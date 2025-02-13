2025'in En İyi 10 Notion AI Alternatifi ve Rakibi

Yapay zeka çağında, yazma teknolojiden büyük bir destek alıyor! Notion AI gibi araçların önünü açmasıyla, birinci sınıf içerik oluşturmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. ✍️

Ancak Notion, hareketli AI yazma asistanı dünyasındaki birçok oyuncudan sadece biri. Yazma becerilerinizi güçlendirmek için 10 harika Notion AI alternatifi ile tanışmak üzereyiz.

Bu AI destekli yazma sihirbazları, içerik oluşturma sürecinizi kolaylaştırmak, ilham vermek ve basitleştirmek için burada. Metin oluşturmadan dil çevirisine kadar, yazma için mükemmel Notion alternatifini bulmanıza yardımcı olmak için tüm temelleri ele aldık.

Notion AI nedir ve nasıl işler?

Notion AI, yazılı çalışmalarının kalitesini ve etkisini artırmak isteyen yazarlar ve içerik oluşturucular için çok yönlü bir araçtır. İçerik kalitesini artırmak için özel olarak tasarlanmış bir dizi yenilikçi özellik sunmak için doğal dil işleme ve makine öğrenimi kullanır.

Notion aracılığıyla

Notion AI'nın bazı avantajları şunlardır:

Yazma yardımı : Daha uygun kelimeler önererek, cümle yapısını iyileştirerek ve metnin genel netliğini ve akışını mükemmelleştirerek : Daha uygun kelimeler önererek, cümle yapısını iyileştirerek ve metnin genel netliğini ve akışını mükemmelleştirerek yazmaya yardımcı olur

Yaratıcı yazma yardımı : Fikirler üretir ve ilk taslakların oluşturulmasına yardımcı olur

Metin basitleştirme : Cümleleri yeniden ifade ederek ve daha anlaşılır kelimeler kullanarak metninizi basitleştirir ve daha anlaşılır hale getirir

Dil çevirisi: Kelimeleri, kelime öbeklerini veya daha uzun cümleleri farklı dillere çevirir

Notion AI'ya alternatif bir araçta aranması gereken özellikler

Notion AI alternatifi ararken dikkate almanız gereken beş anahtar faktör şunlardır:

Benzersiz ve iyi yapılandırılmış içerik: Yazılımın, tekrarlayan düzenlemeleri ve içerik çoğaltmayı azaltırken yüksek kaliteli, orijinal içerik üretebildiğinden emin olun. Tüm bunları sadece birkaç tıklamayla yazma becerilerinizi geliştirmek için yapabilirsiniz Dil desteği: Alternatif aracın, hedef kitlenize etkili bir şekilde hizmet verebilmek için hem giriş hem de çıkış açısından ihtiyacınız olan dilleri desteklediğinden emin olun Özelleştirme seçenekleri: AI'nın çıktısını markanızın tonuna, stiline ve özel yazma sürecine uyacak şekilde özelleştirmenize olanak tanıyan özellikleri arayın Entegrasyon kolaylığı: Mevcut : Mevcut proje yönetimi yazılım yığınınızla sorunsuz bir şekilde entegre olan, kesintileri en aza indiren ve verimliliği optimize eden bir araç seçin Maliyet etkinliği: Notion AI alternatifinin fiyatlandırma yapısını değerlendirerek bütçenize uygun olup olmadığını ve ürettiği içeriğin kalitesi ve miktarı açısından iyi bir değer sunup sunmadığını kontrol edin

i̇ş Akışlarınızı Otomatikleştirmek için En İyi 10 Notion AI Alternatifi

İçeriğinizi bir üst seviyeye taşımak için tasarlanmış özelliklere sahip en iyi 10 Notion AI alternatifini bir araya getirdik. 🆙

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın ve metinlerinizi, e-posta yanıtlarınızı ve daha fazlasını düzeltin

ClickUp AI, popüler ClickUp verimlilik platformuna özgü bir yapay zeka asistanı olup, sohbetler, belgeler, gelen kutuları, araç çubuğu ve görev yorumları gibi çeşitli konumlardan erişilebilir. Teklifler, e-posta şablonları ve proje planları dahil olmak üzere iyi organize edilmiş taslak belgeler oluşturma yeteneği ile ClickUp AI, verimli iletişim ve proje yönetimi için paha biçilmez bir araç haline gelmiştir. 🤖

