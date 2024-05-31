Ücretsiz Ürün Geliştirme Şablonları

Dünyayı kasıp kavuracak büyüleyici bir yeni ürün fikriniz mi var? Tebrikler! 💡

Siz ve takımınız, ürününüzün pazarda satış rekorları kırdığını ve ün kazandığını hayal ediyorsunuz. Gerçekte ise, önce uygun bir ürün geliştirme sürecinden geçmeniz gerekir.

Bu süreç, fikir oluşturmadan pazara sunuma kadar bir ürünün geliştirilmesinin tüm aşamalarını kapsar. Ürününüzün biyografisidir ve tüm yaşam döngüsünü kapsar.

Bu biyografiyi yazmak, hedefleri tanımlamak, ürün değerini tahmin etmek, rekabeti analiz etmek ve lansmana hazırlanmak gibi tamamlanması gereken düzinelerce bölüm (görev) olduğu için söylemek kadar kolay değildir.

Neyse ki, ürün geliştirme şablonları sayesinde kısa yoldan ilerleyebilir ve biyografiyi rekor sürede tamamlayabilirsiniz. Önceden hazırlanmış bölümleri, her bir kritik faaliyeti tanımlamanıza, paydaşlarla işbirliği yapmanıza ve ürününüzü başarıya hazırlamanıza yardımcı olur.

Bu makalede, tüm ürün geliştirme sürecini sorunsuz bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak en iyi 10 şablonu ele alacağız.

Ürün Geliştirme Şablonu Nedir?

Bir ürün geliştirme şablonu, size ve takımınıza bir ürün geliştirmenin karmaşık yolculuğunda yolunuzu bulmanız için net bir harita sunar. Her aşamada size rehberlik eder, hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar ve başarı şansını artırır.

Ürün geliştirme, bir ürünün fikir aşamasından pazara sunulmasına kadar geçen süreci temsil eden birçok aşamayı içerir. Bu aşamaların sayısı ve niteliği şirketin hedeflerine ve ürünün kendisine bağlı olmakla birlikte, bir şey kesindir: sürecin başarılı olması için bir takım çabası ve birinci sınıf bir organizasyon gereklidir.

Belgeler, görevler ve daha fazlasını ekleyerek Proje Kapsamı Beyaz Tahta Şablonunuzu kolayca özelleştirin

Bazı ürün yönetimi şablonları tüm süreci haritalandırmanıza yardımcı olurken, diğerleri ürün yol haritasını görselleştirme veya ürün tasarımı gibi belirli yönlere odaklanır. Hangisini seçerseniz seçin, ürün yöneticileri verimlilik artışı ve daha sorunsuz işbirliğinin keyfini çıkaracak.

İyi bir ürün geliştirme şablonu nedir?

Piyasada yüzlerce ürün geliştirme şablonu bulunmaktadır. Bunların arasından en iyilerini seçmek için aşağıdaki unsurları arayın:

Net amaç : Ürün geliştirme şablonları genellikle farklı proje kapsamlarına odaklandığından, şablonunuzun : Ürün geliştirme şablonları genellikle farklı proje kapsamlarına odaklandığından, şablonunuzun ürün stratejisi üretim planlaması veya ürün gereksinimleri gibi amacını tanımlamanıza olanak sağlaması gerekir

İşbirliği seçenekleri: Ürün yöneticileri için gerçek zamanlı düzenleme, yorum bırakma ve kolay ilerleme izleme gibi seçeneklerle ekip çalışmasını teşvik etmelidir

Beyin fırtınası özellikleri : Ürün yönetimi şablonları, sizin ve takımınızın beyin fırtınası yapmanıza ve en iyi sonuçları elde etmek için fikir üretmenize olanak tanıyan dijital beyaz tahtalar gibi araçlar içermelidir

Proje zaman çizelgesi: Açık aşamalar ve son tarihler içeren kapsamlı bir ürün geliştirme projesi zaman çizelgesi oluşturmanıza olanak sağlamalıdır. Bu, sizin ve ürün yöneticilerinin şeffaflığı korumasına ve herkesin sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamasına yardımcı olur

ClickUp ve Excel'deki en iyi 10 ürün geliştirme şablonu

Düzinelerce ürün geliştirme şablonunu analiz ettikten sonra, olağanüstü işlevsellik ve kullanım kolaylığı sunan en iyi 10 şablonu seçtik.

