2025'in En İyi 8 Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Yazılımı

Tüm güzel şeyler bir gün sona erer ve her ürün yöneticisinin bildiği gibi, bir sonraki en iyi şey her zaman kapıdadır. Yazılım geliştirme veya üretim alanında çalışıyor olsanız da, muhtemelen yaşam döngülerinin farklı aşamalarında olan birkaç ürünü aynı anda idare ediyorsunuzdur.

Bir süre sonra biraz kafa karıştırıcı olmaya başlıyor, değil mi?

Sonuçta, yeni ve parlak bir ürünün ihtiyaçları, gelecek yıl kullanımdan kaldırmayı planladığınız eski bir ürünün ihtiyaçlarından farklıdır.

Ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM) yazılımı, bir ürünü konsept ve tasarım aşamasından lansman ve kullanımdan kaldırılma aşamasına kadar yönetmenize yardımcı olur. PLM çözümleri en çok tasarımcılar ve mühendisler tarafından kullanılır, ancak yazılım ürün geliştirme süreçlerinde de yaygın olarak kullanılan araçlardır.

Ürün yaşam döngüsü yönetimi yazılımı, teknik jargon kullanmadan teknik bilgi sahibi olmayan paydaşlar da dahil olmak üzere herkese tüm ürünlerinizle ilgili daha fazla görünürlük sağlar. Akıllıca kullanıldığında PLM yazılımı pazara sunum süresini kısaltır, ürün kalitesini artırır ve (bizim favorimiz) karlılığı önemli ölçüde yükseltir. ?

Bu kılavuzda, kaliteli bir yaşam döngüsü yönetimi aracı bulmak için birkaç ipucu vereceğiz ve yoğun ürün yöneticileri için en beğendiğimiz sekiz seçimi paylaşacağız.

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Bu kılavuzdaki sekiz ürün yaşam döngüsü yönetimi aracı sizi çok ileriye taşıyacaktır. Aşağıdaki gibi anahtar özellikler sunan ürün yaşam döngüsü yönetimi yazılımlarına odaklandık:

Backlog yönetimi: Ürün sahibi olarak, müşteri deneyimini iyileştirmek için birikmiş özellik isteklerini ve hataları gözden geçirmek sizin görevinizdir. Ancak düzinelerce (hatta yüzlerce) ürününüz varsa, birikmiş işler oldukça hızlı artar. Ürün sahibi olarak, müşteri deneyimini iyileştirmek için birikmiş özellik isteklerini ve hataları gözden geçirmek sizin görevinizdir. Ancak düzinelerce (hatta yüzlerce) ürününüz varsa, birikmiş işler oldukça hızlı artar. Backlog'unuzu kolaylaştıran bir PLM sistemi tercih edin

Kodsuz araçlar: Herkes kod yazmayı bilmez. Daha teknik yazılım uygulamaları için kodlama gerekebilir, ancak Herkes kod yazmayı bilmez. Daha teknik yazılım uygulamaları için kodlama gerekebilir, ancak kodsuz araçlarla birlikte sunulan seçenekleri arayın. Bu, platformu teknik bilgiye sahip olmayan kişiler için erişilebilir hale getirir ve teknik çalışanların işini kolaylaştırır

Görselleştirmeler: Görseller, özellikle aynı anda çok sayıda ürünü yönetiyorsanız, ürün yaşam döngüsünü daha kolay anlaşılır hale getirir. İş akışlarınızı, araçlarınızı, sprintlerinizi, otomasyonlarınızı ve daha fazlasını tek bir yerde görselleştiren bir ürün yaşam döngüsü yönetimi çözümünü tercih edin

ClickUp'ta 15'ten fazla görünümle görevlerinizi görselleştirin ve diğer bağımlı görevleri görüntüleyin

Yararlı araçlar ve entegrasyonlar: Ürün yaşam döngüsünün tamamını yönetmek için ayrı araçlara ihtiyacınız olduğunu kim söylüyor? Her şeyi yapan bir platform edinin. Bu platform, ürün oluşturma ile Ürün yaşam döngüsünün tamamını yönetmek için ayrı araçlara ihtiyacınız olduğunu kim söylüyor? Her şeyi yapan bir platform edinin. Bu platform, ürün oluşturma ile ürün tanıtımını birleştiren bir AI ürün açıklaması yazarı veya pazarlama yazılımı entegrasyonları içerebilir. Yetinmeyin; aralarından seçim yapabileceğiniz birçok yararlı seçenek var

Kullanabileceğiniz En İyi 8 Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Yazılımı

En iyi PLM aracını mı arıyorsunuz? Saygın bir satıcı bulmak için saatlerce internette arama yapmayın; araştırmayı sizin için biz yaptık.

