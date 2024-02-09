Aha! ve Productboard: Hangi Ürün Yönetimi Aracı En İyisi?

Bir ürün yöneticisi olarak, günlük faaliyetleriniz muhtemelen ürün yol haritaları oluşturmak, özellikleri tanımlamak, PRD'ler oluşturmak, görevleri önceliklendirmek veya bir ürünü hayata geçirmek için işlevler arası takımlarla işbirliği yapmak gibi faaliyetleri içerir.

Ancak bu görevleri verimli bir şekilde yerine getirmek için, iş akışlarınızı basitleştirmek ve projenizin ilerlemesini takip etmek için doğru ürün yönetimi araçlarına ihtiyacınız olacak.

Meslektaşlarınız ve takımlarınız mevcut seçenekleri değerlendirirken, tartışmalarında iki isim öne çıkıyor: Productboard ve Aha!

Öyleyse, bu araçların neler olduğunu inceleyelim. Aha! ve Productboard'u özellikler, fiyatlandırma, destek ve daha fazlası açısından karşılaştırarak, bilinçli bir seçim yapabilmeniz için gerekli tüm bilgileri sunacağız.

Ayrıca, güçlü bir yeni alternatif hakkında da konuşacağız. Bu karşılaştırmanın sonunda, hangi ürün geliştirme yazılımının size uygun olduğuna dair net bir fikre sahip olacak ve en iyi yaptığınız şeye, yani harika ürünler yaratmaya başlayabileceksiniz!

Productboard nedir?

productboard aracılığıyla

Productboard, geri bildirimleri toplamak ve ürün fikirlerini ve özellik taleplerini düzenlemek için merkezi bir alan sağlayan bir proje yönetimi aracıdır.

Ürün takımlarının geri bildirimler aracılığıyla kullanıcı ihtiyaçlarını anlamasına, hangi ürün özelliklerinin geliştirileceğine öncelik vermesine ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlamasına yardımcı olan eksiksiz bir çözümdür.

Productboard ile proje yöneticileri, bir ürün yol haritası oluşturabilir ve geliştirme sürecinde diğer takımlarla işbirliği yapabilir. Ayrıca, proje görevlerini, rolleri ve sonuçları kaydetmek için özel bir sistemdir.

Productboard özellikleri

Productboard, fikir oluşturmadan teslimata kadar ürün geliştirme yolculuğunuzu zenginleştirmek için çeşitli özellikler sunar. İşte en iyilerinden bazıları:

1. Kullanıcı geri bildirim portalı

productboard aracılığıyla

Geri bildirim portalı, tüm müşteri geri bildirimlerini bir araya getiren bir alandır. Ürün ekipleri, kullanıcı içgörülerini sistematik olarak toplayabilir, analiz edebilir ve bunlara göre hareket edebilir. Portal, Zendesk, Teams ve Slack gibi çeşitli kaynaklardan yorumları toplar.

Bu özellik, müşteri sorunlarını, ihtiyaçlarını ve iyileştirme alanlarını belirlemeye yardımcı olur. Ürününüzün gerçek müşteri ihtiyaçlarına odaklanmasını sağlar.

2. Yol haritası planlama ve işbirliği

productboard aracılığıyla

Ancak Productboard'un kullanışlılığı ürün takımlarıyla sınırlı değildir. Bu araç, görsel bir ürün yol haritası kullanarak mühendislik ve geliştirme takımlarıyla kolayca işbirliği yapmanızı sağlar.

Platform, seçtiğiniz parametrelere göre yol haritası görünümlerini özelleştirmenize olanak tanır. Artık, ürün planlarını, dönüm noktalarını ve zaman çizelgelerini tüm proje paydaşlarına iletebilir, herkesin aynı sayfada olmasını ve paylaşılan şirket hedeflerine birlikte odaklanabilmesini sağlayabilirsiniz.

3. Özellik önceliklendirme ve puan kartları

productboard aracılığıyla

Productboard'un Ağırlıklı Puanlama Önceliklendirme çerçevesi, özelleştirilebilir puan kartları kullanarak özellikleri sıralamanıza ve önceliklendirmenize ve özellik geliştirme zaman çizelgeleri oluşturmanıza olanak tanır. Ürün stratejinizle uyum sağlayın ve ürün takımlarının karar verme sürecini kolaylaştırmak için yüksek etkili öğeleri belirleyin.

