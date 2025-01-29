2025'te Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi için En İyi 10 PLM Yazılım Aracı

Her ürün bir fikirle başlar, tasarım, geliştirme, geri bildirim ve güncelleme döngülerinden geçer ve sonunda daha iyi bir şeyle değiştirilir.

Ürün yöneticileri ve yazılım geliştiricileri bunu ürün yaşam döngüsü olarak bilir. ✨

Ürünler giderek daha karmaşık ve girift hale geldikçe, bunların ürettiği veri ve dokümantasyon da orantılı olarak artmaktadır. Ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM) yazılımı, bir ürünü başlangıcından sonuna kadar yönetirken, aynı zamanda anahtar bilgileri ve kritik içgörüleri gerçek zamanlı olarak sunan (ve koruyan) bir çözümdür.

Bu makalede, takımınız için en iyi 10 PLM yazılım çözümünü inceleyeceğiz.

PLM Yazılımı nedir?

PLM veya Ürün yaşam döngüsü yönetimi yazılımı, ürün geliştirme takımlarının bir yazılım ürününün geliştirilmesinin her aşamasında bilgilerini belgelemelerine ve yönetmelerine yardımcı olan bulut tabanlı araçlardır.

PLM yazılımı, bir ürünün yaşam döngüsünün dokümantasyon ve geliştirme süreçlerini yönetir, böylece tasarımcılar, mühendisler, teknik olmayan çalışanlar ve diğer önemli paydaşlar aynı sayfada kalır.

PLM sistemi ile ürün takımları, ürün yaşam döngüsü için kritik öneme sahip verileri birleştirip yöneterek standart bir ş Akışı oluşturabilir ve işbirliğini geliştirebilir. ?

Doğru PLM yazılımı ile ürün ekipleri, farklı coğrafi bölgelerdeki takımlar için özellikle yararlı olan, güvenli bir şekilde eşzamansız olarak işbirliği yapabilir. Ayrıca, veri yönetimi ve izlenebilirlik özellikleri sayesinde ürün ekipleri, uzun vadede maliyetleri azaltabilir ve yüksek kaliteli ürünler sunabilir.

PLM'ler tasarım verilerini, değişiklik günlüklerini, belgeleri, işbirliği kayıtlarını ve kalite güvence bilgilerini yakalar, böylece ürün takımları iş akışlarını kolaylaştırabilir, hataları en aza indirebilir ve verimli bir şekilde işbirliği yapabilir.

Yazılım geliştiriyorsanız, planlama aşamasının erken bir aşamasında PLM yazılımı edinmelisiniz. Bu, takımınızın riski azaltmasına, SDLC boyunca ilerlemeyi kaydetmesine ve gerektiğinde değişiklikler yapmasına yardımcı olacaktır.

PLM yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Çeşitli fiyat aralıklarında birçok PLM aracı mevcuttur, peki en iyisini nasıl seçeceksiniz?

Birini seçmeden önce, mevcut ihtiyaçlarınızı ve gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurmalısınız. Takımınızın özel ihtiyaçlarını karşılayacak araçlara sahip esnek bir çözüm edinmeye çalışın

Ürün yaşam döngüsü yönetimi yazılımı seçerken dikkat etmeniz gereken birkaç nokta:

Entegrasyon seçenekleri: Prototipleme ve CAD araçlarını entegre eden hepsi bir arada bir platform seçmek, ürün geliştirme ş akışınızı en üst düzeye çıkarmak için daha iyidir. Pazarlama yazılımı, ERP'ler ve proje yönetimi araçlarıyla entegrasyon da harika özelliklerdir

İşbirliği yetenekleri: PLM yazılımı, farklı takımların birlikte çalışmasına ve güncel bilgileri görüntülemesine yardımcı olmalıdır. Bu nedenle, gerçek zamanlı düzenleme, yorumlama ve görev atama gibi özellikleri arayın

Kullanıcı dostu arayüz: PLM, tüm PLM, tüm ürün geliştirme takımınızın yanı sıra diğer paydaşlar tarafından da kullanılacaktır. Bu nedenle, arayüzün sezgisel ve kullanımı kolay olduğundan emin olun