ClickUp AI'nın yazma asistanının temel gücü iki yönde yatmaktadır:

Yazıları netlik, özlülük, üslup, gramer ve uygun biçimlendirme açısından değerlendirebilir Satış, pazarlama ve mühendislik gibi çeşitli departmanlara hitap eden, özel içerik oluşturma için rol tabanlı komut istemleri sunar

Bu araç, ClickUp Yazma Kılavuzu Şablonu ve ClickUp İçerik Yazma Şablonu gibi hazır çerçevelere hızlı erişim sağlayarak içerik oluşturmayı hızlandırır. Profesyonel ve ilgi çekici belgeler oluşturmayı her zamankinden daha kolay hale getirmek için stil önerileri içerir.

Notion AI alternatifi, uzun belgeleri, yorumları ve konuları özlü özetler halinde özetleme konusunda da mükemmeldir ve anahtar bilgileri bir bakışta kavramanıza olanak tanır.

Ayrıca Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Almanca ve İtalyanca için tek seferlik AI yerelleştirme belirleyebilir ve metni 12 farklı dile çevirebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Teklifler, e-posta şablonları ve proje planları dahil olmak üzere belgeler oluşturun

Açık görevleri daha küçük, yönetilebilir alt görevlere dönüştürün

Şablonlara ve stil önerilerine hızlı erişim sağlayarak içerik oluşturmayı hızlandırın

Uzun belgeleri, yorumları ve konuları özetleyerek kısa ve öz bir genel bakış elde edin

Tüm projeyi tek bir platformdan yönetin

ClickUp sınırlamaları

Platforma alışmak biraz zaman alabilir

AI yazma yazılımı ek bir özellik olarak fiyatlandırılır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. ChatSonic by Writesonic

ChatSonic by Writesonic, bloglar, denemeler, e-postalar ve daha fazlası gibi çeşitli amaçlar için yüksek kaliteli, benzersiz içerik oluşturmak için güçlü bir sohbet robotudur. Gerçek zamanlı içerik oluşturmayı sağlamak için Google Arama teknolojisini kullanır. 🔎

AI yazma asistanları açısından, bu Notion AI alternatifi, etkileşimi ve genel performansı artırmak için anahtar kelime önerileri, optimizasyon ve A/B testi dahil olmak üzere zengin özellikleriyle öne çıkıyor. Noktaları genişletme, pasif cümleleri aktif hale getirme, içeriği yeniden ifade etme ve özetleme gibi çeşitli yazma görevlerinde mükemmeldir.

Kullanıcı dostu arayüzü, 70'in üzerinde önceden programlanmış şablon ve açık talimatlar sunarak içerik oluşturmayı basitleştirir ve istenen içeriği anında oluşturmak için yalnızca belirli ayrıntıların girilmesini gerektirir.

ChatSonic by Writesonic'in en iyi özellikleri

Geniş bir aralıkta amaçlara yönelik yüksek kaliteli, benzersiz içerik

Gerçek zamanlı içerik önerileri ve bilgiler için Google Arama teknolojisi

Ücretsiz metin oluşturma

İçerik oluşturma sürecini kolaylaştırmak için 70'in üzerinde araç

ChatSonic by Writesonic sınırlamaları

Takım yazma sürecinde tam olarak kullanmak için yeterli kredi yok

Diğer Notion AI alternatiflerine kıyasla içerik yükleme hızı yavaş

ChatSonic by Writesonic fiyatlandırması

Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12,67 $

Kurumsal: Şirketle iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ChatSonic by Writesonic puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.000'den fazla yorum)

3. Basitleştirilmiş

Simplified, içerik oluşturma, takım iletişimi, metin yazımı, planlama ve yayınlama işlemlerini gerçekleştirebilen her şeyi kapsayan bir AI aracı dır. Tüm bu özellikleri tek bir platformda birleştirerek, verimliliği 100 kata kadar artırmayı vaat ediyor. 💯

Simplified'ın öne çıkan özelliği, sosyal medya gönderileri, e-postalar ve diğer belgeler dahil olmak üzere pazarlama çabalarınız için birinci sınıf içerikleri hızla oluşturmak için değerli bir varlık olan AI metin yazarıdır.

