir çalışma ortamı oluşturmak için çok önemlidir. Ancak, kültür ve dil farklılıkları, Notion ve AI tarafından oluşturulan içeriklerle aşabileceğiniz önemli engellerdir.

Aynı projelerde çalışan uluslararası çalışanlar arasındaki işbirliğini geliştirmek için mesajları çevirin. Eğitim verilerini ve resmi sözleşmeleri yerel dillere çevirerek ortakları kolayca işe alın ve şeffaflığı koruyun.

AI yazma özellikleri, basın bülteni gibi şirket çapında duyurular yaparken de yardımcı olur. Notion'u kullanarak içeriğin tonunu değiştirin, yazım hatalarını düzeltin ve genel olarak yazınızı geliştirin.

Daha iyi toplantılar gerçekleştirin

Motivasyonu büyük ölçüde öldüren şey, çalışanlarınızı bir toplantıdan sonra şaşkın bir halde bırakmak veya "bu bir e-posta ile halledilebilirdi" hissi uyandırmaktır. Çalışanların işte sınırlı bir zamanı vardır ve anlamsız toplantılar için zamanları yoktur.

Düşüncelerinizi yazın veya Notion çalışma alanınızdaki başka bir belgeye hazırladığınız taslak içeriği yapıştırın. Uzun metinlerde en alakalı ve önemli noktaları korumak için alan tuşunu kullanın ve "özetle" seçeneğini seçin.

Başka bir AI seçeneği olan "eylem öğeleri" sayesinde, takımınız toplantıdan sonra ne yapması gerektiğini tam olarak bilir.

AI eklentisi ile yapılandırılmamış düşünceleriniz artık sağlam bir toplantı gündemi ve çalışanlar için belirli görevler ile net noktalar haline geliyor.

Notion AI'yı olmazsa olmaz bir yapay zeka aracı haline getiren en güçlü özelliklerinden biri, üçüncü taraf araçlarla entegre edilebilmesidir. Notion, birçok araçla entegre edilebilmesi ve işbirliğini kolaylaştırmasıyla güçlü bir üne sahiptir.

Notion'daki AI ile entegrasyon yetenekleri güçlenir. AI, verileri daha net bir şekilde iletmek için birden fazla araç için özelleştirilebilir iş akışları ayarlamanıza olanak tanır.

Görev yönetimi için başka bir araç kullandığınızı düşünün. Bu aracı Notion ile entegre ederek, AI görev panosunu analiz eder, görevleri akıllıca kategorilere ayırır ve bağımlılıkları önerir. Bu şekilde, görevleriniz otomatik olarak önceliklendirilir ve daha hızlı kararlar alarak sonraki adımları planlayabilirsiniz.

Notion AI Şablonları

Notion AI daha da iyi hale gelebilir mi? Evet. AI günlük görevlerinizin otomasyon kısmını hallederken, şablonlar görevleri yerine getirmeyi kolaylaştırır.

Notion AI şablonları nedir?

Notion AI şablonları, çalışma alanında kullanıma hazır, önceden tasarlanmış çerçeveler veya planlardır. Yapı, belirli bir göreve uygun tabloları, onay kutularını ve listeleri gibi yer tutucular ve öğeler içerir.

Notion'da bir şey oluşturmak istiyorsanız, ilgili şablonu seçin ve başlayın.

Örneğin, sosyal medya gönderilerini baştan sona yönetmesi için bir sosyal medya danışmanı işe alıyorsunuz.

Bir iş tanımı oluşturmak için şirket genel bakışı ve iş ayrıntıları yer tutucuları içeren Notion iş tanımı şablonunu seçin. Rol için beklentilerinize göre her bölümün ayrıntılarını doldurun. Notion AI'yı kullanarak rol için otomatik olarak metin oluşturun.

Önceden oluşturulmuş şablonlar ve AI ile işleri sıfırdan yapmak zorunda kalmazsınız, bu da verimliliğinizi artırır.