Özelliklerini keşfedin ve ürün geliştirme sürecinizi zahmetsizce özetlemenize yardımcı olacak şablonu bulun! 🥵

1. Yeni Ürün Geliştirme Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Yeni Ürün Geliştirme Şablonu ile farklı proje dönüm noktalarını ve teslimatları takip edin

Titiz planlama ve kusursuz uygulama, başarılı bir yeni ürün lansmanının temelidir. ClickUp Yeni Ürün Geliştirme Şablonu, sürecin her ayrıntısını planlamanıza, organize etmenize ve izlemenize, takım işbirliğini geliştirmenize ve görevleri bir profesyonel gibi yönetmenize yardımcı olur! 💪

Şablon, ürün yönetimi takımlarına geliştirme sürecini özetlemek, görevleri atamak ve izlemek ve zamanında, çakışma veya yanlış anlaşılma olmadan tamamlanmasını sağlamak için dört görünüm sunar.

Şablonun ilk görünümü Proje Özeti'dir. Buraya görevlerinizi ekleyip aşamalara bölebilirsiniz. Ön tanımlı olarak yedi aşama vardır, ancak gerekirse bunları değiştirebilirsiniz:

Fikir Tarama Konsept Geliştirme ve Test Pazarlama Stratejisi ve İş Analizi Ürün Geliştirme Beta/Pazar Testi Teknik Uygulama Ürün Lansmanı

Başlangıç ve son teslim tarihleri, görev karmaşıklığı, çaba ve etki düzeyleri ve her görevden sorumlu takım/departman veya ürün yöneticileri gibi ayrıntıları sağlayın.

Süreç Panosu görünümü, önceki görünümde tanımlanan görevleri kartlar halinde görüntüler ve ait oldukları aşamaya göre (yukarıda bahsedilen yedi aşamadan biri) sıralar. Görevleri tamamladıkça, ilgili kartları basit sürükle ve bırak eylemleriyle taşıyın.

Gantt Grafiği görünümü, dinamik bir zaman çizelgesi oluşturmanıza, görev bağımlılıklarını izlemenize ve çakışmaları önlemenize yardımcı olurken, Zaman Çizelgesi görünümü görevlerinizi bir takvimde gösterir ve son tarihleri ve programları izlemenizi sağlar.

2. Ürün Geliştirme Yol Haritası Beyaz Tahta Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Ürün Geliştirme Yol Haritası Beyaz Tahta Şablonunu kullanarak ürün geliştirme dönüm noktalarınızı görsel olarak planlayın, izleyin ve kutlayın

Ürün geliştirme sürecinizi görselleştirmek, hedefler belirlemek ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlamak mı istiyorsunuz? ClickUp Ürün Geliştirme Yol Haritası Beyaz Tahta Şablonu tam da ihtiyacınız olan şey!

Öncelikle, bunun bir Beyaz Tahta şablonu olduğunu belirtmek önemlidir. ClickUp Beyaz Tahtalar, süreçlerinizi maksimum şeffaflık ve işbirliği ile görselleştirmenize, beyin fırtınası yapmanıza ve özelleştirmenize olanak tanıyan dijital tuvallerdir.

Bu özel şablon, ürün geliştirme etrafında şekillendiğinden, süreci aşamalara ayırmanıza ve izlemesi kolay zaman çizelgeleri oluşturmanıza yardımcı olur.

