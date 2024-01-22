ClickUp ve Jira: En İyi Proje Yönetimi Aracı Hangisi?

Karmaşık projeleri yönetmenize yardımcı olacak bir proje yönetimi yazılımı mı arıyorsunuz?

Günümüzün projeleri, dikkatli bir koordinasyon gerektiren birden fazla paydaş ve süreci içerebilir. Doğru proje yönetimi yazılımı, başarı ile "neredeyse başarı" arasındaki farkı belirleyebilir.

Peki, hangisini seçmelisiniz: ClickUp mu, Jira mı?

Her ikisi de iş akışlarını kolaylaştırmayı, verimliliği artırmayı ve işlerinizi düzgün bir şekilde yürütmenizi sağlamayı vaat eden güçlü araçlardır. Peki hangisi gerçekten en iyisi?

İşte ClickUp ve Jira'nın temel özellikleri, kullanılabilirliği, avantajları vb. karşılaştırması, hangi aracı seçeceğinize karar vermenize yardımcı olacak.

ClickUp nedir?

ClickUp, her tür ve boyuttaki projeleri planlamak, işbirliği yapmak ve yürütmek için size birleşik bir alan sunan hepsi bir arada verimlilik platformudur.

*ClickUp 3.0'daki Gösterge Panelleri ile takımınız veya departmanınız genelindeki proje durumlarının ve kalan görevlerin bütünsel bir görünümünü elde edin

ClickUp, takımların daha akıllı çalışmasına yardımcı olur. Sezgisel, kullanıcı dostu arayüzü, her takım üyesinin proje çıktılarını yönetmesini ve rollerini başarıyla yerine getirmesini kolaylaştırır.

ClickUp özellikleri

ClickUp'ın üç temel özelliğine bakalım:

Özellik #1 Çevik Proje Yönetimi özellikleri

ClickUp, işbirliği ve esneklik için tasarlanmıştır ve çevik proje yönetimini destekleyen birçok özelliğe sahiptir. ClickUp'ın Proje Yönetimi özellikleri şunları içerir:

Kanban Panoları: Sürükle ve bırak kolaylığıyla görevleri "Yapılacak", "İlerleme" ve "Tamamlandı" gibi çeşitli aşamalarda düzenleyin ve önceliklendirin

Görevleri ve projeleri tek bir bakışta gözden geçirin ve tamamen özelleştirilebilir Kanban panosu görünümüyle görevleri zahmetsizce sürükleyip bırakın, sıralayın ve filtreleyin

Sprint planlaması ve izleme: Sprintleri görsel olarak planlayın, birden fazla takım üyesine görevler atayın ve burndown grafikleriyle ilerlemeyi izleyin

ClickUp Sprint Liste görünümü ile takımlarınızın sprintleri hakkında hızlı bilgiler edinin

Zaman takibi ve raporlama: Görevlere harcanan zamanı kolayca kaydedin ve takım performansını analiz etmek, proje bütçelerini izlemek ve iyileştirme alanlarını belirlemek için raporlar oluşturun

ClickUp'ın basitleştirilmiş görünümü, her takım üyesi için zaman takibi ve görev yönetimi konusunda size yardımcı olur

Özellik #2 Yazılım Takım Özellikleri

Yazılım geliştirme takımlarının benzersiz taleplerini karşılamak için tasarlanan ClickUp yazılımı, yazılım geliştirme yaşam döngünüze sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Temelde, özel iş akışları ve aşağıdaki gibi özelliklere sahip, işlevler arası takım çalışması için hepsi bir arada bir iş merkezidir:

Git entegrasyonları: GitHub ve Bitbucket depolarına doğrudan bağlanarak ClickUp içinde hataları, sorunları ve çekme taleplerini izleyin

ClickUp, API ve konektörleri kullanarak GitHub ve diğer platformlardan kolayca çekme talepleri almanızı sağlar

Kod snippet'leri ve markdown desteği: Kod snippet'lerini sorunsuz bir şekilde gömün ve markdown kullanarak belgeleri biçimlendirin, böylece net ve işbirliğine dayalı kodlama belgeleri elde edin