Ağırlıklı puanlama süreci, ağırlıkları ayarlamak ve tanımlamak için görsel bir arayüze sahip, son derece sezgiseldir. Özellikleri öncelik puanlarına göre de filtreleyebilirsiniz.

Productboard fiyatlandırması

Bireyler için temel özellikler : Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Küçük takımlar için Pro: Kullanıcı başına aylık 75 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Aha! nedir?

Aha! kapsamlı ve özelleştirilebilir bir yazılım geliştirme platformudur. Ürün planları oluşturmaya, yol haritaları oluşturup yönetmeye ve ürün stratejisini uygulamaya yardımcı olur.

Productboard gibi, Aha! da ürün takımlarının işbirliği yapması, hedefleri uyumlu hale getirmesi ve ürün geliştirme yaşam döngüsünü kolaylaştırması için merkezi bir alan sağlar.

Ürün yönetimi uzmanları, esnekliği, entegrasyonları ve özelleştirme seçenekleri nedeniyle bu ürünü yaygın olarak kullanmaktadır.

Aha! özellikleri

Aha! piyasadaki en çok aranan ürün yönetimi yazılımlarından biri olmasının bir nedeni var. Ürünleri oluşturmak ve başarılarını sorunsuz bir şekilde değerlendirmek için geniş bir özellik aralığına sahiptir. En büyük avantajlarından bazılarına bir göz atalım:

1. Stratejik yol haritası

Aha! görsel yol haritaları kullanarak net bir ürün stratejisi oluşturmanıza ve iletmenize olanak tanır. Yol haritası aracılığıyla takımınızı anahtar hedefler, girişimler ve sürüm planları etrafında uyumlu hale getirebilir ve ürünün yönü hakkında ortak bir anlayış geliştirebilirsiniz.

2. Fikir üretme ve fikir yönetimi

Aha!'nın Fikirler özelliği ile ürün fikirlerini kolayca oluşturabilir, kaydedebilir ve geliştirebilirsiniz. Bu, kavramları önceliklendirebilmenizi ve umut vaat eden fikirleri eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürebilmenizi sağlar.

3. Sürüm planlama ve bağımlılıklar

Aha! ile sürümleri planlayabilir ve birden fazla özellik arasındaki bağımlılıkları yönetebilirsiniz. Bu, koordineli ve iyi organize edilmiş bir yaklaşım sağlayarak darboğazları en aza indirir ve zaman çizelgelerini optimize eder.

4. Entegrasyonlar ve özelleştirme

Aha! işiniz için birçok başka araçla entegre olabilir. Bu, ürün takımlarının tanıdık araçlarla çalışırken takım işbirliği için merkezi bir platformu korumasını sağlar.

Aha! fiyatlandırma

Aha! Yol Haritaları: Kullanıcı başına aylık 59 $'dan başlayan fiyatlarla

Aha! Ideas : Kullanıcı başına aylık 39 $'dan başlayan fiyatlarla

Aha! Notebooks : Kullanıcı başına aylık 9 $'dan başlayan fiyatlarla

Aha! Develop: Kullanıcı başına aylık 9 $'dan başlayan fiyatlarla

Ayrıca okuyun: En iyi Aha! alternatifleri

Aha! ve Productboard: Özellik Karşılaştırması

Şimdi Aha! ile Productboard karşılaştırmasının sonuçlarına bakalım.

Hem Productboard hem de Aha! ürün yol haritası üzerinde takımlarla işbirliği yapmanızı, müşteri geri bildirimlerini toplamanızı ve yönetmenizi, görevleri ve özellik taleplerini önceliklendirmenizi sağlar.

Her iki platform da müşterilerine dokümantasyon, eğitimler ve web seminerleri gibi kapsamlı destek kaynakları sunar. Ayrıca, e-posta, telefon ve canlı sohbet yoluyla müşteri desteği sağlarlar.

