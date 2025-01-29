2025'te Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi için En İyi 10 PLM Yazılım Aracı

Her ürün bir fikirle başlar, tasarım, geliştirme, geri bildirim ve güncelleme döngülerinden geçer ve sonunda daha iyi bir şeyle değiştirilir.
Ürün yöneticileri ve yazılım geliştiricileri bunu ürün yaşam döngüsü olarak bilir. ✨
Ürünler giderek daha karmaşık ve girift hale geldikçe, bunların ürettiği veri ve dokümantasyon da orantılı olarak artmaktadır. Ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM) yazılımı, bir ürünü başlangıcından sonuna kadar yönetirken, aynı zamanda anahtar bilgileri ve kritik içgörüleri gerçek zamanlı olarak sunan (ve koruyan) bir çözümdür.
Bu makalede, takımınız için en iyi 10 PLM yazılım çözümünü inceleyeceğiz.
PLM Yazılımı nedir?
PLM veya Ürün yaşam döngüsü yönetimi yazılımı, ürün geliştirme takımlarının bir yazılım ürününün geliştirilmesinin her aşamasında bilgilerini belgelemelerine ve yönetmelerine yardımcı olan bulut tabanlı araçlardır.
PLM yazılımı, bir ürünün yaşam döngüsünün dokümantasyon ve geliştirme süreçlerini yönetir, böylece tasarımcılar, mühendisler, teknik olmayan çalışanlar ve diğer önemli paydaşlar aynı sayfada kalır.
PLM sistemi ile ürün takımları, ürün yaşam döngüsü için kritik öneme sahip verileri birleştirip yöneterek standart bir ş Akışı oluşturabilir ve işbirliğini geliştirebilir. ?
Doğru PLM yazılımı ile ürün ekipleri, farklı coğrafi bölgelerdeki takımlar için özellikle yararlı olan, güvenli bir şekilde eşzamansız olarak işbirliği yapabilir. Ayrıca, veri yönetimi ve izlenebilirlik özellikleri sayesinde ürün ekipleri, uzun vadede maliyetleri azaltabilir ve yüksek kaliteli ürünler sunabilir.
PLM'ler tasarım verilerini, değişiklik günlüklerini, belgeleri, işbirliği kayıtlarını ve kalite güvence bilgilerini yakalar, böylece ürün takımları iş akışlarını kolaylaştırabilir, hataları en aza indirebilir ve verimli bir şekilde işbirliği yapabilir.
Yazılım geliştiriyorsanız, planlama aşamasının erken bir aşamasında PLM yazılımı edinmelisiniz. Bu, takımınızın riski azaltmasına, SDLC boyunca ilerlemeyi kaydetmesine ve gerektiğinde değişiklikler yapmasına yardımcı olacaktır.
PLM yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?
Çeşitli fiyat aralıklarında birçok PLM aracı mevcuttur, peki en iyisini nasıl seçeceksiniz?
Birini seçmeden önce, mevcut ihtiyaçlarınızı ve gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurmalısınız. Takımınızın özel ihtiyaçlarını karşılayacak araçlara sahip esnek bir çözüm edinmeye çalışın
Ürün yaşam döngüsü yönetimi yazılımı seçerken dikkat etmeniz gereken birkaç nokta:
- Entegrasyon seçenekleri: Prototipleme ve CAD araçlarını entegre eden hepsi bir arada bir platform seçmek, ürün geliştirme ş akışınızı en üst düzeye çıkarmak için daha iyidir. Pazarlama yazılımı, ERP'ler ve proje yönetimi araçlarıyla entegrasyon da harika özelliklerdir
- İşbirliği yetenekleri: PLM yazılımı, farklı takımların birlikte çalışmasına ve güncel bilgileri görüntülemesine yardımcı olmalıdır. Bu nedenle, gerçek zamanlı düzenleme, yorumlama ve görev atama gibi özellikleri arayın
- Kullanıcı dostu arayüz: PLM, tüm ürün geliştirme takımınızın yanı sıra diğer paydaşlar tarafından da kullanılacaktır. Bu nedenle, arayüzün sezgisel ve kullanımı kolay olduğundan emin olun
- Esnek ancak ölçeklenebilir: Yazılım, ürün portföyünüzün gelişen ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Özel özellikler, entegrasyonlar ve otomasyon gibi yetenekler bu konuda çok yardımcı olacaktır
- Güçlü veri yönetimi yetenekleri: Bu, bir PLM aracı için temel bir özelliktir. Seçtiğiniz yazılım, tüm ürünle ilgili bilgiler için merkezi bir depoya sahip olmalıdır. Ayrıca, sürüm kontrolü, revizyon izleme, hata günlükleri vb. özellikleri de sunmalıdır.