Özel alanlar ve durumlar: Hataları, özellikleri veya diğer ilgili verileri izlemek için özel alanlar oluşturarak ClickUp'ı özel geliştirme sürecinize uyarlayın

ClickUp'ta özel alanlar oluşturun, düzenleyin ve organize edin ve arama lojistiğinizi basitleştirin

Özellik #3 Raporlama Özelliği/Sorun İzleme

Her proje yöneticisi, projenizin teslimatında engel teşkil edenlerin genellikle küçük sorunlar veya riskler olduğunu bilir. Bu nedenle ClickUp, takımların sorunları projeye etki etmeden önce tespit edip işaretlemelerine yardımcı olmak için temel görev yönetiminin ötesine geçer. ClickUp Raporlama özellikleri ile takımlar , sağlam raporlama ve sorun izleme yeteneklerine erişebilir

ClickUp'ın basitleştirilmiş görev görünümü, görevleri özelleştirmenize ve kategorilere ayırmanıza olanak tanır, böylece görevleri daha iyi ayırt edebilir, netlik kazanabilir ve görev yönetimini geliştirebilirsiniz.

Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve bileşenler: Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve bileşenlerle proje ilerlemesi, takım performansı ve kritik metrikler hakkında gerçek zamanlı içgörüler elde edin

Ayrıntılı raporlama: Harcanan zaman, görev tamamlama, takım iş yükü ve daha fazlası gibi metrikler hakkında ayrıntılı raporlar oluşturarak darboğazları belirleyin ve iş akışlarını optimize edin

Hata izleme ve çözme: Özel alanlar, öncelikler, işbirliği ve otomatikleştirilmiş iş akışları ile sorunları, hataları ve hataları verimli bir şekilde izleyin ve çözün

ClickUp, işbirliğini, organizasyonu ve ilerleme izlemeyi basitleştiren kapsamlı bir proje yönetimi aracıdır. Ayrıca, kampanyaları koordine eden pazarlama takımlarından karmaşık kodlama projelerini yöneten yazılım geliştirme takımlarına kadar herkesin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar uyarlanabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp'ın kademeli fiyatlandırma yapısı, her boyut ve karmaşıklıktaki takımların benzersiz proje yönetimi ihtiyaçlarına uygun bir plan bulmasını sağlar. İster sıkı bir bütçeyle çalışan bir startup ister özel bir çözüm arayan büyük bir kurumsal işletme olun, ClickUp çeşitli gereksinimleri karşılamak için esneklik ve ölçeklenebilirlik sunar.

ClickUp'ta hem ücretsiz hem de ücretli planlar bulunmaktadır. İşte bunların ayrıntılı bir özeti:

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Kişisel kullanım için idealdir. Sınırsız görevi izleyin ve Kanban Panoları, Sprintler, 7/24 Destek, ortak Belgeler, Beyaz Tahtalar ve daha fazlası gibi özelliklere erişin

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $. Sınırsız depolama, entegrasyonlar ve gösterge panelleri. Gantt Grafikleri, yerel Zaman Takibi, : Kullanıcı başına aylık 7 $. Sınırsız depolama, entegrasyonlar ve gösterge panelleri. Gantt Grafikleri, yerel Zaman Takibi, Çevik Raporlama , kaynak yönetimi ve daha fazlası gibi tüm temel proje yönetimi özelliklerinin kilidini açar

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $. Sınırsız kullanıcı. Özel Alanlar, Otomasyon, Hedefler ve Zihin Haritaları gibi gelişmiş özellikler ekler. Daha fazla işbirliği ve kontrol arayan büyüyen takımlar için uygundur

Enterprise: Özel fiyatlandırma için iletişime geçin. Beyaz etiketleme, özel roller, sınırsız kullanıcı, Enterprise API'leri, gelişmiş izinler ve karmaşık : Özel fiyatlandırma için iletişime geçin. Beyaz etiketleme, özel roller, sınırsız kullanıcı, Enterprise API'leri, gelişmiş izinler ve karmaşık proje yönetimi yetenekleri gibi kapsamlı bir özellik setine ihtiyaç duyan büyük takımlar için idealdir

Jira nedir?

