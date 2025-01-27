2025'te Büyüme için En İyi 10 Müşteri Başarı Yazılımı

En iyi müşteri başarısı yazılımı, müşteri başarısı operasyonlarını kolaylaştırmak için birkaç hareketli parçayı bir araya getirir. Müşteri veri yönetimi, müşteri yolculuğu haritalama araçları, otomatikleştirilmiş iş akışları ve raporlama ve analiz gibi özellikleri içerir.

Ayrıca, müşteri başarı programınızı tamamlamak için kampanya yönetimi araçları, kaynak yönetimi ve potansiyel müşteri yönetimi yazılımları da arayabilirsiniz.

Bu kılavuzda, şirketinizin büyümesine yardımcı olabilecek en iyi 10 müşteri başarı yazılımını inceliyoruz!

Müşteri Başarı Yazılımı nedir?

Müşteri başarısı yazılımı, şirketlerin tüm müşteri yolculuğu boyunca müşterilerini etkili bir şekilde yönetmelerine ve desteklemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir tür iş aracıdır. Müşteri verilerini toplamak ve düzenlemek, görevleri ve iş akışlarını otomatikleştirmek ve anahtar performans ölçütlerini izlemek için merkezi bir platform sağlar.

Bir müşteri başarı platformunda nelere dikkat etmelisiniz?

Mevcut CRM'nizle entegre olan ve müşteri yolculuğu şablonları veya haritalama, otomatikleştirilmiş iş akışları ve mükemmel müşteri raporlama ve analiz araçları içeren müşteri veri yönetimi veya müşteri yönetimi araçları sağlayan bir müşteri başarı yazılımı arayın.

Büyümeyi hedefliyorsanız, görev izleme, proje yönetimi ve iletişim planı şablonları veya araçları gibi özellikleri de aramayı düşünün.

Müşteri başarısı yazılımı, müşteri ilişkilerini iyileştirmeye, müşteri sadakati oluşturmaya ve genel büyümeyi sağlamaya yardımcı olabilecek güçlü bir araçtır. Ancak piyasada çok sayıda farklı müşteri başarısı yazılımı seçeneği olduğundan, hangisinin sizin için doğru olduğunu bilmek zor olabilir.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Müşteri Başarısı Yazılımı Çözümü

İşte bu yıl müşteri ilişkilerinizi ve büyümenizi destekleyecek favori müşteri başarı yazılım araçlarımız.

İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyin

ClickUp, her boyuttaki ve her sektördeki takımlar için mükemmel bir müşteri başarı yazılımıdır. Müşteri başarı yöneticisinin tüm müşteri iletişimlerini düzenli tutmasına yardımcı olur, böylece müşterilere daha hızlı ve daha iyi hizmet sunabilirler.

ClickUp ile müşteri etkileşimlerini ve taleplerini gerçek zamanlı olarak kolayca takip edebilir, müşteri başarı takımlarının ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt vermesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca, müşteri kullanım verilerine erişebilir, böylece farklı aşamalarda ürünün benimsenmesini daha iyi anlayabilirsiniz.

Müşteri taleplerini önceliklendirin ve müşteri geri bildirimlerini düzenlemek için ClickUp Müşteri Desteği Şablonu ile başlayın!

Bu Şablonu İndirin Geri bildirimleri izlemek için yerleşik bir formla müşterilerinizden önemli bilgileri yakalayın!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Tablo Görünümü ClickUp'ta bir CRM oluşturmak için

Özel Alanlar, projeniz için önemli olan tüm verileri izlemenizi sağlar

Otomatikleştirilmiş iş akışları, müşteriye e-posta gönderme, takip aramaları planlama ve müşteri desteği sağlama gibi yinelenen görevleri kolaylaştırır

Temas noktalarını ve potansiyel sürtüşmeleri belirlemek için müşteri yolculuğu haritalama araçları

ClickUp AI ile daha hızlı yazın, özetleyin ve fikir üretin

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın öğrenme eğrisi, çok sayıda özelliği nedeniyle zor olabilir

Mobil uygulama, web sürümünün tüm özelliklerini sunmaz

Ücretsiz plan üyeleri daha yavaş müşteri hizmetleri ile karşılaşabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.356+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.727+ yorum)

2. Custify

custify aracılığıyla

Custify, SaaS işletmelerinin müşteri memnuniyetini artırmasına, müşteri kaybını azaltmasına ve ömür boyu değerini artırmasına yardımcı olan bir müşteri başarı yazılımıdır.