- Otomatikleştirilmiş iş akışları ve bildirimler: Tekrarlayan görevleri ve iş akışlarını kolaylaştıran, takımları güncel tutan ve hızlı karar almayı sağlayan otomasyon özelliklerini arayın.
- Analitik ve raporlama: PLM içindeki analitik ve raporlama özellikleri, ilerlemeyi değerlendirmenize, darboğazları ortadan kaldırmanıza ve veriye dayalı kararlar almanıza olanak tanır
- Güncellemeler ve destek: Seçtiğiniz PLM'yi, ürününüz var olduğu sürece kullanmanız muhtemeldir. Bu nedenle, düzenli yazılım güncellemeleri ve hızlı yanıt veren bir destek ekibi, istek listenizde yer almalıdır
Kullanılacak En İyi 10 PLM Yazılımı
Size en uygun olanı bulmak için yüzlerce PLM aracını incelemek zorunda değilsiniz. Listelediğimiz 10 araçtan birini seçin. ?
1. ClickUp
ClickUp, ürün takımlarına güçlü ürün yönetimi araçları sağlar . Bu araçla ürün yol haritaları oluşturabilir, iş akışlarını otomatikleştirebilir, uzaktaki takımlarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir, geri bildirimleri iletebilir ve otomatik bildirimler aracılığıyla güncellemeleri alabilirsiniz. Ayrıca güncellemeleri liderlik ekibiyle paylaşabilir ve sürüm notlarını yayınlayabilirsiniz.
Ayrıca, ClickUp Görevleri ile iş ilerlemesini takip edebilir, ClickUp Belgeleri ile süreç belgeleri oluşturabilir ve bunları birden fazla kullanıcıyla paylaşabilir, tüm ürün yaşam döngüsünü verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.
Dahası, ClickUp'taki Beyaz Tahtaları kullanarak takımınızla ürün fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapabilir, ClickUp Hedefleri ile takım hedefleri oluşturabilir ve izleyebilir, ClickUp'un etkileşimli Gösterge Panelleri ile tüm verilerinizi analiz edebilirsiniz.
Sayısız uygulama arasında geçiş yapmak yerine, ürün yaşam döngüsü görevlerinizin büyük bir bölümünü tek bir platformda halledebilirsiniz. ?
Ayrıca, ClickApps ile ClickUp'ı ürün yönetimi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilir ve böylece ürün yönetimi KPI'larınızı gerçekleştirmenize yardımcı olabilirsiniz .
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Ürün yol haritaları geliştirmek için ClickUp'ın ücretsiz ürün yönetimi şablonlarını kullanarak zaman kazanın
- Belgeler, Beyaz Tahtalar ve diğer güçlü proje yönetimi araçlarını kullanarak iş arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- Ürün geliştirme ve test sprintlerini yürütmek için standart bir süreç oluşturun
- Hatırlatıcılar ve özelleştirilebilir bildirim ayarları ile teslimatları takip edin
- ClickUp AI gibi gelişmiş genAI tabanlı araçlarla daha fazlasını daha hızlı yapın
ClickUp sınırlamaları
- Birkaç kullanıcı, ClickUp'ın öğrenme eğrisinin dik olduğunu söylemiştir
- Yeni kullanıcılar, kullanıcı arayüzünde gezinirken zorluk yaşayabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9200+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3900+ yorum)
2. Arena PLM & QMS
Arena, ürün geliştirme, ürün kayıt kontrolü, kalite yönetimi, eğitim ve yasal uyumluluk gibi çeşitli fonksiyonlar için kullanışlı bir bulut tabanlı PLM aracıdır.