Jira, Agile takımların yönetimine odaklanan en eski ve en güçlü proje yönetimi araçlarından biri olduğu için çoğu proje yöneticisi ve yazılım geliştiricisinin aşina olduğu bir isimdir. Atlassian tarafından geliştirilen Jira yazılımı, esneklik ve ölçeklenebilirliğe odaklanarak çeşitli proje ihtiyaçlarını karşılar.

Jira'da Takımlar Proje Görünümü Jira aracılığıyla

Projeleri yönetilebilir parçalara ayırarak iş akışlarınızı izlemenize, planlamanıza, yayınlamanıza, raporlamanıza ve otomatikleştirmenize yardımcı olur. Araç ayrıca Scrum, Kanban, Hata İzleme, DevOps ve diğer proje yönetimi görevleri için şablonlar içerir, bu da onu çoklu gereksinimler için ideal hale getirir.

Jira özellikleri

ClickUp ve diğer Jira alternatiflerine benzer şekilde, Agile ve yazılım geliştirmeye odaklanan bazı mükemmel özellikler sunar, örneğin:

Özellik #1: Çevik Panolar

İş Akışı Yönetimi: Scrum ve Kanban panoları ile sprintleri yönetin, ilerlemeyi izleyin ve proje iş akışlarını görselleştirin

Raporlar ve gösterge panelleri: Hazır raporlar ve gösterge panelleriyle birikmiş proje metrikleri hakkında önemli bilgiler edinin ve sprintleri izleyin

Özelleştirilebilir iş akışları: Özel sorun türleri, alanlar ve geçişler oluşturarak Jira'yı benzersiz gereksinimlerinize göre uyarlayın

Özellik #2: Proje Esnekliği

Farklı proje türleri : Takım tarafından yönetilen ve şirket tarafından yönetilen projelerden seçim yaparak proje iş akışlarınızın yapısını ve içeriğini belirleyin

Özel kurallar tanımlayın: Sürükle ve bırak otomasyonu ve kullanıcı dostu arayüz ile karmaşık iş akışlarını ve kuralları hızla oluşturun

Çoklu görünüm: Depoları görüntüleyin, geliştirme durumunu görün ve tek bir araçta DevOps görünürlüğü elde edin

Özellik #3: Derin Geliştirme Entegrasyonları

Git ile bağlantı kurun: Git depolarına doğrudan bağlanarak hataları izleyin, kod değişikliklerini inceleyin ve Jira içinde derleme ardışık düzenlerini yönetin

Entegrasyonlar: 3000'den fazla uygulama ile entegrasyonlar ve API'ler aracılığıyla Jira iş akışlarınızı kuruluşunuzdaki diğer sistemlere genişletin

Jira fiyatlandırması

Jira, yıllık veya aylık olarak faturalandırılan ücretsiz ve ücretli planlar sunar. Bunlar şunları içerir:

Ücretsiz: 10 kullanıcıya kadar ücretsiz. Sınırsız proje panosu, biriktirme listesi ve zaman çizelgesi, raporlama ve içgörüler ile topluluk desteğine erişim elde edin

Standart: Aylık kullanıcı başına 8,15 $. 35.000 kullanıcıya kadar kullanılabilir. Kullanıcı rolleri ve izinleri, denetim günlükleri, veri yerleşimi, 250 GB depolama alanı ve iş saatleri içinde destek gibi temel özellikleri sunar

Premium: Kullanıcı başına aylık 16 $. Bu premium iş planı, standart plana ek olarak gelişmiş planlama özellikleri, sanal alan ve sürüm izleme ve sınırsız depolama alanı gibi her şeyi sunar

Enterprise: Özel fiyatlandırma için iletişime geçin. Premium planın tüm özelliklerine ek olarak Atlassian Intelligence (AI motoru), birden fazla site (150'ye kadar), merkezi kullanıcı abonelikleri, güvenlik kontrolleri ve 7/24 destek sunar

