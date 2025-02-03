2025'in En İyi 10 Productboard Alternatifi ve Rakibi (Ücretsiz ve Ücretli)

Bir ürün yöneticisi olarak, hayatınız içgörü üretmek, iş hedeflerini tanımlamak ve müşterileriniz için fark yaratan ürünler geliştirmek etrafında döner. Ürün yönetimi araçları, sürekli görevler arasında koştururken hayatınızı kolaylaştırır. ?
Bu araçlardan biri, ürün takımlarının müşteri geri bildirimlerini toplamasına ve birden fazla ürün için yol haritaları oluşturmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmış Productboard'dur.
Kullanıcılar, Productboard'un ilerleme izleme özelliklerini, içgörü toplama yeteneklerini ve yol haritası görünümlerini beğeniyor. Ancak, ürün yöneticileri proje yönetimi yazılımlarında daha fazla entegrasyona ihtiyaç duyabilir. Aslında, ürün yöneticileri daha fazla esneklik, daha derin içgörüler ve daha geniş yönetim desteği sunan özelliklere öncelik vermelidir.
İşte en iyi Productboard alternatiflerinin listesi burada.
Burada, ücretli ve ücretsiz olmak üzere Productboard'un en favori alternatiflerinden bazılarını özellikleri, artıları ve eksileri, fiyatları ve puanlamalarıyla birlikte paylaşıyoruz.
PM becerilerinizi bir üst seviyeye taşıma zamanı geldi. ?
Productboard alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Tüm ürün yönetim araçları aynı değildir. Özel ürün ihtiyaçlarınıza bağlı olarak, bazı özellikleri diğerlerine göre tercih edebilirsiniz. ?️
Productboard alternatiflerinde dikkat etmeniz gereken birkaç nokta:
- Kullanıcı izleme ve analiz: Harika ürünler üretmek için, müşterilerinizin ürünlerinizle nasıl etkileşim kurduğunu anlamanız gerekir
- Yol haritası: Görsel, etkileşimli ürün stratejisini destekleyen ürün yönetimi araçlarıyla, fikir aşamasından lansmana kadar bir ürün haritası oluşturun
- Müşteri anketleri: Müşteri geri bildirim döngüsünü kapatmaya yardımcı olmak için özelleştirilebilir formlar sunan bir araçla geri bildirim yönetimini destekleyin
- Takım işbirliği: Uygulama içi takım mesajlaşmasından gerçek zamanlı işbirliğine kadar, birlikte çalışmanıza yardımcı olacak bir ürün yönetim aracı arayın
- Sunum desteği: Sunum fonksiyonelliği sunan bir araçla içgörülerinizi ve yeni fikirlerinizi paylaşın
- Proje yönetimi özellikleri: Projeyi tek bir alanda kontrol etmenizi sağlayan bir proje yönetimi aracıyla iş akışlarını ve görev yönetimini kolaylaştırın
- Isı haritaları ve akış şemaları: Müşterileriniz hakkında içgörüler elde etmenin en iyi yolu, ısı haritaları ve kayıtlar gibi anahtar özellikleri kullanarak müşterilerinizin ürünlerinizle nasıl etkileşime girdiğini görmektir
- Entegrasyonlar: Ürün yöneticileri, işleri tamamlamak için farklı araçlar kullanır. Seçtiğiniz Productboard alternatifinin en önemli ürün yönetimi yazılımınızla entegre olduğundan emin olun
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Productboard Alternatifi
Doğru ürün yönetimi yazılımını bulmak zaman ve enerji gerektirir. Ve muhtemelen her ikisinin de azaldığını biliyoruz.
Bu yüzden sizin için araştırmayı biz yaptık. İşte zaman, enerji ve hatta paradan tasarruf ederken süreçlerinizi hızlandırabilecek en iyi 10 Productboard alternatifi (hem ücretsiz hem ücretli!). ?
