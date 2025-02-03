2025'in En İyi 10 Productboard Alternatifi ve Rakibi (Ücretsiz ve Ücretli)

Bir ürün yöneticisi olarak, hayatınız içgörü üretmek, iş hedeflerini tanımlamak ve müşterileriniz için fark yaratan ürünler geliştirmek etrafında döner. Ürün yönetimi araçları, sürekli görevler arasında koştururken hayatınızı kolaylaştırır. ?

Bu araçlardan biri, ürün takımlarının müşteri geri bildirimlerini toplamasına ve birden fazla ürün için yol haritaları oluşturmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmış Productboard'dur.

Kullanıcılar, Productboard'un ilerleme izleme özelliklerini, içgörü toplama yeteneklerini ve yol haritası görünümlerini beğeniyor. Ancak, ürün yöneticileri proje yönetimi yazılımlarında daha fazla entegrasyona ihtiyaç duyabilir. Aslında, ürün yöneticileri daha fazla esneklik, daha derin içgörüler ve daha geniş yönetim desteği sunan özelliklere öncelik vermelidir.

İşte en iyi Productboard alternatiflerinin listesi burada.

Burada, ücretli ve ücretsiz olmak üzere Productboard'un en favori alternatiflerinden bazılarını özellikleri, artıları ve eksileri, fiyatları ve puanlamalarıyla birlikte paylaşıyoruz.

PM becerilerinizi bir üst seviyeye taşıma zamanı geldi. ?

Productboard alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Tüm ürün yönetim araçları aynı değildir. Özel ürün ihtiyaçlarınıza bağlı olarak, bazı özellikleri diğerlerine göre tercih edebilirsiniz. ?️

Productboard alternatiflerinde dikkat etmeniz gereken birkaç nokta:

Kullanıcı izleme ve analiz : Harika ürünler üretmek için, müşterilerinizin ürünlerinizle nasıl etkileşim kurduğunu anlamanız gerekir

Yol haritası : Görsel, etkileşimli ürün stratejisini destekleyen ürün yönetimi araçlarıyla, fikir aşamasından lansmana kadar bir ürün haritası oluşturun

Müşteri anketleri : Müşteri geri bildirim döngüsünü kapatmaya yardımcı olmak için özelleştirilebilir formlar sunan bir araçla geri bildirim yönetimini destekleyin

Takım işbirliği : Uygulama içi takım mesajlaşmasından gerçek zamanlı işbirliğine kadar, birlikte çalışmanıza yardımcı olacak bir ürün yönetim aracı arayın

Sunum desteği : Sunum fonksiyonelliği sunan bir araçla içgörülerinizi ve yeni fikirlerinizi paylaşın

Proje yönetimi özellikleri : Projeyi tek bir alanda kontrol etmenizi sağlayan bir : Projeyi tek bir alanda kontrol etmenizi sağlayan bir proje yönetimi aracıyla iş akışlarını ve görev yönetimini kolaylaştırın

Isı haritaları ve akış şemaları : Müşterileriniz hakkında içgörüler elde etmenin en iyi yolu, ısı haritaları ve kayıtlar gibi anahtar özellikleri kullanarak müşterilerinizin ürünlerinizle nasıl etkileşime girdiğini görmektir

Entegrasyonlar: Ürün yöneticileri, işleri tamamlamak için farklı araçlar kullanır. Seçtiğiniz Productboard alternatifinin en önemli ürün yönetimi yazılımınızla entegre olduğundan emin olun

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Productboard Alternatifi

Doğru ürün yönetimi yazılımını bulmak zaman ve enerji gerektirir. Ve muhtemelen her ikisinin de azaldığını biliyoruz.

Bu yüzden sizin için araştırmayı biz yaptık. İşte zaman, enerji ve hatta paradan tasarruf ederken süreçlerinizi hızlandırabilecek en iyi 10 Productboard alternatifi (hem ücretsiz hem ücretli!). ?