Custify, işletmelere müşterileri hakkında tek bir görünüm sunarak müşteri etkileşimini izlemelerine, potansiyel sorunları belirlemelerine ve kişiselleştirilmiş destek sağlamalarına olanak tanır.

Ayrıca, yeni çalışanlara e-posta gönderme, takip aramaları planlama ve müşteri desteği biletleri sağlama gibi müşteri iş akışlarını otomatikleştirmek için harika özellikler sunar.

Custify'ın en iyi özellikleri

Her müşteri segmenti için sağlık puanları tanımlayabilme

Tüm önemli müşteri verilerini tek bir sayfada sunan kullanıcı dostu arayüz

Yüksek düzeyde özelleştirilebilir ve müşteri başarı takımına kolayca uyarlanabilir

Custify sınırlamaları

Kapsamlı yardım bölümü materyallerinin eksikliği

Sınırlı izleme etkinliği ve gösterge paneli analitiği

Custify fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Custify puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 257+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (96+ yorum)

3. Totango

totango aracılığıyla

Birleştirilebilir müşteri başarı yazılımı Totango, esnek ve ölçeklenebilir müşteri başarı araçlarıyla, tekrarlayan gelir elde eden işletmelerin müşteri tutma oranlarını ve ilişkilerini iyileştirmesine yardımcı olur.

Müşteri başarısı yazılımı, en iyi uygulamaların yer aldığı modüler bir temele dayanır, böylece işletmeler bulundukları noktadan başlayabilir ve ihtiyaçları değiştikçe büyüyebilir. Müşteri sağlığı hakkında gerçek zamanlı içgörüler, proaktif etkileşim araçları ve müşteri yolculuklarını düzenlemek için bir çerçeve gibi özelliklere sahiptir.

Totango'nun en iyi özellikleri

Doğrudan API entegrasyonu sayesinde gerçek zamanlı içgörüler

Riskleri, yenilemeleri ve daha fazlasını yönetmeye yardımcı olan çoklu görünümler

Müşterilerin ve durumlarının kolay CRM iş akışı izleme

Totango sınırlamaları

Görev yönetimi özellikleri sınırlıdır (alt görevler oluşturulamaz)

UI'nın daha kullanıcı dostu hale getirilmesi için güncellenmesi gerekiyor

Müşteriler, verileri diğer yazılımlarla senkronize etmenin zor olduğundan şikayet ediyor

Totango fiyatlandırması

Başlangıç : 2.988 $+/yıl

Enterprise : 18.000 $+/yıl

Premier: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Totango puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (735+ yorum)

Capterra: 4,0/5 (24+ yorum)

4. Gainsight CS

gainsight CS aracılığıyla

Gainsight müşteri başarı yazılımı, gerçek zamanlı müşteri sağlığı bilgileri ve topluluk oluşturma araçlarıyla proaktif etkileşim özellikleri sunar.

Yazılımı, müşteri temas noktalarını tanımlamak, ölçmek ve optimize etmek için bir çerçeve sağlar. Ayrıca, işletmelerin müşterilerini anlamalarına ve onlarla nasıl etkileşim kuracaklarına dair daha iyi kararlar almalarına yardımcı olan çeşitli veri analizi araçları sunar.

Gainsight'ın en iyi özellikleri

Müşteri verilerinin olağanüstü merkezileştirilmesi

Olağanüstü müşteri verisi derleme

Özel ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde yüksek düzeyde özelleştirilebilir

Gainsight sınırlamaları

Gerçek bir tablo için birden fazla veri kaynağı entegrasyonu gerektirir

Yapılandırması çok karmaşık bir program

Birkaç yorumcu, e-posta oluşturucunun güncellenmesi gerektiğini belirtiyor

Gainsight fiyatlandırması

CS Essentials : Fiyatlandırma için iletişime geçin

CS Essentials Plus : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Gainsight puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.128+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (44+ yorum)

5. ClientSuccess

via ClientSuccess

Kullanımı kolay ve sizinle birlikte büyümeye hazır bir müşteri başarı yazılımı arıyorsanız, ClientSuccess Müşteri Başarı Yazılımı iyi bir seçenek olabilir.