Arena, ürün bilgilerini, insanları ve süreçleri tek bir bulut tabanlı platformda bir araya getirerek ürün geliştirmeyi hızlandırır.
Arena'nın en iyi özellikleri
- Bulut tabanlı, kurulumu kolay bir PLM yazılımıyla verilerinizi güvence altına alın
- Rol tabanlı erişim ile kaynaklarınızı ve fikri mülkiyet haklarınızı koruyun
- Daha düşük toplam sahiplik maliyeti ile zaman içinde harcamalardan tasarruf edin
Arena sınırlamaları
- Kullanıcılar, projelerde gezinirken ve değiştirirken zorluk yaşadıklarını bildirmiştir
- Bazı müşteriler desteğin yetersiz olduğunu belirtmiştir
Arena fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Arena müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (300+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (70+ yorum)
3. İleriye taşıyın
Propel, tek bir platformda bulut tabanlı iş PLM, QMS (Kalite Yönetim Sistemi), PIM (Ürün Bilgi Yönetimi) ve tedarikçi yönetim sistemi sunar.
Propel, ürün takımlarını küresel organizasyonlardaki iş geliştirme veya ticari muhataplarıyla bağlantıya geçirir.
Bu işbirliğine dayalı yaklaşımla, ilgili tüm takımlar ürünün şekillenmesine yardımcı olur ve böylece müşteriler için mükemmel bir deneyim yaratır.
En iyi özellikleri öne çıkarın
- BOM (Malzeme Listesi) yönetimi, tedarikçi yönetimi ve gerçek zamanlı analitik ile kolay işbirliği
- Verimli bir yönetim sistemi için Microsoft ve CAD yazılımlarını entegre edin
Sınırlamaları ortadan kaldırın
- Çoğu araç yoğun eğitim gerektirir
- Başlangıçta yapılandırması zor
Propel fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Müşteri puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (90+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
4. Odoo
Odoo, çeşitli iş yönetimi yazılım çözümleri sunan açık kaynaklı bir kurumsal kaynak planlama (ERP) aracıdır.
Odoo PLM, ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca sistematik olarak test edilmesine ve yinelenmesine yardımcı olur.
Merkezi gerçek zamanlı belge tartışmalarıyla ürün geliştirmenin çeşitli düzeylerindeki değişiklikleri takip eder. Bu, bu değişikliklerin ürün üretim süreci veya BOM'u üzerindeki olası etkisini azaltır.
Bir başka heyecan verici özellik ise, ürünle ilişkili herkes için merkezi bir bilgi deposu görevi gören mühendislik değişiklik siparişleridir.
Odoo'nun en iyi özellikleri
- Tüm departmanları aynı belge üzerinde uyumlu hale getirin ve birden fazla sürümdeki değişiklikleri verimli bir şekilde izleyin
- Mühendislik değişiklik siparişleri (ECO) ile devam eden üretimde hataları önleyin
Odoo sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar Odoo kurulum sürecini biraz karmaşık bulmaktadır
- Odoo'nun öğrenme eğrisi oldukça diktir
Odoo Fiyatlandırma
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Standart Plan: Aylık kullanıcı başına 9,14 ABD doları
- Özel Plan: Aylık kullanıcı başına 13,71 $
Odoo müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (200+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (780+ yorum)
5. Siemens Teamcenter
Siemens Teamcenter bulut tabanlı PLM yazılımı, bir ürünü planlamak, geliştirmek ve sunmak için güvenli bir platform sağlar.
Dünyanın dört bir yanındaki takım üyeleri, tüm ürün tasarım, geliştirme ve üretim sürecinin bir parçası olabilir ve kullanıcı arayüzü aracılığıyla ürün yaşam döngüsünü takip edebilir
Bu sağlam PLM sistemi, doğru kullanıldığında ürününüzün işlevselliğini ve tasarımını önemli ölçüde iyileştirebilen dijital ikizler gibi bazı mükemmel özelliklerle birlikte gelir.
