gelişmiş Fonksiyonellik ve Verimlilik için 10 Jira Entegrasyonu

Jira, Atlassian tarafından geliştirilen bir sorun izleme ve proje yönetimi aracıdır. Bu iyi değerlendirilmiş platform, şirketlerin görevleri yönetmesi, hataları izlemesi, sorunları senkronize etmesi ve karmaşık iş akışlarını kolaylaştırması için esnek araçlar sunar. Geliştirme ekipleri ve proje yöneticileri arasında popüler bir araçtır.

İyi tasarlanmış platform, genişletilmiş işlevsellik için yazılımı diğer araçlarla entegre etmeyi içerir.

Bu entegrasyonlar, iş akışı optimizasyonlarını daha da geliştirerek yazılım yaşam döngüsü yönetimini kolaylaştırabilir. Bu Jira kılavuzunda, böyle bir entegrasyonda nelere dikkat etmeniz gerektiğini ele alacağız. Ardından, paranızın karşılığını en iyi şekilde alabileceğiniz en iyi Jira entegrasyon uygulamalarından bazılarını listeleyeceğiz.

Jira Entegrasyonlarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Birçok ürün, entegrasyon listesine Jira desteğini eklemiştir, ancak bu destek çok popüler olduğu için göz ardı edilemez. Ancak seçeneklerin çokluğu nedeniyle, hangisini kullanmanız gerektiğini belirlemek zor olabilir.

Jira entegrasyonlarını değerlendirirken göz önünde bulundurmanız gereken bazı faktörler şunlardır:

Jira Cloud ve Jira Server ile uyumluluk: Jira, bulutta barındırılan veya kendi sunucunuzda barındırılan bir sunucu seçeneği ile sunulur. Jira Cloud her zaman güncel tutulur, ancak Jira Server kullanıyorsanız, entegrasyonun sürümünüzle uyumlu olduğunu kontrol edin

Gelişmiş proje yönetimi: Mevcut tüm seçeneklerle kendinizi kaptırmak çok kolaydır. En yüksek değeri elde etmek için, entegrasyonun proje yönetimi süreçlerinize olumlu katkı sağladığından emin olun

Kolaylaştırılmış sorun izleme: Geri bildirimler birçok farklı kaynaktan gelebilir. Jira sorunlarını verimli bir şekilde oluşturmaya ve Jira sorun sayfalarını etkili bir şekilde yönetmeye yardımcı olan özellikleri arayın

Veri entegrasyonu: Veriler, modern işlerin can damarıdır. Veri analizi ve raporlama için veri işleme araçlarıyla veya Microsoft Excel ile bağlantı kurabilen entegrasyonları arayın

Kullanıcı deneyimi: Jira kullanıcı deneyimi basit ve sezgisel olacak şekilde tasarlanmıştır, ancak her entegrasyon bu felsefeyi paylaşmayabilir. Kullanıcı deneyimini bozmadan iş akışlarını geliştiren araçlar arayın

Takım işbirliği desteği: Jira, geliştirme takımları, satış takımları ve diğer birçok iş birimi tarafından kullanılır. Kullandığınız araçlar, eklediğiniz özellikler üzerinde kolay işbirliği yapmanıza olanak sağlamalıdır

Esneklik ve özelleştirme: Her işin farklı iş süreçleri ve proje ihtiyaçları vardır. Entegrasyonlar, ihtiyacınız olan belirli iş akışları içinde çalışacak kadar esnek olmalıdır

Geliştirme takımınız, özel entegrasyonlar için yazılımınızı sorun izleyiciyle bağlamak üzere Jira REST API'sini kullanabilir.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Jira Entegrasyonu

Birçok araç Jira yazılımıyla entegre olabilir. Jira sorunları oluşturmak, yeni işlevler eklemek veya geliştiriciler ve diğer takımların hayatını kolaylaştırmak için olsun, bu araçlar DevOps takımının işine yaklaşımını kolaylaştırabilir. Aşağıda, Atlassian Marketplace ve diğer yerlerde bulunan en iyi Jira entegrasyonlarından bazıları bulunmaktadır.

