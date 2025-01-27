2025'te Büyüme için En İyi 10 Müşteri Başarı Yazılımı

En iyi müşteri başarısı yazılımı, müşteri başarısı operasyonlarını kolaylaştırmak için birkaç hareketli parçayı bir araya getirir. Müşteri veri yönetimi, müşteri yolculuğu haritalama araçları, otomatikleştirilmiş iş akışları ve raporlama ve analiz gibi özellikleri içerir.
Ayrıca, müşteri başarı programınızı tamamlamak için kampanya yönetimi araçları, kaynak yönetimi ve potansiyel müşteri yönetimi yazılımları da arayabilirsiniz.
Bu kılavuzda, şirketinizin büyümesine yardımcı olabilecek en iyi 10 müşteri başarı yazılımını inceliyoruz!
Müşteri Başarı Yazılımı nedir?
Müşteri başarısı yazılımı, şirketlerin tüm müşteri yolculuğu boyunca müşterilerini etkili bir şekilde yönetmelerine ve desteklemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir tür iş aracıdır. Müşteri verilerini toplamak ve düzenlemek, görevleri ve iş akışlarını otomatikleştirmek ve anahtar performans ölçütlerini izlemek için merkezi bir platform sağlar.
Bir müşteri başarı platformunda nelere dikkat etmelisiniz?
Mevcut CRM'nizle entegre olan ve müşteri yolculuğu şablonları veya haritalama, otomatikleştirilmiş iş akışları ve mükemmel müşteri raporlama ve analiz araçları içeren müşteri veri yönetimi veya müşteri yönetimi araçları sağlayan bir müşteri başarı yazılımı arayın.
Büyümeyi hedefliyorsanız, görev izleme, proje yönetimi ve iletişim planı şablonları veya araçları gibi özellikleri de aramayı düşünün.
Müşteri başarısı yazılımı, müşteri ilişkilerini iyileştirmeye, müşteri sadakati oluşturmaya ve genel büyümeyi sağlamaya yardımcı olabilecek güçlü bir araçtır. Ancak piyasada çok sayıda farklı müşteri başarısı yazılımı seçeneği olduğundan, hangisinin sizin için doğru olduğunu bilmek zor olabilir.
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Müşteri Başarısı Yazılımı Çözümü
İşte bu yıl müşteri ilişkilerinizi ve büyümenizi destekleyecek favori müşteri başarı yazılım araçlarımız.
1. ClickUp
ClickUp, her boyuttaki ve her sektördeki takımlar için mükemmel bir müşteri başarı yazılımıdır. Müşteri başarı yöneticisinin tüm müşteri iletişimlerini düzenli tutmasına yardımcı olur, böylece müşterilere daha hızlı ve daha iyi hizmet sunabilirler.
ClickUp ile müşteri etkileşimlerini ve taleplerini gerçek zamanlı olarak kolayca takip edebilir, müşteri başarı takımlarının ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt vermesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca, müşteri kullanım verilerine erişebilir, böylece farklı aşamalarda ürünün benimsenmesini daha iyi anlayabilirsiniz.
Müşteri taleplerini önceliklendirin ve müşteri geri bildirimlerini düzenlemek için ClickUp Müşteri Desteği Şablonu ile başlayın!
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Tablo Görünümü ClickUp'ta bir CRM oluşturmak için
- Özel Alanlar, projeniz için önemli olan tüm verileri izlemenizi sağlar
- Otomatikleştirilmiş iş akışları, müşteriye e-posta gönderme, takip aramaları planlama ve müşteri desteği sağlama gibi yinelenen görevleri kolaylaştırır
- Temas noktalarını ve potansiyel sürtüşmeleri belirlemek için müşteri yolculuğu haritalama araçları
- ClickUp AI ile daha hızlı yazın, özetleyin ve fikir üretin
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp'ın öğrenme eğrisi, çok sayıda özelliği nedeniyle zor olabilir
- Mobil uygulama, web sürümünün tüm özelliklerini sunmaz
- Ücretsiz plan üyeleri daha yavaş müşteri hizmetleri ile karşılaşabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.356+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.727+ yorum)
2. Custify
Custify, SaaS işletmelerinin müşteri memnuniyetini artırmasına, müşteri kaybını azaltmasına ve ömür boyu değerini artırmasına yardımcı olan bir müşteri başarı yazılımıdır.