Bir belge oluşturarak, ona bir başlık vererek ve basit bir komut vererek birkaç tıklamayla başlayabilirsiniz. Kullanışlı şablonlardan oluşan geniş bir kütüphanenin yardımıyla, hedef kitlenizle daha iyi bağlantı kurmak için içerik, marka malzemeleri ve videolar oluşturabilirsiniz.

Basitleştirilmiş en iyi özellikler

Çeşitli içerik türlerini hızlı bir şekilde oluşturmak için GPT-3 AI destekli içerik oluşturma

Kullanıcı dostu arayüz

Yazma görevleri, tasarım ve yayınlama için esnek seçenekler

Basitleştirilmiş sınırlamalar

AI yazma asistanı uygulaması için yetersiz kredi sistemi

Diğer bazı Notion AI alternatiflerine kıyasla gerçek görev yönetimi özellikleri yoktur

Basitleştirilmiş fiyatlandırma

Ücretsiz

AI Writer Pro: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Basitleştirilmiş derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

4. Wordtune

Wordtune, doğal dil işlemeyi kullanarak cümle yapısını ve yazdıklarınızın genel kalitesini iyileştirmek için tasarlanmış bir AI yeniden ifade etme aracıdır.

Kullanıcı dostu arayüzü ve gerçek zamanlı geri bildirimi ile Wordtune'un Düzenleyicisi, sizin ve takımınızın metinlerin netliğini, tonunu ve stilini iyileştirmenizi sağlar. Bu araç, yazarken cümlelerinizi düzeltmeniz için pratik öneriler sunarak düzenleme ve düzeltme sürecini basitleştirir.

Bu arada, "Oku" özelliği uzun belgeleri kısa ve öz anahtar noktalara özetleyerek, çeşitli web sayfalarında ve belgelerde değerli okuma zamanından tasarruf etmenizi sağlar.

Wordtune'un Chrome uzantısı sizi Gmail, Google Dokümanlar, Slack, LinkedIn, Facebook, Twitter ve WhatsApp gibi popüler platformlara bağlar.

Wordtune'un en iyi özellikleri

"Oku" özelliği ile uzun belgeleri anahtar noktalara özetler

Popüler sosyal medya platformları ve iletişim uygulamaları dahil olmak üzere birden fazla platformla entegre olur

Gerçek zamanlı geri bildirim ile kullanıcı dostu arayüz

Arama sırasında bir AI yazma asistanı uygulamasına sahip olmak için tarayıcı uzantısı içerir

Wordtune sınırlamaları

Öneriler bazen yeniden yazılmaya ihtiyaç duyar

Bazı kullanıcılara göre yetersiz tarayıcı uzantısı

Wordtune fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Artı : Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 14,99 $

İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Wordtune puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (70+ yorum)

5. Smartsheet AI

Smartsheet, görevleri ve proje yönetimini kolaylaştırarak verimliliği artırır ve takımınızla işbirliğini kolaylaştırır. AI özellikleri, karmaşık verilere hızlı bir şekilde erişim sağlayarak daha iyi karar vermeyi destekler.

Notion AI alternatifi sanal asistan görevi görür, gerçek zamanlı rehberlik ve destek sunarak işlerinizi daha sorunsuz ve verimli hale getirir. 👍

Excel'e alışkınsanız, Smartsheet'i tanıdık ancak daha gelişmiş bulacaksınız. Smartsheet, gelişmiş raporlama, otomasyon ve işbirliği özellikleri sunar. Kaynaklarınızı, görevlerinizi ve projelerinizi daha kolay anlayıp dağıtmak için tablolara ve elektronik tablolara güveniyorsanız, Smartsheet AI hayat kurtarıcınız olabilir.