ClickUp'ın 15'ten fazla özelleştirilebilir görünümüyle görevleri, projeleri ve iş akışlarını size en uygun şekilde görselleştirin

Evet, ClickUp'ı listenin en üstüne koyduk, ama bunun iyi bir nedeni var. (Daha doğrusu, birçok nedeni var. ) ClickUp, takımların ürün geliştirme sürecinin her adımını takip edebilmeleri için neredeyse sonsuz özellikler, entegrasyonlar ve özelleştirmeler sunan hepsi bir arada bir platformdur.

ClickUp'ın Ürün özellikleri, vizyonunuzu haritalandırmanıza, sorunları izlemenize ve sprint yönetimini tek bir yerden gerçekleştirmenize olanak tanır.

Başlamak için, ClickUp'ın Ürün Özeti Belgesini kullanarak herkesi aynı sayfaya getirin. Önceden oluşturulmuş ClickUp Belge, tasarımlara bağlantı vermenize, işlevsel özellikleri listelemenize ve tasarım hususlarını açıklamanıza olanak tanır. Ürün takımları için bir sürüm planı hazırlamak ve başarılı bir ürün lansmanı için bir çerçeve oluşturmak için kullanın. ✨

ClickUp'ın Ürün Özeti Belge Şablonu ile, takımınız başarılı bir lansmanı desteklemek için eksiksiz bir boşluk doldurma taslağına sahip olurken, kelimenin tam anlamıyla aynı sayfada kalır

ClickUp'ta paylaşılan ürün yol haritaları oluşturun, böylece takımdaki herkes kendi rolünü ve genel vizyonu görebilir. ClickUp'ın Kanban panoları da dahil olmak üzere birden fazla pano görünümüyle iş akışlarını görselleştirin ve verimliliği en üst düzeye çıkarın. Farklı takım üyeleri ve departmanlar için ürün geliştirmeyi bölümlere ayırmak üzere anında görev otomasyonu ekleyin.

Mükemmel Agile iş akışını oluşturun ve işinizi görselleştirmek ve ClickUp'taki Pano görünümüyle proje yönetimini iyileştirmek için esnek bir Kanban sistemi kurun

ClickUp AI sayesinde ürün geliştirmeyi daha kolay hale getirebilirsiniz. Ürün Gereksinimleri Belgesi (PRD) yazmak, kullanıcı testleri tasarlamak veya genel bir test planı oluşturmak için kullanın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

35'ten fazla ClickUp uygulaması, sprint puanları atama ve özel veri alanlarını izleme dahil olmak üzere görev yönetimini özelleştirmenize olanak tanır

Proje plan şablonları dahil 1.000'den fazla ürün yönetimi şablonu , Agile hikayeleri oluşturmayı, özellik isteklerini izlemeyi ve tasarım panoları oluşturmayı kolaylaştırır

50'den fazla eylem, tetikleyici ve otomasyon, özelleştirmeyi hiç olmadığı kadar kolaylaştırır

hubSpot, Slack ve Salesforce dahil 1000'den fazla entegrasyon

ClickUp sınırlamaları:

Çok fazla özelleştirme seçeneği olduğu için öğrenme eğrisi biraz daha dik olabilir

Bazı kullanıcılar bildirimlerin sayısının çok fazla olduğunu düşünse de, bunlar hesap ayarlarından kişiselleştirilebilir

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Yıllık ödeme ile kullanıcı başına aylık 7 $; aylık ödeme ile kullanıcı başına aylık 10 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları:

G2 : 4,7/5 (8.300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. Prodpad

prodpad aracılığıyla

Prodpad, kullanıcı geri bildirimi sağlayarak ve stratejinizi planlamanıza yardımcı olarak ürün geliştirme sürecindeki tahminleri ortadan kaldırır. Gerçek hayattaki müşterilerden anahtar fikirleri yakalamak ve yerleşik yol haritaları ile bir proje takvimi oluşturmak için kullanın.

Müşteri geri bildirim araçları, ilk olarak hangi ürünler üzerinde çalışmak istediğinizi planlamak için özellikle yararlıdır. Prodpad, geri bildirimleri inceleyen ve genel içgörüler sunan AI araçları sunar. Bu bilgileri kullanarak müşterileri segmentlere ayırın ve onların özel ihtiyaçlarını karşılayan ürünlere odaklanın.