Siemens Teamcenter En İyi Özellikler
- Dijital ikizleri kullanarak tasarım ve görselleştirme süreçlerini birbirine bağlayın ve optimize edin, sorunları hızlıca çözün
- CAD entegrasyonu ile tasarım dokümantasyonu gerçekleştirin
Siemens Teamcenter sınırlamaları
- Güncellemeler genellikle pahalıdır
- Bazı kullanıcılar kullanılabilirlik sorunları bildirmiştir
Siemens Teamcenter Fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Siemens müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (80+ yorum)
6. Jira Align
Jira, ürün geliştirme sorunlarını proaktif olarak görselleştirmenize, yönetmenize ve çözmenize yardımcı olan çevik ve güçlü bir proje yönetimi yazılımıdır.
Planlama, ürün ayrıntılarının izlenmesi ve ürün verimliliğinin yönetilmesine yardımcı olacak çeşitli özelliklere sahiptir.
Etkili iletişim, başarılı ürün lansmanları için çok önemli olduğundan, Jira tüm iletişim kanallarının doğru bir şekilde kurulmasını sağlar.
Jira'nın en iyi özellikleri
- Jira aracılığıyla bir dizi kullanışlı üçüncü taraf uygulamayı entegre edin
- Hazır şablonlarla bir proje veya proje geliştirme sürecini hızla başlatın
- Ürün yaşam döngüsü boyunca Scrum ve Kanban metodolojilerini aynı anda çalıştırın
Jira sınırlamaları
- Jira'nın kapsamlı özellikleri ve özelleştirme seçenekleri, kurulumu zorlaştırabilir
- Yazılım geliştirme takımları için özel olarak tasarlanmış olduğundan, diğer sektörler için aynı derecede etkili olmayabilir
Jira Fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Standart: Aylık 8,15 $/kullanıcı
- Premium: Aylık 16 $/kullanıcı
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Jira müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (5.600+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)
7. Productboard
Productboard, daha iyi işbirliğini teşvik ederek ve engelleri ortadan kaldırarak kuruluşunuzun yetkin ürünler sunmasına yardımcı olan bir ürün yönetim yazılımıdır.
Müşteri geri bildirimleri Productboard'a entegre edilmiştir, böylece müşterilerinizle birlikte ürünler oluşturabilirsiniz. Bu sayede, sizin ve müşterilerinizin vizyonuna uygun yenilikçi ürünler geliştirebilirsiniz.
Productboard, ürün takımınızın müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olur. Bu yazılımı, özellik geliştirme iş akışlarını iyileştirmek ve önceliklendirmek için de kullanabilirsiniz.
Productboard'un en iyi özelliği
- Müşteri geri bildirimlerine erişin ve kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan ürünler oluşturun
- Sezgisel bir gösterge paneli yardımıyla özellikleri aciliyetlerine göre önceliklendirin
Productboard'un sınırları
- Beta kullanıcıları ve son kullanıcılar için mobil uygulaması yoktur
- Diğer sistemlerle entegrasyonu zor
Productboard'un fiyatlandırması
- Temel özellikler: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları
- Pro: Kullanıcı başına aylık 80 $
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Productboard'un müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (200+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (140+ yorum)
8. OpenBOM
OpenBOM, üreticileri ve tedarik zinciri ağlarını birbirine bağlayan ve ürün verilerini yöneten işbirliğine dayalı bir SaaS platformudur.
OpenBOM, ürün verilerini düzenlemek için esnek ve ölçeklenebilir bir yol sunar. CAD, parçalar, belgeler, malzeme listeleri, tedarikçiler, envanterler ve satın alımları yönetmek için kullanın.
Open BOM'un en iyi özellikleri
- Herhangi bir CAD sisteminden tasarımları güncelleyin
- Ticari olmayan, kişisel projelerinizde ücretsiz olarak kullanın
OpenBOM sınırlamaları
- Kullanıcılar sık sık gecikmelerden şikayetçi
- Bulut tabanlı bir SaaS çözümü olduğu için çevrimdışı olarak kullanılamaz
OpenBOM fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Takım: Aylık 78 $/kullanıcı
- Şirket: Aylık 108 $/kullanıcı
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
OpenBOM müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (450+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
9. Aras Innovator
Aras Innovator, ürün geliştirme süreçlerini, çok tesisli üretim süreçlerini ve tedarik zinciri operasyonlarını yönetmek için kullanılan web tabanlı bir yazılımdır.