Smartsheet AI'nın en iyi özellikleri

Karmaşık verilerden hızlı bir şekilde içgörüler elde etmenize yardımcı olur

Yüksek kaliteli içerik için gerçek zamanlı rehberlik sunar

Gelişmiş raporlama, otomasyon, işbirliği ve görev yönetimi özellikleri içerir

Smartsheet AI sınırlamaları

Zor öğrenme süreci

Diğer Notion AI alternatiflerine kıyasla şablon eksikliği

Smartsheet AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Aylık 9 $ (maksimum 10 kullanıcı)

İş : Aylık 25 $ (en az üç kullanıcı)

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Smartsheet AI puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (14.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

6. Nuclino Sidekick

Nuclino Sidekick, sıradan bir yazım denetleyiciden çok daha fazlasıdır. Her konuda yeni fikirlerle yaratıcılığınızı harekete geçirir ve blog gönderileri, e-postalar, raporlar ve daha fazlasını yazmanıza yardımcı olarak sıfırdan başlamanıza gerek kalmaz. 📝

Sidekick ayrıca düzenleyiciniz olarak da işlev görür ve gözden kaçmış olabilecek yazım, dilbilgisi ve noktalama hatalarını yakalar. Temel özelliklerin ötesine geçerek, daha etkili, net ve ilgi çekici yazılar için pratik öneriler sunar ve üslup, yapı ve stil konusunda iyileştirmeler önerir.

En değerli özelliklerinden biri, uzun belgeleri özetleme yeteneğidir, böylece çok fazla bilgiyi gözden geçirme zahmetinden kurtulursunuz. Sidekick, önemli noktaları ve eylem öğelerini çıkararak kısa ve öz bir özet sunar.

Nuclino Sidekick'in en iyi özellikleri

Düzenleme ve düzeltme okumada yardımcı olur

İlk taslakları oluşturur

Uzun belgeleri özetler

Nuclino Sidekick sınırlamaları

Ek kullanıcılar için ek ücret gerekir

Birden fazla platformda sınırlı entegrasyon

Nuclino Sidekick fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Nuclino Sidekick puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (60+ yorum)

Bonus: En iyi 10 Nuclino Alternatifi ve Rakibi'ne göz atın

7. ChatGPT

ChatGPT, birden fazla alanda bilgi ve yaratıcı içerik sağlayabilen çok yönlü sanal asistan aracıdır. Araştırma, içerik oluşturma, kodlama veya dil çevirisi konusunda yardıma ihtiyacınız olursa, ChatGPT yanınızda.

100'den fazla dilde fikir üretmeye, belge taslağı hazırlamaya, yeni konular öğrenmeye ve hatta duygusal destek sunmaya yardımcı olabilir.

ChatGPT, GPT-3. 5 mimarisine dayanmaktadır, ancak Premium plan ile geliştirilmiş GPT-4 sürümüne erişebilirsiniz. Kullanıcı dostu arayüzü, konu veya sektörden bağımsız olarak içerik oluşturma sürecinizi kolaylaştırır.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Doğal dil işlemeyi anlar ve yanıt verir

Her türlü içerik oluşturmada yardımcı olur

Birden fazla dilde iletişim kurun

Geniş bir bilgi tabanına erişim sağlar

ChatGPT sınırlamaları

Gerçek zamanlı veri yok

Doğrulama gerektirir

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

ChatGPT puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (20+ yorum)

8. Rytr

Öncelikle içerik yazarları için tasarlanan Rytr, blog gönderileri, e-posta ve reklam metinleri, ana hatlar ve hikayeler dahil olmak üzere çeşitli içerik türlerini destekler.

Kullanımı inanılmaz derecede kolaydır: içerik türünü belirtin ve ilk bağlamı sağlayın, AI metni sorunsuz bir şekilde oluştursun. Ardından, cümle yapısı, kelime seçimi ve uzunluk ile ilgili sorunları otomatik olarak çözen yerleşik metin düzenleyici ile metni iyileştirebilirsiniz.

Rytr ayrıca, entegre SERP analizörü ve anahtar kelime oluşturucu gibi kullanışlı SEO ve içerik pazarlama özellikleri sunarak içerik oluşturucular için her şeyi içeren bir çözüm haline gelir. 💫

Rytr'ın en iyi özellikleri

Çeşitli içerik türlerini destekler

İçerik oluşturun ve yazınızı geliştirin

Basit ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar

Entegre SERP analizörü ve anahtar kelime oluşturucu gibi ek araçlar sağlar

Rytr sınırlamaları

Sınırlı ücretsiz plan

Rytr fiyatlandırması

Ücretsiz

Tasarruf : Kullanıcı başına aylık 9 $

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 29 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Rytr puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (10+ yorum)

9. Jasper

Jasper, ortalama bir insan metin yazarıdan beş kat daha hızlı içerik üretebilen gelişmiş bir robot yazar.