Prodpad'in en iyi özellikleri:

Fikir keşif özellikleri, kullanıcıların hangi özellikleri istediğini kolayca görmenizi sağlar ve en önemli projelere öncelik vermenize yardımcı olur

Jira, Microsoft ve Github gibi araçlarla entegrasyonlar, Prodpad'i mevcut iş akışlarına dahil etmenizi sağlar, böylece takımın sürecini kesintiye uğratmazsınız

Ürün Backlog Ş Akışı özelliği, fikirleri ayrıntılara ayırmanıza ve ürün backlog'larını temizlemek için en çok istenen özellikleri belirlemenize olanak tanır

Prodpad sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, yol haritalarının uzun veya daha karmaşık ürün yolculukları için kafa karıştırıcı olabileceğini düşündü

Arşivlenen fikirlerin geçmişi ekli değildir, bu nedenle gerekçeleri ayrı olarak izlemeniz gerekir

Prodpad fiyatlandırması:

Yol haritaları : Ücretsiz deneme

Yol haritaları Temel özellikler : 30 $/düzenleyici/ay

Yol haritaları Gelişmiş: 55 $/düzenleyici/ay

Prodpad puanları ve yorumları:

G2 : 4,3/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,0/5 (10+ yorum)

3. Airfocus

airfocus aracılığıyla

Airfocus, kullanıcı ihtiyaçlarını anlamanıza, proje yürütmenizi planlamanıza ve takımları uyumlu hale getirmenize yardımcı olur. Bu stratejik ürün yönetimi platformu, keşif ve önceliklendirmeden stratejiye kadar ürün geliştirmeyi yönetmenizi sağlar. Modüler bir platform olarak tasarlanan bu platform, tüm ürün işleriniz için merkezi bir hub olmayı amaçlamaktadır. ?

Kullanıcı deneyimi hakkında içgörüler edinin ve doğru sorunları çözdüğünüzden emin olmak için ürün geri bildirimleri toplayın. Müşterilerinizle fikirlerinizi paylaşabileceğiniz markalı bir portal oluşturarak gerçek kullanıcılarla etkileşim kurun.

Yol haritası aracını kullanarak net bir yön belirleyin ve takımların her adımda ne bekleyeceklerini tam olarak bilmelerini sağlayın. Tek bir alanda fikirler üretin, ürün lansmanlarını duyurun ve başarıları kutlayın.

Airfocus'un en iyi özellikleri:

Airfocus yerel uygulamaları, ürün geliştirmeye modüler bir yaklaşım oluşturmanıza olanak tanır, yani aracı özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için kullanabilirsiniz

Özel görünümler, Gantt grafikleri, Kanban panoları ve tablolar kullanarak verileri görselleştirmeyi kolaylaştırır

Yol haritası yazılımı, takım planı için görünürlük sağlar ve çok çeşitli kullanım durumları için özelleştirilebilir

Airfocus sınırlamaları:

Kullanıcılar, Jira ile entegrasyonun her zaman güvenilir olmadığını belirtti

Fiyatlandırma planları kullanıcı sayısına göre belirlenir, bu nedenle çok sayıda takım üyesi ile çalışıyorsanız maliyetli olabilir

Airfocus fiyatlandırması:

Gelişmiş : 69 $/düzenleyici/ay

Pro : Özel yıllık fiyatlandırma

Enterprise: Özel yıllık fiyatlandırma

Airfocus puanları ve yorumları:

G2 : 4,4/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

4. UserVoice

via UserVoice

UserVoice, ürün geliştirme stratejileri oluşturmanıza yardımcı olan bir ürün yönetim sistemidir. Kullanıcı geri bildirim panosu, müşterilerin ürünleriniz hakkında ne düşündüğünü ve en çok hangi özellikleri istediğini kolayca görmenizi sağlar.

Bu araç, paydaşların müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için veri odaklı bir yaklaşım kullanır. Kullanıcı hikayesini oluşturmaktan, ürünlerinizde nasıl gezindiklerini izlemeye kadar, müşterilerinize daha iyi hizmet vermek için içgörüler elde edersiniz. ?