Custify, işletmelere müşterileri hakkında tek bir görünüm sunarak müşteri etkileşimini izlemelerine, potansiyel sorunları belirlemelerine ve kişiselleştirilmiş destek sağlamalarına olanak tanır.
Ayrıca, yeni çalışanlara e-posta gönderme, takip aramaları planlama ve müşteri desteği biletleri sağlama gibi müşteri iş akışlarını otomatikleştirmek için harika özellikler sunar.
Custify'ın en iyi özellikleri
- Her müşteri segmenti için sağlık puanları tanımlayabilme
- Tüm önemli müşteri verilerini tek bir sayfada sunan kullanıcı dostu arayüz
- Yüksek düzeyde özelleştirilebilir ve müşteri başarı takımına kolayca uyarlanabilir
Custify sınırlamaları
- Kapsamlı yardım bölümü materyallerinin eksikliği
- Sınırlı izleme etkinliği ve gösterge paneli analitiği
Custify fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Custify puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 257+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (96+ yorum)
3. Totango
Birleştirilebilir müşteri başarı yazılımı Totango, esnek ve ölçeklenebilir müşteri başarı araçlarıyla, tekrarlayan gelir elde eden işletmelerin müşteri tutma oranlarını ve ilişkilerini iyileştirmesine yardımcı olur.
Müşteri başarısı yazılımı, en iyi uygulamaların yer aldığı modüler bir temele dayanır, böylece işletmeler bulundukları noktadan başlayabilir ve ihtiyaçları değiştikçe büyüyebilir. Müşteri sağlığı hakkında gerçek zamanlı içgörüler, proaktif etkileşim araçları ve müşteri yolculuklarını düzenlemek için bir çerçeve gibi özelliklere sahiptir.
Totango'nun en iyi özellikleri
- Doğrudan API entegrasyonu sayesinde gerçek zamanlı içgörüler
- Riskleri, yenilemeleri ve daha fazlasını yönetmeye yardımcı olan çoklu görünümler
- Müşterilerin ve durumlarının kolay CRM iş akışı izleme
Totango sınırlamaları
- Görev yönetimi özellikleri sınırlıdır (alt görevler oluşturulamaz)
- UI'nın daha kullanıcı dostu hale getirilmesi için güncellenmesi gerekiyor
- Müşteriler, verileri diğer yazılımlarla senkronize etmenin zor olduğundan şikayet ediyor
Totango fiyatlandırması
- Başlangıç: 2.988 $+/yıl
- Enterprise: 18.000 $+/yıl
- Premier: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Totango puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (735+ yorum)
- Capterra: 4,0/5 (24+ yorum)
4. Gainsight CS
Gainsight müşteri başarı yazılımı, gerçek zamanlı müşteri sağlığı bilgileri ve topluluk oluşturma araçlarıyla proaktif etkileşim özellikleri sunar.
Yazılımı, müşteri temas noktalarını tanımlamak, ölçmek ve optimize etmek için bir çerçeve sağlar. Ayrıca, işletmelerin müşterilerini anlamalarına ve onlarla nasıl etkileşim kuracaklarına dair daha iyi kararlar almalarına yardımcı olan çeşitli veri analizi araçları sunar.
Gainsight'ın en iyi özellikleri
- Müşteri verilerinin olağanüstü merkezileştirilmesi
- Olağanüstü müşteri verisi derleme
- Özel ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde yüksek düzeyde özelleştirilebilir
Gainsight sınırlamaları
- Gerçek bir tablo için birden fazla veri kaynağı entegrasyonu gerektirir
- Yapılandırması çok karmaşık bir program
- Birkaç yorumcu, e-posta oluşturucunun güncellenmesi gerektiğini belirtiyor
Gainsight fiyatlandırması
- CS Essentials: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- CS Essentials Plus: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Gainsight puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.128+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (44+ yorum)
5. ClientSuccess
Kullanımı kolay ve sizinle birlikte büyümeye hazır bir müşteri başarı yazılımı arıyorsanız, ClientSuccess Müşteri Başarı Yazılımı iyi bir seçenek olabilir.