Esnek ancak ölçeklenebilir : Yazılım, ürün portföyünüzün gelişen ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Özel özellikler, entegrasyonlar ve otomasyon gibi yetenekler bu konuda çok yardımcı olacaktır

Güçlü veri yönetimi yetenekleri : Bu, bir PLM aracı için temel bir özelliktir. Seçtiğiniz yazılım, tüm ürünle ilgili bilgiler için merkezi bir depoya sahip olmalıdır. Ayrıca, sürüm kontrolü, revizyon izleme, hata günlükleri vb. özellikleri de sunmalıdır.

Otomatikleştirilmiş iş akışları ve bildirimler: Tekrarlayan görevleri ve iş akışlarını kolaylaştıran, takımları güncel tutan ve hızlı karar almayı sağlayan otomasyon özelliklerini arayın.

Analitik ve raporlama: PLM içindeki analitik ve raporlama özellikleri, ilerlemeyi değerlendirmenize, darboğazları ortadan kaldırmanıza ve veriye dayalı kararlar almanıza olanak tanır

Güncellemeler ve destek: Seçtiğiniz PLM'yi, ürününüz var olduğu sürece kullanmanız muhtemeldir. Bu nedenle, düzenli yazılım güncellemeleri ve hızlı yanıt veren bir destek ekibi, istek listenizde yer almalıdır

Kullanılacak En İyi 10 PLM Yazılımı

Size en uygun olanı bulmak için yüzlerce PLM aracını incelemek zorunda değilsiniz. Listelediğimiz 10 araçtan birini seçin. ?

1. ClickUp

PLM iş akışlarınızı ClickUp platformunda kurun

ClickUp, ürün takımlarına güçlü ürün yönetimi araçları sağlar . Bu araçla ürün yol haritaları oluşturabilir, iş akışlarını otomatikleştirebilir, uzaktaki takımlarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir, geri bildirimleri iletebilir ve otomatik bildirimler aracılığıyla güncellemeleri alabilirsiniz. Ayrıca güncellemeleri liderlik ekibiyle paylaşabilir ve sürüm notlarını yayınlayabilirsiniz.

Ayrıca, ClickUp Görevleri ile iş ilerlemesini takip edebilir, ClickUp Belgeleri ile süreç belgeleri oluşturabilir ve bunları birden fazla kullanıcıyla paylaşabilir, tüm ürün yaşam döngüsünü verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.

Dahası, ClickUp'taki Beyaz Tahtaları kullanarak takımınızla ürün fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapabilir, ClickUp Hedefleri ile takım hedefleri oluşturabilir ve izleyebilir, ClickUp'un etkileşimli Gösterge Panelleri ile tüm verilerinizi analiz edebilirsiniz.

Sayısız uygulama arasında geçiş yapmak yerine, ürün yaşam döngüsü görevlerinizin büyük bir bölümünü tek bir platformda halledebilirsiniz. ?

ClickUp'taki ürün yol haritaları ekip çalışmasını iyileştirir

Ayrıca, ClickApps ile ClickUp'ı ürün yönetimi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilir ve böylece ürün yönetimi KPI'larınızı gerçekleştirmenize yardımcı olabilirsiniz .

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Birkaç kullanıcı, ClickUp'ın öğrenme eğrisinin dik olduğunu söylemiştir

Yeni kullanıcılar, kullanıcı arayüzünde gezinirken zorluk yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3900+ yorum)

2. Arena PLM & QMS

arena aracılığıyla

Arena, ürün geliştirme, ürün kayıt kontrolü, kalite yönetimi, eğitim ve yasal uyumluluk gibi çeşitli fonksiyonlar için kullanışlı bir bulut tabanlı PLM aracıdır.

Arena, ürün bilgilerini, insanları ve süreçleri tek bir bulut tabanlı platformda bir araya getirerek ürün geliştirmeyi hızlandırır.