UserVoice'un en iyi özellikleri:

Geri bildirim formları ve araçları, ilişkileri geliştirmek, müşterilerin kendilerini dinlendiğini hissetmelerini sağlamak ve daha iyi bir marka bilinirliği oluşturmak için tasarlanmıştır

Kullanıcı dostu arayüzü, zorlu bir öğrenme sürecine saatler harcamadan kolayca kullanmanızı sağlar

Entegrasyonlar arasında Jira, Slack, Azure DevOps ve Zendesk bulunur

UserVoice sınırlamaları:

Kullanıcılar mevcut entegrasyonları beğeniyor ancak daha fazla platformun desteklenmesini istiyor

E-posta veya çevrimiçi müşteri desteği yoktur, bu da hatalarla ilgili yardım almanın zor olabileceği anlamına gelir

UserVoice fiyatlandırması:

Essentials : 699 $/ay

Pro : 899 $/ay

Premium : 1.349 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

UserVoice puanları ve yorumları:

G2 : 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (60+ yorum)

5. Convas

convas aracılığıyla

Convas, insanların gerçekten istediği ürünleri geliştirmeyi kolaylaştıran bir müşteri geri bildirim toplama aracıdır. Geri Bildirim Sayfasını kullanarak kendi takım üyelerinizden ve gerçek hayattaki müşterilerinizden geri bildirim toplayın. Kullanıcıların farklı işlevleri oylamasına olanak tanıyan özellik oylama özelliğini ekleyin.

Müşteri geri bildirimlerini kullanarak ürün yaşam döngüsü için bir yol haritası oluşturun. Paydaşlara ilerleme durumunu, tamamlananları ve gelecek planları net bir şekilde gösterin. Kullanıcıların ilgisini çekebilecek yeni bir ürün yayınladığınızda otomatik bildirimler ile onları bilgilendirin.

Convas'ın en iyi özellikleri:

Geri Bildirim Sayfası tamamen özelleştirilebilir. Yorum özelliğini kullanarak kullanıcılarla doğrudan etkileşim kurun, farklı geri bildirim türleri için birden fazla pano oluşturun ve düzenlemeyi kolaylaştırmak için etiketler ekleyin

Kullanıcıların sitenizden ayrılmadan içgörüler elde etmek için Müşteri Geri Bildirim Bileşenini açılış sayfalarınıza ekleyin

Ürün güncelleme duyuruları, yeni özellikleri ve ürün lansmanlarını duyurmayı her zamankinden daha kolay hale getirir

Convas sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, uygulamanın hatalı olduğunu ve ürün geliştirme sürecinde yavaşlamalara neden olduğunu belirtti

İzlemek istediğiniz 100'den fazla kullanıcı varsa, iş düzeyinde plan için ödeme yapmanız gerekir

Convas fiyatlandırması:

Ücretsiz : Ayda 0 $, 25 kullanıcıya kadar izleme

Büyüme : Ayda 15 $, 100 kullanıcıya kadar izleme

İş : Sınırsız izlenen kullanıcı ile aylık 150 $

Gizli: Gizli geri bildirim özelliği için aylık 99 ABD doları

Convas puanları ve yorumları:

G2 : 4,0/5 (1+ yorum)

Capterra: Yok

6. Pendo

pendo aracılığıyla

Pendo, dijital ürün deneyimini daha iyi hale getirmek için tasarlanmıştır. Bu hepsi bir arada araç, pazarlama, BT, ürün ve müşteri başarı departmanlarında işinize yarar.

Düşük kodlu çözümler, takımdaki herkesin Pendo'yu kullanarak müşteri içgörülerini toplamayı ve daha iyi ürünler geliştirmeyi kolaylaştırır. Geriye dönük veriler ve niteliksel geri bildirimler, müşterilerin ürünlerinizi nasıl kullandıkları ve ürünleriniz hakkında ne düşündükleri konusunda size eksiksiz bir genel bakış sunar.