İşletmeniz için en iyi ürün yaşam döngüsü yönetimi yazılımını seçmek için bu listeye göz atın. ?

ClickUp Listeleri, ürün yönetimi sürümlerini düzenlemeye yardımcı olur

Övünmek için söylemiyoruz, ama Ürün Yönetimi için ClickUp, PLM'lerin İsviçre çakısı gibidir. Hayal edebiliyorsanız, bunun için bir aracımız, şablonumuz veya özelliğimiz vardır.

Bir ürün yaşam döngüsü yönetimi çözümü olan ClickUp, ürün haritalama, işbirliği ve çeviklik dostu sprint görselleştirmelerini uyumlu hale getirerek daha kısa sürede daha iyi işler yapılmasını sağlar.

ClickUp, Belgeler, Yol Haritaları, Hedefler, Görevler, Beyaz Tahtalar ve daha fazlasını DevOps iş akışına entegre ettiği için piyasadaki diğer PLM'lerden farklıdır. Takımınıza tek bir görevi gerçekleştirmek için bir düzine araç arasında geçiş yapmasını söylemek yerine, her şeyi ClickUp'ta tutarak zaman kazanabilir ve siloları ortadan kaldırabilirsiniz.

Yol Haritalama ile geri bildirimleri ve sprintleri toplayarak bunları tek bir ürün yol haritasında görselleştirin. Tüm belgeleriniz ve Beyaz Tahtalarınız aynı platformda olduğundan, yol haritalarınızı, beyin fırtınası oturumlarınızı ve ürün tasarımlarınızı tek bir yerde tutarak daha kolay işbirliği yapabilirsiniz. ?

Tüm ClickUp gösterge panelleri ve raporları tamamen özelleştirilebilir, böylece istediğiniz kadar üst düzey veya ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Sizin için en önemli anahtar performans göstergeleri için bileşenler ekleyin, böylece bir daha önemli ürün bilgilerini aramak zorunda kalmayın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

ClickUp sınırlamaları:

Bazı ClickUp özellikleri yalnızca premium kullanıcılar tarafından kullanılabilir

Bazı kullanıcılar, ClickUp'ın o kadar çok özelliğe sahip olduğunu ve ilk başta kullanmanın zor olabileceğini söylüyor

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları, yıllık ödeme; kullanıcı başına aylık 10 ABD doları, aylık ödeme

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları, yıllık faturalandırılır; kullanıcı başına aylık 19 ABD doları, aylık ödeme

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: 4,7/5 (8.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700'den fazla yorum)

2. Jira

atlassian aracılığıyla

Jira, öncelikle çevik iş akışları için tasarlanmış bir yazılım geliştirme aracıdır, ancak şelale metodolojileri için de işe yarar.

Geliştiriciyseniz, bu ürün yaşam döngüsü yönetimi çözümü tam size göre. Jira, yüz yüze çalışan çevik takımların ve scrumların görünümünü ve hissini taklit eder, bu nedenle uzaktaki yazılım takımları için de yararlıdır.

Jira'da kullanıcı profilleri ve hikayeler oluşturur, sorunları izler ve takımınıza görevler atarsınız. Platform son derece özelleştirilebilir, bu nedenle iş akışlarınıza ve özel yazılım geliştirme yaşam döngüsüne uyacak şekilde gerektiğinde istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Ayrıca Jira, Atlassian Marketplace aracılığıyla birçok üçüncü taraf uygulamayla entegre olduğundan, entegrasyonlar sadece bir tık uzağınızda.