ClickUp'taki Zaman Çizelgesi görünümüyle birden fazla projeyi planlayın, bağımlılıkları yönetin ve özel proje zaman çizelgenizde her şeye öncelik verin

ClickUp, hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. Bu araç, bir işletmenin birçok günlük görevi gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu tüm özellikleri sağlar. ClickUp'ın Jira entegrasyonu, bu ek verimlilik araçlarını Jira'ya getirir.

Yazılıma eklenen önemli bir yenilik ise ClickUp Universal Search. Bu işlevsellik, tüm bağlı uygulamalar ve dosyalar arasında arama yapmayı kolaylaştırarak tek bir doğru kaynak sağlamayı daha da kolaylaştırır.

ClickUp'ın kapsamlı özelliklerinin Jira gibi ek araçlara olan ihtiyacı sınırladığını ve bu sayede entegrasyon için iyi bir seçenek olmasının yanı sıra harika bir Jira alternatifi olduğunu göreceksiniz. Agile Proje Yönetimi şablonu ve diğer süreç iyileştirme şablonları bu konuda size yardımcı olabilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Evrensel Arama, bağlı uygulamalar ve dosyalar arasında aramayı kolaylaştırır

Jira projelerini yönetmek için kapsamlı proje yönetimi araçları

Jira ile sorunsuz entegrasyon ve Jira sorunlarının senkronizasyonu ile iyileştirilmiş iş akışı

Arama fonksiyonunu genişletin, favori uygulamaları hızlıca bulun ve kullanın

Hepsi bir arada platform, diğer sistemlere ve araçlara olan ihtiyacı azaltır

Entegrasyon esnekliği, çeşitli takım ihtiyaçlarına ve iş akışlarına kolayca uyarlanabilir

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar Görünümleri özelleştirirken sorunlar yaşadıklarını bildiriyor

Mobil uygulama, özellikler açısından masaüstü sürümünün gerisinde kalabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda üye başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Microsoft 365

Microsoft aracılığıyla

Microsoft'un ofis paketindeki uzun süredir devam eden hakimiyeti, bulut tabanlı çözümü Microsoft 365 ile devam ediyor. Bu güçlü ofis paketi, neredeyse tüm büyük işletmeler tarafından kullanılıyor.

Jira ile entegrasyonu, Microsoft Excel, Microsoft Teams ve daha fazlası gibi tanıdık araçları kullanarak sorunlar üzerinde işbirliği yapılmasına olanak tanıyarak Jira proje deneyimini geliştirir.

Microsoft 365'in en iyi özellikleri

Microsoft Teams ile entegrasyon, takımlar ve takım üyeleri arasında işbirliğini sağlar

Excel dışa aktarma ve içe aktarma, Jira sorunlarıyla veri işleme ve analizini kolaylaştırır

Kullanıcılar, Microsoft Outlook ile entegrasyon sayesinde Jira görevlerini doğrudan e-postadan yönetebilir

OneDrive ve SharePoint, Jira proje belgelerine kolay erişim ve depolama imkanı sunar

PowerPoint entegrasyonu, proje durumlarını ve raporları sunmayı kolaylaştırabilir

Genel proje yönetimini ve bilgi akışını geliştirir

Microsoft 365 sınırlamaları

Bazı özellikler, optimum Jira entegrasyonu için ek kurulum gerektirebilir

Microsoft ekosistemine aşina olmayan kullanıcılar için bu durum zorlayıcı olabilir

Karmaşık iş akışları için Jira verileriyle senkronizasyonda ara sıra sorunlar yaşanıyor

Microsoft 365 fiyatlandırması

Business Basic: Kullanıcı başına aylık 7,20 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 15,00 $

Business Premium: Kullanıcı başına aylık 26,40 $

Microsoft 365 incelemeleri

G2: 4,6/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (13.000'den fazla yorum)

3. Jira için Jenkins Entegrasyonu

Jenkins aracılığıyla

Sürekli entegrasyon ve teslimat, şu anda yazılım geliştirmede çok önemli bir konudur. Jenkins, yazılım oluşturma sürecini otomatikleştirmek için en popüler araçlardan biridir. Bu, Jenkins'i yazılım geliştirme takımlarının Jira ile entegrasyonu için doğal bir seçim haline getirir. DevOps takımları, iş akışlarını iyileştirmek için hata izlemeyi otomatikleştirilmiş oluşturma işlemleriyle birleştirebilir.