Pendo'nun en iyi özellikleri:

Ürün fikirlerini girin ve özellikler ve yeni uygulamalar geliştirmeye başlamadan önce müşterilerle doğrudan paylaşarak geri bildirim alın

SaaS portföy içgörüleri, dijital çalışma alanınızı kolaylaştırmak için mevcut araçlarınızı ve iş akışlarınızı denetlemenizi sağlar

AI özellikleri, takım üyelerinizin kendi başlarına gözden kaçırabilecekleri derinlemesine içgörüler ve analizler sağlar

Pendo sınırlamaları:

Fiyatlandırma, sınırlı bütçeye sahip yeni kurulan şirketler için zor olabilir

Bazı özel raporlar uygulamada mevcut değildir, bu da daha derinlemesine bilgilere erişmek için masaüstünüze gitmeniz gerektiği anlamına gelir

Pendo fiyatlandırması:

Ücretsiz : Aylık en fazla 500 aktif kullanıcı ile ücretsiz

Başlangıç : Yıllık 7.000 $, aylık maksimum 10.000 aktif kullanıcı

Büyüme : Özel fiyatlandırma için iletişime geçin

Portföy: Özel fiyatlandırma için iletişime geçin

Pendo derecelendirmeleri ve yorumları:

G2 : 4,4/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (200+ yorum)

7. ProductPlan

productPlan aracılığıyla

ProductPlan, potansiyel ürünleri değerlendirmek, ürün stratejisi oluşturmak ve tek bir alanda proje zaman çizelgesi oluşturmak için en popüler araçlardan biridir.

Özel görünümler ve filtreler kullanarak aracı işinize göre kişiselleştirin. Takım üyelerinin ürün geliştirme sürecini ve nihai hedefleri anlamasına yardımcı olacak esnek düzenler oluşturun. ?

Portföy yol haritaları, geliştirme aşamasındaki tüm projelerin geniş bir görünümünü oluşturmanıza olanak tanır. Beyin fırtınası, kullanıcı testi veya son teslim aşamasında olsun, çeşitli ürün ve özelliklerdeki ilerlemeyi sorunsuz bir şekilde izleyin.

ProductPlan'ın en iyi özellikleri:

SOC 2 Tip II Uyumluluğu, bu aracın ekstra güvenlik gerektiren kurumsal kuruluşlar dahil tüm kuruluşlar için ideal olduğu anlamına gelir

Jira, GitHub ve Zapier gibi favori ürünleriniz dahil olmak üzere düzinelerce araca aktarın, senkronize edin ve bağlanın

Düzinelerce yol haritası şablonu, ürün stratejinizin görsel düzenini kolayca oluşturmanızı sağlar

ProductPlan sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar takım işbirliğinin kafa karıştırıcı olabileceğini düşündü

Çevrimdışı modu yoktur, bu nedenle herhangi bir işlem yapmak için bağlantınızın olması gerekir

ProductPlan fiyatlandırması:

Temel : 39 $/ay

Profesyonel : 79 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ProductPlan derecelendirmeleri ve yorumları:

G2 : 4,4/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (50+ yorum)

8. Roadmunk

roadmunk aracılığıyla

Roadmunk, ürün takımları için yol haritası oluşturmaya odaklanmıştır. Platformu kullanarak, paydaşlarınızla paylaşabileceğiniz görsel bir yol haritası oluşturun ve bir sonraki ürününüz için destek alın. Müşteri geri bildirimleri alın ve bir sonraki adımda hangi özellikleri geliştirmek istediğinize öncelik verin.

Roadmunk'un en iyi özellikleri:

35'ten fazla yol haritası şablonu, ürün yolculuğunuzu planlarken zaman ve çaba tasarrufu sağlar

Roadmunk API, sevdiğiniz araçları sorunsuz bir şekilde kullanmak için özel entegrasyonlar oluşturmanıza olanak tanır

Geri Bildirim Gelen Kutusu, müşterilerin söylediklerini izlemek için kullanışlı bir alan oluşturur

Roadmunk sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, daha fazla veri eklemek için açıklama alanlarında daha fazla özelleştirme istiyor

Her yol haritası adımına tarih eklemeniz gerekir, bu da zaman çizelgeleri çok katı olmayan kuruluşlar için fazla ayrıntılı olabilir