1. ClickUp
Evet, ClickUp'ı listenin en üstüne koyduk, ama bunun iyi bir nedeni var. (Daha doğrusu, birçok nedeni var. ) ClickUp, takımların ürün geliştirme sürecinin her adımını takip edebilmeleri için neredeyse sonsuz özellikler, entegrasyonlar ve özelleştirmeler sunan hepsi bir arada bir platformdur.
ClickUp'ın Ürün özellikleri, vizyonunuzu haritalandırmanıza, sorunları izlemenize ve sprint yönetimini tek bir yerden gerçekleştirmenize olanak tanır.
Başlamak için, ClickUp'ın Ürün Özeti Belgesini kullanarak herkesi aynı sayfaya getirin. Önceden oluşturulmuş ClickUp Belge, tasarımlara bağlantı vermenize, işlevsel özellikleri listelemenize ve tasarım hususlarını açıklamanıza olanak tanır. Ürün takımları için bir sürüm planı hazırlamak ve başarılı bir ürün lansmanı için bir çerçeve oluşturmak için kullanın. ✨
ClickUp'ta paylaşılan ürün yol haritaları oluşturun, böylece takımdaki herkes kendi rolünü ve genel vizyonu görebilir. ClickUp'ın Kanban panoları da dahil olmak üzere birden fazla pano görünümüyle iş akışlarını görselleştirin ve verimliliği en üst düzeye çıkarın. Farklı takım üyeleri ve departmanlar için ürün geliştirmeyi bölümlere ayırmak üzere anında görev otomasyonu ekleyin.
ClickUp AI sayesinde ürün geliştirmeyi daha kolay hale getirebilirsiniz. Ürün Gereksinimleri Belgesi (PRD) yazmak, kullanıcı testleri tasarlamak veya genel bir test planı oluşturmak için kullanın.
ClickUp'ın en iyi özellikleri:
- 35'ten fazla ClickUp uygulaması, sprint puanları atama ve özel veri alanlarını izleme dahil olmak üzere görev yönetimini özelleştirmenize olanak tanır
- Proje plan şablonları dahil 1.000'den fazla ürün yönetimi şablonu, Agile hikayeleri oluşturmayı, özellik isteklerini izlemeyi ve tasarım panoları oluşturmayı kolaylaştırır
- 50'den fazla eylem, tetikleyici ve otomasyon, özelleştirmeyi hiç olmadığı kadar kolaylaştırır
- hubSpot, Slack ve Salesforce dahil 1000'den fazla entegrasyon
ClickUp sınırlamaları:
- Çok fazla özelleştirme seçeneği olduğu için öğrenme eğrisi biraz daha dik olabilir
- Bazı kullanıcılar bildirimlerin sayısının çok fazla olduğunu düşünse de, bunlar hesap ayarlarından kişiselleştirilebilir
ClickUp fiyatlandırması:
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Yıllık ödeme ile kullanıcı başına aylık 7 $; aylık ödeme ile kullanıcı başına aylık 10 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları:
- G2: 4,7/5 (8.300+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)
2. Prodpad
Prodpad, kullanıcı geri bildirimi sağlayarak ve stratejinizi planlamanıza yardımcı olarak ürün geliştirme sürecindeki tahminleri ortadan kaldırır. Gerçek hayattaki müşterilerden anahtar fikirleri yakalamak ve yerleşik yol haritaları ile bir proje takvimi oluşturmak için kullanın.
Müşteri geri bildirim araçları, ilk olarak hangi ürünler üzerinde çalışmak istediğinizi planlamak için özellikle yararlıdır. Prodpad, geri bildirimleri inceleyen ve genel içgörüler sunan AI araçları sunar. Bu bilgileri kullanarak müşterileri segmentlere ayırın ve onların özel ihtiyaçlarını karşılayan ürünlere odaklanın.