ClientSuccess, müşteri yolculuğu oluşturucu ve topluluk forumu gibi çeşitli yararlı özellikler sunar. Müşteri ilişkilerini geliştirmek için çeşitli veri analizi araçları içeren zengin özelliklere sahip bir platform sağlar.
ClientSuccess'ın en iyi özellikleri
- Kullanıcılar, basit ve zarif kullanıcı arayüzü deneyiminden çok memnun
- Mükemmel müşteri desteği, istediğiniz zaman ulaşabileceğiniz özel CSM'leri içerir
- Uygulaması kolaydır ve yönetici gerektirmez
ClientSuccess sınırlamaları
- Bazı entegrasyonların iyileştirilmesi gerekebilir
- API istekleri saniyede 10 ile sınırlıdır
- Raporlama için sınırlı özelleştirme
ClientSuccess fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClientSuccess puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (408+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (17+ yorum)
6. Podium
Müşteri hizmetleri etkileşimlerini iyileştirmek isteyen bir perakendeci, restoran veya hizmet sağlayıcıysanız, Podium sizin için harika bir müşteri hizmetleri yazılımı seçeneği olabilir!
Podium, işletmelerin mesajlaşma, sohbet, yorumlar, ödemeler, pazarlama ve analitik gibi çeşitli araçlarla müşteri etkileşimlerini yönetmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir yazılım platformudur.
Müşteri iletişim platformu, daha fazla yorum almanıza, geri bildirim toplamanıza, müşterileri dönüştürmenize, daha verimli iletişim kurmanıza ve (nihayetinde) gelirinizi artırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Podium'un en iyi özellikleri
- Müşteri hizmetleri temsilcilerinin gerçek telefon numaralarını kullanmadan sesli aramalar yapmalarını sağlar
- Müşterilerden yorum almayı çok kolaylaştırır
- Tüm müşteri mesajlarını, planlamaları ve ödemeleri tek bir yerden yönetmenizi sağlar
Podium sınırlamaları
- Hızlı büyüme nedeniyle, deneyimli CS temsilcileri sınırlıdır
- Ödemeler için Facebook ile etkileşim kuramıyor
- Müşterilerin yorum göndermek için Facebook veya Google kullanması gerekir
Podium fiyatlandırması
- Temel özellikler: 249 $/ay
- Standart: 409 $/ay
- Profesyonel: 599 $/ay
Podium puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.326+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (472+ yorum) capterra çalışmıyor mu?
7. Planhat
Planhat, ilişkileri iyileştirmek ve müşteri verilerini yönetmek için çeşitli özellikler sunan bir müşteri başarı yönetimi aracıdır.
En iyi özellikleri arasında müşteri yolculuğu yönetimi, veri analitiği, iş akışı otomasyonu, işbirliği ve entegrasyonlar bulunmaktadır.
Planhat, yazılım şirketleri, SaaS sağlayıcıları ve teknoloji şirketleri dahil olmak üzere çok çeşitli işler tarafından kullanılır.
Planhat'ın en iyi özellikleri
- Birden fazla müşteri gösterge paneli, erişimi kolay ve kapsamlı bilgiler sağlar
- Tek bir platformdan müşteri etkileşimlerini izleyin, kaydedin ve yönetin
- Gelişmiş ancak sezgisel, kullanıcı deneyimi
Planhat sınırlamaları
- Kullanıcıların terminoloji, iş akışı ve otomasyon yaklaşımına alışması biraz zaman alabilir
- Sınırlı destek belgeleri
- Sınırlı toplu e-posta pazarlama fonksiyonelliği
Planhat fiyatlandırması
- Temel: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Profesyonel: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Planhat puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (508+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (23+ yorum)
8. Churn360
AI destekli müşteri başarı platformu Churn360, SaaS işletmelerinin müşteri kaybını azaltmasına ve müşteri ömür boyu değerini artırmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Churn360, kullanıcılarına kullanım, etkileşim ve yenileme verilerini içeren 360 derecelik bir müşteri görünümü sunar. Bu veriler, risk altındaki müşterileri belirlemek ve müşteri kaybını önlemek için kişiselleştirilmiş müdahaleler oluşturmak için kullanılır.