En iyi Notion AI şablonları

Notion, aralarından seçim yapabileceğiniz 10.000'den fazla şablon sunar. Bu, iş gereksinimlerinizi karşılamak için etkileyici bir aralıktır.

İşte bir sonraki projenizde dikkate almanız gereken en iyi beş Notion AI şablonu. Bu liste eksiksiz değildir ve zaman ve çaba tasarrufu için en iyi Notion şablon oluşturucularından biri olan Thomas Frank gibi diğer kaynakları da kontrol etmenizi öneririz.

Toplantı notları şablonu

Bu şablon, toplantı notlarını belgelemek ve süreci kolaylaştırmak için mükemmel bir düzendir. Gündem, katılımcılar, eylem noktaları ve takip görevleri gibi bölümleri vardır. Notion'un AI aracında not alma, görevleri izleme, sorumlulukları atama ve takım üyelerinizin performansını hızlı ve kolay bir şekilde izleme için açık bölümler vardır.

Blog planlayıcı şablonu

Bu şablon, içerik takımınızın içeriği planlaması, yönetmesi ve incelemesi için idealdir. Blog planlayıcı gibi veritabanı şablonları, takımınızın blog gönderilerini hub'lara göre düzenlemesi için tek referans noktası haline gelir. Notion AI'yı kullanarak, yazarlarınız anahtar kelimeleri belirleyecek ve içerik yapısı hakkında ipuçları alacaktır.

Geri bildirim toplama şablonu

Bu, Notion tarafından sunulan ücretsiz şablonlardan biridir. Çalışanlarınızdan, potansiyel müşterilerinizden veya mevcut kullanıcılarınızdan geri bildirim almak, işinizin büyümesi için çok önemlidir. Bu şablonla, manuel iş yapmadan girdileri toplayın ve düzenleyin. Bunu yaptıktan sonra, Notion AI tekrarlayan temaları belirler ve derinlemesine içgörüler sağlar.

Hedef takip şablonu

Takım hedeflerini takip edin ve ilerleme hakkında güncel kalın. Projeye göre hedefleri gruplandırın, takımın attığı adımları izleyin ve ilerlemeyi grafikler veya basit tablolar formunda görselleştirin.

Satış erişimi

Yazma, satış elemanları için iş gerektirebilir. Müşterilerinize fiyat artışını duyuran bir e-posta yazmayı planlıyorsanız, genellikle e-postayı yazmak için pazarlama veya içerik takımına başvurursunuz.

Diğer takımlarla iletişime geçmenizi gerektirmeyen bir verimlilik ipucu hazırladık.

Notion AI ile satış erişim şablonuna şirket bilgilerini girin, ele almak istediğiniz konuları (fiyat artışı) ekleyin ve gerisini Notion AI'ya bırakın.

Bir muhasebe yazılımı şirketi olduğunuzu ve tüm müşterilerinize yıl sonu bilgilendirme planı yaptığınızı hayal edin. Aşağıdaki komut, Notion AI'nın nasıl kullanılacağına dair birkaç örnekten biridir.

Şirket bilgileri – Hayes Corp. , şirketler için modern, son teknoloji, bulut tabanlı bir muhasebe yazılımı geliştiriyoruz. Hedef kitlemiz CFO'lar ve finans yöneticileridir. Yazılımımız, finans takımlarının muhasebeyi kolaylaştırması ve daha az sıkıcı hale getirmesi için tasarlanmıştır.

Temalar – Bulut tabanlı muhasebe, yeni yıl = yeni planlama, ucuz muhasebe yazılımı ve tonu sıcak ama profesyonel ve otoriter bir tona değiştirin.

Notion AI kullanmanın sınırları

AI sektöründeki diğer araçlar gibi, Notion AI'nın da sınırlamaları vardır. Notion AI'yı verimli bir şekilde kullanmak için, başlamadan önce sınırlamalarını bilmeniz gerekir.