Görevlerinizi ve ayrıntılarını Liste görünümü'ne girerek şablonu kullanmaya başlayın. Ardından, süreci görselleştirmek için kullanacağınız tuval olan Beyaz Tahta görünümü'ne geçin. Görevleri ve dönüm noktalarını temsil eden yapışkan notlar ekleyin ve bunların yürütülme zaman çizelgesine göre uygun alana yerleştirin. En son değişiklikleri yansıtmak ve karışıklığı önlemek için görevleri tamamladıkça Beyaz Tahta'yı güncelleyin.

ClickUp Beyaz Tahtaları, sürükle ve bırak düzenleyicisi ile çalışır, böylece nesneleri hızlı ve kolay bir şekilde taşıyabilirsiniz. Ürün geliştirme şablonuna paydaşlarınızı ekleyin ve ilerlemeyi yakından takip etmelerini sağlayın.

3. Ürün Stratejisi Şablonu

Bu Şablonu İndirin Ürün stratejisi, başarılı bir ürün geliştirme için çok önemlidir

Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan ve vizyonunuzla uyumlu bir ürün oluşturmak istiyorsanız, kusursuz bir stratejiye ihtiyacınız var. ClickUp Ürün Stratejisi Şablonu, yararlı proje yönetimi aracıyla takımınız için değerli bir yardımcı olabilir.

Bu ürün geliştirme şablonu, ürünle ilgili her ayrıntıyı planlamanıza, takımınızı bilgilendirmene ve tüm ilgili bilgileri merkezileştirmenize yardımcı olur. Kapsamlı ürün geliştirme şablonu üç bölüme ayrılmıştır:

Özellik Takım Zaman çizelgesi

Özellikler bölümü, ürününüzün sahip olması gereken tüm işlevleri özetler. Tüm Özellikler görünümünde, istediğiniz her özellik için yeni bir görev oluşturarak başlayın. Her özellik/görev hakkında daha fazla ayrıntı sağlamak için Durum, Özellik Kategorisi, Öncelik, Başlangıç Tarihi, Çaba, Öncelik ve Takım Lideri gibi Özel Alanları kullanın.

Özellik Gönderimi Formunu kullanarak paydaşlarınızı yeni özellikler önermeye teşvik edebilirsiniz. Formu takımınızla paylaşın, önerilen özellikler otomatik olarak Tüm Özellikler listesinde görünecektir.

Görevlerinizi filtrelemek ve ürün stratejisinin belirli bir yönüne odaklanmak için Öncelik veya Çaba gibi görünümleri kullanın. Bu, ürün yol haritanızı daha iyi izlemenize ve önce neye odaklanmanız gerektiğini bilmenize yardımcı olacaktır.

Takım bölümü, strateji üzerinde çalışan kişilerle ilgilidir. Projeye dahil olan herkesi listeleyin, rollerini belirleyin ve gerekirse ek ayrıntılar sağlayın.

Zaman Çizelgesi bölümü, tüm projenin gelişimini izlemenizi, çakışmaları önlemenizi ve özelliklerin başarıyla kullanıma sunulmasını sağlar.

4. Geliştirme Takvimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin Bu geliştirme programı şablonu, geliştirme sürecinin aşağıdakileri sağlaması için yararlı bir araçtır

İster yeni bir ürün oluşturuyor ister mevcut bir ürünü güncelliyor olun, net hedefler belirlemek ve takımın sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasını sağlamak için bir geliştirme programı oluşturmalısınız.

ClickUp Geliştirme Programı Şablonu, kaynakları planlamak, bütçenizi izlemek ve son teslim tarihlerini takip etmek için tam da ihtiyacınız olan şeydir.

Şablonu kullanmaya başlamak için Ürün Geliştirme Faaliyetleri görünümüne geçin. İlk olarak, ürünün açıklaması, geliştirme sorumlusu ve başlangıç ve bitiş tarihleri gibi temel bilgileri içeren tabloyu doldurun.

Ardından, tablonun altındaki listeye geçin ve tüm projeyle ilgili görevleri ve bunların durum, aşama, atanan kişi, başlangıç ve bitiş tarihleri gibi ayrıntılarını ekleyin. Ön tanımlı olarak, görevleriniz aşamalarına göre gruplandırılır.