Aha! stratejik yol haritalama, fikir yönetimi, entegrasyon esnekliği ve özelleştirme seçenekleriyle öne çıkıyor. Ancak, kapsamlı özellik seti küçük takımlar için çok karmaşık olabilir. Gereken yüksek düzeyde özelleştirme, karar verme yorgunluğuna yol açabilir ve bu da Aha! ile Productboard arasındaki kararınızı etkileyebilir.

Öte yandan, Productboard, puan kartı önceliklendirme ve kullanıcı geri bildirim portalları ile işbirliğine dayalı ürün geliştirmede mükemmeldir. Ürün geliştirmeye yönelik kullanıcı dostu ve müşteri odaklı yaklaşımıyla övgü almıştır.

1. Fiyat

Hem Aha! hem de Productboard aylık ve yıllık fiyatlandırma planları sunar. Ancak, tüm temel özellikleri kullanmak için kayıt olduğunuzdan çok daha fazla ödeme yapma riski her zaman vardır.

Aha!

Aha!'nın fiyatlandırma planı, yazılım geliştirme sürecini bölümlere ayırır. Aha!'nın Ideas özelliğini kullanmak için başlangıç ücreti sunar. Fikir üretme aşaması tamamlandığında, yol haritaları oluşturmaya geçmek için ek ücret ödemeniz gerekir.

Ayrıca, ürün geliştirme için Aha! platformunu kullanmak için daha fazla ödeme yapmanız gerekecektir. Dolayısıyla, ürününüzü baştan sona geliştirmek için aylık toplam faturanız 100 $'a kadar çıkabilir.

Productboard

Productboard'un fiyatlandırma planı daha gelenekseldir. Ancak, Essentials planında yalnızca temel fikir üretme ve yol haritası özelliklerine erişebilirsiniz. Müşteri geri bildirim portalını kullanmak için Pro veya Enterprise planını satın almanız gerekir.

2. Fikir üretme ve geri bildirim

Hem Aha! hem de Productboard, sağlam fikir yönetimi yetenekleri sunar. Her ikisi de fikir oluşturmanıza, atamanıza, önceliklendirmenize ve izlemenize olanak tanır, ancak bunu yapma şekillerinde bazı farklılıklar vardır.

Aha!

Aha!, özel portallar, e-posta entegrasyonları ve doğrudan gönderiler aracılığıyla çeşitli paydaşlardan fikir ve geri bildirimleri toplamanızı sağlar. Özel kriterler ve puanlama mekanizmaları kullanarak görevleri ve özellikleri kategorilere ayırıp, değerlendirebilir ve önceliklendirebilirsiniz.

Productboard

Productboard, müşteri geri bildirimleri, kullanıcı hikayeleri, iç takım tartışmaları ve pazar araştırmaları dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan girdi toplamanızı sağlar.

Productboard, özellikleri sayesinde kullanıcı ihtiyaçlarını anlamanın ve kullanıcı geri bildirimlerine ve stratejik hedeflere göre özelliklere öncelik vermenin önemini vurgular. Müşteri geri bildirimlerini birleştirebilir ve toplayabilir, eğilimleri belirleyebilir ve geri bildirimleri belirli özelliklere veya girişimlere bağlayabilirsiniz.

Dolayısıyla, kuruluşunuz fikir oluşturma aşamasından itibaren kullanıcı girdilerine değer veriyorsa, Aha ve Productboard karşılaştırmasında Productboard açık ara kazanan olur.

3. Yol haritası görselleştirme

Aha! son derece özelleştirilebilir ve etkileşimli ürün yol haritaları oluşturmak için alan sunarken, ProductBoard'un yol haritası görselleştirme özelliği çok daha akıcı ve sezgiseldir.

Aha!

Aha!'nın sağlam yol haritası görselleştirme özelliği ile ürün yöneticileri, stratejik planları ve ürün yönelimini iletmek için görsel yol haritaları oluşturabilir ve paylaşabilir.

Kullanıcılar, zaman çizelgesi tabanlı ve liste tabanlı yol haritaları dahil olmak üzere birden fazla yol haritası görünümü oluşturabilir. Aha! 'da yol haritalarını farklı paydaşların ihtiyaçlarına göre özelleştirebilir ve özellikler, girişimler ve hedefler gibi çeşitli öğeleri ekleyebilirsiniz.