Roadmunk fiyatlandırması:

Başlangıç : Bir yol haritası için aylık 19 ABD doları

İş : 49 $/düzenleyici/ay

Profesyonel : 99 $/düzenleyici/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Roadmunk puanları ve yorumları:

G2 : 4,0/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (80+ yorum)

9. Rapidr

rapidr aracılığıyla

Rapidr, ürün fikirlerini yakalamanıza, müşteri geri bildirimlerini toplamanıza ve oluşturma süreci boyunca kullanıcıların katılımını sağlamanıza yardımcı olur. Kullanıcıların aradığı mevcut ürünler ve özellikler hakkında gerçek içgörüler elde etmek için genel ve gizli geri bildirim panolarını kullanın. Geliştirilecek en iyi ürünleri belirleyin ve süreci izlemek için yol haritaları oluşturun.

Rapidr'ın en iyi özellikleri:

7 mevcut entegrasyon ve 5 tane daha yolda olan entegrasyon, Rapidr ile popüler geliştirme araçlarını kullanmayı kolaylaştırır

Özellik istek izleme, kullanıcılarınızın hangi tür ürünleri istediğini takip etmenizi sağlar

Yerleşik hata izleme özelliği, kullanıcıların ürünle ilgili sorunları takımınızın çözmesi için işaretlemesine olanak tanır

Rapidr sınırlamaları:

Veri görselleştirme temel düzeydedir ve Gantt grafikleri veya daha gelişmiş yol haritalama araçları yoktur

Arayüzü kullanımı kolay olsa da, bazı kullanıcılar daha fazla işlevsellik olmasını istiyor

Rapidr fiyatlandırması:

Başlangıç : 49 $/ay

İş : 199 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Rapidr derecelendirmeleri ve yorumları:

G2 : 4,5/5 (2+ yorum)

Capterra: Yok

10. Craft. io

Craft. io'yu kullanarak kullanıcı geri bildirimlerini toplayın ve daha bilinçli ürün kararları alın. Görsel olarak hoş bir arayüz kullanarak, takımı uyumlu hale getirmek için yol haritaları ve strateji zaman çizelgeleri oluşturmak kolaydır. Özelliklere öncelik verin, kapasiteye göre ayarlayın ve yürütmeyi tek bir yerden kolaylaştırın.

Craft. io'nun en iyi özellikleri:

Otomasyonlar, görevleri takım üyelerine anında atamanızı ve Jira gibi diğer geliştirme araçlarıyla entegrasyon yapmanızı sağlar

Ürün portföyünüzü, birikmiş işler, hedefler, bağımlılıklar ve girişimler için alanlarla yönetin

Craft. io sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, görevleri yanlış takım üyelerine atayan hatalarla karşılaştı

Ürün yol haritası, bazı rakip araçlar kadar sezgisel değildir

Craft. io fiyatlandırması:

Başlangıç : 19 $/düzenleyici/ay

Pro : 79 $/düzenleyici/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Craft. io puanları ve yorumları:

G2 : 4,5/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (30+ yorum)

ClickUp ile Daha Verimli Bir Şekilde Daha İyi Ürünler Oluşturun

İster bir startup, ister orta ölçekli bir firma veya kurumsal bir şirket işletiyor olun, daha iyi ürünler oluşturmak sadece birkaç tık uzağınızda. Bu Productboard alternatifleriyle, müşteri içgörüleri oluşturmanın, özelliklere öncelik vermenin ve ürün yürütmeyi kolaylaştırmanın yeni yollarını keşfedeceksiniz.

ClickUp'ın proje yönetimi yazılımı, her şeyi tek bir alanda yönetmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, yüzlerce entegrasyon, müşterilerinize hizmet vermek için ihtiyacınız olan ürün geliştirme araçlarıyla sorunsuz bir şekilde çalışır.

ClickUp'a bugün kaydolun ve müşterilerinizin yıllarca seveceği ürünleri geliştirmek için daha ayrıntılı müşteri bilgileri elde etmeye başlayın. En iyisi de, ClickUp ile Sonsuza Kadar Ücretsiz!