Ürün Geliştirme Gantt görünümü, önceki görünümdeki görevleri bir zaman çizelgesinde gösterir, böylece başlangıç ve bitiş tarihlerini ve görev bağımlılıklarını görselleştirebilirsiniz.

Ürün Geliştirme Aşaması görünümü, görevlerinizi aşamalarına (Örneğin, Fikir Üretme, Araştırma ve Planlama) ve durumlarına (Yapılacak, İlerleme Halinde veya Giriş Gerekli gibi) göre gruplandırılmış kartlar halinde gösteren bir Kanban panosudur.

5. Ürün Açığı Analizi Şablonu

ClickUp Ürün Açığı Analizi Şablonu, ürününüzün zayıf yönlerini anlamanıza ve iyileştirme stratejileri oluşturmanıza yardımcı olur

Sürekli ürün iyileştirme, rakiplerinizin önünde olmanızı sağlar ve müşteri memnuniyetini garanti eder. ClickUp Ürün Açığı Analizi Şablonu bu felsefeye dayanır; ürününüzün zayıf yönlerini belirlemenize ve bunları iyileştirmenin yollarını geliştirmenize yardımcı olur.

Bu Beyaz Tahta şablonu beş bölüme ayrılmıştır:

Amaç: Hedeflerinizi burada özetleyebilirsiniz Mevcut Durum: Bu bölüm, iyileştirmek istediğiniz mevcut durumla ilgilidir İstenen Durum: Burada, ulaşmak istediklerinizi tanımlayacaksınız Boşluk Tanımı: Mevcut durum ile istenen durum arasındaki boşluğa katkıda bulunan faktörleri özetleyin Çözümler: İstenen duruma geçmek için neler yapabileceğinizi tanımlayın

Şablona ilgili takım üyelerini ekleyin, yapışkan notlar oluşturun ve bunları uygun bölümlere yerleştirerek Beyaz Tahtanızı doldurun ve bilgileri düzenli bir şekilde organize edin. Gerçek zamanlı düzenleme ve yorum bırakma seçeneği ile konumunuzdan bağımsız olarak takımınızla birlikte çalışabilirsiniz.

6. Ürün Pozisyonlama Şablonu

ClickUp Ürün Pozisyonlandırma Listesi Şablonunu kullanarak bir ürünün tüm ayrıntılarını anlayın ve hedef pazara doğru şekilde tanıtın

Bir ürünü piyasaya sürmeden önce, pazardaki pozisyonunu belirlemeniz ve rakiplerine kıyasla onu benzersiz kılan özellikleri anlamanız gerekir. ClickUp Ürün Pozisyonlama Şablonu, ürününüzün tüm ayrıntılarını anlamanıza ve en iyi pozisyonlama stratejisini belirlemenize yardımcı olarak bunun için mükemmel bir temel sağlar.

Şablonu kullanmanın ilk adımı, Ürün Pozisyonlama Değerlendirme Formu görünümündeki formu doldurmaktır. Form, ürününüzün zayıf yönlerine ve benzersiz satış noktalarınına odaklanarak rekabetçi pozisyonunu belirlemenize yardımcı olur.

Formu iş arkadaşlarınızla paylaşarak onların fikirlerini alabilir ve objektif görüşler isteyebilirsiniz.

Formda sağlanan veriler otomatik olarak Ürün Listesi görünümüne aktarılır. Her ürün ayrı bir görevle temsil edilir, böylece ilgilendiğiniz bilgileri bulmakta sorun yaşamazsınız. Görevler durumlarına göre (Planlama, İlerleme ve Beklemede gibi) gruplandırılır.

Ayrıca Ürün Konumlandırma Haritası Beyaz Tahta görünümü de elde edersiniz. Burada, ürününüzün maliyeti ile pazara sağladığı değer açısından pozisyonunu belirleyebilirsiniz. Rakiplerinizi de haritaya yerleştirerek ürününüzün konumunu görebilirsiniz.