ClientSuccess, müşteri yolculuğu oluşturucu ve topluluk forumu gibi çeşitli yararlı özellikler sunar. Müşteri ilişkilerini geliştirmek için çeşitli veri analizi araçları içeren zengin özelliklere sahip bir platform sağlar.

ClientSuccess'ın en iyi özellikleri

Kullanıcılar, basit ve zarif kullanıcı arayüzü deneyiminden çok memnun

Mükemmel müşteri desteği, istediğiniz zaman ulaşabileceğiniz özel CSM'leri içerir

Uygulaması kolaydır ve yönetici gerektirmez

ClientSuccess sınırlamaları

Bazı entegrasyonların iyileştirilmesi gerekebilir

API istekleri saniyede 10 ile sınırlıdır

Raporlama için sınırlı özelleştirme

ClientSuccess fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClientSuccess puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (408+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (17+ yorum)

6. Podium

podium aracılığıyla

Müşteri hizmetleri etkileşimlerini iyileştirmek isteyen bir perakendeci, restoran veya hizmet sağlayıcıysanız, Podium sizin için harika bir müşteri hizmetleri yazılımı seçeneği olabilir!

Podium, işletmelerin mesajlaşma, sohbet, yorumlar, ödemeler, pazarlama ve analitik gibi çeşitli araçlarla müşteri etkileşimlerini yönetmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir yazılım platformudur.

Müşteri iletişim platformu, daha fazla yorum almanıza, geri bildirim toplamanıza, müşterileri dönüştürmenize, daha verimli iletişim kurmanıza ve (nihayetinde) gelirinizi artırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Podium'un en iyi özellikleri

Müşteri hizmetleri temsilcilerinin gerçek telefon numaralarını kullanmadan sesli aramalar yapmalarını sağlar

Müşterilerden yorum almayı çok kolaylaştırır

Tüm müşteri mesajlarını, planlamaları ve ödemeleri tek bir yerden yönetmenizi sağlar

Podium sınırlamaları

Hızlı büyüme nedeniyle, deneyimli CS temsilcileri sınırlıdır

Ödemeler için Facebook ile etkileşim kuramıyor

Müşterilerin yorum göndermek için Facebook veya Google kullanması gerekir

Podium fiyatlandırması

Temel özellikler : 249 $/ay

Standart : 409 $/ay

Profesyonel: 599 $/ay

Podium puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.326+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (472+ yorum) capterra çalışmıyor mu?

7. Planhat

planhat aracılığıyla

Planhat, ilişkileri iyileştirmek ve müşteri verilerini yönetmek için çeşitli özellikler sunan bir müşteri başarı yönetimi aracıdır.

En iyi özellikleri arasında müşteri yolculuğu yönetimi, veri analitiği, iş akışı otomasyonu, işbirliği ve entegrasyonlar bulunmaktadır.

Planhat, yazılım şirketleri, SaaS sağlayıcıları ve teknoloji şirketleri dahil olmak üzere çok çeşitli işler tarafından kullanılır.

Planhat'ın en iyi özellikleri

Birden fazla müşteri gösterge paneli, erişimi kolay ve kapsamlı bilgiler sağlar

Tek bir platformdan müşteri etkileşimlerini izleyin, kaydedin ve yönetin

Gelişmiş ancak sezgisel, kullanıcı deneyimi

Planhat sınırlamaları

Kullanıcıların terminoloji, iş akışı ve otomasyon yaklaşımına alışması biraz zaman alabilir

Sınırlı destek belgeleri

Sınırlı toplu e-posta pazarlama fonksiyonelliği

Planhat fiyatlandırması

Temel : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Profesyonel : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Planhat puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (508+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (23+ yorum)

8. Churn360

churn360 aracılığıyla

AI destekli müşteri başarı platformu Churn360, SaaS işletmelerinin müşteri kaybını azaltmasına ve müşteri ömür boyu değerini artırmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Churn360, kullanıcılarına kullanım, etkileşim ve yenileme verilerini içeren 360 derecelik bir müşteri görünümü sunar. Bu veriler, risk altındaki müşterileri belirlemek ve müşteri kaybını önlemek için kişiselleştirilmiş müdahaleler oluşturmak için kullanılır.