Productboard

Productboard ayrıca dinamik yol haritası görselleştirme yetenekleri sunar. Ancak, kullanıcı geri bildirimlerine ve stratejik hedeflere dayalı yol haritaları oluşturmanın önemini vurgular.

Productboard'daki yol haritaları esnek ve uyarlanabilir olacak şekilde tasarlanmıştır, böylece takımlar değişen önceliklere ve pazar dinamiklerine göre planlarını ayarlayabilir.

Her iki araç da, çalışma tarzlarına veya ihtiyaçlarına göre farklı kişilere hitap edebilecek özelliklere sahiptir. Bu nedenle, bu açıdan bir kazanan seçmek zordur.

Aha! ve Productboard, Reddit'te

Peki, hangi ürün geliştirme yazılımı daha iyidir?

Aha! ve Productboard arasındaki farkları bulmak için Reddit'e baktık. Sonuç olarak, her iki araç da çeşitli özellikleri ve yetenekleri nedeniyle kullanıcıları tarafından çok beğenilmektedir.

Bir Reddit kullanıcısı, Productboard'u ürün yönetim aracı olarak kullanma konusunda sorulduğunda şöyle cevap verdi:

"Productboard, makul bir fiyata oldukça kapsamlı bir hizmet sunuyor. Geri bildirim döngüsüne ihtiyaç duyan ve ürün takımında yalnızca 1-15 üye bulunan (yol haritasını ve görünümleri yönetme kontrolüne ihtiyaç duyan) küçük kuruluşlar için, paranızın karşılığını en iyi şekilde alabileceğiniz bir hizmet. "

Productboard'un rakipleri sorulduğunda, şöyle yazdılar:

"Aha, büyük kuruluşlar ve ürün yöneticileri için muhtemelen 1 numaralı araçtır. Önceliklendirmenin ve çoklu çerçevelerin (RICE, Değer ve Çaba vb.) ayrıntılarına girmenizi sağlayan daha kapsamlı özelliklere sahiptir. "

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Productboard ve Aha! 'nın kendi artıları ve eksileri vardır. İdeal olarak, tüm en iyi özelliklerini tek bir çatı altında birleştiren bir araca ihtiyacınız olacaktır.

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Peki ClickUp ürün yönetiminde nasıl yardımcı olabilir?

İlk olarak, ClickUp Beyaz Tahtaları üzerinde takımınızla beyin fırtınası yapabilir ve fikir üretebilirsiniz. Ürün yol haritalarınızı stratejik olarak planlamanıza ve oluşturmanıza, tüm paydaşlarla güncellemeleri ve lansman tarihlerini gerçek zamanlı olarak takip etmenize yardımcı olur.

Ardından, ClickUp Belgeleri planlarınızı belgelendirmenize ve ürününüzün hedefini belirlemenize yardımcı olabilir. Sezgisel stil ve biçimlendirme seçenekleriyle ürün planlarını, kontrol listelerini ve notları özelleştirebilirsiniz. Hatta tüm takımın erişebileceği tek bir yerde resimler, grafikler ve daha fazlasını ekleyebilirsiniz.

Ayrıca ClickUp'ın Sohbet Görünümü ile gerçek zamanlı geri bildirim alışverişinde bulunabilirsiniz. Takım hedeflerinizi uyumlu hale getirmek, fikirleri sunmak, sorunları izlemek ve tek bir platformda çözmek için basit bir yoldur.

ClickUp'taki Zaman Çizelgesi görünümüyle takım iş yüklerini görüntüleyin, ilerlemeyi izleyin ve görevlerin son teslim tarihlerini ayarlayın

Peki ClickUp, Aha! ve Productboard'un en iyi alternatifi mi? ClickUp'ı öne çıkaran bazı özellikler şunlardır:

1. Ürün yönetimi

ClickUp, proje yönetimi ve ürün geliştirmeyi tek bir araçta bir araya getirir. ClickUp Ürün Yönetimi Yazılımı, ürünleri etkili ve zamanında planlamanıza, önceliklendirmenize, tasarlamanıza, raporlamanıza ve piyasaya sürmenize yardımcı olur.