7. Ürün Yol Haritası Şablonu

ClickUp Ürün Yol Haritası Şablonu ile ürün geliştirme sürecinizi görselleştirin

Ürün geliştirme yolu engebelidir ve birçok durağı vardır. ClickUp Ürün Yol Haritası Şablonu, bu yolculuğu haritalandırmanıza, yolculuğa hazırlanmanıza ve yol boyunca hoş olmayan sürprizlerle karşılaşmadan hedefinize ulaşmanıza yardımcı olur. 🛣️

Şablonun ilk bölümü olan Ürün Ana Backlog, yeni ürün fikirlerinden mevcut ürünlere yeni özellikler ekleme önerilerine kadar backlog'unuzdaki her öğeyi özetlemenizi sağlar. Her öğe için yeni bir görev oluşturun ve Özel Alanlar (Atanan Kişi, Ürün Özelliği, Etki ve Çaba gibi) kullanarak ayrıntıları sağlayın.

Haftalık Yürütme bölümü, aktif olarak üzerinde çalıştığınız öğelere odaklanır. Tüm görevler, daha kolay gezinme için ekip bazında gruplandırılır. Her görevin ilerlemesini izleyin ve her şeyin sorunsuz çalıştığından emin olun. Belirli görevlere odaklanmak için Çeyrek Bazında Ürün Yürütme veya Öncelik gibi farklı görünümleri kullanın.

Ürün Yol Haritası bölümü, planlanan sürümler, yüksek öncelikli görevler ve zaman çizelgeleri hakkında ayrıntılı bilgiler edinmenize yardımcı olur. Örneğin, bölümün Üç Aylık Yol Haritası görünümü, görevleri tamamlanma tarihlerine göre listeler.

Bu arada, Girişimlere Göre Yol Haritası, maksimum görünürlük ve kontrol için görevleri bir Kanban panosunda gösterir. Bu bölümde ayrıca, haritanızı baştan sona görselleştirebileceğiniz bir Beyaz Tahta görünümü de bulunur.

Sürüm Notları bölümü, ürününüzde yaptığınız değişiklikleri belgelemek için kullanılan bir ClickUp belgesidir.

8. Ürün Lansmanı Kontrol Listesi Şablonu

ClickUp Ürün Lansmanı Kontrol Listesi Şablonu ile görevleri yönetin, proje durumlarını izleyin ve son teslim tarihlerini atayın

Ürün lansmanı süreci birçok hareketli parçadan oluşur ve kapsamlı bir izleme kontrol listesi olmadan bazıları kolayca dikkatinizden kaçabilir. ClickUp Ürün Lansmanı Kontrol Listesi Şablonu, tüm görevlerinizi ve etkinliklerinizi düzenlemenize ve izlemenize yardımcı olur ve sorunların ortaya çıkma riskini en aza indirir.

Şablon, ürün lansman sürecini kolaylıkla yönetmek için çeşitli görünümlerle birlikte gelir. Etkinlikler görünümü ile başlayın; burada tüm ilgili görevleri ekleyebilir ve Öncelik, Görev Kategorisi, Durum ve Atanan Kişi gibi Özel Alanları kullanarak ayrıntıları sağlayabilirsiniz.

Görünüm, görevlerinizi kategorilerine göre sıralayarak, pazar analizinden KPI'lara (metrikler) ve lansman sonrası geri bildirimlere kadar tüm süreci haritalandırmanıza olanak tanır.

Kategoriye göre görünüm, görevleri kategoriye göre sıralanmış kartlar halinde gösteren bir Kanban panosudur (kategorileri ilk görünümde tanımladınız; bunlar Pazar Analizi, Fiyatlandırma, Satış Stratejisi vb. olabilir).

Gantt görünümü, kolay planlama ve ilerleme izleme için görevlerinizi bir zaman çizelgesinde görüntüler. Benzer şekilde, Zaman çizelgesi görünümü, son tarihleri ve dönüm noktalarını izlemenize yardımcı olmak için görevleri ve kategorilerini özetler.