Arena'nın en iyi özellikleri

Bulut tabanlı, kurulumu kolay bir PLM yazılımıyla verilerinizi güvence altına alın

Rol tabanlı erişim ile kaynaklarınızı ve fikri mülkiyet haklarınızı koruyun

Daha düşük toplam sahiplik maliyeti ile zaman içinde harcamalardan tasarruf edin

Arena sınırlamaları

Kullanıcılar, projelerde gezinirken ve değiştirirken zorluk yaşadıklarını bildirmiştir

Bazı müşteriler desteğin yetersiz olduğunu belirtmiştir

Arena fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Arena müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 2/5 (300+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (70+ yorum)

3. İleriye taşıyın

propel aracılığıyla

Propel, tek bir platformda bulut tabanlı iş PLM, QMS (Kalite Yönetim Sistemi), PIM (Ürün Bilgi Yönetimi) ve tedarikçi yönetim sistemi sunar.

Propel, ürün takımlarını küresel organizasyonlardaki iş geliştirme veya ticari muhataplarıyla bağlantıya geçirir.

Bu işbirliğine dayalı yaklaşımla, ilgili tüm takımlar ürünün şekillenmesine yardımcı olur ve böylece müşteriler için mükemmel bir deneyim yaratır.

En iyi özellikleri öne çıkarın

BOM (Malzeme Listesi) yönetimi, tedarikçi yönetimi ve gerçek zamanlı analitik ile kolay işbirliği

Verimli bir yönetim sistemi için Microsoft ve CAD yazılımlarını entegre edin

Sınırlamaları ortadan kaldırın

Çoğu araç yoğun eğitim gerektirir

Başlangıçta yapılandırması zor

Propel fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (90+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

4. Odoo

odoo aracılığıyla

Odoo, çeşitli iş yönetimi yazılım çözümleri sunan açık kaynaklı bir kurumsal kaynak planlama (ERP) aracıdır.

Odoo PLM, ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca sistematik olarak test edilmesine ve yinelenmesine yardımcı olur.

Merkezi gerçek zamanlı belge tartışmalarıyla ürün geliştirmenin çeşitli düzeylerindeki değişiklikleri takip eder. Bu, bu değişikliklerin ürün üretim süreci veya BOM'u üzerindeki olası etkisini azaltır.

Bir başka heyecan verici özellik ise, ürünle ilişkili herkes için merkezi bir bilgi deposu görevi gören mühendislik değişiklik siparişleridir.

Odoo'nun en iyi özellikleri

Tüm departmanları aynı belge üzerinde uyumlu hale getirin ve birden fazla sürümdeki değişiklikleri verimli bir şekilde izleyin

Mühendislik değişiklik siparişleri (ECO) ile devam eden üretimde hataları önleyin

Odoo sınırlamaları

Bazı kullanıcılar Odoo kurulum sürecini biraz karmaşık bulmaktadır

Odoo'nun öğrenme eğrisi oldukça diktir

Odoo Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart Plan: Aylık kullanıcı başına 9,14 ABD doları

Özel Plan: Aylık kullanıcı başına 13,71 $

Odoo müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 1/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (780+ yorum)

5. Siemens Teamcenter

siemens Teamcenter aracılığıyla

Siemens Teamcenter bulut tabanlı PLM yazılımı, bir ürünü planlamak, geliştirmek ve sunmak için güvenli bir platform sağlar.

Dünyanın dört bir yanındaki takım üyeleri, tüm ürün tasarım, geliştirme ve üretim sürecinin bir parçası olabilir ve kullanıcı arayüzü aracılığıyla ürün yaşam döngüsünü takip edebilir

Bu sağlam PLM sistemi, doğru kullanıldığında ürününüzün işlevselliğini ve tasarımını önemli ölçüde iyileştirebilen dijital ikizler gibi bazı mükemmel özelliklerle birlikte gelir.