Platform, önceden oluşturulmuş iş akışları, hedefli pazarlama kampanyaları, müşteri sağlığı puanları ve müşteri kaybı içgörüleri dahil olmak üzere çeşitli yararlı müşteri başarısı özellikleri sunar.

Mükemmel izleme ve entegrasyonlar sunan, memnun kullanıcıları olan bir müşteri başarı yazılımı arıyorsanız, Churn360 sizin için harika bir seçim olabilir!

Churn360'ın en iyi özellikleri

Mükemmel müşteri yolculuğu ve kullanıcı izleme araçları

HubSpot ile sorunsuz entegrasyon

Kurulumu ve kullanımı çok kolay

Churn360 sınırlamaları

Bazı yorumcular, özelleştirilebilir bir gösterge panelinin yararlı olacağını öne sürüyor

Bazı kullanıcılar, uygulama içi eğitimlerin yararlı olacağını belirtiyor

SaaS şirketlerine yönelik

Churn360 fiyatlandırması

Başlangıç : 199 $/ay

Profesyonel : 499 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Churn360 puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (26+ yorum)

Capterra: 5/5 (7+ yorum)

9. Catalyst

catalyst aracılığıyla

SaaS büyüme yazılımı Catalyst, işletmelerin sadık bir müşteri tabanı oluşturarak zengin bir müşteri deneyimi sunmasına yardımcı olur.

Catalyst müşteri başarı çözümleri, silolaşmış müşteri verilerini merkezileştirmeye, müşteri segmentlerini göstermeye, müşteri sağlığı hakkında net bir resim sunmaya ve müşteri yolculuğunu ölçeklendirmeye yardımcı olur.

Yazılım, esnek yapılandırmalar, geniş entegrasyon seçenekleri ve derin müşteri hizmetleri bilgi tabanını kullanarak şirketlerin müşteri sadakatini artırmasına yardımcı olur.

Catalyst'in en iyi özellikleri

Yardımcı müşteri desteği ekibi

İçinde gezinmeyi ve ihtiyacınız olanı bulmayı kolaylaştıran harika kullanıcı deneyimi

Müşteri tutma, trendler ve ilişkiler için olağanüstü metrik izleme

Catalyst sınırlamaları

Yorumcular, onboarding sürecinin kafa karıştırıcı olabileceğinden şikayet ediyor

Sınırlı sayıda önceden oluşturulmuş düzen

Özelleştirme ilk başta karmaşık ve zor olabilir

Catalyst fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Catalyst puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (462+ yorum)

Capterra: 3,5/5 (2+ yorum)

10. SmartKarrot

smartKarrot aracılığıyla

SmartKarrot müşteri başarı platformu, müşteri başarı yöneticileri ve takımları için yararlı araçlar ve özellikler sunar. Şirketlerin müşterilerle etkileşim kurmasını, müşteri başarı girişimlerinin etkisini ölçmesini ve müşteri sağlığını izlemesini sağlar.

SmartKarrot, tüm şirket türleri için neredeyse tüm müşteri başarı gereksinimlerini karşılayabilir. Entegre verileri, erken uyarı sistemleri, dinamik müşteri segmentasyonu ve düzinelerce otomasyon, işletmelerin daha güçlü ilişkiler kurarak gelirlerini artırmalarına yardımcı olur.