Prodpad'in en iyi özellikleri:
- Fikir keşif özellikleri, kullanıcıların hangi özellikleri istediğini kolayca görmenizi sağlar ve en önemli projelere öncelik vermenize yardımcı olur
- Jira, Microsoft ve Github gibi araçlarla entegrasyonlar, Prodpad'i mevcut iş akışlarına dahil etmenizi sağlar, böylece takımın sürecini kesintiye uğratmazsınız
- Ürün Backlog Ş Akışı özelliği, fikirleri ayrıntılara ayırmanıza ve ürün backlog'larını temizlemek için en çok istenen özellikleri belirlemenize olanak tanır
Prodpad sınırlamaları:
- Bazı kullanıcılar, yol haritalarının uzun veya daha karmaşık ürün yolculukları için kafa karıştırıcı olabileceğini düşündü
- Arşivlenen fikirlerin geçmişi ekli değildir, bu nedenle gerekçeleri ayrı olarak izlemeniz gerekir
Prodpad fiyatlandırması:
- Yol haritaları: Ücretsiz deneme
- Yol haritaları Temel özellikler: 30 $/düzenleyici/ay
- Yol haritaları Gelişmiş: 55 $/düzenleyici/ay
Prodpad puanları ve yorumları:
- G2: 4,3/5 (80+ yorum)
- Capterra: 4,0/5 (10+ yorum)
3. Airfocus
Airfocus, kullanıcı ihtiyaçlarını anlamanıza, proje yürütmenizi planlamanıza ve takımları uyumlu hale getirmenize yardımcı olur. Bu stratejik ürün yönetimi platformu, keşif ve önceliklendirmeden stratejiye kadar ürün geliştirmeyi yönetmenizi sağlar. Modüler bir platform olarak tasarlanan bu platform, tüm ürün işleriniz için merkezi bir hub olmayı amaçlamaktadır. ?
Kullanıcı deneyimi hakkında içgörüler edinin ve doğru sorunları çözdüğünüzden emin olmak için ürün geri bildirimleri toplayın. Müşterilerinizle fikirlerinizi paylaşabileceğiniz markalı bir portal oluşturarak gerçek kullanıcılarla etkileşim kurun.
Yol haritası aracını kullanarak net bir yön belirleyin ve takımların her adımda ne bekleyeceklerini tam olarak bilmelerini sağlayın. Tek bir alanda fikirler üretin, ürün lansmanlarını duyurun ve başarıları kutlayın.
Airfocus'un en iyi özellikleri:
- Airfocus yerel uygulamaları, ürün geliştirmeye modüler bir yaklaşım oluşturmanıza olanak tanır, yani aracı özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için kullanabilirsiniz
- Özel görünümler, Gantt grafikleri, Kanban panoları ve tablolar kullanarak verileri görselleştirmeyi kolaylaştırır
- Yol haritası yazılımı, takım planı için görünürlük sağlar ve çok çeşitli kullanım durumları için özelleştirilebilir
Airfocus sınırlamaları:
- Kullanıcılar, Jira ile entegrasyonun her zaman güvenilir olmadığını belirtti
- Fiyatlandırma planları kullanıcı sayısına göre belirlenir, bu nedenle çok sayıda takım üyesi ile çalışıyorsanız maliyetli olabilir
Airfocus fiyatlandırması:
- Gelişmiş: 69 $/düzenleyici/ay
- Pro: Özel yıllık fiyatlandırma
- Enterprise: Özel yıllık fiyatlandırma
Airfocus puanları ve yorumları:
- G2: 4,4/5 (100+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
4. UserVoice
UserVoice, ürün geliştirme stratejileri oluşturmanıza yardımcı olan bir ürün yönetim sistemidir. Kullanıcı geri bildirim panosu, müşterilerin ürünleriniz hakkında ne düşündüğünü ve en çok hangi özellikleri istediğini kolayca görmenizi sağlar.
Bu araç, paydaşların müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için veri odaklı bir yaklaşım kullanır. Kullanıcı hikayesini oluşturmaktan, ürünlerinizde nasıl gezindiklerini izlemeye kadar, müşterilerinize daha iyi hizmet vermek için içgörüler elde edersiniz. ?