Siemens Teamcenter En İyi Özellikler

Dijital ikizleri kullanarak tasarım ve görselleştirme süreçlerini birbirine bağlayın ve optimize edin, sorunları hızlıca çözün

CAD entegrasyonu ile tasarım dokümantasyonu gerçekleştirin

Siemens Teamcenter sınırlamaları

Güncellemeler genellikle pahalıdır

Bazı kullanıcılar kullanılabilirlik sorunları bildirmiştir

Siemens Teamcenter Fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Siemens müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (80+ yorum)

6. Jira Align

jira Align aracılığıyla

Jira, ürün geliştirme sorunlarını proaktif olarak görselleştirmenize, yönetmenize ve çözmenize yardımcı olan çevik ve güçlü bir proje yönetimi yazılımıdır.

Planlama, ürün ayrıntılarının izlenmesi ve ürün verimliliğinin yönetilmesine yardımcı olacak çeşitli özelliklere sahiptir.

Etkili iletişim, başarılı ürün lansmanları için çok önemli olduğundan, Jira tüm iletişim kanallarının doğru bir şekilde kurulmasını sağlar.

Jira'nın en iyi özellikleri

Jira aracılığıyla bir dizi kullanışlı üçüncü taraf uygulamayı entegre edin

Hazır şablonlarla bir proje veya proje geliştirme sürecini hızla başlatın

Ürün yaşam döngüsü boyunca Scrum ve Kanban metodolojilerini aynı anda çalıştırın

Jira sınırlamaları

Jira'nın kapsamlı özellikleri ve özelleştirme seçenekleri, kurulumu zorlaştırabilir

Yazılım geliştirme takımları için özel olarak tasarlanmış olduğundan, diğer sektörler için aynı derecede etkili olmayabilir

Jira Fiyatlandırma

Ücretsiz

Standart: Aylık 8,15 $/kullanıcı

Premium: Aylık 16 $/kullanıcı

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jira müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (5.600+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)

7. Productboard

productBoard aracılığıyla

Productboard, daha iyi işbirliğini teşvik ederek ve engelleri ortadan kaldırarak kuruluşunuzun yetkin ürünler sunmasına yardımcı olan bir ürün yönetim yazılımıdır.

Müşteri geri bildirimleri Productboard'a entegre edilmiştir, böylece müşterilerinizle birlikte ürünler oluşturabilirsiniz. Bu sayede, sizin ve müşterilerinizin vizyonuna uygun yenilikçi ürünler geliştirebilirsiniz.

Productboard, ürün takımınızın müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olur. Bu yazılımı, özellik geliştirme iş akışlarını iyileştirmek ve önceliklendirmek için de kullanabilirsiniz.

Productboard'un en iyi özelliği

Müşteri geri bildirimlerine erişin ve kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan ürünler oluşturun

Sezgisel bir gösterge paneli yardımıyla özellikleri aciliyetlerine göre önceliklendirin

Productboard'un sınırları

Beta kullanıcıları ve son kullanıcılar için mobil uygulaması yoktur

Diğer sistemlerle entegrasyonu zor

Productboard'un fiyatlandırması

Temel özellikler: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 80 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Productboard'un müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (140+ yorum)

8. OpenBOM

openBOM aracılığıyla

OpenBOM, üreticileri ve tedarik zinciri ağlarını birbirine bağlayan ve ürün verilerini yöneten işbirliğine dayalı bir SaaS platformudur.

OpenBOM, ürün verilerini düzenlemek için esnek ve ölçeklenebilir bir yol sunar. CAD, parçalar, belgeler, malzeme listeleri, tedarikçiler, envanterler ve satın alımları yönetmek için kullanın.

Open BOM'un en iyi özellikleri

Herhangi bir CAD sisteminden tasarımları güncelleyin

Ticari olmayan, kişisel projelerinizde ücretsiz olarak kullanın

OpenBOM sınırlamaları

Kullanıcılar sık sık gecikmelerden şikayetçi

Bulut tabanlı bir SaaS çözümü olduğu için çevrimdışı olarak kullanılamaz

OpenBOM fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Takım: Aylık 78 $/kullanıcı

Şirket: Aylık 108 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

OpenBOM müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (450+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Aras Innovator

aras aracılığıyla

Aras Innovator, ürün geliştirme süreçlerini, çok tesisli üretim süreçlerini ve tedarik zinciri operasyonlarını yönetmek için kullanılan web tabanlı bir yazılımdır.