SmartKarrot'un en iyi özellikleri

Büyük beğeni toplayan müşteri hizmetleri ve eğitmenler

Diğer analiz platformlarıyla iyi senkronizasyon

Kolay görev izleme, temas noktalarının işaretlenmesi ve eylem noktalarının oluşturulması

SmartKarrot sınırlamaları

Ara sıra ortaya çıkan hatalar ve yavaşlamalar

Geniş müşteri tabanına sahip şirketler için, yeni müşterilerin sisteme alınması zaman alıcı olabilir

SmartKarrot fiyatlandırma

Büyüme : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Pro : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

SmartKarrot puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (29+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (32+ yorum)

Müşteri Başarı Yazılımı Türleri

Hesap Yönetimi Yazılımı

Hesap Yönetimi Yazılımı, ilişkileri, müşteri tutma oranlarını ve gelirleri artırmak için müşteri hesaplarını verimli bir şekilde yönetmeye odaklanır. Şirketlerin önemli müşteri bilgilerini depolamasına, etkileşimleri izlemesine ve hesap durumunu analiz etmesine olanak tanır. Bu tür yazılımlar, mevcut müşterileriyle ilişkilerini güçlendirmek ve müşteri ömür boyu değerini en üst düzeye çıkarmak isteyen işletmeler için özellikle yararlıdır.

Müşteri geri bildirim araçları, kuruluşların anketler, geri bildirim formları ve sosyal medya etkileşimleri aracılığıyla müşterilerinden geri bildirim toplamasını ve analiz etmesini sağlar. Bu içgörüler, işletmelerin müşteri memnuniyet düzeylerini anlamasına, iyileştirme alanlarını belirlemesine ve müşteri deneyimini geliştirmek için bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.

Müşteri Veri Analizi Platformları

Müşteri Analitiği Platformları, işletmelere müşteri davranışlarını, tercihlerini ve eğilimlerini derinlemesine anlamak için veri analizi yetenekleri sağlar. Tahmine dayalı analitik ve yapay zekadan yararlanan bu platformlar, müşteri ihtiyaçlarını tahmin edebilir, risk altındaki hesapları belirleyebilir ve hedefli, kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları oluşturmaya yardımcı olabilir.

Müşteri Etkileşim Araçları, e-posta, SMS, sosyal medya ve uygulama içi mesajlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla müşterilerle proaktif etkileşimi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. İletişim iş akışlarını otomatikleştirmeye, mesajları planlamaya ve hedef kitleleri segmentlere ayırmaya yardımcı olarak ilgili ve zamanında etkileşimler sağlar.

Müşteri Eğitim Platformları

Müşteri Eğitim Platformları, işletmelerin müşterilerine eğitim içeriği ve eğitim programları oluşturmasını, yönetmesini ve sunmasını sağlar. Bu platformlar, yeni müşterilerin kazanılması, ürünlerin benimsenmesinin artırılması ve müşterilerin satın aldıkları ürünlerden en yüksek değeri elde etmelerinin sağlanmasında önemli bir rol oynar.

Müşteri Başarı Yazılımı İşinize Nasıl Fayda Sağlayabilir?

İşletmeler, müşteri başarı yazılımlarından yararlanarak müşteri ilişkilerini geliştirebilir ve çeşitli stratejik yollarla büyümeyi hızlandırabilir.

Hesap yönetimi özelliklerini kullanarak şirketler, müşteri etkileşimleri, tercihleri ve geri bildirimleri hakkında bütünsel bir görünüm elde edebilir ve böylece kişiselleştirilmiş etkileşim stratejileri oluşturabilir.

Yazılımdaki müşteri geri bildirim araçları, ürün geliştirmeye bilgi sağlayabilecek ve hizmet tekliflerini iyileştirebilecek doğrudan müşteri içgörülerinin toplanmasına ve analizine olanak tanır. Müşteri veri analizi platformları sayesinde, işletmeler müşteri davranışlarını tahmin edebilir, ek satış fırsatlarını belirleyebilir ve sorunları proaktif olarak ele alarak müşteri kaybını önleyebilir.

Müşteri etkileşim araçları, otomatik ve zamanında iletişim sağlayarak müşterilerin doğru mesajı doğru zamanda almasını sağlar.

Müşteri eğitim platformları, kullanıcılara ürün veya hizmetleri tam olarak kullanabilmeleri için gerekli bilgileri sağlayarak memnuniyet ve sadakati artırır. Müşteri başarı yazılımını operasyonlarına entegre ederek, işletmeler müşteri deneyimini iyileştirebilir, uzun vadeli ilişkiler kurabilir ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayabilir.

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