Kullanım sınırları: Notion AI, herkes için en iyi performansı sağlamak amacıyla özelliklerinin kullanımıyla ilgili kısıtlamalar getirebilir

Sohbet fonksiyonu: Notion AI özelliklerini kullanırken yardıma ihtiyacınız olursa veya Notion sayfasında takılırsanız, yerleşik bir sohbet fonksiyonu bulunmadığından kendi başınıza çözmeniz gerekebilir

Öğrenme eğrisi: Öğrenme eğrisi dik ve ilk kez kullanan kullanıcıların blok menüsü ve diğer AI özellikleri gibi arayüze alışması biraz zaman alır

Notion AI'nın eksikliklerini gideren güçlü bir Notion alternatifine göz atalım.

ClickUp ile tanışın: Takımınız için en iyi Notion AI alternatifi

Notion AI, işi organize etmek ve daha kısa sürede daha fazlasını yapmak için pratik yollar sunan cazip bir kaynaktır. Ancak, çok sayıda özelliği Notion'u yeni kullanıcılar için zorlayıcı hale getirir.

Bu notla birlikte, en iyi Notion AI alternatiflerinden biri olan, yeni başlayanlar için uygun ClickUp'a hızlı bir genel bakış sunuyoruz.

ClickUp AI ve Belgeler

ClickUp AI ve Belgeler özelliği, otomasyon kullanarak boş bir sayfayı değerli içerik ve içgörülerle dolu bir taslağa dönüştürmek için birlikte çalışır.

Önemli belgeleri yönetmek ve takım işbirliğini geliştirmek için ClickUp Belgeleri kullanın

Bu Notion AI alternatifi ile yazma sürecinizi baştan sona planlayın, yönetin, düzenleyin ve kolaylaştırın.

Bir yandan, belge yazımı uzun bir süreçtir ve kapsamlı arka plan araştırması gerektirir.

Öte yandan, ClickUp belirli takımlar veya amaçlar için tasarlanmış bir dizi araca sahiptir ve AI kullanarak içerik üretir.

ClickUp AI ile e-posta pazarlaması artık çok kolay

Müşteri desteği ekibinizin bir durum raporu oluşturmak istediğini düşünün.

AI araçları açılır menüsünden "Destek" seçeneğini ve seçeneklerden "Durum Raporu"nu seçmelidirler. Ardından, raporda ne istediklerini AI ile paylaşırlar.

Durum raporu, "Oluştur" düğmesine tıklandığında hazır olur. Buradan takım, içeriği iyileştirir, veri ekler, önemli metinleri vurgular ve bu raporu liderlik ekibiyle paylaşır.

İçeriği özetleyin

AI yazma araçlarının en önemli özelliklerinden biri, oluşturduğunuz belgenin türüne bakılmaksızın gereksiz bilgileri azaltmanıza ve temel bilgilere odaklanmanıza yardımcı olan özetleme özelliğidir.

ClickUp AI ile toplantı notlarını saniyeler içinde özetleyin

Uzun bir rapordan ClickUp belgelerine içerik yapıştırdığınızı, ancak yalnızca anahtar bilgilere faiziniz olduğunu varsayalım. Bu içeriği, "Özet Bloğu Ekle" seçeneğini kullanarak belgeye giriş olarak ekleyin. Aynı şekilde, çıktıdan memnun değilseniz AI yanıtını yeniden oluşturun veya AI'ya bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğini söyleyin.

Yazıları yerelleştirin

İster küresel takımınızla iletişim kurun ister ülkeye özel bir e-posta pazarlama kampanyası yürütün, içeriği yerel kitleniz için daha kişisel hale getirmek için çevirin.

ClickUp Belgelerinde mevcut içeriğinizi açarak başlayın.

Metni vurgulayın, "Çevir"i tıklayın ve içeriği çevirmek istediğiniz dili seçin. "Ekle" seçeneğini kullanarak bu yerelleştirilmiş içeriği doğrudan açık bir konuma ekleyin. Alternatif olarak, sonuçlardan memnun değilseniz yeni bir metin oluşturabilirsiniz.