UserVoice'un en iyi özellikleri:
- Geri bildirim formları ve araçları, ilişkileri geliştirmek, müşterilerin kendilerini dinlendiğini hissetmelerini sağlamak ve daha iyi bir marka bilinirliği oluşturmak için tasarlanmıştır
- Kullanıcı dostu arayüzü, zorlu bir öğrenme sürecine saatler harcamadan kolayca kullanmanızı sağlar
- Entegrasyonlar arasında Jira, Slack, Azure DevOps ve Zendesk bulunur
UserVoice sınırlamaları:
- Kullanıcılar mevcut entegrasyonları beğeniyor ancak daha fazla platformun desteklenmesini istiyor
- E-posta veya çevrimiçi müşteri desteği yoktur, bu da hatalarla ilgili yardım almanın zor olabileceği anlamına gelir
UserVoice fiyatlandırması:
- Essentials: 699 $/ay
- Pro: 899 $/ay
- Premium: 1.349 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
UserVoice puanları ve yorumları:
- G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,2/5 (60+ yorum)
5. Convas
Convas, insanların gerçekten istediği ürünleri geliştirmeyi kolaylaştıran bir müşteri geri bildirim toplama aracıdır. Geri Bildirim Sayfasını kullanarak kendi takım üyelerinizden ve gerçek hayattaki müşterilerinizden geri bildirim toplayın. Kullanıcıların farklı işlevleri oylamasına olanak tanıyan özellik oylama özelliğini ekleyin.
Müşteri geri bildirimlerini kullanarak ürün yaşam döngüsü için bir yol haritası oluşturun. Paydaşlara ilerleme durumunu, tamamlananları ve gelecek planları net bir şekilde gösterin. Kullanıcıların ilgisini çekebilecek yeni bir ürün yayınladığınızda otomatik bildirimler ile onları bilgilendirin.
Convas'ın en iyi özellikleri:
- Geri Bildirim Sayfası tamamen özelleştirilebilir. Yorum özelliğini kullanarak kullanıcılarla doğrudan etkileşim kurun, farklı geri bildirim türleri için birden fazla pano oluşturun ve düzenlemeyi kolaylaştırmak için etiketler ekleyin
- Kullanıcıların sitenizden ayrılmadan içgörüler elde etmek için Müşteri Geri Bildirim Bileşenini açılış sayfalarınıza ekleyin
- Ürün güncelleme duyuruları, yeni özellikleri ve ürün lansmanlarını duyurmayı her zamankinden daha kolay hale getirir
Convas sınırlamaları:
- Bazı kullanıcılar, uygulamanın hatalı olduğunu ve ürün geliştirme sürecinde yavaşlamalara neden olduğunu belirtti
- İzlemek istediğiniz 100'den fazla kullanıcı varsa, iş düzeyinde plan için ödeme yapmanız gerekir
Convas fiyatlandırması:
- Ücretsiz: Ayda 0 $, 25 kullanıcıya kadar izleme
- Büyüme: Ayda 15 $, 100 kullanıcıya kadar izleme
- İş: Sınırsız izlenen kullanıcı ile aylık 150 $
- Gizli: Gizli geri bildirim özelliği için aylık 99 ABD doları
Convas puanları ve yorumları:
- G2: 4,0/5 (1+ yorum)
- Capterra: Yok
6. Pendo
Pendo, dijital ürün deneyimini daha iyi hale getirmek için tasarlanmıştır. Bu hepsi bir arada araç, pazarlama, BT, ürün ve müşteri başarı departmanlarında işinize yarar.
Düşük kodlu çözümler, takımdaki herkesin Pendo'yu kullanarak müşteri içgörülerini toplamayı ve daha iyi ürünler geliştirmeyi kolaylaştırır. Geriye dönük veriler ve niteliksel geri bildirimler, müşterilerin ürünlerinizi nasıl kullandıkları ve ürünleriniz hakkında ne düşündükleri konusunda size eksiksiz bir genel bakış sunar.