Jira'nın en iyi özellikleri:

Tetikleyiciler gibi kod gerektirmeyen otomasyon özellikleri zaman kazandırır

Ürünlerinizle ilgili gerçek zamanlı görsel verileri alın

Dijital Kanban panosunda çevik görevleri yönetin

Jira sınırlamaları:

Jira, yazılım geliştirme takımları için tasarlanmıştır, bu nedenle yazılım takımı değilseniz bu aracı kullanmanız muhtemelen mantıklı olmayacaktır

Jira'nın kullanımı karmaşıktır ve proje yönetimi yazılımı için yüksek bir girdi engeli vardır

Jira fiyatlandırması:

Ücretsiz

Standart: 7,75 $/kullanıcı, en fazla 35.000 kullanıcı

Premium: 15,25 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jira derecelendirmeleri ve incelemeleri:

G2: 4,3/5 (5.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (13.200'den fazla yorum)

Jira alternatiflerini inceleyin!

3. Oracle Agile PLM

oracle aracılığıyla

Oracle şirketi misiniz? Öyleyse, Oracle'ın Agile ürün yaşam döngüsü yönetimi yazılımını boyutuna göre deneyin.

Bu bir bulut PLM'dir, bu nedenle takımınız hemen hemen her yerden erişebilir. Gerçek zamanlı veriler veya hata raporları gibi ürünle ilgili çok sayıda bilgiye güvenen takımlar için verileri standartlaştırmak ve yapılandırmak için en mantıklı seçenektir.

Oracle, performanstan ödün vermeden büyük miktarda karmaşık veriyi düzenlediği için kurumsal şirketler arasında daha popülerdir. Bu platformu kullanarak işinizdeki ürün belge yönetimini, kök neden analizlerini ve ürün geliştirmeyi merkezileştirin.

Oracle Agile PLM'nin en iyi özellikleri:

Oracle PLM, diğer Oracle çözümleriyle iyi bir şekilde entegre olur, bu nedenle Oracle'ı zaten kullanıyorsanız, bu çözüm sizin için biçilmiş kaftan

Tüm ürün grupları için ürün gereksinimleri belgeleri oluşturarak yeni ürün tanıtım risklerini azaltın

Oracle'a standartlarınızı ekleyerek yazılım geliştirme yaşam döngüsünün her aşamasında yasal uyumluluğu sağlayın

Oracle Agile PLM sınırlamaları:

Oracle birçok özelliğe sahiptir, bu nedenle yeni başlayanlar için kullanımı zordur

Proje yönetimi araçları için ücretsiz veya freemium sürümü yoktur

Oracle Agile PLM fiyatlandırması:

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Oracle Agile PLM puanları ve yorumları:

G2: 4,0/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (20+ yorum)

4. New Relic

new Relic aracılığıyla

New Relic, yazılım mühendisliği ve üretim süreçleri için tasarlanmış bir uygulama yaşam döngüsü yönetimi (ALM) çözümüdür. Bu ALM aracı, Nesnelerin İnterneti (IoT) özellikli cihazlardan alınan telemetri verilerini basitleştirme konusunda uzmanlaşmıştır.

New Relic, havacılık veya otomotiv parçaları üretimi için daha uygundur, ancak yazılım geliştirme takımları, sağlam özelliklerine güvenmektedir. Uygulama geliştirmeyi yönetebilir, hataları durdurabilir ve kullanıcı deneyimini optimize edebilir.

Ayrıca, siber saldırılara maruz kalamayacak olan görev açısından kritik şirketler için mükemmel olan entegre uygulama yaşam döngüsü yönetimi güvenlik özelliklerini de beğendik. ?

New Relic'in en iyi özellikleri:

New Relic, satın almadan önce deneyebilmeniz için cömert özelliklere sahip ücretsiz bir sürüm sunar

Sürüm yönetimi ve sürüm kontrolü, her ürün hakkında daha fazla bağlam bilgisi sağlar

New Relic'in 600'den fazla entegrasyonu vardır

New Relic Grok, ChatGPT gibi doğal dil işleme özelliği ile telemetri verilerini basitleştiren bir AI gözlem yardımcısıdır

New Relic sınırlamaları:

New Relic, yalnızca yüksek teknik beceriye sahip takımlar ve sıkı bir geliştirme sürecine sahip alanlar için uygundur

Bazı kullanıcılar platformun yavaş çalıştığını ve erişim sorunları olduğunu söylüyor