9. OnePager tarafından hazırlanan Excel Ürün Geliştirme Planı Şablonu

OnePager'ın Excel Ürün Geliştirme Planı Şablonunu kullanarak tüm faaliyetlerin genel bir görünümünü oluşturun ve bunları görsel olarak sunun

OnePager'ın Excel Ürün Geliştirme Planı Şablonu ile ürün geliştirmeyle ilgili tüm görevleri ve faaliyetleri planlayın, düzenleyin ve izleyin.

Excel'de kullanımı kolay bu ürün geliştirme şablonu iki dosya ile birlikte gelir. İlki, görevlere ayrılmış bir ürün geliştirme sürecinin örneğini içeren bir Excel dosyasıdır.

Her görevin bir aşaması, başlangıç ve bitiş tarihi, kaynak adı (sorumlu takım) ve tamamlanma yüzdesi vardır.

Diğer dosya (.tat), Excel sayfasında sağlanan verileri Gantt grafiğine dönüştüren bir OnePager şablonu. Grafik, görevlerinizi aşamalarına göre (Fikir Tarama, Konsept Geliştirme ve İş Analizi gibi) gruplandırır ve bunları bir zaman çizelgesinde görüntüler.

Excel dosyasını Gantt grafiğine dönüştürmek sadece birkaç adım alır ve OnePager bunun için ayrıntılı talimatlar sağlar. İşlemi tamamlamak için OnePager Express'e ihtiyacınız olacağını unutmayın. Eğer yoksa, sadece Excel dosyasını kullanabilirsiniz.

10. WPS Template tarafından hazırlanan Excel Ürün Geliştirme Programı Şablonu

WPS Template'ın Excel Ürün Geliştirme Takvimi Şablonu ile ürün geliştirme sürecinizi faaliyetlere bölün ve zaman çizelgelerini izleyin

Ürün geliştirme şablonları söz konusu olduğunda kullanım kolaylığı ve basitlik önceliklerinizin başında geliyorsa, WPS Template'ın Excel Ürün Geliştirme Programı Şablonu harika bir seçenek olabilir.

Bu şablon, birden fazla görünüm veya gelişmiş işbirliği seçenekleri sunmaz, ancak bir ürün geliştirme sürecini takip etmek ve her şeyin plana göre ilerlediğinden emin olmak için yeterli olabilir.

Şablondaki satırlar, tamamlanması gereken süreçle ilgili faaliyetleri temsil ederken, sütunlar zaman çizelgesini simgeler ve yılın aylarını haftalara bölerek gösterir.

Bloklanmış yeşil alanlar, zamanı ölçmenize ve programları izlemenize yardımcı olur. Her etkinlik için Tahmin ve Gerçek alanları görürsünüz. Tahmin alanında, belirli bir etkinliğin ne kadar süreceğini ve ne zaman gerçekleşeceğini tahmin edersiniz.

Örneğin, örnek parçaların hazırlanmasının üç hafta süreceğini (Mart sonu ve Nisan başı) öngörüyorsanız, ilgili alanları yeşil renkle işaretleyin. Gerçekte, bir faaliyetin ne zaman gerçekleştiğini ve ne kadar sürdüğünü gösterirsiniz.

Ürün Geliştirme Şablonları: Bir Fikri Gerçeğe Dönüştürmek

Her ürün bir fikirle başlar. Listelenen ürün geliştirme şablonları, bu fikri ana hatlarıyla belirlemenize, onu gerçek, pazara hazır bir ürüne dönüştüren adımları tanımlamanıza ve başarıyı izlemenize yardımcı olur.

Sekiz ClickUp şablonunu ele aldık, ancak bunlar buzdağının sadece görünen kısmı. Platform , görev ve ürün yönetiminden pazarlama ve mühendisliğe kadar çeşitli kullanımlar için 1.000'den fazla seçenek içeren devasa bir şablon koleksiyonu sunar . ClickUp'a kaydolun ve şablon kitaplığını bugün keşfedin! 📚