PLM, PDM, BOM, konfigürasyon yönetimi, değişiklik yönetimi, AVL/AML gibi çeşitli mühendislik çözümleri sunar.

Aras, ayarlamalar yapıldığında müşterileri bilgilendiren değişiklik yönetimi araçlarına da sahiptir, bu da tüm ürün yaşam döngüsü boyunca tutarlılığı sağlar.

Kuruluşlar, açık olarak dağıtılan çözümü ücretsiz olarak indirebilir, değiştirebilir ve kullanabilir.

Aras'ın en iyi özellikleri

Aras Innovator ile çok seviyeli malzeme listelerini kolayca oluşturun

Mevcut ALM ortamlarını basit adımlarla entegre edin

Aras sınırlamaları

Kullanıcılar etiketleri ve terimleri kafa karıştırıcı buluyor

Özelleştirme prosedürü henüz kolaylaştırılmamıştır

Aras fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Aras müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (30+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

10. SAP PLM

sAP aracılığıyla

SAP PLM Yazılımı, riske dayanıklı ve sürdürülebilir bir ürün yaşam döngüsü yönetimi süreci için mükemmel bir yardımcı olabilir.

Beyin fırtınası aşamasından ürün lansmanına kadar, SAP PLM çözümü iş süreçlerini ve müşteri geri bildirimlerini analiz etmek, fikirleri değerlendirmek ve ardından işbirliği içinde ürünü geliştirmek ve hizmeti sunmak için bir platform sağlar.

SAP PLM, ürün fikrinin ortaya çıkmasından üretime ve hizmete kadar yaşam döngüsünün başlangıcından itibaren tüm ürünle ilgili sistemleri ve süreçleri destekler.

SAP PLM'nin en iyi özellikleri

Diğer SAP ürünlerini entegre ederek eksiksiz bir ürün geliştirme ürün yelpazesi oluşturun

Uygulama öncesinde yerleşik maliyet tahmincisi ile proje maliyetini değerlendirin

SAP PLM sınırlamaları

Küçük proje geliştirme takımları için karmaşık olabilir

Genellikle tam potansiyeliyle çalışması için bir SAP uzmanı gerektirir

Popüler derecelendirme platformlarında nispeten düşük bir puan aldı

SAP PLM fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

SAP PLM müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 3,7/5 (60+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Ürün Yaşam Döngüsü için En İyi PLM'yi Seçme

PLM araçları sadece ürünle ilgili verileri kaydetmek ve içgörüler elde etmek için kullanılmaz. Bir ürünün yaşam döngüsünün herhangi bir noktasında zorluklar ortaya çıkabilir ve sorunları gidermek için doğru araçlarla donanımlı olmanız gerekir.

Seçtiğiniz PLM çözümü, ürün geliştirme sürecinizin başarısını veya başarısızlığını belirleyebilir.

En iyi 10 PLM platformu, daha yüksek kaliteli ürünler oluşturmanıza ve pazarlamanıza yardımcı olabilir ve ilk fikir aşamasından ürün lansmanına kadar ürün yaşam döngüsü boyunca size destek olabilir.

İster bir ister birden fazla ürün geliştiriyor olun, ister imalat sektöründe ister başka bir sektörde faaliyet gösteriyor olun, özel ihtiyaçlarınıza ve gelecekteki büyümenize uygun PLM yazılımını seçmek çok önemlidir. Bu yazılım, dijital dönüşümünüzün temelini oluşturabilir ve ürün yaşam döngüsünü mümkün olduğunca verimli hale getirebilir.

ClickUp, her iki dünyanın en iyisini bir araya getiren PLM araçlarından biridir: verimli bir PLM yığını ve yakın işbirliğini, gelişmiş iletişimi ve verimli proje yönetimini destekleyen bir platform. ClickUp'ı bugün deneyin!