Diğerleri lisans maliyetlerinin çok yüksek olduğunu söylüyor

New Relic fiyatlandırması:

Standart: Bir tam platform kullanıcısı için ücretsiz; ek kullanıcı başına aylık 99 $, en fazla beş kullanıcı

Pro: Tam platform kullanıcısı başına aylık 349 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Tam platform kullanıcısı başına aylık 549 $, yıllık faturalandırılır

New Relic derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: 4,3/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (160'dan fazla yorum)

5. Productboard

productboard aracılığıyla

Productboard, ürün yaşam döngüsünün her aşamasında müşteriye söz hakkı verdiği için benzersiz bir ürün yaşam döngüsü yönetim yazılımıdır. Çoğu işletme bunu yapmak için ayrı bir müşteri geri bildirim platformu kullanır, ancak Productboard geri bildirimleri görevler ve önceliklerle birleştirir.

Productboard, farklı departmanlardaki takımları bile tek bir yol haritası ve standartlaştırılmış iş uygulamalarıyla uyumlu hale getirir.

Productboard ile müşterilerinizle birlikte ürünler yaratabilirsiniz. Bir müşteri belirli bir özellik talep ettiğinde, yazılım bu özellik talebinin önemini müşterinin önem düzeyiyle (yıllık tekrarlayan gelir, boyut vb.) karşılaştırarak değerlendirir ve yeni özelliklere ve düzeltmelere öncelik vermenize yardımcı olur.

Productboard'un en iyi özellikleri:

Productboard ücretsiz deneme sürümü sunuyor

Productboard, veriye dayalı sıralama kullanarak önemli öğeleri otomatik olarak önceliklendirir: Artık tahmin yürütmenize gerek yok

Productboard AI, geri bildirimleri hızlı bir şekilde analiz ederek ürün geri bildirimlerini kolaylaştırır ve test yönetimi çabalarını kolaylaştırır

Productboard sınırlamaları:

Productboard, görev yönetimini içermez. Uygulama yaşam döngüsü yönetimi için üçüncü taraf entegrasyonları da eksiktir

Bazı kullanıcılar, platformun özelleştirme ve esneklik açısından eksik olduğunu söylüyor

Productboard fiyatlandırması:

Essentials: Kullanıcı başına aylık 20 $, yıllık olarak faturalandırılır

Pro: Kullanıcı başına aylık 80 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Productboard derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: 4,3/5 (220+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (140'tan fazla yorum)

Productboard alternatiflerini inceleyin!

6. PTC Windchill

pTC aracılığıyla

PTC'nin Windchill PLM'si bir dizi kullanım durumunda yardımcı olur, ancak asıl parladığı alan fiziksel ürün alanıdır. Bu yazılım, uzaktan veya dünyanın farklı üretim merkezlerinde çalışan işlevler arası takımlar içindir.

Windchill, istediğiniz kadar teknik veya basit olabilir. Uzman Olmayanlar için Paketleri, PLM içeriğini basitleştirerek teknolojinin geliştirme sürecindeki tüm takımlar için daha erişilebilir hale getirir.

Windchill, şirket içinde veya bulut tabanlı olarak kullanılabilir. Hatta kurumsal kaynak yönetimi (ERP) yazılımıyla entegre olarak tüm ürün verilerinizi tek bir yerde toplar.

PTC Windchill'in en iyi özellikleri:

Windchill, platformu rolünüze, sektörünüze veya görevlerinize daha uygun hale getirmek için eklentiler sunar

Ürün verilerini 2D, 3D ve hatta artırılmış gerçeklikte görünüm

Ürün verilerini gerçek zamanlı olarak yönetin ve dinamik olarak görselleştirin

PTC Windchill sınırlamaları:

Bazı yazılım projeleri için öğrenme eğrisi oldukça diktir

Windchill, küçük bir iş geliştirme takımı için çok pahalı olabilir

PTC Windchill fiyatlandırması:

Fiyatlandırma için iletişime geçin

PTC Windchill derecelendirmeleri ve incelemeleri:

G2: 4,0/5 (80'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2 yorum)

7. Upchain

autodesk aracılığıyla

Upchain, insanları, verileri ve iş süreçlerini tek bir platformda birbirine bağlayan bir Autodesk ürünüdür. Tüm ürün verileri için tek bir doğru kaynak olarak kendini tanıtmaktadır, ki bu hiç de kolay bir iş değildir. ?