Pendo'nun en iyi özellikleri:
- Ürün fikirlerini girin ve özellikler ve yeni uygulamalar geliştirmeye başlamadan önce müşterilerle doğrudan paylaşarak geri bildirim alın
- SaaS portföy içgörüleri, dijital çalışma alanınızı kolaylaştırmak için mevcut araçlarınızı ve iş akışlarınızı denetlemenizi sağlar
- AI özellikleri, takım üyelerinizin kendi başlarına gözden kaçırabilecekleri derinlemesine içgörüler ve analizler sağlar
Pendo sınırlamaları:
- Fiyatlandırma, sınırlı bütçeye sahip yeni kurulan şirketler için zor olabilir
- Bazı özel raporlar uygulamada mevcut değildir, bu da daha derinlemesine bilgilere erişmek için masaüstünüze gitmeniz gerektiği anlamına gelir
Pendo fiyatlandırması:
- Ücretsiz: Aylık en fazla 500 aktif kullanıcı ile ücretsiz
- Başlangıç: Yıllık 7.000 $, aylık maksimum 10.000 aktif kullanıcı
- Büyüme: Özel fiyatlandırma için iletişime geçin
- Portföy: Özel fiyatlandırma için iletişime geçin
Pendo derecelendirmeleri ve yorumları:
- G2: 4,4/5 (1.200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (200+ yorum)
7. ProductPlan
ProductPlan, potansiyel ürünleri değerlendirmek, ürün stratejisi oluşturmak ve tek bir alanda proje zaman çizelgesi oluşturmak için en popüler araçlardan biridir.
Özel görünümler ve filtreler kullanarak aracı işinize göre kişiselleştirin. Takım üyelerinin ürün geliştirme sürecini ve nihai hedefleri anlamasına yardımcı olacak esnek düzenler oluşturun. ?
Portföy yol haritaları, geliştirme aşamasındaki tüm projelerin geniş bir görünümünü oluşturmanıza olanak tanır. Beyin fırtınası, kullanıcı testi veya son teslim aşamasında olsun, çeşitli ürün ve özelliklerdeki ilerlemeyi sorunsuz bir şekilde izleyin.
ProductPlan'ın en iyi özellikleri:
- SOC 2 Tip II Uyumluluğu, bu aracın ekstra güvenlik gerektiren kurumsal kuruluşlar dahil tüm kuruluşlar için ideal olduğu anlamına gelir
- Jira, GitHub ve Zapier gibi favori ürünleriniz dahil olmak üzere düzinelerce araca aktarın, senkronize edin ve bağlanın
- Düzinelerce yol haritası şablonu, ürün stratejinizin görsel düzenini kolayca oluşturmanızı sağlar
ProductPlan sınırlamaları:
- Bazı kullanıcılar takım işbirliğinin kafa karıştırıcı olabileceğini düşündü
- Çevrimdışı modu yoktur, bu nedenle herhangi bir işlem yapmak için bağlantınızın olması gerekir
ProductPlan fiyatlandırması:
- Temel: 39 $/ay
- Profesyonel: 79 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
ProductPlan derecelendirmeleri ve yorumları:
- G2: 4,4/5 (100+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (50+ yorum)
8. Roadmunk
Roadmunk, ürün takımları için yol haritası oluşturmaya odaklanmıştır. Platformu kullanarak, paydaşlarınızla paylaşabileceğiniz görsel bir yol haritası oluşturun ve bir sonraki ürününüz için destek alın. Müşteri geri bildirimleri alın ve bir sonraki adımda hangi özellikleri geliştirmek istediğinize öncelik verin.