PLM, PDM, BOM, konfigürasyon yönetimi, değişiklik yönetimi, AVL/AML gibi çeşitli mühendislik çözümleri sunar.
Aras, ayarlamalar yapıldığında müşterileri bilgilendiren değişiklik yönetimi araçlarına da sahiptir, bu da tüm ürün yaşam döngüsü boyunca tutarlılığı sağlar.
Kuruluşlar, açık olarak dağıtılan çözümü ücretsiz olarak indirebilir, değiştirebilir ve kullanabilir.
Aras'ın en iyi özellikleri
- Aras Innovator ile çok seviyeli malzeme listelerini kolayca oluşturun
- Mevcut ALM ortamlarını basit adımlarla entegre edin
Aras sınırlamaları
- Kullanıcılar etiketleri ve terimleri kafa karıştırıcı buluyor
- Özelleştirme prosedürü henüz kolaylaştırılmamıştır
Aras fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Aras müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (30+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
10. SAP PLM
SAP PLM Yazılımı, riske dayanıklı ve sürdürülebilir bir ürün yaşam döngüsü yönetimi süreci için mükemmel bir yardımcı olabilir.
Beyin fırtınası aşamasından ürün lansmanına kadar, SAP PLM çözümü iş süreçlerini ve müşteri geri bildirimlerini analiz etmek, fikirleri değerlendirmek ve ardından işbirliği içinde ürünü geliştirmek ve hizmeti sunmak için bir platform sağlar.
SAP PLM, ürün fikrinin ortaya çıkmasından üretime ve hizmete kadar yaşam döngüsünün başlangıcından itibaren tüm ürünle ilgili sistemleri ve süreçleri destekler.
SAP PLM'nin en iyi özellikleri
- Diğer SAP ürünlerini entegre ederek eksiksiz bir ürün geliştirme ürün yelpazesi oluşturun
- Uygulama öncesinde yerleşik maliyet tahmincisi ile proje maliyetini değerlendirin
SAP PLM sınırlamaları
- Küçük proje geliştirme takımları için karmaşık olabilir
- Genellikle tam potansiyeliyle çalışması için bir SAP uzmanı gerektirir
- Popüler derecelendirme platformlarında nispeten düşük bir puan aldı
SAP PLM fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
SAP PLM müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 3,7/5 (60+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Ürün Yaşam Döngüsü için En İyi PLM'yi Seçme
PLM araçları sadece ürünle ilgili verileri kaydetmek ve içgörüler elde etmek için kullanılmaz. Bir ürünün yaşam döngüsünün herhangi bir noktasında zorluklar ortaya çıkabilir ve sorunları gidermek için doğru araçlarla donanımlı olmanız gerekir.
Seçtiğiniz PLM çözümü, ürün geliştirme sürecinizin başarısını veya başarısızlığını belirleyebilir.
En iyi 10 PLM platformu, daha yüksek kaliteli ürünler oluşturmanıza ve pazarlamanıza yardımcı olabilir ve ilk fikir aşamasından ürün lansmanına kadar ürün yaşam döngüsü boyunca size destek olabilir.
İster bir ister birden fazla ürün geliştiriyor olun, ister imalat sektöründe ister başka bir sektörde faaliyet gösteriyor olun, özel ihtiyaçlarınıza ve gelecekteki büyümenize uygun PLM yazılımını seçmek çok önemlidir. Bu yazılım, dijital dönüşümünüzün temelini oluşturabilir ve ürün yaşam döngüsünü mümkün olduğunca verimli hale getirebilir.
ClickUp, her iki dünyanın en iyisini bir araya getiren PLM araçlarından biridir: verimli bir PLM yığını ve yakın işbirliğini, gelişmiş iletişimi ve verimli proje yönetimini destekleyen bir platform. ClickUp'ı bugün deneyin!