ClickUp ve Jira: Özellik Karşılaştırması

Hem ClickUp hem de Jira, öncelikle Agile proje yönetimine odaklanan mükemmel özelliklere sahiptir. Ancak, her iki araç da birkaç alanda önemli avantajlara sahiptir. Jira proje yönetimi, onlarca yıldır kullanılıyor ve bu nedenle çoğu kurumsal kullanıcı için tanıdık bir araçtır. Ancak, ClickUp'ın sezgisel kullanıcı arayüzüne kıyasla öğrenmesi biraz zaman alır.

Peki, ClickUp ve Jira arasında seçim yapmanız gerekirse, hangisini seçmelisiniz? Anahtar özelliklerini ve müşteri değerlendirmelerini karşılaştırarak anlayalım.

ClickUp en çok şunlarla tanınır:

Eşsiz esneklik ve özelleştirme: Görünümleri, iş akışlarını ve otomasyonu benzersiz proje ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabileceğiniz, tamamen özelleştirilebilir proje yönetimi platformu

Sezgisel arayüz ve sorunsuz kullanıcı deneyimi: Kullanıcı dostu tasarımı sayesinde teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için bile öğrenmesi ve kullanması kolaydır

Gelişmiş proje ve iş yönetimi özellikleri : Kullanımı kolay olmasına rağmen, ClickUp her türlü proje metodolojisini destekleyen gelişmiş özellikler sunar

Hepsi bir arada yaklaşım: Birden fazla proje yönetimi çözümünü, merkezi proje yönetimi için tek bir platformla değiştirir

Gerçek zamanlı raporlama ve analiz: Her proje için izleme ve raporlamayı kolaylaştıran özel gösterge panelleri, bildirimler ve gelişmiş görünümler ile birlikte gelir

Uygun fiyat: Zengin özelliklere sahip ücretsiz plan ve kullanıcı başına aylık 7 $'dan başlayan rekabetçi fiyatlı ücretli planlar.

Mobil uygulama: Herhangi bir cihazdan, herhangi bir yerden çalışmanıza olanak tanıyan kullanıcı dostu bir mobil uygulama

İşbirliğine odaklanın: Fikir üretmek, belgeleri paylaşmak ve ekip çalışmasını teşvik etmek için gerçek zamanlı iletişim özellikleri ve beyaz tahta gibi paylaşımlı araçlar

ClickUp puanları

G2: 4,7/5 (9200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4000+ yorum)

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Zengin özelliklere sahip ücretsiz plan

Sınırsız: Üye başına aylık 7 $ (sınırsız depolama)

İş: 12 $ üye başına/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Jira en çok şunlarla tanınır:

Güçlü Agile yetenekleri: Scrum panoları, burndown grafikleri ve JQL veri analizi gibi gelişmiş özelliklerle Agile metodolojileri için özel olarak tasarlanmıştır

Çok yönlü proje yönetimi için özelleştirilebilir iş akışları: Agile, Scrum veya Kanban metodolojilerine göre iş akışlarını seçme ve uyarlama esnekliği

Derin yazılım geliştirme entegrasyonları: 3000'den fazla uygulama ve platformla ve Git depolarıyla bağlantılar.

Kurumsal düzeyde ölçeklenebilirlik: Çoklu proje yönetimi ve özel destek gibi özellikleriyle, karmaşık projeleri ve veri gereksinimleri olan büyük kuruluşlar için idealdir

Kapsamlı raporlama ve veri analizi: Proje ilerlemesi ve takım performansı hakkında içgörüler için JQL ile gelişmiş gösterge panelleri ve ayrıntılı raporlar

Yerleşik platform ve güçlü topluluk: On yıllardır sektördeki güçlü varlığıyla Jira, iyi belgelenmiş kılavuzlar, aktif bir topluluk ve güçlü bir ekosistem sunar

Jira derecelendirmeleri

G2: 4,3 / 5 (5600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (13900+ yorum)

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 8,15 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Nihai karar

Proje yönetimi ve görev yönetimi söz konusu olduğunda, her iki araç da güçlüdür. Kullanımı kolay, güçlü özellikler listesi sunan ve diğer uygulamalar ve platformlarla kolayca entegre edilebilen bir proje yönetimi platformu sunarlar.