Platform, önceden oluşturulmuş iş akışları, hedefli pazarlama kampanyaları, müşteri sağlığı puanları ve müşteri kaybı içgörüleri dahil olmak üzere çeşitli yararlı müşteri başarısı özellikleri sunar.
Mükemmel izleme ve entegrasyonlar sunan, memnun kullanıcıları olan bir müşteri başarı yazılımı arıyorsanız, Churn360 sizin için harika bir seçim olabilir!
Churn360'ın en iyi özellikleri
- Mükemmel müşteri yolculuğu ve kullanıcı izleme araçları
- HubSpot ile sorunsuz entegrasyon
- Kurulumu ve kullanımı çok kolay
Churn360 sınırlamaları
- Bazı yorumcular, özelleştirilebilir bir gösterge panelinin yararlı olacağını öne sürüyor
- Bazı kullanıcılar, uygulama içi eğitimlerin yararlı olacağını belirtiyor
- SaaS şirketlerine yönelik
Churn360 fiyatlandırması
- Başlangıç: 199 $/ay
- Profesyonel: 499 $/ay
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Churn360 puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (26+ yorum)
- Capterra: 5/5 (7+ yorum)
9. Catalyst
SaaS büyüme yazılımı Catalyst, işletmelerin sadık bir müşteri tabanı oluşturarak zengin bir müşteri deneyimi sunmasına yardımcı olur.
Catalyst müşteri başarı çözümleri, silolaşmış müşteri verilerini merkezileştirmeye, müşteri segmentlerini göstermeye, müşteri sağlığı hakkında net bir resim sunmaya ve müşteri yolculuğunu ölçeklendirmeye yardımcı olur.
Yazılım, esnek yapılandırmalar, geniş entegrasyon seçenekleri ve derin müşteri hizmetleri bilgi tabanını kullanarak şirketlerin müşteri sadakatini artırmasına yardımcı olur.
Catalyst'in en iyi özellikleri
- Yardımcı müşteri desteği ekibi
- İçinde gezinmeyi ve ihtiyacınız olanı bulmayı kolaylaştıran harika kullanıcı deneyimi
- Müşteri tutma, trendler ve ilişkiler için olağanüstü metrik izleme
Catalyst sınırlamaları
- Yorumcular, onboarding sürecinin kafa karıştırıcı olabileceğinden şikayet ediyor
- Sınırlı sayıda önceden oluşturulmuş düzen
- Özelleştirme ilk başta karmaşık ve zor olabilir
Catalyst fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Catalyst puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (462+ yorum)
- Capterra: 3,5/5 (2+ yorum)
10. SmartKarrot
SmartKarrot müşteri başarı platformu, müşteri başarı yöneticileri ve takımları için yararlı araçlar ve özellikler sunar. Şirketlerin müşterilerle etkileşim kurmasını, müşteri başarı girişimlerinin etkisini ölçmesini ve müşteri sağlığını izlemesini sağlar.
SmartKarrot, tüm şirket türleri için neredeyse tüm müşteri başarı gereksinimlerini karşılayabilir. Entegre verileri, erken uyarı sistemleri, dinamik müşteri segmentasyonu ve düzinelerce otomasyon, işletmelerin daha güçlü ilişkiler kurarak gelirlerini artırmalarına yardımcı olur.