Jenkins Integration for Jira'nın en iyi özellikleri

Otomatikleştirilmiş derleme tetikleyicileri, Jira sorunlarını Jenkins derlemelerine bağlar

Jira kullanıcılarının yapı durumlarını doğrudan Jira sorun sayfasında görüntülemelerine olanak tanır

Özelleştirilebilir senkronizasyon kuralları, Jenkins ile Jira entegrasyonunda esneklik sağlar

Kolay kurulum, Jira ile Jenkins'i entegre etme sürecini basitleştirir

Geliştirme ekibinin ve diğer takım üyelerinin güncel kalmasına yardımcı olur

Jira sorunlarından dağıtım aşamasına kadar değişikliklerin izlenmesini sağlar

Jenkins Entegrasyonu için Jira sınırlamaları

Kurulum ve kullanım için Jenkins bilgisi gerekir

Entegrasyonu optimize etmek için ek Jira yapılandırması gerekebilir

Jenkins Integration for Jira fiyatlandırması

Ücretsiz ve açık kaynak

Jenkins Integration for Jira incelemeleri

G2: 4,4/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

4. Power BI Bağlayıcı

Atlassian aracılığıyla

Başarılı kuruluşlar iş zekasından nasıl yararlanacaklarını bilir. Power BI gibi yazılımlar, verileri toplamayı ve yorumlamayı kolaylaştırır. Ancak veri kaynaklarına bağlantı olmadan Power BI'nın gücü kısıtlıdır. Jira entegrasyonu, Power BI'nın veri görselleştirme ve analiz özelliklerini Jira verilerine taşıyarak proje yöneticilerine ve takımlara gelişmiş içgörüler sağlar.

Power BI Connector'ın en iyi özellikleri

Pivot grafikler ve grafikler gibi gelişmiş veri görselleştirme araçları sunar

Microsoft Excel ile entegrasyon, Jira'dan Excel'e veri aktarımını basitleştirir

Özelleştirilebilir raporlar, Jira projeleri için son derece uyarlanmış raporlar oluşturmanıza olanak tanır

Gerçek zamanlı veri senkronizasyonu, Jira'dan gelen bilgi akışını güncel tutar

Kullanıcı dostu arayüz, teknik bilgiye sahip olmayan takım üyeleri tarafından bile kullanılabilir

Veri güvenliği özellikleri, hassas proje verilerini güvende tutar

Power BI Connector sınırlamaları

Power BI'yı ilk kez kullanan kullanıcılar için öğrenme eğrisi dik olabilir

Bazen, büyük Jira veri kümeleriyle veri senkronizasyonu yavaş olabilir

Avantajları en üst düzeye çıkarmak için kapsamlı Power BI bilgisi gerekir

Power BI Connector fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Power BI Connector yorumları

G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.600+ yorum)

5. Jira için Miro Bulut

Atlassian aracılığıyla

Miro, görsel işbirliği için bir araçtır. Jira Cloud ile entegrasyonu, bu benzersiz ortamı Jira kullanıcılarına sunar.

Bu kolay ve son derece görsel işbirliği ortamı, Jira projelerinin yaratıcı ve planlama aşamaları için mükemmel bir seçimdir. Görsel beyin fırtınası ve çevik metodolojilere büyük ölçüde güvenen takımlar, bu Jira entegrasyonundan en iyi şekilde yararlanacaktır.

Miro for Jira Bulut'un en iyi özellikleri

Görsel işbirliği araçları, Jira projeleri için beyin fırtınası ve planlamayı geliştirir

Jira Cloud ile sorunsuz senkronizasyon ve gerçek zamanlı güncellemeler sağlar

Etkileşimli beyaz tahtalar, takım üyeleri arasında yaratıcı tartışmaların yapılmasına olanak tanır

Geniş şablon kitaplığı, çeşitli proje ihtiyaçları için önceden hazırlanmış şablonlar sunar

Sürükle ve bırak arayüzü, Jira sorunları ve planları oluşturma sürecini basitleştirir

Gerçek zamanlı işbirliği özellikleri, takımların aynı anda birlikte çalışmasına olanak tanır

Miro for Jira Bulut sınırlamaları

Bazı kullanıcılar başlangıçta arayüzü karmaşık bulabilir

En iyi performans için iyi bir internet bağlantısı gerekir

Miro for Jira Bulut fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 8 $

İş: Aylık 16 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Miro for Jira Cloud yorumları