Burada ele aldıklarımızın yanı sıra, ClickUp AI, gramer ve yazım hatalarını düzeltmenize yardımcı olan tam donanımlı bir yazma asistanı ve belge düzenleme aracıdır. İçeriğinizi daha kısa veya daha uzun hale getirin ve belgeyi başlıklar ve tablolar gibi içerik bloklarıyla biçimlendirin.

ClickUp AI ve Görevler

Bir AI eklentisi olarak ClickUp AI, işleri karmaşıklaştırmadan görevlerinize tam görünürlük sağlamak için çok önemli bir rol oynar. Görevleri düzenlemek ve izlemek için harcadığınız zamanı azaltarak daha analitik görevlere odaklanın.

Görevi Çıkar

Belgeleri yükleyin, ClickUp AI takımınızın üzerinde çalışması gereken görevleri otomatik olarak çıkaracaktır. Takımınıza görev atamak için içeriğin her paragrafını manuel olarak gözden geçirmenize gerek yoktur.

Düzenleyin ve işbirliği yapın

ClickUp AI, dosyalarınızdan görevleri çıkardıktan sonra bir görev listesi oluşturur. Bu görev listesi, görevleri düzgün bir şekilde düzenler ve işbirliği için takımınızla paylaşır. Bu, sizin ve takımınızın hızlı hareket etmesini sağlar; planlama ve uygulama arasındaki boşluğu doldurmak için "düzenle ve işbirliği yap" özelliğini kullanın.

Örneğin, CMO sizden bir hafta içinde yeni piyasaya sürülen bir ürün için GTM stratejisini hazırlamanızı ister. E-posta içeriğini kopyalayıp yapıştırın, ClickUp AI, takımınızın son teslim tarihine kadar takip edebileceği görev listesini planlayacaktır.

Pro Özellik: Yoğun Çalışan Kuruluşlar için Teknik Dokümantasyon Şablonları

Açık ve öz teknik belgeler, hizmet biletlerinin sayısını azaltmaya yardımcı olur. Farklı belgelerden veri almak için kod yazmak yerine, ClickUp şablonları karmaşık değildir ve kuruluşunuzdaki herkes için harika bir başlangıç noktasıdır.

Ürünün bakımından, sorunların giderilmesinden ve bir wiki bilgi tabanının oluşturulmasından sorumlu yeni çalışanlar için bile, ClickUp'ın Teknik Dokümantasyon Şablonları takımınızı ve müşterilerinizi memnun eder.

Notion AI'nın ötesine bakın: En iyi sonuçlar için ClickUp'ı seçin

Notion AI'nın sizin için işe yaraması için sabırlı olmanız gerekir. Dik öğrenme eğrisi, sohbet desteğinin olmaması ve kullanım sınırları, AI yazma araçlarıyla çalışmanızı uzun vadede yönetilebilir olmaktan çok daha zor hale getirecektir.

Notion AI zamanınızı ve enerjinizi alıyorsa, ClickUp'a geçmenin zamanı gelmiştir. Daha hızlı çalışmanıza yardımcı olacak yapay zeka özelliklerine sahip, yeni başlayanlar için uygun bir proje yönetimi aracıdır.

İşiniz büyüdükçe, takımınızın boyutu da büyüyecektir. Yüksek düzeyde büyümeyi desteklemek ve kesinti olmadan verileri etkili bir şekilde yönetmek için AI özelliğine sahip sağlam bir proje yönetimi aracına ihtiyacınız olacak.

ClickUp, işlerinizi otomatikleştirmek ve farklı süreçleri kolaylaştırmak için mükemmel bir seçenektir.

ClickUp AI'yı ücretsiz deneyin ve AI'nın işinizi nasıl dönüştürdüğünü ve takımları nasıl daha verimli hale getirdiğini uygulamalı olarak deneyimleyin.