SmartKarrot'un en iyi özellikleri
- Büyük beğeni toplayan müşteri hizmetleri ve eğitmenler
- Diğer analiz platformlarıyla iyi senkronizasyon
- Kolay görev izleme, temas noktalarının işaretlenmesi ve eylem noktalarının oluşturulması
SmartKarrot sınırlamaları
- Ara sıra ortaya çıkan hatalar ve yavaşlamalar
- Geniş müşteri tabanına sahip şirketler için, yeni müşterilerin sisteme alınması zaman alıcı olabilir
SmartKarrot fiyatlandırma
- Büyüme: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Pro: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
SmartKarrot puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (29+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (32+ yorum)
Müşteri Başarı Yazılımı Türleri
Hesap Yönetimi Yazılımı
Hesap Yönetimi Yazılımı, ilişkileri, müşteri tutma oranlarını ve gelirleri artırmak için müşteri hesaplarını verimli bir şekilde yönetmeye odaklanır. Şirketlerin önemli müşteri bilgilerini depolamasına, etkileşimleri izlemesine ve hesap durumunu analiz etmesine olanak tanır. Bu tür yazılımlar, mevcut müşterileriyle ilişkilerini güçlendirmek ve müşteri ömür boyu değerini en üst düzeye çıkarmak isteyen işletmeler için özellikle yararlıdır.
Müşteri Geri Bildirim Araçları
Müşteri geri bildirim araçları, kuruluşların anketler, geri bildirim formları ve sosyal medya etkileşimleri aracılığıyla müşterilerinden geri bildirim toplamasını ve analiz etmesini sağlar. Bu içgörüler, işletmelerin müşteri memnuniyet düzeylerini anlamasına, iyileştirme alanlarını belirlemesine ve müşteri deneyimini geliştirmek için bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.
Müşteri Veri Analizi Platformları
Müşteri Analitiği Platformları, işletmelere müşteri davranışlarını, tercihlerini ve eğilimlerini derinlemesine anlamak için veri analizi yetenekleri sağlar. Tahmine dayalı analitik ve yapay zekadan yararlanan bu platformlar, müşteri ihtiyaçlarını tahmin edebilir, risk altındaki hesapları belirleyebilir ve hedefli, kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları oluşturmaya yardımcı olabilir.
Müşteri Etkileşim Araçları
Müşteri Etkileşim Araçları, e-posta, SMS, sosyal medya ve uygulama içi mesajlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla müşterilerle proaktif etkileşimi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. İletişim iş akışlarını otomatikleştirmeye, mesajları planlamaya ve hedef kitleleri segmentlere ayırmaya yardımcı olarak ilgili ve zamanında etkileşimler sağlar.
Müşteri Eğitim Platformları
Müşteri Eğitim Platformları, işletmelerin müşterilerine eğitim içeriği ve eğitim programları oluşturmasını, yönetmesini ve sunmasını sağlar. Bu platformlar, yeni müşterilerin kazanılması, ürünlerin benimsenmesinin artırılması ve müşterilerin satın aldıkları ürünlerden en yüksek değeri elde etmelerinin sağlanmasında önemli bir rol oynar.
Müşteri Başarı Yazılımı İşinize Nasıl Fayda Sağlayabilir?
İşletmeler, müşteri başarı yazılımlarından yararlanarak müşteri ilişkilerini geliştirebilir ve çeşitli stratejik yollarla büyümeyi hızlandırabilir.
Hesap yönetimi özelliklerini kullanarak şirketler, müşteri etkileşimleri, tercihleri ve geri bildirimleri hakkında bütünsel bir görünüm elde edebilir ve böylece kişiselleştirilmiş etkileşim stratejileri oluşturabilir.
Yazılımdaki müşteri geri bildirim araçları, ürün geliştirmeye bilgi sağlayabilecek ve hizmet tekliflerini iyileştirebilecek doğrudan müşteri içgörülerinin toplanmasına ve analizine olanak tanır. Müşteri veri analizi platformları sayesinde, işletmeler müşteri davranışlarını tahmin edebilir, ek satış fırsatlarını belirleyebilir ve sorunları proaktif olarak ele alarak müşteri kaybını önleyebilir.
Müşteri etkileşim araçları, otomatik ve zamanında iletişim sağlayarak müşterilerin doğru mesajı doğru zamanda almasını sağlar.
Müşteri eğitim platformları, kullanıcılara ürün veya hizmetleri tam olarak kullanabilmeleri için gerekli bilgileri sağlayarak memnuniyet ve sadakati artırır. Müşteri başarı yazılımını operasyonlarına entegre ederek, işletmeler müşteri deneyimini iyileştirebilir, uzun vadeli ilişkiler kurabilir ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayabilir.
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