Roadmunk'un en iyi özellikleri:
- 35'ten fazla yol haritası şablonu, ürün yolculuğunuzu planlarken zaman ve çaba tasarrufu sağlar
- Roadmunk API, sevdiğiniz araçları sorunsuz bir şekilde kullanmak için özel entegrasyonlar oluşturmanıza olanak tanır
- Geri Bildirim Gelen Kutusu, müşterilerin söylediklerini izlemek için kullanışlı bir alan oluşturur
Roadmunk sınırlamaları:
- Bazı kullanıcılar, daha fazla veri eklemek için açıklama alanlarında daha fazla özelleştirme istiyor
- Her yol haritası adımına tarih eklemeniz gerekir, bu da zaman çizelgeleri çok katı olmayan kuruluşlar için fazla ayrıntılı olabilir
Roadmunk fiyatlandırması:
- Başlangıç: Bir yol haritası için aylık 19 ABD doları
- İş: 49 $/düzenleyici/ay
- Profesyonel: 99 $/düzenleyici/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Roadmunk puanları ve yorumları:
- G2: 4,0/5 (80+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (80+ yorum)
9. Rapidr
Rapidr, ürün fikirlerini yakalamanıza, müşteri geri bildirimlerini toplamanıza ve oluşturma süreci boyunca kullanıcıların katılımını sağlamanıza yardımcı olur. Kullanıcıların aradığı mevcut ürünler ve özellikler hakkında gerçek içgörüler elde etmek için genel ve gizli geri bildirim panolarını kullanın. Geliştirilecek en iyi ürünleri belirleyin ve süreci izlemek için yol haritaları oluşturun.
Rapidr'ın en iyi özellikleri:
- 7 mevcut entegrasyon ve 5 tane daha yolda olan entegrasyon, Rapidr ile popüler geliştirme araçlarını kullanmayı kolaylaştırır
- Özellik istek izleme, kullanıcılarınızın hangi tür ürünleri istediğini takip etmenizi sağlar
- Yerleşik hata izleme özelliği, kullanıcıların ürünle ilgili sorunları takımınızın çözmesi için işaretlemesine olanak tanır
Rapidr sınırlamaları:
- Veri görselleştirme temel düzeydedir ve Gantt grafikleri veya daha gelişmiş yol haritalama araçları yoktur
- Arayüzü kullanımı kolay olsa da, bazı kullanıcılar daha fazla işlevsellik olmasını istiyor
Rapidr fiyatlandırması:
- Başlangıç: 49 $/ay
- İş: 199 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Rapidr derecelendirmeleri ve yorumları:
- G2: 4,5/5 (2+ yorum)
- Capterra: Yok
10. Craft. io
Craft. io'yu kullanarak kullanıcı geri bildirimlerini toplayın ve daha bilinçli ürün kararları alın. Görsel olarak hoş bir arayüz kullanarak, takımı uyumlu hale getirmek için yol haritaları ve strateji zaman çizelgeleri oluşturmak kolaydır. Özelliklere öncelik verin, kapasiteye göre ayarlayın ve yürütmeyi tek bir yerden kolaylaştırın.
Craft. io'nun en iyi özellikleri:
- Otomasyonlar, görevleri takım üyelerine anında atamanızı ve Jira gibi diğer geliştirme araçlarıyla entegrasyon yapmanızı sağlar
- Ürün portföyünüzü, birikmiş işler, hedefler, bağımlılıklar ve girişimler için alanlarla yönetin
Craft. io sınırlamaları:
- Bazı kullanıcılar, görevleri yanlış takım üyelerine atayan hatalarla karşılaştı
- Ürün yol haritası, bazı rakip araçlar kadar sezgisel değildir
Craft. io fiyatlandırması:
- Başlangıç: 19 $/düzenleyici/ay
- Pro: 79 $/düzenleyici/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Craft. io puanları ve yorumları:
- G2: 4,5/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (30+ yorum)
ClickUp ile Daha Verimli Bir Şekilde Daha İyi Ürünler Oluşturun
İster bir startup, ister orta ölçekli bir firma veya kurumsal bir şirket işletiyor olun, daha iyi ürünler oluşturmak sadece birkaç tık uzağınızda. Bu Productboard alternatifleriyle, müşteri içgörüleri oluşturmanın, özelliklere öncelik vermenin ve ürün yürütmeyi kolaylaştırmanın yeni yollarını keşfedeceksiniz.
ClickUp'ın proje yönetimi yazılımı, her şeyi tek bir alanda yönetmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, yüzlerce entegrasyon, müşterilerinize hizmet vermek için ihtiyacınız olan ürün geliştirme araçlarıyla sorunsuz bir şekilde çalışır.
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