Upchain'in sürükle ve bırak modüler süreç ve ş Akışı oluşturucusunu beğendik. Hiçbir şey kodlamanıza gerek yok: Birkaç tıklamayla ürün yaşam döngüsünü görselleştirin ve işinize devam edin.

Upchain ayrıca birçok farklı sürümle birlikte gelir ve kurumsal takımlar, tasarım mühendisleri ve hatta daha az teknik bilgiye ihtiyaç duyan mühendislik dışı takımlar için çözümler sunar.

Upchain'in en iyi özellikleri:

Upchain, bilgisayar destekli tasarım (CAD) entegrasyonları, uygulama programlama arayüzü bağlantısı ve kurumsal kaynak planlama (ERP) ve müşteri ilişkileri yönetimi verileriyle entegrasyonlar sağlar

Upchain, hareket halindeyken erişim için mobil sürümle birlikte gelir

CAD lisansına sahip olmasalar bile, kuruluşunuzdaki herkesin CAD dosyalarına erişmesini sağlayın

Upchain sınırlamaları:

Yalnızca web tabanlı bir uygulama sunar

Upchain, teknik ürün belgelerinin işlenmesinde bazı sınırlamalara sahiptir

Upchain fiyatlandırması:

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Upchain derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: 4,3/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,0/5 (1 yorum)

8. Siemens Teamcenter

siemens aracılığıyla

Siemens Teamcenter, gereksinimlerden tasarıma ve görselleştirmeden bağlantıya kadar yaşam döngüsü yönetiminin her aşamasını kapsar.

Bu, dijital ikizler gibi kullanışlı işlevlerle birlikte gelen güçlü bir PLM'dir. Her şirketin buna ihtiyacı olmayacaktır, ancak fiziksel prototipleri dijital ortamda ucuz bir şekilde simüle etmek istiyorsanız bu harika bir seçenektir. Akıllıca kullanıldığında, dijital ikizler tasarım aşamasını önemli ölçüde hızlandırır.

Teamcenter, şirket içinde, bulutta veya hatta bir hizmet olarak yazılım (SaaS) çözümü olarak kullanılabilir. Kendisini hem küçük işletmeler hem de kurumsal şirketler için bir çözüm olarak tanıtıyor, ancak diğer Siemens teknolojileriyle entegrasyonu nedeniyle büyük kurumsal şirketler için daha uygun olabilir.

Siemens Teamcenter'ın en iyi özellikleri:

Siemens, 3D yazılım geliştirme, CAD ve performans tahmin yazılımı için eklenti bileşenleri sunar

PLM içinden ürün maliyetlerini yönetin

Takımınızın hedefine ulaşması için gerçek zamanlı PLM analitiği alın

Siemens Teamcenter sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar dağıtım ve kullanılabilirlikle ilgili sorunlar bildiriyor

Teamcenter, ücretsiz veya freemium seçenekleri sunmaz

Siemens Teamcenter fiyatlandırması:

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Siemens Teamcenter puanları ve yorumları:

G2: 4,3/5 (280+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (80'den fazla yorum)

Hesap Tablolarını Bir Kenara Bırakın: PLM için ClickUp'ı Kullanın

Müşterileriniz daha hızlı ve daha yenilikçi ürünler talep ediyor. Yönetim süreçleri her geçen gün daha karmaşık hale geldiğinden, takımınıza sağlam bir ürün yaşam döngüsü yönetimi yazılımı çözümü sunmanın tam zamanı.

Bu listede en verimli ve zaman kazandıran seçenek ClickUp'tır. Binlerce işletme, AI ile ürün açıklamaları yazmak, ürün belgelerini paylaşmak ve aynı gösterge panelinde çevik iş akışlarını görselleştirmek için ClickUp'a güveniyor.

Ancak görmenin inanmak olduğunu biliyoruz. Takımınızı ileriye taşımak için şimdi bir ClickUp hesabı açın — Sonsuza Kadar Ücretsiz, kredi kartı gerekmez. ✨