G2: 4,8/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.400+ yorum)

6. Infracost

Infracost aracılığıyla

Infracost, işletmelerin çeşitli bulut hizmetlerinden elde ettikleri yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmalarını sağlayan bir FinOps çözümüdür. Jira entegrasyonunu kullanarak, Infracost kullanıcıları maliyet yönetimine odaklanarak bunu Jira projelerine taşıyabilirler. DevOps takımları ve büyük ölçekli bulut operasyonlarını yöneten şirketler için bu bağlantı, önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağlayacak ve bulut maliyetlerine daha fazla şeffaflık getirecektir.

Infracost'un en iyi özellikleri

Bulut altyapısı için ayrıntılı maliyet tahminleri sağlar

Maliyet izleme süreçleri için Jira ile sorunsuz bağlantı

Özelleştirilebilir bütçe uyarıları ile takımların bütçe kısıtlamalarını takip etmelerine yardımcı olur

Maliyet optimizasyonu önerileri, giderleri azaltmanın yollarını önerir

Kullanıcı dostu raporlama, maliyetleri anlama yeteneğini kolaylaştırır

Birden fazla bulut sağlayıcıya destek, iş bölümleri arasında kullanışlı olmasını sağlar

Infracost sınırlamaları

Aracı tam olarak kullanmak için belirli bulut altyapısı bilgisi gerekir

Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için kurulumu karmaşık olabilir

Infracost fiyatlandırması

Ücretsiz

Bulut: Kullanıcı başına aylık 50 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Infracost incelemeleri

G2: 5/5 (1 yorum)

7. Freshworks

Freshworks aracılığıyla

Bu müşteri hizmetleri araçları paketi, çeşitli ihtiyaçları karşılayan kapsamlı ürün yelpazesiyle iş dünyasında popülerdir. Önde gelen Jira entegrasyonlarından biri olan Freshworks paketi, Jira ile uyumlu çalışarak gelişmiş müşteri desteği ve proje yönetimi özellikleri sunar. Jira, Freshworks'ün amiral gemisi projelerinden ikisi olan Freshdesk ve Freshservice ile birleşir.

Freshworks'ün en iyi özellikleri

Jira içinde müşteri sorgularının işlenmesini kolaylaştırır

Otomasyon özellikleri zaman tasarrufu sağlar ve verimliliği artırır

Çok kanallı destek, müşteri etkileşimlerinin birleşik bir görünümünü sağlar

Gerçek zamanlı işbirliği özellikleri, takım üyelerinin müşteri sorunları üzerinde işbirliği yapmasını sağlar

Güçlü raporlama ve analiz özellikleri, müşteri desteği performansına ilişkin içgörüler sunar

Kullanıcı dostu arayüz, tüm takım üyelerinin kolayca gezinebilmesini sağlar

Freshworks sınırlamaları

Entegrasyon karmaşık olabilir ve doğru şekilde kurulması zaman alabilir

Bazı özellikler daha küçük takımlar veya projeler için fazla olabilir

Özelleştirme seçenekleri bazı alanlarda sınırlı olabilir

Freshworks ITSM fiyatlandırması

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 29 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 69 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 109 $

Freshworks yorumları

G2: 4,5/5 (7.000'den fazla yorum)

Capterra: 5/5 (1 yorum)

Applitools aracılığıyla

Otomatik testler, geliştirme ekiplerine önemli ölçüde zaman kazandırır ve son kullanıcıya ulaşan hata sayısını azaltır. Applitools, bu süreci daha da verimli hale getiren yenilikçi bir yapay zeka destekli görsel test platformudur. Jira ile entegrasyonu, otomatik testler sırasında bulunan sorunların izlenmesini kolaylaştırarak kalite güvencesini iyileştirmek için ideal bir kombinasyon oluşturur.