Ancak, işbirliği yetenekleri, gelişmiş proje yönetimi özellikleri ve kullanıcı dostu olması açısından ClickUp bir adım önde. ClickUp'ın özellikleri, onu her boyuttaki işletme için ideal hale getirir. Hem Jira hem de ClickUp'ın kendine özgü güçlü yönleri vardır; Jira ve ClickUp arasında karar vermek, nihayetinde takımınızın özel gereksinimlerine, tercihlerine ve bütçeye bağlıdır.

*ClickUp ile günlük işlerinizi, hatırlatıcılarınızı ve takvim etkinliklerinizi daha iyi öngörmek ve organize etmek için hepsi bir arada görünüm elde edin

ClickUp ve Jira, Reddit'te

Ayrıca Reddit'e bakarak kullanıcıların ClickUp ve Jira tartışması hakkında ne düşündüklerini inceledik. Reddit'te ClickUp ve Jira'yı karşılaştırdığınızda, çoğu kullanıcının ClickUp'ı daha kullanıcı dostu ve çevik takımlar için ideal bulduğunu görürsünüz.

Kullanıcılar, ClickUp'ın gerçek zamanlı sohbetine karşılık Jira hizmet yönetiminin bilet sistemlerini kullandığını özellikle hızlı bir şekilde belirttiler.

"Clickup IMO, küçük takımlarınız için çok daha iyidir. JIRA'nın bilet sistemi daha büyük kuruluşlar için uygundur. "

Başka bir konuda, bir kullanıcı ClickUp'ın onu çok yönlü bir araç haline getiren özelleştirme seçeneklerinden bahsediyor.

"Proje yönetimi yazılımını seçip uygulayabileceğim yeni bir PM rolüne başlıyorum. Bugün ClickUp'ı denedim ve kullanmak istediğim şeyin bu olduğunu düşünüyorum. "

ClickUp veya Jira: Yazılım Takımları için En İyi Proje Yönetimi Aracı Hangisi?

ClickUp ve Jira'nın 1 numaralı proje yönetimi yazılımı olmak için karşı karşıya geldiği bu nihai mücadelede, ClickUp'ın üstün bir seçim olarak ortaya çıktığını görebiliriz

Jira, nesillerdir varlığını sürdürerek, Agile proje yönetimi ve yazılım geliştirmenin ilk dönemlerinde zemin hazırladı. Proje yöneticileri, geliştirme takımlarını ve projeleri yönetmek için Jira iş yönetimini kullandılar. Ancak, proje yönetim sistemleri ve gereksinimleri son yıllarda değişti. Jira ile karşılaştırıldığında, ClickUp günümüzün modern ve çeşitli iş gücüne daha uygundur.

Jira'nın derin geliştirme entegrasyonları, gelişmiş sorun izleme ve JQL veri analizi, büyük kuruluşlar ve karmaşık projeler için idealdir. Ancak esnek, işbirliğine dayalı ve uygun maliyetli bir çözüm arayan çoğu yazılım takımı için ClickUp en iyi seçimdir.

Diğer proje yönetimi yazılımlarından farklı olarak, ClickUp'ın kullanıcı dostu arayüzü ve gelişmiş özellikleri, her boyuttaki geliştirme ve proje takımlarını yönetmenize yardımcı olur. İster bir startup, ister büyük bir kurumsal şirket veya büyüme aşamasında bir işletme olun, ClickUp ihtiyaçlarınıza ideal seçeneği sunar.

Kapsamlı özellikleri, entegrasyonları, şablonları ve daha fazlasıyla, işiniz büyüdükçe ölçeklenebilen bir proje yönetimi çözümüdür.

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