ClickUp'ta Gantt grafikleri oluşturarak ürün yol haritanızı görsel olarak tanımlayın. Paylaşılan ürün yol haritasında geri bildirimleri, epik hikayeleri ve sprintleri toplayın ve yönetin: performansı, hedef ilerlemelerini ve daha fazlasını gerçek zamanlı olarak takip edin. Ayrıca, ClickUp Gösterge Panelleri ile işinizin genel bir özetini alın ve takımınızla paylaşın.

ClickUp'ın benzersiz entegrasyon yetenekleri, Zendesk, Intercom ve Zapier aracılığıyla müşteri geri bildirim döngüleri oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca GitHub, GitLab ve Bitbucket için yerel uygulama entegrasyonlarıyla ilerlemeyi izleyebilirsiniz.

ClickUp 3.0'daki gösterge panelleri, çevik proje yöneticilerine takımın haftalık kalan görevleri ve önceliklerini hızlı bir şekilde görüntüleme olanağı ve ayrıntılı burnup ve burndown grafikleri sunar

2. Yazılım takımı proje yönetimi

ClickUp'ın Proje Yönetimi platformu, yazılım takımlarının ürün fikirlerini kolayca yönetmelerine, verimli bir şekilde çalışmalarına ve projedeki tüm ilgili paydaşlarla bağlantıda kalmalarına olanak tanır.

Yazılım geliştiricilerin ilerlemeyi, bağımlılıkları ve engelleri görselleştirmesine olanak tanıdığından, görev ve hedeflere öncelik vermek daha kolay hale gelir.

Ancak, ClickUp'ın en önemli avantajı, hata sorunlarını kolaylaştırma yeteneğidir. Giriş formları yardımıyla hata sorunları taleplerini toplayabilir ve bunları takımınızın önceliklendirip düzeltmesi için kolayca izlenebilir görevlere dönüştürebilirsiniz.

Ayrıca, ilgili sorunları birbirine bağlayabilir, etiketler ekleyebilir ve özel alanlar, durumlar ve rollup'lar ile birikmiş işlerinizi yönetebilirsiniz.

ClickUp'ta tamamen özelleştirilebilir Kanban Panosu görünümüyle görevleri ve projeleri tek bir bakışta gözden geçirin, görevleri zahmetsizce sürükleyip bırakın, sıralayın ve filtreleyin

3. Sprint

Piyasada bulunan en popüler sprint planlama araçlarıyla karşılaştırıldığında, ClickUp Sprints, sprint tarihlerini ayarlamanıza, puanları atamanıza ve öncelikleri işaretlemenize olanak tanıyarak sprint yönetimini önemli ölçüde basitleştirir.

Bu hepsi bir arada verimlilik platformu, ürün takımlarının sorunsuz bir şekilde strateji belirleyebileceği, kaynakları tahsis edebileceği ve işleri yürütebileceği bir çalışma alanı olarak tasarlanmıştır.

Hepsi bu kadar değil! ClickUp, ürün geliştirme planlarını hızlı bir şekilde planlamak ve yürütmek için birçok sprint planlama şablonu da sunar.

Projelerin ilerlemesini sağlamak için ClickUp görevine sprint puanları ekleyin

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Ücretsiz

Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı

İş: Aylık 12 $/kullanıcı

Business Plus: Aylık 19 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp ile Ürün Yönetimi Yolculuğunuzu Güçlendirin

Aha! ve Productboard, ürün yönetimi ve yol haritası oluşturma konusunda büyük beğeni topluyor ve Aha! ile Productboard arasında seçim yapmak zorlaşıyor. Ancak, her iki araç da bazı dezavantajlara sahip. Küçük işletmeler için pahalı olabilirler ve karmaşıklıkları ve özelleştirme gereksinimleri nedeniyle öğrenmeleri zor olabilir.

ClickUp'ın öne çıktığı nokta budur. Zengin özelliklere sahip Sonsuza Kadar Ücretsiz plan, en iyi görev yönetimi, ürün geliştirme ve işbirliği özelliklerini cebinizi yakmadan bir araya getirir!

Ayrıca, ClickUp AI ile ürün planlarınızı ve belgelerinizi hızlı bir şekilde takip edebilir, kullanıcı geri bildirimlerini kolaylaştırabilir ve platform içinden uzmanlar tarafından tasarlanmış AI araçlarıyla daha fazlasını yapabilirsiniz.

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