UI testi için gelişmiş AI destekli araçlar sunar

Jira içinde hata raporlama ve izlemeyi kolaylaştırır

Çapraz tarayıcı ve cihaz testi, çeşitli platformlarda uyumluluk sağlar

Otomatik ekran görüntüsü karşılaştırması, görsel gerilemeleri belirler

Kullanımı kolay arayüz, takım üyeleri için karmaşık test süreçlerini basitleştirir

Kapsamlı entegrasyonlar sayesinde diğer geliştirme ve test araçlarıyla uyumlu çalışır

Minimum UI bileşenlerine sahip projeler için gereğinden fazla olabilir

Otomatik görsel testlere yeni başlayanlar için entegrasyon kurulumu karmaşık olabilir

Özel fiyatlandırma

G2: 4,4/5 (47 yorum)

Capterra: 4,7/5 (30 yorum)

9. Rapid7

Rapid7 aracılığıyla

Rapid7, güvenlik ve uyumluluk yazılımlarının önde gelen sağlayıcılarından biridir. Jira ile entegrasyon, güvenlik açığı yönetimi ve olay algılama sağlamaya odaklanmaktadır.

Bir yazılım projesi geliştirilirken güvenlik sorunları kaçınılmaz olarak ortaya çıkar. Rapid7'yi Jira ile entegre etmek, bu sorunların ortaya çıkabileceği boşlukları kapatmaya yardımcı olur.

Rapid7'nin en iyi özellikleri

Projelerdeki güvenlik açıklarını belirler ve yönetir

Jira sorunlarında güvenlik izlemeyi geliştirir

Güvenlik olaylarına hızlı yanıt için araçlar sunar

Otomatik uyarılar, takımları olası güvenlik tehditleri hakkında bilgilendirir

Özelleştirilebilir raporlama, belirli proje ihtiyaçlarına uyum sağlar

Teknik ve teknik olmayan takım üyeleri, kullanıcı dostu arayüzü kullanabilir

Rapid7 sınırlamaları

Jira ile tam olarak kurulması ve entegrasyonu karmaşık olabilir

Bazı özellikler, daha küçük veya güvenlik odaklı olmayan takımlar için çok gelişmiş olabilir

Rapid7 fiyatlandırması

Insight VM: Aylık 1,94 $/varlık

Insight DR: Aylık 5,89 $/varlık

Insight AppSec: Uygulama başına aylık 175 ABD doları

Insight CloudSec: 5.775 $/ay

Rapid7 incelemeleri

G2: 4,0/5 (10 yorum)

10. Forecast. uygulama

Forecast. uygulaması, Jira ile derinlemesine entegre olan ve sağlam iş süreci iyileştirmesi için gelişmiş kaynak ve proje planlama özellikleri sunan güçlü bir proje yönetimi aracıdır. Bu, Jira'nın sunduklarının ötesinde kapsamlı proje yönetimi çözümleri isteyen, ancak yine de Jira'nın sunduğu sorun izleme ve diğer geliştirme araçlarına ihtiyaç duyan takımlar için mükemmel bir seçim olabilir.

Forecast. uygulama en iyi özellikleri

Ayrıntılı proje planlama ve kaynak tahsisi için araçlar sağlar

Jira'nın proje yönetimi yeteneklerini geliştirir

Proje zaman çizelgeleri ve kaynaklar için yapay zeka destekli öngörüsel içgörüler sunar

Jira sorunları ve projelerine harcanan zamanın doğru bir şekilde izlenmesini sağlar

Takım iş yükünü ve kapasitesini verimli bir şekilde yönetmeye yardımcı olur

Tüm takım üyeleri için kullanımı kolay

Forecast. uygulama sınırlamaları

Gelişmiş özelliklerin öğrenme eğrisi dik olabilir

Fiyatlandırma, daha küçük takımlar için biraz yüksek olabilir

Bazı özelliklerin Jira ile en iyi şekilde kullanılabilmesi için ek yapılandırma gerekebilir

Forecast. uygulama fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 59 $

Artı: Kullanıcı başına aylık 69 $

Forecast. uygulama yorumları

G2: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (25 yorum)

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Verimliliğinizi artırmak için yeni proje izleme uygulamaları arıyorsanız, ClickUp doğal bir seçimdir. Jira gibi, ClickUp'ta da sorunlar oluşturabilir ve bunların tamamlanma sürecindeki ilerlemeyi kolayca takip edebilirsiniz. Birçok takım, ClickUp'ın sağladığı esnekliğin işlerinin ihtiyaçlarına tam olarak uyduğunu keşfetti. Artık, harika yazılımlar oluşturmaya odaklanabilir ve proje yönetiminin karmaşıklıkları hakkında daha az endişelenebilirsiniz.

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