Temel girdileri girin, Jasper blog makaleleri, ürün açıklamaları ve pazarlama metinleri için benzersiz, yüksek kaliteli içerik üretsin. Belirli kategoriler için önceden yazılmış şablonlardan bazılarını kullanarak istem adımını kolaylaştırabilirsiniz.

Jasper, satışları ve etkileşimi artırmak için SEO dostu materyaller oluşturma konusunda uzmanlaşmıştır. Google arama sonuçlarında daha yüksek sıralamalar elde etmek, önemli bir kitle çekmek ve para kazanabileceğiniz tutarlı bir web sitesi trafiği oluşturmak için kullanın. 💰

Bu araç, reklam kampanyaları, niş bloglar ve bilgilendirici içerik oluşturma gibi görevleri yerine getirerek kesintisiz ve sorunsuz bir ş akışı sağlar. 25'ten fazla dili destekleyen kullanıcı dostu arayüzü ile Jasper AI, verimli içerik oluşturma ve optimizasyon için güvenilir bir yardımcıdır.

Jasper'ın en iyi özellikleri

Belirli içerik kategorileri için önceden yazılmış şablonlar

Amazon, Gmail, Google, Facebook Ads, Notion, WordPress ve YouTube gibi farklı platformlarla entegre olur

AI tarafından oluşturulan içeriğe benzersiz marka sesinizi uygulayın

25'ten fazla farklı dilde yazın ve çevirin

Jasper sınırlamaları

Bazı yorumculara göre genel içerik üretir

Bazı kullanıcılar fiyatını pahalı buluyor

Jasper fiyatlandırması

Oluşturucu : 39 $/ay

Takımlar : 99 $/ay

İş: Şirketle iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Jasper puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.000'den fazla yorum)

10. TextCortex

TextCortex, çeşitli dillerde içerik oluşturmaya kullanıcı dostu bir yaklaşım uygular. ZenoChat özelliği, özelleştirme seçenekleri ve GPT-4 ve GPT 3 gibi model seçenekleriyle değerli yazma yardımı sağlar. 5. AI tarafından oluşturulan ürün açıklamalarından reklamlara ve bloglara kadar, TextCortex ölçeklenebilirliği ön plana çıkarır ve fikirleri birinci sınıf içeriğe dönüştürmek için ağır işi üstlenir. 💪

Zeno chatbot, AI destekli yetenekleriyle sorguları yanıtlayarak ve müşteri desteği sağlayarak konuşma akışını kolaylaştırabilir. Tarayıcıdan doğrudan erişilebilen 60'tan fazla AI yazma şablonu ile TextCortex, içerik oluşturmayı basitleştirir ve platformunun genel kullanılabilirliğini artırır. Kullanıcılara içerik oluşturma ve konuşmaları yönetme konusunda daha verimli ve etkili bir deneyim sunar.

TextCortex'in en iyi özellikleri

ZenoChat özelliği, değerli yazma yardımı sağlar

Google Chrome ile entegre

Çok sayıda AI tarafından oluşturulan şablon

TextCortex sınırlamaları

Ek kelimeler için daha fazla ödeme yapma

TextCortex fiyatlandırması

Ücretsiz

Lite : Kullanıcı başına aylık 5,59 $'dan başlayan fiyatlarla

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 83,99 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

TextCortex puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (60+ yorum)

En İyi Notion AI Alternatifleriyle İçerik Oluşturma Becerilerinizi Geliştirin

AI'yı benimsemek, içerik oluşturma ve verimliliğinizi artırmak için AI'nın yeteneklerinden yararlanmakla ilgilidir. ClickUp gibi Notion AI alternatifleri, iş akışınızı kolaylaştırırken, ilgi çekici ve etkileyici içerikleri zahmetsizce oluşturmanızı sağlayarak bunu her zamankinden daha basit hale getirir.

Bu araçlar, yaygın gramer ve yazım hatalarını düzeltmek gibi sıradan işleri halleder, böylece siz materyalinizi geliştirmeye ve parlatmaya odaklanabilirsiniz.

İçeriğinizin etkisini en üst düzeye çıkarmak ve yaratıcı sürecinizi kolaylaştırmak istiyorsanız, ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin! 🤩